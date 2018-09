Hoy por Hoy Tarancón 13:05 (20/09/2018)

Voz 0441 00:00 el equipo al que pertenece le ha dado de baja a la espera de que se aclare la situación en un comunicado jugadores y cuerpo técnico dicen confiar plenamente en la justicia y en el esclarecimiento de los hechos además aprovechan para manifestar su total repulsa a cualquier tipo de violencia hoy comienzan en Puertollano las comparecencias de los investigados en la operación cerró contra la corrupción por las obras del campo de fútbol municipal que también salpican al ex alcalde Joaquín Hermoso el primero en declarar Juan Luis Vázquez exsecretario municipal la Junta se ofrece para mediar entre los cincuenta vecinos de la calle Alicante de Guadalajara y la empresa BBVA a la empresa del BBVA que ha comprado el edificio y que les está enviando notificaciones para que abandonen esas casas actualmente de alquiler dice el director provincial de Fomento y Vivienda Julio Calle que se enteraron de la operación cuando ya había expirado la clasificación de vpo

Voz 1 00:47 en todo caso aunque se hiciera antes del plazo

Voz 0441 00:49 legal lo sostuvo como integrante Antonio B

Voz 2 00:52 no es un tema absolutamente solidario con lo que es el es el malestar y la preocupación que tienen los destinos que ven como So que su vivienda habitual es decir aquellos en los que ellos Ártico dan su proyecto de vida pues está sometido a los vaivenes entre ellos por distintas circunstancias no lo controlan como como se quisiera

Voz 0441 01:17 ha comenzado el proceso de embalaje de las quinientas obras que filántropos Roberto Polo ha cedido a Castilla La Mancha para ser expuestas en Toledo y Cuenca Se espera que a principios de octubre lleguen a estas ciudades donde serán meticulosamente revisadas por los técnicos Nacho Hernando

Voz 1 01:29 portavoz de la Junta dice que los cuadros podrán verse a par

Voz 0441 01:32 desde el mes de febrero para cuando está prevista la inauguración

Voz 3 01:35 a finales del mes de septiembre y a principios de octubre parte de la colección del filántropo cubano estadounidense llegará por lo tanto a la capital regional también la ciudad de las casas colgadas en un trabajo que a priori se presenta laborioso por el valor Generali la cantidad de las de las piezas que se tiene previsto trasladar pero que en este caso demuestra que se están cumpliendo los plazos y que la exposición de están de este modo eh podrá ser inaugurada como teníamos previsto esperemos que el próximo mes de febrero del año dos mil diecinueve

Voz 0441 02:07 eh aunque seguimos en verano ya tenemos la vista puesta en el otoño según la Agencia Estatal de metal

Voz 1 02:12 conocía será más cálido y húmedo que

Voz 0441 02:15 el del año pasado son las previsiones que ha explicado hoy la delegada en Castilla La Mancha Paloma Castro

Voz 4 02:22 el momento más o menos los meses el del tiemble en todo el él no es libre pero sí que es verdad que en esta época del año que que no está muy caliente que suele ocurrir es que eh acentúan convencional

Voz 0441 02:38 a partir de las dos y cinco de la tarde vuelve la información de Castilla La Mancha la antena de la y siempre en nuestra web Castilla La Mancha punto com

Voz 5 02:48 Castilla La Mancha

Voz 6 02:52 hoy por hoy Tarancón con Jesús Gabaldón

Voz 7 03:03 cuando pasan once minutos de la una de la tarde en la Feria Internacional así como el avance del catorce al ancha se vote continuar con más Hoy por hoy el tramo local segundo la cara de Cadena SER Cobo estás ahora si eres juez despidió en el mes de septiembre en el que el mercadillo que en Tarancón donde antes de la celebración de las fiestas patronales durante los últimos los dos anteriores dos ha montado el mismo hoy el nuevo vehículo meteorología que parece que hubiera pasado el tiempo está siendo muy visitado con lo cual el ambiente que percibe el vendedores el muy favorable y dice que no parece haberse roto ritmo semanal que poco a poco seguro pueden analizar los aplicamos un fin de semana en Tarancón artista que van a permitir poder recordar la profesionalidad que hombres y mujeres Tarancón que lo tiene dedicación exclusiva ello poseen cualidad capacidad más que suficiente para poder hacerlo la capacidad interpretativa de pisar el escenario dejó el de ambos sexos que han demostrado su talento en varias ocasiones que los primeros compases del verano está a punto de finalizar no sorprendieron gratamente con sus creaciones artísticas puedes entre let activas vuelven a los escenarios los acontecimientos que aquí el mal una ocasión reclamamos que había que hacer un esfuerzo porque se podría repetir porque han sido muchos aficionados al teatro que motivos no hayan podido surgir y seguir las mismas que estuvieron a suerte de acudir con producidos que está en boca bocas extendió el público quería más dos casos que el vamos a tocar uno en el Auditorio no es que colgar el Levy entradas entre otras cosas porque una una representación no sabemos por qué se corrió la voz un mulo de que no había entradas yo hizo que algunos lo acudieran mismo pero la representación presentaron un aspecto el musical lo hacemos ya vemos esas chicas descaro son con las monjas cuatro actrices como la compra un pino una autodidacta interpretación ponen voz en directo y cuatro músicos la música este musical que en esta segunda etapa sin duda el fin de semana nos va a sorprender con alguna novedad porque son creativos e imaginativos ICO mucho hasta los suele escenario sábado domingo hablamos hoy color algunos de los protagonistas porque lo hacemos ya vemos por otro lado la pobre la noble la creación de solar que el día visitas teatralizadas que nos retrotraen al de otra época más sobre el lejana esperáis naturales como el Ayuntamiento la cueva la casa para vestuario de época personajes populares la misma el lenguaje claro color dichos populares una visita la que el casco antiguo que es de Coopera aquí gracias al patrocinio de una empresa estarán Corea que quiere apostar por el arte por la cultura y hace posibles otras seis nuevas representaciones de este caso serán dos fines de semana con petos deberes al domingo limitación de espectadores recordamos cincuenta por representación otras trescientas personas podrán recordar vivir con la emoción y la nostalgia otra época de Historia de Tarancón menos conocida pero con un original basado en la misma adaptado este grupo de jóvenes talentos las artes escénicas se suele decir con frecuencia de la inicio los cursos políticos que en la acción de otoño que llama a las puertas mañana entra suele ser caliente además en de un periodo electoral de temperatura puede ser un poquito más de dinero Cal que seamos un poco armadas hasta el punto que salvo uno el resto de grupos políticos dices oye hablar comentar infiltrar sus posibles candidatos cuando estamos cada vez más cerca de que se puedan dar a conocer entre los votantes parece que siento poquito porque recuerdan que el grupo popular que estaba hoy Credito las zonas de hecho la pregunta de un hombre que cuántas veces iba a presentar el Instituto Bachillerato para el que hoy reserva de terrenos desde el año dos mil cinco dos mil seis pero puede parece de que fue de época del amor es la respuesta el alcalde pues llegó ayer después de presentar las listas teatralizadas ya pero suena más tarde el Grupo Popular convocaba rueda de prensa exaltado las siete treinta seguro que para poder a López carece de paso imaginamos que podría valorar las fiesta alguien terminadas icono natural habituales contará conforme les haya ido o vivido a este grupo su votante seguro así que caliente porque estamos en el calor del membrillo y San Miguel que llaman las puertas siguen vaquillas de la capital la provincia con algunos que otro revolcones no falta trabajos editados en estas fechas pero parece que de momento gravedad las contusiones y golpecillo o La Merced en la fiesta de algo que haya uno de uno

Voz 8 06:47 todos uno de los barrios como ocurre en Almería

Voz 7 06:50 Mayo ahora todos unidos en torno a la Morella en estas fiestas donde parece que también se ha perdido la clásica corrida de toros de esta fiesta eh pero que parece que no va a restar un ápice de alegría pullitas diversión a la vez que devoción tiene ese prietan cuencas estén tacto de la Junta de Castilla La Mancha preparado para el guión global en la Semana Europea del Deporte cuya caravana llega el Luis veinticuatro aquí sean veintitrés los actos deportivos que lleven a cabo habló más en la capital de la provincia de ello hablaremos con el servicio para deportes que contra el concejal también estuvieron en la presentación la capital en los actos este entre esta semana europea ya está en marcha variadas Escuela Deportiva de Tarancón sobre todo aquello de mayor matrícula como fútbol ya de turismo además suelen tener varios grupos toros pero poco a poco venimos comentando este curso con aciertos adelantó al oír siendo habitual estarán en marcha para confeccionar los equipos ante las próximas competiciones entre otros también la inminente convocatoria de la campaña Somos deporte tres dieciocho digerirlo cierto mal el crudo está preparando de la quinta jornada liguera en suele esa tercera división en esta nueva etapa salida tercera después de la goleada que le endosó cero tres era solar al equipo titular sigue con salida tierras tinerfeñas sea la capital de la provincia en concreto el domingo jugará Se trata del Príncipe Felipe y con la esperanza de que los siete entrenos qué falta esta tarde y mañana sigue la plantilla cuando menos igual que hasta ahora que no se suben bajas y José María Gómez Zapata Chema sigue trabajando con el equipo sola en San Víctor ante la próxima temporada en el E3 ahí el club y para abrir boca un que angulares de fin de semana ante Almonacid empeora con la visita de un grupo de actores y actrices hacemos ya vemos nuestros estudios entre otros argumentos hasta todos los puedes además de los punto cero la aplicación para móviles e Internet Z en el componentes les invitamos síganos del grupo liberado

Voz 1 09:50 y aquí está estos estudios Arco precisamente tres de los protagonistas de El musical con voces en directo en el Auditorio para este fin de semana cuál es para bienvenido buenos días buenos días Jesús entre todas las mujeres bueno es creo que tenemos es de todas las mujeres que lo público está detrás no me ver en otra Varea muy buenas gracias encantada Emma muy buenas buenos días qué tal

Voz 12 10:18 pues si estamos aquí es que estamos bien

Voz 1 10:21 a preparados y listos para una nueva etapa no claro empezando una nueva etapa porque la gente quedó contento y satisfecho de aquel primer ciclo de representaciones iré más rápido que veo volver otra vez pues es

Voz 0441 10:33 eramos que que sigue vamos que se repita toda la gente que vino a vernos y calle incluso más gente

Voz 1 10:39 que la otra vez habrá gente nueva claro trámite que no pueden la otra ocasión clara Juan que ha visto nunca en directo

Voz 11 10:49 ya solo me había visto pasear rondalla hacia mi mujer y mi madre en la ducha nada yo yo llevo cantando basta bastantes años son la rondalla y también con la banda Jaro también hecho algunas colaboraciones y tal para dar llegué es es este año para fiestas también hemos esta hemos hecho eso a raíz del musical lo que llevo ya muchos años ya haciendo colaboraciones con la banda Jaro decir

Voz 1 11:13 el cáncer se ellos solitario no eh

Voz 7 11:15 si hace son los la banda Jarosik es el sin duda

Voz 11 11:17 el día fijado yo no carne de res que no te fijas nunca mi Jesús no lleva

Voz 1 11:22 lo mujeres con una iguana

Voz 11 11:25 es cierto es cierto esperamos sí fue una propuesta de María yo no me lo creía dije dónde voy yo a cantar yo más estas canciones pero gracias a ella a los músicos y a todos que animado y tal y me han enseñado porque sino yo esa voz no tenía Iago ha sacado tampoco es poca pero desagradable pero vamos bien

Voz 1 11:44 no es que canta muy bien David finalmente bueno cuando eligió lo es porque les gustase

Voz 11 11:51 viene de de de pequeños que cree teníamos

Voz 1 11:54 ya Karim que ya

Voz 11 11:57 sí desde la primera vez que hicimos no estoy para estar del no desde las la segunda

Voz 1 12:02 hemos también en la primera lloran anhela tenía seis añitos

Voz 11 12:05 seis años fíjate

Voz 1 12:07 por cierto que está José Luis que dice que lo quiere hablar es el ex músico de la banda All directora que toma el nombre la además Compay lo tuyo Juan si la rondalla

Voz 11 12:16 la Honda ya en el trabajo de musical lo sea lo veo más que a mi mujer estoy con mi mujer dice que lo dije tu mujer no sí sí sí

Voz 1 12:26 no pero sí si no la verdad que sí marea al final tenemos ya que te has quedado por aquí más no o vas a volver otra vez no peguen debe dejar de venir digámoslo así tengo trabajo fuera pero voy a está yendo y viniendo para poder hacer cositas aquí para poderlos sí pero ya ya más cerca de Tarancón si te tienes que ir al infierno ese Valencia acerca de Tarancón pues bien vamos difícil por allí pronunció por Valencia así lo que estos ayudar a parte de de este musical bueno pasa estaremos chiquilla en Seguridad Social también me voy a hacer unos vídeos para Museo del Prado en Madrid también es tienen oficina turismo en un pueblo Valencia pues eso digo ya

Voz 12 13:04 hasta aquellos que viajar claro nada

Voz 1 13:09 he visto yo te hace muchos años para esta prueba

Voz 12 13:11 estaciones así haciendo malabares porque María no estaba aquí nos hemos juntado con hemos podido sacando en de Podemos

Voz 1 13:20 quiera sube la dirección cuando está María

Voz 12 13:23 claro claro llevábamos ya bastantes masticado pues los los actores Nos hemos juntado lo hemos hecho solos la banda pues el director José Luis porque por supuesto

Voz 1 13:35 el musical ya casi todo va Soledad

Voz 12 13:38 si alguna modificación

Voz 1 13:40 con relación a la primera representaciones en cuanto a canciones música son las mismas texto música canciones todo desigual ven hubiera modifica nada es lo mismo digo esto Arias el misma también hemos que funciona perfectamente y para qué cambiar algo que funciona en principio te ese previstos lamente este fin de San

Voz 11 14:01 hola

Voz 1 14:01 sí pero pero abiertos a más pleno con principios

Voz 12 14:07 en México en lo porque es complicado además tenemos parte del elenco fuera María y además el Auditorio para parece ser que está muy muy solicitado así que por lo pronto

Voz 1 14:21 aunque una vez por lo pronto cosa que hay que aprovechar estas dos funciones que estéis previstas en principio exactamente haber todavía presentación este fin de semana

Voz 7 14:28 pero no para los horarios

Voz 1 14:31 no no me han calculado el larguísimo que otras actuaciones a los de la visitados no no haya en el Auditorio a ese no es el viernes

Voz 12 14:43 venga hasta porque como estoy bien como estoy en todas las cosas que Gabaldón cada esto es sábado y el domingo este fin de semana en las visitas teatralizadas son el siguiente a eso sí la otra semana que tras hace que podéis ir a todos

Voz 1 15:00 no está yo que este fin de semana las visitas son para no no hay problema si y es fácil compaginar oír malas las cosas pues sí la verdad es que sí cuando te gusta sarna con gusto pues la verdad es que no pica mucho peor encuentra más a gusto cantando haciendo musical o dramatizado como no sólo las visitas guiadas por un poquito porque yo soy una persona que le gusta picotear de todo así que me quedo con todo eso sois artistas López la cabeza está claro o sea que lo que se puede vamos a verlo cómo te encuentras tu lo entre tanto a mujeres soy mercenario

Voz 11 15:37 pues la gloria

Voz 12 15:39 la verdad es que muy bien

Voz 11 15:42 la verdad aparte porque las conozco a todas este bien estamos a gusto hemos hecho piña aparte con los músicos también osea que hemos hecho un grupo bastante bueno con el director con Eloy que esta vez no podrá estar por trabajo sí pero muy bien muy bien porque hemos hecho una piña somos

Voz 13 15:58 es muy muy amigo es muy bien

Voz 11 16:01 con las bromas que hacemos siempre y muy verdad que lo pasé muy bien y estamos yo estuve muy a gusto eh tú eres es puede escapar

Voz 1 16:07 a pesar mucho

Voz 11 16:08 no en este caso no porque son las canciones son letras son las letras que te va a cantar así sin olvidar algo intentaría prohibir improvisar pero pero que no porque sino de Mata María

Voz 1 16:18 es muy exigente como muy muy exigente en exige tienes que tiene un látigo ayer la Casa Amarilla un látigo

Voz 11 16:27 te equivocas lleguen a ese Tamara

Voz 1 16:30 sí sí no hay que hay que ser exigente

Voz 11 16:35 me para sacar un trabajo como que hemos sacado en tan poco tiempo ya era casi en menos para que hemos tenido ensayos para juntarnos con los músicos y actores sino te pones un poquito duro y exigente no puede saca las cosas bien

Voz 1 16:49 cómo ha sido el volver a repetir de estas obras la gente es la perdió

Voz 14 16:55 claro que la gente se quedó con ganas hubo gente que quiere pedir no pudo ir porque se pasaba el tiempo

Voz 12 16:59 es que al final escuchas por la calle no me enteré pero bueno te enteraste siempre apelamos el pueblo éramos las redes sociales pero al final hay gente que no no se entera o que repetir encontramos este botecito dijimos bueno pues vamos a probar a ver lo cierto es que Toro que asistió salir complacido a ver si eso es verdad lo que escuchamos en todo comentarios buenos

Voz 11 17:20 hay una cosa clara que no salgan bulos de que no hay entradas porque o sea vibrantes el sí a utilizar así se han agotado las entradas a la anticipadas siempre hay un veinticinco por ciento

Voz 1 17:30 aquí antes de la función en taquilla de los dos días

Voz 11 17:33 a que cuando digan que era mientras que la gente se lo crea que vaya al ataque que vaya talleres seguramente que haya hoy ojalá ojalá

Voz 1 17:40 que que que que haya águila sí que se agoten pero claro

Voz 11 17:43 lo que no que no se crean bulos de que no que al final

Voz 1 17:46 el y ahora que tenéis idea de quedan muchas estampas flojos si la trabaje que sólo muy de ir a última hora en si eso es verdad si también esto es un poco raras pero espero que la gente se anime aunque esa última hora hoy

Voz 11 18:00 hoy hemos estado también en el área de mercadillos repartiendo uno Flyer de información y tal para ver a la gente a lo mejor hay gente que no tiene redes sociales sólo ve carteles y tal y entonces hemos estado repartiendo no falles vestidos

Voz 1 18:13 de de campana entre Campamento el musical en cuartos Benidorm dos verías Juan no

Voz 7 18:20 pues no no me he tenido que cambiar queriendo cambiar pero

Voz 11 18:23 he estado también pero no no deja lugar a medida de que compartirá con pantalón corto iba acompañada

Voz 1 18:29 los ensayando pata Onésimo

Voz 11 18:31 me vino

Voz 1 18:33 claro no no dejara no ha jalonado de disfrazar hemos vestido no sé estoy muy cómodo con este musical pues la verdad es que sí yo creo que hemos llegado apunta en el que es parte de nosotras no los personajes son un poquito mi Susana es un poquito María la María del Mar un poquito más a que todos los fondos no sentimos un poquito esta personaje pero porque son personajes que les coges mucho cariño y que son muy naturales entonces como que les coges pueden yo que sé te sientes muy cercano a ellas en tres yo creo que sí que todos nos sentimos a gusto haciendo este musical por Javier al mojados todo el juego

Voz 12 19:08 pero estas monjas Grace es lo que nos reímos sí la verdad es que no

Voz 1 19:14 hemos mucho con ellas las mejores la verdad si este musicales López Comella eh sí claro claro es de de Reyes hasta no parar hasta que te duele la banderola de las canciones que avisó a cantar venga corre cuál de a saber cual estoy de Stipe alguna bueno hay una de presuntos que es muy bonita hay personas implicadas

Voz 13 19:42 el la algo una de de la Winnie

Voz 12 19:45 de la ULE y ojivas encontraremos a Bernarda alguna de Whitney Houston I también en total con adaptada pero

Voz 14 19:51 canción canciones una todas las que componen este musical

Voz 1 19:54 bueno pues unas once

Voz 0441 19:57 yo creo que entre instrumentales y tal yo creo que sí que tenemos unas once doce

Voz 1 20:02 aparte del diálogo pero sigue intacto también loco si alguien sigue igual sin tocarlo porque funcionó muy bien entonces dice lo hacemos ya vemos lo haya visto ya

Voz 11 20:15 la que Dimas de otra vez responder ya al al no no porque lo volvemos a hacer para volver

Voz 1 20:21 o sea que trae otras respuestas

Voz 11 20:24 pero todavía hay respuesta entonces a ver si sino da respuesta al público este fin de semana y le puede corresponder a ellos cuando unos cuando nos veremos pues me hemos es es hiciera allí siguen es lo pido a la gente que le gusta mucho la música en directo que antes no se había hecho atinada en Tarancón y encima o gente de Tarancón todos Etoo yo creo que es un reclamo que la gente debería de ir a verlo porque hay

Voz 7 20:48 mucho

Voz 11 20:49 pero mucho artista en en Tarancón hay gente muy muy muy muy muy buena

Voz 14 20:54 siempre tu caso tú siempre has cantado Oscar en directo

Voz 1 20:57 de ahí estoy tocando sí claro ICO avalado por ejemplo

Voz 11 21:00 sí sí en directo e indirectos yo yo miro no tenías miedo tenía al público porque lo tenemos muy cerca pero bueno al público hay que respetarlos siempre que respetarlo

Voz 1 21:09 temerario he respetado que tampoco es lo mismo cantar una canción en la rondalla cantar

Voz 12 21:14 ONG tanto

Voz 1 21:16 cuidado eh que es muy adecuado

Voz 11 21:18 a media te tapas con todas las voces

Voz 1 21:21 aquí vas solo carantoñas a café la pobreza la música

Voz 11 21:27 sí sí al principio de incluso a capella pero bueno

Voz 1 21:30 vosotros habéis catado alguna vez en también director busca directo o o demás bueno haya mucho yo cómo me dedico a esto ellos si la mango Mamés bueno alguna cosilla sí

Voz 12 21:42 con la ronda ya con la banda o cantado dos veces solista dado la rondalla y con la banda un poquillo también cuando las cosas están también

Voz 1 21:51 claro que también con el jarro Silvia si a mí

Voz 12 21:53 si me meten en todo momento yo al final estamos todos en lo mismo que el mundo artístico que estará otra vez que

Voz 1 22:02 te gustaría

Voz 12 22:03 que me me todo definitivamente si estoy metida estoy metida digo digo de forma profesional hombre yo hago lo que es lo que hago yo intento hacerlo profesional ante la sociedad que se intentará cerrar intentará hacer lo que se pueda claro

Voz 1 22:19 por supuesto si me encanta que te verbal las caras canción una interpretación

Voz 12 22:24 quieres que me defina ahí no me voy a definir a Valdano no me voy a definir a ver yo creo que es lo que se me da mejor poder interpretación porque Bosma que no tengo vozarrón pero hago lo que puedo hago lo que puedo tampoco hay que ser una dijo Stone

Voz 1 22:39 oye las voces poco a poco educado también ese es verdad eso es verdad

Voz 11 22:44 la Juan si sirviera para mí todavía no ha habido ninguna escuela de Arturo es autodidacta lo bueno de todo de todo el botellón no iba ido a ningún sitio enseñar sino simplemente pues de los hobbies que te gustan y de Teatro de música da ya de todo deporte deporte también ya lo tengo ya más

Voz 1 23:04 te gusta el árbitro que casi no no

Voz 11 23:07 lo que soy

Voz 1 23:10 muy bien pues esperamos que a los Mossos las que ojalá adelanta que lo vais a volver a repetir esta no en principio no origine la última oportunidad cautivo por los que manito para que aproveche liquidaba

Voz 11 23:24 hallan porque es lo que hice y es que es ahora de Vitoria está hasta arriba de de actos de aquel que que por otra parte está muy bien tiraron ya está genial que haya cultura entrarán con que que hacía falta hace muchos años ya hay parece que va a otra de repuntando pero que en principio no pero oye si acaso esto si diéramos otra vez pues oye quién sabe si de aquí a unos meses no cuadran los horarios y los días

Voz 1 23:48 Madrid no entonces complicada pese te

Voz 12 23:51 ya que llenar

Voz 1 23:52 si hubiera que llegó al coso llenar está deja ojalá siga ojalá ver si hay algún proyecto después

Voz 11 24:00 yo yo por ejemplo estoy también con cabida también a echarnos una mano en un musical que están haciendo baladí Dean no quiero adelantar mucho no sé si ellos van a adelantar adelantado pero vamos que también observa selecta

Voz 1 24:10 sí haría se va a valer ya bueno Valencia Madrid y Madrid Valencia Inma estarán Conde voy a estar por ahí clarividentes en cuando pasaré para que a ver a mis chicos Si en algún momento tengo un poquito más de tiempo libre me gustaría volver a algo que ya no sea éste que sea algo nuevo para Francia también algo nuevo al pueblo te algún proyecto para alguna cosita ah claro alguna cosita nueva así que bueno a ver Baku

Voz 12 24:34 yo sigo portarán con si me veis con las visitas teatralizadas yo me meto en todo el que sabréis de mi prosa

Voz 1 24:41 cuál de los dos cosas te gusta más visitas

Voz 12 24:44 a este musical eres malo el musical Hoy es que me van a pegar como me defina como yo te refieres así dice ahora me musical pastelitos ahora

Voz 1 24:57 te

Voz 12 24:58 Adierazi visitas cara vamos es muy distinta la cosa tiene lo suyo porque musical es que contáis bailar es divertidísimo mira aquí haciendo pues lo que más te gusta pero luego las visitas teatralizadas me parece algo muy importante para el pueblo y una ha vencido es algo no sé me parece muy emocionante el guión y todo entonces me gustan las dos cosas no merecido fin

Voz 1 25:24 bueno pues algún mensaje especial Juan

Voz 12 25:27 eh

Voz 0441 25:28 creo que venga la gente por favor que vengan porque es que seguramente sea la última vez que que lo hagamos si es la última oportunidad que tienen deber algo tan bonito y tan profesional en el Auditorio de Tarancón como voces en directo con música en directo

Voz 1 25:41 con un trabajo detrás por es importante

Voz 0441 25:43 por nuestra parte entrantes les animamos a que a que vengan todos porque a pasar súper bien el sábado a las nueve el domingo a las siete

Voz 1 25:50 ciudad tiene muchísimo que es lo sí

Voz 11 25:52 data una un musical un teatro musical comedia entonces que que venga que ha pasado

Voz 1 25:58 no soy con un buen sabor de boca vamos a decorar el nombre de los músicos que importado

Voz 12 26:02 deben silbar mejor pues podemos tenido cambio de dos músicos ahora a la guitarra tenemos a José Javier Serrano en el bajo Víctor Polo sí son jóvenes promesas de Tarancón y bueno a los teclados sigue estando David Ruiz es primo de María José Luis Fernández El Jaro la batería por supuesto

Voz 1 26:26 los cambios de los músicos por su persona

Voz 0441 26:29 al ex de los claro por compatibilidades de trabajos y esas cosas al final no hemos podido contar con ellos es una pena

Voz 1 26:36 de Deco que es muy corto pero huy estoy como profesional aparte de estos tres que tenemos aquí de Juan Espadas María González de Inmaculada lema con la colada

Voz 12 26:45 Jimena

Voz 1 26:46 Juan Diego Calzado hay ustedes me gusta Mauro es mala suerte tenemos a otras dos más recordarlas

Voz 12 26:54 qué colchón que todas la conoce es en Uruguay ya hay nulo Sáiz Moreno mi madre me va a matar de la batalla

Voz 7 27:01 a mí fuese un quinteto de grandes profesionales pastores actrices

Voz 14 27:07 si esos cuatro músicos aunque hemos renovados

Voz 1 27:11 mucha mierda parcialmente Juan Inma María gracias muchas gracias

Voz 7 31:22 bueno pues estamos en vísperas de la Semana Europea del Deporte a traer como a participar en la misma curarse de actos importantes intensos Tarancón Cuenca dentro de Castilla La Mancha son las únicas localidades en principio que van a participar esta semana europea del deporte y que esperamos que sean todo un éxito al menos por el trabajo está realizando el coordinador del servicio y para el deporte

Voz 14 31:40 José Manuel Galdón buenos días buenos días bienvenido muchas gracias mucho trabajo no sí sí mucho trabajo

Voz 19 31:47 para estos días además se junta con el inicio del curso de escuelas deportivas pero bueno se puede llevar se puede ya bases

Voz 14 31:55 el lunes viene la caravana de deuda vez que Madrid se inaugura oficialmente el día veintitrés el XXIV viendo caracolas

Voz 7 32:02 perdona indicó llega

Voz 19 32:04 pues si es el próximo lunes día veinticuatro la caravana de la Semana Europea el deporte el programa vía Steve ir hemos tenido la suerte gracias a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha especialmente gracias al director Juan abona Amores de ser una de las cinco localidades en España elegidas para desarrollar los actos de esta esta caravana eh

Voz 14 32:28 eh Tarancón eleven a incluir incluido en la caravana de la Semana Europea del Deporte pues fue a finales

Voz 19 32:32 desde mayo cuando cuando recibimos la comunicación oficial y a partir de los primeros días de junio ya tuvimos reuniones con clubs Consejo Superior de Deportes y Junta de Comunidades para perfilando un programa que creemos que ha quedado amplio y variado para todas las edades y esperemos a la gente

Voz 14 32:53 disfrute con él sólo cinco producir cinco localidades en toda España

Voz 19 32:58 el Consejo Superior de Deportes ha decidido Así empieza la caravana en Madrid el día veintitrés continúa en Tarancón Cuenca en Sarrià o en una localidad de Teruel sigue por Tortosa Castell

Voz 14 33:09 yo ni termina en Valencia aquí viene de nuestros embajadores que tiene la caravana viene Víctor no me

Voz 19 33:15 estos Gutiérrez sí que es jugador de la selección española de waterpolo ha disputado varios europeos varios mundiales ir contaremos con su presencia durante la jornada el día veinticuatro

Voz 14 33:26 esta caravana viene muy además de Víctor viene más gente

Voz 19 33:30 si vienen representantes de Consejo Superior de Deportes a falta de confirmar a confirmar su asistencia a la gente de era

Voz 14 33:40 Junta de Comunidades también la recepción donde a

Voz 19 33:43 será por la mañana falta confirmar hora todavía por motivos de agenda en el Parque Ferial que es donde se desarrollan gran parte de las de las actividades que tenemos programadas

Voz 14 33:53 que son muchas

Voz 19 33:54 seguir un total de veintitrés actividades

Voz 7 33:57 veintitrés todas el mismo día

Voz 19 33:59 sí es solamente hay una actividad de senderismo que se realiza fuera de Tarancón uno tuvo que se pone de manera gratuita para que no esté interesado el tiro con arco que aunque hay el día veinticuatro también se da la oportunidad de que se haga la actividad el día veintiuno

Voz 14 34:14 es decir que va a estar a tope y los parques

Voz 19 34:17 eh principalmente el estadio Municipal ir el parque ferial que es donde hemos querido centralizar todos los actos ya que se trata un poco de que el sacar el deporte a la calle no ser no ser Cell no se practica donde donde se suele hacer habitualmente

Voz 7 34:31 después de para todas las edades sí pero

Voz 19 34:34 todas las edades todas las condiciones para niños adultos jóvenes mayores y la tercera edad discapacitados osea que cubrimos todo se implica tanto los colegios se estamos a través de los colegios directamente hay dos que organizar actividades el colegio Melchor Cano es la Fontanilla a los cuales también lógicamente además del resto de clubes que participan agradecemos su su disposición y los demás colegios han confirmado su presencia en las actividades unos en mayor medida otros en menor medida pero vamos todos han recibido la iniciativa con con ilusión si estos dos apartados

Voz 14 35:16 sí era un taller así una edición de trasteros cuatro que lleva europea ellos sean de hecho siempre algo

Voz 19 35:22 también por su cuenta si se es que también han participado a través de a través de las comunidades directamente de siempre o de recreo saludables y además en Prater de alguna actividad

Voz 14 35:32 eh vamos con el calendario y los horarios que tenemos aquí entran coges moral

Voz 19 35:36 pues como decíamos son veintitrés actividades comenzaremos a las diez de la mañana tanto en el Parque Ferial como en el en el estadio municipal ya hay actividades para todos los gustos desde senderismo atletismo tenis hay gymkhana es para niños pequeños

Voz 20 35:54 aquí hay gente mayor

Voz 19 35:56 tenemos escalada se montará un rocódromo en el Parque Ferial también hay rugby carrera de relevos tiro con arco eh rutas ciclistas tenemos también en patinaje artístico a través de clubes que tiene ACS de Tarancón y una de pervivencia infantil en el Estadio Municipal tenemos ajedrez ir a la jornada finalizara a eso de las hemos pensado una familiar para para toda la gente a marchas en seguidita de dos tres kilómetros alrededor del parque ferial tendrá salida en el mismo parque salida y meta en el Parque Ferial para terminar con una master class de zumba o las boletas de aquí de rencor

Voz 14 36:34 que todas las actividades van a estar implicado los clubes especialistas aquí de Tarancón no con sus monitores y demás

Voz 19 36:38 se trata de los colegios que hemos nombrado también está el club de patinaje de Tarancón Club de Triatlón de Tarancón te ZTE el Tram Faster también también nos Nos ayuda los echo una mano pero Boyd diversos clubs de Cuenca que tenía mucho interés en mostrar su actividad aquí como el club rubia palos que trae la actividad de rugby ahí el balonmano también que viene de la mano de la Delegación Provincial de tenis para tomar parte

Voz 14 37:09 esta de tipo actividades

Voz 19 37:11 que hacer principalmente la mañana va dirigida a centros educativos con lo cual mediante la publicidad que sea sea sea repartido irse ha estado publicando por redes sociales y diversos medios verán el teléfono de contacto tienen que contactar directamente con el la persona de cada club con el fin de organizar los los turnos y horarios para que no se en unas actividades y otras que un poquito un poquito más al descubierto durante la tarde las actividades son de acceso libre para todo el mundo simplemente con llegar a la hora que la actividad es llegar esa practicarla

Voz 14 37:45 con ropa adecuada no ropa adecuada efectiva

Voz 19 37:47 pero además de eso habrá una están donde la hidratación a los participantes aquí algún regalo también eh y habrá un otro están dirigido informó a dar información sobre hábitos de vida saludables

Voz 14 38:03 ese calcula que tendrá unos cuatro mil participantes más o menos alguien Tarancón

Voz 19 38:07 si las estimaciones es que tenemos alrededor de que participan alrededor de mil quinientas mil ochocientas personas esperemos poder superar la cifra aunque con esa cantidad ya ya los podríamos por

Voz 14 38:19 satisfecho regirse practica mucho deporte mucho con que algunos eh no estén cerrados pero a la gente le gusta

Voz 19 38:26 si el último estudio de hace dos años hablamos de alrededor del veinte por ciento de la población que de manera directa o indirecta practicar algún tipo de deporte en Tarancón

Voz 14 38:37 van a cuyos objetivos decir esta semana de que la gente haga deporte

Voz 19 38:39 que vaya sedentarismo esperemos que sexo y deseo de eso trata la caravana ir y de ahí el lema

Voz 14 38:46 es la decimos que viene panameña autoridades directivos y deportistas que no

Voz 19 38:54 y es que se fijarán tres embajadores de la caravana para para todas las localidades donde pasan y al final se decidió que me debe los tres a la localidad se repartirán un poquito al trabajo por decirlo así los embajadores son Jordi Santacana que atleta paralímpico con diversos títulos mundiales seguir participación en limpiada Almudena Cid gimnasta gimnasta internacional de retirada ir David Gutiérrez es el jugador de waterpolo que es que en que va a acudir a

Voz 14 39:24 yo tengo Almudena creo va a Cuenca Valbuena Sevilla ha confirmado el Cuenca al día siguiente también con seis grados

Voz 19 39:31 en una el día veinticinco tocan las activas

Voz 14 39:33 eso encanta imagino que todo va a resultar exitoso propios ponerse el trabajo que está realizando por nosotras con los propios clubes no

Voz 19 39:41 eso esperamos para eso estamos trabajando se seguramente que es una jornada para recordar

Voz 14 39:46 vaya pues gracias suerte y felicidades

Voz 19 39:50 era muy bien muchas gracias

Voz 21 39:53 hoy por hoy Tarancón con Jesús Gabaldón todo el deporte

Voz 11 39:58 más cercano

Voz 7 39:59 en preferente del fútbol de Castilla La Mancha cae no está presentada por los equipos del grupo I son el Campillo alto hoy el conjunto de San Clemente llevan cuatro jornadas ya tres jornadas disputadas ya en este grupo y el con la última hora del campeón y empataba dos frente al Deportivo la fuente mientras que el conjunto exactamente Perea Z ganga por tres goles a uno no Clemente que está patrocinado por Bodegas frente de Rus en esta ocasión los equipos conquenses por lo tanto junto al Pedroñeras que es el otro equipo de nuestra piel en este empataba también pero está mejor situado a la clasificatoria en la tercera jornada tenemos como líder de este grupo huracán de bacalao con siete puntos empatado a puntos con el segundo clasificado que lleva dos victorias y una y un empate ese y además el equipo más rizar el goles embarcados en tres partidos disputados eh eh no solamente tiene huracán de Balotelli del que en tres partidos no ha encajado ningún gol todavía como líder de la clasificación Carrión también al equipo de Ciudad Real es el tercer clasificado con siete puntos a un punto de desencuentro armas Gineta y el Manzanares mientras que con cuatro puntos están bodegas fuente porque iba saquen mente también el Atlético Puertollano eres Ponti de Alcázar la fuente Membrilla Miguel Esteban con tres puntos cultural de Ganga la miel Re5 tiene tres puntos Miguelturreño tres puntos campeón conquense tiene solamente dos puntos los ERE sendos empates Hellín un punto hicieran el estado de Caudete con eh todavía no han subrayado la bien el triunfo y además tampoco ha apuntado que hasta el momento este equipo mientras que el segundo por su parte tenemos equipo de nuestra zona de influencia hay un equipo también con el San José Obrero está encuadrada en el Grupo II en esta ocasión con ellas tubos bien la temporada anterior donde militaba el equipo del Club Deportivo Tarancón Perec por esta zona de influencia fuera de competición el último fin de semana se disputaba los marcadores Sonseca uno piedra que dos Horche uno Mocejón cero Urda cero Toledo B cero corazón Titán uno Talavera formación deportiva cero Illescas dos Pantoja cero Quintanar cuatro Cabanillas cero Cobeja cero Torrijos uno o al hogar cariño dos Samson cero cero Torpedo dos Yuncos cinco es el Torrijos lider de nuevo aspira a estar en los puestos de la Victoria a intentar el retorno a Tercera División este equipo vinagres aunque luego se ven desinflando todo depende evidentemente de la situación económica conforme avanza la temporada tras del otro equipo que aspira lógicamente también al litoral de muros castellanomanchego el Illescas con siete puntos al igual que el corazón Titán seis puntos tiene quitara de la orden que otros equipos que el de salida parte como favorito también para jugar hoy lo hemos está en la promoción tardas en teoría pero está ligeramente escorado ya a tres puntos del liderato Yukos tiene también seis puntos Sonseca seis puntos y Horche seis puntos así cual Pantoja hasta la octava positiva atraques victoria como para este equipo de Pantoja con cuatro puntos Mocejón niño o ir es porque querellas miedo Fali que tiene tres puntos dos el Toledo B con un punto conseguido empatar un partido hasta el momento torpedos Séntisis tiene también un punto no punto todavía ni el Cobeja Talavera formación deportiva que la pasada temporada fue bastante irregular cuando militaba el equipo tan claro este mismo grupo categoría eh deportes la Primera Autonómica Grupo IV riesgo afecta que los equipos de de influencia nuestro cobertura posar comenzó la temporada provecho de forma bastante irregular el motivo en principio las fiestas patronales de algunos municipios pueblos de alguno de los equipos ideado por otra parte también hay que tener en cuenta el factor agrícola la vendimia que ya ha iniciado prácticamente un en la mayor parte de los pueblos de Castilla La Mancha y esto hace que muchos eh equipos opten por aplazar los primeros partidos no es la primera temporada qué ocurre esto es ustedes con bastante frecuencia que empieza de forma irregular y aparte pues nada la proximidad del día uno de noviembre que es fiesta de Todos los Santos para otros equipos optaron por esta primera partido para jugar en el día de los Santos el día uno no es el caso que José Santiago que por motivo de las fiestas del Cristo de los aparecidos este fin de semana aplazó un encuentro convenientemente frente al Atlético Guadalajara que tenía el equipo Dujail le ocurre lo mismo en este caso fue el equipo local también el tifón Tino el rival el quién por las fiestas patronales de Cifuentes en la Jara eligió aplazar el encuentro también para el día uno de noviembre y otros como decía o por otros motivos incluso la vendimia Junquera que también ha saldos ya aplazó el partido tiramos de Guadalajara el Casar así como el partido entre el Cedillo del Condado en Guadalajara promesas con él de los eh a ocho partidos que hay que componen el grupo en esta primera Autonómica Grupo IV solamente se disputaron tres encuentros fueron Esquivias uno Seseña tres Águeda albiceleste de Guadalajara uno Sagreño cero Noblejas dos Alovera o no empieza como leyes por lo tanto los tres equipos que han conseguido vivir la victoria que fue el Seseña Noblejas ya que me albiceleste pero aquello yo puedo gravedad pues eso estrella el líder Noblejas segundo esta tarde si no puntúa estos Guadalajara se continuará y El Casar y el resto pues están pendientes de comenzar la temporada por qué como decíamos al ha aplazado la jornada primera de competición por estos motivos que anunciamos unos equipos confía hemos que poco a poco se va a tener regulando la las competiciones porque yo creo que un equipo tiene pendiente un partido dos partidos se van quedando hay colgados y luego las clasificaciones pues ya unos en muchos momentos a engaño

Voz 1 45:28 no

Voz 18 45:30 ya estábamos contenido ha continuado con tomate

Voz 5 45:38 y por supuesto seguiremos junto aquí contando lo que ocurre en Tarancón comarca

Voz 7 45:54 deportes nuevas miradas el título de una ponencia que José Barrio Muñoz previsto seleccionar España es el obesidad europea impartió Cuenca en ante medio centenar aproximadamente participantes de de Castilla La Mancha de medio de comunicación que si cita en esas jornadas de periodismo deportivo que se cebaron en la universidad castellano manchega y concretamente en el Campus de Cuenca autor de libros periodistas deportivos contradice el fútbol al pie de la letra el de dos mil ocho y protagonistas contra la violencia en el deporte lo civil nueve Actualmente compagina su ocupación profesional docente de investigador principal del proyecto es sólo deporte femenino financiado por el Consejo Superior Deportes y el Real Madrid de la Unión Europea interesantes planteamientos digo deportivo cuenta Tanto José Barrero en esa provincia basarla en vez de comunicación son clave en educación de las personas y por eso la trascendencia de que de lo que hacen ya que puede causar mucho mal pero también mucho bien considera que que llama la atención sobre la responsabilidad que tienen los periodistas que a veces piensan más en vender que informar correctamente dice este ponente por otra parte la relación deportiva los medios de comunicación informal educar entretener lo moderó José María Herranz Partit por Lourdes García Félix casilla Federico Quintero de alto todo este debate en una ronda todos los cambios el P mismo deportivo de los últimos años la evidencia de los cambios de vida las redes sociales los canales temáticos los canales públicos o privados de ahí que haya tanta diversidad por tanto unos informan Oates entretienes y otros pues se equivocan en el caso de Scott al temático como es Teledeporte todos los ámbitos deportivos aunque considera que en España el fútbol se lo come todo por otro lado opina que educar a través de formación muy fácil ya que llega a más personas también es cierto eco con los medios que tienen ahora de información es eh a se tiende llega antes importar a veces en hacer bien la información y eso se debe sobre todo a las redes sociales sin embargo Fedrigo Quintero que es empresario creaba el periodismo digital que comenzó en Sevilla y que es España dio inicio de España Colunga éxito el desmarquen eh considera que la sociedad ha evolucionado y eso no va a cambiar las redes sociales están ahí hay que adaptarse a ello es consciente que los periodistas tienen la labor de informar de ducal o entretener pero es importante saber cuál es el mensaje que se tiene que dar mientras que Alberto valses reflejado en los aspectos que comentaba los compañeros de mesa en tanto que Lourdes en televisión es más espectáculo la nadie más informativa la audiencia es importantísima para sobrevivía Albertos periodista deportivo en un medio local con el Conquense Isabel trabajo que cuesta conseguir audiencia en estos medios y por otra parte también un deporte fumar periodistas y medios que poder José Mela Herrán participó Inmaculada Teruel Manuel Reina Javier Pintado

Voz 19 48:35 yo a Carlos Francisco Gil

Voz 7 48:37 que sea compuesta por jóvenes periodista de El Mundo Deportivo que cuenta con detalle cómo fue en los comienzos la evidencia día a día ir a de los valores deportivos en el fútbol que lo moderó también el propio profesor de Televisión de Castilla La Mancha José María eran estuvieron Joaquín Caparrós Javier Alberola Ginés Meléndez Matilde Martínez y Carlos Marchena Éste fue

Voz 8 48:57 un debate muy valorado el codo