Hoy por Hoy Tarancón 13:05 (24/09/2018)

Voz 1 00:00 gente después de lo que ocurrió en las Cortes regionales el consejero dijo que la negociación no están fardaba por esperamos que que nos convoque lo antes posible sino no pues habrá que tomar medidas impedir en la calle lo que no quieren sentarse a negociar con nosotros en una mesa

Voz 2 00:15 recuerda que entre las mejoras que solicitan lo que esa firmado en otras comunidades autónomas como fondo para abordar la carrera profesional o recuperar el Plan de Acción Social que desapareció con el anterior Gobierno otros funcionarios los de prisiones no asistirán este lunes a los actos de celebración de la festividad de Nuestra Señora de la Merced que es la patrona de los funcionarios de instituciones penitenciarias dicen que no tienen nada que celebrar denuncien entre otras cosas el déficit de las plantillas Joaquín García del sindicato Comisiones Obreras

Voz 3 00:40 pero sí creemos que no no no nos han hecho suficientemente caso a la institución a los funcionarios que exigimos dignidad como funcionario si todavía estamos pendientes de que haya gestos significativos de la anterior de la nueva algún político

Voz 2 00:58 vamos ahora hasta Villarrobledo en Albacete allí ha reabierto hoy la planta del hospital que cerró el Gobierno de Cospedal una fecha histórica dice la administración regional y también al Ayuntamiento Villarrobledo pensé porque se potencia la asistencia sanitaria de Lara integrada que aglutina sesenta y cinco mil pacientes Jesús Fernández el consejero de Sanidad

Voz 4 01:15 hoy es un día importante no sólo porque abrimos abrimos uno planta que no debían haber cerrado sino porque además se paralizó una de las decisiones más torpe de Aba en nuestro sistema sanitario

Voz 2 01:28 el hijo noticia que hoy les está contando las ser un atrae Emma una ex trabajadora de una granja reproductora de cero dos en la localidad albaceteña de balsa debes ha denunciado el trato inhumano hacia los animales que se ha llevado a cabo sin supervisión veterinaria se llama yo hice Ribeiro y trabajó diez meses en esta granja de cerdos en la que asegura no existía control veterinario alguno ellas información alguna incluso debía asistir a algunos partos

Voz 5 01:50 no lo hemos más que hay prácticas aunque yo me haces las porque no quiero cortes no puedo porque si es moral en el más Carla Suárez a golpes ya está aquí el animará agonizando con espasmos me entiende a hinchas áreas desea hacer tan perdido porque la Matas causas de Saviano caos sapos en Doha en condiciones a él para practicar una cesárea capta Mohamed los animales sin ningún tipo de anestesia

Voz 6 02:26 Castilla La

Voz 7 02:27 manchar

hubiera felicitado porque me he dado algún chapuzón seguro fin de fiestas de San Mateo en Cuenca con su aquí es el mío armadas que parece ha dado buen juego aunque como siempre cada cual tienen que tenis sobre el festejo tan popular en números suele no esos punto la geografía española pero que sin duda son un referente la capital de nuestra provincia Huete disfrutado también de la fiesta a merced hasta ayer en tanto que el Montalvo están contó listo para dar al Cristo de la Columna aunque estemos más cerca Miguel ICO peso esta fama en Tarancón con agenda tan intensa como interesante de la proyección de casa parada de la calle de la película el documental la causa contra Franco previsto llevar a cabo en caso de piedras para eh tú autogestionado de un documento sobre Franco con la presencia en directo como uno alemán los es también el presidente transacción para recuperación de deuda histórica hubo cambio ubicación ha anunciado el sábado por la mañana pero que no restó interés por la misma en casa para va pasando para el mercado pero luego llegó a traer con la Casa de Piedra además solidario en tono Un gesto productos nuestra tierra que es cierto el cada vez más demandados y apreciados agresivamente más lento proceso de lo deseado innecesario dos representaciones en las que de nuevo un elenco confirmó su profesionalidad sobre escenario Juanjo aquí Nuria IGME y María con diálogo Si voces directo los cuatro músicos dirigidos por el Jaro de la banda el mismo nombre también indirecto una excelente representación una comedia musical que llega a todos los públicos un vestuario muy favorecedor para la comedia musical lo hacemos Illano vemos de momento de posibilidad de pedir más representaciones penoso espectáculo este musical digno de los mejores teatros españoles este elenco otro de muchos más actores actrices y músicos que hacen Sevilla artística que fuma cultura arte profesionalidad por doquier un poco de apoyo y queremos elenco brillante lo hacemos y haremos lo han hecho muy bien pero ahora hay que ver Conquero sorpresa en un futuro inmediato que lo sea largo el paréntesis era comarcas y los homenajes a la bandera de España en este fin de semana situado a los que hemos conocido la localidad pero jodido de REM que el sábado contó con una unidad terapia de la base aérea de Villatobas muy próxima por cierta Tarancón cotizó de bandera himno nacional para motivar alcaldes representante militar interfiere llevo hemos estado aniversario hemos a la cultura y el deporte porque Deportivo San Víctor acelerados veinte años dos décadas con la exposición de fotografías de corte de prensa uniformidad y trofeos ir a uno concejal de Cultura uno Añover con presencia el presidente Ignacio Caballero los concejales populares Bonilla más y noches en el hall del Auditorio son dos décadas la historia del club ligadas a Tarancón que se puede instar durante el resto del mes el deporte algunas de fútbol sala al día siguiente aunque luego quedó en un partido entre el que equipo titular el San Víctor y el conjunto de Fuente de Pedro Naharro feliz la decimosexta semana de Alzheimer que Tarancón trabajo de factura clásica habitual comidas de hermandad después de la van una de pádel la pista desde el Municipal de nuestra localidad serrana está la enfermedad ya conoce la actividad asociación afán que es incierto micrófonos el pasado lunes era que era faltado institucional aunque este año se prestigia autoridades por motivos de agenda postulación por las calles con cuatro mesas rutas de senderismo entre otros una treintena de afectados usuarios de una asociación que próximamente estará otros servicios como es el centro de atención diurna anuncian el deporte es salud convivencia trabajo ocio y otros valores la Semana Europea el deporte cuya caravana llegada TRAM con esta mañana haya comenzado a sortear las actividades veintitrés en total que se van a llevar a cabo nuestro que a lo largo del día heterogeneidad de Deportes Juan Ramón amor es el primer alcalde tal Halcón José López son justo los embajadores es Luis Miguel García Marquéz Juan Cano dolosa Image Olivas así como embajadora acabara Víctor Gutiérrez estar en estos momentos todavía el parque ferial siguiendo estas actividades humillar de alude escolares están participando actualmente campos han sido parque ferial municipal para estatales espera cruel dos mil personas en la que Tarancón para completar esta jornada esta auténtica fiesta en todo el mundo el deporte pero algo que como decía el propio de deportes no se queda en solamente un día de quisieron siga siendo un hábito para todo el mundo porque ganaremos esa luz siendo alguna bienestar también haciendo deporte practicado cada uno vea sus posibilidades ha anunciado el propio director general importes el pádel protagonista en las pistas para en este primer trofeo afán dentro así el Alzheimer que organiza la misma este año luego el máster de zumba se llevan a cabo esta una jornada de padres que cuenta con un seguimiento que es una muestra más allá de la disponibilidad de los afiliados aficionadas a este deporte de la raqueta que llegan los cinco pista este Louis Pal una convivencia y por una buena causa Cani Collado y ser Martínez se alzaba con el triunfo llevaron el jamón cada uno de ellos este trofeo que nace con afán de continuidad dos de las Escuelas Deportivas Manuel es otra oferta de deportes están en marcha y al cien por cien practicamente actividad con el nuevo curso sola de fútbol los más pequeños este fin de semana se ponían en marcha la dar estimo también está preparado para las convocatorias que están próximos a dictarse a través de programa somos les porque fundamentalmente pero también de otras competiciones lo que estaba previsto fueron tengo una de fútbol sala se quedó un partido ante el San Víctor y el Fontes se Memorial Luis Antonio Domínguez Cotino que terminó con la victoria de los tics del equipo local los Chema que se quedan aunque el trofeo en parte y que grado tengo más fuerza física de locales ha entregado un ramo de flores a la familia de Cotino es entre este partido y el ámbito deportivo de cooperación el que podido Tarancón quinta jornada afrontaba la tercera en el grupo VIII de Tercera División segunda consecutiva actúe que puede que luego no será mera comparsa pero con las cargadas ilusionados hijo esa propuesta que hace sobre el terreno de juego los LGT visitar al príncipe el rey Juan Carlos en el Real han Tristán manchego un poquito más arriba de la tabla y lo ICO de Cañete que lograba la victoria ante un rival estaba imbatido en un campo nada fácil por ungulados ya es quinto el cuadro blanquiazul que está confirmando ser un matagigantes se sufrió después de tener un cero dos ante el descanso pero con serenidad y seguridad supo aguantar el chaparrón y conseguir tres importantes puntos quinta jornada además el quinto en la tabla la película este partido que la el míster Jorge Quiete no faltan en este fin de semana hasta los este punto leal

Voz 9 10:03 en formalizar su matricula a la Casa de la Música Avenida Reina Sofía todas las tardes a partir de las seis y media hasta fin de mes

Voz 1584 11:11 bueno pues la celebración de los veinte años de del Club San Víctor disculpar al sobre todo tanto

Voz 12 11:19 el alcalde como a al concejal de Deportes

Voz 1584 11:22 es que no están en en Tarancón por diversos motivos Si bueno pues como estamos casi en la casa en mi casa en la de Cultura pues me me cada recibiros he por parte del Ayuntamiento felicitar a este club así en la figura de

Voz 13 11:39 me Ignacio que ha estado siempre detrás de de este club

Voz 1584 11:43 me he estado leyendo un poco la historia que han que han puesto en el en el díptico oí y bueno pues ahí nos cuentan

Voz 8 11:49 cómo surgió este club cada el principio eran solo

Voz 14 11:57 bueno yo lo que leí yo lo que he leído Jesús déjame que lo explique al principio eran chicos y las chicas fueron a verlo

Voz 8 12:04 muy bien

Voz 1584 12:05 estoy trayectorias en el cruce de Tarancón pero yo entonces eh bueno hemos tenido hasta una chica que a nivel regional jugó al al fútbol en bueno pues hemos tenido alguna figura que que ha destacado y ha despuntado yo me estaba ardiendo por aquí porque tenía caras conocidas también que que en las fotos aparecen entonces es una es una exposición que además de las fotografías éxito

Voz 15 12:26 María de de este club vemos las

Voz 1584 12:28 diferentes camisetas que que han tenido como empresas de Tarancón siempre han colaborado con con ellos para pues por por el patrocinio y para que ellos sigan adelante yo eso también es de agradecer ir nada más felicidades por estos veinte años

Voz 15 12:42 hemos por inaugurada la exposición yo creo que le pasó la palabra

Voz 1584 12:44 la a Ignacio que no explicar mucho más y mejor con más detalle cómo cómo ha sido la idea de esta exposición la celebración y tu su historia

Voz 13 12:54 claro ellos lo primero que haría gracias al pueblo

Voz 9 13:00 hola

Voz 13 13:03 todos los gracias al ayuntamiento tanto a los que os estáis son mandó como nosotros de que Caixa que colaborando con nosotros y luego pues creen que os puedo contar cómo cómo se hizo ya son menos ahí estábamos en la escuela entrenando que es lo que decía a los chicos pero llegaron las chicas signos pidieron hacerlo a todas terminando la temporada al empezar la siguiente temporada fue cuando hicimos el el club que poroso tiene el día quince de septiembre del cumpleaños ya pues empezamos con mucha otras os tuvimos jugando en el loca vía de fútbol sala de fútbol y luego pues ya hemos ido creciendo poco a poco quisiéramos saber si podemos crecer un poquito más con las ayudas tanto a los

Voz 15 13:52 los organismos oficiales

Voz 13 13:55 bueno yo no podemos a ver si podemos hacer también un equipo de chicas porque hay algunas por ellos se están quejando de los que en su momento dijeron que nada ahora se están quejando pero bueno que es así y luego pues poco os puedo contar como podéis ver ahí tenemos las todas las equipaciones que porque las

Voz 8 14:18 insectos que hemos tenido la última que lo tenemos

Voz 13 14:20 en el fondo a los de la bandera nuestra evitar el ayuntamiento luego pues lo que me preguntes pues con esa actitud no te puedo decir pero muchísimas por que hemos tenido hasta extranjeras vídeos el pues yo calculo que siga multen por lo menos ciento cincuenta por ciento

Voz 16 14:47 no es que si Inés Gil nació las cábalas al final dejaron de practicar el fútbol sala aquellos

Voz 13 14:53 el pues sólo tienes que preguntar a ellas porque a nosotros terminó la temporada se quedó bien porque fue el año que más que mejor quedaron que se quedaron las segundas podían haber quedado las primeras porque les robaron el partido en Malagón porque el árbitro era en Malagón ir pitón bueno inmoral las cosas las cosas hay más o menos

Voz 15 15:17 como suele pasar

Voz 13 15:18 se quedó bien y cuando hicimos una convocatoria de chicas se presentó una estuvimos allí en al ayuntamiento viejo que no dejaron una una habitación para cuando nos íbamos que estuvimos allí más de tres cuartos de hora esperando se presentado otra de que de que haremos jugar digo vale pero con dos los pueda jugar necesitamos por lo menos ocho diez no son Plazaola dimos un plazo de quince días pasó la misma se presentaron las dos igual un la primeras imprimió la primera eso ya claro le dijimos que él no podía se ya estábamos al también con los muchachos hablamos con ellos de esa presentaron treinta

Voz 8 16:01 es su cruz el ámbito Tarancón que tiene que pagarán el que consigue muchos atípico es decir hay muchas empresas que confieren ellos iré a eso pues subsiste tiene estos treinta años son podido cumplir con total normalidad y sin ningún tipo de ver el problema económico pero a pesar de ello el presidente pues ha aprovechó para reivindicar que este año no habían recibido todavía la subvención lo veo igual esperan que estén más cerca de las elecciones le dijo públicamente al concejal de Cultura que el representante del equipo de gobierno en esta ocasión

Voz 13 16:30 el canal de Villacañas porque es que yo ya para lleva borró la última vez que estuvo con él me dijo que el Papa desde los Lorenita años incidente acerca de los noventa horas me gana veinte años al frente del club año no siempre siempre me toca por cómo me apaño que que hasta ahora enfrenta cuando las cuerdas me tocó el tuvo también un montón de tiempo y ahora con esto intentaremos estar un poquito caro ya que a usted

Voz 16 17:03 no hablamos de realojo la plata de plata no

Voz 13 17:07 no sé que ya son muchos años los que tengo ya estoy muy cansado pero bueno intentaremos intentaremos llegar más complicado presidir un club de chicas que de chicos de decir bueno porque tienen los mismos problemas desde el problema siempre es el mismo bastaba pasta hispanista si no se no hay dinero todos son problemas cuando hay dinero fuera el cualquiera lo lleva bien todo tiene sus atípicos eh bueno pero es que no lo buscamos de es que al quite no hemos oído al señor Quique que celeridad esto estupendamente ir a sacar dinero que que no solamente cosa mía sino que yo tengo por suerte colaboradores que funcionan bien y sacan dinero estado sólo hay eso siempre pasa porque ahora mismamente tenemos pendiente todavía subvenciones de la de este año que no han llegado a las alturas que estamos dado lo sé pero normalmente en el mes de mayo o primeros de junio les tenemos en cambio todavía no han llegado pronto yo no sé si será pagado por toreros vamos está acercando las elecciones y eso es lo están retrasando ahora lo provocó generada en Europa pero sí está en si están en eso que nos lo den es alguien que es ahora cuando lo necesitamos

Voz 8 18:32 la muestra veinte años a través de la fotografía con diferentes formaciones desde mil novecientos noventa de hecho el primer equipo de fútbol once femenino hasta actual temporada Cartailhac con algunos partidos disputados casa en distintas disciplinas y categorías convocatoria de elecciones regionales en las que jugadores del could reportajes y hay de partir de comunicación se dieciséis el cruce los veinte años así como algún trofeo logrado mascota con los colores del equipo de San Vito escollo por la Mostra de los concejales Añover de Courtois de mejor Munilla Luis Antonio Loeches y Ana María basado se sirvió un vino español completaba estos actos diversos hay un partido de fútbol sala en principio iba a ser un triangular pero al final se cayó uno dos equipos concretamente es decir de ETA se disputó un partido entre los restantes equipos ámbitos el Fontaine se

Voz 17 19:18 a vamos

Voz 8 19:41 el colegio Nuestra Señora Mercedes como Pedro J forma honra hoy a su patrona con la procesión la ofrenda floral participación que el claustro de profesores la total de la totalidad del alumnado forma ha sido auténticas Exaltación de los valores mercenarios de Fire devoción hacia el titular del centro Mercedes esta ocasión primer día de la semana el colegio agradeció costumbres honra a la patronal el mismo de hace unos años con la incorporación de una pequeña imagen con la que procesionar por las que Tarancón desfile Castro seguido por numeroso público desde el centro habiendo estandarte en el centro de la imagen portada por cuatro alumnos y alumnas de la misma el equipo directivo del Colegio de la fila central con los niños y niñas de Infantil y Primaria portando faroles de la mano de alumnos en una de cursos de Secundaria e incluso eso trasladamos al resto alumnado de más edad todo un gesto hermanamiento de este alumnado se han dirigido hacia la la residencia enamora Milagrosa paralizara ofrenda floral tras lo cual sales al al centro festiva que era casi seis entre hay alumnos alumnas del colegio el casco que acompañaron la procesión infantil para el desarrollo y seguridad de los escolares han contado con la presencia de la Policía Local de edad para lógicamente el tráfico por las diferentes calles

Voz 19 20:48 Mike Alemania Anabel ya tenemos el curso aquí con clases de apoyo escolar e inglés somos expertos en estimulación musical temprana con nuestros métodos musica educa disfrutarán aprendiendo musical este año han no estas instalaciones con un nuevo espacio para niños de uno a tres años con el diu flexible de ocho a dos informa T llamando al seis seis cinco cero nueve trece cincuenta y seis nos puedes encontrar en calle Ronda San Julián junto a Coppi Con

Voz 8 21:18 la localidad de reír se ha sumado a las ciudades a las localidades de nuestra comarca que realizan actos de homenaje a la bandera y el Ayuntamiento con el Escuadrón de Vigilancia Aérea Eva número dos del Ejército del Aire la subdelegada dónde defensa en Cuenca en mi contar con la presencia una sección de olores Eva número dos que está ubicado en la localidad toledana de Villatobas al mando de un oficial el acto ha estado presidido por el comandante jefe del Escuadrón de Vigilancia Aérea deba tomas de Jesús campero Carvalho ir al CAP de la localidad Ángel Custodio García tuvo lugar en la plaza de la Constitución este sábado la incorporación de la bandera bajo los acordes la comparsa Marta se interpretó lindo nacional momento en que la bandera fue izada casos el alcalde del general tuvo lugar todo homenaje en los que dieron su vida por España el acto finalizó con un desfile de la realidad de olores en esta localidad desde el Rey

Voz 20 22:07 Liria del en naturaleza y medio ambiente en el Tour Emma dos mil dieciocho veintiocho veintinueve y treinta de septiembre en el recinto ferial la hípica de Costa en la vigesimoquinta edición de Nature Emma podrás encontrar ochenta expositores relacionados con las plantas medicinales gastronomía cosmética Agricultura Turismo y del Patronato de Desarrollo Provincial de la Diputación de Cuenca esté invita a visitar y disfrutar de la Feria de naturaleza y medio ambiente natural veintiocho veintinueve y treinta de septiembre en la hípica Diputación Provincial de Cuenca

Voz 8 22:40 y Tarancón la primera parada de la caravana de la Semana Europea de lo porte ha llegado esta mañana al parque ferial ahí el parque fiel agotar a los que están siendo centro instrumentos de diversas actividades de veintitrés que perdisteis programadas por el servicio un par de deportes para participar esta Semana Europea del deporte además la recepción oficial precisamente ha tenido lugar en ese parque ferial accionar doce y media del mediodía con presencia el director general de Deportes te alcalde de Tarancón José López hizo uno presentó ante el Consejo Superior Deportes embajador uno de los tres embajadores que tiene esta caravana de la Semana Europea del Deporte que es el el jugador algún Víctor Gutiérrez olímpico Español medallista campeón del mundo Europa con el equipo español Por otra parte los trabajo de locales Luis Miguel García Marquina Juan Carlos de la Ossa Mario Olivas tras referentes que como decía el propio director general de Deportes Juan Ramón amores no solamente es lo embajadores que deporte Tarancón Cuenca Castilla La Mancha lo ya son embajadores de España porque ellos han vestido la camiseta nacional en he escuchado el himno de España incluso también en lo más alto del podium

Voz 15 23:48 no queda ahí bueno pues niña me dio por buenos días a todos muchísimas gracias por acompañarnos y D2 que su dolor y un orgullo para Tarancón acoger este evento deportivo a nivel europeo la cuarta edición de la Semana Europea del Deporte es un privilegio que hayáis contado Coltrane el agradecer al Consejo Superior ya lo hemos hecho de forma personal al Consejo Superior de Deportes hayan contado con Tarancón y seleccionado nuestra ciudad para ser la primera relevo la primera parada de esta de esta caravana agradecer a todas las empresas públicas y privadas Liberbank nos acompaña para a cola patrocinadores que siempre están con cualquier evento deportivo o cualquier evento cultural que se desarrolla en Tarancón así como a las diferentes entidades privadas y públicas como la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha a través de impulsa la Consejería de Deportes en fin todos los que hemos hecho posible este este veto darle una vez más la bienvenida a nuestros director general de Deportes que ya los consideramos casi como un tranco menos más cualquier evento deportivo que Juan Ramón no lo apadrina no nos acompañe para nosotros sin lugar a dudas como sabe su privilegio agradecerte el esfuerzo que haces con acompañarlo agradecer todos los clubes los deportistas llegan los colegios que se han involucrado en esta actividad vemos cómo estaba el recinto ferial con más de mil participantes que a lo largo de todo de toda la jornada deportiva sin lugar a dudas el deporte es el mejor vínculo para poder tener una juventud y una una población sana el mentalmente físicamente así que lo dicho agradecer a todos los que habéis hecho posible que Tarancón sea hoy esta ciudad europea por qué no decirlo dentro de esta caravana del del deporte contamos con tres padrinos de lujo que no podía ser de otra forma Mario recién campeón de Europa que no se está acostumbrando muy mal igual que Luis Miguel Marquina incumplió Juan Carlos de la Ossa tres deportistas de élite cada una disciplina en la modalidad y que llevan el nombre de Tarancón muy alto y nosotros encantado de reconocerlo así que felicidades a todos los que han hecho imposibles este día gracias

Voz 21 26:21 pero los los Jabois ha decidido algo se hizo valer el podido participar en esta semana europea de deporte pero debo decir que la de cimienten nuestro hacia Huesca saltó a las pues son los responsables del deporte de Tarancón que se han volcado en esta actividad lo que buscamos es realmente municipios como el puesto que de disfrutar de Actividad Física del Deporte que tantos salud beneficios Bisbal reportaban subida futura he estado viendo la cantidades de actividades que ha programado es realmente impresionante por lo que se está haciendo aquí repetiremos seguro en simplemente decir que me siento privilegiada puede estar aquí hoy acomodaba con que se ha volcado con el deporte de bueno pues compartí con mayores y pequeños no solamente en los hábitos de vida saludables sino también pues los valores que que el deporte conlleva más disciplina esfuerzo sacrificio y pues nada pues que me encanta de estar aquí con todos vosotros

Voz 15 28:06 bueno ahí es un placer es un placer verle una ciudad cómoda en conviva con el deporte mil personas alrededor de mil personas niños niñas que estaban preparándose haciendo actividades deportivas durante toda la mañana una previsión y otras dos mil personas Lacalle con el resto de actividades creo que para el Consejo de Gobierno de Castilla La Mancha es un éxito yo quiero volver a agradecer que hay es elegido dos para de esta caravana Europea del Deporte en Castilla La Mancha creado bien nos merecemos por el trabajo que hicimos el año pasado por nuestro compromiso en este año lo dicho queremos llegar este año más de seiscientas actividades a más de ochenta mil personas que se incorporen a practicar actividad física y deportiva pero eso no sirve de nada así se queda algún día tenemos que el consejero que empiece hoy pero que no termina en un solo día del año por supuesto los tres embajadores de Tarancón Mari Luis Miguel y Juan Carlos III referentes deportivos de Tarancón de Castilla La Mancha desde España pero hoy quiero Víctor Gutiérrez embajador de la caravana jugador de polo mejor por de la Liga pero aún así mejor persona y sobre todo un tipo ambicioso que quieren enseñarnos que el deporte puede tener valores que los convierta en una sociedad mejor Víctor tuvo hoy es es él es el ejemplo que yo kilos que este mire el deporte de Castilla La Mancha les parece fundado Mena como santa gana parecida embajadores de esta semana europea porque vosotros este quién los niños y niñas aprenderán los valores del deporte la más muchísimas gracias y como he dicho el deporte llegar cada día más gente a la calle gracias

Voz 13 30:51 continuada o contó aquí

Voz 17 30:55 y por supuesto seguiremos junto a ti contando lo que ocurre en Tarancón y comarca

Voz 8 31:13 Deportes Salud el deporte tantos valores como han destacado en estos micrófonos y en esta presentación de la Caravana Europea del Deporte cae en con esta mañana que esta tarde termina con una gran fiesta en el Parque Ferial pues espera que la participación de mil quinientas personas eh que ha salido a la calle a andar acabas va a practicar a ser incluso tumba en el propio recinto del parque ferial donde está todavía haciendo deporte como decíamos campos hay sido Parque Ferial estando ahí está nuestra localidad pasamos al deporte competición porque como diciendo hemos tenido este fin de semana con el primer torneo afán de padel de las cinco pista este año impar de Tarancón hemos tenido es lo que en principio parece ser gente angular para comer a noventa años de deportivos ámbitos un partido ante equipos ámbito en la Unión Deportiva Fontaine se icono la austeridad competición concretamente con el fútbol de Tercera División Grupo decimoctava donde milita el Club Deportivo Tarancón cada paso importante este fin de semana en una jornada quinta de competición dicen que hay quinto malo ya veríamos comentando que al final así tomara parada para equipo blanquiazul ha sido uno de los tres equipos que han a domicilio en una jornada la quinta que ha tenido un partido aplazado completamente el Club Deportivo Guadalajara Carlos otro portero se va a jugar el día treinta el próximo mes de octubre el resto veintinueve goles marcados a domicilio dos empates cinco equipos de veinte lo vieron la puerta contraria los veintinueve goles partiera en Villacañas cero Madridejos tres Azuqueca uno forma Villarrubia tres Ibañez uno Mora uno La Roda cero yugo ochos eh Socuéllamos cero Quintanar del Rey tres Almagro cero Villarrobledo cuatro cero Atlético Albacete cuatro Marchamalo dos Toledo tres La Solana uno Manchego Ciudad Real uno y otra con dos después de la clasificatoria se va solo eh aunque con escasa ventaja evidentemente porque no hay todavía marido suficiente la ronda con once puntos ese está imbatido tres victorias y dos empates once puntos y además el equipo no encaja con dos goles encajados Nico partidos pero también es de los que menos goles marca cinco goles en cinco partidos a un punto de ese encuentro deportivo y con diez puntos y el formar Villarubia los dos equipos han perdido un partido empatado otro otro con nueve puntos se encuentran en vivo Socuéllamos el Club Deportivo Tarancón Marchamalo el Club Deportivo con es quinto con tres victorias dos derrotas doce goles a favor Hidalgo es en contra de que decir que es el equipo más realizador pero también ser más encajado aunque en esto está empatado precisamente con el Marchamalo es eh equipo que tienen unos puntos que él que tienen diez goles encajados eh las a posición en la séptima posición el Manchego de Ciudad Real después de la bata ayer tarde su condición de imbatido que tenía hasta este momento el conjunto a la capital manchega ocho puntos igual que el quitarle el Rey Atlético Albacete esos VII VIII y lo veo concretamente siete puntos que el Toledo deportiva décimo clasificado próximo rival del Club Deportivo Tarancón así a los tres signos ahora dos apellidos empatado a tratando periodo dos Azuqueca eran este tipo primero con seis puntos los mismos que Guadalajara Madridejos cinco puntos decimocuarto Mora de Toledo cansa porque no tiene cuatro puntos pero un partido pendiente Atlético Tien dieciséis puntos los puestos de descenso están con cuatro puntos elementos con Almagro la soledad ético eh eh esto acaba de empezar puede sufrir todo muchas Venancio les sí se ha cobrado ya la primera víctima en forma de cese de entrenador concretamente del Atlético al Tomelloso el han cesado ha centrado el después de esta última hora es decir el federal coreaba cree encajaba frente al Villarrobledo este fin de semana ese cuatro a cero la costado opuesto al entrenador del Atlético de Tomelloso es que ya se sabe que el puesto del entrenador siempre va muy vinculado a los propios resultados que se puedan producir a lo largo de la temporada pero es el primer entrenador que cae este grupo de categoría esta temporada si te preguntan qué es lo que escuchas lo claro

Voz 8 35:09 porque para nosotros que nada fácil desplazamiento Ciudad Real Club Deportivo Tarancón esta segunda salida además consecutiva pero el equipo se conjugado muy comprometido autoestima arriba cree permite afrontar los partidos con ilusión y confianza que da la capacidad para imponerse a cualquier rival que ya antes y otro reto en un equipo imbatido hasta ese momento los cuatro encuentros ante el Manchego haya perdido veterano y los que formando no formados por los puestos punteros pero le Cañete supieron leer el partido desde el primer momento en los primeros aguantó la presión sobre la de pero es cierto que en ocasiones de peligro por la ordenada defensa blanquiazules se jugaba prácticamente en contra apenas dos balones largos había enviado el cuadro blanquiazul pero ocasionen olfato de Tajamata consigue adelantarse en el casillero con remate junto al poste miedo de cabeza eh que llevó a la meta local más efectividad no se podía tener pero lejos de relajarse de tal oficina regional manchego apenas ocho metros más tarde logró cuenta la ventaja proyección de Chatham úlcera dos con el que llegó el descanso siquiera evidente lo cerraba el partido pero aún más renta para lejos de Cañete lo campo con mucho público bar de medio millar de personas Antunes parte equipos que lógicamente tendrán que reaccionar tal como era de esperar el Club Deportivo Manchego o la segunda parte sacó a relucir la intensidad disputa solidez presione ambición o cambios para aunar las virtudes que habíamos todos partidos atrás pero ya no era suficiente para al menos igualar el cero dos en contra con el que sigo al descanso lumpen el primer periodo malo de lo locales la pero versión de la que lleva de temporada dicen en el Ciudad Real en la segunda la mejoría fue notable apareció un gran manchego Marcel redujo a distancia pero llegó ni como mínimo ese punto buscado con la hincó el Tarancón se quedó con el triunfo rompiendo la inveterada mancheguista no ser el el el mismo de la primera parte el equipo de la capital manchega no pudo levantar la segunda mitad y aunque lo intentó también la mete con López de otra forma el cargo apretó mucho y pesos inundan el comienzo del partido haya ayudó sobre todo un inicio táctico de los dos equipos conectados especialmente de evitar errores atrás más definió el cuatro cuatro dos de los azules ayer de color rojo de nuevo un remate flojo de Kameni desde tal para el TRAM con la atribución mancheguista que no pudo culminar Antonio para un mal control dentro Laya son las únicas acciones con más peligro en esa primera parte en juego nueva Falces un poco soso pero fue estarán con el que primero encontró premio un envío de exacta por la izquierda lo cabeceó cruzado la perfección Tajamata para hacer el cero uno Sergio lo puede hacer nada altera la calidad en el remate el Tarancón el negocio sin encontrar el balón con defender con contundencia el parón para refrescarse del intenso calor puede muy bien entonces para recomponerse pero Tarancón tiempo para pensar nada más reanudarse el juego Chata cuna falta y esta vez Danny volvió a rematar de cabeza el gol el cero dos el partido se ponía muy complicado para el manchego en la segunda parte el míster local se la jugó no podían salen perder los puntos en casa y entrar a los ofensivos Marcel y Lucas por Jesute y Javier a media Marcel se colocó arriba con tanto y Lucas trenes para saludar ya sea por esos cambios y el manchego apareció mejor en ataque se grandes ocasiones pero sí poniendo en aprietos a la defensa de Tarancón que mostraba debilidad cuando sequía antes lo había hecho el cuadro local Lucas con eran volea desde fuera del área hizo lucir Ángel Antonio hizo lo mismo un tiro al primer palo apretaba el chico ante el Tarancón que apenas pasaba de medio campo el balón franco pero la escuadra azulgrana contrabando apegada cree imprescindible cuando parecía que impulsa si va a Fernando llegó el gol Marcel se inventó una gran jugada dentro habían ido a trompicones pudo disparar la zurda el balón pegó en un defensor podrá suponer un portero caído hacia el otro lado el manchego se acercaba a uno con veinte minutos por delante uno dos algo más descubierto después empatado virtualmente pero no valió el gol por la supuesta mano de habrán que el control ante disparar a gol un golazo hubiera sido por cierto el jugador protestaron mucho la acción que el colegiado tradición local Fernando en el último segundo tuvo Caicedo que mandó fuera por poco y lo que sí llegó fue otra expulsión de habrán la segunda en cinco partidos esta vez por doble amarilla siendo la mala primera parte castigó al manchego Hinault lo lo puedo arreglar Sergio Ángel Vasco Rafa Álvarez Poblete Humphrey Javi Ramiro Fernando vio Josete habrán y Antonio en el once inicial por parte del manchego también jugaron Lucas a mí no me cuentes Marcel por Josete en el minuto cuarenta y seis José Arturo en el siete siete por Ángel Ángel Josué Pedro Tommy Chata vi Dani Kameni Cristian Lozano Sanchis Tajamata fue por parte el Tarancón también jugaron Alonso minuto sentido horchata pues entre Kameni tienes ochenta y ocho entró Luis por Tajamata del partido Caravaggio Rocha opción Don bandas Galán IRVI Juárez mostró amarilla aflorando a Luis Poblete regalo casi habrán heterosexuales tengo que abandonar juego por parte del equipo local en el metro sesenta y nueve podido Tarancón tarjeta a Josué este nuevo Rey Juan Carlos periodistas real ante más de medio millar de aficionados nota de calurosas con presencia de seguir debe Tarancón disfrutaba esta quinta jornada liguera división que al final deja al equipo conquense en una quinta posición de la tabla como hemos visto la autoestima estaba en el cuadro blanquiazul con dos puntos de quince posibles en su vuelta a esta revisión casi tres décadas más tarde más evidente

Voz 23 40:15 mente no se lo puede pedir al equipo extranjero actualmente dirigido por Jorge Cañete cada día cada minuto

Voz 8 40:49 como cada lunes y analizamos este partido que acabo de comentar esa película que lo hemos hecho lo adaptamos con el hombre feliz aunque afónico los ha atendido y Cabaret afónico porque fueron muchos los gustos Cook que sobre todo la segunda parte en el Rey Juan Carlos I de Ciudad Real para poder mantener esa ventaja es importante victoria esta entrevista que manteníamos con Jorge Cañete

Voz 24 41:13 bueno pues de el es listo hoy para cubrir parte de Tarancón parque ha vuelto a hacer una gesta ha conseguido de forma convertirá en el matagigantes de una carrera decisión aunque a veces buenos días

Voz 5 41:26 otro emblemático

Voz 24 41:27 todo el mundo todo el club no saldrá de la de Castilla La Mancha que cada ante el Club Deportivo Tarancón el de Ferral

Voz 25 41:36 bueno pues más allá de como tú dices de la Tercera División creo que era uno de los equipos más difíciles a los que nos podíamos enfrente

Voz 5 41:44 hasta hacen alturas de campeonato como arrancado con ocho puntos sobre eso sí yo creo que los dos partidos que le habíamos visto de leer desempates estante con Villacañas como con las hoy Ana creo que había merecido la victoria pero que era uno de los equipos más difíciles incluso que hicimos las cosas muy bien sobre todo la primera parte para poder coger esa renta hay todo el vuelo noventa minutos

Voz 24 42:07 eh tú estará más quieres minuto veinte Tajamata José hizo que a ese balón ese trallazo ese cabezazo lo voy rematara de esta forma cenizo eran casi el marcador se Juan Carlos

Voz 5 42:18 bueno pues eh tengo la confianza hay que podría ser un buen partido tenemos en cuenta que era un campo de de grande dimensiones desde esto natural que creo que me viene bien sabíamos que íbamos a tener nuestras opciones y que el partido iba puede ser por fases en las que nos tocaría tener el balón y otras que les podríamos hacer daño mediante el las transiciones y las contras también sabemos que hoy habría frases que íbamos a sufrir yo no sé si en qué minuto iba a suceder todo esto pero la Claver alargar el partido y sobre todo no encajar en los minutos iniciales que escondo el manchego en sus dos historiadores cuando cogiendo ventaja que yo creo que son lo hicimos bien porque teníamos mucha paciencia nos dudaba el balón de la primera parte para poder contener el manchego y que no que no nos ataca en sus rápidas transiciones que aparte de todo a pedir de boca nos ponemos por delante ratio hacemos el cero dos que son más eso para ellos llegamos al descanso con una renta muy importante en sabiendo de la dificultad en Tercera División ningún partido antes de tiempo ya nos demostró el Almagro que que a pesar de una renta tan grande son capaces de remontar te vi ayer pues algo parecido pero creo que a pesar de que estás defendiendo juntos no pasemos apuros no tuvimos ocasiones claras encontrará tanto en la primera como en la segunda sí que sufrimos por el acercamiento de balones al área pero creo que el equipo defensivamente ha crecido en las dos últimas jornadas en cuanto hemos recuperado jugadores y creo que el equipo está en un buen momento

Voz 24 43:51 esta bueno momento que practicamente el primer tiempo llevaba tres hace goles

Voz 5 43:58 la primera yo creo que más allá de las ocasiones el dominio fue nuestro soy tuvimos situaciones muy peligrosas que nos faltó el último pase yo recuerdo una muy clara de Tajamata antes de hacer el cero bueno e acuerdo trata de diciembre APIA con Christian recuerdo otra de Kameni sin ocasiones claras manifiesta de gol pero es que el tuvimos muchas lesiones e incluso haber aumenta la renta hay sin embargo en contra argentino tuvo que parar ninguna eso habla bien de él equipo habla bien de de la actitud de todos los jugadores y sobre todo pues refuerza el trabajo que venimos haciendo

Voz 24 44:35 como era de esperar el equipo de Bachelet en la segunda parte fue diferente el presionó más lo cierto es que ahí estaba con seguridad contundencia la zaga blanquiazul para despejar todo tipo de peligros

Voz 5 44:48 pues si no las tengamos nosotros queríamos siguieron la misma dinámica pero cuando tienes un un equipo que que arriesgar que empieza a ser más agresivo y sobre todo porque tiene una renta por debajo y tiene que que meter a los once jugadores en campo rival pues te dificulta el fútbol que habíamos hecho en la primera parte teníamos claro que tenemos que defender juntos en cuanto encuentra de eso estoy contento porque creo que todos los cambios como lo son que partir de inicio se dejaron la piel en el campo pusieron mucho corazón para poder estar resultado que con motivo era muy complicado porque era la primera derrota del manchego sólo ha encajado tres goles si somos capaces de hacerle dos yo creo que al final pues para mí es merecida la victoria e principalmente por el trabajo que realizan los padres

Voz 24 45:34 son tres puntos importantes vitales para el equipo porque de quince tenemos un míster esto le da cierta seguridad no

Voz 5 45:43 pues yo creo que si los misterios muy importantes tanto la forma como la del Manchego Ciudad Real veníamos de una derrota dolorosa en casa en el partido de estas compra Marchamalo sabíamos que que tenemos dos solido es muy difícil la verdad que estamos muy contentos por haber podido sacar estos seis puntos que yo creo que no se valora todavía lo está haciendo porque sacar seis puntos fuera de casa vais a ver que es muy complicado hacerlo y que seguramente era muy complicado volvamos a repetir vamos a trabajar para ello pero no sabemos de la dificultad de la competición ahora esto seis puntos como tú y yo no nos vamos a relajar porque como siempre digo esta competición no te deja un instante de relajación Ny ya este fin de semana vamos a recibir al todo poderoso Toledo así que contentos con el presente y creo que ese estarán en las cosas bien dijimos que creíamos que había sido un accidente chavalería sí sabemos todos nuestros espacios que ahora lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en esta línea ser igual de comprometido durante la semana que esa para mí una clave cómo se trabaja durante meses y cuando el equipo trabaja al cien por cien con todo el selectivo Si la gente pues al final resultados tienen a día de hoy pues la verdad que estoy muy feliz por el momento que atraviesa el equipo pero como te digo fin relajación ninguna ya estamos pensando desde hoy en el Toledo que estamos empezando ya prepara el partido así que con ilusión de afrontar un reto con el que en el domingo y desde aquí animar a la gente que que se anime a subir al campo y que nos ayude a sumar puntos contra el Toledo Jorge

Voz 24 47:17 hay algo que se va cofrades que tu decías el partido tenemos que atrás aseguró un poquito más si esto poco a poco lo está consiguiendo

Voz 5 47:26 sí hemos cambiado hemos cambiado muchas cosas para poder llegar aquí la jornada de goles en contra Gran tres goles por partido y con esas medidas pero muy complicado que el equipo de partidos teníamos claro que mejor dábamos la parte defensiva empezamos a reducir los goles en contra o sino y vamos a sufrir mucho porque en materia con la verdad creo que estando ya que somos el equipo que más goles hace con doce pero hasta este momento hasta la jornada tres con motivo llevamos nueve a las dos últimas el hombre encaja alguno en dos salidas fuera sólo habla que hemos reducido

Voz 13 48:00 mucho el porcentaje sobre todo para mí

Voz 5 48:02 la escritora recupera Argenta tras porque estábamos tiene muchísimos problemas de es la Copa no nos ayudó como he dicho en entrevistas no estamos preparados para jugar cada tres días y además contra rivales de la entidad de Villarrubia de Toledo Guadalajara creo que ahora preparando el partido con las tres o cuatro lesiones que metemos entre semana pues la gente lleva mucho mejor tanto físicamente como mental siempre para mucho mejor unas hermanos con un partido solamente así que creo que estamos mejorando mejora muchísimo en el balón parado como te he dicho el inicio de la pregunta pues hemos cambiado el sistema lo hemos cambiado el cómo defender los córner a partir del día en Marchamalo pues fue un punto de inflexión porque hicimos muchísimas cosas mal nos ha servido para crecer y ahora lo que hay que hacer es seguir en esta línea eso todo con esa actitud de los jugadores en los buenos y los malos momentos que como te digo va a ser muy complicado quedan el dominio de los partidos desde el uno al noventa coma hacemos estos años atrás y aquí hay momentos en los que toca sufrir ni poner mucho Khorasani mucho esfuerzo físico y creo que la primera parte lo hicimos muy bien con balón pero que fuimos la segunda pues supimos ponernos el mono de trabajo sufrir poner corazón poner muchas ganas y sobre todo mantener esa renta que que nos daba tres puntos mientras antes

Voz 24 49:18 quinta jornada no hay quinto malo ICIT opuesta respiratoria

Voz 5 49:22 eh bueno la clasificación de verdad que a estas alturas es muy poco significativa había muy poco margen para que los equipos saquen todo lo que tienen depende muchas veces del calendario Lepanto lo importante son los puntos que estamos de la mochila de puntos seguramente llevemos un cuarto de los puntos en cinco jornadas horarios para para la salvación que va a ser el objetivo y creo que las sensaciones que deja al equipo sobre todo en estas dos últimas jornadas pues son muy buenas por lo tanto y hay que dejarle la la miraremos pero la jornada veinticinco treinta en adelante que es cuando se empieza a decidir todo pero ahora hay que llenar la mochila de punto de creo que vamos camino correcto

Voz 24 50:06 no Jorge que deseamos además a lo que hace un esfuerzo que está eso lo hemos porque porque hubo que negociar mucho en el CEIP Juan Carro no

Voz 5 50:14 pues sí la verdad que no lo terminamos de controlar esto de la podría y los gritos ahí estamos luchando con la voz el martes seguro que estamos recuperar para volver a preparar mejor en los entrenamientos así que muchas gracias a vosotros por conseguir una ley para apoyar ni sobre todo la gente que viajó que ayer fue el numeroso también en el casamiento tan largo me acuerdo mucho la afición que no sigue hacerles desplazamiento de aquí también agradecer a la afición el apoyo que estamos recibiendo hidratación coge buenos días un saludo

Voz 8 50:42 a las Cio que hay que hacer un llamamiento porque está yendo a campos el equipo del Club Deportivo Tarancón donde la presidencia espetó entre seiscientos espectadores que lamentablemente llegamos a esa cantidad es cierto que va aumentando ligeramente la presencia en esta de compra tenemos que tirar el cemento porque chavales lo merecen el esfuerzo que está realizando los resultados que tan consiguiendo veinte y ese compromiso que tienen serio con los blanquiazules es algo de agradecer como pudieran los eventos estoy para el Tarancón sigue la mejor noticia sin duda el PP es la caravana de la Semana Europea de deporte que llegaba a Tarancón y que juega con Petita con veintitrés actos que ha comenzado esta misma mañana han sido con los auténticos protagonistas y así disfrutaba los chavales es él el parque ferial algunos de ellos

Voz 17 51:47 vale de deportes