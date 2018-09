Hoy por Hoy Tarancón 13:05 (04/09/2018)

Voz 1 00:00 la tramitación se tendrá que prolongar el Gobierno confiaba en sacarla en setenta ochenta días ahora sin duda en los plazos se iban a plano gracias por horas y es todo sigue la información actualizada en Cadena Ser punto com y desde las dos la una en Canarias ya en tiempo de Hora catorce con José Antonio Marcos

Voz 1 00:30 qué tal buenas tardes la Junta de la Universidad de Castilla La Mancha han firmado el convenio de financiación que garantiza unos fondos de casi setecientos millones de euros durante los próximos cuatro años a partir de ahí se tendrá que negociaron Contrato programa el consejero de Educación Ángel Felpeto ha explicado que el incremento en la financiación no afectará al bolsillo de los castellanomanchegos

Voz 4 00:47 no no repercutirá en el bolsillo de los castellano manchegos para las familias castellano manchegas y lógicamente se hace con los fondos que son de todos a través de los presupuestos de la Junta de Comunidades también con una buena eficaz gestión que debemos hacer de fondos europeos

Voz 1 01:05 por su parte el rector Miguel Ángel Collado ha destacado que este convenio garantiza la estabilidad económica de la universidad y el presidente de la Junta Emiliano García Page ha avanzado que sirve de punto de partida de cara a la negociación del contrato programa

Voz 4 01:17 porque es un convenio que nos asegura la estabilidad financiera nos permite que lo fundamental para todo cotización planificar tienen medio plazo este acuerdo es el antecedente de lo que tiene que ser

Voz 5 01:27 un contrato programa con la vista puesta mucho más lejos

Voz 4 01:30 todavía de manera que este acuerdo es una fórmula intermedia que permite un escenario de estabilidad

Voz 9 02:08 a las dieciocho con respecto a agosto de dos mil diecisiete tiene este cada de él de seis mil personas desempleadas menos que hace un año lo cual quiere decir que estamos de alguna forma pues atajando la situación de desempleo que sufrimos por la crisis y por la falta de políticas activas de empleo

Voz 6 02:08 a las dieciocho con respecto a agosto de dos mil diecisiete tiene este cada de él de seis mil personas desempleadas menos que hace un año lo cual quiere decir que estamos de alguna forma pues atajando la situación de desempleo que sufrimos por la crisis y por la falta de políticas activas de empleo

Voz 1 02:24 el Partido Popular afirma que este dato del paro pone de manifiesto que la economía de Castilla La Mancha está ralentizada lo ha dicho Lorenzo Risco diputado regional del PP

Voz 7 02:33 hoy tenemos mil cuatrocientas setenta y siete familias más seguimos la senda de la desconfianza y la senda de la ralentización

Voz 1 02:42 en un par de cosas más la Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a cuatro personas acusadas de cometer nueve delitos haciéndose pasar por empleados de las compañías eléctricas para poder así acceder a los domicilios la operación y broca ha permitido esclarecer diez delitos de robo con fuerza hurtos estafa pertenencia a grupo criminal en Madrid hasta ahora se está presentando la Feria de Albacete el acto está teniendo lugar en la oficina de turismo de Castilla La Mancha en plena Gran Vía de la capital es la una diez minuto

Voz 5 03:50 pero la emoción de de de

Voz 1 04:13 a las dos y cinco minutos de la tarde lo ampliamos todo a catorce Castilla La Mancha ya saben que tienen más información en nuestra página web en SER Castilla-La Mancha punto com

Voz 0627 04:39 hola qué tal buenas tardes ya confiamos casi dentro de Prost vacacional no les afecte mucho su vuelta a la normalidad los correspondientes puesto de trabajo en tarea laborales o docentes una vuelta a la que seguirán poco a poco incorporando escolares a lo diferentes etapas a lo largo de los próximos días según esté en la Comunidad de Madrid una de Castilla La Mancha predice el curso escolar y poco a poco Ory frente niveles educativos estamos en periodo pre festivo y las vísperas que suele ser muy interesantes y cargadas además Natividad para encarar Semana Grande normalmente aquí seguimos comentando son diferentes pueblos de la comarca los que están escasos viviendo ya fiestas quietos en sus vísperas Egipto que posiblemente con menos actividad pero siempre es interesante para cerrar ya el verano definitivamente

Voz 12 05:17 de aprobación que ya hemos desarrollado hayan Tarancón la que tiene preparada el centro de personas mayores dar de nuestra localidad que por cierto ya han desarrollado bastante de la misma hoy vamos a repasar lo que realizado los cresta cómo se prepara los actos el centro su participación aprobación oficial incluso y cómo no con ese carácter

Voz 13 05:31 a Mojica mente de

Voz 12 05:34 la formación nos referimos también a la aprobación de Tarancón lo que parece les puede faltar al programa o lo que sea que suplía mejorar lo que desde luego les agrada más con un grupo de socios del centro de personas mayores por cierto intención y creemos que se puede hacer con él va temporada que la voz de la experiencia de nuestros mayores estén aprobados dónde Radio Tarancón por lo que a invitar a que a partir el próximo mes hacer que era nuestro micrófonos nos cuente su punto de vista la voz de la experiencia cosas y casos compartan tanta sabiduría popular como vuestros mayores tienen unos su profesión otros por su afición vivencias experiencias que compartir remitieran emitieran nuestros oyentes vamos a seguir hoy conociendo tiene del fin de semana en Tarancón escucharemos algunas de ellas también para ponernos al día de este inicio de las fiestas patronales que el próximo día siete con el acento el cohete creo balanza recordamos la Comisión de Festejos cuyo primer Tarancón del balcón de la Casa de las Asociaciones para la que eso sí el pistoletazo de salida para la intensa semana Baser también año muy concurrido y ayer se procedió al traslado del al talado árbol situado en el vértice las que el club de La Oliva junto al Ayuntamiento frente a los padres chubascos que por motivo de seguridad los técnicos medioambientales habían recomendado proceder al mismo además su situación hacia peligroso máxime en Fed prevé de las vetas puesto que es el paso por ahí también de la imagen de la patrona en la procesión del día ocho Se espera no obstante en esta zona donde se pierde el árbol pueda ser un poquito aprovechada para que la ecología y el aspecto medioambiental no se pierda del todo seguro que habrá de alguna alternativa para este vacío que ha dejado sutura desde este legendario árbol ese castaño aquí en Tarancón contó lo el novenario en honor una patrulla arrancó como ocurre recordamos en otros municipios y parece que están siendo además de las populares participativas multitudinarias muy los asistentes mejor dicho de las asistentes porque son un alto porcentaje mujeres Juan Antonio Fernández encargado de predicar llega por el cercanías de diez locuacidad a los fieles que acuden cada noche llegan a apuntar que no se hacen largas como nota en ocasiones y es que para exaltar los valores medianos de entre los devotos no hace falta enredarse mucho para esta noche está previsto la presentación oficial espectáculo musical necesidad es que va a celebrar en el encendido de luces el día cinco mañana un concierto viene siendo habitual últimamente en el que la música la por el musical que llegues a velocidades Cuenca en este caso las voces serán eurovisiva un espectáculo cuyo diferentes puntos del país relacionando recordando los mítico festival de Eurovisión así que recuerdan a partir de mañana el alcalde lo va a presentar un proyecto el avance del presidente en este espectáculo musical del ir de luces que la metodología permitas salir con total normalidad está ya instalado las carpas prepara a las siete carpas este año que hemos contratado siete nada más para acoger a los que se han interesado estar presentes en el mismo el estaré también está montado a la espera de que el día seis a la medianoche se procede la apertura oficial tras el clásico pasacalles los conductores debe de tomar precauciones porque ya hay algunos tramos cortados al tráfico rodado por esa zona y eso sí también está al servicio de seguridad en el recinto de carpas esta tarde noche en el Campos han sido tenemos fútbol escatimado juvenil II partió la preparación para el conjunto escolares ante la próxima temporada la asistencia asistencial hay posibles jugadores Icex ven obligados los técnicos a tener que hacer una selección para plantilla por ello el míster quiere seguir viéndola cielo los avales y lamentará el momento de tener que hacer descartes en este partido rival los el lugar que la pasada temporada fue drogadicto del grupo lleva más jornada de entrenamiento que los lo que va a ser problema para que ofrezcan un buen partido ambos equipos por su parte el primer equipo has reanudar la sesión de entrenamiento y prepara el partido de harta de la Copa de la Junta seguridades en semifinales ya ante Villarrubia forman que viaja con ventaja de un gol encuentro con muchas dudas para el míster blanquiazul que se verá obligado de nuevo a contar con series para Convocatoria un calendario muy apretado nada fácil que intenta solventar el equipo mejor Cañete muy comprometido series inspiradas Iragi pillado pero adhesiones han llegado muy pronto esta nada e incluso los progresan sanciones que puedan como ocurre en el caso de la expulsión del pichichi de Christian Beltrán no obstante ha dentro ratos apretar un recurso en torno a esa expulsión que sufrió entonces eso este jugador blanquiazul y la liga de verano de baloncesto bajó el tono este fin de semana el gimnasio Arenas obvia donde seis equipos he estado compitiendo todos contra todos en las últimas semanas ojalá que yo podía facilitar el contar con equipos de yo era cuestión regular lava de ahí que la Teoría general la próxima temporada Hideki Deporte José Víctor Navarro ha vuelto a confirmar la capacidad de organización y convocatoria que tiene en sus pistas después de los concursos sociales esta pista de sesenta por veinte que habían celebrado ya ha sido escenario una cita territorial puntuable frente cuatro jinetes tomaron parte entre ellos alguno de la propia Escuela de José Vitor treinta salidas una completa jornada con excelente ambiente es que el al que se ha vivido esta nueva experincia hípica en nuestro caían en unos instantes tenemos con los hombres un hombre a mujeres en este caso va a ser un nombre de mujer como decía el recordado José María que pronto dejó los edad a protagonistas principales en este espacio nos pueden seguir en aplicaciones para móviles e Internet ETA no computen si no lo hacen gracias bienvenidos serán los

Voz 2 10:53 con Ron

Voz 5 10:54 la emoción de Ventura indio de justo

Voz 0627 12:21 cuando pasan diecinueve ebrio de la hora de la tarde recibimos estos estudios a dos representantes del Consejo de Dirección de el centro de personas mayores de nuestra localidad a estar con nosotros porque el centro de mayores con igual ya comenzado ello Jean desolador intensa actividad no Prime prevé estival el preludio festivo podríamos decir ir lo que queda porque son muy participativos y este año vuelve de alguna forma también incorporase mucho más a la programación oficial nuestro estudio tenemos a Julio Fernández don Julio tardes Brown buenas tardes ir a Sara Domenech buenas tardes bienvenidos a esta vuestra casa lleva ahí

Voz 12 12:59 de edades ya festivas yo creo que casi quince días no debería Beit empezasteis si bien

Voz 11 13:04 a veinte empezamos hace varios campeonatos y bueno hemos terminado ya dieciocho campeonatos que tenemos ya hasta los ganadores sí

Voz 0627 13:14 ha habido mucha participación Julio

Voz 11 13:16 sí ha habido bastante participación en el Campeonato sólo ha sido damos otro de femenina que se esa o Charo podré decir que los ganadores que se sientan ellos ya

Voz 0627 13:31 hombre claro claro que participaban los hombres las mujeres este tipo de competidores de dejó en el salón están en el horno

Voz 13 13:41 pero tenemos que aclare también que habían había preparado bastan otros campeonatos de de Visca no de de pintura de rana ahí en esos no se han presentado nada nadie y luego hay que no digan que es que no que no hay es que tampoco se presentan ahora en estos dos que ha habido preside mujeres de de de mousse de cartas de Palermo

Voz 16 14:03 queréis pues ha habido bastantes sin querer podemos decir los nombres vamos con lo ganadores claro Si bueno pues entonces elogiable que hablan en julio de lo demás bueno pues en en unos masculino que ha habido bastantes indicios pues los los campeones son Jesús Pérez Ruiz insufló Tino Muñoz de forma van parejas sin luego es subcampeón lunes Juan Sánchez hijos Ésa es terceros Ramón Martínez y Ángel Catalán luego de en la vista femenina que son muy animosas están todos los días allí que se pelean por coger las las mesas para para jugar están las campeonas que son Nieves García Carmen Moreno inmersa a Ruiz subcampeonas Rosario Sánchez Pilar Belinchón Piedad González tercer puesto Josefa Romero Carmen Córdoba y Asunción al

Voz 13 15:03 mi asiento las lo que desea podido allí realizar porque han sido en los que se han presentado ITS han presentado mucho pero que ya decimos que a ver si se animan eh Un para otro año o cuando se presenten veo hagan haya otras actividades que se presente la gente eh

Voz 0627 15:20 que los luego otras actividades que tenía previstas sin programadas

Voz 13 15:24 pues no lo sé yo no sé si es que a lo mejor no se han enterado porque desde luego han estado han estado puestas allí en el tablón de álbum de anuncios lo mismo unos con las cosas que otras además que son muy bonitas de la rana es muy bonito yo no sé si es que mejor no estaban muy acostumbradas las que las las jóvenes las mayores jóvenes allá ahora

Voz 0627 15:44 y lo vas pero el ajedrez que es precioso

Voz 11 15:49 fíjate lo que pasa es que hay que entender también que el del veintisiete de agosto hasta el uno de septiembre se pues todos los Campeonato de Ajedrez rueda una gran a femenina también hay que contar que todo el mundo está de vacaciones son las fachadas en poco joroba ahí ya sí que bueno lo queda pues el resto del año para el año que viene bien activando oí activando el tema de que la gente de una forma de otra pueda pueda participar no CD era que encima tengamos muchos a largo de ajedrez y y la verdad que que apuntaban a lo contrario en doce que se conecte Groban el treinta de agosto extremo para hacer un concurso de pintura rápida que pasa lo mismo eh

Voz 0627 16:44 vaya a mí me gustaba mi cuando vi la convocatoria hay gente de edad que era don José María se que pinta muy bien y que además den incluso en las propias escuelas desde aquí

Voz 17 16:56 sí sí aquí estaremos su entrañable pintura dorada

Voz 0627 17:01 sí

Voz 11 17:02 no yo creo que bueno falta a lo mejor es la pelota admitir mejor juego queremos ha dicho antes durante todo el curso a valer la fecha tenga que viene eh que se animen que hay gente que le da miedo me da pánico toros de todo hay sabemos a pintar que en un tiempo que el que claro está que es gratis

Voz 0627 17:32 hacer el la pintura rápida

Voz 11 17:34 la pintora rápida agua nueva dice

Voz 0627 17:37 algún paraje alguna decimos no

Voz 11 17:39 la pintura hacer un día de taller de pintura al aire libre en la zona de Castillejo que haya unas unas tomas preciosa muy bonita en lo que es el conjunto la Iglesia no la negativa fue que cuando lleva recogiendo lo grupo que iban pintando pues allí un buen de Zabala él montado de creo creo que pasa lo que queremos es sólo espinita también de dejar de pintar es ese pues yo le hago folios heredado lapicero hiciera de los capos ella está orientado se Kayes semilla hay

Voz 0627 18:20 ah pues bueno se ha ahorrado no

Voz 11 18:23 lo hicimos jolines si tenemos esto lo podemos pasar ya que piden también los jóvenes pero sí que lo mayor ahora lo podemos a nadie que estamos

Voz 0627 18:34 todo lo contrario tenemos mucho que aprender todo

Voz 11 18:36 lo contrario bien dice le dio flotar disfrutar ya está ahí ahora que tenemos tengo seguir disfrutando no pienso así

Voz 13 18:44 yo creo que de estos concursos ya como hemos tenido la experiencia de en los que no se han presentado es pues a a anunciarlo más al porvenir aquí a a la radio y que a través de las ondas también lo

Voz 0627 18:58 lo oigan porque lo vuelos existir si ella estaba no han salido de esta ocasión pero puede ser el futuro

Voz 11 19:03 en la primera primera llevamos aconsejó muy poco tiempo muy caro montar toda la maquinaria de esta para que siga funcionando fuera requiere algún tiempo y que la gente también se acostumbre a nosotros era porque cuando estamos haciendo al taller de pintura al aire libre los de la zona del Castillo preguntar quisiéramos de Madrid que seamos nosotros reconocía la conocía yo me quedé alucinado y puede pues ahí todo el mundo pasaba Noelia el perrillo letargo no somos Tarancón pero estamos en Tarancón y estamos disfrutando desde el centro de mayores

Voz 13 19:39 les que la pintura rápida y la pintura al aire libre es muy llamativa yo me acuerdo de ser niña cuando era niña que me gustaba claro pintar lo he dado cursos de pintura es bueno de dibujo en el colegio estado veinticinco años dando dibujo pero cuando yo era niña que a lo mejor tenía doce o trece años sobre todo en la que va a muchísimos pintorescos yo me fin me quedaba siempre alucinada habiendo pintar o sea que es muy llamativa al aire libre en pintar

Voz 0627 20:06 es el caballete allí

Voz 13 20:08 el número de caballete declaró no sé yo en lo que va a haber también por medio del Ayuntamiento grave el también el día diez de veinte rápida en no sé si se presentara en mucha gente desde luego tienen un premio bastante

Voz 0627 20:24 bueno sí pero lo que es lo que es muy muy allá para los pintores profesionales hacia un claro quién va a los propiedades para la pérdida de esos profesionales que de cualquier forma los dos concursantes así bastante participativos ha estado muy bien bien bien Uclés de empezado un poquito enviaba casi ochenta y cinco

Voz 13 20:42 la yo entiendo pedazos del Cases empezar con algo y no estar pasivo Si un tener un una ilusión para que para hacer para para proponer los para que otros lo hagan

Voz 0627 20:55 y los Cravan programación dentro del programa de fiestas oficial en el bailes y que lo que nos queda

Voz 11 21:01 no es que a toda la semana Vendée seis siete

Voz 13 21:03 día siete de septiembre que da

Voz 11 21:06 la oferta aflorar ofenda esa participar como como poco dentro de ella tenemos ahí tenemos ya ves con el con el bares bares a Juan le el centro al barrio San Juan y que ha contado la ofrenda eh luego tenemos el uno de septiembre Día del Mayor que estar en galope sólo pasará por el centro Gallo peor entrarán allí en el centro pero lo determinará

Voz 0627 21:39 me parece bien erizos eso paro

Voz 11 21:42 se lo guisa hadas

Voz 0627 21:44 ya has bajado menos hacia el mediodía vamos a menos

Voz 11 21:47 esos exiliados Hayes todos juntos al guiso

Voz 0627 21:50 porque ahí también de asuntos mayores imagino que superó les como es habitual no no no este no faltaba cocinero

Voz 11 21:58 este año no hemos tenido vamos a ver nuestro cocinero si uno tiene problemas familiar enfermedades y entonces el hombre está muy atareado con su mujer consigue más te de médico en una y el otro también tiene problemas esta vez ha merengue pero bueno que que les nos ha complicado de tal forma la el tema que no ve difícil hacerlo porque yo no sé que por ejemplo en las desea que osario deseo que tenga

Voz 0627 22:29 sí para qué

Voz 11 22:33 eso quiere aprobarlo llama leerlos vital puede ser es que sí sabe lo que tiene que pensar también el Ayuntamiento con las personas mayores tenemos que tener una especie de cuidadito casi en el cuidado bien pero lo siguiente hace un calor impresionante el Caño no tiene muy poca sombra de poquitas si te parece con el caldero aire refugiados

Voz 0627 22:58 el que a lo mejor que pueda

Voz 11 23:01 un golpe de calor el pico claro

Voz 0627 23:05 a la sombra porque no para la gente ya

Voz 11 23:07 pasa igual que cuando vamos a a cualquier acto a entrar al centro escénico eh o sea al libro o que haya mucha un movimiento de personal la CNN que reservar algo pero en cuenta que va a pasar a través de ochenta años y se declaró de decir que él sino otro bala que le no mire usted lo que quiere eso jóvenes mejores sí pero aquella persona con ochenta años creo que tiene que volver a Siria lo puedes táctiles sobre las dos horas de pie tendrá que poner una reserva por lo de que esta persona igual que la discapacitado físico en obtener una zona para Manoel la pues

Voz 0627 23:47 es como que te escasa llegar es oficialmente la petición al Ayuntamiento

Voz 11 23:50 tratamos de la lactosa

Voz 13 23:53 son los mayores son madres discapacitados en edad los Roig enriquecidos bendecido así por supuesto porque ya hemos vivido mucho y a sabemos más que lo el dedo

Voz 11 24:05 el dominio toda vez que hayamos a seis sabios

Voz 13 24:07 yo soy distinto de la provincia que bastante además de bueno bueno sé que tengo que decir que el día nueve como pasa por allí los mayores allí se les obsequiará con algún retoque una limonada o algo para que refresque por el camino un verlos español

Voz 0627 24:26 el concurso El país no tampoco decálogo para la huelga ha habido alguna edición algún año que esa participa pero no es que no alta el artista

Voz 11 24:36 ahí está ahí

Voz 17 24:38 tiempo ya saben sus las Lass

Voz 13 24:43 muy movida que tenemos lo que nos estamos allí preparando y lo que no es de estamos reuniendo que ella es ya ya estamos encantados de tanta reunión es que todo esto lleva mucho mucho que CDE llevamos eso que hace bueno para nosotros y para todos los que lo preparan

Voz 0627 24:57 tal cual es cualquier acto son unos lobos no ahora pero a Gallardón para Paradise sabrá de impacto a unas cuantas anuncia sangre antes bueno pues verás manos con enseñando

Voz 13 25:06 de de de septiembre que son visita de las a de las autoridades y Peña el mosto al centro eh esto me van primero al centro de de las presidencia de don José María pararse en los entiendan y luego desde allí ya se iban para el centro van como he dicho las autoridades da Peña al mosto la charanga y allí también se les da

Voz 11 25:29 con libre para la jeta que yo le parece

Voz 13 25:31 entre las a los centros para que otros no no vamos bien

Voz 11 25:34 ahí sí que vale que está abierto

Voz 13 25:37 centros para todos es siempre hablamos al mejor de las auditorias porque hay que tener es atención pero es para todas las personas que no se prive en de de ir que para todos y allí también se les dará un indicó una invitación

Voz 0627 25:49 eh

Voz 13 25:50 ya he vice baila un poco van también de las las majas los mayores los jóvenes los niños todo

Voz 11 25:55 los pequeños a programar a las once cero esa cuando baratos es a las doce y media

Voz 0627 26:01 a los inmediata y eso me ha cambiado pues eso

Voz 11 26:04 porque el tebeo balares sí que hay a la Laredo

Voz 13 26:06 en Francia porque la residencia lo comen muy temprano armó para las a la una ya tienen que comer y si fuéramos antes a la nuestro hace les haría muy tarde sabes Jesús digo lo hemos el día trece

Voz 11 26:19 trece de septiembre pues tenemos baile fin de fiesta con entrega de de de trofeo de todo en lo que hemos hecho anteriormente es sería entregamos lo los trofeo Saro solo

Voz 0627 26:34 por eso se Trofeo Trofeo eso es

Voz 11 26:37 el campeonatos a partir en la diecisiete edición de treinta entonces pues ahí también haremos baile algo de vino español y disfrutaremos

Voz 0627 26:52 todos no lo oye aparte gusta programación de la Comisión de Festejos invitaba que pallipes ya programación oficial actividades

Voz 11 27:01 sí va va a los representantes que este año sí lo hemos elegido nosotros

Voz 0627 27:06 ha habido muchas parejas se pétalos muchas

Voz 13 27:09 le habéis Legio ha presentado

Voz 11 27:12 ella y entonces bueno pues es la gente la ve Herrera hacía también a eso de porqué pero vuelos a presentar a la pareja los samplers además buenos aparecido vieron bueno bueno eso los onírico pues nada encantado pero hay que llamar a otras a la gente y el tiempo que llevamos de que hay que participar parque que centro de mayor en una agencia de viajes aparece

Voz 0627 27:39 hay hay gente que se lo tienen como tal no

Voz 11 27:42 lo que digan para ver para el Madrid el Parque Europa en dos autocares dos autocares y si primero queríamos creo vamos a llenar uno y estamos preocupados veremos Isaac o casi otro autocar en reserva se va a saber caballa X estáis autocares imposible controlarlo allí si es igual lo eh o con dos a tocarle a funciona estupendamente nave ningún una de ningún tipo pero la gente que aparte que me parece muy bien queremos que vengan a todas las excursiones que ha recargado recital pero con mi o ser en el pueblo

Voz 0627 28:25 a partir de actividades desde que se en casa eso es a él a todos en el centro

Voz 11 28:31 efectivamente es decente

Voz 0627 28:33 eh Charo Bueno de la programación general hay cosas atractivas para las personas el quince el quizás en años

Voz 13 28:42 para ello ofrece en todas las cosas que se la alemana va a partir del Ayuntamiento me parece que son son aptas para todos es que hay que tener es animación de de ir porque este año creo que están acabando las entradas de lo que va a haber en

Voz 0627 28:58 los conciertos en los conciertos si no

Voz 13 29:01 es porque son gratis pues es muy llamativo por supuesto que es gratis pero ayer de que fui acoge las entradas para la lo que va a haber en el auditorio que también había muchísima gente pues allí las que estaban para repartir para el centro escénico esa allí allí se les habían ha terminado ya

Voz 16 29:19 eh

Voz 0627 29:20 bien claro lo lógico es el final de si de lo dieran

Voz 13 29:25 quién ha puesto cosas

Voz 11 29:28 como la comida es vamos a hacer un pero pero tienes que poner diez huy eso votar hoy bajo la piedra no

Voz 13 29:36 yo tengo que aclarar que que todas estas actividades aunque se cobre algo a quién Tarancón son bastante bastante baratas porque en otros sitios se les cobra mucho más

Voz 0627 29:47 sí es cierto igual que el concierto en con

Voz 13 29:50 sí bueno en con una mínima parte de lo que es

Voz 0627 29:53 luego vamos a ir ya hay que pagar

Voz 13 29:56 a viajar incluso incluso ya sabes tú también los saberes Jesús que en muchos pueblos el pueblo el pueblo en general nauseas los que viven allí son participantes la vida

Voz 0627 30:09 la aportación de dinero para

Voz 13 30:11 que sale a flote la las fiestas

Voz 0627 30:14 Julio tú ves el programa que el del todo para hombres y mujeres ya de nuestra edad se o echas en falta una cosía

Voz 11 30:23 pero hay más teatro menos teatros que otras veces yo me acuerdo que se extraía para la fiesta eh buenas obras buenas e la disfrutaba o por mucho no que bueno parte de lo que es aún mayor en la disfrutamos pero también educamos a nuestros nietos que habían también los clásicos novedad música ópera o B a Zarzuela y que eso cuesta más ir a Madrid no people traerlo aquí pues es mucho más enriquecedor al general Pavel esta vez Raquel en sellan

Voz 13 31:01 a menos algunas obras buenas porque siempre son un poco flojo son bastante bastante flojas el ante este año no no lo sé pero el año pasado fue en flojo y simas como ha dicho en julio una zarzuela aunque no fuese una zarzuela completa sino a partes de zarzuelas algunos algunos de los pasajes de las parcelas puedes verlo

Voz 11 31:24 manta lo gigas Garzón alga que hay también una cosa que pues siempre he dicho que hay que aprovechar los recursos que tenemos contienen recursos musicales fuera de serie tenemos músico a bajo la piedra buenos músicos sin embargo no sé porqué lo político no legal el doble tienen que dar a esta gente que es joven ingente que es mayor que también casi el músico que es aproveche aprovecharnos de ello es decir que tú sabes música es un conjunto porqué que si como contratan por lo pongo otro pueblo ella en boda inclusive y aquí no aquí no se parece que no a todo cuando tenemos mucho bueno

Voz 0627 32:14 lo que pasen unas fiestas propias decía esto Julián el para de unas fiestas

Voz 11 32:20 sólo espero salir incluso la zarzuela y todo esto ligeramente extra o una zarzuela que fue directora de la coral que lo montó con otro colectivo

Voz 13 32:33 José Luis Cardeñosa bueno veleño a que fue un gran éxito

Voz 11 32:36 sí fue el éxito aquellos huir y que votando ponía espectáculos claro y yo digo pero vamos a ver si tenemos esto en el coso porqué no los explotaba a lo mejor te trae a un cantante ese muy famoso estar eh te gastas cincuenta menos sesenta mil euros y él que los vino con la tele ilesa pero le venía vamos a potenciar lo nuestro que es a un grupo de eso le das económicamente pues comprar mejores aparatos que el mejor este instrumento musical le la ayuda no

Voz 0627 33:05 lo que está muy bien está yo desde el aire

Voz 13 33:09 los los músicos muestra de arte que tenemos visto la la nueva sala de los Quijotes sí si sigue muy bien muy bien

Voz 11 33:17 la en casa paraba gran pero tendrá que se perenne

Voz 13 33:21 no no se deja huella

Voz 11 33:25 dos gramos de vamos a ver yo siempre he sido de la opinión de que tanto la arquitectura como lo museo que tenemos y todo eso hay que potenciarlo vamos a que vieron eh un año foráneo que que pregunta que tengo a ver qué dice bueno retablo de la Virgen

Voz 0627 33:44 bueno pues ya tenemos el Museo de Vino Lozano el Museo de Arte Contemporáneo era la la el museo entre los Quijotes escenas

Voz 11 33:51 el enfoque de potenciando no de que la gente que venga vea cosas que la podamos vende también les a Israel a Herrera de turismo que ahora queda para potenciar la red de Turismo la cosa de Tarancón ha ido de otra población a como Huete al mal de que la Cámara muy todo ello para nada urna nadie va todo el mundo a ver el tobillo eh

Voz 0627 34:15 así es pero bueno

Voz 11 34:18 mito o estarán pues que que usted que los Quijotes ya es permanente Horace buena una casa parada en el bajo

Voz 13 34:25 en la mano izquierda verdad

Voz 11 34:28 es una cultura muy buenas digno de que lo vea

Voz 0627 34:31 además que creo que es es la única lo decía el propio bajo títulos podían que que es la única colección que hay completa de España que se encaró labor adquiere el compromiso hizo lo solamente sólo ahora que me diría Tarancón

Voz 11 34:44 yo creo que que era amigo del IDAE oriental y eso es muy bueno desafuero

Voz 0627 34:54 no tenemos arte contemporáneo también hubo renovado Ivo bien colombiano Lozano es que va a seguir en el en un catálogo para que la gente sepa también un poquito la historia de los duques aunque cabe que que también no hemos sabido vender hasta ahora bien

Voz 11 35:09 me parece que nunca en ninguna representación de Hoyo con todos los que tenemos control porque no hacemos una representación de la al aire libre e como en otra población

Voz 0627 35:22 buena este año en el de hacer representaciones también estarán con las salas Raquel Díaz estos viajes había seis viernes que han hecho además ha tenido mucha aceptación no lo veía claro es muy reducido a cincuenta personas han pasado a poder pagar trescientos como mucho

Voz 11 35:38 en la fachada de el Ayuntamiento de de Plaza Dehesilla imposible desvelarlo

Voz 0627 35:44 sí que es lo más

Voz 11 35:47 ahora va para poder hablar lo personaje también sea yo se ahí pero que que que ahora gracias a Dios parece que ya vamos siendo más sensibles en montar dentro peso cantaora de techo yo lo he hecho

Voz 13 36:00 a dos sin ver las representaciones en las que había la llegada en coger entrar al cincuenta cadera lo vi cuando abrió las puertas abiertas y que la gente iba en contra el tanto pues eso los eh

Voz 11 36:17 está hoy es la cosa que también tiene que el Ayuntamiento debe seguir una deportó da que tiene técnico concejal que que tiene técnicos y dijera que no hay técnico pues bueno pues

Voz 0627 36:29 no hay pero aquí sino aquí

Voz 11 36:32 hay empresas empresa que se al sonido como posible que el centro

Voz 13 36:38 estoy pensando en la Euroliga resuelto

Voz 11 36:41 oye para lo mejor menos cohetes es decir una de se sirve de él y de repartir el parto no pero yo pero bajó que hay que en tratamiento al campos a es de queda abrir se abre la cantidad de gente que entrara entrar a la ley y lo vamos a morir se todo lo que hace sorteo buenos ahí yo lo digo para que a veces

Voz 13 37:08 sí hay que van a ser las tertulias que está previsto hacer presidencia blanda de todas estas cosas como de de los concursos que se han perdido y la extremistas ese han perdido ya te hayas perderla si eso

Voz 0627 37:21 a partir del próximo mes de Angulema los martes estaremos aquí nuestra tertulia de gente Sparta edad Charo

Voz 13 37:30 el ya veremos aunque también es que si se encuentra en la gente experta porque durante buena que que aquí de de de la directiva sólo han ha venido culé dio los otros les les ha dado pan y cuando vosotros nosotros allí a hablar parece que es que aquí nos comente o no os coméis a la gente que tiempo jueces pero poco a poco se consigue poco a poco que se vayan

Voz 11 37:49 el miedo es la Eneko hay mucha gente que no lo somos superan

Voz 13 37:53 en miedo escénico ahí en lo que sea hoy ellos llevo treinta y siete años en la coral que soy la que quedó de la letrada Jone psicodrama Vian me tiemblan las piernas cuando salvo algún concierto es valores traten

Voz 0627 38:08 el público récord lo venderá respeto

Voz 11 38:11 el mío

Voz 0627 38:13 bueno pues Julio Charo Bueno tenga unas felices fiestas imagino que está preparando ya la programación del curso Sensi hubo en la colonia apoya hacia el próximo mes de octubre ya hablamos de la programación del curso para los personas

Voz 11 38:26 que demostraba que esto la lista de hay gente talleres y tengo clavada en el culo monitores de cada taller clave en la empresa que se dedica a la que pagará ya lo monitores pues está también con el tema de ser otro cajón Talia o planificar y empezar a Bella Pascuala así para octubre empezamos

Voz 0627 38:47 el ha perfilado tenemos otro día para decirme que no estas personas Madrid están preparadas dispuestas a hacernos felices

Voz 13 38:55 ah y animar a la gente que no solamente para unos cuantos que el centro está abierto para todos cuando hay alguna actividad pueden aunque sean no sean mayores pueden ir también puede dental

Voz 0627 39:06 en para los invitamos a todos nuestros no que sea Julio Fernández echado Domenech felices fiestas de muchas gracias gracias

Voz 12 40:59 entre la intensa actividad artística y cultural así como deportiva que este fin de semana hasta es en cuenta la entrega de los premios correspondientes al concurso el catenaccio de las fiestas patronales que el lo hemos sabido ganado

Voz 11 41:09 lo Diego García digo Checa ese claro

Voz 12 41:12 cero en el que están todos los escaparates de las hasta el viernes Paracuellos que la puerta provincial de agosto estarán cuyas y los premios entrenaran previamente en casa parada este fin de semana lo hacía el concejal de Cultura Raúl año ver acompañado de la corte de honor de las fiestas patronales hemos sencillo pero sin duda también emotivo acto

Voz 23 41:30 gracias por acompañarnos esta esta mañana el fin de semana en general porque sabéis que casi que nos hemos venido a vivir a la casa parada este fin de semana en lo que hoy nos ocupa es la inauguración de cómo veis los carteles anunciadores que están en la parte baja

Voz 24 41:48 de aquí de casa parada

Voz 23 41:52 darle las gracias a los participantes cada año pues se va superando más apretar el nivel hemos tenido veinticinco participantes en total entre todas las las categorías pues nada por nuestra parte como decía daros las gracias y animar a que cada año pues os presentéis vayáis ahí pues eso subiendo el nivel cómo cómo lo vais haciendo hasta ahora hay nada por mi parte nada más empezar a a repartir la los Premios después a vamos a entregar un un un programa de fiestas y el diploma los cheques que es lo importante lo tiene y después toma tenéis como tenéis que firmar y poner el DNI y tal pues lo va a ir entregando Mari Judith Luna Córdoba

Voz 24 42:47 bueno pues lo dejamos para el final la mayoría ve Miguel Martínez Valbuena

Voz 23 42:51 es sí la categoría fe Marta Ramírez Fernández alegoría de

Voz 25 42:59 Olga Martínez Caballero Hypo el último categoría

Voz 23 43:04 además es el cartel anunciador de fiestas que es este hay que hay aquí

Voz 24 43:08 Diego García Mata

Voz 12 44:23 el deporte que está bien matar de tiene también otro partido déjate el juvenil en el fútbol será el campo se considera parte del equipo juvenil Escuela Jesús Losa de Tarancón va a disputar su segundo encuentro de preparación de cara a la próxima temporada que se presenta también altamente apasionante para este equipo tan creo porque de reestructuración en la competición oficial lógicamente esas estructuración carrera pues ya está entre los cinco primeros placer una Liga especial y esa cacería de la cantera a los juveniles del conjunto por la noche por lo tanto citan el seis de Tarancón Escuela Municipal de Fútbol Base Jesús Tarancón eh Santa Cruz UJAF de de Santa Cruz de la Zarza partido e preparación segundo ya para equipo practicamente en menos de setenta kilos en las por otra parte para mañana está previsto a partir de los Sonata del encuentro de vuelta correspondiente a las elecciones la Junta de Castilla La Mancha donde están participando los equipos de Segunda División B de Castilla La Mancha junto a los Beteta de la división en televisión Estella primero lo ha hecho escude deportivo Tarancón lo ha hecho con éxito notable recordamos que ha dejado en la cuneta y menos que al equipo de Guadalajara también dejó cuenta el equipo del Toledo con el Villarrubia perdió el partido de ida allá en Villanueva la pasada semana hoy o mañana por la tarde a partir de las ocho tiene la vuelta a casa con un gol de diferencia en favor del conjunto visitante que esperemos que se superado por el conjunto que dirige Jorge Cañete va a tener muchas bajas como ya adelantaba en estos micrófonos semis de Tarancón pero hay lógicamente porque además quiere centrar tratamientos todos son forzó en lo que va a ser la liga regular una Liga que queremos para el domingo ya el partido como ante el Marchamalo a partir de comedia de la tarde lógicamente habrá que reservar lógicamente la plantilla para que estén todos en condiciones y afrontar el compromiso ante el Marchamalo tercera jornada de la Liga pero mañana tenemos esa Copa partido de semifinales la vuelta y ojalá sean capaces de darle la vuelta al marcador de superar ese uno cero con el que ver el conjunto de Villarubia formal

Voz 5 46:09 pero Tarancón deporte ICO

Voz 12 46:13 tendríamos les vamos a dar hoy los correspondientes a la Milla Urbana de Tarancón la trigésima edición que es esputos del fin de semana en categoría veteranos T Miguel Ángel Navarro Bonilla Jiménez Parga fueron los clasificados en esta categoría son mayores de sesenta y dos años en que ya veteranos B que son

Voz 13 46:28 al menos sesenta años peor

Voz 12 46:30 los Freddy Cuenca Fred cuidado Cuenca Gómez Santiago Martín García fue el pódium mientras que mujeres solamente hubo una de esta edad María Jesús Castaño

Voz 0627 46:38 tenemos a donde bajo y Toledo

Voz 12 46:41 pero son más de cuarenta años Isidoro León José Antonio de la Cruz y Pedro José Gómez formaron el eh

Voz 13 46:46 en el pódium de los

Voz 12 46:48 es la mujeres media club botijo Diana Manzanares mientras que en esta categoría fue Raúl García Martínez es por su parte Ismael vengo Eduardo Salmerón Daniel Guerra fueron los masculinos que fueron el pódium en mujeres iré de la Torre Sara María Toledo Ana María Castejón juveniles aquí falló lo acate las féminas porque luego participación femenina hayan Ballesteros Javier Caballero fueron los que el pódium de esta categoría juvenil en cadetes por su parte Ángel Sánchez Pedro Almendros Jaime Montalvo dos de este sólo lo demás te obligan esa de socorrismo con el atletismo Éxito ambas cosas en masculino y en féminas Claudi bares Alba avanzó la es blanca en este claro también tenemos aquí a una nadadora alguna miembro componente de les Vázquez al pódium en infantiles Manuel Daniel Motta Manuel Fernández Alonso Almagro Alicia Ballesteros Players ahora no y Alicia de la Osán en alevines el Montalvo Manuel Cortés el Córdoba y en chicas Mónica Quijano Celia Gómez también que es hermana de Elgar eh subió al pueden esta categoría alevín emerja miles Óscar Sánchez ser Sergio estar ceño mientras que en chicas fueron harían González Alba catalán Jimena Collado los fríos Adrián Sánchez Gonzalo Sánchez la baza en chicos en chicas Julia osa Ainhoa Montalvo la Ballesteros luego la carrera por relevos en veremos concretamente tanto mixtos como femeninas sumó dos PB pódium para dos equipos el formado por siéndolo Ismael iraní en hombres Daniel Daly y Nacho fueron primero segundo respectivamente mujeres Irene Sara y Alicia histeria Malikian mientras leemos equipos mixto Santiago lo era el affaire fueron los primeros clasificados Alejandro Monica ya a los segundos los blanca ya casi doscientos cincuenta participantes mañana tenemos una análisis previamente con el presidente del Club Atletismo Tarancón con Raúl Cantarero entorno a esta prueba que su auténtica fiesta en todo el mundo la particularmente es la Milla Urbana es que de forma es una fiesta porque él forma parte todos los atletas además promover la salud como Courier Escamilla popular para mayoría dieciocho años no competitiva con las escuelas con el propio club que dirige Arturo Casado algunas hubo también de Al Ram Faster Juan Carlos de la Ossa pero muy poquitas nacional masificación pero que muy emotiva pese a tener premios en metálico a cuya letra destacados del medio el fondo diferentes puntos de la comarca incluso autonomía de Madrid y esto sin duda

Voz 0627 49:06 alguna adquirirá mayor valor a nuestro

Voz 5 49:09 esta prueba atlética pre festiva en nuestra lograr la Milla Urbana Ciudad de Tarancón todo un éxito de participación dualización

Voz 2 49:19 la información de nuestra ciudad y comarca está Radio Tarancón