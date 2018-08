Hoy por Hoy Cádiz (28/08/2018)

Voz 1 00:00 cadena SER Andalucía

Voz 0134 00:08 buenas tardes repaso a esta hora por las noticias de Andalucía en la SER martes en el que el Consejo de Gobierno de la Junta ha retomado su actividad en su reunión de esta mañana aprobado entre otros asuntos la Estrategia Andaluza para la cohesión e inclusión social que contempla actuaciones en Un centenar de zonas y municipios con población

Voz 2 00:25 vulnerable para ello se destinarán más decía

Voz 0134 00:28 punto sesenta y nueve millones hasta el año dos mil veintidós Se pretende que las ayudas mejoren la vida a casi un millón de personas desfavorecidas en sesenta y cinco municipios andaluces en Málaga estamos pendientes de conocer más detalles del cadáver de una mujer de treinta años que ha sido hallada a las diez y media por la mañana por un vecino de Nerja en él cauce del río Chíllar de momento se desconocen las causas de la muerte de esta mujer que presenta un fuerte golpe en el estómago en Córdoba ha ingresado en prisión un hombre de treinta años por agredir secuestrar violar supuestamente a su ex mujer los hechos han ocurrido en Hinojosa del Duque en los jefe las ocho personas han sido detenidas por su presunta pertenencia a una banda dedicada a introducir grandes cantidades de droga en el país la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han incautado más de quinientos veinte kilos de cocaína todos esto ampliamos en tiempo de Hora catorce a partir de las doce cinco de la tarde

Radio Cádiz

Voz 9 04:12 buenas tardes bienvenidos al Hoy por Hoy Cádiz en la edición correspondiente a este último martes de agosto del que es el programa más gaditano de la radiodifusión mundial a Roma para contarles lo que pasa y no pasa en la Bahía de Cádiz lo que surge hilo que ese provoca lo que se dice hilo que se omite en fin todo siempre en un tono ameno y distendido como contar hoy con poniente después del día de transición de vientos que vimos ayer incluso por la noche con unos episodios bastante extraños Jaén con sureste una noche que se quedó de miedo por la parte del paseo marítimo hoy mañana y pasado ya los amén de poniente con temperaturas moderadas aquí en la capital y algo más elevadas en la bahía de Cádiz que no obstante será más frescas que cuando teníamos Levante

Voz 1 05:06 el viernes vuelve

Voz 9 05:07 Levante eh y ese viento estará el fin de semana en toda la bahía de Cádiz sigue el índice ultravioleta hoy en ocho nos vamos despidiendo de agosto y también del sol más allá de las nueve de la noche sí porque hoy la puesta de sol que ya saben ustedes que cada día de verano es un minuto antes que el anterior es a las nueve menos un minuto sea de Río así una frontera es una derrota muy dura derrota que pueden pasar la ustedes dándose un paseíto hoy por la orilla a ahora a las nueve menos un minuto que estará bajando en ese momento la marea porque la bajamar ha sido a las once de la mañana y la pleamar va a ser a las cinco y cuarto y desde ahí hasta las once y media de la noche la marea va a estar bajando para dejar una playa perfecta para lo que les decimos para ver la puesta de sol desde la playa dando un paseíto que sí

Voz 10 06:03 Pablo

Voz 11 06:04 eh

Voz 9 09:08 por hoy estaremos como siempre en un ramillete de contenido para hacerle más amena a esta hora y media que queda hasta las dos de la tarde en la primera parte y los avances informativos tendremos los consejos para los consumidores con Facua convocada

Voz 13 09:19 martes

Voz 9 09:20 en la segunda parte hemos invitado aquí en los estudios de Radio Cádiz al portavoz de Ciudadanos a Juan Manuel Pérez Borau

Voz 0325 09:26 que nos va a responder a esos asuntos de actualidad

que nos va a responder a esos asuntos de actualidad los que está implicado bastante este partido político a la ciudad y también por supuesto queremos hablar hoy con los promotores del con ser Music Festival esa oferta musical tan destacada que ha llevado este verano Chiclana al poblado de Santi Petri a lo mejor del panorama musical español con Deborah casilla vamos a hablar en la segunda

Voz 9 14:23 Nos vamos a ir rápidamente a conocer el avance de la actualidad informativa que nos acerca como siempre en verano Francisco José Román Paco muy buena

Voz 1432 14:29 al patio contaros pues hoy es

Voz 21 14:31 noticia la obra de nuevo de el carril bici que se retoma en Cádiz después de que fuera inaugurado el ramal del paseo marítimo en la zona del colegio de San Felipe Neri en Vitoria el delegado de la Junta Juan realizó el concejal Martinville han visitado esta mañana el inicio de un tramo más que va a enlazar ya con el casco histórico esta mañana comiencen las obras en el enlace en concreto entre la plaza de Asdrúbal el valor de San Roque una actuación clave para la concesión como decimos del carril bici extramuros con el casco histórico que todavía están por desarrollar son mil doscientos metros de carril bici un nuevo ramal Martín Villa ha defendido esta mañana este sistema que dice no va a perjudicar el tráfico rodado de la ciudad

Voz 22 15:08 ya estamos contemplando al alimón en la propia a el propio ramal del paseo Marítim no hay ningún tipo de perjuicio el tráfico en la ciudad pese que algunas voces de la ciudad que siempre está en contra de la factura bicis están tratando de alimentar ese discurso totalmente equívoco claro y no lo digo yo solamente como responsable político sino también lo dicen los responsables técnicos de la Delegación de tráfico de que no teniendo ningún tipo de afección al mismo

Voz 21 15:31 en terreno municipal dos anotaciones en El Puerto de Santa María el Partido Popular ha salido esta mañana al paso del incremento de las fechas de pago a proveedores que como les hemos contado ha elevado en el último año ha estado ciento ochenta y ocho días el dato contrasta con las mejoras que si experimentado Chiclana San Fernando y el en todo el periodo de pago en Cádiz el portavoz esta mañana municipal del Partido Popular candidato del PP Germán Bernardo ha dicho que el dato es una muestra más de la parálisis ha dicho a la que ha llevado a la ciudad el actual equipo de gobierno

Voz 23 15:58 la subida del plan de pago a pruebas de drogas en ayuntamientos de puertos ni un ejemplo más de la parálisis absoluta en que tiene sumido el puerto el equipo de gobierno del Partido Socialista e Izquierda Unida es curioso como en el resto de las localidades baja la media de pago a proveedores

Voz 24 16:13 eh que es la fórmula que tiene el Ministerio

Voz 25 16:18 valorar cuánto tardan lo los ayuntamientos en pagar a las pequeñas y medianas empresas como digo es un ejemplo más de las trabas que está poniendo de este Gobierno a los empresarios que a los emprendedores

Voz 21 16:31 el Partido Popular ha pedido medidas para corregir urgentemente esta situación y en San Fernando el Ayuntamiento ha anunciado que va a recurrir la sanción de mil perdón de diecisiete mil euros que le ha impuesto a la Demarcación de Costas por una infracción al ejecutarse las obras de la primera fase de la carretera de la Soto el consistorio recurre al Tribunal de lo contencioso administrativo la sanción momento queda esta en suspenso será la vía judicial la que resuelva por lo tanto esta diferencia de criterio entre las tres administraciones por qué el Ayuntamiento incluye también en la ecuación con la Junta de Andalucía que es la administración que desde año dos mil once según el Ayuntamiento tiene asumidas las competencias en materia de ordenación y gestión del litoral incumplimiento de la Ley de Costas Andalucía con todo el Ayuntamiento de San Fernando ha explicado que a pesar de ello ya realizado finalmente el trámite que requería a Costas que ya cuenta con autorización y por lo tanto la autoridad judicial según la versión municipal solamente deberá ahora decidir sobre si se mantiene o no con la sanción impuesta a Conrado Rodríguez concejal de redes

Voz 10 17:28 sí a pesar de que no estamos de acuerdo en ello

Voz 26 17:30 eh el Ayuntamiento de San Fernando en su momento para no seguir digamos teniendo trabas por parte de la Demarcación de Costas bueno pues hicimos el procedimiento en una segunda instancia conforme no marcaba el la Demarcación de Costas bueno ya tiene los parabienes esa actuación que se desarrolló en su momento pues tiene los parabienes de lazos administración autonómica y la estatal por lo tanto lo que está ahora mismo en discusión si corresponde esa esa sanción Ono evidentemente nosotros entendemos que en hoy por eso recurrimos por la vía por la vía judicial

Voz 10 18:04 yo el acuerdo pesquero con Marruecos esta en contra

Voz 21 18:06 no ya primeras voces contrarias aquí en el propio Congreso de los diputados de España el partido o los partidos de la oposición Partido Popular Ciudadanos Esquerra Republicana PNV han apoyado una solicitud de Unidos Podemos para reclamar explicaciones al ministro

Voz 10 18:22 Luis Planas al ministro de Agricultura y Pesca

Voz 21 18:24 la Cámara Baja el ministro por lo tanto tendrá que comparecer en el Congreso para dar cuenta del nuevo acuerdo pesquero con Marruecos que había alcanzado la Comisión Europea a principios de verano recordarán el portavoz de la marea ha lamentado que el acuerdo no haga referencia expresa al pueblo saharaui a pesar de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que había negado a Marruecos la soberanía sobre las aguas del Sahara Occidental a la espera de las explicaciones del ministro el portavoz adjunto de los socialistas en el Congreso Felipe Sicilia ha explicado que la población saharaui deberá ser consultada dicho textualmente sobre la posibilidad de faenaba aquellas aguas que las autoridades europeas estarán pendientes de esa cuestión por lo que entiende que el acuerdo da cumplimiento efectivamente a la sentencia en cualquier caso estamos ante la primera duda sobre este documento dudas que pueden deparar en un debate más amplio en el Europeo en el Parlamento Europeo donde deberá ser debatido y votado solamente una cuestión más Cádiz cuenta desde hoy con un nuevo espacio flamenco David Palomar abre Academia espacio creativo en el que pretende ofrecer clases para gente y seguiré inicial el flamenco también para aquellos que ya han comenzado en el mundo de flamenco que ya han andado en el mundo del flamenco pero que quieren ahora perfeccionar su técnica hoy se presenta en sociedad este espacio en la vidas XXXVIII de Cádiz en el que muchos artistas a ofrecer clases magistrales el primero en hacerlo será el Farrow este jueves y este viernes David

Voz 28 19:44 queremos captar desde aquella persona que nunca haya puesto uno zapato aquella persona que siempre ha soñado con hacer algo de flamenco nunca ha podido pues ese es su expansión ahí aquel que se quiera perfecciona también tiene que ir esa obligadamente a seguir aprendiendo porque bueno todos aprendemos continuamente así que que se pretende es tener como profesorado fijo para todo el año ir complementando

Voz 10 20:07 no con cosa es decir darle como la que va a pasar

Voz 28 20:10 treinta y el treinta y uno

Voz 21 20:12 bueno pues de momento Julio esto es lo que nos deja la mano

Voz 13 20:15 pues a las dos y cuarto mucho más gracias Paco luego

Voz 9 24:27 en sintonía para conocer el avance de la actualidad informativa en lo concerniente a deportes Ignacio de las muy bueno está ocurriendo en el campo

Voz 2 24:34 todos pendientes de la salida ya decíamos

Voz 1047 24:37 oye que para que entren tienen que que salir parece que Nico Hidalgo serán marchar al Racing de Santander aunque el Ibiza también está pujando por su servicio hablamos de Segunda División B la salida de Javi Carpio que Radio Cádiz avanzaba a mediados del mes de junio

Voz 25 24:53 eh que además era tomada poco

Voz 1047 24:55 mucha sorpresa incluso algunos con dudas por la salida del futbolista bueno pues se va a hacer efectiva en breve a través de la recién Siol de su contrato es cierto que aquí sí que creo que hay que hacerle una crítica el club en cuanto un futbolista que se le renovaba el año ETA en la pasada temporada se renovaba cuando acababa contrato algún contrato que podía haberse ahorrado una recesión que podría haberse ahorrado el club a día a día de hoy pero bueno se tomó en ese momento yo creo que poco por el equilibrio El Vestuario la decisión de renovar algunos pesos pesados Javi Carpio lo era ya contábamos en julio profundizando contaba para Álvaro Cervera es más que evidente con correa de con Carmona en los laterales que Carpio no tiene sitio insisto que él lo sabe desde el mes de junio que no cuando contabas Radio Cádiz y ahora está muy cerca de salir vía recesión de contratando una cesión ni absolutamente nada el Cádiz le tendrá que pagar una parte de ese contrato quede

Voz 27 25:50 ya veremos cuánto ellos sabrán cuánto

Voz 1047 25:52 luego saldrá más salida Romera el Almería sigue el tira y afloja entre entre los dos clubes veremos qué sucede Carrillo que había entrado en algunas quinielas para salir parece que el futbolista va a continuar en el Cádiz al menos el jugador quiere continuar el entorno al futbolista asegura que no se va a marchar insisto que esto todo es muy muy cambiante si vienen dos delantero pues Carrillo no va a tener sitios sino ser más Romera el mercado se muy ah sí por eso en este momento de las cosas están así pero el deseo del jugador en mantenerse firme y no salir de Cádiz en este mercado mercado de también pendiente de Brian y la salida al Deportivo de La Coruña o una segunda vía si finalmente el Depor no se deshace de bilateral que que pretende digo que en el mercado de alta pendientes en Cádiz un delantero hace poquito que se ha decantado por por otra oferta is Cécile qué buscando delanteros de del referencia preferiblemente de momento en el mercado extranjero y ahí queda y los avances

Voz 27 26:58 a la información deportiva Ignacio horas trece y Benzema no

Voz 1047 27:01 veinte mal llamo hablaremos de baloncesto con un joven de quince años que juega la selección sub dieciséis que se ha cambiado de de Unicaja a otro club que tiene un futuro tremendo prometedor ir con el que vamos Tales de Puerto Real ha sido recibido hace escasas fechas en Puerto Real ahora mismo se da ya de camino para Madrid y hablaremos con un ratito para que nos cuente también bueno pues sus

Voz 27 27:25 sensaciones ante un chaval que vamos a tener ahí un deportista

Voz 1047 27:27 en ciernes para el futuro también hablaremos del San Fernando con su goleador con Bubba ganaba cero uno el San Fernando al Atlético Malagueño

Voz 27 27:34 muy interesante como se amplió gracias muchas gracias luego adiós

Voz 27 30:42 digo nuestra sintonía vamos a conocer ahora consejo para los consumidores de Facua

Voz 42 30:46 vas Dove dentro fuera

Voz 27 30:53 ya saben ustedes que cada martes contactamos con Facua con un uno de sus portavoces con su Yesa para que no resuelva las dudas que nos plantean aquí cada semana los consumidores que no escribe en distintos su puesto y bueno pues desde Facua nos lo contestan con mucha rapidez con mucha solvencia Jesús Yesa muy buenas tardes

Voz 43 31:13 muy buenas tardes excesivos muy por supuesto muchísimas gracias por ello

Voz 27 31:16 que hay mucha gravedad y que como siempre por estar aquí con nosotros cada martes no lo dice uno de los oyentes que nos ha escrito esta semana Jesús que ha sido particularmente prolífica en cuanto a los oyentes de una mandado supuestos dice uno encontrara un curso formativo en un centro de enseñanza privado a través de internet posteriormente Él ha conseguido que lo admitan en un centro oficial al que a día ha solicitado inscribirse por lo que ya no le interesa hacer el curso que había contratado en el centro de enseñanza privado este oyente quiere saber si puede cancelar el contrato suscrito en ese centro de enseñanza privado

Voz 43 31:51 vamos que conservación que realizamos a distancia tanto si no te escucha malamente la contratación se había lanzado a través de Internet

Voz 1432 31:58 sí sí a través de Internet

Voz 43 32:00 en este caso la contaremos una contratación que se ha realizado bueno poco venía diciendo que contratación que a través de Internet dispone un plazo de cáncer de catorce día para hacerla en este caso se incremente cada interés obviamente que cumplir con Paco sin tener que abonar sin tener que pagar ningún tipo de de gasto repito siempre que no haya transcurrido catorce días desde que realizamos la contratación si la audiencia están plazos en este caso tiene que hacerlo siempre recomendamos que esto se haga de una manera fehaciente es que no vaya como todos los oyentes de coger el teléfono llamaran ver servicio de atención al cliente de la empresa con la que vaya a punto de acabar curso decidieron que ya no estoy interesado y quedó señor o la señora que lo diga eso otra que lo que ya está cancelado no con ánimo correo electrónico un fan de la empresa por la comunicación de Cannes sedación

Voz 27 32:54 por escrito vamos siempre por escrito

Voz 43 32:56 en el peor de los casos correo postal certificado con acuse de recibo ir repito importantísimo en el plazo de catorce días desde que se haya efectuado la contratación sino el material seguiremos que decir a a la empresa que el material se pone a su disposición para que sea retirado desde el homicidio de entre el consumidor de homicidio estoy en en el caso de que hayan pasado catorce días son Anne solamente tendrán opción de cancelar el contrato siempre que esa posibilidad se recoge en el mismo me aparto de catorce día que le digan que es el derecho de desistimiento que como se denomina legalmente será el contrato pues aunque poco como por ejemplo que están piel mes a mes de si el contrato lo y si no dice nada de contrato hiyab pasa los catorce día pues lamento comunicar que con independencia de que vaya cursar otro curso que ella estará obligado a asumir lo hice que tengan ese contrato tome cantó en su caso lo tendrá que pagar las cantidades que establecía tendrá que me han contado bueno tiene este caso con no realizar el curso pues a lo mejor hubiera que pagar una penalización no tener que pagar cursos pero creo que tiene que es lo que establece el contrato camino

Voz 27 34:10 me otro oyéndonos dice que han utilizado fraudulentamente su tarjeta de crédito Jesús dice que le han cargado varias compras en empresas que venden a través de Internet ir él quiere Kelly aclaremos cómo debe proceder en este caso pues tampoco

Voz 43 34:23 como ella de proceder semis ciertamente comunicación a la entidad bancaria para que cancela controlada para que cancele la a ETA para que modifiquen los datos eh tal no se pueda utilizar avisando fraudulento ver a mí repito estoy importantísimo ha hecho ya lo primero que tendría que hacer lo que decíamos ha consulta con independencia de que si no ha pasado nos hemos basado en talaveranos no Mingo que hizo de atención al cliente de la entidad bancaria con la que tengamos la tarjeta casi utilizado frecuentemente inmediatamente en el menor plazo de tiempo posible que no común y por escrito por correo electrónico para requisito lo que decía anteriormente con respecto a periodo consulta no esto es muy importante porque a partir de ese momento a partir de que la entidad bancaria reciba la comunicación por parte del usuario de a comunicando ese uso fraudulento de la tarjeta Quart quiere cargo que se realice ya no tendrá que ser asumible económicamente por el usuario y por lo tanto a partir de ahí soy con eso tiene que fijaros por lo menos las consecuencias económicas de la utilización fraudulenta de esa caseta ya no Leteo ubicarán al usuario por otra parte hecho esto que no primero de delito lo que ya tendría que ha hecho es que usuario habrá que ver quiénes la entidad son las entidades que está realizando eso en su fraudulento de la tarjeta es decir si son empresa que el quien usuario poder localizar en este caso sería recomendable que antes de hacer cualquier otra actuación que inmediatamente con la misma que le reclame que necesidad la devolución del importe digo esto porque a lo mejor lo que consideran usuario con un uso esto puede ser no ya que no se plantó sino un uso erróneo de que haya habido una conclusión de que haya habido cualquier tipo de error incluso que siendo un uso fraudulento la propia empresa en un momento dado sea también otra víctima por lo tanto siempre recomendable siempre que podamos localizar a la empresa que que sentimos esa información sino la tengo clara no la puede facilitar la entidad bancaria con la que tengamos la tarjeta de crédito de si está o cargos sino a los tengo yo claro quién lo radical usted la realiza la empresa esta empresa si podemos dirigiendo a la misma dirigir me me quedó una reclamación Illano última instancia si es que no tenemos ni puñetera idea de quién ha realizado ese uso fraudulento cambiamos la opción de presentar una de saben que pueden porque en este caso moción victima de un delito pero no te sentía antes de proceder a demencia siempre como un talante ese allí en cualquier caso y con esto finalizó lo que hay que tener muy claro que la empresa tienen que tener constancia tienen que tener acreditado perfecta documentalmente claro quién es el que contratar servicios sí estoy en este caso si compra las compras enraizado en un establecimiento la empresa tendrá que acreditar que ha tenido la precaución es oportunas para impedirlo socavón todos ahora ETA hizo bastantes a la que tenía caso mi con cargo frente al consumidor pues eso gato que de momento ha tenido que alguna vez ahí queda ya

Voz 27 37:29 esa duda también resulta de Yesa como cada martes muchísimas gracias por estar aquí en el Hoy por hoy

Voz 10 37:34 Hadid

Voz 43 37:35 y como siempre con ellos

Voz 45 37:38 no

Voz 0325 40:11 es la una mayoría en Canarias el Partido Popular acaba de pedir el cese de la ministra de Justicia Dolores Delgado por toda la polémica en torno a la defensa de Llarena en Bélgica Dolors Montserrat portavoz en el Congreso

Voz 1448 40:22 exigimos disculpas públicas al juez Llarena y también el cese inmediato de la ministra de Justicia por los grandes bandazos están dando en la defensa no sólo de juez de arena sino la defensa del Estado de derecho de nuestra jurisdicción en el ámbito no de los o juzgados internacionales

Voz 0325 40:43 el lehendakari Iñigo Urkullu ha asegurado hoy tras la primera reunión del Gobierno Vasco después del periodo estival que si la decisión la hubiera tomado él no habría pagado la defensa del juez Llarena con fondos públicos Urkullu también se ha referido a los políticos catalanes independentistas en prisión preventiva después de su visita a Junqueras este mes de agosto el lehendakari cree que deberían quedar en libertad en pos de la convivencia

Voz 0804 41:03 quizá sería interesante replantearse si personas que están en situación de prisión preventiva pudieran tener una capacidad de discurso claro ante la sociedad catalana el conjunto del Estado si lo que ese discurso claro pudiera ayudar ay interpretar lo que es el momento a interpretar también lo que es el objetivo final

Voz 0325 41:30 hoy el ministro de Interior Fernando Grande Marlaska ha enviado una carta al conseller de Interior de la Generalitat en la que les anuncia que el tema de la seguridad pública en Cataluña será abordado en la Junta de Seguridad incluyendo el tema de los lazos amarillos Javier Álvarez no lo dice expresamente pero está

Voz 0689 41:45 carta aclaratoria del ministro Marlaska sale al paso de las manifestaciones del consejero de Interior de la Generalitat también por carta con membrete en la que venía a decirle a Marlaska que el tema de los lazos amarillos no se iba a tocar en esa junta de seguridad porque la convivencia en los espacios públicos de Cataluña es exclusiva de los Mossos d'Esquadra nada tiene que decir el Gobierno español Marlaska recuerda que la seguridad es competencia del Estado y los lazos amarillos irán a la Junta de Seguridad por ahora se trata sólo de un cruce epistolar de propuestas porque todavía no hay fecha para esa reunión y una agenda concreta de asuntos atrás

Voz 0325 42:17 primera reacción tras la detención de diez inmigrantes del CETI de Ceuta acusados de organización criminal y agresiones contra agentes de la Guardia Civil cuando saltaron la valla de la Ciudad Autónoma el pasado veintiséis de julio el responsable de Asuntos Jurídicos de Andalucía Acoge José Luis

Voz 21 42:30 a Rodríguez Candela dice que los hechos debe

Voz 0325 42:33 investigarse aunque respetando también la presunción de inocencia de los detenidos

Voz 1853 42:37 no estamos en contra de que haya una investigación e a fondo sobre si efectivamente pudo haberse

Voz 2 42:42 cometido algún derecho ya lo hizo

Voz 1853 42:45 hemos en el caso Dani que está ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si alguien presuntamente cometieron delitos lo que ha de hacerse es investigar ese hecho delictivo por supuestos respetar los derechos de defensa y la presunción de inocencia de estas personas

Voz 0325 43:00 la Fiscalía de Menores de Cáceres está investigando una supuesta agresión sexual a una menor los presuntos agresores son también menores y han quedado en libertad con una orden de alejamiento de la víctima ser Cáceres Paul Almonacid

Voz 1509 43:10 los hechos ocurrieron el pasado domingo por la tarde cuando una joven de catorce años se encontraba entre un pabellón polideportivo y un supermercado del barrio cacereño de costilla cuatro chicos menores de edad la forzaron para trasladarla a una zona con colchones abandonados presuntamente abusaron sexualmente allí de ella los padres de la víctima denunciaron lo ocurrido ante la Alicia nacional y los agentes lograron detener a los tres supuestos agresores dos horas después la Fiscalía de Menores tras recoger su declaración ha decretado su puesta en libertad con una orden de alejamiento hacia la víctima yacía otra amiga de la joven que declaró como testigo de lo ocurrido según confirma la Fiscalía en el presunto abuso intervino además un cuarto joven sobre el que no se ha podido actuar por ser menor de catorce años

Voz 0325 43:53 en Galicia estamos pendientes de tres incendios que permanecen activos a esta hora dos de ellos en la provincia de A Coruña y un tercero en Ourense en el Parque Natural do invernadero donde en los últimos días se han producido otros dos incendios cuéntanos Ainhoa Apestegui las tormentas de esta noche con aparato eléctrico están detrás de los tres incendios que se registran hasta ahora en la Comunidad provocados por rayos según la Conselleria de Medio Rural son fuegos que de momento afectan a poca superficie cinco hectáreas Henares parroquia de cervezas tres en la parroquia ferrolana de dos niños y otras tres coma dos de nuevo en Vilariño de Concha en el parque natural de la provincia de Ourense donde ayer tarde los servicios de extinción conseguían por fin apagar otro incendio que arrasó cien hectáreas desde el pasado miércoles los embalses españoles van a cerrar agosto al nivel más alto de los últimos cuatro años en estos momentos se encuentran al cincuenta y nueve coma dos por ciento de su capacidad por encima de la media de la última década Adela Molina

Voz 0011 44:43 los pantanos almacenan ochocientos setenta hectómetros menos que hace una semana pero a punto de finalizar el mes de agosto se mantienen en niveles récord según los últimos datos el Ministerio de Transición ecológica la reserva hidráulica está un cuatro por ciento por encima de la media de la última década en esta época del año roza como decías el sesenta por ciento y alcanza su nivel más alto desde dos mil catorce cuando estaban en el sesenta y seis por ciento de capacidad por cuencas los niveles más altos los encontramos en las cuencas internas de Cataluña y del País Vasco que superan el ochenta por ciento por debajo del cincuenta por ciento sólo se sitúan las del Segura del Júcar

Voz 0325 45:14 y en deportes una noticia de última hora el Real Madrid se refuerza con un fichaje en esta recta final del mercado

Voz 21 45:19 la futbolístico cuéntanos Javier Herráez buenas tardes

Voz 48 45:22 hola qué tal muy buenas tardes Mariano quiere volver a jugar en el Real Madrid es verdad que el futbolista hasta hoy de Olympique de Lyon les

Voz 2 45:28 jo si al Sevilla treinta y cinco millones de euros

Voz 48 45:30 el Madrid se lleva un tercio de esa operación pero el equipo blanco al ejercer el derecho al tanteo formó al futbolista en Francia no hay la opción de recompra si el tanteo el Madrid rebaja esa cláusula un tercio puesto que era el equipo que lo formó al equipo le puede seguir la operación por veinticuatro millones de euros esta misma tarde se puede cerrar todo salvo sorpresa

Voz 27 45:52 Mariano va a jugar en el Real Madrid va

Voz 48 45:54 viajar a la capital de España vía Barcelona pues

Voz 0325 45:57 es todo pueden ser informados en nuestra web Cadena Ser punto com nosotros volvemos a partir de las dos la una en Canarias en Hora catorce con Antonio Martín

