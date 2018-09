Hoy por Hoy Tarancón 13:05 (13/09/2018)

Voz 0125 00:00 la empresa en total en catorce comunidades autónomas el objetivo recoger equipos informáticos con los expedientes médicos de las víctimas hay casi veinte mil pacientes con tratamientos inacabados además si quieren recoger datos para realizar un inventario que pueda indemnizar a esta gente económicamente hablando el despliegue policial se está desarrollando a nivel nacional y están participando trescientos agentes mayoritariamente de la UDEF en ciudad

Voz 0441 00:23 hoy se investigan las causas del incendio de un locutorio en la calle Huertos de la capital no ha habido daños personales el local comercial ha quedado completamente destruido por las llamas en siniestros se declaraba sobre las siete de la mañana la parte superior del local hay un bloque de viviendas que afortunadamente no han sufrido daños ni han tenido que ser desalojadas seguimos en Ciudad Real porque un juzgado ha desestimado la demanda interpuesta por una hermandad religiosa contra un usuario de Instagram que había subido a esta red social unos meses en los que aparecía la imagen del Cristo del Consuelo de Torralba de Calatrava el joven subió unas fotos en las que se podía leer frases como la cara que se te queda cuando a las diez de la noche te dicen que mañana trabajas entre otras y lo hizo como broma entre sus amigos pero la hermandad se sintió ofendida por lo que interpuso una denuncia por la que se enfrentaban a multas de hasta dos mil cuatrocientos euros por un posible delito contra los sentimientos religiosos sin embargo la sentencia no ha atendido las peticiones de la Fiscalía de la acusación particular y ha optado por la libre absolución por lo demás el presidente de Castilla La Mancha se ha pronunciado hoy sobre la polémica de los últimos días las tesis y los máster de nuestros dirigentes políticos entre ellos del presidente Sánchez Emiliano García Page tiene plena confianza en que el presidente de gobierno dejará muy claro que ha cumplido con todos los trámites universitarios también lamentaba el espectáculo que dice Se está dando sobre la reputación del sistema universitario lo decía García Page sobre durante su visita al Salón de la acuchilló haría de la Feria de Albacete donde se ha comprometido a pelear en Bruselas por la Indicación Geográfica Protegida

Voz 4 02:46 hola qué tal Señoras y señores todo lo que empieza de debe acabar la programación festiva de Tarancón que uno de agosto becas semana desde el siete hasta hoy trece hoy finaliza con lo que da un deporte para el domingo el tenis de mesa el trofeo de fiestas pero hoy el último día de ferias de fiestas en honor a la Virgen de es que es algo que se olvida es el centro eligen las fiestas de esta obviedad llega a su fin con otro desfile ahora tocan los coches clásicos que van a decorar las ermitas nacionales es decir se va a acercar a los cuatro puntos cardinales del casco urbano de Tarancón desde hace poco más de una hora a las doce Además puntual han comenzado ido cosa habitual llegar a plazo de Ayuntamiento donde serán expuestos en el aparcamiento porque saben que el resto está instalado el mañanero que hoy también su último día de esta iniciativa que cada ha concentrado a centenares de personas para tomar el aperitivo las tapas Tadeusz Tajani frentes platos cada día Unum además de otros yo la convivencia la reunión con amigos y familias entre tanto sitio en estampida salvaje que luego nada tiene que ver con la hicieron y maltrato animal porque se trata animales hinchables caracterizados de los de la selva para que los niños disfruten es recordado Praga Praga zapaterías zarpar de la Constitución una fiesta entrar grada infantil que escapa el casco antiguo de la ciudad para hacer de fiestas porque además de estas dos auténticas exhibiciones de es clásicos seriales hinchables todos los Janeo para el cierre del vimos allí la música no falta hoy con el grupo versiones todo esto además después seguirá la disco móvil que además contaremos con una miniferia gratuita para niños porque como cada año el último día es el de los niños por ello contamos estar el desfile infantil de la plaza Primero de Mayo varios San Víctor a estos centros dedico seis y lo que tiene el sábado es otro espectáculo se trata de You los juguetes abandonados que es un espectáculo de valorativo para los pequeños y cobró los medios niños nuestros que soy también tienen su maratón de fuego en el circuito o el decir de carpas lo de partir antes de la medianoche desfile para dirigirse al Ayuntamiento la traca final de fiesta de despedida de las mismas a los acordes de la Banda de Música luego charanga el banderín de Peña mayor el traspaso que a la que será el próximo año es el final de la fiesta que ella ya a las puertas para solidaria anoche el recinto de carpas y una vez la solidaridad de jóvenes y adultos quedó patente la cápsula merecía te dije 3D persona agotaba las raciones previstas parrillada solidaria para que David cuente con más medios para atajar enfermedad era el acto más destacado de la tarde noche de ayer oficial que el de Feria del doce de septiembre en tanto que la cabecera de comarca Luis podremos festivo muy cerquita están preparando ya predicción las fiestas en honor de la Virgen de soledad en fuente de tener Narro que comienza sus fiestas patronales después de un mes de agosto que ha servido de alguna forma también no hay preparación con esa actividad ahora llega al fiestas con populares Toyo de fuego también un programa apretado intenso pero la máxima participación Horcajo Santiago que comienza los días de feria también a partir de este fin de semana en la capital de nuevo fiestas ahora toca al Mateo las vaquillas el traslado del pendón de la ciudad está muy populares Yeclano tres turístico regional por su vaquillas eran Balboa enmarcados por el casco antiguo de la capital pero además también tiene una promoción muy interesante y edad avanza el mes las cosas van a ir normalizando se porque es evidente que es necesario hacer un alto en el camino en las tareas cotidianas pero no se pueden olvidar el día a día los quehaceres profesionales los compromisos de cada etapa de la vida los escolares con el curso iniciado el profesorado las aulas han de volver todos todas las mismas a las mismas en todos los municipios que han estado o están estarán de fiestas días irán normalizando más esta situación desde realización la Coral manera nos ha preparado concierto en una forma sirve de enganche con la programación festiva será yo cometo padres Franciscanos un grupo polifónico de Cantabria que llega pasado mañana nuestra unidad podíamos invitado al presidente Francisco algo que nos hable del vimos hígado de de otros proyectos que tiene este grupo polifónico creo que tiene nada menos que treinta y siete años ya debía ya sabido capear poquitas dificultades en el deporte para ir crudos consigue una preparación ante el fin de semana su salidas a la fácil en el que el que los checo de Cañete intentaré jugar algún punto de los cargaba todo el Marchamalo el pasado domingo de Christian Beltrán a la espera de que algunos togados como Vicente pudieran sumarse ya a la incorporación no ha parado su preparación pese las fiestas festivas aquí en Tarancón hoy por hoy en con con Jesús Gabaldón ayer el coordinador al servicio de deportes junto al concejal del área acudió a la cita en Madrid para ultimar E3 en todas en el Semana Europea el deporte que baila el día veinticuatro con la antorcha que recibirá Miguel García Marquina y esperamos también conocer quién más extra la cueste lo deportivo la primera etapa de esta semana la que explora participa Tarancón Tarancón Cuenca son los que representante Cassel avanza en esta cuarta semana ya europea del deporte el nuevo partido San Víctor de fútbol sólo está celebrando el veinte aniversario de preparó una exposición que se va a montar auditorio nuestro caída de la próxima semana entre tanto Chema está los chicos privado la temporada que estará encuadrada en el Grupo II con la pasada semana de la categoría regional hora les invitamos siga en los Hoy por hoy

Voz 4 09:02 aunque hoy es el día de los niños y las fiesta de Tarancón para cerrará la programación lo cierto con ella han tenido hoy su día la residencia San Ramón la milagrosa y cuyo sonido escuchábamos hace unos instantes el la mayor parte residentes han sido traslados hasta la iglesia parroquial de nuestra ciudad Asunción motivo era visitar a la Patrona la Virgen de estas fiestas patronales y allí al estado acompañado lógicamente lo sufría es itera también de miembros de directivos de esta residencia afrontamos la milagrosa ya para esta tarde el centro presume de Tarancón va a tener lugar la entrega de los premios correspondientes campeonatos las condiciones que han tenido lugar en las últimas fechas en este centro de personas mayores en estos momentos todavía estará al desfile de los coches clásicos que van a recoger los barrio de Tarancón y de San Roque San Isidro también Santa Quiteria van a salir estas expediciones que van a tener todos un punto para ser la concentración concretamente en el mareo la plaza del Ayuntamiento en nuestra saben a concentrar todos los vehículos a B sale partido prácticamente para los cuatro metas para que todas las metas Todos Valle Tarancón podían disfrutar recordar evocar esa época de Coches Clásicos Clásicos seiscientos sobre todo en lo los Citroën el mil quinientos mil doscientos trecientos cincuenta y otros coches se ha podido ver oír Tarancón que hoy sí hay tomada pues estos vehículos aproximadamente como los veinticinco o treinta vehículos en total los datos cálculo más en la plaza del Ayuntamiento para este mañanero y mientras esto ocurría por los barrios de los coches clásicos los concejales lo niños ha estado también disfrutando concretamente esa estampadas salvaje sí ha sido hinchables con eh gigantes auténticos gigantes de animales de la selva desde han faltado lógicamente el chimpancé el gorila o ante al llegar a Plaza de la Constitución allí se encuentra en estos momentos pues realizando una serie de juegos todos en familia e porque estaba Juanjo que así se llevaba el eh alemán que era sin duda el centro de atención sí que en estos momentos en esa plaza de la Constitución los chicos que ponía dos de los mayores jugando con esa estampida salvaje con estos juegos que ha puesto y en el que están participando activamente porque si alguien sabe de participación sin duda son nuestros chavales no han dudado lógicamente en participar enojoso proponían esta estampida salvaje con los hinchables estos fenomenales hipopótamos gorilas hostiles

Voz 4 13:00 así después de estos fuegos que están siendo muy participativos avalada hay una miniferia el Tita donde los avales para disfrutar de mal de disparo que estaba montando en esos instantes que hemos hecho una visita también de pesca así como un gigante castillos y pues a los editores hay una seguir monitores que están iban a dirigir lógicamente en todo momento buenas velar por la seguridad de los chicos y chicas están tomando parte en esta miniferia de carácter gratuito y es un grupo versiones eh por otra parte bastante medianera o que está próximo a plaza donde están los chavales pues los mayores se está divirtiendo con los grupos versiones de la disco móvil Tarancón so es sin duda una buena forma de ir despidiendo poco a poco las fiestas unas fiestas que van a tener también su continuidad esta misma tarde

Voz 10 13:55 y por supuesto seguiremos junto a Ci contando lo que ocurre en Tarancón y comarca

Voz 4 14:05 no bajo el fin de fiesta ese desfile infantil que va a partir la plaza Primero de Mayo que está ubicada en el Papa Varea del Congo es decir en el barrio de San Víctor de dirigir hasta para que Saturnino Fernández y hasta es proyectar la residencia San Ramón milagrosas acudirán hasta los centros técnicos he sido ha copiado de la charanga el capón sostenido ya las seis y media está previsto que dé comienzo el espectáculo lograron You y los juguetes abandonados que es con música original una historia teatralizada bailes con el fijados que esperan una aventura para disfrute de mayores también cuanto a los pequeños y al finalizar este espectáculo va a tener lugar lo que insinúan también eh habitual el

Voz 4 14:51 que se va a tener lugar en el CD en el recinto de las carpas y después que esto ya para las once de la noche bajo la gran fiesta desde el Auditorio concentración para acudir a la constituye a la plaza del Ayuntamiento no te lugar final de fiesta viene siendo habitual para despedir las fiestas con la traca final después ríos de fuego

Voz 13 16:50 las voces de la coral Malena de Tarancón en ese uno de los cedés que tienen grabado hoy a nuestros invitados Pinzón el presidente de la Sociedad Cultural coral Malena grupo platónico único no

Voz 0412 17:03 hola buenas días bienvenido

Voz 14 17:06 a Jesús muy buenos días porque toda mi

Voz 0412 17:08 el foro yuca sino lo crear

Voz 13 17:11 eh Charo Benet bienvenida de nuevo a esta tu casa

Voz 0412 17:15 buenos días GESOP aquí estamos de nuevo si son los dos representante la coral Malena porque coral Malena tiene va a aprobar o ahí está este año pasado mañana tenemos un concierto cometo de los padres Franciscanos Don Francisco como lo cometo paras los descansos

Voz 14 17:32 porque hemos visto que era El espacio más idóneo nunca de que en estos días como había está Martín pum tanto revuelto el único espacio que se nos presentaba era la casa paraba pero hasta donde yo entendía ahí nos dijeron pues ahí estamos han descubierto y no quisimos corre el riesgo particularmente cuando esta coral que nos visita que viene también eh al amparo de una invitación que tienen de eh y de Cuenca de la eh de la Javier de digo la Diputación de de no a la Diputación tiene nacen de la mano del entonces está está coral pues vienen invitados por la catedral de Cuenca aconseja

Voz 0412 18:13 incrementará elección

Voz 14 18:15 los días hacer una misa Mayor el domingo y entonces querían visitar Tarancón como el polvo más emblemático de la provincia querían visitar eh un kleenex por eso fuimos a los padres franciscanos que hemos acertado adecuadamente

Voz 0412 18:28 es echar a tú que lleva treinta y siete años una cobrar Malena es la primera vez que vino grupo cántabro Tarancón entendió que sí era la primera vez que con fuego polifónico de Cantabria

Voz 15 18:39 pues yo creo que bueno hombre de país manos del País Vasco se han bebido porque menos de noche de nuevos ETA con esto que era un grupo de cinco hombres que eso fue una maravilla pero de padre de Can también me parece que no

Voz 0412 18:52 el Orfeón si va sobrepasado por aquí vascos imagino

Voz 15 18:55 hace frío pero para mí eso no me lo creo

Voz 14 18:58 tenía una referencia de lo que ser eh a este grupo

Voz 0412 19:01 coral Voces

Voz 14 19:02 su voz contra el fuego se sumó poco integrado por hombres y mujeres pertenecen a día a Cantabria a la zona de Cabezón de la Sal esa en la comarca el más letal y pues llevan algo de folk con el cántabro eh ellos juraron creería ya no lo note acabó con con una buena cola Almansa era mi ibamos sabemos que tiene una trayectoria de aproximadamente unos quince años que integraron como grupo modo nuestro vial el cual yo procuro trayendo producido cantábamos Japón hace unos años

Voz 15 19:36 es oyente arcos que den una explicación de lo buena esta agua se de a Alfonso que den iguales globales al formen de Moyá ya Nebreda señores notable de Santander se fundó en el dos mil dos esta formado por diecinueve mujeres y ocho hombres y aseguró a Nepal que escoja era falta lo que a nosotros nos hacía falta que no está con fuese también municipal su es toda es Mercedes Martín Sáenz de Buruaga repertorio está formado por canciones montañesa as Rabanera as canciones populares y temas polifónico religiosos en en grabando un CD en él mismo municipal durante estos años han efectuado conciertos varios conciertos aunque son muy jóvenes por cantar día a Asturias Vascongadas Navarra Andalucía Barcelona Burgos llegó a Oporto nuevo tienen también algo parecido a lo que hacemos nosotros de encuentros que ellos lo tienen en el mes de junio julio hacen un ciclo de de corales intervienen seis grupos en en esos en esos meses bueno eso es lo los apuntes que yo tengo

Voz 0412 20:54 a pesar de que tiene diecisiete años de edad nació en el dos mil dos

Voz 15 20:57 claro dos lo forman Rosa yo he muerto como siempre Jesús faltan nombres de mujeres y ocho hombres pero son muy parecida a vosotros casi casi la corrió no bueno buenos nosotros nunca un nosotros tenemos algo más pero

Voz 14 21:13 jamás más más integrantes pero como propias apreciar la juventud luz este tipo de fichajes más difícil que cale masivamente

Voz 0412 21:21 si es para bien solamente ellos

Voz 14 21:24 vamos vayamos a la una de la solamente es un acto de facto está nosotros haremos una presentación y la demora de una mayor campamento implantaciones efectivamente para darles entrada ahí la bienvenida con con canto pero vamos práctico no son los que van a llevar el peso de la situación con doce canciones que no lo ha mandado para la frase lo llamados radioyentes cuanto que obedientes el dice la canciones que son mi hija luego después de pues en fin celebrará una invitación y vuelven otra vez a Cuenca donde tienen como he dicho antes una misa mayor en la Catedral

Voz 0412 21:59 E imagino que el cargo metros quedó poquito pequeño para la gente que pueda acudir a esto pobre o hasta vueltas Bojan

Voz 14 22:08 hala que el España vuelve a reír a la gente que vaya porque eso muestra hay inquietud por poner este tipo de actuaciones a las que haremos nosotros propulsar ahí darle cada vez más pronto

Voz 0412 22:20 el mismo yo creo que también en el cometa franciscanos echaron tampoco se decanta muchas más cantando una especie de villancicos que también

Voz 15 22:29 en en el año dos mil en desmembrar el agente fue en el dos mil tres cuando Santiago Gallego eso el pregón de Semana Santa porque estaban estaba por la Parroquia entonces ese año que actuó con como pregonero en Jesús Gallego Jesús verdad

Voz 0412 22:48 Santiago Vega Santiago en calle no perdona Santiago de mayo

Voz 15 22:51 entonces actuemos también nosotras

Voz 0412 22:53 pero bueno es buena

Voz 9 22:55 a unos hoy antiguos también

Voz 15 22:58 hay que reconocer que es un sitio muy agradable tiene muy buena sonoridad el convento además lo bien que nos acogen sobretodo los padres franciscanos

Voz 0412 23:09 la faena para polifonía también envié tiene buen sonido

Voz 15 23:12 ah bueno eso negros eh

Voz 0412 23:14 pero ligero para el futuro también a hacer algún concierto más vehículos con los para erradicar el convento no

Voz 15 23:19 yo creo que yo creo que lo diga señor presidente pero yo soy yo cien la dispuestos a ir de vez en cuanto allí

Voz 14 23:26 lo mejor para el de José llegue de lo veo cuenta dice en la mente que tender al alma así lo que también hay que atender a otras cuestiones que entre ellas está la pues nosotros nos jugamos también este recinto hermoso Johnnie To pues sea también espacio para eso para impulsar la música ahí y hacerlo presencialmente

Voz 0412 23:46 este concierto es independiente luego hacer bueno encuentra Ávila

Voz 14 23:49 quizá lo que es una cosa institucional cuesta encuentro Ciudad de Tarancón es el robo y día para el mes de noviembre en las aquí ahí sí que anticipa ya que de una coral de Valladolid Piotr de el delirio del del Gran Bilbao sabes que esa está integrada un Jesús llamo por mujeres ahí no hay voces masculinas Rectorado mujer cuáles son mujeres mujeres que como podemos suponer toros ya también tienen una edad cumplía pero vamos de corazón Hosley

Voz 0412 24:16 eh vosotros a dar la bienvenida con qué repertorio

Voz 14 24:21 nosotros éramos eh manchega La Mancha Sancha no sé lo que venden el director nuestra pondrá y luego te los una que viene de del ciclo de televisión Story antes de historia de amor esas son las dos que llevamos

Voz 4 24:40 la bienvenida ya la pasos ha sido muy claro

Voz 14 24:42 porque yo llevan nada me la efectivamente el Córdoba central alfoz ellos entrarían con una primera canción señores de la Ciccone que esta Dama de vosotros norte otros repertorios de Giuseppe demás si el Ave María de San percibo yo solito Navalmoral de Isabel Jakim la dotación también lavadora otra avenidas Ciudad a continuación que están viendo rondó esa de ahora le con dotaciones e galeras en los ascensores esta interpretación de Maria Josep el castillo denuncio Lázaro a la orilla del río montañesa de Patinir el río Calleja Calleja nunca montañesa también del déjate de película Río salutación a la montaña de José conoció Mediavilla ronda en salidos de Matilde de la Torre y termino con la ermita montañosa de Pepín del Río y como ves pues doce canción la interpretación va ser el año Serguéi

Voz 0412 25:39 Domus Brown hablaba la hora ahora hay cuarta también dar averiguando

Voz 14 25:43 en se hayan eh ahora no me de canciones

Voz 0412 25:46 la música polifónica no cansa

Voz 14 25:49 suele ser muy amena le están no no coordinada es lo más bonito que hay porque es el instrumento que a tocar todas las notas de la escala musical aquí en la voz humana

Voz 0412 25:58 hemos hemos comprobado que estas fiestas a pero sabéis para estos ensayos

Voz 14 26:03 a ensayar nosotros queremos perfeccionar y mejorar que no haya dudas que la salida a las entradas a las retenciones todas esos temas que hay en esta bolsa mía pues esté en cada vez más encorsetada Si una siempre veo las quiebras

Voz 0412 26:18 cómo estáis voces ahora ha faltado masculinas como ahora

Voz 14 26:22 no ha faltado en los últimos siete ocho meses desde que han incorporado algunas voces desde también alguna voz masculina entonces pues nos damos por satisfechos hemos tenido periodos quizá peor ya pero vamos ahora aunque aún así estamos constantemente llamando para que la gente desintegra idea algo bonito qué es y cómo vamos poquito porque todos hemos cantado de una forma más o menos informal pero cuando ya está adelante pentagrama ya tienes hay en fin lo que es una lectura musical pues vas cogiendo es su cultura musical

Voz 0412 26:55 las mujeres Love hayáis no osaron tú prosiguen es la más veterana

Voz 15 27:00 eh de las fundadoras aunque luego han ido incorporando cuando ese fondo en también hay algunas muy antiguas pero lo que es la Fundación como nació en la coral y todo soy yo la única que quedó es que yo creo que es que soy machacona a mi me gusta hacer las cosas y cuando me gusta pues me gusta cumplir estar ahí

Voz 0412 27:21 bueno te comprometes al cien porque no es en detener

Voz 15 27:23 López PCM eso sí sobre todo en la coral la tengo mucho cariño día aparte que que para ser tan ninguna cuál tiene que gustar la música a mí me me me encanta la musita

Voz 0412 27:34 lo he visto pasar muchas mujeres y hombres también por por las por el moneda no

Voz 15 27:38 pues ahí porque es empezado en la coral que ya sabes que se empezó en mil novecientos ochenta y uno pero eso tiene treinta y siete años entonces estábamos casi cien por supuesto gente muy joven en tertulias yo era más joven pero todavía mucho más jóvenes que yo lo que pasa en Jesús que es que luego esos jóvenes terminan sus estudios sostienen que a lo mejor a la universidad o han mantenido a trabajar ya se desvinculan de la cobraría así es lo que ha pasado Nos hemos ido quedando pues las personas más mayores

Voz 0412 28:08 el sábado incorporando otras pronto

Voz 15 28:10 m han incorporado bastantes mujeres se han incorporado reemplazará al tono menos cruel no cuatro fueron menos cuatro sí

Voz 0412 28:17 el presidente qué número es ideal para

Voz 14 28:19 la la manera para este grupo político pues ahora mismo lo acuerda de bajos estamos cinco eh dos más estaría bien estamos tocando hay algunos urgencias pero unos cuarenta miembros ahora mismo eh la Coral tiene una dilatada trayectoria ahí son mucho o sea que no todas las corales disponen de cuarenta voces en mujeres hay más Baer mujeres me parece que son trece sopranos no sé si son once contra altos inicialmente siéntate Torres entonces dos bajos más otros dos tenores más entiendo eh todo esto e hice un par de mujeres en cada una de las cuerdas de diez toca sería ya más que deseable para estaríamos

Voz 0412 28:58 es totalmente de las cuerdas no difícil

Voz 14 29:01 no entiendo que sí que por ahí ya que hagamos mucho más seria más difícil es el espacio en fin

Voz 0412 29:08 estamos alejado cumplen los los objetivos que tú tenías en principio cuando asumió vamos a todos

Voz 14 29:16 pero en otros sí eh yo creo que en materia informativa en materia de eh con otra presupuestario hay que en contactos también ahí nos vamos acercando Novo ya no me muestro satisfechos de todo yo pienso que tenemos que que el trabajar más de orden y luego en cuanto al grupo pues yo creo que estamos muy cohesionados sea que que vamos bien no normalidad no somos eh eso marquemos por amigos lo que se dice siente que es donde tiene que erradicar la unión de de las personas para hacer cualquier meta ofendidas en ser amigo hay

Voz 0412 29:46 hay que hacer equipo hay que hacer familia locamente

Voz 14 29:49 eh ya que animar y aplaudir un de aquello que tenga que produce ella está fría

Voz 0412 29:54 esto lo más inmediatos

Voz 14 29:55 pretendemos llantos ha encontrado esforzados y luego prepararnos para salir hay que llevar la voz de la cultura de Tarancón la representación que acalla con que Tarancón recibe a la gente hay que llevarlo bueno está fronteras tenemos que visitar el País Vasco hay que visitar a estos señores que no de de Cantabria Valladolid venció en fin tenemos por algún proyecto en televisión alguna cosilla que están mes pero vamos que la vamos a materializarse e imagino que anegó Macías intercambios los claro en base a Cantabria dieciséis

Voz 0412 30:25 la primera endosar a que que más veterana no tendría no no dice bueno este ese pantalón con esto de la boda alfoz ha dicho

Voz 14 30:36 no me además que seguirá contactamos Lee cuando yo llamado dijimos que sí que no tenían acumulado durante íbamos a las de solventar que las problemas cosas que surgiese Si ellos nos han mandado documentación de todo fin Muriel

Voz 15 30:52 en han venido preparados han preparado un las los pasos que va nada a donde van allí a a visitar Cuenca a visitar la Ciudad Encantada Karen a cantar en la Catedral

Voz 0412 31:04 luego venir aquí y aquí se enseñan algo me parece también ya tenemos museos sarda ya Sobirà anunciaron en el museo ya irá sobre toda la Iglesia no habló lo que más destaca en Tarancón claro el los dos grupos que vienen de para la encuentro luego también la evolución de la necesidad de usar os país más como si hay además con goles

Voz 14 31:30 sí a Valladolid crecer tiran ya buscaremos los periodos huelo que ellos nos digan pero vamos estamos incluso fuera de la esto disipar judíos Valladolid es una gran población le ofrece la posibilidad de de poder actuar delante del público sea adicto a esta a este tipo de movimiento musical y creemos y José A tenemos que cerró poquitas hacia de quedaba aquí yo doy no no cesa de Ágora es una cortesía que venimos obligados hacerla

Voz 0412 31:59 las rachas para encuentra Quintana estrella fijadas

Voz 14 32:02 sí ya lo ponemos anticipan con toda claridad para nos van a ser para el día diez de noviembre

Voz 0412 32:08 en la jornada fallecido el encuentro de las tres

Voz 14 32:11 efectivamente los preocupaciones en el Auditorio

Voz 0412 32:15 para pasado mañana horario gomeros

Voz 14 32:17 menudean las obras de nueve de la noche terminada vamos misa eh eh ahí estaremos eh con con el cuadro voces Darko de Cantabria definidas

Voz 0412 32:28 la al aficionado que como siempre con la hospitalidad que siempre ha hecho gala nuestra con el Malena como el pueblo generan pues muchas gracias más originales suerte muchas gracias a vosotros izquierdo Mahrez gracias muchas gracias antígenos que siempre

Voz 15 32:43 eh dispuesto a ayudar vamos a cerrar

Voz 0412 32:45 escuchado previamente a la coral las voces de las

Voz 16 32:48 coral de la demócrata

Voz 18 33:06 el eso a eh no no no ah no no

Voz 0412 35:40 no está son directo una iglesia cuesta ya en Cantabria que te partido Paco que dure localizado el caso tiene es bueno ya sólo miré ya estaba

Voz 14 35:52 en viendo el nivel sonoro que tiene y de cómo ha compactado pero vamos aquí yo sinceramente me emociono ya que te tengo que felicitar por haber estado indagando en archivos para para de editar dónde está esta presentación las usaremos Fazekas

Voz 0412 36:07 a partir de las nueve gracias a que ocurrió de verdad

Voz 0412 39:05 en el apartado exagerado donde el CD de

Voz 4 39:08 antología de la coral manera Tarancón anfitriona para este concierto el próximo sábado a nueve de la noche el como todos los padres franciscanos

Voz 4 40:46 todo estaba preparado para la cuarta jornada ya correspondiente VIII de Tercera división del fútbol español la categoría bronce de esta disciplina deportiva que para acude porque gran coso ponerse uno es Pensamiento esta nueva etapa tiene que deja la Solana hay para ello el míster que tiene hoy el penúltimo entrenamiento no baje la convocatoria ya está próximo gala que lamento de mañana viernes entrará convocatoria de expedición que a partir de las seis y media de la tarde el campo la Mohedas de la zona en la Ciudad Real se va a enfrentar al conjunto Club Fútbol a Solana dirige al partido Javier García Rubio no encuentro que el equipo no lo intentará resarcirse de los puntos que perdió aquí en casa frente al Marchamalo el pasado fin de semana esta cuarta de competición tienen este grupo decimoctavo los siguientes compromisos para el domingo a partir de la tarde en el campo las pirámides de Villacañas el equipo titular se enfrenta al Manchego de Ciudad Real Pablo Pardos Matamoros el del encargado dirige este partido mientras que el domingo a la sidra tarde se enfrenta de nuevo campo de Madridejos el titular al Club Deportivo Azuqueca Antonio José Rosado Montero designado para dirigir este partido el sábado a partir del nuevo campo en este caso de de Villarrubia de los Ojos el forma Villarrubia se enfrentará al Club Deportivo Guadalajara Juan Manuel Muñoz Méndez de colegiado amén a la misma hora siete de la tarde en el campo Ciudad de Puertollano el Calvo Sotelo de aquella localidad industrial se enfrentan Atlético Ibáñez con Carlos Miguel López de árbitro principal mientras que el domingo a las siete de la tarde en el campo de alta heridas se enfrentará al club deportivo el club de fútbol la rueda el hábito lesionado de los Manuel González del Campo López Menchero el yugo Unión Deportiva Socuéllamos que es finalista de la Copa de la Junta de Castilla La Mancha jugará el domingo en el pacto Jiménez de de Socuéllamos Quintanar del Rey Miguel Ángel Toledo calientes el colegiado designado para este encuentro y también el domingo tres de la tarde mandó en el Manuel Trujillo de Almagro en la ciudad de los encaje ya ven que las secreta Hércules fútbol Villarrobledo con Ramón Mora Correas el Atlético Tomelloso se enfrenta en el Paco Calvet ha las seis y media de la tarde al Atlético Albacete con Alberto López pensante de colegiado el Marchamalo dos pruebas punto aquí entra con este fin de semana se enfrentará en el campo suena al Club Deportivo Toledo Luis Antonio Marchante Flores el colegiado designado para este partido en una jornada que compete al comentado ya las hora deportivo Tarancón con Javier glaciar eh a Ava Rubio de colegiado en el campo de la moneda partido sin duda importante para equipo Tarancón lo que aspira como decíamos a jugar son esos tres puntos que se llevó el oro de Marchamalo el pasado fin de semana de copera al goleador Cristian esperemos que se pueda recuperar en estos últimos días de entrenamiento también el equipo tará en creo algunos de los jugadores es que tiene en el dique seco y que evidentemente vendrían muy bien sobre todo hombres de la zaga hombres de altura que den cierta contundencia a la zaga blanquiazul atrás en esa línea defensiva porque recordamos que es el equipo más actualmente el Club Deportivo o que hay en el grupo decimoctavo ya estás de división

Voz 9 43:38 estamos contigo

Voz 10 43:45 y por supuesto seguiremos junto a Ci contando lo que ocurra en Tarancón y comarca

Voz 4 44:03 el concejal de Deportes del Ayuntamiento con José Víctor coordinador de este servicio estuvieron ayer la presentación de la Semana Europea del Deporte por Castilla La Mancha asistió además el director general de Deportes también el concejal de Deportes de Cuenca Ángel lloren dado que van a ser Tarancón Cuenca las ciudades que acojan esta caravana europea el día veinticuatro primera etapa otra oficial el Madrid el XXIII este mes los embajadores esta semana son la gimnasta Almudena Cid el waterpolista Victor Gutiérrez y el esquiador paralímpico Joan Santacana la semana de esta cuarta edición es una iniciativa de la Unión Europea que probó el deporte la actividad física augura el día veintitrés en Madrid iba a viajar a Tarancón a Cuenca a Sarrión Tortosa Castellón Valencia hasta el treinta de este mes de septiembre la presidenta el Consejo pero deporte María José Rienda presidía ayer el Madrid el anuncio de las actividades de la cuarta edición de esta semana el deporte el lema es vea Active promueve la práctica deportiva actividad física en todos los ciudadanos de los países de la Unión Europea al margen de la edad género condición física y capacidad dice la convocatoria esta cuarta edición arrancará el Madrid era esperada el Puente del Rey será el día veintisiete desde septiembre por la mañana y se cerrará el día veintinueve en Valencia con gran velada nocturna la principal novedad con respecto tres erigir Santín es es que este año hay una caravana con varias exhibiciones deportivas que visita la localidad de Tarancón el día veinticuatro de septiembre Cuenca capital el día veinticinco a en Sarrión Teruel estar ya veintiséis en Tortosa Tarragona el de veintisiete en Castellón el día veintiocho para en Valencia el día veintinueve que decíamos no marco fiesta la sociedad de Estado para el Deporte junto a distintas autoridades de localidades el director general de Deporte Castilla La Mancha concejal de Deportes Isco León aquí quién Tarancón y el concejal de Deporte de Cuenca Ciudad de nuestra cuya que va a estar presente esta ganaba como Elvis anteriormente así con los embajadores designado este año que citamos las sin hasta aborda cit qué waterpolista Víctor Gutiérrez el esquiador paralímpico ya Santa Clara acudían junto a día de este Paralímpico Miguel Galindo Rienda afirmaba ayer que el objetivo de la caravana es promover la participación del deporte variantes y posibilidades la actividad física es una herramienta dijo de cohesión social estar activo aporta beneficios a la salud Yeda herramienta perfecta para combatir la rutina y el senderismo decía la secretaria de Estado para el Deporte además añadía que el deporte tiene unos beneficios y unos valores que hay que transmitir a la sociedad puesto que este Gobierno quiere social más sana y saludable esperemos que así sea Rienda ha agradecido de forma pormenorizada todas las personas instituciones y patrocinadores implicado la semana europea el deporte su compromiso y entrega para hacer una sociedad más activa más fructífera que el deporte deportes creciendo gracias a la coronación de todos por la localidades que coger la caravana tomó la palabra alcaldesa de Tarragona Meritxell Ruiz y la presidenta de la comarca Guadamur Javalambre de Teruel Yolanda Sevilla la primera destacaba que todos los clubes y entidades ciudad semana volcán este evento quién que la ante se une la cultura hace deporte hice veía por su parte afirmaba que para la comarca era un orgullo ver a la gente practicando deporte los embajadores de evento les quedó Jon Santacana nueve veces medallista Juegos Paralímpicos de invierno afirmaba que el deporte es un elemento integrador que te hace crecer como persona has ido la forma de buscar los límites cada día te da confianza y unos valores que tenemos que transmitieron los jóvenes que igual están un poco despistados con las cosas grades sociales bromeaba este paro pico y calificaba de fantástica iniciativa del Semana Europea del Deporte queda camino por aseguraba este tipo de acciones hacen que podamos difundir todo lo que podemos asignar si estamos aquí es porque lo extrajera deportiva pero también por haber roto barreras cada uno cuesta parte edita comentaba el jugador internacional silenciosas rota de waterpolo Víctor Gutierre decía ayer la relevancia la Semana Europea el deporte como evento para poner igualdad visibilidad e inclusión es importante porque damos a conocer dijo la distintas tira de físicas y porque también abandonamos la visibilidad quieren quienes acudan exhibición la Semana Europea de deporte pueden practicar deportes como judo kárate tres de Mesa Voleibol Balonmano fútbol Gol halterofilia gimnasia motociclismo automovilismo orientación Montaña y Escalada Rudy Heron Atica Hawking Hamilton que ha on de Piragüismo entre otras modalidades eh lógicamente aquí entra con falta tan sólo por definir que vive el deporte se van a ser los que tengan mayor hincapié en esta exhibición era una ciudad Semana Europea pasen el día veintitrés la explorar el Puente de Rey y para los más pequeños va a contar con la presencia de papel que va a acompañar exhibiciones deportivas también a quién Veinticuatro cuéntanos Copa año especial ya fijo Luis Miguel García Martín al que es lo ofreció el propio alcalde Tarancón recientemente en una reflexión a este deportista será invita no obstante a otros deportistas de la elite local podemos recordar nombres Juan Carlos de la Ossa o el componente las elecciones y júnior Mario Olivas entre otras se encuentra en estos momentos en Irlanda cuál selección júnior de ritmo hoy en ya en Praia porque hay que elegir sí aquí afortunadamente podemos elegir de presentar el deporte esta semana europea el deporte hay destacados deportistas como decíamos a para atrás de los además de los citados como Arturo Casado que dirige también el último Tarancón luego los los propios deportistas que tienen títulos regionales clubes que están trabajando en TDT Nacional tiene representantes de también en esta semana europea el deporte aquí el veinticuatro la cita que detalles poco a poco cuando se fían de los conceptos para fiesta aquí en Tarancón que es la primera parada que tiene esta caravana de deportes la semana europea

Voz 4 49:51 deportes hoy arrancan en Cuenca de la Universidad de Castilla La Mancha el campus el capital esta provincia esas jornadas dedicadas al periodismo hoy y mañana concretamente en el que se va a estudiar periodismo e está deporte periodismo iban a acudir de destacados personajes como veíamos ayer en el programa que previsto para su desarrollo entre hoy y mañana en la URSS Diaz castellanomanchega ha sido iniciativa también de la Junta de Castilla La Mancha y la propia universidad para entre otras cosas también en la facultad de Periodismo aquellos que que actúen de coger la disciplinada de el periodismo deportivo introducción de donde hay una serie de factores importantes que luego también se bueno unificar criterios ahora sobre todo de lo que es eh las expresiones el deportivas que existen en los comentarios en muchas ocasiones no hay de comunicación vamos conociendo poco a poco también la composición de los diferentes grupos de Fútbol de Castilla La Mancha donde estaban los equipos más modesto que no por ello menos importantes por ejemplo el Club Deportivo La Inmaculada de Horcajo de Santiago está encuadrado en el grupo IV de de la primera división autonómica que consiguió su clasificación a otros equipos el ascenso a esta categoría el conjunto alcarreño pero la primera jornada que sería este fin de semana en principio la tiene ya aplazada emotivo es precisamente las ferias que comentar en el causante Santiago y quitaron que implica a los chavales que de fiesta debe empezar la convención sala aplazado para el próximo día uno de duele que recordamos que es fiesta el Día de Todos los Santos disputan el encuentro a primera rueda recibiendo al Atlético de Guadalajara y en este grupo están también el equipo de Noblejas como de nuestra comarca también eh aquí pues Santa Cruz UJAF eh como más próximos a Tarancón solos estos tres equipos lo más son de los más próximos porque el resto son de la provincia alguna quedó otro de la provincia de Guadalajara salvo el Quinn que también es la provincia de Toledo concretamente de entrar de la Orden y el resto de equipos tienen la mayor parte de Guadalajara este equipo al cañón es un grupo que hemos que bastante asequible para tanto el que cruzan muchos los rivales con la que debutará el próximo día uno de noviembre Deportivo lo que también es que uno tiene en este grupo categoría por otra parte también lamentamos que parece que Carrascosa del Campo esta temporada lo va a tener equipo en competición después de más de tres décadas continuadas trabajando voy haciendo un esfuerzo sin duda en ocasiones para mantener el competición en Segunda Autonómica parece que está temporada el caras cosa no te da equipo en competición de cualquier forma todavía tiene algunas fechas para poder confirmar si esto puede estar o no esté representada aunque sea en esta materia inferior no tenemos tiempo para más volvemos mañana a partir de lo veía como viene siendo habitual en García estaba en un partido los y cuarto con la información local y como cada mañana totalmente precisaba atención feliz final de fiestas para unos e inicio para otros hasta ahora