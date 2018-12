SER Deportivos (29/11/2018)

Voz 0699 00:00 hola a todos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER mientras Real Madrid Atlético de Madrid Barcelona no demuestran todo su potencial en la Liga y le ceden el liderato al Sevilla en casa en Europa los tres son líderes de sus respectivos grupos de la Champions los tres vienen de ganar sus encuentros esta semana los tres están ya clasificados a falta de una jornada para los octavos de final Real Madrid Barça segó duro como primeros el Athletic depende de sí mismo para hacerlo la diferencia con la Liga es brutal y la razón es obvia un campeonato a ocho meses se permite so tropiezos a ocho semanas no la final de la Champions además es en el metropolitano lo que motiva al Atlético de Madrid la motivación del Barça es sucederá al Madrid iba del Madrid lograr la cuarta Champions consecutiva así que en los tres grandes Medio transitan por la Liga irse dejan un poquito más la vida en la Champions y es que en época de exámenes la Liga su parcial y la Champions final dando un paso más la Liga es la eso y la Champions la universidad mal que le pese a las tres Jonah comentamos SER Deportivos

Voz 1 01:11 la Cadena SER SER Deportivos con Francisco José Delgado

Voz 0699 01:16 que toda la redacción de deportes de la cadena ser aquí estamos todos los de SER Deportivos hasta las cuatro vamos a acompañar con el resumen de lo que llevamos de jueves gracias por estar ahí del modo que más os cuadre por la radio de siempre ahora con las emisoras de ser más incluidas por la aplicación de la SER en el móvil por nuestros enlaces en redes sociales au por la web tres W Cadena Ser punto com que lo importante es que tenga mucho donde elegir os doy la gracia porque giros en nombre de todo el equipo el programa que va desde Paco Hernández en la producción hasta Juan Carlos Ingelmo el culo Hernández como crack de la técnica pues ya tenemos tres equipos de la siguiente fase de la Champions y hoy podemos sumar tres más en la siguiente de la Europa League tras las victorias del Athletic ante el Mónaco y uno dos del Barça ante el PSV hoy las esperamos de Sevilla Betis y Villarreal porque si ganan ya pasan ronda bueno ya al equipo de Matxín le vale con el empate incluso así que opciones de buena tarde de fútbol tenemos los cuatro de la tarde ya mismo a ver si repetimos alegría que nos dio ayer el Athletic que para Simeone fue por partida doble porque ganó su equipo porque jugó a las siete con casi sesenta mil fieles en el Metropolitano

Voz 0501 02:13 no de la gente nuevamente fue maravilloso pasaje del partido el segundo tiempo donde aparecía un poco la frialdad en el campo de juego y la gente estuvo muy bien obviamente no necesitamos obviamente que son importantes yo es muy importante para los rivales también y cuando esos están se sienten

Voz 0699 02:35 feliz el Cholo por ganar por el apoyo de la grada feliz el Barça porque les salgan jugadas ensayadas gane los partidos el gol de la victoria ante el PSV podría hacerlo lo de la jugada ensayada pero lo fue Messi tiró una falta a media altura Se cruza Piqué en el área y marca Piqué con el pie esos ensaya pues nos encontramos con el postureo de Piqué y la realidad de Messi

Voz 2 02:56 jugada ensayada cero dos si enseñaba a la practicamos mucho salido perfecta perfectas que

Voz 0699 03:03 en el tiro San pasa

Voz 2 03:06 ahí la

Voz 0699 03:07 la vio y terminó en gol suerte facilón Piqué ni medio vacile de Messi en el asunto aunque lo importante en este caso la victoria llegara de rebote o de medio lado en fin ahora estamos con todo lo de Europa yo iremos a Berizzo tras ganar en Copa ayer al Huesca Jean Michel que juega mañana contra el Eibar en la Liga la os vamos a contar cómo están realmente las cosas entre Isco y Solari que cada cual da una versión a cada cual más surrealista del porqué Isco suplente cuando la realidad es que si el malagueño estuviera bien hubiera pasado lo que hubiera pasado jugaría fijo en el Real Madrid por cierto tengo una leve Leo Messi de lo más curiosa pero nos la cuenta después para la quién polideportivo el días una bueno es una cancha de baloncesto juega frente a las cinco de la tarde en Ankara el oficial para Clasificación del mundial de China aquí hay jornada de Euroliga con una enorme Real Madrid CSKA por el liderato en la NBA Pau Gasol es noticia porque su entrenador ha confirmado una fractura por estrés en el pie del Espanyol es baja indefinida con San Antonio bien el día bueno así con la satisfacción de tenderos al otro lado que eso no pasa en todos los días pero como hoy nos han contado que todos los programas de la SER son los más escuchados secadora pues estamos muy contentos bueno soy sincero no Mora especialmente por Carrusel por El Larguero SER Deportivos que son nuestros programas aquí no juntamos cuatro cientos seis mil sois sesenta y siete mil más que la última vez sois tantos que a veces da un poquito de vértigo ponerse aquí y ser consciente de ello pero son tantos también los que ocurran para que salga bien cada programa que el resultado es normal que nos quede así así que gracias a vosotros forzar a la competencia por hacernos mejores y al equipo por trabajar para que nos quede bonito y ahora seguir igual o mejor para sumar un oyente más que uno siempre es muy importante aquí son las tres y cinco vamos al lío

Voz 1 04:54 no esperes a que se estropee tu vieja caldera para empezar a ahorrar

Voz 3 04:58 Pascal de temor consumen hasta un treinta por ciento menos temor creemos en el confort

Voz 0542 05:03 térmica seguro que algún día en venta en la forma de vivir las playas la gastronomía el alud de nuestra costa a través de la radio ese día no era falta desplazarse al Mediterráneo para meter los pies en la arena disfrutar de trescientos veinte días de sol al año hasta entonces creemos que lo mejor es que vengas a vivirlo Comunitat Valenciana Mediterranean Vigo Generalitat Valenciana Toché en una feo

Voz 4 05:25 llega el Black Friday aprovechan los descuentos de hasta el setenta por ciento en una selección de productos sólo hasta el tres de diciembre en con fuera Maicon forma punto es

Voz 5 05:34 me señor Gil destinos LOCE no digas más

Voz 6 05:37 tengo que elegir al ganador del bote de la Primitiva tiros señor sí ya sé que el bote de esta semanas una cantidad enorme de millones de euros lo que yo quiero decirles mis hijas más lo estoy visualizando

Voz 7 05:48 qué quieres que te elija aquí como ganador

Voz 5 05:51 estoy ya puedes ir al año que gracias señor

Voz 8 05:56 el destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera que esta semana botes de sesenta y dos millones de euros de la primitiva por un euro más no te la juegues y hecha la con Joker

Voz 7 06:04 te ayudo con las compras María no tranquila

Voz 5 06:07 yo ya tengo a Midas de verdad sí me han dado diez euros de regalo para el Corte Inglés punto es al hacer la revisión oficial y un coche de sustitución como este gratis para seguir con mis compras

Voz 9 06:19 el punto es y ahorra hasta un treinta por ciento en tu revisión respecto

Voz 0699 06:22 el taller oficial

Voz 10 06:25 en paradero

Voz 0699 06:29 ayer fue muy buen día de Champions vamos a ver si hoy tenemos buen día de Europa League que podemos clasificar a nuestros tres equipos para la siguiente ronda a falta de una jornada para el final de la competición previa a las nueve en el Villamarín con cierta preocupación previa por los aficionados del equipo griego

Voz 0700 06:43 se enfrentan Betis y Olympiacos eh a Setién

Voz 0699 06:46 lo que le vale es ganar Fran ronquido muy buenas tardes

Voz 0700 06:49 buenas tardes Pacojó siete cero cinco el partido con arbitraje de cara a Said le vale ganar efectivamente suele clasificaría empatando le obligaría a ganar contra la cenicienta de su grupo en Luxemburgo concretamente el doodle el último de ese grupo del Betis

Voz 0699 07:06 era por tanto se tienen un Olympiacos que se

Voz 0700 07:08 a agarrar a un clavo ardiendo y que va a jugar el partido como si fuera una final

Voz 1576 07:13 esto es casi una última oportunidad para ellos para clasificarse no yo creo yo espero desde luego al mejor Olympiacos

Voz 0699 07:21 eso espera eh Quique Setién en el Betis nosotros esperamos también una victoria del Villarreal que es lo que hacen falta para clasificarse en el partido contra el Glasgow Rangers cómo están los de Calleja Xavi Isidro muy buenas tardes

Voz 0470 07:33 qué tal va cojo muy buenas bueno pues están seguros de que van a conseguir esa victoria aunque fácil no va a ser porque el Rangers en principio partía como la cenicienta del grupo ya ha demostrado que de Cenicienta nada el Villarreal como decías de ganar tiene dos opciones la primera hoy en Escocia íbamos a ver si la hace buena red

Voz 0017 07:49 cuerdo que Calleja ha dejado entrever que va a haber rotaciones no

Voz 0470 07:51 tantas como habitualmente en Europa pero sí que va a haber cambios en un equipo en el que no estará por lesión Bruno y tampoco Javi Fuego Iturra por no estar inscrito por decisión técnica se han quedado fuera Víctor Ruiz Miguelón la June irritaba el objetivo lo tiene claro Calleja ganar y certificar el pase

Voz 11 08:05 eh queremos intentar certificar el pase eso supondría pues centrarnos más en las otras competiciones coger confianza y dos victorias consecutivas yo creo que se empezaríamos a afrontar los siguientes partidos pues con la esperanza puesta en intentar he puesto para terminar el año en lo más arriba posible

Voz 0699 08:27 vamos a ver si es verdad el Villarreal va hacia arriba como quiere callejeros vamos a ver si es verdad no falta el partido del líder el que enfrenta al Sevilla contra el Standard de Lieja allí con un empate sería suficiente para el banquillo

Voz 0700 08:37 sí sería suficiente va a jugar el Sevilla sin Sergi Gómez sancionado no es que no llega a tiempo como saben todavía lesionado y por supuesto tampoco Gonyalons ha dejado en Sevilla Machín a Nolito a las seis y media media parte el equipo al estadio del estándar de Lieja le vale el empate como bien dicho

Voz 0699 08:55 yo y aún así sino lo consiguiera sólo con ganada Krasnodar lo tiene hecho también para pasar un equipo que juega su competición fetiche en una

Voz 0700 09:03 siente hoy algo hostil gracias aunque hoy es día de Europa

Voz 0699 09:06 hoy como ayer fue día de Champions el Barça ayer primero de su grupo pero no todo es felicidad hay problemas defensivos opción de ir al mercado en invierno por los problemas con la rodilla de hundiría Adriá Albets muy buenas tardes hola Pacojo qué tal muy buenas si ese Resines

Voz 0017 09:20 en el entrenamiento previo al partido de las molestias en la rodilla izquierda y Valverde le dejó en la grada por precaución pero en el Barça preocupa bastante en la rodilla de Samuel Umtiti que le ha tenido dos meses de baja Illa aguantado un partido porque fue titular en el Metropolitano y ahora pues tiene que parar otra vez lo buenos que Vermaelen está cerca de reaparecer pero el Barça deberá analizar si acude al mercado de invierno en busca de un central o espera verano donde quiere fichará de Live al central de la Ajax sin Umtiti el Barça eso sí logró ayer su objetivo ganar el partido frente al PSV y clasificarse como primero de grupo pero el equipo de Valverde dejó

Voz 0699 09:56 otra vez muchísimas dudas en defensa

Voz 0017 09:58 el equipo holandés le remató veintitrés veces a portería los jugadores del Barça pues se mostraron bastante desconcertados algunos incluso discutiendo entre ellos como Rakitic Gillette al final del partido así lo analizaba Ernesto Valverde

Voz 1955 10:14 no hemos perdido ahí un par de balones en el en nuestra salida dejó en la que ellos han ido alimentando de anímicamente de eso no también alguna pérdida de un saque de puerta porque luego en el juego nosotros se veía

Voz 0995 10:24 que cuando pasamos de mediocampo otras veríamos peligro

Voz 1955 10:27 ya ha sido demasiado abierto el partido para lo que nosotros hubiésemos querido

Voz 12 10:30 sí todo el peligro que nos ha llegado en el primer tiempo ha sido por por problemas nuestros en nuestro propio campo más que por fin

Voz 0017 10:36 todas elaboradas de ellos hoy el Barça tiene día libre el equipo ha vuelto a Barcelona de madrugada lo han hecho todos los jugadores menos Gerard Piqué que ayer se quedó en Holanda con permiso del club

Voz 0699 10:47 eso en el Barça gracias Adrián el Atlético de Madrid en la clasificación para la siguiente fase Le acompaña la parece mejoría de Diego Costa que le alejaría del quirófano pero

Voz 5 10:53 no fue así por lo menos a corto plazo la decisión del futbolista seguir sin pasar por el quirófano y competir sea aprobado hoy sin problemas como uno más e incluso apunta a jugar el fin de semana ante el Girona la buena noticia del día Costa esquiva el quirófano y opta por forzar al menos a corto plazo y eso se une al pase a octavos de final de la Champions tras la plácida victoria de anoche ante el Mónaco y el regalo del empate del Brujas en Dortmund que hace que ahora mismo el Atlético de Madrid sea el primero en su grupo a falta de la última jornada Diego Pablo Simeone está encantado con su equipo

Voz 0501 11:23 en la temporada pasada obviamente en aquellos partidos con el Caravaca no pudimos encontrar el camino del boli cuando uno no encuentra el camino del gol en esta competición es muy complicado hasta hoy venimos haciendo una Champions muy buena volvemos a estar en octavos de final en una alegría importante esperemos a ver qué sucede en esta jornada y media que faltan falta que juegue el Borussia ya para qué lado no toca

Voz 0699 11:45 está claro que el Atleti el Barça y el Madrid avanzan y que el Valencia se queda fuera pero veo cosas claras deja la Champions a falta de una jornada Toni López

Voz 0470 11:51 como el Barça y el Madrid el puertos en otro equipo que ya está clasificado como primero de grupo clasificado sin definir posición el Borussia Dortmund el Bayern y el Ajax que se jugarán el primer puesto del grupo en la última jornada el Schalke el Manchester City la Roma la Juventus y el Manchester United aún no hay nadie decidió en el grupo C en Nápoles con el puntos pese que ocho Liverpool seis Estrella Roja cuatro en la última jornada al Liverpool Nápoles Estrella Roja PSG por decidir el segundo clasificado del grupo B otorgan o Inter ambos tienen siete puntos y en el grupo F se clasifique al Olympique de Lyon o el Shakhtar los franceses con siete los ucranianos con cinco el puede cazar el primer puesto del City con diez puntos el Hoffenheim el tercero que da paso Europa League tiene tres puntos

Voz 0699 12:28 pues todo esto nos deja la competición europea en las últimas horas vamos a ver qué nos deja al resto del fútbol en los próximos minutos que sobretodo es algo sobre Isco sobre la final de la Copa

Voz 1576 12:36 tres hermanos Díaz llegó a serlo

Voz 13 12:39 es grande del barrio tal vez fue por la corriente gana o por los malabares fines

Voz 1576 12:43 lo que siempre han tenido claro es que la tranquilidad de no

Voz 13 12:46 en el soporte informático veinticuatro horas Vodafone One Profesional les ayudaría a crecer informa te en el catorce cuarenta y tres lo entiendas Vodafone Vodafone tu Partner en la era digital

Voz 7 12:56 el ready rápido pide un deseo pues iba a Sri Lanka deseo concedido BP celebra el veinte aniversario de su catálogo todo puede cumplirse repuesta treinta litros a más de carburantes PP Crea tu lista de deseos mi BP gana miles de premios fantásticos viajes y el nuevo Ford Focus ahora BP te lleva aún más lejos visita lista de deseos me ve punto com sopla las velas

Voz 3 13:19 te reto que pases por estas tierras como Per de otros formalmente porque eso es lo que hace un no se visita

Voz 14 13:30 se sienten se vive

Voz 3 13:32 se aprende Región de Murcia legado vivo

Voz 7 13:37 chicos todos reservado salimos temprano cargamos los esquíes alquilamos una cabaña a pie de en Fort sabemos que cuando fallan tus neumáticos tus planes también puede eso hasta el quince de diciembre si vienes a la Red Ford te llevas dos neumáticos Michelin y paga sólo uno por la increíble sensación de de es preocuparse detalles y condiciones punto es

Voz 0699 13:59 atención a esto atención seguidores de boca de River atención seguidores del Real Madrid atención seguidores del fútbol en general la final de la Copa Libertadores el partido que resta se podría jugar en el estadio Santiago Bernabéu Antón Meana muy buenas tardes

Voz 0231 14:16 hola qué tal Pacojo buenas tardes lo cuenta Joaquín Maroto en las páginas del diario As ya han pedido permiso a la Federación Española de Fútbol ha dicho que sí parece que el Madrid me parece bien y ahora mismo al noventa por ciento estaría cerrado el acuerdo sería el fin de semana del puente es decir el ocho o nueve de diciembre pero me han pedido permiso la Federación Rubiales dice que sí parece que el Madrid también yo ahora mismo el escenario más factible para que se juegue la vuelta del River Boca es el Santiago Bernabéu

Voz 0699 14:44 seguiremos atentos a esta noticia muy atentos la final de la Copa Libertadores el partido de vuelta se podría disputar en el estadio Santiago Bernabéu el fin de semana entre el ocho y el nueve de diciembre es una noticia de mucho alcance y de mucho calado en el Real Madrid además de esa noticia de última hora Isco y Nacho sólo protagonista Javier Herráez muy buenas tardes hola qué tal Pacojo si Nacho apura sus opciones de estar en el Mundial de Clubes trabaja duro para estar ahí y creo apuesto a que va a estar por cierto no tiene nada afortunadamente el susto del gol de la Éibar está trabajando ya con el resto de compañeros junto con Reggie Love is recupera efectivos Solari y del caso de Isco se está hablando mucho

Voz 15 15:22 de ayer antes de ayer y te lo contaré mañana lo de usuarias muy sencillo no le da bola e Isco pasa de Solari pero que Isco no se desenganche a que está fuera de forma puede ser jugó dos partidos titular con Luis Enrique y España en Croacia y ante Bosnia en Las Palmas unida

Voz 0699 15:37 Koke acortó plazos para volver trabajó duro con el Real Madrid después de una dura operación de apendicitis jugó titular tres partidos idioma cara con Lopetegui recordemos Levante Barcelona ir Viktoria Pilsen así que cada uno saque sus conclusiones pero Isco no es un vago e Isco no faltó al respeto nunca a solo hay más de fútbol de clubes en Bilbao por fin se llevaron una buena noticia en forma de resultado en la Copa a costa del Huesca Verónica Gómez

Voz 1509 16:01 sí muy buenas que ya era hora desde el mes de agosto no se veía a ganar al Athletic había lógicamente mucha preocupación y ayer al menos fue una alegría para el aficionado y también para el vestuario en una victoria contundente cuatro cero con doblete de Aduriz con sus primeros goles esta temporada otro de Beñat de falta y sin encajar ninguno vamos que Berizzo vio ayer al fin todo lo que lleva entrenando desde el verano

Voz 0513 16:20 el principal capital del partido comprobar de qué podemos jugar bien que podemos sostener el ritmo de que podemos defender con eficacia aquí debemos solidificar Iker en el equipo permanezcan y se queden todas las cosas buenas que hacemos

Voz 1509 16:33 importante sobre todo en lo anímico aunque veremos si ese miedo que ayer por ejemplo reconocía Beñat vuelve el lunes porque en Liga es otra historia

Voz 0699 16:39 el Athletic feliz en Copa el seguidor del fútbol debe estarlo por la actuación de la selección femenina sub diecisiete en el Mundial del que vamos

Voz 0995 16:45 jugar la final Antonio de la Torre el combinado de Toño Ice finalista del Mundial de Uruguay no fue fácil Nueva Zelanda puso las cosas complicadas pero España creció con el paso de los minutos llegó el tanto de Claudia Pina primero después el golazo Irene López y para redondear una actuación brillante de la sección española la selección al seis orgullosa después del encuentro

Voz 16 17:02 muy feliz no muy feliz porque es un sueño cumplido o no estar en una final de un Mundial el de la manera que lo hemos hecho en estamos sin vistas hasta el momento bueno muy contenta con el trabajo de las jugadoras bueno sólo tengo palabras de agradecimiento para ello

Voz 0699 17:16 alegría justificada la de la seleccionadora nacional el penúltimo nombre del fútbol es el de David Villa que anuncia que deja Nueva York eh y en Gijón sueñan por si se diera la opción de acabar su carrera allí aunque es un sueño David González si Pacojó soñar es gratis pero luego toca despertar esperanzas reales de que Villa vuelva al Sporting no hay menos con el equipo en Segunda División no ha habido contactos serios el Guaje a pesar de su cariño al Sporting apunta más a Japón o a Catar así que todo apunta que los sportinguistas tendrán que seguir vendrá Villa pero por la tele y la última va de Messi o mejor de la influencia que tiene su juego a la hora de convertirse en un fenómeno demográfico suena raro pero Jordi lo va a explicar muy claro verdad Jordi buenas tardes

Voz 0985 17:56 buenas tardes pues sí porque el nombre de Leo ya es la octava elección para los bebés en Barcelona hace diez años en dos mil siete era la elección número ochenta de los padres por lo tanto fenómeno futbolístico aparejado fenómeno demográfico cabe recordar que en Cataluña en dos mil sólo nacieron cuatro óleos en dos mil diecisiete nacieron cuatrocientos cuarenta y tres Leo sin Catalunya

Voz 0699 18:21 habrá que ver cuántos en Sevilla se llaman Joaquín en los últimos años Yago en Vigo que lo dijo también hay sorpresas en lo que no hay es en que ahora toca el repaso fuera del fútbol que va sonar a parquet partido de la selección de clasificación para el Mundial de China ante Turquía en baloncesto en menos de dos horas Javier Saisó

Voz 1982 18:36 así es la selección a punto de salir hacia el pabellón en Ankara al primer match ball para la clasificación para el Mundial España debe ganar y que Ucrania Montenegro pierdan no será nada fácil ya que los turcos tienen cinco cuadros de la Euroliga por ninguno España y el ambiente estará muy cargado en Ankara en el cinco de España podría ser Quino Colom Jaime Fernández Beirán Fran Vázquez y Aguilar a las cinco Pacojó empieza el partido

Voz 0699 18:57 además tenemos Euroliga con partidazo entre el Real Madrid CSKA Marta Casas muy buenas partidazo entre los dos

Voz 1509 19:02 equipos que mandan en la clasificación con ocho victorias y solo una derrota y los dos con bajas importantes en el Real Madrid no va a jugar Sergio Llull tampoco lo va a hacer cundir mientras que en el CSKA no ha viajado a Madrid no se va a ver las caras con sus antiguos compañeros Sergio el Chacho Rodríguez un partidazo que se juega desde las nueve de la noche en el Palacio de los Deportes

Voz 0699 19:19 para cerrar hoy despedida en Madrid a la selección femenina de balonmano que el sábado se pone a luchar por el Europeo en Francia Laura Díaz

Voz 0545 19:24 sí Pacojó mañana las guerreras viajan el Europeo de Francia un europeo que comienza hoy con ese Francia Rusia inaugural pero que tendremos que esperar hasta el sábado para ver el debut de España ante Croacia en un partido que todas catalogan como muy importante

Voz 0699 19:35 incluso pues eso es lo que da de sí la actualidad polideportiva también hay que decir como contábamos al principio que Pau Gasol se ha lesionado en la NBA su técnico lo ha confirmado tiene una rotura en el pie por estrés y será baja indefinida por lo tanto San Antonio Spurs va a tener esa baja durante mucho tiempo hasta que el polideportivo ya está aquí el primer tiempo de SER Deportivos vamos al segundo que es el que os pone lo más cercano más cerquita de vosotros ni moverse lo que vamos a hacer hasta las cuatro contaron muchas cosas lo primero vamos a indagar en la noticia los hemos contado hace cinco minutos de que el estadio Santiago Bernabéu podría ser la sede de la final de la Libertadores el ocho o el nueve de diciembre el partido entre Ribery Boca que se podría jugar aquí cuenta con el OK de la federación con el OK de la comen Ball están consultando a los clubes pero parece al noventa por ciento que ese encuentro se podría disputar en el estadio Santiago Bernabéu además tenemos que contaron la mejoría de Diego Costa que lo mismo le hace esquivar el quirófano cuanto de complicándose están poniendo lo de Isco que pueda jugar a corto plazo con Solari en el Madrid hay que escuchar a Míchel que estamos en la previa del partido entre el Rayo y el Eibar que es el partido del viernes y en el que Radio está buscando por cierto la primera victoria en caso de la temporada además día de Antoni Daimiel eh para hablar de la NBA en el baloncesto que tiene un Real Madrid CSKA un partido en que no está Sergio Rodríguez y y bueno el equipo de SER Deportivos está muy contento con el JEME lo voy a decir por segunda y última vez te voy a nombrar a Sonia Lus a Paco Hernández a Javier Herráez Antón Meana a tal a Fullana Ejido a Escorial a Marta Casas a José Palacio a Toni López José Antonio Duro a Uxua Caballero Iván Martín a Iván Álvarez a Laura día Andoni De la Torre a Juan Carlos Ingelmo Alicia Molina Noema Valido a Julio Hernández y al resto de la redacción ya los técnicos eh si algún día el programa sale mal será por mi culpa porque con ese equipo realmente es muy difícil fallar acabó vamos a irnos con Vicente del Bosque al que vamos a preguntar por Isco las tres veintiuno

Voz 17 21:43 son las ocho las siete en Canarias es el momento de adentrarnos era sólo cuestión de tiempo abrimos mesa de de tertulia sin venidos

Voz 8 21:51 art uno de los grandes partidos de la temporada pero estos Carlos del Deportivo hoy vamos con déjame que te cuente una cosa esta semana culo

Voz 18 21:57 a los número uno Cadena SER Lite

Voz 7 22:02 por de la radio española según el último Estudio General de Medios con cuatro millones ciento treinta y nueve mil oyentes

Voz 4 22:10 porque no sólo tenemos oyentes adultos madurez hay un oyente de dos meses y medio número uno en formación uno deportes número uno en entretenimiento bueno lo celebraremos e I

Voz 18 22:24 uno los número uno Cadena SER

Voz 4 22:30 es un aguardiente y una porra que te había pedido una barrita de pan con tomate hace media hora aquí el Gavà hombre Javad

Voz 17 22:38 cómo es tu bar de siempre que tiene de especial esta noche los el faro que damos en el bar

Voz 7 22:44 ya puedes dejarnos tus mensajes de voz comentarios hilo que quieras en el whatsapp

Voz 17 22:48 el programa el seis ocho cero seis siete tres ir nuestra cuenta de Twitter arroba faro se abre a partir de la una y media en la SER Mara Torres

Voz 2 23:02 cadena SER

Voz 0699 23:05 llevamos días pensando en buscar una voz autorizada que no puedo hablar del asunto Isco hace unos minutos ha concluido en Madrid un acto publicitario con Vicente del Bosque y Pescanova llevó mando de Iván Álvarez para ver si había suerte podríamos escuchar a la ex técnico de el Real Madrid iba muy buena

Voz 0017 23:20 qué tal va cojo si buenas tardes con un protagonista

Voz 1576 23:22 la excepción necesita pocas presentaciones campeón del mundo campeón de Europa don Vicente del Bosque qué tal buenas tardes hola buenas tardes bueno lo primero que ve a preguntar por qué es afeitado el bigote después ganamos mundial vamos la Eurocopa afeita ahora porque esa decisión

Voz 1955 23:34 poco de resistencia por mi parte pero sí muy facilón me cuesta decirlo

Voz 17 23:38 pero

Voz 1955 23:38 sí me ofrecieron hacer una campaña que es ente día yo que era simpática agradable y que espero que sea eficaz de parte de de Pescanova superó su productos lo asociaban al yo tenía el opté por hacerlo para que ojalá sabe muy bien toda esta campaña de Navidad

Voz 1576 23:56 usted un hombre de fútbol que siempre está atento a la actualidad no sé si está viendo este comienzo de temporada del Real Madrid que es capaz tan pronto de salir goleado de Eibar como de ganar tres días después en Roma que él está apareciendo la temporada del Real Madrid

Voz 1955 24:07 que ha habido una situación siempre complicada para los cruces es cuando hay un cambio de entrenador que siempre para ningún club hilo han sufrido y ahora pues están intentando otra vez rehabilitarse y espero que lo consigan que porque he estado en dos buenas manos muy buenas manos las de Julen Lopetegui hora de Santi Solari te espero

Voz 1576 24:28 todo Valle ven le pregunto por Solaria ha hablado con él desde que dirige al primer equipo del Real Madrid se ve capacitado para dirigir un trasatlántico de estas magnitudes como el banquillo del equipo blanco

Voz 1955 24:38 me va desearle desearle lo mejor y nada más no creo que tenga que yo ofrecerle nada Hay las cosas no hay una receta única para cada situación y el tiene capacidad para resolver todo lo que eso representa

Voz 1576 24:52 usted que ha sabido gestionar tanta situaciones en tantos años de carrera qué le está pareciendo todo lo que está ocurriendo con Isco que no termina de ser imprescindible eh con Zidane con Lopetegui hora incluso con Solaris está quedando algún partido en en la grada que cree usted que le falta disco para ser imprescindible ir donde puede encajar mejor en el sistema del Real Madrid

Voz 1955 25:07 eso no es una pregunta para los interesados si yo lo que deseo que tiene esa faceta tan importante de un entrenadores de mantener una buena convivencia en El Vestuario de Santi lo sepa y que también los jugadores sepan que sean conscientes de que hay que ser buenos chavales bueno buenos profesionales y que es una plantilla de veinticinco jugadores que es complicado y que ellos tienen que poner de su parte un poco para ayudar al entrenador en en cada momento cuando juegas saber estar cuando juegas y saber estar cuando no

Voz 1576 25:37 horas otro nombre propio el de Sergio Ramos que le parece todas estas informaciones que están saliendo sobre el capitán del Real Madrid de la selección usted que lo conoce muy bien confía plenamente en Sergio Ramos

Voz 0501 25:46 nosotros hemos tenido suerte

Voz 1955 25:48 ver a Sergio como lateral derecho a ser campeones de Europa campeones del mundo y se de central campeones de Europa hay siempre con oportunamente mentó estupendo oí yo creo que estamos en buenas manos como capitán de la selección

Voz 1576 26:03 muchas gracias don Vicente y un placer escucharle en la sintonía SER Deportivos Italia recetas Pacojó don Vicente del Bosque que analizado todos los demás al Real Madrid la selección española también Isco y Sergio Ramos aquí en la sintonía de SER Deportivos en la Cadena Ser

Voz 0699 26:15 Del Bosque gracias semana analizando todo lo que es el Real Madrid en general de Isco en especial que es el tema de conversación del madridismo entero Bono y del resto del extranjero mañana Javier Herráez habla Solari no

Voz 15 26:26 señor escuchar a Vicente del Bosque con Iván es un placer y un privilegio e del mejor técnico que ha tenido el Real Madrid junto con Zidane el tercero sería Ancelotti pero sin duda Vicente del Bosque el más grande de todos yo qué sé con Luis Aragonés hicieron que el fútbol español cambiar no así que hay que ponerse de pies que uno escucha a Vicente del Bosque que ha dado él la tecla una vez más no lo jugadores son egoístas quieren jugar pero los técnicos tienen que saber manejar ese vestuario tienen I XXIII egos ó veinticuatro en este caso Lary dejará Isco en la grada para mí Solari es injusto Solari es el técnico del Real Madrid conoce perfectamente lo que Xisco cuando está en forma es el mejor ahora no estará en forma pero creo que jugó dos partidos titular hace una semana con la española Se jugaba España su pase a la Final a Cuatro que se va a jugar el próximo mes de de Juni que lo perdió y bueno pues habrá que hace no pero Isco no es un chico que no entrene que es un vago que se deja ahí ir y cosas similares en el campo siempre da todo lo que tiene pero claro seres engancha cuando no le dan bola pues se engancha

Voz 1576 27:28 hay puede tener un pequeño debe pero cauto

Voz 15 27:30 tenemos nuestra forma de ser no que Isco sea un prueba palmaria es pues una solución y ahí está Solari tiene que demostrar que es capaz de recuperar

Voz 0699 27:37 pero no lo va a tener nada fácil ya te lo digo yo Bono o nada mañana escuchamos a ver que lo que tiene que decir Solari porque estoy seguro de guerra le va a preguntas otras que en rueda de prensa hasta mañana Xavi una un abrazo hasta luego eso en el Real Madrid en el Atlético la felicidad de avanzar en la Champions con la buena respuesta del público y Diego Costa evitando el quirófano son todo buenas no

Voz 15 27:54 decías sólo hay un pequeño pero

Voz 0699 27:57 en la felicidad lo de Filipe Luis Talavera hola qué tal hola buenas tardes bueno quizá uno más no porque tampoco ha renovado Godín veremos a ver qué pasa con Diego Costa está el tema Jan Oblak pero es verdad

Voz 1576 28:07 que a principio de temporada yo creo Vela el mayor disgusto que se llevó El Vestuario del Atlético de Madrid de la afición era el caso Filipe Luis él como vía contamos aquí en Carrusel quiso irse al Saint Germain el Atlético Aino Le puso ninguna facilidad porque no tenía tiempo material de buscar otro lateral izquierdo y al final ha terminado la temporada su contrato termina el treinta de junio del dos mil diecinueve por lo tanto quedan muy poquitos meses ya a partir de de el uno de enero podría negociar con cualquier otro club ayer después del partido en las televisiones con derechos una de ellas Sporting interactivo de Brasil con nuestra compañera Tatiana Mantovani le preguntaban por su futuro por lo que siente por el Atlético de Madrid y que va a pasar a partir del treinta de junio

Voz 17 28:49 no

Voz 1038 28:50 la verdad es que mi historia con el Atlético es especial llevo ocho años aquí y he ganado muchos títulos con este club acabo contrato y no tengo ninguna oferta de renovación con el Atlético el futuro está abierto vamos

Voz 17 29:01 no saber lo que pasa en los próximos meses los que voy a tener que decidir con el corazón espasmos

Voz 0699 29:09 yo creo que el Atlético de Madrid si termina jugando

Voz 1576 29:11 sino tan importante como lo está siendo en este en este curso sobre todo por las ausencias seguramente le pueda ofrecer algo pero yo creo que lo que se rompió en verano va a ser muy difícil que se pegue de cara al próximo

Voz 0699 29:22 yo creo que Filipe Luis ha hecho Un Jordi Alba que es decir en voz alta que está extrañado para ver si el Atlético de Madrid le llama qué es lo que hizo el Fútbol Club Barcelona con Jordi Alba que contábamos a principios de semana en la SER veremos si le llamo hay veremos si la oferta que llega convenza a Filipe Luis aunque como dice tala a lo mejor no es el primero en la lista porque están los casos de Godin y de Oblak que seguramente están más en la cabeza de la directiva del Cholo y que sepamos ya

Voz 5 29:48 el día Albano intentó pegar la espantada en

Voz 0699 29:50 no me siento dejando al equipo eso es distinto desde luego

Voz 19 29:53 eh y luego de ayer está lo de

Voz 0699 29:56 la clasificación para la siguiente fase de

Voz 19 29:58 la Champions

Voz 0699 30:00 de esta mañana está lo de Diego Costa y ayer también estaba la visita de Falcao al metropolitano pero

Voz 5 30:05 el sí buenas noticias para Diego Pablo Simeone para el Atlético de Madrid con esa victoria frente al Mónaco B o C porque la verdad es que era un equipo joven el de el Mónaco con una media de veintitrés años y Prat de cinco futbolistas de diecisiete un Atlético de Madrid además recibió el regalo del Brujas que empató en Dortmund tieso hace que el Atlético Madrid sea primero con doce puntos diez tiene el boxeador y por tanto depende de sí mismo la última jornada para ser primero de grupo Jan noticias en el día de hoy con Diego Costa esa mejoría de las molestias en el pie de momento a corto plazo va a evitar el quirófano

Voz 20 30:35 yo ta por seguir compitiendo de hecho hoy se abre

Voz 5 30:37 Abbado y además a un gran ritmo entrando prácticamente en todas las jugadas sin problemas así que no sólo confía en que

Voz 1576 30:43 vaya bien ese tratamiento conservador sino que además

Voz 5 30:46 Junta a jugar el fin de semana en Girona también Godín que ha intensificado ya el ritmo y el contacto con el balón no va a forzarle Diego Pablo Simeone teniendo en cuenta los problemas que ha tenido con los centrales en las últimas jornadas y sobre todo pensando que en el próximo partido de Champions no va a estar Savic que fue expulsado anoche así que Diego Godín apunta que reaparecerá ya la próxima semana es Radamel Falcao un hombre que jugó marcó muchos goles setenta noventa y un partidos con el Atlético de Madrid y que ayer tuvo su pequeño homenaje antes del partido con un cuadro que le entregaron precisamente Diego Godín Adelardo los dos futbolistas uno el que más a vistió la camiseta del Atlético Madrid y Godín el que más la ha vestido siendo futbolista extranjero con un cuadro muy bonito con una de las celebraciones de su setenta goles y Falcao por si acaso no cierra la puerta a volver algún día a pesar de tener

Voz 0501 31:32 treinta y dos años muy lindo el recibimiento del público el cariño Él siempre estoy muy agradecido muy contento creo que más allá de los títulos goles y demás el la gente de muy agresiva con esfuerzo con compromiso sí eso esos a que que me identifico con los valores de este creo realmente que el Atlético siempre bazar en mi corazón y no sea una vez que termine mi contrato en el Mónaco quizá no sé qué va a pasar así que estoy siempre hinchando por el Atlético de Madrid

Voz 21 32:02 en fin hace que sólo ellos históricos o el Madrid bueno Ariel

Voz 0501 32:07 hombre el Atlético sábado en mi corazón

Voz 0699 32:10 bueno respuesta perfecta no

Voz 5 32:13 el blanco está claro

Voz 0699 32:15 creo que en el Atlético de Madrid ha dejado buen recuerdo Falcao Falcao tiene buen recuerdo del Atlético de Madrid ya veremos si esos caminos se vuelven a cruzar que a mí me da que no pero bueno cualquiera sabe que eso del Atlético de Madrid el Rayo Vallecano juega mañana contra el Eibar ya decíamos ayer que el radio está buscando su primera victoria en casa y Michel la necesita como como el comer de hecho Michel ha hablado esta mañana del partido eh mono todos son vitales Toni López si todos los hechos

Voz 0470 32:41 jugadores la semana pasada después del partido contra el Valencia Mestalla decían que este partido del Eibar es una final lleva siete partidos en casa sólo tres empates el resto derrotas pero sí que hay que decir que empató contra el Villarreal cuando iba ganando empató contra el Athletic cuando iba ganando Ile ganó el Barça cuando iba ganando los minutos han ido muchos puntos en casa al Rayo aunque para Michel contra ellos jugadores mañana no es una final

Voz 22 33:04 a ver catalogar los final no porque hay muchos partidos en juego todavía pero es un partido que de máxima necesidad para nosotros para para conseguir esos tres puntos que no es que sea una final pero que es un partido importantísimo todos los sabemos si la única forma de que mañana ánimos tres puntos es que los jugadores y nosotros todos los que estamos en entrar en juego

Voz 0470 33:22 hagamos un partidazo los que no estarán para ese partidazo serán Javi Guerra habrá que ver a vínculo en principio sancionado pero está esperando el rollo apelación sino estas vínculo o defensa de tres au saldrá Tito en el lateral derecho que a pesar de que en toda la temporada sí que está preparado para este partido

Voz 5 33:37 y al preguntarle sobre su futuro

Voz 0470 33:39 que siendo optimista con el equipo

Voz 22 33:42 estoy preocupado por la antes te lo juro de verdad por el por el rendimiento del del equipo oí que el Rayo necesitamos una victoria para sobre todo para nuestra gente para nosotros mismos para nuestra confianza no me pongo a pensar lo que pueda pasar entiendo las situaciones de de todo el mundo en los pensamientos de todo el mundo incluso habrá aficionados que que ya empiecen a pensar que es mejor un cambio siempre digo que mi gente me ayuda me apoya está conmigo ignoto en el jugador sobre todo en el día a día que que hacemos muchas cosas bien

Voz 0470 34:11 digo que nosotros optimista con su futuro porque no piensa en ello lo que quiere decir Michel mañanas nueve partidos Rayo Éibar contra el equipo que ganó tres cero al Madrid algo que no le preocupa Michel ha dicho en rueda

Voz 0699 34:19 bueno pues veremos qué es lo que pasa mañana allí en Getafe también hemos tenido protagonista en sala de prensa dos días de jugar contra el Espanyol con protesta preparada por el final del partido ante el Athletic Andoni

Voz 0995 34:27 es el tema de la semana en el Getafe la cola que ha traído el error arbitral porque penalti no pitado matan San Mamés la afición como dices anunciado mediante redes sociales no iniciativa para que en el minuto doce del encuentro del sábado frente al español hay una pitada unánime a modo de protesta por el trato arbitral que entienden hay contra el Getafe y hoy ha sido Damián Suárez el que ha a los medios quieren ganar en casa por fin en cuanto la iniciativa de protesta dice que apoyan a la afición pero que están un poco pues hasta las narices

Voz 23 34:52 es verdad que tampoco un poco cansado de todo lo que se habla hace habló bastante prisión salió esa trató he dicho no todo el mundo yo que fue penal

Voz 0699 35:00 nosotros no podemos hacerlo

Voz 23 35:02 el partido del sábado sabemos que estamos en deuda con nuestra gente nuestro nuestro campo queremos que que bueno de estos tres puntos se queden a Cangas

Voz 0995 35:11 ese es el objetivo olvidarse de los árbitros en casa de nuevo los números del equipo a domicilio son buenísimos pero en el Coliseum sí que les falta sumar más a los de Bordalás hoy han entrenado todos menos Vergara y Yáñez y lo han hecho con cierta falta de puntería las llegadas que han ensayado hemos podido ver a Bordalás gritando como pocas veces con el fin de transmitir intensidad aseguró Pacojo que impacta mucho ver en acción al míster con esos gritos pero bueno en cualquier caso que cuide la voz Bordalás que mañana el equipo trabaja a puerta cerrada en el Coliseum y luego nos atenderá a los medios como previas encuentro frente al Espanyol del sábado a las seis y media

Voz 0699 35:40 seguro de tiempo de sobra para dos cosas para la rueda de prensa después en el Leganés estamos a vueltas con la semana de Cuéllar hoy Selene un recuperado pero no del todo no seguro que juegue insinuó llega a ojo que puede haber noticia a ver el jeroglífico Óscar Egido yo creo que lo está haciendo

Voz 1576 35:56 la última semana son un quebradero de cabeza para Pellegrino y yo la tengo a Pacojó de que me mágica estudia contar algo diferente de la portería del Lega el portero titular de Pellegrino es Cuéllar lo dijo el pasado viernes y lo repitió tras ese partido contra el Alavés en que debutó Luna indicó Pellegrino mi portero titular a día de hoy es Cuéllar ayer y hoy Cuéllar ha entrenado con el grupo pero aún no está al cien por cien recuperado de esa elongación en los sitios eso no quita que pueda jugar el sábado y que sea titular en Valladolid pero Cuéllar dijo que sólo volvería si está plenamente recuperado la pregunta es sí Cuéllar no juega el sábado quién sería el portero del Leganés en Valladolid lo mismo una respuesta porque finalmente jugó a Cuéllar pero si no juega yo no estoy tan seguro de que el titular vuelva a ser el lunes porque me da la impresión que el cuerpo técnico del Leganés ya no tiene en el portero con la misma confianza que voy a esperar hace una semana yo te hago

Voz 0699 36:46 de el martes que yo Duarte en el deporte

Voz 1576 36:49 los les tu aconsejando cómo corregir sus fallos en la salida laterales y los saques con la mano y al mismo tiempo en los entrenamientos de esta semana hemos visto que Pellegrino ha estado muy pendiente de Jon Ander Serantes yo no tengo casi dudar de que va a jugar en Copa ante el Rayo

Voz 0699 37:04 sí pero lo mismo juega antes en Vallecas

Voz 1576 37:07 vemos in porque si ya no confían tanto el lunes ya es todo Pellegrino tener encima de John es más posible que haya sorpresa que Serantes fuga en Valladolid siempre que no llegue Cuéllar a ese partido vamos a salir de dudas mañana en la rueda de prensa con Pellegrino luego veremos la convocatoria quedó porteros viajan aunque ya te digo que lo empujó a Cuéllar y aquí no esa nada pero va a ser interesante iba a Cuéllar también quién es su suplente en Valladolid la posibilidad un tetris eso un puzzle una cosa rara XXXVII estabais

Voz 0699 37:33 Sando hemos dado o habéis dado una noticia muy importante ignoraba desarrolladores estábamos trabajando en la noticia vamos a contarnos cómo está la cosa de que la final de la Copa Libertadores se pueda jugar en el estadio Santiago Bernabéu

Voz 25 37:53 SER Deportivos en Cadena Ser punto com y en las redes sociales que incluía Ter arroba SER Deportivos quien en Facebook SER Deportivos

Voz 0995 38:04 sí Puskas expuestas disolverá Icon Book

Voz 2 38:07 elecciones generales dando a votar a favor o en contra

Voz 17 38:09 dimitir ministra

Voz 1 38:11 procura encontrar una buena pregunta de lunes a viernes en Hoy por hoy la entrevista de Pepa Hoy por hoy no Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es Gea mosqueados Cadena SER corte con otro portero el ahora dos con su pareja de centrales y Rafa Alkorta Pablo Alfaro Renault medio centro la mezcla perfecta de potencia africana es bueno el frío pucelano la Lizaran dos amigos un inglés y un italiano en el centro del campo que la tocas no era olas se queda ir muy limpio y los extremos clase velocidad y calidad Álvaro Benito y Javier Subirats dengue

Voz 4 38:59 sí tenemos un delantero argentino del Valentín Alsina

Voz 1 39:05 lleva un arquero y con el Balón de Oro gol Luis Suárez que despierta paz entre enero líder el Deportivo el cigarrillo

Voz 7 39:24 qué opinan los oyentes de nadie sabe nada

Voz 1 39:27 con todo lo bueno que broma rollo muy buenas críticas Andreu Berto Pons vosotros venga cambiamos los sábados a la una de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero en estos en Nadie sabe nada de un programa en el que puede pasar de todo Cadena SER

Voz 28 40:06 venga venga tirando de enmiendas

Voz 29 40:15 a vosotros y nosotros jugamos que me saca de ahí exime quien me saca si la gente estaba loca ante nadie imagínate si nosotros vamos ganarme su cancha le damos la vuelta en su cancha aquí pasa me miras

Voz 30 40:28 y no habría agua es una vergüenza es decir había dos jugadores no lo que está en el hospital

Voz 17 40:35 sí

Voz 32 40:41 pues ya no es el único hoy se ponga Molés sabor quemó la manera de que realmente seamos un ejemplar que tienen no estemos buscando si es culpa de la correo H culpa de ETA caro que hubo que no hubiera seguridad adecuada Iker mundo nos está mirando para que demostremos que realmente somos un país donde puede organizar un partido de fútbol sino que no tenemos por otro lado a jugar porque no son capaces de organizar un evento de todos

Voz 31 41:02 a Iker

Voz 33 41:04 diez doce quince que no serán más pudo que pasan todo lado eh

Voz 1 41:08 se teme que reprogramado en un partido tan importante como sociedad que Antena la verdad que a mí me da mucha tristeza

Voz 0699 41:16 sonidos de protagonistas de la suspensión del partido de vuelta de la Libertadores entre River Boca

Voz 17 41:22 la noticia está en que ese partido de vuelta hace puede llegar a jugar en el estadio Santiago Bernabéu Antón Meana

Voz 0231 41:28 pues sí Pacojo es una opción que tiene mucha fuerza como decía lo en la noticia que firmaba Joaquín Maroto en el diario As hemos preguntado en estos últimos veinte minutos es una petición

Voz 34 41:38 el forman que esta mañana ha presentado un complejo a la Real Federación Española de Fútbol ha dicho que si Luis Rubiales el Madrid parece que también está de acuerdo Easy Boca River aceptan se jugarían este estadio en el Santiago Bernabéu la vuelta del River Boca o bien el sábado ocho o bien el domingo nueve de diciembre sería un espaldarazo para el fútbol español que recordemos quiere competir con Argentina el Mundial del treinta la FIFA tendría en cuenta la cercanía del fútbol español su diferente

Voz 1123 42:09 sí con una final tan importante como esta

Voz 34 42:11 y ahora mismo es una opción Monreal que se pueda jugar la final en el Bernabéu

Voz 0699 42:16 Nos hemos movido rápido falló vides es miembro de la peña

Voz 35 42:18 el pleito en Madrid hola Fabio muy buenas tardes hola qué tal buenas tardes Paco Il Leonardo Poncela es miembro de la peña de Boca Juniors también aquí en Madrid hola Leonardo muy buenas tardes Fabio qué te parece

Voz 1123 42:33 su producción hasta que no lo vea no lo porque con tantos papelón eh suman uno más no me extrañaría como madrileño por adopción si está ya bueno pero la Financial perdió el encanto que tenía eso que aclare

Voz 35 42:50 ya te Leonardo qué te parece que se pueda jugar la final de la Libertadores aquí en Madrid