La Ventana de Canarias (17/08/2018)

Voz 1 00:00 no es como nosotras Lyle veneno consigo no sabes lo que haces no sabes por qué estás aquí no tienes ni idea qué es el alcance de esto que

Voz 1927 00:31 cuál es el alcance a cuánta gente está afectando

Voz 1 00:37 en la provincia de la Comunidad hasta donde sabemos el mundo entero

Voz 2 00:48 alabado sea el lo dice

Voz 1 00:56 cómo está mi compañero no mencione ese nombre no mencionarlo Alberto

Voz 3 01:15 eh

Voz 1927 01:26 más cuánto tiempo lo tuvisteis así recuerdo semana torturaba yo no le tortura cada cuánto tiempo le torturaban no lo sé yo no podía bajar al sótano estaba prohibir serían los gritos en el piso de arriba

Voz 1 01:51 Julieta se oían

Voz 5 01:53 por qué le torturaban que esperaban sacar será creía que traía a nosotros alguien más por allí en aquel tiempo militares tampoco nadie cómo consiguió escapar el militar lo sé no lo sabes escapó por la noche no sé como lo hizo hemos visto olviden Julieta sabemos quién ayudó a alguien de la casa

Voz 1927 02:11 hemos que fuiste tú Julieta si fuiste tú tendrías

Voz 5 02:14 en decírmelo si fui yo que te vendría habían decirlo

Voz 6 02:20 de lo que diga todo lo que haga va a cambiar lo que pasa que por tengan que basta ya

Voz 7 02:26 no

Voz 1927 02:41 estamos todos si estamos todos seguro que pasa el militar ha escapado si cuando ha sido culpa mía lo dejan solo momento joder he pensado que no iba a pasar nada pero como ha soltado uno estaba encadenado alguien no se evidentemente no puede ser escuchar luego nos ocuparemos de seguridad ahora es encontrar escapado hace cuánto doce minutos veinte como mucho su estado no puede ir muy rápido y menos con esta tormenta estará presidido por la sierra tenemos que cogerle antes de que llega al pueblo y se encuentre con Javier bien a llevarlas la sí tenemos también las armas de los militares dos pistolas y dos metralletas dame una pistola sabe usarla se apunta de dividirse aprieta el gatillo escuchamos Nos vemos en cuatro grupos Alberto

Voz 10 03:49 llegó tuve del otro grupo vale que hacemos y la encontramos

Voz 1927 03:55 la casa si no es posible Gemma está claro sí perfectamente si Carme tú quédate aquí con los niños la que tú vienes conmigo como quieras vamos

Voz 10 07:39 el gran apagón segunda temporada

Voz 11 07:46 Capítulo IV Comité trece cero cuatro

Voz 26 07:52 Lobo han fangos

Voz 27 07:55 eso sí Renove Leaks sampler Coll su hora

Voz 28 08:01 en septiembre de dos mil dieciocho la ONU puso en marcha un grupo de trabajo llamado Comité trece cero cuatro

Voz 27 08:08 Saxo Bank ya sabes

Voz 28 08:12 su misión era investigar las circunstancias que habían rodeado al gran apagón quién tenía información cómo se gestionó actuaron los gobiernos de acuerdo a la ley

Voz 27 08:24 la vimos Focus

Voz 28 08:28 este organismo tuvo a su vez sus comités nacionales encargados de investigar lo ocurrido en cada uno de los países el proceso de puesta en marcha llevó casi un año en España la investigación tuvo un protagonista inesperado un letrado de cuarenta años llamado Julen Uribe

Voz 29 08:51 en la actualidad

Voz 28 08:53 Uribe vive deliberadamente aislado

Voz 29 08:55 en una casa de Guipúzcoa

Voz 28 08:57 desde su reclusión ha concedido una sola entrevista al periódico francés Le Monde la autora de dicha entrevista nos ha facilitado la grabación original que reproducimos aquí con su permiso

Voz 1927 09:15 aquí tienes no sé si quieres afrontar gracias estás grabando ya si estaban probando prefieres que la pague no me me parece bien es muy bonito el caserío es de la familia somos de la del pueblo me pasé en esta casa toda la infancia empezamos se claro cuando quieras me gustaría que me contase es primero como llega hasta comité trece cero cuatro

Voz 23 09:40 en realidad yo estaba en el Subcomité en la Comisión Española yo llevaba varios casos de derechos humanos en el Tribunal de Estrasburgo ya antes del apagón empecé entorno a dos mil cinco llevaba fundamentalmente asuntos de torturas policiales de libertad de expresión mi bufete estaba especializada en eso y me conocía bien la ley internacional en esos campos y cuando el comité trece cero cuatro estaba eligiendo encargados de los comités llamó a mi bufete y dijeron que les interesaba que yo llevase la parte española dijiste que si se en una entrevista en Nueva York y dije que sí claro era una oportunidad estamos hablando de un caso internacional enorme complejísimo con muchas ramificaciones de hecho es tan complejo se crearon unas estructuras tan digamos enrevesadas que al final yo te diría que no ha servido para nada

Voz 30 10:29 en ese sentido hay quien dice que la ONU construyó ese entramado tan complejo precisamente para restarle operatividad que si se hubiese hecho algo más mentalizado en Estrasburgo por ejemplo en el Tribunal de Derechos Humanos au en Nueva York en las

Voz 23 10:45 habría cita más útil en base la experiencia te puedo decir que que no conviene achacar a la maldad humana lo que se puede atribuir a la pura estupidez sí es una cita de alguien no no me acuerdo de que pero vamos que yo no creo que hubiese mala fe por lo menos no la organización del Comité no por parte de la ONU luego ya lo que pasó en cada países de la historia

Voz 30 11:07 tú denunciase públicamente medios aquí en España que el Gobierno se estaba poniendo impedimentos en la investigación

Voz 23 11:14 torpedero me torpedero directamente hicieron todo lo que pudieron para que yo no hiciese mi trabajo se negaron a facilitar documentos rechazaron las peticiones pusieron en duda mi credibilidad en fin intentaron intentaron destruir bacteria

Voz 30 11:30 lo consiguieron

Voz 1927 11:34 sí se puede decir que sí

Voz 32 11:41 el Mariña

Voz 28 11:56 durante dos años el comité trece cero cuatro trató de reunir pruebas por todo el mundo

Voz 33 12:03 en la mayor parte de los países implicados el proceso fue extraordinariamente convulso

Voz 28 12:09 seis abogados dimitieron de sus respectivos comités escuchamos las declaraciones del magistrado

Voz 34 12:15 tan Helmut actúe Isaba Garellano hámsters infamias acabo de informará este responsable del comité trece barra cero cuatro para Alemania de mirando

Voz 35 12:27 Lucia desde este mismo momento esos fallos tal y como lo he dicho a tomar parte en este simulacro de las Naciones Unidas deberían sopesar el comité tal y como estaba en Tucumán dista mientras no tengamos acceso total a la tentación de los días esto no tiene ningún

Voz 36 12:50 sentido ningún si les reclama entiendo

Voz 37 13:07 en España Julen Uribe se pronunció en el mismo sentido pero no dimitió ante la imposibilidad de contar con la colaboración del Gobierno el abogado optó por tomar una vía indirecta

Voz 28 13:22 basándose en las grabaciones filtradas en internet acudió a diversas fuentes que según sospechaba habían jugado un papel decisivo durante el gran apagón

Voz 38 13:31 no

Voz 30 13:40 muchos te criticaron puedes basar tu investigación en documentos filtrados en Internet

Voz 23 13:44 qué qué podía hacer podría dejarlo convencieron otros pero no quise Jable Gobierno con todos con casi todos los ministerios con defensa con el interior hablé con Protección Civil también mermó mi con los directores de todos los periódicos y todo se negaron a facilitar me ninguna documentación nadie sabía nada nadie puede ayudarme ni ofrecer Mena que iba a hacer tire del único y lo que quedaba pero esos documentos por ejemplo la Reunión filtrada que difundió supuestamente en el Ministerio de Interior el la de protección civil fue desmentida por el Gobierno por tu Gobierno la español por supuesto todo fue desmentido por el Gobierno todos los gobiernos del mundo desmentían todo ese fue el problema que nadie quería hablar y cuando algo encontrabas algo te decían que era falso ya ven obviamente es decir que va semi investigación en Internet pues bueno ahora me va ser unos pocos muy pocos documentos que yo consideraba que tener un cierto rigor no tome como fuente por ejemplo esos podcast famosos ni quiero decir que fui selectivo una voz fue el testimonio de Alberto forjan se nos puedes recordar quién era él esa grabación que dice es la de la BBC Se menciona que Protección Civil está preparando unos paquetes de ayuda ballet eso fue una de las cosas que las que me agarre porque en otros países no pasó en en en Francia por ejemplo el Ejército tardó dos semanas en repartir paquetes con ayuda humanitaria aquí en España se empezaron a repartir dos días después del apagón mi tesis es que que estaba preparado previamente cualquiera que sepa de gestión sabe que no se puede poner en marcha un operativo de ese calibre en un día y mucho menos y la actriz y da estamos hablando hace más de un millón de paquetes si la grabación se menciona precisamente eso ahí se dice que han hablado con los proveedores habituales del Ministerio así que bueno pues fui a hablar con ellos llega hace hasta hasta hombre al dato forjan si a la entrevista de la puedo poner sigues sí sí sí por favor entrevista cincuenta y tres de marzo de dos mil veinte declarante Alberto forjando señor forjan ustedes el director de suministro forjando social limitada correcto si si el director y el dueño si bien su empresa suele trabajar con el Ministerio sí hemos sido proveedores suyos Cassidy

Voz 39 16:19 daños algo más no será nuestro principal cliente cuando dejó de serlo a raíz del apagón ahí déjanos ya de contratando fue un un un un golpe la verdad tuvimos que reducir bastante facturamos mucho el ministerio le dijeron por qué dejaron de trabajar con ustedes no no el Ministerio no da explicaciones llamé a la chica la técnico con la que hablaba siempre pero me dijeron que ya no trabajaba allí nada no no no no sé no sé qué decirte no sé

Voz 23 16:45 porque dejar de llamarnos bien eso fue antes o después de que la BBC difundirse la grabación de la supuesta reunión en el Ministerio del Interior antes un poco antes ha oído esa grabación sí claro bien les cito literalmente un fragmento de grabación bien no vamos a ver si una voz de mujer pregunta con qué proveedores habéis hablado y otra voz que has sido identificada por varias fuentes como el director de Protección Civil dice con los habituales los de siempre y luego hemos llamado a unos cuantos nuevos los que han aceptado están trabajando ahora mismo si si si bien era su empresa forjan Sociedad Limitada uno de esos proveedores si si esta chica que te digo la la técnico

Voz 39 17:29 que ya no está Estíbaliz se llama gestión me llamó el día antes del apagón sería a las cinco de la tarde las cinco ya algo me dijo que lo que necesitaba eran unos paquetes con agua latas de comida limpia alpinas bueno ya sabe estuvo una serie de cosas y me pregunto cuántos podría tener para el día siguiente que le dijo que pues me entró la risa claro le dije que ninguno con requiere dijo ella ella ella se quedó callada me dijo que me llevaban un rato y me llamó a los quince minutos lo asignó más y me dijo me dijo si te comprometes a tener cincuenta mil paquetes al día siguiente te puedo pagar medio millón de euros medio millón de euros

Voz 23 18:09 qué dijo

Voz 39 18:12 pues mira si te digo la verdad mira yo lo primero que hice fue preguntar pero que pasa yo nunca nunca nunca había preguntado eso es jamás porque yo sea además que ese tipo de cosas no hay que preguntar qué le dijo ella nada que no pasaba nada que era una urgencia así que no preguntas semanas afecto sí claro medio millón de euros se mucho dinero reunía a los trabajadores les conté lo que le pasaba Hay les dije que les pagarían buen extra pero que había que trabajar toda la noche toda la mañana y toda la tarde sin parar Illes decir lo hicimos si la gente que tengo aquí se puso a llamar a todas las empresas con las que solemos colaborar saltamos mucho dinero aquella noche vamos pero movilizamos muchísimo también vimos más dinero y así más suministros en veinticuatro horas que que te diría yo en que en todo lo que llevamos de año seguramente en una noche pasar por aquí ciento cuarenta camiones

Voz 23 19:02 el Illescas bien es los enviaron al Ministerio no

Voz 39 19:06 Nos pidieron que los enviásemos a un gimnasio en Toledo allí lo dejamos todo

Voz 23 19:10 esto fue antes del apagón sí sí en mí

Voz 39 19:12 nuevo día empezamos a descargar la mañana del trece y los últimos camiones llegaron justo después del apagón

Voz 23 19:17 había más empresas haciendo lo mismo ha estado

Voz 39 19:20 de ellos se quince por lo menos pero había más seguro yo creo que había un montón de sitio recibiendo paquetes ese día mira hable con unos compañero de Asturias andaban igual por el norte estábamos todos así todos en todas partes y por qué

Voz 9 19:38 mire yo