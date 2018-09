Hoy por Hoy Tarancón 13:05 (11/09/2018)

Voz 0441 00:00 en coordinación con las fuerzas de seguridad hoy los trabajadores de Vestas en Daimiel están pendientes de una reunión con la dirección de la empresa en la que esperan información acerca del futuro de esta planta coincidiendo ya saben con el anuncio de cierre de la fábrica de ensamblaje de León la empresa en principio les dijo que éste no afectaría a la planta daimieleña en declaraciones a la SER el alcalde de la localidad Leopoldo Sierra se mostraba tranquilo recordando que desde la empresa constructora de Aspas aerogeneradores hay un compromiso de producción

Voz 1 00:30 el compromiso de Daimiel se ha materializado en una ubicación inversiones en I en una nueva para la UE ciento cuarenta es en lo que está centrado ahora mismo la planta la planta de Daimiel yo creo que la única pues es en esta importantes hacen que que nuestra planta no se vea afectada por los problemas que están ocasionando en en otras en otras comunidades

Voz 0441 00:52 en sucesos su nombre ha dado resultado herido por una cornada en con una cornada en el tórax cuando participaba en los encierros de Yuncos en Toledo el animal le ha cogido cuando este aficionado iba a hacerle un recorte elegido ha recibido atención sanitaria y en estos momentos se encuentra estabilizado y está siendo intervenido en quirófano en de Castilla La Mancha está en alerta por lluvias y tormentas se puede llegar a los quince litros

Voz 0846 01:15 tras Cuadrado en las provincias de Albacete Cuenca

Voz 0441 01:18 dada la jara las tormentas pueden ser fuertes e ir acompañadas de granizo sobretodo por la tarde la información de Castilla La Mancha vuelve a la antena de la SER a partir de las dos y cinco siempre nuestra web SER Castilla La Mancha punto com

Voz 0846 01:49 hola qué tal cómo estás señoras señores hoy sería el primer día de la feria aquí en Tarancón se trataba de la continuación de las fiestas es preguntándonos un poquito de décadas pasadas cuando se contaba con el cultural fuerce motor y base de la economía que contado cosa los animales como eje para ejecución de los trabajos El Tato de males bolas burros y caballos fundamentalmente Lucas de toda la pero de labranza Se centraba su adquisición en unos escasos en otros al que los tres últimos días festivos en la cabecera de comarca en los tiempos en los que el casco urbano las los que más o menos es la confluencia de las calles no quiero Rafa viola con la vida Miguel de Cervantes junto a Álvaro Manzanares durante estas jornadas entre de visitantes en busca de los aperos y los animales para temporada allí las vísperas la vendimia luego en el campo y simultanea todavía con la tracción animal se mantenía de alguna forma también el día de feria de trato para los accesos agrícolas pero con la total mecanización aquella fiera hizo poco en aquella la etapa ferial de Tarancón también por su festival Torino muchas décadas que lógicamente está de alguna forma muy ligado las posibilidades que se hayan tanto en materia económica como de infraestructura vagos recuerdos sin duda alguna retira quedó y por supuesto también el buque otro artículo recuperado de nuestros ilustres escritores investigadores la feria de Tarancón sí popular como decíamos iniciaba un once de septiembre en los dos días siguientes doce y trece estamos

Voz 3 03:05 además el 11S es de triste recuerdo porque

Voz 0846 03:07 desde que también un poco la forma de ver la seguridad en el mundo entero esos unos hechos que entrarán consideran también de alguna forma muy pendiente lo que podría pasar si fuera adoptando medidas que todavía se sigue padeciendo cuando se va de viaje a diferentes puntos del mundo ya ha dejado una huella profunda porque fue semilla de otras fechas de tan tan patéticas y triste recuerdo dejemos que la historia sea quién analicen los que hay que seguir al fiestas y en Tarancón tengamos que estar ayer muy pendiente ante todo de las previsiones meteorológicas que del día nueve estaba influyendo directamente en el desarrollo de la aprobación que con tanto cariño nadie lo puede poner en duda ha preparado la comisión de Festejos que pide Conchita Arco en esta localidad y que debe seguir con normalidad parecía que podía parece la tormenta de nuevo pero finalmente no fue así y salió a la calle el desfile de carrozas el concurso en el que la cantidad desde luego en ocasiones no merma calidad el ingenio y la creatividad de los especialistas locales quedó de nuevo patente en la noche de ayer lunes no era su día pero hubo buen ambiente en el recorrido excepto cuando zapatería se deduce la presente de público también como consejero de la propia estructura de las carrozas los tractores que ocupan buena parte del ancho de la calzada de varias sedes habiendo el desfile como siempre lo grupos ataviados con las alegorías a los temas que representaba a las carrozas para la Ayuntamiento darse el fallo del jurado formado al efecto con muy poquito público se dejó sentir el parque ferial la fecha de comienzo de curso escolar llana cuya de el Castilla La Mancha la vuelta al trabajo de muchos trabajadores y trabajadoras híper desfile de carrozas y de espectáculo me da me nace del corazón ese tributo a Rocío Dúrcal multitud de los precedentes arrancó además en el toreo la rueda de de teatro que seguían hoy y mañana ir a mujeres la verdad es que no fue lo numerosa es esperaba donde se ha habido nivel ha sido en el concurso de pintura rápida el que tomaron parte catorce pintó es diferente punto de la geografía española el premio de miles de tesoros la adquisición de la obra para una mujer que adelantábamos ayer que lo había no sabía sorprendido gratamente la presencia de mujeres con los caballetes de Tarancón para tomar parte en el mismo irá de ellas logró el premio también que cuenta con el patrocinio de establecimientos hosteleros Tarancón consideramos que debe seguir creciendo el dotación para llamar a más artistas a esta cita más de una veintena de galgo estaba cita en La Llagosta para el campeonato local que estuvo muy animado además sobre el terreno en el que apenas en otras tormentas horas antes de nuestra localidad consecuencias sin duda la desde ser el que era el agua el lo mejor para las carreras de los podencos que terminó como puede ser toda forma con entrega de trofeos a cargo del alcalde y el primer teniente alcalde en lo estoy de jefe de Sandoval hoy será un concurso será de hacerle remolque una decena de participantes lo primero una zona de la Vega a primera hora instrumentos posiblemente esté a punto finalizar la debilidad el remolque ya en el casco urbano y es que sector agrícola lo puede ser Mel por menos que comenzar la Feria mostrando sus habilidades que por otro lado lo dejan de ser profesionales el volante hoy es el día en España es el pasacalles partió de la zona de San Isidro como es habitual les ha pillado hasta el estar diez minutos espalda que levantara la barrera para llegar al ayuntamiento donde actuará en estos momentos posiblemente yardas Candil y luego seguir a la música disco pero se verá además reforzado con el eh el de alguna forma la llegada de la tercera carrera de autos locos que debe haber comenzado hace unos minutos la calle Virgen de las Angustias para defender su motor hasta la plaza del Ayuntamiento hitos a vivir el mangoneo tenemos para esta actividad supera interesantes la ruta el pasado por la vida de Emiliano Lozano del proyecto del colegio Melchor claro de nuestra localidad que va a comenzar en casa parada Ineco ya los diferentes escenarios del ilustre pintor además de ese proceder a la liberación de los cambios tanto pictóricos como documentales de la colección del museo permanente en casa para de villano Lozano ya te caigan Marató deteriore fuego esta misma noche en esta jornada donde además habrá también previamente el reciente de pastoril en infantiles y el gran pise el campo seis dos nuestra verdad porque estamos el Día de las Peñas aunque es un desfile ha sido más bien muy reducido tres pancartas tan sólo eh no más de un centenar de personas incluida la propia charanga de los provocan peros Mario Olivas Moya con la selección realmente socorrismo tiene su primera cita en piscina en Holanda cutres compañeros y con la ilusión de poder conseguir marcas con el equipo español personalmente también garantizar su continuidad el combinado español con el míster Marchamalo con Juanito o vamos a hablar también el partido de su equipo ante el Club Deportivo Tarancón con esa victoria alcarreña quitamos dos goles a cuatro estaremos mal y un componente el equipo que lo vuelcan pero de tirachinas en Avilés hace unas fechas ha tomado parte la tira de fiestas de esta disciplina este fin de semana Alejandro Ballesteros hablamos también con el Club Deportivo Inmaculada Santiago hará su debut de la Primera Ordinaria Grupo IV este fin de semana en casa coincidiendo con la feria de esta vecina localidad oye anuda entrenamientos el Club Deportivo TRAM con con vistas a la próxima jornada consolida a La Solana para supera esta derrota ante el Marchamalo se llevan tres también ilusión y confianza el compromiso en plantilla que tienen calidad para este tropiezo de ir escalando de nuevo puesto si Pelayos a tabla clasificatoria ibamos también con Adolfo Fernández queda dar un repaso de la actividad que exageran embarcado en diferentes municipios particularmente entre los cucos pero además también va el porqué Cruz Roja Española nuestros preventivos este año en las fiestas patronales a lo que evidentemente echa en falta hasta las dos tercios Pontevedra aplicaciones para móviles así comentaré de componentes gracias por seguidos y los invitamos no se vayan

Voz 7 08:42 hola soy Lucia Ortega abogada de Torrijos asociados se has vendido o heredado una vivienda en los últimos cuatro años esto Ayuntamiento que ha cobrado una plusvalía has pagado

Voz 8 08:52 más de lo que deberías pagar en Torrijos ya asociados cinco

Voz 9 09:07 si te preguntan qué es lo que escuchas en lo claro

Voz 0846 09:15 jugadores han sido codo puedes otra forma concretamente los aficionados al mundo de los concursos concurso de agrada la algunos llegados de puntos próximo de Tarancón como fue detonado Zarza de Tajo alrededor de una docena de tractoristas han dado cita en la que ha consistido en partir un surco un surco de aproximadamente mil quinientos metros en el paraje de la brega y muy cerca de la depuradora en un terreno que hay allí que está actualmente donde esa partido los surcos y posteriormente se al casco urbano para las de probabilidad había con remolque consiste en la misma maniobra marcha atrás culé Moll que los tractor sí practicamente para son los mismos tractoristas que han estado en el que ocupará los que están después canciller haciendo este concurso de habilidad en el casco urbano Tarancón que está a punto de finalizar por otra parte tenía lugar hoy también a las peñas que ha partido la ermita de San Isidro pero que se han visto sorprendidos armas entre empezar los primeros compases de la charanga de los compañeros sorprendidos por el paso nivel se ha bajado la barrera iba ante más de diez minutos anterior que estar esperando allí para que se abriera y seguir la marcha una baza que he sido o quizá un poquito muy muy cortita porque solamente había tres pancartas la Peña mayor de la corte de honor abriendo el desfile Coming es inhabitual y otras dos peñas eso sí cerraba con su pancarta pancarta alusiva a la falta de toros este año en la fiesta de Tarancón Éste era el sonido

Voz 10 10:37 llevaba la diana de las peñas

Voz 11 11:43 imaginamos que poco a poco fueron avanzando

Voz 0846 11:46 este pasacalles esta Diana pues habrán ido incorporando más peñistas a esta comitiva hasta llegar a la plaza el Ayuntamiento para allí eh participar de Leo uruguaya Neo que es el plato fuerte de la programación este año que se ha apostado por parte de la Comisión de Festejos Ayuntamiento de Tarancón esta nueva edición Ike hoy sin duda será uno de los más importantes hoy y mañana en principio por el precio porque comienza la feria como decíamos en carretera nuestro programa es pues otra actuación del grupo Zas Candil hay obviamente el grupo Candil Tarancón creo que deleitará a cuanto estén allí para después de su concierto particular en tiempo estaba también mucha ilusión lo estás que DJ es de nuestra localidad pues tendrán lugar eh la música de disco móvil de las gemelas que será hasta que finalice este mañana te veía o cinco de la tarde

esta vamos con

Voz 0846 16:11 por delante tenemos un amplio programa en este Día de las Peñas y no le va a ser el teatro concretamente la segunda de las funciones que tan prevista hay programadas pero la consejera de Cultura detrás de Tarancón María Luisa Merlo de Jesús Cisneros en conversaciones con mamá es una obra de Santiago Carlos Ovejero yo Jake catalán dirigidos por Pilar Massa que esperemos que sean también dragado del público en el pero también creo será a partir de las nueve de la noche estas conversaciones con

Voz 10 16:34 mamá que ahí también hay lleva

Voz 0846 16:37 muy interesante como es la Ruta del paseo por la vida del pintor sevillano Lozano que es un proyecto realizado por lo que anunció en su momento aquí en Radio Tarancón y en el que los escolares hicieron un trabajo de investigación impresionante innovar a llevar por parajes deán comunes Si frecuentados por hipotecas amparada por aquello de ser un hombre de arte al Ayuntamiento porque fue concejal del Ayuntamiento en de Tarancón también que de zapatería donde tuvo su comercio e durante décadas en el en no lo sano para después volver a casa para de este recurrir itinerario donde se va a inaugurar los cambios pictóricos líder documentación que sale de la exposición permanente que tiene colección del pintor sevillano lozano moreno en casa parada en la música esta noche después de todo esto pues tenemos música el solicito el concierto de locales alma derrumba la banda El Jaro Move On Time son los que están invitados a esta cena el concierto de conjuntos locales que este año está en el texto San Isidro

Voz 20 17:54 este impuesto en todo el mundo quería morderle para

Voz 21 18:23 quisiera ser el dueño de los remover

Voz 0846 18:28 este ya es el séptimo Festival de grupos locales que se celebra en Tarancón siete años consecutivos porque tenemos bueno músico buenos e grupos buenos conjuntos ese estilo diferente para hacer un concierto como base diverso pero ciudad intenso esta misma noche

Voz 20 19:00 cae pero que vive siempre compadres

Voz 11 20:06 la noche podremos escuchar a la banda El Jaro a obtener sea también al grupo alma de rumba

Voz 0846 20:12 en el centro médico se sirviese séptimo concierto de de grupos locales de Tarancón el pasado día ocho se auguraba una muestra de Javi Córdoba justamente en el Carmel ya transitó del museo Emiliano Lozano que va a ser protagonistas también decíamos anteriormente vamos a recordar precisamente la presentación ese día porque fue un acto multitudinario además de las mejores galas inauguraba es agua oficial finalmente porque el día uno ya se podía ver mujer en el mundo de Javier Córdoba en la escasez para compacta además espacio de la colección inmigrantes el pasado día uno el alcalde de Tarancón marisco cerrará el próximo y para la Corte dolor por Javi el Córdoba Pedro Duque elaborado los textos el cara tálamo familia de Miguel Lozano director provincial de producción económicas cargar Javier García así como a las fiestas Jesús David Moreno elijo tributarán con marido pues entre otros acompañando al artista a esta fecha tan significativa vamos a escucharlos en los desde Madrid cutre que Rodríguez que fue que es la directora de museos alcalde de Tarancón al propio autor y también a Pedro Cruz de que nos cuente esta obra que ha podemos presenciar durante todo este mes y el siguiente en casa parada en la sala de tránsito de museo Emiliano Lozano

Voz 2 21:34 y este año se le ha tocado porque mejore la artista

Voz 22 21:46 ahora ya lo hizo dos buenos días a todos inicial un placer contar con tantos yo no tenía el subió por las escaleras cambiarle allí nos decía que que no ha comido todo pues pues vamos a tener que pensar en ampliar las salas de exposiciones ya lo hicimos con el arte contemporáneo como sabéis Jardiel Miguel de Cervantes auditorio bien fins a las ampliado esta casa la cultura exacto de parada con con la nueva está de los Quijotes lo que se trata es que haya a ese movimiento que está ahí y que seguís haciendo artistas jóvenes y artistas Fran entre buenos que no dejemos en saco roto y el Ayuntamiento pues estoy con vosotros para echar una mano porque de verdad tenemos suelo obras y tenemos piezas muy muy interesantes que todos los días ahora pero así a los que no entendemos es llamativamente nos parecen espectaculares así que felicidades Javier que venga mucha gente de la disfrute iban a seguimos contando con los artistas estarán con ellos

Voz 23 22:47 buenos días en primer lugar yo quería darle panorama

Voz 2 22:49 no

Voz 23 22:49 a Javier Córdova estamos ni esta exposición presenta y también la buena a José Miguel a colegio Lozano el habrían te idea de técnica a la hora de es el Córdoba comparta espacio con una al mes que cuando abandone cuando me pidieron que si quería colaborar y escribir algo en el catálogo para mi fue una ilusión en primer lugar porque conozco Javier desde hace tiempo seguido su obra me parece una obra realmente magnífica pero cuando hace cerca de mes y medio no me quedé con él para ver la exposición que iba que quiero montar hoy aquí en parara por realmente me cautivó más que nada porque yo venía de trabajar durante el curso pasado en un proyecto educativo de que tuvo como referencia a la mujer eh y entonces esto me me pareció que era una culminación perfecta y además era de compartía muy gran parte de los objetivos que nosotros nos planteamos en el en el periodo la obra deja del Córdoba quiero que habla por sí mismo eh suele estilo personal vestido claramente reconocible desde que prácticamente empezó es un estilo muy sincero el que alejándose de cualquier búsqueda cualquier belleza intento transmitir un mensaje esa parte que tiene de sociales lo que a mí me más me interesa a mí en esta Mostra que hoy podemos ver aquí realmente lo lo que me parece más interesante ese la invitación a una reflexión una reflexión sobre el papel de la mujer en el mundo que lo podríamos extrapolar perfectamente al al papel de la mujer en la sociedad actual es una reflexión creo que es necesaria y además creo que es imprescindible entonces a esa parte es aparte me parece esa invitación que Javier Córdoba hace a que reflexionemos sobre el papel de la mujer es el recelo lo más lo más interesante además yo invitaría a la gente a que vaya tranquilamente la exposición que intente llegar al mensaje que Javier Nos intentaba transmitir y sobre todo que acepten el reto de reflexionar sobre todo lo que está aquí reiterar la enhorabuena Javier a la colación Lozano de acoso ustedes pues felices fiestas bueno pues muchas gracias a todos por venir al Ayuntamiento porque la verdad que siempre tienen la cultura de la pintura y el arte en general

Voz 0752 25:27 como como bien para para desalojar en él así que muchas gracias por ello clases a Josemi por la invitación que me siento que la verdad que para mí fue todo un honor cuando me lo dijiste además empecé a plantearme sin podía llegar a tiempo para exponer esta esta exposición está muestra igual no me hace mucha ilusión que el primer sitio donde estos cuadros que lleva trabajando tres años y medio pues que sea aquí junto al alza no así que como decía pero para mí es un honor lo a Pedro pues da las gracias porque todo lo que contaba ahora por todo lo que ha trabajado igual en lo lo ve ha costado no cree nos juntábamos estuvimos debatiendo y hablando suele estar hicimos nosotros ponemos aquí incluso el ha cortado Nadal visiones a su mal en esta muestra la estar del colegio y a vosotros deciros que lo que nos vamos a encontrar es un una visión personal eh de de la mujer como como crítica e iba a ser como un recorrido por el mundo no la el digamos la personalidad o la forma que tiene de la mujer en en el mundo en diferentes países aquí hay países como la India Japón eh eh Cuba au otros países que que de visitado y que me han inspirado para poder hacer estos cuadros llevo también hay cuadros que son más eh más personales como por ejemplo pues la serie de de la maternidad en la que podemos ver las cosas buenas de la maternidad no donde vemos a una madre ya eh ya un hijo leyendo un cuento impone el pueblo otro lado tenemos a eh lo que sería pues en la parte negativa no de de ese de esa maternidad la mujer pasa a un segundo plano por eso he querido representar lo compró quitando un poco como la personalidad de de de esa madre que da prioridad a la vida de su hijo bueno pues el otro lado quería ampliar también en países que no estado por ejemplo el cuadro de Silvia de la niña de Siria esa niña existe de verdad o al menos existía de verdad está sacada de un documental que hizo Jordi Évole cuando vi el plano me pareció espectacular y quise plasmarlo en pintura como ves es una niña que estaba pensativa con ojos

Voz 23 27:59 claramente tristes Si pues es una casa está en la

Voz 0752 28:03 la puerta de su casa que ha sido bombardeada y la paradoja es que metido elementos como un avión o un tanque de guerra que lo que deberían ser eh es juguetes pero sin embargo han sido que se han causado eh pues la metralla que tiene esa Casares muy bueno eh si queréis os comento algún cuadro más pero vamos en definitiva es eh es una muestra que que hace reflexionar que que pretende con poco hacer crítica pero en la fortaleza de la visión de fortaleza que tiene la mujer para sobresalir sobre estos impedimentos

Voz 0846 28:41 con la mirada de un joven artista un joven pintor y con las manos maravillosas que tiene Javi colocaban los llama siempre reflexión en cualquiera de sus obras y esta no iba a ser menos seguimos Coates seguimos con pintura porque ayer ya adelantamos que primeras lo hará mañana transcripción en casa parada del casco antiguo de Tarancón se vio se convirtió desde mayo para que los catorce artistas diferentes puntos como Segovia Ávila o más dicen de otros cosos caballetes y caja de pinturas y otros elementos pictóricos todas las pues en los rincones más pintorescos en el mismo es cierto que mayormente el fondo de la torre de la iglesia las murallas la arena de la plaza La Solana de la calle la por ejemplo la plaza de la Constitución falle la propia Clay el mismo nombre entre otros fueron los elegidos por estos artistas para el llevar a cabo su obra diferentes técnicas acrílicos acuarelas óleos incluso el boli Bic quiero técnica de que es la técnica ganadora de esta edición una obra que pasa a formar parte del Celta me gracias al patrocinio de varias firmas comerciales de Tarancón la ganadora de la obra ganadora que Patricia Giner Molina en la tercera edición realizada con que representa la torre de la iglesia parroquial Vista desde la entrada del arco de la Malena con estilo muy diferente y personal captado desde la calle Arco la artista Padilla Jiménez desde Tres Cantos de Madrid le cogió ayer tarde Supremes doscientos euros en la casa parada trabajan concejal de Cultura a ver en un acto al que asistió también el resto de participantes catorce junto a Rodríguez la obra ganadora va a pasar a formar parte de la colección Annan con pintura rápida propiedad de comercios y empresas de la localidad en esta edición al patrocinar a cargo de Finca destacada la cervecera el esto entre los molinos Larry no la red Long eh Vardy Toscana gimnasio olímpica y ofimática casada parada la orientación ha dado a todos los participantes la opción de dejar sus obras si el público que se queda comprar las puede ver todavía están hoy expuestas estos días de fiestas parece alguien quiere está interesado en las obras que se a este Certamen de Pintura Rápida Rey de BBC Tarancón

Voz 24 30:30 cada día cada segundo

Voz 2 30:34 la comarca Tarancón todas nuestras noticias todos los dos programas los todo cuanto y donde quieras Radio estará en COM Ràdio Tarancón punto Cadena SER corren nuevos tiempos vamos a escucharlo

quieres probar y comprar lo mejor de Madrid ven a la Feria Agroalimentaria más veterana de la comunidad a duró Matri los días veintiuno veintidós y veintitrés de septiembre en Villarejo de Salvanés quesos aceites vinos productos de huerta

Voz 10 31:17 se trata junto a mano

Cohen a Klum atril del veintiuno al veintitrés de septiembre una feria donde la cierra se vuelve manjar

Voz 0846 31:27 más activas cultura en Hoy por hoy en La Haya Tarancón y hoy los viene de la mano de imanes menos que desde el grupo ganador ayer del concurso de carrozas y el presidente del colectivo que además el apoya mayor de este año no hacia bueno

Voz 3 31:41 días buenos días Fresneda El expresidente muchas gracias con estas fiestas como presidente de la peña mayor

Voz 12 31:49 muy bien va en llevándose como se pueden cómo cómo se puede porque trabajando se tiene que llevar un poco de un poco mejor a trabajar

Voz 3 32:00 dar de todas las absoluciones que tienes dentro de las fiestas tapices que trabaja laboralmente

Voz 12 32:06 sí sí también trabajo y lo lleva siendo si lo llevo bien está fuerte no dormirnos menos oro es verdad que tenía que dormir pero duermo joven Javi

Voz 3 32:17 sí bueno que oye cómo surgió la idea de hacer un un antiguo Egipto presentarlo al concurso de de este año

Voz 25 32:25 pues eso la idea la tuvo con la directora del grupo hice lo propuso a Haro escasean los padres y madres que hacen es carrozas es ilegal que se les pareció buena idea manos a la obra

Voz 3 32:40 oye que estaba milímetro eh yo creo que está de esas escala

Voz 25 32:43 sí está hecha al milímetro

Voz 3 32:46 poco cuantos participa desacompasados os estáis prácticamente todos los grupos Sparks que soy yo

Voz 25 32:51 sí estábamos Henze del grupo y gente que nos acompaña para esa fecha es para participar con nosotros y que sea más vistoso

Voz 3 33:02 se fue todo espectáculo que cubrir prácticamente el cincuenta por ciento de del desfile lo cubría esta carroza estas comparsas

Voz 25 33:10 y más este año que somos Peña Amaya hemos pedido más participación a la gente del grupo para queda que salga

Voz 12 33:17 al desfile coreografía

Voz 11 33:20 esto es todo esto lo parte el grupo no Javier

Voz 25 33:23 sí es sólo parte del grupo Gent las chicas del grupo hacen el baile con chillón nos encargamos de los trajes de elegir los trajes de poner los trajes para que lo vea la gente

Voz 3 33:39 todo es de difícil poder coordinar tanta gente porque estabais desde casi el centro

Voz 0846 33:45 personas

Voz 3 33:46 sí hemos difícil tenemos confianza en que éste iba caer el primer premio al fin ya Javier

Voz 25 33:53 este año pasado quedamos el segundo este año hemos queda el primero había carrozas muy bonitas absolución mucho eh

Voz 3 34:05 emocionado si es por eso te decía yo que si tienes confianza porque segundos estaba ya ya ya

Voz 0846 34:10 el próximo paso ya que ese es el primer estabas este año no

Voz 3 34:13 que se había mucha competencia en las seis carrozas participantes este año Javier no

Voz 25 34:18 todas somos eran iguales lo importante es participar allí eso lo que se ha visto

Voz 12 34:25 hoy casi es con el Premio Jaén

Voz 25 34:27 pues eso se queda para el grupo pues algo posar de teatro

Voz 3 34:34 estoy te Mystic porque lo pudiera es Aline tampoco ayer no sé cómo se esos juegos espeleología nueve

Voz 25 34:40 sí lo temimos porque la gente viene ese tenía que Iza Cuenca Madrid gente como es un grupo juvenil la gente empieza con las actividades de insisto esas cosas así teníamos por si acaso no tenían menos gente pasa

Voz 12 34:58 si al final todo salió bien no hagan final

Voz 26 35:03 es vinieron de después de las que lo estoy me escasez se vinieron otra vez salía el

Voz 3 35:09 desvele hoy es presidente de la Peña mayor inserta ella mayor es una responsabilidad vas que tenéis es es que este año

Voz 25 35:17 no no es responsabilidad porque es es que siempre está participando en todas las fiestas y es como si fuera algo un algo más

Voz 12 35:27 sí oye este hoy es el Día de las Peñas bajaban

Voz 25 35:30 mi no porque estaba trabajando pero es o el teléfono casi todo el rato para ver cómo iban

Voz 3 35:38 oye pues yo he visto poquito floja se hay que anima la que las Pages participen más

Voz 25 35:43 a la gente joven a ver si se animan hay da un paso adelante y muy alega al al exilio

Voz 3 35:51 oye te pareció ver cómo quedó el fallo el jugada al final vosotros ganadores segundo La Rondilla cuesta origen tercero también la carroza de los pilares si te veo bien Page cree clave queda bien no acertó el jurado de esta ocasión

Voz 12 36:04 sí sí sí o no pero Javier qué

Voz 3 36:07 el final de fiestas hoy empieza la feria estos tres días que nos quedan de pueda disfrutar lo máximo posible aunque te has que compagina hay simultanear con el trabajo laboral eh

Voz 25 36:16 si ella te hace todo lo que pueda para seguir con el

Voz 3 36:20 exactamente lo importante es salir a la calle y disfrutar veraz don Javier muchísimas gracias venga fiestas

Voz 25 36:27 a vosotros

Voz 1157 36:49 bueno pues voy a hablar con Adolfo Fernández que es el coordinador de C's para comarca de Tarancón y que no deje trabajar a pesar de las fiestas que hemos tenido en diferentes municipios entre Hong Kong San Cayetano que por cierto Adolfo ponemos buenos días esa Cayetano tuvo una actuación estelar con acierto que preside la Asociación de Jubilados allí para hacer unas fiestas con una agenda tope no

Voz 27 37:12 es una agenda el tope una semana cultural que cerramos el día quince en Lakua al los diez afiliados que tengo ya como sigamos así el año que viene tendremos más afiliados que Celso hay en el pueblo para votar a lo cual quiere decir que lo estamos haciendo bien porque cada vez está afiliado más gente y cada vez más en las portadas pidiendo afiliación lo que pasa es que la selección tiene que estar o son pensionistas jubilados o tener sesenta años

Voz 1157 37:43 sí sí que me decía que que no toda la gente que desea a partir de ventas o

Voz 27 37:48 a sesenta se pueden ya familiar e inclusive pues el que este jubilado pues por alguna enfermedad o algún otro tipo de de jubilación

Voz 1157 37:57 proporcionar a los clientes de las que en el centro de mayores estáis más que que insiste ninguna otra población en la provincia no

Voz 27 38:05 sí sí sí la la la la agrupación la fuerte tener afiliaciones en proporción por supuesto prueba de yo que este año lo he tenido que mandar a la provincial y la otra en la provincial sobre doscientos diez personas dos eh ahora mismo en un caos a pesar de ser un pueblo tan pequeño no bueno que en verano se multiplica hizo un fiestón el luz fría Pérez juncos por ciento sesenta y cinco afiliados es la primera vez según fiestón final de fiesta que fue el día catorce en la cual efectivamente Jaca inclusive algunos Tarancón Eros eh amigo de Dalí de ciertas personas como vi jetas afectado igual ese cada una lucinados la fiesta aquí hizo para recaudar dinero con con comida y con cena la juncos de él él también me honra ser el ser afiliado a interiormente en las fiestas que hablen una semana antes el siete de tres juncos como siempre hizo gala de su de su mejor toro de todas las fiestas de su afición que hay taurina también en el pueblo y luego remontamos la semana cultural y la fiesta de los pensionistas el día quince también haciéndoles una merienda con una actuación de juncos que quedó campeona en la televisión que anda manchega que los años que va cada vez a más que da gusto oír música folk mismo y queremos ya lanzaron el año que viene ya que vamos a conseguir acabamos co coger lo que también soy socio desde esa ronda para actuar en ciertos sitios como puede ser en con con la apelar el mosto cola o no con el festival que hagan de música folk

Voz 1157 40:04 este por lo tanto muy dinámica muy inquieto participativo hay entre Ruco Rodolfo

Voz 27 40:09 los participativa por ejemplo como yo el mismo en el caso de que estoy afiliado a los tres es a los pasiones que por otra parte bueno pues la gente ahí las autoridades dando mucho tanto unas como otras conflicto en el futuro lo estar enfadado el Triana porque queremos jugar a ella excusa de Haro porque tenemos los campos de ahora no está acondicionado tenemos tampoco dinero para condicionado de momento y estamos esperando a ver si con las ayudas de la la

Voz 1157 40:42 la Diputación algo

Voz 27 40:44 era algo y jugaré jugar en nuestro pueblo los los los partidos locales y luego por lo que es hoy el presidente de la Asociación de Pensionistas pues bueno es increíble una semana cultural Cuén charlar de de ser psicólogos por juegos populares los Juegos pupa de famosos de los bolos la calma a la petanca con premios tanto tanto campeones como subcampeones iconos juego remesa a famosos de todo Evry cale Tucker le dominó de todo que bueno un ambientazo te digo que el pueblo se triplica en habitantes y bueno y tenemos ahí o treinta días que da gusto sabes

Voz 1157 41:27 no bueno pero ese es al máximo no verano eh

Voz 27 41:30 sí sí verá lo allí es bastante luego tenemos todo complejo deportivo el China está las fiestas inauguró el Ayuntamiento una pizca de Pavel faltaba al detenidos como siempre sabes así emprendedores ha sido movido entonces estamos ahí y luego respecto a a otra otro tema de político como es el Ciudadanos pues es hoy el coordinador que hemos hecho una agrupación que somos agrupación total dependiente como pues el Cuenca o pues el gran con cinco miembros cada uno con un área las cuales tengo ya ex afiliados a Ciudadanos entonces pusimos una carpa en vísperas de fiestas en el que él El Divino los compañeros de los pueblos al lado donde yo he participado en Las Pedroñeras las a la relajó como ha sido el monte con un gran cuando ligado que se ha hecho que precisamente son compañeros Calera ser ahorraba que trabaja en Toledo en Cadena Ser que está que hay que hacer una labor de la cual efectivamente Belmonte de aquí a unos meses el vamos a ver a saber la gente lo que es del monte y la cantidad de cosas que tiene para visitar porque está intentando hacer un un organismo hay oficial y en plan turístico para visitar Belmonte las ruinas de seguridad ir Uclés porque hay muchísima demanda de querer visitar estos sitios así las unidades gore el monte el ochenta por ciento de hasta inclusive de la gente te vivimos por allí conoce incurrió el purismo ya te digo cual MS en ese triángulo pasando por casas de Luján bueno sería extraordinario porque es ahora dijo Tallin casas de lujo aunque pasa el río Cigüela pues eso es un vergel dentro de Castilla La Mancha tenemos tantas cosas que nosotros sin explotar no solamente económicamente sino culturalmente que efectivamente el chófer de la coordinación de Perejil juncos ir colaborador de todos los coordinadores de Tarancón y De Belmonte todas esas cosas todo al señor del món que vamos a intentar potenciarlo esto porque es una pena que es de las pocas cosas que tenemos y sobre todo en la comarca está nuestra que tenemos pues estemos con los brazos cruzados no hay mucho que hacer si se quiere se puede

Voz 1157 44:20 Adolfo no demasiados pero

Voz 27 44:23 fue en el periodo

Voz 1157 44:25 sí tiene además de Ciudadanos en vías de formar grupos en creo que en Villamayor es están a punto ya solo forma así no

Voz 27 44:33 ya los polos grandes Quili Las Pedroñeras el monte reír ETA ya te ya estamos tener ya hemos hecho grupos desear y ahora no falta en este mes de septiembre en este mes porque estamos a un punto el eco que que está es mayor de Santiago que voló muy importante tenemos también en los Hinojosa en la cual tenemos la filial más mayor que tenemos en España que es la señora Ofelia fue que también tiene feria contra la exconcejala de sino osos en la cual efectivamente estaban tres tres y decidió que gobernaran estos cuatro años el PSOE con ella está resultando bastante bien y luego él Mota del Cuervo un pueblo que está haciendo poco más difícil complicado de haberme Pío ya yacer aquí la agrupación pero bueno

Voz 1157 45:36 es más densa

Voz 27 45:39 yo durante todo el verano está o ha estado en todos estos pueblos hasta el programa yo arriba está en el Rey Carlos Simarro que también está apunto también dos varas de septiembre no paro vamos a mirar adelante te Cañete también no sea que queremos que surge cuando lleguen las las elecciones el mayo en los pueblos grandes que se adhieren a los pueblos pequeños tengamos tengamos a grupos pasiones esté a la altura de lo que se merece como está en toda España

Voz 1157 46:10 mi último tema rápidamente Adolfo Cruz Roja no de Tarancón en algunos actos no hemos visto este año prestar servicios que el que ocurre

Voz 27 46:18 el Tarancón la Cruz Roja ha sido un poco malentendidos yo tampoco un poco despistado que según me ha dicho el presidente está aquí el ayuntamiento no los citó para el tema de la prevención de fiesta es ser olvidaría luego después un cuenta que hayan nosotros estábamos un poco flojos del personal por si resulta que el el principal nuestro que tenemos de que técnico que es Jesús se hizo un esguince iba iba con con formas teníamos un equipo de siete ocho personas que venían apoyarnos desde Cuenca y que luego se quedarían en cinco seis por todo no eso estábamos estaban dispuesto a hacer los servicios de prevención que jamás tenemos unas ambulancias mucho más completas tiene todo para curar el AC DC tú eres completa maravillosa que tenemos otra hoja tanto en Cuenca como aquí pero al final un poquito despiste un poquito por aquí Tarancón no ha podido funcionar a hubieran sido voluntariado de aquí estábamos un poco flojos correcto al caer la pieza principal escayolado y luego pues el presidente dijo claro que el de buena gana pero como tampoco el Ayuntamiento lo cual no ya sabes que reúne nadie del ayuntamiento pues a las fuerzas de seguridad a Prats en Sevilla todos y bueno la verdad es que nos está dando mucho o pensaban la verdad es que hay que hacer una reforma ahí mejor dicho hay que animar estos micrófonos al voluntariado con jabón funcionar muy plena cuatro sus dos mucho y muy bien en todos los favor en todas las áreas tanto de empleo como de la entrega de alimentos como la antena como atendiendo todos los expedientes pero luego el voluntariado de esta gente joven cabía que hemos tenido siempre pues la verdad es que estamos un poquito flojos hiciera que la gente pues bueno porque hay cursillos les abren puertas también lo sea que imitan bien puede hacer que mi madre la ambulancia de todo entonces

Voz 1157 48:31 por favor o este llamamiento te tenemos muchísimas gracias y hacemos te llamamiento para los Bunte con hojas quisieron realizarlo por servicio trajes Adolfo felicidades porque tengan muchas gracias a ustedes venga

Voz 27 48:42 la Cadena SER injerencias de los lazos

Voz 0846 48:52 hoy una entrenamiento Club Deportivo tranco con vistas a la próxima jurará el sábado a las seis y media que jugó en el campo de La Solana frente al equipo titular en el grupo III este es un desplazamiento cuarta jornada de competición durante vamos a escuchar el opinión que tenía el míster el conjunto de Marchamalo después de la victoria aquí en Tarancón dos cuatro este fin de semana bajo una tormenta que incluso hizo Derek para el partido a cinco minutos en el primer tiempo que cuarto además este juego

Voz 2 49:26 eh el trabajo de Operalia miembro del Parador pero el parón ha sido de lo meramente que tres hemos sido corregido de vestuario cosita sí eso el trabajo eso incasables grande de cuatro minutos los ahí Si haciendo que a finales del mes el cuerpo sí sobre todo tiene punto son iguales pero sin que nosotros teníamos catalogado por equipo eh que hacia porque las cosas son jugadores devolver la niña a la ofensiva y un campo en el que considera Mosquera me reitero saber Xunta para engrosar a cuarenta salas tipo muy difícil de batir pero el punto supone el equipo Marte iniciado bien la temporada El País en el suelo vamos a seguir trabajando como incluso más jornada que viene que recibimos mucha casa Toledo por favor tengo que tiene subía al tiempo que ha fallado que como decía que se además formación te ilustres y comarca está Tarancón la última hora los codos las noticias con todos los programas todos cuando y donde quieras Radio estarán con Radio Tarancón Cadena SER corren nuevos tiempos vamos escucharnos