Hoy por Hoy Cádiz (29/08/2018)

el Ministerio de Fomento ha ordenado la transferencia de veinticuatro coma seis millones de euros Andalucía para subvenciones a la vivienda en aplicación del nuevo Plan Estatal de Vivienda dos mil dieciocho dos mil veintiuno en el que el Ejecutivo central se comprometió a aportar doscientos cuarenta y seis millones en total en cuatro años Andalucía dispone ya de estos fondos para gestionar convocar a adjudicar y abonar las distintas ayudas del Plan y a medida que justifique la aplicación de estas cantidades el Ministerio transferirá durante los

Voz 3 01:25 cuatro años del plan los otros doscientos ven

Voz 0134 01:28 libros hoy hemos conocido que agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado dieciocho de agosto en el municipio malagueño de Estepona a una mujer de treinta y un años y nacionalidad marroquí que habría forzado a su hija de dieciséis a contraer matrimonio con un hombre doce años mayor que ella en Marruecos los hechos se han puesto en conocimiento de la Fiscalía la menor se encuentran un centro de protección de menores en Almería se investigan las causas para esclarecer porqué un hombre y una mujer fueron presuntamente golpeados por un tren en la cabeza cuando se encontraban en la vía férrea de Pulpí y todo indica que el origen pudo ser una intoxicación etílica una posterior imprudencia la mujer sigue en la UCI del Hospital Torrecárdenas pero el hombre de veintinueve años ha fallecido es todos lo ampliamos en tiempo de Hora catorce a partir de las doce cinco de la tarde

mi pueblo un lugar donde los días son más largos donde construimos futuro cuidamos lo que verdaderamente importa con lugar para innovar llegar a cualquier lugar del mundo cada día con mejores

Voz 2 02:36 vicios públicos ni un lugar para vivir Junta de Andalucía

Voz 7 02:41 este verano me están de suerte de sangre mil a Brito te premia

Voz 8 02:45 entra en él Milito que premia a punto com introduce el código que aparece en cada en base del milagro esto ti pongas ganar miles de premios al instante crucero con todo incluido vuelo en globo y miles de envases del te esperan rasca y gana tuviera grito informa atento punto de venta más cercano o de Premià punto com Luca Max el mil posiblemente el mejor desengrasan T del mundo

Voz 9 03:13 cortes de nuestra comunidad

Voz 7 03:15 deportivos Andalucía los domingos de doce a doce y media del mediodía en la Cadena SER actualidad y entrevistas con los mejores deportistas andaluces de élite del deporte nacional e internacional SER Deportivos Andalucía todo el deporte andaluz con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte Junta de Andalucía

Voz 10 03:37 sería maravilloso si pudiésemos ordena del mundo pero entender su desórdenes ya un gran paso los días veintiuno veintidós y veintitrés de septiembre ven a Córdoba el Congreso del Bienestar Sabiduría y conocimiento el desorden del mundo hablaremos sobre las causas consecuencias y la realidad del mundo globalizado con Isabel Coixet Jordi Évole Mercedes Cabrera John Reed Lina Gálvez Rafael Nadal el ir muchos más inscribe tenía en Cadena Ser punto com o en congresos de bienestar punto es Disfruta de un fin de semana con Otegi visita nocturna guiada al conjunto arqueológico Medina Azahara recién nombrado Patrimonio de la Humanidad con la participación de Universidad de Córdoba Universidad Loyola Andalucía Universidad Internacional de Andalucía cátedra UNESCO de resolución de conflictos patrocinan Ayuntamiento de Córdoba Fundación Cajasur y Diputación de Córdoba con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte Junta de Andalucía Instituto Municipal de Turismo de Córdoba Endesa informe ex laboratorios

Voz 9 04:43 Medrano qué bien suena verano largos días llenos de luz noches más

Voz 7 04:49 largas todavía

Voz 9 04:51 aquí para quién te quieras para hacer de todo o nada de nada día de verano en Andalucía te das cuenta de que vivir feliz escribir intensa campaña financiada con fondos Feder Consejería de Turismo y Deporte Junta de Andalucía Radio Cádiz que habéis

buenas tardes sean bienvenidos al hoy por hoy la edición correspondiente Cee último miércoles Diego miércoles veintinueve del que es el

más más gaditano de la radiodifusión mundial con un tiempo de radio en el que vamos a contarles lo que ocurre lo que se debate en su bahía siempre con un tono ameno y distendido en una jornada en la que sigue reinando el poniendo que ya esta noche vamos a enviar

Voz 3 06:06 Sara a coquetear con el Levante en con Levante mezclado con SUR con sureste mañana vuelve el Poniente durante gran parte del día ya por la noche Levante puro buenos va acompañar todo el fin de semana y el sábado con especial intensidad

la temperatura muy moderadas ha amanecido

Voz 3 06:26 en Cádiz un día fresquito fresquito que poco a poco y Don volviéndose en El Sol pero que no va a ser especialmente caluroso ni mucho menos las máximas hoy son de veintisiete grados de temperatura en la capital gaditana las mínimas de veintiuno y él la bahía puede por el estilo un poco más acentuadas las temperaturas en el Puerto de Santa María sus y donde en algunos puntos esta madrugada se han alcanzado los dieciocho grados de mínima tres graditos menos que en la capital gaditana donde las máximas van a rondar los treinta

pero en general hoy temperaturas muy agradables para lo que viene siendo el mes de agosto sigue el índice ultravioleta en ocho a las nueve menos dos minutos se va a poner el sol hoy y hasta ese momento habremos tenido trece horas y tres minutos de eso la bajamar ha sido las once y media Illa pleamar va a ser a las seis menos cuarto la Bahía de Cádiz que está apurando su último sorbo de agosto de dos mil diez

Voz 3 07:47 iré pesados somos con las etiquetas sociales muchas veces

Voz 15 07:51 en la ley la Benemérita en general esta llama el verano

Voz 12 08:07 en muchos ámbitos esas etiquetas llega

Voz 3 08:10 agobiar nuestro día a día cercenar de manera absurda realmente absurda horizontes posibilidades y realidades a mí se lo voy a confesar de las etiquetas que más me aburren son las concernientes a las relaciones personales a las de pareja ella la sexuales también esa etiqueta por ejemplo de Familia esos cánones también establecidos por no se sabe bien que nos dice lo que debe ser y lo que no lo que es normal lo que es raro lo que tiene que gustar nos lo que no por supuesto lo que tenemos que sentirnos es muy aburrido muy cansino y si me apuran muy tóxico porque el amor no es más que el amor sea entre dos personas del mismo sexo entre dos personas de distinto sexo porque cada uno es libre de reconocer lo que siente y todos debemos tener la oportunidad de desarrollarnos como somos en libertad mañana tenía un acto Hazte Oír en el Puerto de Santamaría el Ayuntamiento del puerto ha impedido que se celebre en el hotel en el que tenía previsto que se realizara de Hazte Oir no sabemos si la prohibición es el mejor camino pero desde luego es deleznable que una organización se dedique a fomentar esa idea de que más menos nos está invadiendo lo que ellos llaman ideología de género que no es otra cosa que reconocer que hay gente homosexual bisexual transexual que hay mujeres que aman a otras mujeres que todas esas personas no están sintiendo nada malo no están haciendo nada malo deben ser socialmente tan libres como lo es una persona heterosexual

Voz 12 09:48 claro que hay que enseñar eso en los colegios

Voz 3 09:50 perseguirá es muy sencillo un niño desde pequeño sólo le enseñamos todo lo de todos los colores el rojo y el azul el niño va a creer que sólo existen el rojo y el azul y amarillo los dirá que está mal porque todo debe ser o rojo o azul y eso se llama limitar el conocimiento empobrecer a las nuevas generaciones y enseñar a excluir lo que no es tradicional

Voz 12 10:14 a los niños hay que enseñarles que existen

Voz 3 10:17 todos los colores todas las posibilidades y todo un mundo abierto a nuevas opciones para que sepan que nada es tan raro que todo es natural que todo es sencillo como la vida misma

Voz 12 10:31 cuántas personas se han visto condenaba a vivir

Voz 3 10:33 mentir a no poder disfrutar tranquilamente por el miedo a ser señalados por su condición sexual qué pena afortunadamente ya sentimos que va mejorando la perspectiva las nuevas generaciones o eso parece ya por suerte parece que está más trasnochado existe para reírse no Con sino del homosexual el raro ha pasado a ser el que se extraña porque las mujeres pues los hombres

Voz 15 10:55 el interés

Voz 3 11:00 tienes vayan aplicando otra mirada esa realidad tan natural como otras a los abuelos no le vamos a pedir tanto porque ellos han crecido verdad en otra generación con otras formas y es difícil hacerles cambiar esa estructura ahora cuando afrontan

Voz 0704 11:11 a ver yo espero hasta en ellos fijan fíjense ustedes Se no

Voz 3 11:13 en cambio

Voz 16 11:19 adiós

Voz 3 11:23 hoy por hoy Cádiz siempre intentamos que sea natural sencillo fresquito no vamos a hablar de las nuevas identidades sexuales aunque sí vamos a hacerlo de una lucha en clave de género por la igualdad vamos a tratar el feminismo desde el prisma más gaditano a partir de la una de la tarde hemos convocado aquí asociaciones feministas al gerente de la Fundación Municipal de mujer ya la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer para conocer sus puntos de vista sobre feminista

Voz 12 11:47 en esa segunda parte también tendremos un huequito para que Antonio lo abajo no rescate de su baúl Coplas del Carnaval de Cádiz

Voz 3 11:53 eso en la segunda parte porque es la primera es decir desde ahora y hasta el una de la tarde vamos a tener los avances informativos y queremos conocer un poquito más delictiva al flamenco que ayer dio comienzo que se celebra en Cádiz

Voz 9 12:03 hasta este sábado

Voz 3 12:06 sí mucho más aquí en este tiempo de radio en el Hoy por hoy cariz el que es el programa más caldito de la radiodifusión mundial y que hoy comienza con esta revolución sexual de La Casa Azul

Voz 1316 12:48 bueno yo os deja el móvil con sitio para comer

Voz 12 15:55 sí anuncia que viene el avance informativo con Francisco José Román Paco muy buena

Voz 1208 16:00 qué tal colecciones tarde está ocurriendo la valla pues antes que nada un nombre propio en Chiclana se encuentra el delegado del Gobierno en Andalucía Alfonso Rodríguez Gómez de Celis está atendiendo a todos los compañeros de los medios informativos

Voz 3 16:10 tras haberse reunido con el alcalde José

Voz 1208 16:13 vamos a presta atención a este asunto en el informativo Hora catorce pero sí les contamos ya aquí básicamente el alcalde ha pedido el impulso de las obras de tres caminos al responsable del Gobierno ya ha solicitado también la recuperación de la almadraba de pesca de atún para devolver actividad pesquera a Santi Petri es el elemento informativo de cabecera hoy mientras en el puerto Podemos dado su rechazo a la insistencia de Hazte Oír y que mantiene el acto homófobo anunciado para mañana jueves una instalación que según el Ayuntamiento había dado marcha atrás en su intención de anular la reserva que tenía esta organización para celebrar el acto de hecho como recordará la pasada semana la concejal Matilde Rosselló había anunciado que el hotel había cancelado la top tras la mediación municipal pero lo cierto es que Hazte Oír mantiene el anuncio en las redes sociales está circulando además en paralelo también la convocatoria de una concentración de protesta mañana jueves también frente al hotel Las puertas del centro hotelero las llamada de Podemos José Ignacio García es el coordinador provincial de Podemos

Voz 21 17:17 a este tipo de acto fascista Hato LGTB ubicó Ike vienen pues a generar odio

Voz 0134 17:24 lo Wall llamamos ciudadanía

Voz 22 17:26 la provincia a mostrar su rechazo a condenar este tipo de acto a participar en la movilizaciones igual manera apelamos a la responsabilidad social de de el hotel de la grana que en el que este grupúsculo pretende organizar un acto de odio

Voz 1208 17:44 por otra parte el turismo nacional ha seguido creciendo en la provincia de Cádiz mientras que el internacional ha sufrido un parón el pasado mes de julio es el último dato que presentado la Diputación Provincial de Cádiz hoy informa Mercè obesa

Voz 0268 17:56 la diputada provincial del Turismo María Dolores Baró ha informado esta mañana los datos estadístico Life del mes de julio María Dolores ha asegurado que se esperaba una ligera bajada la que se esperaba la ligera bajada bajada que se ha producido lo en alguno apuntó debido al mal tiempo pero aún así los datos obtenidos han sido bueno la diputada provincial ha garantizado que el terrorismo nacional sigue creciendo y que ha sido el internacional que ha tenido en paro en este verano María Dolores ha asegurado que en el municipio que en el municipio turístico interior como Arcos de la Frontera ha obtenido un incremento importante además de la puesta del Patronato de la de difusión y promoción del turismo interior la diputada ha confirmado casi una apuesta fuerte que seguirán que seguirán apoyando María Dolores ha anunciado que una vez que una vez que reciban todos los datos empezarán a tomar medidas

Voz 23 18:41 pues ahora cuando tengamos todos los datos en mano y Remón iremos reforzando no todo aquello que era cliente nuestro que también partimos de los datos básico de que hemos visto como este año se han recuperado mercados como Turquía y eso que eran turistas que teníamos prestado y sabíamos que esto iba a pasar pero intentaremos y fidelizar no a todo este cliente que teníamos sobre todo el cliente alemán para nosotros es bastante importante el británico lo estamos reforzando cada vez más con turismo Mazen mentado como en los mitológico y estamos haciendo una apuesta importante por ese turismo tan específico

Voz 1208 19:11 igualmente una anotación más en terreno municipal en el puerto también

Voz 24 19:15 Partido Popular ha salido al paso del incremento de las fechas de pago

Voz 1208 19:17 proveedores que como les hemos contado esta semana se han elevado las fechas los días en el último año a ciento ochenta y ocho días de de retraso el dato del puerto contrasta con la mejora que había experimentado Chiclana San Fernando Icon el mantenimiento del periodo de pago por ejemplo en Cádiz el portavoz municipal y candidato del Partido Popular a la Alcaldía Germán Bardot ha dicho que el dato es una muestra de la parálisis a la que ha llevado a la ciudad relato el equipo de gobierno

Voz 25 19:42 la subida del plan de pago a de drogas en ayuntamientos de puertos ni un ejemplo más de la parálisis absoluta en que tiene sumido el puerto el equipo de gobierno del Partido Socialista Izquierda Unida es curioso como en el resto de localidades baja la medio de pago a proveedores es que es la fórmula que tiene el Ministerio de valorar cuánto tardan lo los ayuntamientos en pagar a las pequeñas y medianas empresas como digo es un ejemplo más de las trabas que está poniendo este Gobierno a los empresarios que a los emprendedores

Voz 1208 20:16 bueno pues hoy marcha a la clínica de la mañana pendientes como decíamos al principio sobre todo de la visita hoy a nuestro territorio de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis el delegado del Gobierno central en Andalucía que se ha reunido esta mañana en Chiclana con el alcalde

Voz 3 20:29 sabremos más de esa visita a las dos y cuarto en Hora catorce que hay muchísimas gracias Paco hasta luego eran a nosotros vamos a una pausa publicitaria eran tan aquí los compañeros de la redacción de deportes para contarnos la última hora del Cádiz Club de Fútbol qué pasa

Voz 12 20:47 no mañana termina el mercado de fichajes

Voz 20 23:47 cada avance la jornada tres el sábado desde las seis y media en la SER en el novecientos noventa Onda Media

Voz 30 23:55 en Radio Euskadi el equipo del Carrusel Deportivo CAC capitaneado por Ignacio de la barca con el Cádiz Club de Fútbol Real Oviedo siempre convento Horrillo el Chato Service Cumbres Mayores Hotel Restaurante La Catedral Sophie Bush barras

Voz 20 24:10 siete días seis creo en el fútbol creo en Carrusel Deportivo

Voz 2 24:19 hoy por Hoy Cádiz no es cosa

Voz 16 24:23 Reyes con Melilla con nada alegría de la Miami qué tal

Voz 12 24:47 Francia el avance de la actualidad

Voz 3 24:49 la informativa lo concerniente al deporte y al Club de Fútbol Ignacio de la barca muy buenas tardes de julio vivo era lo citas para que cierre el mercado de fichajes y la cosa en el Cádiz no se termina de mover o Armero con llegaba oficiales es oficial la llegada de Hair

Voz 1047 25:02 no eso sí que ya lo contábamos hace un par de días el acuerdo total y absoluto ya esperando esperando lo que el personal la de un delantero contrastado y de ID garantías bueno pues poco a poco e insisto que había una opción de fuera de de de España que se ha desvanecido porque ha afirmado por por otro club y ahora se está a la espera de retomar otras negociaciones que ya se han retomado para incorporar es un nueve de garantías uno o dos nueve de de garantías pero bueno vamos por lo menos que se incorpore se incorporaron no dependerá de Carrillo dependerá de de la salida de de Romera también si es que si es que sale está

Voz 31 25:44 todo muy muy muy muy en el aire pero algún nueve seguro

Voz 1047 25:47 sí sí sí bueno la otra cosa es que haya una sorpresa hay que no se encuentre hay que no se pueda no porque el mercado al final es el que el que dicta ha sido que tuviera no quieren venir otro pueden venir pues entonces no poder extraer nueve pero a ningún nueve pero la idea de la dirección deportiva traer a uno o a dos nueve o me da da como va de altura del mercado me parece a mí que va a ser uno pero luego nunca se sabe si se desbloquean las las operaciones es verdad que ya es momento en el que los jugadores que están espera

Voz 31 26:15 cuando algo mejor que estar esperando algún primera o están aguantando el tirón

Voz 1047 26:20 es algo mejor ya se agota el mercado ya esto futbolista tienen que bueno que salir que e ira aceptando otro otro tipo de de oferta o ir bajando su pretensión es ahí donde entran el Cádiz y otros muchos equipos cuando sólo está pendiente de de eso salen muchos nombres salió el de alegría que no va a ser posible según nos cuentan salió el nombre de Carlos Fernández que tampoco va va a venir al Cádiz hay una infinidad de no porque hay muchos delanteros insisto que hasta hace unos días el principal foco del caddie estaban en el mercado extranjero se continúa mirando ahí segundo de las primeras opciones eh se frustró hace un par de días y ahora a seguir esperando y a eso a confiar en que atraiga Se traiga alguien de de garantía lo que no va a llegar salvo sorpresa es otro centran es decir se va a quedar con tres centrales toda la temporada menos hasta invierno con tres centrales Icon

Voz 1316 27:14 el parche que puede ser Edu Ramos

Voz 1047 27:16 insisto que puede ser porque ayer el propio José Antonio Alba compañero de la Cadena Ser en Córdoba lo decía que Edu Ramos era un pivote breve que sí podría jugar de central pero que no se puede jugar Garrido que puede jugar de central pero que no es su lugar natural que da posición habitual al para él Ike quizá incluso menos parece Cádiz que necesita centrales expeditivo que Edu Ramos de central salió un central digamos de clase de talento para sacar la pelota jugada

Voz 3 27:44 bueno a mí insisto me parece

Voz 1047 27:46 poco a tres centrales pero está la posibilidad de Garrido de o de Edu Ramos y lo que es lo que impera ya es que llegue evidentemente el delantero eh

Voz 3 27:56 perfecto pues la trágicamente más no hay no se atreven

Voz 1047 27:58 con mucha más cosa estarán aquí en nuestros entrenadores con el balance hijo iremos también a Manu Vallejo un chaval con la cabeza

Voz 24 28:07 no digamos nada bueno escucharemos a las tres y veinte mucho

Voz 1047 28:09 hacia el como veo

Voz 3 28:12 nosotros somos bajo una pausa publicitaria enseguida establecemos conexión telefónica con el director artístico de el estival

Voz 1047 31:21 sí con el grafeno que tiene David Palomar campando a

Voz 3 31:24 vamos a seguir avanzando en este Hoy por Hoy Cádiz porque queremos acercarnos hoy a hablar con el director artístico del segundo el flamenco de Cádiz con Paco López Paco López muy buenas tardes

Voz 37 31:35 hola buenas tardes muchas gracias por atender la llamada de

Voz 3 31:38 Radio Cádiz hemos empezado con una copla de David Palomar porque hoy David Palomar actúa en el Castillo de Santa Catalina en el estreno de este escenario para el segundo y flamenco que ayer comenzó ayer por la noche con la actuación en la Casa de Ana Chris Mann cuéntenos que ofrece el segundo te iba al flamenco

Voz 37 31:56 pues soy fundamentalmente un proyecto que a una el flamenco lo que es el flamenco con una variedad muy importante con otros atractivos como es aparte de de los propios espacios es que fue anoche en El en la azotea de la Casa Pemán que Intel que es a partir de esta noche te pieza de Santa Catarina aparte del espacio la posibilidad también pues de disfrutar de un pos conciertos pues con la con la cena del festival ir con un programa muy novedoso que llamamos viendo flamenco donde reputados ejecutadas a personas que es de la comunicación del flamenco pues van a presentar particulares liar y registro de porque son grandes aficionados al flamenco decía que es una una una amplia disertación del flamenco porque podemos ver pues pues de lo que iniciaba este programa en este programa es como como bases sonoras y David Palomar hasta el otro maestros indiscutibles de del cante flamenco Come como es el caso del PL o causar apuestas más novedosas como pueden ser la que la que hubo anoche la Griezmann y flamenca o la del periodista Paco Montalvo ahora mismo absolutamente dentro de lo que son las propuestas del nuevo flamenco o el espectáculo que cierra que cierra el ciclo concretamente y a Manuel Liñán Premio Nacional de Danza con con una propuesta que a una la de haber pues el flamenco más tradicional con con las indagaciones muy personales de este grandísimo artista flamenco

Voz 3 33:42 el flamenco que comenzó ayer como estábamos diciendo y que terminará con ese broche final de Manuel Liñán el sábado también en el caso de Santa Catalina en unos decía usted que el la idea es ofrecer también cena que será servida por el Faro buena especie de simposio también donde lo en figuras del flamante también nos cuentan un poco la teoría de que ellos se han acercado al flamenco no es ese esa filosofía ese enfoque integral el que hace diferentes segundo reciba al flamenco

Voz 37 34:09 sí bueno en primer lugar el hecho de que ya reviste mejor las características de lo que podríamos llamar el festival son varios días seguidos con un planteamiento muy unitario pero además esta idea de que cuando hablamos de de de festival no solamente tenemos que hablar porque tengo estupendo el cartel de artistas sino que también podemos hablar pues de otra experiencia para los espectadores que permitan sumar a los que ya de por sí es importantísimo que la experiencia flamenca que como decía donado a este espacio a estos espacios fundamentalmente de Santa Catalina singular han ahora hay que recordar que la hora de comienzo a la hora de la tarde atardecer una hora bruja no en estos días en en en el litoral Garitano pues todo esto todo esto lo hacen el acercamiento todo muy personar al mundo el también va a hacer pues hombre buenos conocedores de grandes como pero de flamenco pues signifiquen una Experience más integral más más más completa que es la única vez que la teóricamente preferiría evidentemente unos un espectáculo unos conciertos claro

Voz 3 35:15 el es aún quedan entradas para El segundo te iba al flamenco para alguno de los espectáculos la venta anticipada en el Melli varía el precio si se compra de forma anticipada el mismo día del espectáculo así que ahí queda esta convocatoria tan destacada del panorama cultural y musical gaditano del verano

Voz 38 35:33 el finde el mes de agosto

Voz 3 35:36 Paco López el director artístico de lectivo el flamenco hemos estado hablando Paco López muchísimas gracias por atender la llamada de Radio explicar también esta apuesta que hace la Fundación Cajasol por el flamenco en Cádiz

Voz 37 35:46 nada encantado e invitar a todos los gaditanos a que a que sobre todos los días que aún quedan entradas que son los dos finales pues te acerquen por aquí porque la experiencia seguro seguro que le va a satisfacer

Voz 3 35:57 no con muchísimas gracias un saludo

Voz 37 36:00 gracias

Voz 2 36:05 pro viviendo

Voz 3 36:15 nosotros vamos a hacer una pausa publicitaria poner el broche final a esta primera parte del Hoy por Hoy Cádiz Llanos

Voz 7 36:36 el mundo se construyó en siete días buque el Clínic y construye tu sonrisa en uso lo día convoca el Clínic llega a Cádiz la revolución antes dentales implantes de carga inmediata sólo vías saldrás por Laporta con tu nueva sonrisa gracias el TAC 3D conseguimos resultados totalmente naturales al Clínic punto com un día

Voz 34 36:59 lo mires por donde lo mires fever óptico Suazo y audio Centro Suazo Feder ópticos Suazo y audio Centre Suazo cuidamos de tu visión y audición miramos fuertes salud Federer ópticos y Audio Centro Suazo atención personalizada hay realizada por profesionales eróticos día odio Centre Suazo gente que cuida Dati en Plaza San Agustín una Cari

Voz 7 37:20 estar Fes Life presenta el puerto del Carnaval Plaza de Toros del Puerto miércoles veintinueve de agosto desde las veintidós horas los mafiosos de Juan Carlos Aragón grupo de Whatsapp chirigota de los prisioneros de Subiela cuarteto el equipo ha minúscula y la antología de los bajara venta anticipada ocho euros el estar Fes life punto Conti que te hay puntos de venta habituales en taquilla diez euros al puerto del Carnaval en Ventorrillo El Chato el sabor Stephen

Voz 39 37:46 disfruta de nuestros pescados y carnes al carbón mariscos arroces ensaladas a la carta o menú degustación visite nuestra web Ventorrillo el punto com o nuestro Facebook cuando se trata de sabor todos los caminos conducen a Ventorrillo El Chato en el corazón

Voz 18 38:03 de la bahía y no ha roto la lavadora ahora a comprar otras con MJ Suazo López no servicio técnico y venta de repuestos de electrodomésticos del hogar y hostelería técnicos profesionales y seis meses de garantía Uf menos mal que está el mejor avenida del comercio catorce de Chiclana o en Suazo service punto com venderemos on line N

Voz 14 38:21 otras Suazo López la solución más barata

Voz 19 38:24 serán

Voz 2 38:25 hoy por Hoy Cádiz

Voz 3 38:36 Habana miedo Ruibal para cerrar la primera parte del hoy

Voz 12 38:39 oro y Cádiz

Voz 3 38:40 el porqué es la una menos un minuto Nos vamos a ir marchando en esta primera parte del programa de la radiodifusión mundial

Voz 16 38:49 por qué

Voz 3 39:00 en la segunda parte vamos a tener el comentario de José Antonio Iturriaga que será el que ponga el inicio de la esta segunda parte del Hoy por Hoy Cádiz que tendremos en apenas cinco minutitos hemos convocado aquí una mesa para debatir sobre feminismo con acento gaditano eh

Voz 16 39:14 su papel

Voz 3 39:16 con Asamblea Feminista Alcazarén feminista de Cádiz el Instituto Andaluz de la Mujer la Fundación Municipal de la Mujer y mucho más aquí en Radio

Voz 17 39:25 David

Voz 3 39:26 pero ni con eso vendrá también a Antonio lo abajo a la última parte del Hoy por hoy que dice hoy a rescatar a algunas coplas ni nosotros vamos a ir ya dejamos con el Servicio Nacional Internacional de noticias de esta casa hay después a la una y cinco volvemos en la segunda parte de este Hoy por hoy Khalid no se vayan por favor que está muy interesante la segunda parte

Voz 16 39:54 la furia del Dios Live

Voz 20 40:07 servicios informativos

Voz 1208 40:12 es la una mayoría en Canarias continúan las reacciones a la decisión del Gobierno anunciada esta madrugada por el presidente Pedro Sánchez de no convertir finalmente el Valle de los Caídos en un Centro de la Memoria sobre la guerra civil y el franquismo el PP dice que se podrá contar con ellos y no se lleva a cabo una revisión de la Transición y podemos insiste en que el Valle de los Caídos no puede seguir siendo un monumento a un dictador en el Senado acaban de hablar Ignacio Cosidó PP Ramón Espinar Podemos

Voz 40 40:36 sin entrar en el detalle porque no conozco exactamente cuál será la propuesta que haga el Gobierno todo lo que vaya en la dirección de mantener ese espíritu de la Transición de mantener la concordia el Partido Popular del grupo popular en el Senado lo va a apoyar todo lo que vaya en la dirección de reabrir heridas del pasado o de revisar en nuestra transición democrática el Partido Popular estará en contra no esperamos poder hablar con el Gobierno de cuáles son sus planes para el Valle de los Caídos pero ya digo lo relevante es que en España no haya símbolos que sean honoríficos para con una dictadura de cuarenta años que debe quedar en el pasado

Voz 1208 41:17 siga hasta ahora la comparecencia del ministro de Interior en el Congreso donde está hablando de inmigración y también de la política penitenciaria en torno a los presos de ETA Fernando Grande Marlaska ha acusado al Partido Popular de inyectar odio con mentiras sobre el acercamiento de presos etarras Cámara Baja Óscar García

Voz 3 41:32 desde el ministro ha confirmado que si habrá acercamiento de

Voz 1645 41:35 esos de ETA pero con criterios de legalidad y estudiando caso a caso individualmente Grande Marlaska ha pedido lealtad a los grupos políticos especialmente al PP a quién reclama que no critiquen lo que con tanto ahínco defendió en el pasado desde el PP la diputada Marimar Blanco dice que no dejarán de alzar la voz

Voz 41 41:50 el ex ministro Fernández Díaz confirmó en octubre de dos mil dieciséis su compromiso de reconsiderar la dispersión de ETA si se les olvida si se disolvía flanco favor hacen ustedes a España inyectando odio a través de falacias

Voz 42 42:08 no nos vamos a apartar porque lo que realmente nos molesta nosotros al Grupo Parlamentario Popular ya todos los que representamos es que haya cesiones a los terroristas lo que no es molestas que se acercan a los presos que no se han arrepentido que no han colaborado con la Justicia ahí están intentando cambiar el relato de vencedores y vencidos

Voz 1645 42:24 el ministro ha insistido en que el traslado a Basauri de los presos de ETA Olga Sanz y Javier Moreno no fue un beneficio penitenciario sino debido al cumplimiento del tercer grado

Voz 1208 42:33 en Cataluña la Policía Nacional ha detenido al hombre acusado de agredir a una mujer que estaba retirando lazos amarillos en el parque de la Ciutadella en Barcelona está acusado de los supuestos delitos de odio y lesiones por otra parte en cuanto a la denuncia de Puigdemont y otros exconsellers independentistas contra el juez Llarena en Bélgica se ha pronunciado hoy el ministro de Exteriores en una conferencia en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander Josep Borrell ha dicho que espera que no se produzca un problema entre Estados con Bélgica

Voz 43 42:59 esperemos que no hay problema la en marcha en las actuaciones judiciales cómo salen inicia encargado muy bien de recordar el ministro de Exteriores belga este es un tema de los tribunales en los que el Gobierno belga

Voz 1208 43:18 el juez de la Guardia Civil está llevando a cabo una operación contra empresas del sector inmobiliario por una supuesta estafa en la venta de viviendas están produciendo registros a esta hora la mayoría en Mallorca hasta allí nos damos qué datos tenemos Lucía Bórquez

Voz 1315 43:31 una decena de agentes ha registrado esta mañana la sede de la empresa Mallorca Investment donde han detenido a una persona ya han realizado otros cinco registros en la capital balear dos más en Barcelona la empresa está siendo investigada por vender promociones inmobiliarias que no existían a más de dos centenares de personas los afectados tenían que poner una señal que iba desde los veinte mil a los trescientos mil euros por una serie de pisos e inmuebles que nunca les serán entregados las víctimas planean crear una plataforma de afectados para llevar a la empresa a los tribunales

Voz 3 44:01 el detenido según la Guardia Civil está acusado de

Voz 1315 44:04 cuántos delitos de estafa y blanqueo de capitales

Voz 1208 44:07 Puerto Rico ha elevado a casi tres mil el número de víctimas provocadas por el huracán María que asoló la isla hace casi un año hasta ahora la cifra oficial no llegaba setenta muertos Ana Rebollo

Voz 0268 44:16 hacías concretamente habrían muerto dos mil novecientos setenta y cinco personas en el huracán María una cifra muy superior a las de sesenta y cuatro fallecidos que las autoridades del país dieron hace un año el cambio se debe a que el Gobierno sólo contabilizó las personas que perdieron la vida ahogadas aplastadas por edificios golpeadas por escombros no tuvieran en cuenta aquellas que fallecieron en los seis meses posteriores por una atención sanitaria deficiente falta de electricidad o agua limpia las investigaciones hechas por expertos de una universidad estadounidense sí que han considerado estos últimos factores de ahí que hayan arrojado un resultado mayor el gobernador de Puerto Rico se ha justificado diciendo que él no es perfecto

Voz 1208 44:51 pues vamos ya con la información deportiva Óscar Egido buenas tardes hola

Voz 44 44:54 Carlos noticia en San Sebastián porque qué pasa con el Real Sociedad Barcelona que se juega dentro de dos semanas Roberto Ramajo muy buenas hola qué tal muy buenas pues

Voz 1825 45:03 queda en el aire la Liga ha enviado una notificación al Ayuntamiento de San Sebastián el como institución propietaria del estadio de Anoeta a la Real Sociedad como club que compite en esa competición para informarle para notificarle que el próximo lunes va a enviar técnicos de la Liga para realizar una inspección exhaustiva de las obras de reforma del estadio de Anoeta garantizar de esa forma la seguridad completa de los aficionados y que no sucedan los lamentables sucesos que ocurrieron por ejemplo la primera jornada en Vallecas en el encuentro entre el Rayo Vallecano el Sevilla en la Real Sociedad esperan que no

Voz 0704 45:38 a ello ningún problema y que por lo tanto el partido

Voz 1825 45:40 sí pueda jugar pero si la Liga ve que no hay seguridad completan hoy garantías completas dirá a la Real que no se puede jugar el partido tendrá por tanto por delante doce días para tratar de solucionar el problema

Voz 44 45:51 además es noticia también en la Real que Imanol Aguirre hecha he dicho en la web oficial del club que se retira volando y media se despide en rueda de prensa

Voz 1208 45:57 pues es todo pueden seguir informados en nuestra web en Cadena Ser punto com nosotros volvemos a partir de las dos la una en Canarias en Hora catorce con Antonio Martín

Voz 7 46:04 cadena SER

Voz 20 46:07 servicios informativos

Voz 9 46:12 Radio Cádiz Cadena Ser

Voz 3 46:27 bienvenido han venido a esta segunda parte del Hoy por Hoy el programa Más gaditano de la radiodifusión mundial que encara ya su segunda parte en esta edición del veintinueve de agosto el último miércoles del mes de agosto pero no falta a la cita como cada miércoles José Antonio Iturriaga con su comentario vamos a empezar en esta segunda mitad

Voz 45 46:47 la flamante nueva ministra de Trabajo Magdalena Valerio nos sorprendió hace sólo unos días con unas declaraciones donde afirmaba de forma rotunda que nuestro sistema público de pensiones ha tenido pasado tiene presente iba a tener un futuro halagüeño una frase rotunda que hubiera sido anatema en boca de una dirigente socialista hace tan sólo unos meses cuando todos los grupos de la oposición y los sindicatos se unían a las asociaciones de pensionistas que convocaban multitudinarias manifestaciones en toda España denunciando la quiebra del actual sistema de pensiones precisamente coincidían estas afirmaciones de la ministra cuando se hacía público que el pasado uno de agosto las arcas del Estado habían desembolsado la cifra record de más de nueve mil doscientos millones de euros en pensiones lo que supone casi un cinco por ciento más que el año pasado las causas de esta importante subida se deben fundamentalmente al pago de los atrasos que le correspondían a nuestros pensionistas por las reválidas revalorización de suspensiones acorde con el IPC una subida que ya se incluía en los presupuestos del Estado elaborados y aprobados por los gobiernos de Mariano Rajoy y que en estos momentos gestiona el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez pero esta animosa y hasta eufórica afirmación de la nueva ministra no puede ocultar lo que es un asunto de gran preocupación para millones de españoles que ven como el futuro de sus actuales pensiones Illano les digo para aquellos que hayamos nacido entre mil novecientos sesenta y el nuevo siglo se encuentran en grave peligro tras veinticuatro años de vida del Pacto de Toledo no hemos sido capaces de sacar este complicado asunto del debate partidista y cada vez que se acercan unas elecciones todos los partidos de la vieja guardia y los recién llegados no pueden dejar pasar la oportunidad de sacar a pasear el manual de la demagogia para poner a su favor a un cuerpo electoral tan suculento como son los nueve millones y medio de pensionistas que hay en España aunque eso suponga contradecir lo que hasta hace sólo unos pocos meses sea afirmaba con gran rotundidad y quizás con una gran irresponsabilidad buenas tardes

Voz 48 51:11 si bien gran falta faltan quieres ni media naranja voy aprendiendo acumular millones mato

Voz 3 51:30 aquí estamos ya con el argumento principal de este Hoy por Hoy Cádiz ya en su segunda parte porque hemos convocado aquí en los estudios de Radio Cádiz en el paseo marítimo nuestros estudios a a representantes del feminismo la provincia de Cádiz de la ciudad también a cargos que tiene mucha responsabilidad en esto qué hacer de la lucha feminista podemos saludar ya por ejemplo Araceli Orozco de el café feminista Araceli muy buenas tardes

Voz 0134 51:54 hola muchas gracias por aceptar la invitación

Voz 3 51:57 León también está con nosotros Isabel cantó de la Asamblea Feminista Isabel muy buenas tardes