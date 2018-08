La Ventana de Canarias (16/08/2018)

Voz 1 00:00 pero lo que se conoce ya el papel como débiles queda muchos años pues que el alcalde lo dije pues vamos el alcalde de verdad no voy hemos Alcalde Pedro Crespo

Voz 2 00:10 ahí es cuando nace alguien en Zalamea ya Soledad libreto no sea él el líder el registro el libro de familia y el libreto de de la obra para que días dependiendo

Voz 3 00:19 fíjate demente de dado que desde el personaje que más allá de un actor que empezó de hijos lo que pasó entre lo no fue capitán luego Rebolledo ya el año que viene de Crespo

Voz 1826 00:32 se habla Miguel siempre de que la gran virtud de los clásicos es que a pesar del tiempo que pasa mantienen su vigencia desde luego Zalamea ha cambiado mucho en estos quinientos años pero lo que cuenta la obra continúa siendo continúa estando de actualidad

Voz 1 00:47 porque lo que cuenta la obra no es una cosa en digamos local localista y además que el acto de de de la violación de la hija de

Voz 1826 00:55 sí sí no

Voz 1 00:58 eso está puesto más unan en una lectura mucho más universal que se la defensa del honor privados de cada uno ante el honor de clase eh mire cuna y también contra el abuso de poder ir contra el abuso hacia la mujer en su son temas que quinientos años todavía no hemos conseguido arreglar existen en nos ponemos todos a que se arregle los clásicos sean maravilloso por lo bien escrito que está el quién todavía temas que no hemos conseguido eso sí

Voz 1826 01:29 claro son temas transversales en la historia universales como como bien dices Miguel Miguel Nieto director de El alcalde de Zalamea muchísimas gracias si el año que viene no saludamos otra vez

Voz 4 01:41 muy bien muchas gracias muy fuerte pues me dio hasta un abrazo muy fuerte a todos que vaya bien

Voz 5 01:54 dos en las

Voz 6 02:11 muy bien José Ruiz era era muy muy Aubry Irak Mencía que posean ni dice veraz

Voz 1826 02:35 así que durante los próximos días si un año más las calles de Zalamea de la Serena se iban a convertir en teatro un teatro vivo narrará los propios ciudadanos el libro esto como decimos de un clásico ellos será los constructores de la Historia tendrán en el poder que todos deseamos el de contar nuestro propio relato algo que por cierto mucha gente hace muchas hacemos cada día

Voz 5 02:59 además de Instagram

Voz 6 03:02 muy bien a la edad

Voz 1646 03:12 más de cuatrocientos millones de personas muestran a diario su vida sus experiencias en Instagram una red social donde los vídeos cortos pero sobretodo las fotos son las protagonistas desde las más inesperadas hasta las más burradas el objetivo principal es capturar esos momentos fugaces de nuestra vida y compartirlos con otras

Voz 1826 03:31 sonase Azaña que en dos mil dieciséis evolucionó con la incorporación de las Stories a Instagram bueno lo revolucionó historias que este mes de agosto cumplen dos años que son exactamente esto de los Stories Nos han cambiado la vida en qué sentido como se lo hemos preguntado a nuestra compañera Marina García

Voz 7 03:52 a trabajar

Voz 8 04:00 Instagram la gran red social del momento cuenta con ochocientos millones de usuarios que no son pocos usuarios que compró

Voz 9 04:06 arte en comentan que han contenido audiovisual en una plataforma que parece no tener límites de herramientas de crecimiento de repente

Voz 8 04:14 eso social todas tus amigas

Voz 10 04:18 son

Voz 8 04:21 desde sus albores en el año dos mil diez ha ido lanzando herramientas novedades para su funcionamiento la más destacada fue la incorporación de los Stories la posibilidad de compartir durante veinticuatro horas vídeos y fotografías que aparecen en la parte superior de la página de inicio cuando llegó nuestras vidas hace justo dos años fuimos ricos no pegaba con la idea que nosotros teníamos de insta gran ese lugar en el que parecía que todos habíamos de fotografía parecido al ya olvidado es Nacha era demasiado evidente

Voz 11 04:49 yo creía que nadie lo iba a usar porque yo veía mazo de críticas esto es una copia de Nacha tal yo quiera que nadie

Voz 8 04:57 pero todos caídos su funcionalidad te ofrecía prácticamente todo y a lo largo de estos años tantos días millones de Stories la aplicación ha ido añadiendo posibilidades más filtros Speakers formatos de texto Boomerang Super Zoom Río Wang y manos libres que nos dejan sonidos tan familiares como estos así que encontramos el escenario perfecto para contar nuestra vida cada día en todo momento ya no existe el anonimato costeado es que no lo sé

Voz 12 05:28 te admiro

Voz 8 05:31 abrigo de los Stories entre esos miles y miles de adeptos nacieron muchos discursos la versatilidad de su funcionamiento dio paso a la denuncia que ya no sólo apareció en Twitter y que nos hizo ver testimonios de todo tipo entre los más destacados el del movimiento feminista del no es no pero las denuncias han pasado también por quejas de cosas no tan serias

Voz 13 05:50 qué les echó y principalmente indignas por cosas que la gente te sigue porque la gente se lo dejó Pepe me han pasado hecho del Bush ha llegado tarde City tía es que Madrid en agosto no hay nadie va a todos

Voz 1646 06:01 me voló mal

Voz 14 06:04 tilo lo que has Story se convierten así

Voz 8 06:06 si en una de las herramientas comunicativas más potentes de nuestro teléfono móvil la posibilidad de contar tu historia de hacerlo bien ha llamado la atención de las marcas ahora hay hasta un nuevo trabajo que nace precisamente de así lo cuenta el famoso está Kramer Otto Vance

Voz 15 06:21 a ver mi trabajo digamos trabajo

Voz 1826 06:23 existen hacer historia en comunicar todo lo que hago

Voz 8 06:26 para vender para hacer bromas para quejarse para publicarse vamos los Tories han llegado para quedarse en dos años nos han dado muchas cosas titulares de periódicos exclusivas mucho entretenimiento narrativa de denuncia ya está poesía y alguna que otra canción que ya no podemos quitarnos de la CAM

Voz 16 06:43 el lío que no

Voz 8 06:51 por cierto no te preocupes este reportan terminará subido más estables

Voz 17 06:56 eh no

Voz 8 07:01 yo yo

Voz 18 07:01 no debe Marina lo decía Marina García un reportaje de radio poder

Voz 1826 07:05 Martíns en un estoy IU un festival de música a cuantos Stories equivaldría

Voz 19 07:30 nosotros dedicamos a a otro otro festival en otro pueblecito de aquí de Almería y bueno a partir también de del Ayuntamiento de Almería de tener un gran festival bueno no sentamos un día Hay al final pues decidimos montar fue su primera edición y es un placer el combinación entre Playa porque estamos muy cerquita incluso tenemos Henares de playa es fiesta porque ya que coincide con las estos mayores de de la Ciudad de Almería la Feria de Almería y música un gran cartel con grupos como Sidonie no son grupos como The Kop me gustaría que se fuesen con la sensación que queremos que se va la gente cuando cuando visita Almería no es una ciudad muy hospitalaria de crear una ciudad muy muy cómoda de que era una ciudad de que que muy visitable que la gente muy agradable que hay una gran gastronomía y que un poco de hemos puesto la la bendita que les faltaba que era que era un gran festival no que quien poco viene a crear una experiencia yo creo que que única que combina playa feria música y yo creo que se hayan por ese buen sabor de boca Hay con ganas de devolver a visitarnos en futuro diciendo

Voz 1646 10:01 un festival en tres dimensiones es la propuesta de El Cultural peso nuevo evento musical que nace mañana en Almería de él nos hablaba su codirector Diego Ferrol que nos invitaba a disfrutar de la transformación musical de una ciudad que hasta el domingo recibirá a más de veinte bandas la fiesta este viernes a las ocho de la tarde y coincide con la Semana Grande de Almería habrá conciertos gratuitos y el cartel estará formado por artistas y grupos como tal Iván Ferreiro Carlos a mes osito eh

Voz 1826 10:34 a Ros es uno de los tres Idris no se escucha a esta hora se asoma a la ventana Marc qué tal buenas tardes qué tal buenas tardes voy bien encantados de saludarte saludaron vosotros ya os organizáis los veranos en función de la agenda de festivales como eso

Voz 0930 10:50 no no rezamos las pocas vacaciones que tenemos como siempre hace de avales que tenemos así que yo voy a aprovechar para quedarme unos días en Almería es un poco locura parques de fijas llevamos veinte años en los escenarios y creo que hemos hecho más de un mes de vacaciones en todos esos veinte años así que ahora atravesamos para para ir a ciudades como Mérida que emulan Tato

Voz 1826 11:09 claro porque te voy a hacer un poco de oye pero esto es una excepción lo de aprovechar el la ante Sol después de por ejemplo recalar en este festival en el cultural FES de Almería para aprovechar allí conocer razone disfrutar de las vacaciones eso es lo podéis permitir de vez en cuando o tanto

Voz 0930 11:24 no no pero en ese caso yo me hice un hueco porque a Almería hay cosas como muy muy apetecibles está el tema de John Lennon que sabes que ahí compuso una de las canciones las más sorprendentes de la historia del pop que problemas

Voz 4 11:39 le has visto la película Marc claro claro siempre por supuesto por supuesto

Voz 0930 11:45 sí también por ahí esto bueno todo como un montón de rodajes pues ahí estuvo principal quedó a Keynes Burque etc entonces ya partiendo que contaba digo que entre entre la feria la la gastronomía y los sondeos que tengo ahí pues se parece es su plazo

Voz 1826 12:00 claro ahí nuestros nietos dirán y es que hay

Voz 4 12:02 tocó también Sidonie tiene un acuerdo yo no sé si no estoy tú te acuerdas cuál fue vuestro primer festival nuestro ponerse estival a a ver si se recuerda uno de los primeros que recuerdes Marc pero todo menos preguntándole a modo de concursos

Voz 0930 12:18 que tú lo sabes porque yo no lo sé no lo sé

Voz 20 12:20 no ha mostrado curiosidad todo lo exótico un idea

Voz 0930 12:23 a yo me acuerdo el primer concurso que perdimos me acordé el II Concurso que para también perdimos el tercer concurso que ganamos ya a partir de aquí empezamos a hacer festivales digamos para el día de hoy

Voz 1826 12:34 oye estábamos hablando ahora precisamente de la fuerza de de Instagram vosotros vosotros cuidado mucho mucho las redes no que que os dan que ha supuesto mejor que yo creo que el mundo de los grupos eso que llaman los sí hindi etcétera están muy marcados en los últimos años por el de los festivales y también por la vida que tenéis ahí en las redes sociales no

Voz 0930 12:54 sí bueno sí es verdad que lo cuidamos bastante yo te voy a decir que que a nivel del grupo sí que estoy ahí trabajando porque eso es un trabajo más me aparte trabajado que tienes que hacer porque es una herramienta de promoción muy importante a nivel personal Sommer son más bajo la verdad sea dicha no entró demasiado no estoy conectado mucho tiempo de la guerra pero lo que pasa es que que que esto por un lado hemos perdido un poco la mística y el misterio de los grupos de de de no saber lo que hacen hasta que sacan el disco ya las total totalmente conectado y postergando todo el rato y toda la gente tiene que saber todo el rato lo que estás haciendo poco agobia a él pero pero si nos quedamos con esta parte bonita que es la de promoción y compartiera algunas cosas buenas tampoco queremos ser muy pesados pero sí por ejemplo estamos en Almería es vamos a la playa o vamos a cenar algo pues seguir costeando ser compartimos pero de una forma relajada sin obsesionarse tampoco

Voz 1646 13:43 Marc si después de tantos años de tanto rodajes de tantos Stories en la carretera cuando pisa es un festival que están haciendo porque esta es la primera edición de El Cultural os sentís de manera diferente ya no como como como lo vivís

Voz 0930 13:57 es que a nosotros lo que nos gusta es tocar en da igual de estar un festival estará una sala de conciertos normalmente con cuando cuando ante la pregunta que prefiere y salas de conciertos festivales nosotros siempre respondemos lo mismo que es tocar tocar y tocar y que que sí que el festival tiene cosas muy bonitas como por ejemplo los suecos que antes citada digo pues estaremos tú nuestros amigos que son Iván Ferreiro Carlos Agnes ir ya Barrioganal HTC no que son gente además muy buena compartir eso con ellos y con y con su público que aparte tienes que como está pues estará ahí darlo todo para unos no todos van a ser tu público pues es que estimulante IED pero es que es en salas pues ya sabes que la gente está muy cerca etcétera etcétera

Voz 1646 14:35 Nuestra filosofía Hunt es un poco entonces la del Cholo no tocar tocar y volver a tocar

Voz 0930 14:39 claro que es clara por si tenemos la gran suerte de estar vivos después de veinte años tuvimos reflejase profesional y seguir aquí es que tocara nuestro está mucho y es lo que es el secreto para mantener vivo a un grupo

Voz 1826 15:10 y que tiene ya más de un máster a sus espaldas a los festivales sí que estará en el Culture Alpes Sidney Mark que ya sabéis que os queremos

Voz 22 15:21 para nosotros a vosotros también placer está aquí como siempre y que es una gozada que tenéis con música afectan guays porque entonces acordó hoy para recalar Franklin que nos ha dejado que solamente le vamos a dedicar alguna canción en el en el coste era el puto

Voz 1826 15:37 según lo que ha sido un abrazo muy fuerte Marc suerte un abrazo el cultural sens que acercará a la buena música a los vecinos todos los festivales los que quieran acercarse hasta Almería

Voz 23 16:01 bueno de acercamientos va otro este ERE son dando del mes

Voz 1826 16:14 acercamientos porque el presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla nunca deja de sorprendernos y en las últimas horas lo ha vuelto a hacer Sergio lo ha vuelto hace

Voz 1646 16:22 sí sí lo ha vuelto a hacer una de sus últimas ideas ha convertido en polémica el presidente le ha propuesto a sus ciudadanos y vecinos una especie de macro quedada para hacerse fotos con él

Voz 20 16:32 no quiero que ampara Álvaro López compañero de Radio Santander Álvaro qué tal buenas

Voz 1826 16:36 les tenemos un presidente influencias Roberto lleváis hechos tal buenas tardes eso seguro y en qué consiste esta esta idea de Revilla la macro quedado a que decía Sergio

Voz 0109 16:44 bueno la verdad es que la polémica que ha que ha formado o que se ha formado por esta invitación por este mensaje a lo estrella del rock de del presidente está trayendo mucha cola no sólo en Cantabria sino también en las redes sociales cosas ciertas el presidente es verdad lo sabéis que tiene un tirón mediático brutal cosa más cierta es que ese interés lo despierta fuera de Cantabria porque aquí la verdad es que no sé si el día día pero es muchísimo menor y eso es lo primero que aprovecha Revilla la Comunidad eh la región está hasta arriba en este dieciséis de agosto de turistas nacionales IS en verano cuando lanza ese tuit nos en noviembre en ese en febrero que quien quiera hacerse una foto estará el próximo domingo en su despacho de la sede del Gobierno autonómico para eso para hacerse selfies para firmar algún tipo alguno de sus tantísimos euros para charlar bueno para lo que sea y a partir de ese tuit Roberto viene realmente la polémica por dos partes primero las críticas en las redes sociales que son feroces si os fijáis en la respuesta a ese tuit el setenta por ciento son usuarios que le acusan de populismo de pasar olímpicamente de los problemas que tiene Cantabria que no son pocos por cierto de priorizar sus infinitas intervenciones en la tele y sobretodo de utilizar un edificio público para darse un baño de masas con sus fans crítica esta última que abraza también la oposición y a partir de aquí al día siguiente Revilla rectifica dice que no que en su despacho no les puede atender porque está muy atareado eso sí mantiene el mismo horario bien

Voz 1826 18:00 nueve de la mañana a una de la tarde pero esta vez en la puerta del Gobierno autonómico en el centro de Santander por eso lo famoso total prefiere que todo se concentra en cuatro horas así que si os animales hoy os venís por aquí hace buen tiempo os toméis unas anchoas aguarda isla cola así por lo demás sí lo que pasa que no haya Mela o podéis acampar Gil queréis como si fuese un concierto de los Rolling para estar en primera fila tenéis una cita con Miguel Ángel Revilla hay hay un recuerdo bonito Miguel Ángel Jagger Reding Álvaro un abrazo muy fuerte aunque habrá adiós chao chao nos atrevemos a pedirle fotos los selfies a nuestros políticos a famosos en qué circunstancias le hemos preguntado a los oyentes de La Ventana

Voz 12 18:39 qué famosos pues yo

Voz 8 18:45 de del de España verdad o de El extranjero con el propio Revilla el mismísimo porque es un personaje la verdad con chico en Revilla yo creo que con con Pedro Sánchez sin una foto que es bajete con gafas no Zynga

Voz 24 19:03 sin gafas sin gafas sí sí sí que sí que es que es muy bajo hombre el dios Nasser

Voz 1646 19:17 bueno oye pues si te quieres hacer una foto con Pedro Sánchez y encima lleva gafas te queda un selfie muy chulo vamos a ver lo que dice nuestro siguiente oyente

Voz 25 19:28 Quim Gutiérrez con el ministro del fisio para la y fue grabada sí sí muchísimo y sé que es un poco que tenía cara de me acaba de dar una paliza al fisio pero ese para decir que nosotros hemos visto claro no sólo dijo pero

Voz 1646 19:48 hay pocas personas Roberto que se hagan una foto después de pasar por el fisio salgan guapos ya sabemos que Quim Gutiérrez es uno de ellos Andrés siguiente oyente