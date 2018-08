Hoy por Hoy Cádiz (20/08/2018)

Voz 1 00:00 cadena SER Andalucía repasamos noticias dando

Voz 0134 00:13 a esta hora en la SER y comenzamos en Tarifa de sigue estabilizado el incendio que se declaró el viernes por la noche en el paraje El Palancar los bomberos del Infoca trabajan ya sólo por tierra también sigue estabilizado el incendio declarado a las dos de la tarde de ayer en el paraje Vega del Trabuco en la localidad sevillana del Rome Quillo y en Almería el Consorcio destino es una incendios del poniente ha controlado el incendio declarado ayer en una planta de reciclaje localizada en el paraje La Molina la barriada de Las Norias de Daza en el municipio almeriense de elegido los operativos de emergencia tuvieron que desalojar anoche de forma preventiva a unas quince personas de la zona más próxima al incendio El suceso es un hombre de treinta y cuatro años ha muerto esta madrugada tiroteado en Estepona el presunto autor habría huido con un pasamontañas según han firmado algunos testigos que le vieron irse en bici

Voz 2 01:03 Letta Se trata del segundo crimen que ser Bruce

Voz 0134 01:06 en la Costa del Sol en menos de setenta y dos horas también en Málaga la policía ha detenido a cuatro personas por distribuir pornografía infantil a través de Internet y un joven de veintidós años ha sido imputado de dos presuntos delitos tras dar positivo en alcohol tras un accidente con su moto en Chiclana de la Frontera en el que falleció el copiloto todo esto lo ampliamos en tiempo de Hora catorce a partir de las dos y cinco minutos de la paz

Radio Cádiz

Voz 2 04:51 buenas tardes sean bienvenidos al hoy por hoy la edición correspondiente a este lunes veinte de agosto del que es el programa más gaditano de la radiodifusión mundial de lunes para empezar la semana hay aquí estamos y aquí vamos a izar desde ahora y hasta las voz de la tarde para contarles lo que pasa no pasa la Bahía de Cádiz enclave amena y distendida

Voz 4 05:18 preso

Voz 2 05:27 en una jornada de Levante como todo el fin de semana con una velocidad media de El viento de levante de unos treinta kilómetros por hora con rachas que pueden alcanzar los cuarenta así incluso con un puntito menos de fuerza en el viento vamos a hasta el jueves de esta semana Levante Imaz levanté un viento que siempre se lo recordamos aquí deja el agua del mar de la zona de la Bahía de Cádiz limpia bastante fría perfecta para disfrutarla con un buen chapuzón o una ahí hoy tenemos entre veintitrés y treinta y cuatro grados en la Bahía de Cádiz y ahora mismo tenemos veintinueve grados de temperatura cuando son las doce Yves veintiséis el índice ultravioleta permanecen ocho la pleamar ha sido a las doce menos cuarto ir a Bajamar va a ser a las seis de esta tarde con y centro de mareas bastante bajito en cuarenta y uno cuarenta y cuatro el sol se va a poner a las nueve y diez que será el momento justo en el que el mar de la Bahía de Cádiz lo engulle un día

Voz 11 06:29 además

Voz 2 06:42 y hoy empezamos este Hoy por hoy como no podía ser menos recordando a José Gutiérrez somos carrera hay dándole el pésame a su familia el que has sido columnista de este programa durante este año falleció a finales de la pasada semana descanse en paz el bueno de José Gutiérrez somos carrera mucho ánimo

Voz 12 06:58 de aquellos que borrar de su pasado la vergüenza de aquel niño que estaba enamorado acertijo de sonrisas que lleva la marea dentro sólo me queda pegado al cuerpo treinta juego de pintas tanto suelto salto La Ventana a ver como pecado

Voz 2 07:32 he cualquier fin de semana en Cádiz se daba una cuenta así pasea hoy sale por la noche de la necesidad de que se mejore la oferta de ocio nocturno en la ciudad de Cádiz en hay mucha gente y a las dos de la madrugada está disfrutando de las terrazas que es lo que apetece es ahora en una noche calurosa de verano por la normativa andaluza los establecimientos tienen que recoger las terrazas a esa hora la voz de la mañana y la gente se queda huérfana de esa oferta viéndose obligada o a entrar en un local para continuar la noche si es que no se van a su casa

Voz 12 08:02 mira te da el momento raro que hay que cuidar

Voz 2 08:06 descanso de los vecinos por supuesto pero también hay que buscar que cáliz de noche sea una ciudad con una oferta que ayude a los jóvenes a quedarse en la ciudad en vez de coger un coche para irse a cuarenta o a sesenta kilómetros en muchas ocasiones al Puerto de Santamaría que parece que vuelve poco a poco a tener más actividad nocturna a Conil

Voz 13 08:22 o a tarifa por citar alguno de los municipios más conocido

Voz 2 08:24 esta opción nocturnos

Voz 12 08:26 Ana nada

Voz 2 08:33 verano flexibilicen poco el horario de las terrazas no vendría nada mal ni a la ciudad y a los hosteleros los visitantes e incluso los propios gaditano siempre comprendiendo los vecinos en situaciones como las que servirían hace años en Muñoz Ranillas eran una auténtica pasado una aberración que jamás debe repetirse pero tampoco deberíamos seguir repitiendo esa imagen que ahora prima en la noche del verano en el paseo marítimo que es la lugar en franca decadencia encuentro ambiente

Voz 12 08:58 salto La Ventana

Voz 2 09:00 no pero al fin y al cabo una terraza general mismo ruido que un uno dos o tres personas que se encuentren a esa hora en la calle y que separen a charlar nada del otro mundo el Consejo de Gobierno de la Junta Andalucía ha aprobado en julio una normativa para ampliar en los municipios místicos incluso hasta las tres de la mañana en algunos casos la apertura de la terraza seis una buena noticia para el sector aunque incluso podría apurar CNN a las cuatro de la mañana en fines de semana de verano localidades muy turísticas como caddie

Voz 12 09:30 hola vuelva llevar

Voz 2 09:34 el Puerto Chiclana ponen la nota positiva en la Bahía de Cádiz sí parece que hayan sabido mantener el ambiente Chiclana este verano con una potentísima oferta musical como es el Concert Tour que ha colocado a la localidad en el mapa musical más destacado de España este verano con grandes conciertos como por ejemplo el día de Ara Malikian este sábado que hizo las delicias de todos los que fueron de las miles de personas que fueron ayer poblados

Voz 12 09:54 era yo nunca me arrepiento astronauta siderales también descendió hablar está abanicos

Voz 2 10:00 Pierre Puerto tras algunos años en los que no se ha hecho nada por salvar la vida nocturna de la ciudad parece que vuelve el ambiente nocturno a las calles del centro que vuelven a ser un reclamo para jóvenes y no tan jóvenes en la noche

Voz 12 10:12 pues todo aquel niño

Voz 2 10:14 muy ir de la estación realización del turismo verdad lo cierto es que el verano es la época más fuerte del turismo en la provincia y hay que esforzarse al menos un poquito por ir mejorando año tras año la oferta para seguir manteniendo los sellos de identidad de la provincia pero también avanzar y el modelo ojo no debe ser ni la luz presupuestaron y la Costa del Sol le tampoco el modelo puede ser el que tenemos actualmente que bastante sostenible con un ocio nocturno algo enriquecido

Voz 30 16:47 qué tal Julio no está la cosa que ocurre la

Voz 2 16:50 oye que uno voce hace apenas unos

Voz 1208 16:52 minutos la diputada del Partido Popular concejal en el Ayuntamiento de Cádiz Teófila Martínez ha asegurado esta mañana en una rueda de prensa que el actual Gobierno local está destruyendo es textual la ciudad de Cádiz como resultado del nivel de suciedad y abandono

Voz 2 17:05 que tiene la capital gaditana hoy

Voz 1208 17:07 yo que según sus datos volver a recuperar la normalidad tendría para un futuro hipotético gobierno local un coste de unos cuatro millones de euros informó

Voz 13 17:15 algo ha reinado el Partido Popular denuncia las

Voz 0196 17:18 ciudad y el maltrato de las zonas ajardinadas de la ciudad cuyo mantenimiento dice Teófila que no es una tarea difícil la diputada del PP ha manifestado que al próximo Gobierno local le costará más de cuatro millones de euros de poner el estado de las calles de los jardines de la ciudad

Voz 1849 17:31 lo que queremos poner encima de la mesa es que esto no se puede seguir tolerando porque van a destruir la ciudad porque se empiezan por ese tipo de cuestiones acaba como acaba en todos los gobiernos de izquierdas entonces nosotros lo que estamos haciendo es poner delante de la de la Mesa de la del del de los ojos de los gaditanos algo que en veinte años no se vio

Voz 0196 17:57 el Partido Popular ha reiterado que seguirán llevando a los plenos el mayor número de emociones para salvar esta situación creo que han definido como una oposición constructiva como en estos tres últimos años

Voz 1208 18:06 por otra parte hoy hay varias obras a destacar la primera en Cádiz Se trata de la primera fase de urbanización de la avenida de Astilleros que cuenta con un presupuesto de medio millón de euros un plazo de ejecución de cuatro meses parte de la inversión recordamos procede de la Diputación del plan invierte que promueve la corporación provincial esta mañana ya se está haciendo allí el planeamiento sobre suelo y mañana llegará la maquinaria en El Puerto de Santa María atentos a otra obra la demolición del antiguo hotel caballo blanco un icono el desarrollo turístico de la ciudad en los años sesenta y setenta que hoy se ha convertido en un solar en llevaba años cerrado el Ayuntamiento había premiado a los propietarios para que derribase en los restos y limpiarán el sólo con el fin de evitar que aquellos restos del hotel sirvieran de

Voz 13 18:46 co a actividades de venta de droga pequeña escala que venían

Voz 1208 18:48 denunciando los vecinos y otra obra más que les estamos contando la de construcción de una pasarela peatonal para ciclistas peatonal para ciclistas que le

Voz 13 18:57 hasta el apeadero de las alitas con la Escuela Superior de

Voz 1208 18:59 en iría sobre la carretera hacia XXXII que ya ha alcanzado el Parque Natural Se trata recordamos de una obra que asume íntegramente la UCA la Universidad de Cádiz Iker pretende garantizar un acceso seguro para peatones para estudiantes y el personal de la escuela que hasta ahora debía transitar por el arcén de la carretera para acceder al centro ya hoy conocemos también primeros datos de la ocupación hotelera en la primera quincena del mes de agosto según la patronal Orica el negocio de hoteles ha disminuido levemente que el conjunto de la provincia pero ha crecido levemente en la capital andaluza María Ceballos

Voz 31 19:29 pues en la primera quincena a nivel provincial ha Vigo una bajada de un punto con cuarenta pero capital sabido una subida medio medio puntito pero bueno yo creo que es bastante positivo porque el año pasado se hizo o y tres noventa este año noventa y cuatro cuarenta y cinco hablando de cifras que superen los noventa puntos ya prácticamente lleno técnico así que yo creo que podemos decir que la primera quincena pues cada había estado pues a cien por cien

Voz 13 20:00 el el resto del mes de agosto

Voz 1208 20:02 para poder seguir desarrollando con normalidad la campaña turística digo esto porque finalmente la asamblea de trabajadores de la planta de tratamiento de basuras de la escala ha aceptado esta madrugada por unanimidad el por unanimidad perdón el preacuerdo alcanzado por la representación sindical con la empresa para la acometida de mejoras en materia de ese salario otro negocio que está a punto de arranque dar es el del vino del marco de Jerez en la nueva temporada la cosechado a ser recogida huir más tarde este año como resultado de los vientos de poniente que enmarcado el último mes que han retrasado la maduración de la uva pero se espera que el fruto sea de alta calidad este año tras las intensas lluvias de la pasada primavera los viñedos de la Costa del puerto de Chiclana de Sanlúcar de Puerto Real serán los últimos en recogerse una información está que vamos a ampliar hoy con nuestros compañeros de Radio Jerez en Hora catorce mientras en Rota el Ayuntamiento ha cumplido con el compromiso de equiparación de todos los funcionarios y empleados laborales municipales no fijos desde ahora cuentan con un solo modelo de convenio colectivo que establece el reglamento de productividad la flexibilidad horaria que son incorporar al documento y la equiparación salarial El alcalde Javier Ruiz Arana

Voz 32 21:07 el el convenio sobre todo incorpora una cuestión fundamental que era un compromiso electoral que era el Deadline equiparación a nivel de no solamente salarial sino también de derechos y de horario del personal laboral con respecto al resto de funcionarios del Ayuntamiento ya el año pasado aprobamos el acuerdo regulador que solamente afectaba a funcionarios personal laboral fijo ni con la aprobación en el pleno pues se incorpora el personal laboral indefinido no fijo y la empresa municipal es también incorpora ese aspecto de equiparación

Voz 1208 21:37 del documento de momento no se beneficia el personal del servicio municipal de empleo que se va a incorporar también a este modelo común a final de año de aquí a final de año según datos del alcalde en total por cierto el Ayuntamiento derrota ampliar esta aumentó a seiscientos trabajadores pruebas extra de julio de momento lo que tenemos y emplazamos como cada día a nuestros oyentes

Voz 33 21:54 por catorce a las dos y cuarto mucho más gracias Paco hasta luego

Voz 4 38:19 pero que todos Fran Camacho Camargo voy a leer el relato la fábrica por la mañana apoyados en la pared debían inflar su cuerpo hasta romper la parte superior del cascarón luego picotear los los restos de carbonato cálcico que la moqueta hay se dirigían hacia el trabajo uno separaban los granos de maíz de los de avena otros daban clases de vuelo ligero y los que tenían mejor oído enseñaban a Kaká ya por la noche cuando en lo que daba luz en el gallinero regresaban volvían a inflar se hasta que la superficie del huevo cubría por completo sus cuerpos

Voz 2 39:03 el Ram Camacho del Taller de Escritura Creativa de la Universidad de Cádiz dirigido por María Alcantarilla que estuvo aquí con nosotros y que no ha arreglado este micro relato jugando quedan cuarenta y cinco segundos para la una de la tarde después va a llegar la pachanguita aquí al Hoy por Hoy Cádiz la tertulia más desenfadada del Khalid viene cargado de argumentos porque el Cádiz empezó la Liga el pasado viernes jornada uno con victoria ante el Almería ir porque quedan diez días para el cierre del mercado de fichajes y eso siempre da mucho debate quién la pachanguita nosotros nos vamos a marchar en esa primera parte la semana quedar con los servicios de noticias nacionales e internacionales esta casa de la Cadena Ser el avance informativo después volvemos retomamos a la una y cinco aquí en Hoy por hoy es el programa más gaditano de la radiodifusión mundial no se vaya

Voz 13 40:12 es una una mayoría en Canarias el número dos de los

Voz 0325 40:15 los Mossos d'Esquadra acaba de comparecer tras el ataque a una comisaría de la que ha sido abatido un hombre de veintinueve años de nacionalidad argelina que irrumpió en el lugar portando un cuchillo gritando a la es grande los Mossos también investigan esos hechos ya como un atentado terrorista en esa comparecencia ha estado si buenas tardes

Voz 30 40:32 buenas tardes los Mossos d'Esquadra como decías lo trata

Voz 0196 40:35 tan ya como un atentado terrorista básicamente han dicho por dos motivos de momento porque ha sido un ataque a los Mossos d'Esquadra en una comisaría aquí en Cornellà de Llobregat porque éste hombre ha entrado armado con un cuchillo de grandes dimensiones mientras gritaba Allah y otras palabras que la gente que estaba frente a él no ha podido entender y que según ella eran en árabe lo que ha pasado según el comisario superior número dos de los Mossos d'Esquadra es que este hombre poco antes de las seis de la madrugada ha llamado al interfono que hay en la puerta de esta comisaría que aquella hora estaba cerrada en el interior en la recepción estaba una agente de los Mossos d'Esquadra este hombre ha insistido que tenía que entrar para hacer una consulta ella le ha recibido le ha abierto la puerta automáticamente desde el interior de la pecera de los Mossos d'Esquadra aquí en esta comisaría y cuando se ha encontrado ya en el vestido

Voz 1047 41:24 lo según este número dos de los Mossos

Voz 0196 41:27 cuadra él con la intención clara de acabar con su vida se ha abalanzado encima el ha intentado agredir con este cuchillo entonces ella ha utilizado su arma reglamentaria al ha disparado y ha batido

Voz 30 41:38 no

Voz 0325 41:39 el vicesecretario general de Ciudadanos se acaba de referir a las palabras del pasado viernes del presidente catalán Quim Torra en las que llamó a atacar al Estado José Manuel Villegas asegura que el Gobierno debe iniciar el proceso para reactivar el artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución en Cataluña creemos que son una más de las vamos a hombres y por lo tanto si pedimos formalmente al señor Sánchez que active ese requisito previo esa notificación previa a la aplicación del ciento cincuenta y cinco y si la respuesta de deseo Torra es que está fuera de la ley que está fuera de la democracia que está fuera de la Constitución pues Esther te entiendo que deberíamos unir los partidos constitucionalistas ir decidir

Voz 45 42:20 a qué

Voz 0325 42:22 competencias debería afectar esa obligación de cinco Madrid y Las Palmas de Gran Canaria recuerdan este mediodía las ciento cincuenta y cuatro víctimas mortales del accidente de Spanair del que hoy se cumplen diez años en estos momentos está en marcha el acto en la Terminal dos del aeropuerto de Barajas al que asisten familiares de las víctimas y los ministros de Fomento e Industria allí se encuentran yo mismo el coche buenas tardes

Voz 1468 42:43 buenas tardes y una ofrenda floral realizada primero por algunos familiares ante un olivo y también por el ministro de Fomento y miembros de otros partidos como Pablo Casado la música clásica acompañado en la lectura de algunos poemas de Eduardo Galeano en memoria de los fallecidos en ese accidente Tras ello el compromiso político del ministro de Fomento de reforzar

Voz 0196 43:01 la seguridad de todas las infraestructuras antes de ponerlas en marcha también la petición de la Asociación de Víctimas para que la comisión de investigación abierta en el Congreso de los Diputados esclarezca de una vez por todas las razones que llevaron a la muerte de ciento cincuenta y cuatro pasajeros de aquel avión hace ahora diez años ahora mismo acaba de terminar este acto con la música clásica que podemos escuchar aquí en directo en el aeropuerto de Madrid Barajas

Voz 0325 43:27 muy buena más cosas el comisario europeo de Asuntos Económicos Pierre Moscovici ha celebrado el final de los ocho años de rescate de la economía de Grecia Moscovici ha comparecido en rueda de prensa ha calificado esta jornada de histórica sobre todo para el pueblo griego que ha vivido ha dicho con dolor este largo periodo Bruselas Álvaro Sánchez

Voz 0831 43:45 Atenas no recibirá más dinero de la troika hay empezará a financiarse en los mercados ante lo histórico de la fecha Bruselas ha querido hacer balance el comisario de Economía Pierre Moscovici ha dicho que lo más duro para Grecia ya ha pasado

Voz 46 43:58 lo estoy edite no fue la austeridad de la que causó la crisis sino que fue por el hecho de haber una crisis por lo que hubo que aplicar medidas rigurosas no nos olvidamos de los más débiles porque sé que el proceso de ajustes ha sido largo y doloroso pero los indicadores económicos apuntan en la buena dirección enchufes

Voz 0831 44:14 somos Covite ha reconocido a los duros sacrificios del pueblo griego el más golpeado por las medidas de austeridad impuestas por la troika para reconducir sus finanzas entre ellos ha citado a los pensionistas que han

Voz 9 44:25 perdido poder adquisitivo y a las familias desahuciadas

Voz 13 44:28 el Papa Francisco ha publicado una carta

Voz 0325 44:30 vigila a todos los católicos en relación con el último escándalo por abusos sexuales en la Iglesia de Pittsburgh en EEUU el Pontífice admite que ignoraron no se silenciaron los casos y añade que se harán todos los esfuerzos para prevenir que algo así se vuelva a producir corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 18 44:44 ante el sufrimiento que han vivido muchos menores

Voz 0946 44:46 víctimas de abusos sexuales cometidos una vez más por un número considerable de clérigos y sacerdotes el Papa Francisco ha remitido esta mañana una carta a los católicos en ella afirma que los nuevos episodios de pedofilia en Estados Unidos son crímenes que generan heridas profundas de dolor e impotencia en las víctimas en sus familiares y en toda la comunidad sea o no creyente y añade que nunca será suficiente pedir perdón e intentar reparar el daño Francisco que ayer en su mensaje dominical evitó referirse al escándalo concluye hoy en su escrito que nunca será suficiente tampoco el esfuerzo para evitar que se repitan se oculten o se perpetúe en estos crímenes

Voz 0325 45:28 vamos ya con la información deportiva Paco Hernández buenas tardes qué tal buenas

Voz 13 45:31 tardes hoy se completa la primera jornada de Liga en Primera División con dos partidos a las ocho de la tarde en Mestalla Valencia Atlético de Madrid y Filipe Luis el lateral rojiblanco jugará a besarle que existe la posibilidad de que salgan del equipo de Simeone habla el técnico precisamente sobre el lateral brasileño

Voz 1490 45:47 lo que puedo comentarle porque nosotros queremos mucho importantísimo para para el equipo y para el grupo para jugar ahí encabeza esta solamente que tiene el encuentro con el Valencia está claro de que como te reconocen siempre

Voz 13 46:06 para a las diez de la noche se jugará el último partido de la jornada entre el Athletic de Bilbao el Leganés también se cierra la jornada en Segunda División con el Nàstic Tenerife a las ocho de la tarde en el Mundial sub veinte España juega las semifinales ante Francia a partir de las siete y media y fuera del fútbol ya es oficial Mikel Landa no correrá la Vuelta Ciclista España al no recuperarse de la lesión sufrida en

Voz 0325 46:26 la pasada Clásica de San Sebastián pues es todo la información continúa actualizada siempre en nuestra web Cadena Ser punto com nosotros volvemos a partir de las dos la una en Canarias en Hora catorce con Antonio Martín

