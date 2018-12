Voz 0699 00:00 hola a todos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER los futbolistas son referentes San del global muchos comparan el fútbol con la religión sí tiene su razón lo fieles siguen incondicionalmente a sus ídolos son indiscutibles e imitados desde cómo se peinan como se visten hasta los gestos de cómo juegan en el césped todo se copia por es un futbolista mueve lo que mueve y por eso deben ser conscientes de que son algo más que fútbol por eso también mola que el Balón de Oro se lo den a Luka Modric que es un ejemplo de superación de una infancia difícil en la guerra para acabar llegando a la élite también Mora un jugador que pensaba que era favorito para ganar como Griezmann esté en esa gala prestigiado el premio demostrando cierto compañerismo dicen muy poquito las ausencias de Cristiano y Messi reflejando una lamentable soberbia dejando la educación en su casa demostrando unos valores más de niños mimados que de deportistas de nivel el lema del deportes lo importante es participar no estaría mal que en un mundo de tatuajes Cristiano y Messi se grabaran el lema en algún sitio que les quedara libre Lastras y uno comenzamos a que SER Deportivos

Voz 1 01:11 la Cadena SER SER Deportivos con Francisco José Delgado

Voz 0699 01:15 la redacción de deportes de la cadena ser aquí estamos los de SER Deportivos hasta las cuatro vamos a acompañar con el resumen de lo que llevamos del deporte el martes gracias por estar ahí del modo que más os cuadre por la radio de siempre ahora con las emisoras de ser más incluidas a través de la aplicación de la SER en el móvil por nuestros enlaces en redes sociales o por la web tres W punto com que lo importante como siempre es que tenga mucho donde elegir os doy las gracias por elegirnos en nombre de todo el equipo del programa que va desde Sonia Lus en la producción a Juan Carlos Ingelmo y Alicia Molina como cracks de la técnica el Athletic de Bilbao Hades situado a Eduardo el Toto Berizzo como entrenador del equipo vasco anoche el Athletic cayó contra el Levante tres cero en el último partido de la jornada de liga ya le apretaron a Berizzo en la sala de prensa con su posible dimisión

Voz 0513 01:56 con signos verdaderamente le dijo pienso en el Atleti en el equipo sirve así sera el brío que no serviría yo que luego como entrenador UPTA empecinado decirme quién no no yo estaba contando usted está diciendo aquí que su dimisión se vería compra pueda me hacen entenderé que me otra persona mejor pueden enderezar la situación encantado

Voz 0699 02:21 pero como no dimitía hoy han decidido dimitir si se me permite el verbo Gaizka Garitano será el sustituto de Berizzo hoy vamos a comenzar en Bilbao ya mismo con el que podemos con

Voz 1038 02:29 lograr la noticia de el día con el peligro real

Voz 0699 02:32 de que el equipo se vaya segunda por primera vez en la historia historia a la que ha pasado Luka Modric con su primer Balón de Oro

Voz 2 02:39 esto no es sólo para trabajo que ha hecho

Voz 0231 02:42 yo este año hay que has sido

Voz 2 02:45 espectacular pero para toda mi trayectoria para toda mi carrera porque en fútbol constancia es muy importante yo creo que últimos años yo estaba constante ahí a ingentes reconocido estoy me me alegro

Voz 0699 03:00 Modric primero Cristiano segundo Kenny fue Griezmann tercero al que le preguntaron tras ganar la Eurocopa que tiene que hacer para que al francés le den el Balón de Oro

Voz 0621 03:07 segunda es que ganas tenerlo en tu en tu armario en en casa en la próxima la próxima será

Voz 0699 03:15 a lo mejor la Copa de Europa de selecciones es menos importante que la Champions llegó a decir en Le equipe el delantero del Atlético de Madrid aunque el respaldo hoy a la teoría le ha llegado a través del Cholo al que la SER le ha preguntado si el Atlético de Madrid se ve ninguneado de alguna manera los premios

Voz 0501 03:27 con el me hacen reír porque te quieren que diga lo que ustedes saben entonces con arquero el mundo cuando tuvo con nosotros lo ganó Keylor Navas que estaba en el Levante test para que no hace falta cosa que no hablar no tienen sentir en este en este mundo del fútbol no sabes dónde está tiene que saber está cuando sabe detalló que hay pide mejor

Voz 0699 03:53 bueno pues aquí cada uno tiene su opinión y todas son respetables ahora oímos incluso a Florentino Pérez que estaba feliz con el premio a su jugador comentarios sobre el Balón de Oro tanto la parte menos en Bilbao que ha visto el peligro real de irse a Segunda Berizzo y entre tanto el que se ha ido pero Brasil ha sido Diego Costa y la SER le ha acompañado en el camino de su viaje

Voz 0501 04:10 no sabe lo que quiere

Voz 0699 04:14 puede dijo

Voz 3 04:15 para China o salidas eh ahí ya Carmen de ahí

Voz 4 04:20 sobre la con la Champions en febrero se pregunta full mensaje simplemente de Brasil y ya está

Voz 3 04:26 hola qué tengo el vuelo no que vaya en Nueva

Voz 4 04:29 yo y ojalá que puedan a la también este año ya contigo en el campo no o lo que sea

Voz 0699 04:34 lo que son son tres meses de baja para el delantero del Atlético jugará la Champions no ligue parte de la Copa sin el de Lagarto el equipo del Cholo la codo para el Athletic en mañana pero ya tenemos cuatro partidos que hay que rebasar no tardando mucho estaremos además escuchando a dos de los tres técnicos de los tres primeros que han hablado antes de la Copa para Barcelona Sevilla Atlético de Madrid que son tres los tres que juegan mañana por cierto en el Camp Nou el minuto de silencio por el fallecimiento de su ex presidente José Luis Núñez en el encuentro copero de mañana además se va acercando la final de la Libertadores en Madrid con la confirmación de que mañana llegan los equipos y hoy ponemos en marcha la votación que hacemos cada año para elegir a los mejores deportistas de la temporada que termina empezamos por la categoría deportista español masculino del año e seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis nuestros guasa quién ha sido para vosotros el mejor de dos mil dieciocho y porque Mar Márquez Alejandro Valverde Rafa Nadal seis treinta nueve dos de los seis cuatro seis para notas de voz explicando el porqué Garrote carro Llull no sea admitimos propuestas y argumentos Jos escuchamos en ese número seis treinta nueve dos de los seis cuatro seis un poquito más tarde ni en un día tan futbolero como extra deciros que en baloncesto otro Luka Doncic ha sido elegido mejor novato del primer mes de competición de la NBA en balonmano la selección femenina perdió ayer su segundo partido de lo Europe de la forma más cruel en el último segundo ante Holanda aunque mantiene opciones de avanzar ronda ganando el último partido y además hoy en la gala de la IAAF eligen los mejores atletas del año ya hay más pero toca coger un poquito de aire para contaros son las tres y seis vamos al lío

Voz 0699 07:09 ayer tras caer tres cero ante el Levante Iván Martín muy buenas tardes son Pacojó que muy buena los peros no

Voz 0838 07:14 los de la historia del club una sola victoria en catorce partidos de Liga lo de ayer el Levante fue la guinda a Urrutia miembro de la junta gestora que dirige el club durante el periodo electoral que vive el Athletic acompañado esta mañana en la al equipo en su regreso a Bilbao se ha reunido con Berizzo en Lezama y el técnico ni siquiera ha salido dirigir el entrenamiento cesado de forma fulminante eso ocurrió al filo de las doce del mediodía una hora después en el ex entrenador del Athletic el Toto Berizzo abandonaba Lezama en su automóvil sin realizar declaraciones sacaba al árabes dicho mañana comienza Pacojó la etapa de Gaizka Garitano que se estrenará el jueves en partido de Copa en Huesca

Voz 0699 07:44 buena de opinión Íñigo Marquínez es la destitución de Berizzo la solución a los males del Athletic el momento va más allá de la dirección en el banquillo Íñigo

Voz 0802 07:51 las dos cosas es la solución lógica no sé si la más adecuada pero no cabía otra porque la situación insostenible el equipo sedes componía semana semana partido a partido con un inequívoco camino hacia la Segunda división pero aunque pienso que era obligado acabar con la era Berizzo el problema es mucho más profundo quiero decir que no es un problema de entrenador o por lo menos no es sólo un problema del entrenador argentino los números años verdad son horribles los peores de la historia del club pero es que las sensaciones de la pasada temporada con Cuco Ziganda no fueron mucho mejores y para los que tienen pocas memoria de memoria que echen la vista atrás y repasen el rácano fútbol por ejemplo que hizo el Athletic en la segunda vuelta de la última temporada de Valverde el problema así es de entrenador pero es también de plantilla un problema global que se agudiza al encontrarse el club en medio de unas elecciones a la presidencia

Voz 0699 08:34 gracias Iñigo y mirando al futuro que trayectoria tiene Gaizka Garitano el nuevo integrante del banquillo del Athletic Verónica Gómez

Voz 1509 08:39 pues empezó en el Éibar B en Tercera dos años después le dieron el primer equipo que estaba en Segunda B lo subió a Segunda y al año siguiente a primera de allí dimitió después de quedar en descenso en su primera temporada en la máxima categoría pasó por el Valladolid y el deporte ambos fue destituido a mitad de temporada y en dos mil diecisiete volvió a Lezama para entrenar al filial del Athletic ahora desde mañana coge el primer equipo del que va a ser su tercer banquillo en Primera

Voz 0699 09:00 pues con Berizzo son cuatro tras Leo Franco Julen Lopetegui de Antonio Mohamed en la Primera División llevan cuatro técnicos que han caído en la máxima categoría la noticia del día hasta en Bilbao y la noticia de la noche en París con la entrega del Balón de Oro para Luka Modric el croata feliz el madridismo feliz y Griezmann y los colchoneros no tanto Antón Meana muy buenas tardes

Voz 0231 09:16 así es que tal Pacojó buenas tardes de alegría blanca decepción atlética hasta diría incluso decepción francesa porque querían el balón de oro para ellos visto lo de ayer muy bien lo tendrá que hacer Griezmann el próximo año para llevárselo por delante de quien Mbappé que es directamente el ojito derecho de los parisinos pero hoy es el día de Modric que el primer martes del croata como Rey del fútbol estaba feliz muy feliz fue muy humilde en la victoria

Voz 8 09:42 lo consiguió todo a través del fútbol ideó la cercanía

Voz 0231 09:47 es un trofeo más para un Real Madrid que está encantado el presidente Florentino Pérez analizaba el galardón con Manu Carreño en El Larguero

Voz 9 09:54 pero el primero que ve es que el que se lo dieron a Alfredo Di Stéfano Kopa pues al candidato pues eso quince como he dicho allí en una historia una bonita historia de amor entre el Balón de Oro que Real Madrid y hasta un hombre de permanentemente se ve en él el pudo es un elemento de unión de personas del país no es de esos jugadores que meten goles el delantero bético la gente va pues no para de dar un paso desmarcarse colocar al resto de los compañeros asesorarte en el fondo cómo era aquella eran

Voz 0699 10:29 la comparación con Zidane ya son palabras mayores hecha por el presidente de del Real Madrid Florentino Pérez anoche en El Larguero eso fue ayer hoy es día de copas en el mejor sentido cuatro equipos van a pasar ya una ronda de las importantes en la competición y eso ya nos hace girar la cabeza hacia cuatro estadios en busca de novedades Rayo Leganés ocho y media dos dos en la ida Estadio de Vallecas novedades Óscar Egido muy buenas tardes

Voz 1643 10:49 las rotaciones en los dos equipos empezando por la portería porque juegan Alberto hoy lunes los dos han dado lista de convocados esta mañana en el Rayo vuelve va después de dos ausencias en la convocatoria se han quedado fuera Embarba Trejo vale Moreno Amat Gálvez Santi Comesaña José León y en el Lega vuelve será titular debuta Arnáiz en una convocatoria innovan a Vallecas jugadores importantes como Cuéllar Silva Rubén García y Óscar además de Teruel García Pita el canario Hernández Hernández hace el saque de honor Eva Alonso jugador del Rayo y campeona del mundo sub diecisiete con la selección española de fútbol femenino

Voz 0699 11:16 sigo Valencia Ebro siete y media uno dos en la ida para los de Marcelino Mestalla novedad de Pedro Morata

Voz 1716 11:21 oportunidad para los que menos juegan se han quedado fuera de la convocatoria para darles descanso además están varios de ellos tocados no están Garay Rodrigo Koke Lan Murillo vas Guedes Santi Mina oportunidad para aquellos que menos juegan como Gameiro como basó allí o gente joven como Alex Blanco como Candín League o el fichaje de dos millones de euros unos rasgos que no juega ni en el filial a las siete y media de la tarde con uno dos en la ida mató y dijo que este era un partido en las objetivos del Valencia intrascendente pero ojo con este tipo de partidos que luego la sorpresa sedán en la Copa

Voz 0699 11:54 Espanyol Cádiz nueve y media dos uno en la ida para los andaluces Cornellà novedades Joan Vera muy buenas

Voz 10 11:59 buenas tardes Pacojó y los andaluz y los blanquiazules queríamos decir llegan a este partido de vuelta en un momento delicado el Espanyol ha visto frenada su buena racha de inicio de temporada sólo ha sumado tres de los últimos puntos de los últimos doce puntos en juego tras perder en Cádiz en el partido de ida a los gaditanos por su parte llegan al partido de vuelta con una excelente dinámica de nueve partidos sin perder de los cuales ocho victorias un empate y habiendo ganado cinco los cinco partidos posteriores al partido de ida con el Espanyol el desenlace de la eliminatoria hoy a las nueve y media en Cornellà El Prat veremos si el Español recupera la senda de la victoria antes del derbi con el Barcelona o el Cádiz vuelve a sorprender en el torneo del KO

Voz 0699 12:32 dime queda uno Getafe Córdoba siete y media uno dos en la ida para los devoró

Voz 1621 12:35 Lass en el Coliseum novedades José Antonio Duro muchos cambios tanto Getafe como en Córdoba los madrileños tienen que jugar el viernes ante el Leganés los andaluces más centrados en salvarse en Segunda un nombre propio el de Sergi Guardiola ex verdiblanco que se postulaba como titular pero va a ser duda hasta última hora en los cordobeses es el tercer partido de Curro Torres en el banquillo perdió el primero empató el segundo veremos si se quita un peso de encima en el tercero vuelven Aitán

Voz 0231 12:55 mi y Alfaro lo dirige Martínez Munuera

Voz 1621 12:58 siete y media Getafe Córdoba en el Coliseum todo eso hoy desde las siete y veinte

Voz 0699 13:01 el Carrusel Deportivo de la Cadena Ser con Dani Garrido mañana los que entran a jugar son Barcelona Sevilla Atlético de Madrid ahora escuchamos a su entrenadores hablar de la Copa

Voz 11 13:09 del resto de la actualidad del día rápido pide un deseo pues ir a Sri Lanka deseo concedido celebra el veinte aniversario de su catálogo todo puede cumplirse repuesta treinta litros a más de carburantes PP Crea tu lista de deseos mi BP llegar a miles de premios fantásticos viajes y el nuevo Ford Focus ahora BP te lleva aún más lejos visita lista de deseos miré punto com sopla las velas

Voz 0542 13:31 cariño esta tarde viene un técnico de Securitas Direct instalarnos la alarma no sabía que había llamado si ahora que nos mudamos al chalé con tantas puertas y ventanas me quedo unas tranquilas instalamos la mejor alarma que hay además es la que tienen todos los vecinos

Voz 12 13:44 lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo ganas llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 13 14:00 sí

Voz 0699 14:01 la Copa tiene partidos hoy mañana y el jueves como lo está contando mañana miércoles vuelven a la competición los tres primeros en la Liga el Atlético de Madrid sin Diego Costa en Brasil juega contra el San Andreu con un resultado corto en la ida rotaciones cortas para mañana

Voz 0231 14:15 Pedro William diseñado costaba que es baja para el puesto

Voz 0017 14:18 hemos casi tres meses la novedad de hoy ha sido verá Jiménez con el grupo pero no va a forzar para la Copa el Cholo va a rotar lo mínimo primero porque no tiene mucho el segundo porque no se fía de cero uno de la ida no serán titulares Griezmann Rodrigo alemán y Oblak pero lo van a ser diez de la primera plantilla junto al lateral Ricard minutos para

Voz 14 14:33 los call son Vitolo entre otros y Simeone que ha insistido hoy que Griezmann tiene que estar feliz pese a no llevarse el Balón de Oro

Voz 0501 14:40 para el Atlético Madrid está claro mucho más difícil de lo demás porque la Historia no entre las simpatías con mucho más de trabajo e redoblar los esfuerzos para acercarnos a los lugares más eh en cuanto a Grima creo que repetir un poco lo que dijo él sí estaría en su lugar estarían feliz por lo que me ha sucedido todo este último año vio cantando en un mundo muy eficiente pues cada uno puede decidir elegir seleccionada eh qué hará lo que crea más oportuno felicitar a Modric porque seguramente también es una una muy buena temporada pero para mí lo mejore sin ninguna duda fueron Varane

Voz 0699 15:20 salió campeón del mundo eh y es verdad que lo del Balón de Oro está en boca hoy de todo el mundo en la actualidad futbolística que el Atlético de Madrid en la ida de la Copa le fueron las cosas al Sevilla eh no pasaron del empate contra el Villanovense y la Copa es una competición a la que éste tiene mucho cariño por el Sevilla sí que repasamos novedades del líder Fran Roquillos hasta la semana pasada muy buenas

Voz 0700 15:40 hola Pacojó vaya si las hay porque Aleix Vidal ha confirmado su rotura de lesión muscular en el aductor derecho que le va a tener aproximadamente un mes de baja se queda por tanto huérfano el lateral derecho del Sevilla hay por tanto tras la lesión de Navas y ahora la confirmada de Aleix Vidal Quincy pro mes se perfila para ese puesto habrá rotaciones lo ha anunciado ya Machín que entiende que es una obligación pasar de ronda alta el Villanovense tras una ida de empate a cero

Voz 0503 16:06 creo que es una obligación sabemos que bueno todo el mundo somos conscientes de que el Sevilla es superior pero que no es la primera vez que un equipo de segunda B lo ha puesto difícil a un equipo de Primera así que esperemos no no ser uno de ellos

Voz 0699 16:26 hace bien en precavido porque la Copa suele ser la competición de las sorpresas Navas de Aleix Vidal bajadas en el Sevilla esta tarde hablará Valverde en la previa de Copa el Barça contra la Cultural Leonesa pero sobretodo ya las pero de eso hoy operan a Rafinha de su lesión en la rodilla Adrià

Voz 0017 16:40 si el jugador ha entrado en el quirófano del doctor Cugat alrededor de la una de la tarde y a esta hora todavía no tenemos noticias sobre la intervención es una operación para recomponer el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que se rompió en el Metropolitano algo que desgraciadamente para Rafinha no es nuevo porque ha sufrido tres lesiones graves de rodilla en los últimos tres años si todo va bien en los próximos días empezará la recuperación pero se perderá lo que queda de temporada a las cinco de la tarde escucharemos a Valverde y a las seis va a entrenar el Barça pendiente de Vermaelen civiles en Samper que son los tres jugadores que pueden recibir el alta médica después del entrenamiento provocando que ese vacío un poco la enfermería pasando de ocho a cinco jugadores deba

Voz 0699 17:20 gracias Adrian mañana hay más partidos de Copa además de los tres que juegan los que coma en la primera división pago Hernández Girona el Ab7

Voz 8 17:27 previa en el partido de ida empataron a dos planas y Muniesa no estarán en el conjunto catalán Ellis lo pierde en el Alavés Villarreal Almería ocho y media después del tres tres en el Partido de Almería Javi Fuego ya tiene el alta médica pero Iturra estará tres semanas de baja por problemas musculares Real Sociedad Celta ocho y media con uno uno de la ida hasta seis bajas en el conjunto vasco lo voz cayesen no están disponibles en los gallegos Valladolid Mallorca nueve y media con ventaja para vaya para el Valladolid por uno dos

Voz 0699 17:52 Ibarra en el conjunto local Salva Ruiz en los visitantes por contarlo todo en fútbol internacional la noticia está en la Premier en la renovación del internacional César Azpilicueta hasta dos mil veintidós ha firmado esta mañana con el Chelsea y fuera de la competición el día trae el homenaje al ex presidente del Barcelona Josep Lluís Núñez fallecido ayer que está teniendo lugar a lo largo de toda la jornada en el Camp Nou ante Ovalle centenares de

Voz 15 18:12 personas han pasado ya por este memorial en homenaje a Josep Lluís Núñez el presidente más longevo de la historia del club está previsto que Bartumeu llegue a partir de las cuatro de la tarde acaba de aterrizar de Roma donde estaba por asuntos personales también está previsto que pase por aquí la primera plantilla de el Fútbol Club Barcelona y otras personalidades como Bernd Schuster o Florentino Pérez representando al Real

Voz 0699 18:31 desde luego nuestros recuerdos de aquí a José Luis Núñez una persona importantísima para entender el fútbol de los ochenta y los noventa y el Barça de hoy en día y ahora a contaros rápido lo que no como escucháis sentían muy de fútbol apunta el fuera del sí que hay que dar por ejemplo en el Europeo de balonmano femenino de Francia anoche derrota dolorosa de la selección española dio González

Voz 16 18:51 sí porque fue cruel y por la mínima veintiocho veintisiete en el último segundo ante Holanda hubiese valido el empate para meterse en la segunda fase con puntos así que ahora habrá que ganar mañana Hungría nueve de la noche no tuvo recompensa al gran trabajo de las guerreras sobretodo en defensa pero ese es el camino escucha a Sole López la extremo del Málaga

Voz 0501 19:08 la verdad que pensando muy contenta por por toda por todo el equipo hay IVE y estoy segura que que vamos seguir consiguiendo cosas bonitas

Voz 0699 19:17 el balonmano ir en atletismo en treinta segundos José Luis López contar lo principal de la gala de la IAAF que están teniendo lugar hola José Luis muy buenas

Voz 17 19:26 sí porque esa noche sabremos quiénes son los mejores atletas del mundo Otín Asier en y Beatriz que con Sean milenio a las favoritas en la categoría femenina y candidato masculinos Coleman dupla choque Mayer más samba mis favoritos Kenji Fillon es una fiesta de maratón y Catherine Ibar buen la actriz Liza colombiana

Voz 0699 19:45 Nos apuntamos los favorito va tan rápido que lo estarán sobrado segundos en motor Fernando Alonso correrá a la Indy quinientos con motor Chevrolet que era lo que restaba por saberse lo que yo sé es que hasta las cuatro seguimos contando deportes con muchos compañeros que se pasan aquí para contaros lo más cercano en la SER

Voz 18 20:05 SER Deportivos Madrid

Voz 0231 23:21 la verdad que da gusto entrevistaron dio como Luka Modric es igual que lo ve en los aficionados en el campo igual que lo ven los compañeros en el césped es con la prensa entre bambalinas fue un espectáculo hablar con Modric ver lo feliz que estaba nos permitió en directo tocar el balón de oro cuando empezaba El Larguero eh no tenía ninguna prisa el encantaba hablar con Manu cuando le cruzó con Pep ya estaba feliz is sacaba de marchar Florentino Pérez entraba el presidente en el Larguero camino del aeropuerto Charles de Gaulle no se fue una noche bonita en El Larguero que le vivíamos así con Modric campeón del Balón de Oro el presidente Florentino Pérez orgulloso de eso

Voz 2 23:55 por eso no es solo por el trabajo que ha hecho este año que ha sido espectacular pero para toda mi trayectoria para toda mi carrera por todo lo que ha hecho hoy nivel que estoy mostrando porque en fútbol constancia es muy importante yo creo que últimos años yo estaba consta de ahí ingente ha reconocido estoy me alegro cada trofeo es para mí es muy importante y muy bonito como trofeos colectivos con equipo si yo soy siempre más de títulos colectivos pero cuando ganas algo así es te llena con con orgullo hoy ya estás muy contento que a otros ha reconocido tu trabajo soy tú

Voz 14 24:45 tu juego que has hecho este año

Voz 22 24:48 el campo llevando a todos los reconocimientos

Voz 9 24:51 todo el mundo me limado no sé si ha sido mejor sin discusión este año ir a haber tampoco es un hombre que todos esos jugadores que hay en en el deporte y el fútbol en particular por los transmite

Voz 2 25:04 yo ha votado creo Varane y Cristiano ahí

Voz 5 25:11 eso sí por ese orden sí

Voz 9 25:19 todo lo que jugar no es de esos jugadores que meten goles el delantero típico la gente va pues un para de dar un paso desmarcarse al resto de los compañeros que en el cómo era aquella ciudad

Voz 2 25:32 es algo bonito como todos hablan de cómo Caca era eso es último antes de hablar que yo quito balón de él así muy contento claros por el ganar más que que otras cosas

Voz 0699 25:49 tiene motivos para estar feliz hoy Luka Modric tiene motivos para estarlo Florentino Pérez y tiene motivos para estarlo seguidor de el Real Madrid Antón otros detalles de de la gala cómo se tomó la ausencia en París de Cristiano puesto de decir una cosa Pardo

Voz 0231 26:03 yo ya con indiferencia ni nadie del fútbol espera nada de Cristiano Ronaldo eso posiblemente lo más triste que le pueden decir a un deportista nadie el hecho de menos hice algún día que puede ser gana el Balón de Oro quién sabe si el año que viene haciéndolo bien en la Juve

Voz 23 26:17 volverá a la gala pero quedará marcado porque cuando no gana

Voz 0231 26:20 se enfada Hinault asisten y da explicaciones

Voz 0699 26:23 hay que decir que tampoco estuvo Leo Messi eh Osama pero que Cristiano Ronaldo quedó en la votación muy por encima de Messi estará en el Top tres cristiana por eso pregunto por Cristiano cuantos dieron siguen teniendo Raúl y Roberto Carlos entre entre la gente allí en la gala

Voz 0231 26:34 muchísimo muchísimo el jugador más idolatrado del mundo por encima de los que están en activo siempre es Ronaldo Nazario vayas a donde vayas por encima de Cristiano y Messi al menos los que yo voy al que más grita

Voz 0017 26:46 Arnaldo pero en este caso no fue el presidente de

Voz 0231 26:48 Valladolid ir a Raúl Roberto Carlos les pidieron autógrafos fotos parando en la puerta del Gran la gente reconociendo a los dos y la verdad que fue bonito que dos leyendas del Madrid arroparán a Modric en su día más especial

Voz 0699 27:02 contarte cómo estaba la prensa con Luka Modric sabiendo que rompían un poco el dúo entre Messi Cristiano que era lo que esta manada

Voz 0231 27:06 tumbados pues estaban tranquilos en líneas generales yo creo que todo el mundo asume que el premios justo luego cuando ves a Modric hablar con la prensa con la educación que lo haces sin ninguna prisa también hace que se gane un poco no a la canallesca la prensa francesa quería que ganara un galo sí pero yo creo que al final se rindieron al genio de Zadar porque es un premio justo estaba eso la prensa mundial más o menos de acuerdo en que es un premio después de la década Messi Cristiano muy merecido

Voz 0699 27:32 para los que no nos conozcan bien el la prensa fácil de ganar con que sean educados con eso no nos vale con los jugadores de qué tal la petición del Atlético de Madrid

Voz 0231 27:42 pues muy bien de lo mejor de la gala con Cerezo con Le mar con Lucas Hernández todos es cortando a Antoine Griezmann la verdad que te puedo contar una muy graciosa se nos acercó uno de los hombres de prensa de France Football el Équipe a la prensa española que estábamos en una parte del del salón de actos y nos preguntó en la previa si queríamos hablar con Enrique Cerezo yo dije pues mira estamos en Hora veinticinco Deportes con Sonia Lus Si viene Cerezo perfecto nuestro costumbrismo y a los cinco minutos bien el jefe de prensa con un señor y nos pregunta que si le queremos entrevistar decimos que no que muchas gracias nos dice el presidente del Atlético de Madrid nos quedaban mirando no se parecía a Cerezo en nada que dijimos Si no es el presidente del Atlético de Madrid eso usted presente que tengo Madrid no no yo no soy el presidente del Atlético de Madrid en del equipo se disculpó el hombre puso completamente rojo fue un momento surrealista en la previa de una gala en la que estuvo muy bien representado el Atlético de Madrid ganó muchos puntos para galas posteriores

Voz 0699 28:36 hubiera dado una pasta yo puedo escuchar esa entrevista en Hora Veinticinco basó contigo

Voz 0231 28:39 de El señor que fuera no no sabemos no sabemos quiénes la verdad no sabemos quiénes bueno

Voz 0699 28:44 ya poniéndome en serio lo del twerking y el balón de lo femenino el detalle más lamentable de largo de la gala

Voz 0231 28:49 sí la verdad que sí hay que empezar diciendo que la gala en sí para mi fue una vergüenza un acto chovinista cien por cien francés parecía más un homenaje a los campeones del Mundo de fútbol que el Balón de Oro de Modric todo en francés no fue una gala universal no se parecen nada la gala de la FIFA fue bastante bastante bastante triste

Voz 23 29:07 como ningún Nerón a Modric durante más de una hora de gala y luego para rematar

Voz 0231 29:11 el presentador Martín Solvay cuando recibe el balón de oro la primera mujer que recibe un balón de oro en la gala la fantástica futbolista del Olympique de Lyon Ada Gerber le pregunta porque luego hay un numerito musical de un bailarín si ya sabe bailar twerking te puedes imaginar lo mal que les sienta la futbolista le dice que no ahí acaba la intervención de una jugadora especial que tuvo que vivir como un presentador que estaba un poco crecido e intentó asociar el baile de un protagonista que venía después con que si la mejor jugadora del mundo sabe bailar un baile que consiste simplemente en mover el culo

Voz 0699 29:46 qué vergüenza bueno en fin estaban crecido la verdad es que haciendo preguntas de esas lo que me extraña es que no está un poco bebido pero pero bueno después de los palos e seguí hemos repasado ala un abrazo me tengo un abrazo hasta mañana oye Javier Herráez que ha hecho Modric con el Balón de Oro y muy buenas tardes

Voz 24 30:01 hola qué tal Pacojó bueno pues como siempre pues con sus compañeros lo ha entregado a sus

Voz 14 30:06 bueno los hombres que lo hacen grande a él y a su Sergio Ramos su como dice el Camero capitán del Real Madrid se ha hecho una foto con todos los integrantes de The el equipo compañeros también los fisios los médicos hay en la ciudad deportiva de Valdebebas también lo hacía Cristiano Ronaldo es algo habitual en Madrid porque bueno me equivoco los últimos cinco años han ganado cuatro ediciones del Balón de Oro y bueno pues ya están habituados a recibir ese Balón de Oro como decía Antón a tocarlo el resto de compañeros ya saber que si uno se esfuerza si es humilde sí es un entre comillas un tío normal puede llegar a conseguir hundía el Balón de Oro que es lo que Luka Modric es un fantástico futbolística un lo diré fantástico

Voz 0699 30:48 lista y un tío que ha conseguido el vale

Voz 14 30:50 de oro ayer en en París mola porque es el triunfo de los

Voz 0699 30:53 valore más allá de del fútbol y que y que nadie me entienda mal quiero decir se lo darán un jugador del Atlético de Madrid que representa lo mismo valores por mí perfecto lo que fastidia el lo que comentábamos al principio que luego se lo den a otros que acaban siendo arrogantes y que realmente se lo merecerá por méritos deportivos no se lo vamos a quitar por eso pero siendo un ejemplo para la sociedad también tienen que tener cuidado en su comportamiento lo que hicieron ayer Cristiano y Messi no hay por dónde cogerlo eh gracias Javi lo que pierdes son ellos desde luego pero le pierden ellos pero sigue siendo referencia para mucha gente y eso tienen que cuidarlo lo quieran o no tienen que saberlo y si no lo saben bueno supongo que no se pondrá en el podcast Cristiano y Messi de Ser deportivos pero si les llega pues mira tanto Juan eh te dejo haciendo recados que alguno te lo mismo

Voz 14 31:42 el modelo futbolistas a veces va en su en su contra y el día que que también su carrera deportiva se darán cuenta del error que cometieron con no asistir a ver a un compañero levantar un trofeo tu compañero a lo mejor es peor que tú porque a lo mejor Modric seguro aunque es peor que Messi a lo largo de su carrera deportiva pero este año fue el mejor Luka Modric se lo ganó a pulso fue tu compañero nariz tienes que estar ahí que

Voz 0699 32:03 en la humildad para todos eh quiero decir no sólo para los futbolistas para las personas así un abrazo Javi hasta luego eso del Real Madrid en el Atlético de Madrid además del regreso de la expedición de el Balón de Oro ya están en la preparación del partido de Copa de mañana con la rotación ajustadas no contaba Pedro Fullana y con el viaje de Diego Costa Brasil que estar allí

Voz 0017 32:19 sí sí primero lo francesa es regresaron ya de madrugada ya a primera hora de la mañana está en el Cerro del Espino entrenando como el que más los tres tanto Griezmann como lema y también Lucas Hernández hay que decir que de los cuatro futbolistas internacionales de la selección campeona del mundo que ayer fueron homenajeados tres eran del Atlético de Madrid así que si hay falta de respeto de algunos que no asisten el Atlético de Madrid llevó a todos los que podía ir más a esa gala como máximo respeto también internacional por si algún día le toca recibir en pleno ya que tampoco lo tuvo en el en el día de ayer así que han entrenado ellos han entrado junto a Jiménez que ha sido la novedad esta mañana aunque no va a forzar para la Copa todavía es muy pronto pero si es una buena noticia de cara al fin de semana y a lo que se avecina antes de las Navidades íbamos a ver bastantes rotaciones eh entre comillas sobre todo en cuanto a la primera plantilla por ejemplo Adán va a debutar en el Metropolitano va a chocar ver en el centro del campo a Koke Saúl los dos como titular es porque Koke no puedes jugar ante el Alavés y por tanto va a jugar en la Copa tendrá minutos futbolistas como Call Nietzsche como Jenson Martins como Correa que pueden ser tres de las alternativas que maneje Simeone para suplir a Diego Costa que ya está en Brasil que ha llegado esta madrugada a eso de las cuatro y media para ser operado en el día de mañana y esto por cierto ha dicho hoy Simeone sobre Diego Costa y su baja

Voz 0501 33:32 bueno sí pero yo con el cuerpo médico no ahora es lo de pararse venía siendo la fuerza se tiempo con muchas dificultades pero necesitamos su plenitud así que estoy contento porque tendremos un refuerzo para el final de temporada bueno en principio no no hemos hablado absolutamente nada con la gente del club tenemos varias opciones para jugar en esa posición y bueno veremos quién se adapta mejor a lo que necesita el equipo

Voz 0699 34:06 mola porque eso es darle la vuelta a la tortilla en vez de pensar en la lesión dice no así tendremos un refuerzo importante para final de temporada

Voz 0231 34:12 la otra vamos empiezan a sacar cuentas y sabe que son entre dos

Voz 0017 34:15 tres meses pero todo apunta que van a ser más tres que dos sabe que incluso se puede perder la ida de de los octavos de final de la Liga campeón

Voz 0699 34:21 sí que lo tendría para el partido de vuelta que a principios de él

Voz 0017 34:23 desde marzo se perdería toda la Copa RS pierde prácticamente gran parte de los partidos de Liga pues es una baja además importante para la Atlético de Madrid en una posición que sí tiene numéricamente bien cubierta pero en cuanto a la cálida de los futbolistas deja mucho que desear entre otras cosas porque sino no no ha contado con ellos caso de cal nicho de Yell son Martins hemos visto Señor por cierto

Voz 0231 34:41 hablando mucho hoy con Andrea Berta con el director deportivo

Voz 0017 34:44 aunque Simeone por ahora apuesta por lo que tiene y avisa que mañana es uno de esos partidos que son una oportunidad para aquellos que se quieren ganar un puesto

Voz 0501 34:52 en principio como una oportunidad para para alguna muchacho que ha tenido menos minutos y que necesita minutos de necesitamos otra por detener Atlético de Madrid sobre todo para el censo evidente que han tenido menos opciones de jugar eso sí estaría en el lugar de hecho lo viviría con mucho entusiasmo y con mucha ilusión de cara lo que va a venir se sobrepasó de bueno buen partido en la Copa y enseguida repitió ahí bueno me conoce de yo voy detrás de lo que veo para mí un partido de Copa desde la intensión siempre tiene mucho valor para lo que va a venir

Voz 0017 35:27 pues fíjate si tiene valor a dan Savic Lucas Arias Correa Koke Saúl Vitolo y son Martín

Voz 1643 35:33 diez titulares mañana de la pena plantilla junto a Ricard

Voz 0017 35:36 joven de del filial que ésa era el lateral derecho áreas jugará por la izquierda simplemente el último apunta otro paso más ya para el derribo del Calderón le quedan dos meses porque Gil Marín ha firmado hoy con el Ayuntamiento y con los promotores de las obras ya el plan de ejecución del derribo del estadio que como digo será a partir de febrero

Voz 0699 35:53 vale pues ya tenemos también otro dato sobre el Atlético de Madrid yo voy detrás de lo que veo ha dicho el Cholo en en la última fase bueno la Copa del Rey antes antes del partido de el Atlético de Madrid tiene hoy dos en Vallecas a las ocho y media un coro de primera aún lesionado importante en el Rayo Leganés Oscar

Voz 1643 36:08 la de Gorka Elustondo es la baja importante en el Palacio por la mañana la redacción Se confirma confirmaba luego por la tarde en el parte médico del Rayo tiene roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha elevan a operar en unas dos semanas

Voz 0699 36:19 cuando le baje la inflamación esta noche partido

Voz 1643 36:21 media en Vallecas empate a dos en la ida resultado que le vale al Rayo así que el Leganés necesita empatar a eso ganar los dos vienen de ganar en Liga el Rayo su primer partido en casa en Leganés su primer partido fuera pensando en la Liga va a haber rotaciones en los dos equipos de hecho en la portería los dos porteros son nuevos juega Alberto era el rayo ilumine en el Leganés los dos equipos han dado lista de convocados esta mañana en el Rayo vuelve Abdulá lleva después de dos partidos sin convocar de no ser titular desde el pasado once de noviembre se han quedado fuera jugadores importantes como Embarba Trejo Álex Moreno Amat Gálvez Santi Comesaña José León Iván convocados a dos canteranos que son Sergio Moreno ya Ángela lega vuelve que va a ser además titular debuta Arnáiz en una convocatoria puede tener incluso minutos si el partido va bien para el equipo pepineros porque Pellegrino

Voz 0699 37:06 dijo ayer que cree que los flecos

Voz 1643 37:09 van a ser importantes para decidir la eliminatoria necesitaría treinta minutos así que si la cosa no va muy bien lo mismo

Voz 0017 37:14 a raíz no juega no gana Vallecas tamén é jugadores

Voz 1643 37:17 cortantes como son Cuéllar bobas Rubén García y Óscar tampoco va convocado Raúl García que no lo hacen la Liga tampoco está en la lista en Copa pita el canario Hernández Hernández Llàcer saca d'Honor Eva Alonso que es jugador del Rayo Vallecano y que es campeona del mundo sub diecisiete con la selección española de fútbol femenino el pasado fin de semana

Voz 0699 37:34 no voy a entrar en la reflexión de siempre de que la Copa sería mejor un partido pero a dos partidos al Leganés y al Rayo Vallecano me da que les estorba más que qué otra cosa a lo largo de la temporada en dos equipos que están en la zona baja de la tabla de clasificación y que lo importante es no sobrecargar la temporada de partidos a no ser que puedas conseguir un título y centrarse en la Liga por eso lo de la Copa un partido a ver si algún día alguien selección de la luz y antes a las siete y media el Getafe recibe al Córdoba ya contábamos ayer que tampoco es que la historia Bordalás pero que si hubiera sido otro día bosque que tanto mejor

Voz 1621 38:05 que la eliminatoria Le parte de alguna forma la semanal el técnico alicantino tenemos derbi madrileño el viernes en el Coliseum pero en Butarque perdón pero sí que es verdad que la motivación en el Geta es que a partir de octavos la cosa cambia bastante ya sólo quedan dieciséis equipos el Geta con aquellas dos finales de la Copa del Rey siempre suele estar bueno pues bastante motivado

Voz 0699 38:21 en esta competición motivado estaba Sergi

Voz 1621 38:24 Arriola al jugador murciano tenía esta eliminatoria marcada en el calendario además antes

Voz 0017 38:28 su Córdoba donde el año pasado alcanzó la cifra de veinte

Voz 1621 38:31 dos goles ayer desvela vamos que el jugador sufre unas molestias en el recto así que veremos si llega hoy el equipo esta mañana una entrenado y en principio es el jugador que debería estar arriba con Ángel o con Mata pero hasta la hora del partido esto no se va a resolver en cuanto a bajas el equipo está concentrada hasta ahora no van a jugar llene Arambarri tampoco Markel Bergara tiene pinta como en el partido de ida que habrá una mezcla muy importante entre titulares y suplentes con

Voz 0699 38:54 protagonismo en portería para Chi Zola atrás para

Voz 1621 38:56 aún hoy para Mikel para Cristóforo en el centro del campo Ibáñez Gago Iván Alejo veremos si Guardiola ha creado casi el once ya esperemos que sin problemas en la iluminación del Coliseum a las siete y media ese Getafe Córdoba

Voz 0699 39:07 con uno a dos con ventaja para el conjunto de Bordalás

Voz 1621 39:10 esperemos esperamos tantas cosas ha hecho

Voz 0699 39:12 esperamos que a José Palacio no se le ponga acento argentino de aquí a final de la semana porque es el elegido el elegido para estar cerca de la Copa Libertadores Boca Juniors River Plate Jose ya las próximas horas van a dar con los equipos aquí no en Madrid si ya desde esta madrugada tienes hacen de momento no veremos veremos

Voz 1038 39:31 Vega de aquí a la doberman a lo mejor el lunes para la celebración ya sé que no te queda algo pero bueno voy a tener a nuestro querido Gabriel al nuestro

Voz 0699 39:39 compañero de servicios generales sí qué le voy a ir

Voz 1038 39:42 en un poquito el el acento lo primero que va a llegar a Madrid como hicimos ayer se solos de Boca Juniors porque van a salir en la madrugada argentina de este miércoles a la una y media de la mañana de ceniza ir y eso serán nuestras cinco y media de la mañana ni se van a plantar en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas a eso de las seis siete de la tarde sorprende lo tarde que viaja River Plate porque baja va a salir a las dos de la tarde hora argentina eso quiere decir que sale a las seis

Voz 1643 40:09 dos de la tarde hora española y que llegará