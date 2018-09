Hoy por Hoy Tarancón 13:05 (21/09/2018)

Voz 0441 00:00 no sé que fue un miembro del partido en Talavera el que difundió una noticia falsa sobre la consejera de Fomento este verano para perjudicar su imagen según esa falsa información Agustina García no habría aconsejado la instalación de una empresa en Talavera sino en la localidad de Casarrubios del Monte Javier Porras cree un perfil falso en redes sociales que tal y como ha confesado en sede policial al tiempo que pide disculpas a la afectada disculpas que son insuficientes a juicio de Miguel Perantón vicesecretario de Comunicación del PSOE talaverano

Voz 1 00:28 entendemos que desde el Partido Popular desde su dirección la máxima responsabilidad es el su presidente Santiago Serrano pero también la tiene el el ciudadano Jaime Ramos como máximo responsable representante del Partido Popular en la institución municipal sintiendo fomentando este tipo de actitudes que desde luego no son propias de un partido democrático no son propias de un partido que aspira a gobernar una sociedad hay una ciudad en los planteamientos críticos como es Talavera

Voz 0441 00:59 los inversores del Puig Food desembolsarán el dinero cuando se obtengan las licencias el proyecto sigue su tramitación y los promotores mantienen dos mil diecinueve como fecha de inicio del

Voz 0441 01:11 a responsable en España de Wanda visión lanza un mensaje de confianza para todos aquellos escépticos de los que dice asumir las críticas constructivas para mejorar el proyecto

Voz 2 01:21 escepticismo ese podía resumir en dos preguntas Se va a ser realmente se va a hacer todos haber esto lo vas a hacer con mis impuestos iba a acabar en drama dice que nuestro papel expresamente seguir avanzando demostrando y cada día trajeron lo demuestra más somos un proyecto serio privado eficiente no es un experimento ese va a ser Se va a hacer bien

por último dato el de las exportaciones de Castilla La Mancha que alcanzaron los cuatro mil doscientos treinta y cinco millones de euros en los siete primeros meses del año un aumento del cuatro uno por ciento según el Instituto de Comercio Exterior

Día Mundial del Alzheimer aquí entrar en esta final de sensibilizar visualizar esta enfermedad con la programación y cada año se prepara asociación que preside Esteban López ha FAF que inició estos micrófonos la clásica comida de convivencia en un restaurante Tancredo pasado mañana cuando pasan nueve minutos de la hora de la tarde después de que las intervenciones junto al deporte jornada de pádel veinticinco discretas para terminar con la comida de convivencia el domingo es una enfermedad que en principio de momento no tiene Qurei que afecta a muchos miles de personas que incluso podríamos decir que son pocas las familias que una otra manera a lo largo de la vida no tiene algún afectado el mayor obra lado más o menos próximo por ello hay que sensibilizar y contribuir a que lo más cercano lo puede llevar mejor que sigue investigando la misma una de las demandas que tienen previamente es hacer un el estado de la las personas que afectan sobre todo aquí en Castilla La Mancha es lo que dicen las asociaciones e los familia este afectados por el Alzheimer cifran en unas actualmente pero no es un dato fiable actualmente autónoma a convivir en una jornada en torno al juez y en particular la marca más popular de los mismos famosa no sólo por su muñeca sino por otros muchos si es que alguna forma hay que ir preparando la Navidad y la campaña Ningún niño sin juguetes que de hace llevada acaba hoja por cierto conocedora de este programa ya cuatro años lo estás en León por es llegaba a Tarancón que además de los talleres de ayer se da la oportunidad de que se pueda contar con juguetes este año para escribir dentro más desfavorecidos fundamentalmente en su momento de Reyes un reparto que este yo contra también con Servicios Sociales del Ayuntamiento el problema compartir según adelantaba al primer teniente alcalde y concejal de Servicios Sociales así también presentes hombre local de Cruz Roja ayer se desmoronado la previsión es que había en el día de feria localidad para esos siete calles que formaron y además después para el reparto de juguetes que fue numerosos parecía que ven llegado ya LOREG y el magos a Tarancón seguimos había ayer previsto rueda el golpe del el Partido Popular en el Ayuntamiento Tarancón que alguna formas debería de hizo el curso político que me local año preelectoral después de las fiestas patronales y el cruce de avisos que se ven dándolo estos políticos de las últimas fechas pero al final Grupo Popular decidió aplazar esta comparecencia ante los medios de comunicación UGT prensa que tenía preparada y el que un documental concretamente en caso de piedra espacio cultual autogestionado además cosa habitual histórico un director alemán la proyección gratuita que puede disipar algunas dudas sobre todo desde otra perspectiva una parte importante de nuestra historia se abre al público esta noche una exposición veinte años de historia deportivos el ámbito Tarancón de furia de fútbol sala de cuernos de su creación la indumentaria de los equipos para celebrar el veinte aniversario de Langreo que fundó con la presidencia de Ignacio Caballero que sigue además como tal y que esperamos cumpla años efemérides serán lo dictó anoche la apertura a las ocho treinta pero como cada fin de semana es evidente que depués de que una página especial con un triangular para servir estas dos décadas que hablábamos del Club Deportivo Víctor la participación de equipo que dije voy a Gómez Zapata de Chema éramos decides el Fontes separadora en el pabellón polideportivo cubierto la Anaga en vísperas de que llegue la calidad la Cámara de la Semana Europea del Deporte que se inicia hoy en Madrid con la fiesta deportiva en el Cerro del Rey el lunes llega Tarancón la misma tenemos XXIII actividad deportivas el comba afronta ilusionado con la autoestima alta porque se ha demostrado que tiene capacidad para enfrentarse en cualquier campo y a cualquier rival la capital manchega en Ciudad Real en el Príncipe Felipe ante el titular los de Cañete están dispuestos que preparados para dar la cara la talla intentar arañar algo de este estadio El Príncipe Felipe democráticamente pueda así también conseguir algo importante y positivo recta final para San Mateo los fines de fiesta de Cuenca La vaquilla la devolución del petróleo memoria la capital de Alfonso VIII que ha sido muy concurridas porque si al costando mucho las el moro malas porque el ambiente las peñas que son auténticas protagonistas de estas fiestas apenas un año después de un mes después de las patronales San Julián de agosto allí nos disponemos también con la oportunidad de de poder repartir en algunos casos repetir en algunos casos ver la por primera vez en otros la comida musical con música en directo en el Auditorio era una tanda de presentación previa el verano sorprendieron gratamente las voces de actores y actrices la música selección de obras de este musical donde voy a Joaquín lo haría IGME y Juan curiosamente para nos ofrecerán lo mejor de lo hacemos ya vemos dos sesiones previstas que pueden ser las últimas porque entre otras cosas el auditorio no tiene fechas para coger más actos en varios meses porque les gusta a ellos también recabar nuevos proyectos cinco actrices actor y cuatro actrices y un actor cuatro como músicos forman el eco que además según ten Ximo simultanea actividad con otros grupos o colectivos es decir tienen todos todas más de de escenario de artistas como han demostrado en muchas ocasiones hoy el último entrenamiento de los muchacho hijo José Cañete hasta que no finalice no va dar la convocatoria pero no habrá más cambios que los justos en recuperación de jugadores y siempre que lo haya es lesiones en la sesión de hoy a veces es más suave y el deportivas y otras actividades en la tarde noche convierten distracciones de piedra hace años en actividad y comercia un placer poder ver cómo se encuentra a falta todavía de cuatro se escuelas comiencen el curso estas extracciones de Tarancón cada tarde noche vas M con la meteorología que teníamos que afortunadamente está siendo que da más caluroso de lo habitual unos dice que ya el calor del membrillo y otros que se aproxima el veranillo de San Miguel son entre otros argumentos abstractos este viernes los puede seguir además de ochenta y ocho de aplicaciones para móviles e internet registran componentes les invitaba

Voz 5 08:50 Barranco ideal para la vuelta al cole

si te preguntan qué es lo que escuchas en lo claro Rato y estar en la Cadena SER ochenta y ocho punta cero FEN

Voz 8 09:27 y en el dos

Voz 9 09:50 contigo

Voz 8 09:51 tú

Voz 10 09:55 que lo no es Bloody

Voz 9 09:58 a su olivo bosque eh el de ahora

Voz 11 10:11 no

Voz 9 10:13 hasta ahora de un heredero

Voz 8 10:34 un

Voz 9 10:39 no Pierre es de que de seis

Voz 11 11:02 no

Voz 9 11:08 eh sí no yo

Voz 10 11:40 hola

Voz 9 11:48 de aceituna

Voz 11 11:52 no

Voz 9 11:54 este eh

Voz 8 12:05 eh

Voz 0988 12:18 y es que pareciera que hubiera llegado ya el mes de yo estarán con la festividad de los Reyes Magos de feria se muestra otra Orleans del pórtico concretamente ayer esta gran aún grey infantil y juvenil se dio cita para asistir a través de esos talleres y es que ya la va a Tarancón esa cuarta campaña Ningún niño sin juguete la empresa famosa llegaba a través de TVE Castilla La Mancha el Inter Tarancón con la propia Cruz Roja siete talleres de tres niños y en una jornada celebrada en ese pabellón decidir muestra aunque en principio parecía que la cosa está un poquito floja afinarse superaba las previsiones para jornada que la empresa de juguetes Famosa llevado a cabo en el pabellón de Fresno puestas es la cuarta edición que a través de nuestra comunidad autónoma primera en llegar a Tarancón que saber además ve prefieren esta campaña duración de juguetes para distribución entre la población más desfavorecida para que ningún niño se quede sin juguete sea una realidad estas navidades los Reyes la Cruz Roja sombrío cree Tarancón que ya ha tomado parte en otras ocasiones a través la asamblea provincial según el presidente local y los servicios sociales Ayuntamiento Saras en su momento el de juguetes humillar en total el alcalde en funciones Juan Francisco ciegos el representante famosa José Miguel Toledo la directora Educación María Ángeles Martínez el presidente asamblea local de Cruz Roja Francisco día otros concejales optara Garrido inauguraba la tarde de talleres a lo que son central de niños y niñas que durante más de tres horas en distintos talleres reeditados progenitores de famosas o juguetes de la marca llevaron a cabo al final de los mismos partido ante todos los niños y niñas que asistían juguetes de la marca famosa allí expuestos entre dibujo a quiénes se enteraba te ven un número al entrar a los talleres de regalos al rival hubo un recuerdo para todos aquellos que bebía suerte en el sorteo además este gran en Navidad mil juguetes a Cruz Roja de Tarancón para que junto a los servicios sociales y el programa Compartel se reparta entre las familias más desfavorecidas las utilidades y representante de la empresa pusieron en valor la importancia del juego los niños de cimiento tanto la marca de juguetes vamos a cobrar instituciones que contribuyen para que para que la campaña sea posible estafó las intervenciones de las autoridades el presidente de famosa

Voz 12 14:18 estáis pan pues buenas tardes a todos bienvenidos a esta jornada la cuarta edición de la campaña de famosa de Ningún niño sin juguete estamos encantados de recibir a vamos a este año y que hayan elegido a nuestra localidad esperemos que la actividad salga todo lo bien que que me parece que va que va a ser que hemos difundido esta actividad entre todos los AMPAs todos los colegios todos los colectivos de niños y niñas de nuestra localidad y esperemos que dentro de unos minutos esto tenga el éxito que que esperamos por nuestra parte decir que esta campaña es muy necesaria también desde un punto de vista social como mi servicios de Servicios Sociales donde creemos que es muy interesante no solamente la jornada de hoy donde se van a disfrutar de unos de unos de unas actividades y unos talleres donde incluso luego creo que se sortean los los juguetes sino también porque esta actividad tiene por secuencias posteriori nosotros en nuestro caso en Navidad con el programa compartir este caso a través de Cruz Roja donde la entrega de los juguetes que se consigan con la participación de cuanta más gente mejor en este día de hoy pues luego tendrá más repercusión entre todos los niños con todas las familias con vulnerabilidad económica social de nuestra localidad y creo que también de la comarca entonces nada más que dar las gracias a la famosa de la Junta de Comunidades por también ayudarnos es la organización de de esta actividad

Voz 1610 15:38 los pasos con Paco perdón

Voz 12 15:42 el responsable de Famosa que no va a explicar un poquito más en qué consiste esta actividad y esta campaña

Voz 1610 15:49 sobre él Toledo sabe sabe agradecer a la Ayuntamiento de además Junta Così disponibilidad tipo ponen lo tan fácil para celebrar la cuarta edición de ningún niño fue tienen que es un orgullo pues pueden contar con todo el equipo de Famosa ha volcado en la actividad para los niños una actividad que hacemos por cuarta vez que nos encanta pues es el acto más solidario que hacemos son algo que el año Nos volcado hemos la necesidad de que todos los niños cuando llegan navidades puedan abrir juguetes los niños más necesitados conciencia vamos a los más pequeños de Tarancón a poder ayudar que eso se cumpla el acto consiste pues cada niño que hoy asista a la actividad entregará un dibujos a nuestros compañeros de Famosa con lo que elevarán un regalo ese dibujo hará posible que un niño esta Navidad pueda abrir Vettel que para nosotros como repito es un orgullo como empresa poder hacer estos actos solidarios suelen ya porque estamos volcados en el día a día en el esfuerzo y el trabajo de sacar rentabilidad de de las compañías ya súper necesario pues aislarnos un poco poder hacer este tipo de actos pues tenemos un tallo por marca siete talleres y lo más importante pues todo la marca Fever como veis están aquí todas las pistas su todos los niños pudiendo jugar y montar en los montadores viviendo los productos estrella de las próximas Navidades

Voz 13 17:38 bueno pues gracias a todos en primer lugar destacar la importancia un doble agradecimiento tanto a famosas como la predisposición del ayuntamiento a la hora de poner en marcha todo lo necesario para llevar a cabo esta actividad os vamos a quisiera agradecerle dos dos aspectos por un lado que hayan pensado en Tarancón para llevar a cabo una concentración de reunión de trabajo con lo cual no es sexo

Voz 0988 18:00 muy satisfactoria que piensen el resto

Voz 13 18:02 empresas que tienen en nuestra provincia múltiples ubicaciones tanto entrarán como el resto de provincias para llevar a cabo sus reuniones de trabajo abrimos las puertas tanto a nivel de turismo como de niño meditación económica para que para que lleven a cabo estas reuniones en nuestra provincia y por otro lado en lo que a mí respecta como responsable de la Dirección Provincial de Educa acción agradecer a que a nuestros chicos y chicas de Tarancón puedan pasar esta tarde una jornada de juego de disfrute con lo que eso supone para nuestros niños todo aquel que tenemos hijos eso que somos docentes sabemos de la importancia del juego para el correcto desarrollo tanto psíquico como físico del del del crecimiento del propio niño así que es muy agradecida porque además no sólo van a poder disfrutar de estos circuitos que se les han diseñado para esta tarde sino que van a poder llevarse a casa todos los juguetes que han puesto ya a su disposición todos nuestros chicos y chicas de Tarancón por lo tanto doble agradecimiento resaltar que somos una provincia que estamos abiertas a que se lleven a cabo todo tipo de reuniones tanto laborales como profesionales ir por supuesto que nos ayuden a dinamizar el motor de la economía de nuestra provincia muchas gracias

Voz 14 19:13 yo soy el cuarto en hablar pero no voy a cerrar el acto El acto estricta dieta alcalde obviedades que nosotros John Barnes ya inventos al ayuntamiento que colabora en todos los rama que tenemos ya famosa este caso hablando ya varios años yo el año pasado ya en Cuenca lo cual decimos aquí nosotros el año pasado se distribuyeron los ciento Entonces chicos con quinientos juguetes típico cohetes que nos repartimos el día de Reyes este año con el con el día en el documento considera que el mejore día veinticinco leyes pues bueno vamos a gustar Nosa las misiones de decoradora nada más y de que los niños pasen un día agradable

Voz 0988 20:11 será un millar de regalos los que va a mear juguetes esa famosa para este reparto para que ningún niño que ese juguete pero aparte de te has independientemente el sigue a Abellán en su momento para con poder el conseguir más juguetes todavía porque incluso se puede llegar los lamenta Tarancón sino también a la comarca que viene siendo habitual últimamente

Voz 0988 20:53 de a la anterior subdelegada al Gobierno que es eh había en la provincia de Cuenca con raíz estarán coreas Margarita Lozano pues ha sido nombrada subdirectora de formación en un vial que son cargos más altos importante le dio fuera de tráfico subdelegada está pasando de junio fue nombrada subdirectora a principios de este mes de septiembre estudie traje de formación educación vial en aviación fuera de tráfico que cargos más altos de del UNAMID cómo adscrita Ministerio de Interior libremente no se hizo efectivo a primeros de este mes de septiembre Se trata de cargo de servicios del Atlético porque tras la proyección generan en el mismo sitio de un organigrama que la secretaría general de la Subdirección General de Gestión de la Movilidad tecnología del Observatorio Nacional de Seguridad Vial la subdirección de formación y educación vial es largo al que le corresponde en judiones como gestiones es un vial Formación de Conductores organización de pruebas actitud formación darse menores regulación registro y control de las escuelas partitura de conductores los centros habilitados para evaluación de las aptitudes psicofísicas los conductores Trinidad de Quito gratitud psicofísica para obtención de renovación de autorizaciones administrativas para poder conducir estremecimiento de directrices básicas para programación de discreción el entre otras de esta forma vuelve María Lidón Lozano a la estructura de atención elección de tráfico donde todos recordamos el año dos mil seis al diecisiete cogemos provincial de Tráfico en Cuenca la ex subdelegada del Gobierno participó también en la relación de la Ley dieciocho para dos mil nueve el veintitrés de noviembre para que se modificaba el texto articulado la Ley sobre Tráfico Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial que hundía explicó también aquí en estos micrófonos que la licitación por volver a la estructura de tráfico esta profesión era

hoy por hoy Tarancón con Jesús Gabaldón

Voz 0988 23:22 puede a las últimas oportunidades que tengamos de poder acción sobre el escenario a Juan a Irma a María a Joaquín y a Nuria lo hacemos ya vemos es el musical con voces y música en directo Nos ofrecen después de aquellas actuaciones que tuvieron antes del verano en el Auditorio de Tarancón dos sesiones tienen preparadas previstas en principio parece que hay posibilidades de que se puedan repetir será mañana a partir de las nueve de la noche en el sábado y el domingo a partir de las siete de la tarde en el Auditorio hay entradas todavía las entradas se pueden adquirir poder hoy lo harán de las funciones que venía siendo habitual es un espectáculo que luego gusta a todo el mundo porque así se manifiesta no representaciones anteriores porque son posiblemente dentro de esa grandes artistas que tiene Tarancón A eh que son auténticos profesionales a pesar de su condición de aficionados porque él se dedica exclusivamente a ello lo cierto es que dentro de esa gran oferta que tiene artística y cultural Tarancón pues este grupo ahora lateral tiene todos con sus voces con su música son un elenco cuarteto con cinco cuatro actrices y un actor con voces y logramos en los cuatro músicos que ayer contaban previamente estos tres de los cinco actores principales ya eh musical con la comedia musical lo hacemos ya hemos mañana pasado mañana en el Auditorio de nuestra localidad esta tarde a partir de las ocho y media está previsto haya un oficial de la exposición en este caso decorar los veinte años veinte aniversario de la fundación de la creación del crudo deportivo e San Víctor de Tarancón que comenzó eh dedicado a las mujeres proyectil previamente de ellas de las chicas no fútbol once luego en femenino y actualmente pues eh mantiene con el fútbol sala pero en este caso masculino en una convención regional de ya hablaremos también en nuestro tiempo de hoy el pasado jueves el pasado miércoles luego nosotros el presidente fundador del club y que todavía sigue después de veinte años al pie del cañón Ignacio y Manuel Caballero

Voz 18 25:57 eh

Voz 10 26:12 no voy yo eh en junio

Voz 19 26:54 desde luego

Voz 10 27:16 eh eh eh eh

Voz 19 27:56 no

Voz 10 28:14 eh eh la eh eh

Voz 0988 28:46 yo estoy viendo a partir de las siete de la tarde está previsto en la Casa de Piedra es espacio yo autogestionado cultural la Constitución en una proyección de la causa J Franco detiene a Lucía Palacios post Palacios abono el la película el presunto genocidio creo tuvo lugar España durante la dictadura Lucas ha procesado a nadie pues las sistemáticas cometidas por el régimen dice víctimas del franquismo presentar una que hayan Buenos Aires la llamada que ya Argentia Astra momentos en emitió veinticuatro les internacionales de arresto la cosas pero contra Franco pone la querella argentina en su contexto histórico judicial plantea la pregunta por estas cosas en boca el último gran juicio contra una dictadura fascista el siglo XX la prohibición el domingo a partir de las siete de la tarde en casa de piedra de Tarancón donde estará al parecer previamente Dietmar post it junto a Máximo Molina que es el presidente de la Asociación de la recuperación del nombre histórica de la provincia de Cuenca agiganta en

Voz 20 30:02 hoy por hoy Tarancón con Jesús

Voz 4 30:05 al don todo el deporte más cercano

Voz 0988 30:08 que como fin de semana viene con una agenda apretada importante porque poco a poco se van poniendo en marcha pero además aquí a tener un torneo de pádel concretamente en este caso beneficio de Arafat que está celebrando la Semana ACM como decíamos en la cabecera de nuestro programa hay que veinticinco parejas inscritas que estarán en las instalaciones de este par de Tarancón las pistas esas cinco pistas que tenemos el padre está en Tarancón tenemos un triangular de fútbol sala he para conmemorar el veinte aniversario también el Club Deportivo San Víctor Tarancón que empieza con una exposición esta misma tarde ir por otra parte el crudo porque aunque está en competición un desplazamiento nada fácil por otra parte pero que va a afrontar con siempre optimismo ilusión de poder conseguir el resultado pues no he Abidal manchega de Ciudad Real pero además tenemos ya en funcionamiento las escuelas hemos visto esta semana ya hablábamos de todas la Escuela de Fútbol Jesús gravosa con eh Jorge cállate porque había comenzado ya el curso colas ayer ya pudimos ver a elemento la Escuela de Atletismo nuestra localidad previamente cerramos con el presidente de la misma él asiente la entrevista del tiempo de deporte

Voz 21 31:10 bueno pues otra escuela que ha arrancado ya el curso dos mil dieciocho dos mil diecinueve es la de atletismo que por cierto también es de las más numerosas en cuanto el humoral unos seres GRE en vez de actividad hablamos otro día con la escuela de fútbol que sudorosa y hoy le toca a la de atletismo con horror el director buenos días vamos hola buenas ya Jesús Avis arrancado ya imagino que como siempre creciendo un poquito más en cuanto al uso de alumnos Raúl

Voz 22 31:33 sí la verdad es que una una sorpresa vamos a ver no no sorpresa sino que sí es cierto que cada año pues

Voz 23 31:41 se va sumando gente gente que sigue continuando con nosotros ya contamos con un número muy grande porque además de recordar que el club aparte gestiona la sección de tiraron infantil si hay diversas diversos días que que coincidimos ya que nosotros también llevamos la parte del atletismo igual no lo ambientes una ayer fue una sorpresa la verdad que hace muy buen tiempo pero bueno está claro que que tenían todos muchas ganas de comenzar tanto los nuevos como la gente que que está desde hace ya tiempo ahí bueno pues con mucha ilusión con mucha ilusión de que sea una buena temporada de que los chavales pues sigan conociendo extradeportivo se incorporan

Voz 21 32:22 Paul de edad más temprana o ya de edades intermedias también incorporarán a la Escuela de Atletismo pues este año he

Voz 23 32:29 ha habido mucha gente nueva de pequeños del grupo de pequeños nos ha sorprendido que se han incorporado muchos eh bastante chavales de a través de cadete en adelante es es son edades sí que sí que sí consideramos que es más complicado porque a cada vez más tempranas parece que quieres probar más este tipo de deportes más adelante para que como tienes más más miedos para hacer atletismo por el tema de decidir es un deporte más duro individual entrenamientos y más pero sí que es cierto que un gran número de atletas de categorías Ecuatorial digamos de grupo de medianos mayor

Voz 21 33:08 eso va a ser necesario que partía de monitores que está ahí Raúl

Voz 22 33:13 pues bueno ahí es donde tenemos ese hándicap eh

Voz 23 33:17 pero bueno por ahora estamos tres monitores también que como te he dicho y de la sección de Villalón y ya no solamente me también tenemos el apoyo el apoyo dentro de dos monitores tanto de Salva que son los responsables de las me tiraron por lo tanto digamos que somos preso no pero que somos un equipo de seis los que estamos llevando la lo que es la sección de atletismo no

Voz 21 33:44 hay alguna novedad para este curso Raúl un beso a mantener más o menos la misma edificación de cursos es que buen resultados por otra parte el vienen dando

Voz 23 33:53 sí es hoy día hoy día estamos en una planificación de de temporada que que nos rige el deporte escolar y el deporte federativo nosotros no es una planificación que es que realmente la que hay que llevar sí que es cierto que que nosotros que nosotros a puntualmente también estamos intentando adaptarlos a las competencias deportivas hacemos con la Escuela del Corredor más que nada por enriquecer fines de semana

Voz 0988 34:24 competiciones tiene un aspecto más lúdico

Voz 23 34:26 mucho más integrador de familia y demás nada seguiremos avanzando en nuestro campamento que ya va a ser el el cuarto año para el próximo verano el seguiremos con los entrenamientos fin de semana muchas este bajamos a la ermita que tenían una cosa que la planificación es una razón base que estar tener los resultados esto ha pasado sigue reforzaremos porque siempre pasan cosas durante el año y siempre surgen nuevas iniciativas y nuevas cosas que como clubs siempre nosotros no lo hacemos también ofrecerá a todos los alumnos así que será con muchas ganas de de que salga todo bien que los chavales creciendo como deportistas y personas y nada y los resulta luego vienen por suerte porque dentro de la cantidad tenemos buenos chavales como era genética hay buenas condiciones

Voz 21 35:10 en horarios turnos también según edades grupos no

Voz 23 35:14 sé si seguimos manteniendo atletas de dos mil siete a dos mil dos de cinco y media siete lunes martes jueves yardas y los más jóvenes de dos mil ocho a las ocho estrellas esta semana lo que es martes jueves y actas

Voz 21 35:29 en en Fire días ganara Ghana categoría no

Voz 23 35:32 son tres y cuatro pero no son las mayores cuatro los más jovencitos tres Li ir nada de fines de semana cuando le competición sí que es verdad que intentamos en fin de salvar a reforzar aspectos no es mucho más técnicos luego ya empezamos en noviembre con una temporada cargada de competiciones que es que prácticamente no se para ya está casi el mes de junio por lo tanto ya no sea ya sólo solamente las pruebas que hacemos nuestra Quintana con que ya son varias de de populares etcétera etcétera Si las puertas Scolari federativo

Voz 21 36:06 y en el que también ha empezado también ha empezado el curso imagino que está bien aumentando el número de alumnos

Voz 23 36:12 la verdad es que es el habrá que eso no una un una buena noticia para para para la sociedad para en Generali Tarancón en concreto que que estamos saliendo a la calle gimnasios y travesía de polideportivo las diferentes ofertas que que que hacemos ya no solamente atletismo y diferentes actividades deportivas que Tarancón está muy activo en el mundo del deporte yo creo es una buena noticia porque eso a corto plazo a lo mejor no sea a largo plazo en el tema de esa luz en el tema de diferentes enfermedades condicionadas al sonido más pues seguro que si hubiera estadísticas dentro de diez años a reflejaría todo esto ir ahora pues buenas noticias de que la gente esté apostando por el deporte en atletismo evidentemente estamos muy contentos porque la escuela de correcto está está teniendo una respuesta muy grande irá a seguir trabajando porque la gente sigue lesionado con el deporte idea que yo creo que es una vía fundamental con el paso de los años de detener el asociado el deporte vira laboral es deporte ocio tiempo pues yo cosas claro yo

Voz 21 37:25 no pudimos determinar esta colección con un que han tenido siempre de ejercicio estalló imagino que superar ratifica ante porque está en el campeonato del mundo de veteranos el Málaga no

Voz 22 37:34 sí es bueno

Voz 23 37:36 de momento muy rápido

Voz 22 37:38 años eh sí que ya salió la circular de que él

Voz 23 37:41 en España Masters por ser campeones del mundo más en España el anterior la anterior vez en cuarenta y cinco ediciones fue del dos mil cinco en España que era una oportunidad muy importante de poder vivir una experiencia de este tipo y que yo he estado todo el verano preparando me con muchísima ilusión igual como Santi salir Martínez García Blanco estuvo en Málaga en la prueba de doscientos metros lisos aquí es una experiencia única yo lo considera quiénes somos amantes de toda la vida el hecho de tener la oportunidad de de no solamente de de vestir la camiseta de tu federación de sino sino compartido con los mejores de veinticinco años en adelante Anta la categoría más alta de edad estaban allí presentes un nivel alto nivel pasaba imagínate que de veinticinco años había hecho España absoluto suele aquí en avión nivel extraordinario cada uno dentro se nivel son inscripciones abiertas sea que cualquier persona que tiene licencia federativa fuera hacer nada con esas me presente allí tuve mala suerte de la semana sí a tener unas molestias que no pude rendir mire mucha rabia pero bueno me quedo con la experiencia con con ganas de poder repetir siempre que sea accesible porque seguramente en España tardaremos años en que vuela parecer distintas vamos al extranjero como hizo Lourdes Sánchez pensé en su momento el campeonato Europa pues no lanzaremos a ir con tantos máster que quieran mi irá la verdad para quejas amamos el deporte desde que somos jovencitos pues para mí fue como como un no se una una expresa muy buena porque además da la casualidad de que el primer can Berto España cuando quedaban seis mil metros lo hice allí en Málaga ante Tsonga que se se junta una serie de de circunstancias pero ahora que reunió mucha ilusión in incongruentes

Voz 21 39:28 pero fue motivo por hoy también poco lo está al Giro

Voz 23 39:31 muy muy emotivo muchos recuerdan si ya te digo quienes amamos el deporte y concretamente esta elitismo verme en una prueba internacional una prueba donde compartidas con con tus propios integrantes de de de la Federación un una amistad diferente a cualquier otro campeonato pues nada fue una esperanza muy

Voz 21 39:49 este Raúl

Voz 23 39:50 y quinientos mil quinientos mientras que es mejor a mí va prueba perecer estuve todo el verano que que por desgracia bueno y las molestias en el mundo al Deportes forman parte de ellas no pude yo creo que me quedé ahí en la amistad al cero pero ya te digo que repetiré

Voz 21 40:10 seguro seguro que narra especias aunque luego después m cincuenta por lo menos no

Voz 23 40:15 no o sea ahora ese es que dentro de dos años es en Canadá así que no creo que sea fácil no

Voz 21 40:23 sí es clavó igual

Voz 23 40:26 dos animamos nos animamos unos cuantos ha

Voz 21 40:29 a viajar y conocer otros otros Itziar es muy bien fue lograr unos la muchísimo esta gratificante experiencia que todo vaya bien durante este curso ya se estaremos en contacto para esta escuela de atletismo que izado ya acá el número uno de los Rory

Voz 23 40:45 en rondando los cien deportistas que junto con los casi cuarenta determinó imagínate

Voz 21 40:49 sí que animación en por importe

Voz 23 40:51 el municipal usa durante todo el año yo lo hemos visto

Voz 21 40:54 la red también estás últimas tardes a Raúl un saludo gracias muchísimas gracias no lo abrazó

Voz 0988 41:35 Deportivo Tarancón quinta jornada de competición dicen que no hay quinto malo y confiamos en que les sea Quintas mala esta quinta jornada para el Club Deportivo Tarancón Jorge te lo va a dar la expedición hasta que no finalice el entrenamiento de esta tarde un tren entrenamiento Hey será un poquito más suave que los que viene siendo habitual pero que está muy motivado ilusionado a toda la plantilla ayer jueves hicimos un entrenamiento tuvo prácticamente toda la plantilla también a tope con el míster reír parece que en principio mire la enfermería sigue estando estacionaria es decir no aumentan siguen todos los disponibles para que haga ya la convocatoria lógicamente los descartes algo que suele doler mucho cualquier entrenador viaja a la capital manchega Ciudad Real donde siempre acude porque Guanche real que es uno de los equipos sin duda también puntero en esta categoría y además cliente de población en el pivote Juan Carlos I de Ciudad Real en hierba natural a partir de la tarde y el domingo se enfrenta al equipo tranco arbitraje Carlos Mena Ángel Caravaggio Rocha un partido que a pesar de las dificultades comprometido estamos convencidos de que es capaz de arañar algo el equipo hay que Dhul porque ha puesto de manifiesto lo ha confirmado a lo largo de estas últimas jornadas como no hay quinto malo pues habrá que confiar en esta quinta jornada para que pueda sea capaz de puntuar el príncipe Juan Carlos esta ocasión ahí en esta quinta jornada en este Grupo aplazó un partido cuadra porque no para el día treinta y uno el próximo mes de octubre un partido de jugar mañana sábado será a partir de las ocho de la tarde que deje de Azuqueca de Henares en el campo de San Miguel donde el equipo titular se enfrenta a formas Villarrubia que que es uno de los finalistas del Trofeo Junta de de Castilla La Mancha el que eliminó previamente al Club Deportivo en semifinales Pablo Escribano Ortiz ex colegiado designado para este partido en esta quinta jornada que tiene siete emparejamientos Villacañas Madridejos Pedro Díaz de Mera Escuderos el Atlético de Toledo con Javier García de La Mola Rodríguez la rotas enfrenta igual de Socuéllamos Roberto González Sánchez Quintanar del Rey se ha enfrentado al Mauro David tercero campos en Villarrobledo al Atlético Tomelloso Álvaro Gómez Miguel González el alba al Atlético Albacete recibe al Marchamalo con Fernando Moreno Osuna el Toledo se enfrenta al que podrás hola con Samuel Carrasco el base de colegiados son la jornada completa esta quinta rueda jugamos un partido para el sábado un partido aplazado el crudo pues yo Tarancón que viaja a Ciudad Real muy motivado para conseguir puntuar en ese campo

Voz 24 43:48 no

Voz 25 43:51 que no atentar parte teníamos un par de herir de ellos que ya estamos estudiando lograra llegar el martes ir plasmar todo lo que hemos visto de del rival y empezar a trabajar el partido habrá buscar con nuestras armas puntuar en un campo muy difícil que que sabemos de la dificultad del equipo que llegado el desempate nueva cosechó todavía la derrota muy seguro atrás así que es un partido muy difícil pero vamos a intentar buscarle las cosquillas que todos los equipos tenemos Si tratar de puntuar en el filial del domingo

Voz 0988 44:31 fin de semana pues el equipo de fútbol sala Ámbito Tarancón va a empezar en nuestra localidad ya tienen disputó un triangular el pasado fin de semana en Villamayor pero ante suplico primer compromiso para explotar en Tarancón en un triangular hablamos con Chema

Voz 21 44:46 bueno pues mañana comienzan los verlo balón para el Club Deportivo San Víctor Tarancón con un motivo su veinte aniversario pues un triangular tiene preparado en Egipto que preside y que dije esta pata quemada buenas tardes hola buenas tardes por fin empieza lo daña el balón para el fútbol no bueno ya la semana pasada en Villamayor jugaba sí que se vio

Voz 26 45:09 bueno creo de partidos muy bien el segundo pues en el que fueron pero bueno estoy también fuimos a cinco jugadores que ahora una horquilla unos de boda el empinado pero bueno estoy muy contento porque México eh

Voz 21 45:24 no estoy estuvo se de alguna forma la presentación la próxima temporada antes lo anfitrión

Voz 26 45:28 en las cinco mucha mañana bueno lo ha intentado que a la gente que vaya que vaya viendo un equipo que poco a poco va cambiando la forma de jugar y la forma de ser más agresivo si se ponga por falta todavía un poquito porque todavía estamos algunos mí aún las un poco tocado los porque a la Liga que lo más importante claro

Voz 21 45:51 en la plantilla semana tiene ya completado todavía puede esas incorporaciones

Voz 26 45:56 pues hemos intentado fichar a gente pero ella gente Sergi ahí yo es que estamos estamos bien estamos bien pues ahí están empatados bueno igual que bueno yo creo que Juan amparado para la Liga creo que este ya que sacado muestras es

Voz 21 46:16 el letrado más doce más Chema no está mal para o no

Voz 26 46:20 es no hubiese gustado tampoco yo cliente hay muchos jugadores que lo más duro de gente fuera no pero bueno una vez que viene alguien que tiene mal pero no les gusta la gente es muy contenta o los qué equipos estarán con él

Voz 21 46:37 sí hay gente que de Tarancón comer cada Chema en esta plantilla

Voz 26 46:41 Esther tenemos borde es bueno el año pasado Juan de igual ahí sí

Voz 21 46:50 no sé si la base del equipo en la temporada anterior Chema agravio que cambiará totalmente

Voz 26 46:58 no sólo dos jugadores no demuestran no hemos tenido ningún jugador no sólo el año pasado lo los gatos superaba al margen que seleccionó y vi que vamos para poco a poco pero vamos allí vamos gente poco a poco

Voz 21 47:14 los vecinos sí señor para afrontar toda la temporada en la Liga es muy larga

Voz 26 47:18 sí sí no de momento ya han puesto muy bien el momento muy bien y además que estoy contento con la forma en que todo y muy contento no lo que no se cansan claros

Voz 21 47:31 sí tenemos un triangular mañana Fontaine se algo así es bonita vosotros son dos rivales sino conocéis bien otros reinos

Voz 26 47:39 yo os prácticamente sin bueno pues que cada año Mishima fuera de esto estuvo la chavala muy bien cómo anegar si postes en del calor y bueno voy a doce minutos tiempo jugamos a la fuente explica Mike

Voz 21 48:07 ser presidenta posiblemente al bar fuerte Él dice que es el que más han al menos de que tire de las últimas temporadas siempre ha estado arriba te habrás

Voz 26 48:15 la fuentes del Vaticano y Messi por hablar no creo que siempre lo para protegerlo en esta categoría pero vamos de caemos un poco a poco de falsa vi poco que es como hay que hacer un equipo cojo

Voz 21 48:28 después de este triangular ante empezar la temporada el próximo mes de octubre tenis algo pendiente tema

Voz 26 48:33 no no no porque es que es muy difícil no pero queremos dinero ellos con Quiroga o donde vamos a jugar una

Voz 21 48:39 o sea un agente celular ya esperar la competición liguera no

Voz 26 48:44 intentaremos jugar guión es un partido a uno de Tarancón a ver si podemos buscar

Voz 21 48:52 en los entrenamientos en sales ya sin entrenamientos aquí no en el pabellón

Voz 26 48:58 sí porque ya es tiempo de corto ya no va a quién en alguna carrera contiene un eso es un circuito muy bonito que a ver si algún día algún algún también ocurre poner luces alrededor si podemos ir allí una mejora naturalmente es muy bonita para entrenar

Voz 21 49:15 sí pero bueno de momento es bueno pues Gemma que haya muy buen inicio que sirven estos veinte años en el Club Deportivo también se celebran coherencia angular mañana en el águila ahí estaremos Iscomar menos son los resultados lo importante es que la gente se compromete ya ganó

Voz 26 49:31 para mí lo más importante es el tiempo nuestro nadas dijo que a lo poco a poco las hipotecas para que bueno importan

Voz 21 49:39 estamos a ver siempre movía también es bueno Jay cogiendo resultados dispositivos que los cangrejos les sube la autoestima no

Voz 26 49:45 no así el otro día se no bien alegada a los nosotros hagamos bien porque claro luego estoy más éramos cinco años buen portero que es bueno alma por todos los que no jugó a jugar ya es jugador Lamar ahí quizá en homenaje

Voz 21 50:04 tres dotaciones es muy pesado Aurora Chema

Voz 26 50:09 hombre no me dejaba caer un sesenta por ciento Le faltan políticas propositivos en noviembre cuando el equipo lo veremos esta manera bueno pues semanas

Voz 21 50:19 tuvimos suerte pasa temporadas ya estaremos en contacto venga

Voz 26 50:21 no hacia no gracias hasta luego

Voz 0988 50:24 o por ejemplo es otra beca preferente los equipos Estrada influencer Oviedo Falic que va a recibir al equipo de Torpedo sesenta y seis Jorge Manuel Amor en el coliseo del partido el Camp el equipo de quién hasta Torrijos a San Francisco donde se enfrentará el domingo a las cinco y media al equipo titular con la Hadid Calvo Rubio Miguel Saur sobre de Cuenca la eficiencia va a jugar a las cuatro la tarde domingo frente al Deportivo Cobeja un partido también altamente interesante para conquenses dado ninguno esta jornada esta temporada Álvaro García que el colegio el encuentro en primeros ya ya los equipos de nuestra zona de influencia encuadrados en el Grupo IV tienen en Municipal de quitar de la orden el quince enfrenta el condado Grabiel releído bien cito el partido se le ya por fin va levantar el telón liguero tiene aplazó el primer partido la primera jornada segunda jueves esta domingo a las partidas y tratar de nazarí es decir el Dínamo de Guadalajara Carlos Pérez tutores de partido Inmaculada cojan gente que tiene que también levantar el telón liguero con desplazamiento lo hace a la saga Club Deportivo sale el Ferrer en esta tarde el domingo con Alonso doctores Lobato de colegiado el Noblejas también a Guadalajara ánimo la Morera la tarde de mañana sábado se enfrenta al equipo de Guadalajara promesas en Noblejas que está llamado a ser uno de los equipos también que hitos de este grupo Daniel Hernández granito eso pues el partido mañana tenemos adquirir pádel en Tarancón a beneficio de Alfaz esa competición en el torneo interesante de padel que ya treinta y cinco parejas el lunes comenzamos también con la semana el deporte en nuestra localidad

Voz 27 51:51 que organizan actividades el colegio Melchor Cano es elegir él es la anilla a los cuales también lógicamente además del resto de clubes que participan le agradecemos su su disposición hilos de más colegios han confirmado su presencia en las actividades unos en mayor medida otros en menor medida pero vamos todos han recibido la iniciativa con con ilusión

Voz 0988 52:13 durante este fin de semana como es habitual obtendrá de primera mano en esta sintonía porque lo tenemos tiempo para más a partir de las dos y cuarto catorce nuestra compañera Carmen García vuelve con la información local y comarcal actualizada de la mañana gracias amigos atención hasta el próximo lunes frío en la carretera disfrute de las fiestas aquellos que puedan con por ejemplo Huete con las fiestas hasta lunes feliz fin de semana