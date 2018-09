Hoy por Hoy Cádiz (20/09/2018)

Voz 1 00:00 Garrido Cadena Ser Andalucía

una mujer de cincuenta y nueve años ha sufrido quemaduras muy graves causadas por su pareja en Marbella según informa la Subdelegación del Gobierno en Málaga el hombre la habría retenido contra su voluntad la intentó estrangular con el cable el teléfono móvil y luego incendió la habitación de la casa en la que se encontraba la mujer según apuntan fuentes cercanas a la investigación la víctima ha sido trasladada en helicóptero al hospital Virgen del Rocío de Sevilla y accidente laboral en Cádiz un trabajador de cuarenta y un años ha resultado herido de carácter grave al sufrir una caída desde una nave de siete metros de altura la lo calidad de Villamartín numerosos vecinos de la Redondela en Huelva sufrieron anoche una fuerte irritación en los ojos picores la garganta y en las vías respiratorias los servicios sanitarios atendieron a cincuenta y nueve personas aunque ninguna de gravedad el Servicio de Emergencias uno uno dos recibió más de un centenar de llamadas alertando sobre el episodio que ocurrió hacia las once de la noche y la Fiscalía pide cuatro años de cárcel y una multa de trescientos euros para el miembro de la manada Ángel Boza al considerarlo autor de un delito de robo con violencia de unas gafas de sol lesiones leves a un vigilante

Voz 9 03:16 a la Consejería de Turismo y Deporte Junta de Andalucía

Voz 1 04:58 Radio Cádiz Cadena SER

Voz 14 05:00 ah eh

en el barrio de Santa María para conocer cómo avanzan Si es que avanzan las obras de rehabilitación de el convento de Santa María de ese convento que está ahora mismo bueno pues en la comunidad de monjas residiendo donde creemos que la verdad se mantiene en pie porque allí radica en la coge del Nazareno el señor de pero Jiménez de amigos del convento de Santa María

Voz 1265 05:37 en el barrio de Santa María para conocer cómo avanzan Si es que avanzan

Voz 15 05:41 las obras de rehabilitación de el convento de Santa María de ese convento que está ahora mismo bueno pues en la comunidad de monjas residiendo donde creemos que la verdad se mantiene en pie porque allí radica en la coge del Nazareno el señor de pero Jiménez de amigos del convento de Santa María

Voz 6 06:00 que estaremos atento a los preparativos

Voz 15 06:02 de ser emprendedor en que con él Marín que nos acercará como siempre puedes a un interesante X Unión iniciativa destacada para el emprendimiento es jueves y el comentario viene con la voz y la firma de Diego Boza con el que abrimos el segundo tramo de Hoy por hoy Cadena hoy el Ayuntamiento de Cádiz presenta una campaña para bueno pues la creación la construcción de diversas mucha eh

Voz 6 06:28 fuente pública al parecer en nuestra ciudad

Voz 15 06:31 el gerente de Aguas de Cádiz con Jesús olvidemos queremos echar al filo de la una y diez de la tarde conociendo bueno que en qué va a consistir cómo se va a desarrollar esta iniciativa

Voz 6 06:41 necesaria Antolín aunque

Voz 15 06:43 verdad que ahora el personal ya en cualquier momento compra su botellita de agua pero verdad ahí es poquita fuente para ver en nuestra ciudad jueves y no faltará el tiempo dedicado al rincón del palomar la actualidad del mundo del flamenco con David Palomar que nos hablará sobre la presentación de un nuevo trabajo discográfico

Voz 1265 07:03 además estaremos dedica ya no quedaba porque tuvimos poco tiempo para hablar con él con el Belgrano conociendo un poquito más

Voz 15 07:09 de esa propuesta para el próximo viernes una visita a un recorrido bueno pues

Voz 1265 07:15 interesante diferente por la playa de

Voz 15 07:18 maletas estos son los argumentos que junto a los titulares de la jornada tanto en el ámbito de la información federal como en el ámbito meramente deportivos conforman los argumentos principales de este tiempo de radio por supuesto lo que vaya surgiendo también tendrá cabida aquí en la sintonía de la hipoteca dice la sintonía del programa más gaditano de la radiodifusión venga comenzamos a libros

Voz 16 07:49 no

Voz 1265 10:09 venga sintonía de la Cadena Ser aquí estamos en ese tiempo

Voz 15 10:11 no de radio ya dispuestos enseguida a conocer los titulares de la jornada que pasa en Cádiz y en su provincia que no afectarán porque bueno pues

Voz 1265 10:19 cómo está el cotarro nuestro compañero de los servicios Info

Voz 15 10:22 maté aquí en la sintonía de la Cadena Ser en Cádiz en estas jornadas como les decíamos que ven con temperaturas elevadas y parece que in crescendo de cara al fin de mes bueno bueno me en el que el que pueda el las disfrute porque la playa presentadora la verdad aquí desde nuestro estudio centros de regaliz un aspecto sensacional envidiable vamos a Pedro Espinosa muy buenas tardes hola buenas tardes cómo está el patio bueno pues la ley

Voz 23 10:48 desde Podemos en Andalucía Teresa Rodríguez natural derrote residente en Cádiz ha decidido presentarse a las próximas elecciones andaluzas por la provincia de Málaga en vez de por la provincia gaditana como hizo en los anteriores comicios autonómicos va a liderar la coalición Atlanta de Andalucía desde Málaga porque según ha explicado esta este partido esa provincia es muy importante para sus intereses electorales para los intereses electorales de esta formación nacida de la alianza entre Podemos e Izquierda Unida Ángeles Aguilera de Podemos del Campo de Gibraltar será la número uno de esa lista por Cádiz seguida de José Ignacio García también de Podemos quién ha explicado así esta decisión tomada por su partido

Voz 24 11:25 nosotros creemos que es imprescindible que los parlamentarios que representarán a la provincia vivan militan trabajen en en esa provincia ahora bien nosotros entendemos que tanto Teresa Rodríguez como Antonio Maíllo son candidato a presidenta y vicepresidente de todos los andaluces y andaluza Desi de todas las provincias nosotros Teresa Rodríguez hace cuatro años era la candidata por es la candidata para Andalucía igualmente ahora cada Teresa Rodríguez la candidata para Andalucía

Voz 23 11:52 Inmaculada Nieto actual diputada de Izquierda Unida quedará en número tres Navantia los sindicatos retomaron ayer las negociaciones del plan estratégico de la empresa empresa que ha planteado a los sindicatos cerrar esta negociación antes de que termine el año Ése es el

Voz 1265 12:05 el reto también ha consensuado con los agentes

Voz 23 12:08 sociales Un triple plan uno comercial para mantener el nivel de ocupación otro de eficiencia operativa para mejorar los márgenes con la reducción de costes y un plan

Voz 25 12:16 de rejuvenecimiento de la plantilla José Manuel Pinto

Voz 23 12:19 portavoz del comité de San Fernando que acudió a esa reunión

Voz 26 12:21 bueno hemos avanzado poco pero sí que es la primera reunión que tenemos con la nueva presidenta al frente en la que sí ha querido mandar el mensaje a la parte social va a continuar con la senda de la negociación actual que teníamos con el Gobierno lo aprobado lo todo todas articulado que tenía aprobada hasta ahora pues vamos a seguir adelante hacía a ello y nos van no empezaríamos Desert

Voz 23 12:47 en Cádiz la vida municipal anda revuelta por el mal estado en el que se encuentra el castillo de San Sebastián ahora la posición incremento

Voz 4 12:53 críticas contra el equipo de gobierno o la falta de

Voz 23 12:55 avances del proyecto de la Ciudad de la Justicia es un proyecto que no puede avanzar mientras que el Ayuntamiento no resuelve la tramitación pendiente de eso se queja también el Colegio de graduados sociales su presidente es José Blas Fernando

Voz 4 13:06 de

Voz 27 13:06 claro esto nos preocupa porque este procedimiento el lento lento en el sentido de que una vez que te da la fe en la sección una elegante qué pasa con pleno una vez que tiene que publicarse en el Boletín Oficial para que sea firmeza que pase el Consejo de Gobierno de la Junta Tito este trámite ponnos me quemó practicamente el año que viene no entonces envidia una cosa que llevamos catorce años pagando la la Ciudad de la Justicia allí el a los lo que estaba ubicado Washington servía ahora pasamos a esto que parece ser que había intelectual hacerle una Consejería tiene ya parte de del presupuesto para ellos poder ayuntamientos que tiene por este problema

Voz 23 13:40 el PSOE ha pedido hoy al Ayuntamiento de cada vez que aclare con cuánto dinero va a complementar los planes de empleo para la capital gaditana anunciados por la Junta de Andalucía valorados en más de dos millones de euros los socialistas también han rechazado hoy los discursos victimistas con los que el Gobierno municipio al de Podemos Cádiz a juicio de los socialistas está enfrentando a otras administraciones y colectivos en los últimos días una cosa más la Dirección General de Tráfico está realizando esa semana en toda España una campaña de intensificación de controles

Voz 15 14:09 a conductores sobre distracciones especial sobre los

Voz 23 14:11 eso del teléfono móvil la campaña empezó el lunes eternidad este domingo también ha llegado a la provincia donde se están desarrollando esos controles y donde asisten representantes de la Asociación de personas con lesiones medulares otras discapacidades físicas que colabora con la campaña para concienciar sobre las consecuencias que estas distraes tienes pueden tener al volante el subdelegado del Gobierno José Pacheco

Voz 25 14:35 que muchas veces cuando vamos al volante cuando vamos ningún ciclomotor incluso cuando vamos como peatones siempre pensamos que esto de los accidentes sale por la tele pero a nosotros no nos van a pasar con nosotros no no es un momento no es una llamada de teléfono nada manos voy a contestar con guasa que es importante pero no va a pasar conmigo no no basa hasta que pasa no sobrepasó a ellos no hay problemas que te puede ir la vida en un segundo ninguna distracción uno en segundo te puede ir la vida

Voz 23 14:59 dos citas culturales Nacho Carretero va a recoger esta tarde en Cádiz el premio Agus Zimmer ello de la comunicación lo va a hacer en la Asociación de la Prensa donde va a presentar el libro Fariña y también otro libro se presenta hoy en el café teatro Pay Pay a partir de las ocho la tarde Miguel Ángel García Argüelles va a presentar su libro doce pájaros en un alambre en el que reúne todas las letras inéditas de sus tres últimas comparsas con el grupo de Ángel Subiela será un acto esta tarde a partir de las ocho en el que algunas de estas letras inéditas

Voz 1265 15:28 el reunidas en este libro van a ser interpretadas por algunos de los componentes de la comparsa

Voz 15 15:35 Pedro estaremos atentos a partir de las doce y cuarto y si hay novedad antes aquí en el hoy porque caddie muchas gracias

Voz 23 15:40 hasta luego

Voz 1265 19:22 Inácio de la Varga muy buenas tardes a caldo muy buenas bueno pues vaya soltó ayer en la programación deportiva de Radio Cádiz ese anuncio de que vizcaíno pretende también quitarse de enmedio bueno

Voz 4 19:32 ha vuelto a su otrora

Voz 25 19:35 bueno de los socios sí sí pero ahora pichichi que hoy estará con nosotros el el su columna SER Deportivos Cádiz que así está planteándose Manolo Vizcaíno es cesar a Quique Pina de de consejero hay que atar antes de algunos cabos legales que yo creo que vamos a poder contar dentro de muy poquito porque ahora es el momento de abogados que estudian una hay otra posibilidad para ver finalmente si eso va a ser posible o o no

Voz 31 20:07 eh

Voz 25 20:09 el proceso básico digamos el siguiente en un consejo de administración se lleva esa propuesta Manolo Vizcaíno vota que sí a la destitución de Quique Pina Jorge Cobo vota que sí de Quique Pina Iggy que Pina vota que no a su propia destitución en definitiva dos contra uno esto no es oficial hasta que una junta general extraordinaria en este caso será general de accionista lo apruebe entonces estaré acción se lleva a la junta general de accionistas en la junta general cuando lo Vizcaíno con su cuarenta y nueve por ciento en el balón que curiosamente también de Quique Pina pero las acciones en la Bolsa digamos la representa las firmas y el poder Manolo Vizcaíno pues con ese cuarenta y nueve por ciento Manolo Vizcaíno acepta como mayoritario gana la votación y entonces Quique Pina dejará de ser consejero pero aún lo iremos contando poco a poco queda un vericuetos legal que es el que están estudiando las las dos partes para ver qué es lo que sucede esto ciertamente no es más que una formalidad quiero decir actualmente es verdad que es consejero pero no es consejero delegado eso ya se lo quitó en manos de los vizcaínos lo que todo el Cádiz Club de Fútbol a raíz de la operación líbero lo dejó de consejero le quitó la facultad dices delegado que al fin y al cabo es un sueldo una remuneración económica más una más la casa más

Voz 4 21:35 no me digas no debería hacer eso

Voz 25 21:37 lo es por la gestión por la barriga en la firma en lo deportivo el frío fichaje el trabajo en definitiva me digamos que le quitó el trabajo el empleo y sueldo le quitó el empleo y el sueldo por así decirlo porque no entienda todo todo el mundo se quedó únicamente de consejero proveerse un consejero digamos con sin poder ninguno lo hemos dicho tres consejeros caddie Jorge que Quique Pina siempre hay un dos contra uno de de de como Jorge encontrar lo que diga Quique Pina por lo tanto es una función meramente representativa pero claro siendo consejero puede ir al palco del Cádiz Club de Fútbol puede ir al Campos visitantes como consejero de fútbol puede estar en actos del Cádiz Club de Fútbol como consejero en cuanto a la representación en el momento que deje de serlo porque ya no podrá estar más por ahí que porque la gestión diaria

Voz 15 22:29 pero como accionista Si podrá estar no

Voz 1265 22:31 yo estoy cómodo como a no no no no en la calle pero sí en el palco del Cali por ejemplo sería absurdo no bueno podrá estar porque vamos a Aminetu Haidar

Voz 25 22:40 yo siempre tendrá acceso al palco seguro pero todos

Voz 1265 22:42 no creo que se clarifiquen poco si les sale esta jugada la gestión Pedro también asume toda la responsabilidad de lo que pueda para vale

Voz 25 22:49 sí sí sí esto es un digamos un pulso total de deben de vizcaínos una jugada un órdago no la a la grande es decir pues lo que pase a partir de ahora ya es mío para lo bueno como bien dices tú para lo malo no le fue mal el año

Voz 23 23:05 Celso cuando se hace ruido segunda segunda hago es ficha

Voz 25 23:08 deje de de Álvaro de Álvaro Cervera pero es verdad que ahora para mí es más puede ser más desestabilizador la salida de Juan Carlos Cordero de la dirección deportiva que la salida de equiparar el consejero porque Quique Pina como consejero no tienen apenas contacto como consejero insisto directo

Voz 4 23:28 me con la plantilla que lo tenga Telephone

Voz 25 23:31 además pero por ahí van a ir las cosas por ahí va encaminado el futuro del Cádiz de aquí al mes de diciembre que se supone que será la junta general pero insisto todavía se está esperando hoy puede haber una vueltecita de tuerca más

Voz 4 23:45 a ver qué sucedería lo bueno es que te que no os ofrecerá

Voz 15 23:48 a partir de hoy nuestros entrenadores

Voz 25 23:50 que siempre son interesante para hablar de la institucional y por supuesto de los deportes vivo ha hablado con Mauro en la mañana de de hoy no ha dicho gran cosa más allá de que hay que mejorar Hay tal eh Garrido Jairo como el equipo entrenando José Mari entrenando con con el equipo lo cual también en una muy buena noticia están nuestros entrenadores estará pichichi tenemos cositas

Voz 1265 24:12 muy bien pues también una entrevista interesantísima que accede entre un poquito de tu marido

Voz 15 24:16 los derbis por aquí preparados sobre un taller les

Voz 25 24:19 no lo he visto por ahí entusiasmados

Voz 15 24:21 cosa que hace que uno se replantee la vida eh no lo digo lo digo Gregory gracias Pablo gracia

Voz 21 24:39 aguas de Cádiz va a duplicar el número de fuentes públicas de agua potable de la ciudad para que haya una por cada mil habitantes para que puedas encontrar una fuente a menos de cinco minutos caminando por nuestras calles parques y jardines para ello hemos diseñado un modelo original para Cádiz que recoge elementos arquitectónicos de nuestra historia porque queremos una ciudad sostenible amable y respetuosa con el medio ambiente porque el agua es un derecho humano Aigües de Cádiz nuestros derechos

Voz 4 25:09 las cocinas los materiales el parque cerrando Tóful Porcelanosa

Voz 33 25:16 es simple ente irrepetible como nuestra exclusiva promoción del catorce al veintinueve de septiembre visita tu tienda Porcelanosa y aprovecha nuestros descuentos especiales Porcelanosa siempre mucho más y ahora por

Voz 2 25:31 Nuestras tiendas en Jerez Puerto de Santa María Puerto Real tres caminos y Algeciras en El Puerto Jerez y Puerto Real abrimos sábados tarde sabes cómo se llama

Voz 34 25:40 más de Vitaldent avanza Plus un tratamiento reimplantar implantó cogía que comenzará si menos de cuarenta y ocho horas con seguimiento personalizado diagnóstico integral

Voz 35 25:48 sólo veintiuno con treinta y seis euros al mes consulta condiciones en Vitaldent punto com o Amaia novecientos ciento uno cero cero uno reservado consulta gratuita

Voz 1265 26:02 lo tenga que seguimos aquí en la sintonía de red de Cádiz y nos marchamos hacia el barrio de Santa María hacia uno de sus principales monumentos ya uno de sus enclaves más significativo al convento de Santa María por qué es bueno pues núm van como se tenía previsto la rehabilitación de este histórico inmueble con la Asociación de Amigos del comentó noria con su presidente con Antonio Jiménez creo que tenemos establecida la comunicación en el propio convento Antonio muy buenas tardes

Voz 12 26:27 sí hola activamente soy inmortal

Voz 1265 26:31 bueno pues cuenta con Antonio cómo están las cosas que pasa ese proyecto en qué fase se encuentra

Voz 12 26:38 bueno la primera etapa de la primera fase finalizó el barco con Suu Kyi al cimentación mira Carla vuelto cerramiento ni alcantarillado ustedes ahí siguen teniendo los ciento cuarenta y cuatro mil euros en qué consistía esa primera fase de que esperar dinero el del bueno de conseguirlo pero

Voz 1265 27:08 a qué bueno porque ahora el siguiente que querían cometer cuál es convertir convirtiera que hay una hospedería convertir en un pequeño con

Voz 12 27:14 al principio en el principio en principio estafar se para que las mujeres puedan volver a su casa es decir de las instalaciones levantamiento de día ha sido ballet cuya instalación de fontanería alicatado si lo lo lo recogió de las distintas fases te queda por consiguiente a excepción de uno más difícil y que es factura del nada

Voz 1265 27:38 pero me si volvieron las monjas según este veto volverían a una mínima parte del convento no

Voz 12 27:43 falta metía dos mil y monasterios se está construyendo en la parte denominada Casa del capellán del monasterio Blanco una vez perdón un mareo que realice el pago grandiosas hacen fila la comunidad pueda volver entonces se administrado traspasen el que ya la moza por despiste convertiría esto en una hospedería sentir yo se la Comunidad vuelva

Voz 1265 28:09 claro Antonio cómo ve usted las cosas

Voz 38 28:11 que siendo realista cree que las

Voz 1265 28:14 Jan volverán a evitar el convento de Santa María en un plazo medio bueno he digo acerca no digo medio

Voz 12 28:22 la seguidismo oscura portando por supuesto no porque no tenemos el vilero por los y ninguna administración aporta nada al pueblo saharaui perdona solamente engordarán y no aporta nada hacer dio como te puedes

Voz 1265 28:42 bueno que viene hoy viene en prensa por ejemplo en el convento de las Capuchinas de Sevilla que parte del convento la van a dedicar bueno para la celebración de

Voz 38 28:48 de de banquete hay bodas etcétera social el que se podía pensar sobre el futuro también en el

Voz 12 28:56 bueno sí sí bueno también es cierto de que la Comunidad no habrá decidir es la correcta ya en alguna empresa es que estuviera compra una parte del monasterio es la que la comunidad serie para ese fin bueno pues se vendería como si no se fija habrá bien a una empresa para mí es lo que hacía hilo juega en esta persona a trabajar

Voz 1265 29:30 sí poco mira como como un locura

Voz 12 29:33 aún largos plazos

Voz 1265 29:35 pero nos ha interesado ninguna empresa no por ahora jugar ahora bueno que nada que no de cesan ustedes en el empeño siguen con las visitas que llegaron

Voz 12 29:47 el y sábado continuamos con el día

Voz 1265 29:50 bueno gracias a las juntas Muamar eh

Voz 12 29:54 conseguimos algo para poder mantenerlos techo que no se haya sobre todo

Voz 1265 29:58 muy bien bueno dirigirse donde uno puede apuntarse para realizar la visita al convento de Santa María

Voz 12 30:04 vi fue bueno llamando al teléfono seis y veintidós seis setenta y cuatro sesenta y cinco preguntando por Silvia es la responsable de la visita girada monasterio de Santa María

Voz 1265 30:19 a seis veintidós seis setenta y uno cuatro seis cinco preguntando había bueno pues Antonio Jiménez enhorabuena por el trabajo que están realizando ojalá pronto Men and cuanto antes ese coseche su fruto es un trabajo quijotesco Antonio hoy en día que también en vemos que en muchas ciudades de España no creo que lo que la ética dice que hacía un convento en España

Voz 12 30:42 hombre nosotros procurando que es no llegue a ese extremo que no llegue a empezar parece estamos luchando nosotros estoy en el monasterio para que estoy con un compañero siempre hacemos cositas en el sentido de que imparte hechos era arreglar parecen ningún ven poco

Voz 39 30:59 la tarde

Voz 12 31:01 que no que nos pero el enfrascado en fin esas cositas otra cosa es porque no somos profesionales del gremio

Voz 1265 31:08 venga cuando habían muchísimas veces que la sintonía El presidente de Amigos del convento esta avería y muchas gracias a Juan que ha sido el que ha permitido técnicamente que que realicen una comunicación Antonio muchas gracias enhorabuena

Voz 12 31:19 ya gracias a ustedes esto se difunda nueve aligátor Kuerten

Voz 1265 31:23 venga que así sea gracias buenas tardes

Voz 6 31:25 la banda

Voz 36 32:47 vendedores no para qué tal Carlo muy buenas pues si seguimos conociendo los talleres a los que los emprendedores que lo deseen pueden inscribirse para realizar los el próximo cinco de octubre en el centro Vox en Chiclana ser emprendedor también contará con un taller de gestión cultural el encargado de impartir lo será Alejandro Carra Kun diseñador gráfico que pese a su juventud ya cuenta en su currículum con el primer premio al Mejor Diseño y Comunicación deán la lucía un galardón que consiguió Alejandro Carrasco en el año dos mil dieciséis Además también imparte distintos cursos de creatividad trabaja en varias empresas de de diseño como decíamos Alejandro Carrasco será el encargado de impartir este taller de gestión cultural Alejandro hola muy buenas muy buenas que iban a aprender en este taller con Alejandro Carrasco los emprendedores que acudan a él

Voz 27 33:32 bueno pues mira lo que voy a intentar es que bueno que sepan digamos un apreciar lo que dice el comienzo de diseño que que sepan diferenciar lo que es que la marca es mucho más porque siempre nombre logo o sea que hay yo que fui también emprendedores los hicieron pues siempre pensaba pues me he encontrado mucho Cecilia no yo necesito ya un nombre Un lo oí

Voz 39 33:56 es un trabajo y una

Voz 27 33:58 un trabajo de campo digamos antes de lanzar digamos el el la idea entonces a través de casos reales pues bueno los alumnos descubrirán que bueno que los clientes tienen algo más que la plasmación creativa de ideas no que en estrategia que experiencia de usuarios aporten su propio estilo visualiza sin altas finales lo que ellos mismo necesitan hacer su idea que destaquen positivamente frente al resto

Voz 36 34:20 en el taller vuestro que tiene un nombre así que es un poco es muy genérico y gestión cultural tú para concretar un poco para que quienes acudan a a este taller pues ya les vamos dando algunas pistas no tu los bajaban enfocar hacia un arquitecto un ilustrador y una inmobiliaria y cómo va a enfocar ese taller

Voz 27 34:40 con caso generales no comprar chico yo voy a contar digamos desde desde el encargo del presidente de lo que me pedía de la es todo el proceso de trabajo no es todo el proceso de brandy y ya te digo desde el nombre hasta bueno los colores hasta cómo tenía que ser decorada como él es tanto hecho la inmobiliaria o como tiene que ir vestidos Apeles

Voz 39 34:59 suena como como imagen de marca no

Voz 27 35:02 al final es que sabe controlar alguien dice diseño algo el lo lo es todo porque bueno refleja lo que es como su personalidad y al final tú los servicios tienen entre empresa incluso

Voz 36 35:14 porque vosotros dentro de este tipo de talleres hacéis un poco como guías para decirle este tipo de cosas y este tipo de cosas no esta imagen que vosotros queréis van más hacia un público o hacia otro camino que no es el que debería de cogerlo

Voz 27 35:28 pues pues si Eduardo San nosotras sin a los los diseñadores no nos dedicamos al diseño estratégicos tenemos que sea asesores SAS eso deja al final no sólo de pues bueno siempre pecamos de que el diseñador muchas veces el que buena hace dibujito Hope insólita sin mucho mucho más no se toman decisiones importante que luego esa cúter esa repercute económicamente en la empresa no yo siempre digo que este diseño con la inversión no nunca hasta entonces bueno intentamos a asesorar para que tanto la imagen personal como puede ser en estas en pos de un ilustrador o ya hablando un poco como empresa inmobiliaria pues bueno vaya por buen camino y que no cometa pequeño juego incluso durante errores como empresa

Voz 36 36:10 yo me voy por ejemplo ahora Alejandro a una galería de arte como tendría que ser la imagen de de esa galones galería porque antes me hablaba también de de uniforme tendrían que él uniformados o dejamos a los trabajadores al emprendedor que montó una galería a su libre albedrío

Voz 27 36:24 bueno como lo demás liberal prefirió no se tumban en prisiones con con cabezas a la hora de de montar una primero tendríamos pues bueno preguntarnos a qué público objetivo va esa galería no qué tipo de de obras de arte semana se van a presentar ahí cuál va a ser la imagen sirva imagina a lo mejor más juvenil vaya de más alta categoría un preguntas tira pensé antes de tomar una decisión he con respétale así incluso al marketing no al final no es lo mismo que estos colores por cierto estilo visual te atrae a un público más infantil a un público más profesional

Voz 36 37:00 yo recomendaría es Alejandro por ejemplo aquí en Monte este tipo de esta empresa alguien que monte una galería en función de que que se está poniendo en ese momento que de una manera o de otra

Voz 27 37:12 sí claro si siempre como el para entender lo que es el Brann distinta como el ejemplo más más básico la cafetería Starbucks no Saiz a todo todo bien pensado desde el momento que encuentra el color de los sofás la en esta puesta como te saludan las personas pero ha empleado J allí el olor que incluso hay en las cafeterías todo eso es decisión todo eso es branding y está pensado para crear una emoción final no pasamos de emoción como cuando pasamos delante de un escaparate como mi sexta para de nueva por dentro yo no entro ahora tengo que ver algo united visual y que me mueva

Voz 36 37:51 ni la última que que te hago Alejandro con que te quedarías de este taller que crees que que es imprescindible para todos aquellos emprendedores que que acudan que hacen cola tiesa cuando vayan a hablar de que

Voz 27 38:01 te marca o sea yo siempre digo que el la marca tanto para lo recibieron prescinde de diseñadores para los propios diseñadores o los propios emprendedores que quieran crear su propia marca yo siempre digo que la marca debe ser un sello personal no aún es un símbolo una tendencia aún significado un lenguaje sin vínculo que que al final destaca la empresa a la persona ya sus productos sino tiene que ser un buena combinación de mensaje emociones a través de los cuales tienen que percibir una imagen valía de marca no sólo de marcas sino en términos de calidad confiabilidad y originalidad

Voz 36 38:37 pues con eso nos vamos a quedar para mejorar la marca para hacer la más fiable todavía mejor es con lo que nos queda máxima mensajes de Alejandro Carrasco que va a ser quién imparta el Taller de Gestión Cultural Alejandro Carrasco un placer tenerte en la sintonía de Radio Cádiz

Voz 27 38:52 puramente Eduardo a esta

Voz 15 38:55 bueno magnífico de esa entrevista muy interesante por supuestos de si ser emprendedor e incluso ya sabes Chamartín el cinco en Chiclana de la Frontera que nos vamos a ir marchando en esta primera parte en este tiempo de radio en esta edición del hoy porque Cádiz donde volvemos enseguida eh vengo con más cositas y con más cuento ahora llegan las noticias de España y del resto de la Orden y luego volveremos con el comentario con la voz y la firma de Diego Boza hablaremos sobre esa iniciativa que hoy se ha presentado en el Ayuntamiento de Cádiz acerca de la instalación de Fuentes pública verdadero a lo largo y ancho de nuestros ya hace cien estaremos fue detenido Belgrano hablándoles de esa iniciativa para conocer la Caleta de otra manera el próximo viernes por la tarde y David Palomar pondrá al día de la actualidad del flamenco hablándonos de un disco que se presenta vamos que está a punto de salir ya al mercado todo esto aquí la sintonía del que es evidentemente el programa más gaditano de la radio difusión mundial el Hoy por Hoy Cádiz lo dicho ahora llegan ya las noticias de España ida el Rectorado

Voz 0325 40:00 es la una mediodía en Canarias siguen las reacciones políticas a las grabaciones que hoy está difundiendo la Ser de un concejal del PP de Torrelodones que supuestamente intentó chantajear a la alcaldesa de ese municipio para que su formación no se volviera a presentar a las elecciones municipales el PP se ha limitado a abrir expediente informativo al edil pero la oposición ha criticado duramente los hechos vamos a la Asamblea de Madrid Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 40:25 sí buenas tardes Podemos ha registrado ya una batería de preguntas en el Parlamento madrileño una de ellas dirigida al Gobierno de la Comunidad de Madrid para saber si iban a tomar alguna medida de protección hacer alcaldesa de Torrelodones ante las amenazas recibidas una actitud impropia de un político según el socialista Ángel Gabilondo

Voz 0175 40:42 esto conduce de luego desaliento en la sociedad respecto a la política de sus modos de proceder no sólo hacen daño por el caso concreto sino que deslizan una cierta idea de que el mundo de la política es un mundo sin escrúpulos

Voz 0861 40:58 el Partido Popular de Torrelodones acaba de emitir un comunicado en el que reprueban la actitud de su concejal

Voz 0325 41:05 ciudadano se suma a Podemos ya al Partido Popular y también pide explicaciones a Pedro Sánchez por la noticia del país que asegura que el libro del presidente escrito junto al economista Carlos Ocaña reproducía párrafos sin citar ni entrecomillar de una conferencia de la actual embajador de España en Australia el PSOE asegura que eso no es plagio escuchamos Albert Rivera la portavoz socialista en el Congreso Adriana Lastra

Voz 43 41:25 yo creo que a Sánchez se le acaba el tiempo y la credibilidad Sánchez tiene que dar la cara en el Congreso no se pueden seguir escondiendo aquí hay una sombra de fraude que atrapa al presidente de Gobierno que acorrala al presidente de Gobierno

Voz 44 41:36 claro es que trescientas palabras Os quinientas palabras que no llevan comillas es un plagio por favor

Voz 0325 41:42 el Teatro Real acaba de emitir un comunicado en el que lamenta profundamente lo sucedido anoche en el estreno de Faust a cargo de la Fura dels Baus en el que dos miembros del equipo artístico de la compañía salieron a saludar con lazos amarillos lo que provocó abucheos por parte del público Marta García

Voz 1513 41:58 en la que la cultura el Real señala que la cultura es un patrimonio de todos y que debe estar libre de cualquier instrumentalización partidista reproduce palabras se oye en las que dice que lamenta profundamente

Voz 2 42:09 lo sucedido anoche estoy desolado

Voz 1513 42:12 oye ya que considero que los hechos han sido totalmente desafortunados también añade oye que le gustaría hacer hincapié en el hecho de que dicho suceso no tiene nada que ver con la compañía La Fura dels Baus a la cual representa

Voz 0325 42:25 el Tribunal Supremo asegura en una sentencia que cualquier contacto físico de carácter sexual no consentido debe considerarse abuso sexual se refiere a un caso de un hombre que rozó el pecho y la cintura de una mujer que ha sido absuelto por no estar acreditado la naturaleza sexual de sus actos Alberto Pozas

Voz 0055 42:40 cualquier tratamiento de carácter sexual no consentido por la víctima es un delito sexual y por tanto si hay pruebas debe condenar Se como un abuso no sólo como una coacción leve como venía sucediendo en ocasiones hasta ahora es la nueva directriz del Tribunal Supremo expresada en una sentencia en la que confirman la absolución de un hombre acusado de rozar el pecho y la cadera de una mujer en un bar de Córdoba la diferencia a nivel de condenas entre el abuso y la coacción está sobretodo en las condenas mínimas el abuso arrancan los seis meses de cárcel y la coacción en la mitad

Voz 0325 43:07 el número de directivos mejor pagados en la banca española ha aumentado a pesar de la crisis económica lo dice un informe del sindicato Comisiones Obreras que alerta de un aumento de la desigualdad de género también en esos puestos ejecutivos Rafa Bernardo el análisis de las doce identidades que ha hecho comisiones muestra que el número de directivos bancarios mejor pagados ha aumentado un veinte por ciento respecto a dos mil quince ya ha caído el número de mujeres en esos cargos de responsabilidad dice el sindicato que la concentración y el aumento de tamaño de los bancos ha propiciado como en otros partes de la economía mayor desigualdad proponen como solución es incentivar la igualdad con normas José María Martínez Comisiones Obreras

Voz 45 43:42 eso se hace con dos medidas una limitando los salarios que sea visto por ejemplo las entidades públicas que no ha impedido el desarrollo de negocio y dos desincentivar fiscalmente las entidades más desiguales

Voz 0325 43:55 Comisiones cree también que a aumentar la transparencia contribuirá decisivamente a reducir la desigualdad que Alemania ha aprobado la venta de armas de artillería Arabia Saudí a pesar de anunciar la suspensión de estas operaciones con los países involucrados la guerra de Yemen según ha confirmado el propio ministro alemán de Economía

Voz 1265 44:10 en una carta a los diputados Se trata de cuatro sistemas

Voz 0325 44:13 de artillería que pueden localizar el fuego enemigo permitiendo contra ataques precisos vamos ya con la información deportiva Sonia Lus buenas tardes

Voz 36 44:20 tarde y con el estreno de la Europa League en esta semana de fútbol continental participación de tres equipos españoles a las siete menos cinco de la tarde el Sevilla recibe al Standard de Lieja y el Villarreal también va a jugar a la misma hora en casa contra el Glasgow Rangers para las nueve queda el regreso del Betis a Europa visita al Olympiacos en Atenas Baser además el debut europeo del técnico Quique Setién y empezar aquí

Voz 1757 44:41 sí mi bagaje como entrenador en una competición europea pues me hace muchísima ilusión también me creó muchas expectativas en cuanto a a poder hacer una buena competición

Voz 36 44:54 por otro lado ahora mismo está en marcha una nueva reunión entre la Liga de Fútbol Profesional y la AFE por el asunto del partido de Liga en Estados Unidos

Voz 0325 45:02 pues es todo pueden seguir informados en nuestra web en Cadena Ser punto com estas y otras noticias las contamos a partir de las dos la una en Canarias en Hora catorce con José Antonio Marcos

Voz 2 45:11 cadena SER

Voz 6 45:13 servicios informativos

Voz 1 45:19 Radio Cádiz Cadena SER

Voz 15 45:33 Alarcón el mismo aquí estábamos en la sintonía de la Cadena Ser en este tiempo de radio en esta jornada del jueves veinte de septiembre en que iniciamos en el segundo tramo como uno justo en esta en este día con el comentario con la voz y la firman de voz a nuestro comentarista en la jornada de jueves ella tiene que el PRI

Voz 6 45:55 bueno pues preparado el comentario

Voz 15 45:57 el de hoy

Voz 4 46:11 debe ser que aún soy como bueno quizá un poco ignorante pero no me atrevería a vaticinar las aspiraciones de los gaditano ni las de la capital de la provincia ni siquiera la de una mayoría de ello bueno sé que algunos sobre todo en el Campo de Gibraltar aspiran aire contaminado que hace que junto con el polo químico de Huelva allí padezcan la tasa más alta de cáncer y la esperanza de vida más bueno también se que otra tiran cosas que no deberían aspirar propia voluntad aunque esos son más víctimas que otra cosa incluso cuando en chaqueta y corbata pero en cuanto sus aspiraciones vitales me declaro absolutamente incapaz veo algunos de misa diaria que después mienten agrede inca lunes así que supongo que su aspiración explicar mucho para que se lo perdonan otros siempre con una mirada al pasado más negro lo que imagino que aspiran a que regresen los sindicatos verticales el ordeno y mando los hay que sólo acepta los resultados electorales y le conviene y eso supongo que aspirarán a regresar a la dictadura o algo autocensura Mario hay quién no soportan la libertad expresión puede que aspiren a retomar la Santa Inquisición pero en ningún caso creo que esas personas puedan representar las aspiraciones de los gaditano es que como digo a mi me gusta generalizar las aspiraciones de quienes comparten territorio físico conmigo me da mucho que quieren encontrar un trabajo otro desean la estabilidad al fin de la precariedad en su empleo que el permita hacer planes a largo plazo y no estar siempre como si fuera el último día muchos quieren únicamente ser Felice cumplir con su obligación y disfrutar de la vida que al fin y al cabo este clima que rodea invita eso a la vida lo que no haría nunca desde luego es tras haber sido por muchos años senador elegido por los gaditano representante de la población de Cádiz en el Estado español salir en un periódico nacional a volver a poner encima de mis antiguos votantes la losa del subsidiariamente del paganismo de la flojera cifrado en los que se me llena la boca con el ciento cincuenta y cinco no acudiría a recuperar los eslóganes Duran i Lleida lo que no haría nunca es criminalizar a quienes sólo pueden aspirar a subsistir víctimas de las política los recorte y los beneficios empresariales y menos si sido partícipe en su diseño y con sentido su ejecución

Voz 6 48:03 hay que ser muy ruin Prazeres

Voz 15 48:07 bueno pues bueno comentario con la voz y la firma de Diego Boza continuamos aquí en la sintonía de Radek Argel la sintonía de la serie

