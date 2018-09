Hoy por Hoy Tarancón 13:05 (03/09/2018)

Voz 1 00:00 ah alrededor de ella durante todos estos años promovieron en Castilla La Mancha que no fue nada más que las ruinas de nuestra comunidad autónoma

Voz 2 00:08 otras noticias del día en Guadalajara un hombre ha sido detenido por haber agredido a su mujer a sus hijos y además a los agentes de la Policía que habían acudido a prestar ayuda a esta mujer los hechos han ocurrido esta madrugada en Albacete al recinto ferial contará por primera vez con dos vigilantes en cada una de las ocho puertas de acceso al edificio desde las tres de la madrugada y hasta las siete durante la feria el alcalde Manuel Serrano ha anunciado también que esas oprimido un día de botellón autorizados Se mantiene la reducción de tres horas aplicada a la feria pasada por lo que

Voz 3 00:35 eh sólo estará autorizado el botellón los días sí

Voz 2 00:38 de ocho catorce y quince de septiembre desde las doce de la madrugada y hasta las cinco es la una y siete minutos

es todo a las dos y cinco minutos de la tarde lo ampliamos todo en Hora catorce Castilla La Mancha

Voz 6 03:43 sería el más adecuado para España

Voz 3 03:45 hemos subrayado habitual decimos pero en este primer día de septiembre de la temporada no ha sido así puesto que hemos conocido la aprobación de una misma a nivel nacional en esta sintonía porque lo hemos reducido por ello algunos contenidos iremos publicado poco a poco en este periodo festivo de Tarancón dada la intensa actividad en la actualidad que durante este fin de semana se han producido en Tarancón en la comarca como hizo popular y residente en Madrid pero que cuando tiene un momento está aquí en su ciudad natal lo mejor en las fiestas en ocasiones son las vísperas hilazón para algunas cosas de luego no le faltan por los de ello este fin de semana previo al inicio oficial aquí en Tarancón una agenda apretada solapando algún acto con otros pero todos en todo caso importantes cada uno de ellos ha sido no si Gerard y el deporte los que han se han llevado el gato al agua porque el deporte la Cheney Carlos el ciclismo lo que nos dio la oportunidad de volver a disfrutar el mismo hasta tal punto que la participación fue alta no se llegó al cupo pero faltó poco ciento y cuatro corredores tomaba las salida del Restaurante Esencia pero el logro finalizar todos Marga treintena de dándonos en diferentes momentos de la carrera porque ocho veces subir a cuestas favoritas claras seis hubo ocho kilómetros de luego pesa lo suyo el calor hizo también mella en algunos corredores esta espectacular carrera seguida por centenares de personas a golpeadas principalmente la cuesta era bolitas sobre todo en los pasos tres cinco y ocho que contaban para la montaña la ausencia del popular Juan Carlos Fernández el Puma ganador de las dos series anteriores las de la cooperación del circuito dejaba muy en el aire el el su menor de este en el liderato en el maillot entre los abandonos alguno del equipo local organizador como el manera by ir otra citas ironía urbana que es una cita mucho más deportiva es social que más solidaria pero también pero las edades benéfica para investigación de la edad con la Asociación de la adelante en nuestra región multitud de ayer sigue batiendo récord participación en la que no falta tampoco los máster and que se están haciendo también clásicos en esta noche del fin de semana previa a las fiestas patronales de Tarancón y además de otro torneo de fiestas el fútbol juvenil es la que se adjudicó el equipo de la capital conquense lo locales vamos a la primera parte supieron con dos goles a cero pero al final capitalino de la Unión Balompédica Conquense en reacción al dieron la vuelta al mal Ador igualaban el partido dos cuatro el concejal de Deportes entregó el trofeo al finalizar el mismo no ha faltado el toreo detenida en las finales poca participación es siempre importante de Insein nivel el pádel más participativo y con fiesta de convivencia que nunca falta en esta disciplina en estos días aquí en Tarancón ya hemos tenido doma clásica con el primer concurso territorial instalaciones de Gillette por José Víctor Navarro que fue elogiada por los participantes treinta y cuatro las pistas de sesenta por veinte de este campeón de doma clásica al final también aquí el alcalde concejal de Deportes presidían la entrega de trofeos Ibrahimovic la primera salida temporada segunda jornada en Tercera División lo hizo como líder y con el pichichi del inicio de temporada en sus filas defender y conservar ambos a su objetivo pero no era fácil ante el veterano equipo de Tomelloso que debas semilla de perder fuera de casa quiere Paco Gálvez que la capital del vino que condiciona es al final lo chico de Cañete con Internet en directo de este partido eso es llevará mucho lo puedes ver en todo el universo aunque es evidente que no muchísimos menos los que siguen este sistema porque tanto que afecta cada cual lo suyo en y retirado que se quedaba perdía por la mínima diferencia IV acciones un dos por dos tiempos diferentes para equiparar al clero que tuvo incluso la oportunidad de haber nivelado el marcador en el tiempo de descuento en una pena máxima que el portero local consiguió neutralizar en el arte tenemos ya abiertas para los próximos días todas las muestras que es posible contar aquí en Tarancón entregados los premios correspondientes desde la exposición de los trabajos el cartel anunciador las fiestas y con ambos que luego fue el ganador fue Diego García Mata Diego Checa portada también del programa oficial porque haya podemos ahí también desde el día diez otra vuestra casa de piedra del espacio cultural autogestionado que no deja de sorprender la caída hacia cantidad iniciativas calles están surgiendo de colectivos musicales tampoco he estado al margen porque cayó gordo sigue su gira veraniega ha estado el otro día ciudarrealeña concretamente birmanos infantes bien con nuestro folclore contribuyendo a su divulgación aprobación con notable éxito hijas Candil sigue también su periplo con los bolos de verano que están haciendo es sin duda brillante ese camino como reza en su segundo CD quiere decirse que a pesar de que el espectáculo el Circo para todos los han anunciado ayer domingo se suspendía por motivos dicen que técnicos no ha habido casi tiempo para descansar en ésta vísperas festivas por nuestras carreteras la operación todavía fin de vacaciones rector lo que lo ha hecho que ha dicho que el tráfico fueran bastante más intensos por las mismas aunque no

Voz 6 08:09 pero afortunadamente lamentar ningún incidente relevante nuestra

Voz 3 08:12 zona donde seguimos con ambiente festivo en muchos municipios pero otros está de fiesta daremos de paso con ellos de alguna de estas actividades entre otros temas extraídos el este punto del dial el programa oficial de la la entrega de premios de material ayer los detalles Nacional de Pintura y Fotografía José Antonio S Kim que en la tarde noche de ayer los premios novato también exposición en el museo de arte contemporáneo tach esta nueva edición ya treinta y una además podemos contemplar en todo momento los reyes de casa para las de escenas del Quijote de Paco y Pablo Tito de Úbeda adquiridas en la gira anterior pongo anterior socialista con Raúl Amores de alcalde el mil Tarancón que estaba en la comisión del mismo y desde el pasado año se ubicado esta nueva sala donde debas sirve de guía para estudios investigadores escolares a través de trabajo presentado por el propio Ramón El profesor de instituto exalcalde entorno a los seis capítulos de las salidas del Quijote que sirven de base como dice el autor abajo que cada cual situó el lugar de la Mancha donde sepia puede imaginar ya lo decía el propio Cervantes y además contamos otra nueva muestra una casa paradas del colectivo o que de Aranjuez de pintura en la sala de tránsito intermedio hemos Emiliano zarpó podremos contemplar ya se puede con en empleo aunque sea sardo oficialmente la obra de Javi Córdoba sobre mujeres del mundo libre de Mora del duque de Cesc en ayuntamientos sobre todo para contemplar el neo todo ello en aras de divulgación histórica de Tarancón profundización del arte y la cultura estimulación una amplia oferta cultural artística este año sea vista protección de un holgado uno los temas que abordemos en los próximos minutos estamos hasta las dos ya con todos ustedes

Voz 3 11:57 en un intento de que el turismo poco a poco vaya creciendo aquí en Tarancón que sea una lógicamente esa actividad económica y que puede ser fuente también importante de creación de empleo e ingresos en Tarancón pues está dando pasos creemos que Jito poco a poco pero interesantes hasta el pasado año concretamente el pasado fin de las fiestas patronales del día ocho de septiembre pasado año dos mil diecisiete había una colección de Quijotes que estaba montada concretamente en la sala que dio nombre previamente las comisiones del Ayuntamiento de Tarancón era unos quijotes kilos los años dos mil cuatro dos mil cinco por la corporación entonces presidida por Raúl Amores Pérez hizo una en caro netamente para que se hiciera una colección que fue la única en España de de los Quijotes en barro barro de Úbeda precisamente que el artista de había expuesto aquí entra con precisamente estas esculturas hizo una colección que es única aquí en España sus escenas estuvieron en la sala que daba el hombre en el consistorio Tarancón pero al crearse la sala de alcaldes que el actualmente una fotografía es la historia de los últimos las alcaldes de los últimos siglos aquí en nuestra localidad pues estos quijotes estaban lógicamente esperando la ubicación y ha llegado el momento el momento no ha sido también para que esta misma de semana se procederá a hace una sala o Ana que está ubicada en la casa parada en la entrada a la izquierda y ahí podemos ver además bastante bien ambientada se presentaba oficialmente este fin de semana lo hacía el propio le Tarancón con la hablado alumnos exconcejales tanto popular como del equipo de gobierno pospuesto la corte de honor

Voz 1177 13:26 esa posición pues minera da como comenzamos el año pasado si recordáis el día ocho también relaciona con fiestas en hacerlas a los alcaldes donde siempre había sido la dos Quijotes bastaba de Comisiones del Ayuntamiento toda la gente que pasaba esta sala nos trasladaba que que las piezas eran preciosas si quiera una pudieran ver hay la Concejalía de

Voz 14 13:49 Tura la cual agradezco junto con Mari Cruz

Voz 1177 13:51 se pusieron manos a la obra para lo que vamos a contemplar después que yo creo que sin lugar a dudas una sala que va a ser muy visitada ir muy bonita y luego también se ha elaborado una guía didáctica para los centros escolares con el fin de que la gente trabaje sobre sobre Saura en fin ese era el proyecto que teníamos y que visualizar hemos ya digo hace más o menos un año para darle aquella Sada una representación institucional con las figuras de los alcaldes de la etapa democrática del del plazos democráticos de nuestro Ayuntamiento y a la vez que estas piezas esta colección de estos maestros artesanos de estos genios de de esta colección que dicen que es la mejor que hay en España no ha no lo contra el artesano hizo que la gente de la pudiéramos el pueblo

Voz 14 14:40 los visitantes que vengan a nuestra localidad

Voz 1177 14:42 puedan disfrutarla así que felicitó de nuevo a la Concejalía de Cultura le di las gracias a Raúl Amores por por ilustrarnos de forma como siempre tan brillante esta guía didáctica ahí esté catálogo al artesano y agradecerle su presencia aquí porque han venido con todas las familias desde Úbeda la amenidad acompañarnos con lo cual han hecho un esfuerzo pero nos hace nos llena de satisfacción y a todos ustedes invitar a que la gente ya Mari Cruz que no dirá luego las fechas exactas pero creo que una vez abierto quieren a la gente a disfrutarlos estarán con ellos aprovechan estas fiestas para visitar esta sala que de verdad ha quedado brillante

Voz 15 15:27 Ello

Voz 16 15:31 ah

Voz 3 15:38 la sala tiene carácter permanente a pesar del alcalde que va a estar estos quince días para las fiestas en al inaugurar el horario de que tiene abiertas pero

Voz 17 15:46 eh esto es totalmente permanente

Voz 3 15:48 de esos Quijotes esa veintiséis este Quijote algo que duele produce muchas sensaciones al autor auto otorgado artista andaluz de Úbeda completamente about muchos se tierra pero que dijo que ella sabía teoría Tarancón un trozo muy importante de en Tarancón

Voz 14 16:07 gracias al cardenal felicidades a los dobles faltan brazo para rodear vuestro cuerpo difundirlo en un abrazo felicitado sinceramente con corazón puesto sobre mí Manu Paul la recuperación que ha hecho aquí en la casa parada porque la remozado la habéis salvado el AVE indultado este monumento han indultado dado espacio muy digno a la colección de cobertura de Don Quijote que con tanto cariño me tanto amor hemos hecho Mi hijo y yo ahora COAR catorce años por la mañana estamos experimentando toda mi familia que están aquí acompañándonos

Voz 16 17:08 con hijo llego

Voz 14 17:10 estamos experimentando una sensación sumamente grata seguramente Cervantes no sería capaz de narrar la como nosotros la estamos viviendo bueno el estar aquí en Tarancón Cuenca significa para nosotros una inmensa satisfacción por muchas razones la primera el que don Raúl Amores consumen yo tomase la decisión y de estoy depositara tal confianza en nosotros cuando se pusieron no ese puso aquí la colección nuestra de Don Quijote el dijo que quería el Ayuntamiento que hiciésemos una colección igual eso significa Copa a mí personalmente un reto un reto era la la la confianza que depositaba entonces por ningún concepto podíamos fallar esa confianza tenía que necesitaba la respuesta de mejorar lo que Raúl Pío aquella noche de la inauguración aquí

Voz 16 18:32 oh

Voz 14 18:34 otra de las sensaciones que que personalmente estamos experimentando nosotros a ver qué de nuestra mano salió esa colección de escultura en miniatura soy de Don Quijote que parece como imposible que hayamos sido capaces de realizarla con con tal lujo de detalles bueno creo que nos vamos de aquí muy tranquilo hay otras sensación también que siente no quiero dejar en el olvido es que hoy para nosotros para nuestra familia día lo consideradas como un día histórico aunque figuras nuestra obra en varios museo en ninguno de ello ocupamos una sala entera como aquí no habéis concedió muchas gracias

Voz 6 19:31 ah sí

Voz 14 19:32 a la última semana ya no me enrollaba creemos que hoy Úbeda en más grande es decir no hemos salido de los cerros de Úbeda montando no en nuestros hablábamos de nuestro turbo Rocinante ya hemos hecho tú que Úbeda hoy esté en en Castilla La Mancha sea más grande y más universal tan universal como sus Ferro Buendía Felice Z muchísima gracia querido alcalde

Voz 3 20:10 lo sacamos un chascarrillo ataco Kiko puedo de tierras jiennenses aquel que dicen

Voz 18 20:15 precisamente el barro

Voz 3 20:17 la deuda de barro están a estas veintiséis escenas lo mandaban a Grecia va a construir construido deje andaluz idea lo que está acaso ocho kilómetros de Úbeda

Voz 5 20:29 cada día cada minuto cada segundo

Voz 19 21:00 se acerca septiembre Se acerca la feria vencería a tu paseíllo a los toros

Voz 5 21:06 venta de entradas sueltas a partir del veintisiete de agosto en las taquillas de la plaza de toros pueden Francisco Fontecha dos frente a Hacienda más información en Plaza de toros de Álvarez

Voz 15 21:49 en esto que yo vi sí yo

Voz 16 22:03 eh

Voz 15 22:04 efecto de A oye eh

Voz 9 22:22 y hablaba el alcalde de Tarancón

Voz 3 22:24 también de esa guía a es un trabajo de investigación trabajo literario como siempre de Raúl Amores Pérez que sirve de base para la investigación estudio los escolares a los que se imitan lógicamente a que visite esta muestra escenas está basado la documentación previamente en seis capítulos de las

Voz 1177 22:40 salidas las primeras salida que hizo no

Voz 3 22:42 Quijote por tierras de Castilla La Mancha deja abierta sin duda para la imagen de cada cual el lugar al que se refería Miguel de Cervantes que hablamos lo contaba así

Voz 6 22:51 de primaria como de secundaria suele realizarse muy sesgada mente muy parcial de la posibilidad de relacionar las escenas a través de las esculturas de Paco Tito el texto de Cervantes va a posibilitar que a los estudiantes se acerquen de otra manera diferente a lo que es la materia quijotesca además la edición que que ha hecho el Ayuntamiento sí podéis observar va con frentes colores para que se pueda diferenciar claramente los apartados de los que Costa por un lado está la propia exposición Por otro lado de otro color están solamente en los seis primeros capítulos del Quijote por otro lado lo que hemos llamado las catas cerrando sin las que pues como su nombre indica una cata no es ni más ni menos que examinar parcialmente pues algunas de las características iniciales del Quijote las casta las catas nos permiten facilitar también por un lado el conocimiento de algunas materias que se han venido discutiendo nosotros no aportamos ni definimos Penny concluimos nada a lo que sea taxativo porque en el Quijote no hay nada taxativo ahí cientos y cientos de estudios que se han hecho y nadie se pone de acuerdo pero creo que habíamos incidido en varias cosas importantes por ejemplo cuál es el lugar de la Mancha pues el lugar de la Mancha aquí los pueblos pelearán unos y otros todos dirán que es su pueblo el lugar de la Mancha pero como dijo Cervantes el propio Cervantes lo dice en El Quijote que se pelean entre ellos porque yo nunca lo voy a decir diez

Voz 16 24:41 gente nunca lo BCG

Voz 6 24:44 vamos a poder descubrir también que pues lo que es el rostro de Don Quijote nos lo ha puesto el hijo de Paco Tito hay en gusto pero claro el Buró resulta que de Cervantes no Conesa no conocemos cara tenemos una descripción que no hizo literaria pero cuál fue su cara no la conocemos ese esa pues esa eh

Voz 14 25:09 bueno es como la que de Timor de Don Quijote

Voz 6 25:12 ese es el el rostro de Don Quijote pues que sigan peleándose para hacer pero esto también define más el hace poquito una película en la que además de un profesor que se discutía con un profesor de literatura con una profesora de de dibujo y entonces que era más importante porque siempre se dice que la imagen vale más que mil palabras o era la palabra o la imagen y al final concluyeron que las dos cosas eran necesarias para describir algo y esto es lo que ocurre aquí a través del texto de la de la imagen vamos a ser capaces de generar otro tipo de aventura quijotesca

Voz 16 25:56 que además

Voz 6 25:57 hemos ido introduciendo con matices Tarancón Eros van a poder observar los escolares pues por ejemplo que resulta que cuando se dice El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha eso de ingenioso es el título de un libro que escribió en en el en aquella época que era el examen de genios ese examen de ingenios definía claramente cómo era un tipo de locura Iker aspecto físico suele tener quién tiene esa locura es justamente la que describe Cervantes para el Quijote digo la relación con Tarancón pues resulta que ese señor que escribió el examen de ingenios estuvo aquí en Tarancón ejerciendo de médico durante diez años se casó con la prima de Luisa exige a con lo cual adquirió rango Tarancón Hero dos de sus hijos de los muchos que le nacieron llega a decir marino Poves que se pegó tanto Tarancón que llevaba llegaba a utilizar muchas palabras Tarancón Heras en el libro El examen de ingenios bueno pues eso es un un retazo para que se vea de qué también Tarancón en cierta manera está vinculado al Quijote hemos incorporado también textos de no solamente de detraer de conquenses como puede ser lastran a Marín sino también de Fermín Caballero que no ser más cercano y que por tanto le da un aspecto también en tanto comarcal izado algo estrictamente local para para nosotros en fin que la el propósito es que los escolares acudan con las catas inicien lo que es la actividad investigadora se ha puesto mucho enlace o de páginas de Internet porque uno de los propósitos que se tiene en la educación es que los alumnos sean capaces de manejar dar todas las tecnologías de la información y la comunicación son los enlaces que se han puesto vamos a colgar todo esto en en Internet para que sea más fácil ir pinchando a los Lin a los enlaces y que por tanto aquel que esté interesado en un tema concreto pueda ir desviando se irán analizando y sacar sus conclusiones personales porque es el propósito investigar es indagar si ir sacando por sí mismo uno sus conclusiones la orden elaboradas nada más tener se recoge en los seis primeros si alguien puede decir que seis puede es que El Quijote está estructurado en tres salidas que hace Don Quijote el primer libro que hizo son las dos primeras salidas el segundo es la tercera en los seis primeros capítulos se conoce como la novelista entonces los investigadores dicen que posiblemente Cervantes escribió esos seis primeros capítulos sueltos y los tuvo hay que hacer era una novela ejemplar la Novelas ejemplares eran novelistas chiquititas esto sería una novelista por eso además lo pongo ahí como la novelista a partir de ahí pues se le ocurre que podría ampliar esa novelista y entonces es cuando hace la segunda salida genera el primer el primer el segundo no lo hubiese sacado nunca si no hubiese salido el Quijote de Avellaneda donde se inventa alguien la segunda parte de dicen uno ante la segunda parte de esto es mi obra la y entonces se la segunda parte sino no lo hubiese hecho nunca entonces me parecía muy interesante esos seis primeros capítulos porque son los que inician a cualquier lector en ley producción a a al Quijote pero es que además me posibilitaba relacionar toda la historia de la literatura del momento con el Quijote desde lo que son los entremeses el verla posibilidades que hay de él

Voz 3 30:02 comment cero aquí metido

Voz 6 30:04 en en estos capítulos en fin relacionarlo con otras cosas

Voz 16 30:10 es necesario la culturas son terracota

Voz 14 30:18 de Barros de la entraña de lo universal de Ferro de nuestro pueblo

Voz 16 30:23 he aquí a prueba

Voz 14 30:25 echamos hasta el humo conocía toda ella cocida en un horno árabe de leña uno no anterior a hacerlo

Voz 6 30:35 antes muy con mucha dijo

Voz 14 30:37 decía

Voz 16 30:39 así es revés

Voz 3 30:44 bueno pues toda la lección sin duda histórica de literatura a cargo del profesor de instituto Raúl Amores Pet autor de ese trabajo de esa guía de esas catas que va a servir de base para futuros estudios de investigación de nuestros escolares

Voz 12 32:04 y por supuesto viviendas junto a contando lo que ocurre en Tarancón comarca adiós

Voz 7 32:16 eh

Voz 27 32:24 eh

Voz 3 32:29 Cortes convocadas no es evidentemente el mundo le por de su página especial máxime cuando el Club Deportivo otra está siendo centro atención prácticamente polacas de toda Castilla La Mancha porque autónoma el equipo blanquiazul va a ser auténtica revelación esta temporada y la demanda de información de todos los bellos castellanomanchegos llega lógicamente a fiesta nuestra localidad hoy vamos a dar de la Milla Urbana también el Deportivo de Sant derrota en ante el Tomelloso en el Paco Gálvez durante este fin de semana la pena es realidad de la temporada que ha tenido el conjunto de Jorge Cañete

Voz 9 33:00 pero eso dejó su impronta ciudad

Voz 3 33:02 la su grata impresión que causa el durante una parte del partido una fase eso sí en la que se pitaron poco los chavales pero el resto dieron la cara como viene haciendo siempre en esta pretemporada el club deportivo del equipo blanquiazul que está de las semifinales del Trofeo Junta de Castilla La Mancha y que pasado mañana miércoles va a disputar el encuentro coherente ya a la vuelta semifinales lleva una desventaja de cero favorable Villarubia que es otros equipos también punteros de esta categoría lo que está claro es que vamos a ver un fútbol de calidad esta estaría ocurre calidad lo hizo en el fútbol español concretamente el este grupo decimoctavo donde conformado configurado por equipos todos ellos de Castilla La Mancha y la Milla Urbana que fue europea de fiesta familiar en Tarancón Abella Miguel Cervantes en el día de ayer junto a la matinal creímos decimos que hablaremos e mañana o porque el tiempo que llevaba un poquito tasado Villa incluye centros próximos minutos y si tenemos tiempo para mal progresista importamos tenis Pádel San Siro deportiva este fin de semana que junto al a hablar tira cultura han ocupado ésta vísperas festivas que como bien dice el serbio las vísperas son tan importantes con las propias fiestas Hoy por hoy

Voz 28 34:10 Jesús Gabaldón

Voz 3 34:11 todo el deporte más cercano Ismael Mingo en hombres e Irene de la Torre en mujeres fueron los mejores marcas de la trigésima Milla Urbana Ciudad Tarancón estar clásica haya prueba atlética se ha convertido la fiesta familiar del atletismo en vísperas festivas en Tarancón todo un espectáculo en atlántica venir a mí el turbante que superó previsiones de público y participantes o de niños al haber sabido evolucionar a lo largo de tres décadas adaptarse a las momentos incluso de crisis desaparecido aquellos premios en metálico que al principio la hospitalidad general del pueblo y el último tranco en particular la incorporación de diferentes niveles y categorías la ha convertido en un referente la zona haciéndose la prueba que cada edición goza de más popularidad esta Milla Urbana Nocturna en Bali en las salidas programadas hace todavía más espectacular de la mano el colectivo Tarancón el servicio de deporte la Consejería de Deportes el patrocinio tanto de nuestra localidad este año además contado al parecer con la Diputación que apoya esta fiesta deportiva atlética prestigio en la que tomaban parte un total de doscientos cuarenta y las grietas de diferentes que accediese ambos sexos con momentos de ritmos espectaculares no ha tenido unos gestos que merecen destacarse como ha sido solidaridad con la selección adelante la investigación por la con una mesa en la zona de secretaria de prueba la aportación de parte la institución de recuerdo asunto eran deportistas que falleció recientemente el Madrid donde puso en marcha el Patronato Municipal de Deportes San Fernando de Henares Justo Gómez agradecimiento de la familia del mismo que acudía presencia a seguir aprueban con una fuerte ovación del público participantes ID han logrando la medalla de plata y otra de bronce la Copa y campeonato del mundo no hay bicicleta adaptada Miguel García Marquina que ellos salida es programadas hay que hubiera prive del calentamiento culo master class en la vía pública dirigieran por cuatro monitores estará en cueros Soraya Alba Hellman Pablo la que tomaron parte algunas participante la milla ingredientes que invitan al público a llenar abarrotar la venía en el Cervantes con la puesta del sol para seguir después las pruebas que pronto son bajo la luz artificial y asfalto en la céntrica calle con salida y meta ante la puerta auditorio una docena de salidas por categorías Se iban dando la mitad de ellas a la voz de Luis García Marquina para los pódium de los diferentes categorías en la que acudió el alcalde José López que consigue así todavía de la Milla de esta trigésima edición así como el concejal de Deportes Joselito a la corte honor damas ir representantes de edad para entrega de trofeos y diplomas y suculentos premios jamón chorizo salchichón fundamentalmente entre la expectación que mantenía al igual que toda la prueba en algunos momentos aparece en algunas gotas de agua pero se pudo terminar sin mayores problemas la Torre mujeres fue la más rápida además de tomar parte dos categorías los relevos que hace muy singular esta fiesta atlética hombres Ismael Mingo que impuso su categoría también hubo para pitufos alguna de algunos todavía de la mano de los propios padres que hicieron los espectadores que levantó el recorrido de la prueba de cien metros en dirección al arco de meta con ligero desnivel o los benjamines que dé una vuelta que supone unos cuatrocientos cincuenta metros irse alevines parece dos vueltas el resto hicieron tres vueltas al circuito urbano es decir todo ello para antes completando la milla que son mil seiscientos cinco metros a lo teoría no hubo participantes pero nosotros eso pero las previsiones siguiendo así la progresión de esta prueba popular para encallaron mucho les vamos a dar la clasificación el podio lo haremos en próximos programas también para lógicamente satisfacción le aquellos que subieron la mayor parte de ellos buena parte de Tarancón en diferentes categorías próximo programa les damos la impresión de esos pódium en las distintas categorías

Voz 3 38:31 evidentemente que nada fácil apenas el Club Deportivo otra cosa temporada a Tomelloso por Croacia ante un equipo que ya después de su primera salida estaba de alguna forma también obligado con la incluso afición que acudió a la vez que un buen número alrededor de quinientos espectadores una tarde noche calurosa de amenazando tormenta pero no creo locales dieron su primer versión suprimir mejor versión al momento el conjunto de Cañete tuvo en el minuto noventa y cinco la posibilidad de cuando menos haber empatado pero el meta local evitó con un paradón Kerik YSL lo en el protagonista final del partido al tener la pena máxima Marco igualó ante el ska antes del descanso el pichichi blanquiazul Christian Beltrán que por cierto los tribunales el juego el partido al ser expulsado roja directa en el último minuto el mismo cuesta victoria los locales vuelven a sonreír en la autovía eso parece se conjuró mostró su mejor versión y se quedó con la victoria Nos y suspense la Nolla que la vida cambió en apenas un segundo lo pudo haber cambiado porque Sergio Arenas detener una pena máxima cuando el partido estaba ya agonizando el caso es que el posible empate ese paso a la victoria a una victoria dicen los locales justa pero no así para el míster Tarancón formó el equipo de era bajo los palos protagonista de ese gran paradón el penalti e Tajamata de la Hoz Gascón Moyá Juanfran Carles Luque Iván Zaragoza Brandery malito el Ángel Josué Pedro Nieves Tomás Shakhtar garra su re Christian Beltrán Lozano Sanchís y el Tarancón que tiene que jugar esta semana de cobramos el próximo miércoles pasado mañana hora Parque Vuelta correspondiente a la Copa aquí el análisis del partido lo hacemos con el propio con Jorge Cañete bueno pues no pudo ser íbamos como líderes y además con el pichichi de nuestras filas a Tomelloso al Paco Gálvez y las cosas pudieron salir mejor de lo que al final ha resultado la pena está en esta primera es dar salida de la Tercera División para equipo blanquiazul Jorge Cañete buenas tardes

Voz 17 40:17 hola buenas tardes no pudo ser ante un Tomelloso

Voz 3 40:20 que lógicamente tenía que congraciarse ante su afición venía de perder tiene un equipo veterano y experto y un equipo de los que va a estar arriba la tabla clasificatoria tenía que justificar ante su afición y esto lógicamente es complicó mucho las cosas no

Voz 17 40:32 bueno pues como dice yo creo que Tomelloso así de las rivales a tener en cuenta por lo que vimos ayer seguramente sea el mejor partido de los tres que lo hemos visto antes de ir allí a jugar porque sabían lo he visto con La Solana y lo había visto consulta Henar el precio de pretemporada ayer pues se demostró el potencial que tiene ética plantea muy larga con jugadores de mucha experiencia en la categoría que ella muchos años peleando en la tercera edición y además hecho proyecto para intentar estaría en la CNP yo así que sabíamos de la dificultad enfrentarnos a un rival así pero creo que el equipo dio la cara en todo momento yo creo que hicimos una primera parte igualada e igualando el partido tanto en ocasiones como yo creo que en la posesión tuvimos opciones para como hicimos para hacer gol que nos fuimos con al descanso con un óvulo yo creo que la segunda sí que tuvimos errores defensivos generaban muchos problemas sobre todo llegan desde la segunda línea y creo que al final sí que es merecida para la victoria para para Tomelloso pero creo que a pesar de estar colles hombres última fase el partido por la lesión de Tommy pues tuvimos ocasiones suficientes para haber empatado incluso con el penalti en el minuto veinticinco

Voz 3 41:44 si es usted es decir que quizá duele mucho eso de que te la oportunidad del tiempo de descuento de pueblos nivelar el partido y que lo llegue eso afecta mucho anímicamente a la plantilla Jorge no eres sus últimos instantes

Voz 17 41:55 bueno yo creo no es el mar año su gol en el dos uno en el minuto treinta de la segunda parte justo antes del parón para beber agua queríamos llegar ahí y luego a partir de de separan pues intentarlo porque creíamos que que había espacios y que estaban apareciendo en no estaba aparecen nuestro momento no es el árbol en el la peor fase activa viene de un fuera de juego claro que imagino que abres podido ver por televisión nos hace daño muy en el para lo que intentamos hacer ver a los jugadores que que no tenemos nada que perder que nos quedaba el quince minutos para intentar hacer un gol y a partir de ahí pues tenemos situaciones muy claras un una falta lateral que remató a Sanchis centímetros una acción individual de Kameni que sacó una muy buena mano el portero abajo otra de Cristian que cruzó en exceso tenemos por fin el penalti que yo creo que hubiese sido lo más justo para el esfuerzo que habíamos hecho sobre todo en esa fase final ahora no estoy en empate pero no sí que estar contentos con la imagen que dimos ya a partir de aquí ponernos a preparar los siguientes encuentros

Voz 3 43:00 en los seguidores de Tomelloso Gawker evidentemente que hicieron un primer tiempo ellos primoroso que estuvisteis a merced de ellos

Voz 17 43:10 bueno yo yo no desarme una yo creo que no pues yo creo que al cerramos la poesía entre los dos equipos fue un toma acá con dos tres ocasiones claras para cada para cada equipo Si tu bici la posibilidad de ver el partido pero Internet yo creo que fue lo que yo yo que estoy contando yo creo que sí que es la segunda ellos son superiores como he dicho en esa primera media de hora tienen en ocasiones muy claras en otro de los costaba mucho conectar con la gente de arriba creo que la primera fue igualada en la segunda fueron superiores pero la clave fue llegar con opciones a los últimos quince minutos y es cuando tenemos las ocasiones más claras en otros el partido a partir de ahí oye cada uno ve el fútbol el de una manera ahí está totalmente respetable yo sé que están muy contentos por esta victoria porque no respetaban Ia sino ligera saber de nuestra llegar al campo por otro lado también destacar el trato recibido por el por el club porque tanto desde el presidente hasta el delegado de campo pasando para el cuerpo técnico fue un un trato excepcional desde que pisamos el Gálvez y la verdad es que es de agradecer porque la estructura y la organización de otros clubes que de los que tenemos mucho que aprender

Voz 3 44:20 estaremos a Christian Beltrán con esta expulsión

Voz 17 44:24 bueno vamos a recurrir la expulsión porque creemos que que no es una entrada para la tarjeta roja el el árbitro además la relación pues creo que no coincide con lo que ocurre la jugada así que vamos a demostrarlo con vídeo y vamos a intentar que recurrir esa tarjeta ella otros una tarjeta amarilla pero ni iba iba a la altura de la Ría iba con un uso excesivo de la fuerza como redacta creo que vamos a intentarlo porque en jugar muy importante ahí están los cuatro goles que lleva hasta el momento no está dando mucho en la parte ofensiva así que vamos a intentar que poner todos los medios hacer un recurso antes de las dos de la tarde de mañana a Bárcenas y a partir de ahí esperando la resolución del Comité de Competición de todas maneras tendremos a a la plantilla disponible para suplir lo hoy seguro que van a dar el nivel que esperamos de todos ellos con un hombre menos

Voz 3 45:18 eh cobró tocado el equipo tutea al Tomelloso en esos minutos finales que fueron de infarto de no aptos para cardiacos no

Voz 17 45:26 pues sí la verdad que tenemos la mala suerte de haber hecho ya los tres cambios Si Tommy en ese en el agua me dice que que siente una molestia muy muy grande en el cuádriceps y por prevención pues decimos que salga el campo terminado luego con la expulsión de Cristiano que el Nilo cuenta pero sí que cuenta o qué qué sintió sintonía en ese último cuarto ahora somos capaces de meter al Tomelloso en su campo tener tres ocasiones muy claras que es complicado jugar en esta categoría yo creo que lo va sirviendo los nivel el nivel de los equipos es muy alto y yo creo que hasta el momento se le pueden poner muy pocos pesos el Tarancón en la Copa que es cuando hemos visto al equipo competir con equipos como La Jara Toledo o ahora con Villarrubia el miércoles incluso ha pasado que es uno de los equipos punteros lo vais a ver también cómo va estar en ello pues yo creo que el equipo está dando la cara con todos los rivales está compitiendo muy bien nos ha ganado nadie cobró más de un gol o un momento dices habla muy bien de los jugadores habla muy bien de él haciendo el que hay que tener paciencia a saber la dificultad de ganar fuera sólo lo consiguen un equipo ayer en en toda la categoría que fue la así que por lo tanto tener calma reforzar el trabajo que estamos haciendo porque yo creo que ayer por un poquito de suerte nos hubiésemos traído un punto por lo menos hubiese se lo justo para nosotros después de lo visto en la última fase del encuentro ya que enfrentamos equipos de mucho nivel como jugadores de mucha calidad y que va a haber ratas a lo largo de la temporada pero lo que tenemos que potenciar es lo que nosotros hacemos bien confiar sobretodo los jugadores porque creo que nos va la llevará al objetivo claro que sido

Voz 3 47:04 lo tenemos todo que ganar esa aquí en casa en esta ley para Tarancón Better hemos pasado mañana miércoles ya a la vuelta de la Copa se puede superar ese gol de Bella del Villarrubia

Voz 17 47:16 pues aquí tenemos problemas que hemos tenido la lesión de las salas de la tenemos en el minuto diez vamos a ver cómo evoluciona durante la semana vamos a ver tampoco vamos a rozar con todo mi tenemos a Vicente lesionada tenemos también la Piñuel hacia Miguel estamos tenido muy mala suerte en esta fase inicial de la temporada con muchas bajas si tenemos que cuidar a la gente que se va a partir la cara en el fin de semana

Voz 3 47:37 sí vamos a ver cómo afrontamos el partido todavía

Voz 17 47:39 Nos hemos puesto a pensarlo ni a plantearlo pero seguramente que le damos mucha más importancia al partido el fin de semana en la competición doméstica es la que cuenta la que se va a llevar la clasificación regular no estoy diciendo con esto que vayamos a tirar el partido de Copa con Villarrubia y que no vayamos a competir lo cero tenemos a mucha gente tocadas en la que es lo que queremos es recuperarla para el partido importante de esta semana que es el domingo y seguramente pues que vamos a tener dificultades para hacer una convocatoria completa con nombre desde el primer equipo así que tiraremos de los jugadores del equipo juvenil como decimos ya la semana anterior con Mario oí que trataremos de que debuten y que jueguen con esa ilusión con el primer equipo contra equipos de Tercera División íbamos a afrontar la la semana lo mejor posible intentando recuperar a todos estos que están tocados lo que tiene molestias para intentar competir de la mejor manera

Voz 3 48:30 porque si la Nos vamos a centrar más en la competición liguera no Jorge

Voz 14 48:33 qué es más importante el Marchamalo que el billar

Voz 3 48:36 sí ha con todos los respetos y con todo lo que lógicamente supone una semifinal ya del Trofeo Junta de unidades

Voz 17 48:41 sí está claro que si si hubiésemos tenido de todo lo que no tiene disponible seguramente que que hubiese sido otro cantar pero viendo las bajas que tenemos que son hasta cinco como te he dicho antes Lozano Tommy Vicente Peñuelas y Miguel son muchos jugadores y algunos de ellos muy importantes para nosotros lo que no queremos es perder más jugadores si le sumamos la baja de Cristián para el fin de semana pues sería peligroso forzara a jugadores que esos antojan importantes así que vamos a tomarnos como tú bien ha dicho el partido Marchamalo como el partido importante en el remate sin perderle el respeto a la competición de la ilusión de estar en la final que jugar una una final de la Copa de la Junta contra el Socuéllamos pero ahora mismo tenemos que pensar en lo más importante que son los puntos que son los de cada fin de semana que ésta de la Copa pues sí han sido muy bonito que jugarla contra los rivales es que nos hemos enfrentado unos hervía de aprendizaje y prepararnos para empezar a competir desde el primer momento la pretemporada y nos ha hecho fuertes pero ahora llega un momento en el que tenemos que primar para nosotros lo importante la Liga

Voz 3 49:44 y además el del trofeo de fiestas ya en plenas fiestas patronales alarma ante el Marchamalo que lógicamente hay que tener toda la artillería preparada

Voz 17 49:53 sí además nos vamos a enfrentar a un equipo muy bueno también que juegan de fútbol ya hemos está viendo esta misma mañana al rival el partido que jugó ayer ibas de un rival muy difícil de batir Marchamalo llevan muchos años también en la categoría con un entrenador con mucha experiencia con un presupuesto pues también ha confeccionado una plantilla muy larga y muy competitiva con jugadores de mucha experiencia sigue no va a ser nada fácil por eso desde el club intentan hacer todo lo posible para que venga mucha gente al campo y que nos ayude y más aún teniendo en cuenta las las bajas que tenemos es que ojalá y que la gente asume desde la grada nos ayuden en ese apoyo que vamos a necesitar para poder sumar tres puntos otra vez

Voz 3 50:34 de vuelta recuperar a toda la gente que tenemos el dique seco Jorge una semana quizás como les pasa a muy corto para recuperar a todos jugadores que hemos citado

Voz 17 50:42 bueno pues hay algunos jugadores que sí que podrán llegar al partido que lo quisimos ayer ese es quitar a la gente encuentro había molestias entre Caución total tanto con con Tommy que seguramente que en cuanto a los de al fisio en la sesión de hoy pues vamos a tener más información esperamos recuperarlos la baja de Vicente pues seguramente que se va a alargar porque tienen molestias en la cadera musculares que le están dando la lata Peñuelas y una fascitis plantar plantar hay lleva también dos tres semanas va a trabajar pero seguramente sea muy precipitado poder utilizarlo y Miguel era un esguince que seguramente que exige lo tengamos ya disponible para esta semana importantes y preparar bien el partido en recuperar a la gente a partir de ahí que seguramente que vamos a competir de tú a tú con cualquier rival

Voz 3 51:31 hacemos Rada matinal también para recibir al Marchamalo o por la tarde

Voz 17 51:35 ese será por la tarde además estamos que haya problemas porque Marchamalo no nos afecta al partido de las seis de la tarde no queríamos que coincidiese ni con la procesión de la Virgen ni Nicolás carrozas así que vamos a tener dificultades y nos obligan a ponerlo a partir de las siete de la tarde sabía coincidir con alguna de las actividades de las fiestas patronales estamos luchándolo desde la directiva con la federación para intentar adelantarlo las seis de la tarde frontón sábado un domingo en el día que mejor le venga Marchamalo tal como te digo hasta el momento no hay horario seguramente le Resino seguramente perderíamos mucha gente sobre todo aficionados por el tema de de fin de semana por salir y demás

Voz 14 52:15 si queremos contar con la mayoría de la gente que nos ayuden

Voz 17 52:18 que seguramente que el partido que no tenemos definidos Si sábado domingo son dos días

Voz 3 52:23 muy importante que las procesiones y otros para las carrozas vamos a apretar el tiempo no

Voz 17 52:29 es el problema pero yo creo que esta estaría solucionan poniendo el partido de las seis y media de la tarde lo que pasa que Marchamalo se remite al horario que fija la Federación hasta el día diez de septiembre que por tema de temperatura