Hoy por Hoy Cádiz (19/09/2018)

Voz 0648 00:00 buenas tardes romance noticias de Andalucía en la SER la ministra Hacienda la andaluza María Jesús Montero ha defendido esta mañana en los pasillos del Congreso el argucia legal una enmienda a la Ley de Violencia de Género que permitirá la reforma de la ley de Estabilidad y finalmente la aprobación de los presupuestos de dos mil nueve evitando así el Senado donde el PP tiene mayoría absoluta si esto fuera así Andalucía contaría con mil quinientos millones de euros extra para los próximos presupuestos de la Junta la ministra Montero dice que el Tribunal Constitucional ya autorizado la fórmula en otras ocasiones

Voz 2 00:39 vamos a explorar y seguir explorando todos los instrumentos legales a nuestro alcance hay que decir que es una cuestión que se ha hecho en otras ocasiones aquí en el Congreso de los Diputados que se ha declarado constitucional por el Tribunal Constitucional y que por tanto todos los instrumentos que nos permitan de forma legal tener unos presupuestos que hagan que esas cuentas públicas sean un beneficio para toda la ciudadanía lo vamos a empleo

Voz 0648 01:03 noticia muy esperada para el sector pesquero en Andalucía la Junta permite de nuevo capturar la perla en el Golfo de Cádiz a partir del uno de octubre aunque con cautelas el caladero permanecía cerrado desde el pasado mes de enero rescatados catorce inmigrantes a bordo de tres pateras dos de ellas cerca de Motril y la tercera cerca de las costas de Tarifa en Sevilla detenido un conductor que ha dado positivo en el test de alcoholemia tras chocar su coche con una moto entre Arahal yp paradas accidente en el que ha muerto una menor de diecisiete años más noticias de Andalucía en Hora catorce a partir de las dos cinco de la tarde

Voz 1949 03:00 si elegimos la localidad de Segura de la Sierra como campamento base lo hacemos porque está en el corazón del parque y por su belleza

Voz 12 03:09 Sonsoles Ferrin y Jesús Sánchez cada viernes a las siete y veinte de la tarde son tus guías por Andalucía ser viajero asco

Voz 0419 03:17 colaboración de Endesa y la Consejería de Turismo y Deporte Junta de Andalucía

Voz 12 03:22 Sinama parar Zalamea

Voz 13 03:24 el pantalón lila Tito y machacar el baño para el tema Kaká nuca Max

Voz 14 03:39 el mira grito el mejor del mundo prueba la educación debe estar al alcance de todas y de todos en Andalucía

Voz 4 03:46 la primera comunidad del país donde la matrícula universitaria es casi gratuita apenas siete euros nuestros jóvenes son la mejor inversión para un futuro de talento y conocimiento Andalucía una comunidad en igualdad de oportunidades Junta de Andalucía

Voz 11 04:33 hola qué tal muy buenas bienvenido todos aquí a la sintonía de la Cadena Ser en Cádiz bienvenidos a esta edición a la correspondiente a la jornada de este miércoles diecinueve de septiembre arremete ahora ya estaba todo menos cuarto acercándonos a las cosa de Cádiz sí a las dos horas de la provincia eh bueno pues hablaremos de la Semana de la Movilidad que se está desarrollando en nuestra ciudad aunque en general no se note mucho

Voz 9 04:54 sí pero sí que hay iniciativas destacada bueno

Voz 11 04:56 bueno algunas de las iniciativas la lleva a cabo la Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz con Fernando Ruiz de esta asamblea hablaremos sobre los actos que organizan entorno la Semana de la Movilidad y también la elaboración de cómo está resultando bueno pues esos compases iniciales del carril bici por aquí lo daremos un recorrido o anticipo del recorrido que el viernes se quiere realizar a la caída de la tarde por la playa de La Caleta recto riendo este singular paisaje Garitano y conociendo alguno de sus secretos a la debo con un histórico de Cádiz con Raimundo él sí Raimundo de los libros estará con nosotros en la sintonía de la Cadena SER contándolo un poquito acerca de la historia de su negocio ni de la actualidad el mismo de un homenaje a un artista gaditano Paco de Solano que organiza la Cátedra de flamenco los día de Cádiz

Voz 12 05:51 hablaremos con Guillermo

Voz 11 05:55 y no faltará a la Autoridad Marítima y Portuaria que no es hacer que las revistas radiofónica Puerta del Mar a nuestro compañero Francisco José van a todo esto unimos por supuesto los titulares de la jornada tanto en el ámbito de la información general como en el ámbito deportivo aquí en la sintonía de la Cadena Ser en Cádiz en la sintonía de este que es el programa más gaditano de la radiodifusión mundial venga comenzamos al lío

Voz 15 08:11 venga sintonía de la Cadena SER

Voz 11 08:12 sí sintonía de este tiempo de radio que estamos ya dispuesto a conocer los titulares de la jornada aquí en el ámbito de la información general que nos acerca a esta hora del mediodía Pedro Espinosa Pedro muy

Voz 1161 08:28 el patio pues la exhumaciones en el cementerio de San José de la capital gaditana en busca de bebés supuestamente robados generando incertidumbre las familias que denunciaron en su día de nuevo ha aparecido otro ataúd vacío donde supuestamente debía haber un niño además en una fosa se ha contabilizado un niño menos de los que estaban registrados la asociación SOS Bebés Robados que está detrás también de el trabajo para que ese hayan conseguido estas exhumaciones cree que estas frustradas excavaciones les están dando la razón

Voz 21 08:56 denuncias además luego viene contando la radio

Voz 1161 08:59 desde esta mañana el viejo puente José León de Carranza resiste los conductores inutilizando más la vieja infraestructura inaugurada en mil novecientos sesenta y nueve leoneses

Voz 21 09:08 con Puerto Real más que el segundo puente el puente

Voz 1161 09:10 constitución de mil ochocientos doce que cumplirá el próximo lunes tres años de funcionamiento según los datos a los que ha tenido acceso Radio Cádiz en cuyo pasaron de media al día más de veinticuatro mil vehículos por el puente Carranza por los frente a los poco más de veinte mil que cruzaron el segundo puente en agosto esa diferencia agudizó mientras el tráfico general descendía el puente de la Constitución de mil ochocientos doce vio pasar cada día de media a poco más de dieciocho mil coches frente a los veintitrés mil que cruzaron el José León de Carranza el próximo viernes veintiocho de septiembre será el debate sobre el estado de la ciudad en Cádiz hoy centrado en el estado el castillo de San Sebastián ayer el Ayuntamiento culpó a Costas es decir al Gobierno central del abandono de los destrozos que está habiendo en la fortaleza por la falta de vigilancia el Gobierno central recordaba por la tarde que es el ayuntamiento el que tiene la competencia en seguridad en la vigilancia de este castillo algo que también ha compartido hoy Ciudadanos sus portavoces Juan Manuel perdedora

Voz 22 10:10 las cuantas semanas volvimos a poner un escrito porque habíamos tiene conocimiento de que la la verja del muy de socorro está tirada en el suelo o sea que ahí está el acceso libre y expedito tampoco de estos hemos tenido respuestas nosotros consideramos que siento el Ayuntamiento la administración que estaba que tenía está la vigilancia del recinto cuando el recinto estaba operativo abierto al público no tienen vínculo

Voz 23 10:34 sentido que abandonara

Voz 22 10:36 totalmente a su suerte una vez que O mientras que hasta hoy el el acceso en reparación

Voz 1161 10:44 hoy estamos también pendientes a los astilleros Navantia y los sindicatos retoman esta tarde las negociaciones del plan estratégico de la empresa para el periodo dos mil dieciocho dos mil veintidós el que la compañía aspira contratos valorados en once mil millones de euros las negociaciones quedaron interrumpidas con el cambio de Gobierno y la llegada del verano

Voz 21 11:02 Jesús Peralta presidente del Comité de San Fernando

Voz 24 11:04 que se han puesto encima de la mesa la paja producido alguna manera todavía nos queda ya lo que verdaderamente tiene un diálogo y esperemos que presente una propuesta de temas a tratar que en temas de de calado como la nuevos ingresos tomo la carga de trabajo como las inversiones como el plan de su de algunos versos tema donde podamos empezar a profundizar aquí seamos capaces de adquirir alcanzando acuerdos por apartado para que podamos temer en un acuerdo pues Puebla cuenta que no se no pero el futuro

Voz 1161 11:44 voy estamos también venden desde la comparecencia en el Congreso de la ministra de Defensa Margarita Robles quien ha tenido que responder una pregunta del PP sobre la venta de armas a Arabia y cómo han afectado al contrato de las corbetas que deben construir los astilleros de San Fernando Margarita Robles

Voz 25 12:00 ningún momento habrá oído de mí una sola crítica pública a mis antecesores porque creo que cuando hablamos del Ministerio de Defensa

Voz 0419 12:09 cuando hablamos de políticas de seguridad tenemos

Voz 25 12:12 de tener sentido de Estado yo le pido ese sentido de Estado Auster

Voz 1161 12:16 y además sobre los astilleros nueva carga de trabajo que va a llegar al astillero de Cádiz para reparar un crucero de Pullmantur un crucero que hoy precisamente ha recalado en el puerto gaditano ese barco se reparará en la factoría gaditana a partir de noviembre el Puerto de la Bahía de Cádiz que ha participa esta semana en el viento de cruceros más importante de Europa en las sí Trade Chris Met que en esta casa se celebra en Lisboa en la que la Autoridad Portuaria acude ininterrumpidamente es es una creación hace doce ediciones allí el puerto gaditano aprovecha este evento para cerrar una apretada agenda de encuentros con los representantes de itinerarios de las principales navieras

Voz 11 12:50 allí se presenta la nueva marca Cádiz

Voz 1161 12:53 con la que el puerto gaditano trabaja en su posicionamiento como puerto de embarque desembarque de pasajeros de cruceros también enclave cultural hoy se está presentando una nueva edición de la muestra dentro de una nueva el de la Muestra Cinematográfica del Atlántico alcance es un certamen musical documental que cumple cincuenta años en esta edición dentro de ese certamen la Fundación Audiovisual de Andalucía está presentando el premio mira andaluza y el ciclo de la muestra del audiovisual andaluz que acogerá alcances a partir de la semana que viene de estas cosas hablaremos próxima servicios informativos pues estaremos

Voz 11 13:27 no premio dentro lo que nos contó a partir de las doce y cuarto aquí en el tiempo de Hora catorce Cadena gracias Pedro luego hasta

Voz 18 13:31 gol por cierto de que el veintitrés de

Voz 11 13:34 en septiembre el domingo a las siete y media de la tarde en el Teatro de Títeres de Latinoamérica vive una charla coloquio que ha levantado bastante expectación la presencia de Jordi Évole aquí dialogando sobre falsos documentales de bueno pues en un acto que organizan del Colegio de Periodistas de Andalucía junto al Ayuntamiento de Cadí también junto al reconocido conocido Jordi Évole participarán José Luis Sánchez Achero in la realizadora Rocío se

Voz 26 14:02 verdad eh junto a la profesora de la Facultad comunicación de limpieza de Sevilla Trinidad en Oña bueno pues esto será el próximo domingo

Voz 11 14:13 Die lugar domingo entidades d'Ebre hora siete y media empieza la aprobación de Operación Palace y a las ocho y media el Colombia sintonía de la SER en Cádiz continuamos seguimos

Voz 27 14:28 de mayor sea bocata doctora como bailarín

Voz 14 14:32 el quince esquinas con matizarla en pie

Voz 29 16:12 tranquilidad me da un abuelo feliz mascotas Ávila ese plan salud a hacerte dispongo de todos los servicios veterinarios por sólo nueve noventa y cinco euros al mes vacunas consultas analíticas puedo acudir a cualquiera de sus cuatro clínicas de la provincia y por si fuera poco tengo un treinta por ciento en cirugía y además son los únicos con resonancia magnética veterinaria yo elijo el Plan Salud de mascotas Ávila

Voz 30 16:37 sabes cómo se llama lo último de Vitaldent avanza Plus un tratamiento de implantó cogía que comenzará en menos de cuarenta y ocho horas con seguimiento personalizado diagnóstico integral por sólo veintiuno con treinta y seis euros al mes

Voz 31 16:50 suelta condiciones en Vitaldent punto com o llamar al novecientos ciento uno cero cero uno y reservar tu consulta gratuita

Voz 11 17:03 venga sintonía de la Cadena Ser y tiempo también para ir con el avance de la actividad deportiva que hace ahora del mediodía nos acerca Ignacio de Ignacio pero Vargas muy buenas tardes aquí a ustedes de nuevo hacia bien hallado qué qué pasa con este caddie que da una de cal y una de arena el otro día dio una imagen y ayer ayer no antes de ayer antes de ayer es verdad que el partido estamos todo un poquito más de lo habitual empanada tres veces más de lo habitual que partido bueno sí es verdad que es la primera parte timón Cadí serio y coherente compacto por así decirlo que mantienen

Voz 0648 17:41 fallo defensivo que Wall

Voz 11 17:44 no merece el Cádiz irse al descanso con

Voz 0648 17:46 con la derrota en la segunda parte el equipo se suelta la cadena y la verdad es que empata al final en el noventa y uno gol de Dani Romera pero podía haber llegado antes del empate e incluso la victoria es verdad que luego te gusta es ver al Cádiz de la segunda parte más que el de la primera la primera en un poco la tónica habitual de los últimos partidos aunque concedía menos atrás pero en la segunda parte fue un auténtico torbellino vamos Tomeu Nadal el portero del Albacete fue sin duda el mejor del partido empate gracias podría decir en Albacete más bien aunque es verdad que el Kadima empatan en el noventa y uno durante la semana estuvieron visitando a Servando al capitán del Cádiz así vuelos de merece creció ánimo

Voz 11 18:28 la cosa porque al perdóname yo en mi desconocimiento porque lo le pasaba observando el bando se tiene una triple fractura

Voz 0648 18:33 mulo fue operado a principios al final de la semana pasada en Sevilla después del partido de Tenerife S un futbolista con mucha ascendencia en el vestuario y la verdad es que una notable pérdida el Cádiz que busca central que tiene casi hecho a Sergio Sánchez que lo decía la semana pasada que estaba al caer que era cuestión de un día o dos parece que la fecha Baser lunes o martes en el que se pueda cerrar al nuevo central de Cádiz se presentaba ayer a Óscar Arias el escuchábamos en SER Deportivos Cádiz el nuevo director de partimos de la entidad amarilla que llegó con con clases si valorando el trabajo anterior y mirando al futuro habré cierto una nueva etapa en el equipo cadista con nueva gerencia por así llamarlo en la dirección deportiva que esperemos le vaya muy bien sin duda alguna lo que debe esperar otra muchas cosas vamos a hablar del Cádiz San Fernando y luego comenzarán aquí los amigos del Club Atletismo Olimpo en ser corredor porque han estado disputando el Campeonato de España y no pueda contar cositas interesantes de las que han disuelto allí Raúl plazo suelo que Carme Chacón Manolo

Voz 11 19:41 porque vino vino porque quiso y nuevo golpe de yo creo que está más tranquilo

Voz 0648 19:46 no está cuando ya tiene un club más a gusto está susto más a su medida con la dirección deportiva es una persona cercana cercana que os vaya muy bien a Óscar Arias yo creo que ya está más tranquilo después de muchas turbulencias desvelando que has sido es complicado que un tiempo ya pasado y que ahora yo creo que vuelve la tranquilidad y esperemos que por por algún tiempo bueno pues se llegue esa esa esa calma calma que va a ser siempre tensa me temo porque todavía no está parada a parar

Voz 11 20:19 calma chicha que algunos que habéis está decirlo pero he querido quería que lo dije yo no he querido ser original de IU deja pues tampoco es calma tensa sea que ahora no no pero está bien calma tensa ensayando una tensa calma Valle vale bueno puede que por cierto que he visto a Suu chinos Riis fuimos pero sí sí sí sí sí que muy simpático e hombre como el padre con el niño el niño muy muy simpático e canta a Ignacio Uría que Ignacio que os escuchamos a partir de las veinte

Voz 0648 20:53 sí es una cosa y a lo mejor alguna que otra noticia que estamos trabajando en ella tenemos a puntito de cara

Voz 15 20:58 el Banco de que Ignacio calabozos

Voz 9 23:39 venga sintonía de la Cadena Ser en cada aquí continuamos enseguida iremos con la Autoridad Portuaria en las revista radiofónica Puerta del Mar que nos acerca cada miércoles a nuestro compañero Francisco José hermano ahora vamos a ir enseguida también con un reportaje en torno al va a reinado nuestra compañera tiene un corazón muy grande un tema que le preocupa mucho allá en la adopción de animales sobre todo es un animal que se dice que ese abandonan en época estival etcétera Pero en un comentario Gaitano es lamentable una ciudad con la falta de Solari que parece de suelo que hay para la edificación de vivienda o de equipamiento y contemplar el abandono absoluto de las instalaciones del antiguo Fernando Portillo de ese solar o lo que fue ximo en la parte de que iba Ciudad de la Justicia que increíble bueno pues no se sabe nada inmediato respecto al futuro de los solares y que no se puede permitir la ciudad de Karachi dicho esto va moco en este reportaje interesante que nos acerca Alba reinado dedicado sobre todo a los amantes de los animales

Voz 16 24:44 como siempre he soñado con todo lo que dice no lamento verla velocidad aquellos que quisieron borrar de su

Voz 0268 24:54 cuando eres niño señas con tener una mascota en casa en el colegio todos tus compañeros tienen un nuevo amigo peludo y con patas tú quieres otro para qué crees que te acompaña en la vida de las tiendas de animales te quedas embobado en el reflejo de su bostezo que incluso dibujos con tu dedo índice en el escaparate de cualquier Tina animales al final tus padres acaban en compra noté a uno de los amigos más fieles que tendrás la vida pero en realidad crees que tu mejor amigo pero debe tener precio más de cien mil perros y más de treinta y tres mil gatos fueron recogidos pues las sociedades protectoras en nuestro país el pasado año según indica el estudio Fundación Affinity Él nunca lo haría dos mil diecisiete con la ayuda de cientos de protectoras una cifra elevada que preocupa ya que se mantiene en niveles muy similares la cifra que presentaba el mismo en dos mil dieciséis en dos mil quince los motivos principales del abandono de animales según la Fundación Affinity son las camadas indeseadas el fin de la temporada de caza los factores económicos problemas de comportamiento y la pérdida de interés por el animal Isabel directora de la Fundación Affinity ha explicado que la adopción ha ido aumentando en estos últimos años pero que sigue siendo una opción minoritaria

Voz 37 26:00 en España todavía la mayor parte de los casos cuando se decide adquirir un animal suele ser es más por la vía de la compra que por la adopción en ese sentido creo que tenemos todavía mucho camino por recorrer mientras haya tantos animales no es protectora el objetivo debería ser a incentivar al máximo la adopción

Voz 0268 26:28 Kim es la provincia de Cádiz en la sociedad protectora de animales y de plantas más antigua de toda España creada en mil ochocientos setenta y dos aunque sin instalaciones propias ya en mil novecientos sesenta y seis tenía refugio propio para albergar a los animales su presidenta Nieves Orellana nos cuenta la principal de la protectora

Voz 37 26:46 Nuestra labor principalmente a recoger animales intentar darle una segunda oportunidad de vida pero ni no les que echan en precarias condiciones para ello y no mantenemos con la cuota de socio tenemos las instalaciones en Chiclana que cualquier persona que se quiera pueda ir a visitarla para que vean como trabajamos como esta los animales que recogemos qué tipo de trabajos el que hacemos cómo lo recuperamos en fin toda la toda nuestra trayectoria trece te recogemos al animal hasta que finalmente sí se puede serle a una familia

Voz 0268 27:33 la protectora que trabaja de primera mano con los animales nutriéndose económicamente de las aportaciones de los socios pero siguen acogiendo a un gran número de perros

Voz 37 27:42 nosotros solemos tener un promedio de que intentamos mantener e intentaba mantener para que no suba de más de cien perros hay época a lo mejor un poquito peores porque a lo mejor se ampararon las adopciones entonces bueno pues podemos tener ciento diez intentamos que no supere nunca ese es el húmero

Voz 15 28:07 hasta luego

Voz 0268 28:11 pero las protectoras no son sólo las únicas en acoger animales abandonados los seres humano cada vez tenemos mucha fuerza de voluntad intentamos ajustar para así frenar la ventana animales Isidro García no cuenten estaría bonita en contra supera en una cuneta cuando aún era un cachorro junto a su madre muerta intentaba alimentarse ha querido contar con lo que supone acoger un animal en esas condiciones

Voz 20 28:31 la satisfacción de que ETA ayudando a no que no un un animal que cría o para para venderlo sabe que vamos a va a que estaba en la calle tenía hogar ni comida ni agua ni nada y ahora pues tú lo está ayudando que tenga de todo es

Voz 0268 28:51 también ha querido hacer un llamamiento a los que siguen apostando por la compra de animales

Voz 20 28:55 que se dejen de compra perros de raza que regala perritos bonito en los cumpleaños de los niños tal y cual entiendo que se aburren de llovido abandonan Ike esa más animales que hay mucho de sabe insistan sacrificando

Voz 11 29:10 todos lo días pero una será encontramos el caso

Voz 0268 29:13 de Isidro Irene García también ha vivido algo parecido

Voz 1949 29:16 Pierre perro que tuve que se llamaba Bosco y y bueno el lo encontré por qué una perrita que vivía al lado de mi chalé en una parcela pues tuvo cachorros tuvo muchos parece que siete u ocho y me llamó mucho la atención porque era el único negro que había negro Negrín último una bola de pelo negra in me lo quedé luego los demás me parece que murieron saque creo que sólo fue sobrevivió Él de sus hermanos

Voz 0268 29:50 Bush a los cuatro años llena adoptó otro cachorro muy parecido a Bosco que lo habían tirado otra vez de las rejas de la protectora de su pueblo volvió a optar por la recogida de animales abandonados y no por la comercialización Irene sigue pensando que adoptaron recogerá cualquiera animales una forma de mejorar el bienestar de los animales de compañía que darle una lección a aquellos que los abandonan en malas condiciones sin ningún tipo de pudor ha querido mandar un mensaje a todos aquellos una ningún animal

Voz 1949 30:14 concienciar a la gente que tiene que ir a los perros y controlarlos y luego por otra parte pues con ideal la gente de que hay demasiados perros en las protectoras y las perreras the estos sitios pues que es buscar una familia iraquí la verdad es que comprar un perro ahora mismo me parece una locura habiendo viendo tanto perros por ahí luego la gente dice es que yo quiero un cachorro por eso lo compro están llenas de cachorro las las protectoras

Voz 0268 30:51 recuerden que un animal de compañía es una fuente inagotable de buenos momentos pero también de muchas responsabilidades y que su calidad de vida y bienestar depende del trato que les des tu dedicación Isabel Buil cree que lo más importante para la lucha contra el abandono es el compromiso y la responsabilidad

Voz 37 31:06 yo creo que esta es la mejor vacuna contra el abandono abandonos pensar bien antes de tener un animal un animal no es una cosa es un ser vivo que depende de nosotros y del cual nos tenemos que responsabilizar al cien por cien pase lo que pase

Voz 0268 31:22 antes de compartir tu vida con un animal de compañía recuerda que necesitará más tiempo para pasear lo para jugar con él para limpiarlo y para educarlos y que tendrá que afrontar gastos en tratamientos revisiones y alimentación elija al animal que desesperen siempre valorando el tiempo y el espacio del que dispone es lo más importante educarlos para que sepa comportarse tanto dentro como fuera de casa no adquiere un animal por capricho por impulso si después no podrás hacerte cargo de él el abandonen es una opción recuerda adopta

Voz 21 31:51 de Alba muchas gracias muy buenos consejos ahí

Voz 11 31:53 te parte el tono acercado Alba regaló ya seguimos aquí en la sintonía de la el enseguida con Puerta del Mar y tráfico son romanas

Voz 18 32:24 en qué tal saludos ahora desde Puerta del Mar la revista semanal de información marítima Scary portuaria que hoy abrimos en Radio Cádiz con un nombre propio el ministro de Agricultura Pesca Alimentación Luis Planas ha fijado para principios del nuevo año la fecha de regreso de la flota gaditana al caladero marroquí y lo ha hecho el curso de una entrevista concedida este fin de semana al programa surco

Voz 11 32:45 en la Cadena Ser Andalucía Planas ha expresado

Voz 18 32:48 su confianza en que el Parlamento Europeo apruebe el texto antes de final de año en paralelo a la aceptación del acuerdo por parte del Gobierno de Marruecos

Voz 41 32:56 mi mi horizonte temporal calendario que estuviera aprobado antes de final de año sería lo ideal la legislatura europea el último pleno de este de este Parlamento tienen lugar el mes de abril yo creo que sería bueno para final de año estuviera listo ir lógicamente fuera ratificado por el Parlamento marroquí a continuación en paralelo pues pudiera entrar en vigor pues a principios del año que viene sería yo creo una excelente noticia para todo el sector

Voz 18 33:20 con todo Planas ha reconocido la dificultad que puede entrañar ahora la aprobación del texto en el Parlamento Europeo después de que en los últimos años como saben varios grupos parlamentarios de la Cámara se mostraran contrarios a la firma de un tratado no negociado directamente con el Sahara Occidental a pesar de ello el ministro ha explicado que en su opinión se trata de un documento que responde a todas las necesidades laborales económicas ilegales establecidas

Voz 41 33:43 a saber el que este debate más un debate como siempre pues animado pues está está perfectamente claro el acuerdos un acuerdo que tiene equilibrado que respeta todas las condiciones del punto de vista de los stocks que tienen una remuneración adecuada para para el Reino de Marruecos para el sector pesquero marroquí Iker respeta la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en relación con el anterior acuerdo de de pesca por tanto es un acuerdo que debería ser ratificado entiendo yo sin problema

Voz 18 34:15 y hablando del regreso de la flota Marruecos al sector de la marinería de Barbate ha analizado la situación en la que se encuentran ahora por falta de actividad el asunto sea llevado al último Consejo Local de pesca que ha presidido el alcalde Miguel Molina quién va a trasladar esta misma semana el Instituto Social de la Marina al Gobierno central a la Junta de Andalucía el problema que sufren algunos de estos profesionales que no perciben ningún tipo de ayuda económica

Voz 24 34:37 ante la no ratificación todavía del acuerdo de pesca de Marruecos pues solicitar la la máxima urgencia de ratificación del acuerdo y al mismo tiempo puedes tener una una reunión con el ISM para ver cómo se pueden dar las ayudando ante posibles para que el sector oí los marineros pues puedan percibir la lo antes posible y al mismo tiempo pues que tengamos una

Voz 42 35:00 pues que quemó unas cifras también con la con con con eh

Voz 24 35:02 el consejero de Agricultura y Pesca lo antes posible al mismo tiempo que le hemos pedido pueda a todos los representantes políticos de estar ahí pues que hagan la la oportuna reclamación partidos políticos a nivel de europarlamentario y parlamentaria en el Congreso

Voz 18 35:17 Molina cree necesaria la unión del sector tanto para hacer valer sus reclamaciones como para movilizarse en caso de que no sean atendidas las demandas que plantean a las diferentes administración

Voz 0419 35:27 no queda más remedio que tendremos que hacerlo

Voz 24 35:29 lo que sí pido en este sentido por eso pido la unidad pidió la unidad de todos no el sector tiene que estar lo más unido posible aquí hay que ser solidarios sólo pensar que detrás de los marineros tal la familia yo creo que hoy es momento de que de que no de que sigamos primero trabajando como estamos trabajando intentando obtener las reuniones con con lo con las administraciones para que hoy los problemas del gestor y que lo entienda en que sepamos como que traten de adaptar solucione Si bien es que no hay soluciones Hay aquí no se excusan pues la las necesidades que tiene el sector pesquero pues evidentemente nosotros ya concentrado con la mesa si no queda más remedio pues habrá que hacer movilizaciones claro

Voz 18 36:12 en la actualidad recordamos son ya muy pocos los barcos que están faenando en las aguas del caladero nacional del Golfo de Cádiz que compaginan salidas esporádicas frente a la costa propia de Barbate del litoral de la de de Barbate

Voz 11 36:24 Radio Cádiz Puerta del Mar

Voz 18 36:27 pues precisamente la Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural ha convocado las ayudas dos mil dieciocho destinadas a compensar la paralización temporal de la actividad pesquera de la flota con puerto en Andalucía y que faena en el caladero del Golfo de Cádiz en las modalidades de arrastre de fondo de cerco el presupuesto de esta línea asciende a dos millones de euros cofinanciados en un cincuenta por ciento por la Administración General del Estado y como novedad esta convocatoria incluye la posibilidad de que

Voz 1161 36:51 a la foto de la boda compensar como máximo

Voz 18 36:54 a de treinta días de parada gracias a la propuesta de la Consejería que fue aprobada en la Conferencia Sectorial del día treinta y uno de julio la última

Voz 11 37:01 quebrada Puerta del Mar

Voz 18 37:03 de anotaciones más la organización proteccionista Oceana ha lanzado esta semana una herramienta interactiva una aplicación informática que predice los beneficios de modificar las actuales prácticas pesqueras en el marco de la Unión Europea por primera vez gracias a esa herramienta que se llama candidata data los usuarios accederán a estimaciones sobre los resultados de contener ahora la pesca para facilitar la regeneración de los estos pesqueros y a partir de ese punto Aznar de manera sostenible en cada país de la Unión la herramienta indica cuánto se podrían aumentar las capturas de las principales especies comerciales en el medio plazo

Voz 43 37:37 cuántos empleos se podrían crear o que ganancias

Voz 18 37:40 tendría los diferentes sectores relacionados los datos genéricos demuestran que si la Unión Europea pesquera de manera sostenible hoy podría capturar casi un sesenta por ciento más en menos de diez años e inyectar casi cinco mil millones de euros al PIB comunitario y crear noventa mil puestos de trabajo la herramienta está disponible en el de web de Oceana por otra parte y por último el español Javier Garat ha sido reelegido presidente de la coalición internacional de asociaciones pesqueras el interés general actualmente de la Confederación Española de Pesca Cepesca y presidente de la Europea Javier Garat ha sido reelegido presidente de esta coalición internacional según ha informado en un comunicado Cepesca en concreto ha sido acordada esta decisión por unanimidad entre los miembros de este organismo y supone la cuarta renovación consecutiva de Garate en el cargo que ya ocupó brevemente este mismo puesto en el año dos mil siete fue designado también para él en el año dos mil nueve De esta manera los miembros de El IPCA vuelven a confiar en Garat durante la Arnau lo hicieron durante la reunión anual que la coalición ha celebrado en Roma donde también han mantenido un encuentro con una delegación de la Organización de Naciones Unidas tan la alimentación y la agricultura la FAO encabezada por el director de Pesca y Agricultura de la FAO Manuel Berenguer en el que se han analizado asuntos relevantes para el sector pesquero como la pesca ilegal o la trazabilidad de la actividad pesquera pues esto es lo fundamental que nos ha dejado la semana volvemos la próxima el próximo miércoles a Hoy por hoy en Radio Cádiz que tengan

Voz 16 39:08 uno feliz formaba

Voz 11 39:18 muchas gracias conservan por acercarnos a la Autoridad del Puerto de La Voz de Cádiz venga aquí ahora lo que llega es la actualidad de España el resto del orbe puntual a la una de la tarde en horario de la uno de la tarde aquí en la sintonía de la Cadena SER luego volveremos en plan duda a Paco el de Solano cantado flamenco de la tierra hablando de una visita guiada de este viernes a la playa de La Caleta hablaremos con Raimundo de las librerías Raimundo entre otros argumentos además de la Semana de la Movilidad con miembros de la Asamblea Ciclista vaya de Cádiz todo esto aquí la sintonía del que es evidentemente el programa más gaditano de la radio y ahora lo dicho las noticias es la una mediodía en Canarias

Voz 0325 40:07 unos dos centenares de personas se han concentrado en las proximidades del Congreso para pedir pensiones más dignas es una manifestación habitual todas las semanas aunque la de hoy se ha vivido algún momento de tensión con la policía Rafa Bernardo cuéntanos

Voz 1762 40:23 si la convocatoria sigue en marcha convocada por la Coordinadora de Madrid en defensa del sistema público de pensiones y se orienta a protestar en esta ocasión contra la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo la que examina los asuntos relativos a pensiones porque para los convocantes no está resultando eficaz Leopoldo Pelayo es portavoz de la Coordinadora nos

Voz 44 40:38 dislate lo que están intentando llevar a cabo las demandas que planteamos nosotros en primer lugar un Real Unite hace por ley que garantice el poder adquisitivo de nuestras pensiones

Voz 1762 40:49 se han producido algunos empujones entre manifestantes y policías cuando los antidisturbios han cortado el paso a la marcha justo antes del lugar en el que acostumbran a manifestarse que es la Puerta de los Leones del Congreso unos incidentes sin mayores consecuencias dicen los manifestantes que están recibiendo por cierto el apoyo presencial de Pablo Iglesias y otros diputados de Unidos Podemos

Voz 0325 41:06 el Gobierno catalán minimiza el impacto de la salida de empresas de Cataluña por la inestabilidad política generada por el proceso independentista a la Conselleria de Empresa ha presentado un informe que cifra en dos mil quinientos los traslados de sedes sociales fuera de la comunidad Barcelona Sergi López

Voz 1895 41:20 la Generalitat concluye que sólo tomó la decisión de trasladar la sede social de Cataluña el cero coma seis por ciento del total de empresas que hay en la comunidad autónoma como consecuencia de la inestabilidad política según la consellera de empresa a Chacón sea magnificado la fuga de compañías a otros territorios del Estado ya denunciado el interés político por fomentar el miedo entre el empresariado catalán la Generalitat sitúa el número de empresas que han trasladado su sede en dos mil quinientas pero los datos oficiales del Colegio de Registradores elevan esa cifra hasta las cuatro mil

Voz 0325 41:54 la Audiencia Nacional ha rebajado de dos años y un día a seis meses de cárcel la condena a los doce miembros del grupo de rap la insurgencia por ensalzar a los terroristas del GRAPO y ETA en las letras de sus canciones Alberto Pozo

Voz 0055 42:07 las la diferencia relevante con esta nueva condena de cárcel de seis meses y un día ya no tienen que entrar obligatoriamente en prisión aunque sea firme la Sala de Apelaciones sigue con esta sentencia la doctrina establecida a raíz del caso del rapero P

Voz 21 42:17 lo has el rebaja la condena de los doce raperos del cole

Voz 0055 42:20 Thibault de la insurgencia al mínimo legal los magistrados aseguran que en alta hicieron el terrorismo en sus letras el de los GRAPO el de ETA pero rebajan su condena porque explican son organizaciones terroristas que ya no están en activo pero recuerdan eso sí que el lenguaje provocativo del rap no justifica alabar a los terroristas la defensa todavía no sabe si llevará el caso ante el Supremo ciudad

Voz 0325 42:37 danos ha anunciado que presentará en las próximas semanas una proposición para regular la custodia compartida en el ámbito nacional la formación de Albert Rivera denuncia las diferencias que existen sobre este asunto entre unas comunidades autónomas y otras Adrián Prado

Voz 0019 42:50 para Ciudadanos la igualdad de derechos también se manifiesta en el derecho de los niños a disfrutar de sus progenitores y la ausencia de una legislación nacional sobre custodia compartida dicen estás generando una situación de desamparo Melissa Rodríguez diputada de la formación naranja

Voz 0419 43:04 la carencia de una legislación nacional ha hecho desamparo de los derechos solomillo en función de la comunidad autónoma hay comunidades autónomas que han querido suplir esta carencia haciendo una regulación propia por eso estamos viendo que los niños por ejemplo de Cataluña tienen más derechos con los niños de Extremadura un cuarenta por ciento de custodia compartida dada en Cataluña frente a un ocho por ciento en Extremadura

Voz 12 43:27 el Gobierno recuerda que el Tribunal Supremo no habla de cara

Voz 0019 43:29 la custodia compartida tenga un carácter preferente sino de situaciones deseables en todo caso insiste en que lo que debe primar es el interés del menor

Voz 0325 43:37 lo estamos contando en la SER la policía investiga familiares de Enrique Álvarez Conde el responsable del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos del que dependían los másteres supuestamente fraudulentos bajo investigación judicial en concreto un informe policial incorporado al sumario del caso máster detectó el desvío de unos cincuenta mil euros de dinero de ese instituto universitario a dos hijos de Álvarez Conde a su yerno ya un hermano de éste vamos ya con la información deportiva Sonia Lus buenas tardes

Voz 1914 44:02 Carlos buenas tardes hoy se completa la primera jornada en la Liga de Campeones y debutan Real Madrid y Valencia los dos ante equipos italianos el actual campeón el Real Madrid recibe a la Roma en el Bernabéu Javier Herráez buenas tardes

Voz 12 44:12 hola qué tal muy buenas tardes hasta ahora el equipo queda ya concentrado en la Ciudad Deportiva de Valdebebas

Voz 0451 44:17 con la duda de quién va a ser el portero Courtois tiene más opciones pero que no Navas ha sido el portero Champions del Real Madrid en las últimas temporadas el equipo blanco dirigido ahora por Lopetegui pondrá en liza a dos hombres que tienen que hacer lo que antes hacia Cristiano goles Benzema Gareth Bale

Voz 1914 44:34 gracias Javier Herráez y vuelve la Champions a Valencia hola Ximo más mano

Voz 0962 44:37 hola buenas tardes casi tres años después vuelve la Champions League a Mestalla lo va a hacer con un partido a lo grande Valencia Juventus para el que quedan menos de mil entradas por lo que se va a rozar el llenazo en el estadio valencianista Marcelino no podrá contar con los lesionados Garay con doble vía ICO que Len a esta hora los jugadores abandonan la ciudad deportiva de Paterna donde han realizado una última sesión de preparación irse concentrarán hasta aproximadamente las siete y media cuando se desplazarán al estadio de Mestalla donde espera la Juventus de Cristiano Ronaldo

Voz 21 45:08 gracias Ximo Real Madrid Roma y Valencia Juventus al

Voz 1914 45:10 las nueve desde las ocho y media en Carrusel Deportivo

