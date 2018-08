Hoy por Hoy Cádiz (21/08/2018)

Voz 1 00:00 cadena SER Andalucía

buenas tardes repaso de noticias de Andalucía está ahora en la SER el sacerdote que se encuentra entre los cuatro detenidos en Málaga por tener y compartir presuntamente pornografía infantil a través de Internet ha sido suspendido cautelarmente el ejercicio de todo ministerio sacerdotal el obispo de la diócesis a la que pertenece tras informar al obispo de Málaga ha ordenado inmediatamente la suspensión cautelar del ejercicio de este sacerdote según ha informado el Obispado de Málaga en un comunicado cinco personas han sido detenidas en una operación desarrollada por la Guardia Civil en Málaga con la que han desarticulado

Voz 2 00:45 a una organización criminal dedicada

Voz 0134 00:48 producir grandes cantidades de hachís en España

Voz 3 00:50 en Almería el Juzgado de Instrucción número dos

Voz 0134 00:53 ha decretado el ingreso en prisión de un hombre de veintitrés años detenido por la Guardia Civil por presuntamente abusar sexualmente de dos menores de catorce y quince años en una playa de este municipio aprovechando el estado de embriaguez de las jóvenes desde primera hora de la mañana también apuntar que comerciantes y empresarios de Carmona en Sevilla han recorrido las calles de la localidad para pedir más seguridad en su municipio es todos se lo ampliamos en Andalucía Hora catorce a partir de las dos y cinco de la tarde

buenas tardes sean bienvenidos al Hoy por Hoy Cádiz en la edición correspondiente este martes veintiuno de agosto del que es el programa más gaditano de la radiodifusión mundial una jornada más hacking os presentamos de ahora y hasta las dos de la tarde para acercarles argumentos enclave

Voz 2 04:44 ahí Abbado y Cádiz con un tono ameno y distendido para acompañarles en esta mañana que ya el aperitivo con un Levante más moderado más Nolito que en días pasó sopla levante hoy a veinte kilómetros por hora con rachas de hasta cuarenta años

hoy por Hoy Cádiz

Voz 15 08:16 han estabas pensando que aún no ha despertado vivía conmigo no ha terminado pero soñamos lo mismo que yo no me lo ya contado

Voz 13 08:29 en de broca dice está cargaditos de argumentos repletos de llamadas a temas diverso e hemos citado a Maribel peinaba aquí en los estudios de la exalcaldesa de Puerto Real para que nos cuente cómo afronta la vuelta al trabajo que desempeñaba

Voz 2 08:42 desde ser política en su despedida del mundo político que será en el mes de septiembre y eso será la segunda

Voz 30 15:42 hecho que unir le das bien que la precariedad laboral con los salarios están dando pues tampoco están contribuyendo realmente a que las arcas de la Seguridad Social puedan incrementarse indudablemente en la provincia en la que nos encontramos no podemos no sí a la tasa de desempleo que también contribuye

Voz 29 16:07 la secretaria provincial de CCOO suma la precariedad laboral la baja tasa de natalidad y la alta tasa de mortalidad que presenta la provincia desde Comisiones Obreras propone medidas como activar un plan de empleo en la provincia de Cádiz para disminuir la tasa de paro y además que sea empleo de calidad para poder incentivar a la seguridad social y contribuir a la recuperación con

Voz 16 16:25 gracias Alba dos anotaciones breves más pero una parte el Ayuntamiento de San Fernando tiene previsto convocar a final de septiembre la mesa de adjudicación en las misas de adjudicación por la obra de construcción del museo Camarón un paso más en la licitación del proyecto que permitirá a las empresas interesadas presentar ofertas hasta el día catorce de septiembre a continuación el Ayuntamiento tiene previsto convocar las mesas de adjudicación que van a valorar las calidades los precios y las garantías de cada empresa ofertante la última de las mesas en principio ha sido convocada para el día veinte de septiembre la alcaldesa Patricia Cavada ha explicado que se trata de un proceso más complejo que la habitual de concesión de obras porque en este caso los técnicos deberán ha de estar asesorados por expertos en el espacio singular que el Ayuntamiento va a crear entorno a la figura del genio de la isla con estos datos en la mano la alcaldesa espera que la obra comience antes de final de año

Voz 0247 17:14 hay que tener en cuenta que esto no es un contrato al uso y que por lo tanto también tiene bueno es especialista hay experto que van a asesorar a los miembros de la Mesa de Contratación a partir de ahí yo espero que sí todo si todo va bien que antes de la final de finalización del año podemos empezar a poner la primera piedra

Voz 16 17:34 por otra parte en Cádiz academia ha pedido al Ayuntamiento que restrinja el tráfico motorizado ante las altas concentraciones de ozono troposférico que se están dando en la ciudad en estos días de verano en un comunicado ha explicado que sean superados los valores que están permitidos se han superado con creces los valores que marca la normativa una alta concentración de ozono malo afecta al desarrollo de las capacidades respiratorias provoca dolor de cabeza Piqué ordena dice que algunos casos también puede afectar al crecimiento de las plantas José Antonio Sánchez portavoz

Voz 31 18:02 la medida que nosotros hemos planteado en el escrito que hemos remitido al Ayuntamiento son básicamente la el el el control del tráfico rodado en la la en la misma la misma medida que se establece mucho hacerse cuando Alony durante el resto del año con unos niveles de contaminación atmosférica fuerte como consecuencia el tráfico rodado básicamente esa es la medida de va a largo plazo más importante

Voz 16 18:27 ven proponer una disminución de la velocidad de los automóviles en la ciudad la limitación de la entrada de coches al casco antiguo o limitar también el uso de coches en días o por matriculas en días determinados del mes o por matrículas bueno pues de momento esto es doce veintiocho julio en lo que tenemos ahora

Voz 2 18:42 pues ahora voy cuarto mucho más Paco muchas gracias

Voz 13 18:47 señor Bermejo no pasa hoy hasta los compañeros de Deportes preparados para darnos la última hora de la información deportiva

Voz 26 18:52 Cruz estás pensando en cambiar de coche es tu oportunidad porque sólo durante el mes de agosto Vicky damos nuestro stock de vehículos Mercedes Benz antes de que entre en vigor la nueva ley sobre el impuesto de matriculación con los nuevos debemos de gerencia kilómetro cero Grady mar concesionario oficial Mercedes Benz en Jerez Cuatro Caminos y número en Cádiz Ronda del puente sin número

Voz 28 20:54 hoy por Hoy Cádiz no es cosa de los viejos reyes con acostumbre bien

Voz 13 21:01 pues ya para el avance de la información deportiva que en el Hoy por hoy cáliz con Ignacio de la Varga hace muy buenas tardes qué tal Julio muy buena comenta remota el patio

Voz 25 21:08 es pendiente de la salida en el caddie más que de la llegadas en Cádiz ha entrenado en la mañana de hoy Garrido ha sido da única ausencia digo que para que lleguen futbolista que deben llegar al menos cinco seis ese es el deseo de entrenador primero deben salir Se habla mucho de la posible salida de Álvaro García de momento estancada de la también probable salida aunque menos de Salvi Sánchez pero la realidad es que hay otro pelotón de futbolistas que también es tanta poblando la llegada de jugadores

Voz 2 21:40 es el caso de Nico Hidalgo

Voz 25 21:42 Javi Carpio Brian Oliván y también de Dani Romero

Voz 3 21:47 respecto a Romera Álvaro

Voz 25 21:49 Cervera el pasado viernes en rueda de prensa decía bueno que había tenido había perdido mucho entrenamiento por una lesión de de todo

Voz 35 21:56 ello y que no tenían intención

Voz 25 21:58 que el jugadores saliese la la realidad es que el jugador creerse que

Voz 3 22:03 Almería podría ser su destino

Voz 25 22:05 pero es verdad que el Khadija ha pedido un traspaso muy alto para hacerse con el futbolista algo que el Almería no pagar donde iba a apagar evidentemente así que

Voz 3 22:14 esperando también además de Álvaro que

Voz 25 22:16 seguir toda la portada las Copa el extremo utrerano la realidad es que también tienen que salir futbolistas este pelotón de jugar de jugador de lo que sí

Voz 2 22:27 habla un poco menos pero que son también realmente importa

Voz 25 22:29 dónde para que ese desatascan la operación salida lleguen jugadores muy importante porque estamos a día veintiuno de agosto todo a días está esperando los rumores de Jairo que va a ser presentado en el día de hoy con el Girona el futbolista en Girona quieren verlo antes de cederlo Parece que la salida a la cesión es lo más probable es jugadores que varios clubes que pelean por hacerse con ella de es está bien bien colocado pero en esa operación podría entrar Salvador Sánchez Sánchez o incluso Álvaro García qué es lo que más suena en las últimas horas aún así escribir de de esta película que ciertamente ya

Voz 2 23:10 en hace pues a la gente mucho más ni más en profundidad la actualidad

Voz 25 23:15 contra ETA a la trece veinte aquí en Ser Deportivos Cádiz arrancando otro compañero de hacer analista que nos traen todas las semanas y el análisis en vídeo de los

Voz 2 23:25 lo de los partido de Cádiz con las novedades y demás analizó también la actualidad del equipo amarillo como siempre interesante y no hace mucha gracia luego adiós

Voz 36 23:31 deporte Reyes con una cumbre entre dos porterías una habitación alegría

Voz 13 23:38 sí traen menos vamos a una pausa publicitaria Iggy no jugamos con los consejos de los consumidores que nos acerca Facua como cada Marta

Voz 32 23:45 el restaurante con Bulli gran variedad de arroces y tapas de elaboración casera Riis otros con Bulli en Key Amilcar Banca de Cádiz en el paseo detrás del colegio San Felipe o en Facebook y si quieres que te lo llevemos a casa llama al nueve cinco seis cero siete cero dos cuarenta y ocho restaurante con Bulli sabores con tradición aún abierto todos los días

Voz 37 24:07 se hartó representa Niña Pastori en concierto sábado uno de septiembre a las diez de la noche en la plaza de toros de Sanlúcar de Barrameda venir disfruta la gira de Niña Pastori tu usara entradas a la venta en El Corte Inglés Ticketmaster y puntos de venta habituales organiza y produce Concerto

Voz 5 24:36 el veinticuatro de agosto llega el Concert in six festival en Chiclana de la Frontera

Voz 18 24:44 no te pierdas el veinticuatro de agosto a los atlánticos en concierto y después vengan lounge cáncer Music Festival con la mejor música y ambiente con los mejores dj's residentes con proyectos centradas en concertados y festival punto com Ticketmaster El Corte Inglés tiene la propia

Voz 8 25:00 la taquilla del festival patrocina Schweppes Diputación de Cádiz es Lenovo colabora Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía

Voz 38 25:07 si creías que lo habías visto todo espera descubrir el que hace cinco puertas totalmente equipado con llantas de aleación y sensores de parking trasero por doce mil novecientos euros financiando con Banco Cetelem hasta el XXXI de agosto solo este mes con tres años de mantenimiento o un año de seguro a todo riesgo cráter

Voz 5 25:24 en la provincia de Cádiz calidad con siete años de garantía

hoy por Hoy Cádiz

Voz 17 25:51 eh

Voz 2 26:01 y así vamos a ir avanzando en este Hoy por hoy caddie íbamos a hablar ahora con los compañeros de Facua Cádiz que nos acercan como cada martes los consejos para los consumidores lo las dudas que no plantean aquí los consumidores son ellos los que la resuelven como cada martes está Jesús Yesa con nosotros resume buenas tardes

Voz 31 26:19 hola muy buenas tardes muchas gracias a Marte

Voz 2 26:22 en el primer supuesto ponen aquí los oyentes cada semana no dice uno cada cuánto tiempo estoy obligado a sustituir las gomas de la instalación del gas butano

Voz 31 26:30 no hay un tiempo determinado sino que van nativa establece que todos los elementos que sufren desde hace por su uso la coma o cualquier ya de cualquier cuestión cualquier elemento de la instalación del gas que su Gate hay que sustituirla cuando se pasado por lo tanto son dependerá de que se cuente si además esos elementos lo pude cambiar el COPE usual es decir no elemento que al mismo tiempo se les hacen no es necesario que el usuario para era la sustitución tenía que comprar tenga que contratar los servicios Minik caladora autorizado chinos el propio usuario dependiendo de la pericia dependiendo de obviamente sabe hacerlo bueno con este caso se trataría como de cambiar de casa una tengo que Cameron que contrataron autorizado de electricidad para que venga a casa indicando en el mercado a también a los y las el que más guapo pues la sustituye pues lo mismo ocurre con la gomas de butano y por lo tanto lo que tengo que cada atento a darse la situación si este oyente nuevas esta consulta porque ve a un cierto desgaste pitó la instalación de gas son instalaciones son susceptibles de detener un pelín de tener peligro de pueblo tratos igual que esas gomas están marcados lo que tiene que hacer con independencia de la para poder mesas un ánimo Macedo base veinte sustituirle medio también

Voz 2 27:46 hay otro caso más genuinos ponen surge una chica que dice que se ha separado de su pareja con la que convivía en una vivienda de la que su pareja era arrendataria entonces no pregunta si ella puede continuar en el uso de la vivienda que tenía arrendado a su pareja

Voz 31 28:03 hombre lo que ella la cuestión de de situaciones de derechos con respecto a la persona con la que temía esta relación hay nosotros obviamente no podemos personal la porque estamos hablando de consumo interno entre particulares y por lo tanto hay ya lo profesionales que velan a esta ciudad en esa materia puede habrá que ver qué es lo que afirman

Voz 1073 28:21 qué es lo que ha afirmado que acuerdo acuerdos

Voz 31 28:23 sin titulación que cuestan esa relación que acaba de romper con la persona con la que estaba con la que acaba casado al que ha tenido una relación análoga similiar al matrimonio en cuanto a lo que nosotros podríamos decir atacar zonas en cuanto a la relación de cabeza de ella con la persona que les de miedo que le tenía de aquel en el que le tenía y que le tiene arrendar la vivienda Psicosis propietario de la vivienda en este caso repito una vez lo primero habrá que hacer una comunicación al propietario de la vivienda y habrá que ver también si solamente aparecía una persona común sólo tarea era el único que aparece hay como titular yo ya estaba viviendo allí pero acumuló propietarios no se lo había comunicado y por lo tanto como mínimo habrá que notificar y finalmente esa persona ya no vive y ella en virtud del acuerdo de divorcio de las existencias de lo que sea seguir viviendo allí incluso se podía encontrar con la negativa que nosotros papel propietario a extender el contrato de de arrendamiento que nosotros en ese caso entenderíamos que no sería procedente de replicar pero los aquí como mínimo se lo que notificar al propietario ya Ademar propietario me tiene que acreditar en su caso tumba con ella va a sustituir a esta persona que era el titular de la vivienda

Voz 2 29:42 no todo todo pasa por el por el la persona que alquiló la vivienda por tanto por el propietario de la vivienda Jesús Yesa como cada martes muchísimas gracias por acercarnos a los consejos de Facua y la ayuda que siempre bien recibida por los consumidores que no acercan esos supuestos aquí a Radio Cádiz en su muchísimas gracias

Voz 31 30:01 todo un placer como siempre

Voz 41 30:07 los árboles se vendrán más hombre

Voz 2 30:22 es que con esta canción tan original vamos a siguiente argumento en este hoy por hoy es porque queríamos hablar con el delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía con Ángel Acuña Ángel Acuña muy buenas tardes

Voz 1073 30:33 hola buenas tardes en el que muchas gracias por atender la llamada de

Voz 2 30:36 Radio Cádiz queríamos hablar con usted para saber cómo está yendo el verano en cuanto a incendios vi a ese riesgo que siempre hay en verano en la provincia de Cádiz dio un mes de julio algo más fresquito cómo está yendo el verano en general en este

Voz 1073 30:49 bueno pues el mes de julio estuvo como como no te dicen poco más un poco más fe que por tanto se suavizó un poco la la situación y el mes de de agosto en lo que llevamos pues la verdad que estamos bastante entretenido casi todos los días tenemos alguna cosa

Voz 2 31:08 a cuáles son los puntos más negros por así decirlo de cuando incendio en la provincia este verano sobre todo tarifa no la parte Tarifa

Voz 1073 31:16 si este verano el noventa por ciento desde el uno de enero hasta ahora el noventa por ciento de todo lo que se está produciendo practicamente sino el noventa setenta y cinco setenta y cinco arriba se está produciendo en aquella zona no en la zona del Estrecho zona de tarifas secreto bueno la verdad que es preocupante que esa concentración de incendio en el mismo sitio

Voz 2 31:44 es

Voz 1073 31:46 bueno si tiene en cuenta que el noventa por ciento de los incendios lleguen a la actuación humana porque sea dolosa o bien porque ése era imprudente que solamente el diez por ciento se debe a causas naturales si a eso le añade que la mayor parte se están concentrando allí pues la conclusión lógica que que hay que sacar es que algunas personas o algunas están interesados en que no ocasionar un daño ambiental importante a sus conciudadanos ahí eso yo creo que que hay que decirlo no que va son conducta extremadamente graves que se castigan con penas de prisión que sea ocasionar un daño inmenso tanto a lo Ciudadano como al medio ambiente y que por tanto pues hay que poner todos los medios al alcance no solamente para identificar lo localizarlo y ponerlo a disposición judicial sino también la colaboración de los ciudadano cuando vean alguna actitud sospechosa de algún vehículo alguna cosa que les pueda inducía a pensar que alguien puede ir por ese camino pues que avisen inmediatamente al alumno no lo porque como se dice siempre el monte de todo de todo también la obligación de Valdo

Voz 2 33:19 es habitual que la zona más problemática se ha por tanto en los últimos años del Campo de Gibraltar y esa zona

Voz 1073 33:25 bueno tradicionalmente lo de tradicionalmente entre comillas siempre fiel a la zona por donde estuvo le haber el más Manning Sáenz llevan a la par de de de San Roque en la parte de de Algeciras esa zona ir ahora este año sin embargo no estamos encontrando en la zona de de tarifas en la verdad que no llama muchísimo una llama mucho la atención

Voz 43 33:56 Mi igual no por otra parte nos alegramos de que

Voz 1073 34:01 en otra en otra zona pues la incidencia sea muy muy pequeña en en en la sierra está viendo muy poquito la zona de la campiña también muy poquito afortunadamente incluso estamos por debajo de de los porcentajes de otro año solamente que que allí en aquella zona en la que se refiere puede donde se está concentrando no

Voz 2 34:23 y se habla de UCD de la mano del hombre de que la mayoría de la gran mayoría de incendios son intencionados o sea son seguirá a mano

Voz 44 34:33 de la mano de los pero no por incluso

Voz 1073 34:36 decía otra vez una aquí tu intencionada hay ídolos de provocar

Voz 2 34:42 la Junta hace un seguimiento de lo que ocurre con esas hectáreas de terreno quemado después de tres cuatro o cinco años para ver si ha habido de especulación en algunos casos sí se sean podido establecer algún tipo de conexión entre el fuego lo que ha surgido en la parcela después eso sí hace

Voz 1073 34:59 bueno se un informe en el momento en que se intenta pobres en todo el cambio de uso de una determinada zona pues examina si ha habido incendio en lo año anterior he y cómo han sido esos incendio en función de de eso pues se valoran y se establecen lo no informe correspondiente que se tienen lógicamente pues tiene muy

Voz 2 35:23 una parte son intencionados otras por imprudencia como nos decía ahora hay levante cómo se prepara el dispositivo cuando hay levante entiendo que todo está mucho más alerta no

Voz 43 35:33 el dispositivo está alerta permanentemente con lo cual cuando

Voz 1073 35:40 es en la circunstancia que te dice con lógicamente hay una mayor pensión pero que el dispositivo está permanentemente en guardia permanentemente atento oí la verdad que bueno gracias al lo lo efectos se minimizan muchísimo piense que en la mayor parte de de lo incendios se consigue acudir a la zona en un periodo inferior a los treinta minutos eso quiere decir que hay una capacidad de de respuesta muy rápida y como consecuencia de esa rápida respuesta pues se quedan con con el fuego en su origen lo cual evidentemente pues facilita mucho la la inscripción

Voz 2 36:20 me para terminar ya los requerimientos de las peticiones a los ciudadanos los consejos para evitar que se produzcan catástrofes naturales incendios de este tipo de este calado por imprudencia del hombre que es lo que no hay que hacer bajo ningún concepto

Voz 1073 36:35 bueno lo que no hay que hacer bajo ningún concepto como te dice encender fuegos en está tocada hay que olvidarse de situaciones similares por tanto no encender fuego bajo ningún concepto no dejar residuos si al campo de que el dejar Botella y qué tipo de residuo puede facilitar el que el que surjan fuego en en algún en algún momento en el caso de los fumadores extremar absolutamente la prudencia sobre todo aquellos que va te van conduciendo afortunadamente ya esas situaciones de de los fumadores cuando está usted que que hace año común Hervelle lo que no se detenido tampoco esa conciencia no tira la colilla por la ventanilla Hay conductas similares puede afortunadamente ya están desapareciendo pero sí que hay que extremar absolutamente la la precaución en la labor hola pues sobre todo cuando subsana maquinaria cosechadora a Gemma puede tener agua a depósitos de agua mano para acercarse que surgiera algún incendio y se pudiera cortocircuitar pues rápidamente sí bueno son la la conducta de prudencia elemental que tendría como también incluso puede en nuestro propio hogar que vayamos al campo pues lógicamente eche más extreman la prudencia sobre todo en esta época

Voz 2 38:10 Ángela cuñada delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Cádiz y contarnos un poco cómo está siendo el verano para el Infoca el dispositivo que se prepara para evitar todo tipo de incendios en la provincia de que hay muchas gracias

Voz 11 38:24 pues gracias

Voz 45 38:30 sí

Voz 2 38:36 sí vamos a una pausa publicitaria muy rápida enseguida ponemos el broche final a esta primera parte del Hoy por hoy

Voz 13 39:48 a ganar vamos viendo a los servicios nacionales e internacionales de noticias de esta casa a la una y cinco volvemos en la segunda parte del Hoy por Hoy Cádiz con más argumentos

servicios informativos

Voz 0325 40:13 el día en Canarias la familia del atacante de Cornellà está estudiando denunciar a los Mossos d'Esquadra una de cuyas agentes lo abatió ayer cuando entró en la comisaría con un cuchillo en la mano y gritando Alá es grande que datos tenemos Barcelona Aitor Álvarez

Voz 50 40:25 según ha explicado el abogado de la familia David Martínez a la Cadena Ser no tiene decidido todavía si iban a presentar la denuncia contra el cuerpo de Mossos d'Esquadra aunque se lo plantean seriamente dice porque consideran que la policía catalana actuó de forma negligente no debería su parecer haber usado un arma de fuego contra un cuchillo ahora bien según ha podido saber esta redacción el vídeo ya está en manos del juez las imágenes de la comisaría son muy claras

Voz 16 40:50 como en menos de un minuto El el atacante

Voz 50 40:52 va directo hacia la gente de los Mossos d'Esquadra no media palabra alguna con ella se abalanza sobre la Mosso d'Esquadra salta el mostrador entrar al habitáculo donde estaba ella la gente lo mató en un pasillo del interior de la comisaría con al menos tres tiros todos de frente según la investigación que está llevando a cabo la unidad de balística de los propios Mossos d'Esquadra

Voz 0325 41:12 el Consejo de Ministros va a aprobar el viernes el decreto ley que modifica la Ley de Memoria Histórica para llevar a cabo la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos evitando que la familia del dictador pueda retrasarlo acudiendo a los tribunales lo acaba de confirmar Moncloa después de que esta mañana lo anunciar aquí en la SER el ministro de Cultura y Deportes José Guirao

Voz 51 41:31 es lo que estaba previsto como salen en el orden del Consejo de Ministros es cierra los miércoles por la tarde y se supone que entrara en el orden del día hiciese aprobada claro no parece ser que es la fórmula más adecuada un decreto ley que modifique punto en mente la ley de Memoria Histórica para evitar que cuestione manda judiciales pues puedan impedido aplicar la medida cuanto antes el hombre acusado

Voz 0325 42:02 lo de matar a su mujer el domingo en Cabana de Bergantiños en Coruña ha pasado esta mañana a disposición del Juzgado de Caravaggio donde continúa hasta ahora Radio Coruña Isabel Bravo

Voz 0808 42:10 si continúa a estas horas prestando declaración judicial poco después de su llegada a los juzgados de Carballo han salido sus dos hijos de veintitrés y veintisiete años tras hablar ante el juez estos dos jóvenes presenciaron el asesinato de su madre este domingo por la tarde en su casa en Cabana de Bergantiños fue el detenido el que supuestamente le disparó tres veces por la espalda con un revólver sin licencia esta tarde semanas suceder en distintas ciudades de Galicia concentraciones de condena convocadas por los colectivos feministas la víctima Ana Belén Varela de cincuenta años se convierte en la vigésimo sexta víctima de la violencia machista en España

Voz 0325 42:47 seguimos en Galicia a los afectados por la explosión de una pirotecnia que el municipio pontevedrés de TUI exigen al Gobierno la declaración de zona catastrófica en el siniestro

Voz 2 42:55 por que se produjo hace tres meses murieron dos pero

Voz 0325 42:57 buenas XXXVII resultaron heridas más de cuatrocientas casas quedaron afectadas Ainhoa Apestegui

Voz 0028 43:02 veinte de esas casas quedaron completamente destruidas en la llamada zona cero de la explosión la reconstrucción va lenta de momento se ha retirado el amianto y otros materiales peligrosos pero no el resto del escombro con todo lo peor es el aspecto económico las ayudas de la Xunta computan como incremento de renta y muchos vecinos no la solicitan porque no tienen liquidez para pagar la devolución Hacienda otros temen perder suspensiones por eso reclaman la declaración de zona catastrófica para obtener exenciones fiscales Salvador García portavoz de la Plataforma de Afectados exige al Gobierno central más rapidez

Voz 52 43:34 a quemamos tres meses con este tema el Gobierno lleva dos meses ya en el poder no nos va de la excusa es que acabamos de llegar porque a mes podía hacer tal de que había puestos cada uno estaban con nombrados y que todos esos vale la documentación Amadís tallas Da5 Hermes

Voz 0028 43:50 los vecinos se concentrarán este jueves también han convocado una manifestación reivindicativa en Tui el domingo

Voz 0325 43:56 un instituto un estudio del Instituto de Salud Global impulsado por la Fundación La Caixa asegura que las personas que viven en las ciudades cerca de parques y jardines tienen menos riesgo de padecer cáncer de mama no obstante la probabilidad aumenta cuando se vive cerca de zonas agrícolas Barcelona Emma Miguel los investigadores han comparado los hábitos de vida y lugar de residencia de cerca de cuatro mil mujeres de diez provincias españolas algunas con cáncer de mama y otras sin ya han concluido que las que viven a menos de trescientos metros de un parque o jardín urbano tienen menos riesgo de desarrollar cáncer de mama que las que viven a la misma distancia de un campo agrícola Cristina o Callaghan es la autora principal de este

Voz 53 44:35 sabemos que esto se puede explicar pormenores niveles de estrés menos riesgo de depresión entre las mujeres que iban cerca de los espacios verdes a referente a lo segundo resultados pensamos que se puede explicar por mayores exposición a agroquímicos por parte de las mujeres que viven cerca de zonas agrícolas

Voz 0325 44:52 según Callaghan el estudio demuestra la importancia de tener abundantes espacios verdes en las ciudades información deportiva Paco Hernández buenas tardes qué tal buenas tardes horas decisivas para el futuro

Voz 54 45:03 Live Luis en el Atlético de Madrid el lateral brasileño tiene una propuesta del PSG está dispuesto a salir del equipo de Simeone en los clubes por el momento están lejos de llegar a un acuerdo ayer tras el partido del Atlético en Valencia Juanfran y Correa opinaban sobre la situación del lateral brasileño

Voz 1187 45:18 el Vestuario queremos que se quede le queremos mucho y ojalá se pueda quedar Felipe ha dado mucho pero el Atlético de Madrid no hay nada cerrado pero que al final tome una decisión eh

Voz 21 45:26 ceguera

Voz 1187 45:29 quería los jugadores como los que lo han dado todo como tú dices si finalmente sale hay que respetarlo y si se queda mejor para nosotros que es lo que queremos Piqué es lo que quiere el entrenador todos saben lo importante que es Filipe para nosotros la verdad que no no la la situación del P

Voz 25 45:40 lo bueno ojalá que se quede con con nosotros

Voz 1187 45:43 hoy además de fútbol la selección española

Voz 54 45:45 meninas sub veinte acaba de realizar su primer entrenamiento para preparar la final de la Copa del Mundo de este viernes ante Japón el equipo español se clasificó ayer para la final tras derrotar a Francia

Voz 0325 45:55 el uno cero es todo puede seguir informados en nuestra web en Cadena Ser punto com nosotros volvemos a las dos la una en Canarias en Hora catorce con Antonio Martín

Voz 21 46:02 a Ben nacer

servicios informativos Radio Cádiz Cadena SER

hoy por Hoy Cádiz

y aquí estamos bienvenidos a la segunda parte del Hoy por Hoy el programa más gaditano de la radiodifusión mundial en su edición correspondiente a este martes veintiuno de agosto en una segunda parte del programa con muchísimos argumentos a trabajo menos cuarto de la tarde cuando llegará a la Cámara de los Balones tenemos tanto que vamos a empezar

Voz 2 49:00 ya mismo y lo vamos a hacer charlado con Jesús López que es hermano de José Manuel López es Un militar que ha sido detenido en Santo Tomé acusado de articular de pergeñar un golpe de Estado con dos españoles más allí está detenido desde hace dos semanas y la familia de José Manuel de San Fernando con Jesús López con su hermano como decimos estamos ya Jesús muy buenas tardes

Voz 31 49:31 hola buenas tardes bueno como esta

Voz 2 49:33 estación cuéntanos qué sabéis antes

Voz 31 49:36 de bueno no sólo cultas

Voz 2 49:39 noventa

Voz 31 49:41 pues entonces al modo eso los nosotros oí y lo que es la tía del todo vale no los tenía informamos de nada solamente nos dimos cuenta de acuerdo por una noticia que vimos por por la tele a excepción de dos semanas y hasta que nosotros muy corta tocó el amparo fallido de la pasaron a través de un teléfono que nos dieron no nos vieron la afectación de ello pero realmente saber saber no sabemos ni cómo estamos porque no hemos podido hablar con ellos parte con ello entonces pues yo aquí la familia de otra todo compañero hacemos un llamamiento al Gobierno que por favor nos Ike que es como estarán ellos tres ir en qué situación se encuentra porque la verdad es que no sabemos nada de él la falta de una cosa que lo vemos la verdad lo vemos increíble

Voz 2 50:39 sin tener idea de qué de qué ha podido pasar Jesús

Voz 31 50:42 pues no lo sé porque ellos tenían salida de allí el domingo día cinco con destino al aeropuerto de Lisboa que yo precisamente a Blair por cuajar confirmaron el sábado día cuatro al mediodía y a partir de este momento pues el modelo de la conversación porque yo tiene que empezar a trabajar a pasar en caso el lunes igualmente ir digo aquí ha pasado algo raro que entonces fue el X Men de la misma semana que

Voz 1073 51:13 pero que fue el día bien la noticia

Voz 31 51:15 voy a partir el viernes por la tarde sábado por la mañana vamos a hablar por teléfono colectivo qué había pasado pero a nosotros no no han avisado de nada

Voz 2 51:25 a la espera de más comunicaciones oficiales para recibir me parece del Ayuntamiento San Fernando también no

Voz 31 51:30 sí ahora tenemos cita pecar de esquí de San Fernando a medias y bueno pues queremos que salga no todo lo posible lo más posible que que vaya que es algo que saben que con él cuando quieras no pues que que no es también por teléfono las la que estamos

Voz 2 51:48 a qué se dedica a tu hermano allí en Santo Tomé

Voz 31 51:52 pues corta

Voz 2 51:54 me cree que han podido ser objeto de algún tipo de trampa