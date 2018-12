Voz 0699 00:00 hola a todos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER el Real Madrid de baloncesto perdió este verano su Cristiano se fue Luka Doncic a la NBA el mejor jugador abandonó el equipo fueron varios los que dieron un paso adelante para suplir su ausencia ni parecido al fútbol las os encontráis en un Sergio Llull que falló los tres los siete triples que intento lejos de sentarlo le mantuvo en la cancha y lo cambió de posición sabiendo que es un jugador Llull de un talento único que necesita vamos como Solari con Isco igualó Real Madrid de fútbol y de baloncesto viven en el mismo club pero uno parece estar en Marte y el otro en Júpiter no se parecen en nada ayer los de Laso vencieron al Barça por casi treinta en la Euroliga que sería común siete cero del Real Madrid al Barça en la Champions anoche la Euroliga precisamente borró el nombre de los jugadores de todas las camisetas para publicitar su iniciativa solidaria One Team es decir la falta de los jugadores del Real Madrid de baloncesto se leía el término un equipo desde luego Si los de fútbol saben inglés toman nota del Lega mejor les iría tres uno comenzamos a repartir

la redacción de deportes de la cadena ser un día más aquí estamos los de SER Deportivos hasta las cuatro el vamos a acompañar con todo el resumen de lo que llevamos de viernes gracias por estar ahí del modo que más cuadre por esa radio de toda la vida ahora con las emisoras ser más incluida por la aplicación de la SER en el móvil por nuestros enlaces en redes sociales o por la web tres W Cadena Ser punto com que lo importante es que tenga hay mucho donde elegir os doy las gracias por elegirnos Un día más en nombre de todo el equipo del programa que hoy va desde son el uso la producción hasta julio Hernández como crack de la técnica el día de lo más entretenido aunque Solari no llamaría así a sus ruedas de prensa el asunto Isco le va a perseguir hasta que dé una explicación como el Madrid delega todo en el entrenador a la hora de opinar pues no tenemos otro al que preguntarle por todo lo que pasa así que la pregunta hoy a Solari volvía a ser directa el gesto de Isco del miércoles ante el CSKA que todos vimos hacia la grada he visto de Boulez o ese sentido

Voz 2 02:11 he oído me da la impresión de que protesta contra protesta un córner una falta no no lo sé eh de de todas maneras yo comprendo comprendo vuestro trabajo y el foco muchas veces está puesto en en lo anecdótico o en cosa que sucede que a ustedes les llaman la atención y el nuestro inexorablemente tiene que estar puesto no en otras cosas así es el nuestro nuestro trabajo

Voz 0699 02:30 sí son diciendo trabajos el foco se pone dónde está la noticia que ni yo voy a enseñar a Solaria entrenar que lo hace mucho mejor que yo ni el va a enseñar a los periodistas dónde está la noticia también os digo que entre las preguntas que Solari no responde entre las motos que no vende como con Isco en la sala de prensa al argentino empieza a hacer buena Lopetegui ya veremos si después de los partidos ante el Eibar ya ante el CSKA no lo hace bueno en el banquillo también de momento lo importante sigue siendo que el Madrid es cuarto pero que ese puesto el cuarto en la Liga al final es un fracaso porque el Madrid es un grande como lo es el Atlético de Madrid aunque el Cholo en eso también tiene un opina en particular puesto

Voz 1139 03:08 Madrid que hoy suele estar segundo no están bueno sobre lo que eso es lo bueno pase fantástico que estar segundo genera más exigencia un me gusta pero la exigencia subió tenemos la responsabilidad que tenemos ser autocríticos

Voz 0699 03:24 de momento el Atleti es tercero pero este año creo que es opinión general que hay equipo para pelear lo todo aunque al Cholo no le mole escuchar eso la pelea por saber qué partido amor a más de los de mañana eh aquí para gustos hay colores Si un Real Madrid Rayo en Valladolid el Atlético de Madrid Getafe Real Sociedad un Éibar Valencia que todos nos caben mañana aunque fuera de los parte dos irrumpen con fuerza estas palabras del presidente del Getafe Ángel Torres ayer tuvo reunión con las peñas de su equipo el máximo mandatario del conjunto azulón soltó esta para su gente recuerdo que el Getafe es octavo en la Liga tras Madrid y Atlético de Madrid el mejor clasificado de los equipos madrileños atención

Voz 3 04:06 lo digo yo sé de buena Hacienda que quiere de todo lo malo para sé en que

Voz 0699 04:20 los los tiros van por ahí pero el corazón del sistema arbitral por si no es el entiende bien Ángel Torres ha dicho se de buena tinta que quieren que dos equipos de Madrid bajen ibamos a intentar no ser nosotros uno de ellos me parece muy fuerte pero Ángel Torres de mayorcito y tendrá las pruebas que sustenten esa afirmación lo que sí puedo afirmar yo el que ayer se nos dio de lujo la Europa League que a Sevilla Villarreal y Betis pasan como primeros a los que unirá el Valencia en el sorteo que hoy se juega un Celta Leganés de primera Hyun Málaga Cádiz de Segunda y que Jordi Alba con su renovación está más mosca un pavo la semana que viene que es casi Navidad y fuera del fútbol se comenta mucho la paliza del Madrid al Barça de anoche en la Euroliga también ganó Baskonia Maccabi en Tel Aviv que luego se nos enfada alguno en Vitoria sino les damos mérito juega el Granca en la Euroliga no hay nada en varios de los nuestros en los mundiales de piscina corta hasta hoy sigue jugando es el mejor para el del mundo en Madrid y hoy lo seguimos contando todo hasta las cuatro todo el finde porque Andic que no hay cosas para el fin de semana fin de semana que disfrutar en Carrusel y fin de semana que ver en Movistar porque hay miles de citas imprescindibles para no perderse

Voz 6 06:25 con estas del día tres entrenadores y un capitán que

Voz 0699 06:29 suena una peli el primer a Solari que hoy ha madrugado la rueda de prensa haya tenido el tema Isco hoy el tema desastre en Champions de nuevo sobre la mesa Antón Meana

Voz 0231 06:37 cómo ha podido no ha querido decir si Isco debe pedir perdón o no por la acción del otro día ir cuando le preguntan por el ruido externo por las dudas que genera el Real Madrid responde con este tópico que en argentino suena bastante bien

Voz 2 06:51 hombre el Real Madrid cómo no vamos a creer en el Real Madrid después de ciento quince años de historia de Champions y tantos trofeos y tanta ligas y tantas leyendas creo sinceramente creo y lo digo con contarnos

Voz 1576 07:03 mira

Voz 2 07:04 la externa que puede usted me parece que estar instalados en la hipérbole es es un poco cursi también

Voz 0699 07:12 qué bonito es escuchar las cosas con ternura siempre eso Dani noticia en el Madrid el Cholo y la autocrítica el nivel de la plantilla de este año noticias en el Atlético de Madrid Miguel Martín Talavera muy buenas

Voz 1576 07:21 tardes que Gallego buenas tardes y un Atlético de Madrid que ha entrenado que ha vuelto Juanfran que ya tiene el alta que va a viajar d'Aro Valladolid pero protagoniza ha sido en sala de prensa Diego Pablo Simeone lo escuchábamos al principio de SER Deportivos hablando de que ser segundo ya no vale y eso es mérito de lo que ha conseguido este Atlético de Madrid pero no obstante tiene que mejorar sobre todo fuera de casa acepto critica quién es el más autocrítico con el equipo

Voz 1139 07:45 a ver si te cuento todo lo que pienso es lo que siento es muy difícil seguir vigente sobre lo que intento siempre está en lo más claro posible Selma autocrítico era todo más más conmigo primero y obviamente repitió estar segundo en el Atlético de Madrid uno bueno entonces no

Voz 0699 08:03 y ahí vamos ahí están los dos argentinos en los banquillos de Real Madrid Atlético de Madrid noticia hoy hemos hablado de dos técnicos pero decíamos que eran tres protagonistas así que en el trío de entrenadores el que lo va a completar es el que está en la cuerda floja de los grandes Marcelino que ha hablado hoy en Valencia Ximo más Manu

Voz 1243 08:21 sí que el otro día le ganó al Manchester United

Voz 6 08:23 me parece que cojan oxígeno hace un mes era implante hable que se plantearan valga la redundancia el futuro de Marcelino en el Valencia pero claro los los resultados donde importa que es en la Liga no acompañan íbamos a ver cómo al el Valencia mañana de Eibar la pregunta hoy era clara a Marcelino pesa lo del otro día con el United tiene la sensación de que se la juega mañana en Eibar

Voz 7 08:47 no tengo la sensación de que nada me juego el trasmitir el convencer que queremos ganar siempre lo he hecho desde que estoy aquí no tengo ninguna sensación diferente a jugar el primer partido que entrené al Valencia contra Las Palmas aquí

Voz 6 09:04 a ver lo que hace mañana contra el Eibar y el último partido de Liga aquí en Huesca antes de que termine el año dos mil dieciocho vamos a ver lo que ocurre en principio tiene crédito pero lo tiene que refrendar con resultados

Voz 0699 09:17 esos partidos Se la juega lo diga él o no

Voz 6 09:20 un protagonista más del día Un un capitán del Real Madrid

Voz 0699 09:22 cero evaluando el momento de su equipo en la actualidad Toni López

Voz 0838 09:25 sí lo ha hecho en una entrevista con la empresa de lujo Club del Deportista dice que no se puede valorar una temporada en septiembre que es enfermero cuando todo coge forma de los últimos años en el Real Madrid recuerda lo difícil que es ganar que a veces parece que se olvida con este cariño habla de un amigo del que para él es el mejor del mundo esto ha dicho Marcelo sobre Cristiano Ronaldo

Voz 1421 09:43 Cristiano es un jugador que aparte de de de ser mi compañera de aquí para mi amigo era no es mi amigo llevamos nueve años juntos y amigo de seres al amigo de Lucas amigo de Karim de Bell está claro que cualquier equipo quieres tener a Cristiano sí el mejor jugador del mundo no está de tu equipo va a echar de menos pero no quiere decir que no tengamos los los mejores del mundo

Voz 0699 10:07 se lanzan flores Cristiano y Marcelo en las últimas semanas está este Marcelo a Cristiano recuerdo que Cristiano dijo de Marcelo que es un jugador con nivel para estar en la Juve no comento nada más tras lo protagonistas los partidos de mañana hoy lo hemos hecho diferente pero en esto ya de por escuchar a los protagonistas vamos a detener un pelín menos aunque hay que contarle a la gente la actualidad de sus equipos primero un derbi de Madrid que con cinco equipos en Primera casi es lo de todas las semanas bueno no me lío Real Madrid Rayo novedades Antón Meana así que por ahí

Voz 0231 10:39 sí sigo por aquí no ha entrenado Gareth Bale parece que está ok Tony Cross hemos visto con el grupo a Casemiro y al margen a Nacho Fernández el entrenamiento empezó un poco más tarde porque han tenido Reunión con la AFE y te cuento que se ven la sesión un ambiente frío risas forzadas buen rollo en los rondos pero aunque es un grupo sano no hay nadie dispuesto a dar un paso al frente y eso se nota mañana Se la juega Solari con Ceballos en el equipo inicial con Courtois jugando la cara de Keylor Navas en los rondos lo dice todo

Voz 0699 11:09 enfrente sin Amat ni Trejo que ha caído hoy mañana juega el Madrid y el Atleti en Pucela Valladolid Atlético de Madrid lo mismo novedades está la tú mismo en el caso de el equipo de Sergio

Voz 1576 11:18 Tales después de cuatro derrotas consecutivas lo frenaron el fin de semana pasado ganando en un campo complicado como es San Sebastián no va a contar Sergio Nico IBI Nico Dulles y el resto bueno pues en la convocatoria de Sergio en el ella decía que Juanfran en novedades ya tiene el alta por lo tanto diecisiete jugadores de la primera plantilla no está ni Lucas ni Diego Costa tampoco va a estar en el partido de de mañana pero eso sí el once lo tiene bastante claro de Rodrigo Saúl Koke Correa formará en el centro del campo Khalid arriba en ataque junto a Antoine Griezmann indefensa los cuatro que tiene sanos a excepción de Juanfran que son áreas Filipe Savic Godin

Voz 0699 11:54 eh aún me quedan otros dos partidos más para mañana abre el fuego el Getafe Real Sociedad a la una de la tarde José Antonio Duro

Voz 1243 12:00 las palabras Ángel Torres como marco de este primer partido para él

Voz 0699 12:03 dado que arbitra por cierto Jaime Latre Getafe veintiún puntos Real diez

Voz 1243 12:06 me buscan acercarse ambos a los puestos europeos los donostiarras suman dos derrotas consecutivas no viajan Elustondo Zaldua y Rubén Pardo si Llorenti Zurutuza ambos recuperados y además entra Barrenechea juvenil de dieciséis años en la lista de Garitano en los locales se lo pierde por sanción el primero de este sábado ese Getafe Real Sociedad mañana en el Coliseo

Voz 0699 12:24 cierra el Eibar Valencia en Ipurúa a las nueve menos cuarto cuéntanos detalles última hora Ivonne Cullum buenas tardes buenas tardes Mendilíbar recupera

Voz 8 12:33 para este partido a Joan Jordán que lo pondrá en el centro del campo como pulmón del equipo ya que sólo ha perdido un partido por acumulación de tarjetas deja fuera a Milla Hervías y Cardona en el Valencia ya con la Champions olvidada Guedes y con Dovi a lesionados no estarán en Ipurua ese partido a partir de las nueve menos cuarto Éibar Valencia

Voz 0699 12:51 ya escucháis tenemos fútbol como cada fin de y como cada viernes tenemos más noticia más allá de los partidos en SER Deportivos

Voz 0699 15:29 os tengo que contar cinco más de fútbol el protagonista de la siguiente noticia es Jordi Alba en su renovación sí atascaba en el Barça Adriá Albets sin de momento

Voz 0017 15:38 no sólo se ha producido una reunión entre la dirección deportiva del Barça y los representantes de Jordi Alba fue a finales del mes pasado el primer contacto para empezar a hablar de esta renovación y hasta la fecha el único que ha habido cara a cara así que de momento las posturas siguen alejadas aunque la voluntad del club y del jugador es llegar a un acuerdo y por lo tanto tarde o temprano se va a ampliar y mejorar el contrato de Jordi Alba que acaba en dos mil veinte el jugador dice que está tranquilo y que prefiere no saber nada del tema

Voz 0699 16:05 un tema que que hoy aparta cumple tamén

Voz 1501 16:08 este es un tema que quiero aparcar completamente estoy muy tranquilo tengo claro que mi intención es seguir en el Barça pero al final es el club el que tiene que decidir y pensar en lo que es mejor para ellos yo lo que quiero es quedarme muchos años en el Barça esas mi intención y lo único que

Voz 17 16:21 todo decir ya esos que aquel Putin no

Voz 0017 16:24 Jordi Alba que hoy ha vuelto a los entrenamientos igual que el resto de los jugadores del Barça después de tener día libre ayer y la noticia hoy es que mal como ha hecho parte del trabajo con el grupo no va a estar en principio el domingo frente al Levante pero está casi recuperado ya del esguince en el tobillo derecho

Voz 0699 16:38 ahora el terremoto en Italia los de deporte

Voz 17 16:41 muy así eh esto significa que el Milán

Voz 0699 16:43 ha caído eliminado de la Europa League y desde luego es una noticia cuanto de importante en Italia de se les acusa los de Milan Alberto Cerruti compañero la teta muy buenas

Voz 18 16:53 muy buenas es una noticia importante porque en Misano caía en la primera fase de eliminatorias desde dos mil uno

Voz 19 17:01 no el Milán ha caído mal

Voz 18 17:04 a la prensa culpa Vito pero también Gattuso al que conocí o los fallos de de sus futbolistas Higuaín está en el centro de las acusaciones porque una vez más ha sido decepcionante Hinault ha sido el hombre que ha permitido al Milán de clasificarse el Milán fue ligue el Inter de la Champions tres días de fútbol minoritarias cinco derrotas y un empate del Inter que es como las de otro sea tres días totalmente negativos para el fútbol italiano

Voz 0699 17:39 tres días horribles pero bueno nosotros decirlo gracias Alberto el Milán no estará en la siguiente fase pero en lo que a nosotros se refiere habrá pleno español y encima con todos cabezas de serie Toni

Voz 0838 17:47 si el sorteo será el lunes a la una los españoles tendrán unos dieciseisavos de final a priori sencillo rivales complicados en común para Valencia Betis Sevilla Villarreal el Brujas Fenerbahce Galatasaray Lazio Sporting de Portugal Shakhtar Donetsk también el Olympiacos como posible rival para Villarreal Sevilla Valencia y el Krasnodar para Betis Villarreal y Valencia lo positivo evitan a cocos como el Arsenal Chelsea Benfica Inter Nápoles y entrar de Frankfurt y por cierto España es el país con más representantes sumando las dos competiciones europeas tiene a los siete que empezaron por delante de los seis ingleses y los cinco alemanes

Voz 0699 18:17 la Semana Europea entramos en días de Liga hoy partido desviar entre el Celta y el Lega un apunte Paula Montes

Voz 1694 18:22 que me dirán su buen momento esta noche en Balaídos los de Cardoso buscan su tercera victoria consecutiva los pepineros acumulan siete partidos sin perder la gran novedad en la lista del Celta es lo vodka aunque no jugará de inicio la mala noticia para Pellegrino es la ausencia de Ruben Pérez porque no hubo indulto

Voz 0699 18:37 también se juega el Málaga Cádiz en Segunda pero lo que nos tiene preocupados en Segunda es por ejemplo la propuesta de cierre del del de un mes en Pamplona Ramón Ugarte Seedorf no

Voz 1789 18:46 dos mil euros un mes de cierre del Campos la sanción propuesta por Antiviolencia por dejar pasar al campo y mantener como socios a varios miembros del grupo Izar Gorri condenados en sentencia por pertenencia a grupo criminal Osasuna recuerda que sólo una propuesta no una sanción firme discrepa en varios puntos dice que en un primer momento sólo se les dijo que les había condenado a los sin dar Gerry pero no que se debe impedir su acceso al campo en un segundo momento dicen ya se les dijo que se debía impedirá el paso cosa que se hizo pero que nos advirtió al club de que se les debiera dar de baja como socio

Voz 0699 19:13 no es fútbol baloncesto hoy debut en la competición del nuevo técnico del Gran Canaria en la Euroliga Nicolás López

Voz 18 19:20 hace Pacojó hasta el final de temporada de manera especial Víctor García pero con los viejos problemas de siempre lesiones era el caso de Euskadi sepa que tiene una contusión de rodilla que este provocar el partido contra el Real Madrid tampoco estará Fischer tampoco Nelson ante el pudo nos con tres victorias Icon en viejos jugadores de la Liga Endesa ACB como Jackson ex estudiante y Barcelona yo Nick del propio Gran Canaria

Voz 0699 19:40 en natación siguen los mundiales de piscina corta con Consuelo Jessica Vall en competición Caballero

Voz 20 19:44 si Nos ha podido clasificar para la finalísima de los cien metros braza al quedar sexta

Voz 0699 19:47 en su serie su tercera mejor marca en esta prueba todavía

Voz 20 19:49 qué queda en los doscientos braza del domingo

Voz 0699 19:52 Lleida semifinales Bidasoa Granollers y Barça León dos grandes partidos de los que disfrutar en balonmano espero hasta las cuatro en este SER Deportivos os cuento lo que va a pasar de aquí hasta las cuatro en punto de la tarde va a pasar que vais a conocer un compañero de Raúl y de Guti al que una dolencia cardiaca le retiró del fútbol y ahora triunfo en otro deporte va a pasar que vais a oír al autor del triple del año al Barça en la Europa siga el año pasado le metió uno Luka Doncic ayer Campazzo salió como todo el Real Madrid va más ARG que os vamos a contar el nuevo fichaje invernal del Getafe que ya veremos si está en el palco mañana mismo o no que sobre eso hay discrepancias va a pasar por aquí el futbolista que mejor juega la videoconsola de toda la Primera División o eso nos han contado iba a pasar que hablaremos del Real Madrid Rayo Valladolid Atlético de Madrid del Getafe Real Sociedad del Celta Leganés este último se juega hoy iba a pasar que hoy se cumplen años de la inauguración del estadio Santiago Bernabéu se inauguró un catorce de diciembre de qué año de mil novecientos cuarenta y siete lo mismo muchos ni habría nacido en más intuyó que la mayoría aunque alguno seguro que ya había nacido y yo que me alegro de que no van a pasar cosas hasta los cuatro empezamos por el derbi madrileño el Real Madrid Rayo Vallecano y vamos a escuchar algo más de lo que ha dicho Solari hoy hay que decirlo a primera hora de la mañana Antón

Voz 0231 21:30 sí a las diez y media porque el equipo está comiendo ahora mismo en el Bernabéu la comida de Navidad ya ocurrió lo mismo el martes cuando era el encuentro de Florentino con los medios de comunicación y por ese motivo se adelantó la rueda de prensa de Champions a las diez y media o ya ocurrió lo lo mismo para que la plantilla pueda comer y celebrar el habitual almuerzo navideño en el estadio Santiago Bernabéu Isabel Pacojó que hoy hoy la lista

Voz 0699 21:53 sí lo sé ya quedan pocos en la redacción

Voz 0231 21:56 además llueve nocivos siendo de Santi Solari pero hoy creo que Le ha faltado ser otra vez contundente con el tema Isco hemos escuchado ya en el primer tramo del programa como venía explicar en gesto de el malagueño la sede bueno si lo vi de lejos parece que sí parece que no no quiso meterse en esa rueda oficialista que quieren vendernos que Isco se dirigió al árbitro es obvio que se dirigió a la grada y hoy la Cadena SER le ha preguntado a Solari qué piensa hacer para recuperar a Isco ojo catarro bastante en responder al argentino

Voz 2 22:27 qué quiere hacer usted para recuperar al al mejor disco mira es su nombre es un hombre maduro es un profesional le ha dado un montón de cosas a este club montón de alegrías todos estamos seguros que se las va a seguir dando tanto él como el resto de los jugadores trabajan día a día para para estar al al máximo para dar lo mejor de sí para estar disponible para el siguiente partido y la labor más difícil del entrenador o la más ingrata es la de elegir quiénes tienen que jugar los once que tienen que participar lo que tienen que ir al banquillo los que no se pueden vestir es la parte más madura del entrenador porque son todos buenos y todos les han dado grandes cosas al Madrid con los otros son jóvenes que están recién llegados también tienen que ganar su espacio pero entonces esa es una una labor complicada pero como les decía el otro día un compañero tuyo buenas matemática no no hay manera sea siempre hay alguno que se tiene que quedar afuera

Voz 0699 23:24 estoy pensando en una cosa sí eh viendo que Antón es es verdad lo reconoce Dios así porque lo de principio dijo que le gustaba mucho Solari y creo que no hace falta nada más que escuchar La Ser y cuál es la postura de Javier Herráez en el caso Isco si la cosa sigue así el lunes alguna Asterix con la barra libre y hacemos un cara a cara pero son vuestro posturas con respecto a la defensa de Solari de disco y a ver qué tiene que decir cada uno

Voz 0231 23:49 es interesante va a serlo de esta respuesta

Voz 0699 23:52 acabo de escuchar dice que lo más difícil es hacer

Voz 0231 23:54 once hoy no entrenado veía lo normal es que sino ha entrenado hoy no entre en la convocatoria de mañana no juegue ya no está Bale ya aparece en el frente ofensivo un puesto veremos si es para Isco veremos si es para Asensio veremos si quiero jugar con cuatro en el medio es decir poner a Marcos Llorente Ceballos Kroos Modric lo veremos preguntando durante la tarde a ver si para El Larguero podemos dar más o menos lo que Sandy Solari tiene en la cabeza lo que sí que tiene claro es que necesita el apoyo de la afición repite un poco el mensaje de Butragueño ayer en la rotas de punto sorteo de Copa que hace falta unidad porque él incluso escuchó pitos también aplausos el martes en el Bernabéu escuchamos Hola

Voz 2 24:36 yo he escuchado aplausos también el otro día la afición se expresa eh y eso es válido y respetable no nosotros los jugadores el equipo buscamos siempre el apoyo de la afición y lo necesitamos y lo queremos y eso también es válido y respetable y a lo largo de estos ciento quince años de historia

Voz 0834 24:57 hay una cosa que está clara que que eh

Voz 0231 25:00 todas las cosas que sean conseguidos han conseguido a través de la unidad de la unidad

Voz 2 25:04 Nuestra por supuesto pero también de la afición con nosotros así que esperamos que que el fin de semana no nos ayudan nos empujen estén ahí con nosotros

Voz 0699 25:14 la afición empujará siempre que el equipo lo haga bien y al principio del partido la afición del Bernabéu siempre alienta su equipo otra cosa es que vean tres pifias a lo largo del partido le le metan tres ya John jugador que se encaró con ellos entonces claro la afición reacciona de otra manera lo tiene que entender Solari lo tiene que entender el Papa lo tiene que entender todo el mundo por cierto no tengo ni idea eh esto ya es es según han surgido por Bale a mí ponme Marcos Senna sino en la apostaban vale yo estoy en tu línea mal

Voz 0231 25:40 pongo a Marco Asensio y al que pongo seguros a Courtois para jugar mañana hoy otra pregunta más

Voz 0834 25:45 Solari sobre las

Voz 0231 25:47 espeta mucho como portero y como hombre pero vamos que no le va a poner y que su porteros el belga de aquí a que termine su periplo blanqueo

Voz 0699 25:56 también tiene todo mi respeto como periodista como hombre como compañero que lo mismo digo Pacojo sobre sexo es un relato hasta luego hemos escuchado a Solari también hoy ha hablado Michel que ha perdido a Trejo lo mismo juega Sergio Moreno como titular no juega Raúl de Tomás tampoco ha hablado el entrenador franjirrojo en otras cosas de los posibles puntos débiles de Madrid

Voz 23 26:15 sé que el Real Madrid de de mañana será diferente pero bueno hemos intentado encontrar sus puntos débiles un equipo que tiene grandes jugadores individualmente que como lectivo con colectivo trabajan bien un partido de máxima dificultad más allá de que el el miércoles tuvieran un partido malo un resultado negativo pero bueno no nos ponemos a pensar que el Real Madrid va a ser el del miércoles sabemos las dificultades que nos vamos a encontrar ahí tenemos que estar preparados

Voz 0699 26:41 pues eso ha dicho Michel esta mañana en la rueda de prensa tras escuchar el entrenador del Rayo vamos a huir aún protagonista porque está Andoni de la Torre con el hombre que se va a perder el partido de mañana y bien que le pesará además es uno de los indiscutibles en el Rayo cuéntanos Andoni muy buenas tardes pues sí

Voz 1493 26:57 Nos está a punto a tener uno de los pesos pesados esta temporada en la plantilla de un eh El guardián de la zaga uno de los componentes habituales de la pareja de centrales sigue como bien has dicho por desgracia llevaba varios partidos ya apercibido de sanción vio la quinta amarilla en el partido del Benito Villamarín por lo que se va a perder el partido el Santiago Bernabéu no es otro que Jordi Amat Jordi muy buenas tardes

Voz 17 27:18 te escucha ya Pacojo muy buenas tardes hola el Wall

Voz 0699 27:21 Diane de la zaga que sepas que suena a videojuego eh que yo

Voz 17 27:24 sí sí sí la verdad que pero bueno un nombre bonito no pero la verdad que sí es es una una pena pues perderme este partido pero bueno al final pues a mí ya me tocaba no enviaba como tres partidos con con cuatro amarillas ha intentado eso aguantar al máximo pero bueno al final la yo quería aguantar al máximo para parece mira cuando saquen pero también es es complicado no recuerdo una pena

Voz 0699 27:48 la viste en el noventa y tres se que ella podía haber terminado el partido en el noventa y dos

Voz 17 27:51 sí sí sí la verdad es que se lo dije al árbitro pero pero bueno también fue un partido pues con mucha tensión a al final pues perdimos el partido por una acción pues muy dudosa ahí bueno yo creo que el equipo al final a tiene que sacar lo positivo

Voz 24 28:08 del Villamarín

Voz 17 28:09 sí irá daba por los expertos a a campos de Madrid oye Yordi cuando viste la amarilla

Voz 0699 28:14 tú eras consciente de lo que significaba quiero decir en ese instante el jugador sabe dice ostras subsiguientes en Madrid

Voz 17 28:20 sí sí sí además como te digo no llevaba ya tres partidos entonces lo tenía ya estudia o no digo tengo que aguantar al máximo a ver si puedo aguantar hasta hasta que acabe el año pero pero bueno ha sido pues ha complicado difícil pero bueno así pues empezamos el año siguiente también limpio de tarjetas y hasta bueno pues nada le toca comer

Voz 0699 28:40 de las uñas viendo a tu equipo mañana eh que yo no sé si es bueno pillaron Madrid así después de perder contra el CSKA de manera rara o que venga de una victoria cómoda por aquello de los platos rotos que decimos siempre

Voz 17 28:52 si nunca sabes cuándo es mejor no acogerá a un rival de estos no ha sí que es verdad que que nos da lo mismo si ayer ganara o perdiera nosotros tenemos que plantear el partido de de ser un buen rayo de hacer nuestro fútbol está claro que tenemos que que que que tener mucho cuidado pues con con este Madrid a tienen contratada que tienen pues esas son unos grandes jugadores que en cualquier momento te pueden

Voz 0834 29:15 a ganar el partido pero bueno

Voz 17 29:18 está claro que es eso al final nos tenemos que mirar a nosotros mismos y que no tenemos nada que perder entonces a a que dar la cara y hay que salida al cien por cien

Voz 0699 29:28 de lo más comentado en las últimas cuarenta y ocho horas ha sido uno de los silbidos a Isco Si no lo quieren como que vosotros nazis un poco ya no

Voz 25 29:35 hombre eso por supuesto ha

Voz 17 29:38 además le tengo mucho cariño no lo sé por eso te pregunto si he compartido pues a muchos años en la selección y es un fenómeno sea para mí pues eso es un pedazo de jugador a la verdad que no sé la situación que tiene ahí pero bueno yo le deseo lo mejor y eso yo creo que se merece jugar hay ahí

Voz 0699 29:55 donde esté estaba arruinando así en mentalmente yo creo que con la selección coincidió con Koke con con Isco Isco por ejemplo es un jugador diferente que es difícil de entender que no que no tenga continuidad en un equipo quizás visto desde fuera verdad Jordi

Voz 17 30:08 sí sí sí la verdad es que te hace extraño no no verlo en el en el once ya te digo a mí personalmente me me gusta muchísimo es un jugador especial como tú has dicho ha muy diferente a lo que a lo que ves pues normalmente bueno con con tanta calidad pues cerrar

Voz 0699 30:26 sabes la cosa en una entrevista la semana que juega un equipo contra el Madrid es que se tiene a preguntar mucho por el Madrid poco por vosotros así que en la huella girar como está el Rayo Vallecano

Voz 17 30:36 no el ahora mismo está posa con muchas ganas de de cambiar esta dinámica no yo creo que ganamos a un muy buen partido aquí en casa delante de un gran Éibar

Voz 0699 30:48 bueno luego yo creo que la primera parte jugamos muy bien delante de de Un

Voz 17 30:52 en donde pues lleva año y medio casi pues jugando muy bien mi compitiendo también en Europa yo la verdad que es algo positivo ya te digo le

Voz 0699 31:02 el ex competimos hasta hasta el gol

Voz 17 31:05 es lo tuvimos nuestras ocasiones ellos también pues tuvieran alguna la verdad que yo no los vi no los vi cómodos si nos tenemos que quedar preso ha con las buenas sensaciones si seguir hacia adelante yo estoy seguro que el Rayo va a salir de ahí abajo oí jugando bien como como menos ocho

Voz 0699 31:23 los partidos une las sensaciones pueden ser buenas los resultados no llegan pero siendo un equipo recién ascendido la lógica dice que lo normal es verse en estos problemas Jordi

Voz 17 31:32 bueno a mí no me gusta verlo normal no la verdad que que mucha gente que ha venido aquí pues a mí me incluyo yo mismo no pues hemos venido con muchas ganas de de que el radio pues esté luchando por posiciones vas más arriba que este extremo pues con

Voz 0834 31:46 con ganas de de da alegrías no ha

Voz 17 31:49 la afición a nuestras familias a nosotros mismos al final y eso es lo que intentamos no a día tras día entrenando oí mejorando al final está claro que que hasta ahora pues no es suficiente eso pues todo el equipo votó jugador pues que quiere dar más

Voz 0699 32:05 estamos hablando con el jugador que vive la segunda temporada en el Rayo Vallecano quiero decir que es en su segunda etapa en el Rayo que si yo no recuerdo mal llegó a ser octavo con el Rayo Vallecano lega Easy yo no recuerdo mal Jordi tu gol seiscientos del Rayo Vallecano

Voz 17 32:20 así es así es a la verdad que fue un año muy especial muy bonito ha por muchas cosas no final también el equipo pues a consiguió una plaza de UEFA luego al final no se pudo jugar Pi vuelvo personalmente pues también pues eso marqué el gol seiscientos siempre va a estar ahí la historia o que la verdad que muy muy muy orgulloso por por eso

Voz 0699 32:40 bueno y también fue una de las razones no de de

Voz 17 32:42 volver aquí al Rayo pues esas buenas vivencias no de que tuve hace seis años aquí nada feliz feliz de volver

Voz 0699 32:52 y ojalá pues lo resultados vengan pronto fluye como ves a Michel como entrenador que en estos momentos siempre estamos hablando de la continuidad del futuro él no sé qué quiere decir que POM entrenador todas las semanas verse así en la cuerda floja debe ser chungo

Voz 17 33:06 sí yo la habrá que lo veo muy tranquilo ya te digo que lo vemos aquí cada día con con el director deportivo con con todo su su está ahí están tranquilos la verdad que que nosotros estamos con él al cien por cien creemos en esta idea creemos en esta manera de jugar si no vemos no un rayo sin sin Míchel

Voz 0834 33:26 ah ya te digo que

Voz 17 33:28 lo que en lo que más quieren Michel es es ganar no es un es un tío súper competitivo hilo demuestra hasta en el fútbol tenido estamos hablando ahora

Voz 0834 33:36 sí ha antes de conectar

Voz 17 33:39 entonces que que bueno es eso a las cosas están saliendo pues a a medias si queremos pues eso a intentar a rematarlo y que y que vengan lo los puntos

Voz 0699 33:48 estaba pensando que me viene al pelo de El guardián de la zaga suena videojuego porque quiero terminar preguntando T porque me han dicho que eres el mejor de la liga jugando a la videoconsola

Voz 17 34:00 bueno aún juego a bueno no lo sé si se es mejor no pero la verdad que se me da muy bien no estoy jugando bastante al al Fornet incluso ayer queda también lo está comentando a Maté a un a un jugador ahí en la partida y me envió un mensaje dieron Fannie no sé qué que usted justo más matados captura de pantalla hay bueno pues fuego increíble no pero bueno ya te digo es para desconectar a final pues hay algunas horas muertas al día pues a que aprovecha para desconectar y pasar los viento también con tus amigos

Voz 0699 34:31 balear define engancha el forfait pero es verdad que anduviera entre los diez primeros de Un juego del Call of Duty sí sí sí oye tengo que decir que has dicho muy bien eh hombre perdona has dicho inglés perfecta

Voz 17 34:42 estoy un Geimer esconder la verdad que sí

Voz 0699 34:47 pues sí sí fuego

Voz 17 34:47 ante un mes a competimos Mi hermano y yo dijimos oye estamos a un gran nivel y tenemos que llegar a top diez sí sí sí la clasificación de menores

Voz 0699 34:56 cuál pues podamos Top ocho padre mil mensuales sí sí sí teníamos mejor puntuación que es el tope no jugaba veinticuatro horas aclaró que estaba eso sí que estaba enganchado de verdad no no hace otra cosa la vida era imposible era imposible oye lo futbolistas es verdad que hay bastantes que que son de videoconsola te consigue la videoconsola quiero decir porque esto no es sólo matar el tiempo no no la verdad es que

Voz 17 35:20 que desconecta dos yo la única manera que que que he encontrado hasta ahora de desconectar de no pensar en nada más es es jugando a la consola es a mí mis dos horas de de forma Eddie pienso eso en forma ETA ahora juego con un amigo ahora con mi hermano ahora se uno otro hoy jugamos es cuatro saque que al final es eso no pues intentas desconectar de todo el mundo se del fútbol que que quieras o no es una es una locura es es mucha tensión pero

Voz 0699 35:45 pero bueno no lo llevamos bien vale cuando el metro también hacer una captura de pantalla enviar textos Ana que si Jordi que nada que termine la temporada muy bien que no te pierde más partidos y que disfrutemos el año que viene de del Rayo en Primera División vale muchas gracias un abrazo muy fuerte un abrazo Charo Jordi Amat uno de los protagonistas de El Rayo Vallecano desgraciadamente ese pierde el próximo partido el partido de mañana contra el Real Madrid estamos seguros de que su equipo lo va a echar de menos pero también estamos seguros de que como él dice hay motivos para ser optimistas con el Rayo Vallecano mañana un Real Madrid Rayo así que aquí no podemos de cantarnos que gane el mejor y lo mejor espero que sea que sigue escuchando SER Deportivos

Voz 1139 38:40 venga

Voz 0699 38:41 primero todos se juegan entre hoy y mañana de hecho hemos hablado de uno de los de mañana del derbi el Rayo el Real Madrid Rayo y vamos con el Valladolid Atlético de Madrid del que nos contabas la autocrítica de Simeone pero creo que en la sala de prensa estado también pendiente el hombre al que más va a echaré de menos el toro los próximos dos meses no

Voz 32 39:02 el deporte le preguntaban evidentemente mucho hablar

Voz 1576 39:04 eh la próxima semana del mercado de invierno de refuerzo recordemos que el Atlético de Madrid pues solo tiene veinte futbolistas ahora mismo tiene tres lesionados pero ha llegado a tener hasta siete IS evidencia es evidente que le puede faltar una efectivo sobre todo en ataque también es verdad lo hemos contado la Cadena Ser red Pacojó que sino hay algún jugador no pueden llegar porque ha llegado al límite del del fair play financiero por lo tanto del control financiero de la Liga por lo tanto no podría firmar a nadie le han preguntado a Simeone Si con todos los rumores de posibles salidas por ejemplo de deriva coste rumbo a China si está tranquilo aussie el único refuerzo que espera para febrero es el del punta de lagarto pues sí

Voz 0699 39:42 fíjate lo contundente gasta

Voz 1139 39:45 no tengo nunca eso está claro pero es una forma de vida

Voz 33 39:51 muy quieto eh

Voz 1139 39:54 yo deseo oí necesito a Diego Costa para febrero

Voz 1576 40:01 que el estar tranquilo pero deseo inestable Sito dio Costa esté en febrero yo creo que no se puede ser más contundente del refuerzo si le dan a elegir al técnico que quiere para para el año mil diecinueve mola el corte porque es que no es las dos maneras de siempre el Cholo contundente en la expresión y luego con tranquilidad sin entonces debe ser un Express vivir solo

Voz 0699 40:25 que que no veas del Atlético

Voz 1576 40:27 ya nos decías que contra el Valladolid carnets sí sí sí es lo que hoy no aprobó nada la prueba ayer aunque también se alistó disponer un equipo pero sí más o menos lo lo lo que te venimos contando en las últimas horas que te decía ayer Bader diecisiete convocados de la primera plantilla un chaval va a tener que completar la lista al menos de dieciocho para partir a las siete y media hoy a a Valladolid mañana a las cuatro y cuarto y el equipo más o menos lo lo tiene claro con la novedad de Juanfran que es que salta ya recuperado del problema de tobillo que se se produjo el otro día en perdón en Brujas pues el equipo rojiblanco tiene más o menos claro con Oblak en portería con Arias Savic Godín Filipe en defensa Rodrigo Koke Saúl que vuelve al centro del campo al lado de Ángel Correa el jugador más en forma del equipo será el centro del campo y arriba como tú decías Clinic después de su suplencia en tierras belgas será el acompañante de Antoine Griezmann imputadas

Voz 0699 41:23 bueno si hay un estadio frío eh

Voz 32 41:26 Primera División A suele estar

Voz 1576 41:29 Valladolid si hay una manera chunga de ir a Valladolid

Voz 0699 41:32 constipado así que voy a tener si no

Voz 1576 41:34 no no acción el mejor campo pero bueno es lo que hay

Voz 0699 41:38 los calendarios son así la gripe lo mismo un abrazo

Voz 1576 41:41 gracias Joe hasta luego Valladolid Atlético de Madrid mañana antes

Voz 0699 41:43 hoy hay un Celta en Leganés Óscar Egido ya lo contábamos ayer que Pelegrino ha viajado con muchísimas bajas para el partido se ha viajado con lo

Voz 1643 41:50 disponible primero te hacen un poquito historia para que da la trascendencia a este partido de ida en Leganés porque el Degas gastan su mejor momento de la temporada con cinco partidos sin perder serían siete

Voz 17 41:59 a los dos de Copa vuelve al State donde

Voz 1643 42:01 debutó en Primera División donde consiguió su primera victoria en primera idea que hayan pasado ya dos años eh hoy hace una década pues hace diez años que los jugadores de Leganés protestaron antes de jugar contra el Atlético de Madrid B en Segunda División B porque no les pagaban un caso muy parecido a lo que lo están pasando al Real Grameen

Voz 0699 42:17 bueno pues a aquel catorce de diciembre de dos mil ocho

Voz 1643 42:20 la imagen de jugadores como Quini Álvarez o de Aníbal Zurdo que empezaron de rodillas el primer minuto de partido ante el filial del Athletic dio la vuelta

Voz 0699 42:28 por toda España llegó a todas las redacciones incluso algunos acuerdos

Voz 1643 42:30 aquel Leganés Jesús en Segunda y que estaba tampoco he olvidado pues hoy diez años después con el Real Madrid como arriban a la Copa del Rey juega el leganense en Balaídos en Primera con la novedad es que contábamos ayer que son sin Rubén Pérez porque apelación por la tarde desestimó el recurso del Lega sin que está sancionado sin Tallin que no está todavía recuperado de los problemas musculares sin problemas McCalebb durante esta semana recios en manos que Santos Muñoz Pellegrino ese llevó ayer a Vigo a los dieciocho que tenía disponibles menos Amorós Santos con el que no cuenta ni cuando lo hace falta gente ni tampoco a Serantes por Juanfran en el lateral derecho por Tarin va a entrar en el centro de la zaga como hizo ante el Getafe la semana pasada Hypo Rubén Pérez va a jugar un vaho junto a Miquel Berga en el centro del campo el resto los que jugaron contra el Getafe el derbi

Voz 0699 43:15 es un equipo precioso de deber y sobre todo jugando de centro del campo hacia adelante pero atrás es vulnerable probablemente de esa vulnerabilidad Se puede aprovechar el Leganés para tratar de pescar algo sería bueno importantísimo para el legal traerse algo de de Balaídos eso es hoy a las nueve de la noche y mañana abren a jornada a la una de la tarde el Getafe Real Sociedad con todo el terremoto provocado por las declaraciones de Ángel Torres en la sala de prensa hoy duro sí que no dijo ayer

Voz 1243 43:43 el presidente del Getafe Ángel Torres claro lo de alguna forma decir que tiene constancia de que desde algún estamento se pretende que dos equipos en Madrid desciendan como dijo ayer en una celebración consentimiento azulón bueno pues al final decirlos salpica al resto de estamentos del club entre ellos a Pepe Bordalás que hoy evidentemente muy preguntado ha dicho lo siguiente sobre el asunto

Voz 34 44:01 eso no me presidente hizo unas declaraciones ayer que yo no voy a nuevo y a la verdad Nos tiene que doler al propio presidente yo no voy a entrar a valorar las declaraciones de descienda te acabo de decir que no voy a valorar las declaraciones del presidente pero si es que a mí no me y no voy a entrar a valorar lo que dijo mi presidente es que no sé no sé la la pregunta no puedo valorar esa pregunta porque desconozco no puedo valorar esa pregunta no yo desconozco si esos así no es así no lo puedo aceptar

Voz 0699 44:37 tarde si la dicha falta decir vaya en vaya marrón me ha metido

Voz 1243 44:41 ha dicho esto no ha dicho nada despejado balones fuera se ha visto asegura el entrenador del Getafe eso sí pero claro incómodo de alguna forma porque evidentemente dudo mucho de lo que Bordalás Éste de acuerdo con esas afirmaciones del presidente Ángel Torres a todo esto juega mañana al Getafe recibe a la Real Sociedad hoy entrenado a puerta cerrada con la baja de Markel la de Mata por sanción y la de Amat evidentemente por lesión suena y mucho Samu Saiz el jugador español del Leeds para sustituir al africano por su lesión de larga duración le hemos preguntado al entrenador estoy dice Pepe Bordalás sobre la posible llegada del centrocampista ofensivo que juega en la Premier