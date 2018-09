Hoy por Hoy Matinal Talavera 8:20 (25/09/2018)

Voz 1 00:00 en Hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 4 00:24 hola qué tal Señoras Señores saludos muy buenos días bienvenidos tiempo para la información local y comarcal la sintonía de la Cadena Ser en Talavera veinte minutos por encima de las ocho de la mañana hasta las ocho y media conocemos lo que es actualidad noticia en la ciudad y la comarca los saludos

Voz 5 00:37 vamos con todo lo primero ya saben conocer la previsión meteorológica

Voz 5 00:46 del tiempo contarles que la Agencia Estatal de Meteorología anuncia para este martes cielos despejados bajan poco no los termómetros no mucho conforme avancen las horas pues habrá algunas nubes pero sin complicaciones XXXVI grados tenemos ahora mismo vamos a cazar de máxima ahora mismo tenemos diecinueve un poquito más marcado en el termómetro

Voz 5 01:36 bueno pues el concejal del Partido Socialista David Gómez ha dicho que no sólo el vicesecretario de Comunicación de la junta local del Partido Popular de Talavera Javier Porras con un nombre falso se ha dedicado a hablar de la consejera de Fomento Agustina García diciendo que esta desaconsejaba a empresas instalarse aquí en nuestra ciudad Gómez recuerda que también el alcalde Jaime Ramos en sesión plenaria venía a decir lo mismo cuando es una afirmación completamente falsa apunta que jamás la titular de Fomento del Gobierno de García Page ha puesto de manifiesto son argumentos de David Gomez

Voz 9 02:11 y si sí

Voz 10 02:13 el asunto de Javi Porras tampoco esa

Voz 9 02:16 hemos que derivadas tienen hasta donde llega porque el primero que habla de el de que había gente de la Junta ofreciendo a otras empresas irse a otros pues a otro localidades de Toledo es el alcalde Jaime Ramos en el propio salón de plenos del Ayuntamiento pues a mí me sorprende que Santiago Serrano presidente del PP de Talavera ya no desde el momento en que se conoce que Javier Porras quién difunde esas mentiras sobre la consejera sino desde el mismo momento en que Javier Porras va a declarar a la policía no le exija la dimisión o no le haces ya cesado ya de la ejecutiva del partido popular

Voz 5 02:52 preguntado el alcalde por este asunto Jaime Ramos e cuenta

Voz 3 02:56 lo que se trata de atacarle de alguna manera

Voz 0879 03:00 vamos a ver el PSOE tiene un único objetivo en esta ciudad que es estarle dando todo el día toda la guerra que pueda al alcalde y meterle en todo lo que pueda no tiene ningún sentido eh primero porque Javier Porras no es concejal y segundo porque los partidos nos organizamos en estructuras que tienen un presidente que tienen un secretario que tiene una vocales entre los cuales me encuentro por lo tanto yo en este sentido me remito exactamente a lo que ella ha dicho mi presidente local Santiago Serrano que venga Sergio Gutiérrez aquí no tenga otra cosa que hacer que meter el dedo en el ojo al alcalde de intentar meterlo con un tema que nada tiene que ver con la Alcaldía

Voz 5 03:52 bien sufres aprovecha las condiciones especiales de financiación conoce lo e inciden trocar Sierra concesionario Toyota que en el polígono de Cazalegas junto a Suárez la secretaria general del PSOE de Talavera Agustina García ha manifestado que es inadmisible que todavía existan barreras de importancia para personas con discapacidad que sea precisamente los accesos y alrededores de la sede de Cocemfe donde Sevilla con más claridad las trabas que se ponen a quiénes tienen que acudir pues ejemplo al centro de rehabilitación García López asegura que todas las administraciones deben tener el compromiso ineludible de facilitar la vida a sus ciudadanos especialmente a los más vulnerables por la causa que sea en lugar de poner barreras que les compliquen su actividad diaria Agustina García

Voz 0434 04:37 por supuesto el Partido Socialista siempre ha estado pendiente de estos de estos temas que siempre va a seguir pendiente el tema de accesibilidad es algo que está en nuestro ADN y lo que sí que vamos a reivindicar vamos a solicitar al Ayuntamiento de Talavera es que cumplan dónde está ese plan de accesibilidad que hablaban hace años donde están a qué se refieren sólo han bajado dos dos bordillos la accesibilidad no sólo se quedan Gordillo hay más problemas en materia de accesibilidad hay más problema que ellos los propios usuarios unos han manifestado más allá de rebajado no bordillo

Voz 5 05:08 el concejal socialista también volvemos a hablar de David Gómez asegura que es completamente necesario dar un giro al desarrollo de las ferias de la ciudad tanto San Isidro como San Mateo en declaraciones a la Cadena Ser Gómez afirma que ya no porque dice él el actual Gobierno del alcalde Jaime Ramos encuentra completamente agotado sino por ofrecer apunta igualmente un panorama diferente Hinault siempre exactamente lo mismo debido a que prácticamente no hay innovaciones con un programa de actividades que bajo su punto de vista es en línea

Voz 9 05:41 sí yo creo que es una opinión común por lo que me comentaba la gente estos días pues la Feria de Talavera es un modelo que necesita un cambio necesita un giro y no puede ser que las únicas novedades que allá en la feria es eh que casetas se añade quién mete más decibelios en en su caseta debemos quizá darle una vuelta porque su modelo que lleva desde que José Francisco Rivas en la Alcaldía y Carlo Gilera concejal de Ferias hicieron una gran labor en su día pero este Gobierno realmente no ha hecho nada sí que interesaría a darle una vuelta en las ferias en Talavera

Voz 5 06:15 había aclaraba que hablar de este asunto con el concejal de Festejos con José Luis Muelas hice el relación a esto que no están tan mal las fiestas de Talavera aunque apunta que no es tan fácil cambiar el sistema en un espacio como en el que es el desarrollan José Luis Muelas

Voz 13 06:30 pues cuando quieren hacer valoraciones son cambio de tuerca pues pues que grupo lo pongan cosas es lo que es lo que un poco yo les pido que que es muy fácil todo criticar es muy fácil decir lo bueno que hay que arrimar el hombro que proponer cosas cosas conseguibles es lo que despido pido yo también podría decir que unas fallas unos eh unos Sanfermines una vuelta de giro pero ya sabes que las fiestas de San Fermín así de de Fallas fíjate un poco pretencioso también yo compararme con grandes eventos nacionales pero una vuelta de tuerca si sabes cómo es la feria la feria de Talavera supone

Voz 5 07:09 supone decía bueno pues un esfuerzo importante en diferentes aspectos y la primera teniente de alcalde y concejal de Urbanismo María Rodríguez ha presidido la reunión de la Comisión del Plan Especial de la Villa entre las resoluciones que han alcanzado destaca la aprobación de un calendario de convocatorias de esta comisión que se va a reunir periódicamente los primeros libres de cada mes para agilizar dar salida a los asuntos relacionados con el ordenamiento del casco histórico de nuestra ciudad

Voz 5 08:37 bien contarles que la talaverana Sandra Sánchez se ha colgado una nueva medalla de oro en esta ocasión

Voz 3 08:44 ha sido en Chile donde ha participado en la sería de cartas venciendo en la final a la japonesa o no y Jakub con esta nueva medalla la karateca de nuestra ciudad suma ya XXXV consecutivas enhorabuena Sandra Sánchez

