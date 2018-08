Hoy por Hoy Cádiz (17/08/2018)

Voz 1 00:00 con Aimar Bretos Pablo González Batista

Voz 2 00:06 no

Voz 0134 00:14 cadena SER

Voz 3 00:15 Andalucía

Voz 0134 00:20 buenas tardes repaso por las noticias de Andalucía está ahora en la SER y comenzamos con información de servicio Adif sigue trabajando para restablecer el tráfico ferroviario entre Sevilla Córdoba y Jaén una fuerte tormenta esta pasada noche a la altura del municipio jiennense despelote y ha afectado a dos trenes de media distancia que hacían este recorrido los pasajeros han sido trasladados en auto

Voz 4 00:41 pues es en sucesos la Policía Nacional

Voz 0134 00:44 abierto una investigación para tratar de identificar al autor de un tiroteo en el que ha resultado herido un hombre de treinta y dos años es el tercer herido de bala esta semana en el distrito Norte de Granada en Sevilla la Policía Local de Bormujos ha detenido esta mañana al presunto autor del apuñalamiento de un hombre de setenta y dos años el pasado miércoles en en esta localidad cuando intentaban quitarle la cartera Se trata según la policía de un peligroso ex presidiario también a la capital sevillana esta madrugada una pelea en una discoteca se ha saldado con al menos cuatro personas heridas y una cosa más los ochenta y ocho menores que procedentes de Cádiz aguardaban destino en la comisaría de la Policía de Blas Infante en Sevilla se encuentra en ya los centros de menores de Carmona y Marchena pendientes de ser reubicados en otros centros de menores de la Comunidad todo esto lo empleamos en Andalucía Hora catorce a partir de las dos y cinco de la tarde

Voz 5 01:44 muy Buñuel con hasta seis mil setecientos euros de descuento en unidades limitar

Voz 6 01:47 así a lo que pasa es que estamos buceando y no te has entrado pues

Voz 7 01:52 tengo nuevos Renault con siete mil setecientos diez retretes

Voz 8 01:54 buen tema modo aparca Tous excusas

Voz 6 01:57 no desde el veinticinco de agosto oferta de reciban hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es

Voz 1 02:07 los deportes de nuestra comunidad

Voz 9 02:10 deportivos Andalucía los domingos de doce a doce y media del mediodía en la Cadena SER actualidad entrevistas con los mejores deportistas andaluces de élite del deporte nacional e internacional SER Deportivos Andalucía todo el deporte andaluz con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte Junta de Andalucía

Voz 10 02:32 sería maravilloso si pudiésemos

Voz 8 02:34 la del mundo pero entender su desórdenes ya un gran paso los días veintiuno veintidós y veintitrés de septiembre a Córdoba el Congreso del Bienestar Sabiduría hay conocimiento el desorden del mundo hablaremos sobre las causas consecuencias y la realidad del mundo globalizado con Isabel Coixet Jordi Évole Mercedes Cabrera John Ríe Lina Gálvez Rafael nadie él ir muchos más inscribe tenía en Cadena Ser punto com o en congresos de bienestar punto es disfruta de un fin de semana con Otegi visita nocturna guiada al Conjunto Arqueológico Medina Azahara recién nombrado Patrimonio de la Humanidad con la participación de Universidad de Córdoba universidad Loyola Andalucía Universidad Internacional de Andalucía cátedra UNESCO de resolución de conflictos patrocinan Ayuntamiento de Córdoba Fundación Cajasur y Diputación de Córdoba con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte Junta de Andalucía Instituto Municipal de Turismo de Córdoba Endesa iftar MEX laboratorios

Voz 1 03:37 este verano están de suerte de sangre ante el Milan rito te premia

Voz 12 03:41 entra en él Milito te premia punto com introduce el código que aparece en cada envase del milagro y Totti podas ganar miles de premios al instante crucero con todo incluido vuelo en globo y miles de envases del grito te esperan rasca y gana tuviera grito informa atento punto de venta más cercano el Milito de Premià punto com Luca más El mil posiblemente el mejor desengrasan

Voz 9 04:02 de del mundo en los momentos del año de mayor movimiento turístico te invitan Musée conocer Andalucía con más detalle ser viajeros en la Cadena Ser Andalucía los domingos de doce treinta a una de la tarde con Sonsoles Ferrín Jesús Sánchez demostremos rincón desde el sur para que los disfrutes en estos días con la colaboración de Endesa y la Consejería de Turismo y Deporte Junta de Andalucía

Voz 13 04:28 claro

Voz 8 04:34 Radio Cádiz Cadena Ser

Voz 15 04:56 buenas tardes sean bienvenidos al Hoy por hoy cáliz de la edición correspondiente a este viernes diecisiete de agosto del que dice

Voz 16 05:02 programa más gaditano de la radiodifusión mundial

Voz 15 05:05 al aquí estamos y aquí vamos a estar

Voz 16 05:11 por saludando ya el fin de semana desde ahora voz de la tarde tenemos un ramillete de variados argumentos para contar lo que pasa y no pasa en la Bahía de Cádiz en clave siempre amena y distendida muy ligera suave agradable brisa de poniente desde primera hora de la mañana que ir rolando poco a poco al Levante conforme transcurra la jornada de hecho Easy todo va según la previsión meteorológica en las últimas horas de este viernes ya soplará alemán

Voz 0134 05:44 P

Voz 16 05:50 hoy eso sí sin mucha fuerza según avance el finde semana la intensidad del Levante me va ir a más poco a poco y con el Levante va a llegar también un aumento de las temperaturas hoy han subido de hecho las máximas tenemos entre dieciocho y treinta y un grados en la bahía de Cádiz pero es que mañana la mínima va a subir cuatro grados hasta los veintidós grados y las máximas hasta los XXXV en algún punto de la valla

Voz 0134 06:14 no

Voz 15 06:15 así que sea vista un fin de semana de calor ir el Levante que sí que es un viento

Voz 16 06:20 poco más molesto para ir a la playa pero sin embargo también da la oportunidad de bañarse en agua realmente gritos

Voz 11 06:25 al

Voz 16 06:30 el índice ultravioleta se va a mantener en los próximos días la bajamar hoy es a las dos y media de la tarde y la pleamar a las ocho invente una marea magníficas perfectas para disfrutar de las playas del litoral de la Bahía de Cádiz como las que vamos a tener también las Marías el fin de semana porque la marea baja va a coincidir este fin de semana con las horas centrales del día y un dato más el sol se va a poner por la Caleta las nueve y catorce minutos en este viernes que saborea ya las mieles del fin de semana

Voz 0134 07:14 no

Voz 16 07:24 no de las cosas que impregna la vida de calidad el relativismo eh y eso es una suerte en un tiempo en el que todos parecen tensar la cuerda desde los extremos que sí que Khadija es muy cainita hay muchas veces parece una ciudad extremos pero sólo lo parece porque a los cinco minutos las diferencias se guardan en el olvido tenemos como interiorizado que es mucho más rentable emocionalmente vital mente intentar disfrutar un poquito de la vida que empeñados en pelearle con unos ni con otros caddie no es de extremos ni en sus estratos sociales no hay pobreza extrema miseria extrema ahí tampoco hay grandes ricos con los que nadie se pueda comparar no sé si será el mar que haga los problema en un vistazo cuando uno está agobiado o la claridad que impide que crezca mucho el carácter pero en la escala de prioridades de la sociedad gaditana parece que no está irse en esa dinámica de tensión constante de falta total de tolerancia al que piensa diferente de ahorrarnos la empatía porque sí y menos mal porque en esta época de populismos de izquierda y de derecha de borrar los límites a la ética hay ponérselos malhumor lo fácil es tirarse al odio perder el equilibrio así que ante toda esa dinámica tan nociva no está demás afinar el sentido crítico ese relativismo tan gaditano IESA naturaleza casi cáustica diría yo con aquellos que quieren dirigirnos a no se sabe muy bien dónde

Voz 0134 08:55 eh

Voz 16 09:01 este Hoy por Hoy Cádiz de viernes vamos a detenernos en varias convocatorias del fin de semana hablaremos con Alberto Romero de la Asociación Astronómica m trece que hoy ha convocado en Cádiz una jornada para ver el cielo con los con ojos astronómicos y también queremos hablar de la fiesta del chicha Ron una fiesta muy particular gastronómica que se celebra hoy en

Voz 8 09:19 claro

Voz 16 09:25 la provincia al día pretendemos conocer un poco más de ese programa que ha preparado a R patrimonio para la naviera de Fred Olsen que celebra su ciento setenta cumpleaños el próximo diez de septiembre en Cádiz donde van a recalar a la vez cuatro cruceros de esta compañía ya hemos citado además los estudios de Radio Cádiz al director del Colegio Mayor Universitario que antes se llamaba de dato Diego y ahora tras una consulta al personal de la universidad se llama Colegio Mayor Universitario de Cádiz a secas

Voz 15 09:56 eso será las

Voz 16 09:57 aparte de este Hoy por Hoy Cádiz del programa más de la radiodifusión mundial que hoy comienza con este guiño a la reina del soul Aretha Franklin que en paz descanse

Voz 0134 10:11 no

Voz 1 10:37 con Artaud presenta Niña Pastori en concierto

Voz 18 10:43 sábado uno de septiembre a las diez de la noche en la plaza de toros de Isabel Lucas de Barrameda venir disfruta la gira de Niña Pastori tu usara entradas a la venta en El Corte Inglés Ticketmaster yp puntos de venta habituales organiza y produce Concerto

Voz 19 11:07 restaurante con Bush gran variedad de arroces y tapas de elaboración casera risotto con Bulli en que hay Amilcar barca de Cádiz en el paseo detrás del colegio San Felipe o en Facebook y si quieres que te lo llevemos a casa llama al nueve cinco seis cero siete cero dos cuarenta y ocho restaurante con Bulli sabores con tradición aún abierto todos los días

Voz 20 11:27 en el tren en tu cocina hemos mejorado nuestra exposición de muebles de cocina Ci lo celebremos con un quince por ciento de descuento sobre el mobiliario somos distribuidores de

Voz 9 11:40 Marca Antalya tras ver in Spain te esperamos en Chiclana

Voz 3 11:47 tu tienda de vinos en Cádiz como ya sabes es una Jerez y todos los meses tenemos el vino del mes ir a gusto

Voz 9 11:53 la Rioja diez Caballero Crianza dos mil quince y de quince meses en roble es un vino tradicional estilo Chateau burdeles con expresión de fruta por sólo siete con ochenta y cinco euros

Voz 3 12:05 vena Magerit tu tienda de vinos prueba el vino del mes está en vinos Magerit punto

Voz 21 12:11 es este verano un batea descansara pero recuerda que en nuestras tiendas encontrarás una refrescante exposición con una gran variedad en colchones y sofás tumba

Voz 22 12:19 de pelo sigue poniendo muy fácil porte y montaje gratuito financiación de veinticuatro meses sin intereses y entrega inmediata recuerda tumba de esta cerca de ti en Jerez Parque Comercial Nortel tras Leroy Merlin en el Puerto de Santamaría parque comercial Bahía Mar o en tumba t punto es

Voz 9 12:35 remolques del PML enganches y accesorios para todo tipo de remolques a tu medida caballos embarcaciones con la garantía del grupo PML somos la primera marcan el sector de la provincia de Cádiz remolques PML en calle talleres seis polígono el torno de Chiclana

Voz 5 12:52 el grupo PML punto com no te puedes permitir ir al dentista llevar a tu familia

Voz 8 12:58 dentro de poco se llega a Cádiz la clínica más familiar para que tú y los tuyos podéis sonreir única diferente y para todos

Voz 23 13:07 hoy por hoy Carles

Voz 16 13:26 sintonía de Radio Cádiz de la Cadena Ser el Hoy por Hoy Cádiz que ahora se acerca a la actualidad informativa y conoce el avance de esa actualidad informativa con Francisco José Román Paco muy buena está ocurriendo Lavalle a comience una infracción

Voz 1208 13:39 yo hoy les estamos aportando a nuestros oyentes la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ha iniciado el trabajo para analizar el traslado de la Dársena Pesquera gaditana a la lonja del Puerto de Santa María que a medio plazo puede concentrar la compra venta de pescado fresco it de segundas ventas de toda la bahía de Cádiz Se trata de una intención expresada hace ya algún tiempo por el presidente de la Autoridad pero que comienza ahora a tomar forma con la redacción de un estudio de impacto que ya está en marcha

Voz 24 14:03 ahora mismo estamos haciendo las primera ya os tareas de investigación y de valoración en el sentido de ver cuáles son las concesiones autorizaciones que tenemos otorgada cuál es su plazo de vencimiento en qué condiciones está en que comportaría el doctor al lado que inversión bueno pues hacer un proyecto en condiciones no

Voz 1208 14:26 la Autoridad Portuaria justifica en el hecho de que ambas instalaciones la y la del puerto se encuentran sobredimensionadas y el traslado permitiría liberar suelo

Voz 5 14:37 muelle además en el en

Voz 1208 14:39 Cádiz para el desarrollo de otro tipo de actividades por otra parte todavía en Cádiz en la patronal hostelera Orica ha advertido sobre la preocupación de los propietarios de bares y restaurantes del paseo marítimo que están comprobando cómo buena parte del público está prefiriendo este verano el centro de la ciudad el presidente atribuye este fenómeno a la caída de la iluminación algunas zonas en algunas áreas del paseo marítimo

Voz 25 14:59 bueno no hay que olvidar también de que ha habido circunstancias como en la iluminación de la playa quedaba mucho ambiente y que llevamos ya ser tercer año sin iluminación y aunque es cierto que se ha reforzado con actividades como el día del trofeo no que antes era un día negativo para la hostelería puesto que todo el mundo se iba a la playa ídolos locales pues no tenían esa afluencia de público ahora se ha cambiado la

Voz 17 15:25 la dirección es ACB Antonio Di María

Voz 1208 15:27 Ceballos ser presidente Grecas mientras en el Puerto de Santamaría el Ayuntamiento ha iniciado contactos con operadores de telefonía para la instalación de nuevas redes de fibra óptica en el centro de la ciudad hasta ahora el acceso a la red en condiciones de alta velocidad es monopolio o hasta este momento ha sido monopolio de Vodafone que había comprado la instalación anterior de o no la intención es la de ampliar el servicio con otras compañías interesadas el alcalde David de la Encina

Voz 26 15:50 pues estamos en contacto desde Urbanismo con los operadores de telefonía que están interesados sino en todo el término sí al menos en las calles más pobladas más céntricas nosotros este año para comenzaremos metido en presupuestó una inversión de unos diez mil euros para arrancar sabiendo que luego el desarrollo el de los lleva a los operadores ir yo confío en que durante el año dos mil dieciocho se vayan viendo y dos mil diecinueve El desarrollo de la fibra óptica por el puerto

Voz 1208 16:18 entre trescientos y cuatrocientos alumnos de la provincia sufren síntomas de déficit de atención o de hiperactividad Se trata de un cuadro de difícil diagnóstico circunstancia que en muchos casos les impide acceder a becas que les ayuden a hacer frente a esta circunstancias el senador socialista Francisco Menacho ha presentado esta mañana una modificación en la normativa que les va a permitir acceder a la ayuda informa Merche hubiese

Voz 27 16:39 en que rectifica una medida anterior que gobierno el Partido Popular en dos mil catorce cerró el acceso a las ayuda para personas con necesidades educativas especiales para los colectivo que necesiten

Voz 0594 16:49 con refuerzo educativo Francine comen ancha

Voz 28 16:52 eh el decreto de becas se compromete se compromete a hacer una modificación total del Real Decreto beca en cuanto que afecte a más alumnos y aquí entraría a los alumnos del TDAH también hizo también las cantidades más cantidad de paradón uno becario se compromete a hacerlo a partir de septiembre renovándose con todos los colectivos en lo que se va se ciudad preferido dejarlo tal como está para que los alumnos puedan cobrar su beca a tiempo sí señora pero vamos a cambiar todo sistema de becas a partir de septiembre

Voz 1208 17:23 bueno pues solamente un detalle más Julio un dato que ha aportado esta mañana precisamente en la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz es su informe de servicio de comedores escolares en el curso diecisiete dieciocho servicio de comedor que ha empleado ha dado servicio a veinte mil estudiantes en un total de doscientos tres centros educativos de la provincia gaditana estos comederos han ofrecido más de dos millones cuatrocientos mil menús con un coste aproximado de once millones y medio de euros según el dato oficial de los cuales alrededor de seis millones algo más de la mitad corresponden al importe de la bonificación que se otorga a las familias de los chicos y chicas que quedan a comer en el en el cole nuevos este dato lo acabamos a conocer la acaba de presentar la Delegación de Educación es igualmente lo que hacer

Voz 16 18:06 es muy importante la cantidad de esos menús que se reparten también hay que profundizar un poquito la caridad que hay que estar siempre encima también Paco a las dos y cuarto mucho más hasta luego hacia y nosotros vamos a una pausa publicitaria aquí los compañeros de Deportes para contarnos la previa de ese cariz Almería que hoy a partir de la ocho de la tarde abre el telón de la Liga en el estadio Ramón de Carranza

Voz 3 18:30 las mejores calidades de construcción europea lisos de uno a tres dormitorios y áticos con las mejores vistas de Cádiz Cádiz se a cinco notas de la playa edificio voló las mejores calidades de construcción con las mejores vistas de la bahía información en Do borró a punto com estás pensando en cambiar de coche

Voz 29 18:48 tú oportunidad porque sólo durante el mes de agosto Vicky damos nuestro stock de vehículos Mercedes Benz antes de que entre en vigor la nueva ley sobre el impuesto de matriculación vehículos nuevos debemos de gerencia kilómetro cero caddie Mark concesionario oficial Mercedes Benz en Jerez Cuatro Caminos sin número en Cádiz Ronda del puente sin número

Voz 16 19:06 consulta condiciones en Gallimard punta Mercedes

Voz 13 19:08 el es gente cuenta

Voz 8 19:11 cómo estás de lo tuyo después del susto pues la verdad es que muy bien me operaron en el Hospital Clínic a la salud y mira rapidísimo sin listas de espera no podría haber elegido mejor

Voz 9 19:21 el Hospital Clínic concertada con todos

Voz 30 19:23 las compañías aseguradoras vuelve cinco seis veintidós cincuenta y tres cero uno las personas no extraes

Voz 13 19:29 especialidad mira mira el pajarito que bonito

Voz 31 19:33 esto no te pasaría si tuvieras una pérgola de pérgolas Fernández con pérgolas Fernández yo me río del sol de la lluvia de Los Pajaritos

Voz 22 19:41 pérgolas de madera ahí de aluminio y además montamos todo tipo de toldos pérgolas Fernández en calle tradiciones en Chiclana seiscientos veintinueve sesenta y cuatro ochenta y siete setenta y uno o en pérgolas Fernández punto com

Voz 1 19:56 eso sí

Voz 33 19:59 en ahorrar a Super Sol hasta el veintiuno de agosto traseros de pollo a uno con veintinueve euros el kilo sandía negra a cincuenta y nueve céntimos el kilo comprando en Super Sol te ahorras mucho dinero ven comprobé bala

Voz 34 20:13 se creías que lo habías visto todo espera descubrir el que hace cinco puertas totalmente equipado con llantas de aleación y sensores de parking trasero por dos mil novecientos euros financiando con Banco Cetelem Messi aún hasta el treinta y uno de agosto sólo este mes con tres años de mantenimiento o un año de seguro a todo riesgo claves

Voz 8 20:30 en la provincia de Cádiz calidad con siete años de garantía

Voz 9 20:33 el restaurante A Q treinta y cinco reabre sus puertas en el Patio de los Naranjos del hotel GDF Spa su olor y color a fruta Teherán disfrutar de unos momentos inolvidables abierto desde las veinte treinta todos los días de lunes a domingo parking gratuito restaurante a Q XXXV en el hotel Jerez Jerez con la garantía de hoteles andaluces con encanto cenas oníricas e inigualables con Catherine el faro del veintinueve de agosto al uno de septiembre ven a disfrutar en un entorno único abierto al goce de los sentidos y atardeceres inolvidables el faro en su mesa y el faro en el horizonte estival flamenco de Cádiz en el Castillo de Santa Catalina del veintinueve de agosto al uno de

Voz 5 21:13 siembre en Disfruta de la esencia de Cádiz con El Faro Katerin reserva de misas al nueve cinco seis veintiuno diez sesenta y ocho plazas limitadas buscas piso

Voz 35 21:24 eso está de moda no pierdas la oportunidad de vivir en una obra nueva en el casco histórico de caddie nuestra promoción de pisos de uno dos y tres dormitorios terrazas garajes céntricos con el mejor diseño y calidad une llámanos seiscientos cincuenta y ocho noventa y tres noventa cuarenta y siete o en llave del Sur tocó abrimos la puerta de tu casa

Voz 3 21:48 deja el móvil con siete para comer lo que estoy haciendo muere descargado la APP bella Italia y consigo ofertas diarias a precios increíbles la Italia PCI Sabadell hasta hasta que piezas de siempre la brasileña In olvides que tenemos servicio a domicilio novecientos cincuenta y seis

Voz 9 22:05 seis

Voz 3 22:07 la Bella Italia al grupo a la bodega tradición culinaria

Voz 9 22:11 hoy por hoy y mientras llegan los como

Voz 16 22:13 en los deportes vamos a seguir rescatando micro relatos que los estudiantes los alumnos del Taller de Escritura Creativa de la Universidad de Cádiz Nos dejaron aquí en la antena de Hoy por

Voz 36 22:35 eh

Voz 0137 22:37 Elena Santiago

Voz 3 22:39 no terráqueo varias mujeres

Voz 0137 22:41 se entierran en la lectura las hay que siempre llevan sus libros incluso lente pie horas de libros y aislamientos de vez en cuando pasa alguien pidiendo interrumpen a voz en grito la mudé del vagón para contar sus problemas una persona levanta la cabeza y con cara de contrariedad escucha algunas veces entre algunos músicos e interpretan una melodía observo a un grupo de jóvenes con mochila todos llevan zapatillas deportivas de diferentes colores y marcas sus movimientos los convierte en amigos y compañeros bromea se oyó una discusión dos hombres se han rozado el entrar uno pide disculpas el otro como un robot emite un sonido INEN entendible que más parecen ruido frente a mí un indigente duerme nadie se sienta a su lado una señora con moño italiano bien peinado trajes sastre sin una Bubba collar de perlas maquillaje impecable parece un alambre su rostro sí era ático tenso su mirada es distante

Voz 11 23:59 no estáis

Voz 37 24:14 hay

Voz 16 24:14 esa esa microrrelato de Elena Santiago alumna del Taller de Escritura Creativa de la Universidad de calles dirigido por María Alcantarilla ellos vinieron aquí a contarnos su experiencia Nos dejaron varios microrrelatos que vamos a ir rescatando en este Hoy por Hoy Cádiz a lo largo del mes de agosto y septiembre

Voz 15 24:39 como compañeros de Deportes están retrasando un poquitín vamos a ir con otros argumentos vamos a establecer conexión telefónica con el presidente de la Asociación Astronómica m trece venga una brevísima pausa publicitaria incide estamos ya con Alberto Román

Voz 34 25:15 por en Carrefour en Carrefour pues tienes hasta el XXIII agusto un transportarse en los packs de doce notas de Spinoza Cruzcampo clásica de treinta y tres centilitros lleva tres pagas solos

Voz 23 25:26 hoy por Hoy Cádiz

Voz 39 25:42 qué

Voz 15 25:48 digamos rápidamente a conocer otro argumento aquí en el Hoy por Hoy Cádiz este viernes

Voz 16 25:52 el siete de agosto porque hoy por la noche hay prevista una observación pública con telescopios en la plazoleta la estrella en Santa María del Mar que va a organizar la Asociación Gastronómica de la Bahía de Cádiz m trece junto con planetario de Cádiz con el presidente de la Asociación Astronómica de la Bahía de Cádiz con Alberto Romero estamos ya Alberto Romero muy buenas tardes bueno cuéntenos en Quito de de ese trata en qué consiste esta inicial

Voz 4 26:18 viva

Voz 24 26:19 bueno pues es una iniciativa que ya se lleva muchos años haciendo desde que las agrupaciones de Astronomía aquí en la ciudad existe se está empezando a retomar porque hay compañeros que han ido siguiendo en estos años como son los el Planetario de Cádiz por ejemplo y la asociación m trece que ya lleva cinco años en Cádiz pues sumas asoma también porque ya llevaba años anteriores cuando estábamos en otra anterior este también usábamos aplazara la estrella y queremos retomar un poco la difusión de la Astronomía en Cádiz en una ciudad donde gusta mucho ir donde hay muchos otros grupos de aficionados a la astronomía no solamente de merece mi planeta existen otros tres o cuatro más que que hay que hay que difundirla la astronomía en nuestra ciudad el la actividad me pregunta julio las tuviera pues simplemente consiste en poner en nuestros telescopios al público que quiera asistir en enseñarles un poco el cielo sus mitologías sus estrellas principales de hecho una de las iniciativas estas plantadas es acercar también mediante algún tipo de taller Waldo de los muchos que hacemos como actividad durante el resto del curso y que queremos estrenar hoy hoy queremos hacer una simulación de los tamaños de las estrellas de las principalmente de las principales que estemos viendo en el cielo usando la misma Plaza de la Estrella como como medida en los sesenta y dos metros que mide el diámetro de la Plaza de la Estrella hay incrusta haríamos la estrella más grande que podemos ver a simple vista que no se ve ahora se use gracias a esta medida vamos a intentar el compararla con el resto de esas estrellas que estamos viendo para que el público vea la diversidad de cosas que tenemos en el cielo no solamente estrellas constelaciones galaxias cúmulos realmente es una actividad muy amena muy Familia en aconsejable para que puedan venir las familias todos los aficionados que quieran los telescopios lo tendremos allí a disposición del que quiera mirar en el que quiera preguntar incluso si algún atrevido se atreve a buscar alguna cosa pues lo pondremos qué objetivos principales tendremos hoy puede en principio la luna la luna es fantástica vista un telescopio es en no te lo podría describir la sonda hay que mirarlo hay que sentirla realmente es como si hacemos por encima de ella es fantástica Annan después también tenemos un grupo de los cinco planetas visible a simple vista pues se presentan cuatro tenemos a Venus que está ya al atardecer ese Lucero que vemos ahora ser muy brillante también tenemos el planeta Júpiter que ya contaremos sus historias para que vean las personas no cuatro satélites Galileo unos Saturno con tu anillo un una joya y cómo no el planeta Marte que ese es el lucero rojo anaranjado fantástico que se ve al atardecer que mucho nos preguntan precisamente las plantadas de telescopios observaciones públicas como le llamamos nosotros son precisamente una forma de contactar de él que está empezando con lo que ya llevamos un poco más tiempo en el que seamos persona con mucho nivel la veces pero sí llevamos mucha pericia sobre todo mucha ilusión en este terreno Nos encanta el responder a todas las las cuestiones que no van haciendo tanto los pequeñas como las personas mayores nunca se han dado casos de personas que hayan Víctor a lo mejor la luna un telescopio una forma de compartir esa experiencia que día a día lo que tenemos este conocimiento puede podamos llevarlo los demás no

Voz 16 30:12 además es totalmente aconsejable a partir de las nueve y media de la plaza hasta y media

Voz 24 30:17 que a las nueve y media bueno pues te explico por qué nosotros en Cádiz tenemos la suerte de tener ese mar tan bonito que tenemos en determinados días no todos cuando el cielo está muy transparente especialmente si hace frío viento podemos ver uno de los fenómenos más bonito que hay a simple vista que es El rayo verde rayo verde se ve muy bien pero no todos los días pero el problema es que hay que saber cómo hay que mirarlo entonces es una de las cosas que nosotros aconsejamos para que el público que se paseando por el paseo marítimo viendo esa puesta de sol sepa cómo poder ver El rayo verde no perderse no entonces si tenemos la suerte de que el sol o no no lo tape el brazo que no lleva al Alfaro en pues podremos ver a llover de pero al menos enseñar al público no solamente el fallo verde el crepúsculo los planetas que en si pasa algo satélite artificial vistosos sabrá hizo Bono la luna explorar alguno de sus cráteres en fin que estaremos allí al menos dos o tres horas para que los que estén dando un buen paseo por nuestro Cádiz disfruten también de una actividad que no se sabe que existía y que queremos potenciar

Voz 16 31:33 pues ahí queda la la convocatoria Alberto Romero presidente de la Asociación Astronómica hace muchísimas gracias por acercar da ya saben todos los oyentes hoy a las nueve y media en la plazoleta de la estrella tienen una cita si quieren ver las estrellas la luna todo lo que proponga esta asociación varias asociaciones también de avistamiento muchas gracias

Voz 40 31:51 con él

Voz 9 32:04 disfruto de los mejores sabores en el restaurante embarcadero del hotel duque de Nájera y ahora además después de cenar quédate con nosotros y disfruta de una copa en nuestra terraza no habrá mejor sitio para vivir el momento Hotel duque de Nájera en Rota con la garantía de hoteles andaluces con encanto remolques del PML enganches y accesorios para todo tipo de remolques a tu medida caballos embarcaciones con la garantía del grupo T PML somos la primera marca del sector de la provincia de Cádiz remolques PML en calle talleres seis polígono el torno de Chiclana

Voz 5 32:41 el grupo PML punto com

Voz 9 32:44 aún haciendo deporte había roto el menisco ya estabas en lista de espera me cansé de esperar y me operé en el Hospital Clínica la salud estoy perfecto es financiado la operación y la rehabilitación

Voz 30 32:54 el Clínico la salud pone en marcha una novedosa financiación para Tous tratamientos y operaciones forma ten clínica la salud punto es las personas no extra especialidad

Voz 22 33:04 Royal Highway Sessions presenta a cuatro de las mejores voces de la actualidad veintitrés T

Voz 41 33:10 el ganador de un Grammy Car el tres de agosto Zenet veinticuatro de agosto Javier Ruibal

Voz 9 33:16 ocho de agosto una noche de boleros con salvas

Voz 1885 33:19 por Sobral una oportunidad única de disfrutar de estos grandes artistas en un espacio íntimo compra tus entradas en el hotel Royal Highway Santi Petri o en ti que entradas punto com

Voz 20 33:32 un tren en tu cocina hemos mejorado nuestra exposición de muebles de cocina Ci lo celebré busco un quince por ciento de descuento sobre el mobiliario somos distribuidores de

Voz 9 33:43 Marca Antalya cocida has made in Spain te esperamos en Chiclana

Voz 8 33:52 este verano refresca tus emociones y karting Jerez karts para niños potentes para adultos en nuestro circuito indoor donde podrás desafiar el cronómetro abrimos todos los días desde las once de la mañana en centro comercial

Voz 1 34:06 karting Jerez tú mejor plan para este verano ya llega la época de pintar

Voz 42 34:13 bien pinturas y barnices hermanos vicario hemos renovado las instalaciones con más de ciento cincuenta metros de exposición amplia gama de colores barnices y pinturas línea de suministros industriales hermanos vicario en avenida Descubrimientos polígono industrial urbi sur de Chiclana hermanos vicario más de treinta años a su servicio

Voz 13 34:31 uy no ha roto la lavadora ahora a comprar otra

Voz 43 34:35 con M J Suazo López no se delito técnico y venta de repuestos de electrodomésticos del hogar y hostelería técnicos profesionales y seis meses de garantía Uf menos mal que está M J López la avenida del comercio catorce de Chiclana o en Suazo service punto com atenderíamos on line en J López la solución más barata profesional

Voz 9 34:51 mira mira el pajarito que bonito

Voz 13 34:53 sí sí

Voz 31 34:55 esto no te pasaría si tuvieras una pérgola de pérgolas Fernández con pérgolas Fernández Riot solté la lluvia de Los Pajaritos

Voz 22 35:02 pérgolas y Porsche de madera ahí de aluminio y además montamos todo tipo de toldos pérgolas Fernández en calle tradiciones en polígono Chiclana seiscientos veintinueve sesenta y cuatro ochenta y siete setenta y uno o en pérgolas Fernández punto com

Voz 23 35:14 en Hoy por Hoy Cádiz

Voz 11 35:20 Reyes con dos porterías qué tal

Voz 16 35:42 pues sí sintonía para conocer ahora si el avance de la actualidad informativa en lo concerniente al deporte y al club de fútbol que hoy comienza la Liga Edu Marín buenas tardes hola

Voz 0594 35:52 qué tal Julio muy buenas tardes cómo está la cosa una Liga que que arranca a las ocho de la tarde desde las siete y media Carrusel deportivo caddie que recordamos que vuelve en el día de hoy todo el tuvimos una toma de contacto en el Trofeo Ramón de Carranza como habitualmente pero hoy vuelve la Liga hoy vuelve casa

Voz 16 36:09 Musel a las siete y media con la pérdida de ese partido

Voz 0594 36:11 Cádiz Almería que también con los comentarios de nuestro entrenador Juan Antonio Sánchez frontón que una temporada más puede vamos a tener el lujo de poder disfrutarlo la sintonía de Radio Cádiz nueve noventa medias Radio Cádiz punto es por donde se puede seguir el partido de el equipo cadista Un partido para el que Álvaro Cervera ha convocado a veinte jugadores que se van a caer dos de esa de esa convocatoria de salita primera primitiva que dio el entrenador del Cádiz para que completar a los dieciocho jugadores que tienen que formar está este partido para sustituir a Alvarito que no está en la lista de veinte jugadores tienen el entrenador del Cádiz dos alternativas o bien darle la oportunidad al canterano Manu Vallejo en banda izquierda o al futbolista que llegaba para suplir Alvarito lo que pasa que iba muy poquito tiempo entrenando con el Cádiz Juan Hernández vamos a ver qué es lo que optar entrenador poro por alinear un entrenador que ayer pues reconocía que iban a ser uno de los jugadores que que formasen parte de del once inicial porque a otros como a Perea por ejemplo pues lo ve para jugar como una alternativa como un momento dado que durante el partido pues tenga que hacer algún cambio alguna variante pues meter ahí al futbolista manchego tratar de de sorprender al rival se espera un partido casi que de pretemporada no con con un ritmo tedioso también con un Almería que es uno de los rivales más los hitos de de esta categoría al menos se ha reforzado con jugadores con con muy poquito nombre alguno que vienen de Segunda División B otro que llegan de del filial con uno entrenador también de la casa que llega pues para tratar de salvar la categoría un equipo almeriense que hace sólo unas temporadas estaba en primera división como otros diecinueve equipos de la Liga Un dos tres que han tocado la categoría de oro de del fútbol nacional ya hay quien lo llama una primera división B a esta a esta segunda división española porque claro que tiene Salmo Rayo más

Voz 16 37:56 daba Honda el Reus y no sé cuál más no sé si

Voz 0594 37:59 la memoria el Alcorcón confirmaron otros ya tiene los otro equipos de Extremadura que nuevo también este este Extremadura pero el antiguo estuvo el antiguo sí que tuvo sigue tuvo en Primera con Reus muy Rayo Majadahonda son así lo bueno ya tienes ahí los veintidós equipos de qué forma lo aclaró que los diecinueve los otros diecinueve que sí han estado en primera división con el caso extraño del Extremadura que éste no ha estado en Primera pero

Voz 16 38:27 la deuda sí que ha tenido Edu en un minuto y medio que es lo que nos queda culebrón Alvarito hoy cierra el mercado el calcio italiano el Udinese cómo está la situación

Voz 0594 38:38 pues todo apunta a que las negociaciones con el Udinese están rotas rotas rotas pero no rutinas

Voz 16 38:47 porque quedan unas horas de de mercado y en esto de

Voz 0594 38:49 desde el fútbol pues puede pasar cualquier cualquier cosa y que ahora llegue el equipo italiano y presente una oferta que al Cádiz pues sí que lo que le convenga así que en principio todo apunta a que el jugador no va a ir rumbo a Italia la próxima temporada va a jugar en primera división en un equipo de Primera División son hacía cuatro el Huesca no que no va a ser el el Huesca si vamos a ver porque si al final el jugador no tiene ninguna otra oferta de de ningún otro equipo no se ha llegado a ningún acuerdo el acuerdo insistimos el acuerdo entre el Cádiz y el Huesca es un acuerdo efectivo por el que el hueca va pagarle al Cádiz tres millones de euro en esta temporada si al final el futbolista llega el día treinta y uno de agosto y no tiene ninguna otra oferta y acaba marchándose al Huesca ese acuerdo dice que el Huesca tendrá que pagarle alcade todo el montante en un único pago porque ya le ha pagado una parte si al final el Huesca el Alvarito no entienden pues el Huesca tendrá que pagar los tres millones de euros a lo largo del año

Voz 16 39:50 sí Oviedo muchas gracias hoy el partido a partir de las ocho y cuarto a las siete ocho menos cuarto en la entrada de la SER ha talado Julio a luego

Voz 1 40:01 la Cadena SER

Voz 37 40:05 servicios informativos

Voz 1208 40:11 una mediodía en Canarias Barcelona recuerda hoy a las víctimas de los atentados de hace un año tanto en la ciudad como en Cambrils ha habido una ofrenda floral en la Rambla y un homenaje en Plaza Cataluña con la asistencia del Rey y el presidente del Gobierno el de la Generalitat y la alcaldesa aunque para esta tarde se han convocado algunos actos más Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 40:28 el día ha empezado con la alcaldesa Colau recibiendo a las víctimas en el Ayuntamiento y con la declaración institucional del president Torra ya la declaración en la que ha asegurado que Cataluña ha salido más fuerte más unida y más comprometida con la diversidad tras el atentado después ofrenda floral en el mosaico de Joan Miró de la Rambla el pasadas las diez y media acto institucional en Plaza Cataluña con la presencia del Rey del presidente Sánchez el presidente Torra o la alcaldesa Colau eso sí hoy todos ellos quedaban en un segundo plano el gran protagonista han sido las víctimas que desde primera fila han escuchado canciones como ésta cual Sabonis cualquier noche esta tarde el presidente Torra y miembros del guber visitarán al ex conseller Horner en la cárcel de la Dones después se sumarán a un acto de la ANC y Omnium Cultural a las puertas de la prisión

Voz 1208 41:16 cambiamos de asunto la policía de San Sebastián ha detenido a tres jóvenes dos de ellos menores de edad por la supuesta violación de otra menor esta madrugada en la playa de Zurriola de momento los hechos están investigando que ese saber Radio San Sebastián hay que Bernal

Voz 1441 41:29 pues el alcalde de San Sebastián Eneko Goia acaba de confirmar que los tres detenidos dos de ellos menores el otro de alrededor de veinte años acaban de ser puestos en libertad mientras continúan las investigaciones para intentar esclarecer los hechos tras esa denuncia por violación presentada esta madrugada por una joven también menor de edad los hechos habrían ocurrido en la playa de la Zurriola en plenas fiestas de la ciudad que celebra estos días su semana grande pocos datos más han trascendido ya que el caso está bajo secreto de sumario de confirmarse esa violación los detenidos se enfrentarían a un delito de agresión sexual además de otro de robo ya que uno de ellos se les han incautado pertenencias de la víctima al Consistorio donostiarra está a la espera también del resultado de las investigaciones para decidir cualquier tipo de iniciativa

Voz 1208 42:09 la Policía Nacional ha detenido en el puerto de Alicante a un hombre que intentaba abandonar España con sus dos hijas menores de edad la madre de las niñas había denunciado su desaparición ayer en Zaragoza Radio Alicante Alejandro Fuentes

Voz 0502 42:20 menos de veinticuatro horas después de la denuncia la Policía Nacional ha detenido padre de cuarenta y nueve años en el control de pasaportes del puesto fronterizo intentaba abandonar el país con destino Argelia aprovechando la Operación Paso del Estrecho la pareja se encontraba en proceso de separación según fuentes de Radio Alicante el padre continúa detenido antes de pasar a disposición judicial acusado de un delito de sustracción de menores las niñas de cinco y diez años se encuentra en el Hogar Provincial a la espera de ser recogidas por la madre Train

Voz 1208 42:46 acá en Huesca la policía ha detenido a dos mujeres por intercambiarse la identidad para que una de ellas se hiciera pasar por la madre del hijo recién nacido de la otra la mujer oscense y la madre biológica de nacionalidad rumana habían contactado a través de las redes sociales Radio Jaca Cristina López

Voz 0441 43:00 un matrimonio Alto aragonés pretendía hacer pasar como hijo propio El bebé alumbrado por una joven rumana las mujeres contactaron a través de las redes sociales trasladándose la joven embarazada hasta España residiendo con el matrimonio durante los últimos cuatro meses de gestación en el momento del parto aportaron documentación manipulada y se hicieron pasar por hermanas se investiga como una trama delictiva con móvil económico Marimar Gil es portavoz de la Policía Nacional en Huesca

Voz 10 43:25 sí ha puesto un anuncio en Internet manifestando que estaba embarazada de cinco meses y que no podía hacerse cargo del futuro bebé porque tenía otros dos hijos de corta edad ir diversos problemas psicológicos

Voz 0441 43:37 ambas han sido detenidas por delitos de suposición de parto y falsedad documental los menores recién nacido y los otros dos hijos de la joven rumana están bajo la protección de la Fiscalía de Menores y la tutela del Gobierno de Aragón

Voz 1208 43:50 el Boletín Oficial del Estado ha publicado esta mañana a los nombres de los admitidos y los rechazados entre las más de cien personas que se han presentado al concurso público para la renovación de Radio Televisión Española la gran mayoría ochenta y seis han sido rechazadas hay diecisiete admitidas María Manjavacas entre

Voz 0594 44:05 los admitidos están Concepción Cascajos a Jenaro Castro Juan Luis Manfredi Paco Lobato no Manuel Ventero entre los que no han sido admitidos está Eladio Jareño era el anterior director de Televisión Española ahí están también históricos de la casa como Alicia Gómez Montano la periodista deportiva Paloma del Río Miguel Ángel Sacaluga en el Buesa adjunta también los motivos de la exclusión la cosa más frecuente ha sido que los candidatos no habían presentado los documentos que acreditaban su compatibilidad pero algunos ni siquiera habían presentado la fotocopia del DNI la lista provisional podría haber resolución a finales de agosto después pasaría ya al Congreso de los Diputados felonía

Voz 1208 44:38 ya con la información deportiva Sonia Lus buenas tardes

Voz 1914 44:41 los buenas tardes comienza el Campeonato Nacional de Liga en Primera División lo hace con dos partidos a las ocho de la tarde Girona Valladolid y a las diez y cuarto Betis Levante mañana tres más el campeón el Barça recibe al Alavés Celta Espanyol Villarreal Real Sociedad por cierto en el Villarreal ya es oficial la marcha de Castillejo al Milán y la llegada de Carlos Bacca hay también del mercado en el Leganés hoy presentaciones de Óscar Rodríguez y Kenneth Homero o también empieza la temporada en la segunda división en la categoría de plata con dos encuentros para este viernes a las ocho Cádiz Almería ya las diez Albacete Deportivo

Voz 1208 45:11 has es todo pueden seguir informados en nuestra Web cadenaser punto com nosotros volvemos a las dos la una en Canarias en Hora catorce con Antonio Martín

Voz 1 45:21 Servicios Informativos Radio cabe estas escuchando la Cadena Ser

Voz 15 45:49 buenas tardes bienvenidos bueno ojalá hoy por hoy

Voz 16 45:51 a Cádiz en su edición correspondiente a este viernes diecisiete de agosto que encara ahora su segunda parte ECTS lo decimos siempre el programa más gaditano de la radiodifusión mundial y aquí seguimos con una ligera y suave brisa de poniente desde primera hora de la mañana que como les contábamos antes ve Rolando poco a poco al Levante ir hecho esta noche va a ser de Levante bueno esta noche y todas la semana que viene el fin de semana desde luego hay levante eso aumenta las temperaturas hoy tenemos entre dieciocho y treinta y un grados mañana la mínima serán de veintidós grados y las máximas de treinta y cinco en algún punto de la Bahía de Cádiz

Voz 15 46:39 y en esta segunda parte del Hoy por Hoy Cádiz vamos a ir con la pro

Voz 16 46:42 incial día como cada viernes y después tendremos también un repaso a la que se celebra hoy en Chiclana de la Frontera y también hemos convocado aquí en los estudios de Radio Cádiz al director académico del Colegio Mayor Universitario de cariz el que antes se llamaba Beato Diego de Cádiz y que ahora se llama Colegio Mayor universitario a secas

Voz 15 47:04 así que con tantos argumentos vamos a hacer una pausa

Voz 16 47:06 la publicitaria muy rápida enseguida nos vamos ya a la provincia al día

Voz 1 47:12 aquí en La Ser en radio

Voz 8 47:18 el veinticuatro de agosto llega el concierto Newsweek festival en Chiclana de la Frontera

Voz 9 47:27 no te pierdas el veinticuatro de agosto a los atlánticos en concierto después vengan lounge cáncer Music Festival con la mejor música y ambiente con los mejores dj's residentes con proyectos entraras en Concert Music Festival punto com Ticketmaster El Corte Inglés en la propia

Voz 8 47:42 la taquilla del festival patrocina Schweppes caddie mar Diputación de Cádiz Lenovo colabora Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía

Voz 9 47:50 de Bahía ofrece sus clientes que no pudieron acogerse al Plan Renove Jesé inmejorables

Voz 3 47:55 treinta por ciento de descuento hay financiación a veinticinco meses en intereses para la sustitución de ventanas dejará mientras tanto el grupo Cover

Voz 9 48:03 insulten para aluminio Qala e informa

Voz 3 48:05 nuestras oficinas de San Fernando y Cádiz o entra en Dorna Bahia punto com

Voz 9 48:09 también consulta ofertas entre hechos y cortinas de cristal

Voz 5 48:14 no te puedes permitir ir al dentista llevaría barato

Voz 8 48:16 familia dentro de poco si llega a Cádiz la clínica más familiar para que tú y los tuyos podéis sonreir única diferente y para todos quieres cambiar de casa

Voz 22 48:28 ella Cádiz inmobiliaria valoramos tu vivienda dicte la compramos en cuarenta y ocho horas Cádiz inmobiliaria la diferencia entre se vende vendido venga a conocernos estamos en Cádiz Paseo de Canalejas frente al muelle de Cádiz inmobiliaria punto com confianza profesionalidad seguridad y transparencia Cádiz inmobiliaria

Voz 20 48:53 que los albina as en tren en tu cocina hemos mejorado nuestra exposición de muebles de cocina cielo celebremos con un quince por ciento de descuento sobre el mobiliario somos distribuidores de

Voz 9 49:05 marcando Ecofin tras Greenspace te esperamos en Chiclana

Voz 23 49:12 hoy por Hoy Cádiz

Voz 8 49:15 la Diputación Provincial de Cádiz que ofrece la provincia al día

Voz 15 49:47 ya aquí en la provincia el día en esta edición del viernes diez

Voz 16 49:50 siete de agosto vamos a hablar con Luis Cobos que es el gerente de la empresa Patrimonio con la empresa que ha ganado el concurso convocado para la organización y el desarrollo del programa del que Danes in Cádiz que es el cumpleaños básicamente de la naviera Fred Olsen que cumple ciento setenta años ya elegido Cádiz como el puerto en el que va a celebrar ese cumpleaños creyendo hasta cuatro cruceros aquí a la ciudad de Cádiz el próximo diez de septiembre estamos ya com el gerente de la empresa rico patrimonio como hemos dicho con todos muy buenas tardes

Voz 17 50:21 hola qué tal buenas tardes no han sido ustedes lo que hay

Voz 16 50:23 ha ganado el concurso para organizar este cumpleaños tan especial de Fred Olsen cada cuatro años elige un puerto para celebrar ese cumpleaños este año Le toca Cádiz diez de septiembre cuatro cruceros como han abordado ustedes ese programa para celebrar el cumpleaños de la naviera

Voz 25 50:38 sí bueno pues una vez ganado el concurso pues nos reunimos con la Autoridad Portuaria hay también junto con el Ayuntamiento de Cádiz para organizar una serie de actividades durante ese día para acoger a a los turistas que venían el los cuatro cruceros nosotros hemos tenido una idea de fusión de culturas ya que una ciudad bimilenaria de FT se mezclan todas las culturas no de poca felices romana etcétera que hemos querido coger ese ese concepto no donde no ha abordado pues temas como la gastronomía el tema del patrimonio de también de de la historia de la música no por eso esas la música sobre todo hemos hecho bastante hincapié por eso comenzaremos en en la plaza de San Juan de Dios con una frase heridas de la Academia de María Jiménez también a fusión así el flamenco con con Mauri Cádiz que también llevará ese tipo de música que también se desarrollará allí la pasada cuando yo te era el quite mi donde vayan llegando los primeros turnos está a al a Cádiz porque ya desde las ocho y media a nueve de la mañana están llegando a al al puerto de Cádiz para para más tarde comenzar en también hemos preparado una un juego de ciudad que hemos titulado La serie de Cádiz en el que a través de una empresa la empresa ida y vuelta va a dinamizar una serie de de actividades la prueba de acertijo que los turistas tendrán que ir pasando de de Cádiz para ir consiguiendo una especie como de pasaporte que que llegará a cada uno se le hace ya para para conseguir al final pues en el bueno el el conseguir han pasado todas las pruebas no después también ya para cambiar un poco qué escenario otra plaza porque tenemos la plaza San Juanillo dio Catedral Plaza Mina etcétera para terminar en la plaza de España donde esa risa era también un concierto de música en este caso del grupo marquesinas de la cantante y lo rico en temas llama de fusión te ya etcétera hay también ahí se realizará una una degustación de productos de la tierra con vino oí también con algunas tapar las típicas de de la provincia para que los turistas puedan ir degustando también el tema de la de la gastronomía para ya para terminar pues ya cuando se vayan despidiendo para los para los barcos habrá una serie de vencedores a pie el arco donde también se podrán incluso probar el a ver si son capaces de denunciar con

Voz 17 53:21 la enseñanza de los vencedores