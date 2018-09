Hoy por Hoy Cádiz (18/09/2018)

Voz 1 00:00 y Toni Garrido

Voz 0648 00:13 buenas tardes a mantener noticias de Andalucía la SER doble golpe al narcotráfico en Andalucía el servicio de vigilancia donará interceptada en el mar de Alborán un velero que transportaba dos mil quinientos kilos de hachís y ha detenido a sus tres tripulantes de nacionalidad turca detenidas siete personas de una banda de Algeciras que introducía droga desde Marruecos y la cuarta en en Almería y Cádiz desde allí la distribuían por todo el país los agentes han decomisado en la operación novecientos kilos de hachís en el Campo de Gibraltar están a la espera de la reunión que este tarde mantendrán en Madrid los alcaldes de los siete municipios de esta comarca con el ministro de Asuntos Exteriores Josep Borrell para conocer el estado de la negociación sobre el Brexit y sobre todo qué va a hacer el Gobierno español para evitar que la salida del Reino Unido de la Unión Europea afecte a esta zona Luis Ángel Fernández presidente de la Mancomunidad de municipios del Campo de Gibraltar

Voz 0594 01:01 esta reunión va a servir para que el ministro Nos informe vinos cuente cómo va las negociaciones con el Reino Unido pero también para que el informe hemos nosotros a él que lo que nos importa son los trabajadores transfronterizos lo que nos importa es una verja lo más fluida posible y que lo que queremos tener unas relaciones de buena vecindad con nuestro vecino gibraltareño

Voz 0648 01:24 que la Junta Andalucía aprobado en Consejo Gobierno crear novecientos cincuenta y una plazas residenciales más para menores no acompañados menores inmigrantes con cargo al dinero que recibirá del Gobierno central del fondo de contingente para atender a los minas comparece también la consejera de Investigación Universidad Lina Gálvez para analizar el inicio del curso universitario público andaluz más noticias de Andalucía en Hora catorce a partir de cinco de la tarde

Voz 9 03:30 para los que son sus héroes tres despiertan la curiosidad y fomentan su imaginación a los jóvenes es generan confianza ya los más mayor

Voz 10 03:38 Boris profesionalidad valores que son la llave para el éxito en la vida real por eso somos lo que hacemos y tenemos la nuestra meta educación públicas de Andalucía una huella para toda la vida

hola qué tal muy buenas bienvenidos aquí a la sintonía del hoy por el general la sintonía de la edición correspondiente al martes dieciocho de septiembre de este que es el programa más gaditano de la radiodifusión mundial

Voz 16 05:08 bueno pues tal día como hoy hace ciento

Voz 12 05:10 cincuenta años Cádiz jugó uno de sus últimos o el quizás el último papel destacado en la historia política de la nación tal día como hoy se iniciaba en Cádiz la revolución denominaba la gloriosa en mil ochocientos sesenta y ocho ya sabes Cd el Almirante Topete con la ayuda de demás bueno pues se alzaba en sonaban a la reina Isabel II según periodo político bueno pues bastante controvertido tumultuoso muy diferente en en los siguientes seis años pues ello hablaremos hoy con él profesor de la Universidad de Cádiz el historiador Diego caro que presenta esta tarde en el Casino gaditano un título Un libro pregón titulado La Revolución gloriosa en Andalucía

Voz 16 05:58 Keith Haring

Voz 12 05:58 modos también bueno pues ese conociendo cómo ha marchado el verano para la hostelería hoy nos vamos a marchar hacia el casco antiguo de caddie en el salón seremos comunicación con miel Pelayo del bar terraza nos cuenten el emblemático lugar bueno termómetro de este verano como ha sido como ha sido y es verdad que el mes de julio fue un poco más bajo de lo esperado en cuanto a la presencia de foráneos si es verdad que el mes de agosto ha sido excelente y lo que llevamos de mes que Marte y el comentario vendrá con la voz y la firma de Ángel Núñez como corresponde a la jornada de martes aquí en la sintonía de lo hoy por ahí cabe donde también les haremos de una cita interesante ser emprendedor que

Voz 16 06:44 por de

Voz 12 06:45 esta iniciativa emprendedores buscando bueno pues el desarrollo de la mentalidad emprendedora del personal de tierra veremos con Edward in

Voz 16 07:32 saludito ir

Voz 12 07:32 es para dos manos a Manolo Santander y poquito a poco se está recuperando

Voz 12 10:37 bueno pues enseguida queremos conocer por aquí lo que tú eras desde la jornada como está el patio en Cádiz en su provincia en este martes dieciocho de septiembre para ello se acerca por aquí enseguida también otro compañero de los servicios informativos de radicales pero antes joven con otras cosas que son bastante interesante

Voz 25 10:58 el rural del sur patrocina la información del tiempo Caja Rural del Sur formamos parte Atleti

Voz 12 11:05 temperaturas máximas de veintisiete grados esperan en el día de hoy mínimas de veintitrés una sensación térmica de veintinueve grados y una humedad del sesenta y seis por ciento por dando sensación de bochorno que será generalizada a lo largo del día aquí en nuestra ciudad la mareas bueno pues la pleamar y la bajamar será a las siete a las cinco y veinticinco minutos la siguiente pleamar a las doce menos once minutos

Voz 16 11:35 venga desprendiera eh no

Voz 12 11:38 son de coeficiente muy altos la marea en estos día bueno

Voz 16 11:44 que pueda sintonía de la serie ha dicho

Voz 16 13:18 venga sintonía

Voz 12 13:18 de la SER tiempo para conocer los titulares de la jornada

Voz 16 13:21 bueno

Voz 29 13:28 Pedro Espinosa muy buenas tardes hola buenas tardes

Voz 12 13:30 entre ellos como está el patio otros colectivos del carnavales

Voz 29 13:33 cada vez están contentos con el ofrecimiento del Gobierno central de crear un punto de información específico para asesorar a autores y componentes en materia de trabajo en Seguridad Social hacienda se resuelve así la incertidumbre que habían generado las inspecciones con propuesta de sanción que habían afectado a varias agrupaciones por Gala símbolos del año pasado algunas de las reacciones Antonio propia de Ascó gala Asociación de coristas Gaitán

Voz 12 13:55 sí sí

Voz 30 13:55 espetó a los como yo he hecho una pregunta después de la reunión al poder expresión de trabajo y le preguntó que si los correos hemos atendido a algún problema por las contrataciones que tenemos porque hay que reconocer que son contrataciones pura y dura durante la semana del Carnaval me ha hecho la de la pregunta de qué cuánto gana y ustedes en un carrusel cuanto soy yo final no momento da cuando lo hemos hecho lo que ha dicho ahí está clara en un momento dado que no hay una boda económica lucrativa por lo tanto no creo que tenga ningún problema pero que sea verdad y que se cumpla

Voz 29 14:30 y Antonio Rivas presidente de los antifaz es de oro no aclarar algunos criterio fue una casuística muy compleja como han bicho que no todas las agrupaciones con igual que hay que ser consciente de que sólo una minoría pueden entenderse que es una una

Voz 12 14:45 empresa una actividad económica o comercial a ti

Voz 29 14:48 esta chica ideal reza no estamos encadenado en ese concepto no quizá lo que más me ha gustado es que da un correo específico para la agrupación de ganaba para hacer consultas a la Administración ir cada uno exponga su caso

Voz 3 15:00 y de alguna manera se le pueda aclarar en este sentido creo que es de lo más positivo de la reunión

Voz 29 15:06 ale de Cádiz José María González quien también se reunió ayer con los colectivos del Carnaval ha pedido una reunión insta a la ministra de Trabajo Magdalena Valerio para abordar el de siempre la ciudad y también para trasladarle que el carnaval no es sólo una actividad económica sino que esa semana es una expresión de la cultura

Voz 0325 15:22 hay una fiesta popular en la que participan personas de muy

Voz 29 15:25 diferente condición social económica y que por tanto según el alcalde deben tener un trato particular por cierto que el a

Voz 0047 15:31 alcalde de Cádiz fue mencionada ayer en la entrega

Voz 29 15:33 hasta que Pablo Iglesias dio a Televisión Española en esa entrevista a Pablo Iglesias el líder de Podemos volvió a rechazar la venta de armas a Arabia Saudí

Voz 12 15:43 eficaz de esta manera la posición

Voz 29 15:46 la del alcalde de Cádiz creo que es muy importante

Voz 31 15:48 de no identificar la falta de respeto a los derechos humanos con realidad alguien puede decir mire yo quiero vender armas a una dictadura pero no me digan ustedes que eso es la realidad España puede decidir perfectamente apostar por un plan estratégico

Voz 3 16:01 lo de carga de trabajo a los astilleros que no se fundamente en la

Voz 31 16:04 venta de armas respecto a y bueno pues entiendo que un alcalde a veces tiene que decidir cosas que antes no decía pero es que la venta de armas a Arabia

Voz 3 16:12 vino depende de ningún alcalde del Gobierno de Madrid el derecho yo creo que un alcalde no tiene ninguna maniobra de decisión un presidente tiene que tratar de ser coherente con lo que había dicho antes y sobre todo que se pueden perfectamente el Ayuntamiento de cabeza denuncia

Voz 29 16:27 creado los actos vandálicos y el importante deterioro que está sufriendo el castillo de San Sebastián como consecuencia de lo que llama flagrante falta de vigilancia por parte de la demarcación

Voz 12 16:37 de Costas la policía local es la que

Voz 29 16:39 partido un informe de esa falta de vigilancia de las obras que dan acceso al castillo en el Paseo Fernando Quiñones que está propiciando según el ayuntamiento la entrada de personas a estas instalaciones por tanto el Gobierno municipal urge a Costas a la Subdelegación del Gobierno a tomar las medidas oportunas a la mayor brevedad emplazando les incluso a la clausura de las dependencias que presentan Martín

Voz 12 17:00 allí se encuentra por ejemplo el laboratorio investigados

Voz 29 17:02 Marina de la Universidad de Cádiz que ya que no está realizando ninguna labor desde que tuvieron que cerrar sus puertas por los temporales allí han entrado o personas algunas de esas instalaciones como las puertas principales se encuentran abiertas sin vigilancia según esta denuncia del Ayuntamiento hoy los partidos políticos con representación en el Parlamento andaluz están visitando las instalaciones de la Escuela de Hostelería de la Junta durante los últimos cursos rodeada de polémica por su cierre pero cuya reapertura devolvió la normalidad a este centro de educación eso sí Se esperaba la puesta en marcha del

Voz 0047 17:36 el restaurante con el que los alumnos podían hacer

Voz 29 17:39 prácticas reales algunos de esos parlamentarios ha recibido la delegada de Empleo Gemma Pérez

Voz 32 17:44 Elizondo de La Puebla todo lo concibo para poder abrirse mañana si hiciera falta eso ninguna decisión política una decisión profesional o tanto de perdida de los profesionales depende de los usted es son los que saben cuando lo que nos de cuando no están preparadas para asumir es corbetas además eso una formación complementaria que la Junta Andalucía poner a disposición de los alumnos por qué no se ha hecho con la feliz porque los el Se con tapa antes incluso determinar la formación por tanto no tenemos septiembre a respirar

Voz 3 18:20 y Chiclana tendrá almadraba

Voz 29 18:21 dos mil veinte una ese es el compromiso que arrancó ayer por la tarde el ex alcalde José María Román a la Secretaría General de Pesca dice el Gobierno que incluso podría hacerse realidad esa quinta almadraba de la provincia en dos mil veinte pero la fecha segura es la de dos mil veintiuno José María

Voz 12 18:38 Bergman habrá Ladrada

Voz 1610 18:40 era para el veintiuno en año veinte

Voz 22 18:43 en la medida que vaya evolucionando bien eh

Voz 1610 18:46 electo vea Túnez fue hay alguna certeza alguna posibilidad pero no tanto las veintiuno va a volver a ser una realidad íbamos a tener atunes anticipe lo que es lo que queríamos oí es un recurso pesquero Turístico Ambiental bueno yo creo que es un cambio fundamental y muy importante para Chiclana ayer Santi Verdi que queremos hacer

Voz 29 19:12 sólo una cosa más ha muerto Francisco Pizarro hermano de Luis el diputado socialista y tío de Alejandro Sanz al que el cantante tanto admiraba por su singularidad por haber pasado durante un tiempo junto a su sobrino en la cumbre de la música de conocer a grandes artistas tío Paco como se le conocía fue también el nombre de la biografía que presentó hace unos años

Voz 0047 19:31 la que resumía anécdotas de aquella época

Voz 29 19:33 ciertamente el cantante compartió en sus redes sociales el homenaje que sus seres queridos le dedicaron hace sólo unos días en Alcalá de los Gazules de esta noticia además cosas hablaremos en próximos servicios

Voz 12 19:45 por motivos personales y con su venga en la parte de debajo del pueblo bueno pues descanse en paz Pedro Espinoza venga estaremos atentos lo conté muchas gracias hasta luego

Voz 38 21:56 tanto familiar o encuentro de trabajo se convierte en uno de esos momentos para recordar siempre los octavos a vuestros gustos las tendencias más actuales planificado elaborado aquí sentido por los profesionales del hotel Guara corte parte la satisfacción de los clientes los avales con la garantía del grupo hoteles andaluces con encanto

Voz 16 22:19 no es cosa de los deportes reyes corazón

Avance deportivo aquí en la sintonía de radical y con Edu marinado muy buenas tardes hola qué tal Carlos muy buenas tardes bueno pues es aceptable imagen buena imagen ofreció ayer el Cádiz no

Voz 0594 22:34 segunda mitad al entrenador del Cádiz lo escuchábamos después del partido de decir que a él le había gustado el partido entero la primera parte también porque el Cádiz estuvo muy serio porque es verdad que el Albacete pues que es un equipo con muchísima dinamita del centro del campo hacia arriba salvo en un par de ocasiones en la primera parte el Cádiz lo tuvo bien amarrado y lo tuvo bien controlado el partido pero eso sí que con poco fútbol y un encuentro en sus primeros cuarenta y cinco minuto muy poco vistoso ya en la segunda mitad con el Albacete por delante en el marcador el Cadí tuvo dos en la primera la primera parte para poder igualar el partido pero en la segunda parte pues los de Ramis Se metieron atrás y ahí fue donde vimos un Cádiz distinto porque tuvo la pelota porque jugó al fútbol porque llamando a banda porque jugó por dentro lo hizo también por fuera pero muchas ocasiones sobre todo en los últimos minutos que tenía acorralado al rival hasta diez saques de Kina votó el Cádiz la segunda parte y eso es síntoma de que tenía puedes al rival encerrado en su propio en su propio campo muchas ocasiones para los de Álvaro Cervera pero hasta el minuto noventa

Voz 12 23:36 uno hay por los pelos pero bien has la pachanguita el final pita el final el partido continuó portavoz rabo todo esto que diría que decir

Voz 0594 23:44 sí aquel Bicing más bruto iría hasta que la gorda

Voz 12 23:46 la hasta no termina la ópera

Voz 0594 23:48 a disparo de Alberto Perea con la espuela lo desviaba Dani Romera y que está en estado de gracia salía en la segunda parte jugaba unos minutillos y mandaba el balón al fondo de la portería si el caddie hubiese marcado ocho ya el fútbol ficción no pero si hubiese sido capaz de marcar en el minuto setenta y yo ocho de partido aproximadamente tampoco nos vamos a oponer con con el minuto ochenta y nueve pues el Cadí yo creo que si hubiese llevado el dos seis bueno pues sí

Voz 12 24:16 ya he escuchado muy de verdad y hoy tertulias

Voz 0594 24:19 ahí veinte si tertulia de del faro va a estar con nosotros que suba Cal que analiza los rivales y los partidos de del Cádiz con con nosotros en Radio Cádiz siempre con esos vídeos y esos resúmenes que que tiene además chicos segundo que formó parte de la cantera de ETA cae otro es canterano Javi Muiños lo trepan a la tertulia del paro donde vamos a escuchar la primera palabra de Óscar Arias como director deportivo del Cádiz porque dentro de un ratito a la una y media de de de esta tarde se va a presentar el nuevo director deportivo el alemán Oscar Arias

Voz 12 24:50 también la centuria del personal espera siempre mucho

Voz 0594 24:52 que diga algo no siempre hay que que va a estar hoy aunque la fuente Ignacio De la Varga semana incorporar un poquito más tarde porque Ignacio está llegando desde Albacete en cuanto que que Ignacio baje del tren ya estaremos el equipo al completo pero en la tertulia Bachar conquistados

Voz 12 25:08 eh bueno esperamos de muchas luego adiós hasta luego escucharemos al nuevo director deportivo del área primeras declaraciones allá en la tertulia de El Faro como todos los martes aquí la sintonía de la SER

Voz 3 25:20 en Kabul

Voz 12 28:08 bueno continuamos en la sintonía de radica dije enseguida seguimos con tu Marín hablando de emprendimiento pero dos cuestiones una que iremos un poquito más tarde con Pelayo del martes raza para que nos cuente desde ese punto de vista emblemático establecimiento contiguo como ha sido este verano para hace día de Cádiz otra que una ciudad de siempre se demora tanto que cualquier obra de tarda tanto en acometerse en en finalizarse cualquier INI

Voz 44 28:36 el motivo en cualquier proyecto nuevo cualquier rehabilitación

Voz 12 28:41 una alegría ver cómo avanza a un ritmo ya casi finalizando la obra las del Colegio Mayor antiguo Beato Diego de Cádiz Colegio Mayor Universitario muy cercano a la enumeración dentro de este centro pero universitario que sin duda alguna va bueno pues a revitalizar falta a hacer la vida universitaria aquí en Gaza y también avanza es verdad más complicada y empezó a un ritmo más lento las obras del olivo antiguo Olimpic que si también se está observando últimamente con el imponente edificio de náutica como alguno entra ya para llevarse lo que pueda de su interior

Voz 44 29:28 también nos imaginamos o algún cuadro de tema que haya que pueda ser utilizado

Voz 12 29:35 venta los los Guara Dj era porque realmente es un gran mole enorme pero con un elogio un monumento a la desidia

Voz 19 29:48 la eh

Voz 12 29:51 esa abandono de la Escuela de Náutica ojalá cuanto antes se acometa también su rehabilitación sintonía de la SER Edu y muy buenas tardes de todos en mi entorno

Voz 0717 30:02 qué tal Carlo muy buenas pues así es el Ayuntamiento de Chiclana en la Cadena SER ponen en marcha la iniciativa ser emprendedor está jornada se celebrará el cinco de octubre y servirá para celebrar el décimo aniversario de la creación del Centro de Iniciativas Juveniles Vox contará con numerosas actividades como talleres conferencias encuentros profesionales y una gala de entrega de premios serán reconocidos los jóvenes emprendedores de los diferentes ámbitos uno de esos talleres es el que impartirá la psicóloga Susana Fernández y toda una experta en programas de talento e innovación desarrollo de equipos de alto rendimiento y liderazgo entre otras cosas saludamos ya a la psicóloga Susana Fernández KAS la que será la encargada como decíamos de impartir el taller de gestión de personas Hola Susana muy buenas

Voz 0047 30:45 muy buena plantada de talleres de gestión de personas que antes que nada que que es la gestión de personas

Voz 0392 30:52 bueno pues sí la verdad es que es una muy buena pregunta porqué sobre todo cuando estamos trabajando en general nuestro propio proyecto en empezar a hacer emprendedores en arrancar nuestras empresas incluso para las empresas ya más consolidadas pues la gestión de personas es fundamental para cualquier negocio yo creo soy una firme defensora de que detrás de cualquier proyecto de cualquier empresa de cualquier negocio están indiscutiblemente de las personas y por eso en este taller pues vamos a prestar una especial atención a cómo gestionar las personas para hacer posible que es lo que pensamos que ese proyecto o esa empresa que tenemos entre manos pues sea todo un éxito

Voz 0717 31:32 en el lugar de cualquier emprendedor que que monta su propia su propia empresa pero eso es un emprendedor igual puede pensar que a qué personas hecho no no si estoy yo solo

Voz 0392 31:43 sí de hecho mira fíjate que es una de los errores y me permites utilizar esta palabra más común es que que tenemos cuando hablamos de gestión de personas diez pensar en en la gestión de equipos y claro como tú decías eh qué pasa si soy un emprendedor una emprendedoras estoy yo sola estoy arrancando mi proyecto qué tipo de persona son las que voy a gestionar y efectivamente ahí a lo mejor equipo no tienes pero las personas has implican a a otras colectivos por ejemplo que clientes son los que te estás dirigiendo qué tipo de proveedores son importantes para tu negocio para sacar adelante tu proyecto qué tipo de aliados o de tanto instituciones públicas como otros entes sabios como otros agentes clave no alrededor de tu negocio son imprescindibles para ayudar a potenciar tu proyecto es decía hay muchas personas que desde distintos puntos de vista van a afectar a tu negocio así que por eso en este taller lo que vamos a hacer es ampliar la visión de negocio poniendo a las persona ya digo desde distintos ámbitos incluido por ejemplo los medios de comunicación que importante es identificar qué actores pueden ayudarte a potenciar pues esa la idea que tienes entre manos Se para sacar adelante tu proyecto y tener éxito

Voz 0717 33:01 están entonces dirigido tanto a esos emprendedores que ellos sólo forman forman su empresa como otros emprendedores que también tienen un público interno digamos no

Voz 0392 33:11 exacto que tú lo has dicho muy bien la gestión de personas puede ser a título interno cuando tenemos equipos que hay que gestionar que hay que coordinar pero luego también tenemos personas diríamos como externas no todo esa adición es lo que configura una una buena gestión de personas y cuando eres emprendedor o emprendedores y empiezas a dar pasos en tu negocio cien piezas con esta visión el Auckland obviamente a medida que vaya creciendo tu negocio pues vas a ir ampliando el alcance de toda esa gestión de personas pero si empiezas desde el principio comprendiendo esto tienes un gran camino ha asegurado no las grandes empresas de que todos podemos conocer hacen una gestión tanto de personas internas como externas magnífica por eso yo creo que es importantísimo que que aquellos emprendedores que están comenzando pues acerquen a este taller di ya empiezan a desarrollar esta visión estratégica

Voz 0717 34:04 Susana esta pregunta igual jazz un poquito más difíciles para todos aquellos emprendedores que hagan este taller que participen en el taller con un con un sé cómo puedes retribuir le en el día a día en su empresa

Voz 40 34:17 de hacer este taller

Voz 0392 34:19 bueno los beneficios que tiene a aplicar a las personas en el centro del negocio lo vamos a ver porque son distintos tipos de beneficios uno muy muy evidente que me parece que a veces es tan evidente a veces se nos olvida es orientar todos los servicios a nuestros clientes pero no pendientes así ha hablado a personas así en general no han colectivo de el cliente sino a ayudar a seis mentar es decir a dar a lado personas a determinados clientes aquellos servicios de forma personalizada que puedan necesitar a veces caímos en el error de decir bueno pues yo me dedico a hacer esto esto y esto no hay nada ya hablar de a lo mejor tres o cuatro servicios y hoy en día ya en pleno siglo XXI lo que tenemos que tratar desde comunicar y hacer llegar el valor de nuestra empresa de nuestro negocio de nuestro proyecto de forma personalizada eso solamente lo podemos hacer si ponemos a las personas en el centro de nuestro negocio no poner el producto en en centro de negocio que soy un poco en el siglo XX no yo creo que ya hoy en día todos ya no hablo solamente hacían general clientes sino no me pongo en primera persona todos como clientes buscamos que cuando nos acercamos a un negocio nos traten de forma personalizada individualizada que nos den soluciones bueno pues un poquito adaptadas a lo que no necesitamos

Voz 15 35:38 eso solamente lo podemos hacer él sí

Voz 0392 35:40 en nuestro propio proyecto en nuestro propio negocio aprendemos a orientar lo que sabemos hacer a las personas y eso es lo que vamos a aprender en este taller

Voz 0717 35:50 es un taller como como él vuestros Susana como el que vayan partir vosotros como el que bajen partir usted en este caso es un taller que que imagino que también desde el punto de vista de quién quién lo imparte también tiene que ser muy satisfactorio no que es lo que más te gusta cuando termina el taller IVE que que todas las personas que que han pasado el rato con con vosotros me han aprendido cómo lo van a poner en práctica que con qué te quedas de tu taller

Voz 0392 36:15 la verdad es que es para mí bueno es una vocación oí disfruto muchísimo de el trabajo que realizo para mí es la mayor alegría es ver a la dos participantes que forman parte de mi conferencia de mis talleres Si bueno estamos en un montón de sitios vienen un montón me ciudades y de países ir para mí la mayor satisfacción es ver a la gente con ganas de hacer cosas la gente que venga a mi taller que sepa ir que lo sepa desde el principio que va a salir con ganas de hacer cosas de ponerse manos a la obra para mí eso es la bueno la mayor gratificación luego por supuesto hay muchos papeles bandas que después se ponen en contacto conmigo me y me cuentan pues el éxito que han tenido lo que iban haciendo a lo mejor bueno pues pasos que han dado y como les ha les ha ido in para y bueno pues eso forma parte de el disfrute que que tengo de vivir esta pasión no que que tengo

Voz 0717 37:11 pues con con ese mensaje positivo nos vamos a quedar y con esas ganas de querer hacer cosas cuando uno sale de Taller de Gestión de Personas con lo que nos quedábamos sus Ana Fernández la psicóloga y la persona que se va a encargar de impartir este taller de gestión de personas muchas gracias a un placer tenerte en la sintonía de radio cae

Voz 15 37:30 muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo oí y espero a los oyentes en el taller

Voz 12 37:37 no hay que hacer muchas gracias Pedro Marín ahí quedaba este testimonio interesante también propuesta la que nos ha acercado el Marais próximamente en Chiclana de la Frontera venga sintonía de la SER aquí estamos al radica diez recta final de este primer tramo

Voz 12 39:15 venga vamos a ir marchando entre que me la próxima semana ya se inicia alcanza el festival cinematográfico del Atlántico en anteriores ocasiones ya últimamente dedicado al género del documental interesantes y también cultural que viene animan un poquito si el Otoño Cultural que habita no musicalmente con el can can nos marchamos volveremos veremos Dios mediante dentro de un poquito tras las noticias de España del resto del orbe que se acercan puntuales a su cita de la una aquí en la sintonía de las serie hasta ahora Iceta

Voz 15 39:47 no

Voz 46 39:49 me cansa la ministra no sé

Voz 12 39:57 cuando

Voz 3 40:01 es la una mediodía en Canarias

Voz 0325 40:07 continúa la comparecencia en el Congreso del ex presidente del Gobierno José María Aznar en la comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP Aznar ha negado que conozca el cabecilla de la trama Gürtel Francisco Correa que hubiera sobresueldos o incluso una caja B a pesar de la sentencia de la Audiencia Nacional que la acredita volvemos a la Cámara Baja Miguel Ángel Campos

Voz 1552 40:25 lo resumía hace unos minutos Miquel la Garda portavoz del PNV esto es un partido de pelota y usted un frontón tres horas y media de comparecencia interrumpida del ex presidente José María Aznar en las que de momento ha negado la mayor respecto a la caja b del PP no ha asumido responsabilidad alguna ya ha manifestado que no tiene porqué pedir perdón Aznar que ha asegurado comparecer desde la humildad asevera que ni a él ni al Partido Popular le afectan los negocios de Correa en estos momentos intervención en directo pregunta el portavoz de Ciudadanos Toni Cantó

Voz 40 40:58 es un asunto que también afecta a España

Voz 1 41:00 ya

Voz 0047 41:03 solicitará esto que nos llega desde el Cono

Voz 0325 41:04 eso de los diputados por lo demás el Ministerio de Exteriores de Rusia ha convocado al embajador de Israel en Moscú después de que un avión militar ruso con quince soldados a bordo haya sido abatido por las defensas antiaéreas de Siria el incidente se produjo en un momento en el que aviones israelíes se encontraban en la zona atacando territorio sirio Álvaro Zamarreño

Voz 0116 41:21 si el propio Gobierno ruso ha confirmado que son sus aliados el régimen sirio los que han derribado el avión con quince militares a bordo pero acusan a los israelíes de haberles usado como tapadera para esconder su vuelo secreto el Ministerio ruso de Defensa dice que normalmente los israelíes comunican este tipo de acciones con antelación pero que en este caso lo hicieron con apenas unos minutos propiciando esa situación confusa Israel ataca con regularidad objetivos dentro de Siria especialmente los relacionados con la presencia iraní en apoyo al régimen de Al Asad

Voz 0325 41:50 la crisis económica disparó la desigualdad entre comunidades autónomas en materia de educación según un informe de la Fundación BBVA los mejores resultados educativos no están directamente relacionados con un mayor gasto sino con una mejor distribución del dinero y una apuesta por la igualdad Laura Marco

Voz 0809 42:06 sí gastar diez mil euros más por alumno hasta los quince años apenas suma un punto y medio en el ranking de Pisa mientras que potenciar la igualdad de oportunidades y aparcar las diferencias socioeconómicas dispara los resultados educativos según este informe realizado entre el año dos mil y dos mil dieciséis comunidades como Aragón Castilla y León Galicia o Asturias han logrado situarse por encima de la media de la OCDE en resultados académicos a pesar de tener menos recursos que Madrid hizo que Cataluña también se ha acentuado la desigualdad entre comunidades autónomas a raíz de la crisis de tal manera que en Baleares uno de cada cuatro alumnos abandona tempranamente sus estudios y apenas un quince por ciento llega a la universidad frente al cincuenta y seis por ciento

Voz 0594 42:47 lo que cursa estudios universitarios en Madrid

Voz 0325 42:49 los casos de acoso escolar y ciberbullying se redujeron a la mitad en dos mil diecisiete con respecto a los que se produjeron un año antes sin embargo ha aumentado considerablemente la violencia y la frecuencia con la que se producen los casos así lo recoge el tercer informe anual de la Fundación ganar en cuya presentación ha estado María Manjavacas

Voz 1444 43:06 los casos de bullying se han reducido pero lo preocupante es que han aumentado su intensidad y su frecuencia hay más violencia es diaria y uno de cada cuatro casos se produce en la forma de ciberbullying alrededor del noventa por ciento de los menores que lo sufre llega a la depresión a la ansiedad al miedo permanente y en un ocho por ciento de los casos han tenido ideas suicidas más de la tercera parte no lo cuenta a sus padres y los que lo hacen tardan más de un año en pedir ayuda la media de edad de la víctima de acoso presencial está en los diez años la del ciberbullying está en los trece

Voz 0325 43:39 las lluvias de las últimas horas en la Comunidad Valenciana han provocado numerosos problemas y destrozos entre ellos la caída de un muro en el Patio de Los Silos de Burjassot en Valencia un edificio del siglo XVI que es monumento

Voz 0717 43:51 histórico artístico Radio Valencia Talens

Voz 0141 43:53 las lluvias que han caído esta noche pasada en la Comunitat Valenciana han llegado a los setenta y cuatro litros por metro cuadrado ya han anegado carreteras e inundaciones sobre todo en las provincias de Valencia y Castellón la peor parte se la han llevado los y los de Burjassot del siglo XVI Monumento Nacional donde se ha caído una parte de uno de los muros Moncofa la tormenta a negaba el colegio en la que ha suspendido las clases se han contabilizado noventa y dos litros por metro cuadrado esta madrugada allí en Alicante también ha llovido mucho según Aemet la tormenta ha ido acompañada de abundante aparato eléctrico se han contabilizado mil setecientas descargas de rayos dentro del territorio de la Comunitat una cifra que se eleva hasta los ocho mil si se cuentan también las descargas registradas en el mar frente a las costas de las tres provincias

Voz 0047 44:41 o sea con la información deportiva Sonia Lus buenas tardes buenas tardes y la información pasa por la Champions el máximo torneo continental a nivel de clubes comienza hoy is estrenan Barça y Atlético de Madrid el Barça lo hace en casa ante el PSV última hora Adriá Albets

Voz 0017 44:54 qué tal buenas tardes la Champions es el gran objetivo del Barça esta temporada el equipo quiere arrancar hoy con una victoria frente al PSV Eindhoven en un Camp Nou que no estará lleno ni mucho menos a las siete menos cinco de la tarde se espera que Valverde apueste por el once de gala con la vuelta de Busquets y Coutinho que debutará en Champions frente al equipo de Van Bommel que vuelve al Camp Nou con el mexicano Chucky Lozano como gran amenaza

Voz 0047 45:15 gracias allí el Atlético comienza su andadura en la Liga de Campeones fuera de casa contra el Mónaco hola Pedro Fullana

Voz 47 45:20 hola buenas tardes el Atlético de Madrid arranca la Liga de Campeones en Monte Carlo jugará esta noche frente al Mónaco con la vista puesta en la final pero antes prohibido repetir el fiasco del año pasado con la eliminación en la fase de grupos para este estreno Diego Pablo Simeone cuenta con Lucas ya recuperado que además podría ser la gran novedad en el once titular

Voz 0047 45:41 gracias Fullana mañana turno para Real Madrid y Valencia que reciben a Roma Juventus de Turín respectivamente y un apunte más luto en el mundo del Depor

Voz 0325 45:48 te por el asesinato de la golfista de veintitrés años Celia Barquín en Estados Unidos ya se ha detenido al presunto autor del crimen pues es todo pueden seguir informados en nuestra web en Cadena Ser punto com más noticias a partir de las dos la una en Canarias en Hora catorce con José Antonio Marcos

Voz 12 46:03 en ese

Voz 12 47:45 sí Antoria segundo tramo que iniciamos en la jornada de martes con el comentario que nos acerca con su voz tenía mitin de verdad hay Ángel Núñez

Voz 1 48:01 dedicamos la acción como diría el gran Reguera en Nueva York estamos en el número setecientos cuarenta y cinco de la Séptima Avenida en pleno corazón de Manhattan es lunes quince de septiembre de dos mil ocho la Gran Manzana aguarda el comienzo del otoño pero será el invierno lo que llegue para todos bueno para unos más que para otros como ha sucedido siempre son las siete de la mañana tipos trajeados con rostros desencajados Abbas

Voz 12 48:33 con apresurados el edificio transportar