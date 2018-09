Hoy por Hoy Tarancón 13:05 (05/09/2018)

Voz 1 00:00 adiós un síntoma de excelencia Emiliano García Page se dirige ahora hasta la localidad albaceteña de AVE en Khyber donde se llevará a cabo dos citas a dos empresas el número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se sitúan en Castilla La Mancha en doscientas noventa y cuatro en el segundo trimestre son datos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística Por otro lado las certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas en el mismo periodo fue de quinientas sesenta hay una un apunte en sucesos en Almansa ya han sido dados de alta a los dos heridos por la caída anoche de una puerta del recinto ferial se está celebrando la Feria en esta localidad albaceteña el peor parado fue un policía local que sufrió heridas en un hombro es la una y siete minutos

Voz 1 01:45 a las dos y cinco minutos de la tarde la ampliamos todo amar a catorce Castilla La Mancha ya saben que tienen más información en nuestra página web en SER Castilla La Mancha punto com

Voz 5 01:53 a mí me Selket

Voz 6 01:56 Michela Menchero hoy por hoy y Tarancón

Voz 0988 02:13 hola qué tal buenas tardes señoras Yeles bienvenidos son podía el ochenta y ocho punto cero que les puedo decir además la aplicaciones para no les entrarle al componentes miércoles y cae más cerca el momento levantar oficialmente el telón para fiestas patrona de Tarancón localidad que está yendo unas vísperas muy intensas razón no le falta al popular sirvió cuando asegura que Lucas esos mejor las vísperas con la fiesta IP gripe Prado adecuadamente y es que esta noche ya tenemos la luces para la Semana Grande un pasacalles Cervantes a Mediapro Iglesias para la entrada al parque ferial en el vértice con las que los novios proceder al encendido oficial eliminación autorizarle locales civiles y militares junto al portero en este acto protocolario al que sigue el clásico concierto entendí de luces que como esto también la habitual la Agrupación Musical es décimo cuarto ya nos deleita con lo espectáculo últimamente además con artistas profesionales compañías que entre otros habitualmente Clemente ponen voz a los juegos musicales esté el festival de visión que tiene todas las becas entorno a los sesenta ahora se podrán escuchar en el Cuarteto que forman la compañía que va a estar con la Banda de Música en el mismo confiamos que la meteorología acompañe para que se puede seguir lo que promete ser todo un éxito la agrupación musical que Isabel ustedes Cuenca y una vez que luzca iluminación con

Voz 8 03:19 ente ya por eh eh novenario puesto que

Voz 0988 03:23 ya mañana entra celebración festiva con la apertura también del reciente carpas próximo al parque ferial y hay otros puntos que está llena de fiestas en pleno Santiago en honor al Cristo de la Liga con una prueba es interesante la que si somos simultanea el arte la cultura el deporte y aquí sí también los toros por ello también una placentera ya hace muchos años toros que meros sean protagonistas también sus fiestas gracias entre otros a la peña ver aquella Taurina que era una forma que analiza la afición a los toros de esta localidad duda sería algo en lo que fijarse otros puntos para poder mantener esta fiesta tradicional española porque es cierto les entiende bien que una ciudad ciertamente sin coso taurino está bien pero diferentes épocas ha contado con importantes personajes del torneo fundamentalmente caballo y que ha llegado el momento en que no se puedan programar espectáculos de esta índole pese a que no es costar la afición sí que hay especialistas también pero parece que sea fácil Eurídice criterios para que tenga una solución a los que siempre ha silo un problema a la promoción festiva de Tarancón en este momento de que no vaya a no haya ni un solo espectáculo toreo bueno si solamente el pasado día veintiséis por la mañana por la Vega pero que malo que al menos haya apostado e invertido por el arte y la cultura quizás no como hombres de algunas convocatorias pero todo será andando porque como aseguraba al Raúl año concejal de Cultura ha mucho eh y le gustaría que el crecimiento que nos puede producir los fondos que se adquieren ir pueden contribuir al aumento del turismo los de visitantes ya permitió que da nombre la ciudad es alto y hay que estar a ese nivel o escucharemos al concejales logrados en nacional de pintura fotografía rompedora aquí bueno ganador de fotografía los es un castellonense y los autores de los queda esquivo obra dos con la dotación de pintura bilbaíno uno madrileño de Morata de Tajuña esperanzadoras las cifras del paro aquí en Tarancón oficial tal porque al contrario que los datos a nivel estatal e incluso regional ha reducido la lista en once personas con el mes anterior del que con estos datos a diferente nivel escalar también sonar ahora según convenga porque pese a que aumente la provincia regionalista tan se echa mano de interanual queda zanjado el problema hay menos parados que hace un año pero claro en la recta final el periodo de vacaciones y festivos muchos puntos aunque vísperas vendimia que sea el dato positivo para el próximo mes en medio hay gente de personas preparados para marchar a Francia a la vendimia el curso lo llaman el curso pasado ya llamando a las puertas en el plano deportivo encuentro de vuelta esta noche la semifinal de la Copa Junta de Castilla La Mancha para el Club Deportivo Tarancón que afronta con un gol en contra de intentar superar ISI y con varias bajas por lesión fundamentalmente porque el míster quiere fijarse más en la Liga y el domingo a las cinco treinta y uno partido en casa tercera jornada aún complicado Marchamalo pero luego ellos no motivo para renunciar estará a final del Trofeo Junta de Castilla La Mancha a partir esta misma tarde se supera ese gol el partido esta noche se puede ser el aperitivo para una forma ir a inaugurar después Lashkar e eh a a la iluminación e ir al concierto del centro esférico Irujo ni es algo de los cuales estará esta noche en el banquillo en el primer equipo dure en su segundo partido de preparación un partido privilegio que finalizó con victoria local por cuatro dos el equipo Tarancón Hero tuvo que superar un cero dos con el que se llegó al descanso ya la segunda parte bordó el conjunto local y la escuelas rurales conseguía una victoria importante en esta preparación en el Caja tengo por supuesto es están de enhorabuena porque el equipo titular la Inmaculada ascendido a la Primera Autonómica de fútbol su posición en la tabla la gente temporalmente ayer ha permitido que renuncia de otros le posibilite la opción de estar en Primera Autonómica lógicamente si lo así lo considera oportuno el creemos que va a ser el de la hasta ahí el de la Inmaculada de gente hago una categoría que estoy preparada para el liguero en el que contamos con equipos también en nuestra zona entre tanto sin prisas pero sin pausas el San Víctor de Tarancón de fútbol sala sigue trabajando ya conoce los rivales la comisión del grupo en el que están a próxima temporada en la Liga regionales de Hyypia no ha querido el profe de fiestas pero se trabaja para no estar de mera comparsa no era convicción regional el baloncesto base está imputado en esto programa de hoy porque el trofeo de fiestas largo y con el equipo y imponiéndose al conjunto de Global Caja de Cuenca capital a pesar de que no tenemos algún equipo señor todavía confeti helado también está en preparación el propio equipo de la capital de la provincia que milita en la Primera Nacional comunicó el nuestra de Cuenca y por otra parte del torneo local de esta Liga local de verano Katyn lugar durante este verano con la percepción de sus equipos y que lógicamente debería ser la semilla para hacer equipos con garantías entre los próximos cursos y este curso escolar para la mayor parte de ellas adelantan inició del mismo para el diecisiete de este mes una de finalizar las fiestas patronales ajustando así los calendarios poder estar preparados los equiparar de la convocatoria de diferentes competiciones del deporte en edad escolar que se denomina deporte entre dieciocho hasta las dos de la tarde estos entre otros argumentos este punto del dial les invitamos síganos

Voz 9 07:52 hoy por hoy Tarancón con Jesús Gabaldón

Voz 0988 08:36 concierto sinfónico en esta ocasión que cuentan con el Boza de Carlos cabelleras playa Benayas aislar a bordas ya Ángel Bellido que han estado de aquí en Tarancón porque colamos hace unos años concretamente el homenaje a Nino Bravo quedan también partían a esta compañía y la música la pone serias es la voz la poner es de los pareja este cuarteto con el repaso a diferentes canciones unas ganadoras del festival de Eurovisión desde hace ya desde el pedir Yeles y otras que fueron si ser ganadoras muy popular en su época esta Boza de sí mismos sinfónico Se de otras actuaciones pero carcomido le ha Price Cuenca este año sin embargo la capital está también es San Clemente y otras localidades de nuestra comunidad autónoma de Castilla La Mancha este cuarteto pero tenemos directo con las notas musicales de la sabes Cuenca que han estado hace unos minutos aquí a Carmen García Italia este décimo cuarto ya concierto encendido de luces que deben un invento propio director de Isabel a los Cuenca cuando se incendiara luces y como complemento a estas vísperas tal interesantes festivas

Voz 13 11:20 de esta a vamos continuo continuado junto a ti

Voz 14 11:28 y por supuesto seguiremos junto a Ci contando lo que ocurre en Tarancón y comarca

Voz 0988 11:40 este año en que se han volcado con el artículo la cultura la Comisión de Festejos veinte veinte de Tarancón sobre todo por aquello de que en aquello que hacer una dotación para la el tema taurino pero lo cierto es que sigue siendo quejándose quizá un poquito corto la opción que tiene el

Voz 8 11:55 el concurso nacional de eh eh

Voz 0988 11:59 que conté poner en Cuéntame titulares fotografías a dos limpias a Quintana con así lo reconocía el propio concejal de Cultura Raúl Añover que el gustaría Clemente tres votación a pesar de ello hay que decir que está de pintura de las ocho obras seleccionadas por el jurado el Ayuntamiento con el fondo dotado para el mismo que recobrar Nos viene siendo ya de hace bastante tiempo porque no solamente desde la época en la crisis anteriormente la crisis ya se había recortados en los que yo dos obras nuevas un autor pero también Redondo titulada boxeador yo te de Juan José de Juan José Vicente Ramírez donde hay que pasa los fondo la pintura fina coteja el mapa de forma parte del catálogo editado por la Concejalía de Cultura son perder el equilibrio de Miguel Ángel Ortega Moya el patio desde ella original de Juan Manuel Campos junto a la de Ramón Córdoba Calderón el obras así como conexión es esencial que de Manuel inmolado López completa selección las obras de paso de Miguel a reír Horrach incluye treinta y cinco de Francisco Carmena Muñoz e como decíamos se ha inaugurado ya está posición la podemos ver en el hall del hotel el You eh la auditoría en esta localidad este mito al durante toda esta quincena en acto inaugural las Cortes no el concejal de Cultura uno Añover junto a escoger el grupo popular

Voz 1584 13:07 por último en este fin de semana como decía es la entrega de premios inauguración del el trigésimo primer Certamen de Arte Contemporáneo José Antonio se Kim sabéis que en el año dos mil dieciséis inauguramos el el Museo que tenemos en la en la parte superior del del auditorio hemos pasado de tener unas quinientas visitas anuales que tenía el antiguo museo a tener unas mil quinientas mensuales que es un salto bastante importante teníamos unas instalaciones aquí que estaban sin sin utilizar el sabéis que nosotros apostamos mucho por este por este museo hemos adquirido este año dos obras pictóricas y la colección de de tres fotografías me acompañan los tres los tres artistas premiados como siempre decimos parece que es un tópico pero es que es verdad cada año al jurado se lo pone más difícil la calidad de las obras es importantísimo estaba hablando con ellos y les he podido decir que pues mi ilusión sería que pudiéramos dotar de de un premio económico un poco más cuantioso pero bueno sabéis que los presupuestos de del Ayuntamiento siguen prorrogados Si yo si sigo en esta andadura lucharé para que este certamen tenga un a un pues eso o un un premio un poquito más más elevado económicamente por lo que por qué lo hace más atractivo de vivir evidentemente y hace que las las obras tengan mucha más calidad que sería difícil porque ya tienen muchísima calidad y nada más ello darles la enhorabuena a los tres darles las gracias por por haberse presentado porque bueno para nosotros es muy difícil cada año ir renovando el el Museo lo estamos consiguiendo gracias a Mari Cruz lo renovamos tres veces al año como como vosotros sabéis lo que os decía si antes nosotros desde la Concejalía de Cultura y la dirección de museos tenemos claro que el Museo de Arte Contemporáneo pues a unir la cultura y el turismo es fuente de riqueza para el para para el pueblo y en eso estamos hemos llevado el el Museo de contemporánea Fitur este año pasado en fin que estamos apostó apoyando os apostando duro por qué porque se conozca que venga gente de fuera se lo proponemos a los a los a los colegios que vengan hacen talleres en el arte contemporáneo y seguiremos apoyándolo no me quiero alargar más voy a leer los los premios Ig les daré a las chicas el diploma para que entreguen no sé si queréis primero hablar con ellas y luego les entregamos

Voz 0753 15:59 los precios

Voz 15 16:03 bueno yo soy de Vinaròs Castellón Costa Azahar Si bueno la obra trata un poco sobre este una metáfora de sobre un adiós persona que aquel amor au bueno a poder interpretar supongo que de varias maneras es algo que me salió en aquel momento un día de temporal hundía crudo un acuerdo de Levante con mucha lluvia mucha niebla muy mal tiempo y creo que se regía por gracia o así

Voz 16 16:30 la profundidad psicológica

Voz 15 16:35 sí bueno soy diseñador sí sí bueno no tengo un par de galerías que no representarán allí

Voz 16 16:40 no

Voz 15 16:41 otras galerías China en todo lo que es la parte asiática Corea peruano que bueno ahora mismo estoy trabajando en el mercado con el que el mercado se no yo llevo tres o cuatro años participando aquí como te comentaba antes pues no habría sido incluso seleccionado y este año pues bueno ha habido suerte por partida doble

Voz 16 17:05 si se van contentos como sucede siempre

Voz 15 17:08 la verdad es que hay mucho nivel pero ya ya lo conocía y conozco a una alguna de las personas que han ganado aquí con conozco personalmente hemos coincidido tiene fama tiene nombre la verdad es que sí los hay muchísimo aquí la verdad es que está muy trabajado

Voz 0988 17:23 a veces eran las palabras completamente José Luis García Alonso con su colección de fotografías el último adiós además estas leyendas formado parte el catálogo otras siete colección lemas Manos de José Miguel Cervera Merlo humanos deje a Javier Pedro Fernández Ferreras de tratos de Manuel López francés que con Javier ya no Sánchez es para al de José Ramón San San José Rodríguez ir junto a la hora de Antonio Atanasio Rincón contestó el pasado irá derivada Martínez Cano la quietud

Voz 8 17:50 pasado forman esta colección que se queda lógicamente aquí en Tarancón eh

Voz 15 17:56 la ganadora por supuesto

Voz 0988 17:59 y luego puesta el resto o están expuestas contempla todas

Voz 8 18:02 el auditorio del hall del auditorio de que ya ya lo hemos también con los dos artistas que a esta así sólo obras ya propiedad Ayuntamiento de Tarancón porque han firmado ya eh la adquisición por el después de la entrega del diploma correspondiente en ese mismo acto

Voz 0753 18:21 este es el autor del cuadro que oscila entre el distrito trae con que bueno es una obra que bueno lo yo lo que lo que realmente trato de transmitir dime pues mira yo lo que realmente trato de transmitir sólo en momentos vividos durante bueno durante los viajes que los ponerle por de pasas es captar el momento entonces él pone el cuadro que tenemos aquí es un momento de pues de un día de estos de Driss tormentoso y bueno lo y lo que intento es captar las atmósferas no no este año sólo este tengo de alguna obra que bueno de años anteriores que también me lo me lo han premiado sí bueno de realismo rozando poquito el impresionismo también pero vamos principalmente realismo oí trabajo mucho con grises quebrados la gama el abanico deslices es tan amplio que me permite captar las las atmósferas y los y los ambientes se Morata de Tajuña sabe pero se se se puede ser en un principio fue a raíz de de Internet luego ya me han me han ido mandando las bases pues año para está un poquito bajo un poco en en época baja pero bueno esto haya de San altibajos entonces bueno porque que me está muy bien además de él entre el museo tiene una una colección de obra que es bastante importante bueno pues la verdad que me siento honrado con contener varias obras aquí allí sombras nivel de calle pero pasan pasa y pasa en en todos los sitios es un poco bueno

Voz 0988 21:34 y hablamos también con el autor de la otra obra que es que evidentemente hay que podemos ver en este caso se trata de un boxeador al que el Ros como un boxeador que recoge más un bilbaíno

Voz 17 21:48 pues seguir lo primero que quiero hacer es darles las gracias al Ayuntamiento de Tarancón por la organización extraordinaria del certamen por el magnífico museo que tienen que supongo que es un orgullo para todo el pueblo y desde luego me parece de una calidad extraordinaria todos los cuadros que hemos visto esta tarde sí desde luego darle las gracias al jurado por haber seleccionado a mi obra como como adquirida por por el certamen

Voz 18 22:11 eh yo soy de Segovia

Voz 17 22:13 no desde allí y bueno pues mi obra es esta que es el boxeador un joven retratado que bueno pues un poco quiero iba hacer un homenaje a esta juventud que ha tenido que vivir en este país durante los últimos años que se ha esforzado tanto sin marcharse a otros países luchando por sacar su futuro lo oí de la y el de todo el país adelante no muy bueno por lo demás pues nada soy un pintor realista como veis bastante realista aquí nada pues pues encantado Vélez de venir y de estar aquí estarán BBC sí es la primera vez que participo he tenido suerte porque todos los cuadros de los compañeros son extraordinarios eh bueno pues ha agradecido porque se hayan fijado en en el mío que como estaba hablando con el compañero tal vez por su carácter un poco más hiperrealista que otros Si pues les haya aparecido poco más sobresalientes yo me dedico a esto desde hace mucho estudiar licenció sabes hoy licencia la Universidad Complutense de Madrid hay trabajo y desde entonces desde que me licenciatura

Voz 15 23:15 con ello soy profesional y bueno pues pues tengo obra en el museo en el me hablan el Museo de de haberte

Voz 17 23:22 curativo europeo de de Barcelona o en la en Zaragoza en fin hay bueno estamos ante un artista que intenta trabajar lo mejor que sabe qué es lo que hacemos todos luego con más o menos fortuna pero vamos trabajando mucho y viviendo con mucha ilusión de la pintura que es al final lo que nos mueve a los artistas la ilusión de vez en cuando hay algún premio que te anima a seguir trabajando

Voz 9 25:25 hoy por hoy Tarancón con Jesús Gabaldón

Voz 0988 25:28 pues está prácticamente el noventa por ciento de los feriantes se encuentra ya en el Parque Ferial de Tarancón tanto en China quietos como lógicamente también las atracciones Ike las guías instaladas preparadas porque esta doce a partir de las nueve y media de cuarto pues se procederá al encendido oficial de la luces y después les entendido pues el clásico ya el concierto sinfónico de Agrupación musical serias con este grupo que viene este año y que no va a dar con canciones como estas concierto para pequeños y para mayores para aquellos que ya han superado la barrera por cincuenta para los pequeños también a pesar que sesenta años de música de Eurovisión un festival que evidentemente tampoco es lo que era ese era la que fue un auténtico himno cuando Massiel consiguió el primer premio para España

Voz 20 27:47 pero editor deportes y el deporte

Voz 0988 27:51 es esta tarde tenemos un partido importante partido de vuelta de la Copa de Castilla La Mancha semifinales ya para el equipo blanquiazul una cita de la que vamos a hablar también con Jorge

Voz 8 28:00 siete que obviamente dice

Voz 0988 28:03 que lo suyo para poder poner la atención en la Liga pero evidentemente tampoco se puede despreciar está ya en semifinales de este trofeo contribuye de Castilla La Mancha espera debería de equipos como el Club Deportivo Tenerife o lo que Deportivo Guadalajara eso sí esta noche tiene que remontar el uno cero con el que viene del de nuevo campo del Villarubia de los Ojos del pásalo tapas una semana concretamente también el pasado día veintinueve por lo tanto habrá que intentar lógicamente recuperar remontar ese gol necesito que vemos en la final aunque fácil no va a ser porque hay bajas importantes en el conjunto Tarancón Leo el partido ojo y de escuela fue con los partidos Botello este fin de semana uno era el trofeo de fiesta de interés que se adjudicó el equipo de la Balompédica Conquense la política yo tu sin trofeo juega pero ganó además eh ponemos guarismo el conjunto blanquiazul la historia casi muy parecida en este caso el equipo blanco que no hay que Adolf desconsolados a ella ante Cuenca fue Grau dos cero incluyó la vuelta al mercado la Unión Balompédica Conquense ir noche en el campo he sido el equipo azulgrana dos cero y después le dio la vuelta al fue perdió dos cero que dio la vuelta al marcador conjunto Tarancón cero espero hubo hablaremos de todos los partidos y el resto de la liga local esta disciplina deportiva también de el el equipo que se prepara con vistas el trofeo de fiestas que es adjudicado conmutaran claro ante el el lugar Caja Cuenca Islamiya completaremos el análisis que hace Raúl Cantarero sobre esta nueva edición estrategias de medición de la media que fue un nuevo éxito se vuelva superará la participación una Millar quién te muchos alicientes en toda evolución de estos treinta años pues está el master class de zumba que por tercer año consecutivo llenaba ya alegraba preparaba a los atletas de que lo desearan eh su calentamiento a través de estas de zumba con los cuatro

Voz 8 29:50 eh monitores de Tarancón con quema con Lomba con Pablo Isasi con Soraya

Voz 0627 32:26 bueno pues hablamos de la Milla Urbana Ciudad Tarancón trigésima edición que se celebró el pasado domingo ayer dábamos ya un avance de la misma íbamos hacer hoy un balance con el presidente de alguna forma hacer de éste

Voz 0988 32:37 evento deportivo de esta auténtica fiesta familiar

Voz 0627 32:40 Aero buenos días ahora bueno yo creo que podemos nadar de satisfacción después de esta trigésima edición de la miel braceo de Tarancón por la participación paralización por el ambiente

Voz 21 32:52 pues un año además que yo creo que este año ha servido para para reafirmar que la ya es de la prueba más espectaculares que como club organizamos y que suponen vivir como deportista quien Tarancón centro de la ciudad he yo creo que se está compaginando muy bien lo que es el el la tumba la popular los relevos la milla tradicional yo creo que se ha conseguido un coste muy muy muy bueno para todos para el espectador principalmente y la verdad que fue a nivel personal a nivel de club en nombre pues un una muy emocionante y muy emotivo pues lo que vivimos el el pasado domingo en la mi de Cervantes ya Porres por participación espectadores de razón social y solidaria que cumplíamos China Justo Gómez yo creo que cualquier cosa que podamos sacar algo de este pasado domingo pues es muy positiva y la verdad que muy ilusionada de todo lo que pasó

Voz 0627 33:53 su participación llegar casi a los doscientos cincuenta en doscientos cuarenta y no yo creo que esa es la cifra importante verdad

Voz 21 33:59 sí además que sí que hay una parte treinta treinta y cinco atletas que compaginar on diferentes pruebas pero estamos casi triplicando lo que venía siendo eso ultima sus últimos recuerdos de años anteriores de él de lo que era el ya una vez que cambiamos un poco el chip porque tenemos que hacer algo porque la de siempre es una prueba emblemática en Tarancón se están viniendo a perder ya te digo que que no por circunstancias no es sino porque también el tema de premios tema de de las carreras populares que son más más prolíficas en todas la comarca de la gente prefiere otras distancia enorme fondo pero pero bueno hemos conseguido tocar un una mezcla donde no tenemos cabida a todos desde el más pequeño calma mayor desde del que tiene buen nivel al que está empezando Ibis igual ahora habrá una participación que que este extraño volviendo a cifras como el año pasado pues reafirman lo que ha dicho que estamos consolidando ahí un una prueba emblemática y sobretodo incluso incrementando en en vistosidad Quili iba a todo lo que envuelve la misma

Voz 0627 35:07 sobre todo porque promoción ambos Rosarito de pequeñitos que hace las delicias de los mayores y luego la gente intermedias quizá no falla alguna categoría intermedia algo de participación no entres

Voz 21 35:18 habrá verdad es ahí era de de edades adolescentes que sí que nos cuestan unas pues nada el el en estas fechas sí que vienen de un verano eramos nosotros nos de las paralelismo de muchos chavales que que tienen edades donde si no están informando sale en Hernani fútbol esos argumentos que que muchas gracias es imposible de convencerles de salir a disfrutar con los más jóvenes es muy complicado y luchar con un verano donde muchas vacaciones y además hay sí que tenemos esa esa ese hándicap que hacer con el tiempo así podemos también apuntalar y ya te digo como dices tú ese esa laguna en esa será seguramente la participación en casi cuarenta cincuenta personas más

Voz 0627 36:04 se esa ya popular que bonachón llevan animando poco a poco pero David pieza faltaban gente de la que habitualmente está en la escuela de corredor trastocó con el Ram Faster cómodo con la escuela con la vuelta de gunner

Voz 21 36:16 sí por parte de la organizó estamos en falta enclaves salta a un gran número de personas pero bueno respetable no no tenían en mente participa seguramente yo bueno pues nuestra misión es seguir promocionando la y llegamos casi cuarenta personas que una cifra bastante buena y esperemos que el año que viene pues los pues veamos en esta prueba como un aliciente más para para unos para promocionar el deporte popular ahí mucho de ellos marcan marcarse esa primera prueba entre el pueblo que que muchas veces se tiene miedo de delante llena ahí a ver qué dicen y demás pero que yo creo es está rompiendo esas esas ideas porque oye ya te digo que practicamente casi cuarenta personas tomaron las serial al mía popular también es un dato muy

Voz 0627 37:02 es muy importante es que presidente cuando ve una Miguel de Cervantes como veíamos cómo habrá hemos visto este año que yo creo que las ediciones que yo recuerdo quizás el que más público vista apostado en la calzada en las aceras

Voz 21 37:16 Amato tienes tienes hemos vivido la prueba desde dentro mira te estoy hablando realmente porque desde desde prácticamente las siete de la tarde y un ambiente impresionante os ha hecho la primera prueba a las ocho de la tarde subió juntamos juvenil con caretas es que estaba llena o llena y además de dos tres filas en las zonas más más centradas en meta vale deportista es algo algo que vamos cada uno hace repetirá en sus redes sociales on a nivel personal que son de las pruebas donde está sólo para casi el cien por cien de la de la estancados que estás dando muy muy compitiendo todo el tiempo oí la llegar es muy emotiva porque yo te digo que es una concentración de personal durante todo el recorrido que que hace disfrutar muchísimo yo me quedo con palabras de gente que viene de fuera que nos dicen quienes lo mejor donde de las la mejor mira que disfrutan en como ambiente como organización English la verdad yo me quedo contra eso

Voz 0627 38:19 oye y evolucionado de corregir corporales que han hecho de la comedia que se dice este fin de semana hasta dónde puede llegar a millor pólvora en vísperas festivas

Voz 21 38:31 pues mira el la mayor ilusión yo creo que es lo que más habladas y conseguir a empujar a toda esa gente que tenemos en Tarancón porque solamente con el volumen de de deportistas poneros podríamos prácticamente hasta duplicar la cifra que que fue inscritos

Voz 0627 38:47 sí el conseller conseguir que la gente vea

Voz 21 38:50 a mí ya como como una fiesta que sigan participando sin un distancia de resultados sino que disfruten de esa de la prueba poco a poco intentar que no ir mejorando los premios son lo estamos en especies son muy bien aceptados me quedo con chillidos que vieron las las tres chicas que quedaron segundas en el pódium cuando lo ha hecho dijo que que ni el mejor de los Trofeos yo creo las tratando

Voz 0627 39:15 señor

Voz 21 39:16 él era ir apuntalando los premiados el hacer un también pues también a lo mejor él también es sean diciembre también para gente que viene de fuera el es que más atractivo ir poco más eh sí que es verdad que tenemos si se no sobrepasa más las inscripciones preservar como en todos tendremos que instalar otro tipo de de cronometraje en las pruebas pero bueno que serían bienvenidos a nosotros cuanta más participación contamos en la Milla muchísimo mejor pero vamos yo me quedo principalmente por la aceptación que que nuevo parte el pueblo Ilan entre los dos pueblos alrededores porque he puesto Taulat darle además Coca Cola a través del acuerdo que el carné no se engalanó muy bien lo que es y la prueba es que éste sí que es verdad es que no sé qué decir acabamos lo que estamos muy contentos ahora

Voz 0627 40:13 a poquito a descansar a disfrutar estas fiestas pero ya prepara el próximo curso porque la escuela de atletismo va a comenzar desprecie esas iba con el horno no así no

Voz 21 40:23 empezamos empezamos el día diecisiete además a la vez tanto la Escuela del Corredor al club como la Escuela Municipal de Atletismo lo más inmediato la ilusión que tenemos por el club el día veintiocho de octubre hacer nuestro primer baile montañas populares de queremos que sea otro espectáculo desde aquí he comentar que hemos tenido participación del trabajo Calonge de El promotor y con el que estamos trabajando codo con codo para para este primer Train Iker va a ser pues ninguna prueba nuevas diferente que nunca se ha hecho en Tarancón Iker esperemos que sea otra prueba más al aceptar el pues para ese gran número de deportistas que ella no solamente a los populares sino que están lanzando la montaña que son pruebas atléticas están en la misma también una hace un objeto tremendo puntas balón y crearlo esperemos que ya esperemos que también perfectamente tengamos un un participante importante

Voz 0627 41:20 se adelanta este año difícil el curso para la escuela tanto el corredor como la Escuela Atletismo no

Voz 21 41:26 si la escuela el corredor siempre con mi comenzamos a las fiestas de ahí el al hilo que esta escuela municipal sí que empiezan todas las escuelas inferior santas por parte de algunos de los de los deportes hemos solicitado para que finalicen a mediados de julio cuando finaliza el curso escolar pero la verdad es que cuando terminan mayo ya competiciones escolares así sí que es verdad que cuando era una finalización hay algunas pues que ya dejando de Neri y en principio planificar como tal lo que es el año el año escolar que para nosotros mucho más fácil para para luego que en las dos últimas campeonatos escolares

Voz 0627 42:05 es bueno pues felices fiestas y seguiremos porque empieza ya el hueso la actividad de la ahí está el cuadragésimo Tarancón en diferentes disciplinas pues pues también en todas las leyes de ámbito tanto provincial como regional sí que felicidades felices fiestas gracias Raúl

Voz 21 42:22 muchísimas gracias Jesús si la difusión a través de los medios que estamos muy importante para nosotros

Voz 13 42:30 estábamos tiro ha continuado con tomate

Voz 14 42:37 y por supuesto seguiremos junto aquí contando lo que ocurre en Tarancón y comarca

Voz 9 42:49 hoy por hoy Tarancón

Voz 0988 42:51 que sus Gabaldón ir todo el deporte más

Voz 9 42:54 cercano

Voz 0988 42:55 estas vísperas festivas el Club Deportivo una aprobación no se olvidó el fútbol ella juvenil el equipo de la Escuela de Fútbol Base Jesús ha de Tarraco que afrontó la afronta tercera temporada hay de esta categoría en Legutiano oficial de Higuera con apenas dos semanas de preparación y ante la misma recibía para el trofeo y fiestas al conjunto capitalino la Unión Balompédica Conquense también de la provincial si bien encuadrado habitualmente el otro diferente por aquello de la proximidad geográfica ahí tres pero este primer compromiso para los chavales las de la a ante los descartes que el míster tendrá que hacer dado que la convocatoria cuyos numerosos chavales idea es contar con una partida entre veinte a veintidós jugadores como máximo en estos momentos y para el partido amistoso formará en los que aparecieron por lo que se intentó hacer prácticamente los equipos diferentes observa éramos chavales y alguna forma se pagó con resultado final Egipto los importantes los resultados a pesar es estimulante que los triunfos son la primera parte de la plantilla que presentó el equipo darán correo sorprendía conquense y prueba de ello fue la diferencia de dos goles a cero en la que llegó al descanso era evidente que estaba al partido que era posible que el Conquense más formado ya con las compró detracción supo jugar sus bazas reaccionó como era de esperar para dar la vuelta al marcador y lograr una victoria que cenó el segundo tiempo justifica el juego balompédico que se adjudicó el trofeo de fiestas y ferias como es habitual el ambiente festivo con presencia en la corte de honor de las fiestas acreditativa de la escuela obsequió con una flor e hicieron el saque de honor del partido al finalizar el mismo el concejal de Deportes José Víctor Ponta hizo entrega de sendos trofeos a los capitanes de ambos conjuntos el Unión volar conquense ya son campeones Satanás con sigue la preparación del equipo tranco porque ayer por la noche anterior la nueva temporada pensando las opciones para reestructuración prevista en la categoría por la Federación Regional de Fútbol el segundo ensayo en apenas setenta y dos horas y cambio de escenario fue el campo esa he sido nocturno pese lo cual llevó a lo más espectadores al problemática instalación completando practicaban trasladas sentadas existentes buenas vibraciones del equipo que aunque sí apuntaban en esta ocasión ha repetido pero con cambien el marcador e incluso el transcurso del partido por encuentre el equipo de la vecina localidad toledana de Santa y los chavales se vieron tú dos a cero al descanso el equipo visitante salió en tromba en busca el resultado es un equipo que además jornadas entrando a la vez que también la joven plantilla tiene experiencia muchos ex componente está en el tercer año ya en teoría supiera aprovechar la falta de cumplimiento estarán con ellos pero la segunda mitad todo cambio porque no estaba dispuesto el equipo de escuelas rudeza que se repitiera la historia en esta ocasión quién hizo la humorada de remontar fue precisamente el conjunto local que luego ponerse a dos ya con el empate se lanzó en busca de una victoria que llegó casi a quedarse corta por las ocasiones cambio de lo marcador porque también cambió un poco los conceptos el juego del equipo Tarancón con esta victoria el plantel ella pese a que esta siendo todavía observada por los técnicos para Descartes y lleva la autoestima y hago es seguro que permitirá mayor compromiso ante el Athletic no jugadores que luego temporada una temporada en la que además del equipo tiene la finalidad con el Club Deportivo Tarancón y al que alguno de los posibles componentes de este equipo juvenil está teniendo minutos ya la Copa Hunter posiblemente el partido de esta misma noche partido de Copa partido de vuelta de las semifinales de la Copa de la Junta de Castilla La Mancha que se va a disputar esta inmoral de nuestra que hablaremos también en los instantes

Voz 11 46:09 si te preguntan qué es lo que escuchas en lo claro ratio Tarancón Cadena SER ochenta y ocho punta cero FM

Voz 0988 46:17 también cuadro de honor para dos disciplina deportivas que en este has vísperas festivas ya esté preludio han tenido también sus torneos a lo largo de todo el año prácticamente todos los meses cuentan con algún torneo con máster exhibición campeonatos etcétera pues el Chrissie pádel madera no podía estar ajena programación de deporte con motivo de las fiestas patronales como Saviola aprovechando las vísperas el preludio al disputados correspondientes torneos de fiesta lo mil dieciocho haciendo geles pista de Ebay Pal tanto una de Ten nardos de tenis cobra de pádel está Gonzalo copistas estudiando ante dos jornadas el fin de semana a pleno rendimiento es cierto los aficionados al activamente se unen a pádel más que al tenis pero siguen siendo deportes con mucha afición no solamente aquí en Tarancón sino una comarca que además estos días Torra de toma un carácter especial más festiva y de convivencia en la que se puede dominar Familia de la raqueta se une a través de correos poder ocasiones lo que menos importa son los resultados en los enfrentamientos aunque tienen todos su ska encanto emoción y competitividad en tenis bienes participación pero el nivel así una semifinal muy disputada entre Alejandro y Jaime que llevó al tercer set con victoria final de Jaime en la segunda semifinal entre digo Asenjo y Julián Vico la que del lado la victoria helado de Diego con una nueva carnet engranajes esta y un rotundo seis cero seis dos por lo tanto la final se presenta la criba de interesante aunque la lesión de GM en el primer set puso las cosas más fáciles de lo previsto al que sería campeón digo Asenjo la lesión de Jaime en el primer set lo que como se preveía estaba siendo un partido muy bonito y disputado se decantó por el que fue campeón de esta final de tenis eso es complicidad más longevas de aprobación festiva que ha sabido superar no pocas incidencias sumas de cuatro deca de programación diferentes formatos esta disciplina incluso de encargado de llevar la misma en el torneo de Maestros de esta disciplina que no de contenido mejora además con Lomito gesto de conocer la capacidad de superación la coloración duro dos habituales de esta raqueta Juan Francisco Palero al que se le entregó una placa de reconocimiento en un sencillo acto de trofeos que contó además con la presencia del concejal de Deportes y la corte de honor de las fiestas este año el padre de la siguiente forma en cada uno de los niveles en la A uno moría y Jaime heredados cualquier y pulpo en edad tres Cayetano ESMA el de Europa Sarkozy Mario Circe José Raúl con estos toros festivos es un pequeño paréntesis para las fiestas lo tuvieron que el sueldo las diferentes competiciones los RACC y los torneos en los que no falta la aprobación palizas los mismos entre otros porque piensan también las escuelas deportivas de esta deportiva de esta disciplina deportiva también el que Tarancón

Voz 9 48:38 hoy por hoy tranco Jesús Gabaldón todo el deporte más cercano

Voz 0988 48:46 de un nuevo partido de Copa para el equipo el Club Deportivo Tarancón en casa vuelta semifinales el equipo blanquiazul quién iba a pensar en el mes de julio que lo estarán Eros los blanquiazules chico de José Cañete iban a estar en la semifinal del Trofeo Junta de Castilla La Mancha cuando tú en el bombo le tocó en primer lugar histórico como el Club Deportivo Guadalajara al que no le dejó apeado también dejó la Cueta el Club Deportivo Toledo que es a todos los históricos equipo que veía de bares cedido de la Segunda División B que ha hecho un equipo ya una plantilla con Mista también a recuperar la categoría perdida a estos dos equipos consiguió vencer el cuadro Tarancón superar esa hipótesis ya en semifinales unas semifinales que lo llevaron a los ojos la pasada semana y en el que el equipo tranquilo Herodes de tuvo la oportunidad de conseguir es un resultado más positivo pero no anduvo fino ante el gol y el Villarrubia graba por un gol a cero con goles Pablo Jiménez m diecinueve partido hay que superar Ecuador al que azul esta tarde a partir de las ocho en este año municipal las semifinales partido de vuelta a remontar ese uno cero aunque lo tiene complicado difícil Jorge Cañete por aquello de las fan las ausencias que va a tener unas por lesión y otros motivos pues también porque quieres llevar a la gente te para el domingo recibieran Marchamalo Liga que es el eje fundamental de esta Convención para el equipo blanquiazul centrarse en la Liga y lógicamente cuanto antes poder va de asegurar el mantener la categoría Jorge ETA antes de partir de Copa

Voz 20 50:10 pues aquí tenemos problemas que hemos tenido la lesión de la tenemos el minuto diez vamos a ver cómo evolucionan durante la semana vamos a ver tampoco vamos a rozar con todo mi tenemos a Vicente lesionada tenemos también la Peñuelas hacia Miguel estamos tenía muy mala suerte en esta fase inicial de de la temporada con muchas bajas y tenemos que cuidar a la gente que se va a partir la cara en el fin de semana sí que vamos a ver cómo afrontamos el partido todavía no nos hemos puesto a pensarlo ni a plantearlo pero seguramente que le deseaba eh eh la competición doméstica es la que cuenta aquí es a llevar la clasificación regular no estoy diciendo con esto que vayamos a tirar el partido de Copa con Villarrubia y que no vayamos a competir lo pero tenemos a mucha gente tocada en la que es lo que queremos es recuperarla para el partido importante de esta semana que es el domingo y seguramente pues que vamos a tener dificultades para hacer una convocatoria completa con nombre desde el primer equipo así que tiraremos de los jugadores del equipo juvenil como hicimos ya la semana anterior con Mario oí y trataremos de que debuten y que jueguen con esa ilusión con el primer equipo contra equipos de Tercera División íbamos a enfrentar la la semana lo mejor posible intentando recuperar a todos estos que están tocados lo que tiene molestias para intentar competir de la mejor manera P qué hubiese sido otro cantar pero viendo las bajas que que tenemos que son hasta cinco como te he dicho antes los Sabato mi Vicente españolas y Miguel son muchos jugadores y algunos de ellos muy importantes para nosotros y lo que no queremos extraer más jugadores si le sumamos la baja de Cristián para el fin de semana pues sería peligroso forzara a jugadores que esos antojan importantes así que vamos a tomarnos como tú bien ha dicho el partido Marchamalo como el papel toda la competición de la Copa que nos haría ilusión estar en la final y jugar una una final de la Copa de la Junta contra el Socuéllamos pero ahora mismo tenemos pensar en lo más importante que son los puntos que son los de cada fin de semana

Voz 0988 52:03 así de claro lo tiene Jorge Cañete evidentemente lucir absolutamente nada repetimos pero es en la Liga su competición para este equipo tan anclas sobre todo por aquello de consolidar categoría que es el objetivo principal y fundamental para el equipo banquero vaya a partir de la una y próximamente estaremos con las cosas de de las fiestas de Tarancón que esta tarde en alguna forma ya será ahora sí el pistoletazo fiscales casi casi oficioso el oficial será el comete con esa área encendido de luces en las calles principales de Tarancón con el concierto sinfónico es euro erupción si fónico de ocupación Vulcano ése es el partido que hemos citado son sin duda citas importantes para este fin de semana a las dos y cuarto Carmen García colaboración o cae como una rueda de protección hasta de la sintonía