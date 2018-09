Hoy por Hoy Cádiz (12/09/2018)

Voz 1 00:00 cadena SER Andalucía

buenas tardes avance de noticias de Andalucía la SER la ministra Hacienda María Jesús Montero confirma que Andalucía recuperará en breve gran parte de esa autonomía financiera podrá emitir el nuevo deuda en los mercados será este viernes como les ha adelantado a la SER cuando el Consejo de Ministros apruebe la solicitud de la Junta para poder captar seiscientos millones

Voz 2 00:29 yo que el Gobierno desde el primer día

Voz 0816 00:31 ha estado trabajando para aquellas comunidades que cumplían con determinado criterio pudieran solicitar su salida a los mercados y en este sentido han sido dos comunidades las que hasta la fecha así lo han solicitado la Comunidad Autónoma de Andalucía y la comunidad de Baleares por lo que serán comunidades que en breve podrán emitir deuda por tanto podrán recuperar como le decía parte de esa autonomía financiera que con motivo de la coartada del FLA se le junto durante los tiempo de la crisis económica

Voz 0648 01:03 satisfacción en la Junta Andalucía Antonio Ramírez de Arellano consejero de Economía y Hacienda

Voz 3 01:07 es una excelente noticia supone un reconocimiento del cumplimiento por parte de la Junta de Andalucía de los requisitos económicos que son exigidos para proceder a esta aprobación que además suponen una oportunidad importante de atraer a Andalucía inversores que pudieran estar interesados no solamente en atender a requerimiento de liquidez del Gobierno sino también realizar inversiones productivas en Andalucía

Voz 0648 01:39 la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo lanza un mensaje de tranquilidad a los trabajadores Navantia ante la incertidumbre con ideas sobre el contrato de cinco corbetas previsto para San Fernando Cádiz

Voz 0442 01:51 de transmitir la tranquilidad absoluta el trabajo responsable y serio del Gobierno en todo momento y desde luego la relación absolutamente coordinada completamente ordenada en el sentido de los compromisos mutuos que tenemos con Arabia Saudí

más noticias de Andalucía en Hora catorce a partir de las dos y cinco de la tarde

el informe pero Unicaja Banco punto

Voz 8 02:59 es

los deportes de nuestra comunidad serlo

deportivos Andalucía los domingos de doce a doce y media del mediodía en la Cadena SER actualidad entrevistas con los mejores deportistas andaluces de élite del deporte nacional e internacional SER Deportivos Andalucía todo el deporte andaluz con la colaboración de la Consejería de Turín es muy deporte Junta de Andalucía este verano están de suerte de sangre ante el Milan rito te apremia

Voz 0419 04:10 por acción de Endesa y la Consejería de Turismo y Deporte Junta de Andalucía

de los cien primeros días de Gobierno de Pedro Sánchez en la comunidad autónoma contaremos con la presencia de Alfonso Rodríguez Gómez de Félix delegado del Gobierno en Andalucía La Ventana Andalucía con Fernando Pérez volvió este jueves a partir de las siete y veinte de la T

Voz 12 05:27 de Cadena SER servicios informativos

Voz 13 05:30 es

Radio Cádiz cadenas han

Voz 8 05:39 sí

Voz 14 05:51 sí

buenas tardes bienvenidos al Hoy por Hoy en su edición correspondiente este miércoles doce de septiembre están ustedes escuchando el programa más gaditano de la radiodifusión mundial aquí se inicia un tiempo de radio en el que vamos a contarles a analizar a debatir lo que pasa y no pasa en la Bahía de Cádiz siempre en un tono ameno y distendido desde ahora voz de la tarde que les vamos a acompañar en esta jornada en la que el mar es un plato el día

Luz ha despejado Caja Rural del Sur patrocina la información del tiempo Caja Rural del Sur formamos parte de ti

tenemos una suave brisa de Sureste Levante me entrado con Suri temperaturas con más calor que la semana pasada ayer hizo bastante calor para lo que esperábamos y hoy en la ciudad de Cádiz vamos a andar entre los veintitrés y los veintinueve grados mientras que en la bahía esa horquilla amplía entre los veintidós y los treinta y dos estamos en el ecuador de una semana que va a terminar según la previsión meteorológica con lluvia allá por el sábado y el domingo

Voz 14 07:03 el índice ultravioleta

hasta en siete íbamos vamos a tener doce horas treinta y un minutos de sol el Schalke se va a poner precisamente a las nueve menos veintitrés minutos la pleamar va a ser a las seis menos diez de la tarde la bajamar ha sido hace menos de una hora a las once y media

Voz 16 07:18 es el principio me ayuda esté a cumplir mi sueños primera casa

Voz 9 07:25 les vimos crecer cuando las cosas se ponían más difíciles eres tú el que sabía qué rumbo había que tomar gracias por estar ahí gracias por ayudarme con la hipoteca te lo mereces Caja Rural del Sur formal

Voz 1 07:42 hemos parte de T

Voz 14 07:57 eh

Voz 15 08:02 vaya lío tiene montado Cádiz los chiringuitos ayuntamiento quiso una cosa y cuando ya había empezado a caminar en ese sentido pues se retractó se arrepintió desdijo y se quedó parado hizo prácticamente inmóvil básicamente quiso dejar de ser el Inter mediador de las concesiones entre los propietarios de los chiringuitos y la Junta de Andalucía y por eso quiso transmitir esa titularidad de las concesiones directamente a los propietarios de los chiringuitos que están instalados ahora mismo

Voz 2 08:31 eso a esto

Voz 15 08:32 propietarios les abría la posibilidad adaptarse a la nueva ley de Costas y podrían incluso permanecer treinta años sobre la arena y ampliar además su vinculación

Voz 19 08:40 eh

Voz 15 08:45 evidentemente los propietarios de los chiringuitos encantados y la Junta que adoptara un papel de mera tramitado pero algo pasaría cuando el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz después de anunciar todo se arrepintió frenó en seco su intención no sabemos si tendría algo que ver que Ciudadanos amenazara con denunciar al Consistorio pero fue por entonces cuando todo cambió y el equipo de gobierno pasó a defender justo lo contrario de lo que había defendido poco antes días si esta largos ahora que el Ayuntamiento no quiere transmitir esa titularidad ni quiere que los mismo chiringuitos que hay ahora puedan quedarse treinta años sobre la arena sin un concurso yo en medio y cree que lo mejor es abrir un nuevo pliego o cuando toque para volver a conceder la Junta por su parte que el proceso que se ha iniciado ya los empresarios de chiringuitos también lamentan ese cambio de postura del Ayuntamiento e incluso anuncian medidas legales

Voz 1 09:36 yo

Voz 15 09:38 vino un gran lío burocrático por una falta de claridad del Ayuntamiento por un cambio de un cambio de criterio que ahora amenaza con dejar a unos a los propietarios de los chiringuitos con la miel en los labios y algunos concejales teniendo que responder en el juzgado

Voz 20 09:53 una

Voz 15 09:58 cosas que pasan en Cádiz por no tener una buena planificación de lo que debe ser la playa ID que modelo de establecimientos queremos tener sobre la arena ideó un pliego de Bing como el que articuló el equipo de gobierno de Teófila Martínez a la indecisión de este equipo de gobierno actual pues secuela mucho malestar y sobre todo mucha incierto

Voz 19 10:17 hombre es cara

buenas tardes aquí están ustedes en el Hoy por Hoy Cádiz el programa más gaditano de la radio difusión mundial que encara ya su segunda parte en este miércoles doce de septiembre hondo vamos a tener argumentos destacados como una entrevista al subdelegado del Gobierno en Cádiz a José Pacheco a la que vamos a ir ahora mismo y después también tendremos aquí a los concejales del Ayuntamiento de Cádiz para que debatan sobre el estado de la ciudad así que vamos a ir entrando en materia

Voz 20 11:10 ah

Voz 1254 14:07 Julio que está la cosa pues lo último lo tenemos en este momento en San Fernando la Guardia Civil mantiene abierta una operación contra el tráfico ilegal de inmigrantes está ejecutando en un registro domiciliario se investiga una estructura que cobraba supuestamente dinero para traer a España a ilegales en patera con la intención de trasladarlos luego a otras ciudades españolas estamos atentos a este asunto también seguimos atentos al conflicto planteado en astilleros en relación al futuro contrato para la construcción de las corbetas para Arabia Saudí los trabajadores se han reunido esta mañana con la alcaldesa

Voz 15 14:36 la intención de informarle

Voz 1254 14:39 de de la inquietud del colectivo ante la aparente incongruencia con la aquí está manejando el asunto al Gobierno que reitera una y otra vez la vigencia del acuerdo pero que al mismo tiempo en voz por ejemplo del ministro de Exteriores Josep Borrell reconoce que se están realizando contactos diplomáticos con Arabia estamos también pendientes de este encuentro entre el comité y la alcaldesa mientras la vicepresidenta

Voz 15 15:00 el vicepresidente del Gobierno ministro de la Presidencia

Voz 1254 15:02 hacia Carmen Calvo ha trasladado de nuevo esta mañana un mensaje de tranquilidad absoluta es textual respecto al contrato firmado por Navantia para la construcción de la cinco corbetas para Daria y ha asegurado que el asunto está absolutamente citamos de nuevo absolutamente encauzado lo ha dicho esta mañana en el Congreso

Voz 0442 15:20 en este sentido hemos de transmitir la tranquilidad absoluta el trabajo responsable y serio del Gobierno en todo momento y desde luego la relación absolutamente coordinada completamente que ordenada en el sentido de los compromiso mutuo que tenemos con Arabia Saudí yo creo que esto todo el mundo tiene que tenerlo en este momento claro como lo tenemos claro la relación entre los dos estados y particularmente por lo que puede afectar a los trabajadores y a los encargos que existe

Voz 1254 15:54 Vitoria de Astilleros un par de cosas más la plan da de Ferrol ha advertido que a fecha de hoy no se plantea sumarse a una protesta del conjunto de factorías como día valora del Comité de San Fernando II los trabajadores de San Fernando ha previsto una nueva asamblea mañana a primera hora para concretar nuevas acciones de manera que la de mañana puede ser de nuevo una mañana con dificultades en la isla en San Fernando y en su entorno por otra parte la Inspección de Trabajo ha sancionado a la Diputación Provincial de Cádiz por realizar contrataciones de manera irregular el caso ha sido no ha sido recurrido queremos decir por el área de Personal de la Diputación que acepta estos hechos según la denuncia presentada esta mañana en una conferencia de prensa por el portavoz del Partido Popular José Loaiza

Voz 29 16:33 de una nueva sanción que la Diputación Provincial expresión de trabajo asociados nuevamente por incumplir la normativa hora en este caso se sanciona con soy ciento veintiséis euros por segura con motivo de contratación la documentación a la que hemos tenido acceso señala que pese a que cada día presentar alegaciones que contar de esa resolución el área de atención pública larga de personal pues estimaba pertinente no hacerlo porque asumía los hechos tenemos ciudadanos esta sanción

Voz 1254 17:13 aquí en El Puerto de Santamaría esta tarde se celebra un pleno ordinario pero lo importante es ese va a aprobar definitivamente el presupuesto municipal de este año dos mil dieciocho después de un largo camino administrativo que ha obligado la revisión del texto por parte del Gobierno del Ministerio de Hacienda ya saben que las Fuentes municipales en el puerto están intervenidas por el Gobierno lo están desde el año dos mil quince año en el que entró en el fondo de Ordenación del Ministerio de Hacienda por incumplir el plazo de pago a proveedores el presupuesto roza los cien millones pero la partida de inversión real es de un millón y medio el resto está dedicado a gastos de personal financieros fondos de contingencia o pasivos financieros la Junta de Andalucía desarrolla y uno jornada de trabajo Nos dedicaremos en detalle este asunto en catorce se une hoy o o reúne hoy a los docentes de los ciclos formativos de la provincia con las empresas del cluster marítimo naval dos anuncios brevemente también desarrollamos en Hora catorce del veintiséis al veintiocho Se va celebrada en Cádiz el Tercer Congreso Internacional de transparencia que va a traer a la ciudad a los responsables de los diferentes modelos de difusión de información vida al funcionamiento de los organismos públicos también esta mañana a los directores de las plantas de Airbus de Puerto Real Antonio Rueda de Santamaría Prudencio Escamilla han inaugurado la exposición cuando Cádiz levantó el vuelo dedicada a la historia de la industria aeronáutica a la provincia de Cádiz que ya está instalada en la verja del muelle y que va a quedar allí hasta el día Julio XXI dottore

Voz 5 18:36 pues el cuarto avanzamos Paco te escuchamos en unos minutos en Puerta del Mar muchísimas gracias hasta luego

Voz 18 18:45 venga vámonos

Voz 15 21:55 Tir de las diez de la noche que nos lo va a contar como siempre Radio Cádiz la redacción de deportes de Radio Cádiz de humanismo buenas tardes

Voz 0594 22:02 qué tal Julio muy buenas tardes de de las nueve y media de de la noche mucho

Voz 15 22:06 estará Radio Cádiz en una previa como decimos una previa en un miércoles

Voz 0594 22:09 si un partido de Copa del Rey primera ronda para

Voz 15 22:12 a los amarillos que ayer pues ella

Voz 0594 22:14 la caía el Oviedo también el Málaga equipos de Segunda División que son quienes están participando además de los de Segunda División B y tercera recordamos que lo segunda se enfrentan entre ellos en esta en esta ronda y el Cádiz pues viaja a Tenerife ya está ahí de hecho esta mañana pues ha entrenado en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de del Tenerife B viaja con todo o viajes con lo puesto dependiendo de como queramos verlo porque Álvaro Cervera el noventa por ciento de los futbolistas que se han quedado en Cádiz no han entrado en la convocatoria para este partido ante el Tenerife pues lo han hecho por lesión como es el caso de de Garrido de José Mari de Mario Barco jugadores importantes para para el Cádiz que no se que no van a jugar ese partido oportunidad para quienes no menos minutos están teniendo como es el caso de Perea en el centro del campo seguro que van a repetir al de va a jugar a Fernández en el centro el campo porque casi qué es lo que lo que tiene junto con con Edu Ramos los otros tres pivotes Karim está lesionado también José Mari que se le inflamó la rodilla principios de de semana y el Cádiz pues ha preferido guardarlo el reposo que sigue teniendo Jon Ander Garrido así que el doble pivote lo opuesto a los centrales lo que los que tiene cambio los laterales porque se quedaron fuera de la convocatoria

Voz 15 23:28 los dos que fueron titulares en el último partido de Liga

Voz 0594 23:31 hayan entrado Brian Oliván también Rober Correa así que oportunidad también para ello para recuperar su sitio en la portería pues jugará David Gil y arriba pues lo lógico sería que diésemos debutara Lequi la banda derecha posiblemente para agrado para Salvi

Voz 15 23:45 por necesitan minutos así que a ver qué es lo que el mito

Voz 0594 23:48 desde hace no sería descartable que uno de los dos jugase por el costado izquierdo porque Manu Vallejo ahora mismo el único futbolista en esa demarcación y el mister pues también tiene que darle descanso o qué bien juegue Perea por aquel por aquel costado Lekic arriba en punta que parece que se ya se va recuperando Lequi o Dani Romera uno de los dos yo apostaría por el futbolista serbio

Voz 15 24:09 me en el centro del campo amén del canterano

Voz 0594 24:11 es canterano Sergio pero el entrenador de del Cádiz en la previa pues decía que era un puesto bastante complicado para para ser titular que bueno que estar bien para para jugar arropado para ser titular y darle importancia a un futbolista de de la cantera un puesto más periférico decía el entrenador pero el centro del campo pues es bastante más específico así que a ver qué es lo que hace el míster igual que sigue da unos minutos y el partido se pone bien está para para jugar chaval a ver qué es lo que Álvaro Cervera finalmente decide en cualquier caso un partido como dice el entrenador del Cádiz el año pasado decía que está ahí en medio de todo esto y este año pues casi que mira fíjate si que viene en medio pero en medio de toda la polémica que se ha levantado con el cese de Juan Carlos Cordero primer partido de la era o canaria evidentemente pase lo que pase o Canaria no va a ser responsable de lo que suceda hoy en el estadio de del Tenerife de una victoria o de un de un Upper de una derrota de del Cádiz sino vamos a la prórroga y vamos a empezar el partido en un miércoles y lo vamos a terminar en en juegue porque muy tarde diez de la noche así que esperemos que el Cádiz Jane en los noventa minutos reglamentarios trastocar a usted el horario Ike tenemos a tranquilamente pues a la tristemente tendremos la previa de este partido con muchas cositas vamos a hablar con nuestro compañero nuestro compañero Manolo a Juani que nos va a traer la última hora de del Tenerife no la va a traer él también con Jesús Akal cómo juega el equipo de Joseba Etxeberria hablaremos también con Ignacio De la Varga para ver cuál la última hora de del Cádiz y muchas cosas más porque tenemos que dedicarle también por supuesto que tiempo a la actualidad polideportiva y al San Fernando que cosechaba su primera derrota el pasado fin de semana

Voz 15 25:55 el grupo muchísimas gracias y hasta luego Julio adiós

Voz 22 26:00 ahí estaba el compañero elevaría la radio haciendo deporte

Voz 15 26:03 una pausa publicitaria si estamos ya con Puerta del Mar sabes

Voz 39 28:44 con el patrocinio de Puerto de la Bahía de Cádiz

Voz 1254 28:57 qué tal muy buenas tardes señoras señores bienvenidos a Puerta del Mar bienvenida esa Puerta del Mar abrimos temporada en la radio recuperamos en Radio Cádiz nuestra semanal cita con los contenidos referidos al mar a la economía a las gentes a la cultura a la investigación al disfrute de nuestro medio marino abrimos Puerta del Mar fijando en antena antes que nada los argumentos fundamentales de la semana como es habitual en un arranque de temporada desde luego muy intenso porque en estas últimas fechas habido mucho nuevo e importante que contarla

Voz 8 29:26 Puerta del Mar antes que nada lo celebró

Voz 1254 29:30 on en Cádiz el ciento setenta aniversario que a principios de semana el pasado lunes relativa de la naviera noruega Fred Olsen ha dejado una muy importante noticia para la ciudad de la que estamos todos pendientes el director general de la compañía Andrés Marín y el presidente de Balearia Adolfo autor han firmado un acuerdo para comenzar a operar conjuntamente nuevas rutas entre la Península y Canarias rutas que tendrían como puerto base está en este momento en debate el asunto Cádiz o Huelva

Voz 15 29:55 va a través del nuevo proyecto Kennedy Bris

Voz 1254 29:58 Dziwisz que así se va a llamar esta nueva línea y que comenzará a operar a partir del próximo mes de noviembre esa nueva línea con Canarias va a ofrecer inicialmente interés comunicaciones semanales entre la península y las islas con dos buques que garantiza un servicio de pasajeros pero también de vehículos de transporte de carga como decimos estamos a la espera de la confirmación que se puede producir a lo largo de estas próximas jornadas pero las fuentes consultadas no son indican que en principio la conexión se va a realizar desde Cádiz aunque también se ha venido negociando con Huelva y esa puerta no está cerrada de momento por otra parte Cádiz va a ver cumplida en el corto plazo de aquí a final de año seguramente una vieja aspiración la apertura de la verja del muelle que se va a convertir en una estructura abierta permeable al paso de los ciudadanos conforme avance la obra de construcción del carril bici que va a circular por el interior de la todo el valle de separación la Autoridad Portuaria ha concluido el trámite de cesión del suelo para que el nuevo carril bici puede circular por el interior del actual recinto cerrado del muelle ocupando una franja de casi cinco metros de ancho y ello conllevaría la apertura del muro de separación lo ha confirmado aquí lo adelantaba la radio el presidente del Puerto de la Bahía José Luis Blanco

Voz 40 31:05 efectivamente hay una utilización porque para ser a bici pensó provoca un retranqueo de la verja de exactamente unos cuatro coma ya tiene metro no muy próxima a los cinco metros la superficie quemada ocultar son dos mil novecientos sesenta y dos metros es decir muy próxima a los tres mil metros con algo a ocupar el carril bici ni la verja actuales permanecerá Pedro permeable es decir con aperturas y con tramos abierto efectuar un poco para que sirva de referencia también de protección de separación entre el carril bici la acera de de los platos

Voz 1254 31:46 pase el otro día portuaria tramitan la cesión de más suelo una segunda franja paralela al carril bici para el supuesto para el caso de que finalmente el Tranvía de la bahía llegue hasta esa zona de la ciudad hasta completar recorrido en la plaza de España

Voz 40 31:59 Clara yo una verja digamos Mobile porque esto es una autorización administrativa para tres años a la espera de lo que establece el plan especial en el que ya me pues se tendrá en cuenta también el trazado del tranvía hay por tanto lo más factible los duramente iremos a una desafectación de suelo y la cesión al Ayuntamiento para usos no lucrativos

Voz 8 32:24 eh

Voz 1254 32:27 pero la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ha dejado más más informaciones también destacadas ha iniciado este verano el trabajo para el análisis previo al posible traslado de la Dársena Pesquera gaditana a la lonja del Puerto de Santamaría que a medio plazo puede concentrar la compraventa de pescado en fresco y en segundas ventas Se trata de una sentencia el expresada hace ya algún tiempo por el presidente de la Autoridad Portuaria que comienza ahora tomar forma con la redacción como decimos del estudio de impacto que ya está en marcha

Voz 5 32:52 estamos haciendo las I

Voz 40 32:55 digamos tareas de investigación y de valoración en el sentido de ver cuáles son las concesiones autorizaciones que tenemos otorgada cuál es su plazo de vencimiento en qué condiciones a estar eh que comportaría el al lado que inversiones son necesarias y bueno pues hacer un proyecto en condiciones no

Voz 1254 33:14 la Autoridad Portuaria justifica en el hecho de que ambas instalaciones la actual lonja de Cádiz y la del Puerto de Santamaría se encuentra sobredimensionadas y el traslado permitiría a Cádiz liberar suelo muelle para el desarrollo de otro tipo de actividades

Voz 40 33:27 todo nos parece de una parte que la idea es necesario estudiando porque tenemos dos instalaciones dedicada a la pesca que están sobredimensionadas las DOT cualquiera de ellas puede absorber el conjunto de la actividad es que era de de El Puerto y creo que es bueno para tanto para los vendedores como para los compradores tener un mercado concentrado que M multiplique la oferta y la demanda y que por tanto favorezcan a los no

Voz 1254 33:59 en la pesca de estamos pendientes de la la campaña de la sardina la mayoría de los pesqueros dedicados a la captura de la Sardina en el Golfo de Cádiz ya se han visto obligados a al cese de la actividad en estas últimas fechas porque han agotado fundamentalmente en el mes de agosto y los que quedaban en lo que llevamos de ese timbre toda la cuenta que estaba de manera extraordinaria para esos dos meses agosto y septiembre seguramente lo recordarán sino a los reclamos nosotros en junio y ante el mal resultado que aportaban los estudios sobre la población la Comisión Europea había planteado la posibilidad de cerrar de manera definitiva se caladero con ello quería animar la recuperación naturalmente de de la sardina hasta un nivel de equilibrio biológico suficiente pero sin embargo esa intención de cierre completa del caladero coincidía con los meses de julio y agosto de mayor demanda de la Sardina en el mercado coincidiendo con la campaña turística fue recurrida de manera conjunta por los gobiernos de España y Portugal que negociaron una cuota extraordinaria de cuatro mil setecientas veintiocho toneladas para las aguas peninsulares para las dos pesquerías para las dos flotas queremos decir para España y Portugal de las que mil quinientas aproximadamente correspondían a España pues bien el la mitad algo más de la mitad del tiempo el cupo asignado como decimos para cada barco ha comenzado ya a agotarse lo que está obligando a amarrar del nuevo puerto a la espera de la apertura de una nueva campaña según adelantaba aquí en la SER el presidente de los armadores Pedro Maza

Voz 40 35:19 bueno tú

Voz 41 35:22 no ha parado todo por haber agotado la cuota hay que recordar que la cosa es que había era una cuesta

Voz 40 35:31 no mínima una cosa es insuficiente

Voz 42 35:35 yo creo que no terminaremos el mes de septiembre

Voz 0202 35:38 efectivamente el mes de septiembre no parece

Voz 1254 35:40 que vaya a concluir con actividad todavía porque está agotada prácticamente vencimos Mazen por cierto ha insistido en la necesidad de revisar los métodos de elaboración de los estudios científicos a los que no les concede validez porque ese realizan primero con escasas muestras y segundo en fechas muy anteriores a las de la toma de decisión para el control del caladero Maza ha recordado que mientras que la zonas pesqueras permanece muy limitadas los pescadores aseguran que hay una gran cantidad de sardinas en el Golfo de Cadel lo cual no justifica evidentemente esta presentes situación todavía de la ves que a una anotación más recuperamos la voz del ministro Luis Planas del ministro de Pesca el ministro de Agricultura Pesca y Alimentación Luis Planas en el Congreso sobre la validez del tratado pesquero con Marruecos

Voz 11 36:21 para el Reino de Marruecos la región del Sahara

Voz 43 36:23 es una parte integrante del territorio nacional sobre el que ejerce la plenitud son atributos de soberanía como sobre el resto del territorio nacional

Voz 1254 36:33 Planas ha asegurado en el Congreso que el tratado pesquero con Marruecos tiene en cuenta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el conflicto territorial sobre las aguas del Sahara Occidental pero ha recordado cómo acaban de escuchar que también Marruecos tiene su propia versión del asunto la cuestión está pendiente de una resolución última de la de la ONU en cualquier caso el ministro ha instado a los partidos españoles que tienen presencia en la Cámara europea a premiar a sus representantes allí para ratificar cuanto antes el acuerdo entre la Unión Europea en Marruecos porque todo lo demás dice es política exterior pero

Voz 44 37:02 no no voy a explicar aquí lo que no explica la Comisión desde la comisión no ha querido hacer una declaración de política exterior que venir a hablar de pesca únicamente de pescado y por lo tanto no voy a entrar en otros aspectos lo que les indicaba antes una negociación que se prolonga con desde hace demasiado tiempo evidentemente vivido ustedes conoce en el ámbito del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y evidentemente mi colega el ministro de Exteriores puede

Voz 8 37:27 proporcionarles más detalles al respecto

Voz 1254 37:33 lo cierto es que de momento no ha habido más movimiento en relación con el acuerdo pesquero alcanzado a principio de de verano pero todavía pendiente de la ratificación por una parte de la parte europea del Parlamento Europeo por otra parte también pendiente de la ratificación de la parte

Voz 1 37:47 el marroquí de manera que el

Voz 1254 37:49 el sector confía en que se pueda alcanzar una solución definitiva antes de final de año pero difícilmente los barcos van a llegar a operar en la zona antes de final de año por cierto que el ministro Luis Planas estará con nosotros este fin de semana en la Ser Andalucía el sábado emitiremos una edición especial de surco

Voz 45 38:05 pero a partir de las doce de la mañana con una entrevista

Voz 1254 38:07 que ese día emitiremos el sábado con el ministro español de Agricultura Pesca y elemental

Voz 1 38:12 no

Voz 1254 38:17 pues de momento despedimos edición esta primera edición de la temporada de Puerta del Mar les convocamos a partir de hoy cada miércoles en Hoy por hoy aquí en Radio Cádiz a este encuentro semanal con el mar que tengo una feliz tarde

Voz 38 38:41 Puerta del Mar toda la información marítima pesquera portuaria de la provincia una producción de Radio Cádiz

Voz 39 38:49 cadena patrocinada por Puerto de la Bahía de Cádiz

Voz 15 39:21 dos días íbamos a ir definiendo esta primera parte del Hoy por Hoy Cádiz nosotros no vamos a hablar con los no los servicios de noticias de esta casa nacionales e internacionales hasta la una hay cinco Alony cinco volvemos con una entrevista al subdelegado del Gobierno en José Pacheco después tendrán por aquí concejales del Ayuntamiento de para rebatir un poco el estadio de la hacía

Voz 2 39:47 la

Voz 15 39:47 así les vamos a dejar no se vayan cinco minutitos noticias y volvemos aquí en Hoy por Hoy Cádiz

Voz 8 40:01 es la una a mediodía en Canarias

Voz 1 46:43 sí

Voz 50 46:45 de qué

Voz 14 46:52 en no bueno

Voz 1 46:58 no

Voz 51 47:01 o a los hola una y siete de la tarde

Voz 15 47:03 vamos a nuestro invitado José Pacheco El delegado del Gobierno en Cádiz muy buenas tardes hola qué tal bueno esta canción dice que volar volar nos vuela usted esperaba poder hacer muchas más cosas de las al frente de la Subdelegación del Gobierno ha sentido esa frustración que sienten muchas personas cuando llega un cargo da cuenta de que no todo está en su mano

Voz 5 47:23 bueno yo creo que aunque no podamos volar hay que soñar con volar así que seguimos intentándolo aspirará alto

Voz 15 47:30 a usted una curiosidad usted tiene máster no no tengo máster hice hubiera tenido un máster lo lógico gira clase no

Voz 5 47:37 bueno si tengo alguna otras titulaciones en toda fui a clase vamos lo normal

Voz 15 47:42 lo digo porque el Gobierno de Pedro Sánchez ya acumulados dimisiones y esta última de Carmen Montón ayer qué le ha parecido

Voz 5 47:49 bueno pues me ha dado mucha pena porque me parece que la ministra es una es una gran ministra ha hecho un trabajo encomiable desde que estaban en el Congreso a diputados como ministra en cien años hoy perdón en cien días y bueno pues ya ya comentó ella no todos los avances que ha habido sobre la sanidad universal del derecho a la reproducción asistida por parte de mujeres solas todo lo que ha habido en cien días con lo cual me me ha dado mucha pena que que lo haya hecho me parece que ha sido muy valiente también Ike bueno pues por intentar evitar que que el debate afecte a algo bien no de la nación bueno pues ha decidido dar un paso al lado oí continuará su trabajo desde desde otro punto de otros sitios así que bueno pero era lógico escribió yo creo que sí yo creo que el momento que que se que se crea este debate que que quizá más es un debate bueno que estaba muy en boga ahora por el tema Cifuentes también el tema casados y demás fue no quedaba otra que que se coherente estará el listón muy alto pero bueno yo creo que ha demostrado esa altura no de de coherencia de integridad