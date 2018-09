Hoy por Hoy Cádiz (03/09/2018)

Voz 1 00:00 es la una a mediodía en Canarias

Voz 1645 00:05 los negociadores de Unidos Podemos piden al Gobierno que la aprobación de los presupuestos generales sea cuanto antes responden así al calendario que esta mañana a primera hora detallado Pedro Sánchez en la SER el presidente del Gobierno espera presentar el proyecto de Presupuestos a finales de noviembre para que se aprueben en marzo horquilla de tiempo que Unidos Podemos cree que se debe adelantar informa Mar Ruíz buenas tardes

Voz 1441 00:26 buenas tardes y creen que hay margen para negociar y presentar unos presupuestos expansivos que pudieran entrar en vigor el uno de enero y le piden al Ejecutivo que pisen el acelerador incluso antes de culminar una reforma de la Ley de Estabilidad que consideran podría retrasarse por las maniobras de PP Ciudadanos en la Mesa del Congreso Carlos Sánchez Mato responsable de Economía de Izquierda Unida y uno de los interlocutores del Gobierno en esas negociaciones valora así el calendario anunciado por el presidente en la SER

Voz 0362 00:51 no es que lo hubieran ya hable lo veo tardío yo creo que este país necesita ese reviertan los hachazos de los recortes del Partido Popular cuanto antes y eso es lo que nos genera la necesidad de decirle al Gobierno que tiene que ir de una manera mucho más rápida a la hora de aprobación de unos presupuestos que no sean los del Partido Popular

Voz 1441 01:11 Sánchez Mato recuerda al Gobierno que para poner en marcha toda la agenda social que defiende se necesita dinero

Voz 1645 01:17 Sánchez también ha confirmado en Hoy por hoy que los Presupuestos bueno incluir un impuesto al diésel que no va a afectar a los profesionales del transporte

Voz 1 01:24 el día es digamos sumará

Voz 1722 01:28 con un combustible altamente contaminante Éste es un Gobierno ecologista por tanto todo lo que tenga que ver con la Transición Energética con la sostenibilidad de nuestro país sobre todo en un asunto tan particular como es la movilidad privada que es altamente contaminante pues lógicamente será digamos tendrá su traducción en la creación de o la subida de este impuesto

Voz 1645 01:49 más cosas la justicia belga decidirá finalmente sobre la extradición a España del rapero balconing que el próximo día diecisiete de este mes esta mañana ha comparecido ante el juez en ese país donde se encuentra huido después de ser condenado en España a tres años de cárcel corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 02:04 mal Toni confía así en que podrá continuar en libertad aunque hoy el juez no ha dicho nada será el día diecisiete cuando conozca la decisión final aunque mientras tanto del celebra dice haber podido defenderse mientras acusa a la Audiencia Nacional española de actuar como grupo de derecha radical lo escuchamos

Voz 2 02:24 me detuvieron he tenido que la justicia en un país europeo que en que no es en eso España espeleólogos te voy a cambiar y que después de lo que ha pasado aquí la Audiencia Nacional entre las armas y se disuelva como Venecia de extrema derecha que es nada

Voz 0738 02:41 pero son sus declaraciones al salir de esta vista que ha durado aproximadamente tres cuartos de hora

Voz 1645 02:48 el juez que investiga el futbolista del Barcelona Gerard Piqué por conducir sin puntos ha preguntado a la Dirección General de Tráfico si le había avisado en persona de que no tenía puntos tal y como establece la ley el juzgado está a la espera de esa respuesta de la DGT para continuar o no después sus diligencias Barcelona Punset

Voz 0196 03:03 el juez está recabando información para saber si Gerard Pique conocía que ya no tenía ningún punto cuando la Guardia Urbana lo denunció el pasado viernes en el paseo de Gràcia tras cometer una infracción el titular del Juzgado de Instrucción XXVII de Barcelona ha abierto una investigación formal tras recibir el atestado de la Policía ya ha pedido ya la Dirección General de Tráfico que informe si la comunicación de pérdida de puntos fue una comunicación personal según establece la Ley comunicación personal que se hace mediante una carta certificada cuando no se localiza al interesado se acaba publicando un edicto en el Boletín Oficial de la Provincia el juzgado está ahora a la espera de recibir esta comunicación oficial para tomar alguna medida contra el jugador del Barça

Voz 1645 03:42 Nos queda la información el deporte Óscar Egido buenas tardes

Voz 1643 03:44 hola buenas tardes a la una y media se concentra en lo que te iba cuatro convocados por Luis Enrique para los partidos ante Inglaterra y Croacia que semana jugara en Londres y en Elche los próximos días ocho y once de septiembre y luego a las siete entrenar a la selección a puerta abierta en la Ciudad del Fútbol además Scariolo acaba de dar la lista de la selección de baloncesto para la tercera jornada y la novedad es que vuelves es Sergio Rodríguez Sergio Rodríguez para jugar ante Ucrania y Letonia los días catorce dieciséis diecisiete de septiembre y que une convocado de la idea es decir la tercera jornada Segunda con el Almería Málaga las nueve la vuelta hoy tenemos etapa de descanso

Voz 1645 04:14 es todo sigue la información actualizada en Cadena Ser punto com y desde las dos la una en Canarias ya en tiempo de Hora catorce con José Antonio Marcos

es la una a mediodía en Canarias

Voz 8 08:53 fomentan su imaginación a los jóvenes

Voz 13 08:55 generan confianza ya los más mayores profesionalidad valores que son la llave para el éxito en la habitado por eso somos lo que hacemos tenemos clara a los tramita educación públicas de Andalucía una huella para toda la vida Junta de Andalucía

Voz 1 09:14 esto es escuchando Radio Cádiz estás escuchando la Cadena Ser

Voz 15 09:25 uno

Voz 17 09:40 buenas tardes nos asustan que sólo un cambio de sintonía eh que este sigue siendo hoy Hoy por hoy Cádiz este lunes en su edición del trece de septiembre Yeste sigue siendo evidentemente el programa más gaditano de la radio difusión mundial pero es lógico que es extraño porque esta sintonía que escuchan de fondo es que empezamos temporada allí está sintonía es la que a partir de anunciar la llegada del Hoy por hoy aquí en la SER

Voz 16 10:05 no

Voz 17 10:09 puede que le cueste al principio pero poco a poco día a día van a ir cogiendo le cariño ya verá

Voz 16 10:15 estamos en una edición

Voz 17 10:16 en Hoy por Hoy Cádiz porque hoy se ha presentado la nueva temporada en esta casa en la SER y esa presentación nos ha llevado a tener programación para toda España hasta la una de la tarde en cualquier caso todos los días como siempre vamos a llevarles aquí lo que pasa y no pasa en la olla de Cádiz desde las doce hasta las dos de la tarde eh aquí en el Hoy por Hoy Cádiz que se abre hoy a la rutina del primer lunes de septiembre con viento del sureste

Voz 16 12:10 no

Voz 17 12:12 si ante enojada tiempo a conocer el avance informativo de la jornada hizo una parada en Chiclana que vamos a hacer para conocer más de la jornada a ser emprendedor y también vamos a tener cómo no el avance de deportes que va a conectar con la pachanguita como cada lunes aquí en Radio Cádiz en el Hoy por Hoy Cádiz así que vamos a ir rápidamente a una pausa publicitaria enseguida entramos en materia aquí en la Ser en el Hoy por Hoy Cádiz el suyo el de siempre el programa más gaditano de la radiodifusión mundial

Voz 24 15:34 como está el patio cuéntanos pues vamos a comenzar con una visita de la consejera de Igualdad y Política Social de la Junta de Andalucía María José Sánchez rubios esta mañana ha presentado en San Fernando la Estrategia Regional Andaluza para la cohesión para la inclusión social armado de un valor de seiscientos mil euros un plan que en la provincia en dieciocho zonas de trece municipios con población vulnerable en las que residen en total doscientas mil personas docientas tres mil personas según el dato exactamente que ha ofrecido la Junta de Andalucía que lo que va a hacer es aplicar políticas sociales y urbanísticas para mejorar la vida la situación de estos residentes sí a la bahía se refiere a las inversiones llegan a Cádiz a la barriada de la Paz y la Barreda de Loreto a Chiclana a la Plaza Mayor y a Fuente Amarga al Puerto de Santa María del Barrio Alto y como decimos a San Fernando a la barrida de Bazán aunque la consejera no ha detallado la inversión total en el caso de la provincia gaditana dicho esto qué es lo último que tenemos sobre la mesa la ciudad de Cádiz va a haber cumplido poder cumplida en el plazo de pocos meses una vieja aspiración la apertura de la verja del muelle que se va a convertir en una estructura abierta permeable al paso de los ciudadanos conforme avance la obra de construcción del carril bici que iba a circular por el interior de la valla de separación la Autoridad Portuaria ya el trámite de cesión de suelo para que el nuevo carril bici pueda circular por el interior de la todo el recinto cerrado del muy ocupando una franja de casi cinco metros de ancho y con ello la apertura ello

Voz 17 16:59 a conllevar la apertura del muro de ese proceso

Voz 24 17:01 de la valla de separación de la verja de separación en este momento lo ha confirmado aquí la radio el presidente del Puerto de la Bahía José Luis Blanco

Voz 25 17:07 efectivamente hay una autorización pero para ser carril bici pensó provoca un retranqueo de que exactamente unos cuatro coma siete metros no muy próximo a los cinco metros la superficie quemada ocultar son mil novecientos sesenta y dos metros es decir muy próxima a los tres mil metros cuadrados va a ocupar el carril bici si la actual permanecerá Pedro permeable decir con aperturas y con tramos abiertos un poco para que sirva de referencia también de protección de separación

Voz 26 17:42 en el carril si la acera de

Voz 24 17:48 de esta manera el orden será por lo tanto la actual cera para peatones la verja que estará abierta el carril bici

Voz 17 17:55 a continuación una verja móvil abatible

Voz 24 17:57 Dívar cuando sea necesario su uso por el desarrollo de algún tipo de actividad que obligue en el muelle por motivos Leal hizo por motivos de seguridad al cierre del recinto portuario ya en una segunda fase el otro Portuaria también está tramitando la cesión de más suelo de una segunda franja paralela al carril bici para el caso de que el tranvía llegue hasta esa zona de la ciudad para completar recorrido en la Plaza España o hasta la plaza de España el Partido Popular ha denunciado esta mañana en rueda de prensa que el cambio de Gobierno en Madrid ha retrasado la activación de las ayudas Rey hindús hasta dejar a los solicitantes prácticamente sin margen para presentar peticiones es el resultados con el Partido Popular de una política que va a llevar la ponencia de Cádiz a la imposibilidad de disponer este año de esta línea de fomento a la promoción de empresas Antonio Sanz es el presidente provincial del Partido Popular

Voz 27 18:43 el problema es que estos fondos se van a perder estos fondos estas ayudas no van a llegar a la industria empleo en la Ponce pero la dotación para el dos mil dieciocho era muy importante incremento prácticamente de más de dieciocho millones de euros más de incrementos eso es practicamente casi un veinticinco por ciento mayormente por casi un veinticinco por ciento de incremento algo bastante desconocido

Voz 24 19:09 esa es la denuncia que ha dejado esta mañana Antonio Sanz el presidente del Partido Popular y esto es julio de momento lo fundamental que tenemos por desarrollar naturalmente más

Voz 17 19:17 bueno más en Hora catorce bajo del cuarto muchas gracias hasta luego nosotros vamos a ir cómo no va por más argumentos bueno vamos rápidamente a hablar con el concejal de Juventud del Ayuntamiento Chiclana con José Alberto Cruz José Alberto creo muy buenas tardes muy buenas tardes bueno porque el próximo día cinco de octubre hablarán centro voz de Chiclana la jornada ser emprendedor con motivo del décimo aniversario del centro Box hizo una llamada que está destinada bueno pues a emprendedores guía pymes a pequeñas y medianas empresas no nada que incluye premios talleres conferencias y una entrega de de esos premios Jose Alberto Cruz como se está preparando todo en qué punto está todo bueno detallan un poquito en qué consisten también esos talleres porque la gente puede ir escribiendo si no

Voz 26 20:37 exactamente en julio en esto adquiere que es una de las partes de la jornada emprendedor pues es totalmente gratuito y para todas las edades pero con una peculiaridad de que estará enfocado a no público pues que son emprendedores que le gusta el ámbito también asociativo él es crear de innovar en de tener ideas entonces hemos preparado una serie de talleres es que son muy interesante uno algunos de ellos son por ejemplo el me personas un taller muy relacionado con los recursos humanos ya que se pretende agotar a los asistentes herramientas para gestionar el talento tanto a nivel personal como a nivel de equipo que eso es realmente lo que podría mejorar el funcionamiento de una empresa y lo va a impartir alguien tan importantes como los de Susana Fernando a escala que que es directora general te escucho un sí bueno es una cosa internacional es muy muy importante con más de quince años de experiencia en programas de desarrollo de talento y ha tenido pues una muy buena repercusión en todo el mundo otros ayer gestión cultural en lo va a llevar a Alejandro Carrasco que que el primer premio a Mejor Diseño y Comunicación de Andalucía además de tener pues Madrid y años de experiencia al diseño gráfico fotografía Where is nos va a hablar sobre branding identidades pero sobre todo de plasmar nuestra marca personal o corporativa como si fuera pues una obra de arte para qué tras pasar a aquí realmente de lo que pueden también pues aún entra el miedo a una empresa de otra el otro las muy importante en Chiclana porque el que iba creciendo muchísimo en el centro de dos juveniles que medimos el pulso a los jóvenes constantemente hemos visto cómo cómo cada vez más emplee quieren desarrollar ideas cosas sí claro hemos muchos grupos que están perfectamente organizados pues no están constituidos con más acción queremos ayudarle para que fueran bueno pues dar ejemplo entre otras cosas a subvenciones ayudas por ser un eh esas acciones o pertenecerá al colectivo no este taller bebáis partir Víctor Sada e ir Paco marcha hambre ambos tiene muchísima experiencia en en en por ejemplo en el tema gol tres que como la comunidad Press en la conozca sabe perfectamente que que expresa escasamente esa esa idea gases asimismo saber trabajar en equipo tiene actitud colaborativo igual que ayer con los jóvenes ha organizado dos saben crear una sanción pues me vamos a dotar de esta herramienta para que aprendan primero a crearla pero también a relacionarse con las administraciones públicas a saber qué tipo reaccionarias y por supuesto van a contar pues experiencia personal ya que yo pues han creado varias asociaciones a anotar dos ejecutoria Si bueno pues tienen una participación muy activa en la Comunidad igual que que realmente es muy enriquecedora que otro de los talleres esto muy interesante es el del pulso de los y Store en Chiclana ya sabemos de hecho el año pasado siete años pues pues seguramente también haremos lo Training day he en Chiclana sabemos la repercusión que tiene unas incluso muy importante porque realmente se ha convertido en dentro de la zona la Deportiva en la más peculiar además especial que son como competiciones el y yo no estaba impartió Juan Antonio alejada Él es el fundador de dos comía que es una agencia bien por qué se tardará al asesoramiento formación de de clubes de contextos tipo de clubes deportivos inicia esperamos que haya muchos jóvenes porque realmente todas las actividades relacionada con los videojuegos y la competición en el que criticó el deporte fue aquí ha cuajado bastante bien

Voz 17 24:49 me en rendimiento y juventud que es la ecuación también hay una conferencia que impartirá Félix Muñoz que es todo un reconocido profesional del marketing porque de hecho ha estado veinticinco años de marcas como Coca Cola Telefónica Movistar cosecha está ninguno de los grandes alicientes de nada no

Voz 26 25:07 es muy importante a cara feliz Muñoz porque realmente con más de veinticinco años como dices que ha trabajado con marcas tan reconocida como Coca Cola Telefónica Movistar a hablar sobre marketing y comunicación aplicado a los emprendedores pymes hay que que avisó a los el talleres que tenemos en la gente que quiera participar debe ser introducidos de forma presencial pero en este caso particular de la conferencia que Félix Muñoz tendrán que hacerlo a través de Ikea o qué y por supuesto es el hacerlo publicaremos en tantas redes sociales como distintos medios porque aunque la entrada es gratuita si que el aforo sea distinto al que lo estalló lloran si queremos que que las entradas que consigan a través de decir que crea para los talleres habrá unas veinte Lasa porque Bataller que empezarán desde las cinco de la tarde y media de la tarde para la conferencia de Félix Muñoz que pues tendrán en total unas doscientas plazas ya que será en el salón de actos de robots hay también son totalmente gratuitas para pasado basarse

Voz 17 26:22 a esa diferencia para los talleres de inscripción presencial en el centro hemos de Chiclana para la conferencia de Félix Muñoz en ti que te pueden reservar su plaza es totalmente gratuita pero hay que reservar plaza por aquello de la forofos Alberto Cruz concejal del Ayuntamiento de Chiclana muchísimas gracias por acercarnos un poco más de esta jornada ser emprendedor que se celebrará el próximo cinco de octubre en el centro de Chiclana muchísimas gracias

Voz 26 26:46 muchísimas gracias a ustedes un abrazo

Voz 17 26:52 nosotros no vamos a una pausa publicitaria muy breve y enseguida Zalla a Ignacio de aquí a la pachanguita como siempre la tertulia más desenfadado

Voz 35 29:36 no es cosa de viejos Reyes corazón dentro y dos porterías nada alegría

Voz 17 29:47 la CIA antes de la pachanguita vamos a conocer el avance de la actualidad informativa en lo concerniente al deporte y al Cádiz Club de Fútbol Ignacio de la vaca muy buena eh bueno

Voz 1047 29:58 pues un empate doloroso desde Cádiz a uno frente al Oviedo en la última jugada del partido una jugada que el Cádiz realmente le mal porque tiene la pelota en la otra la otra es quién acaba haciendo una falta innecesaria un gol que viene y también la mala suerte de que se mete para dentro te puede el disparo Tejera pero nunca dije estuvo serio y la línea lo que todos acostumbras sin demasiados alardes sin eh

Voz 28 30:24 el Cádiz de Cádiz casi de siempre se

Voz 1047 30:25 dio con pocas ocasiones en ataque concediendo también bastante poco con un buen de Fernández un buen partido también de de José Mari bien Manu Vallejo que provoca un el penalti que al final fue fue el gol con una sensación de un partido en el que el gol debía llegar o a balón parado o por un error y un gol llegó de penalti y el otro por un error defensivo porque es verdad que hubo pocas ocasiones de dos equipos que se respetaron mucho

Voz 28 30:49 sí sí

Voz 37 30:50 el Cádiz que tendrá que tirar con los delanteros que tiene porque finalmente no llegó ninguno el último día de mercado

Voz 17 30:57 le llegó Lekic de verdad que sí

Voz 1047 30:59 no es una incógnita porque un futbolista y que ya tiene mucho bagaje pero su gol media de gol en los últimos años es de seis siete goles aproximadamente es verdad de todas formas que el delantero en el Cádiz sufre mucho porque efecto Ortuño en la primera vuelta que ya en la segunda vuelta cuando conocieron más al Cádiz se desinfló el delantero del Cádiz tiene que hacer un trabajo más de

Voz 8 31:22 juego aéreo y que lo aproveche la la según

Voz 1047 31:25 la línea no es un delantero al uso de tenerla para para empujarla yo recuerdo al equipo en el partido de de Reus además sus jugadas de ataque me cogían justamente en la en la línea de donde estábamos nosotros en la que la primera la segunda parte la primera parte creo recordar IFO y dio un recital Lequi contra el auténtico recital Jamal le preguntábamos a a Cervera después del del partido que como el equipo ganaba todas absolutamente todas por arriba y la respuesta del de Cervera de quién era muy alto no pues simplemente así fue pues imagino que hay aquí las ganará también todas todas aquí hombre no es lo que esperaba el el personal de esa es la realidad no en lo que para el personal la gente quería un delantero todos queríamos un delantero contrastado que viniese con un saquito de goles ya de temporadas anteriores pero primero cómo está el mercado cuando él ha dispuesto de dinero bueno pues no había aún no estaba ese delantero al alcance y luego qué

Voz 8 32:22 crecer el cayendo tenía tanto dinero a pesar de la venta de de

Voz 1047 32:24 el barítono lamenta un dinero que sea usado puedo para el CP para mejorar El Rosal para inscribir a los jugadores para amortizar algo de de deuda iraquí y con esto se queda el Cádiz es verdad que va a contar con dos delanteros a los que ha querido ceder en el último momento Carrillo al Reus lo que pasa que Carrillo dos ha querido mover bajo ningún concepto Romera al Almería hubo negociaciones durante la mañana buena parte de la tarde pero al final lo que es ser un traspaso se va a convertir en una cesión a última hora pues Romera también se queda se queda en el delantero que has querido traspasar al has querido que al final bueno pues tendrán que ser útiles sobre todo o te quedas con Brian en el lateral izquierdo al que ha puesto en rueda de prensa al frente diciendo que no lo quiere muy zoo Álvaro Álvaro Cervera bueno es una situación delicada y complicada que seguro que celebró Juan Carlos Cordero lidian bien no no queda otra tampoco queda otra Brian si quiere ser

Voz 17 33:19 a la haya repasa

Voz 37 33:21 como en el empate de San Fernando

Voz 1047 33:24 ah el Melilla empató a cero de San Fernando contra el Melilla en en Chiclana un San Fernando que todavía no ha perdido serio sin duda sin duda alguna hablaremos del San Fernando tendremos otros el vocalista es recibimos la llamada de los oyentes el bar de Quique el análisis táctico del partido con Jesús Facal tenemos mucha muchas cosa eso motu iniciada trece veinte

Voz 17 33:44 me hace mucha gracia luego

Voz 35 33:50 lo veo un caso

Voz 17 33:51 si aprovechamos la sintonía del avance de la actualidad informativa en lo concerniente al deporte para empezar ya la pachanguita hiriendo de disculpas a la mesa porque hoy por hoy la programación nacional hemos empezado más tarde la pachanguita también empieza más tarde pero bueno decía ahora y hasta las dos de la tarde tenemos tiempo para analizar lo que ocurrió en el Cádiz Oviedo en los estudios de Radio Cádiz José Luis Moya muy buenas tardes buenas tardes lo que les falta

Voz 1704 34:14 aquí que es que lo le pusieron un bar

Voz 17 34:17 no he should be Benito Jódar es tomamos buenas tardes también está Pepe Vélez desde del PP muy buenas

Voz 38 34:27 buenas tardes señores bajar después

Voz 17 34:30 con todo la radio sí sí es posible Paco buenas tardes

Voz 8 34:32 en verano amarillo de tu puerta

Voz 17 34:38 escucha también tú bueno señoras que Benito Jódar extrañamente viene el vestido de Oviedo no sabemos si es que se hizo carbayones para que no

Voz 8 34:48 que ya se cojo la sur del caddie que hablen voy a Sierra

Voz 1704 34:53 de conciso fíjate que pronto el partido de ayer es el mismo que la jornada veintitrés del dos mil dieciséis

Voz 8 35:00 a ver Moya tiene toda una una acabe el partido

Voz 39 35:05 era James un partido clásico de principio de temporada hice marcaron por error por una serie de errores que se cometieron pero lo triste de todo esto que estamos viendo estos errores y lo estamos viendo repetido porque volvemos a terminar el partido en nuestra área y eso no puede ser ya el Almería lo pasamos mal el otro día tuvimos la mala suerte que terminamos reza en nuestra área pero ahí sí ahí

Voz 1047 35:29 el rebote lo que sea para el final un gol que no que no

Voz 39 35:31 es que todos los tres puntos

Voz 40 35:33 vale a nueve y Benito acababa en nuestra área pero por errores que no se deben comete cuando va ganando uno cero en el minuto veinticuatro claro el lateral derecho Correa no puede ser el centro el campo esperando a que una pelota venga te come la parda a una faltas en el área viene por una segunda jugada pero el Oviedo lo tira a puerta hice lleva un punto de Guns que el título de del partido

Voz 1610 35:58 yo me acuerdo con todo soy el bocadillo Moya pues si no sale en la memoria pero es verdad verdad algún partido de la última temporada que cada uno crea ocasiones de gol Elo lo lo triste y lo preocupante dos ocasiones llegó en todo el partido y además no se veía claridad de llegando el Oviedo no hizo absolutamente nada todo bien

Voz 1704 36:20 darnos cuenta que el Cádiz e lo que hace muy bien porque no tiene otra arma y es verdad que no tenemos delantero lo que hace muy bien el caddie es minimizar a los equipos que vienen aquí le metemos una maraña no metemos gol ni al arco iris para los no no hace nada porque nos preocupamos ya nos hemos acostumbrado eh porque lo que nos dice el club los que no dice Cervera es que tenemos que ser pobrecitos tenemos que ser mendigos y nos tenemos que conformar con los cincuenta puntos ya estamos tan acostumbrados que lo que vemos todos nos parece bien y el Cadí lo que hace es minimizar al a los equipos que vienen los equipos que vienen saben cómo va el tema procurar coger el empate aquí los equipos vienen a puntuar todo olvidarlo Victoria está claro

Voz 17 37:04 vamos a escuchar al análisis de Vejer donde un hombre cayó ayer leí trecientos metros ladera abajo fue rescatado con heridas pero sin mayor problema

Voz 0660 37:13 pues no no provecho no hubiéramos de cayó

Voz 1704 37:18 eh se llama en viejos Picasso

Voz 0660 37:20 y ahí cayeron ante todo noventa o cien años

Voz 1704 37:24 luego muelles marqué cayeron Ruanda

Voz 0660 37:27 pero a la marca lo muy

Voz 17 37:31 trescientos metros buena por lo rescataron qué te pareció el Clavijo Oviedo

Voz 0660 37:35 bueno a mí el K de Oviedo me parecía un partido muy igualado con mucho respeto uno a otro el Oviedo también poco llegaba Mi rocieros a Damien por los tobillos parte de la clave el gol tuvo en en la falta tonta que se hizo no se al filo de Cádiz se hizo a tres metros de puede que sea a mi allí delante de las vamos juntos Arman que a ver a Iván a en metro de de de Cádiz el árbitro tan buena ni ningún jugador del Cádiz no me aparta está producido aquí abajo no me dieron a mi novio voz otro más adelante

Voz 39 38:20 pero los palos listo Pepe el cubos palas espabilado hombre puro como si eso lo hacemos nosotros lo hacemos vino marcamos

Voz 1704 38:29 descubre el fútbol el España

Voz 0660 38:31 Javi tenía que verse cedió el árbitro no vio que tu carta no

Voz 41 38:35 lo ahí arriba esto Pablo

Voz 39 38:37 dado amigo esto es así

Voz 0660 38:39 pero vamos que a mí me gustó el partido y yo digo una cosa que como se dio el partido un duelo mucho roce y Mutriku bebí a ello pero que el resultado un aún fueron más partido aunque he cada uno hicieron lo que pudieron Arcadi según las crónicas de esa puerta

Voz 1704 39:00 todo ello teniendo anunciada derecho

Voz 1 39:03 desde nada tiró el penalti y la falta de Aketxe

Voz 8 39:07 verdad es que los tiros veinte era de portero pero fijaros cómo desde lejos de Simon Falta Merapi no

Voz 1704 39:16 generamos ninguna

Voz 42 39:17 toda ninguno ninguno bueno bueno bueno

Voz 1 39:23 es verdad que solamente llevamos tres jornadas de Liga no es verdad que los equipos tienen que sentarse es verdad que el caddie

Voz 1704 39:31 yo creo que tiene plantilla para hacer algo más de lo que está haciendo esperamos por lo menos en casa hacer algo más de lo que estamos hacía

Voz 0660 39:37 yo espero que sea gamada eh

Voz 1704 39:40 cosa e ir y espero que después lo de Bataille a mí me da la impresión de que también el club tiene que dar un paso adelante de que toda la culpa no es de Cervera porque está claro que Cervera tiene un planteamiento pero si el club fuera un poco más ambicioso después de dos temporadas arriba si el club diera un paso adelante diría vamos a ver este año nosotros queremos realmente meternos en el play off o hacer y como tal tenemos que hacerlo yo creo que veremos

Voz 0660 40:06 ya no mira Vinton daría aquí

Voz 1704 40:09 pero es que yo creo que estamos desviando todas sea Cervera también el club tiene que dar un paso adelante porque hay que

Voz 40 40:14 a ver lo lo lo lo que hemos

Voz 1704 40:17 el pesado con los fichajes que se han ido con Alvarito con lo tengo el otro resulta que no hay dinero para fichajes que el dinero es para otras cosas

Voz 42 40:25 pero qué cosa son donde estás esas cosas ha aplicado claro eh

Voz 0660 40:30 ha explicado que para CP para hacer aquí sobre todo lo más importante para pagar deudas

Voz 1704 40:37 eso sí hace dieciocho meses en una tenemos dejó vizcaíno que la deuda que tenía el caddie estaba ahora mismo me un millón setecientos un millón seiscientos que eso no tiraron el fútbol

Voz 8 40:47 pero Moyá eso pero nunca los pueden pagar deuda de dinero que soy muy normal es que Quique

Voz 1704 40:53 es es por Álvaro ingrese por Baker ingrese por otro resulta que tú no sabes dónde eso no se lo van a ver si

Voz 8 40:59 a lo nosotros somos la gente son abonadas abonada eso no lo van a ello a lo mejor lo dicen en cualquier momento pero es otras cosas no te van a informar sería quitarse deudas

Voz 1704 41:09 pero estante tu fíjate tú fíjate que el señor Cordero que supongo que tendrá un sueldo por ser el director técnico ahora quiere cobrar doce mil quinientos Luque de Beckett hizo un tanto también por el traspaso de Benito

Voz 8 41:22 no pero eso porque estará ha afirmado que convirtió excluye de los denuncias porque nosotros de una comisión de tu trabajo que ofrece una aquí algo falla a vivir vedette no aquí algo falla que define como ya que algo falla cocinero todo esto dinero

Voz 17 41:38 señores que os desagradó que usted es algo más de El Canijo viñedo en el plano del equipo en el plano también particular entiendo que hacéis vuestro análisis particular de cada uno de los fichajes de cada uno de los futbolistas en el momento en el que está

Voz 1704 41:49 ese aroma que os gustó más de de todo lo que he visteis porque entiendo todas las manos a mí lo que más me gusta es Manu Vallejo que un chaval que ese sí que va a ir a más y lo que me defrauda totalmente el señor Salvi que a los diecisiete minutos de partido después de tres carreras hipocentro nos dijo adiós ahí os quedáis sí Salvi no está en condiciones físicas ni mentales go go coja usted la puerta o con usted el banquillo y cuando esté para jugar juegue aquí también entra Cervera que si Cervera sabe que este jugador no está con la mentalidad en el Cádiz no juegue querido no juegues

Voz 8 42:26 ya pero yo pienso que el cuando lo metes porque ha jugado lo mete porque es Salvi se afirmaba o no creo yo que afirma hable como quiera piedra contiene unos diecisiete minutos salpican

Voz 40 42:37 no él no sirva de precedente pero yo estoy ahora como él

Voz 43 42:40 que se han alineado los astros por favor

Voz 8 42:44 son como son oye mira que a lo mejor ellos pueden llevar razón pero si eso es así yo pienso que el entrenador sino lo ve centrado hoy no lo ve con la cabeza dando la tienen que tener pues le dirá mirad yo te ciento cuando lo ve

Voz 1704 42:54 en el que el decreto ley que Alvarito que no ha jugado en toda la temporada que no ante tanto la temporada no sería titular en que el cambio no tiene derecho a ser titular no pues este es lo mismo lo que pasa es que el tema de la lleva un poco mejor más educadamente pero él lo mismo Salvi se creía que se iba a ir al Manchester a jugar no se ha ido no está aquí yo

Voz 40 43:14 no sé si por decreto o no pero salvia ahora mismo creo yo que no está en El Cairo no sé si a lo mejor a uno lo mejora porque no lo hemos visto todavía lo suficiente pero yo creo que Xavi hecha o con la cabeza en otro lado yo dije aquí la semana pasada que echa partió iba a ser que me vi que me Cano que ibas a hacer lo mejor porque ya el mercado terminado vuelve otra vez la cabeza subsidio pero diecisiete minuto dice Moya yo digo bien estaba como deambuló por el campo no no no tenía tenían chispa he tenido puesto que tenía cuando el año pasado

Voz 8 43:49 pero bueno eso van desde el organismo no que el mercado está cerrado ahora tiene que estar lo que tiene que estaba que algún claro es que hago entramos de final hasta diciembre Yuri sale en el mercado de forma porque ya no puede ir a ningún lado doce que vaya la viga a la Liga de de Guinea

Voz 43 44:07 a Cracovia obreras en que dicha

Voz 1704 44:12 pues algo que tanto

Voz 0660 44:15 le hizo porque era un partido muy se cuenta de que es su porvenir Iker que que está haciendo y no lo hace bien porque uno quiere no que yo puedo hacer caer partido que Sarkozy estaban marcados porque no había tres jugadores del Oviedo

Voz 8 44:31 yo siempre voy ya a las dobles parejas lo de uno de otro Estado así todo esa que no es excusa moldavo en casa pero que lo importante claro tampoco se le puede casa

Voz 1704 44:45 los partidos que hay dieciséis mil tío bien no hay exigencias también en casa hay que ir a jugar

Voz 8 44:50 la cuenta que un equipo como el Oviedo eh pero ahora como ninguno como vamos a ver yo