Hoy por Hoy Cádiz (31/08/2018)

Voz 0534 00:12 muy buenas tardes avance de noticias de Andalucía la Audiencia Provincial de Cádiz ha ordenado reabrir la investigación sobre la tragedia del Tarajal cuando dieciséis migrante murieron al tratar de entrar nadando a la ciudad de Ceuta mientras eran repelidos por la fuerza de seguridad en Algeciras e investigado un vecino como presunto autor de los últimos incendios de este verano en Tarifa a la Guardia Civil ha identificado a varias personas de momento no se han producido detenciones en página política hoy el presidente del PP Pablo Casado estará en la localidad malagueña de Álora para participar a partir de la una en el tradicional acto de inicio del curso político del Partido Popular de Andalucía y a esta hora la presidenta de la Junta Susana Díaz presenta en Sevilla la colaboración de la Junta con la veinte Bienal de Flamenco de Sevilla junto al alcalde de la capital y el consejero de Cultura y a las tres de la tarde comienza la operación especial de tráfico en Andalucía donde se esperan más T ochocientos noventa mil desplazamientos a esta hora según informa la DGT ya hay retenciones de

Voz 2 01:06 siete kilómetros el entrada Sevilla por la A cuatro

Voz 0534 01:09 tres kilómetros el A49 también retenciones de cuatro kilómetros en la A cuarenta y ocho en dirección a San Fernando más noticias de Andalucía en Hora catorce escuchan la Cadena Ser

buenas tardes sean bienvenidos al hoy por hoy la edición correspondiente a este último viernes de agosto viernes treinta y uno

Caja Rural del Sur patrocina la información del tiempo

Voz 1646 04:52 de momento no sopla con mucha intensidad Se nota eso sí un aumento de las temperaturas así como siempre que corre el Levante pero esta zona que el agua del mar está más limpia de algas mucho más fría mañana va a soplar Levante pero con más fuerza e mañana vamos a tener rachas de cincuenta y cinco kilómetros por hora temperaturas en ligero ascenso pero agradables aún así entre veinticuatro y treinta y dos grados que estamos teniendo hoy en la ciudad de Cádiz

Voz 0666 05:30 la Bahía de Cádiz vamos a tener también este fin de semana entre veintidós y treinta y cinco grados en la ciudad de Cádiz trabajar un poquito las máximas este fin de semana se harán entre los XXIII hilos

Voz 13 05:42 tal

Voz 0666 05:43 el índice ultravioleta repunta y se quedan ocho y hoy vamos a tener doce horas y cincuenta y nueve minutos de sol

Voz 1646 05:48 Sol que se va a poner a las nueve menos cinco la bajamar va a llegar en nada en unos minutos a la una menos cuarto si quieren dar un paseíto por la orilla es perfecto para el aperitivo pleamar La Ser a las siete de la tarde

sí es que es uno de los días más esperado del verano musical en la Bahía de Cádiz porque llegar Ricky Martín al Muelle Ciudad a la ciudad década un cantante con un prestigio internacional bastante importante veinte años en la picota en lo que es sin duda una de las fechas más señaladas en rojo de en el verano gaditano que ha tenido también en el cáncer Mi si festival de Chiclana la gran apuesta musical de la Bahía de Cádiz

Voz 0666 08:05 en la Bahía de Cádiz evidentemente vive su temporada alta su temporada grande en verano sobre todo porque es cuando más se desplazan cuando más gente se va de vacaciones y muchos eligen Ghazi que es un buen destino un buenísimo de cine pero con el clima que tenemos aquí con la necesidad de generación económica cerrarla baraja cuando se acaba el verano puedes es un privilegio con un punto un tanto absurdo que no podemos no debemos permitir quinto

Voz 15 08:34 eh

Voz 1646 08:35 es vox populi que hay que luchar contra la estacionalidad del turismo y por eso hay situaciones que no terminamos de entender muy bien por ejemplo los servicios de playa nadie va a ir a la playa cuando daba un temporal como los que vinieron en el pasado mes de marzo pero imagínense ustedes que el calor ahora decide quedarse hasta noviembre que hacemos renunciamos a ofrecer los servicios de playa

Voz 0666 08:54 dándonos en una planificación que sea hecho a principios de

Voz 1646 08:56 Daniel

Voz 7 08:58 en fin

Voz 1646 08:59 clamar un poquito más de agilidad de cintura también a las administraciones en estas gestiones para que adapten los servicios de playa por ejemplo

Voz 0666 09:06 a las condiciones climatológicas en Cádiz por ejemplo eso ahora debe ser más fácil todavía con los servicios municipales que se note que se nota que se supone que debe ser esa una de las ventajas

Voz 16 09:19 con esta partida

Voz 0666 09:24 huir de la estacionalidad no es sólo adaptarnos al tiempo para exprimir el sol y playa eh esa oferta de playas también potenciar la oferta cultural insistir en la apuesta musical erigirse como más como mucho más que un simple el litoral para anclar esa oferta para todo el año en los municipios es básico clave dotar de actividad al centro a los cascos históricos al corazón de la trama urbana

Voz 15 09:45 promocionar claro

Voz 1646 09:46 si nuestra filosofía pues la manera de la que pasa el tiempo aquí que es diferente verdad Madrid en las grandes ciudades toda esa historia que tenemos aquí de la que podamos presumir que no es poca cariz diferente por muchas cosas y hay una cosa clave caemos bien como sociedad tenemos un buen cartel tenemos un cartel de ser una sociedad off Talaia que también sabe disfrutar de la vida y aquí hay mucha calidad de vida

Voz 0666 10:06 pues vamos a aprovechar ese mensaje

Voz 16 10:10 Annette Diana

este Hoy por hoy claves vamos a recorrer como solemos hacer cada viernes algunas de las previsiones del fin de semana en la que de dices en este tiempo de radio en el que sólo vamos a contar hasta las dos menos cuarto de la tarde cuando llegará la Cámara de los Balones

Voz 0666 10:31 sí

Voz 16 10:39 tuvo algo que sal pero real

Voz 17 10:47 a menudo sin bajar a presos

Voz 0666 15:06 que llevaba más de la actualidad informativa la Bahía de Cádiz

Voz 1646 15:11 José Román Paco muy buena como está el patio

Voz 0666 15:13 cuéntanos pues hoy con referencia a dos

Voz 27 15:16 portantes en el Puerto I en Cádiz El Puerto la obra del nuevo parking de Pozos Dulces ha llegado a un momento significado porque ya está en construcción la tapa de la obra lo que en el futuro será el suelo del nuevo paseo marítimo en superficie o el techo interior del aparcamiento según como lo diremos Se trata décimos de un paso importante porque ha explicado el alcalde David de la Encina una vez que este ya completa esta fase ese podrá iniciar la urbanización del nuevo paseo en superficie que va a permitir remozar además el parque Calderón con el que estará conectado avanzando en el proyecto de paseo paralelo al río Guadalete el alcalde de la cita

Voz 28 15:49 ya se está trabajando en crear la tapa es decir esa losa que va a ir por encima y que es sinceramente el principal objetivo de la ciudad al puerto ir cuanto antes las APA para empezar a construir arriba al paseo fluvial de El Puerto de Santa María en paralelo a ese paseo se puede ir terminando el pub Inn sin problema porque el sistema de construcción va con una tuneladora subterránea que no impiden que por arriba haya tráfico ya había actividad

Voz 27 16:16 el puerto además después de que el Ayuntamiento declarase hace unas cuantas semanas a principios de este mes de agosto el estado de ruina del inmueble la Junta de Andalucía tiene ya ultimada la reserva económica que va a permitir sacar a licitación la obra de demolición de la barriada de José Antonio con su desaparición el puerto va a ganar solo pero sobre todo va a recuperar normal lo hace la convivencia que se vio muy afectada en esa zona de la ciudad desde la década de los años ochenta como resultado de la acción del narcotráfico en la zona esa promoción de viviendas había sido construida en el año mil novecientos cincuenta y siete está compuesta por cuatro bloques son noventa y seis viviendas en su totalidad en este momento el complejo se encuentra prácticamente abandonado desalojado casi en su totalidad solamente permanecen habitadas dos casas con cuyos propietarios está ahora negociando como decimos la Junta ultimado ya la tramitación necesaria para sacar los próximos días a licitación la obra de demolición en Cádiz el teniente el alcalde de movilidad Martín Vila inicia hoy una nueva ronda de contactos con los vecinos y con los comerciantes para presentarles el texto de la que va a ser la primera ordenanza municipal sobre estacionamientos regulados en Cádiz el documento ya sido conocido por los grupos de la oposición debería ser aprobado antes de final de año el objetivo de la ordenanza según dice el Ayuntamiento de reordenar los aparcamientos aprovechar mejor el uso y facilitar el estacionamiento a los residentes fundamentalmente el texto introduce cambios en el uso de la zona azul de la zona naranja crea la zona verde en respuesta a la solicitud de vecinos en cuanto por ejemplo a la zona azul se mantiene dentro de su uso como plazas de rotación para fomentar el reparto del limitado espacio de aparcamiento que tiene la ciudad el tipo máximo de esta lo seguirá siendo de tres horas pero como novedad Se abre a vehículos comerciales e industriales que podrán estar estacionados un máximo de cuatro horas y media y que serán gratuitos en los treinta primeros minutos en cuanto a los usuarios con movilidad reducida el tiempo de la zona azul será ilimitado gratuito en las plazas señaladas en cuanto a la zona naranja va a permitir el estacionamiento a los residentes en las zonas más deficitarias para los residentes al tiempo de permanencia será ilimitado en estas zonas a un precio de cien euros anuales diez euros al mes ó cincuenta céntimos diariamente para las personas con movilidad reducida será gratuito también aquí en el caso de las plazas señaladas y por tiempo ilimitado Nos estamos hoy también deteniendo a en una convocatoria que ha hecho publica el chef del mar Ángel León

Voz 4 18:30 en el próximo mes de septiembre del dieciséis al dieciocho

Voz 27 18:33 eso tiene previsto celebrar un foro que va a convocar a los principales cocineros españoles entre ellos Ferran Adriá o José Andrés también algunos de referencia en el mercado internacional hasta completar una nómina de setenta chef que vendrán a la bahía para debatir para cocinar para participar en un es Space que por ejemplo que está organizando a poniente el restaurante de Ángel León en el puerto de eso será a mediados de septiembre pero si queríamos señala de esta convocatoria y por último ya saben que la Comisión Europea ha anunciado esta mañana que va a plantear a los Estados miembros de la

Voz 4 19:01 fue la permanencia

Voz 27 19:04 tú al horario de verano suprimirlo los habituales cambio hace ahora dos veces al año que realizamos para adaptarnos a la actividad de la luz solar ya saben que la medida había sido muy discutida y finalmente el presidente de la Comisión va a proponer la eliminación de de ese de esa medida esta mañana hemos sondeado la opinión de los gaditanos sobre esta cuestión Alvar reinado ha recogido estas voces

Voz 29 19:23 Chipre que ni beneficia ni perjudica dijo una cosa que lo mismo

Voz 2 19:27 en por la mañana hay más luz

Voz 29 19:30 tarde hay menos luz así que quiero

Voz 1763 19:33 muy bien muy bien que no haya cambio de hora que sigamos el horario que tenemos hasta ahora siempre igual no hace falta que no se reduce el consumo en el nada bien en bien me deben porque los volvía loco cuando hacían el cambio de hora ahí el reloj biológico del cuerpo no funcionaba bien

Voz 30 19:55 es también y sinceramente no creo que afecte mucho el cambio de hora porque bueno yo creo que está bien porque en verdad en invierno quizá no anunció hace bastante pronto no

Voz 1763 20:06 me parece una buena medida porque así anochecer masa manos es más tarde no ya sin puede aprovechar Thomas Hardy

Voz 31 20:15 fue que no vuelvan a la realidad que nos dejen vivir nuestras horas de sol como Dios manda porque el ahorro si lo hay se lo están llevando las grandes empresas nosotros no hemos visto nada de eso ni en el precio de la factura ni en nada a mi me parece mejor porque

Voz 32 20:29 eh tú jugando un día que las discotecas cerraran antes que no tuviéramos a casa que no tuviéramos nada disfruta pues eso influía mucho en que daba órdenes no saliéramos tanto he Kagan Campbell avala pues mucho mejor

Voz 27 20:44 pues ya ven que mayoría de opiniones favorables naturalmente no tienen ningún valor científico pero sí la curiosidad de saber que está poniendo la calle de este asunto

Voz 1643 20:51 pues pago a las dos y cuarto mucho más todo lo que se mueva eso es que luego echar hasta luego

avanza de la actualidad informativa lo concerniente al deporte que viene cargaditos de actualidad ya sólo avanzamos vendrá en la segunda parte los compañeros en el Rosal vendrá en la segunda parte con lo más fresquito de la actualidad deportiva así que nosotros vamos a ir a por más argumentos de manera decidida vamos a una pausa publicitaria muy rápida enseguida estamos ya que los estudios de Radio Cádiz con Álvaro Zaldívar de Allen doy para conocer qué hace al en la ciudad de Cali que es una asociación muy solidaria

Voz 15 24:25 venga

Voz 0666 24:31 aquí estamos en el Hoy por hoy Khadija el programa más gaditano de la radiodifusión mundial

Voz 39 24:34 no

Voz 1643 24:35 y ahora tenemos argumentos solidario podemos decir porque vamos a hablar con Álvaro Zaldívar que es un trabajador social de Allen doy Álvaro Zaldívar muy buenas tardes hola buenas tardes gracias por acercarte a los estudios de Radio Cádiz para contarlo

Voz 1646 24:48 los que es al en doy Ikea doy

Voz 41 24:51 pues bueno gracias a vosotros por invitarme muy buena doy es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja aquí en la ciudad de Cádiz desde el año mil novecientos noventa y nueve estamos ubicados en la barriada de La Paz y bueno desde entonces puede hemos movido implementando diferentes programa comenzamos trabajando como menores por los menores tienen hermanos jóvenes y empezamos a trabajar con jóvenes vinieron después la los padres las madres muy bueno ya lo hacemos un trabajo que oíamos que compete o llega a toda la familia

Voz 1646 25:17 no tenéis en la barriada de La Paz no sí no

Voz 1643 25:20 bueno la verdadera paz en el centro de Eduardo Bueno que ahora se llama Centro de Promoción de menos

Voz 1646 25:24 ni a seis curso hay actividades en verano en invierno este verano por ejemplo qué es lo que habéis hecho

Voz 41 25:31 pues en verano el verano digamos que es la la parte del año donde más trabajo se condensa porque bueno lo lo que que los menores pues dejan la actividad escolar y muchos de ellos que durante el invierno pues van al colegio oí tienen el comedor en el colegio pues de un desasistido y doce a través de de programar un programa de la Junta que se llama garantía alimentaria nosotros cada año puede desarrollar unas colonias urbanas de verano con comedor en la que los pequeños este verano anillos ciento cuarenta menores repartidos en setenta y uno el colegio Campo del sur de Cádiz setenta y uno en el centro de alguno de la barriada de chapa como digo los ciento cuarenta ido durante todo el verano han estado asistiendo a va a nuestros centros ir desarrollando actividades lúdicas actividades formativas de de apoyo escolar asegura Andrés tres comidas al día desayuno la el almuerzo y una bolsa con la merienda

Voz 1646 26:20 eso depende también de un como lo has dicho de financiación de la Junta Andalucía también un pequeño problemilla no hay este verano

Voz 41 26:25 sí bueno acá al al al final del has el final del verano se senos adelantó digamos o se nos quedó sin financiación el programa tuvimos ahí como un pequeño amago de tener que que cortarlo en mitad de del de la actividad pero bueno se arregló rápidamente en el mismo día arregló y bueno hay que decir también que agradecer la celeridad de la Junta en este caso en abordar el tema en el apoyo que que que sentimos por tanto por la Familia por los usuarios como por la administración y bueno bien está lo que bien acaba ahí acabó bien todo perfecto

Voz 1646 26:56 fue un malentendido se solventó rápidamente afortunadamente porque a mí también mueve una estructura importan tendiendo de personal para atender a ciento cuarenta y dos menores en verano pues no es poco

Voz 41 27:06 sí además bueno el los programas de verano se cruzan con los que digamos mantenemos durante todo el año es verdad que en verano tenemos incrementar mucho la plantilla porque bueno tenemos además los niños con los que trabajamos lo menores con los que trabajamos son menores en riesgo que tienen bonos característica muy específica y que necesitan de mucho de mucho apoyo de mucho acompañamiento entonces en verano si podemos llegar incluso a treinta personas trabajando en los diferentes programas que tenemos

Voz 1646 27:29 cómo enfocar las actividades son menores en riesgo exclusión social como nos decía cómo enfocar y la actividad de qué es lo que os planteáis cuando llega entiendo que el engranaje está puede muy pulido después de tantos años pero como lo plantea cómo lo afronta y qué necesidades veis

Voz 41 27:45 nosotros en principio sea el lo importante es que los menores encuentren un espacio de encuentro un espacio porque no deja de ser un verano en no dejan de ser sus vacaciones no queremos que sea una continuidad del colegio porque además los cansa porque hará mucho van incluso a su propio colegio imagínate lo que es tener vacaciones y tener que ir a tu de trabajo pues complicado entonces lo que tratamos es que transformar un poco el espacio que sea un espacio lúdico que ellos sean los protagonista utilizamos mucho los recursos de la ciudad vamos a la playa utilizamos desplazados parque es un lugar de encuentro porque bueno no todos los niños son del mismo colegio te encuentras gente diferentes colegios de diferentes edades hay muchos espacios de convivencia y sobre todo intentamos que sea como digo un sitio de alegría sirvió de alegría que además bueno y te comento que Lendoiro significa alegría en el idioma caló porque nuestro primer trabajo poner trabas visto la asociación lo hizo con con niños de minorías étnicas de etnia gitana yo doy significa alegría entonces me gustó mucho la palabra hay lo que intentamos montar siempre lo que intentamos transmitir que que que los niños estén alegre de que los niños están felices

Voz 1646 28:47 el curioso en verano las actividades entiendo que se desarrollan por la mañana en invierno ya por la tarde siempre depende de las administraciones cómo salen adelante proyecto tenis por vuestra cuenta cómo va la cosa

Voz 41 28:59 bueno dependemos de de subvenciones y de ayudas tanto de la Administración como de fundaciones Fundación La Caixa apoya diferentes programas que desarrollamos intentamos también tener financiación propia de hecho gestionamos una escuela infantil que está convenida Sants son buenos una guardería que tenemos allí en el propio centro por la mañana y eso permite ciertos porcentajes de financiación propia porque bueno depender absolutamente de la administración ya tenemos experiencia en el tema de que los vaivenes de la política pueden hacer mucho daño entonces siempre intentamos mantener ahí pequeño bueno pequeños remanente de de de capital propio para no no para no llevarnos sorpresas

Voz 1646 29:44 soy algunos testigos privilegiados de las necesidades que también tienen los menores en riesgo de exclusión de cómo está evolucionando en ese sentido demográficamente Cádiz desde el noventa y nueve que diferencias habéis advertido por ejemplo hasta ahora que cumplió diecinueve años veinte el próximo

Voz 41 29:58 pues mira y demográficamente evidentemente es un hecho de hecho allí en la barrena probar las riadas han ido cerrando colegios agrupando a los alumnos porque bueno cada vez hay menos hay menos menores pero te diré que socialmente de hecho lo comentaba el otro día anecdótico pero bueno representativo no nosotros de como diez o doce años en Bynum programa de Canal Sur hacernos un vídeo sea hacernos un reportaje grabó en vídeo la barriada de la pasé mal programas solidarios que creo que todavía está cantera grabó la Barriada de la Paz que es zona de transformación social está delimitada por la Junta Andalucía como una zona de transgresión social grabó a los vecinos grabó nuestra actividad grabó en estos labor y eso fue hace doce años nosotros ese vídeo lo seguimos utilizando hoy en día para ponérselo a gente que viene nosotros todos los veranos organizamos un campo de trabajo en el que vienen XXV Voluntario de toda España para explicarle el contexto en el que trabajamos seguimos utilizando ese vídeo que hace doce o quince años que se grabó eso dice mucho de la situación de Cádiz no de la de la poca evolución que ha tenido en este caso la Barriada de la Paz que ha tenido efectivamente no podemos decir que no ha tenido evolución pero no la que debiera tener eh

Voz 1646 31:05 mucho el niño de lo que aprendí Chase a principio de los un mil en tiene hoy ya tienen sus propios hijos que también están yendo con usted eso también un un ciclo un círculo que se va a cumplir

Voz 41 31:14 sí eso lo llamo cumplido uno y es verdad que lo que lo los menores con los que empezamos en el noventa y nueve los estamos trabajando ahora con sus sino incluso algunos de los que empezaron con nosotros

Voz 0594 31:24 tan trabajando como nosotros como a educadores que eso también

Voz 41 31:26 es algo que no nos enorgullece bastante

Voz 1646 31:30 yo también quería preguntarte Álvaro tener programas de inserción laboral y un programa muy curioso sobre para menores tutelados por la Junta andaluza menores inmigrantes que hasta los dieciocho años estaban tutelados y después es verdad que había una crítica muy importante de que se les dejaba a su suerte en la calle tenéis un programa para dirigido especialmente a ellos no

Voz 41 31:50 sí esos son programas que están financiadas por La Caixa el programa Incorpora un programa que se desarrolla a lo largo de todo el territorio nacional hay uno muy específico que es el incorpora jóvenes es tutelado que se dirige a todos los recursos se dirigen a insertar laboralmente a esta joven que tienen unas características muy especiales son jóvenes que han pasado la infancia la mayoría de ellos llegaron de forma ilegal al país llegaron bien en patera en bajos de camiones eh han estado hasta los dieciocho años como bien dice en centros de acogida a los dieciocho años pues bueno se encuentran que están en la calle que muchos de ellos o la mayoría no tienen formación algunos todavía ni siquiera dominan el idioma

Voz 42 32:28 y bueno evidentemente

Voz 41 32:30 el problema porque bueno resulta que está ven en la calle entonces el La Caixa e implementó ha implementado un programa en el que se desarrollan cursos formativos en los que se prepara para un empleo este año hemos tenido uno de hostelería

Voz 42 32:45 aquí uno de animación animación socio cultural

Voz 41 32:48 igual hemos tenido hemos estado estamos trabajando actualmente han realizado sus prácticas profesionales y podemos decir que algunos están ya insertado laboralmente agradecer también a las empresas que colaboran en este programa porque sin ellas es imposible las empresas tienen que hacer un esfuerzo entender que son chico son jóvenes que han nacido en otro país pues bueno circunstancia evidentemente del azar pero que lo que tienes muchas ganas de trabajar y muchas ganas de insertarse y muchas ganas de regularizar su vida de de bueno he de tener una una vida normal como como queremos todos

Voz 1646 33:17 es un proyecto de vida al final claro porque es lo que qué es lo que buscan Álvaro ya para ir terminando dos preguntas más una necesidad realmente cuando se habla mucho bueno al alcalde que hay menores que pasan hambre y demás son una posición en la que puede hablar perfectamente para hablar de ello hay necesidad Se pasa necesidad y en pleno siglo XXI

Voz 41 33:36 buenos días Fini que es necesidad pero evidentemente si hay jamás si hay necesidad hay hay familias que si efectivamente están en situación muy vulnerable muy muy vulnerables cualquier mínimo contratiempo destroza cualquier previsión económica pasan efectivamente digo situaciones muy muy complicada esto lo sufren los menores evidentemente de una forma directa porque bueno de hecho nosotros en el en el programa en el que cuando tenemos un catering cada día que les da de comer y si hay muchas familias que se llevan la misma comida del mediodía se la llevan para la escena sábanas todo al final en la comida que bueno que no se ha comido ese día intentamos repartir algunas familias que vienen cada día a a llevar a escena evidentemente no es plato de buen gusto ir a un sitio a recoger comida lo vemos también en diferentes de que hay en Cádiz diferente asociaciones que reparten comida es un hecho que que sí que hay gente que pasa

Voz 1646 34:32 por lo menos dificultad como trabajador social en una zona complicada también socialmente que es lo más gratificante del trabajo que desarrollas día a día de qué es lo que te aporta más

Voz 41 34:45 pues el el ver que lo chico o los jóvenes con los que ha trabajado evidentemente pues desarrollan una vida y bueno hay Eagle tiene un proyecto y empiezan a ser felices cuando los es por la calle te lo encuentra te cuentan que lo están haciendo están trabajando que están empezando a estudiar o que han terminado ya estudia eso raramente gratificante y ahí está

Voz 1643 35:05 en la cola del supermercado de repente te toca la espalda te saluda uno con

Voz 41 35:08 yo que trabajé hace quince años y se sigue acordando de Di son cosa que que la verdad es que que merece la pena no por esa cosa merece la pena

Voz 1646 35:15 Alvaros arriba de trabajador social le ha dado muchísimas gracias Carmen radicales para contarnos esta labor tan bonita que hacéis el Papa muchas gracias muchas

Voz 41 35:22 nosotros no

Voz 43 35:24 ah

Voz 15 35:26 no

cero uno encajado la una menos cuatro minutos conociendo la labor

Voz 1646 35:35 tan importante tan necesaria que hace a Lendoiro nosotros vamos a hacer una pausa publicitaria enseguida ya ponemos el broche a final a esta primera parte del Hoy por Hoy Cadí volvemos a la una y cinco pero no se vayan porque tenemos que ponerlo

Voz 1646 38:44 llevamos poniendo el broche final a esta primera parte

Voz 1 38:48 por día

Voz 1646 38:49 minutito para la una de la tarde y entonces llegarán los servicios informativos esta casa nacionales e internacionales y nosotros retomaremos aún hay cinco como cada día

Voz 1 39:01 todos

Voz 1646 39:03 con treinta créditos que tenemos ahora mismo en la ciudad de un viento de levante que va cogiendo poco a poco fuerza pero que de momento está calmado de mucho más que mañana cuando vamos a tener rachas de viento de hasta cincuenta y cinco kilómetros hora

Voz 0666 39:22 en la segunda parte del hoy porque cada vez vamos a tener muchos y diversos argumentos radiofónicos vamos a irnos

Voz 1646 39:29 el también con Manuel Liñán que mañana en el segundo estival flamenco de Cádiz y también queremos hablar en conexión telefónica con Antonio de María el presidente de los hosteleros ente nosotros nos vamos a ir marchando ya siquiera besáramos con los servicios de noticias de otra casa volvemos a la una y cinco no se vayan

Voz 1 39:48 fin

Voz 0325 40:12 una mayoría en Canarias el presidente catalán Quim Torra insiste en su respuesta a Pedro Sánchez que previamente le había advertido de lo que puede ocurrir si se retoma la vía unilateral Torra ha asegurado durante una visita a Perpiñán en Francia que él daba por hecho que el Gobierno español quería dar una respuesta política a un problema político y también que cumplirá lo que le ha dicho el pueblo de Cataluña Barcelona Pau rumbo

Voz 0225 40:32 Torra entiende que Sánchez aunque no lo especifique amenaza con volver a aplicar el ciento cincuenta y cinco a lo que el president les recuerda que la posición que le trasladó el Gobierno socialista es la de responder políticamente de manera negociada Torra reitera que su obediencia es al pueblo de Cataluña Preguntado sobre si eso significa volver a la vía unilateral si es lo que decía el Parlament el president lo niega de esta manera

Voz 0325 40:54 quiere decir eso quiere decir que eh como catalanes y nosotros entendemos que la soberanía al pueblo de Cataluña radica en el Parlamento Cataluña por lo tanto yo tendría un problema sino no obedeciera al Parlament de Cataluña es es mi problema como presidente de la Sanitat sino otro

Voz 0225 41:11 Torra ha hecho estas declaraciones como decías desde Perpignan en la parte catalano parlante de Francia donde ha visitado la escuela catalana hay también se reunirá con la presidenta del departamento y el alcalde de esa ciudad que ordenó retirar los lazos amarillos se negó a firmar un manifiesto que pedía la libertad para los presos del pluses

Voz 0325 41:27 Ciudadanos es una al PP en su intención de que el Gobierno no pueda sacar adelante el techo de gasto y unos presupuestos que incluyan una posible subida de impuestos para las rentas más altas el Partido Popular asegura que pondrá todas las dificultades posibles en el trámite parlamentario que algo similar acaba de decir el secretario general de Ciudadanos José Manuel Villegas

Voz 27 41:45 pero la esperanza rectifique sino de incapaz de aplicarse fórmulas porque no tiene fuerza suficiente para hacerlo porque es incapaz de aprobar un techo de gasto porque es un gobierno incapaz de sacar adelante unos presupuestos generales y por lo tanto nos vamos a salvar seguramente los españoles en este caso gracias a esa incapacidad de Sánchez de esas fórmulas que serían contraproducentes

Voz 0457 42:08 E insisto pondrían en riesgo

Voz 27 42:10 salida de la crisis

Voz 0325 42:13 al menos ese seiscientos cuarenta niños migrantes han muerto en el Mediterráneo desde el año dos mil catorce según Save the Children que señala que la cifra puede ser incluso mayor porque muchas de las desapariciones que se producen en el mar no están certificadas en lo que llevamos de año mil quinientas cuarenta y nueve personas han muerto intentando llegar a Europa de las que sesenta y cuatro eran menores vamos ahora de nuevo a Barcelona el sindicato de trabajadoras sexuales cuya creación ha autorizado el Ministerio de Trabajo según la ministra Magdalena Valerio por un error ha leído un comunicado en esa ciudad en el que insiste en la necesidad de constituirse como tal el sindicato han asegurado que las próximas semanas iniciarán los trámites cuéntanos Albert Prat

Voz 51 42:56 jugadoras sexuales después de la decisión del Gobierno de Sánchez que quiere dar marcha atrás a la tramitación de un sindicato de prostitutas la agrupación otras han anunciado que a finales del mes que viene constituirán sí o sí un sindicato oficial de trabajadoras sexuales para defender sus derechos

Voz 41 43:11 ha denunciado la connivencia del Gobierno socialista

Voz 51 43:14 dicen que no pueden aguantar más sin paro vacaciones mi jubilación en definitiva sin que estas trabajadoras no tengan unos derechos laborales que defiendan según el comunicado organizaciones internacionales como la ONU la secretaria general de otras Concha Gurrea ha acabado diciendo No somos sujetos pasivos somos personas adultas que sabemos luchar para lo que queremos dentro de la legalidad establecida

Voz 0325 43:37 el vicesecretario de Organización del PP se refería a esta mañana en la SER a la decisión de la ministra de tratar de revertir la creación de ese sindicato Javier Maroto lo considera otra rectificación del Gobierno

Voz 0893 43:47 por las mañanas aprueban un decreto lo aprueban en su ministerio con las personas que ella ha puesto de confianza que no sólo cuentan ya la tarde eh dicen que qué horror no han metido un gol y estoy abochornado bueno Si esto fuera sólo esta ministra pero es que es esta ministra con el Sindicato de Construcción sale todo de Justicia con el asunto Llarena ahora sí ahora no es el ministro del Interior con la inmigración

Voz 0325 44:11 pues vamos ya con la información deportiva Óscar Egido buenas tardes

Voz 7 44:14 hola buenas tardes está hablando Luis Enrique en la sede de la

Voz 1643 44:16 la selección española de fútbol acaba de dar hace unos minutos su lista para los partidos ante Inglaterra Croacia que buena sexo debú y recordamos novedades en la lista y que dice el seleccionador Javier Herráez muy buenas

Voz 52 44:27 qué tal si está Sergio Ramos en la lista no están único que ni Jordi Albany tampoco Yago Aspas habla de los presentes hindú de los ausentes ha dicho Luis Enrique escuchamos en directo sonido de sala del técnico de la selección española

Voz 53 44:41 de Gea del del Manchester hay cinco jugadores pero hay un número grande de de jugadores españoles allí y creo que ese muy interesante ya partida aquí la lista cada

Voz 41 44:52 no es

Voz 7 44:55 una lista sólida en directo en la duda

Voz 1643 44:58 la roza la primera lista de Luis Enrique además hoy a las doce de la noche se cierra el mercado de fichajes en España a la una y media el Real Madrid presenta a Mariano en el Santiago Bernabéu en la Vuelta Ciclista a España séptima etapa ciento ochenta y cinco kilómetros de Puerto Lumbreras Pozo Alcón totalmente llana una tapadera

Voz 0325 45:12 pues es todo pueden seguir informados en nuestra web en Cadena Ser punto com nosotros volvemos a partir de las dos la una en Canarias en Hora catorce con Antonio Martín

buenas tardes bienvenidos de nuevo a esta segunda parte del Hoy por hoy la segunda parte ya no va a llevar hasta las dos menos cuarto cuando llegará a la Cámara de los Balones de este tiempo de radio

Voz 0666 46:00 difusión mundial

Voz 1646 46:03 como mucho y variado argumentó en esta segunda parte para contarles todo lo que se está cociendo la Bahía de Cádiz

Voz 0666 46:09 casi todas las previsiones que hay también para el fin de semana en el apartado lúdico de

Voz 1646 46:14 Cio que son muchas y variadas también

Voz 0666 46:16 ahí

Voz 1646 46:20 pero tenemos una cosa pendiente de la primera parte suele llegar entonces el avance informativo en lo concerniente a deportes pero ya les hemos dicho que lo íbamos a tener al poco más tarde la una y cinco de la tarde porque los compañeros estaban en el Rosal pero ya han llegado inhumar a contar lo que pasa

Voz 0666 46:34 la de crudo

Voz 54 46:37 del cosa de Reyes con nombre dos porterías un ardiente

Voz 7 46:44 recién llegado del Rosal el muy barajar

Voz 0594 46:47 hola qué tal Julio muy buenas tardes y además fue con la última hora de Cádiz porque mientras venimos de caminos desde la ciudad deportiva del equipo cadista hacia capo de la entidad amarilla hizo oficial la llegada del delantero centro que necesita Álvaro Cervera es Lekic el futbolista que jugaba en el Sporting de Gijón esta temporada pues ha firmado con el Reus y los problemas económicos de la entidad catalana pues parece que van a seguir ayer hablábamos con nuestro compañero Pino en tiempo de SER Deportivos Cádiz parecía que una ampliación de capital pues iba a solucionar todos esos problemas con las inscripciones de de su futbolista pero igual no todos los jugadores llevan no podría ser inscritos ayer calle puedes ha pecado el delantero centro que que quería sea rescindido también el contrato de de Javi Carpio y el equipo cadista pues pendiente que a últimas horas del mercado de ver qué futbolista podría incorporar evidentemente si se pone algún otro futbolista interesante a tiro del Cádiz va a intentar pescar lo porque cuál la otra la otra opción los de Álvaro Cervera van a tener fichas libres en esta en este mercado porque con la inscripción de todos los futbolistas todavía van a rezar alguna fichas después de cierre de del mercado los jugadores que que de libres podrán ser incorporados por aquellos equipos que sigan teniendo ficha vacía en su en su

Voz 41 48:03 plantilla el Cádiz libera con

Voz 0594 48:06 un Javi Carpio una una ficha más porque recordamos que Javi Carpio no entraba en los planes de Álvaro Cervera pero sí que había sido inscrito porque tenía contrato desde desde el año pasado y tenía que escribirlo porque sino pues estaría cometiendo una irregularidad así que vamos a ver qué es lo que sucede en estas últimas horas decir

Voz 7 48:22 el mercado eh

Voz 1646 48:25 esto que haya más salidas

Voz 0594 48:26 pues estamos pendiente también de haber qué sucede con la salida de Brian Oliván que para salir pues tendría que de que llegara una buena oferta parecía que iba a ir rumbo a A Coruña pero el Deportivo puede también tiene que rescindir a uno de los laterales izquierdo que que todavía tiene parece que no está claro Ia apunta a que Brian Oliván se va a quedar aquí por lo menos hasta el mercado de diciembre aunque en estas últimas horas se pueden suceder todos esos acontecimientos que durante el verano han ido a un ritmo tedioso lentísimo y que parece que no iban a solucionar pues en cuestión de dos horas se pueden solucionar a falta de

Voz 41 49:01 del cierre del mercado y es que la premura de

Voz 0594 49:03 el tiempo puede hacer que todas esas situaciones Cambil en sólo un segundo

Voz 1646 49:06 hoy ha habido rueda de prensa de Álvaro Cervera