SER Deportivos Cádiz (12/09/2018)

Voz 1 00:00 Radio Cádiz Cadena SER corren nuevos tiempos

Voz 1047 00:07 vamos a escucharnos

Voz 2 00:11 SER Deportivos Cuddy

Voz 1047 00:26 hola qué tal bienvenido sintonía de Radio Cádiz tres y veinte de la tarde hasta las cuatro vamos a estar hablando de fútbol que tenemos ganas de hablar de fútbol después de todo el lío de estos últimos días con el cese o la destitución de Juan Carlos Cordero y el fichaje de área como director deportivo del Cádiz pues en medio de todo esto se quedó atrás la derrota de El Cádiz ante el Mallorca de la que se ha hablado muy poquito por mor de esa destitución de Juan Carlos Cordero pero no se puede quedar atrás el partido que tiene el esta noche a partir de las diez ante el Tenerife por eso vamos a ir con toda la previa con la última hora del conjunto cadista para este encuentro un partido que Álvaro Cervera pues no les gusta mucho la Copa del Rey pero que no imagine que nadie crea que la va a tirar porque Love de Cervera van a ir directos a por la Copa quiere Álvaro Cervera por su puesto que sí que el equipo amarillo sea competitivo en esta competición vamos a hablar de este partido del Cádiz ante el Tenerife Tenerife Cádiz diez de la noche desde las nueve y media lo vamos a contar en Radio Cádiz vamos a ir hasta para hablar con Ignacio De la Varga vamos a ir con la última hora de el Cádiz Club de Fútbol también la última hora del Tenerife nos la va a traer nuestro compañero Manolo a Juani vamos a tener el análisis de el rival como siempre con Jesús Cal tiempo para muchas cosas más Kike porque vamos a conocer una peña cadista vamos a hablar luego con Manuel Troncoso Chicharro amarillo y tiempo para el San Fernando o Kike muy buena

Voz 3 01:58 hola hola muy buena si si don Manuel Troncoso que van a reunirse en la Peña porque por lo visto ha puesto el Tenerife uno precio fuera de orbita aquí como protesta pues no van a hacer acto de presencia los gaditanos en el Heliodoro Rodríguez López

Voz 1047 02:17 el caddie que va a presentar cambios en los laterales lo iban a jugar Álvaro Cervera con Rober Correa también con Brian Oliván no viajar los titulares en el último partido de Liga y oportunidad para los nuevos futbolistas para los viejos en este caso que eran los que estaban la pasada temporada oportunidad para volver a hacerse con un hueco en el once inicial habla Álvaro Cervera no pudimos escucharle el otro día del tema de los laterales la importancia para Álvaro Cervera

Voz 4 02:49 de estos futbolistas en el plantel amarillo el tema de los laterales yo sé que es un tema menor para mí lo natural en full es un tema mayo

Voz 5 02:59 muy muy importante muy importante creo

Voz 6 03:03 lo que es el sitio porque lo equipo contrarios que hacen te aceptan entonces yo quiero tener gente que se ocupe de esa posición busco ese tipo de gente nosotros no somos el Madrid que podamos tener a Marcelo en el en la banda contraria porque incluso así el Madrid tiene problemas siempre por ahí siempre siempre nosotros somos el Cádiz tenemos que tener el el puesto bien ocupado que tenemos un jugador que es meramente atacante dar por ejemplo Brian que le gusta mucho que él perfecto pero te tienes que amoldar Cádiz nosotros no podemos latín es un poco la estación para mí Lola tres son muy muy muy importante muy importante para las labores pero hay una primero que es la defensiva de tratan lo que intentamos buscar yo creo que es un equipo funciona el equipo tiene muchas vi muchos visos de funcionar y no funciona piedras la papeleta a no funcionar pero es una opinión mía yo no la quiero que todo el mundo la compre pero cuando hablamos de hay que fichar delanteros secretario sí pero hay que tener buenos laterales eso es lo que lo que yo pienso

Voz 7 04:06 no

Voz 1047 04:10 es claro Álvaro Cervera con el tema de de los laterales como con todo estamos en Radio Cádiz nueve noventa de onda media noventa punto ocho de la frecuencia modulada también en Radio comarcas Sierra de Cádiz y en la Cadena Ser en La Janda Raúl Melero Pablo del Rincón y José Manuel Cabrales hacen que esto de de maravilla al otro lado del teléfono Ignacio De la Varga hola Ignacio la última hora de del Cádiz y con todo el mundo pensando en fútbol imagino

Voz 0913 04:37 el equipo ha entrenado se ha ejercitado en la en la mañana de hoy que bueno que era una oportunidad para reivindicarse a los menos habituales para que puedan ganarse el sitio caso por ejemplo de de Perea de Correa que perdiera la titularidad Brian en el día de hoy es decir que son partidos en donde la Copa digamos son muy valorada por el entrenador del año pasado lo recordaré incluso llegó a decir aquello de es un partido que está ahí en medio bueno si es un partido que está ahí en medio no marca de la temporada pero si viene bien como también esta enfermedad para arropar para ver a jugadores para que se reivindiquen como puede ser también el caso de portero David James que va a tener pocas oportunidades previsiblemente esta temporada y que hoy va va hasta el titular así que voy a quizás esa sea no la principal el principal aliciente ver el partido de hoy ver a los menos habituales que llamen a la puerta por derecho de el equipo de Álvaro Cervera yo creo que hoy por ejemplo Manu Vallejo no va a hacer dudar que agrava jugar el mundo me va a jugar en la otra hija habrá evidentemente más novedades con Perea por por dentro que yo creo que es también otros profundizar mucho que ver

Voz 8 05:49 que en un principio sólo según hablaba con los compañeros de de Radio Club Tenerife en estos días atrás

Voz 9 05:56 que me comentan que

Voz 3 05:59 Cervera dice que ha quitado me importa

Voz 0913 06:05 sí sí sí yo os he escuchado él velada el año pasado ya ya lo hacía ese partido que está en medio ha comentado antes el otro día decía que si tú haces una buena labor en la Copa de una mala labor en Liga la Copa no vale para nada y una de la realidad Cabildo va a ganar la Copa del Rey octava entrenador así que lo importante es la en la Liga en la mayoría de los equipos de Segunda División sí para la mayoría la Copa es nuestro porque España

Voz 9 06:31 de sobra así que saben que no van a llegar

Voz 0913 06:33 absolutamente nada salvo una sorpresa muy grande era diciembre está en los equipos de Segunda B y alguno de tercera que que hay como en el caso es que bueno me puedan ganarse un grande en la en la siguiente eliminatoria salvar la temporada como le pasó a él ayudó al Real Madrid me para ahora mismo la Copa es eso es un banco de prueba para ver a los menos habituales para tener esa posibilidad de que vayan creando donde los chavales

Voz 1047 07:00 no ya hemos hablado de bueno no tiene Álvaro más remedio que poner en el centro del campo a Edu Ramos junto con Fernando porque el pueden entiende o decía el otro día que Sergio el chaval de del filial pues para jugar de inicio igual le va a costar que si fuese una posición un poco más periférica una banda pues bueno pues igual que que si apuesta porque tú decías Pere han banda izquierda o crees que el míster le puede dar minutos a Salvador Agra ya Salvi

Voz 0913 07:26 yo te decía ante hagan a salir las bandas tarea por Perea por dentro do y arriba está Carrillo Daniel Romera tiene una quizá un poquito más la duda once cartel boca juegue con dos puntas y tire a Perea banda izquierda no tengo claro que peleaba jugar soy yo creo lo tenemos claro todo una también tengo casi claro que Manu Vallejo no va a ser titular que va a jugar el lunes en Albacete Manu Vallejo tiene vitola

Voz 1047 08:26 L'Equipe para un ratito solo no

Voz 0913 08:28 sí yo creo que la segunda parte del veinte veinticinco minutos lo va a tener para ir cogiendo ritmo de competición para ir ampliándose a los suyos y aparte sendos echando a lógicas y la semana pasada

Voz 1047 08:40 no estaba para él ni siquiera una convocatoria

Voz 0913 08:42 no puede ser que tres días después este para afrontar un partido de inicio por eso yo creo que jugará en la en la segunda parte

Voz 8 08:49 era importante para Brian Oliván que puede pegar el carpetazo porque hay muchísimos aficionados esperando que partido

Voz 11 08:57 sí lo hemos dado el centro del campo para arriba otra

Voz 0913 09:01 persona Gavidia la portería correr ahora lo banda ir con más extensos del posible posibilidad once del Cádiz Brian Oliván y la oportunidad de reivindicarse para habrá ayer si lo su partido ni un partido que está ahí en medio para Brañas un partido muy importante porque tiene el Barça el sitio también un partido es una doble eh el doble si lo no porque hay que tener en cuenta que el futbolista lleva mucho tiempo sin competir no va a tener no tiene mucha confianza así que quiere decir que no se le puede definir como si viniese jugando veinte partidos pero no tenía mucha guerra

Voz 1047 09:41 de hecho no ha jugado ni en pretemporada perdona Ignacio

Voz 0913 09:43 eso le por eso por eso que también es un marrón pese a lo entiendo marrón con nunca jugar siempre jugar de fantásticos pero lleva muchos meses y jugar no tiene ritmo de competición ninguna Icon la confianza imaginamos los por esto hay que ser cautos cuando con el chaval que aún así tiene que apretar los dientes dar un paso al frente y quitarle el sitio a a Matos ganó la partida a su competidor en el lateral he dicho sea de paso tampoco está muy bien

Voz 1047 10:13 también va a tener un partido importante Rober Correa para también redimirse de ese error en el último partido aquí en casa ante el Oviedo Ignacio De la Varga nueve y media de la noche y te escuchamos ya con la última hora del cambio

Voz 0913 10:25 ocho y media en Canarias no inmediatez pero luego no lo veíamos aquí estamos para contra de Carrusel Deportivo Cádiz ese te dice que hay de Coca y el lunes desde Albacete exhibió quiere el Albacete Cádiz

Voz 10 10:37 Ignacio Gracia

Voz 12 10:38 adiós

Voz 1047 10:44 ir de ahí estábamos hablando eso que decía Álvaro Cervera del partido de Copa del Rey vamos a rescatarlo para que lo escuches de el viva voz del entrenador

Voz 6 10:52 sí la Copa pasa que está mal que yo lo diga porque parece como la copa al al objetivo como no no no no da nada no no no la vamos a ganar hoy hablo con otros entrenadores dicen lo mismo sirve para para los jugadores que no que no vienen actuando aunque nosotros tenemos esta semana hemos tenido la mala suerte de que han caído tres o cuatro lesionado íbamos justas está en la Copa a Tenerife con dos partidos fuera de casa más todavía porque es Mallorca llegas casi ayer mañana te vas a Tenerife llega y lo tiene que ya un poco y luego aunque esto de como fuera otro hicimos una gran Copa el año pasado eliminamos a dos equipos de nuestra categoría ya un Primera ya no no veo que se hayan yo he nacido para los no es que nadie lo recordó nadie pues hizo una temporada al final la verdad es que el equipo bajó estar pero sí hizo una gran Copa del Rey sino recordar eliminó en primera y yo creo que nos iban a lo a nosotros

Voz 1047 12:09 antes de ir no ata Tenerife que ya estaba al otro lado del teléfono tres y treinta y dos de la tarde antes de hablar con Juani también muy pendiente de todo esto Tino Tovar que no les gusta la careta de de entrada con Eduardo

Voz 14 12:22 que dice que que muy serio Kike que Duque él no es Constantino Celestino

Voz 3 12:27 sí pero como no lo hemos no

Voz 1047 12:30 bueno vamos a ver qué es lo que podemos que es lo que podemos arreglar ahí dicho queda para que nuestros oyentes sepan que pueden opinar absolutamente de todo venga vamos abre todo este hombre atinó el lo que él quiera gloria bendita para para como también para bueno de de manos de Juani que ya está por ahí al otro lado de del teléfono o la mano muy buena

Voz 1371 12:51 hola qué tal buenas tardes partido

Voz 1047 12:53 para el Cádiz ante su verdugo de dos últimas temporada

Voz 1371 12:57 es verdad es verdad que tengo un equipo bueno que que ha conocido muchas veces el Tenerife con el con el caddie aquí te cuento que sí que hay ganas de de Copa del Rey

Voz 0913 13:05 aquí hay una espinita clavada porque durante años

Voz 1371 13:08 año al Tenerife de forma absolutamente arbitraria porque está claro que no han sido sorteos le ha tocado jugar siempre a domicilio y siempre contra el mismo rival que le correspondían liga el Tenerife llegó a poner una reclamación llegó a poner el grito en el cielo porque bueno no era normal que les Hubble tocará jugar con el Girona en Liga y luego al Girona en Copa que le tocará jugar con el Rayo Vallecano liga el un Copa bueno ha habido muchas eliminatorias durante muchos años consecutivos siempre fuera de casa para el Tenerife estaba en le toca jugar en el estadio Rodríguez López y te digo que por eso y también porque hay ganas de victoria el partido se está tomando con cierta seriedad por parte de de Joseba Etxeberria

Voz 1047 13:41 o sea que va a haber además también un buen una buena

Voz 8 13:43 entrada en Vélez de oro si con las

Voz 1371 13:46 verdad es que bueno sabes que están con razón las peñas del del Cádiz ciertamente molesta a todos los gaditanos que hay aquí en Tenerife viviendo que no van a poder ir porque les han puesto unos precios por encima de la media pero al margen de eso al margen de la ausencia de seguidores del Cádiz en las gradas del Rodríguez López aquí sí que se espera una entrada a notable una entrada potente para este partido que es el segundo en casa del Tenerife esta temporada empató contra el Depor en Liga no ha ganado en la Segunda división aún el conjunto de Etxeberria yo te digo hay duda hay expectación también por ver si por fin muestra la la mejor versión del equipo blanquiazul que partía supuestamente como aspirante al ascenso o al menos al playoff

Voz 8 14:22 sí tengo un equipo que no han empezado como quisieran empezar porque el Tenerife está décimo decimoséptimo

Voz 9 14:29 el Cadí

Voz 8 14:32 Timo pero con poquito punto para lo que se preveía

Voz 1371 14:36 sí sí sí sí pero se esperaba que el caddie tuviera más puntos a estas alturas y por supuesto que el Tenerife también porque hice una pretemporada muy notable esos refuerzos que se supone que eran refuerzos aspirante José Naranjo a golpe de talonario Nano después de una larguísima negociación con el Eibar se trajo a este futbolista Joao que el si nada menos osea aquí en el Tenerife tienen que había reforzado ya ni habían sido sólo unos poquitos retoques porque se había puesto mucho dinero y desde luego mucho empeño en esas contrataciones hizo el ver que bueno empezó la Liga dando pena en la primera parte contra el Nástic estuvo a punto de perder al final empató empató con el Almería empató contra el Depor perdió con el Málaga bueno pues son números que evidentemente no se corresponden con lo que se esperaba del Tenerife y bueno a mí me ha llamado mucho la atención escuchar Server a decir que no se toma en serio esta Copa o que no le importa mucho la Copa porque el discurso del técnico el Tenerife absolutamente opuesto y aquí ya empiezan a pensar que a lo mejor Cervera va un poquito de farol porque ya te digo que el Tenerife sí que se ha tomado muy muy en serio de la competición de hoy E incluso amigo Edu Quique estoy convencido de que va a jugar con algunos presuntos titulares en Liga en el once de esta noche

Voz 9 15:44 sí echo te te iba a comentar que que por lo que me estás diciendo y que Cherry Abad sacar un once bueno el Cadí ha dejado

Voz 8 15:57 lleva a un chaval de la cantera aparte de otro que el que está triunfando esta esta temporada Manu Vallejo van a ser de la partida Hicham deja por ejemplo al buque insignia como EE José María aquí que está un poquito tocado pero no titulares que salieron en Mallorca

Voz 1371 16:17 aquí en cuanto al Tenerife te puedo comparar el once y sin temor a equivocarme hay una ligera duda en cuanto a la portería porque a lo mejor hay también

Voz 0913 16:25 la titular que es normal que juegue

Voz 1371 16:28 Ángela Galván el segundo portero de la cantera pero luego el resto del once va a ser de jugadores importantes en defensa por la derecha va a jugar Raúl Cámara por la izquierda el lo va a ser Héctor Hernández que un fichaje a última hora de la Real Sociedad que vine de primera división en el centro de la zaga van a jugar Jorge Carlos Ruiz que son los titulares en Liga en el centro del campo haber algún cambio para dar descanso a Milla van a jugar Alberto y una barrera que vino del Athletic Club de Bilbao la banda derecha va a hacer para para su uso seguramente la banda izquierda baje para José Naranjo uno de los titulares y arriban jugar Montañés hay podría entrar el canterano Borja Llarena pero bueno también podría entrar perfectamente mal básico o Nano que son los titulares en Liga con lo cual es un once muy competitivo como decía Etxeberria un once muy reconocible Tenerife que aspira a ganar porque aquí hay mucho interés en pasar de ronda para verse con Las Palmas en la siguiente eliminatoria hay perspectivas de que pueda haber un derbi muy pronto incluso si se pasan dos eliminatoria jugar contra un Primera que podría ser Athletic de Bilbao nadie que hace las cuentas de la lechera te de la yo ahora pero sí que hay mucho interés en la en la Copa del Rey

Voz 1047 17:28 ahora entraremos nosotros también en más detalle con nuestro analista con con Jesús para conocer más cosas de del Tenerife pero ya lo sabe la última hora puede como siempre con nuestro compañero Manolo a Juani que para nosotros siempre es un placer saludarlo en la antena de de Radio Cádiz Manolo

Voz 10 17:44 hacerte tenerte por aquí Beevor por nuestra sintonía

Voz 1371 17:47 Nos escucharemos pronto por el partido de Liga y espero que desde la temporada que viene

Voz 8 17:50 la primera división también eh

Voz 1371 17:53 sí fin

Voz 10 17:55 sí manotazo a Vigo muchas gracias hasta la próxima

Voz 2 19:13 SER Deportivos Cuddy

Voz 18 19:23 eh

Voz 1047 19:33 lo prometido es deuda aquí que vamos con el análisis con un con Jesús acabe con lo que no cuenta en el día de hoy

Voz 19 19:40 lo va a decir cómo

Voz 9 19:43 vamos a jugar el tener

Voz 19 19:45 se iba a buen seguro que va

Voz 9 19:48 acertar como casi siempre no sí es que

Voz 8 19:52 en Cervera tendría que tener en muy muy en cuenta de todas

Voz 9 19:57 qué haces tú seguro que que

Voz 1047 19:59 lo tienes su tu hola muy buena

Voz 20 20:01 hola buenas tardes qué tal con Quique así de tu representante

Voz 11 20:05 bueno la verdad es que se nota que me quiere no denota que me quiere si nada es verdad que hay que está pendiente de todo lo que se mueven hoy siempre hay cositas que se escapa mi bueno entre uno y otro se puede P conseguía algunos datos importantes que que a la hora de disputar un partido pues pues te pueden servir ayuda

Voz 1047 20:26 venga vamos a meterte en el primer marrón acaba de decir

Voz 14 20:29 Dani es un once

Voz 1047 20:32 te lo digo así rápido angelical van a Jorge Carlos Alberto Suso José Naranjo Montañez y Borja

Voz 14 20:38 creo que te lo dicho todo un con

Voz 1047 20:41 con con Manolo

Voz 11 20:44 bueno yo discrepo un poquillo sobre todo en la portería no porque se rumorea de que de que el Tenerife le le ahora mucha importancia a la Copa a pesar de que no le están saliendo las cosas bien a pesar de que hizo una gran pretemporada y entonces bueno apostara por el portero suplente creo que va a cepa Etxeberria va a ser un un dato a tener muy en cuenta y creo que hasta el último momento no lo va a tener muy claro creo que la portería creo que va va va fina un poquito más a no ser que que bueno que éste portero como he Ángel Galván por Ponce a Le confianza para afrontar un partido

Voz 1047 21:26 ya vimos al Tenerife penúltima jornada de Liga de el campeonato pasado el último partido aquí en casa para para el Cádiz se queda

Voz 14 21:34 lo los de Álvaro Cervera fuera de del play off con un gol en los últimos minutos de de partido vamos a ver un Tenerife de Etxeberria muy distinto al de al del último partido de Liga aquí

Voz 11 21:45 bueno y el míster por por la verdad que su filosofía no la cambia de hecho es el partido que hemos podido ver la pretemporada ahí los datos que luego hemos podido de destacada pues sigue más o menos la misma sintonía no une un equipo aguerrido un equipo que no da el brazo a torcer ningún momento y que hasta el último minuto pues pues está ahí peleando no ellos tienen una baza fundamental que la ilusión ellos tienden lució quieren romper esa mala sensación de que han tenido en las primeras cuatro jornada de Liga quieren intentar reivindicar a la afición que esto fichada que han hecho de última hora tienen que demostrar eh su valía y por lo tanto van a está un pelín por encima del caddie porque la verdad que en esto último en esta última semana Álvaro Cervera haces Paco el mando de gloria no ha estando Frazer hay a diestro y siniestro que que bueno que al equipo o o por detrás aquel vestuario le dice a los jugadores no hacerle caso de lo que digo en la prensa o o la verdad que que si es un futbolista vamos si yo fuera futbolista suyo escucho admite que no le doy importancia a lo que hagamos pues pues la verdad que eh que me pensaría muy viene en meter pie no

Voz 9 23:04 o dicho de allí de de Tenerife que va a sacar un once de gala a quién tenemos que temer

Voz 11 23:15 bueno ahí hay futbolista importante como Raúl Cámara no un futbolista hay que que te bastante contundente fuerte luego en la punta del ataque pues tiene a Montagnier tiene de Si juega no Borja Si hay futbolistas que no tienen un un jugador que podamos decía tener en cuenta sino más bien es un grupo no creo que que en eso se va Vitor trabajo de del Tenerife no tiene un futbolista destacable que podamos tendré que que está muy pendiente a su trabajo sino más bien al trabajo colectivo y sobre todo la última línea ataque no ese trío que forma sobre todo en la banda derecha ahí es donde puede crear más más ocasiones de peligro entrando nosotros por por nuestro perfil izquierdo

Voz 10 24:03 no hubo Akal un placer tenerte en la sintonía de radio vamos a tener oir análisis del Tenerife también en las redes

Voz 1047 24:09 por su parte lo han a tener luego tendremos en breve

Voz 11 24:11 de lo tendremos lo cortará Isi y nada ahí tendremos algunos detalles importantes a tener en cuenta

Voz 1047 24:17 venga pues dentro de muy poquito arroba Radio Cádiz y lo tienen en Twitter también en Facebook en la web de The Radio Cádiz es un placer

Voz 20 24:26 venga el placer es mío venga hacemos una pausa ahí seguimos que tú Radio Cádiz

Voz 2 25:56 SER Deportivos Cuddy

Voz 1047 26:03 muchas cosas que contar que nos quedan todavía tenemos que ir no hasta San Fernando para hablar con con Carrie pero antes que que no vamos a canaria hay cuarenta y seis minutos de la tarde Nos vamos a Tenerife

Voz 8 26:13 así que hoy raya no va a haber representación cadista en el Heliodoro Rodríguez López o va a haber muy muy poquita aquello que quieren apertura calan trata porque los precios han sido desorbitado lo que ha puesto el Club Deportivo Tenerife

Voz 1047 26:29 aunque casi que sea testimonial por saludar a los amigos de la Peña Chicharro quien amarillo hola Enmanuel muy buenas

Voz 10 26:36 hola buenas tardes donde el partido eh

Voz 23 26:39 bueno alguna gente mal estado que es una mínima parte de nosotros ir casi la mayoría de las veremos en en la Peña

Voz 10 26:48 allí en la peña vaya sintonizado a Radio Cádiz

Voz 1047 26:50 por supuesto es así que luego mandaremos un saludito viendo el partido también que es una buena costumbre de tener el partido puesto en la tele y la radio de fondo

Voz 23 26:59 sí sí que hay muchas veces que te habrá un poco pero bueno

Voz 10 27:05 te va se va a mejorar todo lo que era qué sensación que te está dejando te del cadete este año sí

Voz 0913 27:12 sí

Voz 23 27:13 hombre hasta ahora hay un poco de lío institucional como ya habla con compañeras de la radio y demás pues creo que Cervera también está en ese aspecto es tan poco mosqueado eh yo diría y memos María sinceramente de que Cervera no llega Navidades por por qué vizcaíno no lo está haciendo las cosas bien no está pensando las cosas bien in creo que debería presentarse con todos muy si la cosa va bien pues talante hará hacinados pues que abandone el club Iker es la co a los buenos profesionales en trabajar

Voz 10 27:50 no puede haber Si tenemos que que Manuel Troncoso de la Chicharro amarillo se equivoque y ahora Cervera por supuesto que termine la la temporada Manuel muchas gracias por lo menos con nosotros este ratito para saber dónde iba a ver el partido está viviendo la temporada de El Castillo con algo más de detenimiento

Voz 23 28:08 vale me quiere dejar una cosa clara que Navas el Deco conforma digamos nuestra de conforme con el Club Deportivo Tenerife que hasta el día de hoy no se ha pronunciado en trabajo se ha quitado la venta de entradas por internet

Voz 10 28:24 pues nada ahí queda a partir de los amigos de la Peña Chicharro amarillo que lo pasáis bien que gane sobre todo así pueda ahí puede pasar puede detectar algo amargo de forma un poquito más más dulce gracias Manuel

Voz 12 28:40 venga muchas gracias hasta luego

Voz 1047 28:47 una faena aquí que vamos a cambiar de de Asuntos radical mente vamos a hablar de de

Voz 8 28:52 San Fernando Club Deportivo San Fernando efectivamente como jugador de los que está siendo puntero este año

Voz 24 29:03 y tiempo también para el San Fernando Quique porque el pasado fin de semana pues tercer partido de Liga del equipo de Pérez Herrera primera derrota pero bueno con buena

Voz 1047 29:16 la sensación porque eso sí ante uno de los rivales más fuertes de la categoría un recién descendido

Voz 9 29:21 de Segunda B Segunda División perdón el Sevilla Atlético que ya se sabe lo que ha hecho lo filiales y además le plantó cara en el viejo Nervión en San Fernando Club Deportivo

Voz 8 29:38 y al final pues terminó perdiendo dos uno

Voz 1047 29:40 protagonista de ese partido a uno de ellos fue Carrie al otro lado del teléfono hola muy buenas tardes un partido complicado el que el que tuvisteis uno de los rivales más más difíciles como como decíamos cómo fue el encuentro

Voz 25 29:56 bueno es verdad que se da porque los parque complicado que venía de empatar en Melilla bueno es verdad que a priori el Sevilla es era favorito pero nosotros salimos a eh habrá que en todo momento hasta la expulsión no superior a a ellos no miramos la el no que del partido el pasado lunes ahí ya te digo que por ocasiones esperado por goleada no pero bueno luego ese deporte el fútbol bueno ya verás realmente puede echan endereza Luqueño guardaba para ya en Sevilla

Voz 1047 30:40 derbi eso sí el que tenéis este este fin de semana imagino no que como te está diciendo puede pues cuando uno se pone el resumen vio que mandó durante gran parte del partido con la expulsión fue fue clave eso quiera que no bueno pues ayuda para que la moral para este derbi pues no es que te por las nube porque hombre vienes de perder pero por lo menos no está por los suelos claro

Voz 25 31:00 hombre claro que usted imagina perdido viene muy mal no actuaba nada el equipo otra más a Oviedo bien muy claro al bel resumen de tu yo uruguaya parque que hicimos aves no estamos tan mal como como parecen es marca vamos a ver

Voz 10 31:16 al hombre y además con un rival de entidad como como el Sevilla Atlético qué tal fue el reencuentro con otra no

Voz 25 31:24 Bono muertes ya no es verdad que es lo mismo poco extraño porque ya te digo él viene de primera división está en Girona a verse ahí en el Sevilla Atlético no que que bueno para para todos fue especial reencuentro pero bueno es muy

Voz 9 31:45 San Luqueño que sí que decíamos que él

Voz 8 31:49 San Fernando había empezado bien la tarea esta temporada mejor lo está haciendo el equipo de la tierra Manzanilla ya que lleva dos partidos ganó en su casa se está haciendo fuerte pero los de Pérez Herrera no se arrugan verdad Carrick

Voz 25 32:04 no no para nada para nada es verdad que empezaron los pues en más fuerte porque ya te digo que debe de estar allí el más está ahí bueno vale acaba de empezar ha hecho la liga es muy larga esto es una carrera de fondo y bueno ya veremos al fin y al cien CHA arriba pero bueno

Voz 1047 32:22 para ti también un partido especial no en fin de semana

Voz 25 32:26 sí viva Mi mejor bastante especial no allí vivido años muy bueno es un año intenso lo bueno otros no tan bueno pero bueno este especial pero también con futbolista

Voz 10 32:36 veteranos el cómo te está llevando con con los nuevo futbolísticamente hablando me refiero claro

Voz 25 32:43 pues muy bien la verdad que es han aplicado vine a de Nietzsche ahí la verdad que poco a poco dando más de ella porque al final somos cuesta siempre me ni de nuevo la ida dermis se y la verdad que está cogiendo los conceptos de sketches

Voz 1047 33:00 para este fin de semana que partido que partidos pero hay que clave has dicho ya el míster para el partido del próximo domingo

Voz 25 33:07 y eso me lo reservo para mí no es que

Voz 26 33:09 la pista no no

Voz 25 33:11 no pero bueno en nosotros tampoco tenemos que que gana con que el equipo se viene trabajar ahí como nosotros no acaba domingo

Voz 20 33:22 deberemos teme lo que más le preocupa de salud Caño

Voz 25 33:28 bueno no te preocupes comercio de los días va a mi equipo y sin equipo está bien estaremos tranquilos

Voz 9 33:40 es indudablemente después desde el principio de de temporada que estáis haciendo aquí la que Pedro Lirio vuelva con la ya que también Pablo Sánchez se haga

Voz 8 33:57 vais a tener un equipo potente vamos a tener que pensar en otra cosa eh no en mantener hasta aquí que metiendo presión

Voz 25 34:04 ya más tranquilo más tranquilo en la que cegado empieza es verdad que el fondo fondo que era lo mismo muy importante en el equipo que hoy sabemos ya como el te de Río Tajo y tiene currículo muy lleva bastante bueno no y la verdad es que él estamos un poco ver que lo que pueda aportar al equipo y seguro que no guardaba

Voz 20 34:31 está muy ilusionada carril afición este año sí hombre yo creo que anota diferente al año pasado quiero decir

Voz 10 34:39 la nota un pelín por encima

Voz 25 34:42 yo y el año pasado yo sé que siempre ha sido la afición del próximo siete y es verdad que el año pasado me lo la vi yo más más y más al equipo más sabes me apoyando siempre a buena para apoyar quizá un punto mosqueado con este tema el Patronato pero bueno está El Encinar tiene muchas ganas y es como si pudiera compañero once de que que no este año diez por qué no podemos estar ahí arriba hay ilusionaba eh

Voz 10 35:19 lesionando tú solo y te te está sentando

Voz 25 35:24 lo hago yo si hay muchas ambicioso pero bueno poquito a poco

Voz 10 35:29 perfecto Carrie un placer tenerte la sintonía de la Cadena SER te dejamos descansar que son horas también de de recuperar la cuenta consume el míster

Voz 12 35:38 venga venga sintonía de las era hacemos una pausa y nos vamos

Voz 2 37:35 SER Deportivos Cadí

Voz 1047 37:56 venga a menos de dos minutos para que lleguen las cuatro de la tarde los servicios informativo y nos vamos pero venimos dentro de un ratito Quique a partir de las nueve y media pues ya estaremos de nuevo dispuestos prestos IRI fue todos al pie del cañón con Carrusel Deportivo Cali sí

Voz 9 38:11 sí así es decir Te que nueve y media aquí ocho y media en Tenerife será donde empezará el partido

Voz 8 38:21 los a las nueve de la noche a nosotros empezamos media hora ante porque tenemos estar todo el día y la hora de de Elizabeth había era el IFE no Lanka no quieren no quieren ello lo palmero no quieren

Voz 9 38:33 qué va muy lo canario no quieren que que lo que se iguale el

Voz 8 38:39 el tramo horario pero en definitiva ha hecho que vamos a estar en breve que vamos a comer descansamos un poquito ir venimos otra vez de nuevo a estar con todos nuestros seguidores con todos los que están ahí

Voz 1047 38:52 ya lo saben desde las nueve y media Carrusel Deportivo Cádiz arroba Radio Cádiz en Twitter y también Radio Cádiz Cadena Ser en Facebook porque queremos que participen

Voz 10 39:01 con todos nosotros vi con nosotros con todos vosotros queremos echar

Voz 1047 39:05 pasar un buen ratito de de radio Un buen rollito de fútbol ojalá que contando una victoria del Cádiz para estar en la próxima ronda de la Copa del Rey veremos a partir de las nueve y media lo que once es el que ponen disposición Álvaro Cervera cualquier cosita que te ante pues ya lo saben a través de nuestra redes sociales también tienen la última hora hasta entonces adiós pases lo bien escuchamos dentro de un ratito