Hoy por Hoy Cádiz (23/08/2018)

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo.

cadena SER Andalucía

Voz 0134 00:12 buenas tardes repaso por las noticias de Andalucía está ahora en la SER operación de la Guardia Civil en el Campo de Gibraltar ha recuperado sesenta y nueve fardos con más de dos mil cuatrocientos kilos de hachís en Algeciras la droga fue arrojada al mar durante una persecución por aguas del Estrecho una procuradora sevillana ha denunciado la ocupación de su piso en Chipiona Cádiz cuando ha habido pasar unos días se ha encontrado en su interior un matrimonio con un niño pequeño la Guardia Civil argumenta que no los puede echar el okupas se ha negado a declarar y hoy tiene que personarse ante el juzgado de Sanlúcar de Barrameda es del martes la procuradores su familia no pueden acceder a su casa en Huelva la Policía Nacional ha detenido un hombre y ha intervenido una escopeta tras una trifulca entre dos varones que se produjo ayer miércoles en la zona de Gonzalo deben de Berceo terminamos con datos del Lien un total de quinientas cincuenta y ocho mujeres víctimas de violencia machista han pedido ayuda ya han acudido a terapia a través del servicio de atención psicológica del Instituto Andaluz de la Mujer en el primer semestre de este año todo esto lo ampliamos en tiempo de Hora catorce a partir de las doce y cinco minutos de la tarde

Radio Cádiz

buenas tardes sean bienvenidos al hoy por hoy en la edición correspondiente a este jueves veintitrés de agosto

Voz 11 04:33 decir ahora ya estaba dos de la tarde les vamos a

Voz 10 04:36 acercar lo que se mueve y no se mueven y con un tono ameno y distendido como siempre en este jueves que ya mira de reojo al fin el fin de semana que estar como hoy con viento de poniente ya seguido levante el fin de semana como decimos con poniente incluso un puntito más fuerte que él que tenemos hoy rachas de viento hoy de unos quince kilómetros por hora como mucho el fin de semana será de veinte un poquito más pero no mucho en casi una brisa y el reino del poniente que se traduce en una bajada de temperaturas desde mañana hoy también las temperaturas están un poco más baja que ayer pero en zonas como El Puerto de Santamaría o Chiclana no se nota tanto porque ambas localidades van a echar entre los veintiuno y los treinta y cinco horas en Cádiz sin embargo en la capital gaditana esa horquilla se reduce y queda entre los veintitrés y los treinta sigue el índice ultravioleta en ocho la pleamar esa las dos y media de esta tarde y la bajamar a las nueve menos cuarto el sol va a esconderse en el mar de la Bahía de Cádiz a las nueve y seis minutos y el mes de agosto que afronta ya desde este jueves Urreta fin

Voz 10 06:32 por cierto que el debate está servido o las reflexiones que ayer dejaron en este programa tres conocidos empresarios hosteleros de la ciudad de nuevo el equilibrio entre el descanso de los vecinos la oferta de ocio nocturno de la hostelería

Voz 10 06:56 de nuevo los que prefieren el silencio en la noche y los que creen que el sonido de una conversación de la música y de la gente en general es vida dinero para entre ambas posturas a ver si las administraciones se mojan regulan encuentran un eco

Voz 10 07:22 porque hay que comprender todos los puntos de vista de el de los hosteleros y también el de los vecinos los dos tienen buenas razones bajo el brazo es una ciudad mayor en la que el ocio nocturno queda sólo para jóvenes que no son ni mucho menos la mayoría en el mapa social de la capital gaditana en esas claves también se articula un debate nada sencillo bastante espinoso para las administraciones que no obstante deben tomar la situación con responsabilidad decidir que para eso está bien hay una realidad es que cada no tiene una oferta de ocio nocturna potente atractiva y que genere vida y economía el verano habrá que ver si la mayoría de la ciudad está incómoda con esa situación aussie Cádiz prefiere sencillamente ser un tipo de ciudad mucho más tranquila enfocada a un público de cuarenta años en adelante impulsando un turismo más familiar menos invasivo con el descanso de los vecinos

Voz 10 08:24 en que el asunto da para mucho y aquí en Radio Cádiz por supuesto trataremos también de conocer de dar voz a los vecinos para que expongan sus razones tal y como ayer hicieron los hoteleros para que ustedes en sus casas escuchando la radio comparen sopesa los distintos argumentos de unos y de otros formen su propia opinión que siempre sí

Voz 10 08:44 estamos aquí en Hoy por Hoy Cádiz

Voz 10 08:52 en este Hoy por Hoy Cádiz tenemos como siempre un menú fresquito variado los avances informativos llegarán al principio y queremos conocer hoy como está el mercado inmobiliario de la ciudad de Cádiz para ello hemos citado aquí en los estudios de Radio Cádiz a dos representantes de dos conocidas agencias inmobiliarias de caddie que son quienes mejor conocen el terreno y quiénes mejor no pueden hablar de cómo está la realidad de la compra venta de pisos en esta ciudad la verdad

Voz 12 09:25 no fumo

Voz 12 09:55 eso no era que no lo que tiene que enamorar no verá nunca eso por qué no

y con esta sintonía vamos a conocer el avance de él

la actualidad informativa que nos acerca como cada día Francisco José Román Paco muy buena

Voz 29 14:47 el y buenas tardes cómo estamos cómo está la cosa comenzamos hoy como una historia que se repite en El Puerto de Santa María la organización ultra conservadora Hazte Oír ha convocado un nuevo acto en un hotel del puerto el Ayuntamiento reaccionado recordando a este centro hostelero que se trata de una asociación considerada non grata por el pleno del Ayuntamiento la concejal delegada de Igualdad y Participación Ciudadana Matilde Roselló ha explicado esta mañana es textual que el puerto es contraria citamos a la difusión de cualquier mensaje de odio por orientación o identidad

Voz 30 15:16 sexual o expresión de género

Voz 29 15:19 en cumplimiento del acuerdo plenario aprobado por la mayoría de la Cámara en abril del año dos mil diecisiete que declaraba non grata esta asociación ultraderechista en el municipio la concejala contratado esta mañana el hotel el Hotel Puerto Bahía donde se iba a celebrar el acto y finalmente el centro hostelero ha cancelado la reserva la concejal Matilde Rosa una pregunta

Voz 31 15:38 voy a hablar con el gerente y me ha dicho que no que han visto por email y que lo anulan con lo cual pues mira me alegro mucho de que también lo que es la limpia estén a una con las entidades públicas porque me parece impacto fundamental Pando esa persona hizo lo que AGE Mi fomentar el odio

Voz 29 15:57 Inma es el segundo intento frustrado de esta organización para o por celebrar un acto en el puerto recordemos que en agosto del año dos mil diecisiete le fue negado un local municipal para un acto similar en un segundo intento también el pasado año en un hotel el Villarreal que también fue suspendido cambiemos no carbura exacerbado en contrato de ingeniería por valor de uno coma uno millones de euros Nos con el consorcio servicios múltiples de Burgos que está compuesta por la petrolera argentina all y la mexicana Grupo de reparar la modernización y mejora de las instalaciones del campo omisión un área de extracción de petróleo y de uno coma siete millones de kilómetros cuadrados que se extiende por trece estados mexicanos además la multinacional de raíz gaditana ha distendido trato de ingeniería que tenía ya con el gigante petrolero mexicano Pemex lo ha hecho en dos coma cinco millones adoptado un total la hora de doce millones de euros caracteres se consolida por lo tanto como referente en la ingeniería de obra civil en el campo del gas y del petróleo en aquel país por otra parte el verde popular ha pedido la convocatoria de una reunión urgente entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía para atender la llegada masiva de inmigrantes menores no acompañados y afrontar lo que a su juicio es un caos migratorio en una reclamación realizada por el presidente provincial y senador del partido

Voz 30 17:11 por de Cádiz Antonio Sanz se pide a los socios

Voz 29 17:13 estas que pongan orden a la saturación que existe en los centros de menores y reclama una inmigración ordenada y control

Voz 32 17:19 la de del Partido Popular de caddie consideramos que cuanto antes debe llevarse a cabo por tanto esa reunión que la verdad es que se tenía que haber celebrado hace muchas semanas y cuyo retraso provocado largas vacaciones del presidente Sánchez incluido el enfrentamiento con la presidenta de la Junta Andalucía a nivel interno Susana día hacen que que intenten evitarla hilo que significa es que agrandan aún más el problema originado desde la propaganda irresponsable que que abrió y realizando el Gobierno San checo con el tema de inmigración desde el principio

Voz 29 17:54 es la crónica de tribunales lo cuenta hoy Diario de Cádiz en audiencia ponencia el gaditana ha condenado a un hombre a una pena de dieciocho años y nueve meses de prisión por abusar sexualmente de manera continuada de tres menores en El Puerto de Santa María la sentencia le considera culpable de tres delitos de abusos sexual y uno de exhibicionismo el pederasta de cincuenta y cinco años en la fecha de los hechos estaba divorciado aprovechaba que las amigas de su hija entre doce y catorce años se quedó van a dormir en su domicilio para mantener relaciones con ellas brota aparte las asociaciones de vecinos lo decías al principio Julian están ya saliendo al paso de la queja de algunos propietarios de hostelería que aquí ayer en Hoy por hoy pedían un mayor horario de terrazas en la madrugada de verano los vecinos reconocen la importancia económica del sector pero defienden la necesidad de un equilibrio que les garantice el descanso informa Merche

Voz 30 18:37 las

Voz 33 18:40 Paco Gómez El vicepresidente de la Asociación de Vecinos Cádiz centro asegura que es absurdo estar en contra de la hostelería y lo hacía cuando está aportando en trabajo y riqueza a la ciudad Gómez asegura que se debe mirar por el uso y disfrute para todos los ciudadanos pidiendo así que no se discrimine la postura de algunos vecinos en el tema de la hostelería la Asociación de Vecinos de Cádiz centro asegura que es la amplia asegura que la ampliación de horario no es la mejor solución Gomes informa que están dispuestos al diálogo para comer

Voz 34 19:04 de todas formas una cosa como todo discutible innegociable no a partir de ahí pues deberíamos hasta qué punto digamos de bueno para todo el mundo es cuestión de uno ni de otro no hay es cuestión de beneficio para todo el mundo y por supuesto para la ciudad no

Voz 33 19:20 Paco Gómez informa que la semana que viene se reunirá con el Ayuntamiento para abordarlas la nueva ordenanza de la ocupación de mesas y sillas en la vía pública

Voz 29 19:27 gracias Merche y también en la Bahía se ha abierto el debate sobre la aplicación del IVA reducido al cine y su escasa repercusión en el precio de las entradas en la bahía solamente dos salas han bajado la tarifa informa Alba reinado

Voz 35 19:40 es una investigación para determinar si las subidas encubiertas en las que han incurrido las salas de cine de la Bahía de Cádiz responden a prácticas que vulneran la Ley de Defensa de competencia que es una encuesta realizada por Facua sobre ciento dos cines de cuarenta y cinco ciudades las salas de multicines del centro de la ciudad gaditana y fines sur Bahía de Cádiz no han modificado el precio según los datos aportados por la Asociación de Defensa al consumidor en el caso de multicines del centro el precio debería ser de cinco con cuarenta y cinco euros en bienes seis euros y repercutir ese esa bajada del IVA por otra parte en cine Sur Bahía de Cádiz el precio sería de seis coma ochenta y uno euros en lugar de siete cincuenta a vice portavoz de facto en Cádiz

Voz 36 20:15 me parece un absoluto engaño por parte de los exhibidores en cuanto a que una reclamación que nosotros compartíamos que era la bajada del IVA cultural la bajada del IVA en aquellos aspectos que beneficien a los usuarios para acceder a Salah en este caso de sí como un aspecto también de de desarrollo de la cultura pues no que finalmente ese beneficio se lo han quedado los propietarios de las salas lo hecho Vidor imágenes puridad absolutamente nada a los usuarios

Voz 35 20:43 David Alfredo insiste en que esa bajada de Líbano se utiliza para beneficiar la llegada de usuarios al cine sino para sacar más beneficio económico por parte de los exhibidores cree que hubiera sido deseable que la reducción del precio final de la entrada define hubiera servido para acrecentar el número de asistentes

Voz 29 20:57 gracias Alba e información de servicio en Chiclana hoy es noticia la colocación de las señales del desvío provisional para poder desarrollar el trabajo de construcción de un nuevo apeadero de autobuses esta actuación va a suponer una inversión de doscientos treinta mil euros cuenta con un plazo de ejecución de obras de cinco meses que ya se habían iniciado el pasado mes de julio hoy se da un paso más como esta nueva señalización a partir del lunes en cualquier caso se va a realizar el primer cambio significativo porque a partir de ese día no se podrá estacionar en el parking junto al campo de futbol para poder continuar con esta labor de señalización de la agenda de este verano además con permiso del Cauca Julio referencia obligada una de las bandas españolas

Voz 30 21:35 Jorge de la música celta si no la qué

Voz 29 21:37 más que está celebrando su gira de cuarenta y cinco aniversario y que esta noche recala en Cádiz en el Baluarte de Candelaria la entrada anticipada veinte euros la taquilla siquiera para entonces veinticinco euros el concierto a partir de las diez de la noche uno de los imprescindibles sin duda del verano en Cádiz

Voz 10 21:51 pues ahí queda también la llamada para esa convocatoria cultural Paco a las dos y cuarto mucho más venga un saludo y nosotros vamos a una pausa publicitaria inside ya están aquí cargaditos de actualidad los compañeros de la redacción de deportes de Radio Cádiz porque hay mucho nuevo que contarles

Voz 0134 22:12 por qué

Voz 11 26:43 la sintonía que anuncia el avance de la actualidad

Voz 0717 26:45 informativa lo concerniente a deportes y al Cádiz Club de Fútbol Edu Mari muy buenas tardes hola qué tal Julio muy buenas tardes con muchas novedades con rueda de prensa de Álvaro Cervera que ha terminado hace un poquito con el equipo y con toda la plantilla que va rumbo a la iglesia de Santo Domingo hoy de Santa María para rendir visita a La Paz Ana de la ciudad y al regidor perpetuo de de la misma el Nazareno y ahora dirigen el rosario en medio pues Álvaro Cervera que que ha hablado que prácticamente ha dado por hecho también la salida de de Álvaro García por un montante de cinco millones de euros según las informaciones que tiene Radio Cádiz pues el Cádiz Club de Fútbol y el Huesca se beneficiarían ambos de una hipotética venta de Alvarito porque el Caixa qué conservando el veinticinco por ciento de los derechos económicos de el futbolista que se iría traspasado al Rayo Vallecano por cinco millones de euros de esa hipotética venta en un futuro dependiendo de lo cuánto lo venda el Rayo Vallecano pues el Cádiz llevará un pellizco también una parte se llevará el Huesca porque insisto según informaciones de Radio Cádiz pues dentro de ese contrato privado que que tenían hueca ICADE que existía la posibilidad de que el Huesca pagase tres millones de euros por un futbolista que jamás vestirá la camiseta del equipo oscense pues el Cádiz y el Huesca habían pactado que igual que el Huesca se podía comer a un jugador y pagar tres millones por un futbolista que nunca vencería de batería de azulgrana pues en caso de que se rompiese el contrato

Voz 1307 28:13 de esa posible venta el Huesca también

Voz 0717 28:15 pues recibiría una parte como contraprestación según lo

Voz 10 28:19 los intereses del préstamo le ha hecho al Cádiz Maqueda

Voz 0717 28:22 más que préstamo de iniciar una operación que igual no no saldría son insisto en cuestiones de un contrato cláusulas de un contrato privado que tenían el Cádiz y el Huesca son esa esa condiciones que que habían puesto Álvaro Cervera ha reconocido bueno pues que con la marcha de Alvarito van a tener que que reinventarse porque es un futbolista importantísimo en su forma de jugar pues cree que ahora tendrán que vivir de los goles de el jugador que que llegue en su posición de los futbolistas de la banda derecha de la faltas de de Aketxe o de cualquier otra cosa no pero evidentemente se tienen que reinventar

Voz 1307 28:58 el Cádiz el nuevo Cádiz de de Álvaro Cervera

Voz 0717 29:01 la que ha vivido y que ha ido muy ligado de de las evoluciones de del futbolista de de Utrera que ese bares

Voz 10 29:06 ya rumbo a primera división así bueno pues con eso

Voz 0717 29:09 los dos millones de euros de más que había de diferencia con un con la operación con el con el Huesca también un veinticinco por ciento más de de los derechos económicos de del futbolista pues espera Álvaro Cervera que que puedan llegar fichajes ha descartado la llegada de un portero ha anunciado que David Gil se va a quedar en el primer equipo que va a tener ficha profesional que va a formar parte del primer plantel se busca un centrocampista se busca un central se busca un futbolista de banda izquierda hice busca un delantero el centro campista y que sea un futbolista polivalente que pueda jugar tanto como pivote o que pueda jugar de central o un central que pueda jugar tanto de central como de pivote una especie de de jugador mito que no sea un central puro pero que pueda jugar de pivote o un pivote que no sea pivot puro pero que puedas jugar de central ahí encaja muy bien el nombre de de Edu Ramos Paul que se le ha preguntado al entrenador que bueno pues decía así es un futbolista que que encaja en ese perfil que que yo estoy diciendo así que vamos a ver porque está pendiente muy también muy pendiente de cuanto futbolista puede inscribir el Córdoba con el límite salarial de qué va a pasar con con el Ramos

Voz 10 30:16 en el capítulo de salidas y avanza algo ayer salió en el con Jáuregui de la plantilla Alvarito también pero falta todavía cabía

Voz 0717 30:23 ha salido Carpio tiene que salir Nico y vamos a ver qué va a suceder con con Brian Oliván que el mister pues le ha abierto la puerta de salida pero

Voz 30 30:31 la dirección deportiva tienen menos prisa

Voz 0717 30:33 por encontrar en la cómodo al futbolista y el catalán así que vamos a ver qué es lo que qué es lo que es

Voz 10 30:39 sucede el entrenador asumió que para

Voz 0717 30:41 a lo mejor sería que saliese pero si al final no se encontraba un buen destino que que satisface todas la parte el Cádiz viese cómo se les daba una buena cantidad de dinero en caso de un traspaso o una cesión que que también la asegurase minutos al futbolista para poder venderlo en en un futuro recordamos que el Cádiz pagó medio millón de euros por Brian Oliván hace una temporada al Granada y obviamente pues no se quiere perder dinero como el futbolista otro que también podría salir por el que también pago el caddie fue por Dani Romera rondaba la operación los cuatrocientos mil euros hasta que el Almería es el equipo que está más interesado en él tampoco tienen las puertas abiertas de par en par dentro de las oficinas de del club y misma situación prácticamente que Brian Oliván o llega una oferta interesante o el Mitre tendrá que contar con ellos

Voz 10 31:27 por último se ha pronunciado Cervera sobre Manu Vallejo

Voz 0717 31:30 anunciado ha dicho que que va a ser futbolista de de la primera plantilla que cuenta con él como futbolista de banda que en alguna ocasión podría utilizarlo también como referencia pero que él cuenta con él como como futbolista de banda el año pasado recordamos que el Cádiz tenía a salvia Nico Hidalgo llamó a Traore en el perfil diestro en el pleno

Voz 10 31:49 el zurdo estaban Aitor García también

Voz 0717 31:51 Álvaro García son cinco jugadores pues este año la idea de tener prácticamente el mismo número de efectivos en la en las alas con la salida de de Alvarito se espera que llegue un futbolistas más para para ese perfil para el costado zurdo estaría Juan Hernández el futbolista que que llegase

Voz 10 32:08 la banda derecha Salvi

Voz 0717 32:10 que junto con Salvador Agra en los dos perfiles puedes jugar el canterano puede jugar Manu Vallejo que va a formar parte de la primera plantilla así que veremos cuánto cuánto minutos difunden

Voz 10 32:22 pues eso a las tres y veinte mucho más no en SER Deportivos

Voz 0717 32:24 vamos al entrenador del Cádiz en Ser Deportivo Cádiz tiempo también para para opinión Isi por supuesto que las palabras del presidente de la entidad amarilla que está previsto que sí

Voz 1307 32:35 torno a la una y media las dos de la tarde pues Av

Voz 0717 32:37 después de la ofrenda floral al Nazareno

Voz 1307 32:40 para el regidor perpetuo de la ciudad en humana hay muchas gracias hasta luego Julio

Voz 10 32:47 vamos a una pausa publicitaria y ponemos el broche final a esta primera parte del Hoy por hoy aquí en la SER

Voz 0137 36:37 terráqueo salgo atraviesa un laberinto de túneles son largos e impersonales la luz es artificial a veces me encuentro en ellos algún músico callejero o a algún vendedor de bolsos falsificados conducen a otros gusanos en los que la historia se repite para salir hay que subir las escaleras larga no se habla algunos tienen prisa impiden paso por favor si tiene suerte conviene colocarse a la derecha de la escalera para que puedan correr las paredes están llenas de carteles con colores brillantes y llamativos en ellos caras sonrientes y satisfechas te incitan a comprar teléfonos móviles zapatillas deportivas o asistir algún espectáculo te prometen la felicidad salgo deseosa de luz natural Illán anochecido las horas pasadas en el subterráneo me convierten en un autómata que llega a casa cansada

Voz 10 38:04 con todos los del pay pay este año no vamos ahí marchando vamos poniendo el broche final a este Hoy por Hoy Cádiz tras escuchar en de Elena Santiago del Taller de Escritura Creativa de la UCA

Voz 11 38:31 nosotros

Voz 10 38:32 Nos volvemos en la segunda parte es hoy por hoy carecen de los servicios nacionales e internacionales de noticias de esta casa con una mesa sobre el sector inmobiliario para que nos cuenten cómo está la compraventa de pisos en Cádiz representante de los conoce

Voz 11 38:43 a la ciudad no se vaya

Voz 10 38:46 han sigan aquí en Radio Cádiz volvemos nada en cinco minutitos

Voz 0325 40:12 es a una mediodía en Canarias ciudadanos critica la decisión del Gobierno de reformar la ley de estabilidad presupuestaria para evitar que el PP pueda vetar con su mayoría absoluta en el Senado la senda de estabilidad que el Ejecutivo presentará próximamente en el Congreso el secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos en la Cámara Baja Miguel Gutiérrez lo considera un nuevo decretazo

Voz 53 40:31 lo que tiene que hacer es convocar elecciones convocará elecciones volver a darle la voz a los ciudadanos y que sean los ciudadanos los que decidan cómo se articulan las mayorías en el Congreso y el Senado lo que no puedo hacer es como no me gusta una mayoría

Voz 54 40:44 que me bloquea

Voz 53 40:47 leyes au proposiciones en una de las cámaras pues lo que hacemos es con un decretazo nos lo cargamos

Voz 0325 40:53 al PNV por contra le parece una buena decisión Josu Erkoreka el portavoz del Gobierno vasco

Voz 55 40:58 a nosotros nos parece bien que en la tramitación de las de las normas de relacionadas con el techo presupuestario el régimen eh que aplicable sea el mismo régimen establecido con carácter general en las Cortes Generales para la aprobación de las ellas no el régimen de las Cortes Generales da una prevalencia evidente clarísima al Congreso de los Diputados de manera que las enmiendas aprobadas en el Senado pueden ser perfectamente revocadas en el Congreso no

Voz 0325 41:25 cambiamos de asunto dos menores han sido detenidos en la localidad madrileña de Fuenlabrada por haber abusado supuestamente de una adolescente de catorce años la habían amenazado con publicar fotografías suyas de alto contenido erótico si no accedía a sus pretensiones SER Madrid Sur Víctor Rodríguez los dos menores detenidos tienen quince diecisiete año si la víctima sólo catorce según la policía la la obligaron a mantener relaciones sexuales con ellos e incluso a pagarles dinero a cambio de no revelar unas fotos eróticas de la chica que ella misma les había enviado tras conseguir su confianza a través de las redes sociales según la Policía esta práctica se conoce como se extorsión la víctima accedió a tener sexo incluso a pagarles pero aún así los dos presuntos autores difundieron por Internet vídeos eróticos de la chica esto la llevó a contarle los hechos a su madre que fue quien interpuso la denuncia en la comisaría de Fuenlabrada los dos chicos han sido detenidos ya han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores en París se sigue investigando el incidente que se ha registrado esta mañana en una ciudad cercana a la capital recordemos dos personas han muerto tras ser atacadas en plena calle por un hombre armado con un cuchillo una tercera persona se encuentra herida en estado grave y el atacante ha sido abatido Ana Rebollo

Voz 1473 42:31 dos de los Fancy dos de los fallecidos son la hermana y la madre del agresor el hombre ha irrumpido en la vía pública y apuñalado a las tres personas después sea refugiado en una casa y al salir ha sido abatido por la policía según medios franceses aunque todavía se desconoce el origen de los ataques los indicios apuntan a una diferencia familiar ya que el agresor conocía a las víctimas la policía se encuentra en estos momentos investigando la zona para averiguar las causas de la tragedia ya ha pedido a los ciudadanos que respeten el perímetro de seguridad el ministro de Interior ha declarado que sus primeros pensamientos están con las víctimas y sus seres queridos y que el asaltante daban más el perfil de un desequilibrado antes que de un terrorista

Voz 54 43:07 de nuevo en España la Guardia Civil a intervenir

Voz 0325 43:09 do varios contenedores en el puerto de Melilla con prendas y calzado falsificados por valor de más de tres millones de euros a mercancía procedía de Asia Radio Melilla Cristina Tallón

Voz 18 43:19 la Guardia Civil y la agencia tributaria intervienen en

Voz 0148 43:21 el puerto de Melilla tres contenedores con mercancía falsificada marcas deportivas e infantiles muy conocidas procedentes de Asia con un valor comercial de más de tres millones de euros la Guardia Civil realizaban dos actuaciones en el mes de agosto contra la propiedad industrial en el puerto de Melilla la primera se produjo hace apenas una semana en la mismas encontraron trescientos setenta y dos bultos dentro aparecieron conjuntos de pantalón sudadera gorros que resultaran todos ellos ser falsos en la segunda actuación se localizaban un total de treinta mil zapatillas deportivas también falsificadas el valor comercial total de la oferta hacía alcanza los tres millones veinte mil euros

Voz 0325 43:55 y acabamos de conocer que se ha desconvocado la huelga de vigilantes de seguridad de ilusión que iba a iniciarse mañana en el aeropuerto de Barajas en Madrid el próximo dos de septiembre en el de Las Palmas de Gran Canaria los trabajadores han llegado a un acuerdo en el que entre otras cosas el les reconocen los complementos salariales que ya tenían consolidados vamos con la información deportiva Paco Hernández buenas tardes

Voz 56 44:15 buenas tardes el Sevilla disputa hoy el partido de ida de la última ronda previa de la Europa League ante el conjunto andaluz supera esta eliminatoria se clasificara definitivamente para la fase de grupos una eliminatoria que comienza esta tarde a partir de las siete en la República Checa ante el Sigma o lo MUJA además de fichajes el Alavés presenta hoy a Jonathan Calleri delantero argentino de veinticuatro años que llega procedente de Las Palmas también fútbol femenino la selección española sub veinte realiza esta tarde su última sesión de entrenamiento antes de afrontar mañana la final del Mundial ante Japón Iggy fuera del fútbol este sábado comienza la Vuelta a España hoy presentación oficial en Málaga a partir de las siete de la tarde

Voz 10 44:52 pues es todo de momento pueden seguir informados en

Voz 0325 44:54 nuestra web en Cadena Ser punto com nosotros volvemos a partir de las dos la una en Canarias en Hora catorce con Antonio Matilla

