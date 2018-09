Hoy por Hoy Cádiz (06/09/2018)

Voz 1179 00:00 cadena SER Andalucía

Voz 0648 00:12 buenas tardes toman en noticias de Andalucía la SER el portavoz de Ciudadanos Juan Marín acusa al PSOE de ser el único responsable de un previsible adelanto electoral al negarse a cumplir el pacto de investidura que firmaron ambas formaciones de achacar a la formación naranja de crear inestabilidad cuando hoy presupuestos hasta que finalice el año así las cosas Marín da por hecho que las elecciones andaluzas se celebrarán en otoño lo decía de manera muy gráfica Pepa Bueno en la SER esta mañana ha suspendido dice sus vacaciones programadas para octubre

Voz 1 00:39 no las tenía programada para octubre Si es la estupenda mujer que yo creo que no debería hacer muchos planes que tiene que estar al pie de la información Arbeloa andaluces porque la reacción del partido satelital desde el martes hasta hoy ha sido el primer lugar en ningún momento ha contestado que hemos propuesto nada de mentiroso totalmente nada de lo que hemos dicho de los incumplimientos en tercer lugar solamente escuchado a su portavoz María Jiménez ya había hablar de que ciudadana está provocando un adelanto electoral en Andalucía cuando en Andalucía hay presupuesto aprobado hace treinta y uno de diciembre

Voz 0648 01:10 el BOJA publica hoy los nuevos planes de empleo de la Junta anuncia que destina doscientos treinta y cinco millones de euros ayudas para la contratación de veintidós mil parados andaluces por los ayuntamientos hasta finales de año con la novedad de que incorporan a mayores de cuarenta y cinco y cincuenta y cinco años y desarticulada una banda de narcotraficantes que secuestraron y torturaron a un hombre en Sanlúcar de Barrameda hay dieciocho detenidos más de seis mil kilos de hachís decomisados tras la tragedia de ayer con cinco inmigrantes ahogados en el mar de Alborán Salvamento Marítimo ha rescatado a ciento ochenta y uno inmigrantes cuando viajaban a bordo de cinco pateras en el Estrecho más noticias de Andalucía en Hora catorce a partir de las cinco de la tarde

Espacio de Encuentro un programa de la Cadena SER Andalucía

Voz 17 04:55 Boris profesionalidad valores que son la llave para el éxito en la vida por eso somos lo que hacemos y tenemos la nuestra meta educación públicas de Andalucía una huella para toda la vida Junta de andaluz

Voz 18 05:06 sí

Voz 1179 05:09 cinco

estás escuchando la Cadena Ser

Voz 20 05:21 uno

Voz 1646 05:42 buenas tardes sean bienvenidos a la hoy por hoy la edición correspondiente este jueves seis de septiembre del que es el programa más editando de la radiodifusión mundial aquí se abre un tiempo de radio en el que vamos a explicarles a contarles ya haya lo que ocurre en lo que se comenta ya están las calles de Cádiz

Voz 22 06:01 a su vaya será

Voz 1646 06:05 de la tarde en este jueves que ya mira de reojo al fin de semana Ike ese está desvelando como una jornada la mar de agradable lo que al

Voz 6 06:12 en pos Caja Rural del Sur patrocina la información del tiempo Caja Rural del Sur formamos parte Atleti

Voz 1646 06:19 poniente casi casi parado en calma puede hasta decidirse entre veinte veinticinco grados tenemos en Cádiz capital y en la Bahía de Cádiz la horquilla como siempre salgo más amplia como de costumbre de entre dieciocho grados veintiocho héroes Tano en la noticia de la previsión meteorológica la noticia es que el fin de semana puede que vuelva la lluvia para afinar para agudizar aún más de septiembre de vuelta a la rutina Indica ultravioletas siete íbamos a tener doce horas y cuarenta y cinco minutos de sol ir bajando el sol se va a poner a las nueve menos catorce minutos la pleamar va a ser cuando empecemos la segunda parte de esto hoy por hoy es decir poco después de la una de la tarde la bajamar Baser a las siete y media de esta tarde

Voz 1646 07:36 qué complicado un acuerdo entre dos partes que defienden postura muy distintas que difíciles el consenso el acercamiento la cultura de la tolerancia de la cesión de esos puntos intermedios que tanta falta hace pocas ganas de encontrarse tiene demasiada gente pero aquí no dejamos de intentarlo e Hoy por Hoy Cádiz ir de hecho hemos convocado hoy a los hoteleros los vecinos en una misma mesa hay también a Fernando Santiago para que debatan todos sobre ese equilibrio entre el descanso de los vecinos y la oferta hostelera de noche de la ciudad de Cádiz ese constante debate en el que también está en juego qué tipo de ciudad quiere ser Cádiz por la noche sin

Voz 11 08:20 era más familiar más relajada más tranquila

Voz 1646 08:22 yo os y un foco de atracción para los jóvenes y no tan jóvenes a los que les gusta hay mucho disfrutar hasta tarde de una buena terraza de las discotecas o en la calle en general

Voz 22 08:39 pues ese debate

Voz 1646 08:40 en la segunda parte del Hoy por Hoy Cádiz tras el comentario de Diego Boza que volverá hoy como cada jueves en la primera parte nos marcharemos a hablar con los promotores del concierto de Miguel Poveda en Sanlúcar este sábado tras los avances informativos

Voz 1646 08:56 también vamos a conocer más de la velada de los milagros que comienza hoy en el Puerto de Santamaría y para ello vamos a contactar con el alcalde del Puerto con David de la Encina por cierto que hablando de alcaldes enhorabuena al alcalde de Cádiz en su pareja Teresa Rodríguez por el hijo o la hija no los sabemos que ambos esperan para el veintiocho de febrero ayer lo anunciaron ambos en redes

Voz 22 09:14 sociales mucha suerte que les vaya bien que lo disfruten

Voz 1646 09:20 Ike el niño o la niña se encuentra un mundo mejor del que están viviendo sus padres que es bueno muy bueno pero que tiene lados oscuros di esquinazo

Voz 22 09:27 como ejemplo decimos eh

Voz 1646 09:29 por ejemplo la distancia entre dos mundos en apenas quince kilómetros del Estrecho ayer volvió a llegar otra patera Álava Rosa Chiclana fue por la tarde noche de lo que viene siendo ya una tónica habitual en los últimos días no sabemos si obedece a una estrategia pensada o una simple casualidad pero en los últimos días ya contamos dos pateras en la Barroza una en el puerto y otra en campo Soto ese problema ese drama de los flujos migratorios que está tocando la orilla de casa de la Bahía de Cádiz

Voz 24 09:53 el Honda

Voz 1646 09:55 ahora nos dará más detalles porque después de una breve pausa llegan los avances informativos en este el que es el programa más gaditano de la radiodifusión mundial que hoy comienza así con este azul de Muchachito Bombo Infierno

Voz 1208 13:58 tarde inmigrantes alcanzaron a última hora de la tarde de ayer en la costa de Chiclana en una lancha zodiac nada motorizadas la Guardia Civil ha interceptado a diecisiete de los inmigrantes quince de ellos son menores Se trata de la cuarta patera que alcanza el litoral de la Bahía de Cádiz en los últimos días recordamos el día veintiséis de agosto una embarcación arribó a la playa de la borrosa el pasado martes otra vez

Voz 11 14:17 con la playa de Levante del puerto junto

Voz 1208 14:20 del grana en la madrugada de ayer una más alcanzó la costa de con vosotros en San Fernando la sucesión de de estos hechos comienza a ser interpretado como un posible patrón que indica la tendencia de mafias a buscar vías alternativas de acceso a la costa española en respuesta al férreo control establecido el control del Campo de Gibraltar en el litoral del Campo de Gibraltar Diego Boza proderechos humanos Andalucía

Voz 34 14:41 lo que está claro es que ese ese el proceso de due llegada y hay que ver también las personas que están llegando cada vez son más magrebíes marroquí eso hay que hay que vincularlo a la situación en en Marruecos y que que se que están llegando a la a la Bahía de Cádiz puede deberse a mucha mucha razones evidentes que se buscan las rutas que que garantizan una mayor efectividad de la llegada probablemente en país pueda estar uno de la de la razón

Voz 11 15:11 en clave política el Partido Popular ha salido al paso del

Voz 1208 15:13 regreso a la primera plana política del alcalde quien ayer se pronunciaba sobre la situación del contrato de Navantia recordarán sobre la denuncia de ciudadanos atento a la gestión de los chiringuitos o sobre su agenda de prioridades ahora en el nuevo curso político el alcalde decía que es doloroso tener que enfrentar los derechos humanos con los derechos de los trabajadores en relación al contrato con Arabia Saudí para Navantia y proponía una solución que podría pasar por la búsqueda de medidas alternativas de modelos alternativos de generación de Economía pues en la respuesta conocimos del Partido Popular es textual

Voz 4 15:42 el alcalde si calle señor González alcalde de calle que se calle

Voz 35 15:50 de verdad tenemos que pedir que se cae bien porque él tiene que defender los puestos de los trabajadores habitado tiene que defender otra cosa porque les alcaldes los atentados y creemos que es muy importante la unión de todas las administraciones la unión de todos los cargos públicos esos niños los tres senadores

Voz 1208 16:11 José Loaiza el portavoz del Partido Popular en la Diputación Provincial de Cádiz que esta mañana ha reiterado por otra parte su queja por la falta de pago por parte de la Diputación de lo que corresponde al programa de cooperación que establecía el desarrollo de obras para del templo en poblaciones de la provincia obras cofinanciadas entre los ayuntamientos y la Diputación Provincial

Voz 11 16:29 de esa rueda de prensa informa Merche obvias

Voz 36 16:32 el portavoz del PP José Loaiza ha retirado esta mañana la denuncia del impago por parte de Diputación para el Plan de Cooperación Local lo Ayza informa que en este proyecto Diputación las había asegurado al lado Ayuntamiento un anticipo del cien por ciento de esa cantidad una vez que presentarán los proyectos raíz asegura que dichos planes ya han sido presentado y que y que Diputación sigue sin hacer el ingreso que prometió José Loaiza

Voz 35 16:52 me preguntaba si era García le por qué no se ha para lo que se prometió porque ya los ayuntamientos que se va a ver Avatar bien ponga anticipo la plana del programa

Voz 1208 17:07 Podemos por su parte todavía en clave política se ha quejado esta mañana del debate reactivado entre el Partido Popular y el Partido Socialista a propósito del pago de la autopista AP cuatro informa Alba reinado

Voz 11 17:16 podemos critica el cruce de acusaciones del PP ir el P

Voz 37 17:19 se da cuenta de la eliminación del peaje de la AP cuatro José Ignacio García coordinador provincial de Podemos lo atribuye a la ineficacia del bipartidismo el daño causado por ambos partidos en la provincia también ha criticado la desfachatez del PP ya que dice que podría haberlo hecho hasta hace unos meses y la del PSOE porque llegó a organizar una recogida de firmas para levantarlo José Ignacio García cree que el peaje supone una discriminación de clases

Voz 38 17:40 nosotros seguimos diciendo que hace falta acabar con la discriminación hacia los de abajo hace los trabajadores trabajadora hacia los currantes de lo que necesitan Sevilla por trabajo hacia los profesionales del transporte tiene una discriminación y acabar acabar con ella seguimos la liberalización del peaje

Voz 1646 17:58 pero qué es eso de julio doce y treinta y siete

Voz 1208 18:00 lo que de momento unos deja la mañana

Voz 22 18:02 a las doce y cuarto mucho más muchísimas gracias hasta luego bueno vamos a una pausa publicitaria sido ya están aquí los compañeros

Voz 1646 20:38 no es cosa de los viejos tiempos ya por la información del deporte aquí en el Hoy por hoy el avance que nos trae Ignacio De la Varga muy buenas tardes muy buena la mañana jugar

Voz 1047 20:47 mañana juega el Cádiz la lista de convocados el equipo viaja ya para Mallorca y ojo porque en la lista no está Rober Correa el lateral derecho titular que falló el otro día frente al Oviedo se queda fuera el castigo de Álvaro Cervera por error frente al Oviedo nueva inversión no hay molestia física es simplemente una decisión técnica que es habitual lo hacía Álvaro Cervera dependiendo de quién sea lo hacía Álvaro Cervera el el año pasado le pasó habrá ya le pasó a Lucas L pasó a Carpio le pasó iré ha pasado ya a Rober Correa así que bueno pues Correa en la principal ausencia en una lista es la no está Lekic ayer ya Álvaro Cervera decía que todavía le queda que está bien física de forma pero que está un poquito de peso por encima de lo que quiere el cayendo es que tengan sobrepeso siendo los estándares que tiene la preparación física del caddie está un poco muy poquito de insistía

Voz 4 21:41 por encima de de ese peso tampoco

Voz 1047 21:43 está Alberto Perea otra fue otra ausencia de la lista de convocados perdía que estaba empezando a acostumbrarse a estar fuera de adicta la semana pasada jugó quince minutos la anterior no entró bueno también tiene Perea mucha competencia

Voz 7 21:55 eh

Voz 1646 21:56 nombrarlo en fin un señalado ya atrás nada de

Voz 1047 21:59 tercera jornada de Liga eso sólo otra jornada ya tenemos mundo que ha caído por un error pero es curioso porque yo no quiero que nadie yo creo además que suele quita confianza al futbolista pero por ejemplo Mar con Mauro no está a un buen nivel y lo expulsaron por un error garrafal de de él es verdad que luego lo tenía no teníamos Centrovía porque es el Cádiz pero no me termina de gustar esa doble vara de medir en todo caso que Carmona que va a jugar en el lateral derecho no lo haga bien que cumpla ya que ese afiancen esa posición que será bueno para para el Cadí pero es verdad que a primeras de cambio Un fallo y fuera de la

Voz 11 22:37 de la alineación eso no se gestiona

Voz 1047 22:39 que bien puede acabar quemando al al futbolista tuvimos el año pasado con Brian con Luca que le quitó la confianza entre que es la confianza del entrenador los jugadores a lo mejor no era muy fuertemente puede pasó lo que pasó esperemos que no suceda en este caso que el caddie gane mañana en Mallorca decía Álvaro Cervera que el Mallorca es uno de los equipos más fuerte que ve que va a ser el equipo revelación muchas cosas de las que vamos a a oportunidad de G20 con nuestros entrenadores para empezar quiero que abordemos el debate de la dirección deportiva porque está empezó

Voz 16 23:11 hondo a tomar un poco de cuerpo de

Voz 1047 23:14 la forma en la posibilidad de que

Voz 16 23:16 a una nueva

Voz 1047 23:19 el presidente del Cádiz prescinda de dos servicio de Juan Carlos de Juan Carlos Cordero por hoy contencioso que tienen pues por el contrato lo jugado

Voz 11 23:27 vamos a ver que qué es lo que sucede en todo eh

Voz 1047 23:29 esto a ver qué es lo que hace Manolo Vizcaíno el respeto la respecto a la semana que viene en este viaje volverán a sentarse volverán a hablar esperemos que vizcaino ceda esperemos que Juan Carlos Cordero cedan

Voz 16 23:41 que lleguen a un punto en común porque el rendimiento económico deportivo de Juan Carlos Cordero

Voz 1047 23:46 al frente de la Deportiva el caddie es evidente y se explica en los traspasos tan alto y en el buen momento deportivo del del equipo amarillo ojalá que entre los dos reconduzca la situación hoy en en un cuarto

Voz 1646 23:56 a las trece y veinte de los debates los entrenadores aquí en Ser Deportivos cada muchísimas Diego una pausa íbamos con el alcalde del Puerto de Santamaría a conocer más de la velada de los milagros

Voz 42 27:44 la verdad que nos marchamos al Puerto de Santa María

Voz 43 27:51 para hablar con el alcalde con David de la Encina David de la Encina muy buenas

Voz 44 27:55 tardes muy buenas tardes Julio queríamos

Voz 43 27:57 darle por la velada de los milagros y la niña que comienza hoy en el parque de La Victoria a partir de las ocho de la tarde una pisada de uvas que nos ofrece la del lado de los milagros ni la vendimia en esta ocasión se celebra en el Parque de La Victoria

Voz 44 28:09 efectivamente como yo creo que todos saben en el puerto de Santander una ciudad que sabe disfrutar y ofrecer elementos para que el portuense equinos visita disfrute no sólo por supuesto en verano sino descendiendo más allá esa temporada tenemos como referente además de nuestra Feria de Primavera también la velada de la Virgen de uno la Gross que presentamos en esta misma semana a través de un cartel que aún tiene los actos religiosos con los también festivos y que fue de una gran participación porque inauguramos un formato en ese acto de presentación abierto a la ciudadanía y con una gran respuesta de de los portugueses a partir de esta noche llevamos ese ambiente de fiesta de disfrute de convivencia a un espacio que estoy como alcalde empeñado en recuperar para el disfrute de los portugueses como es el parque de la victoria la entrada al Puerto de Santamaría que queremos ir recuperando y prestigiado y que con con motivo que se pone de gala para que durante la semana haya herido un espacio de fiesta de convivencia además de los actos religiosos de honor a nuestra patrona y alcaldesa perpetua

Voz 43 29:16 el año pasado se dio un pasito en ese sentido este año con una programación netamente portuense no

Voz 44 29:22 además Julio buscando la implicación de sectores que vertebran una esta ciudad maravillosa como es en este caso la Asociación de Amigos de los Patios portuense es un grupo de personas de vecinos de vecina que altruista mente llevan tiempo recuperar esas señas patrimonial arquitectónica de identidad portuense como son los espacios y que además en su voluntad de sumar por la ciudad colaboran con el Ayuntamiento con la Concejalía de Fiestas para organizar esa batería de actos de festividades de convivencia en definitiva en torno al parque de la victoria hay que estoy convencido desde ya que va a ser un rotundo éxito

Voz 43 29:56 se extiende desde hoy y hasta el sábado no alcalde

Voz 44 29:59 efectivamente con una serie de instalaciones y atracciones jefe de pequeño mediano formato cereales y también de barras de tablao donde irán pasando sucesivamente por representantes de nuestra cultura popular del flamenco del cante del baile de la pista de la UVA también como recuperación de esa vinculación del puerto con la con la vil con el vino las bodegas en definitiva era más una nueva medida más de recuperación permanente de las señas de identidad que tanto tiene que enorgullecerse este pueblo al Puerto de Santa María

Voz 43 30:32 ahí quedó una de las principales previsiones de el atractivo de ocio de la Bahía de Cádiz en este en fin de semana primer fin de semana de septiembre septiembre es el mes en el que se inicia el curso político señor De la Encina y cómo se plantea el curso político en el Puerto de Santamaría cuénteme cuáles son las prioridades que tienen ustedes desde el Gobierno local para sacar proyectos adelante en este en este año que resta hasta las elecciones poco menos de un año ya

Voz 44 30:56 efectivamente un curso eh que arranca oficiosamente y que este año va a estar marcado por un panorama de por supuesto unas elecciones como son las autonómicas del veintiséis de mayo previsiblemente quizá uno dos madre de otro nivel Nolan nacionales y autonómicas en el puerto lo tenemos muy claro tanto PSOE como Izquierda Unida nuestro objetivo y obsesión es sacar adelante los temas fundamentales de la ciudad no ponernos a hacer política partidista esos tema de la ciudad tienen que ver con la recuperación del empleo donde de la mano de la Junta de Andalucía hoy empezamos de aquí a veinte días un nuevo plan de empleo para menores de treinta personas de treinta cuarenta y cinco mayores de treinta de cuarenta y cinco que van a encontrar una oportunidad de empleo del puerto Santamaría tiene que ver clarísimamente con la recuperación en la que como alcalde estoy empeñado de nuestro centro histórico que lleva desde el año mil novecientos noventa y cuatro languideciendo y que estoy obsesionado en que este año antes de terminar fin de año tenga un plan de recuperación ya es tras hablo con el consejero de la Junta de Andalucía con los redactores municipales y los arquitectos ese plan estoy en condiciones de poder afirmar que a final de año los someteremos a exposición pública y al pleno ir en esta legislatura el puerto de la mano de este Gobierno va a tener ese plan de recuperación que tanto necesita nuestro centro histórico y además vamos a desarrollar de este curso una serie de infraestructuras que tienen que ver con la atracción de los juzgados al centro histórico con mejorar las barriadas por ejemplo de la mano del plano invierte del gobierno de la Diputación Provincial y también con presupuesto propio llevar el pleno del miércoles el convenio tibia para que la desembocadura de Guadalete haya un complejo hotelero y una ciudad deportiva o fundamentalmente atender situaciones sociales que seguimos trabajando en este Gobierno cercano social insensible y que Julio o de estoy convencido de que con este trabajo al final cuando ondas aumentado vengan unas elecciones ciudadano a el cambio rotundo de notable de nuestra ciudad

Voz 1646 33:00 me ha dado positivo de las elecciones que es verdad que sí

Voz 43 33:02 hombre se da un impulso especial cuando hay elecciones en el año anterior el Gobierno local parece que ya está engrasado y es más fácil que salgan proyectos Adela te también es un año complicado para aquellos Gobierno que están en coalición como es el caso del Puerto de Santamaría porque está Partido Socialista Izquierda Unida y hombre siempre hay el interés de una de las dos patas de la coalición oralmente a la más débil de diferenciarse de de la otra porque políticamente del deber que tienen son partidos diferentes TNT que esto se pueda producir en el Puerto de Santamaría

Voz 44 33:33 yo puedo asegurar hoy que llevamos tres años donde ninguno de los seis concejales concejala del Partido Socialista en ninguno de los tres de Izquierda Unida Jamás nunca ha mirado por unas siglas siempre estamos despidiéndonos partiendo Nos la cara literalmente no llevándonos la camisa al cuello del esfuerzo en mirar por el Puerto de Santamaría los y las portuense eso lo digo en honor a la verdad y puedo asegurar que ha sido el único de los miramiento número los colores que ha tenido este Gobierno hasta hoy y estoy en el convencimiento porque tarea ahí como acabamos de anunciar como para que sigamos mirando siempre por el único color que es el Puerto de Santa María además de una buena sintonía de un buen feeling entre equipo humano que conformamos esta coalición donde sin poder tener la bola de cristal y es verdad como ha dicho que en en lo que conocemos hasta ahora de la política habitual ese tipo de fenómenos ha ido dando también es cierto que esta legislatura estatal encargado de retos y oportunidades como que me temo que nos va a faltar tiempo para mirar por siglas políticas porque éramos tan enfrascados en mejor al puerto

Voz 43 34:37 en Navidad al hacia el alcalde del Puerto Santa María muchísimas gracias por pasar por Hoy por Hoy Cádiz y anunciar no la prioridad del Gobierno local en el inicio de curso y sobre todo dar el pistoletazo de salida esa velada de los milagros y la niña que llega hoy al parque de La Victoria y estará hasta el sábado allí muchísimas gracias

Voz 44 34:50 un abrazo muy cordial gracias a todos

Voz 1646 35:03 cuando quedan cinco minutos para la una de la tarde un alto en el camino muy rapidito hoy vamos con el concierto de Miguel Poveda el sábado en salud

Voz 6 35:09 necesitas un regalo especial tengo

Voz 26 35:11 hasta el mundo del vino y los licores pues sin duda tienes que venir han Magerit tu tienda de vinos licores y productos gourmet en Cádiz capital somos un referente en el mundo del vino en Cádiz desde mil novecientos noventa y nueve seleccionamos entre miles de bodegas las mejores referencias Magerit ven a vernos a Alameda Apodaca Oltra nuestra tienda online minas Magerit punto es

Voz 0277 35:34 Inmobiliaria K de Stone Klee un año veremos con muchas ventajas confín Llanos la venta o alquiler de tu vivienda Notre cobramos los cuatro primeros meses y además te regalamos el certificado energético venderlo es el mejor momento Inmobiliaria Gadea esto inmobiliaria de confianza en Cádiz boquilla grandes punto com en Cayetano del Toro frente a la gasolinera

Voz 6 36:01 este verano

Voz 30 36:02 de fresca tus emociones en karting Gere karts para niños impotentes kart para adultos en nuestro circuito indoor donde podrás desafiar el cronómetro abrimos todos los días desde las once de la mañana en centro comercial Luz Shopping Jerez tu mejor plan para este verano no te puedes permitir ir al dentista llevar a tu familia dentro de poco si llega a Cádiz la clínica más familiar para que tú y los tuyos podéis sonreir única diferente y para todos

Voz 24 36:40 un sirio pero que tuvo sepan

Voz 1646 36:54 este es uno de los nuevos temas del disco de Miguel Poveda el artista catalán que llega el sábado a Sanlúcar de Barrameda con el equipo para vamos a hablar ahora de concierto a Casillas de hora muy buenas tardes

Voz 43 37:06 hola muy buenas llegan Miguel Poveda a Sanlúcar el sábado no dónde y cuándo

Voz 44 37:13 Gerald a la plaza estará esta tarde nada era el cogieran a partir de las diez de la noche hace que para que vaya BA es aquel a disfrutar hecho lo he sido

Voz 43 37:24 enloquecido porque dijo además que no sólo los tiene música sino también tienen mucha poesía es un proyecto muy intimista del catalán que además siempre crea un ambiente muy especial en la provincia de Cádiz no sólo salir bien ustedes que a él le gusta mucho la provincia

Voz 44 37:37 efectivamente Miguel es un enamorado de la provincia de cabía perra que creo que los jueces ya lo tienes sectario con el público te te hecho se nota cada vez que pisa un escenario de la provincia de Cádiz escapan al uso qué ceguera

Voz 43 37:54 y como decíamos es un proyecto bastante intimista que se ha hecho al gusto de Miguel Poveda y que él también entra transmite muy especial desde el escenario porque está hecho a su medida

Voz 44 38:07 totalmente el proyecto lleva Miguel trabajando dedicándose a él se hace frente IP siga insistiendo como Lorca

Voz 43 38:20 el intenta poner en la piel de Federico muchos apetencia que lo ha leído mucho que ella se ha preparado lo mucho que le gusta mucho la figura de Federico García lo que haya que hacer caset sí sí desde luego con la sensibilidad especial que que siempre tienen catalán en todo lo que hace cuéntanos cuándo pueden adquirir las entradas es que todavía queda alguna eh

Voz 44 38:39 bueno pues quedan algunas está eso pueda adquirir en El Corte Inglés que explique lo en la taquilla de la plaza de toros en Sanlúcar de Barrameda

Voz 43 38:47 recordemos en la plaza de toros de Sanlúcar de Barrameda este sábado a las diez de la noche Miguel Poveda de la mano del grupo Concert Tour Deborah Castillo muchísimas gracias por explicar muy torpe por cierto un saludo mucha gracia

Voz 45 38:58 no hago Iker recordó

Voz 1646 39:09 con Lorca la voz de poder vamos a ir marchando en esta primera parte del Hoy por hoy volvemos a la una y cinco resolverán con los servicios de noticias de esta casa aquí en el Hoy por Hoy Cádiz El programa más gaditano de la radiodifusión mundial que la segunda parte ya lo saben va a tener un debate entre vecinos y hosteleros a cuenta de ese difícil equilibrio del descanso ir la oferta hostelera de noche la ciudad de Cádiz me le convocamos ojalá una Hi5 no se vayan porque llegan los servicios de noticia pero la una y cinco volvemos aquí en Radio Cádiz en el Hoy por Hoy Cádiz seis

Voz 6 40:01 es la una mediodía en Canarias

Voz 46 40:05 sí es noticia que adelanta las era hasta ahora el Gobierno rectifica y finalmente va a presentar como un proyecto de ley Hinault como un decreto ley las medidas que acordaron todos los partidos en el pacto de Estado contra la violencia machista información de Mariola Loureiro

Voz 1179 40:17 el Gobierno ha decidido zanjar la polémica sobre el polémico el controvertido decreto y convertirlo un proyecto de ley en aras del consenso político en torno a la violencia de género para no romper esa unidad parlamentaria según acaban de confirmar a la Cadena Ser fuentes del Ejecutivo PP y Ciudadanos habían anunciado que no lo apoyarían al considerarlo inconstitucional porque modifica una norma esencial como el Código Civil y señalan común como mucho

Voz 47 40:42 los jueces que esa ley tan importante no se puede no se puede cambiar con un decreto según adelantó también esta redacción esta mañana en el grupo socialista había diputados juristas que coincidan con este análisis de la oposición y creían que la vía del decreto no era la adecuada

Voz 1762 40:58 el comisario europeo de Asuntos Económicos que está de visita en Madrid ha pedido al Gobierno que sea prudente en los Presupuestos Generales del próximo año y la ministra de Economía que está con él en ese acto ha defendido que es el momento de hacer reformas sociales que el Ejecutivo se mantiene vigilante con respecto al rumbo de la economía y que ese rumbo no ponen dificultades ahora mismo esa negociación presupuestaria cruce de mensajes entre Pierre Moscovici Nadia Calviño en un acto en el que está Nieves Goicoechea buenas tardes

Voz 1047 41:22 qué tal buenas tardes la ministra de Economía mantiene la tasa de crecimiento económico para España en el dos coma siete del PIB este año y admite que hay moderación del crecimiento pero que no hay que magnificar este inicio de cambio de tendencia el crecimiento económico en España es robusto es sólido

Voz 48 41:37 tenemos una previsión de crecimiento en el ejercicio en curso dos mil dieciocho y del dos coma siete por ciento que es una de las tasas más alta o incluso la más alta de la Unión Europea está claramente por encima de de los países de nuestro entorno así que me parece absolutamente inadecuado hablar de ese tipo o o lanzar ese tipo de mensajes de dudas sobre el crecimiento español

Voz 1047 41:59 esta desaceleración no influye en la negociación presupuestaria Calviño cree que es el momento ahora de tomar de plantear y aprobar medidas sociales antes de que cambie esta tendencia la ministra también además tiene que mandar antes del quince de octubre se lo ha recordado el comisario a Bruselas el plan presupuestario ir respaldo y ha avisado el comisario Moscovici confía en el crecimiento robusto de la economía pero defiende aunque no les guste a algunos reforma de las pensiones bajada del déficit

Voz 1762 42:25 y la ministra de Transición Ecológica defiende que ha habido momentos con precios más caros de la luz pero ha reconocido que la transición hacia energías limpias no debe encarecer la luz a quién menos facilidades tiene para pagarla es Teresa Ribera

Voz 49 42:36 no es cierto sin embargo que estemos viviendo máximos históricos ha habido precios más altos que los que estamos viviendo hoy en todo caso está bien que se refleje que generar de manera sucia es caro pero no podemos permitirnos el lujo en el proceso de cambio hasta que consigamos su sistema enteramente limpio esto afecte de manera desigual a los consumidores más vulnerables a los consumidores con menos recursos

Voz 1762 43:03 más cosas la asociación mayoritaria de los coches de vehículos con conductor rechaza la idea del Gobierno de hacer a las comunidades autónomas responsables de la de la ordenación del sector plantean a cambio que se flexibilice el sector del taxi informa para Bernardo un auto plantea como solución al conflicto que los taxis puedan utilizar también mecanismos de la súbete CES como los precios cerrados y los descuentos mediante la modalidad de contratación y permitir los viajes compartidos y además plantean homogeneizar las cargas fiscales que actualmente aseguran son más severa sobre la súbete FES la solución por la que se inclina el Gobierno que el sector lo regule a cada autonomía en su territorio no les satisface Eduardo Martín presidente de un auto

Voz 50 43:37 bueno la realidad es que el transferir competencias a las comunidades autónomas no da una solución del problema sino que multiplica el problema por diecisiete ya lo he dicho otras veces eh creo que

Voz 4 43:47 cuando existe un problema

Voz 50 43:49 la existiera un conflicto nosotros queremos enfocarlo más que un conflicto como un diálogo

Voz 1762 43:53 precisamente esta mañana el ministro de Fomento ya había hecho referencia a esa objeción asegurando que el sector del taxi tiene precisamente más de diecisiete regulaciones porque a las autonómicas se les suman las locales sigue el debate en el Congreso a esta hora previa a la votación de distintos decretos en los últimos minutos el Gobierno ha defendido el refuerzo de plazas para atender a refugiados y solicitante desde asilo porque los medios que había hasta ahora no eran suficientes y prevé también que para final de año ahí está cincuenta mil peticiones pendientes de resolución vamos a la Cámara Baja informa Mar Ruiz

Voz 1441 44:20 sí a juzgar por las intervenciones de los grupos que ya han tomado la palabra el decreto para ampliar trescientas veintitrés plazas en la atención a refugiados y asilados se va a aprobar con una amplia mayoría la ministra de Política Territorial Meritxell Batet acaba de defender en estos términos la urgencia de la medida

Voz 51 44:35 la Oficina de Asilo el refugio necesitaba ya medios adicionales el extraordinario incremento de solicitudes el último año ha hecho que esa situación resulte hoy por completo insostenibles con grave peligro para los derechos y se prevé que nos encontraremos a final de año con cincuenta mil expedientes pendientes de resolver

Voz 1441 44:56 pese al respaldo al decreto el Gobierno no se está librando de reproches de los grupos a derecha izquierda pues sus bandazos en materia de inmigración

Voz 1762 45:04 información del deporte Óscar Egido buenas tardes hola antes

Voz 1643 45:06 buenas tardes la selección española ha vuelto a entrenar hoy en Las Rozas antes de viajar mañana a Londres para jugar el sábado ante Inglaterra en el primer partido de la Liga de Naciones competición que empieza hoy con partidos como Alemania Francia República Checa Ucrania o Gales Irlanda además hoy juega la selección sub veintiuno ante Albania es partido de clasificación para el Europeo sub veintiuno y es a las ocho en la Arcángel de Córdoba ayer la vuelta hoy décimo segunda etapa cuéntanos medio especial Borja Cuadrado muy buenas

Voz 1047 45:29 buenos tardes ya está en marcha la duodécima etapa de la Vuelta la única que se celebra íntegramente en territorio gallego ciento ochenta kilómetros entre Mondoñedo El Faro de Estaca de Bares de momento con una fuga de dieciocho hombres el mejor clasificado Jesús Herrada a cinco minutos y medio en la general una fuga en la que están ilustres como Vincenzo Nibali y un caza etapas como el belga Thomas de Gent una etapa que finalizará en torno a las cinco y media de la tarde

Voz 1643 45:53 en plena caido Carla Suárez ha pérdida de Madison

Voz 52 45:56 aquí se queda fuera de las semifinales todo sigue la información actualizada en Cadena Ser punto com y desde las dos la una en Canarias y en tiempo de Hora catorce con José Antonio Marcos

Voz 1646 46:29 buenas tardes de nuevo aquí estamos en el Hoy por hoy en la segunda parte de este que es el programa más gaditano de la radiodifusión mundial han este jueves seis de septiembre un argumento de Chacao destacadísima no hemos reunido aquí en los estudios de Radio Cádiz están aquí nuestros invitados a hosteleros y vecinos de la ciudad de cariz para hablar de el difícil equilibrio entre el descanso de los vecinos

Voz 22 46:49 la oferta hostelera nocturna

Voz 1646 46:52 pero como cada jueves Con la voz y con la firma de Diego Boza empezamos esta segunda parte su artículo de opinión viene ya

Voz 11 46:58 ayer Teresa Rodríguez anunció una fantástica noticia tal y como está el mundo así de entenderse la llegada de un nuevo ser humano desde aquí mi enhorabuena a la pareja y que tengan mucha salud amor y libertad como no cabía esperar otra cosa de ambos progenitores la situación será bastante peculiar porque la criatura pueden hacer en plena precampaña de las autonómicas aunque eso lo decidirá Albert Rivera que igual haz el favor de evitar la Teresa Rodríguez una campaña de baja por maternidad lo que no puede cambiar el hombre de los lazos es que el bebé llegue cuando faltan apenas tres meses para las elecciones municipales lo que complica bastante también la campaña de Gonzales Santo confió en que estas cosas más propias del papel cuché no sean utilizadas ni para bien ni para mal en el desarrollo de la contienda electoral no sería justo porque lo que habría que revisar dentro de ocho meses es el tirón mediático del alcalde de su oponente sino si se han cumplido las expectativas y las promesas con las que González santo y su equipo de crisis puede llegaron al siguientes Aluche por más que no muestren esfuerzos interés y avance la sensación es que en ese equipo hay muy malos que son capaces de oscurecer

Voz 1208 48:02 en cualquier mérito alcanzado por sus compañeros