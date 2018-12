Voz 0699 00:00 hola a todos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER el domingo Madrid mirará el Bernabéu España Europa y América muchos en espera de un espectáculo de gran nivel en la Copa Libertadores y alguno a la espera de los temidos incidentes que la suspendieron en Argentina el fútbol en primer plano y la violencia en segundo y ambos conectados unos cuantos burros que son minoría pero que sirven de excusa a los que no les gusta el deporte para decir que el fútbol esté burros de cafres y un espectáculo de brutos una vía de escape cuando es mentira en las gradas del fútbol serán familias en latitud futbolística hasta la superación el sacrificio el compañerismo y a través de todo esto el logro de unos objetivos el fútbol puros precioso hoy por algún Oltra que lo rodee de los que ahora se habla con la lamentable visita de las barras de Ribéry Iborra no no lo deben de empañar es más es labor de todos que no lo hagan porque eso son argumentos para el ataque de los no

Voz 1 00:49 futboleros por lo que si nosotros no echamos a los burros del fútbol corremos el riesgo de que los más burros seamos nosotros las tres yo no comenzamos a reporteros en la Cadena Ser Deportivos con Francisco José Delgado

Voz 0699 01:17 y con toda la redacción de deportes de la cadena ser aquí estamos un día más los de SER Deportivos hasta las cuatro os vamos a acompañar con el resumen de lo que llevamos de viernes gracias de nuevo por estar ahí del modo que más cuadre por la radio de siempre ahora con las emisoras de ser más incluidas con la aplicación de la SER en el teléfono móvil por los enlaces en las redes sociales que hay también se nos escucha o por la web tres W Cadena Ser punto com que lo importante es que tenga hay mucho donde elegir os doy las gracias por elegirnos en nombre de todo el equipo del programa que va desde Sonia Lus en la producción hasta Juan Carlos Ingelmo y Carlos Higueras como crack de la técnica un fin de que reúne un Boca River en Madrid un Espanyol Fútbol Club Barcelona en Cornellà June Juve Inter ya hoy en Turín no es un fin de semana anormal en el deporte suena grande lo va a ser por muchos motivos y como tal pensamos tratarlo así que ponemos cómodos empecemos por lo que nos toca master qué es la liga desde hoy hasta el lunes tenemos toda la jornada quince de Primera tras la semana que dejamos atrás un poco de Copa y mañana es día intenso ya porque empieza con El Atlético Alavés que ahora mismo es Un duelo de Champions termina con un Espanyol Barcelona con los dos equipos menos parados de la tabla que nunca por medio un duelo de históricos con un Valencia Sevilla y otro de necesitados con el Villarreal y el Celta como protagonistas eso significa que vamos a escuchar a muchos de los entrenadores en el análisis pero pero esos en octubre y a corto sería poco original porque de fondo se nos viene un Boca River y eso son palabras mayores por todo por lo que mueve en lo futbolístico y en lo extra futbolístico en nuestra futbolísticos son cuatro mil policías que van a blindar Madrid en lo futbolístico ochenta mil aficionados aunque a lo que representa esto lo pusieron palabras donó frio ya Angelique los presidentes de roba de River y Boca anoche con Manu en El Larguero

Voz 3 02:58 para nosotros es una tristeza enorme no poder tener esta revancha en nuestro estadio que perder una localiza a perder una ventaja deportiva muy grande porque nosotros hemos tenido quiero jugar a la cancha evoca lo podemos jugar en la nuestra

Voz 1038 03:11 pero

Voz 3 03:11 felices también por qué no de estar aquí en la Casa Blanca no vamos a sentir un poquito en casa

Voz 1264 03:17 es una vergüenza que se juegue en España para Argentina

Voz 4 03:20 no sé si es una vergüenza es algo que las argentino tenemos que replantear trata de seguir trabajando en un mensaje de que fútbol es pasión que el fútbol es amor pero que el fútbol no es agredir a desglosar Julie trata de lastimar adversario fuera de la cancha

Voz 0699 03:35 que hay que trabajarlo más y de momento hay que trabajarlo aquí todo es una mezcla de pasión y tensión estos días en Madrid con las zonas fan separadas un kilómetro el día de la final nada de Cibeles Neptuno si se gana Si gana River lo van a celebrar en Sol en el kilómetro cero de Madrid Si gana Boca en la Plaza de Colón nosotros celebraremos que no hubiera incidentes que eso sería nuestra Vitoria ahora hablamos de todo lo del fútbol delfín de de aquí de alrededores echando un vistazo al ayer porque de ayer Nos queda la Copa que llena de primera los octavos de final sobre el Sporting de Gijón rompe la tendencia y el que espera romper la tendencia es Isco dos goles contra el Melilla en el seis uno y Solari

Voz 6 06:10 seis

Voz 0699 06:11 el primer gran es un muy de fútbol muy de Liga en este de SER Deportivos de viernes con la Liga que nos trae uno de los mejores derbis catalanes de los últimos años por situación de los dos equipos en la tabla mañana juegan en carne Brand Espanyol Barça Valverde deja las declaraciones de las novedades para la tarde pero de los locales ya sabemos bastantes cosas ante Ovalle muy buenas tardes

Voz 1643 06:29 qué tal muy buenas Pacojó si va a volver

Voz 0017 06:32 Granero son altas Sergio García hizo Naldo ir Rubi que ha sido taca tajante perdón quiere hacer historia siendo el primer español el primer equipo del Espanyol que gana al Barça en Cornellà en Liga por parte del Barça son duda Suárez y Arthur pero se espera

Voz 0699 06:47 que lleguen no va a llegar Sergi robo

Voz 0017 06:49 harto o iban a hacer el último entreno por la tarde a las seis para determinarlo pero ya te digo Suárez y Arthur pinta a que siga llegan Sergi Roberto no va a llegar a las cinco va a hablar Ernesto Valverde y antes hace poco más de una hora en Cornellà han hecho la típica foto los dos entrenadores

Voz 1038 07:05 la foto de la paz una paz que se espera que hay

Voz 0017 07:07 ya esta vez entre Piqué y el español sin embargo Diego López portero del Espanyol en declaraciones al que te llevas de ser Cataluña ha dicho que la polémica siempre viene del mismo lado de parte de Gerard Piqué

Voz 7 07:20 bueno la Pollinica siempre ha venido de su parte yo no puedo decir nada en contra de llegar al Fútbol Club Barcelona respetamos evidentemente a todos los jugadores bueno no hemos entrado nunca en ninguna polémica hay bueno estamos haciendo nuestro trabajo intentando intentar que acerca un poquito mejor es intentar mejorar oí ya está

Voz 0017 07:43 siete puntos les separan se enfrentan el líder contra el séptimo a las puertas de Europa como dice Ruby esperemos que el talante de todo sea puramente deportivo ya

Voz 0699 07:51 estamos en la semana de la concordia que pedimos desde Madrid en el River Boca también les vamos a pedir para el derbi catalán que transcurría por los derroteros deportivos que todos esperamos y que sea noticia el juego no las declaraciones nada desde la grada del derbi catalán que cierran sábado que abren Atlético de Madrid y a la vez en el Metropolitano a partir de la una de la tarde un partido del que ha hablado esta mañana como primer encuentro de momento sin Diego Costa hay que más Miguel Martín Talavera muy buenas tardes

Voz 1576 08:18 qué tal muy buenas yo pues un un encuentro en el que va a medir a un Atlético de Madrid que si quiere engancharse arriba tiene que ganar a un equipo que también lo ha estado desde el principio de temporada que es el Alavés del Pitu Abelardo tiene ausencias importantes ha recuperado a José Jiménez aunque no apunta titular pero sigue sin Juanfran Godín Filipe sin Godín sin Diego Costa operado en Brasil y sin Koke que es baja por acumulación de amonestaciones por lo tanto no tiene demasiado con lo que jugar Diego Pablo Simeone por lo tanto va a volver a repetir con Jan Oblak en portería con áreas de lateral derecho con Lucas Isabel de centrales call Saul que va a volver a repetir de lateral izquierdo Rodrigo y Thomas van a estar en el doble pivote con Le mar en una banda con Ángel Correa con en la otra ya arriba Antoine Griezmann y a ir Nikola y Michel hombre que sustituirá a Diego Costa porque en principio escuchamos a Simeone Pacojó nos Eva ficha

Voz 0501 09:04 en ese momento la pregunta tuya no suele tomar trabajando en consecuencia tenemos y obviamente puerta eh jugar diferente cariz Gemma referencia de delantero pero puede hacer somos un momento Vitolo puede jugar tranquilamente detrás de Griezmann Ivano son poco un poco la variante que qué tal

Voz 8 09:34 Fira con lo que hay

Voz 0501 09:36 el recuerdo guardias

Voz 0699 09:38 ahora si tira con lo que hay decía el Cholo Simeone y de momento lo que hay es que al inicio en la punta de ataque con Griezmann partido que suena bonito el de el Metropolitano de un clásico lo que suena en Mestalla entre equipos históricos en distinto momento se juega este fin de también el Valencia Sevilla mañana Pedro Morata

Voz 1716 09:54 hay ya muchísimas urgencias en el Valencia que está a diez puntos diez por debajo del Sevilla por lo tanto la cuarta plaza peligra hay muchísimo para el Valencia por eso Maté alemán dice que es un partido casi definitivo aunque esta mañana Marcelino ha dicho que todavía no es una final no sé cuándo lo va a ser para el Valencia son importantes la vuelta a la como la tarea de Rodrigo y Guedes que en principio parece que evitan que se opere bajas en la convocatoria del Valencia Murillo y Gameiro los dos tienen molestias en el Sevilla las bajas son de Navas veremos a ver si los sustituyen mercado o promesa a la baja también de Aleix Vidal hay entrenamiento esta tarde la convocatoria esta tarde y también el técnico el Sevilla hablará esta tarde el partido mañana a las cuatro y cuarto de la tarde urgencia para el Valencia muchísima para el Sevilla menos por el colchón que tiene de más diez sobre el Valencia

Voz 0699 10:44 me queda el partido del Centro de Shanghai a las seis y media de la tarde de mañana el Villarreal Celta con la necesidad de ganar ambos para que lo problemas no sean mayores en ninguno de los dos casos Xavi Pedro

Voz 0838 10:53 así es Pacojó porque los dos buscan tres puntos que le permitan en el caso de los gallegos centrarse en esa zona tranquila de la clasificación de acercarse si puede ser un poquito a Europa en el caso de los amarillos alejarse que lo que más preocupa de la zona de descenso a tres puntos esto ahora mismo el Athletic Club de Bilbao Cardoso ha viajado a Castellón con toda la plantilla después de hacer una primera parada en San Sebastián por la Copa ha viajado incluso con Jensen y con lo vodka va a volver al once de la Liga con la duda eso sí de Josep sabed o de Beltrán por su parte Calleja también volver al equipo habitual de la Liga en el que podría entrar

Voz 1643 11:24 Alves toque Camby después de haber marcado cuatro de los ocho

Voz 0838 11:26 pues el otro día en Copa ante el Almería son baja Bruno e Iturra también el tercer portero Barbosa el encuentro a las seis y media entre dos equipos necesitados bueno

Voz 0699 11:35 era de lo de mañana arrastramos de ayer la reivindicación de Isco y de Asensio en la goleada del partido de Copa ante el Melilla con el Real Madrid Antón Meana buenas tardes correcto qué tal buenas tardes que ya Pepa

Voz 1643 11:45 en el partido contra el Huesca y ninguno de los dos Isco o Asensio tienen claro que vayan a jugar de inicio en El Alcoraz sí que va a jugar Gareth Bale que está recuperado siguen fuera Nacho y Casemiro muy bien Javi Sánchez central del Castilla que ya es

Voz 1038 11:57 uno más del primer equipo mañana rueda de prensa

Voz 1643 12:00 de Solari que sigue convencido de que obsequió puede pelear por ganar la Liga la Copa y la Champions

Voz 0699 12:05 ayer se jugó en el Bernabéu el partido de Copa vamos a la siguiente cita futbolística en el Bernabéu que es el domingo con la final de la Libertadores

Voz 0699 13:47 será el caso de que el gran acontecimiento del fin de semana futbolístico en España no es español es la final de la Copa Libertadores que se disputa en el Bernabéu Ribéry boca juegan como sabéis a las ocho y media del domingo y hoy tenemos noticias deportivas y de seguridad a la espera del entrenamiento de esta tarde ha entrenado boca hablado su técnico siguiendo a cuéntanos José Palacio muy buenas tardes

Voz 1038 14:06 qué tal muy buenas Pacojó todavía por la Ciudad del Fútbol de las Rozas porque ha subido un entrenamiento largo el de Boca Juniors este segundo en Madrid en la Casa de la selección española a las once comenzó el entrenamiento terminaba en torno a Laguna ya a la una y media nos atendía a los medios de comunicación el de Tete el entrenador de Boca Juniors Guillermo Barros el que Lotto al que muchas de las preguntas iban en torno al cambio de sede al que se marchará a la Copa Libertadores de Sudamérica directa Europa aquí a la capital de España a Madrid y él ha sido muy crítico con la violencia en el fútbol argentino

Voz 15 14:36 Nos hubiera gustado jugarla en el empate

Voz 16 14:39 Luis del equipo el es lo que ser local

Voz 15 14:41 el pero lamentablemente no se pudo en Argentina no aprendemos más parecida que repetimos siempre lo mismos errores Si lo único que se daña la figura del fútbol argentino de Sudamérica o debiéramos estar hablando que tanto River como boca pusieron en lo más alto grado posible del mundo a nivel de clubes porque juegan por primera vez en la historia una final de Libertadores estaba hablando era violencia lamentablemente volvió a perder

Voz 1038 15:12 espera ganar el próximo domingo eso sí en el campo en el Bernabéu un cambio del que se ha deshecho en elogios y también de Madrid yo eso sí no ha querido dar todavía ninguna pista sobre el once simplemente que Christian Pavón el internacional argentino va a estar a disposición del resumen

Voz 0699 15:25 poca gracias Jose en el ámbito de la seguridad nueva reunión de la Delegación del Gobierno en Madrid con los últimos detalles importantes tenemos a River en el hotel de concentración y con ellos otro hombre de la SER Iván Álvarez cuéntanos muy buenas tardes

Voz 17 15:35 es qué tal va cojo buenas tardes si en este momento dos encuentran descansando los futbolistas de River Plate ya han comido están en el interior de sus habitaciones algunos de ellos como por ejemplo

Voz 14 15:44 Javier vino la se han dejado ver esta mañana

Voz 17 15:46 han salido por aquí por las inmediaciones del hotel a estirar las piernas también algunos miembros del cuerpo técnico médicos utillero Toyo todos ellos eso sí bastante abrigados apenas nueve graditos aquí en Madrid y en Argentina estamos en primavera hay también hemos visto al presidente Rodolfo no ha hecho algunas fotos con los aficionados bastante amable aunque no sé yo si le gusta mucho eso de tener que jugar la final de la Copa Libertadores en España

Voz 1038 16:04 anoche precisamente a estos y aquí en Madrid

Voz 17 16:06 jugar la Libertadores respondía Rodolfo en el Larguero

Voz 3 16:09 bueno son ahora considera perjudicados como no vamos a pensar que gente humilde que ha comprado su entrada para estar ahí ahora le dicen que tiene que venir a diez mil kilómetros y pagar un pasaje de miles de dólares es una vergüenza que un partido que es histórico esto como imagínense ustedes jugando la Champions Nairo disparate

Voz 17 16:29 River entrena esta tarde a las seis a puerta cerrada en Valdebebas no se espera comparecencia del Muñeco Gallardo ni hoy ni mañana antes del partido

Voz 0699 16:35 tenemos pendientes de toda la actualidad como luego marcando desde que los dos equipos están en Madrid gracias iban gracias Jose el finde viene a tope pero hoy no creéis que la cosa Génova fina os cuento partidos de hoy en primera el derbi del sur de Madrid en Leganés Getafe que contamos Óscar Egido muy buenas tardes

Voz 1643 16:50 hola muy buenas se juega el único derbi que ha disputado en todas las categorías del fútbol español en la tercera vez que se vean las caras en Primera y es la segunda temporada consecutiva que la ida se juegan Butarque un viernes a las nueve tanto Pellegrino como abordará el a repetir el once con el que ganaron la pasada jornada con una duda en el Leganés todavía están a la espera de la cautelar a Jonathan Silva hace un roto apelación ha ratificado la sanción de competición pero le una bala y el Getafe es duda tiene que se retiró con molestias ante el Espanyol aunque dijo ayer Bordalás que va a poder contar con él quedan menos de doscientas entradas a la venta habrá recibimiento especial de la afición Pepín era invita al colegiado González fuerte

Voz 0699 17:22 Leganés Getafe partido adelantado al viernes de Primera división además en Segunda hay un Tenerife Extremadura y ojo que en el fútbol internacional en Italia tenemos ya hoy un Juve Inter Laura Díaz

Voz 18 17:32 a las ocho y media se juega el derbi de Italia como se conoce este enfrentamiento se miden primero contra tercero el duelo estará sobre todo en el ataque Cristiano frente a los dos máximos

Voz 1716 17:41 voladores de la competición con dieciocho tantos

Voz 18 17:43 efectivamente ahora mismo el pichichi es el luso el pichichi de la sería la Juve quiere los tres puntos para ser todavía más líder sino lo es suficiente ya con ocho puntos con respecto al segundo al Nápoles y el Inter necesita ganar para igualar al menos momentáneamente a los de Carlo Ancelotti a treinta y dos puntos apretar la segunda posición así que partidazo para abrir la jornada no

Voz 0699 18:02 tanto que lo es Cristiano contra Cardiff Juve Inter en la Copa eh ya han quedado configurados los clasificados para los octavos de final después de la jornada entre semana

Voz 1 18:12 Nos encontramos con que el Sporting

Voz 0699 18:14 de Gijón es el único en segunda la vid González

Voz 0480 18:17 Diez años hacia que el Sporting no llegaba a octavos entonces estaban primera hora en Segunda con un técnico de la casa que ha resucitado al equipo le ha dado alegría ambición

Voz 1643 18:25 con jugadores de Mareo que están derribando la puerta

Voz 0480 18:27 y que además reciben mensajes de apoyo como el que recibió ayer el debutante Alberto Espeso te va sonar el que lo es

Voz 1264 18:33 el un mensaje de Canella ID David Villa también recibió otro mensaje de crisis dándome pues me prestaron mucho porque no me lo esperaba encantado el chaval

Voz 1038 18:41 encantado el sportinguista con ver a su equipo entre los grandes en la

Voz 0699 18:43 por lo menos desde donde tienen motivo para la alegría tengo un par de motivos para que no todo sea fútbol en ese ese rebosa como jornada de Euroliga de baloncesto ayer sorpresa perdió el Barça contra uno de los últimos ganó Granca fuera contra uno de los primeros hoy Baskonia CSKA de Moscú con el regreso de Sergio Rodríguez al Falla que

Voz 1264 18:59 eso es y con la necesidad para Baskonia de ganar para no perder comba con los ocho primeros clasificados está de baja el pato Gabino en el CSKA pierden pero recuperan al Chacho Sergio Rodríguez con quién hemos hablado

Voz 1897 19:10 bueno la verdad que decía bastante la semana pasada no pude estar en Madrid pequeño problema que tú has conseguido que estas dos semana jugamos seguida fuera Hay y con ganas de de por un partido de siempre los partidos aquí son especiales

Voz 1264 19:23 partido que se prevea muchos puntos por tanto Baskonia tiene que mejorar su defensa el partido a las ocho y media con ambientazo más de doce mil personas dando calor al Buesa Arena

Voz 0699 19:31 Baskonia CSKA Efes Pilsen de Estambul Real Madrid partidos de Euroliga y un encuentro de balonmano femenino ya vital en la segunda fase del Europeo femenino Diego Gonzales

Voz 19 19:39 sí porque las opciones de semifinales pasan por ganar los tres partidos de Nancy para empezar hoy a las seis de la tarde en selección a la que conoce muy bien se han enfrentado en la clasificación para este europeo y también en el torneo internacional con victoria para España Alemania es muy física fue capaz de ganar a Noruega primero

Voz 20 19:52 digo defender segundo Pacojo defender y tercero

Voz 1 19:55 el de nuestro cuarto objetivo llegar hasta las

Voz 0699 19:57 cuatro contando más cosas en SER de Burdeos va lleno que la Gran Vía change imaginado lo que tengo que contaros de hasta las cuatro de la tarde así que vamos a innovar vamos a hacer lo lleva a decir un pim pam pum pero Sonia Lus lo ha llamado un trivial esto así que preguntas de actualidad Isco y Solari se han ganado la titularidad para perdón disco ya se han ganado la titularidad para Solari después de lo de la Copa de ayer Antonveneta

Voz 1643 20:31 no puedo de Isco va para largo lo la Asensio menos largo pero Isco tiene un problema que resolver con su entrenador los dos están por la labor pero muy distanciados como cuenta Javi Herráez así que la pregunta es clara y la respuesta directa no son indiscutibles Asensio e Isco a pesar de lo de ayer seis uno ganó ayer

Voz 0699 20:49 del Madrid al Melilla con dos goles de Isco otros dos de Asensio pero que le paso a Mariano Antón Molés

Voz 1643 20:54 las importantes todavía no hay resultado de las pruebas hoy ha estado trabajando dentro descartan lesión importante era una molestia muscular y esperamos que durante la jornada de o como tarde mañana Solaria explique cómo está el hispano dominicano pero descartan algo grave ya estaba chico muy tocado porque no marcó lo buscó lo intentó y se quedó con

Voz 0699 21:12 allí se lesionó quiero decirle pasó todo lo malo Mariano en el partido y mira que lo pasaron cosas buenas al Real Madrid que tiene el próximo partido contra el Huesca el próximo domingo eh que más ha dicho el Cholo antes de jugar mañana contra la revelación de primera contra Alavés Miguel Martín Talave

Voz 1576 21:25 bueno pues eh lo que te decía que de momento no ha hablado con el club para reforzar el equipo se ha hablado del equipo del Pitu Abelardo a nadie se le escapa que es uno de los grandes protagonistas de este arranque de temporada que está arriba en la clasificación y lo tiene bien estudiado fíjate cómo destacaba los puntos fuertes debo palos y Simeone

Voz 0501 21:41 en un equipo muy competitivo volcados muy parecidos a los nuestros todo lo que está haciendo que debe yo Abelardo Alavés extraordinario números muy bueno de los resultados y sobre todo identidad un equipo que sabe lo que puede te enfrentas un equipo que está en juego

Voz 0699 22:00 pone por las nubes lógicamente el Cholo al Alavés que está haciendo una gran temporada ya hará confiará en que haga una gran temporada Calin y que va a ser el recambio de Diego Costa y al que le tiene que dar sí O'Shea el Cholo mucha bola Atala

Voz 1576 22:14 no no es la única alternativa por lo que ha aprobado esta mañana sí parece que va ganarle el puesto a Sonia

Voz 1 22:20 Ángel Correa podrá jugar en punta ataque que es otra de las verdad

Voz 1576 22:23 desde las eh vertientes que pudo utilizar digo palos iban y que le gustan bastantes pero en cualquier caso sí parece que el croata ha logrado confianza después del gol que marcó el otro día al San Andreu copa el primero con la camiseta del Atlético de Madrid lo en lo que se tienen que fiar ahora

Voz 1643 22:38 animo a ponerle todo encima de la

Voz 1576 22:40 es a los que tiene porqué no sabe si va a llegar alguien no va a llegar Godín a este partido como te decía si va a llegar Jiménez que ya tiene el alta médica y que mañana estará en el banquillo ICO la idea de hacer un gran partido que vuelve a dejar al Atlético de Madrid arriba en la clasificado

Voz 0699 22:53 llevo dos quesitos de El trivial el tercero hoy se juega el derbi del sur que va a hacer la afición del Lega antes de jugar contra el Getafe Óscar Egido

Voz 1643 23:00 hay un recibimiento especial de la afición el Leganés las peñas a través de la grada de animación ha convocado a los seguidores pepineros a las siete y veinte de la tarde va a ser en el parking de la Renfe desde quemada por el lado de la zona de Leganés Norte ir desde ahí va acercarse todos a Butarque con la idea de llegar al estadio a la vez que llegue el equipo que está ahora mismo concentrado el extracción deportiva Butarque no se recuerda nada igual desde el acompañamiento al equipo hace cinco temporadas en Guijuelo en el partido de vuelta de la primera eliminatoria de los play o lo que vas que aquella vez

Voz 0699 23:27 y esta vez lo ya preparando dos semanas además

Voz 1643 23:29 antes del derbi Leganés organizado varias sorpresas con juez

Voz 0699 23:32 dos concursos y fotografías para aficionados

Voz 1643 23:35 de los dos equipos bajo el lema máxima rivalidad Massimo

Voz 0699 23:39 bueno pues eso mola el Trivial son seis pasitos llevo tres cuánto tiempo llevaba Sergio Llull sin jugar hasta su reaparición hoy con el Real Madrid al muy buenas tardes

Voz 1509 23:47 muy buenas Pacojó veintidós días han sido los que Sergio Llull asado fuera de las pistas por un golpe en la rodilla operada la temporada pasada por precaución XXII Día sólo que es lo mismo cinco partidos de los cuales los blancos han perdido tres de ellos contra Olympiacos Barcelona y CSKA de Moscú hoy reaparece en Estambul contra el Anadolu Efes desde las seis y media de la tabla

Voz 0699 24:07 voy a por el quinto que Sito quiénes Ángela Sosa Miguel Martín Talavera centrocampista

Voz 1576 24:12 llana del Atlético de Madrid femenino que ayer marcaba un gol olímpico que ayer daba dos asistencias además de marcar otro gol además del de córner directo que es la mejor jugadora fue el año pasado en el campeón de Liga el Atlético de Madrid en la Liga Iberdrola y que es una jugadora que alguien por el golazo ayer la puesto en el mapa creo que lleva mucho tiempo desde que empezó en el Sporting de Huelva Sevilla y ahora en el Atlético de Madrid siendo internacional española desde hace poco y que es una de las referencias del fútbol femenino

Voz 0699 24:38 llevan mucho tiempo en el mapa sólo que hoy está en el mapa mundi porque hoy el gol lo ha visto todo el mundo un gol olímpico The Corner con el exterior quiero decir es muy difícil marcar ese ese golpe que bonito y que bien informado de estáis de lo más próximo verdad pues llevo cinco que éxitos el sexto es la Libertadores vamos a fondo con lo del Bernabéu que no todas las semanas ni todos los meses ni todos los años bueno ni todos los siglos un River Boca de final de la Libertadores aquí y no tengo marcando a los dos equipos en nombre de la Cadena SER José Palacio como boca Junta baja habido rueda de prensa larga entrenamiento ergo la mañana ha sido larga se muy

Voz 1038 25:20 sí muy larga y eso que no nos han dejado ver el entrenamiento que es una pena es verdad que ayer sí que pudimos ver esos

Voz 0699 25:25 a veinte veinticinco últimos minutos de los hombres

Voz 1038 25:28 te Guillermo Barros es que Loto hoy se convocó de nuevo a la prensa en torno a la una menos cuarto para poder acceder a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas el entrenamiento comenzó a las once nos avisaban de que terminaba en torno a la una de la tarde es decir que le ha dado tiempo al Mellizo al técnico de de boca para practicar probar cosas de cara a esa final del domingo ante River Plate después sigue aparecido hay en la en en el salón Luis Aragonés en la sala de prensa que habilitado la Federación de Fútbol española para charlar con todos los medios la verdad que ha sido una rueda de prensa larga casi cuarenta minutos contestando a todos los medios comunicación allí presentes ya sea colombianos argentinos brasileños y cómo no también a la Cadena Ser a España que le hemos preguntado quién le parece ya una vez que sabían que no iba a poder jugar ni en Sudamérica ni en Argentina ni en ningún lugar cercano que se haya elegido Madrid que se haya decidido el Bernabéu cómo eso puede afectar a jugadores que no han jugado en un estadio tan tremendo tan tan increíble como es el Santiago Bernabéu

Voz 15 26:31 como escenario la cancha del Real Madrid me parece excelente ahora toma la determinación de sacar la final de de Sudamérica me duele como Argentina volvía a Argentina me pregunto por el Bernabéu cree que puede afectar a jugadores más jóvenes jugar ante ochenta y cinco mil persona no creo no creo que eso nos afecte no creo que nos afecte si el chico en relación a a el a nuestros campos y el mal el estadio al Real Madrid instintiva a dar lo mejor a cada uno oí y creo que algo más para motivar de que algo como para ponerte nervioso o inhibir

Voz 1038 27:11 se van a motivar mucho y sobretodo teniendo enfrente al máximo enemigo a River Plate al conjunto millonario no ha querido dar ninguna pista sobre el once como te decía antes es especula que pudo a jugar con dos delanteros con Ávila con Darío Benedetto o pueda jugar sólo con uno y con bandas muy abiertas en la que seguro estará Christian Pavón pero me ha sorprendido también Pacojó de la conferencia de prensa del DT ya ves que voy cogido encontrarme con el vocabulario argentino me da me ha sorprendido lo que ha comentado Guillermo Barros es que Lotto cuando el compañero del país Diego Torres le ha preguntado qué pan el hincha español digamos

Voz 22 27:51 mundial que va haber ahora sí un partido Boca Juniors ordenó ha visto el fútbol argentino si cree o como le puede decir que juega boca o qué qué qué partido cree que va a haber y me ha sorprendido porque ha dicho que no va a ser un partido vistoso me va haber prácticamente buen fútbol que no va a ser atractivo lo visual que va a ser un partido trabado que no va a haber lo mejor de lo mejor de Boca

Voz 1038 28:12 algunos estábamos hablando de fue la rueda de prensa que nos dan ganas de apagar la televisión no no vendió muy bien muy bien la final en este caso eh

Voz 0699 28:20 bueno desde luego que no pero bueno yo confío en que veamos un espectáculo absolutamente diferente lo que viene ahora sí que es un espectáculo en SER Deportivos

Voz 1038 28:29 son las tres

Voz 0699 28:29 veintiocho minutos se escucha un campeón del Mundo con la selección argentina entrenador de River entrenador del Fútbol Club Barcelona yo diría que es un mito en el fútbol argentino es un honor sinceramente que esté aquí en Ser Deportivos César Luis Menotti muy buenas

Voz 23 28:44 tardes buenas tardes qué tal un placer

Voz 0699 28:47 placer en nuestro muchísimas gracias por estar en SER Deportivos esto de que la final de la Libertadores se juega en Madrid en España que le parece

Voz 1264 28:53 a pesar Luis Menotti

Voz 24 28:57 me parece ridículo me suena no por el escenario que que en un escenario de el prestigio de de de Real Madrid como la Scala de Milán como el Teatro Colón pero el fútbol se aleja se aleja de sus fuentes Si y esa relación afectiva que el futbolista está obligado a a sostener y defender con su gente con su hincha con su origen se ve destruida con el tiempo no es una consecuencia el montón de cosas que han pasado yo un fútbol argentino echado deteriorado que llega esta circunstancia en una decisión que tal ligada solamente al lo de lo grande negocio y no ligada al mundo que representa al fútbol no

Voz 25 29:56 me gustaría preguntarle cómo argentino como exentrenador de River como hombre de fútbol que sintió con lo sucedido en el Monumental usted

Voz 24 30:02 es bueno no fue entrenador de los dos de River ideó

Voz 25 30:06 correcto

Voz 24 30:08 de la medio Tena me da mucha pena me da mucha pena porque en el ambiente se rodea una una una sensación de simulación permanente en esas simulaciones está mucho más ligada a la trampa que al juego porque el fútbol es exige picardía pero detesta la trampa y esto está rodeado de trampa trampa desde todos los lugares y yo no voy a hacer mención de el específicamente en uno pero todos las circunstancia en todas las circunstancias que rodeaban a es a estas decisiones estaba rodeado de trampa es y no tenía como contenido por el respeto y el reconocimiento que se debe tener a quiénes son los los que han construido estampación que son los futbolistas de otra época

Voz 23 31:06 y sobre todo el hinchas de entendería que eh

Voz 25 31:10 eran partidarios de que el partido no se disputará o eso sería el triunfo de la sinrazón

Voz 24 31:16 el partido se debido haber jugado el mismo día que se va a jugar en el estadio de River como corresponde en un reglamento porque sintió sí si en cada decisión de que toman en la conducción del fútbol de del mundo hacia la FIFA la Conmebol a los jugadores la Asociación de Entrenadores va va a ser tan permisible en una acción donde la participación fue de diez esos doce eh amigo una pedrada en en el micro de Barcelona por él en un clásico con el español siempre hay tres o cuatro jugadores tan acostumbrado en apenas aparece en esta esto no quiere decir que que que eso y no lo condene pero siempre ha pasado a estas reacciones desde el de gente que no está en su sano juicio y que ante la locura y la pasión de este tipo de de eventos tiró una piedra hará esto no es suficiente y para faltarle el respeto a sesenta mil personas que hacía de las siete de la mañana que estaban en el estadio y te decían que se iba a jugar a las cinco ya las familias con niños niñas que no a las cinco no a las siete no a las nueve no al mal el domingo y todos los agentes había un treinta por ciento que viene del interior del país eso encontré una familia cuatro personas en la calle que me estaban diciendo que estaban buscando un hotel barato porque se jugaba al otro día venían de Neuquén que serían más o menos como venir quince hora en automóvil entonces yo creo que que que los errores ha sido muy muy muy profundo y últimamente en las decisiones tanto mando dentro de un estilo de vida porque estamos en una de culturista acción muy seria muy profunda y este es un cierre de año lamentable lamentable realmente lamentable pero claro el mundo de los negocios está devorando todo todo lo que pase por lo que se siente no sé mañana van a ser un desfile de mujeres desnudas en el Teatro Colón y lo vamos a y pasado haremos la decadencia no no la no hacemos nada para corregirla vale más la recaudación que el contenido Innova

Voz 25 33:49 estamos hablando de algo que desde luego trasciende al fútbol en Argentina por lo que nos cuenta Menotti usted es un referente en el fútbol argentino le gustaría estar en un banquillo más mañana en cualquiera de los dos

Voz 24 34:03 no yo en estas circunstancias ni hubiese ido me hubiese ido me hubiesen escuchado mucho más y con mucho más con otras determinaciones eso todo lo que tengo y todo lo que hice mi vida nació en una cancha de fútbol desde los veinte años he jugado en en en Rosario Central Ecuador Racine jugado en la selección argentina juegan en Santo he jugado Juventus de San Pablo en general de Estados Unidos ha dirigido independiente la A3 con Madrid Barcelona River Boca he jamás jamás jamás permitiría vivo el fútbol y si alguien me conoce fue gracias a la gente si para mi relación con la gente ha sido siempre mi estilo de vida respeto es una palabra que se vuela se está volando se va a instalar no sé dónde en otro planeta porque porque hay una falta de respeto a en en en esta profunda de cultura hacia aunque estamos sufriendo que realmente lo no sabe dónde está no no puedo entender no puedo entender que este partido que era queda honorífico a la historia del fútbol argentino felices de haber eliminado y esto ya lo digo en tono de broma porque no tenemos una gran simpatía también por el fútbol brasilero pero sí

Voz 0699 35:37 muy feliz de haber eliminado

Voz 24 35:39 los equipos brasilero de jugar esta gran final correcta el primer partido en en campo de boca correcto en conducta en todo de jugadores público de pronto aparecen bomba cuatro personas que tiraron cuatro Peace era un micro me parece insólito agraviada ante irrespetuoso que este partido se tenga que jugaran en en España en España o en cualquier otro lugar insisto el escenario es maravilloso y que sin duda el escenario del Real es un escenario histórico ID cátedra pero no no correspondía a este partido juzgarlo en otro lugar que no fuese la cancha de River como estaba estipulado por el reglamento

Voz 25 36:32 pues queríamos llamar a César Luis Menotti para ver desde dentro cómo se vive en el fútbol argentino no hay una voz más autorizada que no pueda reflejar que la que hemos escuchado en este SER Deportivos para mí en parte es cumplir un sueño hacer una entrevista alguien tan importante en el fútbol mundial como César Luis Menotti señor me tiene muchísimas gracias por su tiempo eh

Voz 24 36:51 esta era así que disfruten porque en definitiva después de todo este depués de todos los sentimiento encontrado con este tipo de partidos cuando los veintidós futbolistas están en la cancha y están en un escenario con Henry como el del Real Madrid está para disfrutarlo y ojalá todo sea normal y que no pase nada raro que sea Laguna fiesta para para ustedes para nosotros era una tristeza para ustedes que residen en Madrid será una fiesta

Voz 25 37:16 nosotros vamos a disfrutar de la fiesta y entendemos la tristeza de los argentinos señor Menotti muchas gracias buenas gran tres y treinta y siete minutos en directo en SER Deportivos

Voz 0699 37:27 Fuentes para ponerse de pie y así hecho yo

Voz 25 37:29 yo la entrevista me siento para seguir que además

Voz 0699 37:32 los visita un protagonista en el estudio

Voz 1 37:35 no

Voz 0699 39:56 alemán

Voz 1 39:57 y me explico el protagonista de hoy en SER deporte

Voz 0699 40:00 votos a su jugador del líder y es un jugador que ha estado llevaba

Voz 1 40:03 si yo no estoy equivocado cincuenta y ocho partidos jugados los noventa minutos con su equipo de forma consecutiva sin lesiones y el de este finde se lo pierde gobernar

Voz 1264 40:12 sí se lo va a perder por sanción vio la quinta amarilla la pasada jornada ante el Albacete hablamos de Lauren el Alcorcón que nos acompaña en el estudio un Alcorcón que que ha empezado la temporada como un tiro sobre todo en su estadio y bueno después de cincuenta y ocho partidos los cuarenta y dos de la pasada temporada los dieciséis que llevamos de esta Laura no va a poder jugará el partido del fin de semana ante el Reus pero bueno ha para compensar la avenido al estudio visitarnos en reportero

Voz 1 40:36 a mí me parece una compensación estupenda al Alcorcón seguro que no Laureano Sanabria Laure para los amigos hola muy buenas Laure buenas tardes Iron Man yo diría que Iron Ironman más que Superman

Voz 14 40:46 te lo primero perdonar por la por la voz estoy ahí es nada la verdad que es muy contento de poder lograr ese número y agradecer mucho porque al final es clave que el entrenador confíe en claves de las tarjetas y bueno muy contento

Voz 1 41:04 Lauren la marca es la leche sea si te paras a pensarlo cincuenta y ocho partidos seguido jugando sin lesiones ese es alucinante sí la verdad

Voz 14 41:14 si te paras a pensarlo no no habíamos parado a pensarlo porque bueno vas en el momento de competir cada partido pero si te paras es ese espectacular porque son muchos factores al controlar qué que muchos de ellos no no dependen de que es bueno e muy contento pero todo a nivel ya la aportación que podía dar a al equipo

Voz 1 41:38 cuando te enseñan la amarilla el pasado fin de semana eras consciente de que lo que significaba aquello

Voz 14 41:44 no la verdad es que no porque estaba en un momento de calentura el partido iba mal no nos estaban saliendo las cosas como queríamos ir era más la impotencia de la pérdida de tiempo de

Voz 0699 41:59 un poco de ese descontrol que

Voz 14 42:01 que que no nos dejaba al árbitro mantener el ritmo

Voz 1 42:04 que que lo de los partidos pero te acuerdas la de cómo es un día de partido fuera de la convocatoria lo que tienes que hacer y eso por no perderte no vaya a ser que aparezca el resto la verdad es que no me acuerdo hoy

Voz 14 42:16 no quiero recordarlo porque yo he tenido momentos deportivos en A Coruña que que pasado por todo y ha habido momentos que que el entraron no contaba conmigo yo seguía preparado IS duro el fin de semana se hace larguísimo pero no no vivirlo y espero que sí

Voz 1 42:35 metiese contarnos cuál es el truco porque tiene que haber un truco Laure para jugar sesenta partidos casi seguidos los noventa minutos eh todos es decir puede uno detrás de otro sin las lesiones e contando siempre para para el míster que que

Voz 14 42:48 cómo se consigue una racha sobre todo yo siempre digo difunta

Voz 1 42:52 yo creo que

Voz 14 42:53 que cuando haces lo que te gusta pues esa motivación extra está ahí yo tiro mucho de ello incluso me acuerdo de de momento es que no ha pasado bien como futbolista yo no ha jugado tirar en esos momentos que hay partidos complicados que que si hace frío que si es una Stadium poco que no te motiva tantos pues o o tiene molestias dolores y tirar un poco de esos momentos que que no juegas Si pagaría por jugar por estar ahí todo eso es un poco pues trabajo comenta

Voz 1 43:26 de hecho gran parte de tu carrera en el Depor también las categorías inferiores de el Real Madrid pero ahora estas en el líder de la segunda división de manera indiscutible podríamos decir que estamos ante el Laure más maduro en de su futbolística de siempre no

Voz 14 43:42 yo creo que no creo que que Lauren Maduro ha sido siempre porque he vivido esta profesión digamos muy muy implicado incluso pues bueno referente en el vestuario tanto Valerón Manuel Pablo Aranzubía gente que yo veía en El Vestuario y me fijaba pues continuamente ahora verdad que bueno que tengo más protagonismo puedo exponer ayudar más a a compañeros incluso pues al club pero como como como jugador siempre me he encontrado bastante implica

Voz 1 44:21 en me hablabas del club el alcorques el líder de la segunda división te lo debo preguntar de manera directa vosotros cual empezaba la temporada al lado de las Navidades Si yo os digo venga Laure no estaré tranquilo que cuando llega la Navidad de vais a ser líderes de de la segunda tú que hubiera visto top vas sonada Un poco de hecho Lillo no no tú dilo que pienses pero

Voz 14 44:45 yo yo cuando terminó la temporada el año pasado los cinco partidos últimos pensé que se sino Granada Moder mantienen la base no estar ahí arriba líder pero sí sin tentar a Alarte a la zona de arriba siempre sabiendo con los pies en el suelo de la máxima dificultad que tiene que han bajado equipos histórico con presupuestos que nos triplican no lo siguiente pero bueno confiaba en en el grupo humano oí profesional que hay

Voz 1 45:21 a mí me mola hablar con un defensa de del Alcor por muchas cosas contigo de manera especial y luego te cuento porque pero tú eres de los que piensas que el primer defensas un delantero quiero decir que vosotros es un equipo que defiende muy bien pero que sin la solidaridad de todos sería imposible que que fuera así

Voz 14 45:39 para mí es clave clave porque hablando más técnicamente el el delantero orienta un poco la presión acosa un poco al al al defensa para que no se encuentra a gusto ya al defensa el paso siguiente ya no va no va bien ya lo otro compañero puede puede estar más cerca de de él tiene dos o tres opciones que tú sabes qué opciones tiene para estar más cerca para para aprobar y eso a un equipos clave yo creo que nosotros el primero de defensa son los delanteros

Voz 1 46:12 no es un equipo muy solidario y desde luego se nota en el en el campo de hablábamos del Depor es evidente que en la entrevista tiene que estar

Voz 0699 46:18 mezcladas las un poquito las dos cosas porque todos pasado muchos años en el Depor

Voz 1 46:22 miras de rojillo bueno en realidad no hay que mirar mucho de reojo en la tabla e injusto

Voz 14 46:26 bueno ahora mismo para bien y para mal no me gusta mirar mucho la tabla me gusta estar compitiendo en cada partido porque al final lo que sí te ha dado el fútbol es saber que cada partido cada partido es una final al final si te lo tomas así no no tiene nada que reprochar te ni mirar la clasificación confianza mi ningún tipo de eso

Voz 1 46:49 la cosa porque al final ayudan al día a día

Voz 14 46:52 al fin de semana de todas maneras