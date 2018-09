Hoy por Hoy Tarancón 13:05 (12/09/2018)

Voz 1 00:00 la aprovecharán para pasar página ante la etapa más negra de la historia de la región que supuso la etapa de Cospedal creo que es una oportunidad para romper con las políticas de Cospedal en el fondo y en las formas de llevarlas a cabo

Voz 0441 00:16 el presidente de Castilla La Mancha Emiliano García Page ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Ciudad Real para la cesión de los terrenos que harán posible la construcción del parque de la sanidad otro de los proyectos incluidos en el Plan de Modernización Ciudad Real dos mil veinticinco asunto el de las infraestructuras del que hablará con el presidente Sánchez cuando se reúna con él en La Moncloa también ha aprovechado a García Page para valorar que el Ministerio vaya a realizar una auditoría sobre el dinero invertido en el proyecto del ATC de Villar de Cañas unos setenta y tres millones de euros sobre qué cree hay muchos claroscuros

Voz 1885 00:48 intuimos no queremos diría alguien con más eso o Lemos perfectamente que ha podido haber un uso un tanto discutible y queremos que se sepa es mucho dinero al margen de que la finalidad también es bastante discutible por tanto me felicito de que el Ministerio vaya hacer una auditoría espero que arrojen luz para tranquilidad de todos o simple y llanamente para exigir responsabilidades

Voz 0441 01:13 un joven de veintiséis años vecina de Humanes encuentra ingresado en estado grave en el Hospital Universitario de Guadalmar

Jara como consecuencia de las heridas que sufría

Voz 0441 01:21 en el encierro de esta localidad fue embestido por un toro que llegó a voltear le hasta en ocho ocasiones presenta una cornada que prácticamente le atraviesa la pierna cinco puntazo es más numerosas contusiones por todo el cuerpo además las tormentas han causado una veintena de incidencias esta pasada noche la provincia de Guadalajara con pequeñas inundaciones en localidades como ella Azuqueca Alovera o Brihuega entre otras la tromba más fuerte tuvo lugar en esta última zona ambigüedad hacia las dos de la madrugada con una tormenta que ha estado más de una hora descargando la medición de un particular contabiliza noventa litros por metro cuadrado después de las inundaciones en Cebolla en Toledo su biblioteca ha hecho un llamamiento para que se donen libros porque han perdido los doce mil ejemplares que tenía la movilización en redes sociales ha sido toda una revolución María José Olivares es la bibliotecaria

Voz 3 02:09 claro no me lo esperaba porque hay ocho bueno no te puedo esperar una cosa sí que se a nivel nacional incluso a nivel de prácticamente cualquier comunidad de tres parques en España para decir que que que que iban a dar semana ayudar y donadas Lille

Voz 5 02:45 hoy por hoy y Tarancón

Voz 1 02:52 hola qué tal cómo estás jazz llegue escolar en muchas casas recién bajado el tramo festivo ayer fin estaban en la comarca ayer el día de la feria así le conocí para continuar con recuerdo que decíamos nos informa de que los vimos el doce de septiembre era también fiesta local así facilita macro vecinos y vecinas fundamentalmente vinculados a la agricultura puede acudir a la CE Tarancón para ver lo que había IV la entidades de aparejos animales de tu caso y así que el nuevo año para ellos entre otros casos que que cómo era el día de los toros también a comarca preciosos podrá asistir al festejo probado cada momento la pruebas todo ello quedan estaré

Voz 2 03:29 con lo que hoy trayendo a la memoria aunque no

Voz 1 03:32 Mazzola para rápida y breve de las ferias servía también para otras ferias tal Santiago que se celebran seguirá

Voz 2 03:38 ante el fin de semana objetivos similares de Toro que en algunos casos para poner preparados aperos que fuera necesario para con las nosotros también el carro las cosas han cambiado pero mantiene con su Feria de Artesanía estas jornadas el fin de semana porque el tema Torino que también debería tener un par de festejos llegaron sin programar aunque al parecer Estella una contar con encierro en sus calles así que refrescar la victoria en este día que es el penúltimo de la programación final de Tarancón está dedicada era para rememorar lo que venimos comentando al flamenco Aires fue de Perales los que podemos ver a los equipo a los equinos en la calle mejor dicho los hemos podido ver polcas doce partiendo de Víctor un desfile hípico con aires flamencos que se ha dirigido al media neo donde la actuación también es de palo Froome con Oramas de rumba Lleida con los tres rumba otro brote dos actuaciones estelares extemporáneo que tanto gusta últimamente a todos para que los padres son justifique que hay que cuidarlo niños ahí estarán los hinchables creo monitores para prestar los mismos en tanto hacemos el ayuntamiento bajo el paraguas que esperemos no haya que criticar COIE siendo un poquito más frecuente en fiestas es de más de lo deseado este año estamos jornada solidaria eh lo que no es olvida este pueblo y la fiesta de los más necesitados en esta edición festiva para ayudar a la familia de David para que puedan ser atendido y sus dolencias adecuadamente bajo el lema luchando contra Goliath confiamos que las ochocientas raciones previstas se agoten incidió el objetivo estará cubierto en esta jornada de Parellada solidaria que estará amenizado por el reciente carpas por sabor motivó llano el día una jornada a la que se completa el programa de las tres funciones de teatro cabido un auditorio nuestro localidad de alguna forma para todos los gustos porque cada uno ha tenido su estilo su historia y hoy toca qué mala suerte tengo Patón que promete cuando menos risas IVAs John la comedia ayer lleno en auditorio normal anota esto que que la gente vaya a Vittorio llega este arte también yo además la jornada autoridades e incluso hermoso la dedican un poco nuestros mayores con Ramón y La Milagrosa también al centro de personas mayores donde sólo saqueados con un refrigerio comparte teme incrustada mayor es ahí es hacerlo con la historia y seguro que más de uno o una han decorado datos sobre esta feria queremos comenta no en últimos programas por cierto que el centro de personas mayores complete su programación mañana con eran los primeros campeonatos y concursos celebrados previos a la Semana Grande después de esos bailes estará animados cante pero es que donde tuvo retuvo y siempre queda el proyecto dedicado al curso dos mil quince dos mil dieciséis por alumno de cuarto de ESO cuál es lo el canon sobre mí anotaron se presentaba ayer de forma física una ruta que además es convierten permanente por los puntos emblemático en la biografía del pintor casa para dónde estás y eso es presión permanente su museo que ha renovado también Aubrey documentación Ayuntamiento antiguo fue concejal en la década los treinta la calle zapatería tiene a su tienda que tenía junto a su hermano el Caño donde también en el tanto plasmó en sus lienzos por supuesto también la primera tiene el instituto en Tarancón la famosa y popular academia no es de redes Don Pedro Lozano a doscientos veintidós donde fue también parte del coste de profesores eviten Lozano una ruta que ha despertado interés y la curiosidad y aportando datos de Tallin usted artista Tarancón Hero Qorei exagerado el Pla Martín cultual estas fiestas que luego es digno de mención una apuesta por el arte y la cultura que puede servir de base para el turismo y como consecuencia para otro punto la economía doméstica la ciudad que debe ser aprovechado por los últimos pasos que están dando en esta materia y que puede generar Isère fue Tarek en una comarca donde recursos hay suficientes para poder lograr ese de alzamiento Irene hubiese de Castilla La Mancha la fundación de adhesión a organizar las jornadas de periodismo deportivo muy interesante se inician mañana precisamente cuenta con la colaboración de la Fundación Joaquín Caparrós sendos días intensos pasó bayana en Universidad e tiene que ser amansa excede el Campus de Cuenca el servicio dispone por treinta mil de ha convocado liga local de fútbol siete decimoctavo Memorial David de Sula dieciocho años en unos meses y su presencia física pero no recuerdo de cuántos deportistas tuvieron ocasión de jugar conocer y convivir con él las inscripciones hasta el día cinco de octubre el diecisiete equipos máximo por orden de inscripción ayer el entrenamiento Deportivo Tarancón preparando el partido del sábado las larga segundo desplazamiento de la temporada en Tercera División que ha de cumplir su sanción el pichichi del equipo estén Beltrán Se espera agudo lesionados también pueda estar en condiciones para en este partido del próximo sábado superando así también la derrota ante el Marchamalo para completar el prueba el deporte fiesta solamente los que da el domingo el tenis de mesa que no puede faltar tampoco la misma el Club de Tenis de Mesa tiene todo preparado Pablo jornada que promete ser interesante porque además va a servir para preparar la próxima temporada en esta disciplina es que es que tiene previsto estar presente han de ámbito naciera de requieran la decimoséptima cree apurada de Circuito Diputación de Cuenca se consta zona envié SAS concretamente la de Santa Eulalia Perú apenas presencia de alerta de Tarancón estábamos practicamente fiestas aunque sí de Fuente de Pedro Narro por cierto que además labrado nuevos resultados un curso el Fonte el año rodaje que además es segundo en el circuito de su en estos momentos en Erbil dirección crear la han trabajo que está realizando esta vecina localidad en el mundo el atletismo también Nos fue seguida de sentirse punto cero aplicaciones para móviles e Internet reeditarán componentes tras dos este segundo tramo de Hoy por hoy les invitamos síganos

Voz 2 09:59 qué mejor día dedicado a nuestros mayores que precisamente el día de la CE el día central de la FEN Tarancón antiguamente el doce de septiembre hoy esa década nuestros mayores así es autoridades locales ha estado presente junto a Capellán mosto en la residencia de ancianos al Ramón y la milagrosa de la Junta

Voz 8 10:13 a la va lavadas directora Eva Parra

Voz 2 10:16 ha recibido a las autoridades han degustado crees que bueno también ávido música y baile para los residentes y los acompañantes sobre todo a la Peña el mosto que han estado con su charanga a esta ritmo con todo oliendo con Paquito Chocolatero caras de alegría de satisfacción también de nostalgia de emoción en los residentes de San Ramón y la milagrosa que han podido compartir las autoridades muy cerca es como siempre el arte desde Tarancón leas tanto el equipo de gobierno como el Partido Popular que ha estado presente desde la detección y la charanga de la Peña el mosto desde ahí la comitiva ha formado precisamente con la pasarán a Capellán mortal de kilo hasta el centro de persona los mayores allí también han tenido su decisión correspondiente su baile eh todos eh aquí lógicamente las detrás mayores pues ha podido hay un poquito más porque suelen ser personas que están en mejores condiciones físicas que en la residencia de ancianos pero han sido una fiesta sin duda entrañable ha habido también sus alertas que han contado han compartido con nuestros jóvenes miembros de la corporación también con los peñistas esto sin duda más acostumbrados a estas citas festivas si esta matinal hemos seguido sigue en estos momentos con otro de este caso ha sido el desfile de equino un desfile equino flamenco puesto que parte de la concentración se ha hecho en este caso en la explanada de la parroquia de San Vito Santa Corona entre las calles de Peret yo hubiera sido Martínez bueno iré allá partido la comitiva dirigido por Félix Collado a la reina Sofía a bajar por Miguel de Cervantes están a punto llegar la comitiva concretamente al mañanero que era el punto final Hervelle eh abierta por que aportaba a la Corte de las fiestas patronales hubiese editorial y otros el más casos Boris tirados cargador unos de Familias y otros de niños hasta habían esté que define unos setenta equinos a jinetes y amazonas eh contaban los eh eh caballos por toda avería Miguel de Cervantes al ritmo lógicamente también de música como puede ser de estilo flamenco

Voz 10 13:11 no

Voz 2 13:27 profesional del mundo el caballo saludos las escuelas tanto de doma clásica como de la caddie que Valentino CRIT se daban cita en el ser humano que decíamos setenta que muy interesante sin duda alguna y que están alegando las calles de tal en este caso sí que podemos decir que han sido tomadas por los equinos la que para nuestra filial ya en estos momentos están en el mañanero Janeo que va a tener como forma también aires flamencos y aquí quién va a estar eh sin duda haciendo

el de este esta

Voz 2 13:55 actuación Baser también la alma de rumba que estuvieron ayer prácticamente en el centro técnico San Isidro junto a los puede a ese séptimo concierto de grupos locales por cierto bastante más desangelado de lo que merece el trabajo que viene realizando que a partir de elementos a escuchar a Room alma derrumba el maya neo Ustari los productores día

Voz 11 14:16 ha compuesto más a gusto

Voz 12 17:27 estábamos contigo ha continuado con tomate

Voz 2 17:44 claro es que la fiesta continúa todavía hoy es el último día oficial de fiestas aquí en Tarancón y anoche tuvo lugar es espectacular maratón de Torío de fuego Si hay algo que debo mueve a Tarancón lo estarán ellos mucha gente la comarca son los tuyos de fuego aquí no hace falta llamar mucho a la gente porque todos los rincones salen gente a partir de las diez y media de la noche con dirección a la Plaza de la Constitución en la plaza también han el Ayuntamiento todas ellas no cabía a un alfiler anoche en el maratón de fuego veinticinco Toribio de fuego los cuatro últimos fueron espectaculares con doble carga disfrutaron de lo lindo o diez atendidos por quemaduras todas ellas afortunadamente te leves no revisten gravedad a parte de las decenas de carretillas que quemaron ropa no llegaron a quemar a las personas que lógicamente aunque es tomar todo tipo de precauciones en un maratón de estas características donde continuamente durante veintisiete minutos están saliendo el fuego por todas partes pues no es raro no sorprende que se quemen hay gente muy bien preparada preparan incluso cubiertas la cabeza ojos hito el cuerpo hasta con tres o cuatro capas pero en algunos casos ayer pudo hasta tres capas Caletillas llegar a perforar un poquito afortunadamente son leves los diez atendidos por el Grupo de Protección Civil que fueron que se encargan también a través de la ambulancia de estos primeros sencillos uno de ellos tuvo que acudir eso sí al Centro de Especialidades pero parece que no reviste tapa hubo ningún tipo de gravedad pero fue espectacular ayer le el maratón deterior de fuego como otros años quizá este año poquito porque de los que se suele meter un poquito más al toro otro un poco más desde la barrera el espectáculo pero los que dieron buen juego estuvieron muy bien todas las carretillas a de estos diez quemados entre tanta muchedumbre ves una cifra totalmente insignificante esta tarde tenemos el fuego para los infantiles una de carpas a partidas de la que está te yo también bastante aceptación se va haciendo cantera los garantías sí que ellos habrá esa obra de teatro ya la tercera y última de esta temporada qué mala suerte tengo Patón ir después a partir de las nueve y media en el recinto de carpa solidaria a beneficio de David este niño que sigue luchando contra una enfermedad e cuyos recursos esperemos que la realidad los oyentes acciones previstas se pueden agotar precio tres de tres euros la calma ante las Naciones volver a los estudios de fuego en este caso sean cinco y algún resto de los que no se quemaron el pasado día nueve por la tormenta puedes tomar las debidas precauciones pues se han repartido esos cinco de cada día entre el día once e entre el día siguiente y Ariel También hoy Se seguro que habrá alguno más para compensar esos que no se corrieron el pasado día nueve después tendrá lugar el de carpa la fiesta Coco Loco poder con Dj's aquí es para promoción que tiene prevista oficialmente Pesca los para el día de hoy penúltimo día las fiestas patronales el día central antiguamente de la feria

Voz 2 21:18 grata sorpresa sin duda ayer en el acto multitudinario que se iniciaba en el patio de columnas de casa para sede del Museo de Mariano Lozano coexistencia cortes en las fiestas patronales junto a la edad infantiles así la casi totalidad del profesor del colegio hecho Elcano y alguno de los alumnos alumnas que participan en el proyecto entonces alumno de cuarto de ESO en el curso dos mil que hizo mil dieciséis entre el grupo tenemos como anécdota que destaca que dos de los actuales damas de Tarancón de la corte de honor forman parte de este grupo eso que con cierta timidez que eh sean invitó a que un poco su experiencia escuchamos al concejal de Cultura a Raúl Añover contento y satisfecho de lo que estaba iba a vivir Tarancón a ese momento

Voz 17 21:57 trabajo realmente bueno que que bueno pues hoy se ve materializado tanto en la en la guía que que lo va a acompañar a esta ruta como los que hemos puesto en cada uno de los puntos de la ruta que que vamos a inaugurar que vamos vamos a inaugurar hoy nosotras nos comprometimos con las alumnas Icon profesores de de Melchor Cano ya que era tan bueno el el el trabajo y tan buena aceptación había había tenido yo creo que antes de también encontraremos otras cosas deberían ser ellos los que

Voz 18 22:34 nos contaran un poquito hay aquí hay una aunque ya de Isabel señas de estuvieron en ese en ese trabajo en placer estar hasta que mejoren

ha compuesto más a gusto

Voz 19 23:05 pues nada hicimos varias asignaturas pero que era historia

es que es verdad quiere dar unos baremos

Voz 19 23:17 tú pintura plástica hay lenguado lo hicimos que relacionamos todo con novilleros Lozano

bueno hemos puesto Masó

Voz 17 23:33 de viaje también que que en las lo hicieron para que pudiéramos hacer copia es que la gente pudiera también verlos es también la tenemos a petición del público además de cuando terminemos la la ruta vamos a volver aquí a casa para porque hemos eh

Voz 20 23:50 bueno hemos puesto Masó

Voz 17 23:53 hora de Emiliano Lozano hemos remodelado la la

Voz 20 23:57 la colección teníamos obra guardadas sobretodo de retrato hemos bajado aquí abajo a esta sala la sala de proyecciones que hemos bajado el vivero de

Voz 17 24:07 pistas que sabéis que existía en la sala donde estaba el acuerdo de artistas pues hemos ampliado ya hemos puesto tu suelta para como cartelista sabéis que que Emiliano Lozano fue muy buen cartelista también muy buenas muy muy curiosa entonces hemos helado el el más más retrato la sala de de los de los carteles como decía cartelista la la época de estudiante es la que más y más obra también tenemos y es lo que más material guardado tenemos tenemos lo más representativo expuesto y luego en la en la capilla bueno pues un poquito de obra religiosa también que pone ha habido particulares que nos han cedido también el propio Josemi el hijo de de Emiliano ha traído algo de obra suya personal que cómo quería como Juan Mari Cruz tuvo esta idea de poner en la capilla eh es bueno cuadros de de la Virgen de más más religioso puede seguir el tenía guardado en los Nos han querido gustosamente también además de esto el trabajo en el trabajo que hicieron los alumnos de Melchor Cano se hizo una una línea del tiempo que la hemos reproducido Le clave la bastante grande hay también está expuesta en la parte de arriba los que vivisteis el día ocho ya a la vista Isaí expuesta en vamos a poder ver una comparativa de de lo quiere pasando en el mundo del Tarancón en la época en que vivió Emiliano Lozano y además todos los visitantes en la sala de proyecciones vamos a tener la proyección que que se ha hecho recientemente también explicando por la vida la obra la época de Emiliano Lozano que como decía Mari Cruz no vamos a necesitar ni siquiera una persona que no despliegue como en cualquier otro museo eh vamos a tener esa esa proyección que en hasta situar en la época en la figura de de Emiliano Lozano la estar en bucle siempre poniéndose para que los visitantes puedan puedan acceder a ella en enterarse de de quien fue mirar a rezar así que por mi parte en cada más muchas gracias nos vamos a ir a la a la ruta vamos a ir visitando los partes aquí lo vamos a hacer un poquito rápido no es bueno hemos dicho antes que que que sí que es verdad que se ve muy muy rápido es muy cómoda así que parece Nos vamos vamos a ir aquí está el primer y segundo está en el en el Ayuntamiento ya vamos haciendo la ruta hay volvemos

Voz 2 26:40 después este adelanto de lo que se hizo ayer efectivamente ese salió a la puerta justamente en casa parada es el primer tótem ya hay tras esta intervención y este adelanto que hace

el nivel en el que era claro todo lo que ayer se hizo eh

Voz 2 26:53 sobre la figura de Lozano y a través de ese proyecto del colegio Claret Tarancón la primera parada fue precisamente en esta eh puerta principal de la adereza de la principal de casa para ir allí en el profesor uno de los profesores que ha dirigido esté Prieto Pedro Cruz explicaba el contenido no solamente de esta primera parada sino lo que eran las cinco paradas en total

Voz 20 27:18 Porta de la colección de Emiliano Lozano que sencillamente es una semblanza de de la figura de Milano Lozano donde nace cuando se marche a Valencia su un poco aspectos biográficos la segunda el el segundo cartel está en la puerta del ayuntamiento viejo y se habla de Le Emiliano Lozano político vale mirar a Lozano es el primer concejal de Izquierda Republicana el Ayuntamiento de Tarancón y después se marcha la guerra después de la guerra sufre surge la represión que pasa por nueve cárceles hasta recuperar la libertad

Voz 21 27:53 en el en el cuarenta y nueve

Voz 20 27:55 entonces en esa en esa parte esa recoge todas las lo que es el Emiliano en Milán Lozano político la tercera parada está en el Caño en la plaza del Caño que elegimos esa parada realmente porque es la el ese momento en el que se y ahí es vemos en Lozán lo más costumbrista Lozano cuando vuelve de la cuando vuelve a la cárcel realmente ha cambiado su personal Piedad ya no es el mismo es un personaje mucho más serio y se va a vivir en Tarancón hasta los años setenta pero prácticamente no se mete en política abandona absolutamente todo y su pintura es fundamentalmente costumbrista retratos cárceles de fiestas eh paisajes de Unidos entonces hemos elegido ese espacio porque quizá hay un montón de calles representadas por a Lozano que que están en esa en esa zona y es la la época posterior a a cuando recobra la libertad la cuarta parada la más la más alejada está dónde Se se construir el el el primer Instituto de tensión el primer instituto que se hace en el XXXII en Tarancón es justamente en el edificio de enfrente de la estación de autobuses ahí está el SAG el instituto en el XXXII de ese claustro forma parte Lozano y entonces hay que es la parada donde se habla de y la educación la educación primero como como alumno tanto en Tarancón cuando estudió como cuando se va a estudiar a Valencia posteriormente como profesor de dibujo que estuvo impartiendo en en ese sustituto y luego también clases de dibujo particulares que impartió en en su casa y después de salir de la cárcel hasta el y la cuando muere y la quinta para del del trayecto está en la calle está en la calle congregó ayer en la calle zapatería justamente al lado de donde estaba la casa de de donde vivían sus padres que ya hay en esa parte hablamos de emigraron Lozano y el comercio el comercio en definitiva Emiliano Lozano eh pertenece a una familia que se dedicaba fundamentalmente al al comercio eran en comerciantes te en Hacienda una tienda de telas de vendían aperos de labranza etcétera etcétera y entonces ese ese lugar sirve para para hacer referencia al Emiliano Lozano comerciante uniendo lo hago

Voz 22 30:25 Liga es al fin a decir es que no te que porque hay tanta nada mejor que

Voz 20 30:40 bueno en el de hacía al la quinta parada está en en la calle zapatería ella habla del miren Lozano conferenciante tenían Lozano pertenece a una familia que se dedica dedicaba al comercio que habían venido desde desde Zamora y ahí tenía está ahí estaba ubicada la hacienda donde lanzada usados vendían y telas para para que haceros del campo etcétera no entonces eh tienen que en ese en ese punto hablamos de de Lozano como el comerciante uniendo lo con con sus los antecedentes familiares pero también con lo que significa el comercio también en la calle zapatería Millán Lozano pinta un montón de Carter

Voz 21 31:23 miles de de publicitarios desde el cartel del de los notarios que estaba encima de donde estaba la que la Caja ahorros también el cartel era esmeraldas de de la relojería Hermosilla entonces un montón de carteles que también que hacen referencia en ese contó entonces estos son los cinco el de los cinco puntos de nosotros hicimos hincapié en un principio la guía de USAID el paseo que nosotros hicimos es una guía que los alumnos

Voz 20 31:55 el iban contando todo esto en

Voz 21 31:57 este folleto queda de bueno queda reduciendo pero queda bastante claro en definitiva creo que es un recurso porque es un revulsivo cultural bastante bueno para complementar a lo que ella pueda

Voz 23 32:14 cada día cada minuto

Voz 2 32:45 uno a uno se fueron descubriendo todos los tótem los cinco Tote que hay los diferentes puntos de Tarancón ocasionado logró en esta primera explicación quedaba llevó a escuchar lo que decía el profesor de Historia precisamente del Colegio Mexicano Él es uno tótem que estará Casa de las Asociaciones con en suelo entrará a echar también que da este tótem

Voz 24 33:04 tiene facultades para el arte no estaba estarán con pero la posibilidad de ir a Valencia malévola pues evoluciona pintando y también políticamente evoluciona como conoce después a gente con pensamiento distinto a lo que yo estaba acostumbrado allí conocí a gente pues como por ejemplo como Josep Renau Salvadó gente de centro de un espectro

Voz 9 33:33 quiero que me hace que

Voz 24 33:35 habrá un poco el pensamiento y en tomar conciencia política cuando cristaliza sacó ciencia política cuando no sé como si dijeramos que el poder es implicarse pues la Segunda República según La Repubblica Melero ha no ha dicho ante Pedro es el primer concejal que hay en Tarancón Izquierda Republicana es un partido en el cual pues conjugan muchas de las cualidades que tiene los cuales no persona pues que busca mejorar la vida de de la gente a través de de reformas la supuesta dedique el pensamiento lo fueron pensamiento políticamente extremo aún simuló misma persona que se mete en política por vocación de servicio por intentar ayudar a a otra gente pienso intento que pasó poca en la que es el de política vino después esa esa implicación detuvo política copas como concejal por letrados que luchar en la guerra además aquí se ve muy bien dos dos obras suyas dejó caer arriba con alta es la cabecera de periódico en avanzadilla y luego después a lo que se ve en sus hubo una octavilla octavillas eran una especie de hojas que se tiraban bien pues Polán zonas lógicamente en esa época no había Twitter Instagram para poder decir necesitamos mantas cursar aquí mandar un tuit juguetes Moon en esa época se hacían dibujos ese tiempo se tiraban pues con con la bien eso con lo que buena para que la gente no hubiera ese dibujo dijo Lozano para que la gente que vivía por la zona de de libro diera manta a los octavos más es la época de la batea del la batalla de Teruel Existe no hubo murió el gente no han dado necesitaban mantas para ellos después de lo de la guerra pues en los afgano había estado en el bando republicano Boris lógicamente pues es el bando de los perdedores se produce una una represión imprimió Lozano pues su condición de político tienen que de que

Voz 25 35:55 que pasado un tiempo he dicho antes Pedro en una bella que pasó en ese tiempo la carece Pollán la banda apolítica y ha

Voz 24 36:02 no quiere que no quiere seguir por

Voz 25 36:05 déjame ningún la nunca más tuvo que se

Voz 1 36:08 por dar de cenar

Voz 2 36:11 ya existentes por encima de lo que es habitual este tipo de actos aquí se dijera la tercera parte Ariel Caño como adelantaba anteriormente peligro iré de este emblemático paraje las rutas y era pues la cuarta parada en la que se trata de Miñano Lozano la educación el Instituto de Enseñanza que creo en Tarancón N doscientos treinta y dos frente de autobuses izaba la quinta y última etapa tenía junto lo que estaba la tienda de esos cuál es donde vivieron se acercara a Lozano comerciante asistentes pudieron ver un vídeo que recoge la vida y obra de Minnesota no que bastaría para visitantes la sala habilitada para ello vigilados eligió la primera planta de casa paradas del eliminado Lozano para conocer la renovación incluso aunque de obra expuesta en el mismo afable acogida por decenas de hombres mujeres muchos vinculados a las ya sea a esta iniciativa en el colegio Melchor Cano al proyecto realizado pues los dos alumnas de cuarto de ESO en el curso dos mil quince dos mil dieciséis ahora todavía más Lozano está presente en su ciudad natal en esta ruta dotarán creo que ha sido todo un acierto que esperamos Clemente poder seguir disfrutando porque cada día no descubren alguna cosita más en torno a tamaño usted Tarancón cero

Voz 2 37:36 el paraje La Llagosta una matinal agradable llena que prometo la tormenta de horas antes apenas acusaba el Teruel no se llevó a cabo la clásica carrera de galgos el local esta disciplina que cuente a contarán con con un grupo numeroso afilados que además son propietario de animales de esta raza especialmente preparados para la caza con ellos de los suelen también incluso tomar parte en competiciones diferentes pronto la Legión van una veintena de pertenecientes unos quince aficionados los cuidadores tuvo podencos se dieron cita para espectaculares carreras llena de belleza y plasticidad a la vez que velocidad Un en el que estaba muy apropiado sin polvo muy blando que permitió presenciar caras siempre es una antes los podencos animados por sus propietarios y cuidadores Espanyol a las en ocasiones exigencia de los mismos el recorrido entre espectadores apostados en diferentes puntos del paraje próximo al casco urbano el co el alcalde José López junto al primer teniente alcalde de la entrega de trofeos y premios a los pisos ubicados en el taller de uno de los aficionados organizando una carrera que habitualmente se incluido en el programa de las fiestas patronales cierto pero aún ocasión no entró pero sin embargo luego se solía de celebrar gracias a los aficionados a este tipo de carreras de galgos de Tarancón que era poco faltado en la programación festiva eh

Voz 27 39:05 hoy por hoy Tarancón con Jesús

Voz 6 39:08 baldón todo el deporte más cercano

Voz 2 39:12 las primeras ciudades en España que comenzó a tomar el tirachinas Homero como competición en la década de los setenta al final ya cada minutos fue Tarancón merced a través de esa presidido el furtivo la estirarse en el campo de tiro y dentro amplia programación que el tío de este culto organizaba en aquella época la dejada a la actividad en el mismo ante la afición que había despertado una actividad popular y tradicional porque la etapa juvenil era frecuente utilización para a matar pájaros se recupera por los aficionados que siempre ha habido te cuando las primeras tiradas hizo estación hasta llegar en la actualidad a contar con la selección amigo en el tirachinas la tirada de fiestas ellos siempre la más popular Si bien surgido tras a lo largo del año e incluso ya ha puesto en marcha el pasado año una liga local para fomentar y promocionar Bellón así que llega la trigésimo octava edición del ámbito nacional esta ocasión no sabe cualquiera les entregaba de localización de servicio de deportes y de diferentes firmas comerciales tres en total decisión que ha permitido que el poder llegar con algún premio de la casi totalidad participantes veinticuatro el mayor de dieciséis años la mayor parte locales llegados de Albacete y de Cuenca de Toledo hacer Ángel de Madrid además de cuatro Katerin infantil entre los participantes tradición componente del equipo que se ha proclamado campeón de España por equipos recientemente es Alejandro Ballesteros con el director de tiro Francisco García han estado Organización Fernando Jiménez Gallego y Antonio Garrido se metros seis platos cada una de ellas fue necesario desempates lugares dado la igualdad existente entre los tiradores zonas o menos está muy sofisticados tanto en horquillas como gomas e incluso en punto de frente y mira de cualquier forma seriedad serenidad punto de pulso puntería hay que conjugar para lograr los objetivos la tierra festiva es que su auténtica convivencia también entre los aficionados a este jueves deporte tradicional y popular que lleva a cabo en el pórtico de de Peret como estas hablamos precisamente con el campeón de España de tirachinas porque hay campeón el Campeonato de España de los que estuvo en Avilés recientemente y formando parte de un equipo en este campeonato hiel eh el Alejandro Ballesteros estuvo aquí entran ecológicamente eh que aunque le costó no obstante sube al podio en esta ocasión antes de la clasificación general hablamos con el miembro del equipo campeón de España de tirachinas

Voz 28 41:29 entonces campeón de España decía tirachinas recientemente en Avilés no se quedamos primeros por equipos ahí se dio bien había mucho nivel allí en Avilés había mucha gente en más de cien personas muy bien formamos el equipo yo oí otros dos valencianos nos juntamos os fíjate si ya no conocemos de ir a tirar en otros pueblos sabes me dijeron que si hacíamos un equipo entre los tres porque ella no tenía aún le faltaba uno que me habían visto de tirar por ahí dice me gustaría quisieras equipo con nosotros dijo vale así que hay nivel seis entre ahí arriba los mejores son son de los mejores y arriba hay mucho nivel mucho nivel bueno tanto por arriba como para aquí abajo pero pero hay mucho nivel Khyber instancias Ariel así lo mismo lo mismo lo mismo que hacemos habitualmente por los pueblos de aquí abajo los mismos Eiffage arriba

el pero va a suponer ahora una necesaria otra pero le vaya desembocando de esa carrera es que confirmarlo bueno

Voz 28 42:36 se de lo que se puede tampoco los nervios siempre están tienes una competición no en otra pero bueno siempre nervioso la igual entre ruso lo que puedo no te creas que entreno lo que quiero pero bueno bueno de momento tirado los seis primeros y ahora veremos en la segunda ronda

Voz 29 42:58 sí bueno hay ha venido gente también de fuera

Voz 28 43:01 que tienen mucho nivel bajo grandes campeones también oí aquí en Tarancón ya se va notando que hay vamos subiendo de nivel tres uno y él ya veremos sabes que va a ser si no nos ponemos nerviosos Despres campeón de España la eso pues bueno pues no sé

Voz 30 43:19 a ahí

Voz 28 43:21 tirando y tirando oí seguir intentando estar a ese nivel sabes lo boya ya se verá pues allá ellos mantenerse no está también hay que ir manteniéndose Hay igualar el tipo e intentar sacar lo mejor que pueda uno

gracias muchas gracias a vosotros

Voz 12 43:43 estábamos contigo ha continuado

y por supuesto seguiremos junto a ti contando lo que ocurra en Tarancón y comarca

Voz 2 44:08 el servicio de dispar de la Concejalía de Deportes Ayuntamiento votaran cola convocado como es habitual desde hace más de tres décadas el Campeonato de fútbol siete promovido en su momento por entonces Club Polideportivo Tarancón que se ha convertido en un clásico del curso deportivo la ciudad hasta hace ya dieciocho años que tienen memoria el chula recordamos que viene el nombre porque perdió la vida en un partido de esta convicción emocionado a toda la población y en especial al Deportivo del que era un modelo a seguir por su comportamiento en el terreno de juego sus cualidades técnicas y físicas para balompié el día cinco de octubre en el Centro Joven de Tarancón está dirigido varios dieciocho edad en categoría única los partidos hay campos a hicieron el cupo máximo de equipos ha fijado en diecisiete tendrá árbitros colegiados y los par a partidos se van a jugar por la tarde los sábados y domingos a partir de las siete ahí la cuenta que ha fijado cuatrocientos euros por equipos Martín cuenta de fianza que se va a devolver en la convención cuenta este Ayuntamiento eh eh Tarancón con la Diputación prodigios de Cuenca ya cada equipo pues le dan entre otras cosas pues un balón eh con esto y lógicamente es para financiar eh los propios gastos de arbitraje que tiene esta competición de ámbito local pero que te una gran aceptación esperemos que esos diecisiete puestos Société equipos que está provisto como cupo máximo para esta competición

Voz 2 45:52 el hacia su décimo quinta carrera popular Santa Eulalia a parte de cientos Circuito Provincial de Carreras Populares Diputación Provincial izada conjuntamente entre el Club Deportivo Santa Eulalia el propio Ayuntamiento de Villares a partía las caras infantiles de promoción con la población de asociación de niños con autismo de Cuenca claro participaron treinta y cuatro corredores después comenzaba el plato fuerte de la jornada no temperatura ideal para la celebración de una carrera de estas características con cielo cubierto y temperaturas de veintidós grados centígrados factor que ha ido a los corredores a disfrutar sin mucho sufrimiento los nueve kilómetros un recorrido en el trae participantes este verano prueba fue de doscientos cinco de los doscientos trece inscritos de partidos el equipo grafía española pero ausencia notable sobre todo de Tarancón la la e de la proximidad geográfica que tiene tenemos los clubes Curran Faster también el cual último tranco pero luego la participación que quería esperar porque quiere que tan sólo estamos a los cuarenta kilómetros de Bielsa el primero en llegar a línea de meta fue el Cuenca Carlos Sales Saiz con tiempo el cero cuatro que durante toda la carrera desde el primer kilómetro mantuvo en un más que emocionante Marchamalo con el que fue segundo clasificado colectivo Villarta Alfonso Expósito Giménez y que se resolvió en los últimos cincuenta metros de carrera Corot precioso es que creen que hizo vibrar a todos los asistentes tener clasificado también el último Villarta Home Panadero Vera que generan debía femenino una Jauma la primera en llegar fue María Jesús agarraba garra de San Lorenzo de la Parrilla con tiempo entre el hijo cuarenta y nueve la segunda del podium fue para José en gran orden Delgado debutó en el para acá y en tercer lugar Sara Calvo Segovia en casas de agua cabe destacar que esta vez del equipo más numeroso que participó en la prueba de sal fue el fue entonces con dieciocho participantes de Fuente de probaron que acabarlo prueba puesto que comparecieron en el club local Club Deportivo San haya dieciocho corredores el tercer equipo más numeroso fue el colectivismo ganen de Villanueva de la Jara dieciséis corredores a ellos se unió la recogida en When premian cuele de Honrubia en la clasificación general por equipos femeninos ponen estuvo ocupado en primer lugar procurar óptimo Villarta en segundo lugar porque Lorenzo da Parrilla y el tercero por el Running casas de agua llega casi medio equipos el primero también en el último Villar tan seguido pero timo real de Fuente de San Fernando en lugar que el de timo Honrubia a nivel local la principal sí estuvo compuesta por dieciocho corredores como decíamos cogiendo las primeras plazas del podio en el local primer clasificado masculino David Lozano treinta y una general que terminó la prueba entre cinco treinta y nueve en segundo lugar David Manzanares Muñoz el lugar Alfredo del Valle Asensio féminas fueron ni quiénes Serrano seguida de Rossi Buñol comer María José Lucas Ordoño al pruebas acto de prevención ves una habitual estuvo presente el diputado provincial de Medio Ambiente y deportes Oscar Pina la Real la junta directiva del club deportivo Santa Eulalia quiere como decíamos fue el club que organizó esta prueba junto a propio ayuntamiento ya no tenemos carreras del circuito de que haya pues el día veintinueve de este mes de septiembre será en Valverde de Júcar iba es poder ya la decimoctava del Circuito Provincial de Crespo necesitamos destino final con una buena participación como buenamente sobre todo porque allá donde va al circuito inglés populares es una auténtica fiesta ese vive por parte de los deportes de los atletas la mayor parte de ellos mito popular aunque lo Vidal como en este caso también de la promoción para los chicos los que tengan también su oportunidad en estos circuitos

Voz 2 49:34 para este fin de semana mañana concretamente en la Universidad de Castilla La Mancha y la fundación de la fracción que estaría manchega de fútbol la mala celebrar en Cuenca un periodismo deportivo entra dentro las actividades formativas que desarrolla la Fundación de las uvas nación y en este caso cojuntamente en la facultad de Periodismo la curación además de de Joaquín Caparrós eh una interesante jornada de periodismo deportivo en los medios de comunicación que los cursos de verano castellanomanchega pero que como decíamos el va al celebrar mañana pasado mañana eh con de la información al espectáculo en el fútbol el objetivo que se pretende es reflexionar y debatir sobre la relevancia del periodismo deportivo en estos días en un momento en el que la información en algunos momentos convertirse en espectáculo para lograr generar llegar todas audiencias el curso se plantea la ética y los valores que desarrollen en relación entre periodistas que me varios protagonistas del mundo como son el modo el full los árbitros entrenadores los propios jugadores mañana jueves comenzará a partir de la mañana con la entrega de documentación después vendrá la innovación del curso hasta la cara la vicerrectora de Cultura deportistas y del que une de Castilla La Mancha María Ángeles Turquía Juliana José María de la casa el profesor de la Universidad Antonio Escribano Ramos que es el presidente la fracción manchega de fútbol a partir ahí está depende de está previsto que comience las ponencias dilemas éticos de periodismo deportivo actual dicen como profesor titular José Luis Rojas Torrijos del original de Sevilla la mesa redonda el deporte espectáculo tendrá como morador a José María Hernández la casa es profesor de la Facultad de Periodismo para participar también en esta mesa redonda Tomás Gómez Roncero que es periodista del diario As nada David Villares de el P en de Castilla La Mancha media Roberto Gómez periodista de Onda Cero la ponencia como deportivo con José Barrero periodista radiaciones de España profesional obesidad europea después también habrá otra mesa redonda con la información deportiva el nombre de comunicación informar educar entretener estará cantidad de Julian doctor en la facultad de Periodismo de Castilla La Mancha participarán Antonio Esteva prevista de Antena tres Federico Quintero director del desmarque de que es un medio digital Solana aguas periodista de La Sexta Deportes Alberto el deporte conquense que el segundo día el día catorce comenzará a partir de la mañana las ponencias que él también altamente interesantes deporte fútbol periodistas y medios con José Ángel de la Casa Periodistes director de Deportes Davis española la protagonista de los valores deportivos en el fútbol con José Ramón Escudero cool la marcha de Castilla La Mancha también periodista Joaquín Caparrós entrenador nacional Javier Alberola hábito de Primera división Carlos Marchena el primera sesión Matilde Martínez futbolistas de la Fundación Albacete Balompié Meléndez director técnico de la Real Federación Española de Fútbol goleador de selecciones para clausurarse al mediodía del día catorce este curso