Hoy por Hoy Cádiz (17/09/2018)

Voz 0648 00:19 buenas tardes Amancio noticia esta noticia la Ser novedades en el caso del pequeño Gabriel el juez procesa Ana Julia Quezada autora confesa de la muerte violenta de este niño de ocho años en Níjar Almería por los delitos de asesinato contra la integridad moral pero no por detención ilegal al entender que no hubo secuestro el paro lleva bajando Andalucía varios años pero la crisis económica ha dejado como Grand damnificados a muchos más parados de larga duración son parados crónicos que sí han triplicado desde dos mil nueve según ha denunciado hoy Comisiones Obreras que alerta de que uno de cada cuatro parados andaluces es de larga duración el delegado del Gobierno en Andalucía Alfonso Rodríguez Gómez de Fele anuncia que vendrán a Andalucía en mil quinientos millones de euros más y el Gobierno central aprueba los Presupuestos Generales del Estado gracias a la relajación del déficit las entregas a cuenta y las liquidaciones pendientes del IVA

Voz 4 01:08 mil quinientos millones de euros adicionales para Andalucía que Andalucía cuente con setecientos treinta millones de euros más setecientos treinta millones de euros a los que se les une cuatrocientos millones que permitirá el aplazamiento de la liquidación del IVA Andalucía dispondrá de trescientos cincuenta millones de euros tras la negociación del Gobierno de España

ya con Bruselas mensajes en las antípodas

Voz 0648 01:35 desde la Junta sus hasta hace pocos días socio de investidura mientras el consejero Economía Hacienda Antonio Ramírez de Arellano ha informado que a finales de octubre tendrá los presupuestos preparados el líder de Ciudadanos Juan Marín cree que la convocatoria electoral es inminente

Voz 6 01:49 parece que los acontecimientos se venden precipitando todo hace pensar que pudiera ver un adelanto electoral inminente en Andalucía porque esa es la sensación que da al Parlamento que incluso pudiera ser el último pleno de la legislatura no

Voz 0648 02:03 el presidente del Partido Popular no se cree ni a uno ni a otro en sostiene que no hay razones para un posible adelanto electoral salvo el interés de esquivar la corrupción por parte del PSOE más noticia de Andalucía en Hora catorce a partir de las dos y cinco de la tarde

Voz 16 05:38 pida mucho yo creo con todo

Voz 1668 05:41 su intensidad

Voz 17 05:44 Radio Cádiz Cadena Ser

Voz 18 05:59 hola

José Gutiérrez Cruz Libi que ese incorpora también en algunas jornadas a la Cámara de los balones con Manu Sánchez en esta temporada radiofónica a Merche o bien nuestra compañera en prácticas nos acercará un reportaje acerca del el maltrato a la mujer según este tramo tiene el protagonismo de la pachanguita la tertulia deportiva más desenfadada aquí en la sintonía de Radio Cádiz fiel a su cita en una jornada especial porque el Cádiz no ha jugado este fin de semana lo hace esta tarde noche

Voz 1668 08:21 cita nuestra ciudad no de provincia

Voz 5 08:24 incluso el propio sábado por la noche todavía bueno pues en gran parte de las terrazas del Casco Antiguo registraban una muy buena ocupación e lo que sí parece cada vez más evidente es que el piso el a vivir en la vivienda de tanto en extramuros como intramuros y sobre todo en intramuros alcanza o no precio bueno pues la verdad que todo un esas dos para el bolsillo medio del gaditano hay cada vez son más las promociones que se hacen pero cada vez es de promociones porque parece que tienen como destinatarios a más personas foráneas tanto nacional como Tejero que le encara una segunda residencia bueno venga que no no genre humain vamos lío que enseguida estamos con los titulares de la jornada aquí en la sintonía de lo dicho hoy por el Cádiz en este que es el programa más gaditano de la radiodifusión mundial al lío

Voz 5 11:15 venga sintonía de la Cadena Ser en que hay tiempo para conocer los titulares de la jornada que a esta hora del mediodía nos acerca si le abrimos el micro Pedro Espinosa pienso muy buenas

Voz 0648 11:30 hola buenas tardes mucha calor en Pedro mucha

Voz 5 11:33 de cuentos y bueno pues ahí estamos

Voz 0648 11:35 muy pendientes a los ceros de la Bahía de Cádiz el chef del mar Ángel León ha convocado a algunos de los principales cocineros de España asistieron después que un después que se está produciendo a esta hora en Puerto Real forma parte de una campaña promovida por el cocinero gaditano para arrancar de estos profesionales en máximo de máximo nivel en España Un compromiso en la defensa la sostenibilidad del mar mensaje que sirve para concienciar y también para promocionar la imagen de la provincia de sus modos de pesca más traía

Voz 1668 12:04 Canales siguiendo este encuentro en esa Estero

Voz 0648 12:06 esto real está Julio Camacho buenas tardes buenas tardes

Voz 22 12:09 Pedro Ángel León y medio centenar de cocineros españoles con prestigio internacional disfrutan hasta ahora donde pues que los ceros de pesquerías lo Viver Puerto Real donde se está desarrollando la iniciativa que lleva el nombre de espejo mil dieciocho hizo una convocatoria hecha por Ángel León que busca así mostrar esto cocinero de ceros de la Bahía de Cádiz que es un recurso natural dice Ángel León que permite la pesca sostenible el chef del mar pretende además que este encuentro sea un altavoz para reivindicar con los demás cocinero una revolución sostenible un cambio en el modelo de la industria del consumo alimentario para frenar así la contaminación preservar la sostenibilidad del mar de todos los recursos naturales que aporta Ferran Adrià

Voz 1668 12:58 en total noventa estrellas Michelin están ahora mismo

Voz 0648 13:01 cero Deportes Real hablando de pesca los pescadores gaditanos pueden ir concretando su esperado regreso a aguas marroquíes el ministro Luis Planas le ha puesto fecha este regreso en el programa surca marea de la Ser será a principios de dos mil diecinueve según las previsiones del Ministerio un ministerio que visita hoy el alcalde de Chiclana José María Román tras reunirse con la secretaria general de Pesca es un encuentro organizado para intentar facilitar los trámites para que Chiclana recupere la posibilidad de calar la almadraba en este municipio el año que viene será así sería así en caso de aprobarse la quinta almadraba de la provincia junto a Tarifa Barbate Conil objetivo marcado por el Ayuntamiento para que Chiclana se sume a la captura de atún rojo además en la SER les estamos contando novedades en el caso abierto en el Juzgado Instrucción número uno de Cádiz por la denuncia de los consejeros de Podemos en aguas de Cádiz contra Ignacio Romaní y Carlos Guillén un caso que avanza en él juzgado la magistrada Carmen Fornell acordó a finales del pasado mes de julio admitiera a trámite de la denuncia en sólo dos meses ya ha comenzado las diligencias ha reclamado documental acción a Carlos Guillén aguas de la Universidad de Cádiz en concreto a Carlos Guillén el director de la tesis de romaní en dos mil trece y que recibió hasta cuarenta

Voz 1668 14:17 dos mil euros de Aguas de Cádiz cuando era presidida por

Voz 0648 14:20 el Roma ni se le pide los justificantes contables del dinero recibido también una copia digitalizada del informe que finalmente realizó supuestamente con ese dinero

Voz 1668 14:29 pero precisa que sea digitalizada

Voz 0648 14:31 el impresa como Carlos Guillén entregó en su momento a los medios de comunicación que le pidieron esta investigación lo que impedía comprobar la fecha en la que ese archivo secreto las nuevas diligencias también afectan a aguas de Cádiz a la que requiere documentación la contratación con Carlos Guillén ya la Universidad para que aporte el protocolo sobre proyectos de investigación en L'Osservatore que dirigía entonces Carlos Guillem esta providencia de la magistrada

Voz 1668 14:55 eh anuncia también que una vez reciba

Voz 0648 14:58 da toda esta documentación señalará el día en el que deben declarar ya denunciados y testigos por este caso estamos a la espera de la reacción del Partido Popular por estos avances judiciales Partido Popular que hoy se ha reunido con la patronal hostelera de la provincia para analizar la situación turística el turismo que la Diputación quiere impulsar desde los puntos de origen de los futuros visitantes para él yo el Patronato Provincial de Turismo va a impulsar el sistema que va a permitir que los turistas reciban toda la información de la provincia digitalmente para poder programar sus estancias mucho mejor también es un día de especial para los estudiantes de Secundaria Bachillerato y otras enseñanzas a partir de los doce años enseñanzas obligatorias en el caso de la provincia de Cádiz son setenta y ocho mil los estudiantes que han incorporado hoy a este nuevo curso un curso en el que sobre todo la Junta está potenciando la formación profesional con once nuevos módulos y una previsión para esta tarde los colectivo los de Carnaval autores y componentes están citados a partir de las cinco de la tarde en la Subdelegación del Gobierno la reclamación por parte de la Inspección de Trabajo a varias agrupaciones para que abonen cotizaciones por Gala símbolos durante el pasado año generó un enorme incertidumbre en el colectivo así que el Gobierno central ha decido convocar una reunión técnica en la que los representantes de Hacienda de la Inspección de Trabajo puedan reunirse con estos representantes e informarles de cuáles son sus derechos y obligaciones será a partir de las cinco de la tarde a esa hora dice el Ayuntamiento que el alcalde y la concejala de Fiestas María Romay habían convocado también un encuentro informativo para recoger estas preocupaciones de los carnavaleros así que el kale finalmente ha adelantado esta cita para a las dos de la tarde pero en ella representantes municipales colectivos de la fiesta intenta intentarán aunar una postura hay resumir sus principales inquietudes para organizar mejor el Carnaval del año que viene de este asunto de más cosas hablaremos en próximos

Voz 5 16:51 pues que se meten todo lo que uno J I Pedro Oña gracias o hasta luego bueno lo comentamos antes en café y calor bastante calor y además sobre todo mucha humedad en el día de bueno pues vamos a perder la previsión meteorológica la jornada aquí en la sintonía de la Ser cajeros

Voz 0522 17:08 mural del sur patrocina la información del tiempo Caja Rural del Sur formamos parte de ti

Voz 5 17:16 si las máximas de veinte ocho grados mínimas de veintitrés las que se esperan en el día de hoy una sensación térmica de treinta grados y sobre todo mucha humedad en una humedad en el ambiente en torno al sesenta y uno por ciento si queremos podemos disfrutar de la magnífica flauta litorales gaditano le cuento que hoy por ejemplo bueno

Voz 23 17:39 eh la marea tienen un coeficiente muy bajo la verdad que el coeficiente de hoy muy bajo y

Voz 5 17:48 la previsión bueno pues que la primera pleamar sea al elevarse haya sido al filo de las nueve y treinta y seis minutos la bajamar a las quince cincuenta y cinco las cuatro menos que la sintonía del ser en Cádiz

Voz 30 21:22 no es cosa de viejos deportar

Voz 1668 21:25 tiempo también para en la Deportiva hoy muy destacada por qué jornada de lunes jornada futbolera el Cádiz que tiene

Voz 0648 21:32 pensamientos en en la competición liguera

Voz 0610 21:35 muy buenas tardes hola Carlos muy buenas tardes bienvenidos

Voz 1668 21:37 muchas gracias

Voz 5 21:39 bueno pues el Cádiz este Claudi que hay sensación está dando en estos compases iniciales que consiguió pasar a la siguiente ronda de la Copa Rick Perry el entrenador no está muy contento no

Voz 0610 21:49 no el entrenador no está muy contento además siguen su discurso deber es siempre como favorito al rival del equipo al que él se va a enfrentar el caddie la pasada semana pues lo decía del Mallorca que era la revelación y esta semana lo ha vuelto a decir del Albacete que es la revelación de la Liga que dicho sea de paso Si los manchegos ganan en el día de hoy se pondrían segundos en la tabla y que están arrancando la competición el Cádiz Si vence al equipo manchego se pondría con ocho puntos los mismos que tiene el conjunto albaceteño se pondría pues dentro de los puestos de play off de ascenso que para la temporada tal y como la inicial

Voz 31 22:24 pero el Cádiz sobretodo en sensaciones más que

Voz 0610 22:27 más que en números pues no estaría tampoco

Voz 1668 22:30 nada mal cierto es que la temporada de El Cairo

Voz 0610 22:32 no puedes atrás no está dejando ese buen sabor de boca que tenía el equipo en la pasada temporada sobre todo en el primer tercio de competición y bueno algunos aficionados dicen que estamos en la jornada número cuarenta y seis de de la pasada campaña porque claro la temporada

Voz 5 22:48 es decir además haber amiga muy parecida además

Voz 0610 22:50 las sensaciones en el discurso del entrenador en las dudas que el equipo deja en la retaguardia pero bueno todo eso tendrá que cambiar así que vamos a ver si en el día de hoy ocho de la tarde desde las siete y media porque ya está Rameau estaremos contando en Carrusel Deportivo Cádiz la previa del encuentro a las ocho de media Radio Cádiz punto es pues el partido

Voz 5 23:10 espera algún cambio inicial pero alguna

Voz 1668 23:13 a ver en la alineación por parte de técnicos

Voz 0610 23:15 lo que hace Álvaro Cervera ya está recuperado José Mari que seguramente puede ese entre directamente en el once titular y la duda puedes ver si el míster pondrá Salvi para que poco a poco coger el tono físico desde la banda derecha o apostará por darle continuidad al trivote con José Mari Edu Ramos y también Gale Fernández Díaz Helguera que he hecho entonces pues parta desde la banda derecha en la banda izquierda se ha hecho y con sus con su sitio Manu Vallejo y además de que Jairo Izquierdo también Juan Hernández pues no están disponibles para el entrenador pero es que Manu Vallejo está demostrando que es futbolista del primer equipo y que está por encima de sus compañeros en buen estado de forma espectacular otra duda quién jugará arriba así Dani Romera autor del primer gol en el partido de Copa del Rey o carrillos que no jugó ni un solo minuto y el misterio igual pues lo había dejado para que estuviese fresco se ha quedado fuera de la convocatoria Mario Barco que tenía uno

Voz 5 24:07 problemilla físico en en el costado así

Voz 0610 24:09 que a ver quién es el delantero titular en este partido Dani Romera tiene de marcar pero José Ángel Carrillo es más el prototipo de futbolista que les gusta el entreno

Voz 1668 24:19 os escuchamos esta tarde

Voz 0610 24:21 sí veinte con toda la previa el análisis de del Albacete con Jesús Akal también tiempo para nuestro Senado amarillo oí muchas cositas más el el San Fernando todo muchas cosas en poder de político

Voz 1668 24:34 tarde noche en el partido de Albacete con Ignacio Álvarez eh

Voz 0610 24:37 eso ya a las siete y media de duración lo he dicho

Voz 27 24:39 algo lo seguimos

Voz 5 24:42 diremos aquí en la sintonía de la SER en Cádiz

Voz 27 24:52 te gustaría tener un cross over compacto personaje estable definitivamente eres de los que quieren más de la vida guías dos mil trece mil setecientos en financiando con Banco Cetelem mese aún hasta el treinta de septiembre

Voz 0522 25:05 tras su guía en la provincia de Cádiz

Voz 18 25:09 calidad con siete años de garantía

Voz 32 25:12 hoy no me ha roto la lavadora ahora a comprar otras con M J Suazo López no ser hito técnico y venta de repuestos de electrodomésticos del hogar y hostelería técnicos profesionales y seis meses de garantía

Voz 25 25:22 buf menos mal que estarme J su hacerlo pero la avenida del comercio catorce de Chiclana o el Suazo service punto com

Voz 1668 25:27 el atenderíamos on line m lópez López las

Voz 25 25:30 Lucía más barata profesional sabes cómo se llama lo último

Voz 33 25:33 de Vitaldent avanza Plus un tratamiento de implantó cogía que comenzará en menos de cuarenta y ocho horas con seguimiento personalizado diagnóstico integral por sólo veintiuno con treinta y seis eh

Voz 20 25:43 euros al mes consulta condiciones en Vitaldent punto com o novecientos ciento un cero cero uno reservado consulta gratuita

Voz 26 25:52 cuando eres niño te dicen que hay que compartir no siempre te gusta pero lo haces empiezas con algún juguete lo la bici el coche el wi fi pero un día pruebas las patatas de McDonald's IES día vuelves a plantearte lo de compartir

Voz 9 26:05 nuevas Tom Price tus patatas de McDonald's ahora más irresistibles con bacon y salsa de queso compartir o no

Voz 0522 26:12 Mc Donalds en Cádiz San Fernando Chiclana y rosada

Voz 0277 26:16 Manolo deja el móvil con sitio para comer

Voz 0522 26:18 es lo que estoy haciendo he descargado la APP bella Italia hay consigo ofertas diarias a precios increíbles

Voz 34 26:24 la Bella y tarde a pizzería ven saborea pastas y pistas de siempre como la brasileña en olvides que tenemos servicio a domicilio novecientos cincuenta y seis veintiséis XXXVI XXXVI pizzerías La Bella a Italia al grupo la bodega tradición culinaria

Voz 0610 27:00 qué buena que buena sería a la vez

Voz 5 27:03 el hombre y la tierra de Félix Rodríguez de la Fuente con la música de Antón García Abril bueno pues que también de animales que tenemos en nuestra zona de Isis están convirtiendo también una plaga si hay una excesiva proliferación de gaviotas la conducta de estas cada vez menos temerosa de la presencia de hombres con nuestro asesor en temas medioambientales aquí en el hoy por el Cádiz Paco Blanco muy buenas tardes

Voz 37 27:28 hola buenas tardes bueno Paco pues

Voz 1668 27:30 principio y parece que las abierta

Voz 38 27:33 están más en el medio urbano

Voz 0610 27:36 el medio marino no

Voz 37 27:38 sí en concreto que hablamos la Patiamarilla te de la que se conocen porque hay más tipos de gaviota esta es de las más abundantes de las Navas abundante por digamos su facilidad para adaptarse ir para elegir digamos sitios donde alimentarse con Henry en Antena no estaban entonces ceder realmente cuando hemos pasado del vertedero hoy día es uno de los sitios la alimentación antes no estaban en los patios de los con ello es curioso cuando los chavales termina en el recreo ya han dejado los retos de bueno de la bollería infantil o de la obra comida que que pueden dejar las abierta han y en los patios Antena no estaban innovan y daban en las azoteas en en Algeciras se han dado casos de conflicto o de problemas a la hora de poder utilizar las azoteas ir tampoco ante las terminamos digamos con una presencia tan acusada de las playas sobre todo a la caída de la tarde no es curioso ver las agrupada mañana en la arena tostada ir después ver cómo registran un la la zona donde los empujó a ubicado en la playa buscando ese era facilitar la alimentación

Voz 0610 29:04 no decía ante un amigo un compañero que hombre que en Galicia ya incluso en pedido que vamos Elicio el problema decir es imposible sacar un bocadillo porque la Javier género pico tenían te revolotean alrededor aquí cabe todo el tramo con menos respeto a hombre Paco son una especie protegida está abierto a amarillas

Voz 37 29:24 sí son protegidas pero la verdad es que el problema es el control que han escapado esta facilidad que tienen de de adaptarse al sitio dos de alimentar de ir ya en concreto normalmente unas molestias para digamos con nuestro desenvolvimiento IV IU sobrehumanos en los patios de los colegios de la raya sino que también para la propia fauna silvestre en concreto decretan a otras especies

Voz 39 29:56 sí de charla tan

Voz 37 29:58 peligro de acción hay problemas de hecho olímpico lo que estoy digamos Los pajaritos que están en los Vangal de nuestra marisma y demás y que anidan en algunos sitios confundiendo digamos supuesta los juego con del color de la piedra

Voz 1 30:13 votante enredado

Voz 37 30:16 yo recuerdo que Medio Ambiente realizaba campañas de control de esas poblaciones con un curioso sistema que era el de coger en los nidos cuando a veces vamos por la marisma ibamos de Castelló hay por el Parque Natural de la bahía se ve como por ejemplo si nos metemos en algunos sitios en la presencia y dando la presencia de los humano les molesta también pueblo rampante

Voz 39 30:41 el cine es cabeza la vida

Voz 37 30:43 que que da un poco de de sus pero han tumbado ambiente y no cepillado terminó no utilizaba la hacen los nidos los serlo porque llegó que no romperlos huevo Germaneau porque hacen más cuentas

Voz 39 30:57 los se iban a la verdad que en una operación

Voz 37 30:59 play pero es la parece que la más sensata para evitar nuevas puertas no creo que en definitiva es un animal que ya se ha salido de la capacidad que tenemos de digamos de convivencia Il equinos interfiere en el mundo digamos que hace cotidiano

Voz 0610 31:20 la paloma deben cuando despachan y también cruzar gorrión en la playa bueno pues la la la la gaviota Patiamarilla que por cierto donde anidan y porque vienen a Cali pero en encadena claro

Voz 37 31:31 no cabe no pero sí te digo que en algunos casos de anillamiento en las azoteas pero aquí nosotros la marisma fundamentalmente Si vamos en la época entre marzo y julio las podemos ver ahí en la zona de Santibáñez la contemos las zonas del consulado las podemos ver vamos es que además cuando te mete fuera digamos de sitios transitado en pro algunas personas van a coger espárragos vamos a coger la marisma Ike que suele haber Luis muy pero que te sale el caminos transitados y te pasan el vuelo rasante se la de claves

Voz 40 32:10 pero hay partido

Voz 37 32:12 yo más apartado notar y también en los tories Roberto en las zonas digamos de Harper rocoso acantilado también a

Voz 0610 32:20 puede pues Paco venga como siempre muchas deben ser por cierto que nos alegramos que es usted de maravilla eh

Voz 41 32:26 gracias a un abrazo Paco gracias fuego

Voz 0522 32:36 quieres velocidad necesita sentir la adrenalina recorrió

Voz 5 39:31 ahora bien venga que vamos a esta primera parte quede puede tendremos el reportaje que nos acerca Merche o viese sobre el maltrato a las mujeres que estaremos con la pachanguita por su puesto que sí lo dice un buen amigo que respeto al tema de las gaviotas que ya han empezado a anidar en algunas Casa del casco antiguo en una azotea también en Bahía Blanca venga pues qué volvemos enseguida ahora las noticias de España en el resto de los Ropero cuiden sus Garzón eh estoy un sea maravilloso por supuesto que canta el gran Rafael

Voz 0522 40:00 mismo

Voz 0325 40:06 el Gobierno quiere llevar a cabo una reforma exprés de la Constitución para suprimir los aforamientos lo acaba de anunciar el presidente del Gobierno Pedro Sánchez durante un acto en Madrid en el que el Ejecutivo hace balance de los cien primeros días de Gobierno con la asistencia técnica de Paco Quiroga Inma Carretero buenas tardes

Voz 0806 40:22 buenas tardes el presidente quiere buscar el consenso para una reforma de la constitución urgente para la supresión de los aforamientos

Voz 43 40:30 lectura de miras esta reforma de la cuestión

Voz 1722 40:33 son entrarán en vigor en tan solo sesenta días desde que se inicie su tramitación en el Congreso de los Diputados por tanto la propuesta que quiero hacerle al conjunto de la Cámara es suprimir los aforamientos con una reforma constitucional que propondrá en el Consejo de Ministros el Gobierno de España

Voz 0806 40:52 han explicado fuentes de la Vicepresidencia que se trataría de suprimir los aforamientos de los políticos para casos que no tienen nada que ver con el ejercicio de su cargo propone Pedro Sánchez hacer la reforma en sesenta días que es una plazo inferior a los tres meses que planteaba Ciudadanos el Presidente además sitúa al Partido Popular en la encrucijada de apoyo a apoyar o no una medida que afecta a Pablo Casado directamente porque está investigado por su máster hasta ahora Unidos Podemos socio preferente del PSOE siempre ha dicho que cualquier reforma de la Constitución tendría que pasar por un referéndum

Voz 0325 41:24 pues precisamente la primera reacción llega desde Podemos la portavoz Noelia Vera celebra la propuesta del Gobierno aunque pide un debate más hambre

Voz 44 41:30 saludamos la medida e como no podía ser de otra forma con con alegría pero creo que si abrimos el debate sobre la reforma constitucional creo que habría que ser un poquito más exigentes ir un poquito más allá porque creo que se merece se merece este país tener ese debate ya

Voz 0325 41:46 el Fondo Monetario Internacional advierte de los costes que tendrá para Reino Unido y en menor medida para la Unión Europea si se produce un Brexit sin un acuerdo bilateral lo ha dicho la directora gerente de la institución Christine Lagarde en Londres donde ha asegurado que incluso con acuerdo el crecimiento económico de Gran Bretaña será moderado en los próximos años Rafa Panadero

Voz 1775 42:04 el Fondo advierte de que todos los escenarios tendrán costes pero un hipotético no acuerdo sería el peor resultado para evitar el impacto económico en las dos partes por tanto habría que conseguir algún acuerdo y para eso dice la Gard aún quedan puntos clave por resolver según las estimaciones del FMI incluso con ese complicado buen acuerdo y asumiendo que incluya un tratado de libre comercio amplio y una salida relativamente ordenada el Reino Unido se quedaría en una tasa de crecimiento del uno con cinco por ciento para este año y el que viene

Voz 1668 42:30 el Fondo considera improbable que la salida

Voz 1775 42:32 la Unión se pueda completar antes de la fecha acordada veintinueve de marzo de dos mil diecinueve y pide a Londres que preparen medidas para evitar un Brexit caótico y el desplome de la libra

Voz 0325 42:41 la Fiscalía ha anunciado que recurrirá la decisión del juez belga que hoy ha rechazado la euroorden de extradición del rapero Val Toni condenado a tres años de cárcel en España por apología del terrorismo injurias al Rey y amenazas el juez consideraba que el caso no podía ser juzgado como terrorismo por lo demás el Vaticano ha suspendido por diez años al sacerdote implicado en un caso de abusos sexuales en un colegio de La Bañeza en León la decisión de la Congregación para la Doctrina de la Fe ha sido anunciada por el obispo de Astorga tras una investigación que él mismo ordenó abrir León Pablo bodega buenas tardes

Voz 45 43:12 buenas tardes diez años recluida en un convento y la privación del ejercicio de sacerdocio durante ese mismo periodo de tiempo es la pena que le ha impuesto el Vaticano a José Manuel Ramos Gordón por los abusos sexuales a un menor alumno de un internado de la Diócesis de Astorga en los años ochenta Esta es la segunda condena canónica contra el sacerdote por abusos sexuales pero sin embargo el Vaticano ha decidido no imponer la pena máxima para este tipo de casos lo explica el obispo de Astorga José Antonio Menéndez

Voz 1766 43:36 en este caso es una pena muy dura muy grave porque prácticamente es expulsión del estado clerical no puede celebrar misa en públicos y puede ejercer ningún sacramento en público es decir queda restringido a lo pide a lo a lo privado y además en un lugar concreto que es el monasterio a un convento fuera de la Diócesis de Astorga

Voz 45 43:57 el delito si ha prescrito en la vía penal Ana

Voz 0325 44:00 Julia Quezada la autora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz será juzgada por asesinato y delito contra la integridad pero no por retención ilegal así lo ha comunicado el titular del juzgado número cinco de Almería hasta allí nos vamos cuéntanos Guillermo mirón

Voz 0706 44:13 Ana Julia Quezada la presunta asesina de Gabriel Cruz comparece desde este mediodía por cuarta vez ante el juez en el Juzgado de Instrucción número cinco de Almería lo ha hecho justo después de conocerse esta misma mañana que el magistrado Rafael Soriano ha retirado la acusación por detención ilegal por lo que aquejadas el imputan ahora dos presuntos delitos uno de asesinato y otro contra la integridad moral según fuentes judiciales y los plazos marcados en la investigación y el proceso judicial se cumplen el juicio tendrá lugar a mediados del próximo año la vista contará con un jurado popular formado por nueve personas que serán las encargadas de pronunciarse sobre la culpabilidad o no de Quezada en los presuntos delitos que se le imputan

Voz 0325 44:48 con la información deportiva Sonia Lus buenas tardes Carlos bueno

Voz 1914 44:50 esta tarde comienza una semana marcada en rojo por el inicio de la Liga de Campeones mañana el Barça recibe al PSV y el Atlético de Madrid visita al Mónaco esta tarde últimos entrenamientos y ruedas de prensa de Valverde Simeón el miércoles el Real Madrid recibirá a la Roma y el Valencia a la Juventus de Turín antes hoy termina la jornada de liga con el partido Girona Celta a partir de las nueve de la noche en baloncesto a las siete de la selección juega en Madrid ante Letonia partido de clasificación para el Mundial de China y un asunto más el jugador del Club Voleibol Teruel Vinicius Noroña ha sido encontrado muerto en su casa tenía veintiséis años de momento se desconocen las causas del fallecimiento

Voz 0325 45:24 pues es todo pueden seguir informados en nuestra web en Cadena Ser punto com nosotros volvemos a partir de las dos la una en Canarias en Hora catorce con José Antonio Marcos

Voz 18 45:33 el servicios informativos

Voz 17 45:41 Radio Cádiz Cadena SER

Voz 46 45:46 hola Miguel que siguió no no irá a la playa así Raquel voy los chiringuitos de grupo Potito

Voz 26 45:52 dice está perfecto el sus terrazas acristaladas

Voz 46 45:54 no tiene viento buena idea comer Tallín hasta pitas pescados frescos del día o tomar una copa con esas vistas o probar un buen cóctel de fruta natural

Voz 25 46:04 venga los chiringuitos Beach Club Potito y tuna Biz grupo Potito garantía de calidad

Voz 47 46:09 ha sufrido un accidente una caída en vía pública tienes una multa de tráfico tienes cláusula suelo necesitas cobertura legal llega el Segur es la solución despacho gaditano galardonado y con implantación nacional abogados de reconocido prestigio bajo la dirección de don Manuel Martos y don José María Monzón llámanos al novecientos cincuenta y seis veintidós setenta doce y en Internet legal Segur punto com lega el sector la tranquilidad de estar legalmente seguro

Voz 2 47:43 tu vida es tuya

Voz 27 47:48 cine

Voz 2 48:12 son veintiocho víctimas de violencia de género solo lo que llevamos de año novecientos cincuenta y desde el uno de enero del dos mil tres hasta día de hoy no son siempre números detrás de cada asesinato que es como debemos llamarlos había una mujer con su propia historia con su propio sueños ilusiones frustraciones con una vida de la que alguna vez se sintió dueña la violencia de género no es un hecho puntual los una agresión aislada ni un mal comentario en un momento inoportuno la violencia de género es un proceso que anula poco a poco a la mujer que lo sufren que le come poco a poco trocito de su independencia hasta reducirlas al máximo hasta dejarlas al fondo la su propia firma

Voz 49 48:51 me tuve que tenía el pelo porque le gustaba he dado mi amigo el Isona solas hasta el momento de que yo no me suena que pintaba nueve buscaba mi amigo deje de sale con mi amigo ido Taurino de presión a día yo estuve dos meses alejado de mi familia y mi familia tuvo un accidente no pude y cayó un momento que que no para