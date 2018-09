Hoy por Hoy Cádiz (14/09/2018)

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni

buenas tardes repaso por las noticias de Andalucía a esta hora en la sede del Rey Felipe VI visita la nueva factoría de Ibarra en el polígono Monereo de dos hermanas en la provincia de Sevilla unas nuevas instalaciones que ocupan treinta y siete mil metros cuadrados más

Voz 1157 00:30 el doble que la destruida por un incendio

Voz 0134 00:32 Julio de dos mil dieciséis una operación conjunta de la Agencia Tributaria la Guardia Civil ha logrado desmantelar una red internacional dedicada al contrabando de tabaco en España se han logrado incautar cerca de treinta y nueve toneladas de tabaco picado en varias naves situadas en las provincias de Sevilla Córdoba Málaga y Barcelona hay diez detenidos en el va la comisión territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta en esta provincia ha procedido a anular el pegó de Isla Cristina en ejecución de una sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que lo consideraba contraria a derecho y la Policía Nacional ha detenido a tres personas una de las cuales han ingresado en prisión por orden judicial acusadas de tripulante una patera rescatada el pasado tres de septiembre a catorce millas náuticas al este de Cabo de Gata con catorce ocupantes cada uno de ellos llegó a pagar quinientos euros para embarcar de madrugada partir hacia la costa española todo esto lo ampliamos en tiempo de Hora catorce a partir de las doce cinco de la tarde

buenas tardes bienvenidos al Hoy por Hoy en su edición correspondiente a este viernes catorce de septiembre Jan ustedes escuchando el programa más gaditano de la radiodifusión mundial hoy a las dos menos cuarto de la tarde porque hoy comienza la nueva cámara de los balones con Manu Sánchez Ifrán Rome Quillo para que ustedes lleguen al filo de las dos de la tarde con una sonrisa gracias a esta apuesta por el humor que hace la Ser en toda Andalucía y que llega evidentemente a Radio Cádiz llega hoy y aquí estamos dispuestos a acompañarles en este viernes en esta puerta de entrada un fin de semana en el que la previsión da lluvia

Voz 14 05:46 hace poniente durante el fin de semana sobre todo el domingo también tendremos noroeste norte mezclado con Levante temperaturas entre los veintiuno y los Veintisiete grados en la ciudad de Cádiz del fin de semana salvo el domingo que cuándo subirán un poquitín la temperatura

Voz 2 05:59 en la Bahía de Cádiz estaremos muy viéndonos entre los veinte y los treinta grados este fin de semana y como les hemos dicho un fin de semana de lluvia hoy por la tarde noche casi seguro que descarga agua y mañana por la tarde también el resto del fin de semana hay alta probabilidad de que caiga también algún chubasco pero como las decimos hoy por la tarde y mañana por la tarde

Voz 0861 06:18 casi seguro que llueve en la bahía de

Voz 13 06:22 le invito ultravioleta

Voz 2 06:23 a en siete y hoy vamos a tener doce horas y veintisiete minutos de sol El sol que se va a poner a las nueve menos veintiséis minutos la pleamar va a ser a las siete y diecisiete ira Bajamar ha sido a la una de la tarde que va a ser en media hora

Voz 2 07:16 el día con este ritmo tan colombiano y que tanto le pega los días a cómo corre el tiempo en Cádiz vamos avanzando llega ya un fin de semana que es de los más deseados del año sin duda porque es el primero que llega para muchos después de haber comenzado la rutina pura y dura de septiembre hemos sigue ya estamos a mitad de septiembre pero esta ha sido la primera semana con niños en el colegio y eso marca el ritmo de muchas familias en la Bahía de Cádiz por lo pronto de todas aquellas que tengan niños en edad de Primaria de todos los profesores para todos ellos ha dedicado Con cariño este último sorbo de la semana del Hoy por Hoy Cádiz importan Chicken necesarios del descanso la desconexión el trabajo también mucho que se lo digan a partir de San Fernando pero oxigenar se airear sé desconectar ir repensar si es necesario es vital es un derecho que todos tenemos que cumplir absolutamente

Voz 17 08:21 y ahora que viene

Voz 2 08:22 la lluvia busca en su Reed conflicto su espacio su república independiente para disfrutar para pensarse también concede

Voz 17 08:29 no

Voz 2 08:33 en Hoy por Hoy Cádiz en el que se va a estrenar la nueva Cámara de los Balones de Manu Sánchez a partir de las dos menos cuarto vamos a tener distintos llevaría dos argumentos y uno de ellos particularmente destacado en la primera parte tras los avances informativos vamos a conocer una iniciativa muy curiosa en investigación por parte de In indica que busca el salto a la empresa eh un grupo de investigado Céline Ivica de distintos ámbitos que han creado una idea bastante interés antes a los estudios de Radio a Banier estos impulsores de esta idea que se llama Nutrexpa Westin

Voz 17 09:05 es la primera parte y es la según

Voz 2 09:06 escucharemos el comentario de Diego Boza que no lo pudimos escuchar ayer hizo entrevistaremos al alcalde de Cádiz José María González que nos va a contar cómo afronta el curso político y cómo ve la actualidad eso será en la segunda parte de este Hoy por Hoy Cádiz que es el programa más gaditano de la radio difusión mundial Ike comienza así conecte ritmo colombiano de la CUP María del Mar de contigo

tiempo ya para conocer de la actualidad informativa con Francisco José Román Paco muy buena cuéntanos cómo Zaragoza

Voz 0687 13:21 la es una jornada de tranquilidad en el astillero de San Fernando una vez confirmado el contrato de las corbetas el delegado del Gobierno en Andalucía Alfonso Gómez de Celis dejó ayer expresó ayer en La Ventana de Andalucía aquí la SER su satisfacción por la dijo feliz resolución de la crisis intentaremos oírle un poquito más tarde en cualquier caso en estas últimas horas el asunto ha derivado en el debate político el portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso Pablo Bustinduy aprovechó ayer la comparecencia ayer tarde la comparecencia del ministro Josep Borrell para criticar la decisión de vender cuatrocientos bombas a Arabia Saudí porque según dijo la legalidad impide vender armamento de EEUU que se puedan utilizar para acometer lunes de derechos humanos en su turno de réplica Borrell le ha respondido que se están cumpliendo con las leyes sobre el comercio de armas además añadía que no ha visto al alcalde de Cádiz José María González pedir que se suspenda ningún contrato por otra parte el tráfico generado por el Puerto de la Bahía de Cádiz ha crecido es un dato que acabamos de conocer tengo un cero cuarenta y ocho por ciento de enero a julio alcanzando un volumen de dos coma veintisiete toneladas graneles sólidos ha crecido un dieciséis por ciento las mercancías generales han bajado un ocho coma ocho por ciento como resultado de la menor actividad de la naviera MSC en Cádiz la pesca en fresco también en la valla ha crecido en un cinco coma seis por ciento la comercialización del pescado en las lonjas de la valla el tráfico de cruceros también ha acumulado ciento sesenta y nueve escalas lo que supone un crecimiento del veintiséis por ciento en ese periodo de enero a julio según el dato que acaba de aportar la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz el portavoz andalucista en el puerto Anthony Jesús Ruiz Aguilar ha reiterado esta mañana los términos de su denuncia en relación la venta de la bodega Campbell en el centro de El Puerto de Santa María afirmo en los términos de su denuncia después de que el alcalde de La Encina anoche digas las imputaciones que anteriormente había perdido el andalucista vamos por partes Antonio Jesús Ruiz Aguilar había denunciado recordamos que la Empresa Municipal impulse había vendido a la baja al casco de la antigua bodega Campbell con sus datos la bodega esta azada sobre dos fincas que están valoradas en tres coma tres millones de euros según figura en el portal de transparencia de la propia empresa municipal la venta esas realizó por un millón es decir con una renuncia del dos coma tres millones de euros conocido estos datos el alcalde ha matizado dos detalles primero que el valor de la bodega según el auditor externo que certifica las propiedades impulsa es de un millón y que la venta se realizó por valor de un millón doscientos cincuenta mil de manera que la operación resultó

Voz 1157 15:52 table

Voz 27 15:54 que la finca de referencia tiene un valor contable por la auditoría externa que certifica el patrimonio de Impulsa de un millón de euros y que la oferta que sea presentado sobre esa finca es de un millón ciento cincuenta mil euros por tanto no hay depreciación pérdida sino que abrió una ganancia de ciento cincuenta mil euros para impulsa según el valor contable auditado por auditores externos

Voz 0687 16:19 pero como decimos esta versión va teniendo hallar respuesta de nuevo de Andalucía que ha asegurado primero que el alcalde cuenta el valor de una

Voz 1157 16:27 de las dos fincas cuando la opción de compra

Voz 0687 16:30 dos que conforman la bodega segundo que la venta no se produce por un millón ciento cincuenta mil como señala De la Encina sino por un millón el resto es el pago del IVA dice que no corresponde al valor en sí de la Venta III continúa sin explicarse dice la andalucista porque el concejal del Partido Socialista Ángel Quintana en nombre propio y con el voto delegado del propio alcalde se abstuvo en la votación de Impulsa que aprobó esa operación

Voz 1157 16:52 comprar

Voz 0687 16:53 el acuerdo para la bodega es de un millón cien mil euros esa diferencia es el IVA que en toda transacción económica pues se incorpora al precio de venta evidentemente entiendo que ese iba a tendrá que declarar no sólo va a quedar no sólo quedaría la sociedad municipal impulsa luego hasta mintiendo el acuerdo para vender dos fincas registrales como también se indica en en el anuncio cuando se publica en un diario never pronunciar para ver hay otras opciones algo raro hay en toda esta operación cuando el inventario el último inventario actualizado el daño diecisiete valora la el conjunto de las bodegas en tres coma tres millones de euros y como digo algo raro hay cuando ni siquiera el presidente el señor Ángel Quintana hay también entonces teniente alcalde de Urbanismo no votó a favor de esa operación bueno continúa abierto el puerto de último julio el ascenso de derrota Javier Ruiz ha valorado esta mañana en el impacto económico lo escucharemos luego en Hora catorce que va a tener este fin de semana la celebración de la gala de Miss España que es la valedera para la prueba de Miss Mundo en total son cincuenta y dos provincias participantes en una edición que pretende tener menos contenido sexista hay más reconocimiento de las capacidades de las concursantes será como decimos que también tocaremos hoy en hora

Voz 2 18:10 hoy en Hora catorce coma Paco muchas gracias luego hace ya están los compañeros de Deportes aquí para contarnos la última hora del Cádiz

Voz 13 20:33 dos orillas

Voz 2 20:43 la información deportiva del club de fútbol con Edu Marín Edu muy buena

Voz 14 20:48 hola qué tal Julio muy bueno cuéntanos cómo está la resaca

Voz 33 20:51 desde el partido de Copa que ya se conoce el caddie su próximo rival para la siguiente ronda será el Zaragoza de nuevo fuera del feudo cadista recordamos que sigue siendo esta eliminatoria para para los equipos de Segunda División a partido único y también para los de Segunda División B pero no centramos en el en el K el partido único siempre se juega pues ese encuentro en el campo del equipo que primero Salera la bolita salió primero la de la del Zaragoza aunque tardaron esas dos últimas bolas en en salir a la del Zaragoza era del Cádiz en este sorteo así que el equipo caddie gaditano pues visitar a La Romareda en la semana del diecisiete de Ture mediados del próximo mes todavía no se sabe si será el martes el miércoles porque ya hay pues dependiendo del calendario de de Liga de la televisión que son quién quién mandan en todo esto pues se decidirá dónde o qué día mejor dicho será ese partido Álvaro Cervera pues tendrá un nueva oportunidad de darle minutos a los menos habituales hilos que tienen que ir entrando poco a poco en el equipo como el caso de Jairo que esperemos que ya te he recuperado para esa fecha pues vaya acumulando minutos y vaya rodando separa para el inicio para para el inicio de su competición pero puede echará bien rodado

Voz 1157 22:04 hoy a las tres de la tarde y a partir de

Voz 33 22:07 a las tres de la tarde puedes está previsto que se opere al capitán del cada bando Sánchez de esa triple fractura que tiene en la cara el futbolista pues se rompió lo prácticamente todo toda toda la cara puede puede cabezazo de puede del golpe que se llevó con

Voz 14 22:25 con el portero David Gil si es triple

Voz 33 22:27 fractura que tiene puede será intervenida en la tarde

Voz 2 22:30 en Sevilla a partir del partido la cara por el partido el pómulo les deseamos que vaya bien la operación nada Servando Sánchez además de los futbolistas

Voz 14 22:39 la de la tierra y a partir de la gente que tendremos

Voz 33 22:42 pues puede tener mucha muchas consiste vamos a tener la opinión de de nuestros invitados en el día de hoy dos grande carnavaleros que nos van a acompañar como son sigue y Carlos me ni que van a estar por aquí así que esperemos que no salga nada nada nuevo ningún cuarteto nuevo con con estos dos aquí en el en el programa de hoy ser Deportivo Cádiz tiempo también para hablar de él equipo gaditano la columna de José Antonio Vera Luque con con su opinión de linchado pelota y muchas más cosas por supuesto que el Fútbol Sala Femenino que vuelve también el equipo de Quique Olivé de Óscar Torres este año pues a la competición este fin de semana

Voz 2 23:17 pues muchas gracias por lo que ocurrió el Cádiz que ya saben ustedes que juega el lunes no juega este fin de semana así que el lunes abra la última hora de ese Albacete Cádiz vamos a una pausa ahí empezamos ya entramos en materia con distintos argumentos en este Hoy por hoy

Voz 35 25:25 bueno en lo que respecta a lo que nosotros damos pues la verdad es que no podemos es decir casi un verano digamos maravilloso pero la verdad que estamos bastante satisfechos pues no que no en marzo entonces hemos conseguido echar aznarí el mes de julio fue un poquito digamos un poquito para un poquito peor porque por las noches hay menos gente además de que no tenemos ninguna oferta nocturna no podemos hacer nada y eso pues evidentemente con unido al cliente pues la verdad es que las noches tuviera un poco exageradas por el diga la verdad es que estoy Monfils respecto a gusto por la verdad que agosto sí que estamos bastante más contento porque ha habido gente pues por la mañana por la noche

Voz 14 26:02 no porque el tiempo también se ha comportado más de hasta cuándo podéis estar abierto Miguel según el Thiago según las condiciones dejáis ahora

Voz 35 26:09 bueno nosotros llevamos ya tres años abierto todo el año me refiero que nosotros pero no no rigen nosotros tenemos una titularidad que no que la Junta de Andalucía y en principio porque ya te digo al final nosotros no pensamos en montar mi digamos no dale a no ser que que la Junta Andalucía que la mis desde la administración competente en materias de playa nos diga lo contrario pero ya te digo que nosotros en principio no no vamos a desmontar ni mucho menos en como los últimos tres años lo que no sería lógico sería que cuando evidentemente ha sido titular de la concesión pidiera permiso para que los que hagamos todo el año ya que no titular de la concesión porque ellos mismos pidieron digamos la transmisión en nuestro nombre pues entonces claro que nosotros lo que nos jugamos que nos digan de montar una cosa ilógica

Voz 14 26:57 y en ese conflicto que tenéis el Ayuntamiento de Cali lo que reclama que he sido permita estar todo el año y que os podáis acoger la nueva ley de Costa no entiendo

Voz 35 27:06 sí efectivamente ya te digo que llevamos ya es todo un proceso ya que llevamos cuatro años son ellos los que nos han llevado hasta qué puntos a que nosotros lo único que que solicitamos ese momento fue la a la Ley de Costas el dos mil catorce que es la que se ha adaptado todo el litoral español mucha que no es otra cosa que arreglaremos porque sí sino porque ya te digo y una ley en la que la etapa gala para que puso eso y no sólo eso sino que nos dieron permiso precario desde el propio Ayuntamiento el segundo año de obtener la concesión de fue en el dos mil quince si no me equivoco por lo tanto deberíamos nosotros ya te digo en una arbitrariedad a la hora de de la la cosa es que una que te dejen otras no deje las inversiones que hemos hecho porque no lo han pedido en la preparación de Lutero chiringuito de la estructura los en el digamos el prepararnos un negocio para tres meses qué abriendo para todo el año y ellos incluso ya te digo que no han perdido constituye una habilidad no han perdido en los estudios de cuanto ocupamos si no me equivoco jugamos un cero coma cero ocho que la Payá la victoria los chiringuitos mí lo que estamos hablando un cero coma cero ocho a los que dicen que nosotros dejamos la gente andar y Mi dejamos la que ponerse la playa osea que me la ubicación que entramos con el sol como pega todo el día que cuarenta grados aquí yo no he visto nadie nunca ponerse ni cuando estaban los chiringuitos cuando los trabajos trabas a que ya tenía un cero coma cero ocho

Voz 14 28:24 por lo tanto

Voz 35 28:26 pero una cosa es que ya te digo que no entendemos no sabemos hacia dónde se dirige el Ayuntamiento venció es cierto que el equipo de gobierno siempre está por la labor que de los metros que porque la Junta Andalucía decía que no era contusión sin ocupación y sin embargo para entró en juego el concejal de Urbanismo sí cambió cambió la historia de de la película como ya sabemos

Voz 14 28:47 in Miguel Sánchez propietario del grupo Potito ya para terminar cuál es el perfil de de clientes gay en el chiringuito y son sobre todo turistas también gente de caddie que es lo que suele ser suele pedir su salida

Voz 35 29:01 ya te digo nosotros como llevamos ya tres años nunca mejor dicho abiertos todo el año ya te digo que hay mucha gente de caciques alguno de vosotros de digamos que la ubicación de nuestros chiringuitos de lo bien que se está en la playa que puede estar hubiera lluvia tranquilamente y ingresos encanto también Iceta sin embargo también porque tiene mucho estar fuera de vamos doma ingleses más alemanes vez gente de la provincia dirigente nacional por lo tanto el pulmón siglo sabemos cuidarnos acaban Calvi cuando pasa turismo todo el año si bien es cierto que hay un poco más intenta que venga más gente en la que viene claro

Voz 14 29:36 en el Sánchez propietario grupo Potito muchísimas gracias en el Hoy por hoy Cádiz

Voz 17 29:40 a vosotros gracias

Voz 2 29:46 venga una pausa y estamos ya a los ocho días de Cádiz con los impulsores

Voz 14 29:50 en fin

Voz 14 30:57 sí el próximo argumento tiene nombre propio se llaman Utrecht test in it fue el proyecto ganador de Atrévete que es un concurso que hace la UCA para ideas nacidas de la UCA proyectos empresariales que son pueden novedosos vi tienen bastante calidad hoy hemos traído a tres personas que están inmersas en este proyecto en el que hay Nos han comentado un grupo de personas bastante amplio detrás pero aquí hemos traído a tres personas Alfonso lechuga muy buenas tardes

Voz 0698 31:23 hola buenas tardes Carmen segundo muy buenas tardes

Voz 14 31:26 ir Ricardo Leal muy buenas tardes muy medias muchas gracias a los tres por estar aquí en el hoy por el Cádiz para explicarnos que es Tim es

Voz 0698 31:34 bueno es una es un proyecto empresarial en realidad he nace a partir de nuestra experiencia como grupo de investigación en un laboratorio de el de lo que ahora es el Instituto de Investigación Ivica y embestir un instituto de investigación y y formado tanto por el el el Hospital Puerta del Mar como por la Universidad de Cádiz en el que participan las dos instituciones que llevamos unos años estudiando sobre los efectos antioxidantes de determinado alimento oí y lo queríamos escalar a nivel empresarial básicamente se trata de eso

Voz 14 32:07 si esa traducción como es una especie de revisión de lo que nos venden un poco

Voz 0698 32:13 pues casi casi lo has dicho muy bien efectivamente se trata de que ahora hay muchos alimentos que no venden en la etiqueta que son antioxidantes pero no lo han demostrado previamente de ninguna forma es que no está regulada todavía la manera de hacer eso en realidad como nosotros sabemos cómo hacerlo porque queremos queremos empezar a hacerlo

Voz 14 32:32 básicamente es decir ojo que usted lo dicen pero que nosotros lo demostramos

Voz 0698 32:36 exactamente como se como sea

Voz 14 32:39 como qué mecanismo tiene como sería su aplicación empresarial desde un mecanismo es el método que precisamente el la idea empresarial

Voz 36 32:49 pues en el laboratorio estábamos acostumbrado con finalidad científica a ver cuál era el daño que determinados productos hacían sobre la célula daño oxidativo los productos hay determinados productos que oxida en la célula y oxidado oxidado algunas algunas moléculas de la célula y eso le produce un daño entonces hay una determinada serie de test de laboratorio que nosotros podemos hacer IEC eso usted de laboratorio no indican si el producto que una persona ha ingerido pues realiza algún daño alguna oxidación algún daño en sus células entonces la idea es ver si la la ingesta de determinados productos determinados alimentos pues produce ese daño oxidativo lo hacer

Voz 1157 33:37 la idea el cuerpo es capaz de defenderse

Voz 36 33:39 contra ese daño hasta qué punto el cuerpo es capaz de actuar con su defensa su defensa antioxidantes

Voz 0698 33:47 sí la la principal seña de Julio la principal diferencia entre lo que se hace hasta ahora y lo que hacemos nosotros es que tú cualquier producto lo puedes meter en el laboratorio y medir si eso tiene capacidad antioxidante o no pero nosotros no lo hacemos sobre el producto lo hacemos sobre la persona que lo toma entonces nosotros verdaderamente demostramos que eso tiene un efecto en la persona que lo toma o si no lo tiene

Voz 14 34:11 y qué vais directamente también a la personaje un servicio que como pensáis dar porque es un proyecto empresarial de momento un proyecto entiendo que el grupo que está detrás es un grupo de médicos de personas ligadas a la medicina evidentemente

Voz 0698 34:27 te personas ligadas a la investigación sanitaria por un lado porque hay hay médico hay bioquímico hay farmacéutico hay biólogo hay tecnólogos de los alimentos y luego también tenemos personas directamente relacionadas con la creación de empresas no con con quién contamos para poder meternos en el proyecto empresarial no no para hacer nuestra investigación como qué es exactamente lo que nosotros lo que ofertamos es una certificación un certificado es sería como el clínicamente testado que se ve muchas etiquetas y que nadie te está clínicamente si tiene efecto antioxidante no con nosotros sabemos hacerlo eso sois lo comprobó

Voz 14 35:09 desde los dice exactamente como barracas

Voz 0698 35:12 pues que vamos a comprar algo miramos la etiqueta para ver cuánto dibujitos tiene puesto sería un dibujito

Voz 14 35:16 la gente tiene además muy presente es hoy el cuidado sobre los alimentos Ricardo Cuéntame la proyección empresarial como

Voz 37 35:25 bueno ahora mismo nos encontramos dando los pasos naturales para lo que es el desarrollo y la implementación de esta idea de negocio después de haber realizado todo todo el trabajo para la presentación de la convocatoria Atrévete después de haber obtenido el primer premio de en la categoría de proyectos es el momento de de tomar la decisión de de cómo trasladar todo todo este proyecto al mercado real no entonces ahora retomamos un poquito de lo que es nuestra actividades a la vuelta del verano tenemos establece una serie de entrevistas con posibles es futuros clientes para testar verdaderamente si lo que nosotros entendemos que es una necesidad existe como tal podemos darle cobertura hay servicio

Voz 14 36:19 los clientes que serían fundamentalmente empresa de alimentación

Voz 38 36:23 no de alimentación pero

Voz 37 36:25 más volcada con el el producto funcional los saludable ahí cada vez más empresas que aumentan su dossier de productos volcados en esta nueva categoría y ya sabemos que esto es una tendencia que va al alza y hay datos de mercado que corroboran que Nadal en los próximos años va a haber un crecimiento anual en el segmento de productos funcionales en torno al diez por ciento Somos conscientes además que los últimos años se han lanzado al mercado alrededor de dos mil productos bajo este reclamo antioxidante como tal ir en particular en lo que refiere al mercado español es sabemos que que bueno este mercado mueve más de tres mil millones de euros con lo cual entendemos que tenemos un importante núcleo de empresas a los que dirigirnos empezara a hablar de este de estos servicios

Voz 14 37:26 lo más importante una gran idea con mucha investigación detrás la idea es a priori para él el traducir esta investigación al proyecto empresarial de ida es a priori crear la empresa y que vengan clientes o directamente vender la idea aún

Voz 0698 37:39 de

Voz 1157 37:41 el la la idea es crear la empresa que vengan clientes

Voz 0698 37:44 gente de hecho llevamos haciendo esto ya o un unos años con algunas empresas locales de aquí de aquí de Cádiz y ahí por eso esa fue la idea que tuvimos porque no lo vendemos en vez de eso hacer esto solamente en asociación con con no con con determinados acuerdos sino que vamos a ofertar lo ha han a nivel más amplio y esa es la idea

Voz 14 38:10 Alfonso lechuga Carmen segundo Ricardo Leal algo más añadir por el final para finalizar

Voz 0698 38:15 pues sí me muchas veces Julio miras en los ocurre en primer lugar nos gustaría agradecer principalmente a Julio II de la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz que no está guiando en todo este proceso de la creación de la empresa de la que nosotros no tenemos experiencia hay Hinault está llevando con una paciencia infinita

Voz 1157 38:34 sí

Voz 0698 38:35 por otra parte también al al director de gerente del Instituto de Investigación el in Ivica que comentaba antes David Calvo es mayor que que también no está ayudando ponernos en contacto con con con empresas que puedan estar interesadas y como no no podemos finalizar sin sin nombrar por lo menos a la a los otros tres miembros del equipo

Voz 2 38:55 es Rosa Mateos Paular hecho

Voz 0698 38:57 la in Mónica Suárez que que sin ella es esto no esto no llegaría ningún sitio así que bueno las ideas no sirven para nada lo que sirve es ponerlas en marcha hilado está poniendo en marcha el grupo entero con ayuda de fuera

Voz 14 39:09 nosotros creemos que va a dar mucho que hablar claro que sí que llegará muy lejos del ganador del concurso de Atrévete de la Universidad de Cádiz Alfonso lechuga Carmen segundo Ricardo Leal muchísimas gracias por estar aquí en Hoy por hoy Cadí

Voz 0861 39:20 muchísimas gracias gracias banderas

Voz 2 39:30 potente desde las entrañas de la Bahía de Cádiz

Voz 14 39:34 aquí hay mucha investigación también eh así vamos a ir poniendo el broche a esta primera parte del Hoy por hoy en la segunda ya lo saben bien el alcalde de que vamos a entrevistar aquí ahora les dejamos con las noticias nacionales e internacionales de esta casa volvimos a la una y cinco hasta luego

Voz 1657 40:07 en unos minutos comparece la portavoz del Gobierno después del Consejo de Ministros y a la espera de que se publique en formato digital la tesis doctoral de Pedro Sánchez que el Gobierno anunció que va a estar disponible a lo largo del día de Diyala espera además explicaciones el PSOE acusa quiénes ponen de duda la tesis del presidente del Gobierno de usar tácticas propias de Donald Trump Ander Gil es el portavoz del PSOE en el Senado

Voz 0336 40:28 yo les quiero decir que dejan de hacer el ridículo que dejen de utilizar la técnica de las Fake News de Donald Trump al estilo Mortadelo y Filemón que es para hacer lo que están haciendo aquí Albert Rivera y Pablo Casado que empiecen

Voz 42 40:42 a preocuparse por los problemas que tiene este país y si tanto les preocupa las titulaciones académicas pues nada que vienen a la Universidad Rey Juan Carlos I que Pablo Casado pues se publica sus sus trabajos

Voz 1657 40:55 al mismo tiempo Ciudadanos defiende el currículum de Albert Rivera después de comprobarse que en el que figuraba en el Congreso no estaban algunos detalles que sí se habían podido leer en el currículum que tenía como diputado en el Parlament de Cataluña el secretario general de la formación José Manuel Villegas acaba de comparecer para defender que la información que figuraba en ambas biografías es la misma pero con distintas descripciones informó Óscar García

Voz 1645 41:17 sí dice Villegas que la información del currículum oficial de Rivera es verdad y perfectamente comprobable que tal y como adelantó ayer la Cadena Ser la web del Congreso ha modificado su ficha para incluir un máster asociado a su licenciatura de Derecho y que no aparecía y que figura que es doctorando Hinault doctorado porque no terminó esta titulación

Voz 1089 41:35 la verdad es que otros casos no acabo el doctorado por eso doctorando en el otro lado porque inició su etapa política él lo hacía cuando no estaba estaba que no se doctorado cuando no estaba en la política y los dedico a la política

Voz 1645 41:49 recordemos que en la web del Parlament de Catalunya parece que Rivera tiene además un curso de marketing político por la Universidad George Washington que no figura en la página del Congreso incluso tras la modificación de ayer

Voz 1657 42:00 más cosas el futuro del Valle de los Caídos ha llegado ya el debate sobre el estado de la región en la Comunidad de Madrid hace unos minutos el propio presidente madrileño Ángel Garrido ha comparado el mausoleo de Franco con el Gobierno central por la dimisión la caída de dos ministros vamos a la Asamblea de Madrid Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 42:15 el segundo Pedro Sánchez ha cumplido ya cien días de Ángel Garrido también comparten aniversario pero la derrota política está siendo antagónica según el presidente madrileño Garrido estabilizando y su debate de estado de la región para atacar al Gobierno de la Nación cien días de fracaso constante de FIA un ejemplo este

Voz 43 42:33 el macroproyecto Partido Socialista del Gobierno socialista de estos tienen el Valle de los uno de los valles de los está hay cerca El Escorial olvidarías Gabilondo hay otro Valle de los Caídos el que está en Moncloa cayendo uno detrás de otros

Voz 7 42:52 general cambio de Gobierno el puerto de ciudadanos Ignacio

Voz 0861 42:56 también ha acusado esta mañana a los socialistas andaluces de gastarse dinero de los españoles en prostitutas ICO cocaína

Voz 1657 43:02 distintas organizaciones de protección de la infancia y el pianista James Rouse han pedido hoy al Gobierno que en el anteproyecto de ley de protección frente a la violencia contra la infancia se incluya que los delitos de abusos a menores no prescriban o que haya una asignatura específica de educación sexual con ellos ha estado Almudena López y no

Voz 0011 43:17 en dos mil diecisiete Se presentaron en España cuatro mil doscientas once denuncias por violencia sexual hacia niños según los datos que maneja el Ministerio del Interior en un setenta por ciento de los casos los niños han revelado a un adulto que han sufrido abusos sexual pero sólo un quince llega a juicio la mayoría de las denuncias se producen ya en la edad adulta cuando el delito ha prescrito Vicky Bernadette es víctima de abusos directora de la Fundación Bernadette

Voz 1599 43:40 que no es lógico que sabiendo que las personas que hemos sufrido abusos hablamos en edad adulta la inmensa mayoría cuando lo quiere hacer ha prescrito el hecho de que no prescriba es otra medida más de protección a la infancia

Voz 0011 43:54 desde Save the Children piden al Gobierno que la nueva ley incluya formación en prevención y detección una asignatura sobre educación afectivo sexual la creación de una Fiscalía hay juzgados especializados en violencia hacia los niños más recursos económicos y sobre todo rapidez a la hora de juzgar este tipo de casos

Voz 1657 44:10 empiezan las anulaciones de venta de vivienda pública en Madrid a fondos buitre siguiendo el criterio de la sentencia pionera que desveló la SER el pasado mes de mayo Un juzgado de la capital ha anulado la venta de este tipo de casas un fondo en Leganés informa Alberto Pozas

Voz 0055 44:23 los juzgados madrileños empiezan a hacerse eco de esta doctrina y esta es además la primera victoria colectiva el juez da la razón a siete familias de la localidad madrileña de Leganés que vieron cómo sus siete viviendas públicas eran vendidas a fondos buitre por parte de la Comunidad de Madrid como ya no eran capaces de pagar su nuevo alquiler ahora sus casas a la espera de sentencia firme vuelven a ser públicas la demanda ha sido ganada por la Plataforma de Afectados esperan más victorias como ésta están a la espera Nos cuentan de sentencia en dos demandas colectivas en Vallecas y otra más en Parla

Voz 1657 44:49 empezábamos este boletín contándoles que estábamos a la espera de que se publicara en formato digital la tesis doctoral de Pedro Sánchez tal y como el Gobierno había anunciado pues ven ya está publicada en Teseo la plataforma digital en la que ya se puede ver y cotejar esa tesis información del deporte Sonia Lus buenas tardes

Voz 36 45:04 hola buenas tardes comienza la cuarta jornada de Liga con el partido Huesca Rayo Vallecano a partir de las nueve de la noche mañana cuatro encuentros más juegan los equipos Champions son los siguientes Atlético Eibar Real Sociedad Barça Valencia Betis y Athletic Real Madrid pero tenemos un viernes por delante con muchas citas fuera del fútbol en menos de media hora empieza la semifinal de la Copa Davis Francia España desde Lille con el primer partido que van a jugar Benach Benoit per Pablo Carreño en baloncesto la selección visita a Ucrania a partir de las seis partido de clasificación para el Mundial dos mil diecinueve en Fórmula uno en Singapur Ricciardo ha marcado el mejor tiempo en la primera sesión a las dos y media la segunda y además está a punto de empezar la antepenúltima etapa de la Vuelta Ciclista

Voz 1657 45:41 España es todo sigue la información actualizada en Cadena Ser punto com y desde las dos la una en Canarias ya en tiempo de Hora catorce con José Antonio Marcos

Voz 13 46:15 sí

Voz 2 46:28 buenas tardes buenas tardes bienvenidos al hoy por hoy en su segunda parte en esta edición del viernes catorce de septiembre del programa gaditano de la radiodifusión mundial encaramó ya la segunda parte de este

Voz 14 46:41 tiempo de radio para llevar a estábamos menos cuarto y recuerden quince minutos menos hemos estado todas las semanas la tarde pero hoy estaba fue menos cuarto porque hoy llega ya por fin la nueva cámara de los balones con Manu Sánchez Ifrán Roncalli a partir de las dos menos cuarto aquí espacio para el humor en la SER

Voz 2 46:57 en Andalucía

Voz 13 47:01 con

Voz 2 47:02 muy buena pinta en la Cámara de los Balones e toda la suerte del mundo a Manu Sánchez y también a Fran yo que continúa la Cámara pero eso será las dos menos cuarto de la tarde antes tenemos ya ven ustedes cuarenta minutos para acompañarles ni vamos a tener un argumento muy especial muy destacados va estar aquí el alcalde de Cádiz al que vamos

Voz 14 47:23 entrevistar

Voz 2 47:24 para que nos cuente cómo ve la ciudad y cuáles son sus pretensiones en estos ocho meses que quedan hasta las nuevas elecciones municipales

Voz 13 47:29 sí

Voz 2 47:31 vamos a escuchar el comentario con la voz y con la firma de Diego Boza

Voz 13 47:37 mucho

Voz 2 47:38 Mas como siempre aquí en el Hoy por Hoy Cádiz que vamos a hacer un alto en el camino enseguida ya estamos con el comentario de Diego Boza

Voz 13 47:44 no

