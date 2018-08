Hoy por Hoy Cádiz (22/08/2018)

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Aimar Bretos Pablo González Batista

buenas tardes repasamos noticias de Andalucía

Voz 0134 00:29 a esta hora en la SER dos de las cuatro personas que resultaron heridas en la tarde de ayer tras arrollar un tren a un camión en un paso a nivel sin barrera entre las estaciones de Fuente de Piedra Antequera

Voz 4 00:39 han recibido el alta médica mientras que otros dos

Voz 0134 00:42 amanecer ingresados en centros hospitalarios recordamos que la circulación de trenes por esta línea de media distancia que une Sevilla con Málaga ha quedado restablecida a las siete menos cuarto de la mañana en Granada la policía detenido a un hombre por agredir sexualmente a una niña de catorce años que se fugó de un centro de menores a la que recogió cuando hacía autostop también en la capital granadina un hombre ha sido detenido acusado de violar a una mujer de cuarenta años que pidió ayuda a través del balcón en una vivienda de la zona norte la policía investiga si hay más personas implicadas en los hechos y hablamos del precio de las entradas al cine la Federación de Consumidores Facua ha hecho un estudio en ciento dos salas de cine España concluye que sólo un tercio ha repercutido en las entradas la bajada del IVA cultural en Andalucía la mayoría ha mantenido el precio doce de los catorce analizados dos salas de Córdoba Granada los han subido mientras que otras dos salas de cine en Málaga y Huelva han decidido bajar el precio todo esto lo ampliamos en tiempo de Hora catorce a partir de las dos y cinco de la tarde

Radio Cádiz Cadena Ser

buenas tardes serán bienvenidos al hoy por hoy la edición correspondiente este miércoles veintidós de agosto del que es el programa más gaditano de la radiodifusión mundial de las dos de la tarde les vamos a acercar lo que se mueve hilo que no se mueve en la Bahía de Cádiz en un tono siempre ameno y distendido es sigue soplando del Levante en la Bahía de Cádiz aunque mucho más calmado en y de hecho mañana ya llega el poniente te para quedarse hasta el fin de semana hoy tenemos temperaturas altas entre los veintitrés y los treinta y seis grados Estamos en la Bahía de Cádiz con esa horquilla de temperaturas los veintitrés que se alcanzan en el Puerto Santamaría que es el que marca la mínima los XXXVI la máxima también en el Puerto de Santa María en la capital gaditana por ejemplo no pasaremos de los

sí sí el índice ultravioleta en ocho la pleamar dos menos cuarto de la tarde y la bajamar a las ocho el sol a esconderse en el mar de la Bahía de Cádiz a las nueve y siete minutos y hoy con un menú fresquito como siempre en el Hoy por Hoy Cádiz tendremos los avances informativos ya hablaremos con Ali Pérez de lobby Wedding planes una organizadora de bodas que nos va a contar por dónde van las tendencias en este tipo de celebraciones

Voz 1763 07:11 venga

Illa en la segunda parte del Hoy por hoy Khadija hemos citado a tres conocidos empresarios de hostelería de la ciudad para que evalúen cómo está yendo el verano para la hostelería y conocer también sus impresiones sobre varios asuntos candentes del la ciudad que les conciernen como de hosteleros por ejemplo la peatonalización del paseo marítimo o las medidas para devolverle la vida a la noche eso será después del comentario de José Antonio Iturriaga que llegará como siempre al filo de la una de la tarde aquí en el Caribe ya en la segunda parte y todo eso y mucho más siempre mucho más en este Hoy por hoy es el programa más gaditano de la radiodifusión mundial que hoy miércoles comienza así

Voz 0666 13:07 Illano no jugamos rápidamente a conocer el avance de la actualidad informativa que nos trae como siempre Francisco José Román Paco muy buenas qué ocurre en la valla

Voz 1208 13:14 vamos a comenzar con un dato estadístico un total de ciento treinta y seis mil menores de la provincia se han beneficiado del acceso gratuito a los medicamentos y productos sanitarios bajo prescripción médica son datos del impacto del servicio público de salud el

Voz 0780 13:27 la economía de las familias informa Alba reinado

Voz 31 13:30 las familias gaditanas han ahorrado más de dos millones de euros en los últimos diez años desde agosto de dos mil ocho

Voz 0666 13:36 oye diez mil diecisiete sean dispensada al rededor

Voz 31 13:38 uno coma cuatro millones de recetas de medicamentos para menores de un año en la provincia gaditana ha asumido ese coste por la Junta de Andalucía los grupos de fármacos más consumido solo medicamentos para el padecimiento constructivo de las vías respiratorias analgésicos de antitéticos vacunas anti bacterianas antibióticos cortico esteroides antihistamínicos vitaminas D

Voz 1208 13:58 por otra parte otro dato estadístico en la provincia existen numerosos escenarios de Ferias donde es muy habitual encontrar instalaciones de caseta de tiro y puestos donde se comercializan armas con gas comprimido hoy

Voz 0780 14:08 co con gas comprimido y artefactos

Voz 1208 14:11 pirotécnicos hoy hemos conocido al alcance de estas prácticas

Voz 0423 14:15 gracias a un dato un informe que ha presentado

Voz 1208 14:17 la Guardia Civil informa Mercedes Oviedo

Voz 0780 14:22 ahora divina

Voz 32 14:26 el portavoz de la Guardia Civil Manuel González asegura que se ha realizado un total de cincuenta y dos especiales en lo establecimiento abierto por el público desarrollada no Puerto de Santamaría Rota Jerez Chiclana y San Fernando para garantizar que estas actividades y productos han utilizado con las debidas garantías pueblo ciudadano Manuel González

Voz 0627 14:42 previamente se realiza siempre una campaña de información con las corporaciones municipales en las que se les recuerdo se les bueno pues se Le nos ponemos en contacto con ellos para que se realicen las autorizaciones a las personas que se de en esta Harman o que pueden ponerla a la venta para que todo esto es el usuario

Voz 32 15:04 el operativo ha formulado un total de once infracciones graves al reglamento de armas y ocho denuncia grave el reglamento de artículos pirotécnicos it to quería además de haber confiscado diecisiete carabina aire comprimido diecinueve armas de uso lúdico deportiva novecientos noventa y cinco cajas de cincuenta unidades de tu de impacto XXXIX en galas de estrella dos cajas de petardos águila de cincuenta unidades y una caja de petardos de diez unidades

Voz 1208 15:27 gracias a un informe presentado como decíamos hoy por la Guardia Civil estamos también destacando un dato laboral atentos a la actualización del Ministerio trabajo a la información que facilita el Ministerio trabajo de finales de el pasado mes de junio datos que evidencian el bajo número de trabajadores activos cotizantes por cada pensionista que hay en la provincia de Cádiz la provincia presenta uno coma ochenta y cuatro cotizantes por pensionista se encuentra por debajo de los dos quince de media de Andalucía los dos diecisiete de media nacional el informe también llamó la atención sobre el elevado número de pensionistas en Cádiz que únicamente está por debajo de las provincias de Málaga de Sevilla a pesar de que estas dos provincias superan con mucho el otro aumente en número de habitantes que hay en la gaditana a ese factor se suma también el precio del trabajo que ha disminuido según la denuncia presentada en este sentido por la secretaria provincial de CCOO Lola Rodríguez por aquí está pasando Julio la crónica de la mañana

Voz 0666 16:17 perfecto pues ahora dos y cuarto mucho más gracias Paco no vamos a una pausa publicitaria ya están aquí los compañeros de Deportes para avanzarnos a última hora del club de fútbol

Voz 33 16:30 y en el que los olvidos se en tu cocina hemos mejorado nuestra exposición de muebles de cocina Ci lo celebremos con un quince por ciento de descuento sobre el mobiliario somos distribuidores de la marca Antalya cocina

Voz 1 16:46 te esperamos

Voz 33 16:47 la plana

Voz 1 16:50 el mundo se construyó en siete días buque el Clínic construye tu sonrisa en un solo día como el Clínic llega a Cádiz la revolución antes dentales carga inmediata Laporta con tu nueva sonrisa gracias el TAC 3D conseguimos resultados totalmente naturales día Clínic punto com un día

Voz 25 17:14 remolques TM PML enganches y accesorios

Voz 5 17:17 para todo tipo de remolques a tu medida

Voz 25 17:20 dos embarcaciones con la garantía del grupo

Voz 1 17:22 PML somos la primera marca en el sector de la provincia de Cádiz remontes PML en calle talleres seis polígono el torno de Chiclana en grupo PML punto com

Voz 5 17:34 XXII aniversario de Eurocopa academia de inglés

Voz 25 17:37 sí claro a un amigo o familiar os lleváis una cuota gratis cada uno sí sí cuantos más amigos más meses en pagar tan viento matrícula gratis noventa y nueve por ciento de aprobados en exámenes oficiales de inglés B1 B2 y feudo de Cambridge Trinity

Voz 5 17:50 Eurocup estamos en Cádiz Chiclana El Puerto San Fernando y rota buena academia inglés Cádiz punto es y en el novecientos cien cuatrocientos cinco Jammu haciendo deporte había roto el marisco y estabas en lista de espera me cansé de esperar y me operé en el Hospital Clínic a la salud estoy perfecto financiado la operación y la rehabilitación Hospital Clínico

Voz 15 18:09 la salud pone en marcha una novedosa financiación para Tous tratamientos y operaciones clínica la salud punto no

Voz 5 18:17 nuestra especialidad deja el móvil con sitio para comer es lo que estoy haciendo más descargado la APP bella Italia hay consigo ofertas diarias a precios increíbles

Voz 28 18:27 la brecha a Italia pizzería Advent

Voz 5 18:29 hasta siete pesas de siempre como la brasileña en olvides que tenemos servicio a domicilio novecientos cincuenta y seis veintiséis treinta y seis XXXVI Pete La Bella Alitalia al grupo a la bodega tradición culinaria

Voz 30 18:42 hoy por hoy Cádiz no es cosa de los astilleros Reyes con Akon dure

Voz 0666 18:49 sí aquí seguimos en Hoy por hoy la sintonía que anuncia ya el avance de la actualidad informativa en lo concerniente a deportes el Cádiz Club de Fútbol Ignacio de la barca muy muy bueno novedades en el caso Alvarito

Voz 34 19:00 sí pues dependiente del Rayo Vallecano exfutbolista futbolista nos lo contaba ayer nuestro compañero de la Cadena Ser en Madrid Óscar Egido ha llegado ya a un acuerdo con el Rayo Vallecano pero todavía el acuerdo entre los clubes no está hay que ver si finalmente recuerden que el Cádiz cerraba el el cincuenta por ciento de la venta de los derechos económicos de Álvaro García con la Sociedad Deportiva Huesca cobraba medio millón de euros más dos y medio que cobrará en en en diferentes plazos claros jugador descartó ir al Huesca pero derecho están vendido entonces habrá que ver si el Cádiz rompe ese acuerdo con el Huesca previa compensan compensación económica no aussie Cádiz se deshace de su cincuenta por ciento que le queda de los derechos económicos Easy CD a marchar al al futbolista una operación que sería entonces de seis millones de euros yo no creo que sea así yo creo que al final ese romperá el acuerdo con el Huesca ir Álvaro se marchará el Rayo por tres millones de euros por el cincuenta por ciento de los derechos económicos lo federativos evidentemente el cien por cien va para el Rayo Vallecano que es donde va a jugar o dónde quiere jugar Álvaro García de todas formas hay que ser cauto con este tema porque es un es algo que ha girado muchísimo el futbolista confesó a sus más íntimos después de aquel día en el que el Cádiz anuncia que se marcha el Huesca que se quería ir al Udinese que estaba cerca incluso del Udinese se negoció con el equipo al final todo quedó en nada por la forma de pago y ahora es el Rayo el equipo que está más cerca también el Girona ha preguntado por él podría entrar Jairo Izquierdo la operación pero quiere el equipo catalán ver a Jairo entrenar quiere ver las evoluciones del futbolista están pendientes también de ver si Portu sale del equipo no para reforzar a los suyos modo en pool evidentemente que que hay que ir uniendo pero a lo inmediato es que ya hay una salida que no era oficial pero se la cuentas Radio caddie y es la de Eneko Jáuregui Eneko Se marcha al Levante B cedido hasta final de temporada recuerden Jáuregui llegaba en el mercado invernal el pro proveniente de la Real Sociedad B el caddie lo fichaba gratis lo cedía el Córdoba el Córdoba quería continuar con su servicio pero al final el jugador que no ha convencido a Cervera en este mercado en este en esta pretemporada se va a marchar ya lo ha hecho esa despidió esta mañana de su compañero y lo que les cuenta la SER es que se marcha al Levante B en calidad de cedido

Voz 0666 21:32 de ahí que de la última hora de El club de fútbol que le acerca siempre Radio Cádiz y que a las trece y veinte el acercará a ultimísima hora

Voz 34 21:38 con la última hora evidentemente a ver si hay novedades no estarán aquí en nuestros entrenadores primera tertulia del de la temporada hablaremos también con el defensor de la del abonado que que parece que hay quejas del del del abonado por cómo está Carranza hablaremos con un Eli mucha más cosa también comienza la competición en Segunda División B así que habrá que estar atento al San Fernando teníamos muchas cosas ya ha empezado el baile que diría que

Voz 0666 22:01 puede Ignacio luego adiós nosotros nos vamos a una pausa publicitaria y enseguida estamos ya con nuestros invitados de love eventos

Voz 5 22:09 mejores calidades de construcción europea si lisos de uno a tres dormitorios y áticos con las mejores vistas de Cádiz Cádiz Cádiz se a cinco a notas de la playa edificio voló las mejores calidades de construcción con las mejores vistas de la bahía más información en dos borró a punto com

Voz 33 22:25 el que los alpinas tren en tu cocina hemos mejorado nuestra exposición de muebles de cocina Ci lo buscó un quince por ciento de descuento sobre el mobiliario somos distribuidores de la marca Antalya cocida

Voz 1 22:40 has made in Spain te esperamos en Chiclana

Voz 35 22:46 buscas pisos de esta de modo no pierdas la oportunidad de vivir en una obra nueva en el casco histórico de caddie nuestra promoción de pisos de uno dos y tres dormitorios terrazas garajes céntricos con el mejor diseño y calidad llámanos seiscientos cincuenta y ocho noventa y tres noventa cuarenta y siete o en llave del sur punto com abrimos la puerta

Voz 1 23:08 está de tu casa el veinticinco de agosto llega el Concert Music Festival en Chiclana de la Frontera

Voz 36 23:16 Aller no te pierdas el veinticinco de agosto arrozales en en concierto después vengan lounge con ser Music Festival con la mejor música y ambiente con los mejores dj's residentes con proyectos eh

Voz 24 23:29 estas en Concert Music Festival punto com Ticketmaster El Corte Inglés en la propia taquilla del festival patrocina Schweppes Gallimard Diputación de Cádiz y Lenovo colabora Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía

Voz 5 23:41 clínica a natural del Clínico done teológica tan diferente como natural ahora en Cádiz y Chiclana los mismos profesionales en todos los tratamientos expertos han implantado aquí hay ortodoncia No somos franquicia Calle Ancha once Cádiz y ahora en Plaza de España Chiclana naturalmente punto es sonreír es lo natural

Voz 18 24:01 en Ventorrillo El Chato el sabor es

Voz 15 24:04 el disfruta de nuestros pescados en carnes al carbón mariscos arroces en saladas a la carta o menú degustación visita nuestra web Ventorrillo El Chato punto com o nuestro Faith cuando se trata de sabor todos los caminos conducen a Ventorrillo El Chato en el corazón de la bahía

Voz 23 24:23 inmobiliaria a todo esto aunque un año celebremos con muchas ventajas confín anos la venta o alquiler de tu vivienda Note cobramos neta los cuatro primeros meses y además te regalamos el certificado energético si quieres vender o alquilar obra es el mejor momento inmobiliaria Gadea esto inmobiliaria de confianza en Cádiz Inmobiliaria Gades punto com

Voz 19 24:46 en Cayetano del Toro frente a la gasolinera

Voz 20 24:49 cenas son inigualables con Catherine el faro del veintinueve de agosto al uno de septiembre ven a disfrutar en un entorno único abierto al goce de los sentidos y atardeceres inolvidables el faro en su mesa y piel Faro en el horizonte estival flamenco de Cádiz en el Castillo de Santa Catalina del veintinueve de agosto al uno de septiembre en el disfrute de la esencia de Cádiz con El Faro Katherine reserva de misas al nueve cinco seis veintiuno diez sesenta y ocho plazas limitadas

Voz 37 25:20 te conectan Levante que todavía sin cambiarla pues Gemma ya aluminio Sotelo especialistas en carpintería metálica de aluminio fabricante de PVC con exposición y veinte en la avenida del Guadalquivir veinticinco Pintor Zuluaga seis Cambia de aires con aluminio Sotelo

Voz 38 25:41 en Chiclana Citroën es autos colchón servicio oficial toda nuestra experiencia al servicio de tu coche vehículos nuevos y de ocasión de todas las marcas y modelos servicio de taller y chapa y pintura con vehículo de sustitución autos colchón

Voz 12 25:55 en Hoy por hoy

Voz 0666 26:17 no dejaron una versión de estoy hecho de pedacitos de ti de Antonio Orozco que está en el Top tres de novios que se cantan a las novias en el altar cuando semana tenemos un argumento radiofónico muy de bodas aquí en el Hoy por Hoy Cádiz porque hemos evitado a la creadora de Love bodas y eventos a Ali Pérez Ali muy buenas tardes

Voz 0445 26:36 buenas tardes Julio qué tal Alí es un organizadora

Voz 0666 26:38 viento y especialmente de bodas y ha venido con dos personas de su equipo con Carmen Rey que es la incorporación más reciente Carmen muy buenas tardes buenas tardes muchas gracias por estar aquí con Inma Chamorro que es la persona que llevaba más tiempo de las dos en el Love eventos

Voz 39 26:54 hola buenas tardes muy buenas tardes bueno

Voz 0666 26:57 se está en el Top tres de de canciones que cantan los novios a las novias en la en los altares no no

Voz 0445 27:01 no suena no suenan como has dicho top que X tiene que son alguna boda

Voz 0666 27:06 no bueno para contar un poquito que es una When in planea que os dedicáis concretamente en buena pregunta ha dicho bien Wedding Plane que muy importante

Voz 0445 27:14 eso no lo dice nadie puede una Wedding plan eres una organizadora de una organizadora del evento que está especializada en este caso en boda y eso lo que hacemos lo que es la organización total o parcial no de un evento el tema de de cobro Acció la coordinación del día así como mucho servicio que digamos que desde desde Love hacemos

Voz 0666 27:35 cuánto tiempo lleváis en en el negocio

Voz 0445 27:37 pues en funcionamiento este octubre vamos a hacer seis año en solitario lloverá toda la vida dedicada al tema de eventos pero un como emprendedora no gaditana pues seis años vamos a cumplir

Voz 0666 27:48 sí bueno eso da para muchísimas bodas

Voz 0445 27:50 creíble guantazo llevar años

Voz 0666 27:53 no empezaría con un ritmo un poco más lento

Voz 0445 27:55 con un poquita cosa sobre todo por el desconocimiento no lo que hablamos muchas veces en que caddie es un es una ciudad complica una provincia complicada porque claro el tema del Wedding plan era venido no siempre lo que viene de América llega a España hipócritas Bocuse va incorporando a la provincia pero es verdad que ha empezado con un bodas pequeña a lo mejor extra no de Amel eh Fede chuches la invitación y tal ICA de vemos que no que va vamos aumentando hizo ronda mal lo mejor él lo las treinta bodas al años completa después vamos pues eso no es también con eso con pequeños detalles o novio que nos piden ayuda a última hora de tema de ceremonia ante o eso su invitación su panel de de invitado no es un poco así poco a poco nos van conociendo cuáles son

Voz 0666 28:39 con Lobo el último grito que hay ahora mismo las bodas en la provincia

Voz 0445 28:42 pues el último grito así de que haya detectado por ejemplo del año pasa para acá es que quizás antes daba mucha prioridad al tema protocolario no que tenemos que cumplir ahora a ceremonia el tema de la tarta como todo muy San no más dio en izado pero sí como cumpliendo cierta no cierto ciertas cosa las bodas y lo que si detectamos cara a las bodas son como más fresca más tema de jardines Meshal larga que no haya protocolo no de te sientas donde todos somos no aquí invitado de todo es tramo invitado por la misma razón para pasar un buen día sí y eso árbol mesa larga donde no hay ningún tipo de de protocolo de te tienes que sentar en tal lado como yo creo que no chicas quedáramos algo un poco más fresco Inma eso donde todo está muy invitaba a una gran fiesta porque realmente si no ponemos a verlo es así es una una fiesta de donde se celebra la mort ser celebra a lo mejor que nunca te reúne con con tu gente pues sería lo aprovechan no yo creo con pocos eso el el dejar el protocolo a un lado Garmin Mappus nuestra experiencia que decir

Voz 0666 29:41 calles de la actual que no puede faltar un lado actual que piden todos los novio y todo Noia

Voz 39 29:46 lo que piden todos los no vio ahora mismo es el Candy Candy no puede faltar exactamente la mesa el photocall a un rincón que le dedicamos mucho tiempo porque es donde de dónde ellos te lo pasan bien donde se hacen la foto donde tienen el recuerdo más más divertido de de la boda

Voz 0445 30:11 siempre que hay muchos rincones y nosotros lo que nos gusta por ejemplo es que toda la bola sea muy personalizada no no gusta siempre llama nuestra frase que no que huimos de las bodas estándares porque creo que cada persona es un mundo waka ambos a uno le encanta

Voz 8 30:25 Laya el alma al lado la obra

Voz 0445 30:27 entonces un poco de adaptarnos siempre siempre a lo que nos pide todo hace para nosotros cada bodas un proyecto diferente sí y eso siempre intentamos que yo qué sé boda temática Carnaval pues no que vaya todo y de de que tú recibes tu invitación ese para gente porque tiró va ir después supo llega a la boda no todos los detalle Rincón de recuerdo el libro de firma el Candy como ha dicho y Manuel tema del bufé que por ejemplo antes siempre era de cosas dulce como antenas nos comentaba sobre tendencia y tal también estamos detectando como tendencia no solamente dulce sino también salado Daza Éramos un buffet de Pisa este año es como el top los bufetes

Voz 0666 31:04 o sea que también se había mucha luz

Voz 0445 31:07 exactamente son como cosa Sima saques de Lazcano en nuestro día a día pero quizá a lo mejor era más complicado tenerlo en boda Illa también los proveedor pues están poniendo las pilas para ofrecer ese tipo de servicio

Voz 0666 31:17 porque el de las bodas en un mercado apetitoso goloso además que no para que va aparecer en auge sobre todo la ceremonia

Voz 0445 31:23 no es civiles por dónde

Voz 0666 31:25 el presupuesto de una boda más menos claros

Voz 0445 31:28 depende de muchos factores mismo muchas veces la gente cuando se sienta la primera vez averno en la oficina eh cuánto me va a costar Mi boda no siempre digo que claro que en una boda podemos hace desde la cosa más sencilla senos PDI y claro el gasto hasta donde queramos porque como bien has dicho yo pienso no como profesional del sector creo que la las bodas una industria una industria donde no solamente hay un catering un organizado por un fotógrafo Un en una persona que hace el photocall sino que también hay como un montón de empresa han esa magnate la gente que viene de fuera porque has el hotel el restaurante donde desayunan Santo hacen exactamente el auto entonces son mucha mucha militan que realmente tu dice una industria hace cuánto cuesta una boda claro depende de un donde se celebre si el sitio tiene canon sino tiene canon depende de los proveedora los que elija en los servicios Kelly Jade cada proveedor pero a lo mejor eso sobre unos quince Emile veinte mil euros como una media creo yo que podríamos valorar si una boda no tienen hasta el infinito bueno claro hasta el infinito y más allá atado

Voz 8 32:34 donde quiera no hubieran hecho

Voz 12 32:37 ah

Voz 0666 32:41 de astronomía al altar también envío de Vania en que está en la red que tiene bueno ochocientas mil visitas delantero tendríamos millones setecientas mil tu sustrayendo de la mano

Voz 8 32:50 está encaminado a sin Carnaval como parece que

Voz 0666 32:52 que no es verdad parece que no vota AIC

Voz 0445 32:54 otra cosa no como he dicho canción top tres no es pues también cabe como cuando salga la novia de su casa no van a a vine a cantar alguna copla que aunque la llamo escucha trescientas mil veces no lo sepa monos emocionamos porque eso es lo que tiene este equipo que es que somos una llorona

Voz 39 33:09 a ver no lo ves

Voz 8 33:11 la razón no hemos

Voz 0445 33:14 John Amos siempre mira que tratamos Besse con los novio pero ese día como si nuestros niño verdad lo los de la manita pero si el tema del Carnaval súper socorrido y además que siempre gusta a pesar de también detectamos eso que son los vídeos que más visita a China nosotros nos pasa cuando colgamos algún vídeo de temas de Carnaval como que la física los compartí se vuelve loco

Voz 0666 33:35 suben como la como la espuma y antes de preguntar o las anécdotas las curiosidades que hayáis vivido las bodas querría saber el tiempo mínimo para alguien que está pensando en casarse en dar el paso y casarse con su pareja cuál es el tiempo mínimo que hay que tener para organizar una boda os puedo organizar en quince días como la comparsa que hizo

Voz 0445 33:52 hombre se puede organizarse en quince días se puede ya que no volvamos loco pero eso va entre quince con nosotras entonces operamos seis meses

Voz 39 34:00 culo yo que organiza bodas en una semana tan buena una semana en una semana organizamos una boda hicimos una boda

Voz 0666 34:06 bueno esa es una de las numerosísimas curiosidades que seguro están en el tintero contarnos alguna alguna boda pintoresca algo un hecho desafortunado que haya sido ha comentado en la boda venga contarnos contando

Voz 0445 34:19 bueno pues cuando hemos estado preparando para venir a haberlo decíamos aquella anécdota y como te bloquea la mente porque mira que no hemos reído si lo decíamos de la fecha de Rey que nos damos las boda el el making off no desde pero Asisa de cosa heavy que no han pasa al año pasa una novia que tuvimos canaria eh venía a toda su familia a todo el mundo venía de allí no de diferentes puntos de España bueno pues la chica llegó había mandado su traje por por vamos por mensajería lo que pasa que claro me tenía que llegar a mí un mensaje porque yo era la receptora no me llegó un mensaje pero de otro pedido no de otra cosa total que empezamos ahí la chica vino el traje no llegaba ese casaba el viernes ya era el miércoles ya nosotros era decíamos qué hacemos con esta mujer un hecho no se va a solucionar porque claro era cada uno Nos decía una cosa movilizamos a la provincia mentes Illa el diamante y nos dijeron que estaba retenido en aduana tanto el traje de ella el traje de su madre de todos los niños de lo que era el cortejo nupcial y de la de mejor amiga de su hermana Sara la gente la mujer es más importante el traje no llegó ya no dieron que ese el jueves por la mañana dijeron que estaba en retenido en Madrid uno de los invitados se coló en Madrid para intentar hablar allí fue inviable así que esa misma tarde pues tuvimos que que dar una vueltecita por la provincia para buscar tras un traje

Voz 0666 35:41 Gisel encontró también es muy difícil de organizar cualquier cosa al aire libre por eso dado el viento no de también pero creo que tendréis

Voz 0445 35:48 sí sí otra además somos organizadora de boda pero boda Coll Levante hay mucha especialista

Voz 39 35:54 respecto al al Levante bueno la niña

Voz 0445 35:56 cuenten algo pero hay que tenemos todo tipo de anécdotas a D

Voz 39 36:00 nosotros hicimos una boda en corta dura que fue el día del trofeo ya solamente pues el día de trofeo vamos para aparcar allí

Voz 0666 36:09 que si la gente lo que es aparcar allí

Voz 39 36:11 el paradigma para lo que monta que yo con los coches lleno de tie estoy además si no sé el viento era noventa kilómetros hora eso era dolorosa allí no se podía está bueno pues los novios querían un photocall con motivo de Ignacio porque ello le gustaban es gimnasio no nos tiran una semana haciendo pesas con bolas de esta de corcho y demás y cuando fui a Montagny photocall con el Levante todavía no estaba montado estaban las bolas de corcho volando por corta dura luego montamos inflama una bola estas de estas bolas grande de en de Inda era obvio airado vive a grande después de que no harta May de sopla ya no podíamos más todavía no lo habíamos puesto no se elabora estaba en Cort vamos muy corta dura la tala claro esto fue horroroso corriendo otro mundo detrás de las pesa detrás de las bola detrás de las pelotas

Voz 0445 37:06 menos pasión el baluarte de los mártires una boda en abril que era un día muy malo si exterior entonces se pusieron unas carpa claro la carpa se habría solamente un poquito de un lateral porque si hacía como

Voz 0666 37:18 pantalla exactamente ICS volaba

Voz 0445 37:21 bueno pues quedaban diez minutos para el aperitivo habíamos y monta un panel de más de dos metros con un mapa antiguo Decca di iban todos los baluarte bueno pues sé qué paso abre un camarero uno de lo el otro lateral a la vez que un invitado yo todavía no sé cómo panel está la Caleta todavía se fue salió volando lo perdimos lo perdimos diez minutos ante aquello de la miraba hacia donde están para que me den el ramo de flores porque no

Voz 1208 37:46 eh

Voz 0666 37:47 Rosa que es complicado que complica y ya por último veo muchas películas americanas lo que lo había que dicen que es habitual que se cuele mucha gente en las celebraciones de

Voz 8 37:55 ha ocurrido a ha ocurrido

Voz 39 37:58 de Colo hace como un mes un nombre vendiendo cupones estaba fuera yo ir de momento un camarero me dice mira que hay un hombre vendiendo cupones a los invitado no puede ser

Voz 0445 38:13 el hombre se hartos gracias a dos cero

Voz 39 38:15 donde vende cupones la verdad que sí

Voz 0445 38:18 pasó una boda en Ubrique que era fíjate una finca privada saque que no era da acceso por la calle la primera fila se sentó la sesenta la mujer para ella ve entonces claro que disculpe claro la fecha de bodas Abella contenta Hilario mirad disculpe que opera mi aquí nadie me echa a estupendo total que tuvimos que disfraza a uno del equipo diciéndole que era el seguridad y que controlaba la lista de invitado en todos en ese momento la mujer por vergüenza levantó levanta se fue porque si no estaba todavía algo más serio bueno pues

Voz 0666 38:50 la Love eventos Carmen Rey Chamorro muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Hoy por hoy aplicando no todos los pormenores de la moda bueno a lo mejor hay una segunda cita aquí en el mes de septiembre para que no siga contando cómo

Voz 8 39:02 mala cosa vale muchísimas gracias gracias gracias

Voz 40 39:13 eh

Voz 0666 39:20 Irán seguiremos llegan hasta la una de la tarde consumiendo la primera parte de este Hoy por hoy el que es el programa más de la radio difusión mundial que este miércoles veintidós de agosto va consumiendo como decimos su primera apartar llegan los servicios de noticias de la casa de la Cadena SER y a la una y cinco volvemos aquí con el comentario de José Antonio al día que hay una mesa de hosteleros a qué interesante seguro a ver qué nos cuentan Raúl Cueto Fran prenda Alejandra con que son los invitados que tenemos aquí convocados en el estudio de radio que dice qué harán con la noticias del láser en los se vayan en Radio Cádiz en Cádiz seguimos a partir de la una y cinco

Voz 41 40:12 es la una a mediodía en Canarias Gobierno y comunidad

Voz 1208 40:14 es autónoma siguen buscando a esta hora un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobar la nueva senda de estabilidad de la Generalitat Valenciana acaba de confirmar que va a apoyar la propuesta del Ejecutivo Radio Valencia Fire añadió

Voz 42 40:27 Jiménez muy bueno

Voz 1208 40:28 m no tenemos esa comunicación volveremos a intentarlo en unos minutos la vicesecretaria general del PSOE Adriana Lastra ha recordado tanto las autonomías como a los partidos políticos que la propuesta supondrá más dinero para sanidad educación pensiones os servicios sociales lastra ha lanzado también este mensaje a Podemos

Voz 43 40:47 yo no entendería yo creo ni yo ni los militantes de Podemos ni las bases de Podemos ni los ayuntamientos de Podemos que podemos se abstuviera o que votarán contra de la senda de estabilidad por lo tanto yo lo que les pido es que reflexionen también esa posición que que vayamos a lo práctico aprobar una buena senda de déficit como es esta para luego poder aprobar unos buenos presupuestos que es lo que queremos todos

Voz 1208 41:11 sobre este asunto el portavoz del PNV en el Congreso Aitor Esteban se ha mostrado optimista en declaraciones a Onda Vasca

Voz 42 41:16 yo creo que puede que puede haber algún acuerdo pero evidentemente nos estamos moviendo en el ámbito de Bruselas pero partir de ello creo que se puede hablar de muchas cosas también de fiscalidad claro es decir sin ningún tipo de problema o quiero decir en nosotros lo que proponía Podemos los asusta el hecho de cinco proponiendo cuatro ya están en en Euskadi no desde hace mucho tiempo en marcha Hay on nuestro apoyo nuestro impulso por lo tanto no no tenemos miedo hablar de fiscalidad

Voz 1208 41:43 más cosas el presidente catalán Quim Torra ha enviado una carta al ministro de Interior Fernando Grande Marlaska pidiéndole que tome medidas disciplinarias contra los policías y guardias civiles que han participado en acciones contra el independentismo entre ellos un agente que fue identificado el pasado fin de semana cuando intentaba retirar lazos amarillos Radio Barcelona Aitor Álvarez

Voz 44 42:01 Torrado dice en la carta que pide explicaciones a Grande Marlaska después que la delegada del Gobierno en Cataluña Teresa Cunillera no les respondiera a una carta similar enviada a principios de agosto fuentes de la Delegación del Gobierno en Cataluña explica a la SER que responderá cuando vuelva de vacaciones el presidente catalán piden medidas ante supuestas agresiones a ciudadanos catalanes por parte agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil Torra asegura que se deben tomar medidas disciplinarias porque hay una ley que prohibe la utilización de armas sin causa justificada la exhibición de los distintivos de identificación sin causa justificada también así como la utilización de la condición de agente policial para participar en actos de carácter político y la carta termina con esta frase literal es urgente poner fin a la escalada de violencia que según él hay en Cataluña por parte de grupos violentos así como depurar responsabilidades

Voz 1208 42:50 la Inspección de Trabajo ha remitido en agosto veintidós mil comunicaciones a empresas avisando les de que pueden estar incumpliendo la legislación laboral en materia de contratación temporal informa Rafa Bernardo

Voz 1762 43:00 es una actuación en el marco del Plan Director por un trabajo digno que entró en vigor el uno de agosto y en el marco del cual ya se habían enviado cincuenta mil cartas de aviso a empresas que podrían estar incurriendo en irregularidades en materia de contratación temporal o a tiempo parcial la nueva tanda de misivas enviadas el trece y el catorce de agosto según el Ministerio se centran en empresas que pueden estar incumpliendo la regla de que los contratos eventuales no supera en la duración de doce meses en un periodo de dieciocho el plan está todavía en su primera fase la de envío de comunicaciones a compañías que pueden estar incumpliendo las normas para que rectifiquen en una segunda fase la Inspección investigará y sancionará a las incumplidoras

Voz 1208 43:35 en Alicante novedades en torno al crimen del pasado lunes en el que una mujer y un hombre mataron supuestamente al marido de ella con el que se acababa de casar dos semanas antes ambos siguen detenidos a la espera de pasar a disposición judicial mientras continúa la investigación sobre las causas cuéntanos Alejandro Fuentes

Voz 0228 43:50 está previsto que los dos arrestados pasen a disposición judicial mañana jueves son la mujer de la víctima y supuesto cuida

Voz 0423 43:56 por ya que éstas se movía en silla de ruedas sin más

Voz 0228 43:59 la policía ha confirmado que no precisaba de ella y que de hecho se encuentra en el calabozo de pie a la espera de pasar a disposición judicial según fuentes policiales la detenida habría sujetado a su marido mientras el otro hombre lo apuñalada repetidas veces con destornillador que ya han sido encontrado por los agentes Se investiga si se trata de un crimen premeditado porque los detenidos vestían de oscuro con gorra guantes negros además fue la mujer quien citó a la víctima con la excusa de una cena la agresión tuvo lugar este lunes en torno a las diez de la noche en un aparcamiento de una playa alicantina allí un forcejeo llamó la atención de un agente de la Policía Nacional que se encontraba fuera de servicio en la zona pero que no pudo impedirlo

Voz 1208 44:32 vamos con la información deportiva Paco Hernández buenas tardes

Voz 45 44:34 buenas tardes la Asociación de Futbolistas Españoles AFE se reunirá hoy con los capitanes y representantes de los equipos españoles para conocer la postura de los futbolistas acerca de la posibilidad de que se disputen partidos de Primera División en Estados Unidos la semana pasada la liga anunció un acuerdo con una empresa estadounidense para llevar encuentros a Estados Unidos durante los próximos quince años además día de presentaciones en el fútbol español Carlos Bacca ha sido presentada esta mañana como nuevo futbolista del Villarreal llega procedente del Milán en en Leganés han sido presentados entre Siri unión

Voz 1208 45:06 pues es todo pueden seguir informados en nuestra web en Cadena Ser punto com nosotros

Voz 0780 45:09 volvemos a partir de las dos la una en Canarias

Voz 1208 45:12 por Second Antonio Martín

Voz 12 45:16 servicios informativos

Voz 18 45:19 esto es escuchando radio que estás escuchando la Cadena Arenas

Voz 0666 45:43 buenas tardes no bienvenidos otra vez al Hoy por hoy Khadija El la edición correspondiente este miércoles veintidós de agosto pero ya en su segunda parte a partir de la una y cinco de la tarde la hora que es ahora mismo y hasta las dos menos cuarto cuando llegará a la cama era de los balones una segunda parte del Hoy por Hoy en la que tenemos un argumento principal tenemos aquí convocados a empresarios de hostelería de la ciudad para que nos cuenten cómo va el verano y conocer también su opinión en torno a los asuntos que le conciernen de la política la de la ciudad como por ejemplo la peatonalización no a diversos aspectos que está tomando el Ayuntamiento de Icària pero en esta segunda parte en cada miércoles empezamos siempre con el comentario la voz y con la firma de José Antonio Alday Turrión un niño

Voz 46 46:29 tópicos más recurrente de cada verano en aquel quién afirma que en estos meses de mayor las hacen informativa no suelen producirse noticias de gran importancia y como cada verano Yeste no iba a ser diferente esa afirmación ha dejado de cumplirse sea por la llegada de un nuevo Gobierno al Palacio de la Moncloa o por qué no enfrentamos nuevamente a un próximo curso político repleto de convocatorias electorales lo cierto es que no hemos dejado de recibir noticias relacionadas con la inmigración la salud de nuestra Monarquía el cese especias ismos catalán el terrorismo radical la futura subida de impuestos entre otras muchas pero hace unos días saltó a los teletipos de las agencias de noticias una qué ha pasado desapercibida y que nos afecta directamente a los gaditano ya que está relacionada con una de las empresas punteras de nuestro país y que en estos momentos está generando gran parte del empleo en un sector tan estratégico el competitivo como es el de Navantia no un posible boicot a la construcción de las fragatas para el reino Zhao rapaz de Arabia Saudí que ya parece ha cumplido su papel de satisfacer el discurso de los flamantes socio más radicales de Pedro Sánchez y que no va a tener la más mínima repercusión se trata de un tema ya antiguo pero que has saltado nuevamente a la actualidad gracias a la aportación de nueva documentación por parte de la fiscal general de Venezuela Luisa Ortega al así

Voz 0423 47:52 ya ya Interpol pone el cazo del POM

Voz 46 47:54 el precio en la construcción de buques para la Armada Bolivariana realizada por Navantia durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero un posible caso de corrupción que ya supuso una investigación interna dentro del Ejército venezolano y que ahora puede implicar a la gestión del ministro español José Bono en la contratación de esos buques por parte del Ministerio de Defensa y que pese a acordarse en su momento un precio cerrado por parte de los dos estados finalmente tuvo sobre pecho un sobre precio sospechoso de casi treinta y nueve millones de euros que cobró una empresa de intermediación y que ahora está bajo sospecha un asunto turbio que aunque no ha sido objeto de interés en los medios de comunicación en estos momentos estoy seguro volverá más pronto que tarde a la actualidad política en los próximos meses estaremos atentos