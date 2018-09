Hoy por Hoy Cádiz (07/09/2018)

Voz 1 00:00 cadena SER Andalucía

Voz 0648 00:10 buenas noticias de Andalucía las protestas de los trabajadores en amante en la bahía de Cádiz que han cortado la cuarenta y ocho Antena enorme preocupación existente por el aviso de Arabia Saudí al Gobierno central de que cancelará el contrato de cinco corbetas con los astilleros militar de San Fernando si no le vende las bombas comprometidas un contrato de mil ochocientos millones de euros quedaría empleo a seis mil personas en los próximos cinco años la Coordinadora Andaluza de Podemos Teresa Rodríguez será la candidata de la coalición adelante Andalucía la presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas encabezara una lista en la que Antonio Maíllo líder de Izquierda Unida irá de número dos conformarán un tándem no pugnarán entre ellos en las primarias tal y como adelantó en la SER el propio Maíllo quién cree que su compañera es mejor cartel electoral para un proyecto renovador y feminista que a su juicio debe ser encabezado por una mujer escuchamos ambos

Voz 1480 00:58 es raro ver ejemplos de generosidad política como el de la forma de hacer el de Antonio Maíllo acepto el reto con honor y responsabilidad y las bases de la confluencia finalmente me elige camina haré en cualquier caso de la mano de Antonio Maíllo ir con las demás fuerzas que conforman adelante Andalucía para plantear finalmente una alternativa sus animo en Andalucía que no pase por la derecha

Voz 2 01:22 las lecciones de momento feminista no han notado un mensaje muy claro un nuevo país un país noble solidario conciliador de de nuevo cuño y de nueva nueva geografía política si incluso emocional Si me lo permite evidente que llega el tiempo histórico de las mujeres y creo que Teresa Rodríguez está en condiciones de disputar en mejores condiciones imputar la presidencia de la Junta de Andalucía Susana vía

la presidenta de la Junta participa esta tarde en el sur de Francia como ponente en el fondo social europeo que es el instrumento de la Unión Europea para invertir por ejemplo en el acceso al empleo de miles de personas o la integración social de los más desfavorecidos a destaca el papel Andalucía en este foro en el que por primera vez también se pedirán fondo para la región del sur en compensación con los recursos que están destinados para atender a los inmigrantes más noticias de Andalucía en Hora catorce a partir de las dos y cinco de la tarde

Voz 1623 04:00 los deportes de nuestra comunidad se

buenas tardes bienvenidos al Hoy por Hoy en su edición correspondiente a este viernes siete de septiembre

Voz 6 04:19 con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte Junta de Andalucía este bien

Voz 1623 04:53 aquí regido toda clase de persona hace Andalucía pueda haber

Voz 8 04:57 Banderas sin fronteras espacio de encuentro un programa de la Cadena SER Andalucía saludos de los oímos el sábado a las doce y media en este mismo punto del dial o en Cadena Ser punto

Voz 1623 05:10 no corren nuevos tiempos vamos a escucharnos Cadena Ser

Voz 11 06:14 Radio Cádiz Cadena se

buenas tardes bienvenidos al Hoy por Hoy en su edición correspondiente a este viernes siete de septiembre

Voz 12 06:57 y ahora ya estaba voz de la tarde

Voz 13 06:59 que jugando vamos a estar acompañando aloja en este viernes con el que ya está empezando un fin de semana en el que la previsión da lluvia para mañana

hoy tenemos entre dieciocho y veintisiete grados en toda la bahía de Cádiz entre veinte y veinticinco en Cádiz capital

Voz 12 07:35 iba

el sol que se va a poner a la nueve menos cuarto

la pleamar a las dos

la baja mar será hoy a las ocho cinco de la tarde

Voz 13 07:56 cinco de la tarde

Voz 17 08:28 claro

Voz 18 08:33 no

Voz 13 08:40 yo bajaba a la calle ya lo habrán notado muchos de ustedes por el tráfico en la bahía de Cádiz especialmente ralentizado porque los astilleros de San Fernando han cortado la A42 Chuck es la carretera que viene desde tres camino

Voz 0666 08:51 qué pasa por el puente Suazo y que en boca ya Torregoza

Voz 13 08:58 bien pues eso ha provocado atascos kilométricos por las largas colas muchos ciudadanos de han sido rehenes al fin y al cabo de una causa más o menos justo según quien la mire la verdad es que la protesta de astilleros hoy ha molestado ha encomendado ha roto los esquemas a miles de trabajadores de la Bahía de Cádiz como que una protesta que no moleste a nadie carece de fuerza como para hacerse oír

Voz 14 09:23 que al final es el objetivo

Voz 1704 09:27 intenso sencillo aunque también muy molesto como decimos

Voz 13 09:29 quién la emisora hemos recibido mucha muchísimas llamadas de personas que estaban en ese atasco kilométrico que se quejaban de verse atrapados en una protesta con la que además muchos no estaban de acuerdo aquí en este apunte le damos voz a esos oyentes porque así nos lo han pedido a los trabajadores astilleros han salido a la calle para pedir que no se paralice el contrato de las corbetas que iban a construir para Arabia Saudí sobretodo otra

Voz 0666 09:53 la incertidumbre abierta por la paralización de un contrato de venta de cuatrocientas bomba por parte del Gobierno a ese país

Voz 13 09:58 en ese país que iba a utilizar

Voz 0666 10:01 en una guerra con Yemen para matar

Voz 14 10:05 ahora árabe saudí dice que si le venden esas bombas pues probablemente paraliza el contrato de la corbeta siga corbetas tampoco es que sean precisamente para llevar ayuda

Voz 13 10:14 Italia

Voz 14 10:19 y entre trabajar para fabricar

Voz 13 10:21 buques de guerra para Arabia Saudí o rechazar esa suculenta oferta que garantizaría empleo por valores humanos ideológicos estamos otra vez en la bahía de Cádiz que prefieren ustedes unos astilleros que hagan buques de guerra pero que sean una fuente de creación de empleo durante el tiempo que dure el contra todas las corbetas o uno que rechacen ese tipo de encargos por considerarlos inmorales y a la vez languidez Can casi sin actividad perdiendo esa capacidad para generar empleo poco a poco

Voz 14 10:49 pues ahí está el debate entre el comer con la conciencia manchada o mantener el hambre con la conciencia tranquila aquí vamos a tratar la última hora de esta protesta

Voz 13 11:02 de informativos y luego tenemos un menú muy diverso muy picado para que ustedes llegan entretenido a las dos de la tarde

Voz 14 11:11 tendremos la última hora del Cádiz Manu

Voz 13 11:12 un reportaje también sobre la adopción de animales que ha preparado Alba reinado nos marcharemos a Santi Petri para conocer una iniciativa que se convoca para mañana en el poblado y además queremos detenernos en varias iniciativas curiosa empresarial que han surgido en la valla de Cádiz unas horas de materiales del colegio el colegio de la vuelta al cole que llega ahora la próxima semana para la mayoría de alumnos y otra sobre la nueva oferta de pisos turísticos sentado

Voz 14 11:38 eso será en la segunda parte de este Hoy por hoy arranca que ya comienzan este viernes con estos son aquí no se vayan una pausa publicitaria volvemos con más mataría

Voz 18 11:49 sí

Voz 9 14:20 a un amigo o familiar los lleváis una cuota gratis cada uno Sisi y cuantos más amigos meses sin pagar tan viento matrícula gratis noventa y nueve por ciento de aprobados en exámenes oficiales de inglés B1 B2 hice uno de Cambridge Trinity huracanes estamos en Cádiz Chiclana El Puerta Santa Hernando y buena academia inglés Cádiz punto es y en el novecientos cien cuatrocientos eh

Voz 0419 14:40 ya estamos en la cuarta jornada

Voz 24 14:43 el Cádiz se enfrenta en esta ocasión al Real Club Deportivo Mallorca desde el estadio Son Moix será este viernes desde las ocho y media en la SER en mil novecientos noventa onda media de Radio Cádiz con todo el equipo del Carrusel Deportivo Cádiz capitaneado por Ignacio de la barca y siempre con Ventorrillo El Chato será Cumbres Mayores Hotel Restaurante La Catedral

Voz 25 15:06 Sophie Bush barras siete y Asisa creo en el fútbol creo en Carrusel Deportivo

Voz 1704 15:13 eres joven y vives de alquiler momento venga Cádiz inmobiliaria tenemos tu casa de este doscientos veinte euros al mes porte en Cádiz inmobiliaria veremos este departamento financiero externo Peter aseguramos hasta el ciento diez por ciento de la compra estamos en Cádiz Paseo de Canalejas frente al muelle Cádiz inmobiliaria punto com confianza profesionalidad seguridad transparencia Cádiz inmobiliaria

Voz 0419 15:38 Manolo deja el móvil con sitio para comer es lo que estoy haciendo muy descargado la APP de Italia hay consigo ofertas diarios a precios increíbles la Bella Italia pizzería hacen saborea hasta hasta ese piezas de siempre como la brasileña en olvides que tenemos servicio a domicilio novecientos cincuenta y seis veintiséis XXXVI XXXVI pizzerías La Bella Italia grupo moderna tradición culinaria

Voz 13 16:23 Toni para conocer el avance de la atonía informativa que viene carga Haditha carga edita Francisco José Román muy buenas

Voz 1208 16:28 es el colegio cuéntanos cien días desde luego de tensión preocupación informativa lo último el foco informativo está en Madrid en este momento estamos todos pendientes de la intervención hoy de la Secretario de Comercio del Ministerio de Defensa del Gobierno de España que puede aclarar oficialmente el gran barullo formado por informaciones no oficiales de momento no oficiales que aseguran que Arabia habría advertido a España que si sigue adelante la cancelación de la venta de las bombas bombas de precisión que podrían utilizar recordamos contra lleven anulará el contrato de las corbetas para el astillero de San Fernando de momento el asunto ha llegado ya al Congreso lo ha hecho en forma de pregunta planteada hace apenas unos minutos por el diputado de Ciudadanos por Cádiz Jesús

Voz 0930 17:07 Cano

Voz 26 17:09 sobre todo que no explicaron poco que lo que ha ocurrido con el tema de de ese contra te dará vía casi en los términos que es lo que se han dicho anteriormente en qué fase estamos de procedimiento pero en cualquier caso esta comparecencia se produce en el marco de los acontecimientos que se están desarrollando a día de hoy ya esta mañana nos hemos desayunado con la noticia que avalan o que dicen que Arabia podría haber puesto fin al contrato de de las corbeta y a otros contratos no sabemos cuál es el alcance ya me gustaría que no explicar ahora lo voy a hacer una serie de preguntas pero me gustaría que no explicara cuál es el conocimiento conocimiento de desgobierno

Voz 1208 17:48 sobre todo este tema Javier Cano eh yo le he dicho Jesús me parece todos esos Cano se Javier Cano Javier Cano se lo he leído mal porque lo tengo bien lo he leído mal como decíamos en cualquier caso el asunto ha llegado de manera de pregunta estamos ahora pendientes de la respuesta del Gobierno que todavía a esta hora de Al esta hora de la mañana a las doce y treinta y ocho todavía no ha llegado preocupación también compartida por el presidente de los empresarios de Cádiz Javier Sánchez Rojas esta mañana desde la línea

Voz 1580 18:18 han saltado por motivos de preocupación creo que tenemos que defender el empleo y la industria de nuestra provincia nadie nos lo va a defender más y mejor que nosotros entiendo la preocupación de los trabajadores pero pero pediría que todos módulo hemos Nuestra queja de nuestra alarma de manera que no se en los termine volviendo no me gustaría volver a escenario que ya no recordábamos como en fin ese tipo de corte de carreteras etcétera etcétera que otros aprovechan para decir es que allí hay mucha conflictividad allí hay muchos problemas no

Voz 1208 18:55 hemos de modulares it desde Sevilla la presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz

Voz 27 19:01 y queremos y así lo hemos pedido al Gobierno que tiene que garantizar el empleo que tiene garantizar el contrato que tiene que garantizar ese horizonte de esperanza que la bahía merece en estos momentos un elemento de bastante preocupación tanto para Cádiz para su bahía pero para toda Andalucía y así se lo hemos trasladado al Gobierno de España que cuanto antes tiene que encontrar una solución

Voz 1208 19:21 teníamos prevista esta comunicación con presidente del Comité de la seguido de San Fernando con Jesús Peralta esperamos poderle saludar en unos instantes en cualquier caso el comité esta mañana ya ha convocado una primera acción de protesta ante estas informaciones se ha concentrado hoy entre las diez y las doce de la mañana cuatro a su paso por San Fernando y ha cortado el tráfico provocando largas colas en esa zona tan bien el Comité ya ha anunciado una asamblea que la próxima semana puede decidir el lunes nuevas acciones de protesta en caso de quedar confirmada la cancelación del contrato la Subdelegación del Gobierno en Cádiz de momento ha explicado que no dispone de información alguna respecto a posibles cambios en relación al mira contrato con Navantia estamos pendientes de lo que pueda ocurrir

Voz 13 20:02 a este asunto de la opinión de los ojos

Voz 1208 20:04 eres hijo de la intervención que está ofreciendo en este momento la Secretario de Comercio del Ministerio de Defensa la encargada de las comprende en definitiva del Ministerio de Defensa en una intervención que se está celebrando en este momento en la que como decíamos al principio seguramente ese que tendremos la oportunidad de conocer en primera mano y oficialmente la verdad a propósito la verdad última a propósito de este asunto doce de la mañana hay cuarenta minutos no sé si podemos saludar en julio José Muñoz al presidente de la finca de la Federación de Empresas del Metal

Voz 13 20:35 sí ahí lo tenemos José Muñoz muy buenas tardes

Voz 28 20:38 tardes no soy presidente sois empresarios verdad

Voz 0666 20:40 el secretario general de la finca que siempre aquí no confundimos no lo normalmente señor Muñoz y cómo está la Federación de Empresas del Metal como están las empresa después de esta incertidumbre que se está viviendo en torno al contrato de Arabia Saudí en el que tenían muchas esperanzas puestas no sólo los tiros sino muchas de las empresas auxiliares

Voz 29 21:00 Gallo piel sabemos no lo sabemos con los medios de comunicación oficialmente nosotros no tenemos conocimiento de que haya por parte de la entidad que tiene el compromiso con Arabia yo haya ningún tipo de preocupación por lo tanto creo que no debemos contribuir hay alarma creo que debemos estar expectante ser activista el mismo activismo que estamos trasladando en estos momentos

Voz 30 21:34 la M M de Hamburgo la qué

Voz 29 21:37 hemos estado extraoficial yo corría anoche muy satisfecho de la imagen que la industria naval gaditana estaba dando allí estamos como te digo muy satisfechos rodando los sacando a un nivel muy alto y lo que sí que pedimos es que no les demos argumento a los potenciales competidores de nuestro país para la construcción de este de hechas con venta de este contrato no les hemos argumento para hacerse fuerte en las manos y empiecen a sacar aspectos negativos que prodigar disuadir a Arabia para que que nos contrastes definitivamente firme definitivamente ese contrato

Voz 1208 22:21 exactamente el mismo argumento que hemos oido hace apenas unos instantes en voz el presidente de la Confederación empresarios de la provincia de Cádiz como el caso

Voz 29 22:28 había no lo sabía exactamente

Voz 1208 22:30 pero en cualquier caso decía en caso de confirmarse esta información qué efecto tendría en su opinión en la economía de la economía de la Bahía de Cádiz lo digo porque mencionar ante los oyentes la importancia del contrato

Voz 29 22:41 por por la lógica aplastante clásicos de tener trabajo a día de hoy confirmado para cinco años a no tenerlos imagínate cuál puede ser la repercusión las hacer fusión al CAR salía a toda la sociedad gaditana necesariamente ha tejido industrial pero también a un trabajador cualificado al que se quiere cualificar que dejaría de ver en el sector industrial naval un yo de empleo importantes eh aquí tendríamos repercusiones de un hondo calado siempre y cuando no hubiera una respuesta inmediata que originar nuevos contratos que eso sí que ha venido pasando habitualmente que se esconde por parte de la Uno algún tipo de iniciativa arte aliviar a paliar perdón el efecto negativo que producen este tipo de decisiones de efectos negativos no es posible no contratación que demos a los medio esa gracias riesgos que parece que no aparece de manera recurrente en los en los medios serían unos efectos indudable ley el cable pero insisto en que nosotros tenemos que estar a la expectativa muy preparado hay inversiones que se están haciendo ya lo sabemos todos tenemos que estar confiado en que

Voz 3 24:15 eso provoca está

Voz 29 24:18 decisión negativa muy bueno ir animar a todas las personas de del arco político que puedan contribuir a ya he dicho que las dudas que pueda tener el cliente se disipen que lo haga jugar al cuanto peor mejor en este escenario le va mucho a Travis en este contrato que no recuerdo que tenga comparable a nuestra historia más más recientes nos estamos jugando muchísimo nos estamos jugando el futuro estamos jugando Astilleros no está jugando empleo estamos jugando tejido productivo no está jugando

Voz 3 25:00 Encabo jugando mucho

Voz 29 25:02 te de nuestro futuro en el caso de que se confirmara bis no tengo nada ninguna información privilegiada sin ninguna pista que es que se que se confirmara que existe riesgo que ruido que a nosotros oficialmente no alegaron en absoluto nada de eso

Voz 0666 25:18 en señal Muñoz ustedes ni los trabajadores de decidieron básicamente persiguen lo mismo que el contrato de las corbeta para Arabia Saudí permanezca menos barata ese contrato sino que ustedes han criticado la postura de los trabajadores de cortar la carretera oye salir a la calle en esa imagen de conflictividad laboral diga y cómo pueden transmitir sino los trabajadores esa presión como pueden hacer presión para que ese contrato pues no se paralice

Voz 29 25:45 pues mira te lo remató inmediatamente porque si no me roban el balón

Voz 1208 25:49 sí sí negociando aunque

Voz 29 25:52 industrial no hay una negociación en donde hay participación gaditana en la mesa como representación de los de los de los trabajadores hice está ambientado habitualmente con la asociación de la negociación de ese plan industrial porque no puede ser es el foro en donde están trabajando directamente es que de manera consensuada la parte patronal ir a parte de los trabajadores que se podía que pueden tener en puede compartir determinadas decisiones en beben a quién corresponda eh la necesidad de apostar sí o sí porque el escenario más propicio para que el contrato definitivamente ese filme

Voz 1208 26:37 bueno seguimos pendientes de Madrid Muñoz y señores oyentes de momento sigue el turno de preguntas en la Cámara Baja donde como decíamos al principio esta mañana el Gobierno está informando sobre diversos aspectos relacionados con su política de defensa tiene la palabra en este momento Mirian Alconchel que es diputada precisamente por Cádiz por el partido socialista por la provincia de Cádiz y estamos pendientes de esa respuesta que de momento todavía no ha llegado en cualquier caso de Muñoz secretario de la finca que queríamos hacer presidente muchas gracias a las buenas tardes

Voz 28 27:04 un saludo muchas gracias a vosotros

Voz 13 27:13 aquí da Francisco José Román estamos ya con el presidente del comité de empresa de Navantia en San Fernando con Jesús pero alta muy buenas tardes hola buenas tardes bueno cómo están los ánimos en la plantilla lo mismo han terminado ya las movilizaciones aducen cortarla carretera así que la movilización allí

Voz 0930 27:29 no ya terminamos haciendo bien yo vengo pues te puedes imaginar al no el nivel de crispación vías de desilusión no la pérdida de la supuesta peligra la oficiosa perdida hecho plato pues nos lleva al cargo no en este caso un vídeo señala Abadía sino alabanza al completo es que contrato primordial de del futuro que en el futuro plan industrial de futuro convenio único de futuro acuerdos de la industria auxiliar con Navantia de la inversión de los nuevo ingreso etc etc etc con lo cual conserven frustrada no solamente toda esta hacia un eh y en negociaciones y nada ilusión por trabajar de ocho mil trabajadores y trabajadoras que eran otras tantas familias como esa no con lo cual el nivel de crispación es máximo yo las movilizaciones no van a Cannavaro empezaran de nuevo la semana que viene si no recibimos una noticia positiva al respecto

Voz 0666 28:37 Nos dicen los empresarios dice la patronal que no es lo más conveniente ahora mismo cortar la carretera con esa Jiménez de conflictividad laboral porque me eso es aprovechado por muchos para decir que este es un terreno muy conflictivo y que aquí no conviene que vengan contratos que opinan ustedes

Voz 0930 28:52 bueno yo ya es la primera vez que lo dices no yo entiendo su postura situación pero ellos tienen que entender la posición de los trabajadores no venir a Galicia ya de sus mismos son de la industria auxiliar vaya a ver frustrada esa oportunidad que contralto no es la oportunidad de llevan al tener si van a seguir teniendo ese empresas van a seguir viviendo pero él quién no tiene sustento para sostener su vida familiar su casa hay su objetivo no con lo cual el mismo de la ciudadanía hay de pido disculpas a la ciudadanía por movilizar también ha ido un poco de comprensión a la empresaria o que bueno esa conflictividad no son más que los sentimientos de los trabajadores que en brotan cónsul optan por pueblos sus

Voz 1208 29:48 brevemente alta lo que me llama la atención es el hecho de que a la una menos diez de la tarde ninguna voz oficial haya dicho nada no sé cómo interpretar a vosotros

Voz 0930 29:59 era una lección en qué hemos hecho estoy convencido de empresa desde la Federación todos los sindicatos la política de hecho lo ven no no es otra que en El silencio no sabemos si en Pekín comité a nivel diplomático sector de arreglando si no se está arreglando pero lo que está claro es que el silencio cada vez que abría además no iba a que enfada más porque bueno no sabemos que que que en lo que están haciendo por detrás y queremos información y queremos una explicación de lo que está ocurriendo el ocho que ha hecho derivar echar declaraciones a mí este archivo totalmente desafortunadas no

Voz 0666 30:36 el súper alta presidente del comité de empresa Navantia San Fernando que ya ha salido a la calle muchísimas gracias por estar aquí en Hoy por Hoy Cádiz

Voz 0930 30:42 nada a vosotros

Voz 13 30:47 si esto fue todo Francisco José Román a las dos y cuarto mucho más la última hora

Voz 1208 30:50 bueno solamente un detalle que seguiremos fijar en antena es una información que les adelantamos a los oyentes a esta hora conocemos ya a las fechas para el juicio de el de el caso de las cuestiones previas se van a ver ese los estamos adelantando este calendario en este momento entre el diecinueve y el veintiuno de febrero del próximo año las cuestiones previas insisto sin ellas no hay acuerdo el juicio será del dieciocho de marzo al cuatro de abril del próximo año insisto del dieciocho de marzo al catorce de abril del próximo año ya saben que este juicio había sido pospuesto porque muchos de los abogados estaban centrando su intervención esos trabajos en el juicio de los seres de manera que ya hay nuevo calendario que les aportamos a esta hora estamos pendientes de este asunto y también de la información que les contábamos esta mal Ana una voz autorizada defensa funcionarios del Ministerio Defensa de Norteamérica han confirmado esta madrugada que un avión de vigilancia no tripulado de las fuerzas aéreas de EEUU se estrelló el pasado mes de junio en la costa del Golfo de Cádiz cuando estaba realizando labores de control según la comunicación oficial el avión no tripulado estaba realizando labores de vigilancia de reconocimiento en la costa cuando por motivos que de momento no se han precisado perdió el control y se estrelló en aguas del Golfo cerca de la base naval de Rota hacia las once de la mañana del pasado veintiséis de junio

Voz 0666 32:00 pues ahí queda ahora sí Paco a las dos y cuarto mucho más en un informativo que viene cargaditos de actualidad muchísimas más

Voz 1208 32:06 hasta luego

Voz 13 32:29 y ahí hace informativo nosotros vamos a tener el avance de deportes a partir de la una y cinco de la tarde porque están llegando los compañeros a la redacción y vamos a ir a una pausa publicitaria y con más argumentos aquí seguimos en el Hoy por Hoy Cádiz

Voz 13 35:20 en el poblado de Santi Petri hay uno Muros con unos atunes pintados que son una auténtica obra de arte obra de arte de la que le dio vida Anthony Gabarri Antoni Gavarres muy buenas tardes

Voz 0666 35:31 pues muy bien pero no contactamos con ese artista catalán instalado en Chiclana porque va a participar mañana en la convocado ya ven muy te por Santi Petric en la plataforma ciudadana el pueblo por su antipatía organizado en el poblado de Sancti Petri y será mañana con varias actividades lúdicas a las que pueda asistir todo el mundo pero no lo va a contar Antoni Gabarri en qué consiste

Voz 3 35:54 será una pequeña fiesta familiar si las pretensiones del concierto que hemos tenido este verano han tenido ocupada totalmente cobrado el ruido además que en verano con el tránsito de camiones de gran tonelaje para el montaje en junio durante la hora el desmontaje que lo están haciendo estos días entonces celebramos un poco la la tranquilidad que vamos a atender ahora no pierde nuestra celebración en vez del verano pues la vamos a hacer ahora esta pequeña fiesta pues es familiar hace en la calle lado

Voz 0921 36:40 de la Cruz Roja eh

Voz 3 36:42 va a haber un piano aquí para que los niños niñas que adultos que quieren tocarlos los Aurken habrá dibujo para los pequeños y las pequeñas también dibujo de para que dibuje en especies marinas habrá un panel de deseos para ver qué qué opina la ciudadanía de y qué uso hay que darle al poblado habrá música en vivo de algún artista voluntario que se ha ofrecido para para este tema y habrá también una ruta por el poblado teatralizada para explicar un poco la historia los orígenes

Voz 0921 37:22 el devenir de la historia del poblado

Voz 0666 37:25 a desarrollar desde las seis de la tarde y hasta las once de la noche es completamente gratuita no

Voz 3 37:31 eso es habrá eh por la noche ya cuando se ponga el sol una proyección en uno de los muros blancos de la de ese espacio público donde se van a proyectar alguno se televisores sobre el poblado su historia in fine todo lo que un poquito ha sucedido no que es un espacio abierto me hay que pagar nada toreará tienes también te puede salir de la plaza a las seis a las siete de África

Voz 0921 38:02 Peñas

Voz 3 38:03 bueno y trataremos de eso este parece pues mostrar nuestra sensibilidad así que poco pues sensibilizar a las personas porque nos preocupa al poblado su futuro a ser el paladas

Voz 0666 38:20 sí Petri según la plataforma ciudadana

Voz 3 38:22 pues así yo donde no sea enriquezcan cuatro sea un espacio de uso público de pueda haber por ejemplo un al ver que para que grupos de jóvenes puedan venir para hacer actividades naturales plaza edad civiles que tengan que ver pues bueno que la la creación un espacio que no para gente mayor que no puede permitirse el lujo de de de de de estar alojada en un hotel pues que pueda entender allí unos días vale servicios comunes un museo Museo de Historia pero el Museo de Historia de la lo del de la zona en condiciones vale no el centro de interpretación que tenemos ahora sino un algo un álbum condiciones no que para eso hay espacios y espacios diáfanos para que la gente pueda estar allí como se ha hecho siempre se ha hecho siempre

Voz 0666 39:24 el artista catalán afincado en Chiclana de la Frontera que va a participar mañana que es uno de los impulsores de esa jornada ve mueve por Santi Petri mañana a partir de las seis de la tarde ya lo saben y hasta las once de la noche convocada por la plataforma ciudadana el pueblo por Santi Petri muchísimas gracias por estar en Hoy por hoy Khalili detallar los esta iniciativa

Voz 3 39:41 gracias a vosotros pues hechas sensibilidad

Voz 0666 39:44 gracias un saludo

Voz 33 39:45 venga un abrazo estatal

Voz 14 39:56 nosotros no vamos a lleno ya con los servicios de noticias volvemos a la una y cinco la una mediodía en Canarias

Voz 0228 40:03 y es noticia que adelanta la Ser a esta hora ni el Ministerio de Hacienda ni la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid pueden confirmar que Cristina Cifuentes estuviera el dos de julio de dos mil doce defendiendo defendiéndose trabajo de fin de máster en la Universidad Rey Juan Carlos I aseguró que ese día estaba en el Campus algo que estos organismos los únicos que pueden confirmarlo no corroboran Radio Madrid Javier mañana

Voz 0861 40:24 así se lo ha comunicado la Delegación de Gobierno en Madrid a la jueza del caso máster en un oficio incorporado ya al sumario la jueza Carmen Rodríguez Medel pidió acceder a las setas de la agenda electrónica de Cifuentes de aquel dos de julio pero seis años después el acceso a esa documentación es imposible los servidores y las copias de seguridad se almacenan en el Ministerio de Hacienda según un informe al que hemos tenido acceso los técnicos de ese Ministerio aclaran a la jueza que no es posible acceder a esa información porque la política de conservación de copias de seguridad sólo dura dos meses conclusión la Delegación del Gobierno no puede corroborar la versión que defendió la expresidenta madrileña la propia Cifuentes al inicio del escándalo y anunció a la opinión pública que iba a encarar a un perito que verificarse las notas de su agenda electrónica pero nunca más se supo de aquel anuncio ese trabajo nunca trascendió la

Voz 0228 41:09 la voz del PSOE en la Comisión de Defensa asegura que los contratos para la construcción de varias corbetas en los astilleros de San Fernando en Cádiz para su venta posterior Arabia Saudí no corren peligro aunque se revise las condiciones de la exportación de armamento una aclaración que llega desde el Congreso mientras que hoy mismo los trabajadores de esas astilleros están movilizándose por el temor a que los contratos se rescinda vamos a la Cámara Baja informa Mariela Rubio

Voz 1450 41:30 sí la mejora de la política de exportación de material letal y munición a países como Arabia Saudí que ha anunciado la secretaria de Estado de Comercio no afectará el contrato de las cinco corbetas de Navantia comprometidas con Riad por valor de dos mil millones porque porque las aeronaves y los buques no se consideran ni material letal ni munición de hecho la portavoz socialista en la Comisión de Defensa Millán Alconchel aseguraba que el contrato de Navantia no peligra y que el Gobierno está comprometido con los astilleros

Voz 34 41:56 es que este Gobierno está apostando fuertemente por este sector está asegurando la carga de trabajo de los astilleros públicos está asegurando su viabilidad está continuando con esa estrategia de internacionalización de la empresa

Voz 1450 42:12 hoy dos desde Unidos Podemos y Esquerra Republicana se ha afeado al Gobierno que se suspenda la venta de un contrato de nueve millones Arabia Saudí como ha hecho defensa con cuatrocientas bombas Hinault suspenda las ventas del resto de material letal que ascienden

Voz 34 42:23 a cerca de cien billones anuales escuchamos a morirse servía de Recio esa cuatrocientas bombas es sólo una mínima parte de pavimento comprometido con Arabia Saudí si ustedes les siguen vendiendo armas la paralización de las ventas de dista cuatrocientos bombas sólo habría sido una campaña de marketing de gobierno del PSOE para intentar hacer ver que son diferentes al al Partido Popular

Voz 13 42:46 pues desde el Partido Popular de torpeza

Voz 1450 42:48 populista y al igual que desde Ciudadanos ya ha pedido al Gobierno que garantice a los Astilleros de Cádiz que ninguna decisión del Gobierno va a poner en riesgo el contrato de Navantia con Arabia Saudí

Voz 0228 42:57 si sumamos que la presidenta de la Junta de Andalucía acaba de pedir al Gobierno también que garantice el trabajo en la zona de los astilleros esos a nadie

Voz 27 43:04 y queremos y así lo hemos pedido al Gobierno que tiene que garantizar el empleo que tiene que garantizar el contrato que tiene que garantizar ese horizonte de esperanza que la bahía merece en estos momentos un elemento de bastante preocupación tanto para Cádiz para su bahía pero para toda Andalucía y así se lo hemos trasladado al Gobierno de España que cuanto antes tiene que encontrar una solución

Voz 0228 43:24 más de un centenar de personas han sido rescatadas cuando viajaban a bordo de dos pateras por el mar de Alborán además la policía de Málaga ha abierto una investigación para determinar si hay desaparecidos después del rescate de otra patera esta misma semana frente a sus costas redacten en Andalucía Ana Fernández

Voz 0134 43:39 Salvamento Marítimo ha rescatado hoy a ciento catorce emigrantes de dos pateras cada una con cincuenta y siete personas en aguas próximas a la isla de Alborán y uno de sus buques continúa todavía en la zona porque se han recibido nuevos avisos de pateras mientras tanto en Málaga la policía investiga las circunstancias del naufragio que sufrió una embarcación que se encontraba semihundida cuando fue rescatada esta semana por la Salvamar alpina con treinta personas que tras ser interrogadas declararon que hay tres personas desaparecidas el patrón ha sido detenido por favorecer la inmigración ilegal la investigación abierta pretende aclarar el número total de personas que iban en la embarcación

Voz 0228 44:16 Nos queda la información el deporte Óscar Egido buenas tardes

Voz 1643 44:19 Antonio buenas tardes la española está volando a Londres desde las once y media esta tarde entrenan en Wembley donde mañana va a debutar en la Liga de Naciones ante Inglaterra después habrá rueda de prensa de Luis Enrique de Sergio Ramos seleccionador y capitán de la Roja además Juan Carlos la Bomba Navarro ha anunciado oficialmente su retirada del baloncesto después de veintiuno años a retirar su camiseta con el número once lo van a hacer el próximo veinticinco de noviembre en el partido en Madrid desde ahora navarro va a ser el manager de la sección de baloncesto del Barça a partir de las diez Rafa Nadal juega las semifinales del US Open ante el argentino Juan Martín del Potro Hinault antes de las doce se juega la otra semifinal entre Djokovic inició la vuelta décimo tercera etapa estrenan liderato Jesús Herrada cuentan a Borja Cuadrado muy buenas

Voz 35 44:59 qué tal buenas tardes si al que ya está en marcha esta décimo tercera etapa camino de la campero en en suelo leonés con Jesús Herrada como líder estaba tranquilo esta mañana dice que va a ir día a día tiene tres minutos veintidós segundos de ventaja sobre Simon Jake tres veintitrés sobre el tercero en la general Alejandro Valverde

Voz 1643 45:14 no hay Liga en Primera pero acción segundo y empieza la cuarta jornada con dos partidos a las ocho Las Palmas Nàstic y a las nueve Mallorca Cádiz

Voz 0228 45:20 es todo sigue la información actualizada en Cadena Ser punto com y desde las dos la una en Canarias ya en tiempo de Hora catorce con José Antonio Marcos

Voz 1704 45:26 peines

Voz 15 45:29 servicios informativos

Voz 11 45:36 Radio Cádiz Cadena Ser

Voz 13 46:06 buenas tardes de nuevo aquí estamos en la segunda parte de este Hoy por Hoy Cádiz en su edición correspondiente a este viernes siete de septiembre que encara ya su segunda parte mirando al fin de semana y con muchos muchísimos llevaríamos argumentos que tenemos en esta segunda parte del Hoy por Hoy de la tarde vamos a tener tiempo para de conocer una iniciativa empresarial muy curiosa relacionada con esa lista del con lo que le piden muchos profesores de muchos colegios a los alumnos y a los padres para que lo lleve en el primer día de clase íbamos a conocer en qué consiste esa iniciativa empresarial tan curiosa

Voz 12 46:42 también

Voz 13 46:42 vamos a hablar con Sergio Ortega que es el responsable de la empresa que se dedica a gestionar alquileres de pisos turísticos en la ciudad de Cádiz ya saben el gran debate que hay en torno a los pisos turísticos y en torno a la gente dedicación bueno pues él no fue dar un punto de vista bastante interesante porque está legitimado para ello

Voz 12 47:03 lo vamos a tener aquí la son

Voz 13 47:05 aparte de este Hoy por Hoy Cádiz también tendremos reportaje que no ha preparado Alba reinado no a tiempo la Comisión de Defensa termina una hora prudente podremos hablar con uno de los diputados por Cary con Juan Antonio Delgado diputado de Podemos que ha estado allí está todavía allí de hecho

Voz 0861 47:22 sí hay tiempo no atenderá antes de las doce

Voz 13 47:24 de enough contará qué es lo que se está debatiendo allí la comisión además de contarnos su experiencia porque ha estado visitando a una misión de la OTAN en la que participaban fuerzas españolas en Letonia ahora vamos a ir con el avance de deportes vamos a una pausa publicitaria y enseguida empezamos a entrar en materia con todo con todo esto y mucho más lo que tenemos aquí en Hoy por hoy que es el programa más gaditana de la radiodifusión mundial

Voz 36 47:58 has sufrido un accidente una caída en vía pública tienes una multa de tráfico tienes cláusulas suelo necesitas cobertura legal seguro es la solución despacho gaditano galardonado y con implantación nacional abogados de reconocido prestigio bajo la dirección de don Manuel Martos y don José María Monzón llamarnos al novecientos cincuenta y seis veintidós setenta doce y en Internet legal Segur punto com legal según la tranquilidad de estar legalmente seguro

Voz 1623 50:05 liguilla

Voz 13 50:12 sintonía para conocer el avance de la actualidad informativa lo concerniente a deportes ya se lo decíamos en la primera parte del Hoy por Hoy Cádiz que lo íbamos a tener a partir de la una de la tarde y aquí está el gran Edu Marie muy buenas tardes

Voz 1643 50:22 qué tal Julio muy buenas tardes Khadija más nueve a las nueve de la noche desde las ocho y media ya lo saben nueve noventa de onda media Radio Cádiz punto es con la previa del partido ya con la alineación confirmada por el equipo de Álvaro Cervera con esas posibles dudas que podamos que podamos tener en el once y sobre todo quién acompañará que Koplowitz que parece seguro que volverá al equipo después de ese partido de sanción ante el Numancia porque es verdad que el Cádiz no está muy bien en defensa pero pese que expulsaron al futbolista de Montes pero la pasada semana pues es de los más fiables que tiene Álvaro la retaguardia así que la duda ver quien acompañará a que colles vi en el eje de la defensa si apostará por todo bando o por darle continuidad a Marcos Mauro que sí que tuvo un fallo gordo en el partido ante el Numancia tan lo que le acabó costando la expulsión a su compañero que Cobi en cambio sigue confiando en él todo lo contrario que les sucedió a Rober Correa que se ha quedado fuera de la lista

Voz 13 51:19 la convocatoria confirmada la alineación la sabes

Voz 0666 51:22 me pena un ahorita antes del partido se esperan novedades Edú el cero

Voz 13 51:28 la defensa decías que a lo mejor a Malcolm Mauro un tironcito es ahora que vuelve a pero en la zona ofensiva prácticamente todo igual