Hoy por Hoy Cádiz (24/08/2018)

Voz 0534 00:40 buenas tardes el cuenta la Cadena Ser el Juzgado de Instrucción número catorce de Málaga ha dejado en libertad con cargos al hombre que el miércoles por la noche intentó presuntamente agredir al coordinador federal de Izquierda Unida IU diputado nacional Alberto Garzón

Voz 1 00:53 cuando paseaba con su pareja por las calles del rincón del

Voz 0534 00:56 la victoria el juez le acusa de los delitos de atentado dada la condición de autoridad el dirigente político así como de un delito leve de maltrato hacia la pareja sentimental de Garzón y en Motril la Policía Nacional ha detenido a tres personas acusadas de introducir desde Marruecos a inmigrantes en pateras el cabecilla de esta organización dedicada al tráfico de personas ya ha ingresado en prisión

Voz 1 01:18 más de una hora la una de la tarde se reúnen los regantes

Voz 0534 01:21 Fresno en Huelva para analizar el acuerdo que alcanzaron ayer con el Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y cerramos con los datos de ocupación hotelera publicados por el INE los hoteles andaluces han superado los seis millones quinientos setenta y ocho mil pernoctaciones durante el mes de julio lo que supone un cero coma dieciséis por ciento más que en el mismo mes de dos mil diecisiete nueva cita con la información de Andalucía en Hora catorce

Voz 1287 03:03 la Unesco de resolución de conflictos

Voz 7 04:41 Radio Cádiz que Arenas

buenas tardes sean bienvenidos al hoy por hoy la edición correspondiente a este viernes veinticuatro de agosto del que es el programa más gaditano de la radiodifusión mundial como cada día de lunes a viernes aquí vamos a hacer Carles desde ahora y hasta las dos de la tarde lo que se cuece con un tono siempre ameno y distendido sólo decimos hoy a viernes abriendo formalmente ya a las puertas del fin de semana ese remanso de tranquilidad para lo que están trabajando en agosto que no son pocos el fin de semana con una ligera brisa de poniente que vamos a tener calor porque ya ya se sabe que cuando no corre mucho el viento en verano la sensación de calor se dispara y es lo que va a ocurrir este fin de semana no tanto adicto vive siempre con temperaturas muy moderada verdad pero siguen en Chiclana en El Puerto de Santa María donde las mínimas malestar por los diecinueve veinte grados y las máximas pueden llegar este fin de semana hasta los tres en cinco grados hoy nada en Puerto Real también las máximas van a ser alta rosando veinticuatro grados de temperatura en San Fernando y en Rota las temperaturas van a ser algo más moderadas algo más semejantes a las de Cádiz capital que como decimos son muy

Voz 1176 06:13 el grabas es raro que superamos los treinta grados este fin de semana en Cali

Voz 1 06:21 sí yo el índice ultravioleta en ocho la pleamar va a ser a las tres de la tarde la bajamar a las nueve y cuarto de la noche y la puesta de sol será hoy a las nueve y cuatro minutos cada vez antes en el que no sé si habrán caído ustedes pero este fin de semana es el último de docto así que vamos a apurar los

Voz 1 07:08 hice la canción del gitano de Javier Ruibal que llega al Royal de Chiclana en un ciclo musical de primer nivel en el que participa como decimos Javier Ruibal que es si me lo permiten una de las voces más representativas de la Bahía de Cádiz

Voz 8 07:23 vemos todo eh

Voz 1 07:35 no todas las canciones de Ruibal además esconden reflexiones profundas ni en este tiempo de banderas de símbolos y símbolos de lazos amarillos de nostalgias antidemocráticas no estaría nada mal que más de uno se escuchará esta canción porque hay una idea abstracta como es la de la patria por la que se ha llegado a matar mucho en este mundo en todo porque hay sociedad que no han sabido visualizar en lo concreto qué era eso de la patria eso que debían sentir como suyo como propio ya saben que en el sentimiento de posesión de propiedad suele haber de fondo

Voz 1 08:26 y es que a la patria no tiene porque estar delimitada por una frontera ni por el color de la piel ni siquiera por la Historia Taberna patria pueda ser el lo concreto esa zona de confort ese círculo cercano de tu gente por la que serías capaz de sacrificar un poquito de tu tiempo tu comodidad ahí hasta los intereses y digo yo un hermano los padres los amigos de verdad la complicidad que hay en las relaciones sociales de los valores de las buenas personas que vinculan para siempre

Voz 8 08:55 que no llega

Voz 1 09:01 están bien esas condiciones de vida son aspectos de la vida que uno lo hacen Félix como el flamenco en el caso de la canción del gitano una puesta del sol en el rincón que ustedes prefieran la paz que se respira en ese sitio que cualquiera siente como su casa o el mar al que mucha gente mira verdad para desahogar sus tal vez nos iría mejor a todos si todos pensáramos que la patria es sólo sobre todo eso

Voz 4 09:25 donde nos sentimos cómodos

Voz 1 09:43 oye Ruibal al Royal high the way pero no es la única previsión musical destaca de este fin de semana Los Atlánticos al cáncer Music del poblado de Santi Petri mañana roza en Cádiz empieza hoy el flamenco Yves eh todavía más nosotros vamos a detenernos en el Hoy por hoy Khalid en otros dos previsiones musicales de este fin de semana nos vamos a ir a charlar con Santi Sánchez de La Banda del Capitán inhumano que hoy participa en la fiesta de los ochenta con entrada gratuita en la Plaza de Toros del Puerto de Santa María con Rafa cesan queremos indagar en la Full Moon Party un original espectáculo de doce horas que mezcla música con una puesta en escena muy cuidada y muy especial y que llega mañana a Barbate a la playa de La Yerbabuena que es la primera vez que se celebra en Europa después de cosechar mucho éxito en Tailandia desde la década de los ochenta

Voz 1 10:37 el Cádiz ya en la recta final y antes en la primera parte vamos a conocer un poco más del nuevo gimnasio que el grupo Santa Gadea sport abierto en el puerto de Cádiz en el muelle frente a la Diputación a su director a David Sánchez lo hemos convocado nuestros estudios habrá tiempo también para la provincia al día y además no van a visitar varios taxistas que nos van a contar qué momento atraviesa el sector del taxi

Voz 0534 10:54 David

Voz 1 10:57 todo eso en un menú fresquito y variado como sabiendo aquí en el Hoy por hoy el programa más gaditana de la radiodifusión mundial que hoy comienza con esta canción portuense Javier Ruibal

Voz 1 15:18 con esta sintonía vamos a conocer ya el avance de la actualidad informativa que nos acerca Francisco José Román Paco muy buena como está la cosa Motta el patio fundamentalmente

Voz 12 15:27 dos informaciones a destacar a esta hora el Juzgado Instrucción número tres de Cádiz ha admitido a trámite la denuncia presentada el pasado mes confirma esta mañana por ciudadanos contra el alcalde José María González al que le atribuye un supuesto delito de prevaricación y otro de malversación por el modo de concesión directa a un particular de los derechos municipales para la gestión de chiringuitos de playa el portavoz de Ciudadanos Juan Manuel Pérez

Voz 0524 15:49 después de estudiar el expediente de la cuestión de los chiringuito y habiendo llegado a la conclusión de que puede haber irregularidades que trasciendan de lo administrativo y que puedan tener relevancia penal el día seis de julio formulamos denuncia ante el Juzgado de Instrucción eh por la posible comisión de un presunto delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos de los cuales podría ser presunto responsable en calidad de autor el alcalde esa denuncia ha sido admitida a trámite is están la practicando diligencias de investigación habiéndose requerido ya al Ayuntamiento y a la Junta Andalucía para que remita los expedientes ha acordado la toma de declaraciones de testigos por tanto haremos el seguimiento judicial que corresponda

Voz 12 16:38 en el escrito de denuncia vernos asegura que tras la concesión siendo conscientes de lo es textual de lo irregular del procedimiento la junta de gobierno de el equipo de gobierno del trece de julio de este año con acordó declarar caduco el expediente de transmisión intentando con ello según C's crear la apariencia de que el pasado había sido anulado lo que según esta formación política se hizo con una evidente finalidad exculpatoria Ciudadanos ha explicado esta mañana que el alcalde además habría saltado la prohibición legal de modificar las condiciones de los contratos de los chiringuitos sin someterlo previamente a un nuevo concurso público a esta horas está celebrando rueda de prensa del equipo de gobierno la semanal de la Junta de Gobierno estamos al tanto de las respuesta municipal a esta denuncia la admisión a trámite de esa denuncia el segundo elemento informativo esta destacado de San Fernando la alcaldesa Patricia Cavada ha firmado hace unos minutos el contrato para la adjudicación del nuevo Servicio de Parques y Jardines un nuevo objetivo que tiene un valor de cinco coma tres millones de euros a incorpora mejoras significativas lo acaba de decir Patricia Cavada

Voz 0816 17:38 notables mejoras de todo tipo no solamente en cuanto a extensión en previsión de también de nuevas zonas verde como es la zona de La Magdalena que pensamos en que vamos a desarrollar con la con la idea y un contrato de más de cinco millones de euros incrementándose notablemente el anterior que incorpora nuevas tecnologías también para para la mejora de la prestación de servicios y el control del mito

Voz 5 18:01 no y sobre todo destacar por la importa

Voz 0816 18:04 Lancia que tiene por el esfuerzo que hemos hecho por lo que supone respecto a la anterior la incorporación de cláusulas sociales a para atender esa igualdad oportunidades

Voz 12 18:14 la nueva empresa concesionaria recorten servicios y la sociedad anónima medioambiente Sau prestará esa es en servicio en la ciudad durante los próximos cuatro años como a otros dos prorrogables por un importe como decimos de cinco coma tres millones y comenzará a funcionar de manera efectiva el próximo dieciséis Domingo dieciséis de septiembre solamente un par de datos más recordamos la información que les venimos apretando desde primera hora los oyentes las exportaciones de Cádiz se han incrementado de la provincia se ha incrementado en un diez coma tres por ciento de los seis primeros meses del año se mantiene Cádiz como la tercera provincia exportadora de Andalucía con ventas al exterior por valor de tres mil quinientos millones a la agenda de ocio que tú señalabas Julio el principio hoy eh queremos sumar una más una convocatoria más la playa de Campos anotó celebra esta noche la primera edición de Mula camposanto de un evento que cuenta con diversas actividades que se van a desarrollar hoy esta noche a la luz de la luna el programa Incorpora visitas guiadas a través de senderos nocturnos hasta la punta de boquerón la música en directo un taller de yoga por ejemplo actividades para los chicos el concejal de turismo Conrado Rodríguez

Voz 27 19:19 con la que se trata de dar vida de generar actividad en la playa del camposanto una playa que ha sido hasta hace muy poco la gran desconocida de la provincia de Cádiz una playa virgen una playa natural con bandera azul ICO bueno con uno de los de los espacios privilegiados de nuestra de nuestra comunidad autónoma como es la la punta del boquerón monumento declarado Monumento Natural pues la intención es que sea una playa que no sólo se viva de sino que también el tenor

Voz 12 19:49 es una convocatoria que va a competir esta noche con la mucha oferta la gran oferta de ocio que tiene la valla dice que va a competir también con Javier Ruibal

Voz 1 19:58 pues Paco ahí está la la convocatoria claro que sí bienvenida también lo del light de San Fernando la playa de Campos otro esta noche Paco muchas gracias a la cuarta mucho más no

Voz 4 20:06 muy bien y eso es

Voz 1 23:09 el anuncio de la avance de la actualidad informativa en lo concerniente al Deportivo al Cádiz Club de Fútbol especialmente de y muy buenas tardes hola qué tal Julia muy buenas tardes cómo está la cosa pues con

Voz 0717 23:17 en Cádiz que ya emprende viaje dentro de muy poquito tiempo rumbo a Soria para jugar mañana a partir de las siete de la tarde ante el Numancia un equipo que Álvaro Cervera Le gusta mucho porque siempre no suele destacar en la temporada en la que el que había estado en esta Liga ha destacado las formas de hacer fútbol también la forma de trabajar de la directiva de del Numancia es un equipo que que le gustaba Álvaro Cervera que reconocía luego lo vamos a escuchar enseres deportivos hablar un poquito de del rival de de mayor Ana que reconocía que hace bien las cosas que tiene buen manejo de balón cuando el entregan la pelota cuando no lo tiene pues también es capaz de de sorprendente de sorprender te jugando a otro tipo de fútbol y siendo un equipo muy ordenado y tú así que para viajar a Soria para jugar el partido de mañana siete de la tarde desde las seis y media nueve noventa de onda media irradia Cádiz punto de Carrusel Deportivo Cádiz pues ha convocado a veinte futbolistas dos semanas a caer sorprende la inclusión en la convocatoria del canterano Víctor delantero de de el equipo filial que ha jugado durante muchos partidos de la pretemporada con Álvaro Cervera las dudas de las molestias que arrastra Mario Barco y también Carrillo durante la semana anterior pero Mario Barco en ETA semana pues ha tenido algunos problemillas para para entrenar pues hace que el entrenador cadista lleve al canterano en esa convocatoria en la que regresa Rober Correa ya hay dos laterales derechos porque el buen papel de de David Carmona en el primer partido pues bueno hace que que sigan confiando en él pero Rober Correa que se perdía ese primer encuentro por acumulación de cartulinas amarillas de la temporada anterior entra por primera vez en esta lista de convocados así que a ver qué es lo que hace el míster ayer anunciaba que iba a haber pocos cambios en el en el once que todavía no había bicho cómo te funcionaba este equipo fuera de casa así que practicamente repite la misma convocatoria no está en la misma y Alberto Perea que sí que estaba en la lista de veinte futbolistas en el partido pasado hay en ETA entre partidos no está también es cierto que ha tenido algún problemilla físico el futbolista de Albacete tampoco ha entrado Jon Ander Garrido que sí que estaba en la convocatoria en el partido anterior pero por el mismo motivo que desde que el castellano pues no ha entrado en esa en esa lista de veinte jugadores que mañana intentarán conseguir los tres primeros puntos fuera de el feudo cadista

Voz 1 25:36 a partir de las seis y media se lo contara Radio que dijo hoy a las precisamente más deporte en SER Deportivos

Voz 0717 25:40 con con mucha cositas que tenemos que que contar la previa a una previa bastante tensa que tendremos en el día de hoy con el análisis de desde sus Akal en análisis de del rival algunas cosillas de Álvaro Cervera porque ayer con la actualidad que que mandaba con las declaraciones de del presidente del CAI pues muchas cosas de

Voz 1 25:58 el referente al partido de este fin de semana de Álvaro

Voz 0717 26:01 Cervera se quedaban fuera siquiera vamos a rescatar vamos a escuchar lo vamos a tener análisis vamos a hablar también de San Fernando que regresa la competición en este fin de semana y muchas cosas más aquí en tiempo de SER Deportivos

Voz 1 26:11 perfecto a partir de las veinte muchas gracias Eduardo público

Voz 1 26:20 aquí el director del puerto de Cádiz con quién vamos a hablar

Voz 34 26:26 bien

Voz 40 29:20 tú qué qué

Voz 41 29:30 no

Voz 7 29:44 andaron venga no fue

Voz 1 29:55 vamos a conocer a un poquito más de una de la novedad dejo humanística dice dice los últimos meses y también novedades en la oferta de Deporte de la oferta deportiva de la ciudad porque vamos a hablar con el director de Santa que había por Cádiz el gimnasio que está en el terreno el puerto de Cádiz en el muelle para que ustedes nos entiendan que seamos Santa Gadea es por Puerto de de Cádiz David Sánchez muy buenas tardes

Voz 26 30:17 hola buenas tardes Moreno que acogida está teniendo está

Voz 1 30:20 la nueva oferta que ustedes llevan pues prácticamente mes y medio abierto sino

Voz 26 30:23 recuerdo mal bueno aún un poquito a poquito me lo hacemos concretamente mañana hacemos cuatro semanas y bueno la verdad es que ha acogido la ciudad adaptada siendo bastante intensa en tras un mes ya tenemos más de precisamente tres mil quinientos clientes y bueno la verdad es que está siendo bastante interesante como estamos llegando a esta ciudad hizo muy contentos con ellos

Voz 1 30:50 o costó también un poco la apertura inicial no terminan de llegar los permisos había marcado una fecha yp tuviste que poner un poco no

Voz 26 30:58 sí bueno es no no pusimos una fecha exacta pero sí que pusimos una zona digamos de para abrir entre una semana y otra pero en el mes de julio pero si no fue es un poco demorando porque evidentemente estamos en terreno bastante complicado no sólo entrará el Ayuntamiento sino dentro del puerto está la cosa ella un poquito más complicada a nivel de tramitación pero bueno hemos ido haciendo todo respecto a los procesos que hemos ido contemplando oí cuando hemos podido el primer día que hemos podido hablar

Voz 1 31:31 ha abierto tres mil quinientos abonados tiene nada más ni nada menos es cuál es la cantidad mínima para que salga rentable tener el digna

Voz 26 31:37 sí bueno pues es una de la cosa que tenemos nosotros clara pero de momento lo estamos dentro de los números

Voz 1 31:46 tres mil quinientos abonados cómo se calcula la capacidad que puede tener una sala como la que hay en el Santa puerto de Cádiz para que pueda absorber tal cantidad de personal

Voz 26 31:54 bueno tenemos la suerte de disponer de una de las sala mayores de Andalucía de entorno a los mil metros cuadrados de fin es que podemos tenemos ciento sesenta puesto ni individuales para trabajar en de diferente forma de cardio de tecnificación hipertrofia entonces bueno tenemos muchas posibilidades de desviación una zona para dinamizar la sala con actividades dirigida entonces bueno tenemos muchas opciones ir podemos contemplar a un gran número de de asistente a la vez

Voz 1 32:26 el cuál es la capacidad máxima que tiene el gimnasio

Voz 26 32:30 pues tenemos en torno a unas seiscientos personas

Voz 1954 32:34 en la misma sala la bien no

Voz 1 32:36 a ustedes abren y creo que es de siete de la mañana a once de la noche todos los día sábado también domingo eso requiere una inversión importante también en personal sí hombre

Voz 26 32:47 la verdad es que el horario bastante amplio me incluso de diría de lo más amplios que hay a nivel estatal porque abrimos de lunes a viernes de siete de la mañana once de la noche los sábados de nueve de la mañana diez de la noche los domingos hip prácticamente todo lo efectivo de nueve a dos con lo cual estamos prácticamente todo el año abierto es excepto algunos día concreto pero tenemos mucha variedad de horarios para que cualquier persona pueda asistir en cualquier momento nuestras instalaciones

Voz 1 33:13 la filosofía del gimnasio todos los gimnasios tendrán una filosofía muy particular cuál es lo de Santa

Voz 26 33:18 vea la de Santa Gadea es la de potenciar la socialización y la familiarización de su cliente con ello tenemos una cuota familiares que incluyen a los padres a los hijos ponemos actividades infantiles intentamos englobar que cualquier tipo de persona desde su nacimiento prácticamente hasta a la edades más más adulta pues puedan mantener cualquier tipo de relación con nuestras instalaciones desde actividad física a nivel terapéutico o de servicios de relajación de España

Voz 1 33:52 cuenta hay que inversión ha comportado está la apertura del gimnasio cuánto se ha invertido en la concesión que no sé a cuánto asciende que también creo que la pagarán anualmente supongo eran un canon anual en el propio gimnasio montar el propio

Voz 26 34:05 ha sido bueno pues te puedo decir que la inversión ha sido de unos cuantos millones de euros si hay en principio bueno por el tengo una concesión de bastantes años en dentro del puerto para poder darle solvencia esta impresión de Viena ante es algo bastante ambicioso que aquí en la en Cádiz no se había hecho de momento en en un no

Voz 1 34:27 en su lugar es un proyecto muy ambicioso que

Voz 26 34:29 queremos que los habitantes de la ciudad pues estén con nosotros porque vamos a intentar darle un servicio que no hayan tenido hasta ahora soy

Voz 1 34:37 no quedarían ustedes también un estudio de negocio oí vieron inversión en en en este gimnasio en montar el gimnasio de esta manera sobre todo para dar cobertura a los ciudadanos del casco histórico o a toda la ciudad se acerca de toda la ciudad

Voz 26 34:51 bueno tenemos la suerte de que en este ámbito de del puerto pues está precisamente en el centro de la ciudad es algo que no es no es tan normal en otras ciudades pero al poder disponer de ese espacio dentro del puerto también está centro del centro de la ciudad con lo cual es una instalación de ese tamaño no sería

Voz 1 35:10 es inviable hacerlo en cualquier otro sitio

Voz 26 35:12 allí eso no ayuda a que cualquier persona que está en el centro pueda ir andando a nuestra instalación que eso se agradece bastante

Voz 1 35:19 nuevo uso dicen ahora mismo ocupada realmente de cara al público mediana B de toda de toda la que hay allí no

Voz 26 35:27 sí bueno algo más porque tenemos la cubierta con las cuatro pistas de pádel y bueno tenemos una zona bajos y que no pertenece pero prácticamente un tanto por ciento grande lo que es el edificio de no pertenece directamente

Voz 1 35:41 la otra parte no pertenece al grupo no es para ampliar l'Any en un futuro ni nada por el estilo

Voz 26 35:47 bueno y tenemos si tenemos opciones de coger alguna parte mala pues si de lo intentaremos porque vemos que tal y como va las cosas es posible que sí podemos ampliar para poder aumentar nuestra nuestra oferta pues adelante

Voz 1 36:04 en el también será muy complicada la relación con el puerto de Cádiz no es un terreno especialmente el fácil para acceder a a Eli hay que coordinarse muy bien también con la Policía Portuaria cómo está siendo esa cortina

Voz 26 36:19 pues mira tengo que decirte sinceramente que desde el puerto evidentemente tiene en su normativa hay me parece muy bien porque es un sitio que debe estar muy controlado pero obtener estamos teniendo una ayuda muy muy considerable tanto por parte de la de la Autoridad Portuaria como de la Policía Portuaria de la Guardia Civil la verdad es que no tenemos problema ninguno con ello y estamos muy contento

Voz 1 36:42 sí en cuanto al aparcamiento

Voz 26 36:44 pues nada el aparcamiento nosotros tenemos setenta y cinco plazas concesionales de de un parking que se va a crear justo delante de él de el del centro de Centro Deportivo bueno estamos esperando que nos den el ok para poder delimitar la zona para ir a para que nuestro cliente vayan pudiendo utilizar el servicio hasta que éste el párking literalmente creado ya bueno de un sistema de gestión de de espacios

Voz 1 37:12 si Sánchez director del puerto de Cádiz muchísimas gracias por estar con nosotros en Hoy por hoy aplicar este nuevo concepto de gimnasio que ha llegado a la ciudad el casco histórico sobre todo muchas gracias

Voz 26 37:21 hay muchas gracias un abrazo

Voz 7 37:24 mucho frío

Voz 34 39:18 primer día de mañana también el resto de mi vida

Voz 1 39:29 ni con los atlánticos vamos a ir poniendo el broche a esta primera parte del Hoy por Hoy Cádiz volvemos en la segunda parte como interesante tertulia que hemos convocado aquí a dos taxistas de Cádiz para que nos cuenten cómo está el sector del taxi la ciudad e ir atlánticos estos cordobeses que llevan hoy por la noche Fermín si festival de Chiclana de la Frontera nos vamos a marchar si en la primera parte del Hoy por hoy cinco minutitos de noticias nacionales e internacionales a la una y cinco volvemos aquí no se vaya

Voz 1441 40:39 si se pide la tramitación por el procedimiento de urgencia y lectura única a fin de reducir los trámites y acortar los plazos para poder aprobarla cuanto antes intentando sortear así posibles maniobras dilatorias por parte de PP y Ciudadanos que suman mayoría en la Mesa del Congreso los firmantes justifican la reforma en el sin sentido de que el PP con poco más del treinta por ciento de los votos mantenga una capacidad de bloquear decisiones amparadas por una mayoría parlamentaria más amplia tanto PSOE como Unidos Podemos remarcan además que esta reforma acerca la negociación y posterior aprobación de unos presupuestos una voluntad plasmada en el gesto político de que los socialistas han registrado la proposición de ley conjuntamente con Unidos Podemos con Esquerra y Compromís

Voz 1 41:19 pues sobre este asunto ha hablado el secretario general de Ciudadanos J

Voz 0717 41:22 Manuel Villegas ha vuelto a pedir al presidente del Gobierno que convoque elecciones

Voz 1089 41:25 parece según dicen podemos ir los socialistas que no les gusta el Partido Popular tenga mayoría absoluta eh en el Senado oiga sino les gusta la composición de las de las Cortes el regusto la composición del Senado a mí tampoco me gusta convoca elecciones pero no le tenga miedo los españoles no le tenga miedo señor Sánchez a lo que decidan los españoles

Voz 0717 41:49 de un momento a otro se espera a la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo tras la reunión del Consejo de Ministros en la que sea estudiado el decreto ley con el que el Ejecutivo va a iniciar el proceso de exhumación de los restos de Franco y en torno al debate sobre el uso futuro del Valle de los Caídos el portavoz parlamentario del PNV Aitor Esteban ha asegurado en declaraciones a Europa Press que su propuesta sería demoler

Voz 44 42:10 no es comprensible en un país democrático no es comprensible

Voz 1287 42:14 que qué

Voz 44 42:16 pues formaciones democráticas y que se supone que han hecho una apuesta por una pues por un país democrático pues pues estén en esta en esta tesitura no

Voz 1287 42:27 has sido digamos el monumento erigido por el dictador no yo lo que haría es demoler lo sinceramente

Voz 0717 42:33 los ciento cincuenta migrantes continúan abordo de un barco en Catania esperando la autorización del Gobierno italiano para desembarcar han iniciado una huelga de hambre para protestar por su situación corresponsal Joan Solés

Voz 0946 42:44 la Capitanía del Puerto de Catania ha suspendido todas las visitas a bordo de la dicho todo después que los ciento cincuenta inmigrantes rescatados en alta mar hace diez días iniciarán esta mañana una huelga de hambre por las dramáticas condiciones de vida en la cubierta de la nave la policía ha reforzado el cierre del muelle porque hasta allí están llegando grupos de toda Italia que piden el desembarco de los inmigrantes pero también de neofascistas en apoyo al ministro del Interior Salvini al que exigen que cumpla su promesa de devolverlos a Libia

Voz 0717 43:14 ya en España la Policía Nacional ha desarticulado una organización acusada de introducir inmigrantes en patera por las costas del sur de España hay tres detenidos en Motril cuéntanos Jaime vez

Voz 26 43:23 a los detenidos formaban parte de una red dedicada al tráfico de personas que contaba con una fuerte infraestructura en Marruecos y en España implicara en el tráfico de más de setenta inmigrantes que habrían llegado en patera a las costas andaluzas una vez en territorio nacional reclutaba a estas personas en contra de su voluntad tras el correspondiente pago a la organización

Voz 1 43:42 la red en España se encargaba de su traslado hasta un

Voz 26 43:44 seguro los extranjeros llegados en patera rescatados en el mar trasera acogidos en centros asistenciales de Almería y Motril eran contactados por miembros de la organización que les facilitaban el traslado desde los lugares donde se encontraban hasta una vivienda en la entidad motrileña de Torrenueva

Voz 0717 44:00 todos los partidos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Villaquilambre León han registrado una moción de censura contra el alcalde del Partido Popular Manuel García que también es procurador las Cortes de Castilla y León fue detenido recordemos el pasado tres de julio en el marco de la operación enredaderas Radio León María García

Voz 1 44:16 cinco grupos políticos toda la oposición sean

Voz 1915 44:18 todo para apartar a Manuel García del PP de la alcaldía de este municipio el cuarto de la provincia en número de habitantes el Ayuntamiento de Villaquilambre fue registrado a principios de julio por la UDEF que detuvo e interrogó durante horas al alcalde a una de sus concejalas ya un técnico municipal desde entonces el regidor se ha negado a dimitir o a asumir responsabilidades la oposición quiere devolver credibilidad al municipio Jorge Pérez portavoz del PSOE será ahora el candidato a alcalde

Voz 45 44:40 con todo las informaciones que han aparecido sobre la operación enredada ha sido el Navas eh que ha hecho que todos los grupos municipales nos hayamos puesto de acuerdo al final el motivo que nos ha impulsado a todos es que el Ayuntamiento recupere la credibilidad

Voz 1441 44:51 la moción se debatirá dentro de dos semanas el por ahora

Voz 1915 44:54 al de Manuel García es aforado por ser también procurador en las Cortes de Castilla y León información deportiva Paco Ramos

Voz 0717 44:59 buenas tardes qué tal buenas tardes la selección española

Voz 0451 45:02 meninas sub veinte disputado hoy por primera vez en su historia la final de un Mundial lo hace a partir de las siete y media de la tarde ante Japón las sensaciones antes del partido en la voz de Alexandre anoche en El Larguero

Voz 46 45:14 ya hemos tenido una evolución durante el campeonato el partido que jugamos contra contra Japón será totalmente diferente al que nos podemos encontrar en una final hizo bueno ya sabemos cómo sola japonesa son muy dinámicas que habrá una lucha de dos selecciones por tener el balón por crear

Voz 0451 45:29 además también de fútbol hoy comienza la segunda jornada en primera división con dos partidos ocho y cuarto Getafe Éibar diez y cuarto Leganés Real Sociedad en el Sevilla Nico Pareja uno de los capitanes del conjunto andaluz se ha despedido hoy del club después de cinco temporadas y tras un acuerdo entre ambas partes para rescindir el contrato y fuera del fútbol ciclismo mañana comienza la Vuelta a España hoy se ha hecho oficial que el próximo año la carrera saldrá desde las salinas de Torrevieja

Voz 0717 45:53 pues es todo pueden seguir informados en nuestra web en Cadena Ser punto com nosotros volvemos a partir de las dos la una en Canarias

Voz 1 45:58 la catorce con Antonio Martín

Voz 5 46:03 los Servicios Informativos esto es escuchando radio cabe estás escuchando la Cadena Ser

Voz 1 46:29 bienvenido a nuevo aquí a la segunda parte del Hoy por Hoy el programa más Garitano de la radio difusión mundial que afronta ya su segunda parte en este viernes veinticuatro de agosto

Voz 1176 46:45 con brisa muy leve de Poniente

Voz 1 46:48 que fomenta la sensación de calor cuando hay poco viento de verano tenemos entre veintitrés y treinta grados en la capital gaditana en la Bahía de Cádiz un poquito más altas las máximas XXXV a y cinco grados puede llegar en Chiclana en el puerto este fin de semana viene esta segunda parte del Hoy por Hoy Cádiz tenemos numerosos argumentos Manu fresquito y variado con los vamos a ofrecer aquí en Radio Cádiz el primer argumento sólo hemos anunciado ya es saber cómo está el sector del taxi en la capital gaditana

Voz 48 47:21 sí

Voz 1176 47:32 para saberlo quien mejor

Voz 1 47:33 por que nos lo cuenten de de dos taxistas de la capital gaditana Félix Romero Secretario de Radio Taxi muy buenas tardes muchas gracias por aceptar la llamada de Radio Cariñena acompañado de Rafael Reyes que es el presidente de Radio Taxi Rafael Reyes muy buenas tardes

Voz 1894 47:46 hola buenas tardes bueno contarnos qué momento

Voz 1 47:49 que atraviesa el sector del taxi en servicios para todos demasiadas licencias no sé cómo está el sector cómo lo veis

Voz 1894 47:55 bueno actualmente Javi se componen de doscientas veinticuatro licencia nosotros pensamos que verdaderamente son demasiadas para actualmente los servicios que tenemos la ciudad teniendo en cuenta que el número de licencia de ratio de habitantes todos sabemos que la capital de aquí en Cádiz la ciudad de Cadí ha bajado considerablemente su población por lo tanto pensamos que doscientos veinticuatro licencias son excesivas para esta ciudad y de hecho nosotros tenemos o

Voz 50 48:26 no

Voz 1894 48:26 a través de nuestra propia voluntad una autorregulación que consiste en treinta y seis horas de descanso mensual perdón semanales y a través de eso es lo que hemos estamos intentando por un parque a nosotros el servicio no sea rentable cada uno de nosotros pues ya digo descansamos veintiséis horas a la semana para que intentar que el trabajo que hay sea más se reparta un poco mejor y todos lleguemos a finales de en mejores condiciones

Voz 1 48:54 en la calle de lo que se trata básicamente en qué número de licencia sería el ideal para que hubiera en la ciudad Decca

Voz 1894 49:02 no teniendo en cuenta ahora el descanso que tenemos yo creo personalmente que él ve como una ciento cincuenta licencias y que el descanso se cambiara que un día a la semana o incluso a partir de la base como y otras ciudades que descansan la mitad de la flota un sábado y la mitad de la flota el domingo habría que cambiar varias cosas de las que bueno el problema es aquello voy aquí principal es como hacer ese rescate de licencias hay ciudades grandes como Sevilla que sí que lo hicieron desde el dos mil nueve el a través del Ayuntamiento como una ayuda del Ayuntamiento y otra parte de los taxistas han ido retirando licencias a lo largo de estos años de hecho en el año está actual creo que sean han llegado a retirar casi treinta y tres más de trescientos licencias habían dos mil quinientas en el año dos mil nueve y están ahora por dos mil una dos mil dos una cosa así poco a poco están siguiendo retirando cómo hacerlo aquí en Cádiz bueno yo tengo mis ideas personales incluso esas podía indicar el Ayuntamiento pero bueno creo que el Ayuntamiento ahora mismo tampoco está en condiciones de de prestar mucha ayuda

Voz 1 50:03 en ese aspecto no ha habido mucho debate las última fecha mucha polémica por la concesión de licencias WC pero el hecho de que no se respeta la proporción una licencia por cada treinta de taxi que es lo que el acuerdo al que se había llegado aquí en Cádiz incidencia eso de de las licencias de servicios privados con conductor o realmente no se nota prácticamente no