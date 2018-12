Voz 0699 00:00 hola a todos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER está claro que el Atlético de Madrid no eleva la vida fácil cuando tenía en su mano ser primero de grupo y evitar un rival muy chungo en los octavos de la Champions los del Cholo empataron en Bélgica contra el Brujas ya han caído al segundo puesto desde luego es mucho mejor que el tercero del año pasado que les sacó de Champions pero el empate a cero en Bélgica les va a condenar a jugar los octavos contra París Saint Germain Oporto City que son primeros o Bayern IV que apuntan a serlo hoy con todos los respetos el Brujas cero Atlético de Madrid cero fue una cagada cierto es que el Atlético está plagado de lesiones pero fue el Cholo el que eligió una plantilla con poca gente plantilla que allí marcó que calificaba como algo cortita desde luego la plantilla en número de efectivos lo es clara mente lo que esperamos es que no se tenga que aplicar la misma definición a la participación este año del equipo en esa competición es decir que tras la pifia contra el Brujas la participación del Atleti en la Champions no quede también al

Voz 0699 01:16 todo el equipo que ya está aquí aquí estamos los de ser revés debemos hasta las cuatro vamos a acompañar con el resumen deportivo de lo que llevamos de miércoles gracias por estar ahí del modo que más os mole por la radio de siempre ahora con las emisoras de ser más incluida a través de la aplicación de la SER en el teléfono móvil a través de nuestros enlaces en redes sociales o a través de la web tres W Cadena Ser punto com que lo importante es que tengáis mucho donde elegir os doy la gracia por leernos un día más en nombre de todo el equipo del programa que va desde Sonia Lus en la producción hasta julio Hernández de Alicia Molina como cracks de la técnica pues hoy sendos sacaba lo que se daba en la fase de grupos de la Champions Sergio Ramos siete te baños se toman el día de descanso en el Real Madrid así que imaginar lo que significa el Real Madrid CSKA para Solari eso sí el mixta del Madrid va a alinear a Isco y a Marco Asensio como titulares la misma importancia que el encuentro de Copa ante el Melilla de titulares vamos a tirar también con Marcelino para tratar de sacar puntos ante el Manchester United que les sitúen como cabeza de serie de la Europa League al Valencia en la Champions de equipos españoles sólo caerá el Valencia nuestros otros dos pasan ronda aunque el Atlético de Madrid en peor puesto de lo previsto tras el empate ayer en Bélgica el Atlético es segunda en la Champions aunque es el primero en lesiones lleva veintiséis esta temporada el último Jiménez dio el último en hablar de la plaga

Voz 1006 02:33 que es un poco locura lo que está pasando esta temporada con tantas lesiones pero

Voz 0998 02:38 pero bueno esto es fútbol

Voz 1006 02:41 pasa pasa así pase bien están lesiones y ya que intentar pues entre todos au o cuidarnos más au Vega pero pero bueno cuando te recuperas de recuperar lesionara al final es una pena no pero algo hay que mirar au algo que mejorar para para que no vayan está lesiones

Voz 0699 02:58 algo habrá que hacer aunque no se sabe muy bien que en el Atlético de Madrid desde luego no va a ser fichar en este mercado invernal aunque el año que viene sí ya sé que lo muy lejos pero en el Atlético de Madrid de cara a la próxima temporada se ha hablado de nombres como Maxi Gómez Stuani

Voz 1415 03:16 pero el que quiere el Atlético de Madrid

Voz 0699 03:19 la próxima temporada es Cavani ni más ni menos ese es el objetivo del año que viene del Atlético de Madrid no sigo que al final cuando cosas que no son de estos días que hoy es día de Champions ayer de velé que el hombre cada vez que llega tarde un entrenamiento lo da por marcar un gol e al día después para compensarlo el Barça empató uno con el Tottenham y todos felices en el Camp Nou el Barça que pasó primero los ingleses lo mismo que pasaron segundos con Fernando Llorente hombre con ganas de más con ganas de más

Voz 1415 03:47 quizás en el Athletic de Bilbao sí sí sí la verdad que bueno

Voz 0998 03:51 Nos a sentirme importante eso sí a la verdad que es lo que busca cualquier jugador no hay bueno pues en el futuro es lo primero que tendrá en cuenta no sí

Voz 0231 04:03 tienes oportunidad te gustaría volver al Athletic sea cuando sea

Voz 0998 04:07 sí si tengo la oportunidad así

Voz 1 04:11 si bien

Voz 3 04:13 digo pues pues eh

Voz 1 04:15 la elementos si eso le decía Llorente a mano anoche en el

Voz 0699 04:17 Larguero veremos qué es lo que dicen los que hoy se convierten en candidatos a la presidencia del Athletic que hoy van a ser ya no es sino candidatos oficiales y eso Vidal que mañana jugamos

Voz 3 04:27 la UEFA Europa League con nuestros tres equipos

Voz 0699 04:30 así que habrá sorteo de octavos de la Copa que nos tiene preocupados el Reus que lo mismo desaparece en la segunda división pero ya esta temporada y en segundo término otras del fútbol está además que no son cosas pequeñas allí un Madrid Barça de baloncesto mañana en la Euroliga hay noticias de ciclismo con la salida de la Vuelta dos mil veinte y los sponsor que entran y salen y hay Mundiales de natación en piscina corta que hoy no se nos han dado muy bien y mañana empiezan en Madrid las finales del golpe sur evento para el que ayer regalamos dos entradas entradas que no quedan en taquilla pero hemos conseguido dos más así que mismo método que ayer hemos puesto un mensaje en Twitter en la cuenta arroba SER Deportivos hay que seguirnos hay que seguirá SER Deportivos retirarlo Price en el sorteo de esas dos localidades a las seis de la tarde publicamos el ganador en Twitter ya antes de las seis de la tarde tenemos que terminar así que mejor me voy a poner a ello son las tres y cinco vamos al lío

Voz 0699 06:06 pues como no vamos a la Champions hoy los dos partidos que juegan los equipos españoles no nos van a regalar resultados trascendentales pero ambos Nos van a dejar sus cosas por ejemplo el Real Madrid CSKA va a servir entre otras para ver de titulares a Isco y Asensio para eso y para más Javier Herráez muy buenas tardes

Voz 3 06:23 eso esperamos en el Bernabéu a las siete menos cinco nunca se jugó a esta hora en el Santiago Bernabéu un partido de Copa de Europa recordemos lesionados Casemiro Nacho Reggie con descanso para Sergio Ramos que está apercibido de tarjetas y por ese motivo descansa el capitán

Voz 0699 06:38 también para Dani Ceballos en el centro del campo ir recupera

Voz 3 06:40 a Marcelo y a Tony Cross curioso lo de Marcelo ayer dijo en rueda de prensa Solari que hasta que no hubiera bien pues que no iba a convocar bueno pues al día siguiente convocado e imagino que se está convocado será Pacojó para que juegue de inicio también esperamos a Keylor Navas en la portería el portero de las tres últimas Copas de Europa del Real Madrid y arriba como tú decías Isco imán

Voz 1415 07:02 con Asensio los damnificados de Santi Solari

Voz 0699 07:05 el día de las rotaciones en la Champions hoy el Real Madrid a un horario nada habitual es decir inédito realmente en el Estadio Santiago Bernabéu para la Champions a las siete menos cinco partido entre el Real Madrid y el CSKA y ojito a los mil ochocientos rusos que vienen con el CSKA espero equivocarme pero les tengo más miedo a estos que a todos los argentinos que vinieron a ver el River Boca el pasado fin de semana y creo que la policía un poquito también el otro partido de los nuestros el Valencia Manchester United el primer encuentro de la Europa League para el equipo de Marcelino por decirlo de alguna forma porque se juegan también ser cabeza de serie en esa competición en fin novedades Valencia Ximo muy buenas tardes hola qué tal muy buenas para eso tienen

Voz 0962 07:44 a ganar y además llevarse ese premio que le viene muy bien a la caja del club que son dos millones setecientos mil euros Marcelino aún así piensa que es más importante el partido del próximo sábado en Eibar ir veremos un equipo mixto en el que veremos algunas rotaciones ya algunos de los que menos suelen jugar en Liga suena duro decirlo pero por ejemplo que ahora mismo suplente de Koke leen hoy con Dogville va a jugar con Cheryshev con Cavic con Pichincha ir habrá descanso para los lesionados Gabriel Murillo Gameiro in Guedes que está ahora mismo pasando consulta vamos a ver cómo termina de sus problemas en la pelvis íbamos a verse como se recupera el jugador portugués recordemos el más caro de la historia del Valencia Gayá lo va a perder por sanción y el Manchester United también va a pensar más en el partido el Liverpool en Premier y aunque se juega a ser primero con la Juventus Mourinho ha dejado en casa a De Gea a Martí al a Damián asó Ada Lott

Voz 1415 08:37 a tres lesionados Alexis es Molin

Voz 0962 08:39 The love aun así tienen un equipo muy competitivo en el que está por ejemplo el español Ibex valencianista que vuelve a Mestalla Juan Mata

Voz 0699 08:46 ha sido realmente en Mestalla por todo el Valencia United y el Real Madrid ese caso nuestros partidos para hoy pero el resto de la jornada de hoy que trae Bruno Alemany muy buenas tardes

Voz 0301 08:55 hola Pacojo muy buenas pues para empezar en ese grupo de Valencia veremos qué es lo que pasa con la Juventus se acaba como primera o no juega contra el Jon Voight lo normal es que Cristiano y compañía acaben primeros de ese grupo H en el grupo E tenemos un Ajax Bayern de Múnich que va a decidir la primera plaza tiraran los holandeses bandas es de líderes de ese grupo eh falta por acabar de definir el grupo es en lo que ya está clasificado el Manchester City juega contra el Hoffenheim el equipo de Guardiola con un empate sea asegura ser primeros de grupo y la segunda plaza se daban a jugar en Ucrania Shakhtar y Olympique de Lyon

Voz 0699 09:27 todo eso para hoy pero de ayer en lo que queda es la debacle Italiana Inter y Nápoles fuera de la Champions el calcio se queda solo con la Juve y la Roma Bruno

Voz 0301 09:36 si al final el Nápoles y tenía yo creo peor plantilla que el Liverpool hizo bueno el pronóstico el peces llegando por un gol a cuatro con exhibición de en va P buen partido también de Liverpool golazo de sala para ganarle en la en Nápoles uno cero Bono desde hoy es ya un candidato claro el equipo de Ancelotti a ganar la próxima edición de esta edición de la de la Europa League pasa como primero el PSC y como segundo el Liverpool también rojos destacar a a partía como decías de del Inter que se vio clasificado a mitad fase de dibujos pero con el empate de ayer no pudo pasar del empate en casa contra el PSV e queda relegado también a la Europa

Voz 1415 10:10 en Grecia Bruno de ayer de Italia lo de ayer en Spa

Voz 0699 10:12 daña el Atlético cedió un empate contra el Brujas el segundo puesto de la competición de Champions con Jiménez que sufrió la lesión veintiséis la veintiséis de lo que llevamos de temporada Pedro Fullana

Voz 1415 10:23 XXVI lesiones en menos de cuatro meses trece jugadores diferentes ya han caído Jiménez es la cuarta vez que tiene que parar en este caso una lesión en el gemelo izquierdo que la impidió jugar ayer como ya apuntamos horas antes del partido le también se marchó tocado aunque en este caso cojeando no tiene una lesión de momento simplemente un golpe en el tobillo y según ha podido saber la Cadena SER el entorno de Jiménez y el propio futbolista le hicieron saber al club hace semanas que algo tienen que cambiar o mejorar en el aspecto físico con Jiménez porque no es normal que se lesione tanto así que veremos en este sentido se une a las palabras públicas que dijo también en el Larguero Koke ir de momento Simeone no mira la preparación física mira la clasificación equipo mermado pero en octavos de Champions segundos pero para él lo importante era pasa

Voz 7 11:09 es muy bueno pues no pasado el turno seamos que lo que necesitaba creo bueno esperemos que esperará a ver quién no toca

Voz 0699 11:16 la sensación es muy buena dice el Cholo hubiera siendo mejor si hubieran sido primeros eso del Atleti en el Barça el titulares de embeleso llega tarde a los entrenamientos pero llega puntual al gol en la Champions Ése sería más o menos Adriá Albets el juego de palabras muy buenas qué tal muy buenas Edward

Voz 0017 11:29 en los entrenamientos pero despiertan los partidos

Voz 1415 11:31 vi ayer despertó al Camp Nou con Un

Voz 0017 11:34 golazo tempranero en el minuto siete un gol que tuvo de todo presión robo velocidad y exhibición técnica con las dos piernas encima una celebración peculiar llevándose tres dedos a la sien imitando el gesto de Carmelo Anthony con los triples en la NBA el Camp Nou perdonó a desvele como lo hicieron sus compañeros después de aceptar sus disculpas lo explica Carles

Voz 8 11:57 ya ya es mayorcito Él ya sabe que que lo ha hecho mal ha pedido perdón dentro del grupo que al final es lo importante Él no está dando muchísimo dentro del campo al final creo que es lo importante sobretodo hay que darle cariño ya te digo que no matarle nosotros estamos a muerte con él dentro del BES

Voz 0760 12:12 varios DVD que ha llegado puntual

Voz 0017 12:14 el entrenamiento de esta mañana en el que no ha participado Gerard Piqué con permiso de Valverde la buena noticia es que Sergi Roberto ha entrenado ya con el grupo ya está en la recta final de su recuperación

Voz 0699 12:26 gracias Adrian la Champions contada vamos a contaros ahora el resto del día del fútbol que también tienes Vaquer

Voz 6 12:31 ya estás en el cásting de Codere tal Aura por favor cuéntanos tu idea

Voz 1264 12:35 sí bueno pues lo normal respetando los ganadores no bloquear cuentas

Voz 9 12:39 síganos ganas sólo diré tres palabras bravo bravo te veo la próxima fase

Voz 2 12:44 en Codere respetamos a nuestros ganadores Codere acepta el reto a mayores de dieciocho juega con responsabilidad

Voz 1264 12:51 llevamos ochenta años dibujando sonrisas regalando ilusión quitándole más vida muchas vidas y ahora queremos celebrarlo contigo

Voz 10 12:59 con Prato ocupan especial ochenta aniversario de la ONCE entren cupón ochenta aniversario punto es que consigue una vuelta al mundo para dos personas y cientos de tarjetas regalo valoradas en cincuenta euros además recuerda que puedes ganar cincuenta y cinco premios de treinta y cinco mil euros por especial ochenta aniversario de la tele Brown ser parte de tu vida

Voz 0699 14:44 decía que hoy hay Champions y os cuento que mañana hay UEFA Europa League nuestros tres equipos se juegan seguir en competición de acabar lo mejor posible así que cuáles son las opciones y lo partido de Sevilla Betis y Villarreal Iván Álvarez sí

Voz 1643 14:54 te parece comenzamos por el único español ya clasificado Pacojo el Betis que será primero de grupo si gana mañana en el campo del de Lance si hace lo mismo que el Milan en su visita al Olympiacos importante ser líder porque evitaría al Inter y al Nápoles eliminados de la Champions eso sí cualquier empate a puntos beneficia a los de Setién el otro equipo andaluz el Sevilla recibe al Krasnodar que es líder del grupo los hispalenses sólo serán primeros si ganan si no consiguen la victoria para clasificarse tendrán que igualar el resultado del Standard de Lieja y el grupo más igualado es el del Villarreal que juega en casa contra el Spartak de Moscú los cuatro equipos tienen opciones de clasificarse el submarino será primero si gana o empata y también lo hacen Rapid de Viena y Rangers el Villarreal sólo quedará eliminado si pierde en el debut de Luis García Plaza en el banquillo amarillo

Voz 0699 15:35 cierto en Sevilla tanto como de la Europa League está pendiente de la venta del club un grupo inversor extranjero Fran rojillo

Voz 0700 15:41 hola Pacojo se han puesto ya los pilares para una futura venta

Voz 0699 15:44 pero ojo a esta hora quince y quince

Voz 0700 15:46 minuto Cela tarde te puedo decir que el Sevilla no está vendido eso sí puede llegar capital chino como apuntábamos ayer americano hindú fondos de inversión lo dinero del Monopoly pero a esta hora lo único que ha conseguido esta torpeza por parte de la directiva de la entidad de los consejeros es mayoritarias es cabrear al personal y mañana lo comprobaremos en el estadio y en un partido tan importante como el que el Sevilla tiene jugándose la clasificación europea

Voz 0699 16:13 a ver ambiente tenso seguro en el partido de el Sevilla ya hay ilusión en Bilbao con Fernando Llorente una de las posibles ilusiones también de los candidatos a la presidencia del club porque hoy ya van a ser candidatos Iván Martín

Voz 0838 16:25 si a eso de las seis de la tarde la Junta Electoral dará a conocer los datos oficiales en los que si no hay sorpresas de última hora Alberto Uribe Etxebarria y Aitor Alberto Uribe Echevarría serán

Voz 0962 16:34 candidatos oficiales y por tanto arrancará la campaña electoral veremos

Voz 0838 16:36 y con el nombre de Fernando Llorente para atraer votos serán catorce días de campaña el jueves veintisiete de diciembre los socios sociedades votarán al que será el próximo presidente de la tele

Voz 0699 16:44 mira que es difícil de decir lo ha dicho dos veces de una manera de de otro los dos candidatos a la presidencia hablando de futuro bien cerquita de Bilbao en Vitoria el Alavés tiene muy cerca las renovaciones de dos de los tres capitanes que para

Voz 1264 16:54 por eso es la de Fernando Pacheco de Víctor Laguardia que adelanta el diario Noticias de Álava ahí hemos podido confirmar son dos de los jugadores más importantes de la plantilla el segundo y tercer capitán para el Pitu Abelardo tienen contrato hasta el año dos mil veinte pero el Deportivo Alavés seguirá asegura su futuro a más largo plazo y está a punto de cerrar su elección de contrato hasta el año dos mil veintitrés

Voz 0699 17:12 más allá de los clubes seguía contar que mañana tendremos sorteo de Copa sin condicionantes y ya con bar uso de Caballero

Voz 1509 17:17 mañana a las cuatro de la tarde con dieciséis equipos en el bombo y el sorteo ya será puro todos contra todos y con la junta directiva de la Federación ha aprobado la implementación del vídeo arbitraje en la Copa del Rey comentará utilizadas en la próxima ronda del torneo del KO así que los colegiados tendrán esta ayuda también en Copa

Voz 0699 17:31 en ese sorteo sólo el Sporting de Gijón es equipo de Segunda Segunda que tiene en noticia en el Reus equipo al borde de su desaparición por deudas quizás casi ya mismo Lloll Reche

Voz 14 17:41 sí como sabéis los jugadores acumulan tres meses sin cobrar ya han llegado al límite y ahora decidirán entre las opciones que les dio la Liga y a su vez también el futuro de la entidad si la plantilla opta por continuar y recibir los pagos de la Liga a nadie

Voz 0760 17:52 el asegura que el club acabe encontrando una solución

Voz 14 17:54 desde final de temporada iPS a salvarse en junio acaben descendiendo igualmente por las deudas si la plantilla opta por la segunda opción por denunciar e irse del club Oliver encarará el tiempo de descuento para encontrar una entrada de capital habrá que ver también si la Liga aceptaría todas las bajas hecho que supondría que el Reus no pudiera competir y fuera eliminado de la categoría la decisión de los jugadores

Voz 0699 18:14 panorama horrible pero mañana la contamos y en este no parar del fútbol arranca hoy hoy en el Mundialito de clubes que jugará el Real Madrid la semana que viene hoy se disputa aún Al Ain Team Wellington de lo más bueno pues de lo mal se exótica eh vamos al polideportivo estamos en la previa del Real Madrid Barça de Euroliga de baloncesto Marta

Voz 1509 18:34 el primer cara a cara continental el segundo de la temporada en el primero de la Liga ACB hace apenas un par de semanas el Barça se impuso de manera clara los blancos que son segundos en la Euroliga séptimos los blaugranas en el Real Madrid todos los jugadores disponibles también en el Barça para ese partido de mañana a las nueve de la noche antes a las ocho y cinco jugará también el Baskonia en la pista del Maccabi

Voz 0699 18:52 las hemos conocido hoy nuestros rivales del Eurobasket femenino de dos mil diecinueve Uxue

Voz 1509 18:56 sí serán Letonia Ucrania Gran Bretaña los rivales de España en el Eurobasket femenino que se disputará entre el veintisiete de junio y el siete de julio del próximo año en Letonia y Serbia al equipo de Lucas Mondelo defenderá el título logrado en dos mil diecisiete en Praga

Voz 0699 19:07 en ciclismo noticias de la Vuelta dos mil Bindi de patrocinadores se va a Sky entra McLaren cuenta no Borja Cuadrado

Voz 0298 19:11 pues lo más importante Sky va a dejar de patrocinar al equipo ciclista tras la conclusión de la próxima temporada es el equipo más importante del momento ha ganado seis de los últimos siete Tour de Francia cuatro de ellos con Chris Froome la Vuelta de dos mil veinte arrancar desde Holanda con tres etapas una crono individual para empezar y por último ese acuerdo entre Mc Laren y Bahrein McLaren podría terminar siendo el esfuerzo principal de un equipo que quiere ser el mejor del mundo

Voz 0699 19:32 en natación jornada digamos mala en los mundiales de piscina corta para nuestra delegación

Voz 1414 19:36 han militado Muñoz y Mar Sánchez Niubó González ni Jimena Pérez ni Catalina corro ninguno de los cinco españoles han conseguido clasificarse para sus respectivas semifinales o finales

Voz 0699 19:45 Sala hemos hecho natación ciclismo baloncesto y fútbol pero parece que vayamos en moto lo próximo contaros como siempre lo más cercano con más calma en este SER Deportivos hasta las cuatro en punto de la tarde

Voz 15 22:09 vivos

Voz 0699 22:10 eh después de La Ventana llega la Champions también en Carrusel ha sigue Francino va a una especie de sándwich hoy el Real Madrid a Moscú Javier Herráez no va a ser el partido del año pero va a ser otro partido de prueba para el novio

Voz 3 22:22 cuáles eso es esta ya estábamos en el palco el antepalco del Santiago Bernabéu porque se presentaba el libro de la décimo tercera y el presidente del Real Madrid Florentino Pérez ha dicho que bueno todo puede ocurrir que en su discurso en su alocución ha dicho que el Madrid siempre buscar nuevos retos ha conseguido cuatro Champions en cinco años tres de forma consecutiva y que evidentemente no va a bajar los brazos el equipo dirigido por Santi Solari que hoy sí hoy va a poner ahí es como poner a Marco Asensio

Voz 16 22:49 en la segunda parte veremos a Vinicius que zona portería a Keylor Navas al costarricense ir recordemos que han descansado Sergio Ramos que estaba apercibido con tarjetas amarillas y se podría haber perdido la ida de octavos de final así que descanso para el Camero jugará Vallejo junto con Varane en el eje defensivo vuelve Marcelo ah yo no lucía Solari que

Voz 3 23:09 que lo quería al cien por cien pues han pasado veinticuatro horas para que esté al cien por cien el brasileño que si está convocado imagino que será para jugar en el centro del campo veremos a Modric veremos a Llorente que lo que ha jugado lo ha jugado muy bien y no era fácil para marcó Llorente que no le daba ni bola porque estaba Casemiro y lo hacía bien esa es la verdad pero jugó cebada dos en Eibar lo o no les gustó a Solari el partido fue malo evidentemente no jugó en su posición Dani Ceballos que también descansa el día de hoy veremos como digo a Marcos Llorente en el centro del campo también un ratito para Tony Cross después de sus problemas en la rodilla pensando en este partido en el del sábado frente al Rayo Vallecano el domingo viaje hasta Abu Dabi porque el Madrid se mete Pacojó en lo que es el Mundial de clubes donde en principio sí si las cuentas salen del rival sería el River Plate si el Madrid gana su partido de semifinales y también hace lo propio del equipo argentino

Voz 0699 23:57 recordemos que el Mundialito empieza hoy para los equipos que van buscando la clasificación pues eso eh oye sí el Al Ahli el Team Wellington que son los empiezan a jugar luego ya llega el River ya está allí por cierto River Plate está también en en Abu Dhabi que ha llegado esta madrugada llegó de madrugada el Real Madrid que como dice Herráez guardaría contra el Rayo viajará el domingo aunque en el Real Madrid está pendiente lógicamente de los partidos que son un poquito bueno pues eso eh el de esta tarde es de andar por casa porque en realidad no se juegan más que el prestigio y la pasta quedar ganar la Champions de los fichajes en el mercado invernal en el mercado invernal se está hablando de los has de los jóvenes aunque sobradamente preparados con Mario Hermoso Palacios Ibrahim Antón Meana como portavoz

Voz 1415 24:39 esta este último jugador del City lo con

Voz 0231 24:41 Manu Carreño el primer el Madrid estaba detrás de su fichaje hemos ido avanzando información en la Cadena SER pues bien ayer los compañeros del que Villegas en Radio Barcelona avanzaban más datos el Madrid le ofrece a Brahim el dorsal veintiuno es decir ser el primer equipo a partir del mes de diciembre a partir de que se abra ese mercado en enero tendría el dorsal número veintiuno jugaría en el Madrid hasta junio en junio tomaría una decisión de si dejarle en el primer equipo o que se fuera cedido a un club top para seguir rodando se el Madrid le ofrece aproximadamente entre diez y quince millones de euros al City me entre variables y fijo el tiene quiere retener pero el chaval se quiere marchar por tanto cerca de que se cierre la operación de Brahim del City al Madrid este invierno polar próximamente quince millones de euros de los otros dos lo de Palacios hecho y cerrado querían hacerlo oficial esta semana pero como River puede ser como te contaba Herráez rival del Madrid es feo ficharon jugadores antes de que se puedan ver las caras así que cuando acabe el Mundial de Clubes será oficial

Voz 1509 25:39 el fichaje de Ezequiel Palacios unos veinte

Voz 0231 25:42 aquí los paga el Madrid por el jugador de River Plate falta lo de hermoso que sí que no que nunca te decides el jugador no está en su mejor momento después de que le llamara

Voz 1415 25:50 a para las lección Luis Enrique la operación es

Voz 0231 25:53 el barata siete coma cinco millones de euros con Vallejo no cuenta para la segunda vuelta así que sigue siendo el mejor colocado para venir al centro de la zaga con Ramos Varane lesionado nato

Voz 0699 26:03 lo que pasa es que la irrupción de Javier Sánchez de arrestar un poquito de fuerzas e fichaje de Mario Hermoso por el Real Madrid

Voz 0231 26:09 jugando que les gusta muchísimo a Solari que es muy fuerte y que no tiene pinta de que quiera salir de esa rotación de Sandy Solari hoy veremos el once que pone el argentino los cambios que hace pero sigue siendo el único ficha hable en invierno el central del Espanyol Mario Hermoso que parece que le ganamos desde que lo contamos en la SER

Voz 0699 26:27 sí que le convocó Luis Enrique no atraviesa

Voz 0231 26:29 en el mejor momento ni en el campo ni en lo físico se perdió el derbi catalán por molestias

Voz 0699 26:34 es muy buen jugador eso está claro que por cierto hoy alrededor del Real Madrid Del Bosque ha estado en un acto con la gente del Leganés se ha hablado de Solari de Lopetegui Óscar Egido si Vicente del Bosque que conoce a Solari porque fue entrenador

Voz 1643 26:47 en el Real Madrid también conoce al anterior técnico del Madrid a Julen Lopetegui porque detuvo en las categorías inferiores de el Castilla dice que de todo se aprende y todo se pega la pregunta hoy para Vicente del Bosque es que SL ha pegado o que reconoce Del Bosque en el Solari no jugador sino en el solar entrenador

Voz 1955 27:04 de lo que tanto antes con Julen como Santi el Madrid está en buenas manos es tratado con los dos vimos a Julen de jugador en el Castilla comenzamos el entrenador en el día a Santi de jugador cuando estábamos en Madrid pero

Voz 1006 27:19 no me imagino que todos los entrenadores que tenía

Voz 1955 27:21 yo te vas quedando con aquello que tú crees que tiene más sustancia que es lo mejor no sé no creo que tampoco haya influido tanto como él tiene personalidad tiene carácter tiene conocimientos ya es un nombre preparado un amplio programa

Voz 0699 27:34 hemos podido hablar con Vicente del Bosque porque ha estado

Voz 1643 27:37 como decías en la instalación deportiva Butarque es el embajador de la Fundación el Lumière en el proyecto solidario

Voz 0699 27:42 tiene la Liga que se llama el aceite de la vida

Voz 1643 27:45 que es una iniciativa solidaria por la que Leganés han comprado tres mil euros tres mil euros es mil olivos ya los socios y los simpatizantes de Leganés pueden apadrinar uno de esos olivos y la recaudación que es así que sean euros irá destinada a ayudar a la Cruz Roja de legales

Voz 0699 27:59 serán más que tres mil euros seguro con más de un euro seguro seguro ya has hecho eso sale cualquier iniciativa la solidaria ya sabéis que tiene hueco en SER Deportivos y dejó algo más de el Real Madrid

Voz 3 28:11 pues que están pendientes del sorteo de el del lunes como todos eh ser primeros es una ventaja pero hombre eh esta mañana me decía en el palco del Bernabéu hombre si nos tocara el que está en un mal momento sería maravilloso porque claro el Liverpool es un equipo que ayer paso es verdad in extremis porque estaba en Nápoles el PSD pero Liverpool parece el más complicado el resto podrían ser el Manchester United Olympique de Lyon veremos se mete ahí como segundo que Lalla Si el equipo de Pochettino no bueno

Voz 0699 28:39 veremos cuál es el que el Real Madrid en la zona de octavos de final no hay rival pequeño quiero decir que no hay rival fácil pero que es mucho mejor ser primero que segundo eso seguro y el Schalke bueno el Schalke ya sorprendió a todo el aficionado del Real Madrid como me da que el aficionado del Athletic va a pedir al no os escuchamos en Carrusel un abrazo chicos gracias hasta luego eso del Real Madrid en el Atlético de Madrid hay que hablar del Brujas cero Atlético de Madrid cero Pedro Fullana que es un tropiezo gordo de del Atlético de Madrid y poniéndolo todo en su mano para ser primero realizó ayer bueno sobretodo un segundo ambos malísimo importante porque después de él

Voz 0760 29:15 la goleada que sufrieron en Dortmund ante cambiar y ser capaces de depender de sí mismos para ser primeros eh había hecho que en el equipo fuesen optimistas que viesen duro de otra forma y al final pues tropezón en el último momento verdad que tuvo tres ocasiones muy claras en la primera parte pero en la segunda desapareció prácticamente el Atlético de Madrid en el momento que el rival se encerró atrás e incluso tuvo opciones de conseguir la victoria el conjunto local un Atlético de Madrid que este año sorprende lo mal que está fuera de casa son dos victorias en once partidos en el Wanda Metropolitano no pero esta temporada cedido tan solo dos empates en todos los partidos que ha jugado en todas las competiciones ese contraste es el que está marcando sin duda el camino del Atlético Madrid tanto en la Liga como en la Liga de Campeones pero ya se escuchaba Simeone él siempre ha sido partidario de jugar más el partido de ida fuera en en casa y jugar la vuelta fuera a pesar de que puedas tener ese plus de la prórroga que se mostraba satisfecho con esta realidad de ser segundos del grupo pero la realidad de verdad es otra querían ser primeros Él no lo reconoce el técnico pero por ejemplo si lo reconocen en el vestuario como es el caso de Rodrigo

Voz 1006 30:16 queremos que al primeros y que caso unos no está en nuestros planes veníamos a ganar un poco todo no he ellos hemos fallado mucho oí luego una parte ellos han San venía tras esos humo creo con del terreno de juego no está muy allá Nos ha costado bastante porque encima era pequeño encontramos los espacios pero bueno no excusas hemos tenido bastantes ocasiones sobre todo la primera parte nuevas hemos materializado y bueno por ahí pues tenemos que mejorar

Voz 0760 30:45 bueno pues vamos a ver si mejoran de cara al futuro evidentemente en El Vestuario saben que el rival de octavos va a ser muy difícil porque casi todos los primeros son de campanillas este año y no hace falta que te ya que el Oporto va a ser el más que todo el mundo ya tiene claro que tiene que ser el rival porque a partir de ahí va a ser bastante complicado pasar a cuartos de final preocupa las lesiones sobre todo la de Jiménez lo que te contaba hace unos minutos el entorno el futbolista del futbolista ya debían trasladar Atlético Madrid semanas atrás que no era normal tener tantos problemas físicos cuando Jiménez es un futbolista que en tampoco no ha tenido excesivos problemas a lo largo de su carrera que algo falla o en la preparación porque se hace mal o no se hace directamente y eso era lo que instaban al club a mejorar de cara a estas próximas semanas la realidad a reaparece hace tres días Historia después problema en el gemelo lesión muscular en el gemelo izquierdo

Voz 0699 31:32 la verdad es que bueno te iba a decir no sirve de Musa sí sí que sirve de excusa cuando un equipo tiene veintiséis lesiones a lo largo de lo que llevamos de temporada si es una excusa para no estar al cien por cien y para no poder ganar todos los partidos que ganaría con la plantilla entera lo que pasa es que eso condena ahora a un sorteo en el Atlético de Madrid insisto bueno lo sabe todo aficionado del Athletic la final es en el Metropolitano de la Champions este año en el camino de octavos de final pues puede estar un París san Germain o puede estar un Manchester City o puede estar la Juve o puede estar el Bayern de Munich quiero decir que son rivales que se esperaba para mucho más adelante y cada semana tener que encontrar a no ser que tengan la suerte entre comillas de que lo que el Oporto en esta ronda un rival muy duro para él Atlético de Madrid pero bueno al lunes saber si todas la suerte que no ha tenido con la lesiones la pueden el Atlético en la Liga

Voz 0760 32:22 veremos qué pasa en ese capítulo de momento dieciséis jugadores disponibles con las bajas de Costa de Lucas de Juanfran Giménez un horror todos ellos ninguno a recuperarlo Simeone para lo que resta de año salvo Juanfran que sí puede reaparecer antes y a partir de ahí veremos porque la mayoría de ellos también se va a perder el el mes de enero es difícil que puedan fichar para reforzarse primero porque el Atlético de Madrid ya tiene ocupados el siete el ocho por ciento del presupuesto en sueldos de la primera plantilla cuando hace cinco años prácticamente era el cincuenta por ciento del presupuesto de ahí el crecimiento también del salario de los futbolistas prácticamente han tocado el techo salarial así que para que fichen tiene que salir alguien no hay otra opción

Voz 0699 32:57 el Atlético de Madrid que noticia aquí en México eh a ver me explico el Atlético San Luis la franquicia que tiene el Atlético de Madrid en aquel país ha logrado su ascenso a la Primera División y eso le hace ser muy noticia en México qué narices también aquí Borja González ex defensa del Atlético pero sin más porque Ezker del Atlético hola Borja Méjico muy buenas

Voz 17 33:17 hola buenas tardes enhorabuena eh muchas gracias

Voz 0699 33:20 oye cómo fue cuéntanos cómo fue lo del ascenso a Primera de de la Liga Mexicana yo aquello sería una fiesta no

Voz 1963 33:26 en realidad no es un ascenso porque allí la la temporales diferentes se dividen con dos torneos hemos quedado campeón de del primer torneo

Voz 1415 33:34 ah vale osero

Voz 1963 33:36 está como como otras dicha unas y es una fiesta porque es algo muy muy importante y muy difícil de de lograr

Voz 1415 33:42 jugaba contra el equipo de Maradona

Voz 0699 33:47 yo digamos más salsa al asunto

Voz 1963 33:51 pues imagínate Maradona todo lo que lo que mueve lo que lleva consigo lo que lo que ha sido del mundo de fútbol oido que lo que sí es Daniel de entrenador pues hace que que todo el mundo con los ojos allí también

Voz 0699 34:01 Borja se pueden el partido en donde Maradonas enfadó un poquito después de perderlo verdad

Voz 1963 34:06 sí sí sí nos vamos ya me dijeron que que llegar relación hacerles aquí si al final también pues pero de una final nadie les gusta ahí pues también está ahí un poco por la situación por por el público por por su situación también pues al final así que estoy

Voz 0699 34:19 oye que fue para jugar contra Maradona en el banquillo rival quiero decir eso morada especialmente ver a Diego Armando Maradona dirigiendo al al rival

Voz 1963 34:26 hombre es lo que te digo que jugar contra el caso uno de lo mejor de la historia hay lo que ha conseguido y lo que ha sido a nivel mundial pues pues imponen pero al final no sabes qué pasa en el campo te olvidas de quiénes que está en el en el otro Quillo en el otro equipos de centros en en hacerlo como siempre y

Voz 0699 34:42 qué tal el fútbol en México Borja qué qué nivel allí

Voz 1963 34:45 fue a mí me sorprendió cuando ella llevo un año y medio no deja de sorprenderles porque muchos muchos jugadores que han jugado en Europa no ha sido importantes en en otro club también también en América hemos y están ahí el nivel es muy competitivo y muy difícil

Voz 1415 35:00 qué equipo te puede te puede complicar

Voz 1963 35:02 las cosas si te relaja así lo que te digo cómo cómo es algo muy difícil de lograr a pienso que sólo haciendo uno en todo el año los equipos se refuerzan con con lo mejor que pueden en ese momento y es complicado el nivel no nadie te regala nada por supuesto

Voz 0699 35:17 y qué consideración tienen de el fútbol español en México es decir al revés como un Open ellos a nosotros Borja

Voz 1963 35:23 pues está muy bien visto ahora porque al final somos campeones de Europa campeones del mundo oí pues las elecciones europeas tienen tienen otra metodología otra otra forma de hacer las cosas diferente a como puede ser en cualquier otro país no incluso

Voz 18 35:37 ya he diferente cómo lo harán en en Inglaterra un

Voz 1963 35:39 en Argentina Psaki también es es diferente la forma de entenderlo y al final pues ahí están los logros también

Voz 0699 35:46 no tendrá tirón el fútbol español en México pero tendrá especial tirón el Atlético de Madrid quiero decir que con esta entre comillas franquicia del Atlético de Madrid en México habrá más sonados del Atleti no

Voz 1963 35:56 sí de hecho ya ya hizo varias camiseta de de Atlético de Madrid por ahí encima habrá que que nosotros pudimos lograr el pues el el ansiado triunfo no el I Campeonato pues la gente quieras que no cuando cuando la cosa va bien va bien para todos icono lo van mal vamos al para todos también no soy que ahora que nosotros tuvimos pone el nombre de del Atlético donde se merece la gente lo ve como como club aún más importante a ya empiezan a preguntar por jugadores empiezan a interesar saber que ya también el Atlético también se merece hizo la verdad

Voz 0699 36:26 he cometido yo la patita al principio con lo del ascenso explícame que hay que hacer para ascender en la liga mexicana quiero decir haber ganado una parte del campeonato ya que tiene que pasar para sí Pérez

Voz 1963 36:34 pues mira ahora allí es como aquí por ejemplo con un español que juega un torneo de largo pero adivinen vienen dos cortos de apertura y clausura

Voz 0699 36:41 vale entonces en cada torneo

Voz 1963 36:44 Nos playoff que se clasifican los ocho primeros ida hizo un campeón puede ser tanto el primero como lo estado vale ahora nosotros nosotros hemos ganan la apertura ahora hay que jugar lo vimos pero clausura que como la vuelta de del torneo entonces si ganamos de clausura centavos directamente pero si no jugamos una final contra el que gane él el Clausura que ahí no nos jugamos que grandes esta final

Voz 0699 37:06 ahora sí que ahora mira vez como preguntar para velar para aclarar las cosas

Voz 1963 37:10 sí ahora ya ya hemos dicho el cincuenta por ciento menos queda culminarlo

Voz 0699 37:14 el otro cincuenta ahora hay que dar un empujoncito de de España a ver si llega el cincuenta definitivo decíamos al principio que el ex del Atlético San Luis pero que tú eres del Atlético de Madrid que ha jugado en categorías inferiores del club te quiero preguntar porque estoy seguro de que lo sigues cómo está viendo al equipo en la distancia con tantas lesiones en la defensa que juegas tú

Voz 1963 37:33 pues bien la verdad es que bien no ahora ayer en el partido de de la Champions viviendo como siempre ahí arriba peleando el día peleando en Champions un equipo que desde hace unos años ya dado mucha guerra en en todas las competiciones como como dice el Cholo a molestar hasta aquí le dejen Gigi viene con su filosofía de siempre no es el trabajo la humildad el sacrificio de día a día trabajar por por lo que quieren con sí como como te digo bien no en en las primeras posiciones dando que hablar que todo eso es lo importante y insulina a ver si este año culminan con con algún título que sería importante

Voz 0699 38:06 Borja estaba escuchando te está diciendo no sé si le cazó el acento de Pinto el acento de México no donde está ahí entré

Voz 0231 38:13 el otra no

Voz 1963 38:15 si la mezcla en el acento pero al final un año y medio mucho tiempo pero bueno siempre tendré tengo la palabra de allí a lo mejor el acento pero pero de aquí

Voz 1415 38:25 no tengo ninguna duda pues oye enhorabuena por el cincuenta por ciento vale y cuando llegue el otro cincuenta que estamos seguros de que va a llegar en el ascenso te te volvemos para felicitarte de verdad vale por supuesto pero que sea un abrazo Borja muchas gracias un abrazo el Atlético de Madrid noticia

Voz 0699 38:42 pues en un momento en dos en Europa y en América pausa en el fútbol no metemos a fondo con el resto del deporte

Voz 19 38:49 el día

Voz 12 39:08 venga vamos estamos todos se el contrabajo Relaño y su banjo inauguró los teclados flaqueó el ritmo normal Campos Góticos la batería de Pacojó al bajo Gallego visto

Voz 19 39:20 no

Voz 12 39:21 los vientos yo eh cambiarse Arsenl donde está Axel mira ahí detrás de la tuvo que la voz la pone Dani Garrido hizo que estos son Carrusel deportivo la banda sonora del deporte de muy bien pues venga una dos Si el Deportivo

Voz 21 39:50 muy

