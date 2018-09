Hoy por Hoy Cádiz (21/09/2018)

Voz 1 00:00 cadena SER Andalucía

Voz 0134 00:08 buenas tardes repaso por las noticias de Andalucía a esta hora en la SER los trabajadores del metro de Granada participan en estos momentos en una manifestación para reclamar un convenio colectivo digno una marcha que llegará hasta la Avenida de la Constitución donde está la sede de la Junta que es la administración responsable de la gestión de esta infraestructura que precisamente hoy cumple un año en funcionamiento el comité de empresa cifrado en un cien por cien el seguimiento de la huelga este viernes que cierra dos semanas de movilizaciones la empresa ve injustificado el paro reitera su voluntad de diálogo el presidente de Ciudadanos Albert Rivera ha intervenido esta mañana en un desayuno informativo organizado por Europa Press en Huelva donde ha reiterado que la presidenta de la Junta Susana Díaz no ha cumplido el acuerdo que tenían ambas formaciones para poder celebrar elecciones antes de que salga la sentencia del caso

Voz 2 00:59 no se nos engañemos el calendario judicial está presente en las decisiones del Partido Socialista pues a nadie se le escapa que y la sentencia de los ERE pues estará al caer en los próximos meses que puede ser una sentencia ya veremos qué decide el juez pero que pueda una sentencia incluso condenatoria yo creo que el Partido Socialista en Andalucía después de treinta y siete años gobernando y con una sentencia a la vista pues ha decidido que es mejor no cumplir el acuerdo para ir antes a las selecciones de que caiga la sentencia judicial vamos a hablar claro

Voz 0134 01:26 sí en Morón de la Frontera en Sevilla el Rey Felipe VI visita a la base aérea donde ha podido conocer las unidades punteras como el Ala once una de las más potentes del ejercito del aire español dotada con unos cuarenta de los modernos cazas Eurofighter un avión en el que el Rey ha practicado con el simulador de vuelo se lo contamos ampliado a partir de las dos y cinco de la tarde en tiempos de Hora catorce

Voz 7 02:39 los deportes de nuestra comunidad

Voz 8 02:41 deportivos Andalucía los domingos pero Ucia doce y media del mediodía en la Cadena SER actualidad entrevistas con los mejores deportistas andaluces de élite del deporte nacional e internacional SER Deportivos Andalucía todo el deporte andaluz

Voz 5 02:57 con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte Junta de Andalucía

Voz 10 03:22 la educación debe estar al alcance de todas y de todos en Andalucía somos la primera comunidad del país donde la matrícula unido

Voz 1 03:29 novia es casi gratuita apenas siete euros nuestros

Voz 11 03:33 jóvenes son la mejor inversión para un futuro de talento

Voz 10 03:35 conocimiento Andalucía una comunidad en igualdad de oportunidades Junta de Andalucía

Voz 17 04:59 Radio Cádiz Cadena SER

Voz 18 05:18 oh

Voz 0748 05:20 hola qué tal muy buenas bienvenidos aquí a la sintonía de la Cadena Ser en Cádiz bienvenidos a la edición correspondiente este viernes veintiuno de septiembre con tintes Fabio veraniegos estamos en la sintonía de la Ser hasta las dos menos cuarto dispuesto a acercarnos a las cosas de Cádiz su provisional de queremos hablar con Pepón Nieto con

Voz 11 05:38 en el actor vinculado aquí también a nuestra

Voz 0748 05:41 tierra porque sobre todo a la zona costera de

Voz 14 05:45 de Meca anda jabatonas una etc

Voz 0748 05:48 porque hoy y mañana representando en el Gran Teatro Falla del y su compañía teatral con María Barranco con Paco Tous entre otros bueno pues la obra La comedia de las mentiras bueno intentamos dialogar con Pepón Nieto que se encuentra ya viajando aquí hacia Cuddy de carnaval de las se queja del maltrato que del que se quejan del carnaval gaditano en cuanto a la última reunión del Patronato del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval

Voz 19 06:16 con el vicepresidente de este colectivo común

Voz 14 10:16 Agustín una Cary al pelirrojo

Voz 25 10:18 vale vale me pegaba

Voz 26 10:20 hay una jornada Domingo que el fútbol desde las siete y media en en mil novecientos noventa onda media de Radio Cap con el Cádiz Club de Fútbol Agrupación Deportiva Alcorcón no te pierdas este encuentro con el equipo del Carrusel Deportivo Cádiz capitaneado por Ignacio de la pared y siempre con Bale perrillo el chat se Cumbres Mayores Hotel Restaurante La Catedral Sapphire barras siete y Asisa creo en el fútbol creo en Carrusel Deportivo

Voz 11 10:53 venga pues en la sintonía de la Cadena SER estamos aquí dispuesto ya vivito a conocer los titulares de ahora saber cómo está el patio en Cádiz y en su provincia por ellos encuentro Give nuestro compañero Pedro Espinosa al que saludamos del que tengamos el micrófono abierto Pedro buenas tardes

Voz 1172 11:06 buenas tardes así estaba abierto eh

Voz 0748 11:09 Pedro el patio en el que bueno

Voz 1172 11:11 pues Saleta sabía muerto y hoy ha nacido lógica es la nueva denominación de este proyecto para construir en suelos de Puerto Real un espacio logístico de las más de quinientas hectáreas que había en la Bahía de Cádiz que se diseñaron inicialmente para ese proyecto ahora se queda en ciento veinte hectáreas acaba de presentarse este proyecto tras la reunión del Consorcio de la Saleta es la Junta ha iniciado además la anunciado hoy una oferta de compra de los terrenos de Delphi para incrementar las posibilidades de atraer empresas en ese acto ha estado

Voz 27 11:39 Julio Camacho el proyecto que toma el testigo de las aletas y que cien de los suelos en los que se va a ubicarse llama lógica lo va a pilotar una sociedad del Gobierno y de la Junta en la que van a participar Zona Franca el Puerto de la Bahía de Cádiz la Agencia IDEA la logística de Andalucía entre otros lógica es asienta sobre los suelos de Zona Franca del puerto sobre ciento veinte hectáreas de las aletas que no estaban afectadas por la sentencia del Supremo también por los suelos de El Trocadero más de cuatrocientas hectáreas en total en las que se espera incluir los terrenos de la antigua planta de Delphi en Puerto Real por la que lógica va a hacer una oferta a los administradores concursales para poner allí un laboratorio de experimentación energética de la Agencia Andaluza de la Energía dotado con cuatro millones y medio de euros El objetivo de lógica es hacer de la Bahía de Cádiz un polo logístico tecnológico y de innovación de primer nivel una idea que parte de la melancolía de lo que pudo ser las aletas y que finalmente no ha sido tal y como lo ha explicado la subsecretaria del Ministerio de Hacienda Pilar Paneque

Voz 28 12:30 Nuestro objetivo en las otra que dar un nuevo impulso al desarrollo de la bahía dejar atrás aletas pero proponer lógica como un nuevo polo de desarrollo hidratación empresariales esa es la clave y queremos aprovechar las oportunidades de desarrollo logístico que tiene Cádiz por supuesto lo estamos haciendo con la voluntad decidida de dos administraciones el Gobierno de España y la Junta de Andalucía que nos ponemos de acuerdo para sacudir no un poco la melancolía de lo que pudo haber sido y no ha sido pero para empezar a trabajar por lo que queremos que sea

Voz 27 13:04 el consejero de Presidencia de la Junta Manuel Jiménez Barrios ha detallado que hoy se ha aprobado solicitar la disolución de la sociedad que pilotaba las aletas alumbrar la nueva sociedad de lógica que hoy nace al igual que hace meses se anunció la muerte de la sociedad de las aletas

Voz 11 13:16 es el nuevo proyecto nace según Jiménez Barrios

Voz 27 13:19 con la esperanza pero con pies en el suelo

Voz 2 13:21 bueno saben que yo certifique la defunción caletas en la última reunión que tuvimos hoy me gustaría levantar el acta tanto la esperanza con la que hoy abordamos esta iniciativa es una esperanza con los pies en el suelo con los pies en el suelo porque después de la sentencia que ya ha contado la presidenta nos parecía que teníamos ya que ir

Voz 1172 13:55 pues los reales también los noventa años de historia de la industria aeronáutica en Cádiz hoy se están celebrando Airbus está cumpliendo ese aniversario y lo ha hecho esa celebración inaugurando una exposición en la Diputación de Cádiz sobre esas nueve décadas de industria aeronáutica además varios aviones con la histórica avioneta Vícar está volando y los cielo usted Cádiz el se está haciendo en esa exposición que se puede visitar ya desde esta tarde en la Diputación por parte del público general un recorrido por los valores de Airbus su arraigo en la provincia el presente y futuro de sus plantas en Cádiz también en torno a otra industria puntera la del turismo de cruceros en el Puerto de la Bahía de Cádiz que ha dejado buenos datos en los primeros siete meses del año con doscientos trece mil catorce pasajeros es un incremento muy importante el veinticuatro por el veinticuatro coma ocho por ciento lo más que en el mismo periodo de dos mil diecisiete Se coloca por detrás de Málaga pero muy cerca ya con doscientos treinta y siete mil cruceristas a poco más de veinticuatro mil cruceristas aquí en la tercera posición de España el puerto de Cádiz otro sector económico el de los autónomos ha sido hoy esta mañana noticia porque se ha reunido aquí la Federación Nacional de la Asociación de Trabajadores Autónomos que preside Lorenzo Amor quién ha reclamado sanciones para las administraciones públicas que no pagan a sus proveedores en el plazo legal el que está establecido en treinta días como máximo

Voz 0748 15:20 no en España tres millones doscientos mil autónomos

Voz 29 15:23 los autónomos generamos un millón de puestos de trabajo además somos cuatro millones y medio pensar que hablar de autónomos a hablar de falsos autónomos en no reconocer lo que está contribuyendo a esta economía

Voz 6 15:35 el colectivo de autónomos

Voz 1172 15:37 en las actividades en Cádiz en torno al Día sin coche van a llegar mañana iban a venir con restricciones en el tráfico en el barrio de segunda jugada donde se va a cortar el tráfico en el espacio entre la avenida Juan Carlos I y la avenida la cabe desde las ocho de la mañana ya está a las tres de la tarde allí en ese espacio se va a reservar para el disfrute de los peatones con talleres actuaciones para niños y exposiciones la celebración del Día sin Coche dentro de las Maná Europea de la Movilidad culminará el domingo con la llamada cuarta quedada bicicleta era por todo el casco antiguo de la ciudad y también con una marcha reivindicativa de la Asamblea Ciclista entre el Puente Carranza y la Glorieta Ingeniero a la Cierva para reclamar que estemos la estructura uno de los dos desde Cádiz penita el uso de los vehículos de dos ruedas también es noticia hoy la cultura porque un flamenco y pionero ha sido nominado a los Grammy latinos es Samuel Serrano una de las promesas del futuro del flamenco en España que es uno de los cinco nominados en la Catedral sea de mejor álbum flamenco todos los nominados son andaluces además otro disco flamenco es hoy noticia estación cuando ha de Ricky Rivera es el primer disco de estudio de este guitarrista productor y compositor que está estrenando en el día de hoy

Voz 22 16:51 se estrena esta tarde en el Teatro Falla su

Voz 1172 16:53 programación de otoño de este asunto además cosas hablaremos en próximos Services enfermero pues estaremos dentro lo que no

Voz 11 16:59 de por cierto es decía tú lo de la penalización y es verdad que por ejemplo la calle desde aquí Doctor Fleming o la calle avenida Portugal o la calle de muchísimo tránsito de peatones a lo largo de la jornada en la salida de los bares no de de esa zona de de Extremoduro Pedro también muy curioso que la plazoleta de antiguo del reloj donde los chavales hacen Brick dance creo que es lo que vale han colocado una avioneta de la pioneras de de construcciones

Voz 1172 17:24 el caso de con motivo de la inauguración y está Celia

Voz 11 17:27 la acción se bueno que decía usted que el estación eh bueno pues qué bonito es el bolero de de versionado por Ricky Civera de la con

Voz 0748 17:38 Barça calabazas hablar escuchar

Voz 14 17:44 no

Voz 32 18:00 pues

Voz 31 18:04 pero

Voz 11 18:17 bueno pues lo podemos escuchar enterito pero que muy curioso un pasado de comparsa ávido Bolero

Voz 1172 18:26 es una preciosidad ese disco y todo lo que hace Ricky Rivera que es uno de los grandes artistas que ha dado Cádiz y que está en aunque en muchas veces quizás porque bueno él el la guitarra no no lleva el protagonismo absoluto está parece que que no tiene la repercusión pero Rivera estaba considerado uno de los grandes músicos que hay en España tiene su propio Goya que consiguió con la banda sonora del niño así que este disco hay que comprarlo

Voz 31 18:53 venga hasta luego gracias hasta luego

Voz 33 19:05 no

Voz 0748 19:20 venga que seguimos aquí en las calle

Voz 35 19:31 aguas de Cádiz va a duplicar el número de fuentes públicas de agua potable de la ciudad para que haya una por cada mil habitantes para que puedas encontrar una fuente a menos de cinco minutos caminando por nuestras calles parques y jardines para ello hemos diseñado un modelo original para Cádiz que recoge elementos arquitectónicos de nuestra historia porque queremos una ciudad sostenible amable y respetuosa con el medio ambiente porque el agua es un derecho

Voz 7 19:57 bueno algo nuestro

Voz 11 23:23 de fijación de mejora en definitiva que ese tipo de

Voz 44 23:27 se realiza en torno al mismo

Voz 11 23:31 no así debería ser que queremos hablar de esto porque José María Jurado recientemente leíamos una un artículo de opinión donde manifestaba bueno pues su sorpresa ante lo acontecido en la última reunión del Patronato del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz donde

Voz 14 23:47 pocas propuestas en torno al próximo concurso si llegaron a debatir José María Jurado muy buenas tardes

Voz 43 23:55 bueno usted asistió a esta reunión

Voz 14 23:57 son como representantes de la Asociación de Cádiz

Voz 43 24:01 sí exactamente porque del presidente Miguel Villanueva pues no podía ir porque estaba fuera entonces me pilló que que sustituyera sí estuve

Voz 11 24:12 bueno un avión donde en principio para que no ocurra lo de siempre se iba a hablar de modificación digo lo de siempre que cada vez que hay un concurso Lembo modificaciones propuestas también para mejora de del del concurso no entre otras cosas

Voz 43 24:24 sí sí se la reunión ha convocado en tiempo y forma tenía un orden del día que empezaba con esta adicional con la aprobación si si procede de los actos alteraciones el punto al gordo era modificación de la fase de todas ellas todavía otro de menor entidad sí se convocó el día diez a las seis de la tarde inyectó vivo fue a las quince o algo así interventor se estadio la presidenta de la representante del PSOE

Voz 11 24:59 ah bueno evidentemente el punto dos del COAR sobre Co era quizá lo más atractivo lo más interesante pero de eso se habló poco

Voz 43 25:08 no hemos hablo nada nada absolutamente ni una palabra por qué pues porque se le se autorizó que se hablara de otras cuestiones como era el problema que es importante por supuesto sí hay que ser autónomos y hay que tener una subvención cosa semejante que decían alguno de los presentes a pesar a pesar de que la presidencia dijo en más de una ocasión que respeto

Voz 1418 25:42 claro que no habría problema ninguno

Voz 43 25:45 no había problema que eso sí era un problema importante pero al terminar con lo que es la calle que tiene su propia junta ejecutiva la fiesta en la calle entonces fue yo creía que íbamos a hablar de COAG se repitieron los argumentos se repitieron los argumentos hasta que llegó un momento que le dice a la presidencia si no no vamos al orden del día yo me voy

Voz 14 26:12 y qué pasó

Voz 43 26:14 pues que me tiro tiene razón y el secretario también tiene razón ahora amigo lo vamos a empezar con esto pues no no fue así se fue alargando estas que tú fuera navegando esta actitud

Voz 1418 26:27 al en la noche pues hay que marcharse

Voz 43 26:29 se levantó la sesión los siguientes puntos ni se tratar obligada es decir Bono algo que para una sesión formal y de hecho pues

Voz 45 26:39 como era sorprendente

Voz 43 26:42 mucho más porque estamos en las fechas que estamos si no se modifica esto pues la agrupación ellas están ese dando tienen que saber en dónde se van a meter

Voz 11 26:54 pero la base del concurso claro ustedes qué pero pues te llevaba hay que que que quería debatir

Voz 43 26:59 pues yo tengo la certidumbre de que el resto de compañeros que estaba allí nos llamaban ninguna esta porque nadie reclamó hablar de hecho de hecho la Asociación de Autores que yo representaba porque porque la selección de autores pues allá pues a ver creo que fue mayo por ahí hizo una propuesto hizo una asamblea sea una serie de medidas ida remitió al Ayuntamiento no obstante yo las yo pero allí no se habló ni de las que llegó la autora ni de las demás que ya digo sospecho que no llevaban ninguna ir la cosa tiene bastante más importancia de lo que parece porque puedes porque no se no era el momento claro yo no hay tiempo es lo que se dice todo

Voz 38 27:50 pequeño zar en una fase

Voz 43 27:52 nacionales bien hecha esa chino al clásico parcheo de lo del año anterior

Voz 14 28:00 sí sí sí que es verdad que todo los años se dice vamos a trabajar a tiempo pero nada

Voz 38 28:04 ya verás cómo se elige como suelo pero vamos a María

Voz 11 28:10 de primero que la que el presidente presidenta de del Patronato hará así o también que es recto pero miembro del porque todo muy numeroso miembro y miembro no atención a a lo que es el Patronato del Concurso Oficial de un a la base

Voz 43 28:25 no no no que va nada nada en absoluto yo digo yo lo reclame más ocasión bueno pues el interés estaba centrado en que allí hay hubo alguien que dijo que le entreguen a lo mejor como hipótesis que los miembros de a agrupación darse de alta como autónomo para aclarar el fallas claro eso es una barbaridad a pesar de que la presidencia insisto lo dijo en más de una ocasión que respecto al cual no hay problema no obstante el secretario dijo que se iba a hacer una consulta vinculante no informativa vinculante tanto a abajo como así lo había Hacienda ya se sabe pero bueno no es que esté arreglado sino ya se sabe el camino que hay que hacer pero que se iba a hacer una cosa entonces vamos a hablar de Cuba pues si yo sin hablarse

Voz 11 29:23 prevista hay convocada una próxima reunión del padrón

Voz 43 29:26 pues yo lo ignoro los no es cierto que en aquella ocasión la presidenta dijo que para el tema eche candente de agrupaciones tienen problemas con Hacienda Hay todo esto que habría más Reunión pero no no fija fecha nada ir a la altura que estamos que yo sepa no sabe cómo

Voz 11 29:50 por tanto no que lleva entorno al concurso a grosso modo cuál era si pueden saber

Voz 43 29:56 bueno pues la sanción de autores llevaba las clásicas bueno la novedosa que la quieren que la sesión novedosa que es usado fuera paritario en número dos hombre y que la apuntó el presidente de jurado lo eligiera que el Ayuntamiento a su vez el eligiera no de una bolsa sino que el libremente quisiera para vocales con unas limitación que los locales no podían tener parentesco entre sí es decir yo no podría Si yo fuera no podía ser mi hijo yo mismo sobrada no la tuviera en costes tanto si lo que un poco más complicado claro tal vez pues que fueron personas que estuvieron un poco especializada tanto digamos en literatura popular en la letra digamos conocimientos de música etcétera ir por ir a la vez las de visión la esto los puntos dividido en en letras música e interpretación

Voz 11 31:04 bueno hasta que no se pudieron debatir bueno pues así está así ocurrió las cosas ya fue testigo directo de la vida pues nos llevaría a ver si se cree ya que habrá tiempo para su modificación en cuanto a a las bases del concurso del próximo año

Voz 43 31:19 pues eso es que son diga que hacerle una lectura entera porque hay hay hay artículos que se contradicen unos con otros en fin que no lo voy a explicar yo ahora porque sé que esto es larguísimo pero habría que estudio muy enserio supongo supongo que las modificaciones van a hacerse a la a la carrera pues sobre eso se aceptan lo que dice lo tome pues sí o no adelante ya hecha iba muy esa esa afectan poco

Voz 11 31:50 cómo está el tema el tema del presidente una lo que tú contaba ante el sondeo entre lo asociado a autores pero claro me da la intención de que el Ayuntamiento puede poner un presidente de un lado a finca a su nombre que a la vez nombre también ideológicamente digo eh

Voz 14 32:07 aún jurado afín que no no sé

Voz 43 32:11 bueno es que antes no lo he dicho vamos que me da la la propuesta que llevaba auto autor es que el presidente lo eligiera entre los representantes de cada asociación Urbanismo allí representado que siempre que no concursar es decir si yo concursar a Ica estuviera allí yo no podría proponer pero bueno eso no lo puede hacer otra osea el los estantes de los coches etcétera antifaz de todo esto todo eso proponen un presente esta persona lo afecta ya a partir de ahí ya es tu responsabilidad es decir el los vocales ha parecido a lo anterior

Voz 11 32:57 bueno pues José María morado que muchas hace como siempre por estar aquí

Voz 38 33:01 bueno me encantado tanto problema gracias hasta luego buenas tardes

Voz 48 36:17 qué tal Carlo al palo en la Ciudad Deportiva del Rosal sí pero y lo hace bien encaminado porque son las presentaciones de los futbolistas demonizado y la rueda de prensa ver entrenador habitualmente a la conexión claro por eso pasado a son el palo porque habitualmente además la rueda de prensa de representaciones suelen ser en el estadio Ramón de Carranza pero en esta ocasión puede aprovechando la previa de del partido y que todos los metió íbamos a estar aquí en el Rosal pues se han presentado al X ahí lo como jugadores de Cádiz aquí las

Voz 1418 36:48 la Deportiva del equipo cadista loco han coincido

Voz 48 36:51 digo Carlos en qué es lo que quiere el Cádiz o que la plantilla amarilla es capaz de pelear por el ascenso a Primera División así que vamos a ver qué es lo que hace este Cádiz Cairo ya entrena con con el equipo pero hasta la próxima semana no estará a las órdenes de Álvaro Cervera aquí sí que podrá jugar unos minutos en el partido del domingo un partido que ha dicho Álvaro Cervera que va a ser muy difícil ante un rival correoso típicos de Segunda División A además fue cambios

Voz 1642 37:18 su forma de jugar dependiendo les iba a hacer como local lo cómodo

Voz 48 37:20 qué le va a costar al Cádiz trabajo abrir la lata así que vamos a ver un partido rabito en el que el fue tendrá que llevar el control encuentros pero Álvaro ya reconoce que tiene futbolistas para jugar a otra cosa que no sólo sea el contragolpe que para que salga bien fue que necesita que en muchas circunstancias

Voz 1418 37:38 lo sucedido en Albacete muy bueno pues el ambiente

Voz 11 37:40 me en el seno de del equipo el ambiente en el seno de la plantilla en el seno de los aficionado como un se palpa eh

Voz 48 37:47 el tranquilidad ya se va calmando eso han calmado las aguas Carlos después de la destitución de de Juan Carlos Cordero al final la pelotita en lo que hace que que se hable de un cosa o de otra el buen juego el el Cádiz en el partido completo pero sobre todo la segunda parte de Albacete irse punto sumado con sabor a a Victoria porque además puro conseguir pues los tres puntos pero que había adelantado muy pronto el papel sino no fue capaz de darle la vuelta al marcador pero bueno buenas sensaciones en la plantilla también entre los aficionados entre el cuerpo técnico con muchas ganas de conseguir una nueva victoria en el estadio Ramón de Carranza domingo ocho de la tarde ante el Alcorcón ya lo saben es decir a City media entre Radio Cádiz noventa de onda media Radio Cádiz juntos

Voz 0748 38:30 pues que hemos conseguido por fin hablar con quién estamos tras haber sido pues podemos puede estar con él en esta como hizo con el profesor triquiñuelas creo que la Universidad Rey Juan Carlos No estoy seguro

Voz 14 38:39 lo que nos va a dar la solución para hacernos a todos multimillonario eh venga de manera ligada de manera legal de manera no

Voz 48 38:48 no sé si sería posible pero me encantaría tener una una clase con el profesor triquiñuelas con el entorno

Voz 10 38:56 lo que era difícil pero no pero bueno he ido muchas veces a lo Carlos es el principio Maqueda esté cumplir mi sueño Mi primer cliente lo escuché primeros éxitos cuando las cosas se podían más difíciles eres tú el que sabía qué rumbo a día que tomar dan

Voz 0748 39:32 que al cierre de este primer tiempo de Eloy porque Cádiz temperatura de veintiocho grabados la que tenemos ahora en nuestra ciudad máximas que superan hoy te veintiocho grados y mínimas de veinticuatro sensación térmica de veintinueve y una humedad del cincuenta y seis por ciento a la velocidad del viento que es de componente oeste ocho kilómetros por hora les digo si tiempos y la marea pleamar será a las dos de la tarde la historia de las ERE ahora las noticias

Voz 17 45:10 Radio Cádiz Cadena SER

aguas de Cádiz va a duplicar el número de fuentes públicas de agua potable de la ciudad para que haya una por cada mil habitantes para que puedas encontrar una fuente a menos de cinco minutos caminando por nuestras calles parques y jardines para ello hemos diseñado un modelo original para Cádiz que recoge elementos arquitectónicos de nuestra historia porque queremos una ciudad sostenible amable y respetuosa con el medio ambiente porque el agua es un derecho

Voz 7 45:41 bueno algo nuestro derecho

Voz 0748 48:09 venga segundo tramo del Hoy por Hoy Cádiz hasta las dos menos cuarto acercándonos a las cosas de Cádiz y su provincia queremos hacer dentro de un poquito con el actor Pepón Nieto en que vivían a Khadija representar bueno pues de la comedia del las mentiras no hay María Barranco entre otros autores que queremos hablarle de la Semana de la Movilidad con Daniel López Mari Juan estaremos atentos bueno pues

Voz 11 48:30 a este inicio de curso y a la que tiene el personal de aprender idiomas como una academia que lleva ya veintidós años hay enseñando al personal pero al abrir ese segundo tiempo del Hoy por Hoy Cádiz bueno pues hablándoles de proyectos hoteleros y uno muy singular realmente parece que en un enclave maravilloso único como es el Faro de Trafalgar IU un inyector de este Prieto es Mike

Voz 14 48:56 el Ramos Grosso que tenemos creo que lo pero el teléfono Miguel muy buenas tardes hola buenas tardes bueno que no te coger de nuevo porque también ha sido Héctor del proyecto que ha convertido parte de la Casa de las cuatro torres

Voz 11 49:07 en un alojamiento hotelero no

Voz 1418 49:11 así es acabamos de entregar esa obra el promotor que bueno hemos hecho la gestión integral del proyecto de la tramitación de los permisos la obra y la explotación durante el primer año no muy bueno pues la verdad que yo creo que ha quedado perfecta está todo el mundo muy contento así que eso bueno

Voz 11 49:31 de lo que sí por ciento que cuando se inició pero todo esto exaspera esperan los trámites administrativos

Voz 1418 49:38 bueno hay que tener damos la respuesta es sí pero también es verdad que hay que entender a todas las partes tanto el paro Trafalgar como la casa las cuatro torres son entorno digamos es la casa de acuerdo Torres es un BIC está catalogado con la máxima protección que otorga la Junta Andalucía el Faro de Trafalgar está en entornos BIC también respecto al Faro de Trafalgar para que nadie se se sustos hay que decir que eso no es realmente un hotel su proyecto turístico se va a que va a digamos incluir dentro de de el proyecto la posibilidad de pernoctar en las casas de los antiguo floreros no quiere decir que allí se vaya a tocar dice vaya a vaya a hacer una torre como la del Algarrobico que hay ya todos es espantado de las cosas

Voz 11 50:37 Miguel pero lo de la plaza de una realidad en qué fase está el Prieto de del Faro de Trafalgar

Voz 1418 50:46 pues el Faro de Trafalgar por entre los socios del proyecto digamos que que nos tomamos un poco a broma las decimos que no nos falta ningún perejil porque está en un entornos BIC al lado del edificio de El Faro hay una antigua receptor de Almenara con lo cual ha habido que sol tramitar digamos el proyecto ante Cultura luego está en dominio público marítimo terrestre está afectado por la Ley de Puertos por la Ley de Costas está en el entorno un parque natural osea que verdaderamente es un yo tan singular que se puede entender que es la tramitación será lenta también es verdad que algunas veces nos preguntamos cómo derechos

Voz 14 51:30 en ese instrumento como está ahí es decir en qué fase todavía viene fatal está