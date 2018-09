Hoy por Hoy Cádiz (13/09/2018)

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido Cadena Ser Andalucía

Voz 0648 00:31 buenas noticias dando la hacerlo trabajadores de Navantia en San Fernando Cádiz desconvocan sus movilizaciones de protesta sólo ha acordado esta mañana en asamblea después de que el Gobierno central haya confirmado que enviará a Arabia Saudí las polémicas cuatrocientas bombas que le encargó este país consideran que su protesta han han sido clave para conseguir que no se pierda el contrato de la construcción de las cinco corbetas para este país en el astillero gaditano José supera alta presidente del comité de empresa

Voz 1610 00:58 la plantilla de Navantia San Fernando ha conseguido que eche Gobierno sea capaz de rectificar y de llevar su política por buen camino política industrial me refiero esperemos no haya ningún obstáculo en el camino más porque lo que hemos hecho en la asamblea de trabajadores votado casi por unanimidad es abrir un paréntesis para usar las movilizaciones

Voz 0648 01:26 asunto sobre el que preguntaremos esta tarde en La Ventana Andalucía a las siete y veinte de la tarde al delegado del Gobierno en Andalucía Alfonso Rodríguez Gómez de Celis alineará un balance de los cien primeros días del Gobierno de Pedro Sánchez con nuestra comunidad autónoma los astilleros Navantia este contrato de las cinco corbetas que seguro que saldrá en la sesión de control al Gobierno que ha comenzado hace unos minutos en el Parlamento andaluz donde la posición va a interpelar a la presidente de la Junta por el más que probable adelanto electoral qué día se resiste a anunciar pero que todos los grupos políticos ya dan por hecho para noviembre o diciembre por último sepan que sigue el recuento de inmigración clandestina un total ochenta personas han sido rescatadas esta mañana por Salvamento Marítimo cuando viajaban en una patera localizada al suroeste de la costa de Barbate más noticias de Andalucía en Hora catorce a partir de las doce cinco de la tarde

Voz 7 03:20 en pleno corazón de la provincia de Málaga pero con parte de terreno extendido sobre la sierra gaditana se encuentra la Serranía

Voz 5 03:41 sería maravilloso si pudiésemos

Voz 5 04:33 este jueves en La Ventana Andalucía análisis de los cien primeros días de Gobierno de Pedro Sánchez en la comunidad autónoma contaremos con la presencia de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis delegado del Gobierno en Andalucía La Ventana Andalucía con Fernando Pérez guió este jueves a partir de las siete y veinte de la tarde Cadena SER servicios informativos

Voz 13 05:37 sí

buenas tardes bienvenidos al hoy por hoy Clarín en su edición correspondiente a este jueves trece de septiembre

Voz 0648 06:25 poco a poco va ir abriendo el día pero las nubes van a seguir presentes en un día fresquito muy húmedo con el cielo parcialmente encapotado tenemos entre veintidós y veintisiete grados en la ciudad de Cádiz la Bahía de Cádiz estamos hablando entre los veintiuno y los veintinueve con brisa de poniente con un ojo puesto en los próximos días cuando puede que caiga algún chubasco en la comarca algunas previsiones anuncian para mañana aparezca madrugada incluso y otras para el fin de semana

Voz 13 06:54 Elaine

Voz 0648 06:54 el Veleta siete íbamos a tener doce horas inmediata de sol el sol que se va a poner a las nueve menos veinticuatro minutos la pleamar va a ser a las seis y media irá bajamar acaba de ser ahora mi mito hace apenas nueve minutos a las doce

Voz 0648 07:56 parece que se confirma la continuidad del contrato de las corbetas

Voz 0228 08:02 los trabajadores

Voz 0648 08:03 decidieron han anunciado hoy que suspenden las movilizaciones que tenían prevista para los próximos días protestas que han ocasionado bueno atascos kilométricos y muchas incomodidades muchas molestias estos días a miles y miles de conductores que circulaban por los alrededores de San Fernando pero también es comprensible sin molestias incomodidades no hay presión impresión no tiene sentido de hecho hoy los trabajadores han llegado a decir que si no hubieran salido a la calle

Voz 0980 08:30 si el pasado viernes el contrato de las corbeta

Voz 0648 08:32 para Arabia Saudí hubiera cancelado el mismo sábado eso dicen los trabajadores la verdad es que en Madrid debió preocupar bastante la imagen de la plantilla de Astilleros cortando carreteras aquí en la Bahía de Cádiz porque desde ahí empezó a balbucear un poco el Gobierno en sus explicaciones y a dar marcha atrás una marcha atrás que sea confirmado hoy hilos trabajadores saben que van a hacer barcos de guerra y que eso no es bueno como dice en esta canción de fondo aunque ellos ponen por delante su necesidad de trabajar sobre la movilización abatieron escribe y se dice mucho y encontramos dos posiciones bastante enfrentadas por una parte los empresarios que piensan siempre que tanta movilización que tanta protesta que salir tanto a la calle cortar carreteras sólo contribuye a agudizar una imagen de conflictividad que no beneficia a los astilleros porque espanta o eso dicen ellos a posibles

Voz 17 09:27 Soares

Voz 13 10:11 bien

Voz 0228 10:12 y así estamos

Voz 0980 10:30 motos la estadística que cualquier tema que secuela en la portada informativa en los comentarios de la calle es tratado con sumo cuidado por las instituciones ni por el Gobierno que en esta ocasión ha dudado poco entregarse una decisión con gran contenido político como era dejar de vender armas de guerra Arabia Saudí

Voz 0228 10:48 una ratificación de la que se han beneficiado de San Fernando

Voz 0648 10:54 corren malos tiempos para la política que se arruga fácilmente buenos tiempos para la protesta que sí sabe hacerse tocando todas las claves puede sale rentable

Voz 18 11:03 muy

el PNC broca íbamos a tener los avances informativos como siempre quemaban a detallar los compañeros informativo un poco cómo se está desarrollando todos los astilleros de San Fernando y en el avance de deportes vamos a repasar la victoria del Cares ayer en la Copa del Rey ante el Tenerife pero evidentemente tenemos mucho más hablaremos con Milián Oneto que ofrece un concierto de boleros en la azotea de la Casa Pemán en Cádiz ya en la segunda parte queremos hablar aquí en este tiempo de radio de los menores extranjeros no acompañados de los Mena los menores de edad que llegan muchas veces en patera tras cruzar el Estrecho y a los que la Junta de Andalucía tiene que atender en la Comunidad esa atención lo vamos a debatir aquí

Voz 0228 11:38 en Hoy por hoy

Voz 0648 11:41 tendremos hoy el rincón del palomar con David Palomar que actuaba en la Bienal de Flamenco con una espectáculo con mucho sabor a Cádiz de Rosario Toledo por eso no ha dejado ese rincón del palomar que vamos a escuchar después eso será en la recta final de Hoy por hoy el programa más gaditano de la radiodifusión mundial que comienza este jueves trece de septiembre con esta música tan negra de la británica Amy Winehouse

Voz 0687 14:47 me supongo vienen cargaditos Francisco José Román Paco muy buenas y lo es como está la cosa pues se que viene acredita como decías el impreso del astillero de San Fernando ha anunciado gente que deja en suspenso el calendario de movilizaciones anoche el comité de apoyo recibido confirmación de que el acuerdo para la construcción de las corbetas y mantiene después de que el Gobierno rectificase a primera hora de la tarde de ayer su intención de cancelar la venta de las bombas de precisión un Arabia Saudí si se iban a producir la venta de esas bombas como conocen perfectamente ya nuestros oyentes las informaciones facilitadas al comité aseguran que en los próximos días se va a producir

Voz 0228 15:21 yo ya la visita al astillero de

Voz 0687 15:23 una delegación de la Armada de Arabia que es la compradora de los buques aunque todavía no tienen la prueba documental en papel sobre el mantenimiento del contrato por eso habla de paréntesis en la agenda de protestas pero no de suspensión vamos con el detalle de la rueda de prensa ofrecida a primera hora de la mañana de hoy por el comité de empresa informa Alba reinado

Voz 0268 15:42 esta es la asamblea de trabajadores convocada esta mañana a primera hora el Comité de él

Voz 0228 15:45 de esa de las redes han informado que dejan

Voz 0268 15:48 suspenso la agencia la agenda de movilizaciones previstas lo hace en respuesta al anuncio del mantenimiento del contrato G supera el presidente del comité ha declarado que ayer por la tarde recibieron noticias de que estaban llegando reacciones positivas de Arabia algo que atribuye a las gestiones del Gobierno de España para que la situación pudiera ser divertida AGE supera al Tau

Voz 1610 16:06 la diplomacia española hizo su trabajo y al parecer el Reino de Arabia vuelve a retomar vuelven convocar los en el día de hoy Navantia ya Sepi para seguir trabajando para volver a programar los viajes que había programado que se habían cancelado y a partir de ahí volvemos a trabajar no el programa sigue su curso y en definitiva la plantilla de Navantia San Fernando ha conseguido que este Gobierno sea capaz de rectificar de llevar su política por buen camino

Voz 0268 16:44 el comité ha informado que los trabajadores de Navantia vuelven a encarrilar el proyecto y que vuelven a programarse todos los viajes previstos tanto de los árabes a San Fernando y a Madrid como de los trabajadores de Navantia a Riad Peralta ha manifestado que sepamos la movilizaciones pero que no bajan la guardia

Voz 1610 16:58 esperemos no halló ningún obstáculo en el camino más porque lo que hemos hecho en la asamblea de trabajadores votado casi por unanimidad es abrir un paréntesis para las movilizaciones seguimos alerta ante cualquier agresión de similares características como la que sufrimos el jueves pasado no con lo cual estamos muy orgullosos de nuestras movilizaciones estamos contentos del resultado que han dado esas movilizaciones y estamos muy contentos de que nuestra plantilla haya respondido al cien por cien un hay unánimemente ante este conflicto el presidente del cómo

Voz 0268 17:33 de de empresa Navantia cree que sería satisfactorio hacerle un pacto europeo para que en el vendiese diesen más bombas a los países de Oriente porque en caso contrario la fabricación se realizaría en cualquier país de nuestro entorno y ha puntualizado que qué mejor sitio para hacerlo que en Cádiz que donde más desempleo hay de toda Europa

Voz 4 17:47 esa movilización puedo asegurar

Voz 1610 17:50 la diplomacia no se hubiera movido es más bicho por mucha gente no hubiese ido donde si el viernes pasado la plantilla de San Fernando no responde de inmediato el sábado se hubiese cancelado el contrato

Voz 0268 18:02 recuperada la normalidad el Comite cuenta con que se mantenga el calendario de obra

Voz 0687 18:06 gracias Salva y la otra cara de la moneda ya esta hora también la valoración de proderechos humanos en Cádiz Diego Boza portavoz estamos profundamente decepcionados con la solución

Voz 25 18:14 nunca dotado ha adoptado el Gobierno en cuanto a la venta de la de las bombas a Arabia Saudí España ha sucumbido al chantaje de la dictadura saudita al vincular la venta de esas cuatrocientos bombas con la construcción de las corbetas eh de esta forma el Gobierno se ha visto forzado a incumplir absurdo seguramente la legalidad internacional el Tratado de venta de armas la les hacen española ya vender estas armas a pesar de que van a ser utilizada para eh el ataque a la población civil

Voz 0687 18:46 y al Puerto de Santa María ha regresado al debate urbanístico atención a esta información el portavoz de Andalucía por si en el puerto quiso Ruiz Aguilar ha denunciado el inicio del trámite por parte de la empresa municipal impulsa el puerto insistimos de una empresa municipal del Ayuntamiento para la venta de las bodegas Campbell un casco en desuso que está ubicado en el centro de la ciudad en la que hay Valdés cerca de la plaza de toros ese inmueble está valorado según el inventario de bienes dice los andalucistas en tres con tres millones de euros pero impulsa lo pone a la venta en uno coma

Voz 1957 19:14 ocho millones de euros y esa es la primera incógnita

Voz 0687 19:17 para la que pide aclaración el andalucista llama también la atención sobre la presencia como comprador de una persona dice textualmente vinculada con el Partido Socialista de Cádiz cuando según las informaciones facilitadas por el Ayuntamiento del puerto por el equipo de gobierno del destino del inmueble servir como futura sede de los juzgados de la ciudad una institución que depende de la Junta de Andalucía Ruiz Aguilar

Voz 17 19:37 que después de tener conocimiento de lo el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de impulsa al puerto en el que se vende las dos fincas que la bodega Campbell Junta plaza de toros por un millón de euros cuando en el inventario del año dos mil diecisiete la sociedad cursa los tenía valorada en más de tres coma tres millones de euros o incluso en el acuerdo será conocer que hay una carga hipotecaria de esa finca por más de uno coma ocho millones de euros con el Banco de Sabadell entendemos que son muchas las interrogante y creemos que se explique también qué papel juega aquí el Antonio morían a una persona que está vinculado al Partido Socialista de caddie y que está y que aparece en el acuerdo como la persona a la que se le va a vender esa finca

Voz 0687 20:19 hay un segundo detalle también sobre el que llama la atención Ruiz Aguilar en la votación que autorizó la venta El concejal del Partido Socialista Ángel Quintana que cuenta con el voto delegado del alcalde David de la Encina en impulsa se abstuvo

Voz 17 20:32 entendemos además que el presidente de la Sociedad Quintana y debe indicar porque se abstuvo no votó a favor de una propuesta que él mismo como presidente elevó al Consejo de Administración y lo curioso de esto es que él tenía el voto delegado del señor De la Encina como consejero de impulsa a las tener él también sostuvo al señor De la Encina

Voz 0687 20:51 Ángel Quintana que cuenta con el delegado con el voto delegado del alcalde de La Encina se abstuvo a pesar de que era su grupo el que había presentado la propuesta definitiva los andalucistas están pidiendo aclaraciones al Gobierno local en aras dice la transparencia en la gestión municipal

Voz 0648 21:05 a las dos y cuarto mucho más Paco muchísimas gracias hasta luego

Voz 37 23:51 otras Adil a ese plan salud hacer té dispongo de todos los servicios veterinarios por sólo nueve noventa y cinco euros al mes vacunas consultas analíticas puede acudir a cualquiera de sus cuatro clínicas de la provincia y por si fuera poco tengo un treinta por ciento en cirugías Ia además son los únicos con resonancia magnética veterinaria yo elijo el plan salud de mascotas Ávila

Voz 0648 24:42 vamos ya con el avance de la información en lo concerniente al Cádiz Club de Fútbol y al deporte en general Ignacio del abarca buenas tardes

Voz 10 24:48 ha sido muy bueno ayer ganó el vez en Copa no es que hayan Copa agudo dos Se un perdido que que no estuvo del todo bien a sí mismo de los reconocía el propio entrenador que estaba contento con el resultado pero no con el juego del equipo y marcaba Romero en la primera parte primero cinco minutos luego después de que incluso en cinco minutos el que detuviese dos errores de bulto defensivo digo que no estuvo bien el Cádiz en el aspecto colectivo no individual a tras la lesión de ser dando que va a ser operado en Sevilla es finalmente una triple fractura con hundimiento en la en la en la zona del del pómulo en dos meses aproximadamente va a ser la baja de de Servando ahora vamos con eso digo que en el ochenta y siete ochenta y ocho Merkabas Sergio Ruiz para poder el uno uno cuando todos pensábamos que nos íbamos a la prórroga apareció Manu Vallejo para una muy buena jugada junto a Romera poner el uno dos gran partido de Vallejo que se consagra que se da un pasito más al frente Consuegra todavía le queda pero si queda un pasito más al frente en o quedarse como un titular en esa en esa banda izquierda lo de Servando en principio de ser operado en en Tenerife al final no va a ser Villa porque hacen falta dos cirujanos para esa operación parece que en Tenerife no lo había pasado la noche ingresado en el Hospital de La Candelaria así que viene para Cádiz se operará en Sevilla en torno a mes y medio dos meses como mínimo de baja esto hace que el Cádiz Inter intensifique evidentemente el fichaje del central todo apunta a que va a ser Sergio Sánchez un central que en principio se había descartado por la anterior dirección deportiva que ahora con la con el cambio en la gestión la llegada de Óscar Arias parece que se ve con otros ojos y todo hace indicar que Sergio Sánchez va a ser el nuevo central de Cádiz incluso nos comentan que se puede cerrar a lo largo del día de hoy puede ser inminente la llegada de Sergio Sánchez al al cae un Sergio Sánchez que el año pasado jugó sólo dos partido en toda la temporada el anterior hablo de memoria creo que fueron veinte en el Rubin Kazán pero es verdad que lleva un año oí pico casi sin sin competir que tendrá que venir que tendrá que ponerse en forma tiene treinta y uno años que si viene a lo mejor posible

Voz 0648 27:13 es un jugador libre no entiendo no visita lo de

Voz 10 27:15 pero tiene equipo estuvo encontrando algo hasta última hora el español le acabó recibiendo contrato y eso puede llegar al Cádiz con tranquilidad incluso por la ficha libre que tiene más allá de la lesión de Juan Fernández que es una lesión de larga duración que ahí sí podría venir un jugador con contrato en vigor en este caso Sergio Sánchez Llibre y ocuparía la la ficha libre que todavía tiene el Cádiz

Voz 0648 27:39 de Ignacio pájaro estrictamente mucho más no escuchamos

Voz 10 27:42 a Cervera entrenador y lo que sea noticia claro

Voz 41 27:45 hasta luego muchas gracias

Voz 0980 27:50 venga vamos a una pausa publicitaria y enseguida estamos ya con

Voz 1957 27:53 hoy no ha roto la lavadora

Voz 44 31:29 Juan mira esta noche voy a retomar un repertorio que a mí me Juan para mí es muy especial en mi repertorio de de boleros bueno lo titula en su momento con mi compañero Javier Pereira boleros y otras hierbas porque dentro de que en su mayoría al repertorio de boleros si es verdad que en la coherencia digamos de repertorio culpa otro tipo de canciones hay algún tango alguna copla alguna balada ahí bueno pues eso eso vamos a aceptarlo

Voz 0980 31:55 en son boleros salpicados porque boleros

Voz 44 31:59 por qué bolero bueno pues dentro de mi profesión como corista siempre ha sido muy difícil a la hora de está en primera persona no y hacen repertorio afrontará un repertorio como cantante eh bueno con la versatilidad de de los coristas es complicado encontrarse o a mí por lo menos me ocurrió así Israel nunca ha tenido esta necesidad está en primera persona como te digo en algún momento sí que fue entonces yo más manchego me siento donde más me identifico y donde donde siento que sí que puedo aportar una cosita o o decir Mazen

Voz 0980 32:33 digamos que también un espacio más íntimo donde puedes encontrarte más fácilmente ir eh dime cómo lo afronta cuáles son Suu tus sensaciones ahora mismo y que se está moviendo ahí dentro en tu entrañas que es lo que va a intentar trasmitir esta noche atiende

Voz 44 32:46 sí bueno principalmente con con una novedad importantísima y que a mí me ha aportado mucho que ha hecho lo voy a hacer por primera vez como a trío irá la Villar piano José López al contrabando un zumba a la percusión ahí bueno ahora mismo lo que estoy le llaman a Kaká y nervios y porque además es un es un espacio que que me parece precioso en el idóneo a la azotea de la Casa Pemán me parece ideal para este repertorio la verdad es así como muy íntimo sabe que tienen aforos reducidos hay muy reducido por ser una azotea supongo sí bueno más Mar día leerme me propuso llevarlo allí yo la verdad estoy encantada agradecí Sima a ella y a Jesús murciano que es quien se ha encargado todo tiempo de la gestión con conmigo así que pues nada muy nerviosa

Voz 0980 33:41 el en general para comprobar si sería entrada libre hasta completar aforo homilía a partir de las nueve de la noche no allí en la azotea de la Fundación Cajasol

Voz 44 33:49 sí exacto es de entrada libre hasta hasta completar aforo se recomienda que quién quiera ir apetezca que tenga un ratito unos elija coche vaya a un ratito antes tipo las ocho y media o así para para poder hacer hay que compartamos un ratito así cuentos

Voz 0980 34:07 Milián que mucha gente se queda en la que fue la primera mujer en ganar un primer premio de comparsa del Carnaval de Cádiz pero que mucha gente no sabe qué Milián Oneto musicalmente es mucho más lo era desde mucho antes cuentan un poquito de tu trayectoria que has dicho antes y que mucha gente que ha dejado un poquito descolocada

Voz 44 34:23 bueno sí yo soy corista de sesión y Le directo desde hace muchos años de PSE-EE allá por el dos mil uno hay buena he girado con algo un artista o yo he tenido la la posibilidad de de trabas a puntualmente como otro pues tuve la suerte de esta en su presentación de tela marinera el típicos de la primera de de Mariana Cornejo ensaya y colaboren su disco con a través de la al más la última gira por ejemplo fue como José Mercé pasado por Juanito me canté me más esperas y muchas esa es mi profesión sean salida elegida

Voz 0980 35:00 sí es mucha gente se queda con que lo colista

Voz 44 35:02 es son cantantes que no llegan que no consiguen ir para nada sólo son profesiones totalmente distinto al cantante tira de corista no todos los coristas es son capaces es adelante Mi todos los cantantes son capaces de hacer coros son profesiones diferentes igual que son diferentes la la corista decepción la diré eso no es lo mismo que si es por supuesto más similar yo vengo ahí para mí lo novedoso es el carnaval darle lo que pasa es que en el Carnaval encontrado una parte de mí o sea ha despertado una parte de mí como decían aquellos filósofos no que no que no aprendemos sino que recordamos pues igual por ahí yo me he descubierto una cumbre enero preciosos en el Carnaval hizo todo lo que llega a Mi unos procuro buscar también me lo bebo porque me me me apasiona la historia ya también me ha llevado a la historia de Zadie sale del naval procuro entrar en todo lo que esas relacionada porque

Voz 41 36:01 pues ese descubierto desde año

Voz 0980 39:20 caminando hasta la una de la tarde que es cuando vamos a dejarles con los servicios de noticias de esta casa nacionales e internacionales

Voz 0228 39:26 no bajan un cinco

Voz 0980 39:29 no hay cambios el programa más gaditana de la radiodifusión mundial que en la segunda parte tiene numerosos y variados argumentos vamos a hablar de la situación de los menores extranjeros no acompañados aquí también tendremos el rincón del palomar mucho

Voz 0648 39:39 más bien Eloy porque dice que ahora con los servicios de noticias de esta casa volvemos ya lo decimos a la una y cinco no se vayan quédese en Radio Cádiz que hay mucho muy interesante la segunda parte de estoy pero acabó

Voz 48 39:54 no

Voz 41 39:59 es la una mediodía en Canarias

Voz 0228 40:05 y es noticia de última hora que adelanta a esta hora la SER el Gobierno va a acercar Euskadi otros dos presos de ETA información de Ana Terradillos

Voz 4 40:12 están en cárceles de Castellón y en Almería les

Voz 49 40:14 acusa directamente a cárceles de Logroño y a Zaragoza dos presos que ya han aceptado la legislación penitenciaria vigente como paso previo a un futuro traslado Antonio a cárcel

Voz 0125 40:25 desde el País Vasco una de ellas es Maite Garde dice está condenada por colaboración con banda armada a quince años de prisión ha cumplido ya las tres cuartas partes de la condena y además acepta la legislación española penitenciaria vigente está en segundo grado y además desvinculada de la organización terrorista ETA desde hace ya varios años el otro es Kepa Arronategi está en Almería de Almería va a Zaragoza insisto como paso previo a ese futuro traslado a cárceles del País Vasco cumple una condena mayor de ciento cincuenta y ocho años por pertenencia a banda armada pero también afecta a la legislación española penitenciaria vigente está completamente desvinculado de ETA es es por tanto la noticia que adelantan hasta ahora la Cadena SER dos presos de ETA otra vez a cercados a cárceles cercanas al País Vasco como paso previo a ese futuro traslado a Euskadi

Voz 0228 41:10 gracias Ana en cuestión de minutos a votar el decreto que va a habilitar la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos una votación que va a contar con el apoyo de todos los partidos menos del PP y de Ciudadanos que se van a abstener la vicepresidenta Carmen Calvo ha calificado de atroz anomalía la presencia del dictador en ese mausoleo de la sierra de Madrid y ha sido turno después para los distintos grupos parlamentarios vamos al Congreso informa Mar Ruiz

Voz 1441 41:31 sí buenas tardes reproches par generalizados a PP y Ciudadanos de parte de todo el hemiciclo por su anunciada abstención que la formación naranja acaba de confirmar en la tribuna asegurando que exhumar a Franco no es ni urgente ni prioritario un debate que provocaba el siguiente cruce de reproches entre José Manuel Villegas y la socialista Adriana Lastra

Voz 50 41:49 la cortina de humo del cadáver de Franco no da para tapar su incapacidad su debilidad competencia

Voz 51 41:57 que se les ve perdidos en este laberinto ideológico en el que se han metido por hacerse con los votos de la extrema derecha

Voz 4 42:03 la que compiten con el Partido Popular y Señorías

Voz 51 42:05 el Partido Popular

Voz 1 42:06 y hágame caso no son tantos son muy pocos

Voz 17 42:10 extremadamente y no merece la pena

Voz 52 42:13 la pena traicionar los valores de la democracia por cuatro votos no merece la pena

Voz 1441 42:18 el Partido Popular ha reprochado al gobierno el uso del decreto ley también acaba de confirmar que no va a apoyar esta exhumación

Voz 1957 42:26 un decreto que se va a votar en los próximos minutos

Voz 0228 42:28 el Partido Popular que finalmente si va a sumarse a ciudadanos iban a pedir ambos partidos la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso en este caso para que dé explicaciones por los supuestos plagios en su tesis doctoral seguimos en el Congreso informa María Jesús Güemes

Voz 1461 42:40 si esta mañana el PP días antes de que aclarará todo sobre su tesis ante los medios de comunicación pero tan solo dos horas después ha cambiado de estrategia se ha subido al carro de Ciudadanos al sumarse a la petición de comparecencia urgente realizada por la formación de Rivera Teodoro García secretario general de los populares lo anunciado así

Voz 53 42:55 a esta hora no sabemos dónde está no ha dado la cara no ha dado explicaciones y por tanto ha llegado el momento de presentar conjuntamente con Ciudadanos una petición de comparecencia para que el presidente Gobierno explique en el Congreso de los Diputados a qué se deben estas informaciones

Voz 1461 43:10 para que el presidente del Gobierno acuda a la Cámara es necesario que dos grupos políticos exijan su presencia si es que él no lo hace a petición propia

Voz 0228 43:16 de momento petición que ya han anunciado que no van a apoyar ni Unidos Podemos ni Esquerra Republicana en el primer caso ha explicado porque ello Larry

Voz 54 43:23 de qué va de que va a publicar la tesis es que no tiene sentido poder aquí en Siglo XXI poder acceder a través de presencialmente a una tesis y que no se pueda acceder en digital debe hacerla pública y confiamos en ello creo que no tendría sentido que compareciera si hace pública la la tesis que es lo que creo que tiene que hacer

Voz 0228 43:40 María Luisa Carcedo ha tomado posesión de su cargo como ministra de Sanidad hace unos minutos prometió el cargo a primera hora y acaba de recibir la cartera de su predecesora de Carmen Montón que dimitido recordamos pues las irregularidades en su master aquí en Carcedo agradecido la recuperación de la Sanidad universal en el Ministerio está Laura Marcos adelante

Voz 1276 43:57 a veces la medida del tiempo real no son los días que pasan sino la intensidad con que se viven así se ha despedido del cargo una sonriente Carmen Montón mucho más relajada que hace apenas dos días cuando dimitió aquí por las irregularidades en su master ha llamado amiga a la nueva ministra María Luisa Carcedo que le ha devuelto el gesto diciendo que Montón ha demostrado ser ejemplar al dar un paso al lado todo en un acto al que el Gobierno ha querido dar mucho empaque con la presencia inusual de hasta cinco ministros de Pedro Sánchez hemos visto a las titulares de Economía de Hacienda al de Ciencia al de Cultura y también a la ministra de Política Territorial este salón de actos Ernes Lluch está todavía abarrotado con muchísima gente que no ha podido siquiera sentarse

Voz 0228 44:38 y un apunte antes del deporte el Tribunal Supremo ha denegado una nueva petición de libertad de los conseller catalán Joaquim Forn considera al alto tribunal que riesgo de reiteración delictiva de fuga ahora sin información del deporte Sonia Lus buenas tardes

Voz 1914 44:50 hola buenas tardes sorteo de la semifinal de Copa Davis que enfrenta a Francia ya España en Lille mañana los dos primeros puntos individuales Pablo Carreño ante Peer después Roberto distante púgil el sábado

Voz 1957 45:00 punto de dobles Feliciano y Granollers contra Benneteau imagen

Voz 1914 45:02 a diez domingo Carreño contra Puig iba autista ante Peer en cuanto al fútbol hoy Liga de Campeones femenina a las siete y media el Atlético de Madrid recibe al Manchester City ir en los dieciseisavos de final baloncesto la selección masculina viaja esta tarde a Kiev para el partido mañana contra Ucrania clasificatorio para el Mundial del año

Voz 0228 45:19 es todo sigue la información actualizada en Cadena Ser punto com y desde las dos la una en Canarias ya en tiempo de Hora catorce con José Antonio Marcos

Voz 13 45:28 servicios informativos

buenas tardes de nuevo aquí en paro el Cádiz en la segunda parte de este que es del programa más gaditano de la radiodifusión mundial han este jueves trece de Setién

Voz 14 46:06 en una sola

Voz 0648 46:07 aparte que va a arrancar con varias bajar comenta estaremos aquí a varios especialistas de la atención a los menores extranjeros

Voz 0980 46:12 no ha acompañado a los Mena que no van a contar como ejes atención para abrir un poco los ojos de cuál es esa realidad

