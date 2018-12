Voz 0699 00:00 hola a todos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER Diego Pablo Simeone cumple hoy cuatrocientos partidos dirigiendo al Atlético de Madrid el Cholo ya es el segundo entrenador con más encuentros del Atleti sólo superado por quién sino el mítico Luis Aragonés Simeone a ganar más de la mitad de lo que ha dirigido solo sufridos sesenta y cinco derrotas con fieles más que futbolistas una columna vertebral que empiecen Oblak y acaba en Costa por medios tan Godín Saúl Koke como escuderos de su líder del Atlético ya empieza y termina en un entrenador que ha cambiado la historia reciente del club pero cuatrocientos son muchos partidos sobre todo para bien y un poquito para mal Se puede decir cara el Cholo en el Atleti está más cerca de su finca de su principio el minuto uno tras Simeone suena un tanto a drama no sé si para que ese final llegue más tarde bueno o malo que el Atlético de Madrid gane algo importante me da que el Cholo busca la guinda a su trayectoria ya guinda será el adiós será una guinda feliz y a la vez amarga para el Atlético de Madrid de momento feliz cumpleaños las tres yo no comenzamos a Rebordinos

aquí estamos todos los de SER Deportivos hasta las cuatro os vamos a acompañar con el resumen de lo que llevamos del deporte del miércoles gracias por estar ahí ayer Valencia Getafe Leganés y Espanyol avanzaron hacia los octavos de final de la Copa del Rey hoy es la jornada de Copa de esta ronda con más partidos siete y mañana será el día en el que el Real Madrid a las cuatro y cuarto de la tarde se medirá al Melilla partido en donde se presume que gente como Asensio Keylor Vinicius hoy Isco serán titulares pero sobre el malagueño gira toda la actualidad de el Real Madrid sobre Isco con mucha preguntas pocas respuestas aquí va un de dónde voy manzanas traigo pregunta Javier Herráez responde bueno respondo lo que seas Olabe quería preguntarle

Voz 2 02:21 disco sí ha jugado creo que son noventa y cuatro minutos hinojo nunca titular cree usted que ha sido justo con Isco veinticuatro jugadores en la plantilla trabajan o los estoy viendo trabajar con intensidad y con ganas eso lo que no solamente sólo que todos incluso ellos por supuesto la hinchada con la gente que venga mañana que esperamos que sea mucha que creo que va a ser mucha porque mañana es es feriado de fiesta queremos ver en el campo

Voz 0699 02:46 es lo que tienen no volverá a poder preguntar quiero decir tú le preguntas algún protagonista te responde lo que le da la gana y ahí te quedas con con la ganas como yo pregunto por una canasta de Pau Gasol y me responde alguien por lo que va a cenar en Navidad más o menos eh el estilo el momento de Isco es noticia para todos los que no son Solari esto es imparable en Inglaterra ya en Inglaterra Se publica que el Chelsea el Arsenal y el Tottenham quieren al jugador que está en una jaula de cristal ahora mismo es un suplente cuyo sueldo es alto y cuya cláusula de rescisión según la última renovación está en setecientos millones de euros así que imagina del plan el mío mi plan es contaron más de Isco más de Diego Costa que acaba de terminar su operación en Brasil tiene para nueve semanas de baja pero además de los protagonistas me va a dar por fijarme lógicamente en la Copa de hoy que tiene a Griezmann fuera de la convocatoria del Atleti que tiene duelos de primera empatados de la ida como el Girona La Bella y el Real Sociedad Celta y que tiene el partido del Barça como cierre un poquito de la jornada en Barcelona Se habla de la Copa y como no de el otro tema de la semana el Balón de Oro de Modric en el que Leo Messi no ha estado ni entre los tres primeros cosa que Valverde no entiende muy bien

Voz 0588 03:47 no voy a entrar a valorar las incongruencias y un premio o no sólo tienen que no soy yo quién lo de explicarlo tenerle que explicar ellos al final sobre el mejor jugador del mundo para elegirlo pues pone superior para no sólo es un absurdo pero estamos en cualquier caso a modo es juego

felicitado queda felicitarle lo que esperamos a los afición desde Boca River que desde hoy empiezan a dar color a Madrid como sus equipos boca llega hoy River lo hará en la madrugada de mañana con un despliegue de seguridad Ponos Emma propio de una reunión de todos los líderes mundiales que de un partido de fútbol pero bueno es lo que no es fútbol también os cuento que en baloncesto han destituido a Salva Maldonado como entrenador de Herbalife Gran Canaria en balonmano femenino tenemos un partido decisivo de la primera fase del Europeo España Hungría íbamos a tratarle están en Mónaco donde ayer se dio digamos el Balón de Oro para el atletismo es decir ese ligero en los mejores atletas de la temporada así que tenemos muchos planes y haber cuánto no salen

Voz 0699 05:42 y cree que vamos a empezar por el gran protagonista del día un día más valga la redundancia que Isco a través de Santiago Solari mañana hay partido de Copa del Real Madrid contra el Melilla es normal que Isco juegue mañana es normal que al técnico se le pregunte lo que empiezan a dejar de ser normales son la respuesta de Solari o al menos eso pienso yo cuenta no Javier Herráez muy buenas tardes hola qué tal

Voz 7 06:05 los jóvenes que no tampoco tiene respuesta en Olallo simplemente le están ninguneando a lo mejor todo aquí en la Cadena Ser se siente incómodo Solari cuando le preguntan por Isco tuerce el gesto esquivo lacónico y se muestra huidizo no se refugia en los veinticuatro de la plantilla Isco es uno más evidentemente todos sabemos que Isco no es uno más si es un futbolista más es una persona pero lleva aquí seis años en el Real Madrid ha ganado mucho en el equipo blanco y no rasca bola en siete partido con Solaria jugado noventa y tres minutos le han preguntado más a Solari sobre disco ya ha respondido lo siguiente

Voz 2 06:36 disco le falta eso le falta trabajar más de verdad que no creo en eso de indiscutible más de hecho el trabajo de ustedes sencillamente es discutir a los que juegan hoy en lo que no juegan todos son discutibles lo que tienen que hacer es dar lo mejor de sí es normal que discos señor suplente reiteradamente para usted es sólo uno más en la plantilla veinticuatro son la suma de de cada uno de los futbolistas el hecho de que esto haya cuando tampoco con usted sabe bien que está atravesando un periodo de bajo rendimiento hay veinticuatro futbolistas el implante guión se en Francia

Voz 8 07:11 ya pero eso es explicar poco

Voz 0699 07:14 lo que no tendría aplicaciones que no jugara mañana aunque claro uno ya no sabe si es un premio castigo o que es Herráez bueno tiene que jugar es profesional y lo hace bien seguro

Voz 7 07:23 así que será un premio porque él quiere jugar mañana veremos a Vinicius veremos a Marco Asensio un equipazo eh en la portería de Keylor Navas descanso para hombres como Bailey como Cloclo lo ocuparemos también el tramo local le han preguntado sobre si espera algún refuerzo

Voz 9 07:36 en Navidad porque llega ya Navidad ahí en Mari pueda irá al mercado invernal

Voz 9 07:43 fuertes

Voz 0699 07:44 pues hombre si es nadie el entrenador del Real Madrid bueno hay cosas en donde Solari evidentemente se siente incómoda aunque lo importante no es lo cómodo lo incómodo que se sienta sino que saque rendimiento del Real Madrid pensarán sus aficionados hablando de entrenadores hoy se estrena Gaizka Garitano como entrenador del Athletic de Bilbao en sustitución de Berizzo debutará el lunes contra el Girona en Liga Illa mañana en Cuba esperan cambios Ivo Martin muy buenas tardes

Voz 10 08:06 sí yo o estamos a minuto sede del primer entrenamiento de Gaizka Garitano al frente del Athletic que un reto las cuadro va a comenzar con Patxi Ferreira como segundo mirando a esa cita de mañana de Copa pero sobre todo como apuntaba sale

Voz 0838 08:14 el lunes ante el Girona velocidad orden intensidad su libro de estilo es lo ha demostrado en anteriores equipos una de las primeras decisiones era defender en bloque más que con marcas individuales como les gustaba ver dicho cambio seguro si entre otras cosas porque por ejemplo el lunes no va a poder contar ni con Íñigo Martínez Chichén y no las Cohen que están sancionados y ojo porque el Athletic podía arrancar ese choque liguero de lunes a seis puntos de la permanencia

Voz 0699 08:36 día de entrenadores pero voy a retomar ya la Copa hoy Barcelona Atlético de Madrid van a intentar pasar ronda ante rivales inferiores que en la ida se lo pusieron difícil así que por orden cronológico a las siete y media en el Metropolitano Atlético de Madrid San Andreu sin Griezmann y sin los lesionados Miguel Martín Talavera muy buenas tardes qué tal

Voz 1576 08:52 las tardes que son cinco el ya operado Diego Costa además de la defensa que podía ser titular con Juanfran con los uruguayos Giménez y Godín con Filipe Luis pero que la gente que vaya a venir que se espera también mucho en el Metropolitano nos espera un equipo de circunstancias tan sólo cuatro chavales de la cantera han entrado Montero que apunta a titular porque tan sólo hay convocados cuatro jugadores aunque también puede jugar Moya de central que es otro de los canteranos junto a Joaquín estos centrocampista de arriba por Hart es que este tiene truco porque si lo hace bien hijo y en la Copa pues una alternativa a suplir esos dos meses que va a estar de baja Diego Costa

Voz 0699 09:26 a las siete y media a las nueve y media los focos irán hacia el Camp Nou donde el Fútbol Club Barcelona se enfrenta la Cultural Leonesa a la que sólo le pudo hacer un gol también en la ida Adriá Albets muy buenas tardes

Voz 0838 09:35 hola Pacojo qué tal muy buenas si el resultado es corto no le permite al Barça ni mucho menos relajarse y por eso Valverde ha advertido en la P debía que deben evitar un exceso de confianza que podrían pagar muy caro esta noche a pesar de que la Cultural no pasa por un buen momento Messi Piqué Alba Busquets tendrán descanso hoy si están en la convocatoria jugadores importantes como Coutinho Rakitic Ter Stegen o incluso den velé que podría ser titular en un once con mayoría de jugadores del

Voz 0699 09:59 primer equipo pero seguramente con tres futbolistas

Voz 0838 10:02 del filial de los seis que ha convocado Valverde para todos ellos para los del filial y también para los del primer equipo el partido de hoy dice Valverde es un examen

Voz 0588 10:11 la persona lo pude ver de una manera o de otra pude ver como un examen como una oportunidad marrón lo pude ver cada uno como crea conveniente pero la buena de todas es que es una oportunidad para todos porque aquí nos estamos examinando todos permanentemente todo lo que hay que hacer es intentar aprovechar ese ese momento demostrar a todo el mundo quiénes quiénes son

Voz 0838 10:30 antes del partido se guardará un minuto de silencio en memoria del ex presidente José Luis Núñez esta mañana se ha celebrado el funeral en Barcelona se espera algo más de media entrada esta noche en el Camp Nou porque el club celebra la Diada de

Voz 7 10:40 socio solidario ya regalados sesenta

Voz 0838 10:43 con mil entradas a entidades sociales tiene pinta

Voz 0699 10:45 de que los grandes van a tener buenas centrados en la Copa destacamos los dos partidos de lo primero pero el resto del fútbol hoy también tiene su aquél en la Copa usó Caballero muy buenas tardes

Voz 1509 10:53 qué tal va cojo sí porque a las siete y media será el Girona Alavés en Montilivi con un empate a dos en el primer asalto a las ocho y media el Sevilla se la juega ante el Villanovense ya que empató a cero en el partido de ida a la misma hora el Real Sociedad Celta con un empate a uno en Balaídos también se la juega el Villarreal ante el Almería con un empate a tres en la ida y a las nueve y media el Valladolid Mallorca con un uno a dos favorable a los de puta

Voz 0699 11:13 tenemos mucho fútbol de Copa del Rey todo interesante todo desde las siete y media desde las siete y veinte en Carrusel por todas las emisoras Sermas ya el juego de palabra fácil del carrusel en ser más a más en la SER

Voz 0852 11:24 sicos todo reservado salimos temprano cargamos los esquíes alquilamos una cabaña a pie de

Voz 3 11:29 los en Fort sabemos que cuando fallan tus neumáticos tus planes también puede eso hasta el quince de diciembre si vienes a la red Ford te llevas dos neumáticos Michelin paga sólo uno por la increíble sensación de de preocuparse detalles y condiciones a punto es

Voz 0699 12:31 venga vamos al acontecimiento del fin de semana la final de la Copa París es que se juega en Madrid entre Boca y River con los equipos ya viajando a lo largo del día con uno con llegada esta tarde bueno ya mismo Álvarez queda al Pacojó si el primero en aterrizar en la cabina

Voz 12 12:42 de España será Boca Juniors entorno a las cinco de la tarde llegará a Madrid después se desplazará hasta su hotel de concentración el euro Stars Mirasierra Suites donde la peña de boca en Madrid les ha preparado un recibimiento Ríver por su parte llegará esta noche en torno a las cinco seis de la madrugada se alojarán en los en el euro Stars Madrid Tower donde trabajará cada equipo bocas entrenará desde mañana jueves a las diez de la mañana en la zona del Fútbol de las Rozas los últimos quince minutos de entrenamiento serán abiertos al público y River se ejercitará a partir de mañana por la tarde en Valdebebas estas la hoja ruta de los finalistas Pacojó respecto a las entradas es imposible conseguir a través de los medios habituales todo el papel está vendido veinticinco mil entradas para los aficionados de cada equipo los de bocas estarán en el fondo sur los de River en el fondo Norte diez mil entradas más para los socios del Real Madrid las veinte mil restantes para la organización una imagen curiosa veremos a Messi en el palco del Bernabéu invitado por la AFA y como era de esperar los precios se han disparado en la reventa hay entradas que superan los tres mil euros

Voz 0852 13:38 los interesante cuál es el lugar de encuentro de los

Voz 12 13:41 leonados ambas Fan zone estarán en el Paseo de la Castellana la de boca en la intersección con el puente Raimundo Fernández Villaverde Nuevos Ministerios mientras que los de River se reunirán en la plaza de Cuzco en lo que más preocupa a los aficionados la seguridad anoche hubo una amenaza de bomba La Bombonera que obligó a desalojar la zona afortunadamente fue una falsa alarma la policía argentina ha detenido al autor del ataque al autobús de Boca es socio de ayer el club millonario ha solicitado su expulsión y más de tres mil policías velarán por la seguridad de todos los aficionados pero quién paga todo esto dispositivo Ramón Cosío es el portavoz del Sindicato Unificado de Policía

Voz 0699 14:12 ya estamos

Voz 13 14:14 pues con una mano delante mano detrás tanto en lo que Custo batería se refiere que al los pubs sin embargo reciben este servicio de forma gratuita pero que no está mal

Voz 0699 14:25 el debate encima de la mesa un partido que se juega aquí porque no se pudo jugar en Buenos Aires tras los incidentes unos incidentes que por ejemplo en la capital francesa este fin de lo que lleva a suspender todo un París Anne Germaine Montpellier Laura Díaz

Voz 1509 14:37 sí Pacojo ha sido por petición expresa de la policía francesa que teme que por las manifestaciones de los chalecos amarillos contra el Gobierno galo el sábado no haya la suficiente seguridad en el Parque de los Príncipes entonces el partido queda aplazado al igual que el Toulouse Lyon que también el sí abrazado por el mismo motivo la Liga de fútbol de Francia ahora mismo está buscando una fecha para poder fijarla y que se juegan estos dos encuentros

Voz 0699 14:57 partidos aplazados en Francia partidos más de Copa que tenemos mañana de los que no hemos hablado además del partido del Madrid que no vamos a encontrar Óscar Egido

Voz 1643 15:04 a las doce y media empieza el jueves copero con un levante Lugo que es el partido más igualado de los de mañana empate a uno en la ida a las seis y media dos partidos Huesca Athletic que encuentro sentenciado en la ida por los bilbaínos que ganaron cuatro cero San Mamés la semana pasada ya la misma hora Éibar Sporting con ventaja de dos cero para los asturianos frena el Molinón y los dieciseisavos de final de la Copa termina mañana a la nueva menos cuarto con un Betis Racing

Voz 0699 15:25 por un escaso margen pero al equipo sevillano que ganó solo

Voz 1914 15:28 pero uno en el Sardinero terminamos el fútbol capicúa

Voz 0699 15:30 qué equipos en Inglaterra dicen que quieren a Isco Álvaro de Grado cuéntanos muy buenas tardes

Voz 14 15:36 hola buenas tardes pues el Arsenal el Tottenham el Chelsea son varios los equipos interesados sabemos de la situación de Isco es el Real Madrid no es de los favoritos

Voz 15 15:44 eh Solari su falta de

Voz 0699 15:48 minutos en el conjunto blanco pues podría provocar que que terminará saliendo entre los próximos mercados ya se habla abiertamente en Inglaterra de el interés de grandes por Cisco e mezclando sabores dejamos el fútbol que nos espera una cara que no estoy regalando el calificativo tenemos el lujo en el polideportivo muy rápido anoche se entregaron en Mónaco los premios a los mejores atletas del año los atletas están regresando y con ellos el gran José Luis López dale López muy bueno

Voz 0246 16:13 hola buenas tardes se Pacojó ayer fue un día muy muy especial una noche mágica para algunos de los mejores atletas del mundo y sobre todo para dos en la gala del hallazgo ese premio al mejor atleta masculino del año Elio Quiroga el plusmarquista mundial de maratón mejor atleta femenina Katherine en la gran especialista en triple salto sí también imbatida prácticamente en longitud el año pasado ya que está con nosotros Katherine felicidades que significa para así ser la mejor atleta del mundo reconocido en una votación por todos los expertos al atletismo

Voz 0268 16:46 hola de verdad que anoche fue una hermosa es súper contenta de que me hayan nombrado el año venía con muchas expectativas pero no tenía duda de que mis amigas compañeras de atletismo también por su talento y su disciplina eran merecedoras a ese premio y estoy muy contenta creo que la gran ventaja fue el gran apoyo que tu país así que hoy me voy para mi país

Voz 0246 17:13 creo que también se premia una trayectoria y una valentía por querer compaginar triple salto inquietud pero que te ha salido muy bien que lo has ganado tú

Voz 0268 17:21 sí gracias a Dios lo pudimos hacer bien aquí de una forma que que no tuvimos una riesgo por eso gracias a Dios se puede ganarlo que el salto largo y en algunas pruebas

Voz 0246 17:34 sí hay también una anécdota venías aquí con un vestido maravilloso que te había hecho el mejor diseñador de Colombia pero se perdió la maleta Pitu visto es que irá a comprar rápidamente el vestido los zapatos al final lo pasamos muy mal pero valió la pena

Voz 16 17:49 ahí por el premio sí creo que

Voz 0268 17:51 bueno bueno varios propósitos deja el camino creo que la Torah te fuero súper estresantes hasta unos minutos antes de habitación para llegar a la gala pero hoy es creo que la felicidad no sé cuando se mete terminen

Voz 0246 18:05 sí y por último este año mundial de Doha y también intentar de nuevo diamantes en la Diamond

Voz 0699 18:12 el venga

Voz 0268 18:13 diecinueve en un año con muchas expectativas es seguir en el circuito de diamantes poder ganar el que todo el mundo porque no es Juegos Panamericanos que también es una competencia muy muy importante para mí el próximo año e íbamos a trabajar fuertemente para eso puso

Voz 0246 18:30 pero en Barcelona en el mes de abril para colaborar con el profesor Valdo Duane para que todos esos sueños se hagan realidad muchas gracias

Voz 0268 18:40 que en un proceso que lo primero que me dijo fue que que en esa asustando su servicio oí y me habló de que la excelencia de su así como podemos aprovechar esto y así poder bajarnos

Voz 0246 18:55 muchas gracias Katerin en la mejor atleta del mundo en dos mil dieciocho

Voz 0699 18:59 plazo total gracias López Katerin Ibarguren enseres es la mejor atleta del mundo que no todo debe ser fútbol en esta vida de hechos balonmano femenino con una cita hoy en el Europeo con el España Hungría

Voz 0635 19:08 a González si España hacia la fase contra Hungría jugándose muchísimo porque ese Pacojo entrar sin puntos o con dos a la siguiente fase y hacerlo sin ellos supondría prácticamente casi decir adiós a la lucha por las medallas todas bien física y anime

Voz 17 19:20 la mente convencidas de que pueden hacer otro partido como contra Holanda Hungría ha perdido a sus dos mejores lanzadores pero sigue siendo el equipo muy físico las guerreras no pierden contra las húngaras desde dos mil trece el partido a las nueve de la noche en el lapso de Montpellier

Voz 0699 19:32 en baloncesto tengo veinte segundos para la destitución en el banquillo de un equipo español de la Euroliga el Granca se carga Maldonado Rafael León

Voz 0838 19:38 sí ha sido una sorpresa auténticamente mayúsculo nadie

Voz 17 19:41 Araba daba la rueda de prensa en el día de ayer a última hora de la tarde decían que era destituido lógicamente algo tenido que pasar Llanos entraremos más adelante Víctor García va a acoger el partido de Italia hoy también ante el Real Madrid

Voz 18 19:52 próximo quién esa plaza Pedro Martínez de Sito Alonso suenan

Voz 0699 19:55 como recambio en ese banquillo lastres de veinte ahora cambiamos íbamos con lo más

Voz 1621 19:59 canon deportivos

Voz 0699 20:06 SER Deportivos Madrid hoy en vez de contar lo que vamos a hacer lo vamos descontando sobre la marcha porque no se esperan dos protagonistas uno de ellos en los estudios y uno de

Voz 1 20:15 le de tiempo a ellos que son los que interesa hoy margen

Voz 0699 20:18 así que esta tarde Atlético de Madrid San Andreu Copa del Rey siete y media en el Metropolitano lo mismo le pilla Diego Costa en el hospital el partido recuperándose de de la operación nos decías Tara que va a haber muy buena entrada en el Metropolitano no si el récord

Voz 1576 20:33 la intención de clubes comercio muy populares hasta cinco euros y batir el récord de la pasada primera fase de del año pasado de la copa que es alrededor de cuarenta mil personas es el objetivo además yo creo que el día acompaña es previa de de fiesta e IU yo creo que se a todos con todos los condicionantes para que pueda haber una gran entrada además el Cholo a poner también de su parte porque el equipo a ser muy competitivo menos un chaval que va a jugar en la defensa veremos si Toni Morillas lo hace central o Montero

Voz 0699 21:03 lanzando al lateral izquierdo Filipe el resto

Voz 1576 21:05 para ser jugadores de la primera plantilla euros una buena opción para ver a calen Jenson que se tienen que disputar el puesto de de lesionado Diego Costa de en el nuevo y toro titular deberá Correa concentró el campo muy ofensivo y bueno y que la eliminatoria no está para nada resuelta uno cero gol de Jackson en la ida cero uno en este caso todo abierto para para vivir hoy una buena tarde de de Copa

Voz 0699 21:27 en teoría el el único que es una baja importante es la de Griezmann Bono importante así en entre comillas porque es lo que mantenga descanso sobre todo para meter en dinámica Qal i Nietzsche que le van a hacer falta con la ausencia de Diego Costa como decíamos Pedro Fullana ha sido operado hace poquito en Brasil e incluso ya hay parte médico no

Voz 0852 21:46 si a primera hora de la mañana ha sido operado está previsto que fuese ya pronto rápido para que el futbolista pueda empezar cuanto antes la recuperación ha ido todo sobre lo previsto esa intervención en el quinto metatarsiano del pie izquierdo se ha intervenido al futbolistas en la quitado el tornillo que le pusieron ya en una operación hace doce años

Voz 1621 22:04 bueno elabora noticias que la fractura que tú

Voz 0852 22:06 en su día no se abierto por tanto es una buena noticia que va a ayudar sin duda a acortar los plazos de recuperación de el futbolista donde está un poco el dilema no entre esos dos tres meses que venimos hablando tres meses sería el peor de los casos parece que nadie le va a quitar esos dos meses que vendrá a ser unas ocho

Voz 1621 22:24 nueve diez semanas en función de la evolución porque

Voz 0852 22:27 sabes que en el caso de Diego Costa cuando es un problema de este tipo sobre todo siendo un ariete que va al choque va a ser más complicado y hay que estar bien seguros cuando vuelva que lo haga en plenas condiciones

Voz 0699 22:36 tengo treinta segundos para meterle un gol a Talavera hoy cumple el Cholo Simeone cuatrocientos partidos en el banquillo del Atlético de Madrid cuatrocientos eh cuantos dirías que le quedan más eh tal

Voz 8 22:48 pues sí me lo dices hace unos meses

Voz 1576 22:51 te digo que no va a cumplir otros cuatrociento

Voz 0852 22:54 los pero viendo lo que dijo el otro día lo ilusionado que está las ganas que tiene el esfuerzo que sabe que ha hecho el club y a las puertas de la renovación si no se tuerce las cosas no sé si cuatrocientos pero yo creo que

Voz 0699 23:05 va a estar todavía algunas cuantas temporadas en el Metropolitan vale Miguel Sáenz firme cuatrocientos más y entonces iba a decir pues pasa a Luis Aragonés que lleva años cuatro cuatrocientos digno cuatro

Voz 18 23:13 ciento siglos ya podemos poner tirando siempre

Voz 0699 23:16 lo alto a las siete y veinte os pongo en Carrusel un abrazo chicos gracias chao al yo de Madrid San Andreu contará con Fullana con Marta Casas y con toda la gente de Carrusel eso hoy ayer en la Copa recuerdo pasó el Leganés ante el Rayo Vallecano basó el Getafe ante el Córdoba después de golear al Córdoba recuerdo que el Real Madrid juega mañana que Solaria además de lo de Isco como decía Javier Herráez le han preguntado por el refuerzos de cara al mercado invernal no sí

Voz 7 23:42 sí porque aunque ya han subido las temperaturas estamos ya mercado invernal y y bueno pues el Madrid Se puede reforzar no en en Navidad algún fichaje puede llegar para reforzar la plantilla ha preguntado a Solari como si se le pregunta a un desconocido

Voz 9 23:57 sí consideran necesaria la la llegada de algún futbolista o con la plantilla que tiene actualmente consideras que es suficiente para abordar todas las competencias

Voz 2 24:06 no no no estoy al tanto no no está dentro de mi esfera de competencia juntos

Voz 0699 24:11 bueno bueno pues nada la verdad es que todo lo que no sea cantera fútbol argentino como que no le mola mucho a Solari en la sala de prensa luego verdad que tiene como diría Meana un verbo fluido explica bien y tal pero se explica bien sobre lo que quiere explicar sobre lo que no lo zanja Herrán muy rapidito

Voz 9 24:30 da gusto escucharle porque eso es una eso hay que recordar que Solari no tenía ni intermediario llegó a hacer su contrato y lo hizo Él es una persona preparada

Voz 7 24:41 por eso ha exigido un poco más porque es una persona preparada culta y que no puede decir que son veinticuatro en la plantilla que no es su competencia uno de los fichajes hombre tres el técnico del Real Madrid acaban de renovar hasta el año dos mil veintiuno ya no eres provisional vas a acabar la temporada menos está luego en función de los resultados Tusell Marie miran por mucho daño que el film mes te llames como te llames depende de los resultados pero Solari ahora ya no es un técnico interino es un técnico de contará de la ley no que es capaz de decir la Isco cómo quiere que juegue y luego decirle además a Isco y eso no significa que voy a jugar de inicio o sea que ya tiene galones es para decir cosas también para decir otras pero bueno al final lo que tú decías antes no en el tramo lo que vale es que el Madrid gane y lo haga bien Solari que para eso está en ese puesto y que tenga suerte pero yo al menos la sala de prensa en temas importantes Le veo bastante huidizo

Voz 0699 25:31 yo también he pero bueno lo importante no es juzgarle en la sala de prensa sino juzgarle por los resultados pero con los resultados llegarán los juicios si los resultados le van mal que bueno van o bien la el tema Isco hasta que alguien va a estar siempre encima de la mesa eh mañana buena entrada en el estadio Santiago Bernabéu partido cuatro y cuarto de la tarde sí señor un partido en el que el marido tiene todo hecho pero vamos a ver aquello

Voz 7 25:56 en portería Odriozola Quilón podría podrían pero hoy no entreno con el equipo el chaval del Castilla Javi Sánchez y Vallejo con fe de Valverde con Llorente con Isco yo creo que de inicio sí

Voz 18 26:07 mañana Vinicius Mariano y Asensio un once de gala

Voz 7 26:10 días y un once chulo para ver al Melilla que por cierto creo que viene en barco en avión es una cosa un poco extraña no porque los residentes pagan el veinticinco por ciento del billete y los hombres te pero aún así

Voz 0699 26:20 liza para llegar a Madrid para el partido que yo no acabo de comprar

Voz 7 26:23 muy bien once horas y media de viaje el Melilla está

Voz 0699 26:25 en Madrid la verdad que van a llegar al bastante mejor gracias Javi a ti hasta luego hablamos con un protagonista que se pasa aquí he por los estudios de ese deporte

Voz 19 26:33 vos estás escuchando SER Deportivos y a partir de las cuatro las tres en Canarias La Ventana con Carles Francino Cadena Ser

Voz 0699 27:28 la hoy tenemos visita los estudios el Leganés está en la semana de los derbis eso no pasa muy a menudo que que le coincidan dos eh a lo largo de una semana ayer ganó uno al Rayo en la Copa el viernes tiene uno ante el Getafe en podemos decir en la Semana Grande por Butarque Óscar Egido muy

Voz 1621 27:42 aún así además muy buenas Pacojó es la semana grande de verdad porque que lleva en Leganés tres victorias consecutivas seis partidos sin perder cuatro encuentros sin encajar tan solo un gol vamos alguno piensa que qué difícil va a ser ganarle al Getafe el viernes con tan buena estadística porque

Voz 0699 27:57 invocar la cuarta consecutiva parece casi imposible pero

Voz 1621 28:00 lo que no había ganado el fuera de casa hasta este pasado sábado en Valladolid en Zorrilla y que sin embargo ganó anoche otra vez en Vallecas se lleva dos victorias consecutivas no gana fuera de casa desde hace trece meses dos en tres días es una cosa increíble digo dices que te gusta que venga la gente haberte traído un centrocampista del Club Deportivo Leganés a Miquel Berga que además va a ser titular seguro en el derbi del viernes no sólo porque Pellegrino lo resguardar ayer en Vallecas que lo hizo porque como Recio está lesionado Miquel belga va a ser el compañero de Rubén Pérez en ese centro del campo de Leganés el viernes en el derbi que esperan ganar por primera vez porque hasta ahora no agradó en ninguno el Leganés al Getafe

Voz 18 28:35 pues sí eso es una estadística histórica hola Miquel hola muy buena muchas gracias a vosotros

Voz 0699 28:42 tentación y recuerdo que dijiste que mejor equipo que el Lega para seguir creciendo como va el crecimiento Miquel

Voz 18 28:48 bueno yo creo que bien no he al final es verdad que desde el principio dos pues bueno me costó un poquito quizá adaptarme pues bueno a una nueva vida quizá Jarno estilo a una nueva casa digamos Si bueno poco a poco pues voy sintiendo mejor

Voz 0699 29:01 siente curiosidad por saber que tiene el Lega

Voz 9 29:03 que quedaba albergar también a los jugadores del Athletic de Bilbao

Voz 18 29:07 bueno pues lo primero que hay mucha gente que que estuvo que estuvo en Bilbao pues esta aquí que hay de todo el mundo habla bien luego que los valores que transmite y bueno luego familiar que es que bueno el club pues se se parece mucho a lo que tenemos en Lezama entonces pues bueno yo creo que ese cambio hace que sea un menos ya te digo pues pues mejor para nosotros

Voz 0699 29:27 por curiosidad Miquel antes de venir cuando surgió la opción de lega no se un toque a Iago Herrerín en alguno de de la plantilla Erazo a algún teléfono sí

Voz 18 29:37 sí sí bueno les preguntas un poco a ver qué tal el funcionamiento del club el qué tal allí y bueno un poco todo sobre esto y todo el mundo habla maravillas no entonces pues bueno de ahí a que aquí estoy aquí

Voz 0699 29:50 encontró es tan maravilloso como ambientado

Voz 18 29:52 sus cosas buenas y cosas malas me todo el mundo te y para pero bueno por su puesto que sí estoy contento es que la verdad que sí voy a tirar de lo que más mola qué es lo que más mola que te has encontrado

Voz 0699 30:01 en en el legal no pues es lo que lo que he dicho antes

Voz 18 30:03 es muy todo el mundo es muy cercano muy familiar al ser un club pequeñito pues bueno eso se nota no yo creo que eso para un jugador que viene de fuera y tal pues es es algo muy bueno porque te hacen estar como en casa

Voz 0699 30:14 buena semana esta eh con dos derbis el de ayer no el de ayer ya lo tiene pasado y Pascual bien pasado no

Voz 18 30:19 sí bonita no al final los derbis he gusta jugarlos y más sabiendo que a la gente son partidos especiales que que que les gusta ver también ahora te pregunto por el del viernes como pueblo ayer en la Copa contra el Rayo bueno pues es muy complicado no que conseguimos sacar adelante que ya como bien ha dicho pues nos está costando ganar fuera de casa llevamos dos victorias fuera así que yo creo que moralmente nos va a ayudar muchísimo oí avanzamos encima la copa que es una competición que gusta

Voz 0699 30:44 quién aquí iba a decir de Copa como no me vas a decir eso qué qué tipo de rival prefieres para para la siguiente ronda

Voz 18 30:51 no sé vamos no

Voz 0699 30:54 no no no no te voy a pedir porque encima soy un poco haga ficharle así me dio vida al contrario cualquiera estará bien segura

Voz 18 31:02 hoy en día cualquier campo cualquier equipo es es bonito

Voz 0699 31:05 Juan rezaba pensando que el Legacy y es un equipo peculiar porque lo es tú decías en lo bueno y en el en las cosas menos buenas Vallecas también es un estadio peculiar para para jugar

Voz 18 31:15 en un sitio distinto si no hoy encima pues eso que tienen una afición también que que les apoya muchísimo que que animan todo el partido ayer partido de Copa que estaba el campo bastante bastante lleno entonces pues bueno eso es muy bueno para para el equipo también a vosotros bueno de paso una cosa

Voz 0699 31:29 quiero decir el Leganés alberga muy bien a los jugadores del Athletic de Bilbao la opción del Rayo se iba muy bien con la afición del Athletic de Bilbao eh

Voz 0260 31:37 sí creo que sí sí sí sí sí sí sí

Voz 18 31:40 al final bueno yo creo que es entienden bien muy bueno eso es bueno para para lo que es el fútbol también no

Voz 0699 31:45 a Mikel Torres ha nacido en Álava es no

Voz 18 31:47 en Vitoria Vitoria significa para ti

Voz 0699 31:50 a tener a Pellegrino en el entrenador como entrenador del Lega

Voz 18 31:53 bueno pues a no sé qué decir tener con una entrenador más no es verdad que no no me relaciona mucho con él el hecho de que haya pasó por Vitoria pero sí que mucha gente pues me habló del gente cercana de Vitoria que conozco pues pues me da me habló de él de su paso oí sí que bueno que saber que compartimos algo en común pues bueno está bien también comen

Voz 0699 32:12 Óscar Egido que estáis mejor que en las últimas jornadas diez así porque los resultados lo lo dicen qué tecla encontrado el míster

Voz 18 32:20 con vosotros para para la mejoría o todos juntitos yo creo que hemos hemos un poco una sintonía en el equipo no que conseguimos pues eh mantener tanto defensivamente mantener la puerta

Voz 0260 32:31 sí a cero o tener más fiabilidad defensiva

Voz 18 32:35 y en ataque a la vez pues estamos haciendo más goles yo creo que esos está traduciendo en Punto Si bueno en buenas sensaciones

Voz 0699 32:40 yo sé que estas un poco tópica pero os veis sufriendo hasta final de de temporada o en esta Liga que está como muy apretadito dos victorias te pegan un patadón hacia arriba juega qué bien me siento aquí en el octavo puesto

Voz 0260 32:54 yo creo que sería un error ahora

Voz 18 32:57 dicho de de confiarnos por por por haber ganado dos partidos Si vernos ahora una situación más cómoda en la tabla porque al final es como hemos visto este año la Liga está muy igualada tanto arriba como abajo hoy y hay equipos que están abajo que no pues que no se esperaba nadie entonces bueno esto hay que seguir porque en cualquier momento pueda la vuelta también y hay que estar preparados

Voz 0699 33:15 el próximo partido Miguel es contra el Getafe y el Geta puede ser un buen espejo donde donde mirarse

Voz 18 33:22 sí yo creo que es otro club que está haciendo bien las cosas hay bueno de ahí que los resultados que están sacando estos años no sean casualidad de entonces bueno ateo que debe partido bonito porque de dos clubes que están haciendo bien las cosas últimamente igual en ese sentido pues va a ser entretenido

Voz 9 33:36 te han contado ya lo que significa para Leganés ganarle al Geta

Voz 18 33:39 si se va notando yo creo que poco a poco el otro día ayer el partido también pues ya se hoy a nuestra gente también pues pues de cara al partido del viernes Si se ve que es más especial que que otros quizás hombre yo te digo tú

Voz 0699 33:54 miras en la tabla vale vosotros por ejemplo ganáis vegetal

Voz 18 33:56 tres puntos más la afición aficiones como si hubiera cuadro pues si yo no sé yo ya digo que lo que lo voy notando no sabía desconocía que esta rivalidad esta rivalidad pero pero bueno ya es mucho más bonito eh entretenido supo a Berto derbis ha jugado

Voz 0699 34:12 bueno quiero decir que en Asturias

Voz 9 34:15 luego también habrá jugó alguno o no de Asturias no tuve no porque algo por lo que no se hizo con el Sporting

Voz 18 34:20 no sé si si al final bueno ya te digo que son son especiales son mucho más intensos en la gente está más encima más puesta ahí los jugadores en el campo también

Voz 0699 34:27 eh Óscar venga va lanzar en la primera antes de que me he metido en la zona personal debiera preguntarle sobre el derbi

Voz 1621 34:32 sin no hay nadie en El vestuario de Leganés que lleve más tiempo caso Eraso tinta Serantes Imanol que os diga los nuevos lo que significa Leganés y ahora que en el derbi lo importante que es para la afición del Leganés precisamente eso ganar el ganar un derbi en Primera que todavía estoy sine die

Voz 18 34:46 sí sí sí hoy de hecho creo que ahora al terminar el entrenamiento ha comentado no sé quien ha sido que juego ya veréis como se nota que que se tiene ganas de la gente entre Getafe y bueno supongo que que ya te digo como viene dicho pues será será bonito no porque estará animado

Voz 0699 35:01 va a ser interior de lo digo yo voy a la zona personal te escuchaba en una entrevista creo en Gijón en donde decía es que la gente te criticado a veces el ser

Voz 9 35:10 la paloma utilizase tu es simple plano como un poco ambicioso

Voz 18 35:17 lo dijiste tú puede ser pues no se atrevería yo no sé qué estaría pensando pero si no es bueno se machaca quizá que sea frío quizá que sea pues que no esto no yo creo que bueno son cosas que que voy mejorando y que intento que no se da sin embargo por lo que he visto en tu trayectoria Titín

Voz 0699 35:35 canta el fútbol es de los querido fútbol mucho mucho

Voz 18 35:37 en veinticuatro horas diría yo casi me gusta me gusta ver fútbol cuando no cuando estoy en casa cuando cualquier competición hay ya te digo que que me gusta así pero además eres de los deportistas estudiados quiero decir a sacar

Voz 0699 35:49 la carrera de gestión de administración de empresas no

Voz 18 35:52 sí lo que llaman ahora ya determine

Voz 0260 35:54 sí sí por suerte conseguí termina

Voz 0699 35:58 bueno por suerte o por tiempo de otra cosa

Voz 18 36:00 cambios Italia estuvo a tiempo de antes de marchar a Gijón antes de tal pues de poder terminarlas inquieta tras

Voz 0699 36:06 de de ese mundo

Voz 18 36:08 pues no lo sé empecé un poco por por por no saber a dónde guiar mi futuro Si bueno ahora sí que sí que me gusta el mundo de la empresa bueno pues bueno de Suso de de gestión y todo pues sí que sí que me gusta

Voz 0699 36:19 ponernos en una hipótesis te ves dirigiendo un club de fútbol día

Voz 18 36:22 estoy lo Piqué en no sé no sé no sé no ha pasado no sé igual igual si un poco así que nada no me no no te sé decir ahora mismo quizá seguir otro camino no te no me digas tampoco pero pero sí siempre me ha gustado se mundo ahí Si bueno igual en un futuro pues bien sabe no

Voz 0699 36:37 además el fútbol de élite porque está jugando en la élite y con el con el estudio con el estudio de una carrera sureste por afición por vocación por inercia como como de Dios

Voz 18 36:46 no final

Voz 0260 36:47 a mí mis padres siempre me inculcaron pues que primero esto y luego pues

Voz 18 36:52 que el fútbol no porque nunca se sabe qué es lo que pasa dentro es bueno yo es verdad que sí hubo un estudiante ignora no se hizo muy difícil ir por suerte pues ya digo que terminar la antes de que mi trayectoria pues se fuese a más no

Voz 0699 37:04 ha utilizado tres veces Él por suerte las frases y ha dicho también que es buen estudiante quiero decir por suerte ya te digo yo que no dan la las carreras buenas sentarse con un futbolista que diga cosas no te juntado para el Athletic puedo

Voz 9 37:17 si damos un momento

Voz 23 37:22 eh

Voz 18 39:39 te sientes al ver a tu Athletic en aquel porque si bueno pues no es fácil porque tengo amigos e con excompañeros Si supongo que no estarán pasando un buen momento así que no puedo estar contento tampoco

Voz 0699 39:50 supone sólo sabe quiero decir no lo sé

Voz 18 39:53 dice que no están obviamente pues como cuando nosotros hemos estado ahí abajo que que sientes que que quiere salir de ahí como sea no y que está pasando eso ya hay no te puedes responder lo que no te voy a hacer te voy a dar pero te

Voz 0699 40:04 esa es la pregunta de otra manera hay aunque aunque parezca mentira

Voz 18 40:08 a muchos seguidores del Athletic de Bilbao en la redacción de deportes de de la CAM

Voz 0699 40:11 va a Il el debate que tenemos ahí es cuanto penaliza la filosofía de cantera únicamente vasca

Voz 18 40:17 bueno yo creo que es algo que que es importante para el club que que es algo especial bonito que les ha llevado hasta día de hoy ya está ahí yo creo que es algo por lo que estar orgulloso no entonces yo no veo por qué necesidad ni de cambiar ni nada yo creo que con eso hay que ir hasta el fin

Voz 0699 40:32 el suelo entender vosotros más pero tú crees que la gente preferiría fichar fuera y no descender hoy irse a Segunda con lo que hay si se pone ese dilema a lo bestia yo como como

Voz 0260 40:40 no aficionado del Athletic diría que que

Voz 18 40:43 mantendría la filosofía y supongo que todo aficionado que es pues también iría con ellos hasta el final

Voz 0699 40:48 de Valencia carezca Garitano le tienes así