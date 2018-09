Hoy por Hoy Tarancón 13:05 (14/09/2018)

Voz 1 00:00 les ha diagnosticado un cáncer y que tienen que estar esperando en una lista de espera más de tres meses para que se les pide para que se les realice una intervención quirúrgica de algo tan sensible de una enfermedad tan importante como es el cáncer

Voz 0441 00:16 Castilla La Mancha sigue liderando el ranking de donantes de médula que a finales de julio se había incrementado un doce por ciento en el último año se han inscrito cuarenta mil personas más a nivel nacional el Organización Nacional de Transplantes pretende llegar a los cuatrocientos mil donantes pues al hospital ha tenido que ser trasladado hoy un herido por asta de toro en los últimos encierros de Guadalajara hay dos heridos más con un situación en el hombro y un traumatismo en la nariz y en Toledo está ingresado un presunto atracador a que un policía de Illescas tuvo que disparar cuando al pedirle que se identificara quiso agredirle con un objeto contundente tiene una herida en la pierna que no reviste gravedad el policía tuvo que ser atendido por una crisis de ansiedad el Ayuntamiento de cebo ya ha puesto a disposición tres cuentas bancarias con el fin de recaudar fondos para las familias más afectadas por la riada del pasado sábado que afecto a setenta viviendas destrozo cerca de cuarenta vehículos pueden consultarse en la web del Ayuntamiento los donativos irán destinados a quienes han perdido todo y es que muchos vecinos no tenían ni seguro del hogar en la sede hemos hablado con la alcaldesa de cebolla Silvia días

Voz 0311 01:15 se ha perdido una farmacia quién ha desaparecido por completo ha perdido todo hay otros negocios esos Touriño de los feriantes que tenía además en ese momento pues entorno siempre son a unos seis instalaciones ampliando la persona que valioso para ello sus fotografías como sus enseres como con el de toda la vida

Voz 0441 01:45 en lo político Francisco Núñez y Carlos Velázquez se quedan solos en la carrera por presidir el PP de Castilla La Mancha mañana quince de septiembre a las dos de la tarde acaba el plazo para registrar las candidaturas Antonio Román Rosa Romero y Pedro García Hidalgo

Voz 2 01:58 no van a presentar finalmente la suya a pesar de con

Voz 0441 02:01 dar con los avales suficientes el teniente alcalde de Cuenca ha sido el último en anunciar en sus redes sociales que se echaba a un lado y que seguirá colaborando con el fin de mantener el poder en Cuenca y recuperar el Gobierno de Castilla La Mancha aquí en la SER le hemos preguntado a una de las que no va a ser candidata a Rosa Romero quién es su preferencia pero no desvela a cuál de los dos candidatos va a votar estas son proceso en el que yo quiero ser respetuosa con el afiliado no me parece bien que los cargos públicos e influyan en el voto de la filial del militante quién hace eso se equivoca hoy en día en pleno siglo XXI porque vuelvo a repetir ya hemos visto lo que vas a nivel nacional en el Partido Popular y por qué no decirlo en el Partido Socialista Núñez que hasta ahora registra su candidatura en la sede regional del partido en Toledo Iggy Carlos Velázquez tienen previsto mantener una reunión en los

Voz 2 02:52 próximos días para hablar de sus respectivos proyecto

Voz 0441 02:55 los aunque parece improbable que haya candidatura de unidad llegamos a la una hay diez minutos la información de Castilla La Mancha vuelva la antena de la SER a las dos y cinco y siempre en nuestra web ser Castilla-La Mancha punto com

Voz 2 03:27 hola qué tal Señoras Señores si las fiestas y programas dirigidos a la juventud aunque es cierto que todos los públicos después de haber tenido atención de la población a la patronal Aspeña eran mujeres y los mayores no puede que esbozó su jornada los niños nada mejor que cerrará programación dedicada más especialmente a ellos premiar el comportamiento canario durante estos y otros varios días con actividades en las que ha sido muy participativos es cierto eco el apoyo y la ayuda no puedes otra manera de los papás a Wolf incluso el mayores el día trece desde hace años habitual se ha convertido en un referente para la fiesta infantil tarde anda suelta a la imaginación que los pocos los peques ingenuidad que arrastra los que mayores tengamos que agudizar el ingenio como no previó el quiere oficial de las fiestas dices a la patrona Nuestra ayer disfrutaron rieron participaron con Juan Him y la estampida salvaje por Acaip zapatería para darles de guión para jugar con hinchables de la selva hipopótamos antes de Tetra que tamaño gigante pueden acudir a una miniferia con máquinas de disparo o de pesca en el propio Maya neo para así dejar que los mayores puedan despedir el mismo con un poquito más de tranquilidad por la tarde ecologista participativo desfiles de disfraces infantil cosas de la plaza Primero de Mayo paso visita a Gaza a a sonrisas a los mayores para dirigirse al centro San Isidro donde lo tuvo lugar tras el desfile como sostenido el musical que es y mayores conjugó juguetes abandonados seguimos haciendo cantera con los que de fuego la actividad cara está más público de todas las edades era programación Tarancón y también los niños tiene su maratón musical en reciente carpas cordobeses ponía el punto final a infantil de esta programación con apenas un par de horas de intervalo se iniciaba a lo que nos llevaba al final de la fiesta de Tarancón la Corte no encabezaba un desfile no muy numeroso fomentando poco a poco hasta el auditorio con la música de los propongo peros concentrados cuantos quisieron algún Center ayer con la peña mayor portando la bandera iraquí Leonor todas las comitivas traspasaba construcción donde tuvo lugar la suelta último día de fuego tras los cuales banderín de Peña mayor Se Parque a sus sucesores ya aplaza el Ayuntamiento se procedió a aprender la traca fin de fiestas puntual cómodas radiación no obstante es el cimiento del primer teniente alcalde porque algunas formas han pasado la semana siguiente destacables esperando y superando incluso la del pasado domingo y unos minutos de música a haces fines Latre John bajo el Ayuntamiento gota final de fiestas proyecto que en esta ocasión sí hubo algunas parejas es de guión a dar unos pasos de baile allí en la propia plaza algo no frecuente en Tarancón en las últimas décadas hubo quien dirigió al parque ferial parto para los últimos pinchos poniendo chocolate gocho nos miran los feriantes aunque algunos se queda este fin de semana todavía para aprovechar el mismo en el ámbito laboral los ocurre también algo parecido porque son muchos negocios que diferentes sectores que son todas las fiestas y en Tarancón talleres diría incluso establecimientos al público que lo hacen por las fiestas pero depende el calendario puede ajustarse era propiamente dicha de programación ya izquierda progresista ve este fin de semana por lo tanto puede exclusión contemos todavía con más fiesta aunque eso sí siempre innovación de actos para este fin de semana Barça el lunes diecisiete cuando bueno un poquito más la normalidad a esta primera localidad de la provincia de Cuenca luego cada cual contará la feria asegura haya ido Orella entre el momento de valoraciones de unos y de otros y entre ellas no faltarás políticas que fortalecer el balance como podemos escuchando próximamente seguro que el fin de semana es para la reflexión y el análisis preparar expuesta en uno u otro sentido aunque lo de la fiesta puede ser intangible que cada cual lleva por dentro lo hace a su manera Hypo que porta los signos exteriores que se lo digan sino Antonio Cuenca Bermejo el popular sirio el día siete de estos micrófonos que tener el Buster diga lo peor el fundador de la perderemos todos sus compañeros de peña La otorgado el título pero el título por el tendrá que dimitir nunca ni dar más explicaciones sesenta llega lo peor lo avalan testigos a millares cuenta para que nadie ponga en duda su autor decidirá modelo de las fiestas en cualquier expresión popular trick eran lo consiguió cobro exilio máster llega lo peor presentado entonces convocatorias superado cum laude sin duda alguna pero en muchos puntos bajaban el festival comenzamos a tomar poco a poco eso sí la balear más con el fin de semana a poco momento ya el iniciase otro levantar el telón en al comarca fuente de personal de la noche ya en honor a la Virgen de las verdad hizo ameno programa de actos Leonor que conjuga deporte cultura arte costumbre traición o no el Cristo también eh desaparecidos las conocidas por ferias de esta localidad con máis actividades fe de artesanía y además con festejo Tejeiro a quienes olvidan la incluso tendrán encierro este año también o Daniel que también celebra sus fiestas patronales al Cristo de la Agonía lo al visto de la luz en este fin de semana también en Huete se preparan para el fin de semana ante Serena las fiestas patronales de la Merced hay otros puntos de la influencia como la policía Guadalajara Almoguera donde además en el festejo nocturno Taurino bastara el rejoneador Sergio Galán es un es tiene inaugurada Plaza de Toros ese López Alcarria hay más fiestas los escuela de Tarancón deberían haber acudido a clase el pasado lunes asegurar profesores que dediquen su trabajo el pasado día tres que cada año sólo para los que si acude punto las salvas pero sigue siendo pocos mayoritariamente lo hacen al fiesta de Tarancón es decir debería ser hoy pero claro anoche ya muchos decían hombre como es viernes para un día de semana los dejamos para el lunes así que empalmó una fecha el más parecido ocurrió en otros pueblos de apenas iniciado el curso incorporando zonas bolas le un pequeño descanso claro que él mucho menos el menor porque las fiestas allí no son tan largas como ocurre aquí en la capital de comarca

Voz 4 08:52 no

Voz 2 08:55 el deporte sigue su curso y estamos ante el fin de semana suficientes para el fruta el fútbol en particular teatro esta división podemos tampoco desplazamientos segunda temporada Con ahora sonada volvemos a la nueva a la moneda veintiocho años después y el de otras categorías con la primera hora el equipo debe estar zona aunque alguno como Inmaculada como Santiago que debuta en la misma aplazado el partido para el día uno de noviembre sin duda que para el es que está inmerso este fin de semana el el mismo grupo con Noblejas y Cruz Roja esos tienen uno en casa el primero en otras diez desplazamiento para este inicio de temporada será esta temporada liguera que muy interesante para ambos que ser contiene el trofeo de fiesta el pabellón este domingo se espera una buena participación el nivel que estos momentos Basilea va a servir para la próxima temporada los diferentes competiciones de tantos Escuela Deportiva se preparan para iniciar el curso en esta ocasión con antelación son barreras que va a comenzar el próximo lunes día diecisiete creo de fútbol o la de timo ante otras son algunos de los temas los argumentos para el siguiente mientras este punto filial además el siete ocho puntos en los puede seguir para retraer componentes les invitamos síganos

Voz 2 11:06 el último he fiestas el día trece los protagonistas de la última jornada quieras ciertas patologías Tarancón desde hace ya unos cuantos años centenares de niños y niñas tiraron de los mayores para llenar las calles en este caso y las plazas la última jornada festiva con diferentes actos además este año los vehículos clásicos diferentes varios estará en Correos vehículos clásicos con desfile de dar diferentes barrios de Tarancón descreído por diferentes calles llamando la atención de los visitantes también de los conductores al encontrarse con los populares seis mil doscientos Citroën Elop con el quinientos y otros vehículos que marcaron diferentes épocas para el plazo el Ayuntamiento es pues pero el último Maya neo lo niños y niñas protagonizaba la última jornada en aprobación festiva también Tarancón hacia el medio día los chavales comenzaban a tomar las calles en este caso aunque el casco antiguo porque la popular que Zapatero se llevaba a cabo esa estampida salvar que con animales gigantes hinchables que hicieron las delicias de la Guia Infantil y Juvenil a llegar a la Constitución pudieron jugar con estos animales de la selva gorilas rinocerontes infantes entre otros de tamaño gigante y con los hinchables logrando la precipitación numerosos niños y niñas no diferentes juegos además pudieron luego eran Nigeria disfrutar con hispano el máquinas pesca muy animada la hora de mayores donde puedan disfrutar de media neo final de fiestas que por cierto fue rápidamente desmontado porque ya por la noche tenían lugar allí la traca final de fiestas y por la tarde volvieron a ser protagonistas primero que el desfile en el que podía el disfrazados ya así que aunque no fueron muchos disfraces si alguna de cera de una decena de ellos vistió de princesas de reinas de soldados de animales y otros trajes habituales casi todos de forma muy particular de pequeñas portados las sillas todavía con una comitiva que partió de la plaza Primero de Mayo iniciada por las Cortes un arco disfraces y la Peña mayor algunos sus miembros con el presidente al frente es marque parada para entrar al Barça a saludar a los residentes Gerarda alegría la misma título comitiva hacia el centro escénico donde los niños la niña disfrazados se hicieran en se hizo entrega de una pieza de bollería chocolatinas de chuches seguidamente el espectáculo musical dirigido a ellos fundamentalmente pero para toda la familia los Who y los juguetes abandonados con centenares de personas en este caso el centro escénico San Isidro eran los últimos compases de ese desfile que terminó con la jota clásica Tarancón era que la charanga sostenido pues e interpretó en el inocente los de Lycos fallecido John fue lo que dio paso al espectáculo de Historia teatralizada original con mensaje ahora ya en este inicio del curso escolar finalizado los musicales de carpas el maratón deteriore fuego infantil que hice es votar a los pequeños a los mayores a vez que hace canteras de este espectáculo que es muy del agrado de los jóvenes visitante estarán con ellos actos previos al final de las fiestas patronales de despedida para los peques que ahora si les llega el momento en el comienzo del curso para él dio la vuelta a las olas que en un alto porcentaje desde el pasado lunes podrían haber hecho para las fiestas no se ha incorporado hoy ha vivido unos cuantos más pero también son muchos los que lo han dejado para el próximo lunes la verdad es que estalló el sonido estos espectáculos no ha sido precisamente lo mejor parado en otros colegio y ayer tampoco en el momento de el la traca final de fiestas en plazas del Ayuntamiento hola

Voz 12 16:11 que hemos continuado ocultó aquí

Voz 13 16:18 y por supuesto seguiremos junto aquí contando lo que ocurra en Tarancón y comarca

Voz 14 16:29 en Hoy por hoy Tarancón con Jesús Gabaldón

Voz 2 16:33 hay actos sin aprobación festiva de tranco que el muy poquita promoción porque generación tras generación concentrado actitudes de visitantes sea cual fuera el día de la semana que corresponda uno de ellos sin duda en la despedida y el fin de fiesta una vez millar de personas abarrotaba la plaza el Ayuntamiento y los aledaños después de con el fuego con entidades de Briguitte hay Karp así que el desfile oficial para alguna forma recoger al público y despedir las fiestas concentrados serán en la veía Miguel de Cervantes la Peña mayor al frente y su corte la corte no se fueron sumando público de todas las edades para la constitución por todas las calles un reguero de públicos va comentando a los aledaños la propia Plaza de Ayuntamiento finalizan los últimos tres de fuego de esta edición una concentración en la cercana plaza el Ayuntamiento para final de fiesta en Arcore la casa consistorial la corte de honor y en esta ocasión el primer teniente alcalde con Francisco Ramírez que perjudicar ausencia del alcalde por motivos personales pero transmitiendo saludo brazo del frito a todos los ciudadanos el comportamiento han celebrado siguientes destacables sea feliz y todos los empleados municipales que han tenido todos los detalles puntuales a la Policía Local Protección Civil Guardia Civil en la Comisión de Festejos el trabajo para que todo saliera bien con garantías de seguridad sanidad por su parte la concejala de Festejos también con Coca agradecía ante todo la participación de los actos recordaba que no se preocuparan que ya queda menos para el año dos mil diecinueve destacaba la normalidad y hospitalidad con la que se ha vivido un año más estas fiestas patronales muestra en dos atraca ponía el punto final al que siguieron los acordes de la agrupación musical es con música popular traición e incluso bailable lo que invitó que varias parejas diera el paso sigue la tradición bailando en la plaza ante la expectación general era el sin duda los más numerosos los le a la peña de No te muevas de Navarra en el Ayuntamiento les despedida era una lágrima hombre cuestión de festejos porque han sido muchas horas muchos días juntos y juntas emoción momentos vividos supera superado el posible cansancio de tantos actos en los que están siempre presente la corte de honor a llega el momento de balances de elaboración y como siempre cada cual luego los contará asegura haya ido pero como dice Zarco comenzamos a trabajar y punto de este multitudinario a oficial adiós hay quien se acerca de nuevo al parque ferial para el último chocolate con churros o tomar los últimos platos impartí para finales los más Setién los domicilios para ir poco a poco bailando e la vida aquí en Tarancón pero algunos eh mitos y algunos eh puesto de sureñas en el parque captaciones el parque ferial se van a quedar este fin de semana también aquí en Tarancón puede que les ha ido tan mal o posiblemente querrán recuperar algún que por ello como ejemplo el atormentado él está bien hay otra pieza lo vamos a ir a Fuente Dé pero otras unos instantes porque esta tarde comenzará oficialmente con el pregón festivo

Voz 16 19:34 no eh ah no no

Voz 2 21:24 no claro voces de la Coral vale de Tarancón que hoy en la podemos escuchar a partir de las nueve de la noche dando la bienvenida a voces el desconcierto a el momento de los padres lo vamos a dar paso a las fiestas a largas fiestas de fuerte en Haro la hacemos con uno de los mejores embajadores que actualmente establecido localidad

Voz 0627 21:42 bueno pues hoy arranca ya definitiva oficialmente las fiestas en honor de la soledad en la vecina lo que ha de fuente de lo hizo hay alguien en esa localidad que pueda ser embajador de estas fiestas con este pueblo siempre lo hace a través de las imágenes fije cuya imagen es que mil palabras pero él también vale mucho y la que a tener hoy aquí precisamente para que la fiesta Soledad López treinta buenos días

Voz 17 22:05 buenas ideas eso sí dijo Margaret Moran con que

Voz 0627 22:08 ya está todo listo y preparado fuerte pero claro para el chupinazo de las fiestas no

Voz 17 22:13 sí ya prácticamente de todo preparado ya a punto no ha noche ella dando un paseo por el pueblo eh pues se veía todas las Calella de lucecitas vivo más algún feriante con retraso que yo lo que realmente bien de la de Tarancón y le han llegado pero seguro que durante la mañana están preparando todo para esta ella todo afecto

Voz 0627 22:33 que sea un poquito más ajustadas con las fiestas

Voz 17 22:36 eh pero no sé si efectivamente como buenos días estarán contiene el día fijo no empieza en su día fijó el día siete de nuestro va mal subiendo bajando en función de es el fin de semana en función de cómo caiga este fin de semana hay veces que como este año vamos uno detrás de otro o puede haber algún día más empleo y medio este año vamos a prácticas de terminamos en Tarancón y de la ofensiva

Voz 0627 22:59 afirma que después de un mes de intensa actividad que habéis tenido Ice todo el verano de agosto valiente eso de fiesta de todo tipo culturales artísticas deportivas a seguirse en fiestas y Luis para la vendimia no

Voz 17 23:12 si el mes de agosto ya de de llevamos ya muchos años no celebrando lo que nuestro denominado agosto es de una fiesta eh que lo complementamos todo esto los fin de semana actividades como tú comentabas deportivas culturales acústicas se involucre a todo el país lo no sirve una omisión obsesione mucha gente en la organización de la participación y la verdad es que sin mucha muchos años teniendo en los meses de agosto muy intenso no en cuanto actividades ir básicamente sin sin parar sin descanso a poquito más arrancamos con la fiesta no ya desde como tú comentabas efectivamente y es que teníamos las si está ahí empezamos para vendimia que efectivamente ese un una actividad económica importantísima para el pueblo que tampoco puede cuidar pero vamos creo que ya son muchos años haciendo todo este rodaje que estamos todos los de enseñas ya preparado para todo estas actividades que se convierte durante estos días

Voz 0627 24:05 de la ciertamente desvelaron recibe el epicentro de toda la comarca porque te das la vuelta pues no sábado el domingo el lunes fundamentalmente Yves gente de todos los pueblos de la comarca que tiene la pieza fuerte pero que nos atrae tanto a tomar esa

Voz 17 24:19 bueno pues había que a la gente de fuera no sea yo como entiendo que bueno que un nuevo cambio estamos somos muy hospitalarios no es muy hizo también como como como pueblo estamos muy muy muy involucrados en la comarca no tanto a nivel de trabajo pues como a nivel de colaboración en otros elementos estamos muy muy abiertos y muy colaborativo con contarán con hizo toda la comarca y entiendo que toda esa colaboración hizo es durante trabajó durante el año de muchísimo lo fuente años pudimos trabajar alta por ejemplo pues efectivamente a gente que con la que tiene relaciones le llama de alguna manera le motiva para me estas fiestas que bueno que también es un tiempo hace un tiempo muy bueno fantástico diez no alguna ocasión de facer un buen fin de semana no que nuestro pueblo mucha fiesta es claramente no

Voz 0627 25:13 B de desaprobación que tenéis tan apretado programa como siempre ahí fue C3 no hizo falta un par de cosillas como seguidor en las fue de la fiesta Fontilles crecido durante muchos años por ejemplo el tema taurino que ya hace algún año que que no es el tema deportivo grandes partidos famosos Daniel Rayo Vallecano Moscardó tampoco viene ya últimamente ya no es de este años de hace muchos años que ocurrió por aquello ya lo pues no podemos olvidar a Pepe

Voz 17 25:38 pues no nos podemos olvidar de por ejemplo el tema deportivo seguimos peleando por ello no año Mamez tocar también como presidente de Fontaine se intentado organizar algún partido en estás en esta fecha

Voz 18 25:51 has pero poco

Voz 17 25:54 problema de la misma plantilla no avales son jóvenes que hizo muy reacios dos muy reacios a agonizar en estas fechas un parecido de la directiva lo intentamos Si bueno y no te digo creen futuros nuevos nos íbamos intentando pelear no pero sí es cierto que bueno en este sentido los jóvenes pues un trabajo Ighalo también una aparece como presidente el son tensas en este caso me da un poco miedo parece un y que luego no está en una plantilla bueno esté involucrada ahí motivada para ellos no y en cuanto al tema taurino pues es un problema económico principalmente y yo recuerdo que ya los últimos años haya que hacer una subvención de ochenta cuarenta mil euros para leer los toros yo creo que este año los fiesta de estar entorno de todo el total de las en torno a los cincuenta cincuenta y cinco mil euros sea efectivamente es un porcentaje cuanto al estar muy yo una cuantía muy elevada no pueblo pueblo como nuestro difícilmente puede soportar una cuantía económica de esos importes

Voz 0627 26:53 efectivamente tenemos los fuego esto sí que es una atracción especial porque los Correa dicen fuentes de Pedro con ninguna parte esto fue fuego eh

Voz 17 27:01 bueno presumimos de ello no hacerle mimos de yo creo que está en algunas zonas de no reconoce no y la pasión que pone pues no ponemos muchas pasiones muchísimas los chavales jóvenes si no tan jóvenes que lo disfrutamos mucho y que él le ponemos mucho fervor a esa fiesta y luego pues también entiendo con poco las circunstancias y las condiciones de la Plaça no es un entorno relativamente en en no es pequeño pero que las chasis en estos los puestos pues se queda ahí un poco estrecho y eso permite un poco pasa y recovecos no con el toro fue Gómez en las rinconcito buscaba la hacía el personal que efectivamente la de un atractivo muy bonito que es lo disfrutamos con mucha con mucha alegría también las contenidos Ike creo que también pues toda la comarca también me gusta y luego no

Voz 0627 27:47 a pesar del del espacio tan tan tan ajustado que tenéis ahí con toreros pero nunca ha habido ningún tipo de incidente lo habido quemaduras de gravedad nada no

Voz 17 27:56 bueno quemaduras hay muchísima menos

Voz 0627 27:58 no era de en algo no

Voz 17 28:01 eh vamos a dar las gracias a ver una no creen que debe poner toda su todos tú chupa ciencia ahí con nosotros porque efectivamente a pesar de todo el riesgo que corre que no solamente buena defensa de actividades y ahí como en todas las fiestas siempre hay muchos problemas el museo riegos bueno perfecto como madera llegaremos a la patrona que o que son ya muchos años ha habido incidentes graves que reseñar no está en veremos que se mantenga así

Voz 0627 28:30 la patronal un fervor especial saca dos días en procesión durante estas fechas no el rosario que es una víspera de sábado y después la procesión sorprende de del domingo no dos veces sale a las calles

Voz 17 28:41 sí efectivamente todavía mantenemos dado vivir momentos de lo que se hablaba de de separar lo profano religioso hace una apuesta por un lado a otro pero no que era bueno que sea ya conocen no la última votación Cuba respecto para mantener las fiestas y mantenemos pues se ahí los profanos deseoso lo mantenemos todo junto y muy unido y efectivamente la fe de las sesiones del festival la patrona eso es el eje se echa la siesta y ahí los fuentes teníamos evocamos con ella tanto una procediendo a cualquier hora como la los bancos no

Voz 0627 29:12 se ha superado aquel aquel división que había para el cambio de fechas abiertas superado y olvidado o PP

Voz 17 29:19 bueno yo personalmente creo que no haya ni tienen el hecho de bueno había acumulado voce no que que sí que celebraba mucho eso ya mucho pero luego la votación dejó claro que no era una mayoría muy amplia en mi amplísima que puesto por mantener la que está en tu fecha con lo cual duele te mata perfectamente superado ya con muchas décadas no

Voz 0627 29:38 oye pero lo hace un sanitario esta vez no puso en solitario

Voz 17 29:43 si en este caso y sucesores Teo Teófilo es enfermero de del pueblo bueno yo estoy ilusionado no hoy el muy eran un poquito ver cómo lo hace porque me consta que es un apasionado de la historia en memoria de de de la fue en este caso de la comarca con unos conocimientos muy profundos sobre temas arqueológicos que no se lo ha demostrado durante este verano en Varea en marcha que hemos tenido puedo eh por el pueblo y estoy seguro que va a hacer un pregón con conocimientos y con el históricos y con conocimiento de las personas porque sondeado mucho creo que lleva en la frente muy conocida en todo el mundo no y además no solamente eso sino que se tengo un gran cariño y seguramente va a ser un un pregón muy bonito

Voz 0627 30:29 pues si tuviese una invitación especial para expresar de esta amplia programación

Voz 17 30:36 yo yo entiendo que las procesiones de la Virgen hay que invitar es obligado que hay que hay que hay que ir a por supuesto lo ha talado el fuego y eso es un mal que me quedar con las filas de la fuente no se puede perder nuestro de fuego y luego pues también los inventariados pues al al una la comida de peñas que es un día también muy muy bonito muy especial que es muy emotivo en el cuarto lo disfrutamos mucho y bueno ahí a lo que fuera pues se limita a comer también no y con todo con todo el gusto de trajes

Voz 0627 31:11 hay hay hay muchas no son precisamente de jóvenes no allí incluso todos los adultos tres vuestra propia Peña no

Voz 17 31:17 si la Peña son muy amplia no en edades e incluso hasta las trece digo de comida de peñas en la cual la Comisión de Festejos es legal a ella la carne pues eso no eso para para concentrarnos todos en en en el campo de fútbol el lunes muy hizo un poco también para obligar alguna zona ha hecho esta gente grupo de amigos de peñas ella llámalo como tú quieras para que se junten ese rato oí de esto tengo una comida de nuevo juntos y de ahí juntos entre sus amigos y además ha sino también a vivir una jornada de convivencia entre todos

Voz 0627 31:53 a partir le esta noche acciones el pregón y el chupinazo

Voz 18 31:59 pues dejamos el

Voz 17 32:02 con el pregón a las diez y media Valencia de pie vestido pienso ayer a las diez de la noche el desde el Ayuntamiento de hacemos un pequeño pasacalle con

Voz 18 32:10 con la charanga Labaka

Voz 17 32:12 para a continuación eh hacer desplegó una de las diez y media en la plaza de Lille como podemos este año va a ser el pregonero raza la iglesia de Augusto el año pasado la nueva ubicación

Voz 0627 32:22 sí

Voz 17 32:22 eh aquí repetimos y a continuación bueno pues conté demorado Lena pese a las doce de la noche a la cocinera los toros infantiles y a las dos treinta el bingo que es que hoy va a beneficio deportivo Fontaine se muy que también es un acto en Lincoln ecuaces bueno pues si contamos todo mundo la Plaça y lo disfrutamos cemento dos mucho

Voz 0627 32:45 vamos a disfrutar también en las redes sociales con la fotografía de Pepe Utah porque estoy seguro PP que vas a captar Rossi cada uno de los momentos de de estas fiestas en honor de la soledad

Voz 19 32:54 es

Voz 17 32:55 bueno pues yo me voy a gastar todos pero sí medias intentarlo intentarlo e seguro que va a hacer sino todos gran parte de ellos que durante estos días y es el bien de compartiendo junto con otros en las redes sociales

Voz 0627 33:09 uno de los mejores embajadores y todo ha sido un placer muchísimas gracias y felices fiestas

Voz 17 33:15 pues muchas gracias créditos invitados Si bueno como siempre supo tu seguimiento de nuestros actos pues algo

Voz 20 33:22 pues no

Voz 21 33:47 no eh

Voz 22 34:15 Medio

Voz 21 34:19 no no

Voz 2 34:37 sí lo coja Thiago arrancaron las fiestas allí algunos con el pregón y también la presentación oficial de la Corte Menor de estas fiestas y ferias en honor de el que esto de los aparecidos Malkhaz Santiago lo hubiera como ferias como fue ya pues bate el encierro ITA inmateriales e un festejo taurino en el que uno de los participantes más el Tarancón hero Óscar Mota además Ariel también en este pequeño pueblo pequeño municipio también que sus fiestas en honor el Cristo lo de la luz durante este fin de semana el Almo era también fiestas durante este fin de semana mañana no hay festejo nocturno en el que va a participar Sergio Galán Huete se prepara ya para festejar la fiesta la patrona que esto será el merced el veinticuatro de este mes de septiembre pero ya que la gente y vientos previos e incluso posteriores porque hay mucha actividad también Artística cultural en esa localidad de la Alcarria aquí en Tarancón de alguna manera pruebas pueden empalmar con las voces polifónica sin concierto de polifonía que ofrece el mayor a partir de las nueve de la noche el cometen los padres Franciscanos voces de alfoz de Cantabria que llega hasta nuestra lo que ya iré dará la bienvenida con un par de obras como ayer adelantaba en aquí estoy Domènech y el propio presidente Francisco llevó desde luego les daba la habilidad a esta esta coral está veloces sinfónicas de Cantabria que está nada mal en gira por vuestra te mete en la capital en Cuenca su catedral van incluso de interpretar o venta de una de las misas Nájera el Conquense el domingo

Voz 14 37:43 el it todo el deporte más cercano

Voz 2 37:46 no podemos abre de otra manera que con otro escampe Tabaré heredero para Mario Olivas boya en este caso la medalla de oro de campeón europeo en rescaten tuvo es uno de los cuatro miembros del equipo español de la selección española que te a Junior que solamente Socorrismo que en Irlanda han conseguido ERE ayer concretamente por la tarde a primera data de conseguía ese campeonato de Europa el oro para la solamente socorrismo español Inés equipo nuestro nadador Mario Olivas Moyá en su primer sprint internacional con la selección júnior y que esto sitúa a base es un paso más en la brillante carrera deportiva que tiene este adoptarán creo Drexler Tarancón eh de cara a consolidar plaza también para el la selección española de Salvamento y Socorrismo medallero rescaten tuvo categoría júnior con otros tres compañeros Otto de yo estoy Castilla La Mancha hoy eh conformando tipo y además con una excepcional e participación de nuestro dar adoptarán cobró por qué hizo uno de los usaremos de forma impresionante lo que él contribuyó a ese éxito al Campeonato de Europa y para seguir estallaba con Mario o IVAs boya meditación ya han dado a Familia hice ven ahí va Tarancón por los éxitos esto no es sino fruto del trabajo que viene realizando desde hace más de una década eso votarán con él

Voz 12 39:04 estábamos contigo ha continuado con tomate

Voz 13 39:11 que por supuesto seguiremos junto aquí contando lo que ocurre en Tarancón y comarca

Voz 2 39:23 en al final se va o de arranca otra nueva competición el fútbol concretamente en la Primera División la Primera división ordinaria en el grupo IV que es el que afecta a los equipos de estas dos de influencia con dos equipo Noblejas que juega en casa y desplazamiento evacuada que estén cuando también en este grupo de Horcajo de Santiago ha aplazado la primera jornada completamente el día uno del próximo mes de noviembre pero en primera división en la máxima categoría del fútbol Castilla La Mancha Grupo VIII importante jornada Cuarte de competición para el Club Deportivo Tarancón particularmente que es un segundo desplazamiento en esta jornada una jornada queridos partidos adelantados al sábado uno en en el nuevo campo de Villarrubia de los Ojos el Ciudad Real se jugará mañana a partir de la tarde con el titular forma Villarubia ir Club Deportivo Guadalajara con Juan Manuel Muñoz vender de colegiado partido también interesante el forma recuerdan que es una el equipo al que finalista de la Copa de él pero estarán ancha ya que consiguió lógicamente pero no el gol del partido TDAH hayan Villarubia empata que Tarancón pasar a la final correspondiente ante los equipos Socuéllamos y el otro partido que va a ser en el campo de La Muela en la suela Ciudad Real donde el equipo del Club Deportivo Tarancón viaje colección con la esperanza de poder puntuar el partido base dirigido por Javier García Rubio partir seis y media de la tarde entorno a este partido hay que tener mucha ilusiones que es esperanza e ilusión porque recupera varios jugadores el míster Jorge Cañete uno de ellos el goleador el pichichi no solamente el equipo sino también de la Tercera División como es Christian están pero hay otros jugadores que estaban tocando sí que parece que se van incorporando previamente este partido hablamos los estantes con el míster del equipo cojones Cayetano

Voz 0627 41:10 bueno pues estamos ya a poco ahora veinticuatro horas para lo segundo desplazamiento en Tercera División del Club Deportivo Solana nos en esta ocasión cuarta jornada partido como todos complicados pero que afronta con la máxima ilusión esperanza y por supuesto con el compromiso firme que tiene la plantilla que dije corrija de siete Don Jorge buenos días

Voz 19 41:27 hola buenos días Jesús recuperamos asistían

Voz 0627 41:30 Trump porque ella cumplió sanción al pichichi y no solamente Tarancón decimoctavo de compramos a una o más con vistas al Estado este partido en La Solana

Voz 19 41:39 pues sí la verdad es que estamos contentos porque vamos a recuperar jugadores que ya podía trabajar en la mayor parte de ellos durante la semana con el grupo y eso es motivo de estar felices porque no nos vamos a olvidar de las seis bajas que tuvimos en el partido de ciertas contra Marchamalo que para mí no es una excusa porque creo que el equipo era compensado para competir pero son bajas importantes y que seguramente que esta semana vamos a poder incorporar Lozano a trabajar los dos días y parece que está recuperado totalmente Peñuelas después de la fascitis a entregar los dos días y parece que está bien Vicente está empezando a trabajar con el grupo está hasta más preparado y eso le va a llevar más tiempo volver al terreno de juego pero ha entrenado dos días ya con el grupo y eso es un aspecto positivo porque no se resiente Miguel ayer tuvo una molestia en el tobillo que también había hecho en las dos sesiones pero la última hora estuve retirar pero parece que que va entrando también lo más importante monto has dicho es que vayamos recuperan bastante para poder competir eh con todas nuestras posibilidades con todos nuestros argumentos iba a ver si este fin de semana pues podemos por lo menos en la línea defensiva contar con con la mayoría de los hombres importantes

Voz 0627 42:47 igual que me imagino que hasta después entrenamiento de hoy viernes no vas a hacer la convocatoria no como es habitual Jorge

Voz 19 42:52 sí eso es esperamos el último momento porque siempre surgen imprevistos en el tema de lesiones aunque sería una sesión corta hoy tiene sesenta setenta minutos máximo pero esperamos que no haya ningún ningún jugador lesionado ningún renqueante y podamos contar con todo el jugador el parece muy completa de intentar puntuar en la en la escuela

Voz 0627 43:11 yo no sé si la pueda va a ser un campo inédito para la mayor parte de la plantilla no es un equipo que ha cedido también que esta temporada pero no estar una vez yo al Club Deportivo cuando deportiva si hay aproximadamente en alguna ocasión en Tercera División pero en esta nueva etapa no habéis estado cobrar esa espina

Voz 19 43:30 decir que la Solana es un equipo con mucha historia en Tercera División en los últimos años han estado permaneció cuatro temporadas en referente ha vuelto a conseguir el objetivo que es el segundo en el grupo y consiguió eliminar al al Quintana en el playoff y yo he tenido la suerte de estar allí y no haber ha ido haberlos estudiarlos durante dos fines hermana seguidos dos domingos y la verdad es que es un campo con un ambiente de fútbol tremenda los dos días que hemos estado pues que también han ido miembros mío desde el cuerpo técnico pues ochocientas mil personas en el campo una grada repleta con un ambiente espectacular y con un césped natural en muy buen estado con buenas dimensiones del campo así que yo creo que que es un campo para nosotros que creo que venir bien para poder jugar al fútbol pero también te digo que la Solana no es un un recién ascendido con la tiene jugadores de mucha experiencia esas refuerza muy bien ya tenía jugadores de Tercera División el año pasado en la categoría en Preferente con mucha experiencia en Tercera con unos sueldos altos así que seguramente que La Solana no ser uno de estos equipos como nosotros religiones extendido con muchos jugadores sin experiencia en la categoría que ser un partido muy difícil un equipo que trata muy bien el balón que eso sí que creo que les viene bien porque los equipos que que no juegan al balón pues creo que son los partidos como mejor los vienen a nosotros que seguramente que podemos ver hoy

Voz 24 44:52 como buen partido y vamos con la condición de volver a sumar puntos porque grabado hecho que muy sacan en la criminalidad en eso marcamos sin por veinticinco hubiese venido muy bien tipo en Tomelloso en lo que hacemos el partido de que estamos aquí estamos trabajando club

Voz 19 45:12 seguramente que todo eso ha hecho que hayamos hecho una semana muy buena entrada mientras tanto Bárcenas como jueves han sido dos centrales muy buenos por parte de todos muy concentrados preparando muy bien el partido con una intensidad muy alta en los entrenos y seguramente que son los premios sino a corto plazo a medio a medio largo seguramente que el equipo va a seguir compitiendo como la temporada

Voz 0627 45:33 el campo de La Muela tiene unas dimensiones que Bin hubiéramos los pues el césped natural que no conocíamos pero yo no sé si han querido hacer valedor décadas cuando era mi apasionada está muy encima de tieso equipo no mucho ir metía mucha presión ahora pasear más tranquila

Voz 19 45:51 bueno yo creo que es igual si tienen alguna agradar un graderío muy grande eres que se llena la gente más tranquila lo que tiene un anillo que envuelve al campo y que lo llena a la gente que está a pie de campo de sino dejar allá está muy cerca imaginaros que somos como el campo de San Isidro una valla que que divide que vive el campo de la grada pero que que como tú dices es gente muy fanática gente muy muy metida con el con el proyecto y con el equipo y soluciones que ver el número de socios que han pasado unos ochocientos cincuenta eso quiere que el pueblo está al cien por cien con el equipo a pesar de de arrancada bien pero ahí tenéis a Ávila el de apoyo que tienen ciclismo y sobre todo que al final económicamente tienen empresas que lo apoyan y eso hace que que sea un equipo muy competitivo

Voz 0627 46:41 pero eso el equipo crece indicó mi viaje tiene ese compromiso toda la plantilla Jorge confiamos plenamente en que se pueda puntuar a partir de las seis y media mañana no

Voz 24 46:52 sí hemos probarlos con con ese pensamiento no podemos ir con otros algo le en la dificultad de la categoría caigo desembarcaban los desde el primer momento sabemos lo edificadas es conseguir el objetivo pero eso no quiere decir que vaya y a punto de sacar los tres puntos porque estamos deseando de volver a ganar más allá desde el día de de Almagro lo bien que sabe ganar vamos a por a por una victoria que sobre todo si saldremos de agilidad para afrontar la gente seguirá teniendo un calendario muy complicado ahora con dos salidas a La Solana Ciudad Real que es el líder de la categoría y que es ideal al Toledo sabemos de las dificultades nuestro partido en los hemos conjurado para intentar culpar lo máximo posible y sobre todo que en estamos en Canet peligro a ir sin ninguna te digo porque sabemos que la competición es larga nadie haciendo nadie es que en el mes de septiembre sin que tenemos que ir con Portela compitiendo

Voz 19 47:48 a lo mejor que tiene

Voz 24 47:49 que sepamos hacer es lo que venía de Carrefour la temporada así que como lo hicimos muy mal

Voz 0627 47:58 eso está olvidado eso ya Jorge

Voz 25 48:01 no no tienen por qué lo recordemos que saber dónde venimos finalizó

Voz 24 48:04 las cosas están Raquel

Voz 19 48:06 por tanto vamos a la zona con mucha nadie

Voz 24 48:08 sabía el flamante todos los otros

Voz 0627 48:10 gracias Correa suerte ella

Voz 2 48:39 en estos momentos está procediendo a la clausura de esa jornada es que han tenido lugar concretamente en la capital en la Universidad de Castilla La Mancha la fundó de la facultad de periodismo entre por la propia Universidad de la Fundación el fútbol Castilla La Mancha y la Fundación lógico Joaquín Caparrós en estas actividades formativas que ha tenido lugar entre ayer y hoy esta fines esta redonda de protagonistas los valores deportivos en el fútbol hasta la moda por mar Escudero que es periodista era fan de la propia Universidad de Castilla La Mancha han participado Joaquín Caparrós entrenador donaciones de fútbol Javier Alberola que es hábito de primera división Carlos Marchena es futurista primera visión Matilde Martínez que Matilde Martínez Sánchez que una futurista de la función de Albacete está en primera división de fútbol femenino ingieren Soto que es el director técnico de las selecciones nacionales para proceder a esa cláusula que estos momentos está realizado junto a las autoridades de la capital conquense en la facultad de Periodismo de la Universidad de Castilla La Mancha con sede en la capital de nuestra provincia en la tenemos aquí entra con torre de feria ya novena edición de este Torre de de esta nueva edición porque te diré mesa es también de los competidores antiguas que cuando eres desaparecido Club Polideportivo Tarancón que es un exponente pues todas las probaba en todas época del año pero paralelamente a las fiestas de su competición después todos los años sí me actividad idea nueve años esta parte de que se creó el Club de Tenis de Mesa de nuestra localidad e interrumpida aunque eso sí no coinciden aunque en toda la semana grande siempre sale a posteriori en este caso el primer fin de semana como ocurre en esta ocasión el domingo a partir de las cinco de la tarde en el pabellón polideportivo que era tener lugar este torneo de tenis de mesa un tenis de mesa que espera concentrar sobre todo en la a lo más destacados perfectamente de dos punto la Legión en Miguelturra Ciudad Real donde hay buenas relaciones con el presidente Jaime coronado de este disputarán cobró puede ser un obstáculo muy bonito detalle Devesa y el domingo a partir de las cinco de la tarde

Voz 2 50:43 era era para los unía va a ser protagonista durante este fin de semana concretamente en el convento franciscano mañana partir nueve la noche que concierto que organiza la Coral en la en el que participa voces de alfoz propiamente la voz de la FOM les vamos a dejar en esta sintonía eh con el o sea que pasen un buen fin de semana que tiene esta sintonía porque claro si cuarto le Carmen García con la información local y comarcal actualizar de la mañana la atención al al próximo lunes Free fin de semana lo de durante el mismo se lo contaremos aquí como el actual buenas tardes

Voz 16 52:08 eh no no no no

Voz 23 52:56 eh