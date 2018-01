La Ventana de Madrid (05/01/2018)

Voz 1 00:00 a La Ventana aquí en las La Ventana Cadena SER

Voz 0867 01:10 qué tal buenas tardes a todos que nadie piense que se trata de una maldición de los sabios de Oriente por cuestionar el estilismo de sus trajes o a sus acompañantes en las cabalgatas no lo es miren al cielo los reyes magos nos han hecho ya el primer regalo de esta noche de ilusión es la ayuda esto lo es va a dificultar el trabajo de sus Majestades esta noche repartiendo juguetes por todo Madrid seguro pero necesitábamos la lluvia y mucho nervio regalos

Voz 11 01:39 lluvia no se puede pedir más

Voz 0867 01:56 a las seis y media de la tarde ha salido la cabalgata principal de Madrid capital recorre todo el paseo de la Castellana iba a finalizar valentía eh pero va a finalizar en Cibeles donde los Reyes van a ser recibidos por la alcaldesa Manuela Carmena Puri Beltrán buenas tardes

Voz 1509 02:10 es que Estados Javi cómo estás fuese pensando en el la ilusión en las caras de de todos los niños de Madrid que van a ser bueno subidos a hombros por sus padres en este momento en el ingenio de los padres también para que consigan el mayor número de caramelos en los paraguas que que este año uno van a tener doble uso sirven para resguardarse de la lluvia para cazar caramelos más de diez mil kilos de caramelos Se van a lanzar este año para todos

Voz 0867 02:31 de seguro una cabalgata Stade en Madrid centro que va a estar dedicada que está siglo dedicado ahora mismo a los grandes inventores e inventores y a los científicos y a las científicas cuyos descubrimientos estamos viendo lo mismo la cabalgata hay que han dejado huella la historia

Voz 1509 02:44 grandes inventores inversoras que fueron capaces no de imaginar que llegarán a hacer realidad sus sueños que creyeron en un día cuando eran niños Leonardo da Vinci Marie Curie y Albert Einstein también va a haber un homenaje a inventos como el reloj la imprenta la locomotora pensando en estos científicos e Casal inventores bueno yo te propongo un juego

Voz 10 03:02 yo te digo que la ilusión dura incertidumbre yo tenía una frase tú me dices quién crees que la pronunciado vale vale la frase es fácil la bueno ver a ver la frase tiene junto a la frases es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio

Voz 12 03:19 sí que él ha dicho Cristina Cifuentes Ignacio González Albert Einstein

Voz 13 03:27 del La Prohibida la Patrulla Canina

Voz 10 03:30 muy de la Prohibida es muy pero yo apuesto por no

Voz 1509 03:35 efectivamente Einstein que además veíamos hace hace unos minutos no atrás la retransmisión en televisión un gran muñeco gigante una marioneta de Dane

Voz 0867 03:43 tiene ocho metros mide a la gran marioneta de Einstein que se está ahora mismo paseando por las calles de Madrid por el Paseo de la Castellana me gusta el concurso seguimos

Voz 10 03:50 ah vale te detenías otra vale otra otra convendría sentir menos curiosidad por las personas y más por las ideas quién ha dicho esto esto puede ser un político hoy Francisco Granados antes de entrar en prisión Harry Potter Pepa P O Marie Curie pis casi pero no Marie Curie Marie Curie que además es una mujer que consiguió la primera mujer en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades en física y química

Voz 0867 04:29 el Madrid vamos a ir a Cibeles a ver cómo está transcurriendo la cabalgata lo que ya hemos preparado Jesús blanquillo un tejadillo estalle la grada bien situado lo ve absolutamente todo lo que él no ve lo voy a través de las pantallas osea que tiene una visión general de duelo lo que es esta cabalgata de Reyes que como digo salía a las seis y media y que está recorriendo todo el paseo de la Castellana empezamos a ver ya a los Reyes Blanqui que que estas viendo ahora mismo tú a Ingla envuelve la plaza de Cibeles buenas tardes

Voz 14 05:05 hola Puri hola Casal buenas tardes pues mire ahora mismo en Cibeles tengo enfrente al coro joven de Madrid que bastará amenizando durante todo este tiempo hasta que vengan los Reyes a Cibeles bueno pues a toda la gente que hay aquí mucha ya que está pegada las ellas y te puedo decir que bueno está compuesto entre treinta a cincuenta personas que van vestidas como un cuento de Navidad en Sant líquenes y bueno pues en unos minutos la primera carroza que va a llegar y seguro que las seis viendo también vosotros desde allí es la de la estrella de la Navidad bueno la historia real pues van siguiendo los reyes bueno escuchaba y antes que una pregunta sobre Marie Curie también la vamos a poder ver ir voy a destacar una que va a llegar también prontito que es la de Leonardo da Vinci el que vamos a poder ver a dos mujeres pájaros una de estas cabalgatas que tiene tanto movimiento iban a llamar tanto la atención de los niños

Voz 14 05:54 momento sabe cogido claro yo calla sabiendo que venía aquí

Voz 1509 05:57 por dentro los inventores y todo esto pero pero lógicamente tú vas

Voz 14 06:01 no pero esto ya canina efectivamente de hecho un niño antes estaba preguntando también por aquí a ver que habían pedido se habían portado bien y me ha dicho mira así te pones esa chaqueta eres un policía entonces muy bien que os llevo aquí mis botas yo llevo mi chaqueta militar o no la verdad que estoy vestido un poquito pues eso como la Patrulla Canina que me encanta esto

Voz 1509 06:16 estamos en directo los Reyes saludando e están los Reyes no se los puedes ver desde ahí blanquillo

Voz 14 06:21 yo desde aquí me cuesta un poquito pero están los Reyes saludando bueno ya sabéis que llegan llegan al final estamos todos esperando aquí los niños también es son los que estaban esperando para que estos Reyes llegue me decían hemos mandado la carta hemos mandado la carta Verges si nos lo traen yo les he dicho que saludaran bien fuerte osea que seguro que los niños con los que yo ha hablado por lo menos se han portado muy bien no sé vosotros habéis pedido algo que algo habremos

Voz 0867 06:42 pedido pero no vamos a desvelar el misterio que

Voz 13 06:45 una bici para aprender a caerse levantarse que te pareces pues me parece de maravilla me voy a tener que comprar otra

Voz 0867 06:52 al pedir ahí limpio para Madrid por cierto y los trajes de los Reyes al menos la cara

Voz 10 06:56 aquí que hemos visto hasta ahora muy muy conservador el traje no había apostado fuerte predominio del rojo color rojo rojo granate sí pondré rojo tirando a gran atención

Voz 0867 07:13 la música de La Prohibida que ha sido la polémica de la cabalgata de este año la cabalgata de Vallecas en la que ahí esa carroza o a o and the de una carroza del movimiento LGTBI en la que participa esta famosa drag también otros artistas al PP y a ciudadanos eh parece que todo eso traicionado al espíritu tradicional de de la Navidad y estos decía cincuenta

Voz 15 07:33 así las cabalgatas son cabalgatas sin el portal de Belén es la Virgen San José el Niño si acaso la el buey Illa

Voz 10 07:44 hola no nos han elegido para

Voz 15 07:46 estar debatiendo todo el día con chorradas

Voz 5 07:49 que así se lo digo vamos

Voz 1509 07:51 Nos a Vallecas porque a nuestra compañera Natalia Otero Natalia qué tal buenas tardes

Voz 16 07:57 hola buenas tardes qué tal pues veréis lo único que ha conseguido empañar esta cabalgata que está a punto de acabar es la lluvia que sigue cayendo con fuerza sobre las carrozas la tónica general es de mucha tranquilidad y apoyo en torno a una carroza la discordia a la que mayores niños han apuntado para disfrutar

Voz 17 08:14 bueno yo creo que polémica ninguna yo creo que es una carroza como otra cualquiera ahí aquí lo que interesa es que los niños disfruten y que somos

Voz 18 08:30 que disfrazado ideas ilusión miran la carroza

Voz 10 08:41 yo veíamos José

Voz 20 08:42 psico tengo once años yo de San Bernardo ley

Voz 21 08:47 iré y tengan nueve años Chet sexy atacaron una trompeta

Voz 16 08:58 además de esta carroza que desfila a ritmo de A quién le importa hay que ha arrancado algunos aplausos los Reyes van acompañados de dinosaurios piratas personajes de fantasía y hasta de un autobús turístico el recorrido transcurre con total normalidad si los niños disfrutan ajenos de toda polémica lo único que les importa

Voz 5 09:14 sí es cazar caramelos lo que tiene que ser una fiesta para los niños la diversidad también porque la cabalgata es un reflejo de esta sociedad

Voz 0867 09:34 estás comunes es Curie permite los Reyes estar en Madrid capital ni estar en Vallecas y estar en otras muchas localidades de toda la Comunidad de Madrid no han estado ya en muchos distritos vamos a irnos por ahí de Ronda venga te parece íbamos a arrancar por ejemplo en la que dicen es la seguro la cabalgata más importante de toda la Comunidad de Madrid la de Torrejón de Ardoz ahí está mi compañero de SER Henares Javier Galicia qué tal buenas tardes

Voz 8 09:59 buenas tardes sí circulando la espectacular y larguísima cabalgata de luz en Torrejón de arroz con treinta carrozas treinta Pasacalles y decenas de miles de personas agolpados a los lados de la Avenida de la Constitución y en la Plaza Mayor donde está previsto que acabe el desfile a las ocho y media con el saludo de los Reyes Magos y un gran espectáculo de luz sonido y fuegos artificiales el Ayuntamiento presume de que esta es la mejor y más espectacular cabalgata de toda la Comunidad de Madrid y no le faltan argumentos sin duda es de las de mayor volumen y la más multitudinaria fuera de la capital todas las carrozas están completamente iluminadas interesa Angeles navideños gigantes únicos en España bien a Sus Majestades a los que aún les queda aproximadamente una hora

Voz 1509 10:42 mientras él Las Rozas Raquel Fernández qué tal buenas tardes

Voz 14 10:46 hola buenas tardes cabalgata pasada por agua

Voz 23 10:48 Paz desde que comenzaba en torno a las seis de la tarde no ha parado de llover ni un segundo lo que no ha impedido no obstante que el desfile continuara muchos caramelos eso sí tirados por el suelo porque son pocos los que se atreven a recogerlos al estar el suelo mojado muchos caramelos en concreto cuatro toneladas cerca de doscientos niños subidos en las once carrozas que acompañan a Sus Majestades los Reyes Magos ido Cemil lobos todos ellos también han estado acompañados por diez Pasacalles a los que la lluvia no ha impedido representar su espectáculo

Voz 5 11:27 la lluvia también es magia

Voz 1509 11:28 yo estoy pensando eh Javi en todos los padres que han hecho un esfuerzo por sacar a los niños a la calle hoy que han desafiado a la lluvia que están allí solamente merece la pena perder la sonrisa de los niños cuando pasen los Reyes Magos y por coger el mayor número de carne

Voz 0867 11:42 los padres que todavía esté el cerco de la cabalgata de Madrid se lo estén pensando qué hago salgo no salgo que salga hombre ya un para válido que no pasa nada ha llovido en otros en otros muchos sitios y durante mucho tiempo y no uno pasado absolutamente nada Un echó BEOK en un escampar adicción en mi tierra Galicia siete de la tarde XXXII minutos

Voz 5 14:01 Carlos de de la tarde y treinta y cuatro minutos

Voz 10 14:18 seguimos nos vamos a ir a la a la calle a las calles de Madrid calles con lluvia ahí está

Voz 1509 14:23 desde primera hora de la tarde nuestra compañera Bea Caballero te estando no las caras de los niños vea qué tal buenas tardes

Voz 16 14:29 hola qué tal buenas tardes estoy bajo la lluvia caminando ahora mismo por la Castellana fue perdió hay un montón de gente que está esperando ya que lleguen las primeras carrozas además se ven las luces al fondo y todo el mundo está ya gritando porque saben que va a llegar parte que va a llegar esa famosas estrellas y que está todo mundo esperando

Voz 1509 14:44 la estrella de los deseos a sigues parece que

Voz 16 14:46 es la que va a llegar la gente está esperando lo estaba deseando están los niños ya eufóricos por aquí para que lleguen ya

Voz 1509 14:52 final pues Sus Majestades los Reyes vea creo que tienes un catálogo de juguetes no de la cantidad de cosas que te han dicho que han pedido

Voz 16 14:57 pues fíjate que me he dicho mucha gente porque he conocido a una familia que viene de un pueblo de Cáceres porque llevan toda la vida queriendo ver la cabalgata de Madrid y me preparo que me pilla la moto

Voz 0867 15:09 Sira blanquiño eh porque el secreto mejor guardado una cabalgata de Reyes es el traje de de de Melchor Gaspar y Baltasar ya los conocemos ya los hemos visto que sólo sea por encima y no me pierdo yo el comentario el estilismo de blanquillo te gusta Blanqui

Voz 14 15:24 que ya sabes tú que me gusta a mí comentar sobre eso pues mira los he visto y me parecen muy austeros pero si me gustan porque bueno pues se llevan mucho dorado mucho brillo por ejemplo hemos visto Baltasar ahí con ese turbante y encima una pluma a mí lo de la sumas me gusta sincera voy a hacer ningún comentario malo al respecto sobre los trajes antes esta y me parece justo

Voz 10 15:45 es barroco no te gusta más el marroquí

Voz 14 15:48 sí a mí me hubieran puesto algo a mi me gustaría que me hubieran puesto luce sinceramente punta claro siempre para consumir menos antes estaba furia hablando de bicicletas que es lo que quizás pidiera ya bien pues el voy a contar una curiosidad la carroza de la EMT pues va a salir un autobús antiguo y la comitiva va ser Bici Mad sea que vamos a poder menos muchas bicis no sé si se caerán seguramente sí

Voz 10 16:12 no con orines blanquiño ya sabemos bueno

Voz 14 16:14 eso también es una propuesta para os voy a decir cuál es la la carroza más grande bueno pues nosotros que nos dedicamos a la prensa todo esto la imprenta la imprenta consta de cuarenta esta personas es una de las más grandes porque van a estar unos arriba que tienen cinco personas veintiocho personas abajo bueno hasta cuarenta eh bonobos van a estar desfilando por aquí y seguro que van a estar tirándole es caramelos a los niños a ver si me llega a mí alguno yo estoy un poco con los oye

Voz 21 16:40 bueno pues a Caballero

Voz 0867 16:43 hay niños a día a tu alrededor creo que has cazaba a uno Illes tienes listo no para hablar

Voz 16 16:48 esta es que sabes lo que acaba de llegar la estrella Jeffrey qué tal bien que has pedido a los reyes es que me me estaba diciendo han perdido demasiadas cosas idea esto no sé si debo decirlo los niños han pedido muchas cosas este año injusto estamos pasaron estamos viendo pasar ahora mismo la estrella del Ayuntamiento de Madrid

Voz 20 17:10 a la que les siguen todos

Voz 0867 17:14 esto lo hemos creado una canción que bueno Luis Miguel Torres concejal de Seguridad Ciudadana de Alcobendas qué tal buenas tardes diferido La Ventana

Voz 33 17:21 hola buenas tardes qué tal para no perder la conexión

Voz 0867 17:23 con vendas que han ideado ustedes un sistema para seguir la cabalgata a través de GPS

Voz 33 17:27 bueno pues así es la geolocalización la al tres puntos cero parece que se impone y para que nuestros

Voz 34 17:33 vino los niños mira al incrustar de de la cabalgata Isabel en cada momento dónde encontrar a los Reyes Magos pues hemos ideado este sistema GPS que en todo momento la tenía localizada cómo va la cabalgata in Alcobendas bueno pues hemos tenido que acortar un poquito el recorrido para debido a la lluvia estamos dando a a la Plaza Mayor y con los fuegos artificiales pues terminamos la cabalgata este año pasada por agua pero pero rebasando ilusión

Voz 0867 17:59 bueno

Voz 2 18:00 no pues la que vaya todo bien disfruten mucho traído muchas cosas los Reyes muchas gracias igualmente

Voz 0867 18:19 a nosotros nos vamos pitando tuyo ahora mismo a la a la cabalgata que hay que verla pero in situ no esto estar aquí no mojando unos como blanquillo como B

Voz 1509 18:28 ya que están allí y necesita manejarnos un poquito no

Voz 0867 18:30 los a conceder a blanquiño el último minuto de esta Ventana de Madrid de especial Cabalgata para que nos describa qué es lo que está pasando y sobre todo lo bien que se lo está pasando y la gente a pesar de la lluvia

Voz 14 18:40 lo bien que se lo está pasando la gente lo bien que me lo estoy pasando yo con Britney Spears de fondo y ahora mismo están en un receso el coro de jóvenes de Madrid ir bueno enseguida nos van a cantar otro villancico aquí la imagen bueno pues mucho paraguas mucha gente golpeándose bueno en las mallas y todos van a estar bueno están todos muy mojados pero muy ilusionados que esa es la imagen no la de la cara de los niños la felicidad blanquiño su último deseo que has pedido para mañana próximo Muro el periodo de lo puedo agencia Air a ver si los reyes un cable para mañana por la mañana para mañana por la mañana que a partir de las doce y media no salga un programa fetén

Voz 10 19:12 eso sí a las doce a las doce y media después del sorteo del Niño A Vivir Madrid Puri Beltrán Puri gracias por venir besson grandes un placer blanquecino que pierdas

Voz 14 19:22 me voy a perder yo me pongo el GPS como la cada vez que antes esta noche Black que hoy no se sale lo mejor si me pierdo creen ahí