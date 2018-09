Hoy por Hoy Tarancón 13:05 (18/09/2018)

Voz 1 00:00 algunas una barbaridad con algo también los llovió durante

Voz 0441 00:05 Yebra Albares Alcocer también vieron sus calles convertidas en ríos también en Cuenca capital o en la provincia de Ciudad Real en Villamanrique o en Calzada de Calatrava seguirán noches superados por las tormentas hoy se está limpiando reparando desperfectos pueden ver vídeos e imágenes en SER Castilla La Mancha punto com palabras de recuerdo a localidades como Sacedón precisamente acaba de tener el presidente de Castilla La Mancha Emiliano García Page que celebra Consejo de Gobierno en Valdepeñas al hilo de los daños por estas lluvias ha recordado que la Junta volverá a recurrir el último trasvase aprobado por el Gobierno central también ha anunciado que se va a impulsar una Ley de la Viña y el Vino para regular todos los fondos públicos dedicados al sector preguntado por el debate de los aforamientos García Page saluda la iniciativa del presidente del Gobierno y recuerda que también Castilla La Mancha lo hará cuando se reforma el Estatuto

Voz 2 00:55 aquí no damos pie a que nadie necesita pero aforamientos ahora que hay una demanda social evidente de que ningún político se pueda a parar detrás de un pseudo privilegios digámoslo como queramos nosotros creemos que el todos los esfuerzos por nota el acercamiento de la política a la sensibilidad social sólo son pocos me gustaría que el debate en España sean se aborde con voluntad de consenso

Voz 0441 01:23 esta mañana ha pasado a disposición judicial el único detenido por la muerte de la enseño Antonio Martínez el arrestado está prestando declaración ante el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Almansa que fue el que abrió diligencias previas el pasado mes de agosto cuando se denunció su desaparición en el que estaba de guardia el pasado sábado cuando se encontró el cadáver de Antonio El detenido ha llegado al juzgado poco después de las once de la mañana y ha sido recibido con gritos de asesino una vez finalice la declaración de la arrestados se sabrá su situación procesal si queda en libertad o ingresa en prisión de forma preventiva la Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido a tres personas por caza furtiva cerca del parque natural de Cabañeros el pasado veintinueve de agosto los agentes interceptaron un vehículo ocupado por estas tres personas durante el registro en su interior observaron que portaban un rifle así como varios visores de caza tres sacos con restos de un cierto Cuenca inicia esta tarde las fiestas de San Mateo que se desarrollarán durante cuatro días en el casco histórico en Albacete anoche se cerró la puerta de hierro a falta de contabilizar el número de visitantes del último día el domingo por la noche ya habían visitado la Feria de Albacete más de dos millones seiscientas mil personas Manuel serranos el alcalde

Voz 3 02:34 lo que ha sido una feria excelente ha sido una feria extraordinaria sin lugar a dudas los verdaderos responsables han sido de nuevo todos los albaceteños claras

las represalias por cierta una noticia triste de pocas horas después fallecía el padre de la alcaldía que en acabamos de escuchar llamaba Manuel Serrano del el funeral se va a celebrar en Fuente nación de Castilla La Mancha vuelve a la antena de la SER a partir de las dos y cinco y siempre nuestra Webster Castilla La Mancha a punto

Voz 5 03:26 hola qué tal cómo estás señoras llegue es cuando pasan once minutos de lo lo de la tarde tras notificaciones internacionales así como avanzó el catorce en Castilla La Mancha su momento seguir como hoy por hoy a la emisora más cercana en Cadena SER ahora sí que podemos decir que van normalizando poco a poco las cosas pese al ambiente y resaca que todavía existen no solamente es una comarca las cosas van porque en la normalidad que se uno gol un poquito a romper una de las faenas agrícolas de mayor incidencia en la actualidad la comarca la vendimia vuelve a la normalidad porque además éste hay los escolares se incorpora las olas practicamente ya te es llegadas que se pueden seguir Tarancón es decir de de Infantil hasta COU centros escolares tanto públicos como concertados así como Instituto estará en pleno rendimiento con alta asistencia de alumnos en las aulas es cierto todavía faltan algunos que incorporase hice adelanta la unos centros que posiblemente último les separa a Brown pequeño intervalo a la absentismo motivado por la vendimia cosa es habitual en una zona como la nuestra aunque desde hace algunos días también estar faenas se viene realizando en algunas zonas determinadas variedades ya se sabe que contamos con muchos buenos caldos los enólogos cada vez son más creativos cursos vinos premiados en numerosos certámenes incluso a nivel internacional más de dos millones de alumnos de Infantil Arco estallan las aulas con total normalidad en estos momentos aquí en Tarancón hizo ya que destacar que otro centro más está será bilingüe en este curso el Gloria Fuertes con un censo de más de medio millar de alumnos el va numerosos el colegio banal más detalles con seiscientos treinta y cinco matrículas de Totalán ese con sus proyecto de vitamina A la escuela a la calle el que baja de los cuatro Tarancón pero batir el alumnado con trescientos ochenta matrículas Luque con cerca de medio millar de alumnos todos confiando que el curso se desarrolle con total normalidad dicen que cada uno cuenta la feria según ella hizo uno de los sectores más implicados en la misma suele tener un balance positivo el hostelero de nuevos unos mejores barómetros para ello en este caso que entrarán con lo marca el popular mañanero que este año además tenía dos fechas más para su desarrollo no es el más implicados en el mismo lo presenta confortable es cierto que el primer fin de semana solamente mañanero el y mucho de los hosteleros que todo el casco urbano Tran lo proximidades tuvieron buena facturación a tenor de cómo se encontraba el pueblo de público en el mismo de luego fue te de pero no pueden presumir de que esta edición de fiestas honor a la soledad han tenido trascendencia tal es así que el centro especie de Tarancón hizo fiesta ayer a elegir entre las opciones que querían es dejar una fiesta fueran señaladas en el calendario laboral otra más de parecer que fuera ayer lunes sorprendió el cartel de que en esas fechas los atendía durante veinticuatro horas de servicios de urgencia en el mismo el motivo que el presidente del Consejo de Salud el concejal Juan Francisco Lvov yo para justificar la zona básica de salud de Tarancón componen una decena de pueblos tienen esa opción elegir entre los pueblos de la misma una fecha y este año legión las ayer diecisiete lunes hoy todo está ya en oro en el mismo estamos una semana muy interesante para el teatro porque vuelve a escena es excelentes actores y actrices de Tarancón Zico gran profesionalidad no sorprendieron con una obra que Cruise hecho ya popular entre nosotros la hacemos ya vemos todo está listo para el fin de semana en el que seguro que los vuelve a enganchar este musical de voz y música en directo porque los actores actrices se unen cuatro músicos locales de reconocida valía con los instrumentos seremos conductores se llena hoy ya a la venta las entradas para las representaciones regional era nuestra este fin de semana el grupo polifónico de Cantabria que su ruta por la provincia canto en Cuenca entre otros puntos la catedral voces de alfoz que el agradecimiento invitó a la que pide Francisco nuevo para cantar en tierras cántabras lo colgué no va a hacer el próximo año además ya conocemos las fechas del encuentro habitual aquí entran Conde con el descabello es el diez el próximo mes de noviembre en el extranjero ayer algunos unos casos hay en otros poco a poquito esta misma semana extraña el marcha el nuevo curso de la Escuela Deportiva Municipal de Tarancón alrededor de novecientos niños niñas estará inmerso actividad deportiva extraescolar de nuevo año nuevo curso sigue siendo el fuga de fútbol la más demandada como número de similares al pasado curso que además las categorías para completar la formación en la competición ya diferente nivel la Semana Europea deportes el día veintidós en la capital de España llega a Tarancón el XXIII Miguel quiénes lo marcador para recibir la caravana a él seguro que sea Mario Olivas Moya tras los éxitos de participar el Campeonato de Europa de salvamento socorrismo con los cuatro medallas logradas en el mismo dos iguales con un título continental desde una posición hilos podemos además de formar parte de la selección campeona de Europa estará con nosotros de campeones esta jornada porque ha dado tregua su entrenamientos preparación allí ellas incorporar a las clases casi una treintena de raquetas dirán cita en el torneo de determinaron de fiesta de tenis de mesa en el pabellón Pierre ahí este fin de semana en la competición en la que es habitual la programación de deporte festivo de Tarancón una disciplina que les adelanta que ver dos equipos de Tarancón en la próxima temporada ha ido donde no va a estar deporte Tarancón la temporada que llama a las puertas es la primera misión autonómica de baloncesto consumen tanto a que José Rodríguez Prada es de temporada toca una fase toda para ver si de una vez por todas y compromiso serio en los seniors devuelve la teoría que como mínimo corresponde ya estando muchas temporadas estaremos hasta dos estos entre otros argumentos el siete ocho punto cero en la es para móviles e Internet reeditarán componentes les invitamos síganos

si te preguntan qué es lo que escuchas en lo claro Rato y estar en la Cadena SER ochenta y ocho punta cero FM finalizadas fiestas patronales que tras ser globalizar curso como esa

Voz 5 09:44 habitual lo ha de quedar Amina concluyen yo diabetes deterioran el jueves pues la mayor parte de los saludos decidieron incorporarse ayer lunes ayer toda la normalidad en todos los centros Claret Tarancón concertados el públicos el colegio público Gloria Fuertes eh lo más importante que tiene de cara al próximo curso es que sea eh a ya se incorpora a esos centros bilingües la implantación del proyecto bilingüe en la en sociales en primero y segundo de Primaria es la novedad más importante y en artes plásticas está implantado todos los cursos lo que se refiere a nueve matriculaciones este año colegio tiene quinientos dieciocho alumnos el curso comienza con absoluta normalidad en el duque de bases no hay ninguna novedad tampoco que este evento todavía no tenía hecho el censo total dicte que oscila entre los cuatrocientos Vico y quinientos alumnos pero que espera que el curso son seres con total normalidad al igual que estaban la de de la primera jornada de ayer el Colegio Melchor Cano que tiene en este curso trescientos ochenta matriculas en tres etapas infantil primaria secundaria y ya no hay ninguna novedad tampoco con respeto otros cursos ya que están bien dotado tanto para alumnos para profesores en curso que cabe comenzar que ha hecho que la primera jornada también fue totalmente normal allí el coso estas el el Mercedes tiene ni más ni menos que seiscientos veinticinco matrículas es por lo tanto de estas eh enseñanzas el más numeroso de alumnos en Tarancón ciento cuarenta son de infantiles trescientos cuatro de Primaria ciento noventa y uno de eso Illa el P la incorporación se porque aquí sí que ha habido incluso incorporaciones podríamos comentándolos posa en las propias fiestas patronales porque hay muchos profesores que vienen comentando que ha en los últimos años a partir de la fecha de inicio del curso oficialmente comienzan a llegar niños es eh

Voz 1170 11:32 el pequeño la cantidad es muy escaso preguntar

Voz 5 11:35 el cuerpo pero poquito a poquito y cada año notan un medio afluencia precisamente el colegio ha sido Estella el que más ha notado el pasado día diez durante toda la semana incorporándose al unos igualmente el viene ven en el número importante ayer en la normalidad por supuesto afrontan con unos proyectos del último curso etíope vitamina D la lucha contra el cáncer infantil Por otra parte también seguirán haciéndose Prieto de escuela en la calle que resultado está dando últimamente a este centro escolar todo por lo tanto normalidad en este inicio del curso escolar en los centros corderos

Voz 1170 12:56 esta vamos con que

Voz 13 13:00 han junto a ti

Voz 14 13:05 y por supuesto seguiremos junto a ti contando lo que ocurra en Tarancón y comarca

Voz 5 13:31 fue esto Narro era ayer el centro de atención para el concierto es Candil hice volcó el público de Fuente el grupo Tarancón Hero que era Plaza de la Ermita ofreció un concierto es prácticamente dos horas con lo dejó de Lancôme sino también de otra región particularmente de su lista de segundo CD en el camino estuvo al completo el en pozas Candel y además con gestos detalles con y es muy importantes así pudimos contemplar como Javi Collado e invitaba a un hombre que está afincado en fuente de poner que tiene parentesco en fuente de raro se ante el público allí de forma anónima para decorar en primer lugar a su padre como este Karan creo pero afincado en fuente de Pere Navarro Él fue el hombre que sustituyó a su padre cuando falleció dijo decoraba literalmente ayer Javi Collado pues este hombre fue el que dijo que hay algo lo va a seguir adelante porque la voz de Javi eh Félix es incómodo le pero aportarle la mía y lo invitó a subir allí él precisamente al escenario en fuente de ponerlo en tres urgente para decantar a una hora con el grupo zas Candil estaba prácticamente apartada la plaza de la Ermita ir hasta allí hicieron primero a muestra de baile folclórico con realizar fuente ellas esto actuaron antes que el el Grupo Fax Candil ir después incluso o algunas piezas populares hasta cuatro alcalde Candel seguimos a dársela a bailar unas piezas en la aplaza como antiguamente cuando los tiempos de la plaza Ilie alrededor centenares de visitantes que llegaron para el concierto de Candil la soledad que continuó hay entre ya es una esta final y con una gran participación con buen ambiente ya está tuvieron las cámaras de la televisión regional en directo hasta te exclusiones hicieron de la fuente de paro a Luquero también satisfacción a los concellos botellas hoy por hoy Tarancón

Voz 1170 16:15 estábamos con

Voz 13 16:18 continuando con tomate

Voz 14 16:22 y por supuesto seguiremos junto a Ci contando lo que ocurra en Tarancón y comarca

Voz 5 16:50 seguramente vamos a ofrecer a la entrevista con este campeón de Europa de solamente socorrismo subcampeón otra disciplina además de conseguir estar en el equipo que ha sido campeón que ha sido campeona de Europa y Olivas Moya también escucharemos la opinión de su madre eh mujer emocionada y orgullosa evidentemente que su técnico de José Antonio García Carrasco que también el hombre el que de alguna forma así el que ha llevado la carrera deportiva de este deportista tranquilo hoy hablaremos de la Escuela de Fútbol concretamente porque hoy comienza con una reunión en la el coso el nuevo curso para escuela de fútbol la mano verso en cuanto a los alumnos se refiere todo yo a partir de estos momentos hasta las dos en este punto es el día bueno pues esa el Atlético el voy Tarancón que siempre

Voz 1170 17:40 sobre frente Castilla La Mancha desde hace poco más de diez fallos

Voz 5 17:43 comenzó elevado nuestra Rueda de Zafón produce es deporte

Voz 1170 17:46 tiene un nombre propio que Stephen Vauvert además con letras de oro en el Campeonato de España ya tiempo atrás el dos mil diecisiete y el dos mil dieciocho yo creo que ya ha explotado aunque éste es quizá el inicio de nuevo camino para Mario Oliva Moyá Mario buenos días buenos días y bienvenido felicidades tú esperabas llegar a los jugadores de este campeonato de Europa

Voz 6 18:09 pues yo iba a este campeonato de Europa como algo nuevos hayan no sabía así que iba a pasar porque yo no conocía a ningún rival de otros países no sabría qué nivel tendrían y nada entonces yo fui a este campeonato con hacer lo mejor posible y a ver qué salía

Voz 1170 18:25 en el mes de agosto cuando te seleccionó estuviese aquí un día dos concejalas que conocía los compañeros de la selección pero Cody vistas agosto hasta que llegó ese nueve de septiembre embarcar rumbo a Irlanda

Voz 6 18:37 si bien conocía algunos compañeros porque los los algunas otras competiciones de playa ahí eso cuando voy a los hombres que han los Campeonatos de España ahí me llevaba me llevo muy bien con todos otros no los conocía y hasta que no estuvimos el fin de anterior en Valladolid que en la concentración donde nos dieron una charlas así como opcional no nos termina de conocer a todos y ahí ya vi que había muy buen rollo hasta entonces hasta el día que salimos EMI hizo esa semana incluida que había de diferencia ahí desde agosto muy larga porque estaba esperando con mucha ir hasta allí

Voz 1170 19:12 nervios tensión preocupación que lo que sentías esa semana larga

Voz 6 19:17 y la verdad es que no tuve muchos nervios no sé si porque hasta que no me vivía allí no era consciente de que yo era el Europeo o qué pero no no estaba muy nervioso la verdad es que de hecho este año para el Campeonato de España estaba más nervioso casi que para este Europeo que no supe controlar muy bien los nervios

Voz 1170 19:35 claro que es responsabilidad de repetir el campeonato no tenías que defender el eso

Voz 6 19:40 sí por eso he además que sabía que me jugaba entrar a las selecciones y dependiendo del Campeonato de España aquí que dice anterior iraquí y por eso tenía más nervios pero también lo bien ayer

Voz 1170 19:52 la empezaba básicas pusieron muy alto a los chavales no porque claro a ganar medallas

Voz 6 19:57 han empezado no anda fueron fueron tanto chicas como chicas a la vez

Voz 1170 20:02 Reilly con otros perros de unas primeras ahora

Voz 6 20:05 es eso quiere antes que nosotros sólo las pruebas las realizan en cada prueba por ejemplo el cincuenta raster es un ejemplo de probar el arreciaban primera las chicas y luego después la chico eso

Voz 1170 20:15 luego ellas empezaron primero sí

Voz 6 20:17 empezaron con el obstáculo bueno hicieran en primero un relevo que se llama ser que que es de una prueba de rescate real una simulación y luego ya empezaron con los obstáculos si una chica consiguió hay un once y si empezado poniendo el listón alto

Voz 1170 20:32 pero luego las lo habéis superado

Voz 5 20:34 el riesgo es seguido esta selección lo mejor resultados para España en conjunto no

Voz 6 20:38 sí es desde dos mil cuatro uno Se España no consiguió alzarse con el título de campeón de Europa ya estés ha sido después de tantos años

Voz 1170 20:46 pero una vez que lo hemos conseguido en el campeonato en júnior

Voz 6 20:48 sí además o sea que hasta ahora

Voz 1170 20:51 que respetar mucho porque imagino que este es un paso casi decisivo para consolidarse en la selección española es una veleros socorrismo Mario

Voz 6 21:00 sí he hecho un buen papel hecho lo que tenía que hacer de cinco pruebas que realizado me he traído otra medalla es la quintas por desgracia se quedó un cuarto puesto pero sí pienso que he hecho mi trabajo y a ver si si consigo mantener mantener este nivel para seguían la selección

Voz 1170 21:17 esto exige mucho esfuerzo y mucho trabajo pero esto aquí te sobrado

Voz 6 21:22 si no voy a parar nunca de entrenar allí cuando os ha dado fuera incluso da estudiar seguiré metido en este mundo

Voz 1170 21:28 porque ha llegado de Irlanda llegas al aeropuerto a estudiar

Voz 6 21:33 hoy mismo he ido a clase llegué ahí ahí pues estoy bastante cansado un pueblo machacado sobre todo tengo agujetas joven todas las partes de mi cuerpo pero estoy estoy bien ya ha ido a clase hoy

Voz 1170 21:45 está solo a dos días de descanso

Voz 6 21:48 ya de entrenar voy a descansar una semana la semana que viene empiezo otra

Voz 1170 21:52 es que sentiste es cuando en el aeropuerto de de Adolfo Suárez en Barajas ayer allí estaba el míster no está

Voz 6 22:00 a mi entrenador misa unos amigos míos mi padre ir con mucha felicidad no no me lo esperaba yo sabía que iba a ir mi padre pero no hemos esperado a que tiene ir allí a verme y me alegré mucho

Voz 1170 22:12 tú vale esta juventino no sí

Voz 6 22:14 si no mi madre llegó más tarde porque se tuvo que fue a verme entonces tú tuvo el vuelo más tarde que yo pero hasta ahí sí estuvo allí junto a mi tía ay una compañía Club mio

Voz 1170 22:24 es decir te sentías arropada logró si tú sabías que Bale o de excesiva eso sí los había en la primera vez que había Jassé Irlanda sí sí

Voz 6 22:34 la primera es la primera vez que compito fuera de España excepto el año pasado que competía en un regional de Francia

Voz 1170 22:40 ir más a este nivel ropas un cambiando

Voz 6 22:43 Europa junto al uso a todas las mejores países de Europa

Voz 1170 22:46 os habéis superado a los alemanes y los franceses que eran

Voz 6 22:48 la hacían los franceses en este caso en este campeonato no fueron porque preferían guardar el dinero para ir a a mundial que se en noviembre en Australia así pero sí ya estaba Alemania estaba Italia que son los mejores del mundo en piscina donde él la cual ha batido varios récords del mundo una chica de Italia batir un récord del mundo absoluto

Voz 1170 23:09 os ha dicho ya que el campeonato del mundo también

Voz 6 23:12 no todavía no sabemos todavía no sale de la lista sale a final de septiembre porque este fin de semana en el Campeonato de España Absoluto por comunidades y tiene que ir el seleccionador allí para que equipo absoluto se lleva ya secar la lista júnior y absoluto para el campeonato del mundo

Voz 1170 23:27 imagino que es pasaporte no después de este éxito

Voz 6 23:30 sí y a ver si podemos ir el campeonato y hacerlo también pero espero a aún así no es nada seguro hasta que no saque la lista

Voz 1170 23:39 Banderas playa dos disciplinas que a ti te encanta no

Voz 6 23:43 a mí me gusta mucho y me suelen dar bien sí

Voz 1170 23:47 hay que tener un esfuerzo casi doble sí está dando no

Voz 6 23:51 a correr sobre el área afectada a veces disuelta en este caso era más dura y aún así porque estaba mojada de allí de la humedad y de la lluvia pero aún así yo por ejemplo a muchas veces las tres la prefiero blanda porque cuando termine de competir todo el día ayer me dolían las plantas de los pies de la dureza de la arena y tenía muchas agujetas en todas las partes del cuerpo todas las piernas

Voz 1170 24:15 es más directos que estuvisteis tanto un banderas como el esprín playa

Voz 6 24:19 en el primero se quedó uno de Gran Bretaña un chico hubiera mayor que yo que era del dos mil Yllera más alto que yo y corría muy bien Itar en tercer puesto se quedó el mismo chico que Leganés yo en banderas que se quedó segundo eran rivales muy muy

Voz 1170 24:34 los franceses es compitiendo con con este eh socorrista El Estados disciplinas con los dos luego por el PT ACS el rescate tuvo fue sí dice

Voz 6 24:45 de hay hice tres relevos en todas el rescate detuvo en el cual me tocabas a sacar arrastrando al a la supuesta víctima que era un nadador hizo lo hicimos bastante bien en las series entramos como primeros en la final volvemos al Ajax proclaman unos primeros y campeones de Europa

Voz 1170 25:02 ahí a hacer cuarto relevo en el de más responsabilidad no porque tienes que mantener lo que deben hay que sacar a la al salir

Voz 6 25:10 sí al igual que en el relevo de Ocean que me tocaba a mí la parte de correr me tuve que meter al agua hasta hasta casi la altura del pecho y me pasó el nadador el relevo y tuve que salir corriendo y llegar hasta la meta

Voz 1170 25:23 esperabas eh tener a estos dos equipos de relevos

Voz 6 25:28 ya antes de saber si antes de llegar allí allí también hablamos de los relevos en charlas que no estuvimos con el con la entrenadora dedicó en el seleccionador estuvimos planeando todos los relevos con quién iba a hacer cada cual Ali

Voz 1170 25:45 esto es una experiencia ya imagino que inolvidable sí sí

Voz 6 25:49 es olvidar y más por todos mis compañeros que lo hemos pasado bien hemos sido piña y creo que gracias también a eso hemos conseguido proclaman unos campeones de Europa

Voz 1170 25:58 había gente de Castilla La Mancha uno que conocía de Castilla La Mancha

Voz 6 26:02 conocía a dos chicas de Toledo que se llamaba chica de Guadalajara que se llama miran que también las veo en casi todos los canales de playa piscina también

Voz 1170 26:12 o con el resto igual sí

Voz 6 26:14 los banda de valencianos con los de del norte de Cantabria me he llevado muy bien con todos

Voz 1170 26:19 María iba a partir de ahora qué

Voz 6 26:22 pues ahora seguir trabajando a esperar si hay llamada ex seleccionador para el Mundial y cuando termina el temporadas sin es que no voy al Mundial tomará un descanso otra vez hicieron cuando vuelve del Mundial tomaría otro descanso para Navidad ahí empezar otra nueva temporada en el que han el año que bien volverá a luchar por estar en la en la selección para ir al Europeo que toca el año que viene

Voz 1170 26:46 cuatro medallas en un Europeo pasaporte el billete garantizado sectoriales

Voz 6 26:50 no lo sé nunca se sabe porque él tiene que seleccionar el porque no creo que se iba a llevar a cinco chicos y cinco chicas uno menos que al europeo entonces tiene que seleccionar para ver a quién quita ya que dejo

Voz 1170 27:04 pero imagino que individualmente de tus compañeros ningún otras cuatro medallas

Voz 6 27:07 a gas no sí sí hay hay chicos que han competido tanto en playa como en piscina porque porque son muy buenos y hay gente que ha atraído hasta ocho medallas absurdas y así tanto en relevos como en explique bien en individual

Voz 1170 27:21 dice que no quiere hablar pero me gustaría que la madre los dijeras que que se siente cuando uno está tan cerquita hay un país lejano con ese clima Un poco antes se sube a lo largo del cajón

Voz 19 27:36 bueno pues no no no se expresarlo con palabras que siente es un orgullo enorme una satisfacción por él porque has visto cómo cómo se esfuerza a diario oí cómo cómo lo trabaja bueno no siempre tienes la Rex esperar recompensa al no de del tu trabajo en este caso sumario Mario la tenido y para mí vamos era lloraba pues merece la pena para el pueblo si se por supuesto el kilómetro lo unas tiene a su disposición los sabes que siempre siempre en lo que podamos ahí estaremos con padres lo que podamos es la tiene de nosotros hasta donde podamos llegar

Voz 1170 28:24 lo veo lo vemos en la selección absoluta solvente y

Voz 19 28:28 ojalá ojalá yo que él eso es su intención es intención eh ojalá ojalá continúe ahí el lo va a intentar desde luego lo sé lo sé que lo voy a intentar el objeto lo que consiguió además que lo que bueno todos los estudios se sí sí es precisamente hablara en el instituto con la coordinadora y me decía que normalmente los niños que son disciplinados en un deporte luego son disciplinados en todas las cosas de la vida y los estudios también es muy responsable hay veces que además y Segovia para podría que lo establecerá que la Abogacía Aaron es decisión de los yo

Voz 1170 29:14 tranquilidad autores sólo lo está adquiriendo ya en la selección por ejemplo imagino que los psicólogos los entrenadores ya sobre la tranquilidad

Voz 6 29:21 sí han no Nos ayudado mucho con los nervioso sobre todo la que nos dieron en sí como opcional una de los temas principales era como llevar los nervios y la verdad que me ha servido para mucho increíblemente me sorprendido porque me ha servido mucho más de lo que esperaba que te ha dicho hoy el Instituto poder porque es es Saviola los vi ya ayer cuando llegue y me felicitaron pero gente que no había visto todavía me ha felicitado también algún profesor que ella ahí conocía ahí se ha enterado también de la noticia en ha felicitado también

Voz 1170 29:51 eso de lo que hace es el te das un mes más responsabilidad cuando vayas a competir para desde el cualquier tipo de competición

Voz 6 29:58 obviamente declaró tengo que seguir demostrando que no he parado entrenar que no hay excusas para seguir en lo más alto

Voz 1170 30:05 tú me dijiste en una ocasión que en camino a tu carrera por el deporte no

Voz 6 30:09 si a ver si termino segundo Bachiller y orientó pues algún estudio del deporte como es inane fue las ciencias del deporte au cualquier cosa quizás porque

Voz 1170 30:20 luego dentro de yo elige ser pues también se con el solamente socorrismo

Voz 6 30:24 sí puedo sí aunque no suele haber muchas modalidades salvamento socorrismo en las universidades sí que voy a intentar buscar algún lugar donde pueda seguir con Salvamento

Voz 1170 30:34 ya en alguna duda una institución te ha llamado detrás de Podemos Becara o de los Papas no

Voz 6 30:44 la mayoría salen de todo sale del bolsillo de lo de mis padres pero sí que hay becas que ayudan de ejemplo de Castilla La Mancha que nos dan para material deportivo y esas cosas a personalmente tanto para batería deportivo en la Diputación una vez y para de contar con una vez sí a Madrid era Madrid todavía hay que seguir creyendo las becas de las medallas anteriores

Voz 1170 31:05 exacto porque yo creo que con ese palmarés perversa cuidarte manchego al que Izar en los que hay becas porque hay gente que que da becas que te ayuden y además que te permitan al mismo tiempo tener más tiempo de entrenamiento que hago vengan pues tenemos que hay en el Plan ADO está muy cerca de que preparar para tener buenos deportistas

Voz 6 31:27 a ver que sí se puede pedir algo más Si todo lo que sean ayudas es son bien recibidas

Voz 1170 31:32 pues aquí hacemos un llamamiento para que se acuerden de lo que estás y lo que representa ahora no solamente para Tarancón Cuenca ha sido para España lo de que el joven uno europeo

Voz 6 31:44 sí es un orgullo es la verdad llevar el nombre de España ya no sólo de Tarancón por toda España sino de toda Europa esperemos que los siguientes sea en el mundo oí que suena el himno nacional mientras que está en el en el cajón me siento muy bien

Voz 1170 31:59 que ahora es que El Baradei

Voz 6 32:01 importe porque cuando estás arriba

Voz 1170 32:04 europeo es para tipo Ortí que a unos

Voz 6 32:06 es el porque escuchar el himno mientras que tú estás arriba ahí Isabel que lo has hecho tú vi que Ike que estaban todos los todos tus compañeros apoyándole a la vez esta España mirando te ha sido un orgullo

Voz 1170 32:18 no es solamente socorrismo el considerado a nivel nacional

Voz 6 32:23 pues sinceramente no la verdad es que el salvamento socorrismo no es casi nadie sabe lo que es porque este es un deporte y aquí no no saben si pero es un deporte muy duro que tiene mucha muchas variantes tanto en piscina como en playa hay pruebas que son durísimas que la gente no sabe lo que es Si yo invitaría a todo el mundo que que pudiese a buscarlo en Youtube que hay muchos vídeos a ir a competiciones incluso sobre todas las de playa que no se hay tantas en Youtube

Voz 5 32:56 Iber lo que es porque es muy duro hacer veinte treinta carreras

Voz 6 33:00 Banderas seguidas con poco el descanso de entremedias es muy duro eso es un ejemplo como porque es mi prueba pero hay otras pruebas por ejemplo que es el Ocean que es combina es la tabla nado y el esquí más luego la carrera las transiciones este cambio de agua arena es muy dura y tener que qué hacer eso es muy muy duro

Voz 1170 33:21 son porque fíjate el éxito las medidas que he distraido una selección española

Voz 6 33:24 sí sí hubiera sido la selección de fútbol había estado del aeropuerto

Voz 1170 33:27 para a a tope si hubiese estado lleno de Mel

Voz 6 33:29 ya sabes que a las televisiones

Voz 1170 33:32 con el mundo aquí somos más los los los medios locales y sencillos los que estaba pendiente de vosotros que los antes medio

Voz 6 33:39 agradecer que los medios de aquí siempre están pendientes de nosotros porque por ejemplo no en este campeonato al ser júnior no ha habido una retransmisión directa en directo siquiera ahora para el campeonato en cambio que hace poco fue aquí un Open Europeo en Madrid fue en el ochenta y seis de piscina Hay sí que fue la reproduce lo lo echaron por la Liga for Sports que abarca los deportes que no son olímpicos y otros que no son tan conocidos hizo un orgullo pero en este caso no ha habido retransmisión ha sido gente como clubs que fueron allí haberlo españoles los que han tenido que retransmitirá ahí así que todos los aficionados a este deporte han podido ver lo que hemos hecho Eric María tú crees que

Voz 1170 34:26 puede ser olímpico en algún momento insólitos guarismo

Voz 6 34:29 sí estoy deseando que sea olímpico porque Il que la gente vea de verdad lo que es aunque no se metieran tantas pruebas porque muchas pruebas invita a lo mejor incluso la natación porque son pruebas muy parecidas también metieran unas cuantas pruebas para que la gente sepa lo que es porque es un deporte muy bonito de ver que ese Usón serial deportivo al igual que el triatlón se usa la bici aquí se usa la tabla los los esquís los maniquís los tubos y es muy bonito ver que es uno es un deporte que salvavidas que en algún momento

Voz 5 35:00 lo que sea olímpico tu representando a España

Voz 1170 35:03 la Olimpiada que has el el máximo deportistas

Voz 6 35:05 hombre pues ojalá porque aún así queda mucho también para que vayan pasa porque como las olimpiadas son cada cuatro años tienen que aceptar que el deporte sea olímpico ahí sería muy tarde pero si sigue en el deporte debería

Voz 1170 35:19 es el peor pero lo era sí sí sí

Voz 6 35:23 sí pero a ver si

Voz 1170 35:24 para de momento el campeonato del mundo se Mario ya preparado de descanso a parte de no

Voz 6 35:31 volver a empezar los entrenamientos cojos

Voz 1170 35:34 yo si te apetece era simplemente hará más todavía en anginas

Voz 6 35:40 yo también me llama me lleva a Fernando que me ayudó mucho durante estos últimos meses Si agradezco a mis dos grandes esperan grandes entrenadores

Voz 1170 35:49 una sola de las buenas personas y quiere lo mejor para ser deportista

Voz 6 35:55 es una boya mucho eso es lo que ha hecho una apuesta por dinero

Voz 1170 35:58 sí eso es luego te viene muy bien así que él ya aquí ahora lo vote bien no en las competiciones

Voz 6 36:03 claro One aunque no exija mucho y a veces esté cansado y no pueda más que me motiven y me digan venga sí que aguanta esta es la última sería esta luego un acuerdo en la competición y digo es que gracias a es todas y el todo el esfuerzo el lo conseguido

Voz 1170 36:17 no te armeros el paso de aquí del club a cuando estás concentrado por ejemplo el papeleo de concentración lo nota menos no

Voz 6 36:23 claro es muy diferente

Voz 1170 36:25 Mario ha sido un placer muchísima suerte sean otras otro mundo yo estoy convencido de que va a llegar muy alto campeonato del mundo yo yo todavía como fijo e porque todo se lo llamamos Rosso legislador el que estamos esperando hombre pobre con cuatro medallas esperemos que el equipo que mejor volver a eso en los últimos quince años dentro Socorrismo que tener ha dicho a pelear por supuesto

Voz 6 36:48 y esperemos que podamos ir todos Si vuelve la verdad que todos mis compañeros y volver a hacer el mismo papel e incluso mejor volver a dejar a España en lo más alto en el Tour

Voz 1170 36:57 bien estamos convencidos va a estar allí en los Mundiales iba

Voz 19 37:00 no vamos ya ya australiano buenos donde no no podemos la otra parte del bombo exactas no podemos ni económicamente ni ni

Voz 1170 37:10 además no no ahí ya no podríamos acompañarlo pero vamos orgullosísimo de que vaya a mí ojalá ojalá selectivamente gozar al ellos deportistas Mario lo abrazó a seguir adelante no recibía felicidades bien muchas gracias pero el deporte es bueno pues este fin de semana entre los poca gente que había dudas menos la que merecía las pensiones para llegar al puerto Adolfo Suárez se encontraba el técnico de el presidente del va Tarancón que de alguna forma es el hombre que ha conseguido que Mario Olivas llegue a subir al pódium este este Campeonato de Europa que selectivo española tantas veces hizo estoy ya tantas pellejos ha traido don José Antonio buenos días bueno a Jesús que siente un presidente y un entrenador que ha sacado prácticamente de pila el mundo solamente socorrismo cuando lo ves en lo más alto del cajón sonando nacional sólo duramente para ahí

Voz 0715 38:12 pues hombre es una la verdad es que es una situación indescriptible indescriptible el el escuchar como decían su nombre y subía a lo más alto del cajón y en ese momento sonaba el himno nacional pues para mí como como presidente como entrenador como amigos y era una una emocionante emocionante no hay palabras realmente para escribir eso que que sonara por poco o gracias a Mario que sonar nacional en Irlanda por los ojitos conseguido

Voz 1170 38:46 tú esperabas en el mes de agosto cuando fue convocado por el seleccionador que consiguiera hasta cuatro medallas

Voz 0715 38:52 vamos a ver Mario estaba bien estaba fuerte Mario a llevar una temporada bueno al principio empezó un poco un poco flojo por una lesión que tenía pero ha ido recuperando ha ido poniéndole ganas ahí estaba fuerte ya en el Campeonato de España bueno pues serio lo que podía podía dar en lo que podía dar y cuando a la selección española pues para mí fue una una satisfacción tremenda inmensa es saber que por fin el trabajo de tantos años y de toda la gente que estamos implicados en El club de todos los entrenadores por ha ido ha ido pasando Mario a lo largo de de su carrera deportiva pues la verdad es que es una satisfacción muy grande ya que fuera convocado para la selección para la selección española y en cuanto a a saber qué iba a hacer hombre yo sabía que lo iba a hacer bien y sabía que lo iba a hacer bien no podía decírselo tampoco porque lo muchas circunstancias que que bueno pues de alguna manera eh los previstos pero yo sabía que Mario estaba en forma de que Mario podía hacerlo y que lo iba a hacer bien no conocíamos los contrincantes porque bueno un campeonato internacional no sabes quién destaca por los temas en los demás países pero bueno desde el primer momento ya cuando cuando empezaron incluso en la carrera de el hedor de de esprín que cuando una carrera en la que participan cuatro tuvieron la mala fortuna que que pues cosas que pasan que el testigo se cayó del segundo al tercero lluvia Marisela Cabrera que he visto digo bueno esto está esto está ganado cuando jugando vi que hacía lo que claro se cayó el testigo lo relegó a una cuarta parte a una cuarta posición que sin duda ellos habían tenido en esa posición prioridad y la forma de Madrid tenía ahí que iba a dar todo lo que tenía dentro evidentemente cuando cuando yo yo el esprín para él pues bueno hizo subcampeón de Europa que bueno conmociona campeón no hay muchas circunstancias que concurren hay algunas seguirá un poco un poco menos perfecta de lo que pretende es un principio por lo que sea pero fue remontando no montando y que bueno si siderales a de cuatro metros más de carrera indudablemente Mario sería también el campeón de de Spin se queda subcampeón pero hay serbio lo que podía dar ahí bueno yo estoy seguro que seleccionador ex seleccionador nacional cuando lo vio cómo fue remontando en esta carrera sprint también tomo nota de ello

Voz 20 41:14 en el encuentro para futuras convocados

Voz 0715 41:17 Arias bueno ya luego ya el el colofón fue con con las banderas que que bueno la primera series que empezaron a salir y que ya la verdad admitían es fuimos viendo que que Mario tenía que Mario yo mandaba ahí y efectivamente la gente también allí se podía apreciar que que los contrincantes lo miraba ni estaban pendiente pues toda la parrilla de salida está pendiente de Mario ver donde tocaba porque no querían que les tocará acerca de él

Voz 1170 41:43 es es un referente ya en Castilla La Mancha no que va a suponer esto para desviar para la promoción de solamente socorrismo aquí en Tarancón de nuestra provincia José Antonio indudable indudables completamente referente parada

Voz 0715 41:53 los padres va supone algo grandioso algo tremendo porque bueno de ir dando los pasos de club modesto que éramos dando bueno seguimos siendo incluyen un club modesto pero pero esto en en cuanto a posibilidades y en cuanto a recursos pero pero grande en cuanto a resultados cuanto a deportistas sí bueno a nivel de salvamento de salvamento nacional y cuando es campeón de España es una referencia indudablemente es el mejor socorrista de de la provincia de Cuenca en este sentido se codea con los notas pruebas claro cada uno destacan sus pruebas no era con lo más de de esa nacional y bueno ahora internacional porque es porque es el que manda en Europa en en en sus pruebas de la selección española

Voz 1170 42:43 la mucho tiempo en el campeonato del mundo

Voz 0715 42:46 sí sí sí sí lo veo campeón a todo el mundo hay que ver los criterios de selección de de el seleccionador nacional pero ya te digo que que él estaba atento allí tomo nota desde el primer momento de cómo de cómo iba evolucionando Mario ir el esfuerzo que estaba haciendo de estábamos estaba entregándose eche totalmente de las reservas que aún tiene indudablemente en la en su categoría de de de júnior es el primer año que en la que en la que está en esta categoría tenemos otro año podrán pica-pica esta temporada va a seguir cosechando éxitos porque mayo está motivado tiene fuerza tiene potencia y Tienes talento ahí bueno a nivel de la selección con nacional para el Campeonato del mundo pues vamos a dejarlo al criterio de selección al que piensa pero pero creo que podemos llevarnos alguna alguna sorpresa muy agradable una parte

Voz 1170 43:41 el éxito sin dudas debe a les va a sus entrenadores el vivo lo confesaba aquí ha hecho un noble semilla odiosa buena semilla pues tiene que productos

Voz 0715 43:51 efectivamente bueno nosotros ponemos todo lo que tenemos de dentro de nosotros y todos nuestros Avery bueno pues la experiencia que va que vamos acumulando también la ponemos a disposición de los chicos y luego está en ellos saber aprovechar las situaciones saber encauzar ese talento que llevan innato y en el caso de Mario se la Clemente ha ido acumulando esa experiencia ha ido atendiendo ha confiado en todos los que robamos y ha confiado en sí mismo que es lo más importante una vez que tiene ya tu plataforma base ahora falta el último el último paso que es confiar en ti mismo porque en la competición estás tú solo allí y tú eres el que tienes que decir y resolver María confió en sí mismo y ha dado pues eso las la satisfacción que no hablaba a todos

Voz 1170 44:39 José Antonio presidente y técnico muchísimas felicidades por la parte que le toca muchísimas gracias y ojalá se cumplan nuestras nuestros visión de que lo lo vemos el mundo lo vemos muchos años desviación ojalá se pueda Bra

Voz 0715 44:52 pues sí yo creo que sí que vamos a tener ahí hay poderío y bueno poderío en cuanto a Mario ahí en cuanto al club porque bueno ya lo sabe que lo hemos hablado alguna vez que él es un referente es un referente indudable ente para todo para todos argumento nacional internacional pero a nivel doméstico que eso es que esté en el fondo a nosotros no nos afecta más es un referente dentro del club porque los chicos se miran en él lo tienen también conseguir esos exitoso llegar a a tocar un poco en la estela va alejando Mario indudablemente pues para para el club a ser es algo grande iba a ser un referente muy importante durante todos estos años ustedes

Voz 1170 45:34 así las gracias por días

Voz 0715 45:37 el Jesús hoy por hoy

Voz 22 45:41 con Jesús Gabaldón y todo

Voz 5 45:42 el deporte más cercano bueno pues esta tarde comienza ya el curso escolar dos mil dieciocho dos mil diecinueve en la escuela de fútbol va a ser crudo de Tarancón electores el propio entrará el Club Deportivo tren cuando Jorge buenos días

Voz 20 45:55 hola buenos días a todos y estoy preparado está año

Voz 5 45:57 cantamos casi quince días en el inicio del curso buena escuela gestuales no

Voz 20 46:03 sí yo creo que es una decisión acertada por la que llevamos trabajando muchos años de queríamos tener el el plazo para cuando hacemos parece haber el número de alumnos con los que contábamos que a partir de ahí poder planificar los entrenadores que iban a estar durante la temporada con nosotros y creo que es una decisión acertada por el Servicio Municipal de Deportes en este caso que es el que lo coordina equipos felicitarle en este caso a Jesús y sobre todo pues que nos va a facilitar la labor porque ya tenemos el número de alumnos en cada categoría con los que vamos a contar a partir de aquí pues ya es el trabajo nuestro de planificación y empezar a programar a diseñar las sesiones a diseñar la planificación que van a llegar cada uno de los entrenadores y desde aquí a a coordinar los equipos empezar a trabajar desde este martes que tenemos la rendirán en el miércoles que comenzaremos entrenamientos para establecer los equipos que va a haber cada categoría hay como los vamos a organizar así que desde aquí pues a trabajar ya y empezar una temporada más

Voz 5 47:02 tenemos el número alumnos Se mantiene aumenta comandamos Jorge

Voz 20 47:06 pues yo creo que va a mantener estamos muy cerca de que se mantenga hay alumnos que estamos de menos sobre todo en alguna chicas del equipo femenino algunos del equipo cadete que seguro que van a ser fijo sí que tenemos que completar con ellos porque si no no nos daría así que seguramente que el número va a ser muy similar al de temporadas anteriores

Voz 5 47:23 creo que estamos hablando ya de unos trescientos treinta trescientos cuarenta alumnos y alumnas

Voz 20 47:28 es el más más el equipo juvenil te al final pues va a contar con veintitrés veinticuatro fichas también pues esas cerca de los trescientos setenta y cinco como el año pasado los alumnos que vamos a Algeciras

Voz 5 47:39 giro aquel las previsiones es que estemos en las en todas las competiciones con la temporada anterior es decir de la categoría benjamín en ha llegado lo que creo que va a convocar también este año hasta la categoría juvenil no

Voz 20 47:52 sí ese es el objetivos sí que va a haber modificaciones en cuanto a la estructura porque vamos a a incorporar novedades tanto en la metodología como en en la estructura de la escuela a nivel organizativo vamos a formar un equipo alrededor de mi del director para poder trabajar de forma conjunta que no es sólo la voz de de Jorge Cañete la voz cantante sino que nos vamos a rodear de dejarte con mucha experiencia que ella lleva muchas en es la escuela también eh vamos a tener cuatro cinco colaboradores hay que nos van a ayudar para poder tomar decisiones de aquí pues también vamos a tomar decisiones respecto a cómo organizar los grupos vamos va a haber un cambio ahí vamos a reducir el número de alumnos por entrenador este año van a salir cinco equipos de benjamines un equipo más porque va el número para que todos tengan un un punto de protagonismo superior y sobre todo e intentar adecuar el nivel de los alumnos en los grupos en alevines va a suceder algo parecido vamos a ir a los cinco equipos infantiles dos encabece y uno juvenil por lo tanto como te digo habrá novedades que vais viendo a lo largo de la temporada con el afán de la escuela crezca Tenemos que tiene que haber cambios para poder seguir creciendo y sobre todo tendrá que ver con la formación de los alumnos de seguramente que poco a poco viendo estas novedades estábamos siguen plantando

Voz 5 49:08 a partir de esta noche imagino que ya se quedan definidos también los horarios y las fechas de entrenamiento para cada uno de los grupos que se formen no

Voz 20 49:15 sí eso es esta tarde tenemos la Reunión con con los padres ahí vamos a definir unos horarios teóricos porque lo dependerá también del equipo en el que vaya a cada alumno pero sin más o menos todos los padres van a llevar los días que entrenar sus dos que esos iban a ser fijos lo único las variables de los horarios que que sí que habrá modificaciones sobre todo para poder acoplar a cinco equipos en cada una de las dos categorías de fue el siete

Voz 5 49:41 es una chica dices que teníamos el año pasado con Jorge

Voz 20 49:44 sí tenemos tenemos trece que está bien que repare es un número muy aceptable pero echamos de menos a tres chicas que han sido fijas es el de decía que número lunes que hay actualmente pues seguramente que va a aumentar en estos días

Voz 1170 49:59 porque hay gente que todavía pues le ha costado