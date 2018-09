Hoy por Hoy Cádiz (24/09/2018)

Voz 1 00:00 Toni Garrido

Voz 0648 00:11 buenas noticias Andalucía al hacer la nueva ley de igualdad garantizar la subida de las pensiones no contributivas conforme al IPC son las pensiones más bajas que reciben casi ciento siete mil andaluces y andaluzas en su mayoría mujeres un avance legal que aprobará el Parlamento andaluz este miércoles que valoraba esta misma mañana la consejera de Asuntos Sociales María José Sánchez Rubio

Voz 3 00:29 con la nueva ley que además va a garantizar el incremento del IPC en las pensiones no contributivas para hacer justicia con tantísimas mujeres trabajando en su casa trabajando en el campo trabajando donde podían no cotizaron nunca y que finalmente se han encontrado sin de esa asistida

Voz 0648 00:49 la presidenta de la Junta preside en Puerto Real Cádiz la inauguración del curso universitario en el que están matriculados doscientos cuarenta mil alumnos en las diez universidades públicas andaluzas más de noventa mil Se benefician ya de las bonificaciones a la matricula por las asignaturas que hayan aprobado el curso anterior y el padre de nacionalidad estadounidense detenido como Pérez

Voz 4 01:08 junto autor de un delito de filtración de menores tras haberse llevado

Voz 0648 01:21 Pepa Bueno recoge a esta hora en San Fernando Cádiz el premio Cortes Real Isla de León a los valores constitucionales por su defensa de la igualdad real más noticia Andalucía en Hora catorce a partir de las dos y cinco de la tarde

hola qué tal muy buenas bienvenidos aquí a la sintonía de la Cadena Ser en Cádiz bienvenidos a este tiempo de radio a esta edición de este lunes veinticuatro de septiembre

Voz 16 05:33 de tintes muy veraniegas las que tenemos porque por nuestro bien que dio cuenta el personal pobreza te tienes

estamos en una jornada que efectiva en San Fernando para que todos los actos conmemorativos del veinticuatro de septiembre también festiva en Jerez de la Frontera por su patrona la Virgen de la Merced por tanto también muchas felicidades a todas las Mercedes y al Merche escenas de su onomástica

aquí estamos nosotros ha hasta las dos menos cuarto acercando a las cosa de su provincia en un lunes donde no va a faltar la tertulia deportiva más desenfadado Anguita que llegaran muy calentita bueno pues eso en el segundo tramo de este tiempo de radio

Voz 16 06:14 yo antes hablaremos

la propuesta de una iniciativa novedosa

Voz 5 06:20 se acabó el portuense José López Esther así José López era tiene un pequeño con parálisis

Voz 16 06:26 cerebral Juan Zavala

Voz 5 06:29 pronto de vivir siempre en una silla de carrito bueno pues Se ha puesto y ha ideado junto a un ingeniero

Voz 18 06:38 bueno pues una una para todo

Voz 5 06:40 aunque añadido esta silla este carrito bueno puedes hace bastante más fácil para los padres el llevar este tipo de silla hace más divertido a lo pequeño afectado por esta enfermedad

Voz 17 06:54 así miraré bueno pues su atadura a esa Aveledo con José

Voz 5 07:00 López Esther al filo de la una menos cuarto

Voz 17 07:03 también vendrán los titulares de la jornada dando en el ámbito de la información genera

Voz 16 07:08 como en el ámbito de la información

Voz 17 07:09 llevan una semana aquí muy interesante en cuanto a la actividad en nuestra

Voz 5 07:16 da por porque el jueves a partir de las seis de la tarde en el Oratorio de San Felipe Neri bueno pues entendemos la presencia de la vicepresidenta del Gobierno donde el líder del Partido Popular en líder del ciudadanos y de un gobernante del ejecutiva de él

Voz 17 07:29 podemos repetidamente Carmen Calvo Pablo Casado Albert Rivera y Rafael Mayoral hablando de la posibilidad de la reforma constitucional será un acto a las seis de la tarde en el Oratorio de San Felipe Neri para qué

Voz 5 07:46 ya bastante expectación lo cierto y también hoy

Voz 17 07:49 en San Fernando Pepa Bueno de yo no hablar del compañero Francia

Voz 5 07:52 pues recibe el galardón veinticuatro de septiembre hoy el Premio a la Labor Informativa

Voz 16 08:02 por lo demás

Voz 5 08:03 que continúan bueno pues esos coletazos veraniegos y en el personal que no tiene muy claro hincha

Voz 17 08:10 cuando va poder ya bueno puede utilizar unas

Voz 5 08:13 aquí venga sintonía de la SER

recordándoles que a las dos menos cuarto llegará como siempre como corresponde a cada día la Cámara de los balones con Manu Sánchez prisa pero sin pausa entramos en materia aquí en la sintonía de este que es el programa más gaditano de la radiodifusión mundial el Hoy por hoy venga al lío

Voz 17 12:03 prácticos arroba muy buenas

Voz 1208 12:05 de Patti Smith comenzar hoy en San Fernando una ciudad que está celebrando su pasado y que está recordando hoy a Las Cortes constituyentes que sentaron las bases las bases hace hace lo voy a decir bien hace doscientos ocho años para la redacción de la primera Constitución liberal española la Pepa de mil ochocientos doce Esta es una fecha marcada en el calendario local de la isla aunque también la celebración tiene ámbito universal porque la Constitución de Cádiz fue el espejo en el que se miraron luego las constituciones fundamentalmente iberoamericanas como saben de la importancia de la traviesa celebra hoy en el Real Teatro de las Cortes de entrega del IX Premio Cortes de la Real Isla de León a la directora de Hoy por hoy la periodista de la Cadena SER Pepa Bueno por su implicación en la jornada de reivindicación de los derechos de las mujeres

Voz 24 12:52 el día ocho m el acto

Voz 1208 12:55 a las doce de la mañana unos minutos antes la alcaldesa Patricia Cavada ha explicado que como este reconocimiento al esfuerzo feministas se actualiza el espíritu de las Cortes de San Pablo

Voz 25 13:06 bueno teniendo en cuenta la relevancia del propio hecho histórico de veinticuatro de septiembre de mil ochocientos diez importante actualizar no y trasladar esa conciencia de lucha y de cambio de la sociedad de los diputados instaladas realidad actual lo hacíamos el año pasado con hace dos años con ese reconocimiento ACNUR y hoy después de ese ocho de marzo que ha marcado un después con una movilización en mano en más de ciento setenta países Cassetti tiñeron de morado y que han sacudido nuestra conciencia en todos los medios de comunicación en los bares y en los comercios en las casas se habló y se debatió de igualdad y de mujer era importante también traerlo aquí a la cuna del constitucionalismo a San Fernando

Voz 1208 13:48 con Pepa Bueno agradeciendo también con estas palabras el reconocimiento

Voz 3 13:51 se presentó honradez el premio en sí mismo y de ir el motivo por el que han considerado que este año sea yo la la premiada no pero es que es la democracia sí mujeres no es democracia en un sitio como éste donde se pusieron los cimientos de de los valores democráticos españoles que incorporen a esos valores el del feminismo y la igualdad me parece cerrar realmente cerrar el ciclo no hacer verdadero el espíritu constitucional

Voz 1208 14:22 eso en San Fernando en Puerto Real la presidenta de Andalucía Susana Díaz y el rector de la UCA Eduardo González Mazo están presidiendo también en este momento el hundimiento de apertura del curso académico dieciocho diecinueve en las universidades de la comunidad andaluza acto al que asistió también la presidenta de la Diputación Irene García el portavoz y presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos Juan Marín la Cámara andaluza está acompañado por cierto por el parlamentario de Ciudadanos por Cádiz Sergio Romero el dato se celebre en la Escuela Superior de Ingeniería como decimos del campus de Puerto Real ha habido comenzar hace unos minutos y normalmente nos hacemos eco de su contenido en el informativo Hora catorce y por otra parte el Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC ha presentado esta mañana el proyecto ciencia en el puerto financiado por la Fundación Española de la ciencia y la tecnología una actividad que se ha desarrollado en el muy allí ha estado esta mañana Merche hubiese

Voz 26 15:14 el buque Sarmiento de Gamboa del CSIC abre hoy sus puertas a la ciudadanía para presentarle el proyecto Cienciano el Puerto cuyo objetivo es dar a conocer todo el ecosistema marino un punto de vista científico Jaime Pérez del Val jefe de área de Cultura Científica del ciclo

Voz 27 15:27 se trata de demostrar a los ciudadanos de la ciencia que se hace en España y las instalaciones científicas que en este caso es decir eh tiene que utiliza e instalaciones científicas no el objetivo final es es mostrar el valor que tiene la ciencia para el para el desarrollo y el progreso de un país entero

Voz 26 15:54 entre hoy y mañana se realizarán visitas guiadas al barco y está dirigida por los especialistas y técnicos del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía en la Unidad de Tecnología Marina del CSI

Voz 1208 16:04 gracias Merche y felicidades y por último otro dato más Carlos en la apretada agenda de la mañana la toma de posesión del nuevo almirante de la Flota Manuel Garat Caramé una tomaba comenzará a la una de la tarde en la base naval de Rota para ser exactos abordo del buque anfibio Juan Carlos I amarrado en el muelle de la base naval derrotada también

Voz 5 16:22 a esa actividad acudiremos a catorce

Voz 1201 16:28 bueno pues nada que

Voz 5 16:30 petición de redacción para Merche a día han dado como lo va a celebrar

Voz 2 16:34 Machado que muchas veces mucho hace muy bueno Merche como lo va a celebrar buena comida familiar

Voz 1201 16:45 abonada lo veo Paco gracias por lo que yo no he dicho luego de la comida lo lo loco

Voz 37 21:27 los viejos reyes con entre dos porterías

Voz 5 21:34 venga sintonía de la Cadena SER tiempo aquí para el Avance deportivo con la valoración de lo que ha sido el fin de semana principalmente en cuanto lo que se refiere exclusivamente al Cádiz Club de Fútbol Ignacio la Varga muy buena azar hola a muy buenas bueno pues varapalo ayer ahí saltan pequeñas alarma José faltan armas medianas

Voz 1047 21:52 hombre en cada en cada uno de según qué era ver la la botella porque estadísticas ahí para todo ayer partes y estuvo muy mal sobre todo en la primera parte es verdad que con el cero cero El árbitro anula un gol legal a Carrillo habría cambiado la película obviamente pero bueno lo anuló y es cierto que el fue combinar todo el primer periodo completamente por la Agrupación Deportiva Alcorcón cero dos al descanso tras las reanuda acción Álvaro Cervera cambió quitó Perea metió a José Mari blindó más el centro del campo el partido se equilibró pero el Cádiz no fue capaz de hacerle un gol a Alcorcón que no había ganado fuera de casa y que no había marcado tampoco como visitante hacía un año que el Cádiz no perdía en Carranza de cine alguna vez había que perder el Cádiz pierde un año después jugando como como local pero también es cierto que los últimos diecisiete partidos el Cádiz sólo ha conseguido dos victorias contamos evidentemente la temporada pasada en los últimos diecisiete partidos sólo son dos victorias ya la primera parte

Voz 38 22:55 sí fue horrible muy mal el el Cádiz

Voz 1047 22:59 propio entrenador Álvaro Cervera lo veía así fue muy duro como el equipo el partido no

Voz 27 23:05 estas cosas hay que olvidarlo ha pasado la primera parte es lo peor que yo recuerde que eso entra o no lo peor en la segunda hemos igualado igualado que no pasará lo de la primera eso lo hemos conseguido y los hemos parado poco también seguramente yo esta tendencia por más tenemos un pueblo de empuje con el balón parado pero en ningún momento como estaba el partido

Voz 11 23:32 no

Voz 27 23:33 no está muy lejos de lo que lo que yo quiero esto las a la segunda parte de Mallorca la primera Tenerife estamos muy lejos de lo que de lo que queremos y a mí no me gusta hacer un partido aislado aquí una medida parte aquí no creo que el equipo tiene que ser mucho más sólido

Voz 1047 23:52 esos dos está Álvaro Cervera siempre generalmente hace un gran análisis de dos partidos pero de momento parece un comentarista además que el entrenador del equipo pudo pues si no le ha gustado sí tiene detectado cuál es el problema en sus manos está el solucionarlo es cierto alude muchas veces el entrenador a que cuando el Cádiz quiere jugar al fútbol a jugar al toque a jugar a la pelota por dentro y demás es cuando vienen los problemas que Cuddy tiene que ser lo que has sido en las últimas temporadas pero no se libran tampoco los futbolistas que estuvieron muy mal Salmo Manu Vallejo es increíble cómo te fue jugador azteca entrenándose ha echado el equipo a la espalda todos los equipo todos los jugadores buscaban buscaban a Manu que tenía descaro que encaraba que se iba a ya que volvía a ver leal a pelearnos es un soplo de aire fresco pero sólo con Manu Vallejo no basta y hay que aportar mucho más una situación no es preocupante pero no mucho quiero decir esto acaba de empezar él que está a dos puntos del descenso a Segunda División B queda todavía un mundo pero urge mejorar urge darle un cambio de de tiempo más esto porque no ha sido un buen inicio de temporada y lo que es peor no no sabemos con qué mimbres se va a dar un empujón hacia arriba

Voz 5 25:11 adiós al principio parecía todo el mundo que dice ha creído escuchar el equipo que mejor plantilla que el pasado año

Voz 1 25:17 yo creo que sí hay mejor plantilla que el año pasado

Voz 1047 25:21 con matices no siempre esto es lo mismo creo que en el luego hay momentos puntuales no

Voz 11 25:25 los dos centrales están horrible Marco

Voz 1047 25:28 a Mauro indicó Yi So una sombra de lo que fueron el año pasado los laterales y sobre todo Matos en el izquierdo sufre muchísimo le cogen la espalda constantemente creo que tiene el un muy buen centro del campo creo que en banda izquierda Manu Vallejo es un futbolista y pues eso que que has sorprendido y que está cumpliendo por encima de lo que se esperaba de él y haciendo un magnífico papel en la derecha Salvi es una auténtica sombra de lo que fue el año pasado ya sigue teniendo el mismo problema de de otras temporada no tiene gol Carrillo bueno pues un año y medio ya hecho seis goles en total Ayesa anula un gol pero un poquito más es Romera encima lo tiene suerte con las lesiones Mario con fechas este año se le deja fuera de la convocatoria porque no caben todo Lequi llega no está todavía para para jugar tiene que cambiar la cosa tiene que mejorar el Kanye mucho mejor que el año pasado en el centro del campo pero con eso no basta ir tiene un porqué

Voz 38 26:27 Emma yo creo también de eh

Voz 1047 26:30 de Tendero devolver a captar el mensaje del entrenador ese Cádiz que no concedió ocasiones que mordía que luchaba hasta la extenuación que iba el sueldo que metía la cabeza el pie del rival contrario si necesario eso a día de hoy no lo vemos así es falta intensidad su falta de hambre pero tiene que cambiar el Cádiz sobre todo ese aspecto eh

Voz 5 26:50 su rival el próximo rival

Voz 1047 26:53 en el IFE el próximo sábado a las ocho de la tarde y mañana tenemos una tertulia muy especial a partir de las tres y veinte por primera vez en la sentar juntos ante una radio un medio de comunicación el presidente de Cádiz Manolo Vizcaíno el director deportivo Óscar Arias sentado mañana a las trece veinte no inconvenientes en la tertulia Alfaro hablando de presente del futuro de lo que se vivió ayer en Carranza porque una pequeña parte de la afición gritó aquello de Vizcaíno división es cierto segundo llegan mensajes en redes sociales que otra parte de la afición

Voz 5 27:26 sí sí me he encontrado pito pito Aíto

Voz 1047 27:29 ese cántico pito es el cántico que provenía de de fondo sur pero eso ya se nota una cierta división en el Kadima que que no es bueno pues a eso va a responder mañana vizcaino iba a responder también o Canaria a ver qué es lo que espera de ETA

Voz 17 27:41 venga pues Ignacio que os escuchamos poquito más tarde

Voz 5 27:43 a tiempo también pasa porque por lo que me gusta haremos lo

Voz 17 27:46 seguimos sin teoría de la SER en cada eh

Voz 1 27:55 quieres sentir tú piel lisa y C2

Voz 0419 27:57 este centro Lola Burgos te lo pone más fácil que nunca elimina tuve ya de forma definitiva con el láser de diodo centro Luna Burgos tenemos tarifa plana por veinticinco euros la sesión sí sí sólo veinticinco euros la sesión contratando Bona de seis sesiones además con vida a las zonas que necesites ICREA un pack a tu medida centra Lola Burgos

Voz 1 28:18 en Chiclana o Lola Burgos punto com

Voz 13 28:22 las cocinas los los materiales nobles el parque cerámica con importante la cosa es simplemente irrepetible como nuestra exclusiva promoción del catorce al veintinueve de septiembre visita a tu tienda Porcelanosa y aprovecha nuestros descuentos especiales Porcelanosa siempre mucho más y ahora por

Voz 1 28:44 nuestras tiendas sin Jerez Puerto de Santamaría Puerto Real tres caminos y Algeciras El Puerto Jerez y Puerto Real abrimos sábados tarde clínica a natural del Clínico de ontológica tan diferente como natural ahora en Cádiz y Chiclana

Voz 0419 28:58 con los mismos profesionales en todos los tratamientos expertos en implantó aquí hay ortodoncia no somos franquicia vine conocernos se Calle Ancha once Cádiz y ahora en Plaza de España cinco Chiclana naturalmente punto es sonreír es lo natural

Voz 39 29:12 aguas de Cádiz va a duplicar el número de fuentes públicas de agua potable de la ciudad para que haya una por cada mil habitantes para que puedas encontrar una fuente a menos de cinco minutos caminando por nuestras calles parques y jardines para ello hemos diseñado un modelo original para Cádiz que recoge elementos arquitectónicos de nuestra historia porque queremos una ciudad sostenible amable y respetuosa con el medio ambiente porque el agua es un derecho humano

Voz 30 29:39 algo de Cádiz nuestros derechos

Voz 1 29:44 cierto piel lisa

Voz 0419 29:46 existe su centro lo da Burgos te lo pone más fácil que nunca elimina tu vello de forma definitiva con el láser de diodo en centros de Burgos tenemos tarifa plana por veinticinco euros la sesión sí sí sólo veinticinco euros la sesión tratando Bona de seis sesiones además combina las zonas que necesites ICREA aún Paca tu medida centra Lola Burgos

Voz 1 30:07 en Chiclana o el Lola bordos punto com

Voz 21 30:09 el mundo ventana además de mejorar tu hogar queremos hacerte el cambio de ventanas más fácil si te has quedado sin subvención no lo dudó de si venga a vernos tiramos la casa por la ventana y seguimos manteniendo grandes descuentos y financiación de hasta doce meses sin intereses ventanas a su medida el mundo ventanas distribuidor oficial de ventanas de PVC Hermes diez con perfiles como Céline adquirida Cayetano del Toro veintiséis Cádiz mundo Ventana mejoramos la calidad de tu hogar

Voz 5 30:43 pues seguimos aquí en la sintonía de Radio Cádiz en la sintonía de la Cadena Ser nos vamos a marchar hacia el Puerto de Santamaría para dialogar con José Antonio López Esther a su hijo padece parálisis cerebral e imponer una mala praxis médica durante el parto es bueno pues el hijo del protagonista de una historia que tiene al padre como bueno pues el que ha ideado un instrumento un artilugio para que bueno es puede hacer más llevadera también tanto para el paciente como para los propios padre el hecho de salir a la calle con una cita de de Rueda eh para persona con cierta discapacidad José Antonio López era muy buenas tardes

Voz 41 31:24 muy buenas tardes saludos saludos a todos

Voz 31 31:27 bueno mucho aquí las interiores y que lo que

Voz 5 31:32 te tenemos y todo lo que hemos visto en You Tube no lo es

Voz 31 31:35 en esta información a través de un amigo Jaime Mc Pherson cuenta uno Ken que

Voz 5 31:39 sí hay ideado así a groso modo

Voz 41 31:42 a ver si si el problema que tuve eso sabes que manipular niño de este mismo pensando ya mayores con parálisis pues te exigen un esfuerzo físico muy grande de pues yo tuve un típico problema de cadera allí no podía sacarlo a pasear y claro tuve que ver la manera de poder hacerlo así que se me ocurrió poder usar un un patinete eléctrico de estos tipos Robert porque tienen ahora todos los niños

Voz 11 32:12 para para pasear la suya

Voz 41 32:15 claro era era era imposible al sí que estuve viendo la manera de poder e unirlos he para poder valga para que fuera cooperativo no en todo al final me con junto con un amigo que ingeniero que se llama Pablo Carrasco desde Málaga porque tú tú moviéndolo llegamos aún a una a una solución que funciona de maravilla a partir de

Voz 42 32:39 contable lo puedes poner quitar

Voz 41 32:41 enviar una silla otra el resultado es que tanto él que empuja la silla como en este caso mi hijo que va

Voz 43 32:49 pues es

Voz 41 32:51 cambio total en la vida en el niño oyéndose por la calle va feliz te puede subir cuesta poder ir por los parques y convierte en una tarea que era un una labor que era muy dura que pasea todos los días a una silla de ruedas ponen algo divertido para para todos no

Voz 5 33:10 mucho más llevadero cuatro exactamente qué es lo que añadido a la silla

Voz 41 33:14 bueno no a la silla en la silla no son añade nada ni tampoco estos esto es un

Voz 43 33:19 es es un digamos

Voz 41 33:23 como una paras con unos con unos estribos que tú se lo pone a cualquier joven por luego enganchar cualquier sí a ruedas idea puede pedir digamos te lleva aquí también lleva a las sillas y aparte bueno es muy fácil de manejar osea yo yo lo lo lo llevo yo pero me lo llevé a mi suegra cualquier persona no primero no necesita de ningún tipo

Voz 43 33:44 de de digamos de nieve

Voz 41 33:47 libre especial ni nada incluso los niños pequeña ahora se pelean a la hermana lo primo todo se peleen por placer al niño y lo puedes cambiar el curso proponen otras y el otro niño lo usan en personas mayores

Voz 5 34:00 voy a hacer lo que quieras a bueno este hombre para usted mucho más llevadero evidentemente capaces de empujar pero sobre todo para el paciente en este caso para su hijo también es mucho más agradable eso pasa con con ese sistema

Voz 41 34:14 hombre más que agradable estimulante porque claro he hecho niña no no están acostumbrados a muchas sensaciones que para nosotros son normales para ellos no no no pueden acceder no sólo a al al movimiento de la velocidad sino yo por ejemplo me lo llevo por carriles bici por Schubert subo Colinas Si él aparte que él va a mi propia hermana La hermana blanco su bicicleta Hay el bar digamos que lo un es él ya es suficiente una visita más sano es que que el vaya por detrás Cotino sube esos tú extraerle una exclusión aparte de la motivación

Voz 43 34:51 lo que me dais es muy muy inclusivo

Voz 5 34:55 y esto lo haga usted aparentar no se puede patentar co cómo lo ves

Voz 41 34:58 si no si nosotros hemos presentado a patentes eh pero claro yo como digo voy por la calle la gente me para todo el mundo quiere uno del problema a la precipitada algo lo que estamos intentando ver es cómo poder convertir esto en algo que que lo demás puedan también disfrutar no entonces pues ahí está el siguiente paso es muy ha hecho un prototipo que funciona y lo que queremos es llegar a asociaciones eran personas que lo necesiten y queremos hacer en un producto que sea económico porque hoy en día todos sabemos lo que tenemos el problema que cualquier cosa asociado a una silla de ruedas a una ortopedia malo son miles de euros queremos hacer una cosa que sea muy barata que pueda usar e incluso de casa o cobró que también están los precios muy bajos y claro lo que no falta ahora mismo es convertir este prototipo con la patente en un producto que podamos hacer llegar a la gente cuando me pregunten hoy es conseguir unos aquí

Voz 5 35:54 claro muy bien bueno pues a las juegan aquí fábrica también en la bahía de calle monta en la Bahía de Cádiz bueno pues José Antonio López era que mucho que iba sintoísmo Gádir

Voz 41 36:02 lo que sí me gustaría poder de dejar ver el nombre de El agua es por si alguien que no

Voz 31 36:08 perfecto

Voz 41 36:10 ahí tu Buils punto com vale lo de Leteo

Voz 31 36:13 sí ID ha ido muy noble

Voz 41 36:16 H que él le ese punto con mucha ayuda ruedas de todos modos si entran en Youtube o Google buscan adaptar así a Rueda Jover Borrajo verbos considera ruedas seguro que no encuentra más fácil venga

Voz 31 36:33 no lo he dicho que venga enhorabuena Nos alegramos que parecen sobre todo por su pequeño mucho pequeño o los pacientes pero que pueden utilizar

Voz 41 36:41 es ese el objetivo es el bético hubieran puede muchísimas gracias a vosotros

Voz 11 36:45 a usted le parece claro

Voz 31 36:47 gracias

Voz 37 36:51 ya no

Voz 1201 37:16 bueno pues para mejorarla

Voz 5 37:19 en la vida de de aquellos a la que hay que me ha dicho que la verdad es que la salud es lo más importante

Voz 17 37:26 digamos que que no

Voz 5 37:30 fecha en la que nos olvida eh venga sintonía de la Cadena Ser en Cádiz

Voz 37 37:37 mira

Voz 44 37:44 buscas piso carne y ésta de modo no pierdas la oportunidad de vivir en una obra nueva en el casco histórico de caddie nuestra promoción de pisos de uno dos y tres dormitorios terrazas garajes céntricos con el mejor diseño y calidad le llaman seiscientos cincuenta y ocho noventa y tres noventa cuarenta y siete o en llave del Sur Hood tocó abrimos la puerta de su casa

Voz 30 38:09 aguas de Cádiz va a duplicar el número de fuentes públicas de agua potable

Voz 39 38:13 de la ciudad para que haya una por cada mil habitantes para que puedas encontrar una fuente a menos de cinco minutos caminando por nuestras calles parques y jardines para ello hemos diseñado un modelo original para Cádiz que recoge elementos arquitectónicos de nuestra historia porque queremos una ciudad sostenible amable y respetuosa con el medio ambiente porque el agua es un derecho humano

Voz 30 38:36 algo este Cádiz nuestro techo

Voz 45 38:40 uy no ha roto la lavadora ahora a comprar otro

Voz 46 38:43 con J Suazo López no servicio técnico y venta de repuestos de electrodomésticos del hogar y hostelería técnicos profesionales y seis meses de garantía Uf menos mal que está M J López la avenida del comercio catorce de Chiclana o en Suazo service punto com venderemos on line N

Voz 0419 38:57 cuántas plata López la solución más barata profesional

Voz 1 39:01 deja el móvil sitio para comer menos descargado la APP desde Italia y consigo ofertas diarios a precios increíbles

Voz 0419 39:09 la Bella Italia pizzería Advent saborea astas de pizzas de siempre como la brasileña en olvides que tenemos servicio a domicilio novecientos cincuenta y seis veintiséis XXXVI XXXVI pizzerías La Bella Italia grupo la bodega tradición culinaria

Voz 30 39:24 los chiringuitos Potito y el nuevo Beach Club Potito están abiertos todo el año

Voz 0419 39:29 sí que alegría poder disfrutar de ese marco único los trescientos sesenta y cinco días

Voz 33 39:33 pues sí tomarte una cervecita aun buen pescado o una copa con esas vistas da gusto además tienen nueva carta de tapas en el Beach Club Potito

Voz 0419 39:42 en a los chiringuitos Potito y Beach Club Potito en la playa Victoria a restaurantes a la mar en pleno centro de Cádiz en calle Platerías grupo Potito

Voz 1 39:51 de calidad

Voz 5 48:08 con la pachanguita pero antes también vamos a ir con la realidad es que generan Asociación Española de Lucha contra el alcance que tiene como presidente provincia la yincana dice Ignacio Moreno Ignacio Moreno muy buenas tardes

Voz 31 48:18 muy buenas tardes amigo Carlos bueno pues Ignacio que está inmerso en una jornada también importante para para ustedes no para todos en definitiva

Voz 42 48:27 sí efectivamente hoy estamos celebrando en toda España la recogida de firmas para apoyar la investigación contra el cáncer en toda la nación no si esperamos recoger mínimo quinientas mil firmas para presentarlas ante el Congreso de los Diputados hoy el ministerio correspondiente para que no solamente que se mantenga la inversión en investigación sino que consideramos que es fundamental para poder buscarle una solución al tema del cáncer no lo que sería lo ideal es que cualquier gobierno fuera el que fuera dedicar el presupuesto necesario a todos los temas de investigación pero visto lo cual hace necesario presionar cívicamente y presentar todas estas firmas para que el Gobierno siga invirtiendo en los temas de investigación desde la Asociación contra el Cáncer recuerdo que dedicamos aproximadamente uno entre diez doce millones de euros

Voz 31 49:41 no diga Darío costean

Voz 42 49:43 los A trescientos investigadores en toda España que estarán dedicados al estudio e investigación sobre temas del cáncer Si insigne avance en los temas científicos imposible poder solucionar todos los temas de canje

Voz 31 49:59 bueno y donde se están produciendo afirma que hay

Voz 42 50:02 hoy hemos estado en la plaza de San Juan de Dios desde las once de la mañana hasta la una y media aproximadamente esta tarde estaremos en la plaza del El Guillermo recogiendo también firma ir esperamos superar hemos puesto como base quinientas mil firmas pero estamos convencidos que vamos a superar ampliamente esa cantidad

Voz 31 50:25 pues ya su el presidente provincial de la Asociación Elustondo alcancen muchas de estar aquí y como siempre decimos enhorabuena por el trabajo e Ignacio un abrazo

Voz 42 50:33 muchísima muchísima gracia a vosotros por vuestra ayuda y colaboración mostró otro abrazo

