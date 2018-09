Hoy por Hoy Cádiz (05/09/2018)

Voz 1 00:00 la Cadena Ser Andalucía

Voz 0648 00:11 buenas tardes romance noticias de Andalucía en la hace casi dos horas ha comenzado a la Conferencia Sectorial de Migraciones cita en la que la consejera de Asuntos Sociales de la Junta María José Sánchez Rubio ha planteado que el Gobierno central proceda ya al reparto de los menores inmigrantes entre todas las comunidades y que se cumplan los convenios suscritos entre España y Marruecos para propiciar el reagrupamiento familiar al respecto Save the Children pide al Gobierno central que no devuelve a Marruecos a los menores no acompañados que llegan a Andalucía Catalina pero acto

Voz 2 00:39 pero no debe ser la prioridad lo que necesitamos es que el Gobierno en las comunidades autónomas pongan sobre la mesa las carencias del sistema que establezcan una serie de condiciones mínimas de acogida en todo el territorio de criterios comunes para la identificación de menores de edad que la gestión de los centros para refugiados sin para víctimas de trata pase a ser estatal ya que así todo el territorio

anota Moto dos actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado a la Guardia Civil ha desarticulado en la denominada operación Romeral a una banda de sicarios formada por cuatro personas acusadas de asesinar en dos mil dieciséis a un ciudadano en la localidad malagueña de Mijas y herir gravemente a su pareja sentimental la Benemérita también ha intervenido mil ochocientos veinticinco litros de gasolina preparada para el repostaje de narco lanchas investiga tres personas por su presunta relación con estos hechos en combustible estaba en el interior de una furgoneta aparcada en San Roque

Voz 8 02:50 sería maravilloso si pudiésemos ordenar el mundo pero entender su desórdenes ya un gran paso los días veintiuno veintidós y veintitrés de septiembre ven a Córdoba el Congreso del Bienestar Sabiduría hay conocimiento el desorden del mundo hablaremos sobre las causas consecuencias y la realidad del mundo globalizado con Isabel Coixet Jordi Évole Ana Rosa Quintana José Álvarez

Voz 1047 03:13 con Montserrat Domínguez y muchos más

Voz 8 03:15 las entradas agotadas con la participación de Universidad de Córdoba Universidad Loyola Andalucía Universidad Internacional de Andalucía cátedra UNESCO de resolución de conflictos patrocinan Ayuntamiento de Córdoba Fundación Cajasur Diputación de Córdoba con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte Junta de Andalucía Instituto Municipal de Turismo de Córdoba Endesa informe ex laboratorios

Voz 1 03:42 este verano están de suerte desengrasan te el milagro y Tote apremia

Voz 9 03:47 entra en El milagro de premiar punto com introduce el código que aparece en cada en base del mil a grito y podas ganar miles de premios al instante crucero con todo incluido vuelo en globo y miles de envases del brote esperan rasca y gana tuviera grito informa te en tu punto de venta más cercano Milito de Premià punto com Luca Max el milagro posiblemente el mejor desengrasan T del mundo

Voz 10 04:10 para los peques son sus héroes celeste espía

Voz 5 04:12 es la curiosidad y fomentan su imaginación a los jóvenes les generan confianza y a los más mayo

Voz 11 04:18 Boris profesionalidad valores que son la llave para el éxito en la vital por eso somos lo que hacemos y tenemos a tramita educación públicas de Andalucía una huella para toda la Junta de Andalucía

buenas tardes serán bienvenidos al Hoy por Hoy en su edición correspondiente a este miércoles cinco de septiembre

Voz 15 05:49 un tiempo

un tiempo

Caja Rural de

sur patrocina la información del tiempo

Voz 17 06:08 previsión meteorológica el Levante va a llegar el lunes pero hasta entonces Poniente fresquito como el de hoy tenemos entre veintidós y veintiséis grados en Cádiz capital en la Bahía de Cádiz nos movemos entre los veinte de mínima y los veintisiete grados de máxima

Voz 16 06:24 el índice ultravioleta siete ha bajado aunque hoy la verdad es que no me apetece demasiado tomar el sol que por cierto se va a poner a las nueve menos trece minutos está la marea llena ahora mismo porque la pleamar sepan ustedes que ha sido a las doce en punto de la mañana la bajamar Baser a las seis de la tarde un día muy de septiembre poco deberán

Voz 18 06:42 es el principio muy ayuda esté cumplirlo

Voz 1047 07:35 lo del trabajo para quienes lo tenga pero que aún

Voz 16 07:39 no faltan ciento treinta y nueve mil personas que son las que están en el paro en la provincia que no tienen una rutina laboral la rutina también de los abuelos que tienen que ir y venir con los nietos echando un cable a los padres también la rutina de los niños y niñas que ya mismo empiezan a ir al empezado empezamos de menos de tres años el lunes empieza la gran mayoría vuelven a verse luego Miño con las amistades hubo hacen algunas nueva en principio de curso en fin lo que viene siendo habitual por setiembre

Voz 14 08:09 que ya ha forro de libro

Voz 16 08:10 casado muchos padres llega comida entre semana a las carreras por la mañana para no llegar tarde al colegio o al trabajo en fin a ese sabor de todo lo que pasa cuando no pasa nada extraordinario IU tiene también su puntito la rutina e tiene un encanto inigualable Si es verdad que luego todos nosotros estamos deseando coger vacaciones en verano pero para que exista ese concepto de vacaciones pues tiene que haber detrás una rutina qué importante el valor de lo opuesto de lo contrario de pasar frío para valorar el calor de irse lejos quedarán muchos de nuestros jóvenes verdad estudios universitarios y demás para apreciar

Voz 1047 08:53 Cesáreo que es también tener cerca a los seres más queridos

Voz 16 08:56 sí iré tropezarse en el error una y otra vez para saborear también de manera diferente con humildad siempre con perspectiva cada uno de los logros de los aciertos y también cómo no de vivir situaciones trascendentales en lo humano para valorar lo que realmente importante en la vida no preocuparnos tanto por tonterías y ponen en su justa medida lo banal dedicar lo mejor de nosotros a lo que realmente construyen mundo construye sociedad construye nuestras relaciones sociales que es sólo importante con lo que más queremos y también con nuestro entorno más cercanos

Voz 14 09:31 bueno

Voz 16 09:36 Menacho Hoy por hoy hoy vamos de huir de la rutina lo único que se repite cada programa es el horario y la disposición que tenemos en Radio Cádiz para acompañarles pero todo lo demás es nuevo genuino auténtico en cada programa se lo aseguramos hoy por ejemplo vamos a hablar tras los romanos los informativos con Paco Aragón de la Plataforma por la memoria histórica de Puerto Real y también con Gabriel Delgado

Voz 17 09:56 del Secretariado de Migraciones de la diócesis de Cádiz y Ceuta

Voz 16 10:00 todos y poco más tarde de la una hemos convocado aquí los estudios de Radio Khadija dos empresarios el ya a dos empresarios del sector turístico de Cádiz con lo que vamos a debatir ese sector que es un eje clave indispensable para la economía

Voz 20 10:13 de cabeza

Voz 16 10:18 a un poco más tarde sobre las dos menos cuarto a Antonio bajo hará un repaso carnavalesco como cada miércoles sacando las coplas de suba aún todo ese mucho más aquí en el Hoy por hoy Khadija El programa más gaditano de la radiodifusión mundial que comienza este miércoles cinco de septiembre a seis

Voz 16 13:22 quién podría para conocer el avance de la actualidad informativa con Francisco José Román Paco muy buenas tardes cómo está la cosa

Voz 1208 13:29 vamos a comenzar oyendo hoy al alcalde de Cádiz quién sale del paso del debate abierto de nuevo a propósito del contrato para la construcción de las corbetas para Arabia Saudí uno son todo como conocen los dientes que viene precedido de la incertidumbre que ha generado el bloqueo del Gobierno a la venta de armas a ese país José María González ha destacado esa mañana lo doloroso

Voz 4 13:48 todo un que enfrentó a los derechos humanos

Voz 1208 13:50 de racionales con el derecho al trabajo en el caso local de la Bahía de Cádiz ha dicho que entiende la incertidumbre de los trabajadores yo he dicho que la solución puede pasar por la aplicación de un modelo alternativo de desarrollo económico para Astilleros para el resto de la bahía

Voz 30 14:03 es perfectamente comprensible pues estamos hablando de los pitos de la olla de la Casa de la gente estamos hablando de los plato de comida que se ponen encima de los manteles de las ya escasas de la gente por tanto es seiscientos es normal lo que deberían hacer de lo de lo que debería haber hecho el Gobierno y la tarea que tiene encima ahora por delante el intentar buscar un modelo nuevo modelo desarrollo productivo que no dependa exclusivamente de la inducción busquen nuevos nichos pero no se vientos de desarrollo económico

Voz 1208 14:35 renuncia seguimos este asunto de de Hora catorce Precisamente el alcalde ha recibido hoy de manos de los trabajadores del metal la carta en la que han puesto negro sobre blanco las reclamaciones que le hacen a la parte empresarial hoy la finca con la Federación de Empresas del Sector informa Alba reinado

Voz 31 14:51 son en total catorce puntos entre los que destaca la creación de una bolsa de trabajo que facilite un acceso rotativo justo para todo el colectivo que la bolsa será aplicación en el conjunto de empresas del sector de manera que cualquier trabajador tenga la opción de acceder a cualquier empresa información de esa bolsa sea accesible a todas partes mediante su publicación abierta en Internet también solicitan que las empresas que incumplan el protocolo establecido puedan ser sancionada por un mecanismo interno de arbitraje Por otra parte el colectivo defienden el estricto cumplimiento de la Ley de Riesgos Laborales el pago de los atrasos incluyendo las la actualización de las tablas salariales el abono de un plus de toxicidad que equipara trabajadores eventuales y fijos Eduardo Mario González

Voz 32 15:28 yo lo único que pedimos es que se cumpla lo que han firmado en el cual nosotros no estábamos de acuerdo y ellos sí que fueron los pero firmaron tampoco creemos que esté vigilante se compensa porque se sigue echando horas extra se siguen viendo no se está pagando los atrasos no se le está dando la gente los caseros cuando se tiene quedar no se está contratando a la gente fijan los setenta por ciento y el veinte por ciento los compañeros no se pueden no se pueden presentar a los comités de empresa porque no cumplen con los seis meses de antigüedad que requiere la ley

Voz 1208 16:03 no damos al veinte dos cuestiones más de la mañana el consejero de Cultura de la Junta de Andalucía Miguel Ángel Vázquez está hoy de visita de la Fundación Rafael Alberti del Puerto Fundación que está pendiente de un cambio de modelo para mejorar su gestión el Ayuntamiento del Puerto había iniciado el pasado año la disolución del Patronato por el que había regido el funcionamiento de este organismo y que cerró recordamos al año dos mil dieciséis con un boquete económico de ciento setenta mil euros una deuda que estaba contraída con La Caixa el dinero fue cubierto por el Ayuntamiento con la intención de cerrar ese ciclo y abrir un nuevo tiempo basado en un modelo de Fundación netamente municipal pero con la del resto de administraciones en este contexto se produce la visita del consejero a una institución la Fundación Rafael Alberti necesitada urgentemente de reactivación en el Puerto de Santamaría y por último un recordatorio el Ayuntamiento de Barbate de esta o difundiendo homenaje y recuerdo a los a las víctimas del naufragio del pesquero Nuevo Pepita Aurora según Blaine ahora once años el Nuevo Pepita Aurora naufragó el cinco de septiembre del año dos mil siete cuando faenaba en aguas de Larache con una tripulación de dieciséis personas de las cuales fallecieron ocho hoy se está recordando ese triste episodio en Barbate bueno es Julio esto es lo fundamental de momento

Voz 16 17:13 sentido y merecido homenaje a eso marinero muchísimas gracias Paco las dos y cuarto más hasta luego a una pausa publicitaria seguido ya están aquí los compañeros de la redacción de deportes para contarnos la última hora del club de fútbol

Voz 16 20:33 sintonía para conocer el alcance de la actualidad informativa en lo concerniente al deporte y al de fútbol Ignacio de la barca buenas tardes hola Julio muy buenas y no todas hemos abierto el micrófono de estábamos boicoteando cómo está la situación cuéntanos

Voz 1047 20:45 pero ayer contábamos la lesión de Juan Hernández es la rotura de ligamento cruzado una adhesión que le va a dejar fuera de seis a ocho meses se pierde la la temporada y la noticia en la mañana de hoy es que ha hablado Álvaro Cervera precisamente de Juan Hernández además de mostrar su su pesar sí abre la posibilidad a fichar ojo a lo mejor un jugador de banda aunque él lo deja en la dirección deportiva del club pero sí habla de la posibilidad de traer un central es decir dice que con Manu Vallejo y con Jairo que estará pronto esa posición está cubierta donde el equipo está más cojo ha dicho el mismo es en la posición de central porque sólo hay tres centrales puro más Edu Ramos algo que realmente veíamos todos así que entrenador sí abre la posibilidad de reforzar al equipo pero en el eje de la defensa también ha hecho un poco de de balance de cómo está el equipo asegura que al equipo de faltan muchas cosas todavía qué le falta ser más fuerte más rápido que tiene más fútbol pero que le falta ser fuerte rápido si deja una reflexión porque siempre interesante siempre interesante escucharle porque hablaba bastante claro y deja una reflexión yo creo que positiva de cara al futuro en el sentido de que dice que el fútbol se tiene no se tiene que ser fuerte y rápido Se puede conseguir que él tiene que conseguir que su equipo sea más fuerte más rápido entienda que a ver cómo sale el equipo que el partido fuera de casa el año pasado costó mucho al equipo fuera de casa que en Sol si el equipo no hizo nada en el plano ofensivo aquí en el centro de Aketxe cabezazo de de que colles vi igual de interesante la rueda de prensa de Estremera que vamos a escuchar luego a las tres y veinte sobre Lequi ha dicho que no sabe si va ir si iba jugar que todavía le falta un poco que está bien de forma pero que de peso ha vendido un poco muy poco por encima pero que lo valorará evidentemente que es un jugador que les puede aportar mucho y después dar continuidad en el en el juego muy interesante Álvaro Cervera que vamos a escuchar luego

Voz 17 22:45 el pide más al equipo entonces en el plano físico lo que entiendo al abrir la puerta a un fichaje que no sean futbolista de banda que desvela también a Gerencia de la planificación deportiva porque si ahora selecciona y quiere traer de otra posición

Voz 1047 22:57 no no es evidente de delantero Nolito avanza es evidente que que hay un problema ahí sí que también ha hablado de puedo de que falta que Carrillo hay barco son futbolistas muy similar y que Lequi además son tres jugador de un perfil muy similar Romera sólo queda ahí quizás puede haber también bueno pues otra porque el mercado ha vendido sí puedo decir pero es evidente que la el puesto de central sólo con tres centrales en una posición que se quedaba muy corta no se ha encontrado nada ha podido traer nada y ahora se abre esa esa esa vía es verdad que extraño en el sentido de que tiene tres jugadores de banda izquierda ha sorprendido o bien el momento de de Manu Vallejo eso también hace que el futbolista se quede como modo como miembro importante dentro de la plantilla ya ahora pues se abre esa opción para reforzar el eje de el eje de la zaga que evidentemente y todos lo veíamos lo habíamos comentado ayer mismo comentábamos en SER Deportivos caddie quizás además de la punta de ataque por traer un delantero contrastado que no sabemos cómo va a resultar Lekic Mario Barco pero el eje de la zaga si es verdad que falta un central yo insisto y lo que no diciendo para mí falta un central con vitola de titular no un relleno común no un cuarto Centenario para mi falta un primero un segundo central que pueda ser titular con con que conllevado y conservando para mí me con Mauro sí sería acuerdo central pero bueno yo creo que falta aún un buen central que le ponga las cosas cara a los tipos

Voz 17 24:22 bares nació a las tres y veinte tenemos más

Voz 1047 24:24 aquí estaremos atrayente con Cádiz con polideportivo vamos a tener a un protagonista que ha sido campeón de España paralímpico hablaremos de de eso hablaremos del San Fernando muchas cosas

Voz 16 24:35 ah pues ahora precisamente más hasta luego pues íbamos a uno para solicitar enseguida estamos ya con Paco Aragón de la Plataforma por la Recuperación de la Memoria Histórica de Puerto Real

Voz 27 24:48 XXII aniversario de Eurocopa Luis academia de inglés

Voz 28 24:51 si tienes a un amigo o familiar os lleváis una cuota gratis cada uno sí sí cuantos más amigos más meses en pagar también tu matrícula gratis noventa

Voz 6 25:00 once por ciento de aprobados en exámenes oficiales de inglés

Voz 28 25:02 B1 B2 ICE uno de Cambridge Trinity

Voz 29 25:05 estamos en Cádiz Chiclana El Puerto San Fernando y rota

Voz 6 25:09 tenía inglés Cádiz punto es y en el novecientos cien cuatrocientos cinco del mundo se construyó en siete días buque el Clínic construye tu nueva sonrisa en un solo día

Voz 37 25:18 ya con buque el Clínic llega a Cádiz la revolución en implantes dentales unos implantes de carga inmediata en un solo día saldrás por Laporta con tu nueva sonrisa gracias el TAC 3D conseguimos resultados totalmente naturales día bucal Clínic punto com Un un día

Voz 17 25:36 uy no ha roto la lavadora

Voz 24 25:39 para comprar otra con MJ Suazo López no Servitje técnico y venta de repuestos de electrodomésticos del hogar y hostelería técnicos profesionales y seis meses de garantía

Voz 25 25:46 Uf menos mal que está M J su los Perle avenida del comercio catorce de Chiclana o en Suazo service punto com venderemos on line en López la solución más barata profesional

Voz 1 25:56 Manolo deja el móvil con sitio para

Voz 6 25:59 eso es lo que estoy haciendo ve descargado la APP bella Italia y consigo ofertas diarias a precios increíbles

Voz 29 26:05 la Bella Aythami a sería Advent saborea pastas y pistas de siempre como la brasileña In olvides que tenemos servicio a domicilio novecientos cincuenta y seis veintiséis XXXVI XXXVI pizzerías La Bella Italia grupo la bodega tradición culinaria

Voz 33 26:19 no te puedes permitir ir al dentista llevar a tu familia dentro de poco si llega a Cádiz la clínica más familiar para que tú y los tuyos podéis sonreir única diferente y para todos

Voz 16 26:59 esta canción se llama de Mons este clásico del grupo británico Ia habla de de es Federico García Lorca de la Guerra Civil de las bombas que recibió también Andalucía de toda la represión que hubo fíjense ustedes una canción en inglés del grupo famoso británico que habla de todo eso queremos traer esta canción de que el Consejo de Gobierno ha aprobado incluir en el inventario de Lugares de la Memoria Histórica de Andalucía

Voz 39 27:23 en la fosa común del cementerio de Puerto Real allí ha trabajado la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica en Puerto Real is su presidente ya está al otro lado del teléfono Vaccaro muy buenas tardes

Voz 17 27:35 hola buenas tardes bueno qué significa este ley

Voz 39 27:37 esto que ha aprobado el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que es lo que significa para Puerto Real y también para la asociación

Voz 40 27:44 bueno para nosotros es una inmensa alegría a la vez tristeza no por lo que representa que presentara el fusilamiento de ciento veinticinco personas de aquí del pueblo iraquí aparte de todos los familiares pues fíjate es ese y yo pues muy importante es muy importante porque desde el dos mil tres que se fundó la asociación hemos tenido acabando hemos estaba acabando todos los pena que que proponía la ley no ya sale Quito en su día también la la retirada de las medallas de oro y deja Rocío Franco que puso nombre se relacionados con la memoria histórica del una barriada hemos hecho jornadas culturales e inaugurado un monolito imponiendo lo que queda pendiente ahora mismo es la instalación esta que va a hacer día catorce luego el resultado de los ADN tanto de los familiares como los restos óseos que están en laboratorios genio desgranar estamos las pegas de los resulta cuando

Voz 39 28:45 llegará eso tienen una una fecha han periodo

Voz 40 28:50 si nosotros cuando lo entregamos a entregar marzo y de octubre de diecisiete nos dijeron que posiblemente entre doce y catorce meses ya tendríamos los resultados porque claro allí en genio está llegando todos estos doce hoy todos no las pruebas de todos los restos muy de toda Andalucía y claro nosotros tuvimos que ponen a la cola como es normal no pero esperemos que que en este año ya nos de noticias de de cuántas personas se ha confrontado los óseo con los de los familiar

Voz 39 29:20 en una fosa del cementerio y Puerto Real que es bastante grande para lo que hay en Andalucía de hecho de las que hay en Andalucía es la segunda mayor tras la fosa que hay en el cementerio de San Rafael de Málaga al principio cuando comenzó todo el tren

Voz 17 29:33 bajo que supongo que sería complicado porque ahora

Voz 39 29:36 mucha más conciencia con la memoria histórica pero antes no había tanta sabía que era la fosa tan grande

Voz 40 29:43 si no nosotros teníamos constancia con la investigación que hicimos este tienen constancia de que había ciento veinticuatro que al final fueron sido ciento veinticinco eh ay no lo esperábamos no lo esperado no creyendo que aquello tendría yo dos metros de largo la fosa pero que va a quedar cuando pasamos encerrada eh pues marcó que las alteraciones había un largo de treinta y un metros veintiún metros de largo por dos veinte de ancho y uno de profundidad y entonces pues cada vez que íbamos descubriendo metro íbamos viendo montones y montones de las sacas que sacaban y han ido tiraron allí dentro de las ocho entonces la mitad del Ministerio de Puerto Real no existía era un campo estaba allá pero era un campo que existía solamente la mitad era era si los prisionero que cogían lo metían en un barracón que había aquí al lado de la hacíamos que se llamaba Rosales ahí polo no se lo llevaran en el tren que pasaba por allí allí venía de madrugada un pelotón de Infantería de Marina de San dando fusilaba hice Gargano y entonces pues se quedaran allí los falangistas aquí en el pueblo y con sus pistolas juzgaban los tiros muy fácil pero fíjate

Voz 39 31:03 luego hemos dicho que se ha avanzado mucho en cuestión de Memoria Histórica y esta es una buena prueba lo que aprobó el Consejo de Ministros pero le mojaba ahora políticos del primer nivel por ejemplo Pablo Casado es decir que va a pedir que se derogue la ley de Memoria Histórica esto a vuestros ojos que os parece

Voz 40 31:21 no sé si Franco cuando murió dijo que que está todo atado y bien atado DJ fíjate este es uno de ellos esté uno de ellos como tantos que están incitando al odio están incitando al odio y los familiares lo único que tienen es recupera su cuerpo y enterrarlos dignamente como bebían de ésta tiende eso eso es la situación de los familiares de la profesión esta gentes que me callo

Voz 39 31:48 si opta por la prudencia Paco Aragón y portavoz y presidente de la Asociación por la Recuperación de Puerto Real en mucha felicidades por este nuevo hito que han alcanzado que el Consejo agobiar no haya incluido en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía la fosa común del cementerio de Puerto Real en el que han trabajado ustedes muchísimas gracias por atender a radicales para explicarnos lo importante que es hito para para la asociación muchísimas gracias

Voz 40 32:15 venga escuchar hasta luego

Voz 16 32:24 quedan apenas siete minutos para la una de la tarde una pausa ir nos vamos a charlar ya con Gabriel Delgado que está esperando al teléfono

Voz 16 33:50 tiempo habrá para conocer una convocatoria que tendrá lugar hoy en Cádiz también en muchos puntos de la provincia de Cádiz pero es lo que se refiere a la Bahía de Cádiz en la capital gaditana hay una convocatoria hoy por la tarde los llamado círculos del silencio para hablar con uno de los convocantes el director del Secretariado de Migraciones secretario de Migraciones con Gabriel Delgado estamos ya Gabriel Delgado muy buenas tardes buenas tardes bueno una nueva convocatoria de los círculos del silencio no hoy por la tarde en Cádiz

Voz 42 34:17 sí sí ciertamente todos los entonces una convocatoria extraordinaria porque nosotros solemos reunirnos los según miércoles de Kagame y este es el primer en mi hijo lo hemos hecho porque se hacen en localidades de las dos orillas is a partir de los últimos acontecimientos ocurridos en sesenta me han me de ciento dieciséis migrantes que que nos pareció un hecho muy grave por ese motivo porque pasar muchos analgesia se han adelantado los si no silencio que se están celebrando habitualmente en las dos orillas concretamente eh aquí en Cali en la Casa de la casa que lo tenemos hoy las de la Carmen pero también el a las ocho de Barbate desgranando y media si no es así en distintas se Tánger Tetuán Málaga y en esta ocasión pues para ser que también se han unido al algún tipo de movilización en otras ciudades españolas como Madrid Barcelona Soy un grupo por lo menos de más de veinte ciudades en los que también se va a arriesgar este tipo de movilización llamando la atención de Brasil nada ni el apoyo de los migrantes también de alguna manera pues así yo una crítica de la actuación del Gobierno que nos parece una lesión importante de de los derechos humanos

Voz 39 36:08 en siempre se ha hecho ancho falta concienciar respecto a las migraciones el fenómeno migratorio en España ahora más que nunca por eso está en el centro del tablero político y de que los partidos ha lanzado abiertamente a hacer política sobre la migración sin el menor tapujo mucho caso

Voz 42 36:25 sí bueno yo creo que en el objetivo de unos y el silencio es el justamente se que no se olvide el drama la tragedia de los migrantes en realidad Moyá más de tres años celebrándolo en la plaza de la Catedral indistinta ciudades justamente hay veces que el tema migratorio está más Canedo otras de ese Mena no y lo que están de alguna manera

Voz 40 36:57 comenta de que la ciudadanía

Voz 42 36:59 no nos olvidemos de de que es un tema importante que está ahí más sobre todo en la frontera sur nuestra donde con tanta frecuencia por un lado están ocurriendo dramas y tragedias mortales que a todos nos sobrecoge proteína para otro lado donde están en marcha trenes seguirán yo muy migrante y en otra ocasión Heron echan corriendo pues autentica vulneraciones de derechos humanos no y por eso de alguna manera el estar siempre ahí llamando la atención alentando a la solidaridad con el sucesor bien yo declara persona no bueno pues son personas que Europa y España son personas que que hoy chicas reconocen que se necesitan son personas que por otro lado eh una vez que llegan se integran Ny que realmente pues hay yo se produce un gran bienestar integran pero por otro lado pues pues ahora mismo hay discursos que recorren Europa vital en España tanto que la migración es un problema que no echan invadiendo que de alguna manera darse el ponen en cuestión los y mientras Reding no estar creo que realmente pues es un discurso que tiene como objetivo una rentabilidad electoral el punzón al inmoral no por eso es importante hecha llamada permanente hacia arriba ni para que no olvide indígena un lado esta realidad antes

Voz 39 38:43 en el Delgado director del Secretariado Diocesano de migraciones muchísimas gracias por estar aquí explicando los esta nueva convocatoria de los círculos el silencio muchas gracias

Voz 42 38:51 muchas gracias a vosotros

Voz 44 38:59 vale

Voz 16 39:02 así hemos llegado a la una menos un minuto queda apenas un minutito para los servicios nacionales e internacionales de esta casa de noticias y volvemos en la segunda parte de este Hoy por hoy cada disco muchos más argumentos ni muy interesante no sólo pierdan porque vamos a debatir de turismo con empresarios de turismo así que con estos aires tan optimistas les dejamos con la noticia de El Mundo con los servicios de noticias de la cadena ser volvemos a la una y cinco aquí en el programa más habitado de la radiodifusión mundial

Voz 0228 40:05 Esquerra Republicana marca distancia con la línea marcada por quinto raso portavoz en el Congreso Joan Tardà acaba de decir que la solución en Cataluña no pasa por contar sólo con la mitad de los catalanes sean los diez los independentistas o los que no lo son palabras que contradicen los argumentos del president Torra quién viene defendiendo que tienen mayoría social suficiente para seguir apostando por la independencia vamos al Congreso informa Inma Carretero

Voz 0806 40:27 sin la otra mitad de los catalanes no se puede resolver nada eso es lo que ha venido a decir Joan Tardà que lanza este mensaje al Gobierno para que atienda las demandas soberanistas pero también apela de forma muy elocuente a los independentistas

Voz 45 40:41 sin tener en cuentan al cincuenta por ciento de independentistas si hay algún independentista ingenuo o estúpido que cree que puede imponer la independencia sin tener en cuenta cincuenta por ciento Catral es que no lo son es evidente que está absolutamente equivocado

Voz 0806 41:00 palabras el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya en la comisión del Congreso en la que tanto Tardá como Campuzano del P Cat han exigido al Gobierno que intervenga a través de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía para ayudar a los políticos catalanes encarcelados

Voz 0228 41:13 gracias Inma la policía británica identificado dos rusos como sospechosos de envenenar al ex espía ser día al Scotland Yard considera que hay indicios suficientes para acusarlos de conspiración para cometer asesinatos Rusia acaba de contestar dice que el caso requiere una cooperación constante y también un análisis cuidadoso informa para la SER desde Londres da en el poste

Voz 0032 41:32 la policía británica publicado el nombre de los dos sospechosos del ataque con el agente nervioso en Sales Burgui Se trata de los ciudadanos rusos Alexandr Petrov RUS Lan Borisov la Fiscalía ha explicado que tienen pruebas para acusarlos de conspiración para cometer asesinato uso y posesión de no ha que el gas nervioso prohibido por el regulador internacional de las armas químicas y provocar daño en sus víctimas los acusa del intento de asesinato del ex espía ruso y de su hija y también del oficial de policía Nick Bailey el pasado mes de marzo acaban de emitir una euro orden para localizarlo Se sabe que han estado utilizando diversos alias y que tienen unos cuarenta años cada uno Segrelles cripta y su hija aparecieron inconscientes en un parque en la localidad inglesa de Self murió el cuatro de marzo el Reino Unido acusó a Rusia de estar detrás del ataque hice abrió un conflicto diplomático entre los dos países

Voz 0228 42:16 el Tribunal Supremo de Israel ha autorizado esta mañana la demolición de una comunidad beduina que la Unión Europea le había pedido públicamente que no fuera destruida corresponsal Beatriz con Berry

Voz 46 42:25 era el último recurso judicial posible y los casi doscientos habitantes de Hannah El Ahmar pueden ver sus casas arrasadas por las excavadoras en menos de una semana el Tribunal Supremo israelí ha mantenido esta mañana que la aldea beduina situada entre Jerusalén la ciudad palestina de Jericó en Cisjordania fue construidas sin permiso la Comunidad se encuentra entre dos colonias israelíes y la lucha por mantener sus casas se ha convertido en una batalla contra la expansión colonial israelí en tierra palestina la Unión Europea pidió Israel hace algunas semanas que no arrase esta comunidad cuyas estructuras como paneles solares o baños recibieron financiación europea organizaciones israelíes han considerado que la justicia se ha puesto del lado de la ocupación ha mostrado un total desconocimiento de la realidad palestina

Voz 0228 43:10 de vuelta a nuestro país la Agencia de Salud Pública de Cataluña ha presentado un informe en el que concluye que la mitad de los niños adoptados procedentes de Rusia o de Ucrania presentan rastros de alcoholismo fetal Barcelona Emma Miguel

Voz 0563 43:21 el estudio se ha hecho con una muestra de ciento sesenta y dos niños y niñas adoptados en esos países entre mil novecientos noventa y ocho y dos mil quince y concluyen que la mitad tienen problemas físicos mentales au de conducta provocados porque su madre bebió alcohol durante el embarazo es Joan Colom es el subdirector de drogodependencias de la Generalitat

Voz 47 43:39 al cincuenta por sendas nenes estudiantes de que esta Mostra de dos encinas al cincuenta

Voz 8 43:48 teniendo al diagnostica Tea

Voz 0563 43:50 de estos resultados la Generalitat ya ha anunciado que a partir de ahora valorarán informarán a los padres que quieran adoptar en Rusia o Ucrania los prepararán han dicho para adoptar niños con necesidades especiales

Voz 0228 44:01 información del deporte Óscar Egido buenas tardes hola Andrea

Voz 39 44:04 a pesar de ser protagonista de Rafa Nadal que ya está en semifinales del US Open tras una victoria épica contra Tien y es que después de perder el primer set en blanco portero seis el mallorquín ha ganado el partido en cinco set tras casi cinco horas de juego ahora semifinales le espera a su amigo Juan del Potro además la selección española está entrenando en Las Rozas a puerta cerrada tercera entrenó para preparada de partido el sábado ante Inglaterra en el que va a ser el debut de Luis Enrique en el banquillo el arroja la vuelta hoy undécima etapa enviado especial de la SER Borja guardado muy buenas

Voz 48 44:32 qué tal buenas tardes ya en marcha la undécima etapa de la Vuelta hoy llegamos a territorio gallego doscientos siete kilómetros con final en la Ribeira Sacra primeros intentos lo intentó por ejemplo pinchen son Nibali una jornada que viene marcada por el cambio de temperaturas hemos pasado del calor exagerado de los primeros días al fresquito chubasqueros

Voz 6 44:52 vamos a ver si llueve durante la jornada podría hacerlo

Voz 48 44:54 una etapa en la que ya ganó hace dos años Simon ya el líder de la cara

Voz 39 44:57 y más de tenis porque desde la una de la madrugada Carla Suárez buscar también las semifinales del Open juega ante la americana

Voz 0228 45:03 medios aunque es todo sigue la información actualizada en Cadena Ser punto com y desde las dos la una en Canarias ya en tiempo de Hora catorce con José Antonio Marcos capellanes

Voz 18 45:11 el servicios informativos

Voz 16 45:48 ya estamos aquí en la segunda parte del Hoy por Hoy el programa de la radio difusión mundial han esta edición del miércoles cinco de septiembre que ya encara su segunda parte desde ahora ya está a las dos de la tarde vamos a acompañarle aquí en clave gaditana con temperatura fresquita ya sólo estamos diciendo y viento de poniente cómo va a estar toda la semana hasta el lunes cuando va a decir aquí estoy yo el Levante hoy tenemos

Voz 17 46:11 nos entre veintidós y veintiséis grados en Cádiz

Voz 16 46:14 tal y la bahía de Cádiz nos movemos entre los veinte de mínima y los veintisiete de mayo con estos son cubano les vamos contando con la segunda parte tenemos preparada una mesa aquí con dos empresarios y un empresario del sector del turismo en la provincia de Cádiz para que nos cuenten un poquito cómo están viendo el sector en la provincia Ike es lo que hay que mejorar que entendemos que hay bastante por mejorar aunque ellos precisamente son de lo mejor lo hacen en la provincia eh y después al filo de las dos menos cuarto de la tarde va a llegar Antonio lo abajo que

Voz 17 47:18 qué me va a traer no Coplas del baúl del Carnaval que trae el siempre

Voz 16 47:23 cada miércoles aquí en Hoy por el caddie nosotros vamos a entrar en materia ella misma vamos a un alto en el camino una pausa publicitaria estamos ya aquí con nuestros invitados

Voz 10 52:52 hola buenas tardes muchísimas gracias digo nosotros

Voz 16 52:55 los en Radio Cádiz aquí la otra empresaria que no

Voz 17 52:59 acompañe nadie Cervera de alquiler vacacional que es una empresa de gestión de viviendas turísticas una persona venga

Voz 16 53:04 muchas inquietudes que ha sacado varios proyectos adelante Nadia muy buenas tardes

Voz 1208 53:06 es

Voz 16 53:07 vale muchas gracias por estar aquí en Radio Khalid bueno

Voz 17 53:10 sí señor es como han visto ustedes la provincia de Cádiz este verano este año en general que pulso tiene el turismo en la provincia de te de que trabajan en ese sector y que están más legitimados que nadie para hablar de él