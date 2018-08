Hoy por Hoy Cádiz (30/08/2018)

Voz 1 00:00 nosotros nos vamos

la ONG Pro Activa Open Arms cuyo barco ha venido operando en el Mediterráneo rescatará migrantes en aguas del Estrecho y el mar de Alborán bajo la coordinación de Salvamento Marítimo según han anunciado esta entidad en redes sociales y ha confirmado el Ministerio de Fomento la ministra de Trabajo migraciones y Seguridad Social Magdalena Valerio ha asegurado hoy durante su comparecencia en la Comisión en el Congreso de los Diputados que España contara el uno de octubre con un total de cinco mil trescientas cincuenta y nueve plazas de acogida de inmigrantes sobre violencia hacia las mujeres el Instituto Andaluz de la Mujer atendido en los seis primeros meses del año a cuarenta y cinco mil seiscientas mujeres más de diez mil de ellas por violencia de género han subido las denuncias y eso es porque las mujeres se sienten más amparadas para dar este paso según ha destacado la presidenta de la Junta Susana Díaz que han mantenido esta mañana un encuentro con los equipos técnicos provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer en el incremento de las denuncias que hemos tenido

Voz 5 01:46 por segundo año consecutivo en este dos mil dieciséis

Voz 1 01:49 siete el cierre del dos mil diecisiete

Voz 5 01:52 es consecuencia de esa mayor seguridad en las mujeres a la hora de ir a denunciar eso hay que ponerlo en valor pero hay que acompañarlo de recursos

Voz 0134 02:01 un hombre ha fallecido esta mañana en la playa del Zapico en la capital almeriense según la persona que llamó al uno uno dos parece que el hombre habría sufrido un infarto mientras se encontraban el agua ir economía las acciones de Abengoa se desplomaban más de un quince

Voz 6 02:14 por ciento a las nueve y media de la mañana después

Voz 0134 02:17 de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores le haya advertido de que si prospera el split el desdoblamiento de acciones podría incurrir en manipulación de mercado todo esto lo ampliamos a partir de las doce y cinco en tiempo de Hora catorce

Voz 13 05:27 radio

Hoy por hoy Cádiz en la edición correspondiente a este último jueves de agosto jueves treinta

Voz 14 05:58 mundial

Voz 6 06:07 un tiempo de radio en el que vamos a explicarles contarles y llevarles lo que ocurre lo que ese debate lo que se cuece en Cádiz en su bahía siempre con un tono ameno y distendido el la previsión pone que debería haber poniente hasta ahora pero lo que estamos viendo desde los estudios de Radio Cádiz que ya saben que están en un sitio privilegiado es que hay viento de

Voz 15 06:25 Caja Rural del Sur patrocina la información del tiempo Caja Rural del Sur formamos parte de

Voz 16 07:04 xima mañana a esos iba a subir un poquito más el Mercury las temperaturas llegarán hasta los treinta ahí

Voz 6 07:11 dos grados en la ciudad de Cádiz hasta los treinta y cuatro en la bahía también se van a incrementar las mínimas el índice ultravioleta ha bajado hoy a siete menos lesivo la exposición al sol y hoy vamos a tener trece horas de sol tres minutos menos que ayer el sol se va a poner a las nueve menos cuatro minutos para los paseantes de orilla sepan que la bajamar ha sido hace veinte minutitos Ike la pleamar va a ser a las eh

y ahora que se acerca la vuelta a la rutina al trabajo para mucho no sé si usted habrá tenido en alguna ocasión un problema laboral pero cuando uno lo tiene suele pensar rápidamente los sindicatos que han sido históricamente el brazo de los trabajadores el amparo de los derechos labor la crisis económica se ha llevado muchas cosas por delante muchísimas pero una de las más importantes que se ha llevado creo que es la confianza a los sindicatos la imagen del colectivo sindical ha quedado muy manchada muy salpicada por casos de corrupción sobre todo en Andalucía ir porque la crisis también mucha gente lo perdió todo ir ellos entendían que los sindicatos no habían hecho el ruido que debían ante una circunstancia tan excepcional como la que vivían no sólo ellos sino miles de trabajadores y esa grieta de confianza en los sindicatos es muy peligrosa muy dañina para el propio trabajadora en es como una trampa en la que hemos caído porque el sindicalismo es realmente necesario que sí que hay sindicalista que dan una imagen radicalmente distinta al mensaje de los sindicatos que sí que los sindicatos tradicionales hallado también por unas estructuras mastodónticas que llevaban a no sabemos muy bien pero aquel sindicalismo como tal es necesario porque es el único gran asidero que puede tener un trabajador cualquiera para reclamar sus derechos laborales esos que tanto y tanto han costado lograr esos por lo que tantas personas han corrido riesgos de represión en muchas el poder está o en el dinero o en la Unión y los trabajadores normalmente no son de los que más dinero obtienen en una empresa idea de ellas polvos estos lodos por aquella grietas de confianza en los sindicatos tradicionales se han colado ahora sindicatos alternativos cada vez con más esta las mareas también cariz tenemos otro ejemplo la coordinadora de profesionales del metal pues a representantes de esta coordinadora de profesionales del meta hemos invitado al hoy por hoy en el día de hoy para que nos cuenten su visión que problemas ven en el sector del metal y cómo quieren articular esa unión que va cogiendo fuerza como decimos poco a poco te tendremos hoy como siempre un programa variado fresquito con un ramillete de argumentos de lo más variado así que también vamos a tener más cosa no vamos a ir a charlar con el responsable del catering El Faro y también vamos a tener en los estudios de Radio Cádiz al jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional a Félix Gómez todo eso y mucho más aquí en el Hoy por Hoy Cádiz en este que es el programa más gaditanas la radiodifusión mundial

Voz 1208 15:18 no como está el patio La Bella cuéntanos Fox a comenzar hoy hablando de pesca el ministro de Agricultura Pesca y Alimentación Luis Planas alistado lo hizo ayer a los partidos a apremiar a sus representantes en las instituciones parlamentarias europeas para ratificar cuanto antes el acuerdo entre la Unión Europea Marruecos en materia pesquera lo dijo ayer en su comparecencia en la Comisión de Grandes ah y pesca en el Congreso de los Diputados a petición del grupo parlamentario de Unidos Podemos según el ministro para el acuerdo adoptado por la Comisión Europea ha tenido en cuenta la sentencia del Tribunal de Justicia la Unión Europea en relación con el acuerdo pesquero anterior su aplicabilidad sobre todo en las aguas adyacentes al territorio del Sahara Occidental proyectándose daría cumplimiento a la sentencia pero con todo planas y que recordaba también ayer el punto de vista de

Voz 30 16:01 pocos para el Reino de Marruecos la región del Sahara es una parte integrante del territorio nacional sobre el que ejerce la pleamar

Voz 9 16:09 tú atributos de soberanía como son

Voz 30 16:12 en el resto del territorio nacional en cualquier

Voz 1208 16:14 casos recordamos al nuevo acuerdo incorpora ciento treinta y ocho licencias noventa días para buques de Andalucía Galicia y Canarias mientras en Cádiz el Sindicato Unificado de la Policía ha expresado su disconformidad con la intención del nuevo Gobierno central del nuevo Ministerio del Interior que valora como saben el regreso de la policía a la antigua sede de la Comisaría de la avenida descartando en el corto plazo la ejecución de una nueva sede el SUP ha explicado que el edificio de la avenida está siendo sometido a mejoras pero superficiales y que su interior siguiesen instada adecuado para esa función Carmen Velayos del sindicato

Voz 31 16:45 bueno pues nosotros no crea no creemos que sea la la opción ideal Mi ni la conveniente en que volvamos a a la antigua comisaría de Policía Nacional es un edificio que Soler hago un lavado de cada de cara pero por dentro está el ruinoso hay que hacer y hay que acometer y gastar un montón de dinero en en temas

Voz 32 17:06 como ha ido acondicionado como dieciocho de Dios

Voz 1208 17:08 no de inmuebles y es una información que publica hoy los compañeros de La Voz de Cádiz alguno de los inquilinos de los bajos de la antigua residencia del tiempo libre tienen intención de agotar

Voz 33 17:16 hasta el último recurso legal de los que disponen antes

Voz 1208 17:19 de desalojar el local para facilitar el derribo del inmueble lo que puede provocar nuevos retrasos en su demolición por parte de la Junta de Andalucía en clave laboral destacamos hoy también la denuncia de Comisiones respeto a la pérdida de personal en la venta de billetes au detención de clientes en las estaciones de ferrocarril de Cádiz y Jerez en ambos casos las plantillas se han reducido en un cincuenta por ciento hábil finos secretario de la federación de servicios ferroviarios de Comisiones

Voz 34 17:42 al el deterioro de la calidad del servicio la grandes colas para ser atendido los viajeros las esperas innecesarias y todo esto es un error de planificación y esto ahora mismo por ejemplo ha tenido un accidente una compañera de de Cádiz de la venta de billetes ya los compañeros está quitando los descansos están naciendo jornada doce horas entradas amenazas en la noche entrenadas y de la mañana para poder cubrir mínimamente para que la ya no se cierra

Voz 1208 18:12 por último enclave política que la Junta de Andalucía subvencione las reformas necesarias en bares restaurantes hoteles esa es la propuesta del Partido Popular lo llama Plan Renove turístico lo cifra en unos diez millones de euros para toda la comunidad andaluza se presentó ayer en el Puerto de Santamaría el Partido Popular lo va a reclamar en el Parlamento andaluz para que se incluya en los próximos presupuestos Ana he parlamentaria del PP

Voz 35 18:34 es el Gobierno de Andalucía quién tiene que demostrar la complicidad con esto ya que son los generadores de empleo y por tanto los que dinamizan la economía un plan renove que hemos cuantificado en diez millones de euros que suponga al fin al cabo subvenciones para este tipo de negocio a la hora de restaurar bien los mismo

Voz 1208 18:54 Ivor último en esa misma conferencia de prensa el mensaje del candidato a la alcaldía por el Partido Popular Germán Bernardo quien reclamó en materia turística la necesidad dijo de que el puerto recupere su sitio y Andalucía como referente en el mundo turístico bueno pues en julio de momento esto es lo que tenemos ahora

Voz 6 19:09 pues a las dos y cuarto mucho más en Hora catorce muchas gracias Paco

Voz 36 19:13 no

Voz 6 19:18 venga vamos a una pausa publicitaria aquí los compañeros de la redacción de deportes

Voz 6 21:44 para el avance de la actualidad informativa lo concerniente al deporte y al Cádiz Club de Fútbol Ignacio de la barca muy buenas tardes ahora ahora lo escuchábamos mejor Ignacio muy buenas tardes hola muy buenas e contaros cómo está la cosa está el patio

Voz 42 21:58 bueno pues dependientes evidentemente del mercado de fichajes está a puntito de de cerrarse quedan apenas dos días para que el refuerce su equipo de momento de una calma tensa ese bucear y lo decíamos el mercado extranjero focalizado incluso los Países Bajos pero de momento no se termina de cerrar nada se mida también otra opción Descartes de equipos que no pueden inscribir futbolista tipos Reis ayer del Reus perdón ayer salía en nombre de Miguel Linares hoy se habla también de la posibilidad de Lekic delantero de treinta ese año tanto que sólo hizo ocho goles el año pasado hizo un partidazo por cierto en el partido el en Reus lo estoy viendo y en el en el campo verticalmente se me quedó grabado el partido que hizo porque está mayor que tampoco hizo muchos goles el año pasado en todo caso da la sensación de que no termina de una realidad que no termina de llegar Aznar ha de concretarse nada pero es cierto que se sigue trabajando que va a llegar un delantero o voz tiene pinta de que sólo uno porque el tiempo apremia pendientes del lateral izquierdo que no termina tampoco de encontrar la salida Brian Oliván y la verdad es que es de lo que ocupa la mayor parte de de las tertulias deportiva de la calle es el tema del delantero todo el mundo pregunta por dónde vas a cualquier sitio y el delantero y el delantero delantero llegara pero de momento igual va a apurar un poquito

Voz 0714 23:21 el plazo vamos que estamos en la misma situación que ayer que da sólo un día bueno yo entiendo que Cuba estarán avanzando cosas pero de puertas para fuera

Voz 42 23:30 has es verdad que son días de mutismo absoluto e incluso en el Louis en el digamos entorno de representantes hay ayer hablaba con varios representantes Si bueno prácticamente no había nada concreto donde tú no te decía una cosa otro diciendo lo contrario se que decían que no había nada avanzado ellos no sabía que hubiese nada nada avanzado es complicado luego hay mucho movimiento de piezas que pueden cambiar las cosas no va por ejemplo hablamos de primera división por tu de ir al Sevilla Ángel puede ir al Girona esto le abriría el hueco a Sergi Guardiola un poquito más en el en el Córdoba digo Sergi Guardiola porque era uno de los nombres que se podían haber planteado más como una utopía realmente porque estaba como cuarto delantero de Córdoba pero dejó claro pero pero el el Córdoba le estaba esperando también como posibilidad profundizando quiere jugar en Segunda División digo que todavía se puede moverse mucho en las piezas para que acabe pescando algo bueno esa es la esperanza de momento

Voz 6 24:26 a las tres y veinte más Ignacio que tenemos aquí IM

Voz 0714 24:29 dio de todo el partido frente al Oviedo al partido del día

Voz 42 24:33 el sábado estará con nosotros a día además de información de última hora estará con nosotros aquí en los estudios de nueva edición de ser corredor con Manolo Góngora de Córdoba que se ha proclamado subcampeona de de España entre andó la atleta gaditana que nos va a acompañar a que un ratito los los estudio para hablar de de su experiencia es habitual de nuestro tiempo de de radio una gaditana que desde luego es espectacular los logros que que consigue un auténtico ejemplo

Voz 38 25:18 restaurante con Bulli gran variedad de arroces y tapas de elaboración casera risotadas con Bulli en calle Amilcar barca de Cádiz en el paseo detrás del colegio San Felipe o en Facebook y si quieres que te lo llevemos a casa llama al nueve cinco seis cero siete cero dos cuarenta y ocho restaurante con bulle sabores contradicción

Voz 17 25:36 ha abierto todos los días encantador celebramos el Día del Socio de Carrefour ven el treinta y uno de agosto porque te descontamos Oliva en todos los productos de alimentación productos frescos bebidas droguería perfumería Carrefour además aprovecha para repostar en nuestras que son horas ir un diez por ciento

Voz 21 25:58 había pasado estas en tu Casajuana varía te ha quedado preciosa que amplia y encima en la mejor forma de Chiclana pues

Voz 22 26:06 sí pero estoy encantada y todo han sido facilidades anima ni mujer

Voz 1 26:09 ahí vente a vivir aquí últimas viviendas en reciben

Voz 23 26:12 en el capítulo colegios guarderías zonas verdes muy cerca del centro llama Marly al Stade b5 seis cuarenta sesenta y tres setenta y uno o visita a mí

Voz 1 26:20 por Chiclana punto com talleres colchón servicio oficial

Voz 43 26:24 yo en Chiclana vehículos nuevos de ocasión y kilómetro cero ofertas especiales para empresas y autónomos ven a conocernos estamos en Chiclana calle caraza XXXIII talleres colchón su coche en las mejores manos

Voz 27 26:37 tu tienda de vinos en Cádiz como ya sabes es Magerit y todos los meses tenemos el vino del mes ir a gusto

Voz 11 26:44 la Rioja diez Caballero Crianza dos mil quince y de quince meses en roble es un vino tradicional estilo Chateau burdeles con expresión de fruta por sólo siete con ochenta y cinco euros

Voz 27 26:55 plena Magerit tu tiendas de vinos prueba el vino del mes está en vinos Magerit punto

Voz 21 27:01 es más más de mayor sea bocata doctora como bailarín

Voz 1 27:06 aún queda Spinners matizarla en pista

Voz 44 27:10 la descansó en tu combatimos preparado para la vuelta al cole noventa colchones a noventa y nueve euros noventa inundó de colchones a sólo noventa y nueve euros con material visual ético y con núcleos de alta densidad a ayudarles a cumplir sus sueños con tumba Tale Jerez parque comercial detrás de Leroy Merlin en el puerto en el parque comercial

Voz 1 27:27 vaya mal mirar todas las características

Voz 45 27:32 el pajarito que bonito

Voz 46 27:35 esto no te pasaría si tuvieras una pérgola de pérgolas Fernández con pérgolas Fernández yo me río del sol de la lluvia de Los Pajaritos

Voz 47 27:42 pérgolas y Porsche este madera ahí de aluminio y además montamos todo tipo de toldos pérgolas Fernández en calle tradiciones en Chiclana seiscientos veintinueve sesenta y cuatro ochenta y siete setenta y uno o en pérgolas Fernández punto com

Voz 29 27:55 hoy por Hoy Cádiz

Voz 16 27:59 uno al menos dos minutos de la tarde íbamos a ir a

Voz 6 28:04 a charlar con el que ha tenido Alfaro pero tenemos aquí a un invitado decepción que ya está en los estudios de Rebeca así que vamos a ir con él ya se lo hemos dicho en este Hoy por Hoy Cádiz que sigue ahora con Angus han Giulia Stone que hoy tenemos en los estudios de Radio Cádiz al jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana el comisario Félix Gómez Novoa que cumple ocho meses en el cargo no lleva ni un año en el cargo pero lo podemos saludar ya de Félix Gómez Novoa muy buenas tardes o las buenas tardes muchísima gracia por atender la llamada de Radio cuando usted no ha cumplido todavía ni un año en el cargo cómo le está yendo cuenten

Voz 1208 28:53 sí efectivamente llevo al cargo de la Brigada sobre accedan a Cádiz desde el mes de enero bueno vamos progresando va progresando

Voz 6 29:01 en qué momento está actualmente la seguridad ciudadana en la capital gaditana que sea encontrado

Voz 1208 29:06 ahora mismo la asegura ciudadana en Cádiz es una que es muy fuerte tenemos ahora mismo numerosos dispositivos en funcionamiento que nos hace pensar que bueno pues está controlada gana no es no es una localidad que tenga grandes picos de delincuencia pero vamos lo los picos de delincuentes que se van detectando pues se van corrigiendo sobre la marcha

Voz 6 29:27 no se puede considerar una ciudad relativamente tranquila

Voz 1208 29:31 sí relativamente tranquila y segura

Voz 50 29:34 ahí datos que señala

Voz 6 29:36 Alain quehay de un posible incremento de actividad delictiva más eso no obedece tanto a la realidad que ustedes perciben en el en el a pie de calle en las patrullas

Voz 1208 29:47 nosotros en la cual la incidencia delictiva que recibimos en la que se recibe a través de las oficinas de denuncias evidentemente la que los ciudadanos no ponen de manifiesto los los acontecimientos que se han sucedido así como las investigaciones que nosotros hacemos desde el punto de vista tanto de seguridad ciudadana como de Policía Judicial de la Brigada Provincial de la Comisaría Provincial no hay un repunte espectacular ni muchísimo menos puede haber algún pico en determinados delitos cómo ha podido ser hace unos días atrás los robos con intimidación pero bueno se montaron los dispositivos oportunos ese corrigió sobre la marcha se detuvo a los autores ha vuelto otra vez al cauce normal de las la seguridad ciudadana

Voz 6 30:25 a usted viene de Madrid sumando todas las ciudades tendrán sus particulares características delictivas también o no del la mayoría de la ciudad de todo se repite son patrones que se repiten prácticamente

Voz 1208 30:36 poco más o menos la delincuencia habitual la delincuencia como en la misma en toda España tanto en Madrid como Sevilla poco más o menos lo mismo hay temas concretos y específicos como pueda ser la parte sur del Campo de Gibraltar con respecto a la inmigración ilegal y con respecto al tráfico de estupefacientes pero bueno son son hechos puntuales que vienen determinados por la zona en la que se cometen

Voz 6 30:59 y cuál es el principal foco de inseguridad ciudadana por así decirlo cuáles son sus prioridades que usted ustedes no no pierden de vista ningún momento

Voz 1208 31:07 nosotros ahora mismo tenemos activado un dispositivo concretamente de para evitar los hurtos fundamentalmente los hurtos a los cruceristas que vienen de visita a Cádiz para lo cual es hemos montado un dispositivo de de motos de motos de baja cilindrada que están patrullando continuamente lo que es el Cádiz antiguo lo que es el Casco Viejo que es donde se mueven los turistas es donde más posibilidades hay de que se produzcan estos incidentes hurtos va a haber siempre porque el propio señor que está la playa el vecino de al lado un teléfono móvil eso es prácticamente inevitable pero sí como como el hecho de que salte ya sea sede surte a los cruceristas eso sí lo tenemos controlado ya digo hoy es un objetivo prioritario dentro de lo que la accedan a fondo

Voz 6 31:52 mental mente Se trata de trabajar el poder disuasorio que tiene la patrulla no

Voz 1208 31:56 efectivamente la presencia policial disuade al delincuente de hacer sus sus hechos y al mismo tiempo contó damos una seguridad al ciudadano a los comerciantes y al público en general que tramita osea que transita por la zona que es el que nos viene nada transmitir sus inquietudes ese problema

Voz 6 32:14 las víctimas de los robos en verano son fundamentalmente turistas

Voz 1208 32:19 no no ya les digo que como está montado el dispositivo y preferentemente a al Casco Viejo en el casco viejo pues surge de todo pero no no tiene porque es un un tipo determinado de víctima no ni muchísimo menos

Voz 6 32:33 sí que les diría a aquellos que asocian inmigración con delincuencia realmente esa ecuación tan fácil como lo pintan algunos

Voz 1208 32:41 no ni muchísimo menos el fenómeno de la inmigración y conlleva lo muchas personas de distinto tipo y carácter entonces no podemos asimilar una cosa con la otra

Voz 50 32:52 y están ustedes son unos

Voz 6 32:54 a y anómala si me lo permite empezaron en una comisaría provisional porque hicieron obras en las que había anteriormente a la que supuestamente no iban a volver en la avenida principal de la ciudad y ahora la Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha dicho que bueno que la intención es volver a la comisaría que tenían antes de la avenida principal están ustedes ahora mismo en el edificio del Pirulí y en la zona de Santa María del Mar una decisión al que no hay calabozos esos implica una merma para para el servicio

Voz 1208 33:22 sí efectivamente no hay no hay calabozos porque no es una comisaría entonces como el edificio no está proyectado para para va a ser una comisaría no tiene las necesidades de servicio básicas que necesita una comisaría nosotros nos estamos apoyando en la comisaría de San Fernando para hacer la custodia de los detenidos lo cual no implica pues un traslado de detenidos es muy habitual detenidos a San Fernando para ya paraca que era que no pues algo de detrimento de la de los sindicatos ambos de ciudadana de aquí de Cádiz se dedican a esa parte

Voz 6 33:54 cuáles son las principales necesidades del cuerpo en la ciudad

Voz 1208 33:57 bueno supongo que como todos toda la plantilla de Policía Nacional personal medios técnico más medios humanos más medios materiales bueno la la generales que pueda tener la policía a nivel nacional

Voz 6 34:10 día policial en la Brigada de Seguridad Ciudadana cuántos agentes patrullan por las calles como es el dispositivo que ese que se despliega

Voz 1208 34:17 bueno nosotros tenemos el dispositivo está compuesto por vehículos de vehículos zeta que llamamos nosotros que son de radio patrullas que atienden única exclusivamente al servicio al cero noventa y uno que es donde se reciben todas las llamadas de emergencia policiales luego tenemos el dispositivo que he comentado de las motos scooter uniformadas por el centro al margen de policías de paisano que van en función de las necesidades del servicio lo mismo pueden estar hoy por ejemplo en el mercadillo conocido popularmente como ello pues tenemos el servicio allí que da sus frutos evidentemente en otras otra localidad a otras zonas de la localidad donde son necesarios pues también se desplaza

Voz 6 34:56 en cuanto personal del que hay ahora mismo al ciudadano

Voz 1208 35:00 estamos entorno a los ciento setenta funcionarios

Voz 6 35:02 mi patrulla todos los días y respecto a casos concretos el caso de La Laguna hubo varios atracos recientemente cómo se afrontó ese caso generó intranquilidad en el barrio la investigación fue poco a poco pero al final acabó dando sus resultados en apenas dos semanas

Voz 1208 35:18 sí efectivamente la en el barrio Santa María generó una alarma grande los robos con intimidación que cometió un individuo bueno pues ante esa amenaza evidente y palpable pues se montó un doble dispositivo doble dispositivo en tanto en cuanto que por un lado en la Brigada de Policía Judicial hacía sus investigaciones al mismo tiempo que la seguridad ciudadana tenía el control externo de lo que era el barrio Santamaría para lograr la identificación de él

Voz 6 35:44 la Laguna no el barrio de La Laguna

Voz 1208 35:46 sí sí en el barrio de La Laguna que ha dicho Santamaría

Voz 6 35:48 en el barrio de La Laguna y finalmente se logró detener al sospechoso evidentemente

Voz 1208 35:56 Se detuvo al autor es le intervino el arma el arma que había utilizado para cometer los los atracos y bueno pues puso a disposición judicial de momento está en prisión preventiva

Voz 6 36:07 también hubo otro caso hace no mucho de robos en taxis en el interior de de taxis que motivó también una salía del Ayuntamiento becas diciendo que que bueno que faltaba personal de la Policía Nacional la ciudad que daba cierta sensación de inseguridad como es la coordinación con la Policía Local de la ciudad la coordinados

Voz 1208 36:25 tiene buena ahí cuando nosotros cuando tanto porque quedaba municipal como nosotros tenemos algún tipo de evento en pero próximo lo que hacemos es que nos reunimos bien mesa técnica bien la Junta Local de Seguridad y ahí es ponemos la parte que del dispositivo que afrontamos cada uno dentro de sus competencias específicas y la coordinación de buena en general es buena

Voz 6 36:45 cuál es tu día a día también quería preguntarle si ese auto evaluada en el sentido de el tiempo de respuesta ante un determinado caso que les pide lo ciudadano una llamada al cero noventa y uno como suele hacerse ustedes evaluando asimismo su labor el tiempo de respuesta cómo mejorarlo

Voz 1208 36:59 sí por supuesto nosotros cada la salas noventa y uno que sea implementada hace poco aquí que lleva atiende desde aquí desde Cádiz a las localidades de alrededor en las que está desplegada Policía Nacional nosotros tenemos ahí en el sistema de sistema de control es muy simple nosotros cuando con Recio somos una llamada Comisión indicativo se controlan los tiempos que tarda es indicativo de que es el de comisiones hasta que llega al punto que es necesario entonces eso se va controlando y bueno pues la respuesta es el control de la respuesta es tanto para el tiempo que se tarda en recibir la llamada es decir descolgar el teléfono y con sonar al coche ese tiempo Se valora por una parte y por otra parte el tiempo que tarda el vehículo en llegar de de que se le comisiones hasta que llega al punto donde necesaria

Voz 6 37:49 bien señor Gómez Noa explíqueme cuál es el día a día de el jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana

Voz 42 37:54 iré a esas acciones si cuál es el día

Voz 6 37:56 si a ustedes como se lo plantean llega un lunes un martes ni cómo se plantea el día que es lo que hace

Voz 1208 38:02 pues lo lo primero que se hace a primera hora es revisar parte del día anterior lo los hechos delictivos Cabedo las incidencias cabido tener conocimiento de lo sucedido el durante las veinticuatro horas anteriores a renglón seguido a primera hora de la mañana yo personalmente me reúno con los jefes de las distintas brigadas de Policía Judicial Información Extranjería científica y por supuesto el de su vida ciudadana ir hacemos una valoración de lo acontecido nos informamos de lo que ha habido al tiempo que que se da cuenta de proyecto diario de la actividad que se va a hacer y así un día y otro día todos los días del año

Voz 6 38:39 ni para ir terminando una prioridad un objetivo un deseo que quiere culminar en su etapa de jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana que se plantea ahora mismo en la ciudad de Cádiz para mejorar la seguridad ciudadana la ciudad de Cádiz cuál sería una pérdida

Voz 1208 38:54 la mantener los servicios que ahora mismo tenemos un poquito mejoradas

Voz 6 38:57 pues ahí queda el deseo del comisario Félix Gómez Novoa jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana muchísimas gracias por acercarse a Radio Cádiz para contarnos un poco también ese otro lado que muchas veces Nobel lo ciudadanos de las actuaciones policiales y de la Brigada de Seguridad Ciudadana muchísimas gracias

Voz 1208 39:12 en gracias a ustedes por el contar con nosotros

Voz 16 39:28 sí así hemos ido consumiendo la primera parte de este

Voz 6 39:31 hoy por hoy volverá a la una hay cinco de la tarde se quedan con los servicios de noticias de esta casa nacionales e internacionales un y cinco vuelve el programa gaditano de la radiodifusión mundial en su segunda parte no se vayan se porque va a merecer la pena

Voz 6 48:48 buenas tardes bienvenidos de nuevo al Hoy por hoy Khadija El programa más gaditano de la radiodifusión mundial que ya afronta su segunda parte en este jueves treinta de agosto como tenemos muchos llevaría los argumentos en esta segunda parte vamos ya decididamente a por el primero de ellos por qué en el sector del metal de la Bahía de Cádiz está dando mucho que hablar últimamente una organización que se llama coordinadora de profesionales del metal que ha llegado a convocar huelgas ha llegado a plantar cara a los sindicatos mayoritarios que tienen normalmente mayoría sobretodo en la empresa matriz del sector del metal de la bahía de Cary que Navantia fundamentalmente hoy hemos querido invitar aquí a los estudios de Radio Cádiz a representantes de la Coordinadora para que nos expliquen un poco de qué se trata la coordinadora del profesionales del metal y que momento atraviesa el sector del metal en la Bahía de Cádiz a sus ojos estamos ya en los estudios de Radio Cádiz con Raúl Toro Raúl muy buenas tardes tarde muchas gracias por atender la llamada de Radio Cádiz también está con nosotros Gonzalo Grimaldi muy buenas tardes y Antonio Muñoz Antonio Muñoz buenas tardes hola buenas tardes bueno lo primero porque surge la coordinadora de profesionales del metal y que es la coordinadora de profesionales del metal