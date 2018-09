Hoy por Hoy Tarancón 13:05 (17/09/2018)

Voz 0441 00:00 denuncias directas hidráulicas para solucionar el problema del arroyo cuyo cauce se desbordó tratarán de recabar apoyos institucionales para construir las obras pertinentes así que mira a la Confederación Hidrográfica del Tajo

Voz 1 00:12 el de la comunidad de Castilla La Mancha no tiene competencias en el casco urbano tampoco tiene competencias en lo que es en la política hidráulica eh que mantiene los Arroyo son los franceses no osaron sesión los ríos en el paso de las poblaciones y entonces lo que hemos de plantear a todos el apoyo de la Junta de Comunidades el apoyo también a las personas que han sufrido pérdidas en todas las enmiendas de los locales el campo tan bien a los feriantes que en ese momento se encontraban en nuestra localidad

Voz 0441 00:44 el consejero el Gobierno aprueba mañana la convocatoria para este año y el que viene del programa formación plus un programa que combina formación teórica con practicas en empresas que va a contar con seis millones de euros para que cerca de mil jóvenes obtengan formación ligada a certificados de profesionalidad lo ha dicho así en Tomelloso la consejera de Economía Patricia Franco que también ha explicado que en haberse ejecutado esta convocatoria mil ochocientas cincuenta y cinco personas se habrán beneficiado del programa con una inversión total de trece millones de euros

Voz 2 01:13 esta nueva medida adoptada con seis millones de euros en el que va a permitir que prácticamente mil jóvenes puedan participar en este nuevo programa y en su conjunto desde el inicio de este programa como destinado trece millones prácticamente dos mil jóvenes podrán obtener una por Trinidad no sale de empleo sino de formación porque sino estamos dejando una parte muy importante cinco Green esta

Voz 0441 01:35 medianoche se cierra la puerta de hierro si con ello acaban diez días de Feria de Albacete también han terminado las fiestas en Guadalajara hoy es día de balance alta afluencia de gente ausencia de incidentes son tiempo mejor de lo esperado el alcalde Antonio Román ha destacado también el cuarenta aniversario de los encierros que a lo largo del tiempo han ido cambiando su formato

Voz 3 01:55 y además ahora se entienden los encierros sin que los toros sean en puntas y bosques envidiar por la tarde el salto de calidad igual que lo peor ha sabido dirigir hace cuarenta años se corrían vaquillas igual que José María Bris incremento de la seguridad en los encierros después de aquel susto incidentes por mala previsión cuando gobernaba Izquierda Unida en este Ayuntamiento la información

Voz 0441 02:19 Castilla La Mancha vuelve la antena de la SER a partir de las dos y cinco y siempre nuestra Webster Castilla La Mancha Puntocom

Voz 5 02:43 hola qué tal es podemos seguir manteniendo el que el es también septiembre una fiesta porque que desde luego no para mostrar una y tras una fiesta llega otra en estos momentos son varios municipios están en el fiesta

Voz 6 02:54 las bueno quizá es una final pero otros muchos están también vísperas contando los últimos retoques a la programación con el cariño nadie puede poner duda prepara las comisiones correspondientes por pequeño que sea municipio es una labor que obtenga no tienen el reconocimiento que merece que son hombres y mujeres jóvenes en muchos casos que durante meses semanas antes están preparando pensando pidiendo hoy población para conseguir los medios que se pone a su disposición lo que pueda llegar a la mayor parte de los convecinos ya de visitantes lo cual no es nada fácil pero además como ha jugado todos los divertimos estamos de en el tiempo libre como los espectadores o participando actividades están vigilantes expectantes para que le falte si se diera el caso rápidamente solventar el problema es cierto que lo hacen porque les gusta porque no debemos olvidar el caño que lo hacen nada piden a cambio al menos debemos el reconocimiento es silenciosa callada pero eficaz que realizan en ocasiones solamente porque sólo las fiestas todo el año porque luego llegan otras celebraciones como Navidad Semana Santa Isabel y Carnaval y ahí están dispuestos dispuestas de nuevo a darlo todo para organización e incluso Paul pero programado así cuando seguimos con otro festero procedencia unas fiestas finalizan otros incurso islas que llegan en próximas fechas para todos y todas el conocimiento estos minutos también de esas comisiones festejos de festivos en Tarancón después de atracción de tantos días porque numerosos feriantes este tirón prolongar su estancia en el Parque Ferial chiringuitos leyese atracciones de pequeños y mayores que han hecho que sigamos el fin de semana ha acudido al ferial como si tal cosa aunque el sábado al final tiene un poquito la lluvia y esto lógicamente hizo que tuvieran que recoger algunos lógicamente los chiringuitos claro que seguro que has visto de Horcajo de perdonaron lo habrán notado aunque esta noche seguro que muchos apuntan al Kiel de ambas sobretodo en fuente de actuar las Candil además porque a través de la coral Malena hemos tenido conciertos golf bélico el nuevo escenario como los padres Franciscanos con actuación de voces del alfoz de Cantabria dio la bienvenida la clara manera con dos obras muy mal interpretadas por la polifonía Tarancón era que además tiene ya preparado el encuentro clásico de el heredado de Tokio para el próximo mes de noviembre Tarancón cuenta desde este curso curar la oferta artística y cultural el Taller de Arte Tarancón así se denominada abre sus puertas iniciativa de los artistas en el casco antiguo de aquellos Toll Morcillo de corte y confección lo que curvas técnicas nada de patrones de antiguo aquí no sé hasta pintura escultura y un largo etcétera de material que se podrán seguir en la misma un taller principalmente para adultos porque los promotores asegura que para niños hay bastante oferta en Tarancón además el fin de semana hemos tenido una visita de una representación de la Asociación Grupo tuyo el frente de Madrid en nuestra localidad interesados prestigio de la Guerra Civil que existe Tarancón que son muy importantes una expedición que imitaba prepara la mismos para que pueda ser visitados para esa por esta asociación que además visitó estos puntos las Hydro municipal Jesús Garrido hospital Santa Emilia refugios aéreos depósito punto detuvo tuvo el Gobierno de la nación al inicio de la contienda la popular vía de Negrín etc y es que para ellos e ellos vienen realizando rutas de senderismo guiadas la Comunidad de Madrid aquí juntitos por estos parajes tienen una buena aceptación por ello puedes tendrá un poquito más realización los escucharemos porque pocos minutos no falta el apartado religioso con la celebración de la Hermandad del Dulce Nombre de María que tiene ya preparado el aniversario de la bendición del paso con leves a pies correspondiente no Asunción y otros actos los últimos días de este mes de septiembre será entre el veintiséis y el treinta fue de pelar vivir estos momentos comida de convivencia mandó al fiesta de honor a la Virgen de la Soledad con los actos que se desarrollan con brillantez participación disidentes aunque quemaduras leves no faltan esos pobres toros de fuego bajará alterando el campo Santiago en unos registros arrepentidos aquí además está ellos ya han tenido todos los Saelices al amparo con la presencia de un grupo de varios que han hecho las delicias del público en estos momentos han estado todavía mucho más arropados que en otras ocasiones aficionados taurinos que tiene aquí es el mar moradas de San Mateo en la capital esta semana porque tenemos la semana de vísperas también Intesa yo fui al que vas el de los buenos por cierto cree que dejará previsiblemente cajas aunque el fin de semana por suerte no

Voz 7 06:49 siendo el todo certeros al unos pronósticos que adelantaban por fortuna otros sí les ha llegado el agua

Voz 0988 07:03 en el deporte Mario Olivas Moya con la selección española júnior socorrismo tres veces al podio en dos en

Voz 6 07:10 en total dos el equipo una igual buen debut español por estrenar adoptarán con lo que los trayectoria su profesión un futuro y pide a las que es un luchador nato dentro y fuera del agua tres metales en competición europea desde luego no podrán presumir de ello muchos deportistas inmersos lo que teoría júnior porque por delante un excelente futuro esto es se éxito muchos trabajo inaugura dice dirección cubrir vas Tarancón que ayer una expectación estuvo en Barajas a recibir al campeonísimo en el deporte de fiestas son si baja el telón porque ayer se debe disputó el noveno trofeo de tenis de mesa que es el único que faltaban de la aprobación en el Pedro Vila con la participación de diferentes puntos de la zona centro tanto nuestra provincia con las de Madrid Toledo junto los locales ocho mesas para este torneo que sirve de vas es un oficial en que estará con dos equipos en la temporada que llama a las puertas segunda salir de la temporada cuarta jornada el Club Deportivo tranquila en Tercera División a la moda de La Solana ante un rival que aunque ha salido esta categoría Colon el cutis Cañete su trayectoria es como su economía muy alta ante ellos una recopilación de algunos jugadores para el equipo ilusión confianza y compromiso para intentar jugar los puntos que llevo uno Marchamalo se conjuraron piedra entre semana y al final conseguían jugar los tres puntos ante el Marchamalo cola corta pero justa victoria de amor en la moneda la soledad ante un rival complicado mucho más en casa superó la presión del cuadro blanquiazul para recuperarlas entrar victorias con un cero tres y contundente un primer tiempo en el que marcó un gol es cierto que estemos quizá me pillo como Carla equipos Granero dos muy seguidos la segunda parte auténticos trallazos bueno uno un trato impresionante yo te cuando sí vaya a marcar el gol Kameni fue objeto de penalti el mismo Kameni transformó la pena máxima fue seguido ochenta y ocho puntos el el aplicaciones para móviles e Internet retraen computables con estos entre otros argumentos ya estrados síganos les invitamos

Voz 6 10:00 la Asociación jefe mal que es el grupo de estudio del Frente de Madrid se ha interesado por el vestigios de agradable Tarancón el asidero Jesús Garrido recibió a una representación de miembros de esta asociación de investigación histórica sobre los hechos ilícito de diferentes puntos está dedicada a la investigación la divulgación conservación el patrimonio histórico relacionado con la Guardia Civil española en el ámbito la Comunidad de Madrid comprobó actividades que van desde la realización de rutas guiadas por diferentes itinerarios que recorren el frente de Madrid complicidad mensual la publicación decepción de publicación trimestral con información de actividades la propia asociación así como artículos especializados información bibliográfica acciones revisar también visitas a museos o se organizan conferencias y fue creada en dos mil dos un amplio ámbito de acción de interés por Tarancón porque uno de los miembros historiador profesor madrileño asegura que aparta activara el batallas y en particular de Madrid recuerda a través del hospital de San Luis ya por proximidad geográfica a Madrid su lugar estratégico al recordado también que teníamos tenían documentación fundamentalmente a través de brigadas internacionales Almodóvar fallecido que quién Tarancón pero además porque aquí el ocho de noviembre de mil novecientos treinta y seis fue detenido el gobierno legítimo de la República por anarquistas alguno de cuyos miembros regresó a Madrid la situación geográfica sea lugar de paso hacia Valencia el Forcadell la propia carretera fue importante ya que época

Voz 0988 11:15 todo ello decir les hizo a ver que yo conocí

Voz 11 13:05 esta vamos continuo continuado junto a éste

Voz 12 13:13 y por supuesto seguiremos junto a ti contando lo que ocurra en Tarancón y comarca

Voz 13 13:25 el objetivo que entre el existen estarán con los refugios aéreos el hospital y yo y la ruta de cuál es esta

Voz 14 13:35 bueno eso nuestros interesada en el estudio de todo lo relacionado con la guerra civil en Madrid y todo lo que se pueda considerar el área al yacente a Madrid Cuenca en este caso Tarancón hay dos interesa vamos a estudiar todo todo lo que ha sido la historia de la Guerra Civil todos los sucesos que han acontecido sobre todo preservar el patrimonio lo que todavía se conserva conocer mucho

Voz 15 13:59 el documental es torno a sigue pero hay cosas que no

Voz 14 14:02 sí sí por supuesto por supuesto otra cada poco tiempo aparecer aparece en la documentación nuevas fotografías nuevos testimonios y queda todavía mucho por conocer a la Guerra Civil entonces tenemos todavía mucho por la sala centro queda queda muchísimo patrimonio muchos ha perdido para siempre por otro bastante conserva se conservan todavía queda alguno que está por poner en valor por ejemplo el refugio es un refugio prácticamente desconocido que poca gente conoce que tienen un interesantísimo al igual que el que lo escrito el que acabamos de visitar el Madrid que Tarancón ya existía este hospital de sí sí el hospital de en correr bastante bastante conocido bosque nada por el tema de las Brigadas Internacionales dijéramos que no tiene una repercusión mediática más más fuerte que que lo que es la propia la propia historia simplemente la Guerra Civil todos los que están relacionados con las Brigadas Internacionales siempre tiene mucho mosaico por por alguna razón seguramente mediática dice que los

Voz 15 15:02 los desconocidos cuenten ustedes con la suficiente censado en las puertas cuando indica este objetivo decir vamos a estudiar más sobre

Voz 14 15:10 pues por lo general si por lo general las reacciones hacia nosotros luego hay otros temas que no ponen que estamos traumas cuando quieres profundizar más o tratar de conseguir estás pero bueno por lo general a la recepción siempre hacia la tras el ayuno también otros pequeños sensores pequeños donde

Voz 13 15:33 ahí parece entiendo que estoy Springsteen

Voz 14 15:37 no hay más interés sobretodo de muchos más en las zonas todas las pequeñas zonas concretas que tiene más más más importancia a su patrimonio que en zonas como como Madrid por ejemplo que es todo más más humanos

Voz 13 15:50 la etapa rurales por supuesto aquí porque imagino que también

Voz 14 15:53 descendientes de muchas cosas prácticamente por supuesto por supuesto el tema de la Guardia Civil de la Guardia Civil de la Guerra Civil es del que muchos años que son que Rincón silencio casi total mucha gente que yo participo que conoce historias pues mantenía silencio de Arbós están aflorando de nuestras historias mucho de todo aquello que en es momento pues parecía que el partido

Voz 13 16:16 pues que nos ronda una versión

Voz 14 16:20 ha habido un solo relato sólo relato el relato de los vencedores no ya resueltos está conociendo los dos lados

Voz 13 16:27 es lo que ha llevado en este trabajo día te tienes que llevar las

Voz 14 16:32 sí sí sí muchísimos y hay historias que te sorprenden bastante hace poco yo tengo los pies escribía de una relación entre el tío de Julio Iglesias y de Alfonso Ussía durante la guerra no a partir de una foto una foto que era muy muy conocido en el asalto al bajar de la montaña nada parecido a una persona pues por medio de un libro que escribí un tío de Julio Iglesias se sabe ahora que esa persona que sale de Alfonso si lo

Voz 13 16:58 no venir orales imagino que tendrá muchos todo lo que soy soy hombre lamentablemente

Voz 14 17:03 este va perdiendo ya saber digo la la biología sigue su curso hice va perdiendo pero pero hay muchos recogidos últimamente incentivos tenemos otros cuantos por publicar todo eh

Voz 13 17:14 lo tenemos cuatro cuenta están ustedes investigando actualmente siempre me lo imagino que eso para recoger el entrarán

Voz 14 17:23 si nosotros publicamos una revista semestral en arriba vamos recogiendo nuestras investigaciones y las aportaciones de la idea de gente ajena a la asociación también perros

Voz 13 17:34 esa esta publicado practicar este encargo

Voz 14 17:36 aunque luego tenemos tenemos un grupo de Facebook también de de investigación bastante bastante activos los besos reconoce hasta muchas muchos datos sobre todo de la importancia a los locales pero no se conoce gente de anécdotas de pueblos historias concretar lugares concretos lo lo tenemos blogs Tandil la Asociación de

Voz 13 17:59 está interesado doble no es lo que se puede dirigir importar datos factores pues nosotros tenemos de acuerdo con unas copas

Voz 14 18:06 Ginés WWF Fremap punto es con las los funcionan luego tenemos el grupo de Facebook es el bastante vamos extraer participan más de mil personas ya los principales canales serían esos llegaba a Valdo geografía bien seguir investigando cambia la idea de crear la asociación surgió hace ya dieciséis años más que nada vino motivada por por el tema de les estaba perdiendo en Madrid cuando moralista quizá crecer pues el crecimiento de la ciudad va destrozando todo lo que eran refugio trincheras fortificaciones torsos o perdiendo a la asociación nace con el fin de uno de los fines es preservar dar a conocer este patrimonio para que afortunadamente ahora mismo ya en los el patrimonio de la Guerra Civil ha sido declarado Bien de Interés Cultural de la cumbre además feliz y no se puede nuestra puede destruir tan

Voz 13 19:02 paralelamente como antes con esto de la liderar el histérica donde estaba favorecidos un poquito pero bueno

Voz 14 19:07 nosotros somos una asociación destruir el otros todo el tema de estudios históricos hay cabida nuestra no hay gente de todas las ideologías tenemos una orientación política definida en la unidad entre ambas de memoria histórica e todo esto pues preferimos mantenernos al margen aunque cada uno independientemente de otra extra reserva pero como asociaciones afición como tal no no participaba en una con ideologías ni responde a ninguna ideología ni tampoco te toca temas de Memoria Histórica portaran con sí pero el descubrimiento del del hospital lo conocíamos pero lo de ayer también el episodio de control el legendario control que usan puso aquí en la carretera en noviembre del treinta y seis para detener al Gobierno cuando salía de Madrid esto está estas históricos las muy conocido pues tampoco en manos ahora que vamos a visitar el lugar donde ocurrió que tampoco

Voz 13 20:03 es una suerte la desgracia es salir al mismo gráficas triste ahorcar

Voz 0988 21:08 decíamos hablamos también coge su Garrido que fue el hombre que con el que su pueblo contacto esta asociación que escuchar a uno de sus portavoces del el que lo estuvo nos comentaba también

Voz 16 21:19 eh llevó a este

Voz 6 21:21 la visita Lester durante este fin de semana

Voz 16 21:24 que también se

Voz 0988 21:26 tras coste el idea y que puede suponer esta visita para Tarancón para el propio turismo también rural que emplea esta gente está promocionando

Voz 15 21:38 Cyril no Jesús relativamente se pusieron en contacto con el Archivo Municipal de la Asociación de en el frente de Madrid que hacen estudios de investigación pues todo lo que está relacionado con aquellos edificios construcciones eh que se hicieron durante la Guerra Civil para potenciar el turismo el objetivo que tienen es traer gente a visitar aquellos enclaves dentro de la zona de Madrid en el entorno de lo que era el Frente de Madrid en las zonas de retaguardia para que conozcan pues por ejemplo edificios como nuestros Pita Lillo en un estoy repelió las internacionales refugio antiaéreo que está en el Paseo de la Estación o por ejemplo el la el propio ferrocarril estratégico los controles en el Retamosa en fin todo lo que es la los CD los pocos edificios que nos quedan pero que son significativos para hacernos una idea de lo que es la la guerra civil lo que supuso ir a todo lo que la importancia que tuvo Tarancón en estas en estas fechas que es cierto que tiburones él puerta que esta selección lo sabe

Voz 17 22:39 los lo ha comentado de los responsables es eso estamos la investigación está sorprendidos y los animan a que hagamos una ruta turística especialmente con algo que tú ya lo los de hecho méritos aquí en Caracol si no

Voz 15 22:51 es es un aliciente más Tarancón tiene en distintas rutas lógicamente una de ellas puede ser la de las Brigadas Internacionales de la Guerra Civil

Voz 13 22:59 hay muchas asociaciones de la memoria histórica relacionadas con potencia digamos todo lo que es la cuestión del conocimiento del me estoy

Voz 15 23:07 Oria Tarancón tiene un pasado muy relevante entonces qué mejor que hacerlo llegar a la ciudadanía conociendo hechos pues que fueron muy tristes desde luego no para que no se vuelvan a repetir ir contando el conocimiento que tuvo Tarancón pues sea atrás desde la presentes nacional a través de una serie

Voz 18 23:27 de de un edificio

Voz 15 23:29 es que sirvieron para ayudar a muchas personas pues sobre la cultura de esta época ellos estarán estás celebrar este tema está dispuesto a Nicole de entre un es de ellas para mí poder definir antes Jesús eh ahora en este momento se puede hacer una visita la digamos estar nada eh muy por encima entonces lo que sí sería interesante es mejorar digamos estos estos enclaves para que es fueran distintos abres de una forma pues más ordenada hay de una forma más sencilla y menos traumática porque claro el el azar las a los accesos dejó en los accesos mejora pues digamos el que algunas pequeñas obras que tampoco significa el mucho mejor a las células los jardines del entorno e intentar pues darle aplicación alguno de estos edificios por ejemplo el hospital se han terminado empieza a la Fundación Lozano por supuesto para darle un contenido que permita pues una visita pues eh pues como se hace en otros sitios comparece en Cataluña como se hace en lugares donde se se ha potenciado este tipo de turismo y se han mejorado estas infraestructuras y representantes de los que estarán les vamos a claro abortista cuatro veces claro ni porque el momento que a que hay asociaciones aprueban seis por ejemplo ese dedica pues que quiere tienen ganas la gente poster detrás de turismo para que Soler segunda en la hostelería de de Tarancón lógicamente tenemos que tener un contenido y una historia ahí esa historia como tú me dijiste tiene unos tótem lugares donde hay que ir visitar y eso tiene que haber unas personas que se encarguen de explicarlo porque a la gente hay que atender la bien no hay que llevarlas sólo a comer hay que darle también cultura claro es que sonar unidas pero fíjate yo les quiero decir esto lo otro ustedes ver claro efectivamente pues ese es el tema que se habló poco María voluntades cree que el bien porque estaba eh aquí pues muchos pocos hacen mucho nadie dice que se trata de hacer tubos de de golpe pero sí digamos unas series de de programa quince de restauración y rehabilitación que al cabo de dos o tres años permitan que tengamos una infraestructura de la Guerra Civil eh pues cogemos de la República

Voz 19 25:47 con Intel es para la gente que viene de

Voz 15 25:50 Madrid porque mucha gente pues que que tienen mucho interés por estos temas pero tuve están muy documentado tiene publicado muchas cosas aquí hay muchas pues después de descubrir porque esto que dio claro hay muchas cosas si lógicamente son aportaciones no de lo que nosotros tenemos aquí es lo que otras personas nos traen aquí también con lo cual es un intercambio mutuo que es muy gratificante vuelve a nuestra cultura nuestro conocimiento también nuestra importancia turística por supuesto discos siete

Voz 6 27:16 fue calles anticatalán cuando cae Doctor Morcillo es una sala de arte y continuo en el que se van a impartir talleres diferentes talleres en función de la demanda aseguran los promotores dos artistas una desamparo Pedroche su primera experiencia como emprendedora e impartí clases dirigir talleres forzar para jugar a formar a gente y Manolo Jiménez que es un artista con experiencia tanto la pedagogía artística con exposiciones abren la Escuela de Arte Tarancón en el que impartir y frente estáis altivos principalmente a personas adultas sin definir el perfil aunque lo ni porque los niños dicen que tiene otras alternativas diferentes la de Tarancón recuerda Jiménez quiere atender de alguna forma una demanda que existen Tarancón una vez que promover nuevos talentos hispanos hay se han presentado oficialmente esta jornada por parte los promotores Manuel Jiménez en Carmona y Amparo Pedroche que además Sharon monitores de de distintas que se para acusar de pintura escultura corte y confección en tiene otras según Jiménez Carmona El proyecto surgió de la necesidad de fomentar las artes las ya de las artes en Tarancón en principio banda artes plásticas cuela hoy ojo y amparo del City la darse también restauración dorado en oro fino costura ta talla de madera en un principio todo lo que saben hacer ellos manteles que además son auténticos especialistas al parecer pero este sistema demanda en corte y confección aunque asegura que no para el patronaje como es decente igualmente en papel simplemente mal impartir postura desde el más nivel más bajo es decir gente que no se pocos llegada habrá clase de inicio de costura la Escuela de Arte Tarancón bastará abierta a jornada completa habrá turno de tarde de un viernes hay mucha demanda en costura sobre todo Italia de madera asegura pensé por su parte bueno Jiménez adelanta que el que intenta de dar una pintura más creativa la que es lo está haciendo en Tarancón más eh vanguardia que la gente lo copie sino que haga su propia labor creativa este artista asegura que es necesario hacer un arte más expresivo Iván de vanguardia es ahí donde van a ofrecer la escuela ya que lo que está haciendo un arte demasiado costumbre está más ayudar que no es que esté mal dicen sino que hay que hacer un arte de vanguardia y que hay que hay que abrirse a eso lo que está haciendo en otros sitios es un reto sin duda de estos dos artistas nueva aventura que emprenden con ilusión Se trata de un proyecto dicen ambicioso denominado Escuela de Arte Tarancón confía en que tenga mucho éxito que redundará sin duda el descubrimiento de nuevos talentos en Tarancón el local que hasta hace poco una galería de arte recibe la visita ya de una muestra de arte obras precisamente los promotores de Manuel Jiménez y finalizar a las fiestas ante el nuevo curso escolar abre sus puertas a esta formación artística de hombres y mujeres de Tarancón era comarca

Voz 19 29:47 trece amparo los surrealistas votar galerista es una ola va a ser una galería va a ser una escuela de arte subrayó pues la idea surge por la necesidad que que vemos de bueno pues de fomentar las artes la final tras estábamos qué es exactamente el saber aquí pues en principio vamos a dar

Voz 14 30:14 Artes plásticas al coronel

Voz 19 30:17 lo que busco traicionada restauración esté va a dar un fino muy costurera en un principio surgió y talla de madera también se debe ser Cover todas las áreas puesto todo lo que sabemos hacer vamos a impartir Corolla cinco eh bueno costuras y corte y confección si postura bueno pues no voy a dar patronaje como el del antiguamente de papel y todo es malo directamente se sacan patrones de revistas y también voy a dar a nivel cero de la gente que no será coser nada nada pues para él para iniciar a la postura los profesores lo hay

Voz 22 30:57 no de momento no es y luego hay que incluir plantilla para

Voz 19 31:01 a nuevas

Voz 22 31:02 actividades que no que la gente demanda si no se ampliará la plantilla

Voz 19 31:07 a todos los días seis y los aviones de Pere mañana en Cardin se puso nervioso yo creo que no que

Voz 23 31:15 qué

Voz 19 31:17 la gente que quiera aprender algo aquí vamos a estar con la puerta abierta se dirigió derrotó tres cuatro metros sí sí sí sí el plan de defunciones Remember mucha demanda así yo creo que sin lucha de costurera muchísima muchísima y luego de lo demás algo menos porque ya es como una buena la de talla en madera también tienen mucha ha tenido mucha repercusión pero la más oscura muchísimo está ahora de moda es correcto a lo no lo que la presión de la pintura intentó dar esos pocos que entrega más creativa de lo que hasta el momento el gol de pintura de vanguardia el no que la gente no copiar es a la gente que es que hay muchos tenistas yo creo que lo primero hay que ofrecer algo que a la gente que saca a la de su casa pues eso lo sabemos lo yo no ya me conocéis para hacer lo mismo me tengo que reinventar creo que hay una necesidad de hacer un arte más expresivo más más de vanguardia postes con enorme bueno pues yo creo que sí yo creo que se hace una pintura que generales la que sale mal pero yo creo que hay que añadir las fuerzas Gemma Berrondo mal ya está tiene si él es fatua la modelo dar todas las los otros tres a través de banda los turnos claro incluso todos los días es nuestra rabia cosas con vagina era uno con otro sí Cohen coincidirán pero vamos ya veremos a ver lo que vamos a hacer lo que podamos yo pero que que va a estar uniendo la iniciativa emprendedora si se siente inquieto también eh algún reto si alguna vez había se tenía o no es la primera vez que la primera vez a los lloros la Casa de Cultura rueda dando otros ciudadanos lo que y en algún caso de cintura en Asturias oí alcanzar así que ahora mismo para comprarme este consiguió tengo una guerra nuestra cómo está pero sí es hacerlo de así tres que estar vio estoy tranquila una preocupación porque es una obra que es la semana alegría una ilusión bueno a ver qué sale muy yo creo que tiene buenas expectativas que va bien mediante el color con genéricos sólo en condiciones no sé si los explico poco no vemos un poco la esencia de eh si realmente una mejor yo pequeños los dos escuelas creo que ya eh pero que hay otras academias pero bueno define pero en principio no me cierro

Voz 6 36:14 ahora ha sido la ocasión de apuntar ya hace unos meses que Mario Olivas Moya estaría madera de campeón que les va Tarancón se siente como auténtico pez en el agua estos últimos días ha confirmado nuestra impresión una persona del nadador Mario Olivas Moya qué manera a estar aquí con nosotros la primera vez que conquense como consecuencia de Tarancón aparte parte de la selección española en un campeonato de Europa Mario Olivas fue convocado el pasado mes de agosto y este es su primera experiencia como internacional con la bandera de España máximo galardón para un deportista ya tiene la oportunidad el orgullo las degradación de escuchar a lo más alto del pódium el himno de España en su honor en dos ocasiones otras con la selección española ha logrado resultados que estamos comer cielos con la base para que la Federación Española solvente el socorrismo siga contando en este deportista no solamente su contenido y Unión da así por algún tiempo más España su selección Junio de solamente socorrismo lograba los mejores resultados de su historia este campeonato de Europa en Irlanda los mismo la aportación ha sido muy importante tanto en Playa como en piscina en cinco ocasiones subido al cajón de los mejores una porque se tiene ha sido campeones Europa Junior contabilizando todas las pruebas superando a potencias del continente Stacey pide al combinada como Alemania o Francia en dos ocasiones individual una como campeón en banderas disciplina que destaca este nadador con muchos otros y otras del Bud y otra como subcampeón el spin playa su verdadera irlandesa otras dos con el equipo campeón de Europa en relevos tuvo terceros en Ocean en el aeropuerto Adolfo Suárez de la capital heridos ayer por familiares y miembros Federación como campeones esta selección júnior que sin duda merece el máximo de respeto y apoyo para que puedan seguir trabajando porque hay un largo recorrido en la carrera de estos chicos y chicas especial para tan claro Mario Olivas Moya que seguro recibirá el reconocimiento y felicitación también como merece veinte veinte Tarancón se perdía algún día de las fiestas patronales pero es sagrado preciosos imprecisos preciados metales además de la experiencia la imagen de futuro que merece su excelente la conocida por el SVA estarán con el equipo darán curiosamente Socorrismo que se codea ya con lo mejorcito ante de España ahora también de Europa a través de mayo Olivares Moyá repetimos mañana va a estar con nosotros para contarnos esta experiencia y el futuro que tiene porque en este momento se encuentra ya incorporado a sus estudios

Voz 11 38:23 está vamos contigo ha continuado con tomate

Voz 12 38:31 y por supuesto seguiremos junto a Ci contando lo que ocurre en Tarancón y comarca

Voz 6 38:43 no era fácil la salida de la cuarta jornada para el Club Deportivo Tarancón el rival es cierto crecidas tenido también pero con dilatada historia Tercera División que teoría hace casi tres décadas enfrentar ambos equipos conjuntos la experiencia y veteranía hay Aeroport afición fiel es cierto que existe me la propuesta de juego que aceptarán con era buena a ver como el propio mister José Cañete Lolo hay que es un es comprometidos ante todo borrar la imagen la primera parte ante el Marchamalo James con juegue el trabajo soy disciplinado que había realizado durante toda la semana pese a estar en fiestas patronales el traspiés estaba ya superado pese a que comentaba Jorge que la de que olvidar para no caro en unos errores de sin duda estaba en el ánimo de una plantilla que además recuperaba ya jugadores Racing anterior partido para esta visita primera del nueva etapa Álamo era resultado no pollos el mejores porque claro y contundente victoria fraguada además en corto espacio de tiempo ante el escaso abre el marcador esta ocasión estando concentrado en el partido atento a todas las jugadas aprovechó un error del cancerbero local luego rápido tras el descanso el equipo tiene fuelle más que suficiente debe confirmando la segunda parte cada par cada partido para pronto ponerse en franquicia el casillero ICO seguir es aclara Anpe justa victoria ante La Solana dice en algunos Landero esclavistas y complicada por las bajas en el Tarancón se recuperaron algunos jugadores solamente el sur quedará fuera del cancelaron habla hasta cuatro bajas en las horas algo parecido lo que le ocurrió en la jornada precedente al Tarancón eso es posible mucha intensidad en el campo es asumir parte de los equipos inicialmente decía que les quedan ocasiones los primeros minutos a pesar de la presión esas ganas de ambos equipos por conseguir la victoria pero fue el equipo blanquiazul que conseguía eliminar XXXIII perforar la portería local una cemento de Nieves que posiblemente tampoco pesaba finalizar el esférico era el cero uno y la moda enmudeció por completo a partir de ese momento los amarillos quedaban o Álvaro e intentaban pero el marcador no se movía ese complicado Clean cumple en los primeros cuarenta y cinco minutos de juego claro favorable al equipo transcurrió la segunda parte el coco es ya habitual esta temporada volcado sobre el área de Candy a los tres minutos de enterrada por la banda izquierda desatan terminada con pase en profundidad a Christian Beltrán que atraviesa de Cándido lograba no lograba tiene pero dormir consiguió la victoria al equipo el segundo gol el propio Christian Beltrán en un auténtico golazo y un minuto después de que amén era sancionada con la pena máxima el propio Kameni coge el balón mercado por alto el tercero del partido en dos minutos el partido quedaba resuelto para el Deportivo Tarancón el equipo de Jorge Alarte volvió a ser el yo estoy acostumbrado esta temporada resultados aparte

Voz 0988 41:18 pero el deporte modelo aquello el equipo de La Solana pero a pesar de ello lógicamente le va a ser capaz de poder sorprender en esta ocasión hay que pueblan que Duque estaba con todas las líneas muy firme muy seguro y contundente es bueno pues es otra forma se conjuró lo había dicho ya el míster adquiere estos micrófonos a conjugar plantilla durante las fiestas para volver a la senda del triunfo y lo consiguió la suegra haya buenos días hola buenos días es una victoria además de con soltura tres goles a domicilio es fácil conseguir el gran estrella como esta eh

Voz 0779 41:52 pues no creo que estamos haciendo unos registros ofensivos muy buenos ganamos diez goles en cuatro partidos y seguramente no pensábamos que que podía ser así igual no habla hoy en el poder ofensivo que tiene el equipo lo volvimos a demostrar en en La Solana creo que tuvimos en ocasiones de sobra para para llegar a esos tres goles porque plantearnos un un partido durante la semana que no sale a la perfección y por eso estoy muy contento tanto con el cuerpo técnico como con los jugadores son los que lo llevan a cabo y la verdad que muy contento porque rompemos esa mala dinámica pelea en Marchamalo y nos llevamos una sensación muy buena letra el equipo en la sala

Voz 0988 42:32 además vamos a ser un equipo de segundos tiempos porque es que pues donde hay casi lo borda el equipo blanquiazul le esos dos golazos de Christian el penalti de Kameni que ya se iba camino del gol el penalti esos demuestra que somos equipo con fuerza física para aguantar los noventa dado ningún problema

Voz 0779 42:51 bueno yo creo que muchas veces del físico estamos en la cabeza porque el día de Marchamalo en la gente que estuviese en la grada pensaría lo contrario que el Ebro que tienen

Voz 0988 43:00 a saber el resultado haya que

Voz 0779 43:02 que con la condición física que sí que incidimos y la trabajamos lo preparamos al detalle pero creo que muchas veces tiene que ver con el Real sale lo todavía pues la clave es que hacemos gol antes del descanso el cero uno para mí se antoja fundamental para que los padres siguiera eh creyendo lo que habíamos planteado durante la semana ponerse por delante hace que el equipo coja autoestima confianza que crean en ellos mismos y hacen pues que las una parte arranquemos de la forma que el hacemos negros fuimos dominadores en esos quince primeros minutos de la segunda parte que son las que nos dan la ventaja tan rotunda el cero tres tres que tuvimos ocasiones más que las actual vía para poderlo ha comentado a partir de ahí pues creo que nos limitamos a conservar el el resultado no queríamos encajar que era una de las claves ir por lo que hemos trabajado mucho durante tres semanas creíamos que el aspecto defensivo era fundamental sobre todo cuando llevaban en cajas en dos jornadas con ese periplo encaja Ador pues seguramente nos daría para conseguir el objetivo yo creo que el equipo se concienciaban todas las facetas del juego tanto el balón para como en el atraco organizado no pues no permitimos contras y al final pues muy buenas sensaciones ofensivas intensivas nuevo muy contentas pero sabiendo que este fin de semana volvemos a tener un rival difícil y que la competición nadar respiro y me lo va a poner muy complicado sea a trabajar a disfrutarlo hasta el martes que arranquemos a entrenar y a partir de ahí a olvidarnos ya que al final desfasado y de la renta no se vive

Voz 0988 44:30 nos comentaban desde La a algún compañero Jorge que en la segunda parte y sobre todo con los dos voladizos que para el partido el partido yo que dejase mudo a las gradas de La Solana esa afición tan apasionada que tienen allí en una localidad ciudarrealeña eh

Voz 0779 44:49 bueno pues imagino que si encima en el partido de fiestas también es seguramente la gente fue muy ilusionada impartido entre recién ascendidos y seguro que ellos venían de una buena dinámica y esperaban pues sumar tres puntos yo creo que esos dos hachazos que tengamos en la segunda parte entre estos yo creo que el ánimo de la grada ya cambia yo creo que la autoestima del equipo rival pues viene abajo también y es complicado afrontar esos treinta minutos treinta y cinco que quedarán de partido que es algo muy similar a lo que los pasos en otros unas semanas así que lo respetamos

Voz 5 45:21 sí

Voz 0779 45:22 tratamos de hacer un partido muy serio en esos minutos finales tratan de respetar al rival porque sabemos lo mal que se pasa cuando hay una ventaja tan grande y seguramente pues es cierto que tuvimos sobre todo defensivamente vuelve a insistir cuando el equipo trabaja junto y a los once in tan organizada como dijimos pues seguramente que seamos un equipo muy competitivo que vamos a competir con todos

Voz 0988 45:44 somos máximos goleadores es cierto también que somos lo más simple es tenemos ya seis puntos en cuatro jornadas yo creo que hacer bastante positivo y alentador para la plantilla

Voz 0779 45:54 pues yo creo que sí yo creo que hasta de la mancha de del día de Marchamalo el equipo ha competido muy bien el otros tres partidos creo que hicimos una muy buena primera parte con Almagro la segunda más regular pero conseguimos los tres puntos que es un aspecto fundamental Tomelloso una muy buena primera parte de algo peor la segunda y tuvimos la opción de empatar en el noventa y cinco que hubiese ese muy bueno ese puntito de Marchamalo como digo hacia nuestros borrón pero ayer en La Solana pues vuelva a ser un partido muy importante que yo creo que tiene que marcar el devenir futuro para para el equipo porque creo que hicimos un partido muy completo en todos los aspectos del juego y creo que nos tenemos que fijar en ese partido sabiendo que que no puede haber relajación que los once tiene que trabajar defensivamente para poder crecer y sobre todo para llevar a cabo los el ataque como dijimos Si estoy muy contenta otro seguramente casi todos hubiésemos firmado un seis de doce al inicio lo nos vamos a conformar de verdad que ojalá los siguientes doce saquemos los doce de doce sabiendo lo difícil que es muy complicado que se antojan esta competición pero yo creo que el equipo está bien y hemos vuelto a recuperar esa autoestima que que es necesaria porque después de un partido más los lo que quiero es que llegue el siguiente partido para intentar demostrar las cosas que no existe la anterior y yo creo que el equipo sea repuesto muy bien de son habla muy bien de los jugadores de la cabeza de cómo afrontaron durante toda la semana el partido y al final pues orgulloso de ellos y desde aquí felicitarles porque hicieron un gran partido este fin de semana

Voz 0988 47:28 que tiene también este partido que hemos salido flamante alguna tarjeta sí parece que en ningún tocado no Jorge

Voz 0779 47:36 pues esa es una buena noticia es que igual afrontaba el partido con bajas durante la semana churras hace un esguince de tobillo en una jugada fortuita con Dani en un entrenamiento no hemos podido recuperar anatómica que estaba lesionado muscular jugamos entre algodones con con el Tajamata ahí hicieron de fuerza tremendo Vicente volvió el equipo también forzando un poco para ayudarlo así que seguramente que es lo más importante es que salimos siete jugadores lesionados y podamos recuperar los togados poco a poco recuperando la totalidad de la plantilla y ojalá que cuanto antes lo tengamos al completo porque esos era más competitividad en cada uno de los puestos más difícil para el entrenador tomar la decisión de quién debe jugar exigen yo deseando de recuperar a los jugadores y que tengamos a todos a todos sanos porque al final del equipo

Voz 0988 48:23 sí que estamos ya mañana Renueles los entrenamientos pensando en Ciudad Real y obviamente es seguir esta buena línea que es la que hemos tenido a lo largo de toda la pretemporada salvo ese pequeño borrón que había ofertas

Voz 0779 48:35 sí yo creo que bueno los jugadores hasta el martes en otra vez ayer ya estuvimos viendo va a Ciudad Real en Villacañas ya sabemos el tipo de rival que no vamos a enfrentar a parte teníamos un par de días de ellas así que ya estamos estudiando lo para llegar el martes a plasmar todo lo que hemos visto de del rival y empezar a trabajar el partido Bra buscaba con nuestras armas puntuar en un campo muy difícil que que sabemos de la dificultad un equipo que lleva dos empates no ha cosechado todavía la derrota muy seguro atrás así que es un partido muy difícil pero vamos a intentar buscarles las cosquillas que todos los equipos tenemos Si tratar de puntuar en enfriar el el domingo

Voz 0988 49:13 seguro que lo voy a conseguir hablaremos del el más adelante Jorge felicidades de nuevo a esta plantilla en Estados hombre están comprometidos con los blanqueadores y estamos convencidos de que no va haber ningún tipo de problema esta temporada o que haya que tener algún pequeño susto de vez en cuando porque el fútbol es así no

Voz 0779 49:30 bueno yo creo que hay sobre todo para el recién ascendido en estas primeras jornadas yo creo que sea normal el hablábamos el otro día con con los entrenadores de de La Solana hay opinaban como nosotros que es es complicado adaptarse sobre todo cuando venimos de de otra categoría con muchos jugadores que todavía no la han tocado igual que Mi cuerpo técnico yo ahí peregrino demuestra para la Tercera y seguramente nos costará una jornada ser muy irregulares como ya hemos conseguido en estos años atrás a ellos con el trabajo de esta seguramente que vamos a hacer un equipo competitivo que eso es lo que se este contrabajo como hemos hecho estos años pues seguramente que vamos a formar un grupo muy estable y al final pues eso necesita su tiempo hemos incorporado jugadores en olvidarse con doce que manteníamos del año anterior asientos estos necesiten engranaje que lo que estamos haciendo las cosas bien más allá de ese partido que que sacamos y que lo tenemos ahí en mente para para que vuelve a suceder este tipo de errores no olvidar pero que a partir de ahí creo que el equipo está compitiendo bien cada partido estamos haciendo un buen fútbol también y eso es muy importante sobre todo siendo ofensivos inculcó anualmente corrigiendo eso ser defensivos que no pueden lastrar conseguimos esa puerta cero que para mí se antoja clave como hicimos con Villarrubia en la Copa y ojalá que se repita muchas puertas hacer porque eso significará que vamos a

Voz 0988 50:50 ha conseguido muchas preguntas sobre qué va a ser así gracias felicidades gran le ha relegado eran el deporte cuya cuarta jornada