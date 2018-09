Hoy por Hoy Cádiz (04/09/2018)

Voz 1 00:00 que Toni Garrido

Voz 2 00:04 cadena SER Andalucía

Voz 0648 00:13 buenas tardes chamán fue noticias de Andalucía en la SER el paro subió en nuestra Comunidad en ocho mil doscientas sesenta y cuatro personas el pasado mes de agosto según los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo donde hay registrados setecientos noventa y dos mil quinientos setenta y siete parados andaluces baja en cambio

Voz 3 00:28 la tasa interanual más de un cuatro coma cinco

Voz 0648 00:31 como por ciento Con treinta y nueve mil treinta y cinco parados menos en los últimos doce meses los sindicatos coinciden en que la recuperación económica siguen sin repercutir en los trabajadores Carmen Castilla DGT Nuria López de CCOO

Voz 4 00:45 que uno de cada cuatro empleados españoles siguen siendo andaluz sigue creciendo entregué decir tengo la economía sin embargo no intervino allá salario justo ya de empleo de calidad eso no va a las economías domésticas

Voz 5 00:59 lo que vemos es que no se no se distribuye la riqueza y hace que está nuestra llegando ni a las familias y a los hogares

Voz 0648 01:07 ha reanudado el juicio de los seres con las declaraciones de los últimos testigos antes de iniciar la prueba pericial conjunta las sesiones podrían concluir en noviembre y concluimos con el recuento diario de la inmigración Salvamento Marítimo ha rescatado esta misma mañana a más de sesenta personas cerca de la playa de Levante en el Puerto de Santa María Cádiz más noticia de Andalucía en Hora catorce a partir de las dos y cinco de la tarde

Voz 18 04:47 esto es escuchando radio

Voz 13 04:48 París estás escuchando la Cadena Ser

Voz 20 04:56 uno

Voz 21 05:04 sí

patrocina la información del tiempo Caja Rural del Sur formamos parte Leti

Voz 3 07:09 contarán con más detalle los compañeros de informativos pero hoy ha llegado una patera a la playa de Levante que para que ustedes se sitúen es la playa que está casi en los terruños junto a Val de la gran ha aparecido la embarcación portaba entre sesenta y setenta personas la mayoría menores de edad magrebíes que han huido rápidamente cuando la embarcación ha tocado tierra

Voz 0831 07:38 bueno quizá no más golpee tanto la

Voz 3 07:40 la conciencia este hecho como la patera que llegó hace apenas nueve días a la Barroza porque es verdad que esta vez ha sido más de noche no había nadie en la playa no hay vídeos de los migrantes desembarcando y corriendo en fin que todo parece menos mediático pero la triste realidad de esas personas la mayoría menores que sean jugado hoy la vida cruzando el Estrecho una vez más en una patera es la misma eh es un drama ante el que siempre lo decimos hay que afinar un poco la empatía porque ahora como suele ocurrir en el circo político saldrán todos a opinar de todos y unos ya enarbolar el discurso más duro y excluyente introduciendo términos como efecto llamada la avalancha que sino hay papeles para todos todo con cargo al Gobierno claro el Gobierno por otra parte se va a defender acusando a los otros de que no hicieron esto que no prepararon el terreno para el otro y que hay que ser mucho más humano cada uno en sus posiciones políticas legítimas pero confundiendo la política con una ronda de acusaciones que es muchas veces lo que se convierte porque la política entiendo que tiene que tratarlo importante entre tanto rifirrafes entre tanto Itu más perdemos de vista que lo importante en este caso es que han llegado unas sesenta personas la mayoría menores porque no ven más salida en su futuro que jugarse la vida en el presente y cruzar el Estrecho en condiciones más que

Voz 0831 09:00 Díaz

Voz 23 09:02 el día doce

Voz 3 09:18 y eso es lo clave lo trascendental que hay personas jugándose la vida para llegar a un futuro mejor que hay gente jugándose la vida independientemente de donde vengan de la cobertura legal que tengan o no de los tratados que tenga o no firmados España con los países de origen urge dar a este problema que lo es una respuesta desde los valores desde la altura de miras desde una mirada a los ojos del problema a los ojos de todos esos menores migrantes que ponen en riesgo todo el futuro que tienen por delante que es muchísimo por una oportunidad

Voz 0831 09:43 crecer en una sociedad que fíjense ustedes muy muy diferente a la que viven habitualmente en definitiva hay que dar una respuesta que sea primero humana y después ya nos encargamos de la política

Voz 3 10:00 en este Hoy por hoy tenemos muchos y variados argumentos además de repasar el avance informativo hay distintas propuestas que tenemos hoy para acompañarles en este tiempo de radio hasta las dos de la tarde en aquello que ustedes están haciendo en su casa eh en el trabajo en el taxi en el autobús o donde sea aquí vamos a estar con ustedes

Voz 23 10:17 hoy no

Voz 3 10:18 vamos a detener en la figura de Juan Pérez del que fuera durante muchos años secretario provincial de Comisiones Obrera fundador también del sindicato en la provincia y que ha fallecido un sindicalista de pura cepa de los que ya casi no quedan que nos ha dejado íbamos a intentar aquí en brocados aproximarnos a su figura lo que ha aportado en el mundo sindical de la quince Juan Pérez ese recuerdo a alguno de Juan Pérez llegará con distintas voces en la segunda parte

Voz 23 10:45 pues sí

Voz 0831 10:47 el comentario de Ángel

Voz 3 10:49 Núñez colaborar con la firma de Ángel Núñez que vuelve hoy a la antena de radio como cada martes después de un descanso estival

Voz 0485 10:56 la primera parte del Hoy por hoy hemos convocado

Voz 3 10:58 a nuestros estudios Germán Bear del candidato del PP del puerto que nos va a contar su idea de ciudad cómo ve la localidad

Voz 0831 11:04 sí

Voz 3 11:06 ya en la recta final del programa vamos a saber cómo ha ido el festival los y música porque a nuestros estudios va venir también Omar Osuna que es uno de los promotores de esta oferta musical que se ha convertido ya en una tradición veraniega en el mundo de la ciudad o es todo eso todo eso y mucho más con alguna sorpresa siempre aquí en el Hoy por hoy es el programa más gaditano de la radiodifusión mundial y que comienza este martes cuatro de septiembre con esta llamada a la conciencia de Chambao con Papeles mojados

Voz 22 11:45 ah

Voz 29 13:07 vamos a conocer ya los titulares de la actualidad informativa con Francisco José Román Paco muy buena clienta nos pues la vendimia tres mucha información de este quedamos con lo muy último el dato del paro que hace unos minutos hemos conocido ya provincia iniciado ha crecido en mil cuatrocientas ochenta y uno personas en el mes de agosto respeto julio informa de los reinado

Voz 3 13:28 lo que deja un total de quinientos mil doscientos quince desempleados

Voz 1047 13:32 con los datos ofrecidos por el Gobierno la Rodrigo

Voz 3 13:35 la secretaría provincial de Comisiones Obreras insiste en que hay que tomar medidas para reducir las altas cifras en la provincia

Voz 5 13:41 qué le veo en esta provincia tiene que

Voz 30 13:43 seré Chencho el de la gobernanza empezar a poner medidas a concretan y contundentes para que sirva de empuje para lograr una subida progresiva en nuestra provincia

Voz 3 14:00 el sector que más parados recoge sigue siendo el colectivo sin empleo anterior con diecinueve mil cuatrocientos ochenta y ocho desempleados seguido del sector de la construcción con quince mil ciento setenta y los sectores de la industria y la agricultura que superan los cinco mil parados por sexos el número de mujeres desempleadas sigue siendo mayor que el de hombres un total de ochenta y tres mil doscientos veintiséis mujeres encuentran en el paro frente a cincuenta y cinco mil novecientos ochenta y nueve hombre siendo el colectivo más perjudicado el de mayor de cuarenta y cinco años

Voz 31 14:25 gracias Alba por otra parte lo decíamos al principio una patera con entre sesenta y setenta personas a bordo ha alcanzado esta mañana poco después de las siete y media de la mañana a la sede y Levante en el parque natural de los torrijeños junto a la urbanización de Val de Arana entre los llegados un importante número de menores aunque algunos de los inmigrantes ha sido interceptado en torno a veinte según el último dato facilitado por la Guardia Civil en colaboración con la Policía Nacional y con la Policía Local si sigue desarrollando esta mañana una campaña de búsqueda del resto de la expedición en la zona el último dato Manuel González Guardia Civil pues la la

Voz 32 14:56 Ibagaza producido entre las siete y media fiestas de la mañana aproximadamente Se trata de una de una embarcación de madera que venía actriz ocupada por unas sesenta personas toca tierra en la zona que la lo que se conoce como la playa de Levante entre entre Vall de la Grana quede

Voz 33 15:15 doctor niños ir bueno pues

Voz 32 15:18 se organizó un dispositivo para la interceptación de estas personas así él sabe hasta el momento sea el dispositivo está está compuesto por Guardia Civil Policía Local y Policía Nacional con lo cual ahora mismo aproximadamente pueden haber unas veinte personas interceptada

Voz 31 15:32 bueno pues este es el último dato que conocemos solamente una información más que desarrollamos en Hora catorce el ministro de Defensa lo vimos contando desde primera hora de la mañana ha decidido paralizar la venta de armamento a Arabia Saudí Se trata en concreto de una partida de cuatrocientas bombas de precisión que podrían ser utilizadas para bombardear Yemen el armamento pertenece al Ejército de Tierra Hispania ha anunciado que va a devolver los casi diez millones de euros que iba a cobrar por esta operación el departamento de Margarita Robles el Ministerio de de Defensa reacciona así a un primer paso que ya había anunciado el Ejecutivo para revisar todo el control del negocio de venta de armas la cuestión que queda abierta ahora es el efecto que esto pueda tener en el asunto del contrato un apalabrado firmado pero pendiente de rúbrica acción por parte de la Casa Real de Arabia Saudí para la compra de cinco corbetas para los astilleros son operación que alcanzaría recordará un importe de mil ochocientos millones de euros y que representa la mayor operación de la historia para los astilleros públicos españoles con un cliente extranjero iba a generar unos siete millones de horas de trabajo va a generar de hecho porque no ha habido formalmente todavía esta hora ninguna reacción a propósito de este asunto siete millones de horas para los astilleros embaraso industria auxiliar en cualquier caso el contrato había generado recordarán debate incluso contradicciones entre los agentes políticos económicos y laborales que habían venido sopesando en estos últimos meses la conveniencia o no de esta operación en un territorio en cualquier caso en nuestro muy necesitado de carga de trabajo a partir de aquí reacciones esta misma mañana el Partido Popular la parlamentaria Ruiz Sillero en rueda de prensa

Voz 0485 17:02 lo que él ya tenía comprometido el Gobierno de Mariano Rajoy con la repercusión en horas de trabajo para los astilleros de Cádiz para la Bahía de Cádiz ahora está en el aire y eso produce esa incertidumbre pone en peligro pues la creación de puestos de trabajo esto es en la misma línea de desconfianza que está generando el Gobierno socialista Pedro Sánchez que lo estamos viendo también en esa destrucción de doscientos mil puestos de trabajo a nivel de España en lo que y lo que pedimos es esa seguridad que es lo que proporcionaba la estabilidad que es lo que proporcionaba el gobierno del Partido Popular

Voz 31 17:46 aquí frente este mensaje el de los derechos humanos de Andalucía que ya ha pedido que al igual que con las bombas el Gobierno cancele también el contrato de las corbetas

Voz 30 17:54 la excusa que se estaba donando dijo aquí bueno Arias una es que en la guerra algo que es muy discutible la cuestión la cuestión económica pero es que ball nosotros llevamos insistiendo lo mismo no podemos ser cómplices de un régimen como el del MJI que está ejerciendo una una vulneración es fin una represión ofreciendo una auténtica masacre sobre sobre la población de mí nos alegramos está hecha noticias y esperamos que esa sea también la de una alternativa con las escuelas corbetas

Voz 31 18:29 bueno pues eso son Julio los tres elementos fundamentales el dato del paro la presencia de la patera y el debate a propósito de la incertidumbre generada por la al nuevo escenario en la relación con árabes hoy son los tres elementos seguramente fundamentales clave a esta

Voz 3 18:42 en la actualidad informativa el cuarto mucho más Paco muchas gracias hasta luego

Voz 21 18:57 deportes reyes con acostumbre Elías en la obsoleto

Voz 0831 19:07 sintonía ganancias ya el avance de la actualidad informativa lo concerniente a deportes cuyo muy buena ver cómo está la cosa está el patio

Voz 1047 19:15 bueno entrenando en una semana atípica porque el Cádiz juega este viernes luego el miércoles Copa del Rey en Tenerife frente al Tenerife y el lunes siguiente el equipo amarillo visita el Carlos Belmonte de Albacete tres partidos en una semana los tres fuera de casa esto es lo que tiene la modista de los calendarios asimétrico que hacen que caddie bueno pues tenga una semana con muchos kilómetros por delante al menos es verdad juegan viernes luego en jueves y luego el lunes porque tiene días entre medio que habrá otros al tiempo que jueguen domingo miércoles domingo uno o algo así así que al menos a un poquito más de de de descanso dos baja segura dando va a estar Jairo que tiene para mes y medio el fichaje del Cádiz tampoco Garrido que sigue lesionado Juan Hernández bueno con alguna modestia es duda aunque yo creo que que estará sin problema y hoy a partir de las tres y veinte en SER Deportivos Cádiz

Voz 15 20:08 sí

Voz 1047 20:09 vamos a analizar ya lo hicimos ayer tuvimos muchísimas llamadas de oyentes parada llamada de chato que querían opinar sobre esto así que hoy les vamos a dar la oportunidad a los oyentes de volver a llamarnos de opinar sobre lo que comentaba Alvaro Cervera del mercado invernal decía que no quería entrar a valorar el mercado lo escuchábamos ayer no volveremos a recordar pues está en Radio Cádiz punto es no quiero volver a no quiero entrar a valorar el mercado porque son para vosotros en la prensa y demás diga lo que diga sepuede malinterpretar algo que hombre que no terminamos de entender porque se habla bien del mercado que está contento con tu plantilla ahí no hay nada que malinterpretar máxime cuando el viernes previo al partido de Oviedo la charla en la rueda de prensa previa dijo que los delantero que te niña Nora ninguno de los que habían estado en los papeles a principio del del mercado sin embargo el domingo insecto el sábado no quiso entrar a valorar el mercado para que de mayo interpretase lo que lo que decía al hilo de esto vamos a preguntar qué creen que piensa Cervera o qué les parece al secretario de Cervera y sobre todo que la afición dos diga insisto por teléfono o de las redes sociales si está contento no con el mercado de fichaje de la plantilla que tiene el Cádiz hasta donde se pueda

Voz 3 21:21 pues eso será a partir de las tres y veinte en el veinticinco veinticinco veinticinco veinticinco Ignacio muchísimas veces

Voz 1047 21:27 dos

Voz 3 21:30 y nosotros vamos a una pausa publicitaria insidias está con nosotros Herman Bear del candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Santa María

Voz 0831 24:44 es muy buenas tardes y muchas gracias aquí Francisco José Román muchas gracias Francisco José Román también buenas tardes

Voz 31 24:49 hola buenas tardes aquí lo amo

Voz 3 24:52 has invitado para hablar un poco de El Puerto de Santamaría de sus ideas de su propuesta de cara a la ciudad portuense cuéntanos Germán El Puerto de Santa María actualmente quemo miento atraviesa según los ojos de Germán diálogo

Voz 15 25:04 bueno muchas gracias por invitarme una vez más a los estudios de la SER para hablar con vuestro oyente bueno el puerto Santamaría yo creo que en los últimos tres años a su fin ha sido una parálisis en el desarrollo verdad indirecto nace y hay que hacer memoria de un de unas elecciones que gana el Partido Popular pero que no tiene la mayoría suficiente para gobernar y eso forma un tripartito si acaba siendo un fracaso para la ciudad en torno a la propia gestión del tripartito porque al cabo de un año se rompe y acaban echando a a levantemos del Gobierno durante dos años no hemos tenido presupuesto municipal sólo gracias a que bueno entendimos la mano en reiteradas ocasiones en los últimos meses bueno tendieron entendieron que habría que contar con el partido mayoritario de la corporación sólo gracias a al Partido Popular hoy la ciudad tiene presupuesto pero netamente han hemos pasado tres años mucha paralice en cuanto al desarrollo de la ciudad

Voz 3 26:08 nombre algo bueno tendrá también el gobierno municipal portuense como los le invito que siempre es un reto que resalte algo bueno del Gobierno local pese a que usted en la oposición

Voz 15 26:18 bueno yo creo que el lo lo mejor que ha hecho el Gobierno local en este caso es darse cuenta de la realidad que es que con nuevo concejales es muy difícil gobernar la ciudad al ser muy difícil gobernar la ciudad en los últimos meses creo que es lo mejor que ha hecho es tener talante para poder hablar con el grupo mayoritario de la oposición para que efectivamente le demos soluciones confrontada a la ciudad

Voz 31 26:43 Alvear de buenas tardes voy a treinta segundos de introducción y dos preguntas subgrupo lo ha citado usted de sol yo hace unos instantes su grupo ha apoyado los presupuestos de Puerto de Santamaría presupuestos del Partido Socialista de Izquierda Unida lo ha hecho efectivamente aportando ideas de propias del Partido Popular primera pregunta cómo ha recibido este mensaje que a priori en fin parece hacer políticas sana y con con la ciudad en la cabeza más que con las siglas de un partido en la cabeza como recibido la militancia o la estructura de su partido esa esa medida no sé si aconsejaría usted que esa misma medidas en otra ciudad el entorno por ejemplo K

Voz 15 27:20 no yo creo que ir para contestar a la primera pregunta generalizada mente bien muy bien creo que hemos dado un paso histórico que es que lo Brandes partió de una ciudad tienen que ponerse de acuerdo con los ciudadanos están cansados de que los partidos políticos se tiene los trastos a la cabeza en ofrezcan solución a la ciudadanía los ciudadanos no tan para que los políticos se tienen como digo lo los trastos a la cabeza sino que aporten solución a la ciudad y el Puerto Santa María necesitaba de tener un presupuesto eso la militancia evidentemente no sólo lo lo ha valorado positivamente sino que que la sociedad en general puerto Santamaría en general ha felicitado Hinojosa ha dado las gracias como no podría ser de otra manera por dar el paso delante de poner el consenso los intereses de la ciudad a los intereses partidistas que siempre son cortoplacista Iker le interesa a nadie a los ciudadanos generalmente por mayoría le interesa que se les resuelvan sus problemas no que les genere más

Voz 31 28:19 usted durante esta precampaña que por cierto está teniendo al menos en las redes una presencia notable vemos está utilizando usted mucho la la las redes y se queja de que el puerto para cambiar para mejorar necesita cambios en el Ayuntamiento necesita mejorar el funcionamiento del Ayuntamiento dígame tres cosas que cambiaría usted si fuera alcalde en el Ayuntamiento

Voz 15 28:39 efectivamente el Ayuntamiento no funciona el Ayuntamiento necesita de cambios estructurales potentes el yo siempre pongo el mismo ejemplo durante los últimos años siempre se ha hecho la misma delegación de competencias Hinault se ha he hecho hincapié sobre la estructura administrativa la estructura administrativa de hoy tiene que ser liderada por bueno el la gestión de Siglo XXI y al fin y al cabo la gestión de Siglo XXI va en tono a la transversalidad de la gestión eso significa que hay que reordenar el Ayuntamiento yo siempre pongo varios ejemplo uno en la administración no puede ser un continuo trámite de papeles

Voz 0485 29:21 lo ático sino que tiene que decidir ahora entorno ocio

Voz 15 29:24 administración electrónica dos tenemos que reorganizar distintas áreas hay que poner al servicio otra vez de la gente de los ciudadanos de los empresarios las áreas pongo el ejemplo de Urbanismo Urbanismo no puede ser nunca más una carrera de obstáculos lenta y cara sino todo lo contrario una alfombra roja a quienes tienen invertir no sólo de fuera en el puerto sino también a los propios portuense que quieren generar desarrollo de la ciudad y eso efectivamente hay una tercera un tercer elemento que es que la gestión municipal dado que en la gestión pública y los servicios que compete al ayuntamiento tienen que ser resuelto de manera eficaz y eso sólo sólo se hace valorando me cuáles son las competencias propias de un Ayuntamiento que al fin al cabo de los estás a la ley y eso es donde hay que hacer hincapié todo lo demás viene en suma de una mejor coordinación con las competencias

Voz 31 30:22 pero en el Ayuntamiento pero claro eso es muy relativo enseño el Bernardo porque por ejemplo la política social no tiene por qué corresponder al Ayuntamiento pero sin embargo el ayuntamiento el que se encuentra con el día a día de la ciudad con el día dio de lo ciudadanos sí sí sí

Voz 15 30:34 a él la primera ventana donde los ciudadanos a pedir solucione y efectivamente lo que hay es que quizá repensar cuáles son las competencias propias de un ayuntamiento pero eso al el cabo de de un ayuntamiento puede hacer nada nosotros como país creo que tenemos que ir hacia una organización que hacía una un pensamiento de la de las competencias que asumen lo ayuntamiento y sobre todo de la financiación

Voz 31 30:59 qué va a hacer usted con la política social

Voz 15 31:00 cuando nosotros de evidentemente tenemos una gran persona

Voz 9 31:04 sí que hemos

Voz 15 31:06 los recientemente que todo el mundo sabe que es la mejor para dirigir de servicios sociales que Maricarmen Lara persona que viene del ámbito de la sociedad civil ha sido presidente al comedor social sólida y que tiene un proyecto claro y evidente con los servicios sociales que al fin al cabo es que nadie se quede atrás pero sobre todo que se mejore la eficiencia de los recursos que hay bueno no sea ejecutado no sea gestionado con eficacia en los últimos tiempos

Voz 3 31:36 sí señor verde cuando le ha preguntado Francisco José Román por las prioridades en el puerto Santolaria usted se ha ido directamente a la mejor administrativa del Ayuntamiento del Puerto de Santamaría quizás también viéndola como el motor evidentemente que impulsa la vida en la ciudad yo lo voy a pedir que me dibuje la ciudad del Puerto de Santamaría que usted les gustaría que estuviera en quince veinte años el modelo de ciudad que tiene porque al fin y al cabo de de lo que se trata también de fabricar un modelo de ciudad como tiene que ser el puerto Santa María que en una ciudad complicada también geográficamente

Voz 15 32:04 sin duda son tres los retos a los que nos enfrentamos en el Puerto de Santa María los próximo quince años y los que hay que sentar de de lava las base nosotros tenemos que ir hacia una ciudad cohesionada nosotros tenemos el Puerto de Santa Santamaría una ciudad apoyo nuclear en la que viven de manera independiente mucho poblado muchas núcleos poblacionales como pues se han acostado este centro la zona norte creía y que no encuentran una cohesión de la de las infraestructuras que permita el tránsito normal normalizado idea interconexión entre la entre los distintos puntos de la ciudad eso tenemos que hacer una ciudad amable en la que la movilidad en el que el tránsito sea efectivo y tú puedas desplazarte los movimientos poblacionales pueda ser los hay con los entiende que haya barreras geográficas como puede ser el río Guadalete que no esté múltiple mente con con conectado con el con el centro

Voz 31 32:58 perdón cuál es su modelo de desarrollo de la magia Iker del rigor para que la cita

Voz 15 33:01 pero nosotros queremos que el que el que tiene que haber un punto de interés en cuanto a la actividad comercial pero por qué no abrir o no otras opciones hacia que pueda haber conjuntos residenciales incluso que pueda haber un espacio de ocio en la margen izquierda que pueda permitir como digo población que vuelva al centro sin tener que esperar a la rehabilitación posterior de del centro que es otro de los retos que tiene el puerto Santos

Voz 3 33:30 la decide retó iba

Voz 31 33:31 cómo se debe recuperar el centro porque vale mucho dinero arreglar una vivienda antigua Un palacio antiguo eso vale mucho dinero osado somos conscientes de de la realidad también somos conscientes de que hay poca población en el Centre eso cómo se arregla

Voz 15 33:44 como decía antes no me habéis dejado acabar con los otro dos reto que al final acabo lo podemos tratar después pero ese reto que es el segundo que la la recuperación del centro como espacio de convivencia en el puerto Santa María hay dos vías uno es el corto plazo que es evidente que tenemos que promover que la actividad comercial vuelva al centro tenemos que potenciar que se instalen nueva a zonas comerciales dentro de del centro histórico pero el reto poblacional es el que nos preocupa bueno al fin y al cabo población en el centro del puerto se pueden hacerlo de manera rehabilitando que es verdad que hay que hay que hacerlo y que eso tiene que aprobarse el Elche para el Plan Especial del Casco Histórico que es necesario para que haya menos trámite burocrático para la rehabilitación de vivienda dos es necesario un plan municipal de vivienda que P la mitad ir hacia otras administraciones a que nos ayuden ya está la Eduso y activa también tenemos evidentemente que exigirle a la Junta Andalucía que se mojen por supuesto evidentemente crear otro espacio de de población como quizá en la margen izquierda podría ser un buen espacio de incorporación de población al centro

Voz 3 35:01 ese año también ya encarando la recta final de entrevistarle quería preguntar por su nombramiento como candidato del Partido Popular en el puerto Santa María porque no ha sido de lo

Voz 0485 35:09 los nombramientos más tranquilos que haya habido la provincia eh

Voz 3 35:12 de hecho hubo algunas decisiones dentro del partido como está el ambiente ahora mismo en el seno del Partido Popular y aquí atribuye esa decisión es que hubo cuando usted fue

Voz 15 35:20 ha elegido el candidato del PP en el puerto entonces yo no la las cuestiones personales de valoración de las personas que decidieron salió del grupo municipal dejar su vida política atrás cada uno tiene su motivo y en eso no voy a entrar yo lo que sí me siento y me sentí entonces es absolutamente respaldado por el Comité Ejecutivo local que pusimos a disposición de Del mismo nombramiento como candidato en más de un ochenta por ciento estuvo respaldado partida ahí nosotros entendíamos que tenemos que forman un proyecto nuevo más personas con contando con los mejores no sólo del partido sino también de la sociedad civil que nosotros pusimos en marcha hemos incorporado gente tan conocida en la ciudad como David Calleja que es un gran diseñador artístico cómoda Danu sencillo que es una la arquitecta una gran profesional con trayectoria reconocida como Maricarmen Lara en este caso ha sido la última incorporado para políticas sociales

Voz 31 36:21 falta muy poco para las elecciones supongo que de eso ya se comenzará a usted en caso necesario porque va a haber una fragmentación seguramente del voto importante pactaría o está hablando la posibilidad de COM

Voz 15 36:32 bueno en el reto con nosotros no es ganar las elecciones Clemente llegado el caso

Voz 31 36:37 danos andalucista

Voz 15 36:39 lo pagó los otro tenemos el reto de obtener la mayoría suficiente para gobernar porque creemos que tenemos no sólo el mejor proyecto sino también las mejores personas para para la ciudad ahora en caso de que evidentemente necesitábamos alguna opción de pacto bueno pues lo nosotros siempre abriremos la posibilidad a que los grandes partidos se pongan de acuerdo esto no es una cuestión de ahora nosotros en el año quince lo ofrecimos al Partido Socialista eh que hubiera un gobierno amplio suficiente mayoritario a partir de ahí en función de lo de los resultados electorales haremos la misma ronda de contacto desde el segundo partido que quede por detrás de nosotros hasta el último

Voz 3 37:21 hay líneas rojas

Voz 15 37:23 bueno se ha demostrado que no yo me ofrecí a pactar un presupuesto con el Partido Socialista Izquierda Unida IU lo ha hecho con lo cual Plinio arrojan no en principio ninguna hombre parece bastante complicado de qué podemos si se presenta pudiera llegar a un acuerdo con nosotros pero ya les digo que por nosotros no iba a quedar porque siempre ante ponemos los intereses de la ciudad por encima de los del partido

Voz 3 37:45 ni una última cuestión quería preguntarle a nivel interno por el partido usted es verdad que apoyó al principio a Pablo Casado después el vio en actos de apoyo a Soraya Sáez de Santamaría también quería preguntarle cómo explica ese viraje porque es cierto lo fue visto en algún acto de Pablo Casado después su idea José Ortiz como futuro presidente provincial del partido

Voz 15 38:06 se puede mira lo primero no es verdad yo no estuve en ningún acto de precampaña de precampaña de ese como interna de Pablo Casado pero no hacen porque coincidió que ya no podía estar en Vejer que cuando vino a la provincia de Cádiz sí estuve en en Cádiz con con Fátima Báñez y también estuve en Algeciras con con Soraya bueno yo me ofrecí a apoyar a a Soraya porque así lo pidieron lo militante del puerto mayoritariamente en las una y que ganó con con mayoría suficiente pues oye entendíamos que además era un buen proyecto para el partido pasado el Congreso mi relación con Pablo Casado es buena él él es él fue presidente nueva en la Feria de Madrid el residente nuevas acciones de kale nos conocemos desde entonces además es una persona joven Iker está dando un buen impulso al partido en la segunda en la segunda cuestión yo creo que eso

Voz 31 39:07 yo no sólo no toca sino que el precio

Voz 15 39:10 de producción Antonio sean tiene el respaldo de todos los militantes de la provincia de Cádiz el mío personal por supuesto

Voz 3 39:18 aquí se queda la entrevista con Germán Beard el candidato del PP en el Puerto de Santamaría muchísimas gracias por estar en Radio Cádiz contestar a las preguntas de Francisco José Román que no sé si tiene alguna más

Voz 0831 39:27 de última hora bueno no hay por la de un servido muchísimas gracias a cuchillo

Voz 42 39:34 todo un dedo ella no

Voz 0831 39:39 así hemos llegado

Voz 3 39:40 no ya a la una de la tarde practicamente irán ahora los servicios de noticias de esta casa volvemos a la una y cinco Nos vamos con Ruibal cómo empezó esta primera parte del Hoy por Hoy Cádiz llega la segunda en apenas cinco minutos no se vayan a las noticias sí

Voz 0831 40:01 es la una a mediodía en Canarias

Voz 1450 40:05 va a determinar la reunión que cuatro ONG han mantenido con el Gobierno para exigir que cesen de inmediato las ventas de armamento a Arabia Saudí ya Israel reunión que llega al mismo tiempo que les estamos detallando en la SER que Defensa ha paralizado la venta de cuatrocientas bombas Arabia para que no se usen en la guerra en Yemen las organizaciones han salido de la reunión sin acuerdos concretos pero sí esperan algún avance por parte del Gobierno antes de que termine esta misma semana informa Mariela si en el encuentro de las distintas oenegés entre ellas insistía internacional han pedido a la Secretaría de Estado de Comercio que mientras revisa las condiciones de exportación de armamento a Arabia Saudi suspendan las ventas como ha hecho defensa aunque el Gobierno ha cambiado el tono con respecto a la anterior dicen de momento no se ha comprometido a nada concreto más allá de estudiar la petición eso sí Alberto Estévez de Amnistía Internacional se mostraba optimista sobre las futuras decisiones del Gobierno en este ámbito

Voz 32 40:53 no hay una respuesta concreta a nuestra petición de suspender las exportaciones a Arabia Saudí Israel ni avanzar de forma clara

Voz 9 41:01 materia transparencia esperamos que el viernes

Voz 32 41:04 sí compareciendo el secreto de Estado en el Congreso para explicar las exportaciones desde el edificio de esperamos que ahí pueda anunciar alguna medida que concrete

Voz 44 41:13 eh las escuchas

Voz 1450 41:16 es como ha tenido esta mañana según Amnistía Internacional un pequeño avance de la reunión ha sido que el Gobierno ha asegurado que en los próximos meses pondrá en marcha un nuevo certificado obligatorio en cada venta de armamento

Voz 1047 41:26 en el que el comprador habrá de comprometerse a no usar

Voz 1450 41:29 el armamento contra la población civil casi cuatrocientas personas han sido rescatadas en las últimas horas en aguas del Estrecho han localizado una quincena de embarcaciones de todo tipo redacción en Andalucía Manu Solà

Voz 0702 41:39 trescientos ochenta y cuatro han sido los migrantes que han llegado en total a las costas andaluzas desde el día de ayer en diferentes puntos de la costa de Cádiz Salvamento Marítimo auxiliada a doscientos dieciocho personas entre las que había varios menores además en el mar de Alborán setenta y nueve personas eran rescatadas a bordo de tres pateras mientras que otros ochenta y siete llegaron en diferentes puntos de la costa en otras tres embarcaciones la gran mayoría de migrantes son de origen subsahariano y magrebí

Voz 1450 42:04 continúa la comparecencia de la ministra de Educación en el Congreso Isabel Celaá desgranando los motivos por los que considera que debe derogar la legislación del Partido Popular relativa a la oferta de plazas de la escuela concertada en zonas de nueva construcción Cela hasta cien una defensa de la escuela pública y asegura que los recortes del Gobierno de Rajoy

Voz 9 42:20 han dañado la calidad de la enseñanza

Voz 1479 42:22 entendemos que si bien se concibieron para reducir el gasto público en una coyuntura económica desfavorable en un determinado momento es evidente el perjuicio que estas medidas han producido en el nivel de calidad de la enseñanza y el desempeño de la docencia réquiem

Voz 1450 42:43 Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se van a ver el jueves en La Moncloa son encuentro que ya estaba previsto en los planes del presidente del Gobierno después de la reunión informal que mantuvieron ambos antes del verano además esta semana se va a iniciar el proceso de sucesión de Dolores de Cospedal al frente del PP de Castilla La Mancha con la llegada de Pablo Casado al frente del partido se han sumado varios hombres a las quinielas de la sucesión mientras que el futuro de Cospedal sigue sin estar claro información de María Jesús Güemes

Voz 1461 43:07 si el viernes que viene el PP de Castilla La Mancha va a convocar un congreso extraordinario para octubre en el que tras doce años al frente Cospedal dirá adiós a los suyos así que ya se está buscando sucesor y aunque muchos hablan de Vicente Tirado su mano derecha en el partido hay quien piensa que éste no se postulará porque acaba de sustituir a Arenas como vicesecretario en Génova además con la llegada de Casado otros

Voz 1450 43:27 nombres han comenzado a sonar con fuerza varios diré

Voz 1461 43:29 agentes de la formación regional como Rosa Romero vicepresidenta tercera del Congreso Antonio Román alcalde de Guadalajara el de Seseña Carlos Velázquez o el presidente del PP de Albacete Paco Núñez uno de ellos desconocidos a nivel nacional será quién se enfrenta el socialista Page en las elecciones del año que viene mientras el futuro de Cospedal está en el aire sus colaboradores apuntan hacia una salida de la política pero en el partido no descartan que encabece el cartel para Europa

Voz 1450 43:53 vuelve la fiesta del cine a principios de octubre Se va a poder ir de nuevo a precios bajos por toda España amplió abierto sin era el cine en casi todas las ciudades españolas por dos con noventa euros los tres primeros días del mes que viene para ello y como en otras fiestas el cine hay que registrarse en la página web oficial excepto si se es menor de catorce años o mayor de sesenta comprar ese precio no es nada complicado se puede hacer por Internet en taquilla en los cajeros de venta de entradas en los propios Cines va a ser la edición número quince dan disfrutado ya esas quince ediciones veintiún millones de espectadores tan sólo en la que se celebró el pasado mayo Se registraron un millón setecientas mil personas entre las tres películas más vista entonces en mayo campeones que es la cinta de Freser que arrasa en taquilla hay que es una de las candidatas a representar al cine español en los Oscar y esta va a ser además la primera Fiesta del cine tras la rebaja del IVA en las entradas los exhibidores españoles han sido acusados de no trasladar toda esa bajada impositiva las taquillas aunque los datos oficiales del propio Ministerio de Cultura aseguran que al menos la mitad de las salas ya lo ha hecho el director general de Tráfico ha confirmado hoy que si se había comunicado Gerard Piqué que no tenía puntos en el carné por lo tanto el jugador del Barcelona lo sabía cuando fue interceptado la pasada semana cometiendo una infracción vial sin tener ya puntos nos queda la información del deporte Óscar Egido buenas tardes

Voz 1643 45:08 hola buenas tardes la española sin Piqué ha entrenado en la raza según entrenamiento de la semana para preparar los partidos de la Copa de Naciones ante Inglaterra y Croacia la sesión ha sido a puerta cerrada con Luis Enrique viendo el entrenamiento subido a un andamio que le han preparado para que tenga visión desde arriba en ciclismo hoy undécima etapa de la Vuelta a España e informar al Borja Cuadrado muy buenas

Voz 0298 45:26 hola buenas tardes desde la Plaza Mayor de Salamanca donde dentro de apenas unos minutos se va a poner en marcha la décima etapa de la Vuelta a España una jornada de ciento setenta y siete kilómetros con final en Bermillo de Sayago provincia de Zamora una de las últimas oportunidades seguramente para los velocistas antes de llegar a Madrid en una Vuelta que de momento tiene como líder al británico Simon James con un segundo de ventaja sobre Alejandro Valverde

Voz 1643 45:51 Rafa Nadal en los cuartos de final de de quién y en cuartos de final femeninos ya está Carla Suárez tras ganar esta madrugada a salvo

Voz 1450 45:57 si antes de terminar una noticia de última hora que acabamos de conocer la reforma de la Ley de Estabilidad se va a tramitar finalmente como una ley ordinaria informa Mar Ruiz

Voz 1441 46:05 sí lo han impuesto PP Ciudadanos que han sumado fuerzas como estaba previsto en la Mesa del Congreso para oponerse a la vía de tramitación urgente y por lectura única que pedían PSOE Unidos Podemos Esquerra y Compromís en consecuencia dado que la mesa lo ha tumbado la ley se tramitará de manera ordinaria lo que va a ralentizar esos plazos escuchamos al miembro de la Mesa por parte de ciudadanos Ignacio Prendes

Voz 15 46:29 pero la verdad tanto el Partido Popular como nosotros hemos coincidido en esto bueno por otro lado el Partido Socialista y Podemos no planteaba una vía absolutamente excepcional yo creo que antidemocrática que ocultaba los derechos de de de la de la representación de todos los españoles que estamos representados en esta Cámara en todo caso lo decir es que el reglamento es una capacidad que le otorga la mesa es la mesa a la que tiene que plantear esa tramitación y la mesa es la que ha decidido usando sus sus facultades reglamentarias no hemos hecho nada

Voz 1441 46:56 en consecuencia como decimos esta tramitación se tendrá que prolongar el Gobierno confiaba en sacarla en setenta ochenta días ahora sin duda en los plazos se van a plano

Voz 1450 47:05 gracias madre ahora sí es todo sigue la información actualizada en Cadena Ser punto com y desde las dos la una en Canarias en tiempo de Hora catorce con José Antonio Marcos

Voz 9 47:12 ya

Voz 22 47:15 servicios informativos

Voz 13 47:19 esto es escuchando Radio Cádiz

Voz 9 47:21 estás escuchando la Cadena Ser

Voz 20 47:29 mundo

Voz 3 47:40 sí buenas tardes Khadija el programa más editando de la radiodifusión mundial que encara ya su segunda parte

Voz 21 47:47 desde Zaragoza

Voz 3 47:48 te vamos a estar acompañándoles enloquecen ustedes haciendo de tomando el aperitivo trabajando cuidando a sus niños a sus familiares bueno pues aquí vamos a estar en el Hoy por Ocariz acompañándoles

Voz 0831 47:59 en este tiempo de radio o mucha variedad de argumentos en esta segunda parte vamos a rendir tributo a Juan

Voz 13 48:07 Pérez el sindicalista histórico sindicalista de Comisiones Obreras de Cádiz que ha fallecido que vamos a repasar su imagen aquí en el Hoy por hoy

Voz 21 48:16 distintas voces

Voz 13 48:19 también tendremos tiempo para

Voz 0831 48:20 para marcharnos a hablar como uno de los promotores del no sin música con Omar Osuna que va a contar cómo este año el festival el ciclo Música del mar pero antes de todo como cada martes a partir de ahora después del descanso estival el comentario Con la voz

Voz 3 48:35 hoy con la firma de Ángel Núñez