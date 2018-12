SER Deportivos (13/12/2018)

Voz 0699 00:00 hola qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER el Real Madrid encajó anoche su derrota más amplia en la historia de la Champions en el Bernabéu no será hizo el City el Barça o la Juve o el Bayern el colista del grupo el CSKA de Moscú sacó los colores al equipo a todos horrible Isco en el desquicia que vive quedándose con su afición que ayer le silbó con razón y que son los que pagan su salario base de entradas y camisetas muy mal Benzema y Bale a los que les faltan vidas para poder ser el relevo de Cristiano fatal la defensa en bloque muy blanda muy permisiva con los rusos también mal Solari que con su revolución en la Champions apuesta a los suplentes a los pies de los caballos no vale lo de la falta de tensión lo de contra el CSKA no se jugaban nada y es muy difícil motivarse esos son pamplinas imaginen a alguien a un cirujano dije diciendo que las pequeñas operaciones no le motivan y que por eso el amputó una mano un paciente pues eso a motivarse a jugar con ganas ya ser autocríticos lo de anoche fue la peor derrota blanca en la Champions tras eso

Voz 1 00:54 sobran todas las excusas las tres y uno comenzamos a deportivos

Voz 0699 01:16 todo el equipo aquí estamos todos los de SER Deportivos hasta las cuatro el vamos a acompañar con el resumen de lo que llevamos de jueves gracias por estar ahí del modo que más os cuadre por la radio de siempre hora con las emisoras de ser más incluidas con la aplicación de la SER en el teléfono móvil con nuestros enlaces en redes sociales con la web tres W Cadena Ser punto com que lo importante es que tengáis mucho donde elegir os doy las gracias por elegirnos un día más en nombre de todo el equipo del programa que hoy va desde Sonia Lus en la producción hasta julio Hernández y Alicia Molina como cracks de la técnica todavía resuenan los ecos de la derrota de ayer del Real Madrid en la Champions o mejor más que los ecos los pitos del Bernabéu a su equipo el truco en cualquier estadio es cuando se hace un mal partido subir el himno cuando acaba el choque para acallar las críticas pero anoche tras el Real Madrid pero pese que a tres

Voz 2 01:59 ni con esas

Voz 0699 02:19 aún así el cabreo era tan grande que no tampoco los Pistons ni si va Plácido Domingo al cantar el himno ayer cantó pero todo el equipo no se libró nadie pero Isco se llevó muchos pitos el malagueño falló se encaró con la grada fue silbado rechazó el brazalete de capitán demostradas pifia adjunta para no tener un mensaje de recriminación desde dentro de la plantilla como el querer lanzó el capitán Marcelo

Voz 0699 04:53 la frase tengo más tengo frases digo vamos a oír más de fútbol con Rubiales si te vas con noticias en Vigo en Barcelona en Leganés Madrid y fuera del fútbol no olvido que hoy hay un clásico de baloncesto juega Madrid Barça de la Euroliga a las nueve de la noche antes hay un Maccabi Baskonia que también mola se pone en marcha la final de la serie mundial del pádel en Madrid la selección femenina de balonmano se viene del europeo sin victorias en la segunda fase y continúan los Europeos de piscina corta de natación que se nos han dado un poquito mejor callar así que así viene el día y así lo vamos a contar que diría el clásico son las tres y cinco vamos

Voz 0699 06:54 vamos a empezar por lo más comentado en las últimas horas que es el Real Madrid cero CSKA tres que es un roto en la trayectoria de Solari desde que cogió el equipo el conjunto blanco el Real Madrid un deshacer de partido anoche que deja un análisis amplio varios damnificados Javier

Voz 1126 07:07 sí el primero como tú decías Isco no no firmo debajo de lo que contamos aquí al comienzo este SER Deportivos evidentemente Solari pues no ha sido

Voz 0699 07:14 Justo con el malagueño pero ayer se equivoca y tiene que

Voz 1126 07:17 pedir perdón imagino que lo hará los próximos días u horas porque la grada evidentemente pues al final es la que tiene su opinión pues sí le pita pues hay que aceptar la crítica aunque insisto creo que Solaria ha sido muy injusto con él porque no ha jugado casi nada y ayer evidentemente para él era casi un ultimátum cuando lleva seis años en de Madrid ha sido campeón de Europa campeón con el Real Madrid también de la Liga y el malagueño ayer no estuvo a la altura como

Voz 0699 07:41 esto porque por ejemplo Baraini sudó

Voz 1126 07:44 estuvo en el evidentemente fuera de la convocatoria pero un hombre como Toni Kroos el futbolista del Real Madrid que jugó la segunda parte pues le dio que tampoco estuvo fino tampoco está bien eh Gareth Bale que es verdad que sufre un golpe pero no estuvo a la altura de Berdych es verdad que hay jugadores como Luka Modric que no cojan el el golpe de pedal de la Liga el foco se queda en Isco Alarcón que evidentemente los próximos días imagino que pedirá perdón por ese bueno pues esa afrenta a la afición en lo deportivo mal el Real Madrid que no ha jugado buen fútbol los últimos días tampoco lo hizo en Huesca pero ganó ayer una derrota muy dolorosa por esos tres goles que le marcó el CSKA de Moscú

Voz 0699 08:18 de hecho el Real Madrid vive hoy uno resaca más dura que la cena de Navidad de cualquier empresa el Valencia sin embargo terminó la Champions de la mejor manera posible ganando un gran rival como el Manchester aunque hoy se habla más de por ejemplo la operación de Guedes incluso que de la victoria Pedro Morata muy buenas tardes

Voz 1716 08:31 la Pacojó buenas tardes sigue les va a ser intervenido quirúrgicamente mañana en Portugal el futbolista va a estar de baja entre ocho y diez semanas para resolver una descompensación pélvica con molestias que tiene en la zona nerviosa del pubis y es una operación muy similar a la que tuvo el futbolista del Manchester United Ander Herrera con dos vía muy posiblemente tiene una pequeña rotura en el isquiotibial se perdería el futbolista partidos del Valencia probablemente hasta ya después de vacaciones de Navidad Gabriel que estaba lesionado muy probablemente esté justito para llegar al partido el próximo sábado ante el Eibar

Voz 3 09:07 es un parte de guerra lo que tiene el Valencia

Voz 0699 09:10 en cualquier caso Se acabó la fase regular de la Champions avanzan tres equipos españoles el que haya acabado significa que tenemos el sorteo de la siguiente fase habían cerca sorteos el lunes y examinamos rivales y opciones iban Álvarez

Voz 1643 09:20 dieciséis equipos en octavos de final Pacojó en el bombo uno como líderes de grupo dos españoles Madrid y Barça un inglés el Manchester City un italiano la Juve un francés y dos alemanes Bayern de Munich Borussia Dortmund y un portugués el Oporto en el bombo dos clasificados como segundos Atlético de Madrid Liverpool Manchester United Tottenham Roma Olympique de Lyon hayas Isaac que los posibles rivales de los españoles a Madrid y Barça les pueden tocar Liverpool United Lyon hayas Schalke a los blancos además les puede caer el Tottenham mientras que los azulgranas también podrían medirse a la Roma y los posibles rivales del Atlético cuatro cocos City Juve CSI Bayern y el más asequible al Oporto pero que estén tranquilos aficionados del Athletic Pacojó porque pasar como segundo nos definitivo sino que le preguntan a los madridistas que han ganado sus últimas dos Champions sin ser líderes de grupo

Voz 0699 10:03 se quedarán con eso seguro ayer fue día de Champions pero hoy es día de final de la fase de grupos de la UEFA Europa League con tres equipos españoles también el partido con más morbo es el Sevilla Krasnodar por qué se la juegan en lo deportivo y por la que se puede liar con la directiva en la grada Fran rojillo

Voz 0700 10:18 sin duda una lo deportivo te cuento que Navas entra en la lista que podría incluso jugar que no está Simon pero en lo social lógicamente tras la fractura que evidenció la última junta es un aliciente añadido para el encuentro pulsar el ambiente que va a registrar el Sánchez Pizjuán en un día tan crucial como que el Sevilla está prácticamente obligado a ganar si gana será Liber de su grupo frente al Krasnodar a las siete menos cinco de la tarde y si no lo hace tendrá que esperar e igualar lo que haga el estándar de Lieja como mínimo así que partido con todos los condicionantes para que haya lleno en el Sánchez Pizjuán y si no es así van a faltar muy poquitas butacas por cubrir en un estadio que posiblemente rusa con su equipo pero que también gire la cabeza al palco en señal de protesta

Voz 0699 11:04 seguro que va a pasar gracias Fran David Mora Villarreal Spartak primer examen para los de Luis García en el banquillo del equipo amarillo lo nuestros dependen de sí mismo para seguir en competición

Voz 0838 11:12 así es Pacojó muy buenas a una carta se lo juega aunque con doble oportunidad porque recuerdo que el empate le valdría el Villarreal para estar en la siguiente fase de la competición en el que va a ser como tú decías el debut de Luis García Plaza en el banquillo del submarino de buques se va a producir con escasas tres sesiones de entrenamiento eso sí García Plaza esconde sus cartas entrenamientos a puerta cerrada sin convocatoria aún así la plantilla lo tiene claro Fornells sólo apuesta por la por el pásalo

Voz 1399 11:36 es eliminatoria es con con muchas ganas de hacer un buen partido y de certificar ese ese pase que yo creo que sería el pequeño pasito que nos hace falta para arrancar hoy para para bueno o para que sea siente un poco todo este cambio hoy aquí dejar

Voz 0838 11:55 por de boca que creo que que es lo que todos queremos enfrente va a estar el Sparta que depende de sí mismo para pasar pero sólo le vale la victoria viene acompañado de mil setecientos aficionados entre ellos lo más preocupante su radicales

Voz 0699 12:06 finalizamos con el encuentro de las nueve de la noche el encuentro entre el tudelano y el Betis recuerdo a los de Quique Setién están clasificados buscan el liderato de grupo y quemar Florencio Ordóñez muy buenas

Voz 1259 12:15 hola qué tal buenas tardes Pacojó desde Luxemburgo con muchísimo frío cero grados en estos momentos dos bajo cero Se espera la nueve de la noche cuando comience el partido entre el doodle y el Betis con el Betis ya clasificado sólo queda esperar que certifique su liderato de grupo para eso sólo tendría que ganarle al modestísimo club luxemburgués o esperar que el Milán no gane en Atenas a Olympiakos habrá cambios bastantes rotaciones Quique Setién para el encuentro de esta noche porque con la clasificación en la mano se mira mucho también en la Liga y al partido el domingo frente al español lo Celso canales por sanción y Mandy porque lo dejó descansando en Sevilla ausencias del Betis hoy

Voz 0699 12:54 hacia Florencio que más se juega hoy en la Europa League fuera de los equipos españoles Dani López

Voz 1643 12:58 en el grupo A ordenan primero y segundo Leverkusen tiene un punto más que el Chori que se juega el Leverkusen y luto Eric en el grupo B el Celtic les sirve con empate para ante el líder Salzburgo para pasar como segundo por encima del que sólo le vale la victoria ante el Rosenborg en el C tres equipos para un puesto Slavia Praga siete puntos Copenague cinco Girondins cuatro Se juega el Slavia Cenit y el Copenhague Girondins en el grupo hoy es el más apretado el Game con ocho puntos siete en Malmö seis Isar por cinco y se juegan Salzburg Besiktas Malmö en el K el Astana con ocho puntos y con seis juegan entre ellos en Francia en luchan por el segundo puesto en el l el Chelsea clasificado bate Moll Billy con seis puntos el Mall recibe al Chelsea el Bate visita al Papa asumo que eso es un tetris así que casi mejor escucharlo en el podcast que indirecta así está Europa pero el fútbol

Voz 0699 13:42 Espanyol va más allá del europeo ahora rondamos

Voz 0699 14:48 hemos tenido hoy la suerte desayunar con Ronaldo bueno todos parte de alguna redacción el presidente del Valladolid ha tenido un acto con los compañeros de Europa Press en el que ha pegado un repaso a toda la actualidad nuestro fútbol que no tiene desperdicio Laura Díaz

Voz 12 14:59 Nos ha cortado con un tema además a hablar del proyecto del Valladolid el cual como hemos oído antes le hace más ilusión con hat trick al Barça se ha mojado sobre un tema que nunca pasa de moda el partido de Miami después de que el Barça se posición se posicionará en contra de jugarlo hace unos días el brasileño ha afirmado que ve con buenos ojos que su Valladolid los jugar fuera de España

Voz 13 15:16 qué cree que viene hecho actualmente en proyecto muestras de más Emalsa interna somalís a nuestra marca Nostrum tú y yo creo que un partido fuera pues eh digo nuestra decisión le encanta hay que puedan venir no todo promo muchos de ellos pero creo que que estaría

Voz 3 15:37 pues este año va a ser que no miel del Valladolid ni el de ninguno

Voz 0699 15:40 la mañana estado de actos porque si Ronaldo ha sido protagonista de un desayuno los que mandan en el fútbol español entre otros han sido protagonista de la gala de los compañeros de el diario Marca uso Caballero

Voz 12 15:49 sí porque se ha celebrado el ochenta aniversario de marca en el Teatro Real y presidido por los Reyes de España donde se han premiado los valores que representa el deporte aunque los protagonistas del photocall han sido Javier Tebas y Luis Rubiales que siguen lanzándose pullitas lo nervioso

Voz 1421 16:02 cabeza

Voz 1 16:03 desde luego la edad que tiene últimamente no están saliendo muy bien vamos a tener que acudir a una oficina de patente de no me quiero pelear tiene una actitud si Bayona problemas

Voz 1704 16:12 él no está acostumbrado entonces a pelear ya a pelear las cosas que uno que no tiene derecho no y aparte no son comportamiento Head of obsesivos Javier Tebas charlando vuelto obsesivo de la liga de su Comisión Delegada que lo aprobó por unanimidad no tenemos ninguna comunicación de la operación diciendo que no se puede jugar

Voz 0699 16:28 previsto boxeadores que serán menos que estos dos Rubiales ideas que tienen la semana de las galas enhorabuena la gente de marca que celebran su fiesta con ambos como lo hicieron los con pistolas el pasado lunes esos dos son eventos de la mañana para la tarde sobretodo tenemos el sorteo de octavos de la Copa con la posibilidad de que se pueda dar por ejemplo un Barça Real Madrid veintiuno años después de la última vez en esa ronda Antón Meana

Voz 0231 16:48 pues sí Pacojó a las cuatro de la tarde arranca el súper sorteo primero con la Copa Federación luego con la Copa de la Reina el plato fuerte los octavos de la Copa del Rey pueda haber un Madrid Barça pueda haber un Sevilla Betis solamente un equipo de Segunda División el Sporting de Gijón la segunda semana de enero se van a jugar los partidos de ida la vuelta la tercera semana del mes de enero veremos qué sorpresas depara

Voz 1126 17:11 el sorteo de Copa pues esta tarde los sabremos no

Voz 0699 17:13 pero la tarde para saber cómo marcha el partido del viernes las novedades del encuentro entre el Celta y el Leganés que se juega mañana pero que ya conocemos hoy Jacobo Z

Voz 0841 17:21 qué tal muy buenas Pacojó lo primero es que Pellegrino si iba a poder estar pendiente de la copa en mano que caía eliminado viaja en Leganés y lo va a hacer consigo Bages es buena noticia pero sin mio aún sin Rubén Pérez sancionados encima nos quiere Kiel Michael Sandro Recio problemas sobre todo en la medular y le pide a su equipo

Voz 1706 17:37 que se esfuerce para conseguir también fuera de casa

Voz 0841 17:40 buenos resultados como está consiguiendo en Butarque un Celta más tranquilo seguramente menos taquicardia después de dos victorias consecutivas en Liga podría recuperar Miguel Cardoso a lo vodka va aprobará el al eslovaco en el entrenamiento de esta misma tarde el que no llegará seguramente será

Voz 14 17:54 Jensen el danés está gafado otra vez

Voz 0699 17:57 renqueante otra vez como le una de el fútbol hoy es el día D y la hora H del Reus el equipo de Segunda con problemas económicos con la plantilla que hoy decidía si se plantaba así rompieran sus contratos o qué ocurrirá si hay novedades Joel Reche muy buenas tardes

Voz 15 18:10 pues sí Pacojó buenas tardes los jugadores del Reus han iniciado el procedimiento abreviado es decir denunciar al club por impagos para poder irse de la entidad como jugadores libres en un plazo de entre cinco y siete días que es el que tiene la Liga para aceptar tramitar esta petición esto dejaría al Reus casi sin ningún jugador lo que supondría su eliminación de la categoría hay probablemente la desaparición de un club de ciento nueve años de historia ayer por la tarde sabíamos pero que Oliver Joan Oliver máximas esta hablaba con los capitanes de la plantilla para asegurarles que en dos tres días máximo les pondría al día con los pagos y solucionaría el problema económico tenemos que esperar a ver si llega este dinero porque la plantilla ya ha perdido obviamente la confianza la directiva ir al ha bueno he hablado muchas veces después de promesas como estas lo que sí sabemos es que los jugadores han anunciado que mañana por la mañana hablarán públicamente en rueda de prensa para explicar todos los detalles de estas islas

Voz 0699 19:00 mañana los escuchamos ahora la página polideportiva baloncesto clásico Real Madrid Barça en la Euroliga Marta Casares

Voz 1509 19:06 dieciocho días después de que Real Madrid y Barcelona se viera las caras en la ACB vuelven a encontrarse en el primer clásico europeo de la temporada los blancos son segundos los blaugranas son séptimos con tres victorias de diferencia el mejor ataque contra la segunda mejor defensa todos los jugadores disponibles en ambos equipos y un homenaje en la previa a Pedro Ferrándiz en su noventa cumpleaños

Voz 0699 19:24 hoy también hay un Maccabi Baskonia de Euroliga natación nueva jornada de los Mundiales de Piscina Corta con participación española alguna buena noticia Laura Díaz

Voz 12 19:30 sí porque he leído Muñoz ha batido el récord de España en la semifinal de los cien estilos aunque noticias y dulce porque a pesar del récord ha caído eliminada y no estará en la final tampoco está en la semifinal Jessica Vall Hugo González y África Zamora

Voz 0699 19:40 es una más la selección femenina de balonmano vuelve del Europeo demasiado pronto no pasa a la segunda fase y ha cosechado la verdad todo derrotas en la última ronda de la competición hablando de mundiales hoy empieza el del Wall Padel Tour que se disputa en Madrid eh eso empieza pero nosotros no terminamos el SER Deportivos hasta las cuatro tenemos más en la SER

Voz 0699 20:07 como siempre cuento que vamos a hacer con calma hasta las cuatro de la tarde que lo primero va a ser analizar lo de ayer en el Bernabéu eh que pasó lo sabemos porque pasó nos lo van a intentar replegar dos exjugadores el Real Madrid aunque desde luego en reducirlo mucho puede será que este año faltan Zidane y Cristiano pero ya le podemos dar la vueltas que queramos que eso se está notando eso y lo mal que se repitió en verano o más bien lo poco y también lo que se fichó que da para más debates que para certezas e ayer pasó

Voz 3 20:36 que los técnicos no tuvieron un día muy bueno con los medios de comunicación le

Voz 0699 20:41 pasó Mourinho pasó a Solari creo que esto no lo habéis escuchado mucho primero es su

Voz 3 20:46 Solari eh le preguntan en la hay es viene en la Haya espían por Keylor Navas eh bueno escucha evidentemente pero tenemos que mirar al Rayo Vallecano

Voz 1576 20:57 vale pues te hago la última en un día de oportunidades porque Keylor no Estado

Voz 2 21:02 pero esas son decisiones mías

Voz 0699 21:06 el permiso permiso que es que se va se fue y luego salió Mourinho cuando le preguntaron por Pogba pasó

Voz 16 21:12 bueno pero lo que más con una yo no fuera en época de veinte seis de verdad exonerados o a Taiwán Wang son Oleson tocó esto que está pasando

Voz 0699 21:34 que no sepas Agbar de Pogba lo mejor esta temporada no creo que la pregunta vaya en la dirección que me gustaría oír o responder no me gusta nada tu pregunta pues nada ya iremos con pregunta de halagos de lo bueno que son de lo bien que lo hacen lo probé cobran a ver si así no responden más en fin ahora más de la Champions de las veintiséis lesiones del Athletic porqué no se ficha en el mercado invernal bueno ya respondo yo no se ficha porque se paga una pasta a los que están no cabe más dineros para salarios en el Atlético de Madrid es el motivo no porque no se necesiten refuerzos sino porque ahora mismo el volumen salarial del Atlético de Madrid es tan grande que no se puede fichar además mañana juega Leganés vamos a ir a Pellegrino han entrenando Radio lega y hoy el Madrid Barça de baloncesto de Euroliga con homenaje a un señor que se llama Pedro Ferrándiz y que cumple noventa años y es un señor del baloncesto con mayúsculas porque en las catorce temporadas que entrenó el Madrid ganó cuatro Copas de Europa doce Ligas once copas así que imagina nosotros luego tenemos copa de Navidad de la redacción así que si notáis cosas raras en la próxima media hora es que alguno ya va rumbo a la Copa espero que se note en alegría

Voz 17 22:36 y nada más las tres y veintidós información pensar que en esta época moratoria pasar desapercibida porque lo lances en el momento más álgido compartir observación esta es la época de la resistencia civil de quién se planta además

Voz 2 22:52 con con los mejores modos las mejores forma pero sin dar un paso atrás en sida yo estoy siguiendo un poco libre del método Mendoza Miller que le hoy que me gusta lo regalo a alguien Montserrat Domínguez se toma el café todos los juicios con Carles Francino en La Ventana

Voz 18 23:16 ayer Real Madrid

Voz 19 23:17 cero CSKA de Moscú tres goleada más simple la historia de la Champions en el Bernabéu que encaja el Real Madrid pitos a Isco pitos al equipo lío

Voz 0699 23:26 con el brazalete de capitán Solari diciendo que asume la responsabilidad de la alineación Carvajal diciendo que ni antes la cantera era la hostia que utilizó ese término señoras una bacalao Rafa Alkorta muy buenas tardes hola buenas tardes Santi Cañizares buenas tardes

Voz 20 23:40 qué tal Pacojo de prensas de no sé ni por dónde empezar

Voz 0699 23:42 cómo es el día después de una de derrota si es decir que según cómo cómo lo asimila la plantilla

Voz 1706 23:48 bueno pues me imagino que con con tristeza cabreados no porque al final le conoce sale un partido como el de ayer porque yo creo que no no eres consciente hasta que llegas a tu casa tira a reflexionar y pensar qué es lo que has hecho lo que han hecho más de gente no tiene muchas más cosas mal que bien no y yo creo que el día siguiente es el día ya veo el intentar reponer la moral Hay sólo pensar en el próximo partido de Liga que es importante no por lo menos eso me parece a mí que sería un buen protocolo

Voz 0699 24:17 les antiguo futbolista le prensa escucha Radio Bt Leo esa isla tras haber así o depende del futbolista

Voz 20 24:22 cuando pierde ha sido no quiere leer nada no quiere saber nada quiere estará ajeno a todo lo que está sucediendo quiero olvidar lo antes posible que pase el tiempo lo más rápido posible por suerte el fútbol pasa rápido inmediatamente hay otro partido pero ahora mismo yo lo que iba giró nadie viendo el resume del partido en su casa

Voz 0699 24:40 es factible pasó ayer en global al Madrid

Voz 1706 24:43 bueno pues que no no no estuvieron en el partido de Champions por lo que requería no la motivación que requería era complicada porque es verdad que no te juegas nada pero yo creo que para para el equipo que sacó chicos jóvenes otros que no que no se jugar tanto digamos que no son titularísimo pues igual que pasó el día del del Melilla que que les vimos a todos muy bien tocar oye no era el Melilla CSKA que se estaba jugando además y sus puntos no para entrar en la Europa League con lo cual es normal lo que vimos es normal que es normal entre comillas que hay que ser demasiado que se jugaba algo y el otro que fue más Vic es que no se jugaba nada no es así creo que es muy difícil ver a un equipo perder el cero tres contra un equipo como hilo normales que no lo que es lo que pasó después no que al final el campo porque creo que el lo que les nunca había perdido cero tres en una competición en la Bernabéu pues evidentemente no es normal

Voz 0699 25:44 Santi como lo visto tú

Voz 20 25:46 yo soy de los partidos en Primera partidas a los veinte minutos donde sí estamos imaginando el partido que hayamos pensado todos en la cabeza Realmadrid Madrid superior con ocasiones de gol y que bueno ganar al partido y pudiera incluso lucir su poquito de sofisticado vivido otro completamente distinto cuando Caja el primer gol la fragilidad mental de los jugadores extremista la ausencia de liderazgo Tapie yo creo que nadie se repuso al cero uno dos mejores jugadores y los que tienen alguna forma que que no esconderse pues algunos de ellos escondieron otros como por ejemplo no hay y a partir de ahí pues el puesto el tren para luego además tuvo la desgracia de que es Kaká al que llevaba a portería pues encontraba la esquina de la proteína que tampoco que pasan tres goles no esa es la realidad luego hay una carencia tremenda en ataque se ha perdido volvemos al pasado pero es la realidad se ha subestimado la figura de algo el Madrid y que se ha aportado mucho a este equipo aportaba una cifra de goles importante yo no veo jugador del Real Madrid que sea capaz de firmar veinte boleto digo más el veinte goles cada temporada que acaso Peggy Benzema se pueden acercar pero es insuficiente ahí está mal muy mal resuelta pues esa baja que aportaba muchos goles de personalidad y carácter liderazgo

Voz 0699 27:09 a ver cómo enfocó el asunto Isco y yo no quiero echar la culpa a nadie pero Rafa no te parece que ha creado Solari un problema donde no lo había

Voz 3 27:16 quiero decir el no responder

Voz 0699 27:19 no dar una respuesta aclaran la rueda de prensa el apartarlo en situarlo como muy suplente sacarlo de una convocatoria sin una explicación clara nos ha generado ya un caldo de cultivo en donde ya el Bernabéu está pendiente y los periodistas todo el mundo de cualquier cosa que voy a hacer Isco

Voz 1706 27:34 sí pero yo creo que la culpa no es del entrenador el entrenador es el que toma decisiones Ana vino para mal a mí lo único que me ha que chirría hago todo lo que ha dicho tú es lo que pasó en Roma no quiero decir que no me pareció normal dejarle en la grada lo demás me parecen decisiones del entrenador que tiene que hay que tomar un equipo como el Madrid difícil es que hay que tomar cuando tú quieres jugar de una manera igual esta vez sí tiene truco como hijo que es muy bueno pero igual no no encaja en esa forma de ver el fútbol igual hay otro jugador que no es tan bueno como él pero encaja o da más cosas de lo que era discos más es un jugador de la plantilla en una plantilla como es el Madrid que nunca es fácil entrar en el once titular y ahora le ha tocado a él igual que la él igual que Asensio ahora están pues para jugar el partido Melilla para jugar el partido no ayer para ayudar a los jóvenes para para liderar como decía antes para el ideas estos partidos que no son fáciles que todos nuestra toca jugar algún partido

Voz 20 28:28 no son fáciles de jugar

Voz 1706 28:30 pero yo creo que ese tiene castrante todo lo demás y trabajar intentar ponérselo cada vez más difícil a Solari pero evidentemente no es un jugador al mismo titularísimo pero no olvidemos que las temporadas son largas y entonces equipos como el Madrid tienen que cual muchísimas veces siempre la máxima presión con máxima tensión te ves Merceditas a todos los jugadores que estén bien sobre todo en ese momento que el Madrid es eficaz otros años no ya cuando empiezan las jornadas buenas de Champions en las últimas jornadas de Liga ya hay tienes que tener a todos bien entonces no se puede ninguno de los dos Isco pero yo creo que la culpa no creo que lo hacen a Solari y creo que cuando ha respondido ha respondido yo creo que ya cansado de que le pregunten por él mismo Él no he dicho nada simplemente dice que él toma decisiones y cree que es lo mejor para el equipo que muchas veces por el título

Voz 0699 29:20 el problema Rafa que no nunca ha dicho nada con el con el asunto Isco nada claro que acabe convenciendo no a nosotros

Voz 1706 29:25 sí es claro sí claro que es claro él dice que él él es el que toma la decisión

Voz 0210 29:29 lo explicar nada más eso es evidente pero que no nos dice por qué toma la decisión que pensó que estamos buscando para tratar de obtener una explicación en el asunto

Voz 1706 29:38 eso es todo te es una evidencia la explicaciones que no encaja en su forma de de de ver al equipo en su forma de jugar y ya está

Voz 0699 29:45 vale pues si dijera eso en una rueda de prensa se acabaría toda la cuestión de todas maneras

Voz 3 29:50 eh por centrarlo todo es verdad eh Santi que ayer Isco no estuvo bien pero

Voz 0699 29:57 muchas cosas no estuvo bien rechazar el brazalete de capitán está bien pero sobretodo todo

Voz 0210 30:01 muy mal encararse con el público en un momento el partido eh

Voz 20 30:05 a mí las cosas que hay entre disco una normal una bien que me gustó y es que a pesar de que nuestra en su mejor momento nunca escotilla hay siempre quería la pelota siempre quería generar alguno pero no le da ahora mismo quizá la mente más que el cuerpo para para tener la creatividad habitual entonces no tuvo una buena actuación pero ellos sí valoró el que no se diera no porque si quería otros jugadores que hasta el gol del Real Madrid parecía ni unos y luego se partido conciba no obviamente se equivocó gravemente no se equivocó se equivocó gravemente gravemente retando al público del Bernabéu que es lo último que yo eso hacer porque lo que más te perjudica dentro de una entidad que el público puede ser justo o no puede ser justo pero en la camiseta del Real Madrid que tienes que pensar que tiene muchas cosas muy positivas su salario tu prestigio etcétera de luego te tienes que asumir que el Bernabéu ha pitado a todos los jugadores que han pasado por ahí incluso los más grandes y hay momentos de bueno de frustración que puede caer una pitada lo que hay que asumirla en que hay que asumirla desde el primer momento en que les bleus sacar al terreno de juego a uno de los escenarios más complicados para jugar al fútbol como es el Bernabéu pero que al mismo tiempo más prestigio te da entonces para mí gravemente fíjate que no del brazalete eh yo canta importancia porque al final ya llegó momentos donde está está tan perturbado por todo lo que está pasando que bueno es una yo le doy esa importancia que a lo mejor el Real Madrid y dos no se especial importancia pero sí creemos que portavocía a lo que hizo con la grada por que eso es un error muy muy grave

Voz 0699 31:50 estaba pensando yo que el otro día le preguntaron al sol

Voz 3 31:52 Mari le Solari dejó eh

Voz 0699 31:55 es un reglamento de régimen interno en el Real Madrid que resolvería casos así supongo que con Isco pasara más o menos lo mismo porque el desprecio el gesto a la grada para mí sí sería motivo de sanción pero bueno eso particular y ahí estará el reglamento de régimen interno de del Real Madrid Tengo una pregunta común a los dos para finalizar que es un marrón cito pero bueno ya ya sea al Rafa que yo para terminar me pongo en ninguna fácil que ahora se abre el mercado invierno el Real Madrid bueno pues ya está pensando hay que hacer es fichar jóvenes y donde fichar si acudiera vosotros al mercado invierno fuera y los responsables de fichar en el Real Madrid que posición reforzaría viendo cómo está el equipo sólo pudierais elegir una Rafa Santi cuál sería empiezo porte al Korda

Voz 1706 32:42 no pararon un delantero no sé si centro o un delantero delante lo que aporte goles que aporte goles que que no tras que en otras líneas del equipo no están aportando no entonces a mi me parece que un delantero no les y un killer el típico delantero centro de de toda la vida pero alguien alguien que tenga que tenga

Voz 20 33:04 vocación de pisar área idea de rematar aguas nada más ni nada menos

Voz 0699 33:08 tú Santi

Voz 20 33:09 mira también es efectivamente muy bien me dije pues desde el que se ha resuelto muy vale la baja de Cristiano y la baja de Cristiano pues obviamente lo que ficha que su parecido pero lo hay no luego entonces tengo que ir a por más jugadores a lo mejor lo mejora por tres lo que pasa que ya va a estar de diciembre son es complicado pero totalmente de acuerdo con Rafa al Madrid le falta gol le faltan sobre todo jugadores que disfrutes dentro de la que les guste pisar el área no hay demasiados jugadores que disfruta jugando pisándole haría el propio de encima de su jugador qué le gusta salir del área tomar contacto con la pelota ya juegas con tus compañeros y a facilitar el trabajo estoy dispuesto a luego a hacer gol quitando Abbey con todas sus cosas que ahora mismo funda es el que más

Voz 0699 33:55 sí sí

Voz 20 33:57 que de alguna forma el el la planificación le ha hecho fundamental otra cosa que el responda los de alguna forma ese liderazgo que debería tener ese rendimiento que debería tener pero quitando y no hay nadie que me guste realmente el gol que viva con el gol en la cabeza no Mariano pues eh el chico tampoco cuenta para Solari pues tampoco contar yo con él no pero evidentemente hace falta jugadores que les guste el gol que disfrutes dentro del área no estoy totalmente de acuerdo con Rafa ahí es una vía decía hace falta jugadores de ataque

Voz 0699 34:28 bueno pues nada habéis pedido el caviar del mercado de invierno donde más caro hay que ir a fichar al Madrid

Voz 20 34:36 yo soy de derechas vendido por cien millones aquí

Voz 0699 34:39 sí porque son jugadores que no

Voz 20 34:41 esto es televisión sexy reinvertirlos que es la realidad bueno destacó el vino se encuentra el reo

Voz 0699 34:48 Madrid y esa es la realidad de análisis que ponemos encima de la mesa lo de que Bale no responda a las expectativas así pero Alkorta ahí Santi siempre responden a la pregunta más gracias a los dos por esta plagiar tú Javi

Voz 1126 35:00 cómo está Gareth Bale eh bueno pues lo que vimos ayer en el campo es que tenía un golpe en pensábamos que iba a cambiar por Lucas Vázquez al final aguantó en el campo pero fue absurdo porque no puede aportar nada al equipo y al final jugaba con diez y además si tenía un problema sólo podía acrecentar que están soltar sobre todo

Voz 0699 35:15 con lo que es Bale tengo problemas eso suelen crecer así que

Voz 1126 35:17 eh bueno pues sí la verdad que se el partido si no podía aportar no bueno la verdad que después de el análisis de Cañizares

Voz 0699 35:26 te deja tiene claro mejorar

Voz 1126 35:28 nada pero sí con respecto al tema de Isco y yo creo que todavía nadie ha explicado hubiera explicado evidentemente habría menos preguntas en las ruedas de prensa sobre el tema de de Isco aunque se focaliza mucho en el malagueño que ayer estuvo mal que seguro que pedirá perdón porque no se debe en Caracol agrada pero lo futbolístico chicos que no lo ha puesto saque no se le puede criticar si ayer tuvo una mala actuación como el resto porque es que lo que hizo en la segunda parte contábamos antes a Tony Cross fue nada la lesión está de Gareth Bale tampoco aportó nada ir Marcelo pues tuvo que cambiarlo y meter a Carvajal otra vez por la izquierda que que esta final de Matas baja jugando presa por esa demarcación que no es la suya sí que son muchas cosas cool para Solari de todo sería un error como en su día de Lopetegui problemas Madrid no tiene problema coyuntural y ahora mismo estructural hombre veremos si lo puede solucionar el Real Madrid el mercado de invierno puede ayudar un poquito no no sólo ser la solución para el equipo solo que están en la en el equipo los Varane los Sergio Ramos que comida no no han sudado todavía la temporada no de hombres como Luka Modric es el Balón de Oro que no ha aportado casi nada o nada al Real Madrid que es buenísimo y eso son los que tienen que tirar del carro del Real Madrid para sacar al equipo del tema de los chavales creo callarnos tuvo acertó nada para Solari va de prensa les echó el marrón a los a los chavales que que que creo que no no lo merecían aunque fue de forma poco hay que leer entre líneas porque sigue hoy es el corte exacto parece que no dice nada pero si se la tira como diciendo yo no puedo hacer nada más que ponerles y luego la cosa mal pues la culpa más o menos para mí es mi opinión y puesta equivocado de que será a los chavales del tema de Keylor Navas hemos escuchado el corte que lo lo califica no no le contesta

Voz 0699 37:11 no no está se va a mano a su compañero

Voz 1126 37:14 Spain porque porque evidentemente no tiene contestación ayer es un partido para darle un cartelito creo es una opinión también a Keylor Navas porque es de porteros Courtois que para mí es muy buen portero me parece bien la decisión venga pues con esa cortó ayer hombre un detalle para Keylor Navas no habría venido demás no no tengo

Voz 3 37:29 el análisis más diez muy bueno y lo ha hecho

Voz 12 37:32 esta mañana Laura vio Ronaldo eh pues si nada más y nada menos que le han preguntado sobre todo por la Champions después de la derrota de ayer pues cómo ve a su ex equipo que rival espera en la siguiente ronda cómo ve al Madrid de cara a octavos y que le falta a los blancos para ser el equipo ganador que era el año pasado y como con todo esta mañana se ha mojado el brasileño

Voz 13 37:50 en Madrid siempre es favorito donde donde los deportivo de ahí que llegan siempre Madrid como favoritos no el equipo que tocará Cuba contra el Madrid tendrá muchos problemas yo al Madrid no veo que nos ha pasado a primeros de ahí ya está yo creo que no hay que dramatizar mucho más a partir de ahí

Voz 0699 38:14 contado todo esto no estoy de acuerdo con Ronaldo quiero decir le toca al que le toque a el Real Madrid casi casi seguro bueno seguro va a ser favorito para para esa eliminatoria eso sí después de lo visto ayer pues hay que ver qué cara pone el Real Madrid aunque para la siguiente ronda de la Champions todavía queda bastante no ha sido buena semana en la Champions muy mala para el Real Madrid tras lo de ayer y mala para el Atlético de Madrid Miguel Martín Talavera he después de lo de el Brujas esperando el sorteo de el próximo lunes y a la espera de la Liga que le queda más próxima no

Voz 1576 38:45 queda yo buenas tardes pues si no fue buena porque falló yo tenía que haber ganado para dar daba la primera plaza y a pesar de los trece puntos fíjate el Real Madrid pasa como líder con doce la Roma es segundo con nueve el Atlético de Madrid ha conseguido trece los mismos que su líder del grupo el Borussia Dortmund pero no legado evidentemente tenía que haber ganado en Brujas porque es mejor equipo que el belga además no sólo no se trajo la victoria y el segundo puesto fue para el sorteo de del próximo lunes sino que además se trajo otros dos lesionados más en la mochila

Voz 12 39:14 yo esto no para ha caído

Voz 1576 39:16 caído Jiménez que ya cayó en la previa no pudo jugar el partido pero es que ha caído también Tomás Le mar ese problema de tobillo esa entrada que que le hace un jugador Belda Vomero el capitán al final le ha dado con sus huesos en en la enfermería no hay parte porque no está descartado todavía estaba bastante dolorido todavía en el día de hoy no se ha ejercitado con sus compañeros por lo tanto es más que seria duda para el partido el fin de semana ante el Valladolid donde además evidentemente no van a estar ni Lucas ni Diego Costa por lo tanto es un reguero de lesiones que no termina de de cesar Pacojó aprobado el equipo parece que va a volver Filippi que sea buena noticia también ha entrenado Juanfran y es uno más del grupo que también es otra buena noticia aunque el de Crevillente no apuntado titular como te digo Si hacemos caso lo aprueba que ha hecho hoy Diego Pablo Simeone al cerro eres

Voz 0200 40:00 no Oblak estará en Pucela bajo palos

Voz 1576 40:03 con áreas e Savic Godín y Filipe los cuatro defensas Juanfran que tiene sanos en la plantilla Saúl volvería por tanto al centro del campo al lado de Rodrigo de Koke idea Ángel Correa el que volvería en punta de ataque no lo hizo en Brujas sería Nicola Karabatic escoltando al hombre franquicia este equipo que es Antoine Griezmann eso sí

Voz 0699 40:21 las novedades del Atlético de Madrid pero el primer equipo madrileño que juegan la semana Gràcia estará es el el Leganés y el leganense tiene ocho baja Pellegrino así que viaja con todo lo que tiene a Balaídos porque no le queda otra Óscar Egido

Voz 1643 40:34 hola pues la que ahora tiene dieciocho jugadores disponibles de la primera plantilla viaja a Vigo a las siete menos veinte de la tarde tiene dieciocho actos más Rubén Pérez que va a viajar a la espera de lo que decida mañana el Comité de Apelación porque vio la roja ante Getafe la semana pasada así que con las ocho baja que tiene Pellegrino hay que sumar las que ya conocíamos la décima Santo Recio Muñoz sumamos la de Tallin que sí se ha recuperado su prueba musculares sólo ha entrenado hoy pero no viaja tampoco viaja Roldán que ha tenido problema gastrointestinal aunque hoy ha entrenado tampoco es de la partida ir Rubén Pérez tenían son baja por sanción pero como te he dicho Rubén viaja a la espera de apelación vuelve Jonathan Silva que hoy viernes pasado estaba sancionado ante el Getafe y como sólo hay dieciocho al cien por cien la lista de convocados está bastante clara convocado José Arnaiz vuelve Raúl García a la espera de que se decida su futuro en el Leganés porque acaba contrato en junio todavía no ha renovado y ese es el problema está deportivo a qué se refería Pellegrino la semana pasada y esta mañana algo auténtico argentino como el Athletic de Bilbao es rival del Leganés por la permanencia le hemos preguntado qué le parece que en las últimas dos decisiones polémicas que han protagonizado el Athletic nos corresponde Pellegrino pero creo que

Voz 1530 41:36 tenemos el Bari que tenemos que usarlo no tener duda de que a mí eso me da mucha tranquilidad tenemos herramientas nos han dado charlas nos han explicado que funciona en jugadas definitiva por ahí Mi pregunta puede ser que hay jugadas definitivas que inicie consultas no probablemente puede ser el porqué pero no en ese partido en todos los partidos porque adecuadas definitivas que se consultan porque hay otras que no probablemente ellos sepan en tengan la comunicación directa pero simplemente por ahí es el único interrogante que tiene como nos ha pasado nosotros no

Voz 0699 42:07 el barril Atlético y lo hasta hoy muy presente en las ruedas de prensa del Leganés y también en las de Getafe iban sí porque

Voz 1643 42:12 hoy y Leandro Cabrera en conferencia de prensa le hemos preguntado precisamente su opinión sobre este ha sido el mensaje es uruguayo