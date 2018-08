Hoy por Hoy Cádiz (27/08/2018)

Voz 1 00:00 cadena SER

Voz 2 00:03 Andalucía

Voz 0134 00:08 buenas tardes repaso a esta hora por las noticias más destacadas de Andalucía hay comenzamos en Baeza donde la ministra de Trabajo Magdalena Valerio que participa en la apertura de un curso sobre el futuro de las pensiones se ha referido a la llegada de inmigrantes a las costas de Andalucía para negar el caos que denuncia la oposición aunque sí puede haber momentos puntuales complejos ha dicho sobre el plan de empleo para Andalucía que Pedro Sánchez anunció a la presidenta Susana Díaz en su reunión de hoy

Voz 3 00:34 pulió dice la ministra que está todavía

Voz 0134 00:36 en fase embrionaria en Jerez el presidente del PP andaluz Juan Manuel Moreno ha exigido esta mañana la liberación inmediata del peaje de la AP cuatro el desdoble de la Nacional cuarta en sucesos un anciano de ochenta y nueve años ha matado supuestamente a golpes en la cabeza a una compañera de residencia de ochenta y siete años y ha herido de gravedad a otro hombre de unos ochenta que vivía en el mismo centro de mayores en Guaro en la provincia de Málaga y en Algeciras la asociación de vecinos verdiblanca del barrio El Saladillo ha reclamado mayor presencia policial ante otro tiroteo dicen ocurrido ayer a mediodía a todo esto lo ampliamos en tiempo de Hora catorce a partir de las dos cinco minutos relata

Radio Cádiz Cadena Ser

Voz 11 03:47 buenas tardes sean bienvenidos al hoy por hoy la edición correspondiente este último lunes de agosto del que es el programa más gaditano de la radiodifusión mundial como cada día de lunes a viernes aquí vamos a hacer Carles desde ahora y hasta las dos de la tarde lo que se mueve y no se mueve la valla de Cali siempre con un tono ameno y distendido en hemos tenido un fin de semana de calor nos esperan unos días de SUR ID Poniente estas en Manilla el viernes volverá el Levante también las altas temperaturas de momento domiciliar el caballo de cariz entre los veinte y lo frente y cinco grados ahora mismo tenemos diecinueve la capital gaditana por lo cual la previsión se equivocan poco estamos un poco por debajo de la previsión la mínima más baja la máxima más alta se va a marcar seguramente en el Puerto de Santamaría sigue el índice ultravioleta en ocho la bajamar ha sido las diez y media de la mañana y la pleamar Baser a las cinco menos cuarto de la puesta de sol a las nueve de la noche en un lunes que ha devuelto la lluvia a la valla de

Voz 6 05:03 Cádiz

Voz 11 05:35 así que como dice súper TRAM está lloviendo otra vez en un lunes el último de agosto que precisamente por eso parece recordar que la rutina de septiembre está llamando ya a la puerta está la vuelta de la esquina así que aprovechen lo que queda los días libres de este mes de agosto porque lo merece nosotros aquí en Hoy por hoy Cuddy siempre intentamos huir de la rutina y aquí cada programa es distinto al anterior hoy por ejemplo tras los avances informativos vamos a entrevistar al director del Área de Creación de Empresas de la Cámara de Comercio de Khadija José Manuel

Voz 7 06:08 cosa

Voz 11 06:23 el avance de la información deportiva llegar en la segunda parte como broche inicial como punto inicial de la pachanguita que es la tertulia más desenfadada del carlismo Ike hoy la hemos convocado aquí como cada lunes para hablar esta vez del empate del Cádiz en Soria uno a uno quedó el fondo marino todo eso aquí en Hoy por hoy el programa más gaditano de la radiodifusión mundial que comienza así con Supertramp con este lloviendo

Voz 4 07:36 en EE

Voz 6 12:28 hoy

Voz 11 12:37 y a qué vuelta de pausa publicitaria estamos ya con los compañeros de informativos para que no Juana acercar el avance de la actualidad informativa Francisco José Román Paco muy buenas tardes

Voz 1208 12:47 el Julio César Díez está ocurriendo la Bahía de Cádiz

Voz 11 12:49 con esa voz centró en nuestra atención

Voz 1208 12:52 el sector pesquero el sus portavoces han expresado esta mañana su queja por la falta de agilidad y la falta de información en relación una marcha del trámite para la entrada en vigor del acuerdo pesquero con Marruecos cosa ustedes ese acuerdo fue negociado sí alcanzó finalmente un acuerdo el pasado mes de junio pero desde entonces no ha habido ninguna ficha más en el tablero unicidad aprobado por parte del Parlamento Europeo ni por parte del Reino de Marruecos ese documento ni naturalmente sea rubricado por parte de los mandatarios de una y otro verde hoy escucharemos en Hora catorce a Pedro Maza al presidente de los armadores de de Andalucía quejándose a propósito la falta de información y advirtiendo que de seguir así el asunto podríamos finalizar el año sin tener todavía de manera efectiva del acuerdo pesquero en vigor por otra parte saludamos contando los oyentes desde primera hora de la mañana el Ayuntamiento de San Fernando es de todos los de la Bahía de Cádiz el que tarda menos en pagar a sus proveedores según los últimos datos disponibles del Ministerio de Hacienda correspondientes al mes de mayo es el único ayuntamiento que lo hace en menos de un mes el Consistorio isleño abona sus facturas es solamente quince días veinte días antes que a principios de año veinticinco días antes que en mayo del pasado año Conrado Rodríguez es el concejal de Bretón

Voz 25 14:03 el el tener una buena relación de pago uno bueno un buen periodo medio de pago bueno pues hace que que podamos conseguir que todos los proveedores quieran trabajar con el Ayuntamiento de San Fernando con eso conseguimos buenos precios con eso conseguimos buena calidad buena prestación de servicio entonces marcarse ese objetivo como como prioritario es lo que hicimos todo tipo de datos

Voz 1208 14:25 la otra cara de la moneda aquí en la bahía la encontramos en el Puerto de Santamaría que sí que ha incrementado de periodo medio de pago a proveedores hasta situarlo hoy a ciento ochenta y ocho días digo hoy aunque el dato oficial insistimos se desde el pasado mes de mayo es el último oficial que tenemos sobre la mesa

Voz 0325 14:41 en el pasado mes de mayo un dato que confirma

Voz 1208 14:43 el caso la subida de este indicador en el puerto desde el pasado año también desde el comienzo de este año dos mil dieciocho Por su parte el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera ha logrado reducir en más de cinco meses respecto a principios de año su periodo medio de pago a proveedores las

Voz 26 14:57 un es que la administración local chic ladera

Voz 1208 14:59 ya no ya no se ve obligada a computar la gran deuda que arrastraba la sociedad municipal Chiclana natural así de los doscientos nueve días que tardaba en abonar sus compromisos de pago con las empresas que el servicio ha pasado a solamente cincuenta y dos logrando bajar por primera vez en mucho tiempo de los dos meses Joaquín Guerrero es el dragado Hacienda

Voz 27 15:19 no podemos clave es la práctica pues lo que veníamos diciendo que la natural no debería solían no ya de consolidar sus cuentas con el Ayuntamiento el periodo medio de pago no debería de consolidarlo porque quieras durar desde hace un mes yo la gestión de las basuras como también sucede con las las que de forma autónoma por tanto más del cincuenta por ciento de la económica que lleva a cabo ocho Lara natural el base de forma autónoma a nuestra cuenta en el medio de pago es un índice digo una ratio quién a confirmar la buena marcha económica de mi explanada

Voz 1208 15:59 y por último el Ayuntamiento de Cádiz mantiene inalterable su cifra del periodo medio de pago a proveedores respecto al pasado año abonar sus facturas en tres meses aunque realmente el Ayuntamiento en sí pagan cincuenta días la cifra del consolidado municipal se dispara a los tres meses debido al lastre que supone en las sociedades municipales Onda Cádiz que paga ya casi a once meses la Fundación munición al de la mujer que lo hace en cuatro meses y pro casa que lo hace en dos meses y medio y solamente un par de anotaciones más que tienen que ver ya con la agenda del verano hemos dejado atrás el último fin de semana de agosto se apaga una de las ofertas musicales más destacadas de las que ha tenido en la provincia en los últimos años el cáncer Music Festival del poblado de San Pedrito que sigue con el recinto todavía abierto allí se encuentra instalado pero ya penas sin actividad este fin de semana que han dos roza Allen en el que ha sido su último gran concierto en esta oferta musical de esta apuesta empresarial también conserva edita no escuchamos el balance haciendo balance a Deborah Casillas la portavoz del equipo promotor del concernidos excesivas

Voz 28 17:02 en el aspecto empresarial creo que conocer Music Festival ha aportado muchísimo el sector turístico ha y sobretodo a Chiclana que es una de las plazas hotelera una de los con mayores plazas hoteleras de España que ha sido una experiencia tan positiva en todos los sentidos tanto en la crítica en el público en el entorno en el apoyo que hemos tenido por parte de todos los medios en el apoyo que mantenían por parte del Ayuntamiento yo creo que el balance es bastante positivo la verdad

Voz 1208 17:32 el último se se encuentra alguien Valdés Magrana y el puerto de atención a la campaña de promoción de productos de pesca idea cultura en la costa gaditana que está desarrollando la Junta de Andalucía playas paseos marítimos de ciudades costeras gaditanas acogen esta acción a lo largo de este mes de agosto que se está desarrollando mediante puntos de información en lo que se realizan actividades promocionales dirigidas por personal cualificado que van orientadas al público en general día fundamentalmente actividades lúdicas y didácticas para menores hoy llega al paseo marítimo de Valdés

Voz 26 18:01 Arana José Manuel Miranda es el delegado de ahí

Voz 1208 18:03 cultura y Pesca de la Junta en Cádiz hilo que intentamos

Voz 29 18:06 con esta campaña en primer lugar es dignificar esta esta profesión que es la de que es la de la pesca IN

Voz 28 18:13 en segundo lugar que se conozcan por supuesto todo lo bonito que pasan por nuestras Loja que se conozca

Voz 29 18:19 también cuál es el el tallaje mínimo de cada una de de la especie y luego aportar nuestro granito de arena también para mejorar la comercialización y que se sepa realmente cuál es el valor que tiene esto producto

Voz 11 18:33 ya que son productos de una calidad excelente

Voz 29 18:35 de que tiene un valor nutricional eh de una calidad

Voz 1208 18:40 bueno pues como decíamos hoy cincuenta que el paseo marítimo de Valdés y lo estará también esta semana en La costilla rota a lo contaremos cuando llegue a Rota a los oyentes con Pesca con productos del mar hemos comenzado hemos cerrado julio este ratio

Voz 11 18:52 ya a las doce y cuarto mucho más gracias Paco hasta luego y nosotros vamos a una pausa publicitaria porque enseguida ya está por aquí en los estudios de Radio Cádiz José Manuel Cosi el director del Área de Creación de Empresas de la Cámara de Comercio de cara

Voz 4 22:06 el mundo se construyó en siete días buque el Clínic y construye tu nueva sonrisa en un solo día convoca el Clínic llega a Cádiz la revolución en implantes dentales carga inmediata sólo vías saldrás por Laporta con tu nueva sonrisa gracias el TAC 3D conseguimos resultados totalmente naturales día boca al Clínic hoy por Hoy Cádiz

Voz 34 22:53 Avs

Voz 11 23:02 aquí estamos aquí seguimos en el Hoy por hoy caddie que ahora vamos a hablar con José Manuel cosa que en cuanto a la internacionalización la Cámara de Comercio prosigue ahora su curso que dio inicio a principios de año como es natural pero en otras áreas la Cámara de Comercio de poner en marcha en este último trimestre del año nuevas iniciativas para hablar de esas iniciativas estamos como hemos dicho con José Manuel Così que es el director del Área de Creación de Empresas de la Cámara de Comercio de caddie José Manuel cosa muy buenas tardes buenas tardes bueno cuáles son esas novedades que nos esperan de la Cámara de Comercio en el último trimestre del año

Voz 0610 23:31 bueno pues tres programas de apoyo a la competitividad del comercio del pequeño comercio de el comercio ambulante hidra mercado de abastos que nos dan la posibilidad de desarrollar una serie de actividades que creo que son interesantes para sobre todo favorecer la la transformación digital de este tipo de actividades que es que por ser más tradicionales habitualmente parece que se quedan fuera de ese contexto no

Voz 28 23:52 no un plan de digitalización

Voz 11 23:54 a mercados de abastos Sobrequés mercados de abastos se va a trabajar y aquí se refiere en concreto la digitalización no sé si para la venta online para la propia gestión de los puestos por parte de los detallistas cuénteme

Voz 0610 24:06 bueno realmente se está haciendo un proyecto piloto en San Fernando en el mercado de San Antonio el proyecto tiene una ámbito de actuación a nivel andaluz de manera que que se está viendo un poco cómo es el desarrollo de estos primeros proyecto lo que resulta no ofrece básicamente es el salto a la red es decir que tengan una página web donde estén representados los distintos puestos del del mercado Por otra parte facilitar para ello su mejora de imagen su mejora promocional sin llegar a la venta on line no porque a nivel de mercados de abasto hemos estado viendo posibilidades de de hacer eses salto lo que pasa es que un salto que tiene una complejidad importante al tratarse de producto fresco que requiere una infraestructura en la en el propio mercado incluso una persona que diariamente revise los precios de los productos una cámara de frío específicamente destinada a atender las compras online de manera que un proyecto que en esa segunda fase si hemos estado ya trabajando pero realmente todo había no se va a cometer de momento es un proyecto sobretodo en el ámbito de la visibilidad Hay la promoción de los mercados

Voz 11 25:08 me puede ayudar fundamentalmente a que los ciudadanos lo estimen como una alternativa más tener un escaparate también en la red no entiendo es que es lo que es el precio

Voz 0610 25:16 efectivamente es el crea una imagen corporativa que el mercado habitualmente no lo tiene de manera que se identifique las acciones de promoción y los y los productos de ese mercado bajo una única marca no de en la red tienes esta posibilidad a partir de ahí pues estimula motivo

Voz 28 25:32 las a a los propio puestos y a los propio

Voz 0610 25:37 profesionales a que mejoren su no sólo su punto de venta sino también todo lo que están haciendo

Voz 28 25:42 va a llegar al cliente

Voz 0610 25:44 clientes tenga la oportunidad de conocer el mercado y se sienten traído por por campaña por acciones de dinamización es decir por todo lo que rodea últimamente a los mercados de abastos que no se limita simplemente a ser un punto de venta de de producto fresco sino que también están incorporando Ofer ofertas de ocio ofertas de hostelería y otros atractivo para dar un salto a ese a ese concepto de ocio que hoy todos buscamos no

Voz 11 26:05 en ese trayecto ese viaje al concepto de mercado más gourmet cree que debe darse que hay una burbuja y que ya no interesa tanto que debe mantenerse un poco más la esencia que es lo que ahora puede diferenciar a los mercados de abasto cuénteme cuál es su opinión

Voz 0610 26:17 bueno yo creo que es una no creo que sea una burbuja es verdad que lo que sí creo que los mercados artificialmente creados de en este sentido en muchos casos no han funcionado pero creo que la fórmula mixta de que el mercado real de abasto tenga una zona de ocio incluso una zona donde se pueden consumir esos productos que se han comprado ya una vez elaborado siempre que la oferta sea suficientemente atractiva y el espacio ayude yo creo que es una fórmula que funciona bien y yo creo que por ejemplo en el caso de Cádiz que ha capital que tenemos un mercado hoy muy interesante y turísticamente con mucho gancho creo que tenemos una importante posibilidad de desarrollo más allá del de el Rincón Gastronómico que hemos visto que funciona bastante bien pienso den todo el perímetro hay posibilidades de hacer un desarrollo urbanístico que complete esa oferta de manera que funcionen de la mano como de forma complementaria no es decir que el mercado como mercado funciona fenomenal y vaya mejorando al mismo tiempo toda la oferta celeridad del entorno ayude a atraer más público oí creo que el beneficio mutuo

Voz 11 27:13 el respeto a los mercados ambulantes qué medidas quiere implementar la Cámara de Comercio

Voz 0610 27:17 bueno pues lo mismo facilitar un poquito el salto al ámbito digital esta transición digital que parece bueno porque en un mercado ambulante como puede ser aquí en Cádiz pie perrito como que no tiene mucha relación a prioris realmente sí es importante incluso volvemos al mismo es que a nivel turístico recibe visitas el el el pie Jito no de manera que que más allá de su actividad natural tiene que modernizarse y optar por tener una imagen digital ayudarles a que se conozca más allá del público local cuando está que se hace incluso que ser incorpore algún otro tipo de actividades promocionales creo que es una ayuda para que este sector del comercio ambulante que siempre queda un poco hay en el vagón de cola pueda tener también posibilidades de mejorar y consolidar su actividad que también han sufrido mucho tanto la competencia de grandes superficies como las circunstancias de crisis que han bajado el consumo en los últimos años y afortunadamente parece que vamos mejorando en esos datos no con eso

Voz 11 28:12 las acciones concretas sobre hechos mercados ambulantes

Voz 0610 28:15 no pues vamos a trabajar aquí en Cádiz y en Arcos de la Frontera con con un poco el mismo concepto del mercado de abastos es decir desarrollar un Nos vídeos promocionales que le vamos a hacer con calidad profesional de de pequeño pequeño duración veinte segundos treinta segundo contar con varios vídeos de promoción ir hacerle promoción a través de redes de manera que se conozca el mercado en este caso no desarrollamos una imagen corporativa pero sí creamos material digital de promoción y uno uno folletos que también den información sobre la organización de estos mercados que puesto participan en este mercado qué tipo de bruto se pueden encontrar en ello y como decimos pues conseguir llegar a otro tipo de público más allá del tradicional que acude esto mercadillos

Voz 11 28:55 más allá de eso o nueva edición del Plan de Comercio Minorista un plan que se lleva trabajando muchos años que está en Granada y que funciona sobre tres líneas básicas no sino recuerdo mal

Voz 0610 29:05 efectivamente nosotros estamos ahora mismo ya ofreciendo lo diagnósticos de innovación en en el punto de venta son diagnosticó gratuitos que mano persiguen básicamente ofrecer actuaciones de mejora en el entorno del del comercio cómo mejorar hablamos de todo tipo de actuaciones de del propia de la distribución de del punto de venta y campañas de dinamización el propio punto de venta también temas de conexión a redes tema de campañas online es decir todo lo que está suponiendo la modernización del pequeño comercio esa es la línea que acaba de arrancarse y que como te decía es gratuita hacer Fondo Social Europeo y cofinanciación del Ministerio y secretaria de Estado de Comercio por otra parte vamos a poner en marcha en Cádiz y en el Puerto de Santamaría dos líneas más que son líneas de formación y capacitación de de comerciante y vamos a seguir insistiendo con el la capacidad de atender en idioma para formación en inglés y querían plantear a lo mejor algo en alemán de manera que en el comercio también se tenga la capacidad de atender al turismo de compra de una manera pues bueno adecuada y que genere confianza en en en el visitante no por otra parte vamos a poner en marcha también alguna actuación de visual Retail de escaparate Moya técnicas concreta relacionadas con el comercio de cómo decorar un punto de venta y otras técnicas de marketing como marketing sensitiva hoy cuestiones un poquito más más avanzadas que muchos comercios también no pueden ayudar a eso a lo mejor área modernizarlo por último vamos a hacer campañas de promoción concreta y coordinados con cal centro y en el caso del Puerto de Santa María con el centro comercial abierto el puerto Santamaría para mejorar las campañas de promoción del centro en el caso de de Cádiz lo que venimos trabajando en estos meses en la intención de generar una campaña de fidelización que facilite ya no sólo descuentos a las personas que repiten la visita al centro la compra sino

Voz 11 30:57 otro tipo de servicio aparejado que creo que es interesante

Voz 0610 30:59 de cómo facilidades de aparcamiento facilidades atención a a los pequeños para que se puedan hacer la compra de manera de manera que durante un par de horas pues puedan estar atendido en un espacio que a través de centro comercial se le ofrece pienso que son bueno pues pasos adelante ya hicimos el año pasado la Campaña Shopping Cádiz para atraer al turismo de compra y creo que como tú decías vamos entrenando pasos para que al final el centro de Cádiz y el de El Puerto de Santa María pues recobre pulso comercial que creo que es muy importante para todo el desarrollo económico y el tejido de la ciudad Portilla importa

Voz 11 31:31 ante el comercio minorista existe y no se sucumba a esa dinámica de tanta franquicia hay tanto grandes centros comerciales porque

Voz 0610 31:39 bueno es el modelo de desarrollo que realmente entiendo yo que bueno primero entiende la Junta de Andalucía si entendemos las Cámaras de Comercio realmente vivimos es decir yo creo que la forma en la cultura mediterránea de la cultura en la que vivimos el desarrollo de los centro histórico es muy importante que no se queden deshabitado que no se produzca esta bueno en esta campaña que estamos viendo no de turismo fobia relacionada con con las identificaciones con la desaparición de los habitantes del centro y y la ocupación de esos espacio únicamente por por turista en hecho todo esto tiene mucho que ver que el centro sea visible sí he dicho de una manera un poco burda no que que tiene que tener pues comercio oí toda la oferta realmente que permite que las personas sigan viviendo en esos centros de manera que yo creo que estamos convencidos que el modelo de de defensa de los centros históricos pasa por por mantener un comercio minorista tradicional de calidad moderno y competitivo pero a la vez que que ancla de alguna manera la esencia de de la ciudades andaluzas en el caso de Cádiz claramente no para que siga teniendo atractivo hoy híbrida

Voz 11 32:43 usted viene en en calidad de

Voz 36 32:45 y el director del área de cría

Voz 11 32:48 son empresas de la Cámara de Comercio de cariz pero también no podemos obviar que usted sonó para ser candidato del PP de y forma parte ahora mismo del equipo que trabaja con el que finalmente fue candidato Juan José Ortiz le hubiera gustado a usted ser candidato a la alcaldía o lo vio como una el Villarreal o pensó realmente que al fin al cabo del aparato si iba a acabar imponiendo un poco es lo que ha ocurrido con la jerarquía que tenía Juan José Ortiz dentro del partido

Voz 0610 33:10 bueno evidentemente yo creo que a cualquiera cualquier Gaitano le haría ilusión no es un reto muy bonito

Voz 11 33:16 surgió en un momento determinado de una forma un poco

Voz 0610 33:19 me esperaba porque realmente hace relativamente poco tiempo que colaboró con el Partido Popular en Cádiz para intentar mejorar sobre todo del campo de Desarrollo Económico y turísticos para que es para lo que yo tengo más relación directamente con el partido no pero bueno fue ha sido un bueno un trance realmente muy bonito yo creo que sí hubo posibilidad de hablamos muy en serio de todas esas opciones y yo creo que Juancho es un candidato muy perfecto para darle a la ciudad es un nuevo impulso oí sobretodo apostar por un Cádiz con con desarrollo de futuro no ahí vamos a trabajar con él todo lo posible para entre todo el equipo unir todas las ideas que tenemos todos los conocimientos que podemos unir en este caso para para mejorar la ciudad yo en mi ámbito puede encantado de participar en ese equipo y aportar este tipo de de conceptos no como se está haciendo modelos de desarrollo de ciudad como se está apostando por el desarrollo económico la inversión por la creación de empleo y todo lo que Cuddy yo creo que necesita porque creo que necesitamos recuperar en una campaña estratégica de promoción turística en el fondo tener un modelo de ciudad que en que no lleven una dirección concreta y que realmente no permita que en el futuro pues vamos a recuperar población podrá bajar haya más empleo y realmente todo el desarrollo que que yo creo que la ciudad merece y que la ciudad va a conseguir porque yo al final caddie aunque hay ahora estamos en un momento donde hemos perdido como decíamos población y seguimos hablando de las dificultades para la inversión creo que tiene muchas oportunidades y el futuro no nos lo va a mostrar que que estaremos en la buena dirección ni una última

Voz 11 34:55 la pregunta el PP vive tiempos de cambio usted votó por Soraya Sáez de Santamaría pro Pablo Casado en esa primaria

Voz 0610 35:00 bueno el botes privados

Voz 26 35:04 claro que aquí no mira realmente

Voz 0610 35:07 yo creo que todo el proceso de cambio y te lo te lo digo totalmente como nuevo absolutamente nuevo en en todo este mundo de la política no yo creo que que ahí entran muchos factores y todo lo que se ha vivido yo lo he vivido con realmente con una sensación de de aprender mucho de todo esto no porque de repente

Voz 1899 35:28 Mañero que tienen distintas ideas

Voz 28 35:32 optan por la alternativa

Voz 0610 35:33 gente hice genera desde fuera una sensación de que hay un enfrentamiento que yo sinceramente pienso que no se ha producido yo lo que he vivido aquí es verdad que que a nivel de dirección un momento determinado donde se se manifestaron claramente algunos de los de las personas que llevan más el el timón en el Partido Popular encara por la posibilidad de Soraya no pero al mismo tiempo también u otros compañeros que que hablaron con

Voz 28 35:56 nosotros hablando por la posibilidad de que Pablo Casado fuera o

Voz 0610 36:01 la no de manera que ha habido en ese sentido yo creo que que mucha libertad y no había un alineamiento lo que pasa que cuando una persona de cierta responsabilidad dice que va a apoyar una persona parece que todos los demás están bajo esa ese paraguas no así que yo creo que en resumen sido un proceso renovador muy positivo para el partido y que sobre todo no permite dejar atrás cosas que que bueno como en el ámbito de de cuestiones de corrupción y cosas que hay que evidentemente de resolver definitivamente de una vez por todo que no se vuelvan a repetir en todos los partidos en el Partido Popular de igual no es decir que vamos a apostar por por esta nueva etapa por una gestión ineficaz que siempre nos ha caracterizado y qué no se repitan este tipo de episodio lamentable el nuevo liderazgo que tiene el partido Nos agrupa todo entorno a él para dar los pasos necesarios para volver a llevar buena gestión a a la ciudad y en este caso España

Voz 11 36:55 Nos Manuel Cosi director del área de crecen de empresas de la Cámara de Comercio de que hay también miembro del equipo de Juan José Ortiz del Partido Popular de Cali muchísimas gracias por estar en Radio por no eludir ninguna pregunta e que también eso suena nuevos aires en la política mucha gracia eh

Voz 0610 37:08 vale muchas gracias a vosotros encantado

Voz 12 40:01 el KPN se servicios informativos

Voz 0325 40:12 es a una a mediodía en Canarias lo hemos avanzado en la SER hace una hora el juez del Supremo Pablo Llarena no acudirá el próximo cuatro de septiembre a la citación de la justicia belga donde ha sido denunciado propuso demonio otros miembros del independentismo que lo acusan de parcialidad fuentes del entorno de Llarena aseguran que será el despacho de abogados designado por el Gobierno el que defienda la jurisdicción española y al propio Llarena ya que aseguran al tratarse de una demanda civil y no penal la comparecencia ante el juez belga no es un deber jurídico sobre este asunto se están pronunciando los grupos políticos en el Congreso empezando por el Partido Popular cuyo líder Pablo Casado cree que la Fiscalía debería estudiar si es factible una querella contra la justicia belga Cámara Baja Mar Ruiz

Voz 1441 40:50 buenas tardes y el PP acusa al Gobierno del PSOE de hacer dejación de funciones por The Sun parar al juez Llarena el exige explicaciones por dos vías la comparecencia ya registrada de la ministra de Justicia de una moción de defensa el magistrado en el Senado además Pablo Casado cree que la Fiscalía debería actuar

Voz 44 41:05 es que es una afrenta a todo el poder judicial español por tanto la Fiscalía General del Estado tendrá que estudiar hasta qué punto se puede querellarse contra ese juzgado belga por inmiscuirse en la inmunidad de la integridad de la

Voz 1441 41:18 desde española Esquerra IP de Cat sin embargo creen que la actuación de Llarena no merecen ningún amparo del Gobierno y lamentan el viraje del PSOE Gabriel Rufián Carles Campuzano el hecho de que

Voz 45 41:28 me defiendan a un juez que ha demostrado lacayo de según qué despachos de Génova trece pues bueno lo que hace es constatar el hecho de que el PSOE lo único que quiere es eh

Voz 46 41:41 no molestar mucho esa ha sido un error del Gobierno que es evidente que no ayuda a lo que es imprescindible que es a buscar soluciones políticas a lo que es un problema político

Voz 1441 41:49 ambos lamentan que el Gobierno haya cedido dicen a la presión mediática y política

Voz 0325 41:54 el presidente francés Emmanuel Macron ha asegurado hoy que la Unión Europea ya no puede dejar su seguridad exclusivamente en manos de Estados Unidos durante un discurso ante los embajadores franceses en el exterior Macron ha anunciado que va a proponer un proyecto de seguridad para Europa en los próximos meses Álvaro Zamarreño

Voz 0610 42:09 Macron le pide al resto de socios europeos que no pongan sólo en manos de Estados Unidos la seguridad del continente les pide reestructurar la arquitectura de la defensa europea en su discurso a los diplomáticos en el palacio del Elíseo habla de una Europa en crisis

Voz 8 42:23 como

Voz 0610 42:24 luego opine pasa por ejemplo con una Italia contra la solidaridad europea en el tema de la inmigración una migración que es un problema sólo en la medida en que Europa tiene una crisis política como muestra que se considere mucho peor la situación ahora que en dos mil quince cuando estaban llegando muchos más refugiados a Europa Macron ha hablado también del tema del Brexit una decisión soberana de los británicos dice el presidente francés pero ante la que no se puede buscar un pacto a costa de los intereses de los ciudadanos que queden en la Unión

Voz 0325 42:52 de nuevo en España la Policía Nacional ha detenido en Barcelona a un hombre sospechoso de agredir sexualmente y matar a un niño en un campamento en Holanda hace veinte años desde entonces estaba siendo buscado por las autoridades del país en Radio Barcelona Albert Prat

Voz 47 43:04 según la policía el detenido era uno de los criminales más buscados de Holanda de hecho se le considera un montañero experimentado en supervivencia en solitario la víctima desapareció una noche de agosto de mil novecientos noventa y ocho con once años durante unos campamentos de verano en Holanda donde el presunto agresor trabajaba como monitor el día siguiente a la desaparición localizaron el cuerpo del niño sin vida muy cerca del campamento Veinte años después ha detenido el principal sospechoso a través de una investigación de ADN a gran escala en el momento de la detención el hombre vivía solo en una casa de campo en un monte cercano a Castel de sol a unos cincuenta kilómetros de Barcelona

Voz 0325 43:41 la Guardia Civil ha desmantelado cinco plantaciones de marihuana en un pueblo de Guadalajara ya ha detenido a once personas la operación ha llevado a cabo con la colaboración de la Policía Municipal de Madrid SER Guadalajara Alberto Girón

Voz 48 43:52 la operación denominada Delta nueve se ha llevado a cabo con la colaboración de ambos grupos que han destacado la creciente proliferación de este tipo de plantaciones ocultas en viviendas y conocidas como indoor además ha colaborado también la compañía eléctrica ya que requieren de un consumo desproporcionado de electricidad todas encontraban en viviendas unifamiliares en la urbanización El Coto del Casar y además de los detenidos se han podido incautar tres mil plantas de marihuana más de cuarenta kilogramos de cogollos listos ya para su distribución y también ocho mil euros en metálico la viuda de

Voz 0325 44:21 ciclista que murió al ser atropellado por un camión que se Diego

Voz 1208 44:23 la fuga ha entregado más de doscientas mil firmas

Voz 0325 44:26 a la ministra de Justicia para pedir un endurecimiento de las penas en casos de imprudencia y omisión de socorro María Manjavacas

Voz 0610 44:32 atraídos lucha el Ministerio de Justicia ya las

Voz 1444 44:34 ministra le ha entregado más de doscientas mil firmas que piden entre otras cosas una ley más justa que contemple el delito autor eso de darse a la fuga en caso de accidente Ana González es la viuda de un ciclista que fue arrollado por un camión cuyo conductor se dio a la fuga aquí están acompañando representantes de asociaciones de ciclistas también Alberto Contador todo para sumar apoyos a una campaña que lo que pretende es endurecer las penas por el delito de omisión de socorro en caso de accidente de tráfico

Voz 0610 45:03 vamos ya con la información deportiva Óscar Egido buenas tardes

Voz 49 45:05 hola Carlos muy buenas se cerró la segunda jornada de Liga en Primera con dos partidos a las ocho Levante Celta ya las diez Athletic Huesca en Segunda A las ocho de la tarde se juega el Rayo Majadahonda que debuta en el Metropolitano ante el Mallorca además va a empezar la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España medio especial La Ser Borja Cuadrado cuéntanos muy buenas

Voz 0298 45:21 qué tal Óscar buenas tardes desde Mijas acaba de comenzar esta tercera etapa de la Vuelta a España jornada de mucho calor con una temperatura por encima de los treinta grados serán ciento setenta y ocho kilómetros entre Mijas y Alhaurín de la Torre seguramente se llega al sprint pero por el camino un puerto de primera categoría el puerto del madroño recordemos líder el polaco Piotr Chaikovski segundo Valverde a catorce segundos

Voz 0610 45:41 yo además otro lo español en el primer día del US Open

Voz 1899 45:44 las paradas juega contra David Ferrer no van a jugar antes de las siete

Voz 0610 45:46 de la tarde pues es todo pueden seguir informados en nuestra web

Voz 0325 45:49 cadena ser punto com nosotros volvemos a partir de las dos la una en Canarias

cadena SER servicios informativos Radio Cádiz Cadena Ser

