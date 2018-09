Hoy por Hoy Tarancón 13:05 (19/09/2018)

Voz 0441 00:00 el Gobierno balear ha accedido a la propuesta que recogía el último auto del Juzgado de lo Mercantil para culminar por fin la operación un dinero que proviene de la cesión del crédito de dos empresas propiedad del empresario Rafael Gómez Arribas dijo el momento de cuantificar los daños que las fuertes lluvias de los últimos días han provocado sobretodo en el campo de la región lluvias torrenciales que han impedido a los agricultores por ejemplo recoger la uva en plena vendimia Jorge Navarro el secretaria provincial de Asaja en Albacete

Voz 1 00:27 el arrastre de tierras a Rambla o caminos se ha llevado póster de qué es lo que son las espaldas al de la Viñas y el problema que ahora están parece ser que viene ahora Cities ida y lo que la podredumbre hay muchas horas de pasar en bastantes días

Voz 0441 00:43 seguimos pendientes del Estatuto un joven de quince años que esta pasada madrugada ha sufrido quemaduras tras la explosión de varios petardos ocurría en la localidad conquense de Fuente de Pedro Naharro que está viviendo sus fiestas en honor a la Nuestra Señora de la Soledad a causa de las heridas ha tenido que ser trasladado a la unidad de quemados del hospital de Getafe fuentes sanitarias adelantan que el joven tiene el cinco por ciento de la superficie del cuerpo quemado con quemaduras de segundo grado en manos abdomen permanece estable dentro de la gravedad prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido

Voz 2 01:14 su relación con el tiroteo ocurrido el pasado diez de agosto

Voz 0441 01:16 eso en Ciudad Real tras tomarle declaración el juez le imputa de forma provisional un delito de homicidio en grado de tentativa hay delito de lesiones graves con instrumento peligroso en Castilla La Mancha está a la cola de las regiones españolas que más usan la declaración de voluntades anticipadas ya saben el documento por el que un paciente con ante

Voz 2 01:34 herida a un momento crítico de salud decide

Voz 0441 01:37 si quiere seguir recibiendo tratamiento o determinados medicamentos Marianne del nuevo es de la Asociación Derecho a Morir Dignamente

Voz 3 01:45 con un documento que que que se firman en el que tú decides lo que quiere y lo que no quieres en un momento crítico en tu que es cuando no puedes decidir pues porque está inconsciente porque ha extendido entonces previamente te anticipadas a través del documento a eso

Voz 0441 02:03 una asociación con presencia en Toledo Ciudad Real y Guadalajara que intenta difundir que existe la posibilidad de esta declaración que evita decisiones dolorosas y comprometidas tanto a familiares de un enfermo como a los profesionales sanitarios la información de Castilla La Mancha vuelve a la antena de la SER a partir de las dos y cinco temprano está web SER Castilla La Mancha punto com

Voz 4 02:25 Castilla La Mancha hoy por hoy y Tarancón

Voz 2 02:41 a nivel minutos sobre la hora de la tarde los señores llores como están pues la Poulter alteró festivo localidades como fuente de pueblo navarro vividos con intensidad durante todas las horas Kiko Yvancos escribe el fuego ya en la madrugada iraquíes en esta caso hay que lamentar el las quemaduras de ese chaval de quince años de edad que preside trasladado a L'Hospitalet quemados de Getafe en la capital nuestra provincia ni que sus populares fiestas bateas ayer el pregón de inicio de las vaquillas y por el casco antiguo era Plaza Mayor impresionante desfile de peñas parece que hubiera tenido las fiestas patronales la leal el pasado ves a tenor de alegría ilusión con la que se vive de San Mateo que recuerda conquista de Cuenca por Alfonso VIII esté además de haber sido estrellas hambre nacional de dar aquí es el armadas sin duda que tiene una mayor proyección esta fiesta que tiene ámbito internacional porque no creo es también vista los temas taurinos por diferentes asociaciones de protección de Animal cuenta con la misma aceptación en la capital los puntos que acuden puntuales a de vaquillas en valoradas durante cuatro jornadas seguidas tienen cerebral no es escenarios además tan típicos como es la puerta de la catedral Terán a partir de nuestra provincia ayer el inicio del curso normalización mejor dicho casi total del mismo el ámbito escolar de infantil primaria secundaria el pasado lunes pues bien hoy arranca el curso en el centro de educación permanente de adultos el reparto miran y además tiene carácter comarcal al contar con la así las cosas el campo encajó Iria Valle Santiago una cosa que luego es posible que lo tenga reconocimiento que merece la amplia oferta formativa que presenta cada curso de que ayer se cobró nuestro Ayuntamiento de obleas localidad porque es evidente que para mantener el mismo hay que contar con la demanda adecuada y seguro que la formación de mejores ahora que hace unas décadas siempre es importante el poder ampliar conocimientos está dirigido fundamentalmente a través lores trabajadoras ya adaptar a cualquier edad a partir de los dieciséis años menudo juguete una campaña que hay año Cruz Roja atracón llevan a cabo con acierto pero en esta ocasión viene además con novedades importantes interesantes a través de la Junta de Castilla La Mancha ya el cuarto año en Castilla La Mancha que va a poblar firma famosa de juguetes realiza campañas y Castilla La Mancha llega tras con mañana Defense vueltas a Parrilla psico treinta pueden desesperada que la cifra se sitúen unos trescientos chicos y chicas que puedan tener su regalo que demás en la acuda a estos talleres la donación al Ayuntamiento en la campaña de Navidad y de Reyes puede usar más o menos amplia este servicios veinte veinte Tarancón también se encargarán de hacer realidad que no quede ningún niños yo cuente para los reyes de la ilusión los reyes magos como decía Ramírez post primer teniente de alcalde cuando nos demos cuenta pase el de echa encima la banda el amor de Tarancón arreglado esta semana esos ensayos ante la nueva temporada como consecuencia también abre sus puertas a posibles incorporaciones para ampliación o renovación de esta prestigiosa banda de cornetas y tambores otras embajadoras de nuestra realidad polivalentes punto la geografía española a pesar algo más de descanso vuelta al tajo por los aficionados a la música cofrade de cornetas y tambores la hermandad registra el Taller Dulce Nombre de María no para ya tiene todo preparado para celebrar libertario de la bendición del paso titular primero de la hermandad para ello entiendo mis en recuerdo de la misma icono en esa pies es que lo hemos pasado día catorce fue el día de la Exaltación de la Cruz este ya para coincidir con esta efemérides las a últimos días de este mes semana centran los actos sobre todo religiosos pero no falta gastronómico que alrededor del Calderón decía mi abuela que nos estamos un año de aniversarios recientemente la peña Madrid Tarancón combinaba sus actos la boda de plata a sus veinticinco años en su sede curar la comida verbena que amenizó David Campos el XXV Aniversario estáis dos mil dieciocho les vamos a contar y hablar de otro cool que cumple dos décadas veinte años el Club Deportivo San Víctor Tarancón que además recordará cura exposición confiamos que con buenos recuerdos los resultados positivos deportivos durante la temporada hoy el presidente que el cañón dirigiendo los destinos del club en el caballero un incombustible deportes draconiano ayer a la programación predicen el curso escolar en la misma con más de ciento cuarenta alumnos de ESO y torno en diferentes categorías equipos atrás problemas competiciones pero el momento el está de la misma unificado criterios para desarrollar el programa previsto en este curso temporada Cristián Beltrán del de locura sigue siendo con cinco goles el pichichi del Grupo XVIII de la Tercera División todavía el equipo por el liderato inicial pero este jugador su sanción cumplido sigue comandando la tabla de goleadores Nos podemos al día del fútbol regional Bulgaria en el grupo que afectan a esta zona a los equipos no jugaron tiene el plazo el partido evacuado el crudo afección este último del equipo rival fiestas el primero por el propio año por el mismo motivo las fiesta la vecina localidad está a punto de darse ya conocen el problema actividades deportivas preparadas para Semana Europea del Deporte que venimos comentando uno ya veinticuatro llegue a Tarancón la caravana en su primera etapa de la capital de España el servicio para deporte su de Reyes con clubes deportistas para ello son algo nuestros argumentos hasta largos este punto el dial además les puede seguir en aplicaciones para móviles a Internet reeditar en com punto es les invitamos síganos

Voz 0441 07:55 en muertes gráficas triste hurgar cuidamos tus trabajos de máquinas

Voz 1432 08:00 ya con la última tecnología y los formatos más grandes del mercado libros envases de Cartón revistas de invitaciones etiquetas calendarios impresión digital diseño encuadernación copia este plano hasta en veinticuatro horas calle Maese Nicolas esquina Sancho Panza polígono Tarancón sur tres extraordinario todo lo que imagina están impresión

Voz 3 08:21 en la clínica de los doctores Bárcena de llevamos desde mil novecientos ochenta y tres cuidando su boca más de treinta años trabajando en la prevención cuidado e higiene bucodental de Tarancón y su comarca póngase en manos de profesionales expertos los doctores Bárcenas gracia en Tarancón estamos donde siempre en avenida Miguel de Cervantes cuarenta y ocho en el tercer piso Gracita en el teléfono habitual nueve seis nueve XXXII veintidós cincuenta y cinco treinta y dos veintidós cincuenta y cinco los doctores Bárcena de le atienden

Voz 6 08:52 si te preguntan qué es lo que escuchas tenerlo claro Rato y estar en Can Cadena SER ochenta y ocho punta cero FEN

Voz 2 09:00 hoy miércoles día hay se inicia el curso escolar en el Centro de Adultos cepa alto miré Tarancón que cuenta cosas el campo en Villamayor y Horcajo de Santiago un comienzo ha sido presentado ayer precisamente por el primer teniente de alcalde Juan Francisco Ramírez voz junto a directora el jefe de estudios con amplia oferta formativa para mayores de dieciocho años aunque para los que tengan doce dieciséis dieciocho con contrato laboral pueden también acceder para mí es un recurso educativo que aunque estricto habitualmente no está todo lo que les gustaría de ahí que se presenten formalmente para que todos conozcan a diferentes enseñanzas que se puedan cursar

Voz 7 09:33 no avisar todas las acciones formativas que se dan allí en el cepa que gracias a ello el pues la verdad es que ponen de relieve el valor de de un recurso educativo como eres un centro de enseñanzas para adultos que exhiben el está utilizado no está todo lo utilizan lo que nos gustaría ir que gracias a a ellos y de las campañas de dinamización y de decidir de fomento de inscripciones secreciones

Voz 8 09:58 ponerse tiene enardecido que

Voz 7 10:01 que se merece yo que lo mejor que podemos hacer es dejar de salarios que expliquen todo lo que son los contenidos y de nuevo agradecer

Voz 8 10:07 es que estéis aquí nuestra implicación hola buenos días a entrenar lugar agradecer al a la a la prensa que no hayan dado la oportunidad de presentar el nuevo curso escolar dos mil diecinueve en las clases comienzan mañana miércoles día diecinueve de septiembre el obstante todavía la gente está tiempo de inscribirse de reengancharse al curso es recordar que tenemos enseñanzas conducentes a titulación pues el título de graduado en ESO and modalidad presencial que en parte el turno de mañana como nueva ayuda a distancia que se imparte en turno de tarde pensada pues para la gente que tiene más compromisos las a laborales con Diario eh tenemos enseñanzas no formales como puedan ser competencias básicas huidos el castellano para hasta para extranjeros tenemos talleres de informática en concreto ofimática básica avanzada e Internet entren mala preparación para la prueba de acceso a la universidad para mayores de veinticinco cuarenta y cinco años eh también recordar que tenemos las enseñanzas oficiales de inglés tenemos el nivel básico para obtener el título de la A2 en modalidad presencial el nivel intermedio para obtener el título de B1 a través del programada Avs ingreso este año como novedad eh vamos a implantar el ciclo formativo de grado medio de sistemas micro informáticos y redes e innoble darnos de los programas de Garantía Juvenil e ahora mismo modo enfado varios estos programas pues saldrán si hay demanda eh yo pues animó a todos los melones de treinta años a que vengan a nuestros sepa a preguntar por estos programas porque son bastante interesantes eh recordar también que es un centro público toda nuestra enseñanza paso son públicas son accesibles a cualquier persona mayor de edad de dieciocho años incluso entre dieciséis y dieciocho con contrato laboral también los podemos admitir es pues lógicamente a impartir docencia aquí en Tarancón sino también tenemos habla en Carrascosa Huete en Villamayor de Santiago en enero Horcajo de Santiago por mi parte nada más

Voz 2 12:25 pues ya lo saben los interesados que los Pathé dieciséis años de edad pueden acceder a estas oferta que hay tan intensa de formación y educación en el centro del Club autos Altamira de Tarancón pleamar de las citadas también aulas que tienen y Huete Carrascosa del Campo el campo Santiago el propio debía mayores Santiago

Voz 9 12:45 Alemania ha navegan ya tenemos el curso aquí con clases de apoyo escolar inglés somos expertos en estimulación musical temprana con nuestros métodos mostrada educa disfrutarán aprendiendo musical este año ampliamos nuestras instalaciones

Voz 3 13:00 con un nuevo espacio para niños de uno

Voz 9 13:02 a tres años con horario flexible de ocho a dos informa T llamando al seis seis cinco cero nueve trece cincuenta y seis Nos puedes encontrar en calle ronda San Julián junto a construir Con

Voz 10 13:16 cada día cada minuto cada segundo

Voz 4 13:18 a la información de nuestra ciudad y comarca está bien Radio Tarancón punto es la última hora todas las noticias todos los programas todo cuanto y donde quieras en Radio Tarancón punto eh

Voz 2 13:51 vayan a la cita importante sobre todo particularmente será a partir de la tarde ya que el FS va a coger un taller unos talleres de juguetes a través la firma famosa es la cuarta ocasión en la cuarta que lleva a cabo esta empresa aquí en Castilla La Mancha a nuestra localidad llega un ayuntamiento y lo va a disponer de tantos juguetes como niños niñas participe esta jornada para sumar a su campaña de juguetes este año además de los servicios de agua para tender a que Tarancón esta demanda se cifra los trece tres ni sinceros que puedan tomar parte mañana estoy de juguetes a partir de las cinco y media tarde ipso puede ser un buen barómetro para medir la donación de juguetes

Voz 13 14:27 afirma famosa para campaña ningún juez

Voz 2 14:29 de cara a la campaña de Navidad y de Reyes es que Juan Francisco y exprime qué tal alcalde y concejal de Servicios Sociales a cantar el presidente de asamblea local el culo Oja Francisco día adelantaba a la jornada de este jueves y la repercusión de cara a la campaña Navidad cuando nos demos cuenta estáis decoraba Remírez vos este año el Ayuntamiento Tarancón colabora con la empresa juguetera Famosa que hace cuatro años que está nuestra región en esta campaña ningún juguete con el objetivo de concienciar sobre la importancia del juego el desarrollo de los más pequeños a lo largo de toda la etapa la infancia sonaba la ferial para albergar alrededor de trescientos niños claro disfrutar de esto

Voz 13 15:03 diferentes actividades mañana partirán

Voz 2 15:06 qué media además según el alcalde la campaña cuenta también con el apoyo institucional del Gobierno castellano manchego que a permitir que los niños dicen talleres con juguetes de la marca y esto será diferentes todos los niños que asistan como consecuencia el edil pide que cuantos más niños y niñas asistan mayor hombre juguetes puedan a la marca pondrá la marca a disposición de estos talleres

Voz 7 15:25 ellos saldrán a par de pasarlo bien saldrán con un regalo y la segunda es que cuanta más nimios vayan es mejor porque famosa va a poner un juguete por cada niño calcula entonces el efecto llámanos muy importante en este caso porque a mayor número de niños mayor posibilidad de juguetes para luego repartir en en la campaña de Navidad llenen ese sentido juega un papel muy importante de Corralejo que unos eh nos acompaña Paco su presidente de la delegación local de Tarancón en la que ellos son los que van a distribuir esos juguetes entonces como él ya conocía esta campaña por años anteriores

Voz 2 16:03 efectivamente ella de evacuaciones en Castilla La Mancha recibía a través de Cuenca en este caso a través del propio Ayuntamiento de Tarancón que reciba vas juguetes y lógicamente confía en poder llevar a cabo esta importante labor de que ningún niño quede sin juguete aquí en Tarancón la próxima festividad de Reyes Francisco García Fernández es el presidente de asamblea local el club en Tarancón todo luego cuando

Voz 14 16:25 otros parte otros se quedarían con ellos otros Loma de alta delegaciones IED pasado ya nuestros distribuye juguetes dejamos a esa zona haciendo allí Alicia que es la encargada de juventud solicitamos para que la gente bayana a pedir los jueces pues no claro no sabríamos a quién dárselo desde los hacemos una una nota de qué hacer con los juguetes pues papel de regalo los envolvemos los ponemos a cada chico que él que es con su nombre íbamos a los padres para que los balleneros recoger en armas negra de plásticos negra para demostrar vean los juguetes eso distribuíamos hasta el año pasado así de esta forma esté Jairo si cambiamos el protocolo y lo hacemos de otra forma distinta la entrega de la Asamblea de Cruz Roja en las células el filial porque haya más participación pues nos acoplamos a la vaya nosotros ya hablaremos haciendo de hecho hayan pasado a la paga compramos la juez de los propios para suplir a los que a los que tenemos de eso tenemos jueces un almacén para que están poco ya desfasados de PP de de los cuenta tanto

Voz 15 17:52 sotavento cuando quinto todo el bazar de juguetes trabajo Flores Sandoval con cubos de traidores y otros nuevos

Voz 14 18:02 todavía por eso hace ya tres años y entonces para suplir lo que hacemos es que compramos apretará paz algunos los iban surgiendo setecientos euros de los que más demandan las lo pague para los chicos lo tenemos entonces vamos qué hace algún tiempo ya entonces tú coges aquí liquidez que yo no daban amanece entonces denunciarlo después al desviar que va a venir el jueves el jueves a la rebelión ella que sacará de juventud ellas y sabe las habilidades eso sí al nuestro dolor pide la vida más desfavorecidas y todos los ratios modos ambiente tomamos nota de los haya que tiene el chiquillo de la edad que tiene como está en una zona de Sófocles los demandado lo falle claro a Rita esto atroz aunque eso compramos se SS es clave para que lo cogemos a la gente recogemos cogemos los de están bien bien bien están mal mirar esto no vale porque yo lo civil no ya daba un chiquillo de que tiene sociedad que cogemos simplemente los está nuevo luego luego hay gente que ha pedido y salió cohetes nuevos totalmente nuevos esos usamos los demás no está Alba además es que hemos hecho es lo cogemos porque lo cogemos pero que no pasará por esos

Voz 7 19:54 mental un poquillo lo que estaba comentando Paco nosotros estaño como bases mayor volumen con Lole famosa estamos hablando que a lo mejor entre lo que a los de Eni y algún esto que tienen ellos van a ser cerca de mil juguetes lo vamos a hacer a través de servicios sociales entrada a través de la referencia al programa compartir todo ese volumen de gente que habitualmente entran en el programa compartir pues de la situación familiar de de esas familias

Voz 14 20:19 que aparecen en las que esto que esté del todo lo tendrá más importancia porque vamos a votar más medios pero sólo nosotros sí cuentan con servicios sociales que lo va a las familias más pues en vez de tener lo mejor es que en familias vamos cincuenta cuál es el teatro el vasca haya pasado colocar la a la venta era que hay al teatro hacíamos así a de cambiar la entrega de juguetes pues pero sólo cambiamos a que está para eso para lo que haga falta

Voz 2 20:59 de momento la cita mañana a partir de ferias y muestras tendrá lugar esos talleres que tildó puede ser altamente interesantes para todos los niños dicen que unos trescientos aproximadamente de ir contra más mejor para que luego haya también mayor acopio de juguetes que llega a través de esta firma a Cruz Roja de Tarancón a los servicios sociales y de ningún ningún y que decir juguete para es en las próximas horas

Voz 16 21:20 es esta vamos continuo continuado junto a ti

Voz 4 21:29 y por supuesto seguiremos junto aquí contar

Voz 9 21:33 de lo que ocurre en Tarancón y comarca

Voz 17 21:41 se Jiri ya esté tanto es que

Voz 2 21:50 de cuál advierte

Voz 19 21:57 las personas que alguno

Voz 9 22:03 en ambos doce

Voz 19 22:10 ahí

Voz 9 22:20 no

Voz 19 22:23 no las ves eh

Voz 9 22:34 eh

Voz 19 22:39 esas chicas que baila hola perdonar

Voz 2 22:58 bueno me las visitas teatralizadas aquí a Tarancón esas que lo al que el julio y agosto representó a la que tendría nuestro localidad van a volver de nuevo en estos momentos estaba presentando el Ayuntamiento de Franco a cargo del concejal de Cultura Raúl Añover esta nueva tandas todo eso es nueva serie de visitas teatralizadas y es que lógicamente ante la aceptación que tuvo ahí lo bien que salieron de las seis representaciones con una media de cincuenta personas por toda una representación trescientas personas ha quedado muchísima gente Tarancón incluso comarca interesadas en ver este auténtico espectáculo que traía al Tarancón de décadas anteriores e incluso del siglo anterior por ello eh está retomado estas representaciones está siendo presentadas actualmente estaban intentando que Nieto contratar con Carmen García que se encuentran presentación oficial pero parece que no es posible e intentar que cualquier fuma hablaba el programa

Voz 1432 23:49 quieres probar y comprar lo mejor de Madrid ven a la Feria Agroalimentaria más veterana de la comunidad al duró Matri de los días veintiuno veintidós y veintitrés de septiembre en Villarejo de Salvanés quesos aceites vinos productos de huerta

Voz 0441 24:04 pero todo junto todo a mano todo

Voz 1432 24:07 Cohen ACLU matriz del veintiuno al veintitrés de septiembre una feria donde la cierra se vuelve manjar

Voz 20 24:16 está vamos con

Voz 16 24:17 qué continuado con tomate

Voz 4 24:24 y por supuesto seguiremos junto aquí contando lo que ocurre en Tarancón comarca

Voz 21 24:35 hoy por hoy Tarancón Jesús

Voz 3 24:38 qué baldón todo el deporte más cercano

Voz 13 24:42 bueno pues estamos el aniversario de otro de los clubes estarán cabreros uno que a pesar de que son dos décadas aunque cumple lo cierto es que tiene un historial una dilatada carrera deportiva y además Érase un club puntero en muchas momentos de su corta historia estos veinte años celebramos el XX aniversario que firmaron como merece el presidente fundador y actual presidente del club tuviera pero bienvenido Ignacio como sus con la idea de hacer un club fuera el nombre en San Víctor ya hace veinte años

Voz 18 25:16 pues una cosa

Voz 13 25:18 digamos tonta que salió

Voz 18 25:20 estábamos entrenando como estaba en la escuela de fútbol a las a finales ya de la temporada llegaron unas chicas que querían jugar al fútbol que si a ver si hacemos un equipo dijimos que no le vamos a pensar lo estuvimos hablando más o menos la directora de la escuela quedamos vimos la posibilidad de que por no llevar en la escuela Jesús de Laos a ABC y eso pues meter otro club pero totalmente a parte de la escuela ya hacer dos hace dos digamos dos equipos de uno para que los muchachos pudieran ir así como te he dicho salió la cosa pensamos que no nosotros hicimos todo el papeleo y todas las cosas y por eso el día quince de septiembre se los dieron de alta en la Junta de Comunidades que no pensábamos que iba que me lleva a funcionar con lo de las chicas pero ya siguiente Tempo la siguiente temporada pues empezamos a entrenar con los de con los chicos de la escuela inundó un sábado se cogieron en ser presentaron a tantas chicas que sabían que había empezado la Liga Regional de Fútbol Sala o de perdón el fútbol femenino que abrió una reunión en Tomelloso

Voz 20 26:39 está bien jugar

Voz 18 26:42 no no no pensamos ese el mismo día cogía el coche me fui a Tomelloso pregunté a ver qué había que hacer como ya el nombre teníamos que teníamos que preparar Nos dijeron que iban a empezar la semana siguiente es clara dejación de fichas ni cuartos ni nada ni ropa ni nada el vídeo que Nozar sí sí claro pero es lo había está aún está estaban impares si no escoger no los hicieron lo hicieron en el calendario no nos tocó con bien me acuerdo con la Unión Balompédica Conquense pelearnos aplazaron directamente del partido ya pues ahí así fue como empezamos

Voz 20 27:23 el fútbol doce estuviese cuántas temporadas en fútbol once seis siete seis siete siete y además ser

Voz 13 27:30 me no sea pasaron jugadoras que luego alguna llegarán al Atlético de Madrid al Rayo Vallecano no

Voz 22 27:35 ya ya la selección nacional en la selección nacional fue un acto de una chica te dejo salvaría de Villarejo de Salvanés

Voz 18 27:43 sí sí tuvimos suerte luego lo hemos fallado en ningún año que ha sido clave convocatoria siempre siempre hemos tenido alguien hasta que ya en los pasamos al fútbol sala que quedó sólo fueron dos o tres pero no tuvimos la suerte de que cogieran solamente pero parece que juró uno vez todos en las demás no tuvimos esa suerte

Voz 13 28:04 P el nombre son Víctor porque

Voz 18 28:07 pues mejor que fue una cosa no sabíamos que poner ir no se alguno de los dejaron Virgen de Arkansas como para jugar a eso digo pero si eso como tenemos también otro otro acordaron ático pero es un nombre muy largo ella nos pusimos de acuerdo pues Víctor pues Fangio Víctor

Voz 13 28:28 veinte años al frente del club nación cambiar mucho las cosas de de aquella temporada el noventa y ocho noventa y nueve actualmente se me tienes deporte de Castilla La Mancha

Voz 18 28:36 me ha cambiado muchísimo hemos pasado muchas cosas sí

Voz 20 28:40 pero bueno ahí estamos hay una cosa que hay pruebas en ese ámbito es la capacidad que te es para hacer de esos estas de los atípicos que ellos siempre

Voz 18 28:49 somera desde aquí aprovechando la gracias a la gente que que que está con nosotros que está digamos que es que haya vuelos que los tendremos fijos desde el primer día confían en nosotros vamos tenemos la cosa qué te ha daño siempre de alguno más

Voz 13 29:09 pero lo cierto es que el deporte femenino sigue sin darle la importancia que se merece verdad sí sino todos los a todos los niveles y ver si a todos los niveles

Voz 18 29:16 claro eso está claro la campeona de Europa

Voz 13 29:19 todas las secas vienen gente sigue sin casco el deporte femenino

Voz 18 29:23 no es que había al principio ahora menos cuando ibas a hablar con alguien para que colaborara contigo contra el que decías el que hará femeninas de que va la muchachas que es lo que tiene que hacer es estar fregando ahora por suerte ya eso se va quitando ya la gente pidiendo que se da espectáculo con el chicas ir elaborando más ahora por desgracia no tenemos equipo femenino los chavales están respondiendo y ahí estamos porque

Voz 13 29:54 cambio de fútbol onza fútbol sala fue debido a que las salas iban perdiendo motivación para participar para jugar no

Voz 18 30:00 sí porque es la primera vez que empezaron ahora pues todas la mayoría están casadas tienen un hijo si eso Ica poco a poco pues se van quitando iban entrando otras nuevas pero llega un momento que que no íbamos a los partidos a lo mejor íbamos con seis siete con ocho y entonces pues ya solamente por la imagen pues decidimos quitarlo

Voz 13 30:22 sé que pero no sé pero temporada porque se pasó siempre en la sala no abrimos temporada no no soy patriota

Voz 18 30:28 lo perdimos no fue antes antes cuando perdimos una temporada porque yo me fastidió una rodilla me tuvieron que operar y entonces ya no podía estar en todas partes perdimos una temporada y luego empezamos otra vez de Foucault Luce y fútbol sala que pasamos directamente y en fútbol sala

Voz 13 30:46 sí por con el equipo de San Victor incluso yo creo que en la última temporada femenina fue de las bases estuvo a punto es el campeón

Voz 18 30:54 pues se llevan todo el año un montón lo que pasa que lo sé porque a mí nadie me ha dado explicaciones nada nada más que un pueblo a otro pueblo hicimos una convocatoria se presentaron dos nada mejor ninguna estuvimos un montón de tiempo hablando pues Montón que serían tres cuartos horas del antiguo Ayuntamiento sí ella cuando veremos gobierne nadie nos vamos a bajar las escaleras nos encontramos con otra chica claro con dos personas no puedes sacar un equipo

Voz 13 31:23 nadie justificó al porque nadie

Voz 23 31:25 la chica dejaron de tener nadie es es África

Voz 18 31:28 yo la hacia al en fútbol sala yo creo que a lo mejor es pensar yo mucho que tuvo que ser que tuviera algún problema entre ellas porque entonces yo solamente me dedicaba director a las cosas y eso no se ellas sabrán lo que han pasado pero ahí está ya hemos intentado con pequeños también dejó también colorados eficaz

Voz 13 31:51 es Ignacio que ensayan

Voz 18 31:53 de hecho a trabajar por ellas un montón durante veinte años y que momento determinado

Voz 13 31:57 la respuesta ya que creía mira nos vamos por esto o es que quieren molesto vamos a ver que bueno

Voz 18 32:03 pues sí pero como ya tantos palos tan dado ya Puyal pero todo te viene bien te dicen no te dicen nada de ella hay algunas que fíjate van por la calle ni te hablan sea después de estar con ella no sé si Te8 diez años pues te ven por la calle como si no existiese pero bueno hay otras que en cambio de Augusto tanto de las mayores las veteranas como eso te ven por la calle de de Augusto y otras que de estas nuevas se conoce que hemos sido malos con ellos se iba estancias vinculado al curioseando allá los que no lo que te digo que ya te ve por la calle ya no como club sino como persona y antes de te veían te hablaba antes OPI ahora pasan de largo pero bueno

Voz 13 32:46 yo estoy que cambiar de de féminas a masculinos

Voz 18 32:49 que la idea la idea la idea esa haber hecho los dos equipos habían hecho los dos igual que como no había chicas el año pasado la temporada pasada no la anterior intentamos hacer también de es sobre si eso pero no ha surgido pues nos quedamos solamente con estos que dure

Voz 13 33:08 sí exactamente que es muy bueno porque ya todavía está poco ahí en el aire para continuar

Voz 18 33:13 no no no no se surgió el rumor pero no nosotros estábamos siempre estábamos en contacto hoy nadie que si había algún los cambios de cómo se han ido avivó unos que puedo circunstancias de trabajo y eso pues han visto que que no venido otros sea que no hay ningún problema

Voz 13 33:34 enfermedades es un referente en de la comarca porque incluso venían de la autoridad de escuchaba a chavales a jugar a lo largo de otros pueblos pedir aquí a jugar a los primeros años de

Voz 18 33:44 no no yo hasta el final de esta viniendo de se puede decir que de todos los pueblos de alrededor de la mayoría de los pueblos a no está obteniendo los chicas

Voz 13 33:53 es un premio al que siempre comentaba algo algunas ocasiones que estando en el centro de España la distancia nuestra de los equipos quizá más que a otros equipos que están compitiendo ellas tienes de tú

Voz 18 34:05 Segi primera el otro día los los los tuvimos comentando de que para ser la digamos la comunidad más grande quitando Extremadura al al Andalucía Andalucía que aquí no tenemos ninguna ningún beneficio de nada al revés los cuesta más todo y si no no se ve por ningún sitio porque antes esto estaba lo de la mujer sí que no daban estuve unos primeros años que quedaron uno algo de dinero unas veces quinientos otros setecientos eso sí siempre y claro luego no hay ningún tipo de ayuda institucional institucional de la Junta no pero luego la Junta la diputada John también total integración si es un hecho

Voz 13 34:52 suelen heridas se eso eso no no no

Voz 18 34:55 podemos quejar ni de uno ni de otro en la Diputación y el Ayuntamiento lo que nosotros mejor claves porque entonces tendríamos otras perspectivas pero ahora mínimamente mentes que no podemos

Voz 13 35:08 mira que la federación en muchos en muchos momentos parecía que quería potenciar y fomentar el fútbol es fútbol sala femenino pero la la la generación tampoco la Federación habilidades

Voz 18 35:18 la Federación pues es lo de siempre los tuvo dobles los pagar las fichas congele paga los arbitrajes sino que el saber es si tú no tienes dinero pues no tienes dinero

Voz 13 35:29 puedas hastío que llamar a muchas puertas durante estos veinte años para sacar a flote a egipcios afecto Ignacio

Voz 18 35:36 pues sí eh no yo sino los colaboradores que tengo que tengo en los que ha hablado paradores extraordinarios porque mismamente está aquí que que que sí es un monstruo sacando dinero sea dónde va hay pocas pocos sitios que le dicen que no sé cuál es la llegada de Quique con nosotros pues subió mucho

Voz 13 35:56 que dice que no pasa que muchos dificultas dificultades económicas no ahí en el ámbito

Voz 18 35:59 bueno no es siempre las hay por qué ahora

Voz 13 36:02 en ajustar los ajustamos al lo que tenemos

Voz 18 36:05 que si podíamos comunicarnos han dicho que por qué no intentamos Ender es imposible porque ahora con el presupuesto que tenemos multiplica por dos si no es imposible seguiremos aquí aunque diera la casualidad hay que dar Ramón lo primero es no pasábamos lo hace tiempo

Voz 13 36:22 los de fútbol once hay que colapsadas a futbol sala que estás ahora joven chicos hay mucha variación de presupuesto al compás noventa ellos también pues más o menos es el mismo

Voz 18 36:31 que entonces claro eran unos desplazamientos distintos ya al autocar era más grande que también vale más de los desplazamientos cuando teníamos que era Gene

Voz 23 36:43 ahora efectivamente lo más lejos

Voz 18 36:45 era eso ahora nos toca nos tocó el año pasado ir ex pero luego los desplazamientos ahora digamos que son más hay grupos que estar más juntos

Voz 13 36:59 otros sin haber más proximidad geográfica resumida de ellos

Voz 18 37:02 el nosotros al estar aquí en este extremos

Voz 13 37:05 en España pero estamos uno es irá de Castilla La Habana

Voz 18 37:08 claro es que este año es el mismo en los autocares es un poquito menos cenó muy poquito sabes en Europa este en el grupo de este año no el estar en Toledo y Guadalajara si sabes nos viene eso pero bueno pero hay muy poquitas diferencia

Voz 13 37:25 veinte años hay que celebrarlo y cómo lo estás

Voz 18 37:27 pues mira el estamos preparando una exposición con las camisetas que cómo vamos ahorrar vamos guardando vamos guardando hay tenemos queremos poner todas las camisetas seis años dos mil dieciséis

Voz 13 37:43 dieciséis deformidades se pone siempre bien y mantenía un poquito el color blanquiazul mirando

Voz 18 37:50 buenas en otras no dependía de cómo estaban

Voz 22 37:53 mira que te que te llevabas publicidad tenías que coger y cambia

Voz 18 37:57 eran las otra nueva pues nosotros es que no no no no lo estamos con una marca sino que vamos a la tienda vemos los servicios y los mismos nos da que se llame Pedro que no vamos a lo barato

Voz 13 38:10 diecisiete erige prácticamente todos los años

Voz 18 38:13 de la todos los años en todos los años me parece que ahora con el con el San Víctor el Femerling el masculino ha sido cuando hemos cuando hemos mantenido dos temporadas la las demás es que como los cambiaba la la publicidad pues a lo que es

Voz 13 38:30 pero o bien normalmente suelen Mater poquito a estos colores tiene que para no no los colores

Voz 18 38:36 los colores hemos estado al principio jugamos con con los colores el rojo y el verde lo que pasa que había gente que no que no no no no sabían no sabían por qué incendios que estás explicándole ya cogimos el el pero en qué azul rayas estuvimos con él luego ya cuando empezamos con el femenino de fútbol sala de fútbol sala pero ya el digamos sólo pues entonces ya empezamos con el celeste y ahora vamos a terminar con blanqueo pero no en rayas

Voz 13 39:10 entonces vamos a ver en la exposición que siendo auditorio pasado mañana día veintiuno

Voz 18 39:14 el día de inauguración que desde aquí el que quiera ir allí estamos a partir de las ocho y media para ver eso porque luego aparte de la ese las indumentarias también vamos a tener prensa Un que tus estaba son muchas velado por allí no vamos a poner toda tenemos guardado bastantes cosas luego que rotas desde aquí las gracias a la biblioteca pública porque yo estuve hablando con ellos porque los primeros años no tenían nada Artiñano

Voz 13 39:41 estaba archiva o pero algún buen poco

Voz 18 39:43 en los últimos años no te cuarto año

Voz 13 39:46 siete de habían estado estaba en la prensa

Voz 18 39:48 enteras estaban las hojas enteras estaban los periódicos sentaros pero es que entonces la prensa el fútbol sala nos acordaban para nada en do por aquí por eso hoy escribía pero te ponían muy poco

Voz 22 40:03 en el fútbol no se cumplen los rojillos muy pequeñito muy pequeños lo que hayamos

Voz 13 40:10 que no se prestaba atención que me decía el deporte femenino general seis y luego pues fútbol once y fútbol sala pues es casi es así ahora cuando empieza un poquito ya estando muy marginados

Voz 18 40:20 varios con la colaboración bueno de de la biblioteca como técnico hemos cogido yo hemos sacado bastante papel pero lo que pasa es que no vamos a poner todo aquello y ahora ya cuando lo eso viene por el pueblo escrito en las Arenas las páginas tanto de invitados digital no digitales pues yo lo estoy sacando los sacó todo lo voy acumulando en el archivo lío y allí tengo un montón Pingarrón como te digo no vamos a poner todos que sería imposible poner tanto pero vamos algún un poquito de cada temporada y eso incluye en algo luego fotos fondos no

Voz 13 41:00 entre judíos toda la gente que está en el ámbito eres

Voz 18 41:04 queríamos queríamos haber hecho una comida o algo con todas las chicas y los chicos lo que pasa que las chicas porque claro ya son mayores demuestren mayores dentro de la Irán no son mayores pero para esto sí que haría en el que hubiésemos hecho un partidillo una comida como te he dicho pero luego pues que hará o que os el achique tienen críos si los maridos no están trabajando que no pueden y no hemos podido hacer pero al que Dios ellas les he dicho que cuando quieran que lo cogemos y lo hacemos lo mismo da hace lo ahora el día quince hay que hacerlo el día treinta de diciembre igual igual si se ve

Voz 13 41:42 el ahora en esta exposición se de más se animan un poquillo de recuerdos

Voz 18 41:48 estamos estamos dispuesto como te digo hacerlo el día que sea porque para mí sería muy bonito de juntarnos gente que ya llevamos mucho mucho tiempo sin vernos que llegar sí si vienen con los maridos de los queridos pues no pasa nada no juntamos hoy estamos por un rato juntos no

Voz 13 42:07 habla de San Víctor ahora de Ignacio Caballero que portaba en tu vida deportiva es adicto ya se podía estuviste Sánchez la escuela en la muchas veces tal pero sí pues mira que es que te ha dado

Voz 18 42:17 tener tener muchas amistades que para mí buenas amistades porque ahora por donde voy me van conociendo la gente ahí son buenos

Voz 13 42:27 qué verdad se Iggy gente que yo

Voz 18 42:29 a mí me imaginaba que que iba a conocer pues esto es estoy conociendo la he tenido la suerte de que hemos estado en el que une el Real Madrid en Valdebebas llamaron para que fuéramos a ver aquello con grupos de atracadores de de de Castilla-La Mancha iba conociendo gente y sobre todo eso y luego como te digo amigos que necesitas alguna cosa con coger editan malos están dispuestos sin conocerte porque pueden conocer de que un día estés comiendo con ellos que porque haya suscrito alguna reunión y eso que yo y coges y llamas por qué teléfono usted un montón de números de teléfono si necesitas alguna cosa llamas ir sin problemas a hacer también un triangular de fútbol sala pues mira el Almonacid de Zabaleta lo colección pero nada me los mandaron de bueno pues vamos a cambiar por no poner todos de aquí de Cuenca así que cogí ya me abrieron las puertas sin conocernos pero que habían hago ido de hablar de un lado o de otro eso bueno pues aquí estamos de sencillas

Voz 13 43:41 entonces unos hábitos

Voz 18 43:43 se muchos algo algo que te dolía incluso muchos pues es lo que más me dolió yo fue el último año del femenino que los entre comillas nos robaron en el partido porque nos enfrentamos al al al club del pueblo del presidente de la Federació pero los árbitros el hijo que para ser un hub un árbitro de nacional pues no se portó como se debe comportar vamos que se metió ALCA al vestuario di sin lo bueno mejor lo dejamos aquí no me gusta hablar de los árbitros pero

Voz 13 44:22 tú que te gustaba en los hábitos que aporta Peter muchas ocasiones

Voz 18 44:26 no es que por desgracia comer yo también he pasado para sea el vitro pues a las normas siempre me gusta que me salgo con tal que sale una enorme le digo que me la manden para colocar el nuevo comentárselo a los muchachos eso claro conocen en las normas mejor que algunos de los árbitros que vienen sabes que eso le dice es como es la norma te dicen que quedan sabes tú que ya tuvo que pedir al colegio que me mandara una una carta poniendo los años que estaba arbitrando ya le congele digo mira para que veas que antes que tú

Voz 13 45:06 vamos a cumplir veinticinco años como Ignacio de la presidencia pues todavía quedan muchos trágico Fico nada más

Voz 18 45:15 hace un par esta temporada en la que viene ya es que ya cansa la ya tensa aves

Voz 13 45:20 eh cogemos un relevo será exclusivamente de los presidentes dudas más antiguas sólo de un cualquier Castilla La Mancha no yo creo que sí porque el fácil que hayan estado muchos años y Javi cava de décadas cosa a lo mejor es posible pero además eh

Voz 18 45:39 si juntamos entró en la escuela ahí esto

Voz 13 45:41 imposible Soy el que más seguro pues sabía tienes con el aparato se remonta ya son muchos años

Voz 18 45:50 ya tiene que haber alguien que vaya vaya haciéndose a seguir por qué ya no ya la cosa no

Voz 13 45:59 habrá bastante de un triangular hubiese jugar cuando

Voz 18 46:02 el día veintidós de fin de semana de San Víctor han nacido aquí hay el el Fontecha Infanta el se suele decir me parecía que estaba quemar cerca fue el primero que brindó cuando empezamos con el femenino a jugar un partido digo pues con quién mejor que él empezar el triangular que va a ser el masculino no

Voz 13 46:22 el tren inglés sí sí sí sí masculino otra fémina ya

Voz 18 46:25 se iba a ser la estaremos él no iba a ser no va a ser a tiempo a veinte minutos vamos a hacer al doce minutos para anotar los seis no porque es que así no no se nos iríamos a las doce hola o la uno de la mano tenga porque ya sabes que como para en el separa el tiempo pues eso vamos a hacerlo a doce minutos para AUS cinco minutos del descanso jugamos el segundo tiempo y luego dejamos como media hora así ya veremos sobre la marcha para que el otro equipo los equipos puedan calentar y estirar los que hayan jugado antes y luego seguir así nuestros pueblos jugar los tres partes

Voz 13 47:04 cocineros de pretemporada para habrá competición

Voz 18 47:08 en los a todos los equipos de eso dice así

Voz 13 47:12 por tanto tenemos la exposición inauguración La

Voz 18 47:15 el viernes el viernes a las ocho y media en el valle de Hoyo

Voz 13 47:18 sábado empezamos el empezamos con el triangular

Voz 18 47:21 a las nueve a las siete de la tarde que a ver si conseguimos que el segundo se a las ocho y las nueve

Voz 13 47:30 pues no Ignacio de momento vamos a ver si podemos celebrar bodas de oro como sale de la plaza de plata de plegarse al veinticinco años que se irá con con lo de coger un poquito de fuerzas es lo que hace poco

Voz 18 47:44 sí

Voz 13 47:45 tiene que cambiar mucho las cosas tienen que

Voz 18 47:47 que hable la gente por los no los colaboradores sino las la los organismos oficiales porque es que no

Voz 13 47:54 o sea esa queremos has de féminas Félix abiertos no ves hasta esta temporada no te llevas un futuro pero es seguir porque quieren que hacer en el ámbito otra vez estáis abiertos

Voz 18 48:08 igual que igual que a los pequeños si los pequeños para la temporada próxima quieren eso comprometidos porque la otra vez hablamos con los padres en los padres estaban el que soy luego echar hay unos avales seguirlo muy bien bueno abrió a los padres que se han enfadado con los muchachos porque habían dado la palabra a los hombres si luego ellos no pero bueno ya hablamos con ellos les explicamos el tema que vamos a hacer si son críos

Voz 13 48:38 mira hacia muchísimas felicidades puesto veinte años y ojalá que su muchos años más el mundo del deporte

Voz 20 48:43 de ganancias

Voz 10 48:48 cada día cada minuto cada segundo

Voz 4 48:51 entre nuestra ciudad y comarca Radio Tarancón la última hora los todas las noticias todos los programas a todo cuanto y donde quieras Radio Tarancón

Voz 2 49:15 deporte raquetas procedente de la provincia de Toledo que Villacañas Portillo y Ocaña de Madrid Aranjuez Cuenca capital Alcázar de San Juan y los locales tanto te infantil menores de dieciséis años como adultos y a partir esta edad se dieron cita en Pereira para el país el otro fue de fiestas novena edición de este año dos mil dieciocho una veintena de adultos diez infantiles que el ocho mesas disputaron espectacular torneo en el que los más jóvenes hicieron frente a los más veteranos una vez que interesante juvenil limitarían partidos con pedidos disputados e interesantes asegura GM coronado presidente el realizador tres Tarancón que en esta ocasión sin un superclase como en ediciones anteriores el Ibex sigue siendo alto pero muy parejo con muchos partidos seguidos en el quinto set un trofeo unos días después la fiesta viene al fiestas patronales de Tarancón que servían de pie de fuego para los equipos que van a comenzar liga en octubre ya ya estar en condiciones de hacer un buen papel cada uno en su categoría en infantiles locales coparon las cuatro primeras posiciones por delante ante los conquenses que también lo disputaban Álvaro la final a Raúl quedando tercero Fran Diego al cuarto que arrastra al parecer por una lesión por Kansas dio el haber compatibilizado las dos categorías absoluta porque eso se proclamó vencedor el veterano Rafel Ocaña del club madrileño de Fuencarral que se impuso José Carlos Cano de Cuenca que hizo un gran torneo el tercer puesto sería para Juan José Godoy de Aranjuez por delante hay Collado que este yo parece que va a dar mucha guerra en la Liga este atleta Tarancón Lennon entre tanto Elop Adolfo sería Suazo de Alcázar de San Juan hay que destacar por encima de todo la vuelta a la David López Poves que siente al desde hace mucho tiempo jugado pasar como primero de su grupo tras vencer a Sergio Caro de Cuenca que según nos comentaba el propio presidente el Kun Jaime coronado desatados que para el presidente del club permite ser muy optimista de cara LIC liguero valorado que además quiero agradecer a todos los participantes su asistencia así como el concejal de Deportes José hábitos montada por la disponibilidad en las pistas y plantear el presidente los trofeos también han en este caso hay que agradecer porque se sumó como colaborador especial una la cerveza real sede de Tarancón eh los no la degustaron sobre todo los visitantes y algunos de ellos ya han dicho que es una foto los a cerveza la labora aquí en Tarancón que ha empezado previamente este año quizá uno de los primeros premios ha sido este en el torneo de tenis de mesa de fiestas pues mil dieciocho en Tarancón treinta participantes es una buena cifra hay por supuesto nivel en esté más parejo da buena muestra el equipo del teniendo a tener la próxima temporada tras confirmar los dos equipos uno va estar en la categoría senior podríamos decir a la absoluta y los otros van a estar lógicamente intentando promocional fomentar esta disciplina deportiva es decir uno de menores de dieciséis años de competición regional algo que sin duda va a ser muy importante para él puso desde allí P deportiva desde porten sala si te preguntan qué

Voz 6 52:01 lo que escuchas en lo claro ratio Tarancón Cadena SER ochenta y ocho punta cero FEN

Voz 3 52:11 los deportes para ofrecerle mola

Voz 2 52:15 la programación que prevista para Semana Europea de la caravana no tenemos tiempo para más grados de cuartos recupera carecen de la formación como alcalde la mañana actualizada sea el Hora catorce continúe esta sintonía